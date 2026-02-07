10 platform angażujących fanów na rok 2026

Pytanie nie brzmi: „Jak zdobyć więcej fanów?”.

„Jak sprawić, by widzowie wracali, skoro oglądają programy na drugim ekranie, mają krótki czas skupienia uwagi i 10 innych rzeczy, które konkurują o ich uwagę?”

Fani w tym wieku chcą głosować, przewidywać, grać, reagować, zbierać nagrody i czuć się dostrzegani w czasie rzeczywistym. A zespoły, które obecnie odnoszą sukcesy, to te, które zamieniają biernych widzów w aktywne społeczności.

Właśnie do tego służą platformy angażujące fanów. Umożliwiają one przeprowadzanie ankiet na żywo, quizów, konkursów z nagrodami, czatów, programów lojalnościowych i spersonalizowanych doświadczeń, dzięki którym każdy mecz, pokaz lub premiera stają się wydarzeniami.

W tym blogu przedstawiamy 10 najlepszych platform angażujących fanów, ich mocne strony oraz wskazówki, jak wybrać platformę odpowiednią dla Twojej grupy odbiorców.

Czym jest platforma angażująca fanów?

Platforma angażująca fanów to oprogramowanie, które pomaga drużynom sportowym, markom rozrywkowym i twórcom zawartości budować znaczące, dwustronne związki z odbiorcami. Wykorzystuje interaktywne doświadczenia cyfrowe, grywalizację, programy lojalnościowe i narzędzia komunikacji w czasie rzeczywistym, aby zmienić biernych widzów w aktywnych uczestników.

Największe korzyści odniosą organizacje, które chcą pogłębić połączenie ze swoimi odbiorcami, takie jak profesjonalne ligi sportowe, serwisy streamingowe OTT oraz twórcy budujący dedykowane społeczności.

Oprogramowanie do angażowania fanów w skrócie

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Formularze do zadań, kampanie i cykle pracy związane z zawartością, dokumenty i korekta, AI do tworzenia pomysłów i odpowiedzi, pulpity nawigacyjne i automatyzacje. Prowadzenie kampanii angażujących fanów i cykli pracy społeczności w jednym obszarze roboczym opartym na AI. Free Forever; niestandardowe ceny dla Enterprise. Salesforce Media Chmura Media CRM i model danych, zarządzanie cyklem życia subskrybentów, zarządzanie sprzedażą reklam, narzędzia OmniStudio typu low-code, AI Einstein Organizacje zajmujące się mediami i rozrywką dla przedsiębiorstw Płatne plany zaczynają się od 325 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie). LiveLike SDK zaangażowania, ankiety na żywo i ciekawostki, prognozy, czat na żywo, haczyki analityczne Dodaj interaktywność w czasie rzeczywistym i elementy grywalizacji do aplikacji dla fanów. Niestandardowe ceny Genius Sports Aktywacja FANHub, dynamiczna optymalizacja kreacji, darmowe gry Ligi sportowe i zaangażowanie zintegrowane z zakładami bukmacherskimi Niestandardowe ceny Cortex Platforma danych fanów, aktywacje i podróże, silnik zawartości, sponsoring i narzędzia do zarządzania zasobami. Połączenie danych fanów, zawartości i zasobów komercyjnych Niestandardowe ceny Monterosa Centra wydarzeń, elementy interaktywne wielokrotnego użytku, profile odbiorców, synchronizacja strumieni, konwertery do rejestracji i wartość dla sponsorów. Transmisje i streaming interaktywnych doświadczeń Niestandardowe ceny Flockler Agregacja społecznościowa i ściany UGC, moderacja, układy graficzne z elementami marki, galerie z możliwością dokonywania zakupów. Agregacja mediów społecznościowych i wyświetlanie treści tworzonych przez użytkowników Płatne plany zaczynają się od 129 USD miesięcznie. Sport Buff Interaktywne nakładki w strumieniu, prognozy na żywo i ciekawostki, momenty sponsorowane, międzyplatformowy SDK. Nakładki angażujące użytkowników w strumieniu Niestandardowe ceny Choicely Kreator aplikacji dla fanów bez kodowania, głosowania i bitwy, powiadomienia push, osadzanie w sieci Uruchomienie markowej aplikacji angażującej fanów bez konieczności kodowania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie. Socios. com Oferty tokenów dla fanów (FTO), wiążące i niewiążące ankiety, nagrody dostępne za tokeny, AR Token Hunt, gry mobilne i quizy. Tokeny fanowskie i wpływ oparty na technologii blockchain Niestandardowe ceny

Czego szukać w platformie angażującej fanów

Oto kluczowe funkcje, na które warto zwrócić uwagę: 🛠️

Własność odbiorców i dane własne: profile fanów, uzyskiwanie zgody i segmentacja, dzięki czemu możesz angażować odbiorców bezpośrednio, bez konieczności korzystania z platform stron trzecich.

Narzędzia do interakcji w czasie rzeczywistym: ankiety, quizy, prognozy, ciekawostki, pytania i odpowiedzi na żywo oraz czat zsynchronizowane z transmisjami, strumieniami lub wydarzeniami na miejscu.

Personalizacja i targetowanie: spersonalizowane kanały informacyjne, rekomendacje i spersonalizowane kanały informacyjne, rekomendacje i ścieżki oparte na zachowaniach , które dostosowują się do działań każdego fana.

Grywalizacja i nagrody: systemy punktowe, odznaki, poziomy, tabele wyników i nagrody, które można wymienić, zapewniające stały poziom uczestnictwa.

Funkcje społecznościowe i moderacja: grupy, komentarze, grupy, komentarze, treści tworzone przez użytkowników , raportowanie i kontrola moderacji, aby zapewnić zdrową komunikację zgodną z wizerunkiem marki.

Wiadomości i kampanie cyklu życia: wiadomości e-mail, SMS-y, powiadomienia push i powiadomienia w aplikacji z harmonogramem, szablonami i testami A/B.

Analizy i atrybucja: Retencja, kohorty, lejki i Retencja, kohorty, lejki i śledzenie konwersji , które łączą zaangażowanie z wynikami sprzedaży biletów, gadżetów i subskrypcji.

Zaufanie, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: wsparcie RODO/CCPA, szyfrowanie, SSO/2FA, dzienniki audytowe i opcje lokalizacji danych w razie potrzeby.

10 najlepszych platform angażujących fanów

Przyjrzyjmy się teraz bliżej 10 najlepszym platformom angażującym fanów i tym, w czym każda z nich jest najlepsza 👇

1. ClickUp (najlepszy do prowadzenia kampanii angażujących fanów i cykli pracy społeczności w jednym obszarze roboczym opartym na AI)

Angażowanie fanów oznacza zajmowanie się kilkoma kwestiami jednocześnie.

Masz kampanie do zrealizowania, zawartość do zatwierdzenia, rozmowy społeczności do moderowania, wyniki twórców do śledzenia i ciągły strumień opinii fanów, które mogą zmienić plan z dnia na dzień. 😵‍💫

Kiedy wszystko to odbywa się za pośrednictwem rozproszonych czatów, arkuszy i dokumentów, ryzykujesz utratę wątku tego, co się dzieje i kto podejmuje kolejną decyzję.

Wprowadź ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy planowanie, realizację i AI w jednym systemie, aby zagwarantować, że Twoja praca pozostanie powiązana z kontekstem, w którym została stworzona.

Na początek mamy ClickUp Forms. Prośby o zaangażowanie fanów pochodzą z różnych źródeł, takich jak zgłoszenia do konkursów, zapytania VIP-ów, przesłane zgłoszenia twórców, materiały od sponsorów i eskalacje społeczności.

Rejestruj prośby fanów dotyczące zaangażowania w konkursy, VIP-ów, sponsorów i twórców za pomocą formularzy ClickUp

Formularze pomogą Ci to wszystko płynnie uchwycić, przekształcając je w zadania w ClickUp!

Innymi słowy, zadania ClickUp zapewniają zespołowi ds. zaangażowania centrum kontroli nad Wszystkim. Każda aktywacja kampanii, dostarczony materiał twórcy, kolejka moderacji lub zobowiązanie sponsora mogą być traktowane jako mierzalna praca z właścicielami i etapami.

Zamień każdą aktywację i zadanie w własną, możliwą do śledzenia pracę dzięki zadaniom ClickUp

A jeśli potrzebujesz widoku „cyklu życia” swoich fanów, sponsorów lub subskrybentów, nie potrzebujesz do tego skomplikowanych narzędzi do tworzenia ścieżek klienta, obsługiwanych przez konsultantów. Wystarczy skorzystać z pól niestandardowych ClickUp! Użyj pól relacji, aby przeprowadzić połączenie kont z kampaniami, pól postępu, aby śledzić etapy realizacji, oraz pól formuł, aby ocenić poziom zaangażowania.

Otrzymasz gotową strukturę zdefiniowanych ścieżek, z możliwością swobodnej zmiany poszczególnych kroków w miarę ewolucji Twojej strategii angażowania odbiorców.

Śledź skuteczność kampanii dzięki polom relacji, postępów i formułom, korzystając z pól niestandardowych ClickUp.

A kiedy praca jest już zorganizowana, następne pytanie jest zawsze takie samo. Gdzie znajduje się podręcznik i jak zespół zachowuje spójność, gdy plan zmienia się w trakcie kampanii?

Odpowiedź brzmi: ClickUp Docs. Docs zapewnia jedno źródło informacji na temat briefów kampanii, wytycznych dla twórców, zasad moderacji, kroków eskalacyjnych, notatek sponsorów i szablonów odpowiedzi. Możesz zorganizować jeden dokument jako hub kampanii, a następnie podzielić go na zagnieżdżone strony dla każdej aktywacji, kanału lub partnera, aby zapewnić łatwość lokalizacji i aktualizacji kontekstu.

Scentralizuj briefy, wytyczne i szablony w jednym źródle informacji dzięki ClickUp Dokumentom

A kiedy tworzysz momenty zaangażowania w czasie rzeczywistym, ClickUp staje się motorem napędowym tego doświadczenia. Użyj dokumentów do pisania scenariuszy i notatek dotyczących przebiegu programu, a następnie użyj ClickUp Proofing, aby zostawić komentarze bezpośrednio na klatkach wideo lub zasobach graficznych, podczas gdy Twój zespół finalizuje ankiety i kreacje sponsorów.

Aby odpowiedzi były szybkie i spójne, wystarczy skorzystać z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI.

ClickUp Brain pomaga w burzy mózgów nad nowymi koncepcjami zaangażowania, tworzeniu pytań ankietowych, opracowywaniu mechanizmów konkursów oraz tworzeniu wariantów treści społecznościowych i powiadomień push.

Twórz pomysły na zaangażowanie, pytania ankietowe i treści społecznościowe za pomocą ClickUp Brain

Staje się to również skrótem do odpowiedzi i zasobów. Zapytaj ClickUp Brain: „Które kampanie nadal czekają na zatwierdzenie?” lub „Gdzie jest najnowsza kreacja sponsora?”, a w ciągu kilku sekund wyświetli dokładnie potrzebny kontekst.

A gdy potrzebujesz materiałów wizualnych, Brain może wygenerować obrazy jako wsparcie dla szybkich koncepcji społecznościowych, szkice grafiki meczowej lub tymczasowe zasoby marki, które chcesz przejrzeć przed przystąpieniem do projektowania.

Twórz grafiki i wszelkiego rodzaju obrazy za pomocą ClickUp Brain.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź kampanie fanów od początku do końca: monitoruj harmonogramy uruchomień, procesy tworzenia zawartości, umowy SLA dotyczące reakcji społeczności oraz obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym dzięki monitoruj harmonogramy uruchomień, procesy tworzenia zawartości, umowy SLA dotyczące reakcji społeczności oraz obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Połącz swoje narzędzia do angażowania odbiorców: synchronizuj pracę z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, GitHub i innymi za pomocą synchronizuj pracę z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, GitHub i innymi za pomocą ClickUp Integrations , przechowując zasoby sponsorów, pliki twórców i aktualizacje w jednym przepływie.

Skorzystaj z asystenta AI na komputerze, aby działać szybciej: wyszukuj informacje w swoim obszarze roboczym, podłączonych aplikacjach i Internecie za pomocą wyszukuj informacje w swoim obszarze roboczym, podłączonych aplikacjach i Internecie za pomocą ClickUp BrainGPT , samodzielnej aplikacji komputerowej, a następnie użyj funkcji Talk-to-Text , aby tworzyć odpowiedzi, aktualizacje i notatki bez użycia rąk.

Zautomatyzuj cykle pracy związane z dużym natężeniem interakcji: automatycznie kieruj przesłane zgłoszenia z formularzy, przypisuj właścicieli, aktualizuj statusy, uruchamiaj procesy zatwierdzania i rozpoczynaj działania następcze dzięki automatycznie kieruj przesłane zgłoszenia z formularzy, przypisuj właścicieli, aktualizuj statusy, uruchamiaj procesy zatwierdzania i rozpoczynaj działania następcze dzięki ClickUp automatyzacjom.

Ograniczenia ClickUp

Bogactwo opcji niestandardowych może wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Największą zaletą ClickUp jest jego ogromna elastyczność. Jako osoba zarządzająca wielofunkcyjnymi inicjatywami w szybko rozwijającej się firmie AI SaaS, doceniam to, jak konsoliduje ona zadania, dokumenty, cele, czat, a nawet lekkie potoki podobne do CRM w jednej platformie. Możliwość przełączania się między widokami listy, tablicy, kalendarza i wykresu Gantta bez powielania danych pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu. Pola niestandardowe, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pozwalają nam odzwierciedlać nasze dokładne cykle pracy i procesy sprzedaży.

Największą zaletą ClickUp jest jego ogromna elastyczność. Jako osoba zarządzająca międzyfunkcyjnymi inicjatywami w szybko rozwijającej się firmie AI SaaS, doceniam to, jak konsoliduje ona zadania, dokumenty, cele, czat, a nawet lekkie potoki podobne do CRM w jednej platformie. Możliwość przełączania się między widokami listy, tablicy, kalendarza i wykresu Gantta bez powielania danych pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu. Pola niestandardowe, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pozwalają nam odzwierciedlać nasze dokładne cykle pracy i procesy sprzedaży.

🏆 Zaleta ClickUp: Wykorzystaj ClickUp Super Agents do prowadzenia działań angażujących w tle. Są to narzędzia oparte na AI, które można tworzyć i dostosowywać do własnych potrzeb w celu realizacji wieloetapowych cykli pracy. Na przykład skonfiguruj Super Agenta, aby monitorował listę nowych zgłoszeń w formularzach, a następnie automatycznie podejmował dalsze działania: Kategoryzuj prośby według typu, np. twórca, prezenty, sponsoring, eskalacja.

Podsumuj kluczowe szczegóły i dodaj zwięzły opis zadania.

Przypisz odpowiedniego właściciela i ustaw właściwy status zgodnie z własnymi zasadami.

Przekaż pilne elementy do odpowiedniego kanału w celu rozpatrzenia. A ponieważ Super Agenci są zarządzalni, to Ty decydujesz, do czego mają dostęp, korzystając z uprawnień i zestawów narzędzi, a ponadto możesz sprawdzić, co zrobili, gdy cykl pracy dotyka wrażliwych interakcji.

2. Salesforce Media Cloud (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw z branży mediów i rozrywki)

za pośrednictwem Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (obecnie Agentforce Media) to branżowy system CRM stworzony dla zespołów zajmujących się mediami i rozrywką, które muszą zarządzać wzrostem liczby odbiorców, ścieżkami subskrybentów i sprzedażą reklam. Został zaprojektowany w celu połączenia danych dotyczących odbiorców i reklamodawców, a następnie wykorzystania tych informacji w cyklach pracy sprzedaży i obsługi, w tym w Agentforce Sales i Agentforce Service.

Ponadto Media Cloud wspiera cykle pracy związane z cyklem życia klienta. Zarządzanie cyklem życia subskrybenta (SLM) koncentruje się na pętli przyciąganie → pozyskiwanie → obsługa → utrzymanie, z predefiniowanymi ścieżkami i wewnętrznym widokiem CSR, który gromadzi interakcje klientów i produkty w jednym miejscu.

A jeśli chodzi o monetyzację, Advertising Sales Management (ASM) opiera się na operacjach reklamowych w mediach, a jego celem jest ograniczenie ręcznej pracy administracyjnej oraz zapewnienie wsparcia dla zaangażowania i współpracy między kanałami.

Najlepsze funkcje Salesforce Media Cloud w chmurze

Model handlu dostosowany do mediów: Wykorzystaj model danych branży medialnej oraz Enterprise Product Catalog i Industries CPQ do tworzenia ofert, pakietów i sprzedaży z przewodnikiem.

Rekomendacje oparte na AI: Wykorzystaj AI Einstein, aby sugerować zawartość, produkty lub doświadczenia dostosowane do indywidualnych preferencji fanów.

Twórz doświadczenia dla fanów i subskrybentów: Twórz przepływy OmniScript, które umożliwiają dynamiczne interakcje z klientami w różnych kanałach i na różnych urządzeniach za pomocą narzędzi low-code.

Ograniczenia Salesforce Media Cloud

Pełne wykorzystanie możliwości często zależy od połączenia Media Cloud z dodatkowymi produktami i dodatkami Salesforce, co zwiększa złożoność wdrożenia.

Raportowanie na poziomie konta może wydawać się ograniczające. Niektórzy użytkownicy chcą większej elastyczności, aby połączyć trzy lub cztery różne typy raportów w jeden ujednolicony widok.

Ceny Salesforce Media Cloud

Media Cloud Growth: 325 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Media Cloud Advanced: 475 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Media Cloud Einstein 1 dla sprzedaży: 850 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Media Cloud

G2: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Salesforce Media Cloud w praktyce?

Recenzent G2 pisze:

W platformie Salesforce najbardziej podoba mi się jej zaawansowana funkcja raportowania i tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Bardzo cenię sobie również układ stron kont i kontaktów oraz elastyczność platformy pod względem konfiguracji. Możliwość dostosowania pól, relacji i układów do potrzeb biznesowych jest dla mnie niezwykle cenna, ponieważ pozwala nam dostosować Salesforce do różnych zastosowań bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac programistycznych.

W platformie Salesforce najbardziej podoba mi się jej potężne możliwości w zakresie raportowania i tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Bardzo doceniam również układ stron kont i kontaktów oraz elastyczność platformy pod względem konfiguracji. Możliwość dostosowywania pól, związków i układów do potrzeb biznesowych jest dla mnie niezwykle cenna, ponieważ pozwala nam dostosować Salesforce do różnych zastosowań bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac programistycznych.

3. LiveLike (najlepsze rozwiązanie do dodawania interaktywności w czasie rzeczywistym i elementów grywalizacji do aplikacji dla fanów)

za pośrednictwem LiveLike

LiveLike to platforma angażująca odbiorców, stworzona dla zespołów sportowych i mediów, które chcą, aby fani uczestniczyli w wydarzeniach podczas ich oglądania. Zamiast zastępować istniejące rozwiązania dla fanów, platforma ta łączy się z nimi za pomocą zestawu SDK Engagement, który wprowadza interaktywne warstwy do aplikacji mobilnej lub serwisu wideo, w tym ankiety, ciekawostki, prognozy i czat na żywo.

W porównaniu z platformą opartą na CRM, LiveLike jest bardziej zbliżone do silnika angażującego. Koncentruje się na bieżącym uczestnictwie i pętlach społecznościowych, a następnie zapewnia narzędzia do wielokrotnego uruchamiania tych doświadczeń za pośrednictwem pakietu Producer Suite i interfejsów API.

Najlepsze funkcje LiveLike

Szybkie dostarczanie interaktywnych widżetów: uruchamiaj ankiety, quizy, suwaki, mierniki entuzjazmu i pytania i odpowiedzi w stylu AMA jako gotowe moduły angażujące odbiorców.

Śledź zaangażowanie w swoim zestawie narzędzi analitycznych: Połącz pulpit analityczny LiveLike z hakami SDK, które wysyłają wydarzenia po stronie klienta do Twoich własnych narzędzi analitycznych.

System lojalnościowy i nagród: Stwórz system punktowy, w którym fani otrzymują nagrody za uczestnictwo.

LiveLike limits

Opóźnienia w strumieniowym przesyłaniu zawartości mogą zmniejszyć wrażenie zaangażowania w czasie rzeczywistym podczas wydarzeń na żywo.

Opóźnienia w wiadomościach użytkowników mogą zakłócać przepływ czatu podczas wydarzeń o dużym natężeniu ruchu.

Ceny LiveLike

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LiveLike

G2 : 4,4/5

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o LiveLike w prawdziwym życiu?

Recenzent G2 pisze:

Livelike to interaktywne narzędzie, które pomaga zwiększyć zaangażowanie widzów i umożliwia im interakcję w czasie rzeczywistym. Oferuje spersonalizowane widżety i opcje integracji, które nadawcy mogą dostosować do swojej marki.

Livelike to interaktywne narzędzie, które pomaga zwiększyć zaangażowanie widzów i umożliwia im interakcję w czasie rzeczywistym. Oferuje spersonalizowane widżety i opcje integracji, które nadawcy mogą dostosować do swojej marki.

🧠 Ciekawostka: Pokémon GO zmienił sposób, w jaki ludzie postrzegają gamifikację. Według szacunków przeprowadzonych w ramach dużego badania, w krótkim czasie przyczynił się on do zwiększenia aktywności fizycznej w Stanach Zjednoczonych o 144 miliardy kroków, a zaangażowani użytkownicy pokonywali średnio o 1473 kroki więcej dziennie.

4. Genius Sports (najlepsze rozwiązanie dla lig sportowych i zaangażowania zintegrowanego z zakładami bukmacherskimi)

za pośrednictwem Genius Sports

Genius Sports został stworzony z myślą o momentach przed, w trakcie i po meczu, kiedy uwaga fanów przekłada się na działania w różnych kanałach.

Dzięki platformie FANHub firma Genius Sports pełni rolę wielokanałowej warstwy aktywacyjnej. Innymi słowy, FANHub łączy programowy zakup mediów społecznościowych, aktywację odbiorców i kreatywną personalizację w jednej platformie poświęconej sportowi, zbudowanej w oparciu o zachowania fanów na różnych ekranach.

A jeśli chcesz zapewnić powtarzalne cykle uczestnictwa, Genius oferuje również darmowe formaty gier w ramach pakietu FanHub, w tym quizy, turnieje, typowania i ankiety.

Najlepsze funkcje Genius Sports

Rozpoznawanie tożsamości fanów: użyj FANHub:ID, aby ujednolicić tożsamość fanów w jednym profilu, co pozwoli na targetowanie i pomiary w różnych kanałach.

Personalizacja oparta na sporcie: wykorzystaj dynamiczną optymalizację kreacji, aby dostosować kreacje graficzne i wideo do kontekstu sportowego i sygnałów wysyłanych przez fanów.

Doświadczenia na drugim ekranie: dostarczaj zsynchronizowane statystyki i interaktywne elementy, które wzbogacają oglądanie na żywo.

Ograniczenia Genius Sports

Pakiet narzędzi do aktywizacji fanów oparty na kampaniach i mediach może być mniej przyjazny dla zespołów, które potrzebują głównie modułów interakcji w aplikacji, takich jak ankiety na żywo i czat.

Wdrożenie zazwyczaj wymaga koordynacji danych, mediów i cykli pracy pomiarowych, zanim Teams zauważą stały wzrost.

Ceny Genius Sports

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Genius Sports

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że: Liczba użytkowników ClickUp AI wzrosła z 665 tys. do ponad 2 mln. Oznacza to, że liczba obszarów roboczych wykorzystujących sztuczną inteligencję wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu zaledwie jednego roku.

5. Cortex (najlepszy do optymalizacji zawartości opartej na AI i zaangażowania w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Cortex

Cortex to platforma technologiczna służąca do angażowania fanów i marketingu, zaprojektowana specjalnie dla sportu. Umożliwia ona połączenie zawartości, danych fanów i zasobów komercyjnych w jednym miejscu. Zamiast korzystać z oddzielnych narzędzi do uruchamiania aktywacji, przechowywania profili fanów i śledzenia wyników sponsoringu, Cortex integruje wszystkie te funkcje w jednym miejscu.

Kluczowym czynnikiem wyróżniającym tę platformę jest połączenie platformy danych fanów skupionej na sporcie z narzędziami angażującymi, takimi jak aktywacje cyfrowe i cykle pracy z zawartością na żywo.

Oznacza to, że quiz, konkurs lub przesłany formularz mogą trafić bezpośrednio do ujednoliconego rejestru fanów, co jest przydatne, gdy chcesz spersonalizować działania następcze i udowodnić wartość partnerom.

Najlepsze funkcje Cortex

Baza danych fanów: Wykorzystaj platformę Fan Data Platform, aby połączyć rozproszone źródła danych fanów w scentralizowane Wykorzystaj platformę Fan Data Platform, aby połączyć rozproszone źródła danych fanów w scentralizowane źródło informacji, które umożliwi personalizację i targetowanie w wielu kanałach.

Silnik zawartości na dni meczowe: publikuj i zarządzaj zawartością za pomocą narzędzi takich jak sportowy system CMS, zarządzanie zasobami cyfrowymi i blogowanie na żywo stworzone z myślą o relacjach w czasie rzeczywistym.

Zestaw narzędzi do aktywacji cyfrowej: Korzystaj z formularzy, pytań i odpowiedzi oraz konkursów z opcjami logicznymi, takimi jak listy rozwijane i wielokrotny wybór, stworzonymi w celu gromadzenia danych fanów podczas interakcji.

Ograniczenia Cortex

Jej funkcje (takie jak „Fandom Engine”) są zakodowane na stałe z logiką specyficzną dla sportu, co utrudnia dostosowanie jej do wydarzeń niekonkurencyjnych.

Architektura MACH, API-first, headless zwiększa złożoność wdrożenia, a Teams mogą potrzebować zasobów technicznych do integracji, przepływu danych i projektowania stosów.

Ceny Cortex

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cortex

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

6. Monterosa (najlepsza do transmisji i strumieniowego przesyłania interaktywnych treści)

za pośrednictwem Monterosa

Monterosa, poprzez swoją platformę Interaction Cloud, jest stworzona dla zespołów, które chcą, aby zaangażowanie fanów było traktowane jako warstwa produktu.

Otrzymasz dostęp do obszernej biblioteki gotowych interaktywnych „elementów”, które można łączyć w niestandardowe doświadczenia, a następnie wdrażać na ekranach, w strumieniach, na stadionach i w transmisjach bez konieczności każdorazowego ponownego tworzenia.

Przydatnym przykładem zastosowania są centra wydarzeń, które pełnią rolę jednego miejsca docelowego w dniu meczu, gdzie spotykają się zawartość na żywo, interaktywne momenty i handel. Pomyśl o komentarzach na żywo, ekskluzywnych Clipach, danych sportowych i interaktywnych modułach, takich jak prognozy wyników, quizy i ankiety, połączonych w jedną oś czasu.

Najlepsze funkcje Monterosa

Identyfikacja i gromadzenie danych własnych: Wykorzystaj profile odbiorców, aby zbierać dane dotyczące zachowań i preferencji na podstawie interakcji, a następnie przekaż je do systemu CRM, CDP lub platformy marketingowej w celu uzyskania lepszych wyników segmentacji i sponsoringu.

Głosowanie i ankiety na dużą skalę: Obsługuj miliony jednoczesnych głosów podczas transmisji na żywo, korzystając ze sprawdzonej niezawodności.

Narzędzia dostępu i konwersji: Wykorzystaj konwertery, takie jak Access Gate, sponsorzy, polecane linki i banery promocyjne, aby przekształcić uczestnictwo w rejestrację, wartość partnerską i możliwe do śledzenia wyniki.

Ograniczenia Monterosa

Niektóre funkcje mogą wymagać aktywacji przez dostawcę (na przykład dokumentacja instruuje, aby „złożyć zgłoszenie”, aby aktywować funkcję Identify), co zwiększa zależność od wsparcia w zakresie harmonogramów wdrożenia.

Oferuje kontrolną API po stronie serwera do programowego zarządzania zawartością i automatyzacji, co oznacza, że może być potrzebny czas programistów na głębszą integrację.

Ceny Monterosa

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monterosa

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Reddit przekształcił kiedyś internet w gigantyczny wspólny mural. Według Reddit w r/place 2022 użytkownicy umieścili ponad 160 milionów płytek, a ponad 10,4 miliona użytkowników umieściło co najmniej jedną płytkę.

7. Flockler (najlepszy do agregacji mediów społecznościowych i wyświetlania treści tworzonych przez użytkowników)

za pośrednictwem Flockler

Flockler to platforma agregująca media społecznościowe i wyświetlająca zawartość tworzoną przez użytkowników, która pomaga zespołom pobierać zawartość z ponad 13 źródeł, selekcjonować ją i publikować w formie markowych ścian, siatek, karuzeli i pokazów slajdów na stronach internetowych i ekranach cyfrowych.

To dobre rozwiązanie, gdy zaangażowanie fanów wymaga ekspozycji, np. hub meczowy, strona docelowa kampanii, strona sponsora lub ekran na stadionie, gdzie zawartość fanów staje się częścią doświadczenia.

Oprócz kanałów społecznościowych Flockler umożliwia również gromadzenie zawartości spoza mediów społecznościowych poprzez niestandardową zawartość i recenzje, w połączeniu z kontrolą moderacji, która pozwala zatwierdzać posty przed ich opublikowaniem i ukrywać niepożądaną zawartość w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje Flockler

Automatyczna agregacja zawartości z mediów społecznościowych: zbieraj zawartość z serwisów Instagram, Twitter/X, TikTok i YouTube na podstawie hashtagów, wzmianek lub konkretnych kont.

Konfigurowalne układy wyświetlania: Twórz ściany społecznościowe, karuzele i siatki, które są zgodne z wytycznymi Twojej marki i płynnie się z nią integrują.

Galerie fanów z możliwością zakupów: przypisuj etykiety produktom do treści tworzonych przez użytkowników (UGC), aby tworzyć kanały z możliwością zakupów, które zapewniają połączenie społecznego dowodu słuszności z produktami i stronami handlowymi.

Ograniczenia Flockler

Po opublikowaniu limituje się możliwość zmiany kolejności kafelków, co może utrudniać ręczne dostosowanie dokładnej sekwencji wyświetlanej na ekranie po uruchomieniu wyświetlacza.

Organiczna świeżość zależy od ilości zawartości publikowanej przez fanów, a ściany mogą wydawać się statyczne, jeśli marka lub społeczność nie publikuje często postów.

Ceny Flockler

Podstawowy: 129 USD/miesiąc

Business: 229 USD/miesiąc

Pro: 379 USD/miesiąc

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Flockler

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Flockler mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się prosta obsługa i różnorodne opcje konfiguracyjne Flockler. Social Wall zapewnia widoczność na indywidualnych stronach internetowych naszych klientów, co jest ogromną zaletą. Szczególnie doceniam to, że zebraliśmy wszystkie kanały mediów społecznościowych, z których korzystamy, w jednym narzędziu, a automatyczne przypisywanie jest doskonałą funkcją. Interfejs Flockler jest przejrzysty, co sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo przyjemne. Dodatkowo ustawienia były bardzo łatwe.

Podoba mi się prosta obsługa i różnorodne opcje konfiguracyjne Flockler. Social Wall zapewnia widoczność na indywidualnych stronach internetowych naszych klientów, co jest ogromną zaletą. Szczególnie doceniam to, że zebraliśmy wszystkie kanały mediów społecznościowych, z których korzystamy, w jednym narzędziu, a automatyczne przypisywanie jest doskonałą funkcją. Interfejs Flockler jest przejrzysty, co sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo przyjemne. Dodatkowo ustawienia były bardzo łatwe.

8. Sport Buff (najlepszy do nakładek angażujących użytkowników podczas transmisji)

Sport Buff to interaktywna platforma nakładkowa, która działa bezpośrednio na wideo sportowym na żywo, zamieniając pasywne wideo w coś, w czym fani mogą uczestniczyć w czasie rzeczywistym. Nakłada ona na samą transmisję momenty angażujące widzów, takie jak ankiety na żywo, prognozy, ciekawostki i interaktywne podpowiedzi, które pojawiają się równolegle z akcją.

Ponieważ Sport Buff jest dostarczany jako SDK, nadawcy i posiadacze praw mogą osadzić go w swoich aplikacjach OTT i środowiskach wideo. Dzięki temu doświadczenie pozostaje natywne dla Twojego produktu, a jednocześnie zapewnia powtarzalny format angażowania odbiorców w zawartość na żywo, VOD i archiwalną.

Platforma oferuje również wsparcie dla monetyzacji i gromadzenia danych. Nakładka oferuje wsparcie dla handlu i momentów sponsorskich podczas transmisji, pomagając zespołom ds. zaangażowania w tworzeniu nowych zasobów, jednocześnie gromadząc sygnały interakcji, które mogą być przydatne w przyszłych kampaniach.

Najlepsze funkcje Sport Buff

Niewymuszony projekt nakładki: interaktywne karty „buff” pojawiają się na krawędzi strumieni, angażując fanów bez blokowania głównej zawartości.

Gry z typowaniem wyników i quizy: umożliwiają fanom typowanie wyników meczów i rywalizację w rankingach podczas transmisji na żywo.

Dostarczanie na wielu platformach: uruchom tę samą warstwę zaangażowania w sieci OTT, systemach iOS, Android i innych platformach partnerskich.

Limit serwisu Sport Buff

Niektóre notatki dotyczące doświadczeń użytkowników wskazują, że podpowiedzi o rejestrację mogą blokować strumień i utrudniać oglądanie.

Na żywo momenty mogą odbiegać od transmisji wideo, jeśli opóźnienie strumienia jest zmienne, więc ustawienia synchronizacji wymagają starania.

Ceny dla miłośników sportu

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sport Buff

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Choicely (najlepsze rozwiązanie do uruchamiania aplikacji angażujących fanów bez konieczności pisania kodu)

za pośrednictwem Choicely

Choicely to platforma aplikacji mobilnych bez kodowania, z której korzystają zespoły sportowe i rozrywkowe w celu tworzenia markowych aplikacji dla fanów, a następnie utrzymywania ich aktualności dzięki interaktywnym aktywacjom, które są uruchamiane podczas wydarzeń i pomiędzy nimi.

Zostały one zaprojektowane z myślą o zespołach ds. zaangażowania, które chcą publikować zawartość, wysyłać aktualizacje i organizować wydarzenia angażujące odbiorców w jednym miejscu.

Dużą część atrakcyjności stanowi szybkość działania. Redaktor wizualny Choicely oferuje wsparcie dla edycji aplikacji w czasie rzeczywistym, a zestaw narzędzi do angażowania fanów obejmuje popularne formaty aktywizacji, takie jak głosowania, ankiety, oceny, sondaże i bitwy, z możliwością osadzenia w sieci, gdy chcesz, aby te momenty były dostępne również poza aplikacją.

Najlepsze funkcje Choicely

Kreator kampanii głosowania: Twórz wieloetapowe konkursy głosowania, turnieje w systemie drabinkowym i kampanie nagród.

Środki zapewniające uczciwość głosowania: wbudowane zabezpieczenia przed manipulacją głosami, w tym opcje ograniczenia szybkości i weryfikacji.

Wdrożenie white label: Zaprezentuj doświadczenia związane z głosowaniem pod własną marką dzięki możliwości dostosowania projektu i opcji domeny.

Ograniczenia Choicely

Przesyłanie zawartości może czasami przebiegać nieprawidłowo, co spowalnia publikację, gdy próbujesz działać szybko.

Personalizacja ma wyraźne limity w porównaniu z aplikacjami w pełni niestandardowymi, co może stanowić utrudnienie dla zespołów mających określone wymagania dotyczące interfejsu użytkownika lub funkcji.

Ceny do wyboru

Free ( maksymalnie 50 aktywnych użytkowników miesięcznie)

Premium: Od 16 USD miesięcznie

Oceny i recenzje serwisu Choicely

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Choicely prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Ogólnie jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Choicely. Świetna firma, najlepsze narzędzia dla aplikacji.

Ogólnie jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Choicely. Świetna firma, najlepsze narzędzia dla aplikacji.

10. Socios. com (najlepsza platforma do obsługi tokenów fanowskich i wpływów opartych na technologii blockchain)

za pośrednictwem Socios.com

Socios.com to wiodąca platforma angażująca fanów, oparta na technologii blockchain. Została zaprojektowana specjalnie dla podmiotów związanych ze sportem i rozrywką, które chcą zaoferować fanom głębszy poziom „własności” i wpływu.

W odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji lojalnościowych, Socios wykorzystuje tokeny kibiców — cyfrowe aktywa, które fani kupują, aby uzyskać prawo głosu w oficjalnych decyzjach dotyczących drużyny, takich jak projekty strojów, murale stadionowe, a nawet utwory muzyczne towarzyszące wejściu drużyny na boisko.

Zostały one zaprojektowane z myślą o globalnych markach, które chcą zarabiać na swoich międzynarodowych fanach, którzy być może nigdy nie odwiedzą stadionu macierzystego. Posiadając tokeny, fani wchodzą do ekosystemu opartego na mechanizmach grywalizacji, w którym ich aktywność jest śledzona w rankingach, co prowadzi do nagród, których nie można kupić za pieniądze, takich jak doświadczenia VIP, podpisane pamiątki i spotkania z gwiazdami.

Najlepsze funkcje serwisu Socios.com

Oferty tokenów dla fanów (FTO): Twórz markowe zasoby cyfrowe, które zapewniają fanom stałe „członkostwo” i miejsce przy stole podczas ankiet zatwierdzonych przez klub.

Nagrody i doświadczenia dostępne za tokeny: Wykorzystaj cyfrowe prawa własności, aby odblokować ekskluzywną zawartość, bilety w przedsprzedaży i rzeczywiste nagrody w oparciu o poziom aktywności fanów.

Polowanie na tokeny w rzeczywistości rozszerzonej (AR): Zwiększ zaangażowanie fizyczne i cyfrowe, umożliwiając fanom „zbieranie” tokenów i nagród w określonych lokalizacjach za pomocą aparatu w telefonie komórkowym.

Limity serwisu Socios.com

Korzystanie z kryptowalut i technologii blockchain może stanowić barierę dla mniej obeznanych z technologią fanów i wymaga znacznej zawartości edukacyjnej.

Zmienność finansowa tokenów może czasami prowadzić do negatywnych nastrojów wśród fanów, jeśli wartość aktywów spadnie, odwracając uwagę od zaangażowania.

Ceny socios.com

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Socios.com

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Stwórz narzędzie do angażowania fanów, które Twój zespół może obsługiwać za pomocą ClickUp.

Wybór platformy angażującej fanów jest ekscytujący. Trudnością jest jednak jej codzienne prowadzenie. Pomysły pojawiają się szybko, proces zatwierdzania staje się chaotyczny, zasoby giną, a wnioski kończą w czatach.

ClickUp łączy je wszystkie w jednym miejscu.

Korzystaj z formularzy ClickUp, aby rejestrować zgłoszenia i dane dotyczące kampanii w przejrzysty i spójny sposób. Twórz swoje scenariusze, osie czasu i dokumenty dotyczące przebiegu wydarzeń w ClickUp Docs. Następnie pozwól ClickUp Brain pomóc Ci działać szybciej dzięki lepszemu kontekstowi, od tworzenia szkiców tekstów, przez podsumowywanie opinii, po wyznaczanie kolejnych kroków.

Kiedy wszystko działa razem, Twój zespół może poświęcić mniej czasu na koordynację, a więcej na tworzenie chwil, które fani będą czuli.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo! ✅

Często zadawane pytania

System CRM śledzi dane klientów i zarządza związkami poprzez interakcje sprzedażowe i serwisowe. Platforma angażująca fanów koncentruje się konkretnie na interaktywnych doświadczeniach, takich jak ankiety, prognozy i grywalizacja, które zmieniają bierną publiczność w aktywnych uczestników.

Oczywiście. Wiele platform angażujących fanów obsługuje serwisy streamingowe, artystów muzycznych i twórców zawartości, którzy muszą budować interaktywne związki ze swoimi odbiorcami za pomocą podobnych mechanizmów, takich jak głosowanie, nagrody i interakcja w czasie rzeczywistym.

Większość platform oferuje interfejsy API i natywne integracje z narzędziami do automatyzacji marketingu, systemami CRM i platformami analitycznymi. Do zarządzania samymi kampaniami zespoły często wykorzystują narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, aby koordynować tworzenie zawartości, śledzić osie czasu i centralizować informacje zwrotne.

Priorytetowo traktuj doświadczenia mobilne, możliwości interakcji w czasie rzeczywistym, które działają w różnych strefach czasowych, oraz solidne narzędzia analityczne, które pomogą Ci zrozumieć zachowania publiczności dystrybucyjnej. Poszukaj również elastycznych rozwiązań integracyjnych, które pozwolą Ci na połączenie się z platformami streamingowymi i kanałami społecznościowymi, z których korzystają Twoi fani cyfrowi.