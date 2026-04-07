Jak korzystać ze sztucznej inteligencji bez zespołu technicznego

Czas na szczerą rozmowę. Z każdym miesiącem, w którym zwlekasz z wdrożeniem AI, rośnie przepaść między wynikami Twojego zespołu a tym, co faktycznie można osiągnąć.

Twój zespół poświęca swoją cenną energię twórczą na zadania rutynowe, zamiast skupiać się na strategii.

Większość zespołów uważa, że korzystanie z AI bez wiedzy technicznej oznacza zadowolenie się mniej przekonującymi wynikami.

Małe firmy, które potrzebują rozwiązań opartych na AI, odczuwają to najbardziej dotkliwie i nie mają dostępu do zaawansowanych technologii, ponieważ dyskusja na ten temat skupia się głównie na wdrożeniach wymagających dużego nakładu pracy inżynieryjnej.

Jednak prawdziwą przeszkodą nie są umiejętności, lecz rozproszenie zadań między zbyt wieloma niepowiązanymi ze sobą narzędziami – problem ten jest tak powszechny, że 45% pracowników stwierdziło w badaniu McKinsey, iż płynna integracja cykli pracy zwiększyłaby ich codzienne wykorzystanie AI.

W tym przewodniku dowiesz się, jak dokładnie korzystać ze sztucznej inteligencji bez pomocy zespołu technicznego. Poznasz podstawy automatyzacji bez kodowania, stworzysz swój pierwszy cykl pracy, zmierzysz rzeczywiste wyniki i unikniesz typowych błędów, które sprawiają trudności nawet najbardziej zmotywowanym zespołom. 🙌

Dlaczego zespoły nietechniczne nie mogą sobie pozwolić na zwlekanie z wdrożeniem AI

Jeśli jesteś kierownikiem ds. operacyjnych lub menedżerem w małej firmie, prawdopodobnie wiesz, jak to jest patrzeć, jak konkurencja działa szybciej, podczas gdy Twoje zespoły tkwią w ręcznych cyklach pracy.

Ale nie chodzi tylko o Ciebie. Według badania przeprowadzonego przez OECD obecnie tylko 20–30% małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z generatywnej AI.

Chociaż zakres przyczyn jest szeroki – od problemów z integracją po zagrożenia dla bezpieczeństwa – wydaje się, że wszyscy napotykają przeszkody związane z AI. Jednak małe firmy nie mogą sobie pozwolić na zwłokę w tej kwestii.

Oto dlaczego:

❗️Stawką jest Twoja konkurencyjna przyszłość, a nie tylko jakiś trend: Aż 72% osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących strategii danych wydają ostrzeżenia , że bez wdrożenia AI firmy po prostu upadną, a 54% z nich naprawdę obawia się, że opóźnienie wdrożenia kosztuje je utratę przewagi konkurencyjnej

❗️Każdego dnia ponosisz ogromne „koszty związane z wydajnością”: Specjaliści biznesowi korzystający z AI są w stanie sporządzić o 59% więcej dokumentów na godzinę, a ogólnie wykazano, że AI zwiększa ogólną wydajność pracowników nawet o 66%

❗️Zwrot z inwestycji został już potwierdzony (a Twoja konkurencja czerpie z tego korzyści): 74% organizacji odnotowuje dodatni zwrot z inwestycji w przypadku dojrzałych wdrożeń AI, a w przypadku małych firm aż 87% twierdzi, że AI pomaga im w rozszerzaniu działalności, a 86% odnotowało wzrost marży

❗️Twój zespół chce z tego korzystać: Wbrew obawom, że AI wywołuje powszechny niepokój o przyszłość zatrudnienia, 71% pracowników twierdzi, że wdrożenie AI faktycznie zwiększyło ich satysfakcję z pracy i możliwości rozwoju zawodowego

No dobrze, wiesz już, że musisz to zrobić. Przejdźmy więc do tego, jak to zrobić.

/AI faktycznie oznacza dla zespołów bez przygotowania technicznego

Dyskusja na temat sztucznej inteligencji jest pełna technicznego żargonu, który zniechęca zwykłych użytkowników biznesowych.

Zespoły o profilu nietechnicznym często popadają w „paraliż analityczny” podczas wyboru odpowiedniego oprogramowania. W rezultacie kupują niepowiązane ze sobą narzędzia (tzw. „rozrost narzędzi ”), które dezorientują zespół i powodują fragmentację codziennej pracy (tzw. „rozrost pracy ”).

Odpowiednie narzędzie musi pozwolić na wyeliminowanie zbędnych elementów i poradzić sobie z złożonością procesów zachodzących „za kulisami”. Przyjrzyjmy się narzędziom, które są powszechnie dostępne dla zespołów pragnących wdrożyć sztuczną inteligencję bez wsparcia zespołu technicznego:

Duże modele językowe i chatboty

Duże modele językowe to systemy wyszkolone na ogromnych zbiorach tekstów, które potrafią czytać, pisać, tworzyć streszczenia i odpowiadać na pytania w języku naturalnym.

W praktyce oznacza to, że Twój zespół może zadawać pytania, tworzyć zawartość lub podsumowywać informacje bez konieczności posiadania umiejętności technicznych. Jednak standardowe chatboty wykorzystywane w biznesie nie spełniają oczekiwań, ponieważ nie rozumieją kontekstu Twojej pracy. Działają one w izolacji, bez dostępu do Twoich projektów, zadań ani wiedzy wewnętrznej.

Dlatego Teams często muszą kopiować i wklejać informacje kontekstowe do oddzielnych narzędzi, co zamiast ułatwiać pracę, ją utrudnia.

Prawdziwa wartość pojawia się wtedy, gdy AI ma dostęp do Twojej rzeczywistej pracy, dzięki czemu może odpowiadać na pytania dotyczące konkretnych zadań, podsumowywać aktualne informacje i generować wyniki w oparciu o kontekst Twojego zespołu, a nie ogólne dane wejściowe.

Oto przykład tego, jak dobrze sztuczna inteligencja radzi sobie z kontekstem – na przykładzie ClickUp AI. ⬇️

Cykle pracy i automatyzacje bez kodowania

Automatyzacja bez kodowania sprawia, że AI przestaje być tylko ciekawostką, a staje się czymś naprawdę użytecznym.

W gruncie rzeczy jest to prosty system logiczny: gdy coś się dzieje, narzędzie podejmuje określone działanie. Te cykle pracy buduje się przy użyciu trzech elementów: wyzwalaczy, warunków i działań.

Na przykład gdy status zadania ulegnie zmianie, system może automatycznie wyznaczyć kolejnego właściciela, zaktualizować powiązane dane lub powiadomić odpowiednią osobę. Te drobne automatyzacje eliminują konieczność ciągłej ręcznej koordynacji.

Bez automatyzacji cykli pracy zespoły poświęcają mnóstwo czasu na powtarzalne zadania, takie jak działania następcze, aktualizacje i przekazywanie spraw. Dzięki automatyzacji cykli pracy te stają się spójne i niezawodne.

Najważniejsze jest to, że Twój zespół nadal zajmuje się podejmowaniem decyzji i pracą twórczą, podczas gdy system przejmuje powtarzalne zadania, które spowalniają pracę.

Agenci AI, którzy analizują sytuację i działają w Twoim imieniu

Agenci AI to kolejny krok wykraczający poza automatyzację.

Zamiast po prostu przestrzegać z góry określonych zasad, agent może obserwować przebieg cykli pracy, zrozumieć kontekst i podejmować działania w ramach wyznaczonych przez Ciebie granic.

Potraktuj to nie tyle jako narzędzie, co raczej jako wbudowanego asystenta. Agent potrafi wykryć, kiedy coś utknęło w martwym punkcie, zauważyć brakujące informacje lub rozpoznać powtarzające się schematy w zadaniach i rozmowach. Na tej podstawie może wkroczyć do akcji, przydzielając zadania, sygnalizując zagrożenia lub udzielając podpowiedzi dotyczącej kolejnego kroku.

Różnica jest subtelna, ale istotna:

Automatyzacja reaguje na określone wyzwalacze

Agenci nieustannie zwracają uwagę

Oznacza to mniej pracy ręcznej i mniej przeoczeń, zwłaszcza w miarę powiększania się zespołu i wzrostu obciążenia pracą.

Oto przykład „Super Agenta” z określonymi uprawnieniami i zakresem obowiązków, pochodzący z serwisu ClickUp

📮 Wniosek ClickUp: 21% osób twierdzi, że ponad 80% swojego dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują im co najmniej 40% dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają zbytniego myślenia strategicznego ani kreatywności (jak np. wysyłanie e-maili z przypomnieniem 👀). Dla małych i średnich przedsiębiorstw AI ma na celu wyeliminowanie dodatkowej pracy, która spowalnia cały proces. Firma produkująca wideo path8 Productions osiągnęła punkt krytyczny w miarę rozwoju działalności. Praca była rozproszona między platformami Smartsheet, Slack, Toggl i Dropbox Paper. Producenci byli zmuszeni do kopiowania aktualizacji między systemami zamiast skupiać się na realizacji projektów. Zamiast nakładać AI na ten bałagan, przebudowali swój system. Zebrali to wszystko w pakiecie ClickUp Small Business Suite, tworząc zintegrowany obszar roboczy, w którym sztuczna inteligencja, automatyzacja i cykle pracy mogą faktycznie współdziałać. ⚡ Skutki Widoczność w czasie rzeczywistym w procesy planowania, komunikacji i śledzenia czasu pracy

6 narzędzi zastąpionych jednym ujednoliconym obszarem roboczym

O 60% mniej czasu poświęcanego na przygotowanie się do spotkań zespołowych (z 30–60 minut do około 10 minut)

Wdrożenie w całości w mniej niż 8 tygodni dzięki wsparciu ClickUp Posłuchajcie, co ma do powiedzenia założycielka Pat Henderson. 👇🏼

Jak ocenić gotowość Twojego zespołu do wdrożenia AI

Jaki jest ten jeden fatalny błąd, który popełniają zespoły wdrażające AI? Próba nałożenia nowej technologii na chaotyczne, nieokreślone procesy.

Ponieważ AI nie naprawia chaotycznych procesów. Ona je ujawnia.

Jeśli Twoje zadania są rozproszone po wątkach e-mailowych, arkuszach kalkulacyjnych i niepowiązanych ze sobą aplikacjach, Twój zespół boryka się już z problemem rozproszenia kontekstu. Pracownicy spędzają godziny na poszukiwaniu informacji, przełączaniu się między niepowiązanymi aplikacjami i wielokrotnym wprowadzaniu tych samych aktualizacji w różnych miejscach.

W takich warunkach AI nie ma żadnych wiarygodnych danych, na podstawie których mogłaby działać. :

Nie może zautomatyzować tego, co nie jest jasno zdefiniowane

Nie jest w stanie wyciągać wniosków na podstawie fragmentarycznych danych

Nie będzie to jednak sprzyjało realizacji zadań, jeśli cykle pracy nie będą ze sobą połączone

Zanim AI zacznie przynosić korzyści, Twoja praca musi być uporządkowana i scentralizowana. To właśnie od tego zależy, czy AI będzie pomocna, czy tylko wprowadzi dodatkowy chaos.

Do zrobienia jest ocena swojej gotowości w tych trzech obszarach:

Przejrzystość cykli pracy: Możesz krok po kroku opisać swoje powtarzalne cykle pracy, dzięki czemu system będzie dokładnie wiedział, co ma zrobić

Dostępność danych: Twoje dane są przechowywane w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym, a nie rozproszone po różnych, oddzielnych systemach

Otwartość zespołu: Twój zespół postrzega nowe technologie jako pomocne narzędzie, a nie jako zagrożenie dla swoich miejsc pracy

Oto szablon oceny potrzeb, który może Ci pomóc:

Rzeczywiste zadania, które zespoły nietechniczne mogą zautomatyzować dzięki AI

Wpatrywanie się w pusty ekran i zastanawianie się, w jaki sposób ta technologia powinna pomóc w wykonywaniu konkretnych zadań związanych z konkretną rolą, jest frustrujące.

Prawdę mówiąc, małe firmy nie mają problemów z dostępem do AI. Ale wdrożenie jej w rzeczywistych cyklach pracy? To już jest wyzwanie.

Narzędzie więc leży tam, niewykorzystane, podczas gdy Twój zespół nadal wykonuje tę samą ręczną pracę:

Zbieranie rutynowych aktualizacji i raportów

Tworzenie wiadomości e-mail od podstaw

Przeglądanie długich wątków komentarzy w poszukiwaniu decyzji

Zmiana następuje, gdy AI zostaje wykorzystana do rozwiązania konkretnych problemów, z którymi borykasz się na co dzień.

Od czego zacząć: praktyczne przykłady zastosowań, które można wdrożyć od razu

Nie potrzebujesz skomplikowanych ustawień, aby dostrzec wartość. Zacznij od automatyzacji ręcznych procesów, które Twój zespół wykonuje wielokrotnie:

Tworzenie pierwszych wersji tekstów : Twórz podsumowania spotkań, opisy projektów i odpowiedzi na e-maile, zamiast zaczynać od pustej strony

Klasyfikowanie przychodzących zgłoszeń : Przeglądanie przesłanych zgłoszeń lub wiadomości i kierowanie ich do odpowiedniej osoby w zależności od zawartości lub priorytetu

Podsumowywanie długich wątków : Wyodrębnij decyzje, elementy do wykonania i przeszkody z obszernych rozmów bez konieczności czytania każdej wiadomości

Aktualizacja statusów projektów: Przeglądaj działania w ramach poszczególnych zadań i zaznaczaj, co wymaga uwagi, co jest zagrożone, a co jest zakończone

Ocena złożonych platform oprogramowania wydaje się niemożliwa bez wsparcia działu IT.

Dodając piąte rozwiązanie punktowe do swojego zestawu narzędzi technologicznych, nieświadomie przyczyniasz się do rozrostu sztucznej inteligencji – czyli niekontrolowanego mnożenia się narzędzi AI bez nadzoru, strategii ani kontroli nad zakresem wykorzystania sztucznej inteligencji w Twojej organizacji.

Wynik końcowy? Twój zespół boryka się z kolejnym logowaniem, kolejną izolowaną bazą danych i kolejnym systemem, o który trzeba dbać.

Przewagą konkurencyjną jest tutaj AI, która pomaga skonsolidować stos technologiczny i eliminuje konieczność konfiguracji technicznej. Podczas oceny oprogramowania zadaj sobie następujące pytania:

Co należy ocenić Pytania, które warto zadać Jak to wygląda w praktyce Wbudowana integracja Czy potrzebujemy osobnej aplikacji lub logowania? Czy musimy w nią wprowadzać dane, żeby była użyteczna? Czy jest dostępna tam, gdzie już pracujemy? Czy zespół będzie z niej naturalnie korzystał na co dzień? AI jest bezpośrednio zintegrowana z Twoim cyklem pracy (zadania, dokumenty, czat) – bez dodatkowych narzędzi i utrudnień Rozpoznawanie kontekstu Czy rozumie nasze projekty, zadania i rozmowy? Czy potrafi odpowiadać na pytania bez konieczności wklejania przez nas kontekstu? Czy odzwierciedla rzeczywistą pracę, czy też generuje ogólne wyniki? Czy potrafi dokładnie zidentyfikować przeszkody lub postępy? AI wykorzystuje rzeczywiste dane z obszaru roboczego, aby udzielać trafnych i przydatnych odpowiedzi bez konieczności ręcznego wprowadzania danych Użyteczność rozwiązań bezkodowych Czy użytkownik bez wiedzy technicznej może to szybko skonfigurować? Czy cykli pracy wymagają programowania lub pisania skryptów? Czy możemy samodzielnie naprawiać lub dostosowywać ustawienia? Czy będzie to wymagało stałego wsparcia technicznego? Każdy członek zespołu może konfigurować cykle pracy i zarządzać nimi bez pomocy programistów Rzeczywisty wpływ na przebieg cyklu pracy Jakie zadanie to właściwie eliminuje? Czy zmniejsza liczbę kroków, czy tylko przyspiesza wykonanie jednej części? Czy wyniki są gotowe do wykorzystania bez konieczności wprowadzania znacznych zmian? Czy jest to wyzwalacz kolejnych kroków? Narzędzie to eliminuje powtarzalne zadania i ogranicza konieczność ręcznej koordynacji działań w zespole Konsolidacja stosu Czy to rozwiązanie może zastąpić narzędzia, za które już płacimy? Czy ograniczy to konieczność przełączania się między aplikacjami? Czy uprości to nasz cykl pracy? Czy uda nam się zrezygnować z integracji lub subskrypcji? Mniej narzędzi, mniej integracji oraz prostszy i lepiej połączony system

Jak krok po kroku skonfigurować swoje pierwsze cykle pracy oparte na AI

Stworzenie procesu automatyzowanego od podstaw może wydawać się trudnym zadaniem dla początkujących.

Odkładasz wdrożenie na później i powracasz do wygodnych, ręcznych nawyków. Wydaje ci się, że nauka obsługi systemu zajmie zbyt dużo czasu, przez co tracisz szansę na zaoszczędzenie wielu godzin pracy w przyszłości.

Jako zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, ClickUp łączy Twoje projekty, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne i cykle pracy w jednej platformie.

Oznacza to, że AI nie pozostaje na uboczu. ClickUp Brain jest wbudowany bezpośrednio w Twoje cykle pracy i ma dostęp do tych samych danych, z których korzysta Twój zespół podczas wykonywania zadań. Widzi zadania, rozumie rozmowy, odwołuje się do dokumentów i działa w ramach przepływu realizacji zadań.

To właśnie jest czynnikiem decydującym o wdrożeniu. Gdy AI jest wbudowana w system, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków, aby z niej skorzystać.

Nie chodzi tu o zwykłe kopiowanie i wklejanie. Staje się to integralną częścią procesu pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie aktualizacji, podsumowywanie działań, czy też wspieranie realizacji zadań.

Oto trzy praktyczne cykle pracy z ClickUp, które można szybko skonfigurować; każdy z nich łączy w sobie automatyzację, AI oraz realizację zadań przez agentów.

1. Zautomatyzuj statusy zadań, aby wyeliminować konieczność ręcznego monitorowania

Jednym z najczęstszych wąskich gardeł jest ręczne aktualizowanie statusów i śledzenie postępów w realizacji zadań. Można to wyeliminować dzięki prostej automatyzacji w ClickUp.

Dodaj w ClickUp wyzwalacze automatyzacji typu „gdy-to”, aby zautomatyzować ręczne aktualizacje zadań

Jak to ustawić:

Przejdź do swojej listy lub przestrzeni i otwórz sekcję Automatyzacje Kliknij „Utwórz automatyzację" Wybierz wyzwalacz, np.: Gdy status zmieni się na „W trakcie sprawdzania" Dodaj działanie, na przykład: Wyznacz kolejnego właściciela (np. recenzenta lub kierownika) Zmień status na kolejny etap Wyślij powiadomienie lub komentarz

Przykładowy cykl pracy: Gdy zadanie zostanie oznaczone jako „Zakończone” → automatycznie przydziel je do kontroli jakości → powiadom recenzenta

Jeśli dodasz pola AI w ClickUp, sztuczna inteligencja zajmie się tym sama. Zobacz, jak to działa. 👇🏼

Cotygodniowe aktualizacje i raporty o statusie realizacji są czasochłonne, ponieważ wymagają zebrania informacji z wielu różnych źródeł. Właśnie w tym pomaga ClickUp Brain .

Jak to ustawić:

Otwórz listę, folder lub przestrzeń, w której znajduje się Twój projekt Wzmianka o Brain, używając @ Podpowiedź: Podsumowanie ostatnich działań Wskazanie zakończonych zadań Zidentyfikowanie przeszkód lub zagrożeń Podsumuj ostatnią aktywność Zaznacz zakończone zadania Zidentyfikuj przeszkody lub zagrożenia

Można to również uruchomić w dokumencie ClickUp, czacie ClickUp lub zadaniu ClickUp, aby generować uporządkowane aktualizacje.

Przykładowe polecenie: „Podsumuj wszystkie aktualizacje zadań z tego tygodnia, w tym elementy zakończone, przeszkody i kolejne kroki”. Zamiast tworzyć raporty od podstaw, przeglądasz i dopracowujesz podsumowania wygenerowane przez AI. Z czasem staje się to Twoim standardowym cyklem pracy dla raportowania o stanie realizacji zadań.

3. Wykorzystaj Super Agents do monitorowania pracy i uruchamiania wyzwalaczy działań

Przyspiesz cykl pracy dzięki funkcji Super Agents w ClickUp

Automatyzacje działają zgodnie z zasadami. Superagenci w ClickUp zajmują się Wszystkim, co odbiega od tych zasad.

Są to agenci typu „no-code”, których można skonfigurować w swoim obszarze roboczym i którzy monitorują aktywność na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika warunków. Po skonfigurowaniu działają one autonomicznie, nieustannie obserwując zadania, dokumenty i rozmowy oraz podejmując działania w momencie spełnienia określonych warunków, np. sygnalizując zablokowane zadania, wskazując brakujące szczegóły lub jako wyzwalacz uruchamiając kolejny krok.

Jak to ustawić:

Otwórz program Super Agent Builder i utwórz nowego agenta Określ cel i instrukcje agenta prostym językiem (na co powinien zwracać uwagę i jak powinien się zachowywać) Ustaw zakres, wybierając przestrzenie, foldery lub listy, które mają być monitorowane Podaj odpowiedni kontekst i źródła, takie jak zadania, dokumenty i rozmowy, do których konsultant powinien się odwołać Określ warunki lub wzorce, na które ma zwracać uwagę, np. zadania w impasie, brakujące informacje lub zablokowane zadania Skonfiguruj działania, które mają zostać podjęte po spełnieniu tych warunków, takie jak: dodanie komentarza lub zgłoszenie problemu, powiadomienie lub wysłanie podpowiedzi do osoby odpowiedzialnej albo utworzenie zadań następczych lub kolejnych kroków Przetestuj agenta w ramach niewielkiego cyklu pracy i dopracuj jego instrukcje przed wprowadzeniem go na szerszą skalę

Przykład: Zadanie nie było aktualizowane od 3 dni → pracownik je oznaczy → poda odpowiedź właścicielowi → w razie potrzeby utworzy zadanie kontrolne

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak stworzyć i korzystać z Super Agenta:

Krótka notatka dotycząca Twojego pierwszego cyklu pracy opartego na AI

Nie musisz automatyzować wszystkiego od razu. Zacznij od jednego powtarzalnego cyklu pracy, w którym konsekwentnie marnuje się czas, na przykład od aktualizacji statusu, przekazywania zadań lub zatwierdzania.

Zobacz, jak to działa obecnie. Następnie dodaj kolejne warstwy do systemu:

Wykorzystaj automatyzacje do obsługi powtarzalnych kroków, takich jak przypisywanie właścicieli lub przesuwanie zadań do kolejnych etapów

Wykorzystaj AI do tworzenia podsumowań, aktualizacji lub pierwszych wersji dokumentów na podstawie rzeczywistych działań

Wykorzystaj Super Agentów do monitorowania cyklu pracy i wkraczaj do akcji, gdy coś utknie lub czegoś brakuje podczas każdego kroku cyklu pracy

Stwórz go raz, przetestuj na niewielkiej liczbie zadań i udoskonalaj w oparciu o to, jak faktycznie korzysta z niego Twój zespół. Następnie powtórz ten sam schemat w przypadku kolejnego cyklu pracy.

Typowe błędy związane z AI popełniane przez zespoły o profilu nietechnicznym

Małe firmy często pochopnie wdrażają nowe technologie bez jasnej strategii zarządzania.

Narażasz się na ryzyko ujawnienia poufnych danych firmowych w modelach zewnętrznych podmiotów. Teams automatycznie publikują wygenerowaną zawartość bez jej weryfikacji, co prowadzi do żenujących błędów i utraty zaufania klientów.

Unikaj tych typowych pułapek związanych z wdrażaniem:

Przeprowadzanie gruntownych zmian w Wszystkim obszarach naraz: Próba jednoczesnej automatyzacji wszystkich procesów prowadzi do wypalenia zawodowego

Wybór narzędzi technicznych: Poleganie na oprogramowaniu, które w ukryciu wymaga kluczy API lub wsparcia technicznego

Ignorowanie jakości danych : Oczekiwanie doskonałych wyników na podstawie rozproszonych, niepowiązanych ze sobą informacji Oczekiwanie doskonałych wyników na podstawie rozproszonych, niepowiązanych ze sobą informacji

Pomijanie weryfikacji przez człowieka: Publikowanie wygenerowanych szkiców bez sprawdzania tonu lub poprawności

Traktowanie obecnych ustawień jako ostatecznych: Brak dostosowywania podpowiedzi i cykli pracy do zmian zachodzących w firmie

Zalety ClickUp: Postawienie na AI oznacza również priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w Wszystkim. ClickUp został stworzony zgodnie z uznanymi standardami, takimi jak SOC 2, ISO 27001, zgodność z RODO oraz zgodność z HIPAA, przy ścisłej kontroli sposobu przechowywania, udostępniania i ochrony danych użytkowników. Dotyczy to również AI. Oznacza to, że: ClickUp AI NIE wykorzystuje danych z Twojego obszaru roboczego do uczenia się

Partnerzy AI są zobowiązani umową do nieprzechowywania danych użytkownika

Dane udostępniane modelom mają limit i są usuwane po przetworzeniu

AI działa w oparciu o uczenie się w kontekście, a nie o szkolenie na podstawie danych użytkownika Dane w Twoim obszarze roboczym są bezpieczne, funkcje AI działają w kontrolowanych środowiskach, a Twoje informacje nie są wykorzystywane do szkolenia zewnętrznych modeli bez Twojej zgody. Privatność i bezpieczeństwo w ClickUp zaczynają się od szczegółowych uprawnień i obejmują nawet modele AI

Jak ocenić powodzenie AI bez wiedzy technicznej

Bez zaawansowanych narzędzi analitycznych wykazanie zwrotu z inwestycji w nowe oprogramowanie wydaje się niemożliwe.

Rezygnujecie z przydatnych narzędzi, ponieważ kierownictwo nie dostrzega ich rzeczywistego wpływu na działalność firmy. Bez twardych danych nie da się uzasadnić poniesionych kosztów.

Śledź następujące wskaźniki:

Oszczędzony czas: Porównaj, ile czasu zajęło wykonanie danego zadania przed wdrożeniem i po nim

Wielkość wyników: Oblicz wzrost liczby sporządzonych raportów lub udzielonych odpowiedzi w tym samym przedziale czasowym

Ograniczanie błędów: Śledź spadek liczby nieudanych przekazów i pominiętych działań następczych

Wdrożenie w zespole Teams: Sprawdź, czy zespół faktycznie korzysta z tych funkcji na co dzień

Rozszerzenie cyklu pracy: Zwróć uwagę, kiedy członkowie zespołu zaczną stosować ten schemat w odniesieniu do nowych problemów

Jak ClickUp może pomóc

Wizualizuj złożone dane za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp i poproś ClickUp Brain o ich interpretację

Podczas śledzenia powyższych wskaźników możesz błyskawicznie zobrazować wyniki swojego zespołu za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp, które nie wymagają programowania.

Dzięki ponad 50 niestandardowym kartom i podsumowaniom generowanym przez AI narzędzie to pozwala jasno pokazać, ile godzin nowa technologia pozwala zaoszczędzić Twojemu zespołowi. Kierownictwo otrzymuje niezbity dowód na wzrost wydajności i efektywności. 🤩

Jeśli chcesz dokładnie poznać sposób wykorzystania AI, analityka agentowa pokaże Ci, ilu agentów jest aktualnie aktywnych, którzy z nich osiągają najlepsze wyniki oraz ile kamieni milowych zostało zrealizowanych.

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje rozwiązania AI i agenci, korzystając z danych analitycznych dotyczących działania agentów

Stwórz swoje zautomatyzowane obszary robocze już dziś

Większość małych firm nie boryka się z problemami związanymi z oprzyrządowaniem. Mają one problem z systemami.

Praca jest rozproszona po różnych aplikacjach, procesy istnieją wyłącznie w głowach pracowników, a koordynacja staje się ukrytym obciążeniem, które spowalnia wszystko.

Pakiet ClickUp dla małych firm został stworzony, aby rozwiązać ten problem w inny sposób.

Dzięki połączeniu zadań, dokumentów, czatu, pulpitów nawigacyjnych i AI w jednym systemie Twój zespół zyskuje jedno miejsce do planowania, realizacji zadań i koordynacji działań. Automatyzacje zajmują się rutynowymi zadaniami. AI pomaga w analizie i tworzeniu treści. Super Agenci dbają o sprawny przebieg wszystkich procesów.

To właśnie tam następuje zmiana.

Nie potrzebujesz kolejnego programu. Potrzebujesz systemu, który naprawdę działa. 🚀

Najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z AI bez zespołu technicznego

Prosta automatyzacja działa w oparciu o ustalone zasady, które sam ustalasz, aby być wyzwalaczem określonych działań. Sztuczna inteligencja interpretuje kontekst, generuje nową zawartość i podejmuje decyzje, które nie zostały wyraźnie zaprogramowane.

Tak, jeśli wybierzesz narzędzia zapewniające bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym oraz uprawnienia oparte na rolach, które gwarantują, że informacje pozostają w obrębie platformy. Na przykład ClickUp przetwarza zapytania w ramach swojego obszaru roboczego, dzięki czemu Twoje dane nigdy nie są przesyłane do zewnętrznych systemów bez Twojej zgody.

Większość zespołów jest w stanie skonfigurować swój pierwszy zautomatyzowany cykl pracy i zacząć czerpać z niego korzyści już podczas jednej sesji roboczej. Widoczne wyniki pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku tygodni regularnego, codziennego użytkowania.