11 najlepszych programów do zarządzania projektami dla branży usług profesjonalnych w 2026 roku

Usługi profesjonalne to wyspecjalizowane usługi świadczone przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, takie jak prawnicy, architekci, projektanci czy pisarze.
Usługi profesjonalne mogą być świadczone przez osoby fizyczne [freelancerów], małe firmy [takie jak kancelarie prawne] lub duże korporacje [takie jak McKinsey czy Accenture]. Niezależnie od skali działalności, usługi profesjonalne są zazwyczaj realizowane w formie projektów.
Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych organizacji świadczącej usługi profesjonalne jest doskonały system do zarządzania projektami. Pomaga on wykazać klientom, że dysponujesz strukturami, procesami, systemami i mechanizmami monitorowania niezbędnymi do osiągnięcia powodzenia w realizacji złożonych projektów.
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami w branży usług profesjonalnych?
Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami pomoże konsultantom i firmom świadczącym usługi profesjonalne wykazać się kompetencjami operacyjnymi. Oto jak.
Zwinne i holistyczne zarządzanie projektami
Rozwiązania do zarządzania projektami budują pewność, że potrafisz rozwiązywać złożone problemy. Aby to sprawdzić, zwróć uwagę na:
- Funkcje zarządzania zadaniami z terminami, zasobami i zależnościami
- Widoczność dzięki widokom listy, tablicy, osi czasu, wykresu Gantta i innym
- Możliwość przypisywania użytkowników i przełożonych
Dokumentacja i zarządzanie wiedzą
Klienci zatrudniają konsultantów ze względu na ich wiedzę specjalistyczną. Dobre narzędzie do zarządzania projektami powinno pomóc Ci to wykazać. Zwróć uwagę na:
- Funkcje dokumentacji do prezentacji struktur i szablonów
- Lista kontrolna do realizacji powtarzalnych procesów
- Narzędzia AI dla konsultantów do podsumowywania notatek i automatycznego tworzenia zadań na ich podstawie
Kreatywność i współpraca
Aby rozwiązywać złożone problemy, zespoły muszą współpracować i wprowadzać innowacje. Twoje narzędzie do zarządzania projektami powinno posiadać:
- Cyfrowe tablice
- Mapy myśli
- Komentaryje do wszystkich zadań
Doskonałość procesów
Podczas rozwiązywania problemów niezbędna jest regularna i jasna komunikacja ze wszystkimi interesariuszami. Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami konsultingowymi zautomatyzuje ten proces dzięki:
- Powiadomienia
- Przypomnienia
- Szablony wielokrotnego użytku
Oto dziesięć najlepszych programów do zarządzania projektami, które oferują wszystkie te funkcje i wiele więcej.
11 najlepszych programów do zarządzania projektami dla firm świadczących usługi profesjonalne
Według ostatnich danych do wyboru było 441 narzędzi do zarządzania projektami. Każde z nich oferuje unikalną kombinację funkcji i możliwości w zakresie zarządzania projektami. Nic więc dziwnego, że możesz czuć się przytłoczony ogromem dostępnych opcji.
Przeprowadziliśmy więc dla Ciebie analizę, która jest gotowa. Wybraliśmy dziesięć najlepszych rozwiązań, idealnych dla branży usług profesjonalnych.
1. ClickUp
Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga planować, organizować i współpracować przy zadaniach, dokumentować procesy, wyznaczać cele, korzystać z tablic i nie tylko! Zostało zaprojektowane z myślą o nieograniczonych możliwościach dostosowania, niezależnie od branży czy skali działalności.
Możesz konfigurować niestandardowe cykle pracy, przesyłać własne szablony, gromadzić dane za pomocą formularzy oraz wyszukiwać wszystko, czego potrzebujesz.
Do każdego zadania możesz przypisać użytkowników zgodnie z matrycą RACI ( odpowiedzialny, rozliczalny, konsultowany i informowany ).
Klienci z firm księgowych, branży nieruchomości i dostawców usług IT używają ClickUp do zarządzania operacjami. Dzięki ClickUp możesz zarządzać zadaniami, trzymać się budżetu, optymalizować procesy, ustawiać przypomnienia i upraszczać raportowanie – wszystko w jednym miejscu.
Najlepsze funkcje ClickUp
Hierarchiczne zarządzanie projektami: Podziel swoje projekty na obszary robocze > Przestrzenie > Folder > Listy > zadania > podzadania. Dodaj również działania do wykonania i listy kontrolne.
Priorytety: Oznaczaj zadania jako pilne, o wysokim, normalnym lub niskim priorytetem i zarządzaj nimi odpowiednio.
Tablica: Przeprowadzaj burze mózgów, współpracuj i tworz mapy cykli pracy na wspólnej cyfrowej tablicy.
Docs: Dokumentuj swoje procesy lub schematy działania i udostępniaj je bez wysiłku. Możesz również używać Docs do robienia notatek, sporządzania protokołów ze spotkań i nie tylko.
Ponad 15 widoków: przeglądaj swoje projekty tak, jak chcesz — widok listy wszystkich zadań, widok tablicy pogrupowanej według statusu, widok osi czasu do śledzenia postępów lub widok kalendarza, aby zaplanować przyszłe działania.
Śledzenie czasu pracy: Jeśli jesteś konsultantem rozliczającym się według stawki godzinowej, możesz śledzić czas z dokładnością do sekundy za pomocą timera ClickUp. Możesz również ręcznie dodawać wpisy dotyczące czasu pracy w późniejszym terminie.
Dostosowywanie: Dostosuj typy zadań, cykle pracy, statusy, pola i etykiety. Zarządzaj projektem na swój sposób.
Szablony konsultingowe: Pokonaj blok w zarządzaniu projektami dzięki konfigurowalnym szablonom dostosowanym do każdego potrzebnego scenariusza!
ClickUp AI: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do tworzenia podsumowań notatek ze spotkań, automatycznego generowania zadań, tworzenia przypomnień i nie tylko!
Ograniczenia ClickUp
- Użytkownicy korzystający z programu po raz pierwszy mogą napotkać trudności związane z opanowaniem obsługi
- Użytkownicy zewnętrzni, tacy jak wykonawcy lub klienci, mogą potrzebować kont ClickUp, aby przeglądać projekty/plany, które udostępniłeś im, w zależności od Twoich ustawień
Ceny ClickUp
ClickUp oferuje plany cenowe dostosowane do potrzeb każdego konsultanta lub zespołu:
- Free Forever
- Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Dostępne są niestandardowe ceny. Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby znaleźć plan najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb
ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]
- Capterra: 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]
2. Nifty
Nifty to obszar roboczy do współpracy, który łączy zespoły, cele i procesy. Umożliwia zarządzanie projektami poprzez tworzenie zadań i organizowanie ich w postaci list, tablic Kanban, osi czasu, kalendarza oraz widoków z pasami pracy.
Obejmuje formularze, dokumenty, pliki, dyskusje, śledzenie czasu pracy oraz automatyczne raportowanie projektów.
Obrzędy robocze mogą szybko stać się zbyt zagracone i przytłaczające. Nifty również narażone jest na to ryzyko.
Najlepsze funkcje Nifty
Struktura: Projekty są zorganizowane wokół kamieni milowych, a następnie podzielone na zadania. Po zakończeniu zadania postęp w realizacji kamienia milowego jest automatycznie aktualizowany.
Forum dyskusyjne: Każdy projekt obejmuje forum dyskusyjne oraz integrację z Zoomem, co pozwala na ściślejszą współpracę.
Dokumenty: Nifty zawiera lekki redaktor dokumentów. Jeśli jednak znasz się na Dokumentach Google, możesz zintegrować również to narzędzie.
Śledzenie czasu pracy: Nifty oferuje konsultantom prosty sposób na rejestrowanie czasu poświęconego na każde zadanie. Możesz również ustawić stawki rozliczeniowe, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu.
Ograniczenia Nifty
- Korzystanie z tego wszechstronnego narzędzia może być przytłaczające dla początkujących użytkowników
- Widok kalendarzowy może być niewystarczający
- Ograniczona elastyczność w dodawaniu pól niestandardowych
- Brak możliwości dodania tego samego projektu do wielu portfeli
Atrakcyjne ceny
- Free
- Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z Nifty, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Nifty
- G2: 4,7/5 [ponad 5000 recenzji]
- Capterra: 4,8/5 [ponad 2000 recenzji]
3. Notion
Notion zaczynał jako proste narzędzie do robienia notatek z prostym interfejsem Markdown do dokumentowania różnych rzeczy. Jeśli świadczysz usługi w zakresie edukacji, szkoleń, coachingu lub zarządzania wiedzą, Notion to świetna opcja do zaprezentowania Twojej zawartości.
Mimo że obecnie przekształciło się ono w kompleksowe środowisko pracy zwiększające wydajność, obejmujące wiki, bazy danych i zarządzanie zadaniami, nadal pozostaje w tyle pod względem niektórych zaawansowanych funkcji.
Najlepsze funkcje Notion
- Publikowanie zawartości: Twórz przejrzyste i uporządkowane strony internetowe z banerem i tekstem w formacie Markdown, a następnie publikuj je online za darmo
- Hierarchia dokumentów: Organizuj dokumenty w hierarchii folderów, stron i podstron
- Wyszukiwanie: Szybko i precyzyjnie wyszukuj wszystko, czego potrzebujesz w obszarze roboczym
- Generatywna AI: Szybkie tworzenie i edycja dokumentów, w tym planów projektów
Notion może służyć jako darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami dla niezależnych konsultantów, ponieważ nie ma limitów dotyczących liczby bloków dla użytkowników indywidualnych.
Ograniczenia Notion
- Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu
- Brak funkcji tworzenia niestandardowych raportów i widoków
- Ograniczone możliwości dostosowywania typów zadań, filtrów lub pól
- Ograniczenia dotyczące rozmiarów plików
Ceny Notion
- Free
- Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z Notion, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Notion
- G2: 4,7/5 [ponad 5000 recenzji]
- Capterra: 4,8/5 [ponad 2000 recenzji]
4. Teamwork
Teamwork to internetowa platforma do zarządzania projektami z niestandardowymi modułami dostosowanymi do potrzeb organizacji świadczących usługi profesjonalne. Dzięki Teamwork możesz zarządzać wieloma złożonymi elementami projektu, zadaniami i podzadaniami, procesami oraz czasem.
Jako nowy gracz na rynku, Teamwork wciąż pracuje nad wieloma zaawansowanymi funkcjami. Dla niezależnych konsultantów i freelancerów Teamwork może wydawać się zbyt skomplikowany.
Najlepsze funkcje Teamwork
- Intuicyjny pulpit zadań: wyświetlaj tylko najnowsze zadania; możliwość dostosowania poprzez dodanie nazwy i logo firmy
- Integracja z e-mailem: Odpowiadaj na komentarze i powiadomienia za pośrednictwem e-maila
- Fakturowanie: Śledź czas pracy w Teamwork, obliczaj godziny rozliczeniowe, generuj karty czasu pracy i wystawiaj faktury – wszystko w jednym miejscu
- Bezpłatne konta klientów: zapewnij dostęp wielu klientom bez dodatkowych opłat
Ograniczenia pracy zespołowej
- Konfiguracja i wdrożenie mogą wydawać się skomplikowane
- Brak list kontrolnych
- Ograniczona integracja z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność
Ceny Teamwork
- Free Forever: 0 USD
- Pakiet startowy: 8,99 USD
- Cena: 13,99 USD
- Grow: 25,99 USD
- Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Teamwork
- G2: 4,4/5 [ponad 1050 recenzji]
- Capterra: 4,5/5 [ponad 800 recenzji]
5. Asana
Asana to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania projektami o charakterze międzyfunkcjonalnym. Została stworzona z myślą o wsparciu różnych zespołów, takich jak marketing, operacje, IT, produkt i sprzedaż. Jest szczególnie popularna wśród małych firm i organizacji kierowanych przez założycieli.
Pomimo wyjątkowych funkcji planowania projektów nie spełnia ono standardów narzędzia typu „wszystko w jednym”. Pod wieloma względami ma pewne braki.
Najlepsze funkcje Asany
- Zadania na wielu listach: Ogranicz powielanie pracy, dodając dowolne zadanie do wielu projektów
- Projektowanie zorientowane na cele: dostosuj działania zespołu do celów, śledź projekty i monitoruj ich status
- Integracje: Wykonaj połączenia między ponad 200 narzędziami a Asaną, aby uzyskać kompleksowy i spójny widok sytuacji
- Interfejs wizualny: Przesuwaj zadania metodą „przeciągnij i upuść” między osiami czasu i kalendarzami, aby ułatwić zarządzanie
Ograniczenia Asany
- Ograniczone funkcje w wersji Free
- Tylko pięć widoków, co ogranicza widoczność dla kierowników zarządzania projektami
- Brak narzędzi do współpracy wizualnej, takich jak mapy myśli
Ceny Asany
- Free
- Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z Asaną, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Asany
- G2: 4,4/5 [ponad 1050 recenzji]
- Capterra: 4,5/5 [ponad 800 recenzji]
6. Wrike
Wrike to wielokrotnie nagradzana aplikacja internetowa do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach. Została zaprojektowana z myślą o dużych zespołach w środowiskach korporacyjnych, wymagających złożonych funkcji i solidnej architektury.
W związku z tym Wrike może być zbyt skomplikowane dla małych firm i konsultantów.
Najlepsze funkcje Wrike
- Widok w trzech panelach: intuicyjny interfejs nastawiony na dostępność i wydajność
- Priorytet zadań: Oznaczaj ważne/pilne zadania, aby zespoły zajmowały się nimi w pierwszej kolejności
- Raportowanie: Kompleksowe raportowanie umożliwiające monitorowanie i śledzenie postępów
- Kanał informacyjny: kanał informacyjny przypominający media społecznościowe, dzięki któremu będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się w zespole
Ograniczenia Wrike
- Wbudowany filtr domyślnie ukrywa zakończone zadania, co wymaga ręcznego usunięcia, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie
- Powiadomienia z niektórych zintegrowanych aplikacji zewnętrznych mogą trwać nawet godzinę
- Brak opcji czatu
Ceny Wrike
- Osobiste: 0 USD
- Pakiet podstawowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika
- Advanced: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać informacje o cenach
- Enterprise+: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Wrike
- G2: 4,4/5 [ponad 1050 recenzji]
- Capterra: 4,5/5 [ponad 800 recenzji]
7. ProofHub
ProofHub to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, przeznaczone dla zespołów każdej wielkości. Platforma łączy planowanie projektów, zarządzanie zadaniami, przechowywanie plików i komunikację zespołową w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym.
Dzięki ryczałtowej cenie bez opłat za użytkownika ProofHub jest doskonałym rozwiązaniem dla rozwijających się zespołów, które zarządzają wieloma projektami jednocześnie.
Najlepsze funkcje ProofHub:
- Różnorodne widoki: Wybieraj spośród tablic Kanban, wykresów Gantt, widoku tabeli i kalendarza, aby przeglądać informacje w preferowany przez siebie sposób
- Śledzenie czasu pracy: Ustal szacowany czas realizacji i generuj karty czasu pracy w celu analizy
- Różnorodne narzędzia do współpracy: czat, wątki dyskusji w ramach projektów, notatki oraz ogłoszenia dotyczące aktualności w całej firmie.
- Raporty: Generuj raporty dotyczące projektów, zasobów i obciążenia pracą, aby lepiej wykorzystywać zasoby.
Ograniczenia:
- Ograniczone możliwości integracji z oprogramowaniem innych firm
- Brak bezpłatnego planu (dostępna jest jedynie 14-dniowa bezpłatna wersja próbna)
- Brak funkcji pracy w trybie offline
Ceny:
- Plan Essential: 45 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)
- Plan Ultimate Control: 89 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)
Oceny użytkowników:
- G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)
8. Kintone
Kintone to konfigurowalny obszar roboczy, który łączy dane, cykle pracy i współpracę. Dzięki Kintone możesz tworzyć niestandardowe aplikacje bazodanowe, cykle pracy i zadania.
Możesz również połączyć rozmowy z danymi, aby uzyskać lepszą widoczność. Dzięki elastyczności w obsłudze baz danych jest to idealne oprogramowanie do zarządzania kontaktami.
Z taką możliwością dostosowania wiążą się jednak również komplikacje i niejasności.
Najlepsze funkcje Kintone
- Współpraca: Funkcja czatu, która pozwala zachować kontekst każdej rozmowy
- Usługi profesjonalne Automatyzacja: Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia pozwalają zaoszczędzić czas poświęcany na działania następcze
- Dostosowanie: Niestandardowe cykle pracy, zadania, przypomnienia, zatwierdzenia i przekazywanie zadań
Ograniczenia Kintone
- Nieintuicyjny interfejs użytkownika oznacza, że za każdym razem, gdy utkniesz, musisz dzwonić do przedstawiciela obsługi klienta
- Ograniczone możliwości integracji
- Brak wideo/dokumentów umożliwiających naukę obsługi narzędzia
Ceny Kintones
- 24 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Kintone
- G2: 4,6/5 [ponad 200 recenzji]
- Capterra: 4,7/5 [ponad 140 recenzji]
9. Paymoapp
Paymo to narzędzie do zarządzania projektami konsultingowymi przeznaczone dla indywidualnych konsultantów i małych firm. Pomaga zarządzać projektami, zadaniami, zasobami, plikami, finansami itp. Za pomocą tego narzędzia można również śledzić czas pracy i rentowność.
Ponieważ oprogramowanie to jest przeznaczone dla mniejszych zespołów, ma ograniczone funkcje współpracy i zarządzania cyklem pracy.
Najlepsze funkcje Paymoapp
- Śledzenie czasu pracy: Po ustawieniu pozwól programowi działać w tle i rejestrować Twoje dzienniki czasu pracy
- Fakturowanie: Automatycznie przekształcaj rejestry czasu pracy w karty czasu pracy, a następnie w faktury
- Budżety czasowe: Ustal szacowany czas dla każdego zadania i porównaj go z rzeczywistym
- Harmonogram pracy zespołu: Zrozum obciążenie pracą, aby lepiej zarządzać zasobami
- Powtarzające się zadania: Automatycznie twórz powtarzające się zadania z częstotliwością dzienną, tygodniową lub miesięczną
Ograniczenia Paymoapp
- Ograniczona liczba widoków — tylko lista, tabela, tablica, kalendarz i wykres Gantta
- Mniej opcji integracji w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami
- Brak intuicyjnego interfejsu użytkownika, co jest wynikiem stromej krzywej uczenia się
Ceny Paymoapp
- Free
- Pakiet startowy: 9,9 USD miesięcznie za użytkownika
- Małe biuro: 15,9 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 23,9 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Paymoapp
- G2: 4,6/5 [ponad 550 recenzji]
- Capterra: 4,8/5 [ponad 450 recenzji]
10. Hive
Hive to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane z myślą o zespołach hybrydowych. Pomaga zespołom świadczącym usługi profesjonalne poprawić widoczność, współpracę i ukierunkowanie na cele. Dzięki Hive możesz określać zakres projektu, przydzielać zadania, śledzić czas, wysyłać automatyczne aktualizacje, zbierać opinie i monitorować postępy.
Pomimo prostych i łatwych w obsłudze funkcji, dojrzałość i złożoność możliwości zarządzania projektami pozostawiają wiele do życzenia.
Najlepsze funkcje Hive
- Powiązania zadań: łatwo łącz karty z zadaniami, aby pokazać, jak są one ze sobą powiązane
- Foldery główne: gromadź informacje i proś o zatwierdzenia — wszystko w jednym miejscu
- Hierarchia projektów: projekt główny > podprojekty > zadanie > podzadania – przepływ ułatwiający śledzenie i zarządzanie
- Korekta: wbudowana funkcja korekty dokumentów i wideo
Ograniczenia Hive
- Karty zadań obsługują wyłącznie tekst, a nie obrazy ani inne multimedia
- Limit 500 automatyzacji niezależnie od planu
- Nie można dodawać reguł częściowych do kolumn Kanban
Ceny Hive
- Free
- Teams: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z Hive, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Hive
- G2: 4,6/5 [ponad 450 recenzji]
- Capterra: 4,5/5 [ponad 150 recenzji]
11. Zoho Projects
Zoho Projects to wielofunkcyjne, w pełni konfigurowalne narzędzie do zarządzania projektami. Dzięki Zoho Projects możesz tworzyć zadania, automatyzować cykle pracy oraz dostosowywać pola, układy i statusy.
Posiada niestandardowe moduły dostosowane do potrzeb poszczególnych branż, takie jak śledzenie problemów i umowy SLA, schematy projektowe itp.
Mimo że jest to solidne narzędzie, brakuje mu kilku podstawowych i intuicyjnych funkcji.
Najlepsze funkcje Zoho Projects
- Integracje: Połącz wszystkie narzędzia Google Workspace, aby uzyskać widok w jednym oknie. Połącz również inne narzędzia, w tym Dropbox, GitHub, Slack i Google Apps Marketplace
- Możliwości dostosowywania: Twórz niestandardowe układy, pola, widoki, funkcje, szablony projektów, tagi, karty internetowe i wiele więcej
- Współpraca: Śledź rozmowy na tablicy i komunikuj się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem publicznych/prywatnych czatów
- Automatyzacja zadań: zautomatyzuj reguły biznesowe, umowy SLA, webhooki, powiadomienia i reguły cyklu pracy, aby zwiększyć wydajność operacyjną
Ograniczenia Zoho Projects
- Brak kompleksowych funkcji raportowania
- Wyszukiwanie na pasku zadań ogranicza się do zadań w ramach konkretnego projektu, a nie całego obszaru roboczego
Ceny Zoho Projects pro projekty
- Free
- Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Zoho Projects
- G2: 4,3/5 [ponad 350 recenzji]
- Capterra: 4,3/5 [ponad 400 recenzji]
Podnieś poziom swoich usług profesjonalnych dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania projektami
Istnieją setki narzędzi do zarządzania projektami o różnym charakterze i rozmiarze. Wybraliśmy dziesięć najlepszych, aby dać Ci ogólny obraz sytuacji. Wybierz jedno z powyższych, aby pokazać swoim klientom, że jesteś elastyczny, zorientowany na procesy i komunikatywny.
Szczerze mówiąc, po zakończeniu tych badań możemy śmiało stwierdzić, że ClickUp wyróżnia się jako najlepsze w swojej klasie, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami. Nie jesteś przekonany? Wypróbuj je już dziś za darmo.
Możesz też skontaktować się z naszym działem sprzedaży, który pokaże Ci, jak ClickUp może Ci pomóc.