12 najlepszych narzędzi do współpracy z klientami w 2026 roku

Narzędzia do współpracy z klientami dzielą się na dwie grupy. Z jednej strony mamy narzędzia oparte na portalach, które zapewniają klientom oddzielną przestrzeń z brandingiem. Z drugiej strony istnieją narzędzia wewnętrzne z dostępem dla gości, które umożliwiają klientom widok na ograniczony zakres Twojego obszaru roboczego.

Wybierz niewłaściwe rozwiązanie, a znów wrócisz do sytuacji, w której zatwierdzenia nie są uzyskiwane, pliki mają wiele wersji, a zakres projektu zmienia się w odpowiedzi, której nikt nie widział.

W niniejszym przewodniku porównano 12 najlepszych narzędzi do współpracy z klientami pod kątem aspektów istotnych dla pracy zewnętrznej, dzięki czemu możesz stworzyć listę narzędzi, które pasują do Twojego stosu technologicznego.

Narzędzie Najlepsze do Wyróżniająca się funkcja Ceny* Gdzie ma braki Teamwork.com Średniej wielkości agencje zarządzające złożonymi, wielopoziomowymi cyklami życia klientów Bezpłatny dostęp z zewnątrz do pulpitów nawigacyjnych, kamieni milowych i wspólnych zadań, wraz z wbudowanymi timerami, które obliczają koszty zasobów w odniesieniu do budżetu Ceny zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Wykorzystuje szacunki oparte na godzinach, a nie na punktach fabularnych, przez co zwinne zespoły programistyczne nie uwzględniają tego przy planowaniu sprintów Moxo Firmy z branż podlegających regulacjom, stosujące intensywny proces wdrażania nowych klientów Oddzielne, spersonalizowane punkty dostępu dla klientów i dostawców, z przejrzystymi cyklami pracy i szyfrowanymi podpisami elektronicznymi Free; wersja Business 960 USD/rok Wersja podstawowa ma limit możliwości integracji i nie posiada wewnętrznych timerów do rozliczeń godzinowych monday.com Agencje marketingowe potrzebujące widoczne, oznaczone kolorami śledzenie postępów Tablice statusów oznaczone kolorami, które wyraźnie wskazują opóźnienia Free; płatne od 9 USD/miesiąc Brak prywatności na poziomie kolumn, co utrudnia ukrywanie poufnych informacji przed wykonawcami ClickUp Rozwijające się, wielofunkcyjne zespoły, które chcą usprawnić operacje wewnętrzne i pracę z klientami Uprawnienia dla gości pozwalają precyzyjnie kontrolować, co widzi klient – zadania, dokumenty, korekty, czat i formularze w jednym obszarze roboczym oraz bezpłatni goście z uprawnieniami wyłącznie do przeglądania Free; płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Zespoły korzystające z aplikacji jednofunkcyjnej potrzebują tygodnia lub dwóch na skonfigurowanie przestrzeni roboczych i uprawnień Asana Małe zespoły koordynujące sztywne, uzależnione od osi czasu kamienie milowe dla klientów Śledzenie zależności, które pozwala na terminowe przekazywanie zadań zgodnie z harmonogramem na osi czasu Free; płatne od 10,99 USD/miesiąc Stworzone z myślą o osiach czasu, a nie o intensywnej komunikacji z klientami; wymaga jasnej hierarchii, aby pozostało użyteczne Basecamp Rozwijające się agencje poszukujące modelu cenowego opartego na ryczałcie z nieograniczoną liczbą użytkowników po stronie klienta Stała opłata bez dodatkowych kosztów za licencję dla nieograniczonej liczby użytkowników z ramienia klienta Free; Pro 15 USD/miesiąc/użytkownik; Pro Unlimited 299 USD/miesiąc Brak szczegółowych uprawnień umożliwiających ograniczenie dostępu do danych wrażliwych na wspólnych tablicach Slack Zespoły inżynierów i specjalistów ds. technologii, dla których priorytetem jest szybka komunikacja z klientami w czasie rzeczywistym Bezpłatne kanały Slack Connect, które angażują partnerów zewnętrznych we wspólną rozmowę Free; płatne od 8,75 USD/miesiąc/użytkownik W kanałach o dużym natężeniu ruchu kluczowe aktualizacje mogą zostać przeoczone; w wersji Free historia wiadomości jest ograniczona. Google Workspace Zespoły rozproszone, które potrzebują lekkiego rozwiązania do wspólnej edycji dokumentów z klientami Wspólna edycja na żywo w chmurze, która eliminuje cykl „wyślij – popraw – załącznik”. Ceny zaczynają się od 7 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem dokumentów, a nie dużych zbiorów danych, więc bardzo duże arkusze oparte na formułach mogą działać wolniej; powiadomienia z różnych aplikacji kumulują się Notion Studia kreatywne potrzebujące wysoce konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych dla klientów oraz hubów zasobów Elastyczne bloki i podział na przestrzenie zespołowe umożliwiające tworzenie niestandardowych portali dla klientów Free; płatne od 10 USD/miesiąc Duże bazy danych mogą spowalniać działanie; limit dostępu w trybie offline FuseBase Agencje obsługujące klientów, które poszukują w pełni dostosowanych do własnych potrzeb portali w stylu stron internetowych Wbudowane w portal przestrzenie przypominające strony internetowe, z dostępem za pomocą „magicznych linków” i pełną możliwością dostosowania pod własną markę Ceny zaczynają się od 32 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Dłuższy czas ładowania i brak możliwości bezpośredniego eksportu danych do Arkuszy Google Zoho Projects Zespoły dbające o budżet, poszukujące znanych, przypominających media społecznościowe sposobów informowania interesariuszy Kanał projektowy w stylu mediów społecznościowych, służący do publikowania aktualizacji, plików i opinii Free; płatne od 4 USD/miesiąc Oprogramowanie jest bogate w funkcje, przez co nawigacja wydaje się bardziej skomplikowana niż w przypadku minimalistycznych narzędzi przeznaczonych do obsługi dużych portfeli Trello Freelancerzy i małe zespoły planujące proste, wizualne cykle pracy z klientami Skrzynka odbiorcza zarządu, która automatycznie przekształca e-maile od klientów w karty zadań, które można przeciągać Free; płatne od 5 USD/miesiąc Brak wbudowanych zależności i funkcji śledzenia czasu w przypadku złożonych, wielowarstwowych projektów

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, w jaki sposób w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Czym jest oprogramowanie do współpracy z klientami?

Oprogramowanie do współpracy z klientami zapewnia klientom zewnętrznym bezpieczną, wspólną przestrzeń do pracy z Twoim zespołem. W ramach tej przestrzeni mogą oni śledzić postępy projektu, wymieniać pliki, zatwierdzać wyniki prac oraz wysyłać wiadomości do Ciebie – a wszystko to bez ingerencji w Twoje wewnętrzne procesy operacyjne.

Nie są to te same narzędzia, co wewnętrzne narzędzia do współpracy, które są tworzone z myślą o pracownikach. Różnią się one również od oprogramowania do zarządzania klientami, które służy raczej do śledzenia powiązań niż do wspólnej pracy.

Istotna różnica: dobre narzędzia do współpracy z klientami pozwalają dokładnie kontrolować, co widzi klient, dzięki czemu praca pozostaje udostępniona, a Twoje obszary robocze zachowują prywatność.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do współpracy z klientami

Oceń każde narzędzie pod kątem dziewięciu kryteriów: modelu dostępu zewnętrznego, bezpiecznego udostępniania plików i uprawnień, zatwierdzania i weryfikacji, współpracy w czasie rzeczywistym, widoczności projektów dla klientów, możliwości white-labelingu, integracji, cen dla gości oraz wysiłku związanego z wdrożeniem.

Wszystkie te cechy pozwalają odróżnić narzędzie stworzone z myślą o podmiotach zewnętrznych od narzędzia wewnętrznego, do którego dodano jedynie funkcję obsługi gości. Oto, dlaczego każdy z tych aspektów ma szczególne znaczenie w pracy z klientami:

Model dostępu zewnętrznego (portal vs. dostęp gościnny vs. oba) : Zdecyduj, jaką część Twojej działalności klient będzie mógł zobaczyć. Portal to oddzielna przestrzeń z Twoim brandingiem, do której klient się loguje; dostęp gościnny przenosi go do Twojego obszaru roboczego z pewnymi limitami

Bezpieczne udostępnianie plików i uprawnienia : Kontroluj, kto może przeglądać, komentować, edytować lub pobierać pliki – w odniesieniu do poszczególnych plików, a nie tylko do całego obszaru roboczego. Praca z klientami opiera się na dokumentach, co sprawia, że : Kontroluj, kto może przeglądać, komentować, edytować lub pobierać pliki – w odniesieniu do poszczególnych plików, a nie tylko do całego obszaru roboczego. Praca z klientami opiera się na dokumentach, co sprawia, że bezpieczne udostępnianie plików jest niezbędne w przypadku zadań podlegających regulacjom prawnym.

Zatwierdzanie i weryfikacja : Zadbaj o to, by zatwierdzenia były udokumentowane, a nie zagubione w wiadomościach e-mail. Klienci zatwierdzają wyniki pracy i nanoszą poprawki na projekty w jednym miejscu, a najlepsze : Zadbaj o to, by zatwierdzenia były udokumentowane, a nie zagubione w wiadomościach e-mail. Klienci zatwierdzają wyniki pracy i nanoszą poprawki na projekty w jednym miejscu, a najlepsze narzędzia do weryfikacji online pozwalają na dodanie załączników z uwagami bezpośrednio do danego projektu

Współpraca w czasie rzeczywistym : Ogranicz wymianę wiadomości, umożliwiając klientom edycję i burzę mózgów razem z Tobą w udostępnionych dokumentach i na tablicach

Widoczność projektu dla klientów : Pokaż klientom status, osie czasu oraz kto za co odpowiada, nie ujawniając przy tym wewnętrznych podzadań i rozmów zespołu

White-labeling i branding : Umieść swoje logo na portalu, a nie logo dostawcy. Dla konsultantów i agencji jest to element profesjonalnego wizerunku

Integracje : Wykonaj połączenie z usługami przechowywania plików, czatami i kalendarzami, z których klienci już korzystają, dzięki czemu nikt nie będzie musiał rezygnować ze swoich dotychczasowych narzędzi

Model cenowy dla gości i klientów : Zwróć uwagę na tę kwestię: niektóre narzędzia pobierają opłatę za każdego gościa, inne uwzględniają ich w cenie, a jeszcze inne nakładają na nich ograniczenia; w przypadku pracy z klientami może to znacznie przewyższyć koszt podstawowej subskrypcji

Wysiłek związany z wdrożeniem klienta: Płynne wdrożenie sprzyja przyjęciu rozwiązania; jeśli klient potrzebuje szkolenia nawet po to, by zamieścić komentarz, proces ten ulega spowolnieniu. Połącz swoje narzędzie z dedykowanym : Płynne wdrożenie sprzyja przyjęciu rozwiązania; jeśli klient potrzebuje szkolenia nawet po to, by zamieścić komentarz, proces ten ulega spowolnieniu. Połącz swoje narzędzie z dedykowanym oprogramowaniem do wdrażania klientów , aby budować relacje oparte na bliskim kontakcie.

Jeśli skłaniasz się ku markowemu portalowi dla klientów, to wideo przedstawi Ci kilka opcji:

Na tej liście znalazło się dwanaście narzędzi do współpracy: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects i Trello.

Każde z nich ma swoje zalety w różnych ustawieniach, ale też pewne wady. Każda z poniższych propozycji została oceniona w ten sam sposób: dla kogo jest przeznaczona, w czym się wyróżnia, gdzie ma braki i ile kosztuje.

1. Teamwork.com (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania klientami agencji w średniej wielkości zespołach)

Jeśli Twój zespół musi koordynować realizację zadań dla klientów bez konieczności płacenia za dodatkowe licencje na oprogramowanie, Teamwork.com będzie idealnym rozwiązaniem. Zapewnia on zewnętrznym interesariuszom bezpłatny dostęp do pulpitów nawigacyjnych, kamieni milowych i wspólnych zadań. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla firm świadczących usługi profesjonalne, które potrzebują przejrzystości w trakcie długich cykli życia projektów.

Załóżmy, że agencja marketingowa zarządza tworzeniem strony internetowej. Klient otrzymuje zaproszenie do bezpośredniego przeglądania zadań programistycznych, zgłaszania uwag lub śledzenia godzin pracy nad projektem w ramach wspólnej listy. Menedżerowie mogą również uruchamiać wbudowane timery dla poszczególnych zadań, a platforma automatycznie oblicza koszty zasobów w odniesieniu do całkowitego budżetu.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zapobiegaj rozproszeniu rozmów: Twórz tymczasowe kanały czatu dla krótkoterminowych projektów, aby automatycznie wyodrębnić dyskusje

Ogranicz ręczne czynności administracyjne dzięki sztucznej inteligencji: Wykorzystaj Teamwork AI do tworzenia podsumowań aktualizacji projektów, przygotowywania zawartości oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące danych projektowych

Poznaj kontekst poprzednich decyzji: Przeszukuj pełną historię wiadomości, aby poznać uzasadnienie bez konieczności przeglądania wątków e-mailowych

Aktualizuj zadania z istniejących kanałów: Wybierz połączenie z Slackiem, aby bezpośrednio modyfikować listy zadań bez Wybierz połączenie z Slackiem, aby bezpośrednio modyfikować listy zadań bez konieczności korzystania z wielu narzędzi

Ceny

Podstawowe informacje: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Accelerate : 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Optymalizacja: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,4/5 (ponad 1 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

W czym Teamwork.com ma braki: Zespoły programistyczne stosujące metodologię Agile napotkają problemy z dopasowaniem, ponieważ narzędzie wykorzystuje szacunki oparte na godzinach zamiast punktów fabularnych. Platformie brakuje również zaawansowanego zarządzania zaległościami oraz szczegółowych cykli pracy dotyczących cyklu życia błędów. Pomiń Teamwork.com, jeśli: Twoje zespoły potrzebują natywnych struktur planowania sprintów lub muszą mieć możliwość jednoczesnego przeglądania zakończonych i aktywnych zadań na jednym ekranie.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork.com?

Posłuchaj opinii recenzenta serwisu G2 na temat Teamwork.com:

To, co najbardziej mi się podoba w Teamwork.com, to jego wszechstronne funkcje zarządzania projektami, w tym śledzenie zadań, zarządzanie czasem, narzędzia do współpracy oraz funkcje raportowania. Pomaga to zespołom zachować porządek, zwiększyć wydajność, skutecznie dotrzymywać terminów oraz z powodzeniem utrzymywać przejrzystą komunikację przez cały cykl życia projektu.

To, co najbardziej mi się podoba w Teamwork.com, to jego wszechstronne funkcje zarządzania projektami, w tym śledzenie zadań, zarządzanie czasem, narzędzia do współpracy oraz funkcje raportowania. Pomaga to zespołom zachować porządek, zwiększyć wydajność, skutecznie dotrzymywać terminów oraz z powodzeniem utrzymywać przejrzystą komunikację przez cały cykl życia projektu.

2. Moxo (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesu wdrażania klientów w portalu)

Stworzony z myślą o przeniesieniu zarządzania kontami klientów do ujednoliconych obszarów roboczych, Moxo tworzy odrębne punkty dostępu dla różnych zewnętrznych interesariuszy. Klienci widzą jeden interfejs portalu, dostawcy korzystają z oddzielnego układu, a zespoły wewnętrzne opisują kroki realizacji w prostym języku, aby generować cykle pracy. Podmioty zewnętrzne od pierwszego dnia są na bieżąco z harmonogramem realizacji.

Agencja nieruchomości może wykorzystać je do obsługi procesu wdrażania nowych partnerów. Firma udostępnia materiały promocyjne dotyczące ofert i umawia rozmowy ustawień za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Nowi agenci podpisują dokumenty wdrożeniowe bezpośrednio przez bezpieczny interfejs, a podpisy klientów są chronione szyfrowaniem na poziomie korporacyjnym.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zwiększ codzienne obciążenie operacyjne: wdrażaj asystentów opartych na AI, wyszkolonych w zakresie wewnętrznych kompetencji firmy, aby zajmowali się rutynowymi zadaniami

Natychmiastowe wykrywanie zablokowanych projektów: Wykonuj zapytania dotyczące danych dotyczących wydajności zespołu w czasie rzeczywistym, przedstawione prostym językiem, aby zidentyfikować wąskie gardła

Dopasuj wygląd do identyfikacji wizualnej firmy: umieść własne logo i kolory marki na każdym pulpicie nawigacyjnym przeznaczonym dla interesariuszy

Przyspiesz gromadzenie dokumentów: bezpiecznie żądaj, odbieraj i porządkuj pliki klientów bez konieczności korzystania z załączników w wiadomościach e-mail

Ceny

Free

Business : 960 USD/rocznie

Pro : 4 800 USD/rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Wady Moxo: Wersja podstawowa ogranicza bezpośrednie połączenia z zewnętrznymi bazami danych i folderami w chmurze. Ograniczenie to wymusza ręczne powielanie danych, a brak wewnętrznych timerów spowalnia raportowanie czasu pracy. Pomiń Moxo, jeśli: Twoja działalność wymaga dokładnego rozliczania godzinowego lub rozszerzonych integracji z usługami podstawowymi.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Moxo?

Zobacz, co recenzent serwisu G2 ceni w Moxo:

Doceniam lepszą obsługę klienta i przyjazny dla użytkownika interfejs. Możliwość dostosowywania formularzy i powiadomień dla naszych klientów okazała się niezwykle cenna dla naszego zespołu. Ponadto zespół wsparcia klienta zawsze szybko reaguje i stanowi niezawodne wsparcie, gdy potrzebuję pomocy.

Doceniam lepszą obsługę klienta i przyjazny dla użytkownika interfejs. Możliwość dostosowywania formularzy i powiadomień dla naszych klientów okazała się niezwykle cenna dla naszego zespołu. Ponadto zespół wsparcia klienta zawsze szybko reaguje i stanowi niezawodne wsparcie, gdy potrzebuję pomocy.

3. monday.com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego śledzenia projektów w agencjach marketingowych)

Jeśli Twój zespół obecnie śledzi konta klientów za pomocą rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych, monday.com zastępuje je tablicami statusowymi oznaczonymi kolorami. Możesz wizualizować terminy i odpowiednio planować działania. Aktualizacje są bezpośrednio powiązane z konkretnymi zadaniami, a dedykowana kolumna „osoba odpowiedzialna” pokazuje, kto jest odpowiedzialny za zadanie, bez konieczności organizowania ciągłych spotkań kontrolnych.

Agencja kreatywna zarządzająca kampanią wielokanałową może udostępnić tablicę do współpracy dla partnerów zewnętrznych. Nowe zlecenia dotyczące materiałów przychodzą za pośrednictwem wbudowanych formularzy internetowych, które automatycznie wypełniają wiersze danymi dotyczącymi terminów. Menedżerowie ds. klientów klikają wbudowany zegar, aby śledzić rozliczane godziny poświęcone na poprawki, a dane te są bezpośrednio przenoszone do raportów z postępów dla klienta.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zorganizuj swój dzień w jednym widoku: Zbierz osobiste zadania ze wszystkich aktywnych tablic w jedną tygodniową oś czasu

Przechowuj pełną historię interakcji z klientami: Rejestruj rozmowy telefoniczne, e-maile i notatki ze spotkań w scentralizowanym dzienniku kontaktów

Pokaż, kto ma wolne moce produkcyjne: Koordynuj obciążenia pracą w sposób wizualny na osi czasu, aby sprawdzić dostępność na realizację nowych zleceń od klientów

Szybszy wgląd w projekty dzięki sztucznej inteligencji: Wykorzystaj monday AI do generowania aktualizacji, podsumowywania elementów, klasyfikowania zgłoszeń oraz wspomagania tworzenia cykli pracy

Ceny

Free

Pakiet podstawowy: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Zalety: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,7/5 (ponad 16 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5 900 recenzji)

W czym monday.com ma braki: tablice w monday.com nie oferują ograniczeń widoku na poziomie kolumn, więc ukrycie poufnych danych klientów przed zewnętrznymi wykonawcami na wspólnej tablicy wymaga odpowiedniego planowania. Ponadto jego kreator automatyzacji jest potężny, ale w przypadku złożonej logiki „jeśli/to” wymaga ręcznej konfiguracji. Skomplikowane łańcuchy reguł lepiej sprawdzają się w zespołach gotowych poświęcić czas na ustawienia. Pomiń Monday.com, jeśli: Twoja działalność wymaga ścisłej kontroli prywatności na poziomie kolumn podczas udostępniania aktywnych tablic śledzenia partnerom zewnętrznym.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o monday.com?

Zobacz, co o serwisie monday.com pisze ten recenzent z serwisu G2 :

W monday Work Management najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można uzyskać przegląd zadań na pierwszy rzut oka. Wystarczy otworzyć tablicę, by w ciągu kilku sekund zorientować się, co jest w trakcie postępu, co czeka na zatwierdzenie przez klienta i co jest opóźnione. Etykiety statusu, właściciele i terminy są bardzo przejrzyste, dzięki czemu nie trzeba zgadywać i rzadziej pojawiają się wiadomości typu „kto się tym zajmuje?” na Slacku lub w e-mailu.

W monday Work Management najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można w jednym spojrzeniu zorientować się w stanie zadań. Wystarczy, że otworzę tablicę, a w ciągu kilku sekund wiem, co jest w trakcie realizacji, co czeka na zatwierdzenie przez klienta i co jest opóźnione. Etykiety statusu, właściciele i terminy są bardzo przejrzyste, dzięki czemu nie trzeba zgadywać i rzadziej pojawiają się wiadomości typu „kto się tym zajmuje?” na Slacku lub w e-mailu.

4. ClickUp (Najlepsza platforma typu „wszystko w jednym” do pracy z klientami i zadań wewnętrznych)

Kontroluj, co widzą klienci, dzięki uprawnieniom dla gości w ClickUp

Większość zespołów realizuje zadania dla klientów w jednym narzędziu, a zadania wewnętrzne w innym. ClickUp eliminuje ten podział. Zadania, dokumenty, tablice, czat, pulpity nawigacyjne, weryfikacja i formularze znajdują się w jednym obszarze roboczym. Typy gości z uprawnieniami tylko do przeglądania oraz z kontrolowanymi uprawnieniami pozwalają dokładnie kontrolować, co klient może zobaczyć. W przypadku dostępu bez logowania publiczne widoki udostępnione umożliwiają każdemu śledzenie postępów za pomocą linku.

Oto, jak to wygląda w praktyce. Agencja brandingowa tworzy dla klienta folder w ClickUp zawierający listę zadań do wykonania, dokument z briefem oraz pulpity nawigacyjne ClickUp do śledzenia postępów. Klient loguje się, dodaje adnotacje do plików projektowych (PNG, PDF lub wideo) oraz wysyła wiadomości do zespołu za pośrednictwem czatu. Nigdy nie widzi wewnętrznych tablic sprintów ani rozmów zespołu.

Formularze ClickUp zbierają nowe zgłoszenia dotyczące zasobów i automatycznie tworzą zadania w odpowiedniej liście. Funkcja wykrywania współpracy pokazuje w czasie rzeczywistym, kiedy klient przegląda lub edytuje dokument. Dokumenty są automatycznie zapisywane około 1,5 sekundy po tym, jak ktoś przestanie pisać, dzięki czemu wspólna edycja przebiega niemal natychmiastowo.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zastąp rozproszoną komunikację czatem: Zapewnij możliwość wyszukiwania rozmów wraz z zadaniami, do których się odnoszą, korzystając z kanałów Zapewnij możliwość wyszukiwania rozmów wraz z zadaniami, do których się odnoszą, korzystając z kanałów czatu ClickUp w ramach poszczególnych projektów

Przyspiesz realizację zleceń dla klientów: zautomatyzuj procesy zatwierdzania, powtarzające się zadania, aktualizacje statusu oraz przekazywanie zadań za pomocą cykli pracy bez kodowania

Natychmiastowe odpowiedzi: Przeszukuj zadania, dokumenty i czat za pomocą Przeszukuj zadania, dokumenty i czat za pomocą Brain MAX , aby generować podsumowania projektów, wyszukiwać pliki lub tworzyć szkice aktualizacji statusu bez konieczności przeglądania folderów

Przekaż rutynowe pytania klientów: Przydziel Przydziel „Superagenta” opartego na AI, którego goście mogą @wspomnieć, aby uzyskać aktualizacje, wyszukać pliki lub zgłosić zadania do wykonania, uwalniając w ten sposób Twój zespół od powtarzających się zapytań o status

Ceny

Oceny

G2 : 4,6/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 400 recenzji)

W czym ClickUp ma braki: Zakres funkcji, dzięki którym ClickUp konsoliduje różne narzędzia, oznacza również większy nakład pracy przy początkowych ustawieniach: zespoły korzystające wcześniej z aplikacji jednofunkcyjnych zazwyczaj potrzebują tygodnia lub dwóch na skonfigurowanie przestrzeni roboczych, widoków i uprawnień, zanim wszystko zacznie działać jak należy. Pomiń ClickUp, jeśli: portal w stylu mikrostrony z brandingiem jest niezbędny, a tworzenie go za pomocą uprawnień dla gości wydaje się zbyt pracochłonne w kontekście cyklu pracy.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

W jaki sposób fakt, że ClickUp jest platformą typu „wszystko w jednym”, pomaga temu recenzentowi serwisu G2:

Najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest zebrane w jednym miejscu. Przed ClickUpem śledzenie projektów, praca z klientami i koordynacja zespołu były rozproszone po różnych narzędziach, a teraz wszystko znajduje się w jednym systemie. Mogę zarządzać naszymi projektami, pilnować terminów realizacji zadań dla klientów i koordynować pracę zespołu bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Te ustawienia „jednego źródła prawdy” były dla nas największym sukcesem w ciągu ostatniego roku.

Najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest zebrane w jednym miejscu. Przed ClickUpem śledzenie projektów, praca z klientami i koordynacja zespołu były rozproszone po różnych narzędziach, a teraz wszystko znajduje się w jednym systemie. Mogę zarządzać naszymi projektami, pilnować terminów realizacji zadań dla klientów i koordynować pracę zespołu bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Te ustawienia „jednego źródła prawdy” były dla nas największym sukcesem w ciągu ostatniego roku.

Dowiedz się, jak zapraszać gości i zarządzać nimi w ClickUp:

5. Asana (najlepsze rozwiązanie do koordynacji osi czasu w małych zespołach)

Asana pozwala uporządkować pracę z klientami dzięki ustrukturyzowanym projektom, osiom czasu i zależnościom między zadaniami, które ułatwiają śledzenie postępów. Zespoły mogą zapraszać klientów do współpracy nad konkretnymi projektami, zbierać opinie bezpośrednio w zadaniach oraz automatyzować rutynowe aktualizacje bez tworzenia długich łańcuchów e-maili. Platforma zapewnia przejrzystość w zakresie własności, terminów i kolejnych kroków.

Właściciel małej firmy zarządzający szkoleniami dla klientów może skorzystać z szablonów Asany, aby stworzyć cykl pracy wdrażania nowych pracowników, który natychmiast generuje od 40 do 50 zadań zależnych. System śledzi zależności, aby zapewnić, że wewnętrzne przekazywanie zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem. Członkowie zespołu dodają komentarze do poszczególnych kart, przesyłają pliki projektowe i wykonują wzmianki, aby udostępniać kontekst.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zautomatyzuj powtarzające się kroki operacyjne: zastosuj niestandardową logikę wyzwalającą, aby automatycznie przenosić karty po spełnieniu określonych warunków

Świętuj zakończone kamienie milowe: używaj wyzwalacza do uruchomienia animacji z podziękowaniami wyświetlanych na ekranie, aby zwiększyć motywację zespołu

Wyprzedzaj terminy: Wizualizuj zależności i osie czasu, aby zidentyfikować przeszkody, zanim opóźnią one realizację projektu

Oszczędzaj czas dzięki AI: Wykorzystaj Asana AI do podsumowywania projektów, identyfikowania ryzyka, sugerowania kolejnych kroków oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących zadań

Ceny

Użytek osobisty: Free

Pakiet podstawowy : 10,99 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowany : 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 400 recenzji)

W czym Asana ma braki: Aktualizacje platformy czasami zmieniają dotychczasowe funkcje, co zmusza użytkowników do poświęcania czasu na szukanie nowych rozwiązań zastępczych. Recenzenci zauważają również, że najechanie kursorem na zadania powoduje ich automatyczne otwarcie, co powoduje niewielkie utrudnienia podczas codziennej nawigacji. Pomiń Asanę, jeśli: Twój zespół nie ma spójnej struktury hierarchicznej, ponieważ baza danych łatwo staje się chaotycznym zbiorem zadań.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Dlaczego recenzent serwisu G2 uważa Asanę za przyjazną dla użytkownika:

Uważam, że Asana jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze. Idealnie pasuje do mojego niewielkiego zespołu. Podoba mi się integracja aplikacji z Clockify, co pozwala mi i mojemu stażystowi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy rozliczaniu wynagrodzeń oraz śledzeniu godzin pracy i kart czasu pracy. Widoczność, jaką zapewnia mojemu zespołowi w zakresie projektów i zadań klientów, jest naprawdę korzystna.

Uważam, że Asana jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze. Idealnie pasuje do mojego niewielkiego zespołu. Podoba mi się integracja aplikacji z Clockify, która pozwala mi i mojemu stażystowi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy rozliczaniu wynagrodzeń oraz śledzeniu godzin pracy i kart czasu pracy. Widoczność, jaką zapewnia mojemu zespołowi w zakresie projektów i zadań klientów, jest naprawdę korzystna.

6. Basecamp (Najlepsze rozwiązanie do współpracy z klientami w ramach ryczałtowej opłaty w rozwijających się agencjach)

Stała opłata ryczałtowa i brak opłat za licencję dla klientów sprawiają, że Basecamp jest najprostszą opcją dla rozwijających się agencji, które chcą po prostu zapobiec rozproszeniu informacji o projektach. Platforma zastępuje wątki e-mailowe scentralizowanymi tablicami dyskusyjnymi i przejrzystymi listami zadań do zrobienia. Zespoły wewnętrzne mogą dodawać zewnętrznych dostawców i klientów do konkretnych projektów bez dodatkowych kosztów.

Dyrektor agencji może skorzystać z pulpitu nawigacyjnego Mission Control, aby natychmiast sprawdzić stan projektu. Zespół sprawdza wizualny wskaźnik postępu, aby ocenić postępy bez konieczności otwierania poszczególnych tablic. Klienci uczestniczą w czatach Campfire lub przeglądają pliki bezpośrednio w ramach wspólnego interfejsu.

Najważniejsze funkcje i zalety

Wykrywaj wąskie gardła na czas: śledź, czy zadania znajdują się w fazie planowania, czy realizacji, korzystając z wykresów Hill Charts

Ogranicz liczbę spotkań dotyczących statusu: Zaplanuj cykliczne podpowiedzi, które automatycznie zbierają aktualizacje od zespołu

Szybko odnajduj zagubione zasoby: Zbierz wszystkie aktywne pliki i komentarze na jednym ekranie „widok wszystko”

Szybciej przygotowuj aktualizacje dotyczące projektów: Wykorzystaj Basecamp AI do pisania aktualizacji statusu, burzy mózgów i podsumowywania toczących się dyskusji

Ceny

Free

Zalety: 15 USD miesięcznie na użytkownika

Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc

Oceny

G2: 4,1/5 (ponad 5 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 200 recenzji)

W czym Basecamp ma braki: Priorytetem jest tu prostota, a nie szczegółowa kontrola, więc ograniczenie dostępu współpracowników zewnętrznych do wrażliwych danych na wspólnych tablicach nie jest jego mocną stroną. Zespoły, które potrzebują ścisłych uprawnień dla poszczególnych elementów, powinny to najpierw rozważyć. Pomiń Basecamp, jeśli: musisz ograniczyć dostęp do poufnych danych na wspólnych tablicach lub ustawić ścisłe uprawnienia dla poszczególnych elementów dla zewnętrznych współpracowników.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Basecamp?

Zobacz, jak recenzent serwisu G2 korzysta z Basecamp:

Odpowiadam za koordynację pracy wielu zespołów, a Basecamp wspiera komunikację i współpracę w całej organizacji. Ułatwia on zapewnienie wszystkim zaangażowanym osobom dostępu do materiałów referencyjnych, dokumentów projektowych i plików roboczych, co ogranicza niejasności i problemy związane z kontrolą wersji. Można go wygodnie połączyć z narzędziami CRM, marketingowymi i do obsługi klienta, aby zapewnić spójność działań skierowanych do klientów z operacjami wewnętrznymi.

Odpowiadam za koordynację pracy wielu zespołów, a Basecamp wspiera komunikację i współpracę w całej organizacji. Ułatwia on zapewnienie wszystkim zaangażowanym osobom dostępu do materiałów referencyjnych, dokumentów projektowych i plików roboczych, co ogranicza niejasności i problemy związane z kontrolą wersji. Można go wygodnie połączyć z narzędziami CRM, marketingowymi i obsługi klienta, dzięki czemu moja praca z klientami jest zharmonizowana z operacjami wewnętrznymi.

7. Slack (Najlepsze rozwiązanie do komunikacji w czasie rzeczywistym w zespołach inżynierów)

za pośrednictwem Slack a

Slack upraszcza komunikację z klientami, zastępując długie łańcuchy e-maili komunikacją w czasie rzeczywistym w jednej przestrzeni cyfrowej.

Zespół inżynierów zajmujący się usuwaniem awarii spowodowanej nagłym wzrostem obciążenia bazy danych może zainicjować spotkanie na żywo w ramach kanału monitorowania. Inżynierowie udostępniają swoje ekrany i natychmiast omawiają rozwiązania bez konieczności przełączania się do aplikacji zewnętrznej. Wątki te tworzą historię z możliwością wyszukiwania, która pełni rolę aktualizowanej dokumentacji do późniejszej analizy.

Współpraca zewnętrzna opiera się na bezpłatnych zaproszeniach wysyłanych do partnerów za pośrednictwem bezpiecznych kanałów, umożliwiających im udział w procesie zatwierdzania projektów. Dzięki temu aplikacja do czatu staje się wspólnym obszarem roboczym dla partnerów zewnętrznych.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zautomatyzuj procesy zatwierdzania bez pisania kodu: Twórz rutynowe cykle pracy operacyjnej, korzystając z wyzwalaczy i akcji typu „przeciągnij i upuść”

Skróć osie czasu zewnętrznych przeglądów: Zaproś dostawców do chronionych kanałów udostępniania bez żadnych kosztów z ich strony

Natychmiastowe wykrywanie przypadkowego ujawnienia kluczy: Wykrywaj prywatne tokeny API w wiadomościach, zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa

Znajdź odpowiedzi bez przewijania: Zadaj pytania AI Slacka w języku naturalnym, aby uzyskać informacje z rozmów i wiedzy udostępnionej na różnych kanałach

Ceny

Free

Zalety: 8,75 USD miesięcznie na użytkownika

Business+: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,5/5 (ponad 39 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 24 000 recenzji)

W czym Slack ma braki: Ponieważ Slack został stworzony z myślą o czacie w czasie rzeczywistym, ważne aktualizacje mogą zostać przeoczone na kanałach o dużym natężeniu ruchu, dlatego najlepiej sprawdza się w połączeniu z systemem służącym do rejestrowania decyzji. Pomiń Slack, jeśli: Twój zespół korzysta z bezpłatnego planu, aby utrzymywać stałe, przeszukiwalne archiwum poprzednich decyzji.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slacku?

Zalety korzystania ze Slacka według recenzenta serwisu G2:

W Slacku najbardziej podoba mi się historia rozmów i opcja wyszukiwania. Wszystkie moje rozmowy w Slacku są dokładnie rejestrowane, podobnie jak wszystkie moje dokumenty i inne treści. Nawet jeśli straciłem klienta i nie ma już ze mną połączenia, wszystkie rozmowy, które z nim prowadziłem, pozostają zapisane w historii tej konkretnej rozmowy, co jest bardzo pomocne.

W Slacku najbardziej podoba mi się historia rozmów i opcja wyszukiwania. Wszystkie moje rozmowy w Slacku są dokładnie rejestrowane, podobnie jak wszystkie moje dokumenty i inne treści. Nawet jeśli straciłem klienta i nie ma już ze mną połączenia, wszystkie rozmowy, które z nim prowadziłem, pozostają zapisane w historii tej konkretnej rozmowy, co jest bardzo pomocne.

8. Google Workspace (najlepsze rozwiązanie do prostej wspólnej edycji dokumentów z klientami)

za pośrednictwem Google Workspace

Google Workspace łączy pocztę e-mail, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, spotkania wideo i przestrzeń dyskową w chmurze w jednym zintegrowanym środowisku współpracy. Zamiast przenosić pliki między oddzielnymi aplikacjami, zespoły wewnętrzne i klienci współpracują nad wspólnymi dokumentami, korzystając z komentarzy na żywo, sugestii i historii wersji. Kontrola uprawnień ułatwia udostępnianie zewnętrznym interesariuszom wyłącznie tych treści, które są dla nich istotne.

Agencja marketingowa przygotowująca wprowadzenie produktu na rynek może tworzyć teksty kampanii w Dokumentach Google, podczas gdy klient na bieżąco dodaje swoje uwagi. Projektanci przesyłają materiały kreatywne na Dysk, zespół omawia poprawki w Google Meet, a ostateczne zatwierdzenia odbywają się bez konieczności wysyłania wielu załączników e-mailowych. Wszyscy pracują w oparciu o ten sam, wiarygodny źródło informacji.

Najważniejsze funkcje i zalety

Przyspiesz proces zatwierdzania projektów: realizuj umowy i kontrakty z dostawcami bezpośrednio w dokumentach tekstowych dzięki natywnym podpisom elektronicznym

Współpraca z dowolnego miejsca: edytuj dokumenty, arkusze i prezentacje jednocześnie na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych

Ogranicz powtarzalne zadania dzięki AI: Korzystaj z Gemini w obszarze roboczym, aby tworzyć podsumowania spotkań, szkice wiadomości e-mail oraz generować zawartość w aplikacjach Docs, Gmail, Sheets i Meet

Automatyczna ochrona danych klientów: Klasyfikuj poufne dokumenty za pomocą mechanizmów zapewniania zgodności z przepisami opartych na AI oraz wewnętrznych zasad bezpieczeństwa

Ceny

Pakiet podstawowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 14 USD miesięcznie na użytkownika

Dodatkowo: 22 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,6/5 (ponad 47 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 500 recenzji)

W czym Google Workspace ma braki: Bardzo duże arkusze kalkulacyjne z dużą ilością formuł mogą działać wolniej, gdy wielu redaktorów edytuje je jednocześnie. Zbiorcze powiadomienia z Gmaila, Dokumentów Google i Kalendarza Google mogą również powodować przeciążenie pulpitu nawigacyjnego w godzinach szczytu. Pomiń Google Workspace, jeśli: Twoja praca z klientami opiera się na rozbudowanych narzędziach do śledzenia zadań z dużą ilością formuł lub potrzebujesz ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami zamiast stosu współdzielonych dokumentów.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Workspace?

Oto, co recenzent serwisu G2 ma do powiedzenia na temat Google Workspace:

Współpraca w czasie rzeczywistym to dla mnie największa zaleta. Bardzo podoba mi się możliwość pracy nad arkuszem kalkulacyjnym lub dokumentem jednocześnie z moim zespołem, bez konieczności martwienia się o kontrolę wersji czy wysyłanie plików tam i z powrotem przez e-mail. Dzięki synchronizacji wszystkich danych w jednym hubie w chmurze łatwo jest przełączać się między laptopem a telefonem, zachowując jednocześnie porządek we wszystkich moich projektach.

Współpraca w czasie rzeczywistym to dla mnie największa zaleta. Bardzo podoba mi się możliwość pracy nad arkuszem kalkulacyjnym lub dokumentem w tym samym czasie co mój zespół, bez konieczności martwienia się o kontrolę wersji czy wysyłanie plików tam i z powrotem przez e-mail. Dzięki synchronizacji wszystkich danych w jednym hubie w chmurze łatwo jest przełączać się między laptopem a telefonem, zachowując jednocześnie porządek we wszystkich moich projektach.

9. Notion (najlepsze rozwiązanie do tworzenia stron wiki dla klientów i udostępniania dokumentów)

Jeśli Twój zespół kreatywny potrzebuje wysoce konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych do śledzenia wyników pracy dla klientów, warto przyjrzeć się Notion. Traktuje on dokumentację projektową jako elastyczne bloki, a nie sztywne szablony. Zespoły mogą tworzyć spersonalizowane portale dla klientów, w których obok siebie znajdują się wytyczne dotyczące marki, budżety i harmonogramy.

Studio fotograficzne może wykorzystać strukturę bazy danych do zarządzania złożonymi harmonogramami sesji zdjęciowych. Kierownik przełącza ten sam zestaw danych z widoku listy do widoku kalendarza w zależności od bieżących potrzeb. To jedno źródło danych łączy wewnętrznych fotografów z zewnętrznymi redaktorami w ramach jednej aktualnej bazy danych. Edycja stron w czasie rzeczywistym pozwala rozproszonym zespołom współpracować asynchronicznie w różnych strefach czasowych.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zachowaj prywatność kont: Oddziel wrażliwe obszary robocze klientów od folderów wewnętrznych, korzystając z funkcji separacji Teamspace

Kontroluj, co widzą zewnętrzni wykonawcy: Ustawienie szczegółowych uprawnień do bazy danych na poziomie folderów w ramach udostępnionych dokumentów

Wyeliminuj ręczne sprawdzanie statusu: śledź wzmianki i zmiany na stronach w porządku chronologicznym w zautomatyzowanej Skrzynce odbiorczej

Znajdź odpowiedzi natychmiast dzięki sztucznej inteligencji: Skorzystaj z Notion AI, aby tworzyć podsumowania notatek ze spotkań, generować zawartość, przeszukiwać zasoby wiedzy w obszarze roboczym oraz odpowiadać na pytania dotyczące różnych dokumentów

Ceny

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,6/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 600 recenzji)

W czym Notion ma braki: Notion działa płynnie w przypadku dokumentów i niewielkich baz danych, ale bardzo duże lub głęboko zagnieżdżone bazy danych mogą spowolnić jego działanie. Zespoły pracujące z dużymi zbiorami danych powinny przetestować rozwiązanie na dużą skalę przed podjęciem decyzji o wdrożeniu. Dostęp w trybie offline jest również ograniczony, co ma największe znaczenie, jeśli zespół terenowy pracuje bez niezawodnego połączenia internetowego. Pomiń Notion, jeśli: Twoja działalność w terenie wymaga aplikacji komputerowej, która działa niezawodnie bez aktywnego połączenia z Internetem.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Oto, co recenzent serwisu G2 sądzi o Notion:

Bardzo podoba mi się wspólna przestrzeń zespołowa w Notion do zarządzania klientami. Pomaga nam skutecznie rejestrować notatki ze spotkań i udostępniać listy zadań do wykonania. Korzystamy również z funkcji kalendarza i bardzo ją cenimy. Funkcja listy zadań do zrobienia pozwala nam ustalać zadania, przypisywać je różnym osobom, zmieniać terminy realizacji oraz ustalać priorytety, co okazało się dla nas naprawdę pomocnym narzędziem.

Bardzo podoba mi się wspólna przestrzeń zespołowa w Notion do zarządzania klientami. Pomaga nam skutecznie rejestrować notatki ze spotkań i udostępniać listy zadań do wykonania. Korzystamy również z funkcji kalendarza i bardzo ją cenimy. Funkcja listy zadań do wykonania pozwala nam ustalać zadania, przypisywać je różnym osobom, zmieniać terminy realizacji oraz ustalać priorytety, co okazało się dla nas naprawdę pomocnym narzędziem.

10. FuseBase (Najlepsze rozwiązanie dla agencji do tworzenia portali dla klientów w stylu mikrostron)

Fusebase łączy portale dla klientów, współpracę nad projektami i dokumentację w jednym obszarze roboczym. Agencje tworzą portale z brandingiem, gdzie klienci mogą uzyskać dostęp do aktualizacji dotyczących projektów, zatwierdzać wyniki prac, wymieniać pliki i znajdować odpowiedzi bez konieczności przeszukiwania wątków e-mailowych. Eliminuje to trudności związane z nauką obsługi dla partnerów, którzy borykają się z tradycyjnymi pulpitami projektowymi.

Agencja może wdrożyć cyfrowy pokój sprzedaży w celu udostępniania plików i zbierania podpisów prawnych. Dostęp za pośrednictwem „magicznych linków” bez hasła gwarantuje natychmiastowy dostęp dla interesariuszy. Notatki wewnętrzne są przechowywane w oddzielnej przestrzeni roboczej na zapleczu, która całkowicie ukrywa je przed klientami.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zidentyfikuj, jakie zawartości przemawiają do klientów: Monitoruj wskaźniki zaangażowania w zasobach portalu za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych

Pracuj mądrzej dzięki sztucznej inteligencji: Skorzystaj z wbudowanego asystenta AI, aby przeszukiwać bazę wiedzy firmy, generować zawartość, tworzyć streszczenia dokumentów i odpowiadać na pytania na podstawie danych z Twojego obszaru roboczego

Usuń wszystkie oznaczenia platformy: Dodaj niestandardowe ustawienia SMTP, logo i nazwy domen, aby uzyskać pełną kontrolę nad rozwiązaniem typu white label

Ogranicz liczbę wymian wiadomości: Scentralizuj dyskusje, pliki i aktualizacje dotyczące projektów w dedykowanych obszarach roboczych dla klientów

Ceny

Solo: 32 USD/miesiąc

Essentials: 82 USD/miesiąc (do 5 użytkowników)

Wersja zaawansowana: 266 USD/miesiąc (do 50 użytkowników)

Unlimited: Ceny niestandardowe

Oceny

G2: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 140 recenzji)

W czym FuseBase ma braki: FuseBase zostało zaprojektowane z myślą przede wszystkim o portalu, więc nie sprawdza się najlepiej w przypadku cykli pracy wymagających przetwarzania dużych ilości danych. Nie ma możliwości bezpośredniego eksportu do Arkuszy Google, więc zespoły, które na co dzień korzystają z arkuszy kalkulacyjnych, będą musiały znaleźć alternatywne rozwiązanie, aby przenieść dane na zewnątrz. Pomiń FuseBase, jeśli: Twoja agencja potrzebuje możliwości szybkiego eksportu danych do zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FuseBase?

Posłuchaj opinii recenzenta serwisu G2 na temat FuseBase:

Mój zespół dysponuje dedykowaną przestrzenią wewnętrzną z narzędziami do zarządzania projektami i redaktorem dokumentów, a nasi klienci mają spersonalizowany portal z asystentem opartym na AI. FuseBase płynnie obsługuje dane, dzięki czemu nasze zespoły sprzedaży i wdrażania nowych klientów mogą skupić się bardziej na budowaniu relacji niż na zadaniach administracyjnych.

Mój zespół dysponuje dedykowaną przestrzenią wewnętrzną z narzędziami do zarządzania projektami i redaktorem dokumentów, a nasi klienci mają spersonalizowany portal z asystentem opartym na AI. FuseBase płynnie obsługuje dane, dzięki czemu nasze zespoły sprzedaży i wdrażania nowych klientów mogą skupić się bardziej na budowaniu relacji niż na zadaniach administracyjnych.

11. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie do współpracy z interesariuszami w stylu mediów społecznościowych)

Niedrogi Zoho Project został stworzony z myślą o zespołach, które chcą, aby komunikacja z interesariuszami przebiegała w znany i przyjazny sposób. Wykorzystuje on elementy projektowe zaczerpnięte z mediów społecznościowych: interaktywny kanał projektowy, na którym zespoły publikują aktualizacje statusu, przesyłają załączniki i rejestrują natychmiastowe opinie.

Koordynator kliniki może organizować notatki dotyczące kont firmowych i niestandardowe harmonogramy w jednym obszarze roboczym, prowadząc śledzenie wizyt kontrolnych pacjentów na wizualnej tablicy Kanban. Wbudowane czaty i fora dyskusyjne pozwalają współpracownikom rozwiązywać problemy bez konieczności otwierania zewnętrznych aplikacji.

Najważniejsze funkcje i zalety

Szybko bądź na bieżąco ze zmianami: przeglądaj interaktywny strumień aktywności zawierający najnowsze modyfikacje zadań w formie przypominającej kanał społecznościowy

Omawiaj decyzje bez zbędnego natłoku komunikatów: przełączaj się między prywatnymi a grupowymi pokojami czatu wbudowanymi w obszar roboczy

Zachowaj kontekst historyczny kampanii: Przechowuj obszerne dyskusje na uporządkowanych forach projektowych z funkcją wyszukiwania

Pracuj szybciej dzięki sztucznej inteligencji: Skorzystaj z Zia, asystenta AI firmy Zoho, aby generować zawartość, streszczać informacje i wydobywać wnioski w całym ekosystemie Zoho

Ceny

Free

Wersja Premium: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 9 USD miesięcznie na użytkownika

Ultimate: 14 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

W czym Zoho Projects ma braki: Zoho oferuje szeroki zakres funkcji, co widać na pierwszy rzut oka. Zespoły zarządzające bardzo dużymi portfolio projektów lub obszernymi obszarami roboczymi z wieloma etykietami mogą uznać nawigację za bardziej skomplikowaną niż w przypadku narzędzi o minimalistycznym interfejsie. Rozwiązanie to najlepiej sprawdzi się w zespołach, które chętnie poświęcą nieco prostoty na rzecz szerokiego zakresu funkcji. Pomiń Zoho Projekty, jeśli: członkowie Twojego zespołu nie mają doświadczenia technicznego i potrzebują lekkiego, minimalistycznego interfejsu do śledzenia zadań.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Projects?

Opinia recenzenta serwisu G2 na temat Zoho Projects:

Lubię Zoho Projects, ponieważ zapewnia przejrzysty przegląd postępów w projekcie, pomaga skutecznie zarządzać zadaniami i terminami oraz usprawnia koordynację pracy zespołu dzięki scentralizowanej platformie.

Lubię Zoho Projects, ponieważ zapewnia przejrzysty przegląd postępów w projekcie, pomaga skutecznie zarządzać zadaniami i terminami oraz usprawnia koordynację pracy zespołu dzięki scentralizowanej platformie.

12. Trello (najlepsze do wizualnego mapowania zadań klientów)

Zespoły, które myślą w kategoriach wizualnych procesów, poczują się w Trello jak w domu. Aplikacja przekształca przychodzące wiadomości od klientów w karty, które można przeciągać między niestandardowymi etapami, dzięki czemu aktywne zadania pozostają widoczne bez administracyjnego zamieszania.

Grafik koordynujący wprowadzenie marki na rynek może utworzyć dedykowaną tablicę klienta w Trello. Gdy klient prześle aktualizację za pośrednictwem e-maila, menedżer przekazuje ją do Skrzynki odbiorczej tablicy. System automatycznie przekształca wiadomość w kartę zadania.

Funkcja synchronizacji kart wyświetla identyczne zadania na oddzielnych tablicach zespołów, aby zapobiec niespójnym aktualizacjom postępów. Procesy weryfikacji przez klientów przebiegają płynnie, bez zalewania kanałów czatu niepilnymi powiadomieniami.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zbieraj opinie klientów w formie kart zadań: Rejestruj uwagi dotyczące projektu strony internetowej wraz z załączonymi zrzutami ekranu dzięki rozszerzeniu Feedbucket Power-Up

Zautomatyzuj powtarzające się kroki administracyjne: Twórz niestandardowe reguły w Butlerze jako wyzwalacze na podstawie terminów lub ruchów na karcie

Otrzymuj informacje zwrotne z testów wraz z zrzutami ekranu: Pobieraj raporty użytkowników bezpośrednio do list kart dzięki integracji z Ybug

Przyspiesz pracę dzięki AI: Skorzystaj z Atlassian Intelligence, aby tworzyć podsumowania kart, generować zawartość i odpowiadać na pytania w obszarach roboczych Trello

Ceny

Free

Standard : 5 USD miesięcznie na użytkownika

Premium : 10 USD miesięcznie na użytkownika

Pakiet Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (szacowany koszt przy 50 użytkownikach)

Oceny

G2: 4,4/5 (ponad 13 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 400 recenzji)

W czym Trello ma braki: Platforma nie obsługuje natywnych zależności między zadaniami, więc menedżerowie muszą ręcznie dostosowywać każdą powiązaną kartę w przypadku zmian w harmonogramie. Duże projekty mogą również powodować, że tablice stają się przeładowane, co spowalnia codzienne wyszukiwanie tekstowe konkretnych szczegółów zadań. Pomiń Trello, jeśli: Twoja firma realizuje złożone, wielopoziomowe projekty dla klientów, które wymagają natywnego oprogramowania do śledzenia czasu pracy lub automatycznych zmian na osiach czasu.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Dlaczego recenzent serwisu G2 korzysta z Trello:

Korzystam głównie z Trello, aby utrzymać porządek w pracach dla klientów i zadaniach do zrobienia, dbając o to, by nic nie umknęło mojej uwadze – od prostych zadań po długoterminowe planowanie. Doceniam to, że Trello pomaga mi śledzić konkurujące ze sobą priorytety i zarządzać zadaniami wymagającymi zakończenia, co daje mi spokój ducha, ponieważ wiem, że nic nie zostanie pominięte. Podoba mi się wizualny układ, który pozwala na pierwszy rzut oka zobaczyć, co jest w trakcie postępu, co jest zrobione, co jest zablokowane i co obecnie się dzieje.

Korzystam głównie z Trello, aby utrzymać porządek w pracach dla klientów i zadaniach do zrobienia, dbając o to, by nic nie umknęło mojej uwadze – od prostych zadań po długoterminowe planowanie. Doceniam to, że Trello pomaga mi śledzić konkurujące ze sobą priorytety i zarządzać zadaniami wymagającymi wykonania, co daje mi spokój ducha, ponieważ wiem, że nic nie zostanie pominięte. Podoba mi się wizualny układ, który pozwala na pierwszy rzut oka zobaczyć, co jest w trakcie, co jest zrobione, co jest zablokowane i co obecnie się dzieje.

Gdzie większość zespołów popełnia błędy przy korzystaniu z oprogramowania do współpracy z klientami?

Większość zespołów kupuje oprogramowanie do współpracy z klientami, aby wciągnąć klientów do swojej wewnętrznej przestrzeni roboczej: tu konto gościa, tam wspólna tablica. Lepszym rozwiązaniem jest zazwyczaj coś zupełnie przeciwnego. Należy zapewnić klientowi specjalnie zaprojektowaną przestrzeń o ograniczonym zakresie dostępu i ukryć przed nim fragmentaryczne procesy wewnętrzne.

Podejście „dodawaj klientów do Wszystkiego” zawodzi na obu płaszczyznach. Klienci toną w wewnętrznych zadaniach i rozmowach, które nigdy nie były dla nich przeznaczone, albo Twój zespół zaczyna się autocenzurować, bo klient ich obserwuje. Narzędzie, które miało zmniejszyć tarcia, w rzeczywistości je zwiększa.

Pokazywanie klientom odpowiedniej kwoty ma nieoczywistą zaletę, co potwierdzają badania. Ryan W. Buell, profesor Harvard Business School, odkrył, że przejrzystość operacyjna zmienia zachowania:

Możliwość obserwowania pracy wykonywanej w ich imieniu sprawia, że klienci są bardziej zadowoleni, chętniej płacą i są bardziej lojalni.

Możliwość obserwowania pracy wykonywanej w ich imieniu sprawia, że klienci są bardziej zadowoleni, chętniej płacą i są bardziej lojalni.

Celem nie jest maksymalny ani minimalny dostęp. Chodzi o dostęp zaprojektowany: pokazuj postępy, wyniki pracy i decyzje, które budują zaufanie, a ukrywaj wewnętrzne zamieszanie, które tylko wprowadza niepotrzebny hałas. To właśnie ta granica odróżnia portal od trybu gościa i dlatego jest ważniejsza niż jakakolwiek lista kontrolna.

Tak więc prawdziwe pytanie nie brzmi: „które narzędzie ma najwięcej funkcji”. Chodzi o to, jaką część Twojego obszaru roboczego powinien widzieć klient.

To pozwala na wyraźny podział tej kategorii: narzędzia oparte na portalach (Moxo, FuseBase) zapewniają klientom przejrzysty interfejs z brandingiem, ale są droższe i wiążą się z dodatkowymi kosztami ustawień. Z kolei narzędzia wewnętrzne z dostępem dla gości (ClickUp, Monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) są tańsze i bardziej znane, ale ujawniają większą część Twoich obszarów roboczych. W rezultacie wystarczy jedno nieprawidłowe uprawnienie, aby klient uzyskał dostęp do wewnętrznych rozmów.

Wybór dwunastu narzędzi do wąskiej listy sprowadza się do czterech pytań dotyczących Twojej pracy, a nie listy funkcji tych narzędzi. Odpowiedz na nie po kolei: każde z nich eliminuje jedną grupę, aż pozostaną dwa lub trzy wybrane narzędzia.

Jak formalne jest to powiązanie? Praca podlegająca regulacjom, wymagająca dużej ilości dokumentów lub oparta na umowach wskazuje na potrzebę korzystania z markowego portalu. Codzienna współpraca projektowa nie wymaga takiego rozwiązania.

W jakim stopniu zadania związane z obsługą klientów i zadania wewnętrzne się pokrywają? Znaczne nakładanie się zadań oznacza, że jeden system ewidencyjny z dostępem dla gości jest lepszym rozwiązaniem niż korzystanie z dwóch narzędzi

Jaki jest główny tryb pracy? Czy dominują rozmowy, dokumenty czy zadania podlegające śledzeniu? To decyduje o tym, czy najlepszym rozwiązaniem będzie czat, dokumenty czy Czy dominują rozmowy, dokumenty czy zadania podlegające śledzeniu? To decyduje o tym, czy najlepszym rozwiązaniem będzie czat, dokumenty czy oprogramowanie do zarządzania projektami

Ile faktycznie będą Cię kosztować goście? Ceny za każdego gościa mogą szybko zawyżyć koszt Twojego planu podstawowego, dlatego najpierw ustal ceny za stanowiska dla klientów, a dopiero potem za stanowiska dla zespołu.

Oto, jak wypadają poszczególne narzędzia i od których warto zacząć:

Jeśli to właśnie Ty Twoja strona Zacznij od Praca z klientami o charakterze formalnym, podlegająca regulacjom lub wymagająca obsługi dużej ilości dokumentów Portal klienta Moxo, FuseBase Praca z klientami i praca wewnętrzna w znacznym stopniu się pokrywają Obszar roboczy z gośćmi ClickUp, monday.com, Asana Komunikacja w czasie rzeczywistym to główna potrzeba Najpierw czat Slack Praca polega głównie na udostępnianiu dokumentów i niewielkiej koordynacji Doc-first Google Workspace, Notion

Zapewnij swoim klientom odpowiednią ilość widoczności

Najlepsze oprogramowanie do współpracy z klientami to takie, które zapewnia klientom pełną przejrzystość, odfiltrowując nieistotne aktualizacje. Zdecyduj, jaką część Twoich obszarów roboczych powinien widzieć klient, wybierz odpowiedni pakiet i wybierz dwa lub trzy narzędzia z powyższej listy, aby przetestować je w ramach prawdziwego projektu w wersji próbnej.

Jeśli chcesz, aby zadania dla klientów i zadania wewnętrzne udostępniały się z systemem AI obejmującym całą firmę, ClickUp jest stworzony właśnie z myślą o tym. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i skonfiguruj swoją pierwszą przestrzeń dla klientów w ciągu jednego popołudnia.

Czy oprogramowanie do współpracy z klientami jest bezpieczne?

Tak. Renomowane narzędzia zabezpieczają pracę z podmiotami zewnętrznymi dzięki uprawnieniom przypisanym do poszczególnych plików, szyfrowaniu oraz mechanizmom kontroli dostępu, które uniemożliwiają klientom dostęp do Twojej wewnętrznej przestrzeni roboczej. Narzędzia zintegrowane z portalami, takie jak Moxo i FuseBase, zostały stworzone z myślą o podlegających regulacjom cyklach pracy w branżach finansowej, prawnej i opieki zdrowotnej, natomiast narzędzia z dostępem dla gości, takie jak ClickUp, ograniczają dostęp klienta do jednej przestrzeni (przestrzeń), listy (lista) lub dokumentu (dokument). Bezpieczeństwo nadal zależy od konfiguracji, dlatego przed zaproszeniem kogokolwiek należy sprawdzić ustawienia uprawnień.

Czy klienci potrzebują płatnego konta, aby móc współpracować?

Zazwyczaj klienci nie potrzebują płatnego konta, aby współpracować. Większość narzędzi pozwala klientom dołączać jako goście korzystający z bezpłatnej lub niedrogiej opcji, zamiast wykupywać pełne, płatne konta. ClickUp, monday.com, Asana, Notion i Trello obsługują dostęp dla gości, a plan Pro Unlimited firmy Basecamp z ryczałtową opłatą umożliwia zapraszanie nieograniczonej liczby użytkowników-klientów w ramach jednej opłaty. Zwróć uwagę na limity liczby gości w bezpłatnych planach oraz opłaty za każdego gościa w planach wyższych, które różnią się w zależności od dostawcy.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do współpracy z klientami dla małych firm?

Małym firmom najłatwiejszy start zapewniają Trello, Basecamp oraz plan „Free Forever Plan” serwisu ClickUp, które łączą prosty dostęp dla klientów z minimalnymi ustawieniami. Trello i Basecamp wyróżniają się szybkością wdrażania nowych klientów, natomiast ClickUp pozostawia możliwość konsolidacji zadań wewnętrznych i związanych z klientami w miarę rozwoju firmy. Małe firmy działające w branżach podlegających regulacjom powinny jednak rozważyć narzędzie oparte na portalu, takie jak Moxo, zapewniające przestrzeń zgodną z przepisami i spójną z wizerunkiem marki.

Czym oprogramowanie do współpracy z klientami różni się od oprogramowania do zarządzania projektami?

Oprogramowanie do współpracy z klientami zostało stworzone, aby w bezpieczny sposób włączać klientów zewnętrznych do wspólnej pracy, podczas gdy oprogramowanie do zarządzania projektami służy przede wszystkim do realizacji wewnętrznych projektów zespołu. Wiele narzędzi projektowych (ClickUp, monday.com, Asana) spełnia obie te funkcje dzięki dodaniu dostępu dla gości, natomiast narzędzia oparte na portalach (Moxo, FuseBase) skupiają się wyłącznie na warstwie przeznaczonej dla klientów. Wybór należy dostosować do tego, czy klienci są głównymi uczestnikami, czy tylko okazjonalnymi obserwatorami.

Ile kosztuje oprogramowanie do współpracy z klientami?

Ceny oprogramowania do współpracy z klientami wahają się od wersji bezpłatnych do około 12 USD za użytkownika miesięcznie w przypadku podstawowych płatnych planów, natomiast narzędzia zintegrowane z portalami często podają niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw dopiero po przeprowadzeniu prezentacji. Plan Unlimited w ClickUp zaczyna się od 7 USD za użytkownika miesięcznie; portal FuseBase kosztuje około 32 USD miesięcznie. Licencje dla gości i klientów mogą kosztować więcej niż podstawowa subskrypcja, dlatego przed podjęciem decyzji należy sprawdzić opłaty za każdego gościa.