Raport SurveyMonkey pokazuje, że 50% marketerów korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, 45% do generowania kreatywnych pomysłów, a 40% do prowadzenia badań.

Chociaż generatywne narzędzia AI upraszczają marketing, nadal wymagają ręcznej koordynacji i interwencji. W rezultacie będziesz musiał przepisywać podpowiedzi, przeskakiwać między narzędziami i ręcznie kopiować oraz wklejać kontekst we wszystkich z nich – zjawisko to znane jest również jako „AI Sprawl”.

To tylko dodatkowa praca dla i tak już przeciążonego marketingowca.

Agenci AI rozwiązują ten problem, wykonując zadania, koordynując cykle pracy i podejmując decyzje w sposób autonomiczny. To prawie tak, jakby Twój cykl pracy przejął ludzki asystent — wyposażony w zdolność rozsądnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji.

W tym przewodniku pokażemy Ci, jak tworzyć agentów AI dla zespołów marketingowych. Udostępnimy również korzyści, przykłady zastosowań, przykłady i limity, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy. 🌟

Czym są agenci AI w marketingu?

Agenci AI w marketingu to inteligentne programy, które działają autonomicznie, realizując wieloetapowe cykle pracy, analizując zadania i podejmując decyzje w Twoim imieniu.

Systemy te mogą podejmować działania w różnych połączonych aplikacjach, poprawiać swoją wydajność na podstawie informacji zwrotnych oraz funkcjonować bez ciągłego nadzoru człowieka.

📌 Przykład: Wyobraź sobie agenta generującego obrazy. Wystarczy mu powiedzieć: „Stwórz baner na stronę główną z okazji naszej wyprzedaży w Czarny piątek”, a agent automatycznie:

Przeskanuje Twój obszar roboczy , aby uzyskać informacje o odbiorcach, szczegółach oferty i wytycznych dotyczących marki

Udoskonala tekst , aby był czytelny i zgodny z wizerunkiem marki

Generuje wiele wariantów banerów

Zapisuje zasoby w odpowiednich folderach lub aktualizuje bibliotekę

Przejrzyj ponad 650 gotowych do użycia Super Agentów w katalogu agentów ClickUp

Kluczowe technologie wykorzystywane do tworzenia agentów AI

Agenci AI wykorzystują do działania kombinację technologii AI. Oto krótkie omówienie:

Technologia Jak to działa Jak to pomaga agentom marketingowym opartym na AI Modele uczenia maszynowego (ML) Analizuj ogromne zbiory danych, aby znaleźć wzorce i przewidywać wyniki Pomaga przewidywać wyniki potencjalnych klientów, optymalizować stawki reklamowe lub przeprowadzać prognozę wyników kampanii Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Umożliwia systemom AI zrozumienie ludzkiego języka poprzez dekodowanie niuansów, nastroju i tonu Pomaga analizować e-maile od klientów, recenzje lub komentarze w mediach społecznościowych w celu wykrywania nastrojów i personalizacji wiadomości Generowanie oparte na wyszukiwaniu i uzupełnianiu (RAG) Pobiera odpowiednie dane zewnętrzne i przekazuje je do modelu LLM w celu uzyskania trafnych odpowiedzi Pomaga pobierać dane klientów w czasie rzeczywistym, wytyczne dotyczące marki lub wyniki poprzednich kampanii z Twojego obszaru roboczego Duże modele językowe (LLM) Zaawansowane modele NLP, wyszkolone na ogromnych zbiorach danych tekstowych, aby generować spójne teksty, rozumieć instrukcje i wykonywać złożone podpowiedzi Pomaga interpretować cele kampanii, tworzyć teksty reklamowe lub briefy oraz planować wieloetapowe cykle pracy, takie jak pielęgnowanie leadów przychodzących Interfejsy API i integracja narzędzi Ustawia się na połączenie z innymi systemami (np. CRM, platformami reklamowymi) Pomaga aktualizować rekordy w HubSpot, publikować posty w mediach społecznościowych lub dostosowywać wydatki na Google Ads bezpośrednio z poziomu cyklu pracy agenta

📮 ClickUp Insight: 12% respondentów twierdzi, że agenci AI są trudni do ustawienia lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% uważa, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków. Dane trzeba wprowadzać ręcznie, uprawnienia trzeba na nowo definiować, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może się zepsuć lub ulec zmianie. Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” Super Agentów ClickUp ze swoimi zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są one natywnie wbudowane w Twój obszar roboczy ClickUp i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik. Ponieważ integracje, kontrola dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności niestandardowego konfigurowania połączeń. Zapomnij o konfigurowaniu agentów od podstaw!

Agenci AI a asystenci AI a chatboty AI

Agenci AI, chatboty i asystenci AI wykorzystują AI, ale pełnią różne funkcje w marketingu:

Agenci AI: Samodzielnie realizują całe cykle pracy. Wystarczy wyznaczyć im cel, np. „Uruchom kampanię pielęgnacyjną dla leadów z I kwartału”, a oni przeanalizują leady, uzyskają dostęp do platformy e-mailowej, przeprowadzą kampanię i dostosują jej wyniki w czasie rzeczywistym — bez udziału człowieka

Chatboty AI: Obsługują głównie rozmowy oparte na skryptach. Na przykład bot odpowiada na pytania dotyczące cen i rezerwuje prezentację, jeśli potencjalny klient spełnia wymagania. Po zakończeniu rozmowy zadanie jest zrobione

Asystenci AI: Narzędzia marketingowe oparte na AI , takie jak ChatGPT czy Claude, pomagają generować zawartość lub przeprowadzać burzę mózgów. Są pomocne, ale wymagają ciągłego wkładu ze strony człowieka, aby działać

Agenci AI a tradycyjna automatyzacja marketingu

Agenci AI są autonomiczni (nie da się tego wystarczająco podkreślić). Po wyznaczeniu celu planują, realizują i powtarzają działania w różnych narzędziach bez konieczności krok po kroku angażowania człowieka.

Ponadto zachowują świadomość kontekstową i pamięć, dostosowują się do zmian w cyklu pracy, uczą się na podstawie wyników, a nawet przewidują kolejne ruchy (np. wykonują prognozę i optymalizują wyniki kampanii).

Z drugiej strony tradycyjne narzędzia do automatyzacji marketingu działają według sztywnych reguł typu „jeśli to, to tamto”, które ustalasz z góry. Wymagają one ręcznych korekt i nie potrafią zapamiętać kontekstu.

Nie zapominajmy też, że są one bardzo reaktywne. Oczywiście pomogą Ci zoptymalizować wyniki kampanii, ale dopiero po tym, jak powiesz im, co mają robić.

Korzyści płynące z agentów AI dla zespołów marketingowych

Wykorzystanie agentów AI w cyklach pracy marketingowej oferuje wiele korzyści:

Zwiększa zaangażowanie klientów: agenci AI analizują zachowania klientów w czasie rzeczywistym (kliknięcia na stronie, czas spędzony na stronie, wcześniejsze interakcje), aby bezzwłocznie dostarczać spersonalizowane rekomendacje zawartości i oferty

Ciągłe doskonalenie: Wykorzystując uczenie maszynowe i pętle sprzężenia zwrotnego, agenci AI dostosowują własną logikę, aby się ponownie szkolić, poprawiać wydajność i osiągać wyznaczone poziomy KPI

Autonomiczne wykonywanie wieloetapowych zadań: Agenci AI wykorzystują rozumowanie, aby podzielić ogólny cel na sekwencję zadań w wielu systemach. Dzięki temu menedżerowie mogą delegować całe cykle pracy, zamiast mikrozarządzać poszczególnymi krokami

Zautomatyzowane, inteligentne wnioski: Agenci analizują dane z CRM, mediów społecznościowych i sieci, aby zidentyfikować wzorce i zaproponować najlepsze dalsze działania. Otrzymujesz praktyczne wnioski, zamiast samodzielnie przeglądać surowe arkusze kalkulacyjne

Skalowalne wdrożenie: Skuteczność marketingowa spada wraz z dodawaniem kolejnych narzędzi, członków zespołu i kanałów. Agenci AI usprawniają działania marketingowe, koordynując narzędzia i kanały, które w miarę rozwoju firmy stałyby się niemożliwe do opanowania

Niższe koszty pozyskiwania klientów: Dzięki optymalizacji stawek, kierowania reklam i komunikatów w oparciu o sygnały konwersji w czasie rzeczywistym agenci AI ograniczają niepotrzebne wydatki na odbiorców o niskim poziomie zainteresowania

Naśladuj współpracę międzyludzką: Agenci AI komunikują się z innymi agentami lub systemami, udostępniają kontekst, przekazują zadania i koordynują cykle pracy — podobnie jak członkowie zespołu współpracują ze sobą, pełniąc różne role

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że dzięki niej zyskali by 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet te niewielkie oszczędności czasu się sumują: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki superagentom AI i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko na tej samej platformie. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Prawdziwe wyniki: Firma RevPartners obniżyła koszty związane z oprogramowaniem SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując w ten sposób ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą oraz jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

Przewodnik krok po kroku: Jak tworzyć agentów AI dla marketingu

Chociaż zawsze możesz wybrać gotowego agenta marketingowego AI z katalogu agentów marketingowych ClickUp, stworzenie własnego zapewnia większą kontrolę i możliwość niestandardowego dostosowania. Ponadto tworzenie agenta od podstaw nie jest zbyt skomplikowane technicznie, jeśli dysponujesz odpowiednimi narzędziami.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi nie tylko automatyzuje codzienne cykle pracy, ale także umożliwia tworzenie prostych i złożonych agentów AI w ciągu kilku minut.

Oto szczegółowy opis krok po kroku, jak stworzyć agenta AI dla zespołów marketingowych. A jeśli łatwiej przyswajasz wiedzę wizualnie, w tym wideo przedstawiliśmy również standardowy proces, który można zastosować w każdym zespole:

Krok 1: Zidentyfikuj powtarzalne zadania marketingowe

Zacznij od określenia celu agenta. Czy tworzysz go, aby przyspieszyć tworzenie zawartości, zwiększyć skalę realizacji kampanii czy usprawnić raportowanie?

Po ustaleniu celu przeanalizuj powiązane z nim cykle pracy. Poszukaj konkretnych zadań marketingowych, które:

Występują często (tj. zadania o dużej objętości)

Powtarzaj w różnych kanałach lub kampaniach

Nie marnuj czasu i energii swojego zespołu

Są podatni na opóźnienia, ludzkie uprzedzenia lub błędy

Na przykład powtarzalne zadania w cyklu pracy dotyczącym tworzenia zawartości obejmują wyszukiwanie słów kluczowych, tworzenie konspektów lub pierwszych szkiców oraz analizę zawartości konkurencji.

Gdy już wiesz, co chcesz zautomatyzować, możesz dokładnie określić, czym zajmie się agent.

🚀 Zaleta ClickUp: Zamiast próbować wizualizować cykle pracy w głowie, skorzystaj z tablic ClickUp! Zapewniają one nieograniczoną przestrzeń do mapowania procesów marketingowych i wykrywania wąskich gardeł, takich jak zablokowane zadania lub nieuporządkowane przekazywanie zadań. Szkicuj, rysuj i realizuj swoją wizję bez wysiłku dzięki tablicom ClickUp Na tych tablicach możesz: Elementy typu „przeciągnij i upuść”: Używaj kształtów, strzałek, notatek samoprzylepnych i pól tekstowych, aby zbudować swój przepływ

Współpraca w czasie rzeczywistym: oznaczajcie członków zespołu i wspólnie przeprowadzajcie burzę mózgów

Osadzanie dokumentów: Dodaj istniejące standardowe procedury operacyjne (SOP) i wytyczne dotyczące marki, aby zapewnić kontekst

Przekształć w zadania: Zamień notatki samoprzylepne bezpośrednio w konkretne zadania, aby rozpocząć tworzenie swojego agenta Utwórz wiele tablic dla różnych cykli pracy marketingowej i uporządkuj je w jednym miejscu za pomocą hubu tablic ClickUp.

👀 Czy wiesz, że... Możesz również używać tablic ClickUp do planowania całej architektury agentów AI! Na przykład wizualnie przedstaw, w jaki sposób agent zawartości przekazuje zadanie agentowi dystrybucji, który następnie uruchamia agenta analitycznego.

Krok 2: Określ cele agenta

Bez jasnych wytycznych operacyjnych agenci odbiegają od zamierzonego celu i generują niespójne wyniki.

Zdefiniuj więc jasno, jak każdy agent AI ma się zachowywać, uwzględniając następujące wytyczne:

Osobowość agenta: Osobowość, którą przyjmuje Twój agent, aby komunikować się i podejmować decyzje. Przykład: „Jesteś optymalizatorem kampanii opartym na danych, który mówi wprost i przedkłada ROI nad kreatywność”

Obowiązki: Lista wszystkich zadań, do których wykonania agent jest uprawniony. Przykład: „Codziennie monitoruj wyniki reklam, dostosowuj stawki dla słów kluczowych o słabych wynikach i powiadamiaj zespół, jeśli CTR spadnie poniżej 2%”

Pojemność pamięci: Określ, jakie informacje agent powinien zapamiętać i wykorzystywać w różnych zadaniach. Przykład: „Zapamiętaj dane z kampanii z ostatnich 30 dni, wykorzystane segmenty klientów oraz poprzednie decyzje dotyczące optymalizacji”

Poziomy autonomii: Określ, w jakim stopniu agent działa samodzielnie. Przykład: „Pełna autonomia w zakresie dostosowywania stawek poniżej 500 USD; wymagana zgoda na zmiany powyżej 500 USD”

Zabezpieczenia: Ustal granice, aby zapobiec błędom lub niewłaściwemu wykorzystaniu. Przykład: „Nigdy nie wstrzymuj kampanii bez zgody człowieka; nie wydawaj więcej niż 10% dziennego budżetu na testy”

Dostępne narzędzia: Systemy zewnętrzne lub interfejsy API, z których może korzystać. Przykład: „API Google Ads do zmiany stawek, Google Analytics do danych dotyczących wyników, Slack do powiadomień”

Wymagane uprawnienia: Poziomy dostępu wymagane dla powyższych narzędzi. Przykład: „Dostęp do konta reklamowego z prawem do odczytu i zapisu; uprawnienia w Slacku ograniczone do publikowania”

Wskaźniki powodzenia: Mierzalne wskaźniki KPI do oceny wydajności agenta. Przykład: „Należy utrzymać CTR powyżej 2,5%”

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp pozwala stworzyć Super Agenta, po prostu opisując, czego potrzebujesz, prostym językiem — a następnie przeprowadza Cię przez resztę procesu. Zaczynasz w hubie AI platformy → „Nowy superagent”, wpisujesz podpowiedź typu „Utwórz agenta, który analizuje wyniki kampanii i sygnalizuje ryzyko”, a resztą zajmuje się kreator. Zadaje on dodatkowe pytania, aby sprecyzować zakres, zachowanie i dostęp, a następnie automatycznie konfiguruje ustawienia agenta. Twórz agentów za pomocą poleceń w języku naturalnym dzięki ClickUp Za kulisami przekształca Twoje dane wejściowe w działającego agenta dzięki: Jasne instrukcje dotyczące tego, jak powinien się zachowywać

Dostęp do odpowiednich zadań, dokumentów i danych z obszaru roboczego

Zdefiniowane narzędzia, z których może korzystać, oraz działania, które może podejmować Po utworzeniu agent jest natychmiast gotowy do użycia. Można do niego wysyłać wiadomości, oznaczać go jako etykietę w zadaniach lub uruchamiać zgodnie z harmonogramem, a jego działanie można udoskonalać, po prostu rozmawiając z nim lub edytując jego profil. Pomyśl o tym w ten sposób: po prostu opisujesz zadanie do zrobienia, a ClickUp zamienia je w agenta, który faktycznie może wykonać tę pracę. 👉🏼 Potrzebujesz pomysłów lub wsparcia przy konfiguracji zespołu superagentów ClickUp?

Krok 3: Połącz źródła danych

Agenci AI działają dobrze tylko wtedy, gdy mają dostęp do dokładnych, czystych i zakończonych danych. Bez nich będą podejmować złe decyzje lub całkowicie się zablokują.

Zidentyfikuj wszystkie niezbędne źródła danych dla konkretnego celu Twojego agenta. Na przykład agent do raportowania kampanii potrzebuje dostępu do narzędzi do analizy danych, podczas gdy agent do optymalizacji SEO musi być zintegrowany z platformami do badania słów kluczowych.

⚠️ Uwaga: Połączenie zbędnych systemów prowadzi do szumu, niespójnych wyników i spowolnienia przetwarzania. Unikaj integracji źródeł danych, które nie wnoszą znaczącej wartości do funkcji agenta.

Oto kilka popularnych źródeł danych, z których często korzystają agenci AI w marketingu:

Systemy CRM do profilowania klientów, oceny potencjalnych klientów, śledzenia etapów transakcji i historii interakcji

Narzędzia do zarządzania projektami marketingowymi służące do monitorowania statusu kampanii, kalendarzy zawartości, terminów zadań i przydziałów zadań w zespole

Narzędzia do obsługi poczty elektronicznej i komunikatorów do śledzenia wskaźników otwarć/kliknięć wiadomości e-mail, wątków wiadomości i odpowiedzi klientów

Platformy reklamowe do pomiaru wyników płatnych kampanii, danych dotyczących wydatków, kierowania reklam do odbiorców i śledzenia konwersji

Narzędzia analityczne do monitorowania ruchu na stronie, zachowań użytkowników i wskaźników rezygnacji w lejku sprzedażowym

Repozytoria zawartości zawierające styl komunikacji marki, wytyczne, zasoby, szablony i pliki kreatywne

🚀 Zaleta ClickUp: Połącz swoich superagentów AI w ClickUp z ponad 1000 natywnych aplikacji, takich jak Slack, HubSpot, Google Drive i Figma, korzystając z integracji ClickUp bez kodowania. Wystarczy je włączyć, aby uzyskać dostęp zarówno do danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych z istniejących narzędzi technologicznych. Alternatywnie możesz skorzystać z narzędzia do tworzenia niestandardowych interfejsów API w ClickUp, aby połączyć agentów z własnymi lub starszymi narzędziami bez konieczności prowadzenia rozbudowanych prac programistycznych. Połącz swoich superagentów AI z ponad 1000 natywnych integracji ClickUp

Krok 4: Zaprojektuj podpowiedzi i działania

W końcu nadszedł czas, aby przełożyć cele Twojego agenta na precyzyjne instrukcje do wykonania. Wymaga to napisania jasnych podpowiedzi i zdefiniowania działań agenta AI.

Pamiętaj jednak, że nie piszemy tutaj o podstawowych podpowiedziach dla ChatGPT czy Gemini.

W rzeczywistości tworzysz powtarzalną strukturę, która określa, w jaki sposób agent myśli, jakie wyzwalacze uruchamia oraz jak dokładnie powinny być zorganizowane dane końcowe.

Aby to osiągnąć, musisz opisać następujące kluczowe elementy:

#Przegląd: Przedstaw ponownie osobowość agenta i jego główną rolę, aby nadać kontekst. Na przykład: „Jesteś twórcą kreatywnych zasobów dla blogów marketingowych. Tworzysz materiały wizualne zgodne z wizerunkiem marki w oparciu o konspekty blogów i wytyczne dotyczące marki”

#Cele: Wymień 2–3 mierzalne wyniki, do których agent dąży przy każdym uruchomieniu. Dzięki temu jego proces decyzyjny będzie skupiony na wpływie na biznes, a nie tylko na wykonaniu zadania. Na przykład: „Wygenerować 3 opcje obrazów dla każdej sekcji bloga, dokładnie dopasować kolory i czcionki marki oraz dostarczyć materiały w wymaganych formatach i rozmiarach”

#Instrukcje: Podziel cykl pracy na ponumerowane kroki, które ma wykonać agent, w tym kiedy pobierać dane, podejmować decyzje lub uruchamiać wyzwalacze. Na przykład: „Pobierz treści bloga i przewodnik stylistyczny marki z folderu. Zidentyfikuj 3 kluczowe momenty wizualne na podstawie konspektu (hero, podziały sekcji, CTA). Wygeneruj trzy warianty dla każdego momentu wizualnego, używając kolorów naszej marki. Wyeksportuj jako pliki PNG i zapisz w folderze_1.”

Format wyjściowy: Określ dokładnie, jak powinny wyglądać wyniki. Na przykład JSON dla danych nadających się do odczytu maszynowego, sformatowane tabele do raportów, niezbędne linki do zasobów, które można kliknąć itp.

#Przykłady: Podaj 1–2 pary danych wejściowych/wyjściowych przedstawiające rzeczywiste scenariusze, aby wyszkolić agenta i ukierunkować jego zachowanie

#Ograniczenia: Ustal jasne limity dotyczące zachowania, wykorzystania danych lub działań, aby zapobiec halucynacjom i rozszerzaniu zakresu projektu. Na przykład: „Nigdy nie używaj zdjęć stockowych. Generuj wyłącznie oryginalne materiały wizualne”

🧠 Ciekawostka: Opracowany pod koniec lat 60. Shakey był pierwszym mobilnym robotem posiadającym zdolność logicznego rozumowania. Podczas gdy inne maszyny potrzebowały instrukcji krok po kroku, Shakey'owi wystarczyło powiedzieć „popchnij blok”, a on sam wytyczał sobie drogę. Swoją nazwę zawdzięczał temu, że gwałtownie się chwiał.

Krok 5: Testuj i wprowadzaj zmiany

Przed wdrożeniem agentów AI należy ich dokładnie przetestować, aby sprawdzić ich dokładność, wydajność i niezawodność.

Oto cztery sposoby, aby zacząć:

Najpierw przetestuj w rzeczywistych scenariuszach: wielokrotnie przetestuj swojego agenta AI w rzeczywistych cyklach pracy marketingowych. Jeśli jest to generator zawartości na bloga, podaj mu 10 różnych tematów i sprawdź, czy każdy wynik jest zgodny z Twoimi wytycznymi. Podobnie, jeśli stworzyłeś optymalizator kampanii, przetestuj go na różnych zestawach reklam o zróżnicowanych danych dotyczących skuteczności

Zaangażuj swój zespół: Udostępnij agenta osobom, które będą z niego faktycznie korzystać na co dzień — autorom zawartości, menedżerom mediów społecznościowych lub przedstawicielom handlowym. To oni dostrzegą luki lub skrajne przypadki, które mogą umknąć Twojej uwadze

Stwórz warianty agenta: Zbuduj 2–3 wersje z nieznacznie różniącymi się podpowiedziami lub instrukcjami. Przetestuj każdą z nich na tych samych danych wejściowych, aby sprawdzić, która wersja daje najlepsze wyniki

Po gotowości zmierz zarówno wydajność cyklu pracy, jak i wydajność agenta, aby wprowadzić dalsze udoskonalenia.

🚀 Zaleta ClickUp: Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby monitorować wydajność agentów dzięki śledzeniu wskaźników KPI w czasie rzeczywistym. Śledź wzrost wydajności, czasy reakcji i poziomy dokładności, aby wychwycić nieoczekiwane zachowania, zanim nabiorą rozmachu. Śledź powodzenie swoich marketingowych agentów AI za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp Możesz łatwo tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne, używając widżetów typu „przeciągnij i upuść”, aby wizualizować najbardziej istotne dane. Połącz swoje pulpity nawigacyjne ClickUp z kartami AI, aby uzyskać inteligentniejsze wnioski. Zamiast ręcznie przeglądać wykresy, użyj kart AI Brain, aby uruchomić niestandardowe podpowiedzi, takie jak „Zidentyfikuj wzorce błędów z tego tygodnia”, i natychmiast otrzymaj automatyczne podsumowania oraz rekomendacje. Uzyskaj natychmiastowy wgląd w wydajność agentów dzięki kartom AI w ClickUp

Krok 6: Wdrożenie we wszystkich zespołach

Wprowadź agenta do konkretnych cykli pracy, do których został zaprojektowany, a następnie stopniowo zwiększaj zakres jego wykorzystania. Na przykład agent ds. zawartości może zacząć od zespołu blogowego, a następnie rozszerzyć swoją działalność o wsparcie w zakresie postów w mediach społecznościowych i tekstów reklamowych.

Ciągłe monitorowanie jest kluczem do stabilnej wydajności agenta. Regularnie śledź odpowiednie wskaźniki KPI i prowadź dziennik zmian, aby wiedzieć, które podpowiedzi lub konfiguracje doprowadziły do poprawy wyników.

Na koniec przygotuj proste materiały, które pomogą Twojemu zespołowi wdrożyć nowe narzędzie. Mogą to być krótkie wideo demonstracyjne, przewodniki szybkiego startu lub wewnętrzna dokumentacja dotycząca typowych zadań.

🚀 Zaleta ClickUp: Szkolenie zespołu jest kluczowym elementem wdrażania agentów AI, a ClickUp Clips sprawia, że jest to dziecinnie proste. Nagrywaj ekran podczas korzystania z agenta AI i udostępniaj wideo bezpośrednio zespołowi. Dzięki temu każdy może uczyć się we własnym tempie i powrócić do szkolenia, gdy tylko potrzebuje odświeżyć wiedzę. Szybko nagraj swój ekran, aby pokazać, jak działają agenci AI, korzystając z ClickUp Clips

Kluczowe zastosowania agentów AI w zespołach marketingowych

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób agenci marketingowi oparci na AI automatyzują zadania, przyjrzyjmy się kilku najbardziej znaczącym przykładom zastosowań:

1. Optymalizacja kampanii

Kampanie marketingowe generują ogromne ilości danych — kliknięcia, konwersje i wzorce zaangażowania. Niemożliwe jest ręczne monitorowanie tych wskaźników przez całą dobę i optymalizowanie kampanii w czasie rzeczywistym.

Agenci AI pomogą Ci:

Śledź wyniki kampanii w wielu kanałach, takich jak reklamy, e-maili i media społecznościowe

Oceń reakcję różnych segmentów odbiorców

Zautomatyzuj licytację , podnosząc stawki na słowa kluczowe o wysokiej konwersji i obniżając wydatki na te, które przynoszą słabe wyniki

Zidentyfikuj skuteczne kreacje , wskazując w czasie rzeczywistym, które nagłówki lub elementy wizualne najlepiej trafiają do odbiorców

Generuj podsumowania wyników zamiast ręcznie tworzyć raporty

🎥 Oto przewodnik pokazujący, w jaki sposób superagent ClickUp dostarcza kompleksowe raporty badawcze na żądanie.

🤝 Studium przypadku: planowanie wydarzeń oparte na AI z zespołem Super Agentów Anna Bullock, współzałożycielka agencji ABx2 i ClickUp Verified Consultant, wykorzystała Super Agents do przeprowadzenia całej kampanii wydarzeniowej dla organizacji społecznej. Zamiast zarządzać pracą za pomocą e-maili, dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, uporządkowała wszystko w obszarze roboczym ClickUp i stworzyła dedykowanych Super Agents dla każdego etapu kampanii. Jeden agent zajmował się kontaktowaniem sponsorów i działaniami następczymi, podczas gdy inny sprawdzał przesłane zgłoszenia i przygotowywał zawartość od pomysłu do publikacji. Agent wyższego szczebla, pełniący rolę „dyrektora operacyjnego”, koordynował postępy w całej kampanii. Każdy agent działał w tym samym kontekście obszaru roboczego — zadania, dokumenty i aktualizacje — dzięki czemu nic nie umknęło. Wyniki: Szybsza realizacja kampanii, spójne działania następcze oraz w pełni skoordynowany proces organizacji wydarzeń bez konieczności ręcznego śledzenia! 👉🏼 Oto prezentacja jej procesu:

2. Tworzenie zawartości i SEO

Chociaż tworzenie zawartości jest procesem twórczym, agenci AI mogą przejąć powtarzalne zadania operacyjne, które zazwyczaj spowalniają pracę autorów zawartości, redaktorów, menedżerów i strategów.

Potrafią:

Generuj konspekty SEO wraz ze słowami kluczowymi, liczbą słów i sugestiami dotyczącymi linków wewnętrznych, które są zakończone

Przygotuj wstępne szkice , aby dać autorom solidny punkt wyjścia

Przejrzyj istniejącą zawartość i zaproponuj ulepszenia dotyczące użycia słów kluczowych, nagłówków lub brakujących sekcji

Śledź rankingi i wskaźniki zaangażowania dla opublikowanej zawartości

Twórz metadane, takie jak tagi tytułowe, opisy meta i znaczniki schematu dla każdego posta

🎥 Aby zobaczyć to w praktyce, oto mini przewodnik 👇

3. Zarządzanie potencjalnymi klientami

Ręczne wyszukiwanie potencjalnych klientów w formularzach, wiadomościach e-mail i reklamach to już przeszłość. Dzięki agentom AI możesz teraz zautomatyzować pozyskiwanie i kwalifikację potencjalnych klientów.

Oto, czym zajmują się agenci AI:

Przeszukuj wiele źródeł, takich jak sieci profesjonalistów i bazy danych, aby znaleźć potencjalnych klientów pasujących do Twojego profilu idealnego klienta (ICP)

Ustal priorytety potencjalnych klientów , analizując dane firmograficzne, sygnały behawioralne i historię interakcji

Wzbogać rekordy CRM , gromadząc dodatkowe informacje o potencjalnych klientach

Twórz niestandardowe sekwencje dla e-maila i LinkedIn, aby dotrzeć do konkretnych segmentów jako celu

Podsumuj aktywność potencjalnych klientów, aby zespoły sprzedaży miały jasny kontekst przed nawiązaniem kontaktu

Stwórz superagenta, który automatycznie kwalifikuje potencjalnych klientów na podstawie Twoich kryteriów punktacji

4. Monitorowanie marki i mediów społecznościowych

Możesz skonfigurować agentów AI tak, aby śledzili wzmianki o marce i dostarczali spostrzeżenia, zanim przerodzą się one w kryzysy lub utracone szanse.

Agenci ci:

Monitoruj platformy , takie jak Reddit, LinkedIn i serwisy z recenzjami, pod kątem wzmianek o marce

Analizuj nastroje , aby określić, czy rozmowy mają charakter pozytywny, negatywny czy neutralny

Zidentyfikuj trendy , odkrywając, o czym klienci często rozmawiają, pytają lub na co narzekają

Śledź konkurencję , aby zobaczyć, jak jest ona postrzegana na rynku

Analizuj wzorce zaangażowania, aby określić, które rodzaje zawartości osiągają najlepsze wyniki

5. Hiperpersonalizowane doświadczenia klientów

Współcześni klienci oczekują, że marki będą rozpoznawać ich preferencje, ale realizacja tego na dużą skalę jest trudna.

Agenci AI mogą pomóc w:

Analizuj zachowania na swojej stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail, aby natychmiast dostosowywać komunikaty marketingowe

Rekomenduj produkty na podstawie wzorców przeglądania, wcześniejszych zakupów i historii interakcji

Zachowaj kontekst , aby doświadczenie użytkownika pozostało płynne, gdy przechodzi on z poczty e-mail na Twoją stronę internetową

Proponuj oferty , takie jak spersonalizowane kody rabatowe lub zachęty do przejścia na wyższy plan dla każdego segmentu klientów

Dostosuj ton i poziom szczegółowości komunikatów w zależności od tego, na jakim etapie ścieżki klienta znajduje się potencjalny klient

👀 Czy wiesz, że... Słowo „robot” pochodzi z czeskiej sztuki z 1920 roku o tytule Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) autorstwa Karela Čapka. Słowo „roboti” wywodzi się od słowa „robota”, które oznacza pracę przymusową lub ciężką pracę. W sztuce roboty są w rzeczywistości stworzonymi w wyniku inżynierii biologicznej istotami pozbawionymi duszy, posiadającymi jednak ludzkie ciało i krew. W końcu buntują się i unicestwiają całą rasę ludzką.

Przykłady agentów AI dla marketingu

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom, aby zrozumieć, w jaki sposób ułatwiają one życie:

1. Agent do zarządzania wiadomościami e-mail

Agent do zarządzania e-mailem ClickUp radzi sobie z chaosem w przepełnionej Skrzynce odbiorczej, automatycznie sortując i przekierowując wiadomości.

Niektóre kluczowe funkcje tego agenta AI:

Segregacja i ustalanie priorytetów wiadomości w Skrzynce odbiorczej: Automatyczne sortowanie wiadomości e-mail według poziomu priorytetu na podstawie nadawcy, sygnałów pilności i słów kluczowych

Odpowiedzi uwzględniające kontekst: Twórz szkice odpowiedzi, wykorzystując kontekst z wątku e-mailowego, powiązanych zadań lub dowolnych informacji w Twoim obszarze roboczym ClickUp

Automatyczne przekierowywanie: przypisuje wiadomości e-mail wymagające działania do odpowiedniego członka zespołu, wraz z pełną historią wątku i etykietami priorytetowymi

2. Menedżer ds. zaangażowania społeczności

Menedżer ds. zaangażowania społeczności w ClickUp przenosi monitorowanie marki na wyższy poziom — śledzi rozmowy i automatycznie odpowiada, pomagając budować związki.

Niektóre kluczowe funkcje tego agenta AI:

Monitorowanie rozmów: śledzi dyskusje, komentarze i opinie na platformach społecznościowych

Kategoryzacja opinii: Grupuje wiadomości według tematów, takich jak uwagi, pytania, prośby lub pochwały

Wkład oparty na wartości: Tworzy odpowiedzi zawierające konkretne spostrzeżenia i dane, a nie ogólnikowe odpowiedzi

⭐ Bonus: Zdobądź swojego osobistego asystenta dzięki Super Agentom ClickUp. Agent zarządza przypomnieniami, e-mailami, spotkaniami i zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze.

Typowe błędy popełniane podczas tworzenia agentów AI dla marketingu

Tworzenie pierwszego agenta AI to ekscytujące wyzwanie, ale większość zespołów potyka się o te pułapki. Oto, na co należy uważać:

Typowy błąd Jak tego uniknąć Określanie niejasnych celów dla agentów AI, takich jak „Ulepsz moje kampanie” Stwórz personę, sporządź listę głównych obowiązków i ustal mierzalne cele (np. „Publikuj jeden wpis na blogu tygodniowo”). Wprowadzanie danych niskiej jakości lub integracja niewłaściwych źródeł danych Zrealizuj tylko połączenia między źródłami, których potrzebuje agent. Agent zajmujący się tekstami reklamowymi nie potrzebuje dostępu do Twojej platformy e-mailowej. Tworzenie złożonych podpowiedzi Zamiast upychać wszystkie szczegóły w jednej długiej instrukcji, podziel podpowiedź na przejrzyste sekcje, takie jak przegląd, cele, instrukcje, format wyjściowy i ograniczenia. Jeśli sam cykl pracy jest złożony, podziel go między wielu agentów. Pomijanie odpowiednich testów Przetestuj agenta w wielu rzeczywistych scenariuszach. Wypróbuj różne dane wejściowe, skrajne przypadki i różne warianty zapytań, aby sprawdzić, jak zachowuje się agent. Zaangażuj członków zespołu, aby wykryć problemy z użytecznością. Wyeliminowanie nadzoru ludzkiego z działań o wysokiej stawce W przypadku wrażliwych zadań uwzględnij punkty kontroli przez człowieka. Pozwól agentowi analizować dane, ale ostateczną decyzję pozostaw członkowi zespołu.

Ograniczenia agentów AI w marketingu

Chociaż agenci AI w marketingu mogą z łatwością zautomatyzować złożone zadania, mają jednak pewne ograniczenia:

Stronniczość danych szkoleniowych: Agenci AI uczą się na podstawie danych historycznych, które mogą zawierać stronnicze informacje. Może to nieumyślnie prowadzić do błędnego kierowania reklam do odbiorców lub błędnych założeń dotyczących komunikatów

Problem „czarnej skrzynki”: Czasami trudno jest dokładnie zrozumieć, w jaki sposób niektóre systemy AI dochodzą do konkretnych rekomendacji lub wyników

Problemy związane z prywatnością: Agenci opierają się na dużych ilościach danych klientów. Bez ścisłej kontroli dostępu organizacje narażają się na ryzyko ujawnienia poufnych informacji lub naruszenia zasad zarządzania danymi

Może to brzmieć technicznie, ale tworzenie agentów AI nie wymaga dyplomu inżyniera. Kilka narzędzi typu „no-code”, solidna platforma AI i przyjazny dla użytkownika interfejs to wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować to zadanie.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain to natywny asystent AI firmy ClickUp. Pomaga marketerom planować, wdrażać i zarządzać agentami AI bez konieczności posiadania wiedzy technicznej. Oprócz samych agentów, wzbogaca całą przestrzeń roboczą o funkcje, które upraszczają nawet najbardziej skomplikowane ustawienia agentów.

Zobaczmy, jak to zrobić:

Rozpoznawanie kontekstu + pamięć

Uzyskaj szybkie odpowiedzi w czasie rzeczywistym na zapytania dotyczące obszaru roboczego, korzystając z ClickUp Brain

ClickUp Brain jest głęboko zintegrowany z Twoim obszarem roboczym, co oznacza, że automatycznie rozumie Twoje zadania, komentarze, dokumenty, cykle pracy i projekty bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania kontekstu.

Ponieważ aktualizuje się w czasie rzeczywistym, Twoi agenci zawsze pracują na podstawie najnowszych informacji. Gdy zmieniają się priorytety kampanii lub pojawiają się nowi potencjalni klienci, Brain pozostaje na bieżąco — nie ma potrzeby ponownego instruowania go. Dzięki temu wyniki pracy każdego agenta opierają się na najświeższych faktach.

Agenci AI i automatyzacja

Przeprowadź burzę mózgów na temat pomysłów dotyczących agentów, cykli pracy i instrukcji dzięki ClickUp Brain

Podczas gdy agenci usprawniają pracę marketingową, agenci ClickUp AI usprawniają przede wszystkim proces ich tworzenia:

Agenci AI Autopilot: Twórz niestandardowe Twórz niestandardowe agenty Autopilot , aby zautomatyzować działania w jednej lokalizacji (takiej jak lista, folder lub przestrzeń w ClickUp). Wystarczy skonfigurować ich wyzwalacze i działania, aby rozpocząć pracę. Najlepiej nadają się do automatyzacji typowych zadań, takich jak optymalizacja kampanii e-mailowych, generowanie leadów, ocena leadów, wyszukiwanie influencerów itp. (pod warunkiem, że cały kontekst znajduje się w jednej lokalizacji)

Superagenci AI: Stwórz dokładnie to, czego potrzebujesz, korzystając z instrukcji w języku naturalnym. Przeprowadź burzę mózgów na temat możliwości agenta, stwórz persony i wygeneruj struktury podpowiedzi, po prostu rozmawiając z kreatorem agentów opartym na języku naturalnym

Certyfikowani agenci : Certyfikowani agenci ClickUp są tworzone, rygorystycznie testowane i utrzymywane dla Ciebie przez ekspertów ClickUp AI. Możesz je wybrać w ramach jednego z dwóch pakietów: Kupowane na agenta : Obejmuje to bieżącą konserwację, eskalowane wsparcie w celu szybszego rozwiązania problemów oraz nieograniczone kredyty. ClickUp Accelerator : Możesz kupić pakiet Super Agentów zaprojektowanych i zbudowanych przez naszych ekspertów. Na przykład pakiet Super Agentów do zarządzania projektami lub produktów i inżynierii

Kupowane na agenta : Obejmuje to bieżącą konserwację, priorytetowe wsparcie w celu szybszego rozwiązywania problemów oraz nieograniczoną liczbę kredytów.

W związku z tym przedstawiamy Super Agentów ClickUp dla marketingu, z których możesz zacząć korzystać od razu 👇

Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu gotowych do realizacji planów projektów. Najbliższy konkurent osiągnął wynik 61, podczas gdy większość pozostałych utknęła w przedziale 40–50.

W przypadku prostych, rutynowych zadań, które nie wymagają pełnego agenta AI, skorzystaj z automatyzacji ClickUp. Działają one w oparciu o schemat „wyzwalacz-warunek-działanie”. Na przykład: „Gdy zadanie jest opóźnione o dwa dni, a jego priorytet jest wysoki, przypisz je ponownie do menedżera i oznacz go”.

Ustal reguły, które są wyzwalaczami działań, gdy praca posuwa się naprzód, korzystając z automatyzacji ClickUp

2. n8n

n8n to otwarta platforma do automatyzacji cyklu pracy oparta na węzłach, która pozwala tworzyć złożonych agentów AI do marketingu — idealna dla ekspertów technicznych lub specjalistów od automatyzacji cyklu pracy. Możesz połączyć swojego agenta z ponad 500 integracjami, planować architekturę wieloagentową dla złożonych cykli pracy oraz tworzyć cykle pracy z wykorzystaniem agentów z dużą elastycznością.

Aby zbudować agenta AI w n8n, musisz najpierw utworzyć węzeł, który będzie kierował zachowaniem Twojego agenta. Następnie dodaj LMM i wybrany węzeł pamięci, zintegruj z Twoim stosem technologicznym i wdroż agenta po rygorystycznych testach.

3. Zapier

Zapier to kolejna popularna platforma agentów AI, która pozwala delegować zadania inteligentnym asystentom bez konieczności pisania skomplikowanego kodu. Wystarczy opisać konkretne zadania, które agent ma wykonać, przeprowadzić połączenie z chmurą danych i innymi odpowiednimi narzędziami, a będzie gotowy do wdrożenia.

Dzięki Zapier możesz zintegrować swoich agentów z ponad 8000 natywnych aplikacji, a nawet rozpocząć proces od gotowego szablonu agenta AI, aby szybko zautomatyzować istniejące cykle pracy.

Twórz zaawansowanych agentów AI do marketingu dzięki ClickUp

Nie ma znaczenia, jak silna lub wyjątkowa jest Twoja strategia marketingowa. Jeśli Twoje cykle pracy są chaotyczne, powtarzalne i pracochłonne, Twój wysiłek marketingowy nie przyniesie żadnych rezultatów.

Dzięki ClickUp możesz stworzyć i skalować swoje pierwsze marketingowe agenty AI bez pisania ani jednej linii kodu.

Podczas gdy Brain zajmuje się technicznymi aspektami, Converged AI obszar roboczy od ClickUp gromadzi Twoje zadania, wiedzę i rozmowy w jednym miejscu, dzięki czemu Twoi agenci mogą działać z pełną wydajnością.

Często zadawane pytania (FAQ)

Agenci AI przejmują powtarzalne cykle pracy marketingowej, w tym analizę kampanii, przygotowywanie zawartości, raportowanie, kwalifikację potencjalnych klientów oraz monitorowanie zaangażowania klientów. Automatyzacja zadań operacyjnych i analizy danych pozwala marketerom skupić się bardziej na strategii, kreatywności i podejmowaniu decyzji.

Wybór najlepszej platformy do tworzenia agentów dla marketingu zależy od poziomu złożoności agenta i wymaganej wiedzy technicznej. Jeśli chcesz korzystać z rozwiązań bezkodowych, ClickUp i Zapier oferują solidne funkcje NLP do projektowania agentów przy użyciu instrukcji w języku naturalnym. Dla marketerów posiadających wiedzę techniczną doskonałym narzędziem jest n8n.

Potrzebujesz przede wszystkim umiejętności projektowania cyklu pracy, zrozumienia procesów marketingowych oraz umiejętności pisania jasnych podpowiedzi. Chociaż znajomość kodowania jest dodatkowym atutem, nie jest wymagana na platformach typu „no-code”, takich jak ClickUp.

AI może zautomatyzować operacyjne zadania marketingowe, takie jak analiza, raportowanie i tworzenie zawartości, ale nie zastąpi ludzkich marketerów. Planowanie strategiczne, pozycjonowanie marki, kierunek kreatywny i zrozumienie klientów nadal wymagają ludzkiej oceny i doświadczenia.

Połączenie zewnętrznych agentów AI w ClickUp jest całkiem proste. Przejdź do paska bocznego App Center i kliknij Agents. Wybierz opcję External AI Agent. Musisz wyszukać konkretnego agenta (np. Cursor lub Codegen), kliknąć Połączenie i postępować zgodnie z ustawieniami danego dostawcy — często obejmują one klucze API lub dostęp do konta zewnętrznego. Po połączeniu agenta można go uruchamiać z poziomu zadań, wzmianek lub automatyzacji. Ustawienia są proste, ale w zależności od narzędzia mogą wymagać pewnych ustawień.

Zacznij od przeanalizowania obecnych cykli pracy, aby zidentyfikować wąskie gardła. Określ jasne, mierzalne cele dla swoich agentów, przygotuj uporządkowane podpowiedzi i stale monitoruj wyniki, aby wprowadzać niezbędne poprawki.

Strategia marki, komunikacja kryzysowa i delikatne interakcje z klientami nigdy nie powinny być w pełni zautomatyzowane. Obszary te wymagają ludzkiej subtelności i podejmowania decyzji, których AI nie jest w stanie niezawodnie odtworzyć.