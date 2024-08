Jak wdrożyć JTBD Framework (z przykładami)

Poświęciłeś miesiące na opracowanie produktu i tysiące dolarów na badania, ale twoi docelowi klienci nie używają go, gdy trafia na rynek. Dlaczego? Zbyt często istnieje rozbieżność między produktem a tym, czego naprawdę chcą niestandardowi klienci.

Nadszedł czas, aby przestać zgadywać i zacząć rozumieć, czego chcą niestandardowi klienci. Wypróbuj strukturę zadań do zrobienia (JTBD). To potężne podejście odwraca scenariusz, umożliwiając wprowadzanie innowacji poprzez skupienie się na tym, czego potrzebują niestandardowi klienci.

Identyfikując konkretne zadania, do zrobienia których klienci wynajmują Twój produkt, możesz opracować oferty, które spełniają i przekraczają oczekiwania.

Na tym blogu dzielimy się krok po kroku procesem stosowania ram JTBD, wraz z przykładami i szablonami. Upewnijmy się, że kolejna premiera produktu lub aktualizacja funkcji będzie trafiona w dziesiątkę i przyniesie niestandardową wartość.

Framework JTBD: Co to jest?

Ramy JTBD (jobs-to-be-done) to teoretyczny model używany do zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób niestandardowi klienci kupują produkt lub przyjmują go do swojego cyklu pracy. Przenosi on punkt ciężkości z produktu na niestandardowe potrzeby i problemy klientów, które produkt rozwiązuje. Możesz użyć tej struktury do opracowania strategie zwiększające przyjęcie produktu .

Podstawową ideą jest to, że niestandardowi klienci "wynajmują" Twoje produkty do wykonania określonej pracy. Po zrozumieniu tej podstawowej funkcji można tworzyć produkty, procesy i rozwiązania, które są lepiej dostosowane do potrzeb klientów.

Zasady struktury JTBD

Podejście skoncentrowane na kliencie: Badanie danych klienta i priorytetowe traktowanie potrzeb klienta w stosunku do funkcji produktu

Badanie danych klienta i priorytetowe traktowanie potrzeb klienta w stosunku do funkcji produktu Praca, nie produkt : Należy skupić się na potrzebach klienta, a następnie tworzyć produkty, które są zgodne z pracą

: Należy skupić się na potrzebach klienta, a następnie tworzyć produkty, które są zgodne z pracą Wymiar funkcjonalny, emocjonalny i społeczny : Praca klienta ma wiele wymiarów, w tym aspekty funkcji w celu poprawy wydajności i organizacji, potrzeby emocjonalne i względy społeczne. Należy uwzględnić wszystkie te aspekty, aby stworzyć całościowe rozwiązanie

: Praca klienta ma wiele wymiarów, w tym aspekty funkcji w celu poprawy wydajności i organizacji, potrzeby emocjonalne i względy społeczne. Należy uwzględnić wszystkie te aspekty, aby stworzyć całościowe rozwiązanie Innowacje oparte na wynikach: Twórz innowacyjne rozwiązania w oparciu o pożądane wyniki dla docelowych odbiorców, a nie istniejące na rynku produkty lub technologie

Zrozumienie opisów stanowisk w JTBD

W systemie JTBD opisy zadań wyrażają konkretne zadania, które niestandardowi klienci próbują zrealizować. Oświadczenia te mają zazwyczaj następującą strukturę:

Szablon: Kiedy [sytuacja], chcę [zadanie], więc mogę [pożądany wynik]

Przykład: "Kiedy dojeżdżam do pracy, chcę słuchać audiobooków, aby produktywnie wykorzystać czas"

Cele i rezultaty JTBD dla pożądanych rezultatów

Rezultat JTBD to kompleksowy dokument, który przedstawia zadania, jakie klienci chcą wykonać. Zawiera pożądane wyniki i kryteria powodzenia. Dokument ten służy jako przewodnik po budowania procesu rozwoju produktu , a także przewodnik dotyczący marketingu i zaangażowania klientów.

Ramy zadań do zrobienia dają zespołowi głębsze zrozumienie, dlaczego klienci kupują Twoje produkty lub usługi i jak je ulepszyć.

Aby szybko wdrożyć tę strukturę, należy rozważyć użycie Szablon rezultatów projektu ClickUp który pozwala na automatyzację procesu tworzenia dokumentów JTBD. Jest to w pełni konfigurowalny szablon, który umożliwia dodawanie informacji o projekcie, jego scenie rozwoju i kosztach. Można również dodać członków zespołu, aby wszyscy byli zgodni co do zakresu prac.

Szablon rezultatów projektu ClickUp

Użyj tego szablonu, aby:

Stworzyć dokładne i dobrze zdefiniowane fazy i kamienie milowe projektu

Upewnić się, że projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i budżetem dzięki odpowiedniemu planowaniu

Zdefiniować role i obowiązki, przypisać zadania członkom zespołu i śledzić ich pomyślne zakończenie

Komunikować się ze wszystkimi interesariuszami, aby wszyscy byli na tej samej stronie przez cały cykl życia projektu

Role i wydarzenia w ramach JTBD

Role i wydarzenia są kluczowymi elementami struktury zadań do zrobienia.

Role odnoszą się do różnych użytkowników produktu lub interesariuszy zaangażowanych w proces podejmowania decyzji o zakupie i korzystaniu z określonego produktu. Role te mogą się różnić w zależności od kontekstu.

Weźmy przykład ról zaangażowanych w przypadek użycia zarządzania projektami ClickUp. W tym scenariuszu zaangażowane są trzy role:

Decydent Primary user Secondary user CTO Zarządzanie projektami Członkowie Teams Decydent, który podjął decyzję o wdrożeniu systemu Tworzą plany projektów, przydzielają zadania i sprawdzają postępy w ClickUp Ich codzienne zadania są aktualizowane w ClickUp

Wydarzenia są wyzwalaczami lub rozwiązaniami, które tworzą zapotrzebowanie na produkt lub usługę. Wydarzenia te dyktują pilność i charakter zadania do zrobienia.

Oto przykład różnych wydarzeń w ramach JTBD:

Rutynowe działania Niespodziewane występowanie Życiowe wydarzenia Miesięczny raport odprawy produktu, który wymaga solidnego narzędzia do zarządzania /href/ https://clickup.com/pl/blog/13758/narzedzia-do-zarzadzania-produktami/product/%href/ Stare narzędzie do zarządzania produktem już się nie skaluje Fuzja firm wyzwala potrzebę nowego narzędzia do zarządzania produktem, nad którym obie firmy mogą pracować

Przewodnik JTBD Framework z przykładami i szablonami

Oto jak zbudować strukturę JTBD dla swojej organizacji przy użyciu różnych szablonów:

Szablony wykorzystujące teorię miejsc pracy

Szablon do tworzenia zestawienia stanowisk pracy

Kiedy [sytuacja], chcę [praca], aby móc [pożądany wynik].

Na przykład:

Kiedy zarządzam wieloma projektami, chcę mieć scentralizowany pulpit, aby móc monitorować postępy i przydzielać zasoby bardziej efektywnie

Kiedy mój zespół współpracuje nad projektem, chcę śledzić aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że wszyscy są zgodni i dotrzymują terminów

Szablon do tworzenia mapy zadań

Załóżmy, że jesteś menedżerem produktu, który chce uruchomić nową funkcję

Krok 1: Zdefiniuj zadanie. Na przykład uruchomienie funkcji automatyzacji.

Krok 2: Podziel zadanie na kroki i pożądane wyniki:

Ocena niestandardowych potrzeb klienta

Zbadanie różnych istniejących narzędzi na rynku

Zaplanuj oś czasu rozwoju

Tworzenie cele zarządzania produktem dla całego teamu

Planstrategię wprowadzenia produktu na rynek Krok 3: Zidentyfikuj pożądane wyniki dla każdego kroku.

Na przykład:

Zrozumienie najbardziej powszechnych i czasochłonnych zadań, które klienci chcą zautomatyzować

Zidentyfikowanie kluczowych wyróżników, które sprawią, że funkcja automatyzacji będzie wyróżniać się na tle konkurencji

Upewnienie się, że funkcja jest opracowana, przetestowana i gotowa do uruchomienia w uzgodnionych ramach czasowych bez uszczerbku dla jakości

Dostosowanie zespołu do wspólnych celów, upewniając się, że każdy zna swoje obowiązki, a projekt pozostaje na właściwym torze

Osiągnięcie powodzenia przy wysokim wskaźniku adopcji dzięki skutecznemu komunikowaniu korzyści funkcji obecnym i potencjalnym klientom

Szablon do tworzenia deklaracji wyników

Aby [osiągnąć określony cel], [określona grupa użytkowników] musi [wykonać działanie lub zadanie], aby mogli [osiągnąć pożądany rezultat].

Na przykład:

Aby zwiększyć współczynnik konwersji leadów, Teams sprzedażowe muszą mierzyć procent leadów przekształconych w niestandardowych klientów

Aby zminimalizować czas oczekiwania klientów, zespoły obsługi klienta muszą zmaksymalizować dokładność odpowiedzi na problemy techniczne

Podczas wdrażania nowych klientów chcę zautomatyzować proces wprowadzania danych, aby skrócić czas administracyjny i skupić się na relacjach z klientami

Przykłady JTBD w działaniu

Rozwój strategii marketingowej

Scenariusz Uruchomienie produktu B2B SaaS Wykorzystaj strukturę JTBD, aby zidentyfikować krytyczne zadanie, które Twój produkt rozwiązuje dla klientów Business. Zamiast po prostu wymieniać funkcje, skup się na tym, w jaki sposób Twój produkt bezpośrednio odpowiada na konkretne wyzwania, przed którymi stoją. Przykład Zadanie: Zespoły biznesowe muszą "skutecznie koordynować projekty w zespołach zdalnych". Działanie: Podkreśl, w jaki sposób Twój produkt SaaS oferuje płynną integrację z istniejącymi narzędziami i funkcjami, takimi jak współpraca w czasie rzeczywistym, bezpośrednio rozwiązując zadanie "zapewnienia, że zdalne zespoły pozostają zgrane i wydajne"

Rozwój produktu

Scenariusz Ulepszanie systemu CRM Korzystając z ram JTBD, zidentyfikuj luki w obecnych funkcjach CRM, które uniemożliwiają zespołom sprzedażowym skuteczne zamykanie transakcji. Opracuj funkcje, które bezpośrednio odnoszą się do tych bolączek. Przykład Zadanie: Zespoły sprzedażowe muszą "szybko priorytetyzować wysokiej jakości leady" Działanie: Wprowadzenie funkcji punktacji leadów opartej na AI, która automatycznie klasyfikuje leady na podstawie prawdopodobieństwa ich konwersji. Pomoże to zespołowi sprzedaży "skoncentrować wysiłki na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach w celu zwiększenia współczynników konwersji"

Poprawa jakości obsługi klienta

Scenariusz Poprawa usług wsparcia klienta Zastosowanie Zastosowanie ram JTBD, aby zrozumieć, co klienci próbują osiągnąć, gdy kontaktują się ze wsparciem. Zazwyczaj wiąże się to z szybkim i bezproblemowym rozwiązywaniem problemów. Przykład Zadanie: Klienci muszą "rozwiązywać problemy techniczne natychmiast, bez czekania na wsparcie". Działanie: Wdrożenie samoobsługowego portalu z często zadawanymi pytaniami i przewodnikami rozwiązywania problemów opartymi na AI, umożliwiającymi klientom samodzielne rozwiązywanie typowych problemów.

Projektowanie usług

Scenariusz Projektowanie korporacyjnego programu szkoleniowego Zastosowanie Wykorzystanie ram JTBD w celu niestandardowego dostosowania usługi szkoleniowej do konkretnych celów edukacyjnych klientów korporacyjnych. Na przykład efektywne podnoszenie kwalifikacji pracowników przy jednoczesnym minimalizowaniu zakłóceń w ich codziennych zadaniach. Przykład Praca: Firmy muszą "podnosić kwalifikacje pracowników bez odrywania ich od codziennych obowiązków" Działanie: Opracuj platformę szkoleniową na żądanie, do której pracownicy będą mieli dostęp w dowolnym momencie. Pozwoli im to uczyć się we własnym tempie.

Zastosowanie struktury zadań do zrobienia

Proces stosowania struktury zadań do zrobienia krok po kroku:

1. Zidentyfikuj zadania, które użytkownicy chcą wykonać

Zrozum podstawowe zadania lub punkty bólu, które klienci próbują rozwiązać za pomocą twojego produktu lub alternatywnych rozwiązań.

Jak to zrobić:

Wywiady niestandardowe : Przeprowadzanie pogłębionych wywiadów z użytkownikami w celu odkrycia potrzeb klientów i punktów bólu

: Przeprowadzanie pogłębionych wywiadów z użytkownikami w celu odkrycia potrzeb klientów i punktów bólu Obserwacja : Obserwacja użytkowników w rzeczywistych sytuacjach, aby zobaczyć, w jaki sposób wchodzą w interakcje z produktami i z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć

: Obserwacja użytkowników w rzeczywistych sytuacjach, aby zobaczyć, w jaki sposób wchodzą w interakcje z produktami i z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć Ankiety: Wykorzystanie ankiet do zebrania szerokich danych na temat zachowań i potrzeb użytkowników, indeksu zadowolenia klientów, koncentrując się na zadaniach, które próbują wykonać

Przykład: Zespół produktowy firmy programistycznej wykorzystuje dane klientów, aby odkryć, że jej użytkownicy przede wszystkim starają się "automatyzować powtarzalne zadania", aby zwolnić czas na bardziej strategiczną pracę.

2. Przeanalizuj każdy JTBD

Rozbij zidentyfikowane zadania na ich podstawowe elementy, aby zrozumieć kontekst, emocje i potrzeby w zakresie funkcji, które się za nimi kryją.

Jak do zrobienia:

Segment według kontekstu : Zrozum, kiedy i dlaczego użytkownicy muszą wykonać daną pracę (np. w jakich okolicznościach potrzebują do zrobienia automatyzacji zadań)?

: Zrozum, kiedy i dlaczego użytkownicy muszą wykonać daną pracę (np. w jakich okolicznościach potrzebują do zrobienia automatyzacji zadań)? Zidentyfikuj aspekty funkcjonalne, emocjonalne i społeczne: Przeanalizuj zadanie z różnych perspektyw, aby uchwycić wszystkie wymiary (np. jakie potrzeby w zakresie funkcji spełnia zadanie? Jak czuje się użytkownik?)

Przykład: Firma identyfikuje, że użytkownicy muszą automatyzować zadania w godzinach szczytu pracy, aby zmniejszyć stres (potrzeba emocjonalna) i poprawić wydajność (potrzeba funkcjonalna).

3. Lista pożądanych wyników JTBD

Wyczyszczone wyniki, których użytkownicy oczekują podczas wykonywania pracy, zarówno pod względem powodzenia, jak i satysfakcji.

Jak do zrobienia:

Określenie pożądanych wyników : Napisz deklaracje wyników, które określają, co użytkownicy chcą osiągnąć (np. "Zminimalizuj czas spędzony na powtarzalnych zadaniach przy jednoczesnej maksymalizacji dokładności")

: Napisz deklaracje wyników, które określają, co użytkownicy chcą osiągnąć (np. "Zminimalizuj czas spędzony na powtarzalnych zadaniach przy jednoczesnej maksymalizacji dokładności") Priorytetyzacja wyników: Uszereguj te wyniki według ważności i satysfakcji, aby skupić się na najbardziej krytycznych potrzebach

Przykład: Użytkownicy chcą "skrócić czas zakończenia zadania o 50%", jednocześnie "zapewniając zero błędów w zautomatyzowanych procesach"

4. Napisz deklarację JTBD

Skompiluj swoje ustalenia w zwięzłe oświadczenie JTBD, które oddaje istotę zadania, w tym okoliczności i pożądane wyniki.

Jak to zrobić:

Szablon oświadczenia JTBD : Użyj szablonu takiego jak "Kiedy [sytuacja], chcę [praca], więc mogę [pożądany wynik]."

: Użyj szablonu takiego jak "Kiedy [sytuacja], chcę [praca], więc mogę [pożądany wynik]." Uwzględnij kontekst: Upewnij się, że oświadczenie odzwierciedla konkretny kontekst, w którym pojawia się potrzeba

Przykład: W obliczu dużego obciążenia pracą, chcę automatyzacji rutynowych zadań związanych z wprowadzaniem danych, dzięki czemu będę mógł skupić się na analizie strategicznej i dotrzymywać terminów przy mniejszym stresie.

Podczas stosowania ram JTBD, praca z relatywnymi historiami użytkowników może pomóc zespołowi w lepszym połączeniu z idealną osobowością klienta. Aby to umożliwić, należy tworzyć historie użytkowników i lepiej rejestrować wymagania użytkowników końcowych za pomocą Szablon historii użytkownika ClickUp .

Szablon historii użytkownika ClickUp

Użyj szablonu do:

Pisania, zarządzania i śledzenia historyjek użytkownika

Dzielenia ich na mniejsze zadania i ustalania priorytetów na podstawie ich ważności

Monitorować postęp każdego zadania i identyfikować potencjalne problemy

Rola menedżerów projektów i menedżerów strategii

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektem, czy definiujesz strategię, prawdopodobnie w pewnym momencie swojej kariery zostałeś poproszony o pomoc w ustawieniu ram zadań do zrobienia. W takich scenariuszach warto rozważyć użycie aplikacje do zrobienia rzeczy (GTD) do tworzenia strategii JTBD, które zwiększają wydajność i organizację.

Jednym z najlepszych programów GTD szeroko stosowanych przez kierowników projektów jest ClickUp. Jest to platforma typu "wszystko w jednym", zaprojektowana w celu ułatwienia efektywnego zarządzania projektami i cyklami pracy.

Jak używać ClickUp do tworzenia ram JTBD

Do zrobienia zadań, które mają zostać zrobione, możesz wykorzystać szablony ClickUp, aby śledzić i monitorować potrzeby klientów oraz wskazywać działania, które próbują wykonać za pomocą Twojego produktu/usługi.

Szablon Getting Things Done Framework

Szablon Szablon ramowy Getting Things Done (GTD) w ClickUp to w pełni konfigurowalny, gotowy do użycia szablon do efektywnego przechwytywania i sortowania zadań. Szablon ten pomaga w zarządzaniu i organizowaniu zadań związanych z identyfikowaniem zadań do zrobienia i korygowaniem istniejących rozwiązań.

Szablon do zrobienia zadań ClickUp Getting Things Done

Kluczowe funkcje tego szablonu obejmują:

Dostosowywane statusy : Śledzenie postępu każdego zadania za pomocą sześciu niestandardowych statusów

: Śledzenie postępu każdego zadania za pomocą sześciu niestandardowych statusów Widoki : Zarządzanie i wizualizacja zadań za pomocą widoków Listy, Dokumentu i Tablicy

: Zarządzanie i wizualizacja zadań za pomocą widoków Listy, Dokumentu i Tablicy Foldery: Organizuj zadania w folderach dla lepszej kategoryzacji i zarządzania

Szablon GTD jest szczególnie przydatny do dzielenia złożonych zadań JTBD na możliwe do zarządzania działania. Pomaga jasno zdefiniować i wykonać każdy krok, dzięki czemu członkowie zespołu mogą efektywnie wykonywać swoje zadania.

💡 Pro Tip: Oto kilka dodatkowych wskazówek Szablony GTD aby pomóc ci planować i działać bardziej efektywnie. Niezależnie od tego, czy jesteś praktykiem GTD, czy nowicjuszem w tej metodzie, szablony te zapewniają poczucie przejrzystości i kontroli nad codziennym cyklem pracy.

Szablon ramowy zarządzania projektami Szablon ramowy zarządzania projektami ClickUp zapewnia ustrukturyzowane podejście do planowania, realizacji i monitorowania projektów.

Szablon ramowy zarządzania projektami ClickUp

Ten szablon zawiera:

Widok ogólny (Framework View) ułatwiający tworzenie i zarządzanie widokiem ogólnym

Widoki Tablica i Dokument ułatwiające wizualizację i planowanie cyklu pracy

Zaawansowane funkcje, takie jak etykiety, zagnieżdżone podzadania i etykiety priorytetów, aby dodać więcej kontekstu do zadań

Szablon ten jest idealny dla kierowników projektów do przeglądu wdrożenia ram JTBD w ich organizacji. Zapewnia widok wszystkich zadań z lotu ptaka i gwarantuje, że każdy aspekt projektu jest skrupulatnie planowany i śledzony.

Korzyści wynikające z używania szablonów ClickUp do zrobienia zadań

Wydajność : Usprawnia organizowanie i zarządzanie zadaniami JTBD, dzięki czemu można szybko rozpocząć faktyczną pracę

: Usprawnia organizowanie i zarządzanie zadaniami JTBD, dzięki czemu można szybko rozpocząć faktyczną pracę Współpraca : Usprawnia współpracę w zespole dzięki udostępnianym obszarom roboczym, komentarzom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

: Usprawnia współpracę w zespole dzięki udostępnianym obszarom roboczym, komentarzom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym Niestandardowe : W pełni konfigurowalne szablony pozwalają dostosować framework do konkretnych potrzeb

: W pełni konfigurowalne szablony pozwalają dostosować framework do konkretnych potrzeb Wizualizacja: Różne widoki i pulpity pomagają wizualizować postęp i status zadań i projektów JTBD

Wykorzystanie szablonów GTD do zastosowania ram JTBD dla różnych działów

Dział Przypadek użycia szablonu Strategia marketingowa Używanie szablonu GTD do rejestrowania zadań związanych z badaniem rynku, organizowania kroków kampanii i śledzenia postępów w kierunku zrozumienia zadań klientów. Wykorzystanie szablonu Project Management Framework do planowania i zarządzania projektami rozwoju produktów, zapewniając zgodność funkcji z potrzebami klientów. Obsługa klienta Wdrożenie szablonu GTD do zarządzania zadaniami obsługi klienta i szybkiego rozwiązywania problemów klientów. Operations Zastosuj Project Management Framework Template, aby usprawnić procesy operacyjne, śledzić wskaźniki wydajności i wdrażać ulepszenia w oparciu o spostrzeżenia JTBD.

Wdrożenie JTBD Framework z ClickUp

Struktura zadań do zrobienia to skuteczny sposób na zrozumienie prawdziwych potrzeb segmentów klientów. Identyfikując zadania, które Twoi klienci chcą wykonać, możesz projektować produkty i rozwiązania, które lepiej współgrają z Twoimi klientami.

Jednak ręczne budowanie tej struktury może zająć wiele godzin i odciągnąć cię od właściwego projektu. Skorzystaj z szablonów GTD ClickUp, aby stworzyć framework JTBD. ClickUp posiada potężne narzędzia do zarządzania projektami, współpracy i automatyzacji, ułatwiając dostosowanie projektów do zadań do zrobienia dla klientów. Zarejestruj się na ClickUp już dziś i zacznij budować swój framework JTBD.