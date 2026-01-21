11 najlepszych programów do zarządzania projektami dla branży usług profesjonalnych w 2026 roku

Usługi profesjonalne to wyspecjalizowane usługi świadczone przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, takie jak prawnicy, architekci, projektanci czy pisarze.

Usługi profesjonalne mogą być świadczone przez osoby fizyczne [freelancerów], małe firmy [takie jak kancelarie prawne] lub duże korporacje [takie jak McKinsey czy Accenture]. Niezależnie od skali działalności, usługi profesjonalne są zazwyczaj realizowane w formie projektów.

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych organizacji świadczącej usługi profesjonalne jest doskonały system do zarządzania projektami. Pomaga on wykazać klientom, że dysponujesz strukturami, procesami, systemami i mechanizmami monitorowania niezbędnymi do osiągnięcia powodzenia w realizacji złożonych projektów.

Zastanawiasz się, jak wybrać odpowiednie oprogramowanie? Mamy dla Ciebie pomoc!

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami w branży usług profesjonalnych?

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami pomoże konsultantom i firmom świadczącym usługi profesjonalne wykazać się kompetencjami operacyjnymi. Oto jak.

Zwinne i holistyczne zarządzanie projektami

Rozwiązania do zarządzania projektami budują pewność, że potrafisz rozwiązywać złożone problemy. Aby to sprawdzić, zwróć uwagę na:

Funkcje zarządzania zadaniami z terminami, zasobami i zależnościami

Widoczność dzięki widokom listy, tablicy, osi czasu, wykresu Gantta i innym

Możliwość przypisywania użytkowników i przełożonych

Dokumentacja i zarządzanie wiedzą

Klienci zatrudniają konsultantów ze względu na ich wiedzę specjalistyczną. Dobre narzędzie do zarządzania projektami powinno pomóc Ci to wykazać. Zwróć uwagę na:

Funkcje dokumentacji do prezentacji struktur i szablonów

Lista kontrolna do realizacji powtarzalnych procesów

Narzędzia AI dla konsultantów do podsumowywania notatek i automatycznego tworzenia zadań na ich podstawie

Kreatywność i współpraca

Aby rozwiązywać złożone problemy, zespoły muszą współpracować i wprowadzać innowacje. Twoje narzędzie do zarządzania projektami powinno posiadać:

Cyfrowe tablice

Mapy myśli

Komentaryje do wszystkich zadań

Doskonałość procesów

Podczas rozwiązywania problemów niezbędna jest regularna i jasna komunikacja ze wszystkimi interesariuszami. Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami konsultingowymi zautomatyzuje ten proces dzięki:

Powiadomienia

Przypomnienia

Szablony wielokrotnego użytku

11 najlepszych programów do zarządzania projektami dla firm świadczących usługi profesjonalne

Według ostatnich danych do wyboru było 441 narzędzi do zarządzania projektami. Każde z nich oferuje unikalną kombinację funkcji i możliwości w zakresie zarządzania projektami. Nic więc dziwnego, że możesz czuć się przytłoczony ogromem dostępnych opcji.

1. ClickUp

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga planować, organizować i współpracować przy zadaniach, dokumentować procesy, wyznaczać cele, korzystać z tablic i nie tylko! Zostało zaprojektowane z myślą o nieograniczonych możliwościach dostosowania, niezależnie od branży czy skali działalności.

Możesz konfigurować niestandardowe cykle pracy, przesyłać własne szablony, gromadzić dane za pomocą formularzy oraz wyszukiwać wszystko, czego potrzebujesz.

Do każdego zadania możesz przypisać użytkowników zgodnie z matrycą RACI ( odpowiedzialny, rozliczalny, konsultowany i informowany ).

Klienci z firm księgowych, branży nieruchomości i dostawców usług IT używają ClickUp do zarządzania operacjami. Dzięki ClickUp możesz zarządzać zadaniami, trzymać się budżetu, optymalizować procesy, ustawiać przypomnienia i upraszczać raportowanie – wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Hierarchiczne zarządzanie projektami: Podziel swoje projekty na obszary robocze > Przestrzenie > Folder > Listy > zadania > podzadania. Dodaj również działania do wykonania i listy kontrolne.

Priorytety: Oznaczaj zadania jako pilne, o wysokim, normalnym lub niskim priorytetem i zarządzaj nimi odpowiednio.

Tablica: Przeprowadzaj burze mózgów, współpracuj i tworz mapy cykli pracy na wspólnej cyfrowej tablicy.

Docs: Dokumentuj swoje procesy lub schematy działania i udostępniaj je bez wysiłku. Możesz również używać Docs do robienia notatek, sporządzania protokołów ze spotkań i nie tylko.

Ponad 15 widoków: przeglądaj swoje projekty tak, jak chcesz — widok listy wszystkich zadań, widok tablicy pogrupowanej według statusu, widok osi czasu do śledzenia postępów lub widok kalendarza, aby zaplanować przyszłe działania.

Śledzenie czasu pracy: Jeśli jesteś konsultantem rozliczającym się według stawki godzinowej, możesz śledzić czas z dokładnością do sekundy za pomocą timera ClickUp. Możesz również ręcznie dodawać wpisy dotyczące czasu pracy w późniejszym terminie.

Dostosowywanie: Dostosuj typy zadań, cykle pracy, statusy, pola i etykiety. Zarządzaj projektem na swój sposób.

Szablony konsultingowe: Pokonaj blok w zarządzaniu projektami dzięki konfigurowalnym szablonom dostosowanym do każdego potrzebnego scenariusza!

ClickUp AI: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do tworzenia podsumowań notatek ze spotkań, automatycznego generowania zadań, tworzenia przypomnień i nie tylko!

Ograniczenia ClickUp

Użytkownicy korzystający z programu po raz pierwszy mogą napotkać trudności związane z opanowaniem obsługi

Użytkownicy zewnętrzni, tacy jak wykonawcy lub klienci, mogą potrzebować kont ClickUp, aby przeglądać projekty/plany, które udostępniłeś im, w zależności od Twoich ustawień

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje plany cenowe dostosowane do potrzeb każdego konsultanta lub zespołu:

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Dostępne są niestandardowe ceny. Dostępne są niestandardowe ceny. Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży , aby znaleźć plan najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]

2. Nifty

Nifty to obszar roboczy do współpracy, który łączy zespoły, cele i procesy. Umożliwia zarządzanie projektami poprzez tworzenie zadań i organizowanie ich w postaci list, tablic Kanban, osi czasu, kalendarza oraz widoków z pasami pracy.

Obejmuje formularze, dokumenty, pliki, dyskusje, śledzenie czasu pracy oraz automatyczne raportowanie projektów.

Obrzędy robocze mogą szybko stać się zbyt zagracone i przytłaczające. Nifty również narażone jest na to ryzyko.

Najlepsze funkcje Nifty

Struktura: Projekty są zorganizowane wokół kamieni milowych, a następnie podzielone na zadania. Po zakończeniu zadania postęp w realizacji kamienia milowego jest automatycznie aktualizowany.

Forum dyskusyjne: Każdy projekt obejmuje forum dyskusyjne oraz integrację z Zoomem, co pozwala na ściślejszą współpracę.

Dokumenty: Nifty zawiera lekki redaktor dokumentów. Jeśli jednak znasz się na Dokumentach Google, możesz zintegrować również to narzędzie.

Śledzenie czasu pracy: Nifty oferuje konsultantom prosty sposób na rejestrowanie czasu poświęconego na każde zadanie. Możesz również ustawić stawki rozliczeniowe, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu.

Ograniczenia Nifty

Korzystanie z tego wszechstronnego narzędzia może być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Widok kalendarzowy może być niewystarczający

Ograniczona elastyczność w dodawaniu pól niestandardowych

Brak możliwości dodania tego samego projektu do wielu portfeli

Atrakcyjne ceny

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z Nifty, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Nifty

G2: 4,7/5 [ponad 5000 recenzji]

Capterra: 4,8/5 [ponad 2000 recenzji]

3. Notion

Notion zaczynał jako proste narzędzie do robienia notatek z prostym interfejsem Markdown do dokumentowania różnych rzeczy. Jeśli świadczysz usługi w zakresie edukacji, szkoleń, coachingu lub zarządzania wiedzą, Notion to świetna opcja do zaprezentowania Twojej zawartości.

Mimo że obecnie przekształciło się ono w kompleksowe środowisko pracy zwiększające wydajność, obejmujące wiki, bazy danych i zarządzanie zadaniami, nadal pozostaje w tyle pod względem niektórych zaawansowanych funkcji.

Najlepsze funkcje Notion

Publikowanie zawartości : Twórz przejrzyste i uporządkowane strony internetowe z banerem i tekstem w formacie Markdown, a następnie publikuj je online za darmo

Hierarchia dokumentów : Organizuj dokumenty w hierarchii folderów, stron i podstron

Wyszukiwanie : Szybko i precyzyjnie wyszukuj wszystko, czego potrzebujesz w obszarze roboczym

Generatywna AI: Szybkie tworzenie i edycja dokumentów, w tym planów projektów

Notion może służyć jako darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami dla niezależnych konsultantów, ponieważ nie ma limitów dotyczących liczby bloków dla użytkowników indywidualnych.

Ograniczenia Notion

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Brak funkcji tworzenia niestandardowych raportów i widoków

Ograniczone możliwości dostosowywania typów zadań, filtrów lub pól

Ograniczenia dotyczące rozmiarów plików

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z Notion, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 [ponad 5000 recenzji]

Capterra: 4,8/5 [ponad 2000 recenzji]

Bonus: Porównanie Notion i ClickUp

4. Teamwork

Teamwork to internetowa platforma do zarządzania projektami z niestandardowymi modułami dostosowanymi do potrzeb organizacji świadczących usługi profesjonalne. Dzięki Teamwork możesz zarządzać wieloma złożonymi elementami projektu, zadaniami i podzadaniami, procesami oraz czasem.

Jako nowy gracz na rynku, Teamwork wciąż pracuje nad wieloma zaawansowanymi funkcjami. Dla niezależnych konsultantów i freelancerów Teamwork może wydawać się zbyt skomplikowany.

Najlepsze funkcje Teamwork

Intuicyjny pulpit zadań : wyświetlaj tylko najnowsze zadania; możliwość dostosowania poprzez dodanie nazwy i logo firmy

Integracja z e-mailem : Odpowiadaj na komentarze i powiadomienia za pośrednictwem e-maila

Fakturowanie : Śledź czas pracy w Teamwork, obliczaj godziny rozliczeniowe, generuj karty czasu pracy i wystawiaj faktury – wszystko w jednym miejscu

Bezpłatne konta klientów: zapewnij dostęp wielu klientom bez dodatkowych opłat

Ograniczenia pracy zespołowej

Konfiguracja i wdrożenie mogą wydawać się skomplikowane

Brak list kontrolnych

Ograniczona integracja z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Ceny Teamwork

Free Forever: 0 USD

Pakiet startowy: 8,99 USD

Cena: 13,99 USD

Grow: 25,99 USD

Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4,4/5 [ponad 1050 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 800 recenzji]

5. Asana

Asana to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania projektami o charakterze międzyfunkcjonalnym. Została stworzona z myślą o wsparciu różnych zespołów, takich jak marketing, operacje, IT, produkt i sprzedaż. Jest szczególnie popularna wśród małych firm i organizacji kierowanych przez założycieli.

Pomimo wyjątkowych funkcji planowania projektów nie spełnia ono standardów narzędzia typu „wszystko w jednym”. Pod wieloma względami ma pewne braki.

Najlepsze funkcje Asany

Zadania na wielu listach : Ogranicz : Ogranicz powielanie pracy , dodając dowolne zadanie do wielu projektów

Projektowanie zorientowane na cele : dostosuj działania zespołu do celów, śledź projekty i monitoruj ich status

Integracje : Wykonaj połączenia między ponad 200 narzędziami a Asaną, aby uzyskać kompleksowy i spójny widok sytuacji

Interfejs wizualny: Przesuwaj zadania metodą „przeciągnij i upuść” między osiami czasu i kalendarzami, aby ułatwić zarządzanie

Ograniczenia Asany

Ograniczone funkcje w wersji Free

Tylko pięć widoków, co ogranicza widoczność dla kierowników zarządzania projektami

Brak narzędzi do współpracy wizualnej, takich jak mapy myśli

Ceny Asany

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z Asaną, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 [ponad 1050 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 800 recenzji]

Bonus: Porównanie Asany i ClickUp

6. Wrike

Wrike to wielokrotnie nagradzana aplikacja internetowa do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach. Została zaprojektowana z myślą o dużych zespołach w środowiskach korporacyjnych, wymagających złożonych funkcji i solidnej architektury.

W związku z tym Wrike może być zbyt skomplikowane dla małych firm i konsultantów.

Najlepsze funkcje Wrike

Widok w trzech panelach : intuicyjny interfejs nastawiony na dostępność i wydajność

Priorytet zadań : Oznaczaj ważne/pilne zadania, aby zespoły zajmowały się nimi w pierwszej kolejności

Raportowanie : Kompleksowe raportowanie umożliwiające monitorowanie i śledzenie postępów

Kanał informacyjny: kanał informacyjny przypominający media społecznościowe, dzięki któremu będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się w zespole

Ograniczenia Wrike

Wbudowany filtr domyślnie ukrywa zakończone zadania, co wymaga ręcznego usunięcia, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie

Powiadomienia z niektórych zintegrowanych aplikacji zewnętrznych mogą trwać nawet godzinę

Brak opcji czatu

Ceny Wrike

Osobiste: 0 USD

Pakiet podstawowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Advanced: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać informacje o cenach

Enterprise+: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,4/5 [ponad 1050 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 800 recenzji]

7. ProofHub

ProofHub to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, przeznaczone dla zespołów każdej wielkości. Platforma łączy planowanie projektów, zarządzanie zadaniami, przechowywanie plików i komunikację zespołową w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym.

Dzięki ryczałtowej cenie bez opłat za użytkownika ProofHub jest doskonałym rozwiązaniem dla rozwijających się zespołów, które zarządzają wieloma projektami jednocześnie.

Najlepsze funkcje ProofHub:

Różnorodne widoki: Wybieraj spośród tablic Kanban, wykresów Gantt, widoku tabeli i kalendarza, aby przeglądać informacje w preferowany przez siebie sposób

Śledzenie czasu pracy: Ustal szacowany czas realizacji i generuj karty czasu pracy w celu analizy

Różnorodne narzędzia do współpracy : czat, wątki dyskusji w ramach projektów, notatki oraz ogłoszenia dotyczące aktualności w całej firmie.

Raporty: Generuj raporty dotyczące projektów, zasobów i obciążenia pracą, aby lepiej wykorzystywać zasoby.

Ograniczenia:

Ograniczone możliwości integracji z oprogramowaniem innych firm

Brak bezpłatnego planu (dostępna jest jedynie 14-dniowa bezpłatna wersja próbna)

Brak funkcji pracy w trybie offline

Ceny:

Plan Essential: 45 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)

Plan Ultimate Control: 89 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)

Oceny użytkowników:

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

8. Kintone

Kintone to konfigurowalny obszar roboczy, który łączy dane, cykle pracy i współpracę. Dzięki Kintone możesz tworzyć niestandardowe aplikacje bazodanowe, cykle pracy i zadania.

Możesz również połączyć rozmowy z danymi, aby uzyskać lepszą widoczność. Dzięki elastyczności w obsłudze baz danych jest to idealne oprogramowanie do zarządzania kontaktami.

Z taką możliwością dostosowania wiążą się jednak również komplikacje i niejasności.

Najlepsze funkcje Kintone

Współpraca : Funkcja czatu, która pozwala zachować kontekst każdej rozmowy

Usługi profesjonalne Automatyzacja : Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia : Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia pozwalają zaoszczędzić czas poświęcany na działania następcze

Dostosowanie: Niestandardowe cykle pracy, zadania, przypomnienia, zatwierdzenia i przekazywanie zadań

Ograniczenia Kintone

Nieintuicyjny interfejs użytkownika oznacza, że za każdym razem, gdy utkniesz, musisz dzwonić do przedstawiciela obsługi klienta

Ograniczone możliwości integracji

Brak wideo/dokumentów umożliwiających naukę obsługi narzędzia

Ceny Kintones

24 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Kintone

G2: 4,6/5 [ponad 200 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 140 recenzji]

9. Paymoapp

Paymo to narzędzie do zarządzania projektami konsultingowymi przeznaczone dla indywidualnych konsultantów i małych firm. Pomaga zarządzać projektami, zadaniami, zasobami, plikami, finansami itp. Za pomocą tego narzędzia można również śledzić czas pracy i rentowność.

Ponieważ oprogramowanie to jest przeznaczone dla mniejszych zespołów, ma ograniczone funkcje współpracy i zarządzania cyklem pracy.

Najlepsze funkcje Paymoapp

Śledzenie czasu pracy : Po ustawieniu pozwól programowi działać w tle i rejestrować Twoje dzienniki czasu pracy

Fakturowanie : Automatycznie przekształcaj rejestry czasu pracy w karty czasu pracy, a następnie w faktury

Budżety czasowe : Ustal szacowany czas dla każdego zadania i porównaj go z rzeczywistym

Harmonogram pracy zespołu : Zrozum obciążenie pracą, aby lepiej zarządzać zasobami

Powtarzające się zadania: Automatycznie twórz powtarzające się zadania z częstotliwością dzienną, tygodniową lub miesięczną

Ograniczenia Paymoapp

Ograniczona liczba widoków — tylko lista, tabela, tablica, kalendarz i wykres Gantta

Mniej opcji integracji w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Brak intuicyjnego interfejsu użytkownika, co jest wynikiem stromej krzywej uczenia się

Ceny Paymoapp

Free

Pakiet startowy: 9,9 USD miesięcznie za użytkownika

Małe biuro: 15,9 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 23,9 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Paymoapp

G2: 4,6/5 [ponad 550 recenzji]

Capterra: 4,8/5 [ponad 450 recenzji]

10. Hive

Hive to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane z myślą o zespołach hybrydowych. Pomaga zespołom świadczącym usługi profesjonalne poprawić widoczność, współpracę i ukierunkowanie na cele. Dzięki Hive możesz określać zakres projektu, przydzielać zadania, śledzić czas, wysyłać automatyczne aktualizacje, zbierać opinie i monitorować postępy.

Pomimo prostych i łatwych w obsłudze funkcji, dojrzałość i złożoność możliwości zarządzania projektami pozostawiają wiele do życzenia.

Najlepsze funkcje Hive

Powiązania zadań : łatwo łącz karty z zadaniami, aby pokazać, jak są one ze sobą powiązane

Foldery główne : gromadź informacje i proś o zatwierdzenia — wszystko w jednym miejscu

Hierarchia projektów : projekt główny > podprojekty > zadanie > podzadania – przepływ ułatwiający śledzenie i zarządzanie

Korekta: wbudowana funkcja korekty dokumentów i wideo

Ograniczenia Hive

Karty zadań obsługują wyłącznie tekst, a nie obrazy ani inne multimedia

Limit 500 automatyzacji niezależnie od planu

Nie można dodawać reguł częściowych do kolumn Kanban

Ceny Hive

Free

Teams: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z Hive, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Hive

G2: 4,6/5 [ponad 450 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 150 recenzji]

11. Zoho Projects

Zoho Projects to wielofunkcyjne, w pełni konfigurowalne narzędzie do zarządzania projektami. Dzięki Zoho Projects możesz tworzyć zadania, automatyzować cykle pracy oraz dostosowywać pola, układy i statusy.

Posiada niestandardowe moduły dostosowane do potrzeb poszczególnych branż, takie jak śledzenie problemów i umowy SLA, schematy projektowe itp.

Mimo że jest to solidne narzędzie, brakuje mu kilku podstawowych i intuicyjnych funkcji.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Integracje: Połącz wszystkie narzędzia Google Workspace, aby uzyskać widok w jednym oknie. Połącz również inne narzędzia, w tym Dropbox, GitHub, Slack i Google Apps Marketplace

Możliwości dostosowywania : Twórz niestandardowe układy, pola, widoki, funkcje, szablony projektów, tagi, karty internetowe i wiele więcej

Współpraca: Śledź rozmowy na tablicy i komunikuj się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem publicznych/prywatnych czatów

Automatyzacja zadań : zautomatyzuj reguły biznesowe, umowy SLA, webhooki, powiadomienia i reguły cyklu pracy, aby zwiększyć wydajność operacyjną

Ograniczenia Zoho Projects

Brak kompleksowych funkcji raportowania

Wyszukiwanie na pasku zadań ogranicza się do zadań w ramach konkretnego projektu, a nie całego obszaru roboczego

Ceny Zoho Projects pro projekty

Free

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 [ponad 350 recenzji]

Capterra: 4,3/5 [ponad 400 recenzji]

Podnieś poziom swoich usług profesjonalnych dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania projektami

Istnieją setki narzędzi do zarządzania projektami o różnym charakterze i rozmiarze. Wybraliśmy dziesięć najlepszych, aby dać Ci ogólny obraz sytuacji. Wybierz jedno z powyższych, aby pokazać swoim klientom, że jesteś elastyczny, zorientowany na procesy i komunikatywny.

Szczerze mówiąc, po zakończeniu tych badań możemy śmiało stwierdzić, że ClickUp wyróżnia się jako najlepsze w swojej klasie, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami. Nie jesteś przekonany? Wypróbuj je już dziś za darmo.

Możesz też skontaktować się z naszym działem sprzedaży, który pokaże Ci, jak ClickUp może Ci pomóc.