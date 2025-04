10 najlepszych programów do planowania produkcji w 2025 roku (Free & Płatne)

Planowanie produkcji jest niewątpliwie wyzwaniem, ale nie musi być blokadą procesu . Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia, możesz przekształcić swoje wydajność i zapewnić niezrównaną wydajność. Właśnie dlatego skrupulatnie wyselekcjonowaliśmy 10 najlepszych programów do planowania produkcji na rok 2024, zarówno darmowych, jak i płatnych, aby pomóc Ci przejąć kontrolę nad operacjami produkcyjnymi.

Od płynna alokacja zasobów do aktualizacji w czasie rzeczywistym, te potężne rozwiązania zostały zaprojektowane w celu optymalizacji operacji produkcyjnych. Rozpocznij korzystanie z Free Szablon planu projektu produkcyjnego ClickUp aby zorganizować cały proces produkcji!

Rozbij swój plan produkcji za pomocą szablonu ClickUp Manufacturing Project Plan Template

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania produkcji?

Szukając odpowiedniego rozwiązania do maksymalizacji harmonogramów produkcji, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników.

Elastyczność i niestandardowość: Priorytetem jest oprogramowanie do planowania, które oferuje elastyczność i opcje niestandardowe, aby dostosować je do konkretnych procesów produkcyjnych i wymagań

Priorytetem jest oprogramowanie do planowania, które oferuje elastyczność i opcje niestandardowe, aby dostosować je do konkretnych procesów produkcyjnych i wymagań Aktualizacje w czasie rzeczywistym i widoczność: Poszukaj rozwiązań, które pozwalają monitorować postęp procesu produkcyjnego w trakcie jego trwania i wprowadzać niezbędne korekty na bieżąco, aby zoptymalizować wydajność i dotrzymać terminów

Poszukaj rozwiązań, które pozwalają monitorować postęp procesu produkcyjnego w trakcie jego trwania i wprowadzać niezbędne korekty na bieżąco, aby zoptymalizować wydajność i dotrzymać terminów Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami: Upewnij się, że oprogramowanie do harmonogramowania bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami, takimi jak narzędzia ERP (Enterprise Resource Planning) i MRP (Material Requirements Planning). Taka integracja zapewnia płynny przepływ danych i dokładny plan, zapobiegając rozbieżnościom danych i poprawiając ogólną koordynację

Upewnij się, że oprogramowanie do harmonogramowania bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami, takimi jak narzędzia ERP (Enterprise Resource Planning) i MRP (Material Requirements Planning). Taka integracja zapewnia płynny przepływ danych i dokładny plan, zapobiegając rozbieżnościom danych i poprawiając ogólną koordynację Solidne raportowanie i analityka: Wybierz oprogramowanie do planowania, które oferuje solidne funkcje raportowania i analityki. Umożliwia to gromadzenie cennych informacji na temat wydajności produkcji, identyfikowanie wąskich gardeł i odkrywanie obszarów wymagających poprawy

Wybierz oprogramowanie do planowania, które oferuje solidne funkcje raportowania i analityki. Umożliwia to gromadzenie cennych informacji na temat wydajności produkcji, identyfikowanie wąskich gardeł i odkrywanie obszarów wymagających poprawy Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna nawigacja: Przyjazność dla użytkownika jest niezbędna w oprogramowaniu do planowania, aby zapewnić łatwe przyjęcie przez zespół. Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna nawigacja minimalizują krzywą uczenia się i zwiększają wydajność, pozwalając zespołowi skupić się na swoich zadaniach, zamiast zmagać się ze złożonym oprogramowaniem

Przyjazność dla użytkownika jest niezbędna w oprogramowaniu do planowania, aby zapewnić łatwe przyjęcie przez zespół. Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna nawigacja minimalizują krzywą uczenia się i zwiększają wydajność, pozwalając zespołowi skupić się na swoich zadaniach, zamiast zmagać się ze złożonym oprogramowaniem Niezawodna obsługa klienta i regularne aktualizacje: Wybierz oprogramowanie do planowania, które zapewnia niezawodną obsługę klienta i regularne aktualizacje. Potrzeby produkcyjne mogą się szybko zmieniać, a dostęp do pomocnego wsparcia i aktualizacji zapewnia, że oprogramowanie pozostaje aktualne i jest w stanie sprostać zmieniającym się wymaganiom

Biorąc pod uwagę te czynniki, można znaleźć idealne oprogramowanie do planowania produkcji proces . Elastyczne i konfigurowalne oprogramowanie z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, płynną integracją, wydajnym raportowaniem, przyjaznymi dla użytkownika interfejsami i stałym wsparciem zoptymalizuje przepływ produkcji!

10 najlepszych programów do planowania produkcji w 2024 roku

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp do zarządzania zasobami i planowania wizualnego

Na szczycie naszej listy znajduje się ClickUp, wszechstronna platforma wydajności z narzędziami dla Teams do automatyzacji dowolnego procesu produkcyjnego, w tym planowania produkcji. Oferuje ona kluczowe funkcje, takie jak Widok kalendarza ClickUp który pomaga organizować i utrzymywać zaplanowaną pracę i Widok wykresu Gantta w ClickUp do wizualizacji i zarządzania krytycznymi zadaniami.

Oprócz tego, że ClickUp jest fantastycznym oprogramowaniem do planowania produkcji, płynnie integruje się z innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak Salesforce i HubSpot, umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym i współpracę między członkami.

ClickUp najlepsze funkcje

Ponad 15 konfigurowalnych widoków, w tym Kalendarz: Dzięki widokowi Kalendarza ClickUp iOprogramowanie Gantt Chart teams są w stanieorganizować i aktualizować zadania w celu zaawansowanego planowania na wspólnym, elastycznym kalendarzu Integracja z ponad 1000 narzędzi: ClickUp płynnie integruje się z istniejącymi systemami CRM, ERP i innymi aplikacjami do pracy w ramach jednej platformy

Dzięki widokowi Kalendarza ClickUp iOprogramowanie Gantt Chart teams są w stanieorganizować i aktualizować zadania w celu zaawansowanego planowania na wspólnym, elastycznym kalendarzu Szablony do zarządzania projektami: ClickUp posiada kilka szablonów zapewniających zwiększoną wydajność i cykl pracy. Szablony z możliwością dostosowania,takie jak zaopatrzenie iszablony umów z dostawcami Pola niestandardowe : Obliczaj od prostych do zaawansowanych formuł i śledź wszystko w celu efektywnego zarządzania wydajnością

ClickUp posiada kilka szablonów zapewniających zwiększoną wydajność i cykl pracy. Szablony z możliwością dostosowania,takie jak zaopatrzenie iszablony umów z dostawcami Niestandardowy pulpit: Dzięki ClickUp możesz dostosować swój pulpit do własnych potrzebpulpit projektu w preferowanym formacie w celu łatwego raportowania, analizy i bieżącego planowania

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe dostępne

: Ceny niestandardowe dostępne ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Fishbowl

przez Fishbowl Fishbowl to narzędzie do zarządzania zapasami, które pomaga średnim i dużym firmom śledzić zapasy i automatyzować procesy produkcyjne. Założone w 2016 roku oprogramowanie do planowania wydajności zapewnia widoczność magazynu, utrzymuje dokładne numery zapasów i umożliwia planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP).

Najlepsze funkcje Fishbowl

Aktywny zespół wsparcia w trybie gotowości

Dostęp dla pracowników we wszystkich lokalizacjach sklepu

Śledzenie statusu w czasie rzeczywistym

Skanowanie kodów kreskowych ułatwiające śledzenie zapasów

Narzędzia realizacji zamówień do efektywnego zarządzania zapasami

Limity Fishbowl

Trudności w poruszaniu się po niektórych funkcjach

Kilka ukrytych kosztów

Ceny są wysokie dla małych firm

Ceny Fishbowl

Dysk Fishbowl Warehousing: $349/dwóch użytkowników/miesiąc Produkcja: Już wkrótce

Fishbowl advanced **Warehousing:$399/dwóch użytkowników/miesiąc Produkcja: $499/dwóch użytkowników/miesiąc



Ocena klientów Fishbowl

G2: 4.0/5 (ponad 180 opinii)

4.0/5 (ponad 180 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

3. MRPeasy

przez MRPeasy MRPeasy to platforma MRP oparta na AI, która generuje raporty planowania produkcji i przyspiesza planowanie zakupów. Oprogramowanie dostarcza odpowiednie narzędzia do zarządzania produkcją i dystrybucją, takie jak rozwiązania do zarządzania zapasami, funkcje planowania produkcji, cRM produkcyjny i nie tylko.

MRPeasy najlepsze funkcje

Dokładne rozwiązania do planowania, harmonogramowania i raportowania wydajności produkcji

Free konserwacja oprogramowania

Kalendarze produkcji i stacji roboczych

Zarządzanie datami ważności

Zatwierdzanie zleceń pracy

Funkcje bilansu i księgi głównej

Limity MRPeasy

Strome ceny dla mniejszych firm lub teamów

Skomplikowane ekrany nawigacyjne

Niestandardowy pulpit w ograniczonym zakresie

Brak możliwości zmiany wcześniejszych działań na platformie

Cennik MRPeasy

Starter: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Unlimited: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny klientów MRPeasy

G2: 4.2/5 (ponad 15 opinii)

4.2/5 (ponad 15 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 opinii)

4. PlanowaniePME

przez PlanningPME PlanningPME to narzędzie do planowania zasobów które pomaga małym i dużym Businessom efektywnie zarządzać harmonogramami pracowników oraz przydzielać zadania i obowiązki w czasie rzeczywistym. Posiada również potężne integracje z Excelem i Kalendarzem Google, które przenoszą planowanie i harmonogramowanie na wyższy poziom.

Dzięki PlanningPME uzyskasz dostęp do wielu szablonów, aplikacje do wspólnego planowania rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi i nie tylko.

PlanowaniePME najlepsze funkcje

Elastyczne ustawienia

Spersonalizowane harmonogramy

Kontrola dostępu

Dostępna wersja aplikacji mobilnej

Zarządzanie nieobecnościami i śledzenie urlopów

Planowanie wydarzeń

Raportowanie i statystyki Excel

Ograniczenia PlanningPME

Czasami powolna funkcja

Złożony interfejs użytkownika

Brak dostępnego Free Planu; tylko bezpłatna wersja próbna

Ceny PlanningPME

Web standard: €43/miesiąc

€43/miesiąc Web premium: €54/miesiąc

€54/miesiąc Web Enterprise: €65/miesiąc

€65/miesiąc Wersja oprogramowania: €490/miesiąc (pierwsza licencja, płatność jednorazowa)

Oceny klientów PlanningPME

G2: 4.0/5 (2 opinie)

4.0/5 (2 opinie) Capterra: 3.0/5 (2+ opinii)

5. NetSuite

przez NetSuite NetSuite to oparte na chmurze rozwiązanie do planowania produkcji. Dzięki NetSuite firmy otrzymują niestandardowe narzędzia i połączenie z partnerami zewnętrznymi, aby pomóc automatyzację i usprawnienie operacji biznesowych .

Oprócz tego, że NetSuite jest opłacalnym oprogramowaniem do planowania, służy również jako oprogramowanie do zarządzania biznesem, pełniąc funkcję ERP dla niektórych firm, podczas gdy inne korzystają z jego funkcji CRM i e-commerce.

Najlepsze funkcje NetSuite

Analityka i raportowanie w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie księgowe

Spersonalizowany pulpit nawigacyjny

Rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim

Funkcje zarządzania zamówieniami, zapasami i magazynem

Narzędzia do zarządzania zamówieniami i łańcuchem dostaw

NetSuite limit

Wymaga określonych umiejętności technicznych

Plany cenowe nie są łatwo dostępne na stronie internetowej NetSuite

Brak wersji próbnej Free

Wymaga dogłębnego szkolenia w celu pełnego zrozumienia

Ma tendencję do występowania wielu (nieoczekiwanych) błędów

Cennik NetSuite

Skontaktuj się z NetSuite w sprawie cen

Oceny niestandardowe NetSuite

G2: 4.0/5 (ponad 2600 opinii)

4.0/5 (ponad 2600 opinii) Capterra: 4,1/5 (ponad 1300 opinii)

6. System Plex

przez System Plex Niedawno przejęta przez Rockwell Automation, firma Plex System jest inteligentną platformą produkcyjną, która wspomaga połączenie systemów i ludzi z łańcuchami dostaw. Od automatyzacji po śledzenie i analizę, Plex Systems znacznie upraszcza operacje i procesy biznesowe.

Oprogramowanie zapewnia widoczność ludzi i procesów w organizacji oraz automatyzację procesów ręcznych, ograniczając miejsce na błędy. Plex System dostarcza również istotnych informacji na temat planowania produkcji, umożliwiając płynne zarządzanie zamówieniami i wydajny proces produkcji.

Najlepsze funkcje Plex System

System realizacji produkcji (MES)

System zarządzania jakością (QMS)

Monitorowanie wydajności produktów

Planowanie łańcucha dostaw (SCP)

Dostępna wersja mobilna

Kompleksowy system ERP

Niestandardowe narzędzia do raportowania

Limity systemu Plex

Brak dostępnych planów cenowych

Niestandardowa obsługa klienta

Serwer raportowania nie jest intuicyjny

Zbyt duża zależność od oprogramowania innych firm, aby optymalnie funkcjonować jako kompleksowe rozwiązanie biznesowe

Ceny systemu Plex

Skontaktuj się z zespołem Plex System lub umów się na prezentację, aby uzyskać wycenę

Oceny niestandardowe systemu Plex

G2: 3,9/5 (ponad 50 recenzji)

3,9/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 10 opinii)

7. Katana MRP

przez Katana MRP Katana MRP to wydajność oprogramowanie do planowania które usprawnia procesy magazynowe w organizacjach. Katana to coś więcej niż narzędzie produkcyjne - to dostęp do partnerów-ekspertów, którzy pomagają w zarządzaniu zapasami, produkcją, księgowością i nie tylko.

Najlepsze funkcje Katana MRP

Dostęp do szerokiego zakresu partnerów z doświadczeniem w produkcji

Elastyczne ceny dla małych i dużych Businessów

Automatyczna refaktoryzacja zapasów

Zarządzanie zapasami na żywo

Natywna i zewnętrzna integracja z Xero, Zapier i nie tylko

dostępna 14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Ograniczenia Katana MRP

Brak możliwości cofnięcia błędów

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Katana MRP

Essential: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zaawansowany: $299/miesiąc

$299/miesiąc Profesjonalny: 599 USD/miesiąc

599 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Katana MRP w sprawie cen

Oceny niestandardowe Katana MRP

G2: 4.4/5 (ponad 30 opinii)

4.4/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 140 opinii)

8. NDS ERP Solutions

przez Rozwiązania ERP NDS NDS ERP koncentruje się na tworzeniu strategii pomagających organizacjom w automatyzacji procesów biznesowych - w tym planowania i zarządzania zasobami, śledzenia zapasów i logistyki. Od 1985 roku firma NDS standaryzuje planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla procesów realizacji, produkcji i dystrybucji.

Najlepsze funkcje rozwiązań ERP NDS

Kalkulator rozliczeń realizacji zamówień

Funkcje e-mail i faksu

Wsparcie procesów biznesowych "sell-source-ship" i "buy-hold-sell"

Funkcje przetwarzania zamówień

Narzędzia do śledzenia prowizji i analizy sprzedaży

Limity rozwiązań NDS ERP

Brak listy planów cenowych na stronie internetowej NDS

Ceny rozwiązań NDS ERP

Odwiedź stronę internetową NDS, aby uzyskać numer telefonu lub wypełnij formularz kontaktowy, aby uzyskać demo lub wycenę

Oceny niestandardowe NDS ERP Solutions

G2: Brak dostępnej recenzji

Brak dostępnej recenzji Capterra: Brak dostępnej recenzji

9. Optessa

przez Optessa Optessa to intuicyjne oprogramowanie do planowania i harmonogramowania cykli produkcyjnych. Do 2006 roku było znane jako NEPTAS i od ponad 20 lat znajduje się na czele inteligentnego planowania, sekwencjonowania i harmonogramowania dla producentów.

Najlepsze funkcje Optessa

Intuicyjny układ

Nadrzędne planowanie wydajności ifunkcje planowania obciążenia Planowanie sieci dostaw i dopasowanie obciążenia popytu

Inteligentna analityka do pomiaru wydajności

Interaktywne wykresy i grafiki do szczegółowego raportowania

Limity Optessa

Ceny nie są publicznie dostępne

Brak wersji próbnej lub wersji Free

Ceny Optessa

Skontaktuj się bezpośrednio z zespołem Optessa, aby uzyskać niestandardowe ceny

Oceny klientów Optessa

G2: 3.5/5 (1+ recenzji)

3.5/5 (1+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3+ opinii)

10. TAKTYKA

przez TAKTYKA TACTIC to wszechstronne oprogramowanie do harmonogramowania produkcji, które można niestandardowo zintegrować z już istniejącym systemem ERP/MRP. Narzędzie do harmonogramowania jest własnością oprogramowania Waterloo Manufacturing i jest bardzo skuteczne w utrzymywaniu procesów produkcyjnych na czas, zgodnie ze śledzeniem czasu i zgodnie z wcześniej ustalonymi standardami jakości.

TACTIC najlepsze funkcje

Wydajność iograniczenia zasobów planowanie

Funkcje sekwencjonowania operacji

Możliwości kontroli aktywności produkcyjnej

Dostępne wsparcie telefoniczne i szkolenia produktowe

Limity TACTIC

Ceny nie są publicznie dostępne

Brak wersji próbnej lub wersji Free

Ceny TACTIC

Rezerwacja biurka: $2.25/biurko/miesiąc

$2.25/biurko/miesiąc Rezerwacja sali: $5/sala spotkań/miesiąc

$5/sala spotkań/miesiąc Zarządzanie gośćmi: $99/lokalizacja biura/miesiąc

Oceny klientów TACTIC

G2: Brak dostępnej recenzji

Brak dostępnej recenzji Capterra: 5/5 (11 opinii)

Zbuduj maszynę do planowania wydajności dzięki ClickUp

ClickUp wyłania się jako najlepszy wybór spośród kilku rozwiązań do planowania i harmonogramowania produkcji. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia efektywne planowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym, usprawniając w ten sposób cykl pracy i maksymalizując wydajność.

Oprócz płynnej integracji, ClickUp pozwala producentom na niestandardowe dostosowanie pulpitu do potrzeb ich organizacji. Nie przegap okazji, aby usprawnić i zautomatyzować swoją działalność produkcyjną. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy już dziś !