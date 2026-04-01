Wykorzystaj w pełni możliwości Claude dzięki ClickUp AI

ClickUp czy Claude? Nie musisz wybierać.

Twój zespół wybrał Claude jako standard AI. To sprawia, że ClickUp staje się bardziej wartościowy, a nie mniej. Claude to silnik wnioskowania dla zaawansowanych użytkowników. ClickUp AI to warstwa inteligencji dla całej organizacji. Claude potrzebuje ustrukturyzowanych danych do wnioskowania, a ClickUp jest systemem, który je zapewnia.

Jednocześnie ClickUp AI nieustannie wzbogaca Twoje środowisko pracy, zasila agenty działające bez żadnych podpowiedzi oraz zapewnia każdej osobie w każdym zespole dostęp do sztucznej inteligencji w ramach już stosowanego przez nią cyklu pracy.

Claude zajmuje się zaawansowanym, między systemowym wnioskowaniem dla Twoich użytkowników technicznych. ClickUp AI obsługuje pozostałe 95% Twojej kadry. Razem oferują inteligentny sposób na skalowanie AI w pracy.

Jak działa ClickUp AI

ClickUp AI to pełen zestaw funkcji AI wbudowanych w platformę, na której Twoje zespoły już zarządzają pracą.

Zamiast traktować AI jako oddzielny dodatek, który nie ma żadnego związku z Twoją pracą, ClickUp oferuje Ci pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy z AI — gdzie sztuczna inteligencja dogłębnie rozumie Twoje zadania, dokumenty i rozmowy, aby zapewnić Ci trafne, kontekstowe i oszczędzające czas wsparcie w każdym etapie Twojego cyklu pracy.

Oto, co to umożliwia:

ClickUp Brain

ClickUp Brain to wbudowana warstwa inteligencji w ClickUp. Sprawia, że całe Twoje środowisko pracy staje się inteligentniejsze, niezależnie od tego, czy dane czyta człowiek, czy też Claude pobiera je za pośrednictwem MCP.

Ustal priorytety zadań do wykonania w swoim obszarze roboczym, korzystając z odpowiedzi ClickUp Brain uwzględniających kontekst

@mention Brain : Użyj etykiety „Brain” w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie. To Twój inteligentny asystent dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu : Użyj etykiety „Brain” w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie. To Twój inteligentny asystent dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Ambient Answers : AI automatycznie odpowiada na pytania w czacie i wątkach komentarzy, dzięki czemu ludzie nie muszą tego robić : AI automatycznie odpowiada na pytania w czacie i wątkach komentarzy, dzięki czemu ludzie nie muszą tego robić

Inteligencja kontekstowa : monitoruje cały kontekst pracy, aby na bieżąco gromadzić i aktualizować bazy wiedzy

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie : Zadaj pytanie w języku naturalnym, uzyskaj odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami obszaru roboczego : Zadaj pytanie w języku naturalnym, uzyskaj odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami obszaru roboczego

Pola niestandardowe AI : Pola, które wypełniają się automatycznie na podstawie zawartości zadania: nastroje, ocena priorytetów, klasyfikacja kategorii i podsumowania. Nie trzeba nic wpisywać

AI Project Manager: automatycznie podsumowuje projekty na pulpitach nawigacyjnych, wykrywa przeszkody, sugeruje osoby przypisane i generuje aktualizacje statusu na podstawie rzeczywistej aktywności

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi konwersacyjnej AI , takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania się i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Doświadcz dwukrotnego wzrostu wydajności dzięki ClickUp!

Super agenci

Superagenci to wirtualni współpracownicy oparci na sztucznej inteligencji, których konfigurujesz za pomocą instrukcji, wyzwalaczy, narzędzi, wiedzy i pamięci w narzędziu Super Agent Builder.

Skorzystaj z narzędzia Super Agent Builder firmy ClickUp, które nie wymaga kodowania, aby uruchomić niestandardowego agenta w ciągu kilku minut, a nie godzin

Możesz oznaczać ich tagami, przypisywać im zadania, wysyłać prywatne wiadomości na czacie, a nawet @wspominać ich bezpośrednio w miejscu pracy. Działają jak ludzki członek zespołu, samodzielnie podejmując niezbędne kroki w celu zakończenia przydzielonej pracy.

Nie musisz im dawać podpowiedzi na każdym kroku. Wykonują pracę samodzielnie.

Każdy dział ma gotowe do użycia pakiety agentów:

Dział Agenci Zarządzanie projektami Agent ds. przyjmowania zgłoszeń, agent ds. przydzielania zadań, agent ds. zarządzania projektami, agent ds. odpowiedzi na żywo Marketing Agent ds. briefów, agent ds. zawartości, agent ds. marki, agent ds. informacji na żywo Produkt i inżynieria Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers HR Agent ds. wdrażania, agent ds. monitorowania, agent ds. szkoleń, agent ds. odpowiedzi na żywo Przywództwo Agent przypominający o celach, agent ds. koordynacji, agent ds. kluczowych wyników, agent ds. aktualizacji statusu Sprzedaż Niestandardowe agenty dla cykli pracy sprzedaży

Bell Direct udowadnia, że dzięki ClickUp nie potrzebujesz zespołu technicznego, aby w znaczący sposób wdrożyć AI.

Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował kompleksowy cykl pracy dotyczący przyjmowania zgłoszeń i ich klasyfikacji bez pisania kodu ani dodawania nowych narzędzi.

Autopilot i agenci otoczenia

Są to zawsze aktywne agenty, które działają w tle bez konieczności otrzymywania podpowiedzi. Pomyśl o:

Podsumowania na pulpicie nawigacyjnym generowane każdego ranka

Aktualizacje statusu wysyłane bez konieczności meldowania się

Zadania są automatycznie klasyfikowane i kierowane według priorytetu

Zaznaczone i eskalowane elementy przeterminowane

Dane stale wzbogacane w całym obszarze roboczym

Certyfikowani agenci

W przypadku cykli pracy, w których stawka jest na tyle wysoka, że uzasadnia stworzenie niestandardowego rozwiązania, inżynierowie ClickUp Forward Deployed zaprojektują i wdrożą agenta dostosowanego do konkretnych procesów Twojej organizacji. Dzięki Certified Agents otrzymujesz kompleksowe ustawienia oraz nieograniczony dostęp.

👀 Czy wiesz, że? Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu planów projektów gotowych do realizacji. Najbliższy konkurent osiągnął 61 punkty, a większość pozostałych utknęła w przedziale 40–50 punktów. W praktyce zespoły mogłyby przejść od pomysłu → planu → realizacji w jednym cyklu, przy minimalnej ingerencji człowieka. To właśnie wyróżnia Certified Agent w tym benchmarku.

Spotkania z wykorzystaniem AI

Dzięki kalendarzowi ClickUp i funkcji AI Notetaker zespoły mogą planować spotkania w odpowiednim kontekście i automatycznie tworzyć notatki.

Pozwól ClickUp AI zautomatyzować Twoje spotkania, od planowania po sporządzanie notatek i tworzenie podsumowań

Używaj komend w języku naturalnym, aby sprawdzać dostępność w kalendarzach zespołu i planować spotkania

Dołączaj do spotkań bezpośrednio z ClickUp, bez przełączania się między zakładkami

Otrzymuj automatyczne notatki ze spotkań w Skrzynce odbiorczej ClickUp — z etykietami mówców, podsumowaniami, kluczowymi tematami i wyróżnionymi decyzjami

AI wyodrębnia zadania do wykonania z notatek ze spotkań i przekształca je w zadania ClickUp , które można śledzić

Śledzenie działań następczych jest połączone z odpowiednim projektem

Podsumowania są publikowane w odpowiedniej przestrzeni ClickUp

Każdy uczestnik spotkania ma widoczność w tym, co zostało omówione, co należy zrobić dalej i kto jest za to odpowiedzialny.

Wiele opcji modeli AI na jednej platformie

ClickUp jest niezależny od modelu. Użytkownicy mogą przełączać się między ChatGPT, Claude (w tym Opus 4.6), Gemini i ponad 12 innymi czołowymi modelami AI bezpośrednio z paska narzędzi ClickUp bez opuszczania platformy.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w cenie jednego dzięki ClickUp Brain

Brain wykorzystuje te modele w tle do analizy obszarów roboczych, a Super Agentów można skonfigurować tak, aby korzystali z dowolnego dostępnego modelu. Administratorzy mogą ograniczyć dostępność modeli w poszczególnych obszarach roboczych.

Oznacza to, że Twój zespół już teraz ma dostęp do wniosków Claude'a w ClickUp, zastosowanych w pełnym kontekście pracy.

Co wnosi Claude

Claude to potężny silnik wnioskowania, który w połączeniu z ClickUp zapewnia prawdziwą inteligencję między systemową:

Claude Code : Kodowanie agentowe w środowisku terminala. Autonomiczna edycja wielu plików, refaktoryzacja i debugowanie. Idealne rozwiązanie dla programistów : Kodowanie agentowe w środowisku terminala. Autonomiczna edycja wielu plików, refaktoryzacja i debugowanie. Idealne rozwiązanie dla programistów

Claude Cowork : agent do pracy z wiedzą kontekstową. Pomyśl o arkuszach kalkulacyjnych, raportach i analizie danych, które działają autonomicznie.

Claude Desktop: uniwersalny asystent AI do indywidualnej pracy wymagającej głębokiego skupienia, badań i analiz

Claude łączy się z ClickUp za pośrednictwem MCP (Model Context Protocol), otwartego standardu, który pozwala dowolnemu narzędziu AI odczytywać i zapisywać dane w systemach zewnętrznych. Serwer MCP ClickUp zapewnia Claude'owi pełny dostęp do zadań, dokumentów, komentarzy, pól niestandardowych i funkcji wyszukiwania.

🌟 To dobrze. Im więcej narzędzi AI łączy się z ClickUp za pośrednictwem MCP, tym bardziej ClickUp staje się niezbędny jako system kontekstowy.

Cztery powody, dla których ClickUp i Claude lepiej sprawdzają się razem

Zamiast konkurować, ClickUp i Claude wzajemnie się uzupełniają w zakresie analizy, realizacji i wdrażania w całym zespole. Łączą one dogłębne rozumowanie z kontekstem operacyjnym, dzięki czemu możesz przekształcić inteligentne myślenie w zorganizowaną i wydajną pracę.

Oto jak to zrobić:

1. Analizuj z Claude, kodyfikuj z ClickUp

👉🏼 Claude doskonale radzi sobie z analizą — wyszukuje informacje, syntetyzuje je, bada, jak mógłby wyglądać cykl pracy, pobiera dane z różnych systemów i generuje rekomendacje. Właśnie w tym silnik wnioskowania sprawdza się najlepiej.

🏆 ClickUp to miejsce, w którym te spostrzeżenia przekształcają się w sprawdzone cykle pracy.

Analiza zamienia się w zadania z wyznaczonymi właścicielami i terminami

Rekomendacja staje się Super Agentem, który uruchamia się za każdym razem, gdy zmienia się status

Badania są uporządkowane w dokumentach połączonych z projektem

Jednorazowe działanie staje się powtarzalnym, uregulowanym procesem, który realizuje cała organizacja.

Claude pomaga Ci ustalić, co należy zrobić. ClickUp AI pomaga Ci to faktycznie zrealizować na dużą skalę, dla każdego zespołu, bez konieczności ponownej podpowiedzi.

2. Wspólna AI dla organizacji a osobista AI dla poszczególnych osób

👉🏼 To, co tworzysz w Claude, pozostaje tylko u Ciebie: Twoje umiejętności, konfiguracje MCP, kontekst projektu. Jeśli stworzysz coś świetnego, reszta zespołu nie będzie miała możliwości tego zobaczyć, użyć ani z tego skorzystać.

🏆 ClickUp AI jest z założenia rozwiązaniem udostępnianym:

Superagenci mają widoczność w obszarach roboczych. Gdy jedna osoba tworzy agenta, korzyści odnosi cała organizacja

Automatyzacje ClickUp są wyzwalane dla wszystkich, a nie tylko dla osoby, która je skonfigurowała

Pola niestandardowe AI są wypełniane dla całego zespołu

Wspólne bazy wiedzy są dostępne dla każdego użytkownika i każdego agenta

3. Ciągła analityka a odpowiedzi na żądanie

👉🏼 Claude działa, gdy ktoś mu da podpowiedź. Jeśli nikt nie poprosi, nic się nie dzieje.

🏆 ClickUp AI działa nieprzerwanie, niezależnie od tego, czy ktoś zwraca na to uwagę, czy nie:

Brain wzbogaca dane w tle: podsumowuje projekty, wypełnia pola niestandardowe, aktualizuje bazy wiedzy

Agenci Autopilot monitorują obszary robocze przez całą dobę: sygnalizują zaległe elementy, automatycznie klasyfikują nowe zadania i generują podsumowania na pulpicie nawigacyjnym

Superagenci są wyzwalaczami dla zdarzeń w cyklu pracy: zmiany statusu, nowe zadania, wzmianki i harmonogramy

Obszar roboczy staje się coraz inteligentniejszy z każdą godziną, bez aktywnego udziału użytkownika. Nie korzystasz z ClickUp AI tak samo, jak z Claude'a. ClickUp AI po prostu działa.

4. Głębia kontekstu, która sprawia, że Claude jest inteligentniejszy

ClickUp AI nieustannie wzbogaca dane znajdujące się w Twoim obszarze roboczym ClickUp. Kiedy więc Claude łączy się z ClickUp za pośrednictwem MCP, nie odczytuje surowych zbiorów zadań. Odczytuje przetworzone informacje: generowane przez Brain podsumowania, sklasyfikowane przez AI pola niestandardowe oraz uporządkowane spostrzeżenia dotyczące projektów, które powstały bez żadnej podpowiedzi użytkownika.

Pętla sprzężenia zwrotnego:

🤝 Rezultat: Claude uzyskuje lepsze wyniki, ponieważ ClickUp AI wykonało już ciężką pracę związaną z organizacją, podsumowaniem i klasyfikacją danych, zanim Claude w ogóle się nimi zajął. A kiedy Claude generuje wyniki, ClickUp AI je przejmuje i kontynuuje cykl.

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI pokazuje, że dostęp do sztucznej inteligencji w pracy jest nadal ograniczony — 36% osób nie ma do niej żadnego dostępu, a tylko 14% twierdzi, że większość pracowników może faktycznie z nią eksperymentować. Gdy AI jest ograniczona uprawnieniami, dodatkowymi narzędziami lub skomplikowanymi ustawieniami, zespoły nie mają szansy nawet wypróbować jej w rzeczywistej, codziennej pracy. ClickUp Brain eliminuje te utrudnienia, umieszczając sztuczną inteligencję bezpośrednio w obszarze roboczym, z którego już korzystasz. Możesz korzystać z wielu modeli sztucznej inteligencji, generować obrazy, pisać lub debugować kod, wyszukiwać informacje w Internecie, tworzyć podsumowania dokumentów i nie tylko — bez konieczności przełączania się między narzędziami lub utraty koncentracji. To Twój partner w zakresie sztucznej inteligencji, łatwy w użyciu i dostępny dla wszystkich członków zespołu.

Odpowiednie narzędzia AI do odpowiedniego zastosowania

Nie chodzi o to, aby zastąpić Claude'a ClickUp AI. Chodzi o to, aby używać odpowiedniej AI do odpowiednich zadań.

Przykład zastosowania Najlepsze narzędzie Dlaczego Dogłębne badania i analizy Claude Wnioskowanie między systemami, synteza długiego kontekstu Programowanie i debugowanie agentowe Kod Claude Natywne dla terminala, autonomiczne zmiany w wielu plikach Koordynacja danych między systemami Claude + MCP Łączy dane z ClickUp, Salesforce i baz danych Aktualizacje statusu projektu ClickUp AI Zawsze aktywne, generowane automatycznie na podstawie rzeczywistej aktywności Szkice zawartości w dokumentach ClickUp AI W kontekście, połączone z briefem i zadaniem Pytania dotyczące pracy Mózg Natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu i komentarzy Kierowanie zadaniami i ich klasyfikacja Super agenci Sterowane zdarzeniami, dostosowane do obszaru roboczego, z ograniczeniami uprawnień Notatki ze spotkań i działania następcze Spotkania z wykorzystaniem AI Automatyczne rejestrowanie, tworzenie zadań do wykonania Monitorowanie w tle Agenci Autopilot 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez podpowiedzi, zawsze aktywne Niestandardowe cykle pracy o wysokiej stawce Certyfikowani agenci Stworzone specjalnie do tego celu, z wsparciem dla FDE, bez ograniczeń Osobista praca w głębokim skupieniu Claude Pulpit Indywidualne rozumowanie, tworzenie szkiców, eksploracja Wspólne cykle pracy zespołów Super agenci Widoczne dla organizacji, utrzymywane na poziomie obszaru roboczego

🔑 Kluczowa informacja: Claude zajmuje się osobistymi, szczegółowymi zadaniami obejmującymi różne systemy. ClickUp AI obsługuje wspólne, zawsze aktywne cykle pracy dla całego zespołu. Dzięki tym dwóm narzędziom masz pokryte całe przedsiębiorstwo.

Co to oznacza dla Twojej organizacji

Dla każdego członka zespołu

Sztuczna inteligencja, która działa od razu po otwarciu ClickUp, bez konieczności ustawień MCP, komend terminalowych i umiejętności obsługi wiersza poleceń. Brain odpowiada na pytania, agenci zajmują się powtarzalnymi zadaniami, pola niestandardowe automatycznie klasyfikują zadania, a notatki ze spotkań piszą się same.

Dla zaawansowanych użytkowników

Claude Code, Claude Cowork i Claude Desktop wykonują głębokie wnioskowanie, kodowanie i koordynację między systemami. Serwer MCP ClickUp zapewnia im pełny dostęp do obszaru roboczego. To, co tworzą w Claude, trafia z powrotem do ClickUp, gdzie agenci przetwarzają to dalej.

Firma Siemens India przekonała się o tym na własnej skórze. Zespół ds. usług projektowych wykorzystał 150 lat łącznego doświadczenia w zarządzaniu projektami, wdrażając je w opartych na AI cyklach pracy ClickUp. Czas potrzebny na przegląd ryzyka portfela skrócił się z 12–15 godzin do 15 minut, a menedżer projektu z zaledwie trzymiesięcznym stażem korzysta teraz z tej samej wiedzy, co doświadczony weteran.

Dla działu IT i kadry kierowniczej

Jedna zarządzana platforma AI z tym samym SSO, uprawnieniami i polityką zgodności, co reszta ClickUp. Certyfikat ISO 42001 w zakresie zarządzania AI, zerowe przechowywanie danych przez partnerów AI oraz scentralizowane kontrole administracyjne nad tym, które modele, agenci i funkcje są włączone. Porównaj to z 200 indywidualnymi instancjami Claude działającymi w całej organizacji, bez scentralizowanej widoczności w tym, co AI robi z danymi firmy.

Dla Twojej strategii AI

ClickUp jest niezależny od modelu, więc dziś Twój zespół może preferować Claude Opus 4.6, ale jutro najlepszy model może pochodzić z zupełnie innego źródła. ClickUp wdraża najnowsze modele bez konieczności przebudowywania cykli pracy, ponownego szkolenia agentów czy rekonfiguracji połączeń MCP. Twoja strategia AI pozostaje elastyczna, nawet gdy otoczenie modeli nieustannie się zmienia.

Jak ClickUp i Claude łączą się za pośrednictwem MCP: Architektura

Głębokie rozumowanie spotyka się z rzeczywistą realizacją dzięki ClickUp AI i Claude

Claude może być Twoim standardem AI na poziomie modelu. ClickUp AI sprawia, że ta inteligencja staje się operacyjna w całej Twojej organizacji.

Jako najbardziej kompletna i świadoma kontekstu sztuczna inteligencja do pracy na świecie, Brain sprawia, że obszar roboczy staje się inteligentniejszy od wewnątrz. Superagenci zapewniają każdemu zespołowi partnerów AI działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, podczas gdy certyfikowani agenci pomagają zarządzać złożonymi, krytycznymi i niestandardowymi cyklami pracy.

Claude wykorzystuje te wzbogacone informacje z zewnętrznych źródeł za pośrednictwem MCP.

Razem tworzą potęgę.