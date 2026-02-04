Jak opanować Einstein Copilot (obecnie Agentforce) do prognozowania sprzedaży

4 na 5 liderów sprzedaży i finansów regularnie nie trafiają z prognozami sprzedaży.

Nie trzeba wielkiej pomyłki, aby sprawy wymknęły się spod kontroli. Wyobraź sobie, że zespół średniej wielkości ma prognozę na poziomie 5 mln USD nowych przychodów w danym kwartale, a następnie osiąga wynik o 10% niższy. To 500 tys. USD, które nigdy nie pojawią się w księgach. Jeśli marża brutto wynosi 80%, oznacza to około 400 tys. USD utraconego zysku brutto, który dział finansowy mógł już uwzględnić w planach.

Wtedy zaczyna się walka: kierownicy sprzedaży ścigają transakcje na późnym etapie, przedstawiciele handlowi próbują przyspieszyć osie czasu, a rabaty stają się najszybszym sposobem na „uratowanie kwartału”. Jeśli średnie rabaty wzrosną z 10% do 18%, oznacza to utratę kolejnych 400 000 dolarów.

Dlatego nowoczesna prognoza wymaga czegoś więcej niż arkuszy kalkulacyjnych i intuicji. Potrzebuje sygnałów w czasie rzeczywistym oraz systemu, który może przekształcić te sygnały w działania.

W tym przewodniku pokazujemy, jak korzystać z Salesforce Einstein Copilot do prognozy sprzedaży, abyś mógł wcześniej wykrywać transakcje zagrożone, zrozumieć, co wpływa na kondycję procesu sprzedaży, i szybciej przejść od „wglądu” do „kolejnego kroku”.

Czym jest Einstein Copilot (obecnie Agentforce) do prognozy sprzedaży?

Agentforce to pakiet Salesforce do obsługi AI. Oprócz innych zastosowań w Enterprise, pomaga on w interakcji z prognozami i analizami potencjalnych klientów przy użyciu języka naturalnego, opartego na danych CRM.

Korzystając z Agentforce, zespoły sprzedaży mogą łatwo prognozować przychody, analizując historię szans sprzedaży i aktywność klientów. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o przedstawicielach handlowych, menedżerach i zespołach operacyjnych, którzy potrzebują szybszej i dokładniejszej widoczności w procesie sprzedaży bez konieczności spędzania wielu godzin nad arkuszami kalkulacyjnymi.

Możesz zadawać pytania w prostym języku angielskim, np. „Które z moich transakcji są zagrożone niepowodzeniem w tym kwartale?” i uzyskać odpowiedź opartą na danych Twojego zespołu w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do statycznych raportów, które generujesz w poniedziałek rano, te prognozy wspomagane AI są aktualizowane w miarę postępów transakcji, zapewniając aktualny widok Twojej ścieżki sprzedaży.

Jak Agentforce (dawniej Einstein Copilot) prognozuje wyniki sprzedaży

Agentforce wykorzystuje modele uczenia maszynowego oparte na danych historycznych Twojego zespołu. Analizuje dotychczasowe sukcesy i porażki, tempo realizacji transakcji na poszczególnych etapach oraz sygnały dotyczące zaangażowania klientów. Następnie ocenia bieżące możliwości i przewiduje prawdopodobieństwo ich realizacji. Największa zaleta systemu? Polega ona na identyfikowaniu wzorców, które prowadzą do sukcesu Twojej firmy.

Prognozy te nie są jednorazowym zrzutem stanu. Są one stale aktualizowane w miarę napływania danych w czasie rzeczywistym. Gdy przedstawiciel handlowy rejestruje połączenie, klient otwiera wiadomość e-mail lub nowy interesariusz dołącza do spotkania, model ponownie oblicza wynik szansy sprzedaży. Jeśli kluczowa osoba decyzyjna nagle przestaje się odzywać, wynik odzwierciedli zwiększone ryzyko.

Kiedy zadajesz pytanie Agentforce, syntetyzuje ono wszystkie te sygnały w jasną, konwersacyjną odpowiedź. Możesz zapytać: „Jak wygląda moja prognoza na trzeci kwartał?” i otrzymać podsumowanie, które podkreśla transakcje zagrożone, trendy i zalecane działania, aby wszystko wróciło na właściwe tory — wszystko oparte na rzeczywistej działalności sprzedażowej.

Najważniejsze funkcje Agentforce do prognozowania

Co sprawia, że Agentforce jest potężnym narzędziem do prognozowania sprzedaży? Trzy podstawowe funkcje. Każda z nich rozwiązuje konkretny problem występujący w tradycyjnym procesie prognozowania.

Ocena szans sprzedaży i wnioski

Zamiast polegać na przeczuciach przedstawiciela handlowego, Einstein Opportunity Scoring przypisuje każdej szansie sprzedaży ocenę kondycji w skali od 1 do 99 . Ocena ta odzwierciedla pewność AI co do sfinalizowania transakcji na podstawie historycznych wzorców i aktualnej kondycji transakcji.

🌟 Wyższy wynik oznacza, że transakcja wykazuje więcej pozytywnych sygnałów, które doprowadziły do sukcesów w przeszłości.

Aby wynik ten był użyteczny, aplikacja udostępnia karty z analizami, które wyjaśniają, dlaczego dana transakcja zmierza w określonym kierunku. Mogą pojawić się takie alerty:

„Brak aktywności przez 14 dni”

„Kluczowy interesariusz nie odpowiedział na trzy ostatnie wiadomości e-mail”.

„Zbliża się termin podjęcia decyzji”

Ta przejrzystość eliminuje domysły podczas przeglądów procesu sprzedaży.

Rejestrowanie aktywności i automatyzacja

Jako lider sprzedaży wiesz, że jedną z głównych przyczyn niedokładności prognoz jest to, że przedstawiciele handlowi są zajęci i zapominają o rejestrowaniu swoich działań. Funkcja Einstein Activity Capture w Agentforce rozwiązuje ten problem. Umożliwia ona synchronizację wiadomości e-mail, wydarzeń z kalendarza i połączeń bezpośrednio z odpowiednim rekordem szansy sprzedaży w Salesforce.

Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ kompletny zestaw danych pozwala na dokładniejsze prognozy. Gdy każdy punkt kontaktu jest rejestrowany, model uczenia maszynowego ma więcej informacji do wykorzystania, co pozwala mu dostrzec subtelne trendy, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone.

⚡️ Dodatkowa korzyść: zwalnia to również przedstawicieli handlowych z żmudnego ręcznego wprowadzania danych, co przekłada się na wzrost wydajności i poprawę jakości danych.

Automatyzacja powtarzalnych czynności ręcznych to tylko jeden ze sposobów wykorzystania AI w sprzedaży. Chcesz poznać inne? Obejrzyj to wideo, aby się dowiedzieć! 🎥

Działania Agentforce dla cykli pracy sprzedaży

Agentforce Actions to gotowe lub niestandardowe podpowiedzi, które umożliwiają wywołanie zadań bezpośrednio z interfejsu konwersacyjnego. Są to skróty, które wypełniają lukę między spostrzeżeniem a działaniem.

📌 Na przykład po przejrzeniu podsumowania szansy sprzedaży możesz użyć akcji, aby:

„Sporządź e-mail z dalszymi informacjami do głównego kontaktu”.

„Podsumuj ostatnie spotkanie z klientem”.

„Zaktualizuj kategorię prognozy do najlepszego scenariusza”.

Dzięki tym działaniom ograniczysz konieczność przełączania się między kontekstami. Zamiast wyszukiwać informacje, a następnie klikać w Salesforce, aby podjąć odpowiednie działania, możesz przejść do kolejnego kroku bezpośrednio z poziomu rozmowy. Administratorzy mogą również dostosować bibliotekę działań do konkretnego procesu sprzedaży stosowanego przez Twój zespół.

📮ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy Twoje cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pomocą czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwe zarządzanie!

Korzyści płynące z używania Agentforce dla zespołów sprzedaży

Zalety Agentforce Assistant różnią się nieco w zależności od roli. Jednak wspólny motyw jest ten sam: mniej aktualizacji, większa przejrzystość i szybsza realizacja zadań.

Dla przedstawicieli handlowych

Przedstawiciele handlowi pracują na pierwszej linii, a ich największym wyzwaniem jest często ustalenie, na czym powinni skupić swoją uwagę. Agentforce pomaga wskazać możliwości, które wymagają uwagi, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą nadać priorytet transakcjom, które mają największe szanse powodzenia (lub są najbardziej narażone na ryzyko utknięcia w martwym punkcie).

Dzięki generowanym przez AI podsumowaniom i bardziej kompletnej historii działań (zwłaszcza po skonfigurowaniu funkcji Einstein Activity Capture) przedstawiciele handlowi poświęcają mniej czasu na prace administracyjne, a więcej na faktyczną sprzedaż. Mogą również poprosić o szybki kontekst przed rozmową — na przykład podsumowanie transakcji, ostatnie działania lub zmiany, które zaszły od ostatniego kontaktu — dzięki czemu są dobrze przygotowani i mogą wykazać się profesjonalizmem.

Dla kierowników sprzedaży

Menedżerowie są odpowiedzialni za cele zespołu, ale często czują się, jakby działali na ślepo, nieustannie domagając się od przedstawicieli handlowych aktualnych informacji. AI Agentforce zapewnia menedżerom sprzedaży widoczność procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Otrzymują oni wczesne ostrzeżenia o transakcjach zagrożonych, co oznacza, że rozmowy coachingowe mogą odbywać się w momencie, gdy nadal mogą one mieć znaczenie, a nie po utracie transakcji. Gdy kierownictwo prosi o podsumowanie prognoz, menedżerowie mogą je wygenerować na żądanie, zamiast spędzać godziny na kompilowaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Dokładne prognozy sprzedaży mają wpływ na całą organizację.

Finanse i operacje: Uzyskaj czystsze i bardziej wiarygodne dane do Uzyskaj czystsze i bardziej wiarygodne dane do planowania przychodów i alokacji zasobów.

Marketing: Uzyskaj widoczność w tym, które kampanie i komunikaty mają wpływ na szanse o wysokim wyniku.

Powodzenie klienta: Możesz lepiej przygotować się do obsługi nowych klientów, gdy masz jaśniejszy obraz tego, które transakcje prawdopodobnie zostaną sfinalizowane i kiedy.

Jak włączyć Agentforce do prognozy w Salesforce

Aby rozpocząć korzystanie z Agentforce, potrzebujesz uprawnień administratora w Salesforce. Kroki są proste, ale warto je wykonać ostrożnie, aby asystent miał odpowiednie uprawnienia i dane do pracy.

Krok 1: Włącz Einstein (generatywna AI)

Otwórz Ustawienia W funkcji szybkiego wyszukiwania wpisz Generative AI. Wybierz Ustawienia Einstein Toggl Włącz Einstein

Umożliwia to działanie podstawowej warstwy Einstein, na której opiera się Agentforce.

Zostaniesz poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie warunków korzystania z danych Salesforce, co jest standardową procedurą w przypadku funkcji AI, które uczą się na podstawie Twoich danych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed wdrożeniem na szeroką skalę upewnij się, że Twoja organizacja ma odpowiednią konfigurację Sales Cloud i włączone wszystkie wymagane funkcje Einstein/AI.

Krok 2: Włącz agentów Agentforce

Otwórz Ustawienia W funkcji Szybkie wyszukiwanie wyszukaj Agenci. Kliknij Agentforce Agents (w sekcji Agent Studio). Toggl Agentforce. Toggl Włącz opcję Włącz agenta Agentforce (domyślnie).

Po włączeniu tej funkcji na dole ekranu wyświetli się lista agentów.

Krok 3: Przypisz zestawy uprawnień i dostępu

Następnie nadaj dostęp odpowiednim użytkownikom — zaczynając od przedstawicieli handlowych i menedżerów. Przypisz zestawy uprawnień związane z Agentforce/Copilot dostępne w Twojej organizacji (nazewnictwo Salesforce może się nieznacznie różnić w zależności od wersji i wydania).

Jeśli masz administratora Salesforce lub specjalistę ds. operacji sprzedażowych, który będzie tworzył niestandardowe środowisko, możesz również przypisać mu uprawnienia na poziomie administratora.

Sprawdź też, czy użytkownicy mają dostęp do obiektów, które są potrzebne do działania Agentforce Assistant, takich jak szanse sprzedaży, konta, kontakty, działania i pola związane z prognozą.

Krok 4: Otwórz agenta w Agentforce Builder

Z listy agentów:

Kliknij Einstein Copilot (ta etykieta może nadal być widoczna w zależności od ustawień organizacji). Kliknij Otwórz w Builder

Spowoduje to przejście do Agentforce Builder, gdzie można skonfigurować funkcje asystenta oraz działania, które może on wykonywać.

Krok 5: Skonfiguruj tematy i działania dla swojego cyklu pracy w sprzedaży

Agentforce jest najbardziej wartościowy, gdy nie tylko odpowiada na pytania, ale także pomaga użytkownikom podjąć kolejne kroki. Zapoznaj się z gotowymi tematami i działaniami dostępnymi dla Sales Cloud, a następnie dostosuj je do sposobu sprzedaży stosowanego przez Twój zespół.

👀 Czy wiesz, że... W Agentforce Builder temat to konfiguracja, która: Określa, w czym agent może pomóc (zakres).

Mapa jakiego rodzaju żądania użytkowników powinny być obsługiwane (intencja)

Łączy się z akcjami, które agent może wykonać, aby zakończyć zadanie (np. wyszukiwanie rekordów, podsumowywanie, tworzenie szkiców, aktualizowanie pól). Zamiast być chatbotem, który „robi wszystko”, asystent dzięki funkcji Topics staje się raczej wyspecjalizowanym członkiem zespołu z jasno określonymi obowiązkami.

📌 Przykład (prognoza sprzedaży)

Możesz utworzyć temat o nazwie „Prognozy i stan procesu sprzedaży”, w ramach którego agent będzie mógł obsługiwać takie zapytania, jak:

„Które transakcje najprawdopodobniej nie dojdą do skutku w tym kwartale?”

„Podsumuj moje największe możliwości w Commit”

„Co zmieniło się na tym koncie od zeszłego tygodnia?”

W ramach tego tematu należy załączyć działania niezbędne do wykonania zadania (pobieranie szans sprzedaży, podsumowanie aktywności, aktualizacja kategorii prognozy, sporządzenie planu dalszych działań).

W skrócie:✅ Tematy = czym powinien zająć się agent✅ Działania = co agent może z tym zrobić

Krok 6: Potraktuj ustawienia jak wdrożenie — nie tylko Toggl

Agentforce Assistant staje się znacznie bardziej przydatny, gdy:

Dane dotyczące potencjalnych klientów są stale aktualizowane.

Właściwe działania są włączone (dzięki czemu spostrzeżenia prowadzą do realizacji).

Użytkownicy znają 5–10 podpowiedzi, z których powinni faktycznie korzystać co tydzień.

🔑 Najlepsza praktyka: zawsze warto przetestować wszelkie niestandardowe dostosowania w środowisku sandbox przed wdrożeniem ich w całym zespole.

Najlepsze praktyki dotyczące prognozowania sprzedaży opartego na AI

Wdrożenie narzędzia AI nie jest magicznym rozwiązaniem. Aby w pełni wykorzystać możliwości prognozowania sprzedaży opartego na sztucznej inteligencji, należy połączyć je z silnymi nawykami operacyjnymi.

Dbaj o czystość danych dotyczących szans sprzedaży

🧠 Ciekawostka: Tylko 35% specjalistów ds. sprzedaży całkowicie ufa dokładności danych w swoich systemach CRM.

Model AI jest tak inteligentny, jak dane, na podstawie których się uczy. Jeśli rekordy szans sprzedaży w systemie CRM są niekompletne lub nieaktualne, prognozy będą niewiarygodne.

Ustal rytm: ustal cykliczne spotkania zespołu lub przypomnienia dla przedstawicieli handlowych, aby przeglądali i aktualizowali kluczowe pola dotyczące szans sprzedaży, takie jak data zamknięcia, kwota i etap.

Stosuj zabezpieczenia: wdroż reguły walidacji lub pola obowiązkowe w Salesforce, aby uniemożliwić przedstawicielom handlowym zapisywanie szans sprzedaży z brakującymi informacjami.

Dostosuj etapy sprzedaży do kategorii prognoz

Etapy sprzedaży powinny jasno pokazywać, na jakim etapie procesu zakupowego znajduje się dana transakcja. Przypisz każdy etap do odpowiedniej kategorii prognozy — np. „Pipeline”, „Best Case”, „Commit” lub „Zamknięte” — tak aby podsumowania Agentforce były zgodne z tym, jak Twój zespół opisuje lejek sprzedażowy.

Mapowanie to powinno być weryfikowane co kwartał, aby upewnić się, że etapy nadal odzwierciedlają rzeczywistość.

Śledź dokładność prognoz w czasie

Nie ufaj ślepo prognozom AI. Zweryfikuj je. Co kwartał porównuj prognozowane przez Agentforce wskaźniki zamknięcia transakcji z rzeczywistymi wynikami, aby śledzić dokładność prognoz w czasie.

Pomoże Ci to skorygować oczekiwania i zidentyfikować obszary, w których model może nie działać optymalnie. Na przykład może się okazać, że jest on mniej dokładny w przypadku określonej linii produktów lub na nowym rynku. Jest to cenna informacja zwrotna przydatna w szkoleniach i usprawnianiu procesów.

👀 Czy wiesz, że... Firma Gartner odkryła, że programy analityczne prowadzone bezpośrednio przez dyrektorów ds. sprzedaży (CSO) mają 2,3 razy większe szanse na osiągnięcie wyższej dokładności prognoz niż programy prowadzone przez inne osoby.

Ograniczenia Agentforce w zakresie prognozowania

Podobnie jak każda warstwa prognozy oparta na AI, Agentforce działa najlepiej, gdy podstawy są już solidne. Oto kilka limitów, o których należy pamiętać podczas wdrażania.

Jego skuteczność zależy od jakości danych w Salesforce.

Agentforce może dostarczać informacje i odpowiadać na pytania dotyczące prognoz, ale nie może naprawić nieuporządkowanych danych wejściowych. Jeśli przedstawiciele handlowi nie rejestrują działań ani nie aktualizują możliwości, AI nie ma czego analizować, a jej prognozy będą bezużyteczne.

Znajduje się w ekosystemie Salesforce.

Agentforce został zaprojektowany tak, aby być pomocnym w Salesforce. Wszystkie generowane przez niego informacje i podsumowania są dostępne w ekosystemie Salesforce. Utrudnia to pracę osobom odpowiedzialnym za finanse, operacje lub kierownictwo, które nie posiadają lub nie korzystają z licencji Salesforce.

Udostępnianie kontekstu procesu sprzedaży często nadal oznacza eksportowanie danych, wysyłanie zrzutów ekranu lub przenoszenie aktualizacji Salesforce do innego systemu. Wynikiem jest często spadek wydajności spowodowany rozproszeniem pracy (gdy działania i kontekst są rozproszone między wieloma narzędziami, które nie komunikują się ze sobą).

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI wskazuje na wyraźne wyzwanie: 54% zespołów pracuje w rozproszonych systemach, 49% rzadko udostępniają kontekst między narzędziami, a 43% ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji. Gdy praca jest rozdrobniona, narzędzia AI nie mają dostępu do pełnego kontekstu, co oznacza niekompletne odpowiedzi, opóźnienia w reakcjach oraz wyniki pozbawione głębi i dokładności. Tak wygląda rozrost pracy, który kosztuje firmy miliony w postaci utraconej wydajności i straconego czasu. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, działając w ramach zunifikowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji, w którym zadania, dokumenty, czaty i cele są ze sobą powiązane. Funkcja Enterprise Search natychmiast wyświetla wszystkie szczegóły, a agenci AI działają na całej platformie, gromadząc kontekst, udostępniając aktualizacje i przyspieszając pracę. W wyniku otrzymujemy AI, która jest szybsza, bardziej przejrzysta i konsekwentnie informowana, czego nie są w stanie zapewnić oddzielne narzędzia.

Może on wskazywać ryzyko, ale dalsze działania nadal odbywają się gdzie indziej.

Korzystanie z Agentforce wiąże się z luką w działaniu. Chociaż świetnie nadaje się do informowania o tym, co się dzieje — na przykład sygnalizując transakcję zagrożoną — nie zarządza pracami następczymi. Tworzenie zadań, ustawianie przypomnień i koordynacja z innymi zespołami nadal wymaga systemu do zarządzania realizacją.

Wdrożenie i utrzymanie wymagają poświęcenia czasu przez administratora.

Aby uzyskać maksymalną wartość, zespoły zazwyczaj muszą skonfigurować uprawnienia, dostosować działania i dostosować doświadczenie do swojego procesu sprzedaży. Nie jest to jednorazowe ustawienie — wymaga ciągłej konserwacji w miarę ewolucji cykli pracy, zmian pól i skalowania zespołów.

💬 Te ograniczenia sprawiają, że zespoły często uzupełniają Agentforce o bardziej kompleksową platformę do zarządzania pracą (taką jak ClickUp!).

Jak uzupełnić Salesforce Agentforce o ClickUp?

Największym wyzwaniem związanym z każdym narzędziem do prognozy jest przekształcenie wniosków w działania.

Chociaż Einstein Copilot do prognozowania sprzedaży ujawnia kluczowe informacje, często pozostają one uwięzione w Salesforce, co powoduje rozbieżność między wiedzą a działaniem. Wypełnij lukę między wiedzą a działaniem dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI, takiemu jak ClickUp.

ClickUp łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy w jedną bezpieczną platformę, w której kontekstowa AI pełni rolę wbudowanej warstwy inteligencji. 🛠️

Wyprowadź prognozę poza Salesforce (bez eksportowania arkuszy kalkulacyjnych)

Nie wszyscy, którzy muszą brać udział w prognozie, spędzają cały dzień w Salesforce — zwłaszcza pracownicy działów finansów, operacyjnego i kierownictwa. Zamiast przesyłać zrzuty ekranu lub eksportować raporty, które natychmiast tracą aktualność, możesz tworzyć udostępniane, zawsze aktualne widoki pracy stojącej za liczbami, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Skonfiguruj pulpit nawigacyjny ClickUp, który prowadzi śledzenie stanu procesu sprzedaży i wskaźników KPI w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu interesariusze uzyskują jasny obraz:

Gdzie występuje trend w procesie sprzedaży

Co blokuje

Co się dzieje i

Na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności

Twoje zespoły finansowe i kierownicze muszą mieć wgląd w prognozy, ale nie korzystają z Salesforce. Zamiast eksportować nieaktualne raporty, stwórz dynamiczne, możliwe do udostępnienia widoki potencjalnych klientów za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Pulpity te zapewniają widok ogólny, wizualny na kondycję potencjalnych klientów, pobierając dane z całego obszaru roboczego. Możesz je udostępniać dowolnym osobom, niezależnie od tego, czy posiadają licencję Salesforce.

Działaj szybciej na podstawie analiz dzięki zadaniom, które można śledzić

Agentforce Assistant może sygnalizować ryzyko. Nie zarządza jednak samodzielnie realizacją.

ClickUp wypełnia tę lukę, przekształcając spostrzeżenia w konkretne zadania — wraz z właścicielami, terminami realizacji i widocznością.

Wykorzystaj informacje dotyczące sprzedaży, korzystając z funkcji zadań ClickUp, które umożliwiają przypisywanie i śledzenie zadań.

📌 Na przykład:

Transakcja przechodzi do statusu „W ryzyku” → utwórz zadanie ClickUp dla przedstawiciela handlowego.

Oczekuje na weryfikację prawną → przypisz zadanie odpowiedniej osobie odpowiedzialnej

Odnowienie umowy jest opóźnione → uruchom wyzwalacz listy kontrolnej eskalacji

Dzięki ClickUp Automatyzacjom możesz nawet ujednolicić te cykle pracy, aby działania następcze były realizowane konsekwentnie, a nie tylko wtedy, gdy ktoś o nich pamięta.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz pójść o krok dalej niż „utworzenie zadania”? Połącz te wyzwalacze z ClickUp Super Agents — zespołem współpracowników AI w ClickUp, którzy mogą podejmować działania w całym obszarze roboczym, korzystając z rzeczywistego kontekstu (zadań, dokumentów, komentarzy, pól i połączonych narzędzi). Twórz niestandardowych superagentów bez kodowania w ClickUp, aby uprościć i przyspieszyć codzienną pracę. 📌 Na przykład, gdy Salesforce oznaczy transakcję jako zagrożoną, superagent może automatycznie: Przygotuj gotową do wysłania wiadomość, aby przedstawiciel handlowy nie musiał zaczynać od zera.

Szybkie podsumowanie transakcji (co się zmieniło + co utknęło)

Pobierz najnowsze notatki, e-maile lub podsumowanie rozmów telefonicznych z obszaru roboczego ClickUp do zadania.

Zaproponuj najlepsze kolejne działanie (kontynuacja, kontakt z interesariuszami, doradztwo prawne, eskalacja do kierownictwa).

Ogranicz „rozproszenie kontekstu” dla przedstawicieli handlowych i menedżerów

Prognoza nie działa, gdy kluczowe informacje są rozrzucone po zbyt wielu miejscach: notatkach Salesforce, wątkach e-mailowych, wiadomościach Slack, podsumowaniach rozmów i losowych dokumentach. Przedstawiciele handlowi tracą nawet 60% czasu na szukanie szczegółów zamiast na realizację transakcji.

ClickUp pomaga zespołom scentralizować komunikację i pracę w jednej aplikacji.

Dzięki integracji ClickUp Salesforce zespoły mogą łączyć rekordy Salesforce z obszarem roboczym ClickUp. Wyszukuj i przeglądaj rekordy Salesforce, takie jak możliwości i kontakty, bez przełączania zakładek, dzięki czemu kontekst transakcji pozostaje dostępny podczas wykonywania pracy.

Dzięki kontekstowej pomocy AI ClickUp Brain przedstawiciele handlowi mogą:

Szybko podsumuj, co dzieje się z trwającymi transakcjami.

Pobierz kluczowe aktualizacje, które pomogą w realizacji transakcji, oraz

Uzyskaj potrzebne informacje bez konieczności przeszukiwania pięciu narzędzi.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie statusu transakcji i kluczowych aktualizacji dotyczących Twoich kont.

Możesz nawet @wspomnieć ClickUp Brain w komentarzu do zadania lub w wątku czatu, aby uzyskać podsumowanie statusu transakcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twój zespół nieustannie traci czas na pytania typu „Gdzie jest ten wątek?” i „Jakie są najnowsze informacje na temat tej transakcji?”, ClickUp Brain MAX może całkowicie zmienić sytuację. Ta superaplikacja AI na komputery stacjonarne nie tylko podsumowuje zawartość ClickUp — pomaga również wyszukiwać informacje w obszarze roboczym ClickUp i połączonych aplikacjach (takich jak Salesforce, Slack, e-mail i Dokumenty Google) z jednego miejsca.

Stwórz realistyczną prognozę (nie zrzut ekranu w wiadomości e-mail).

Prognozy to nie tylko liczby — to historie: co się zmienia, co utknęło w martwym punkcie i co wymaga podjęcia decyzji. Jednak ta narracja często zostaje uwięziona w spotkaniach, wiadomościach na Slacku lub jednorazowych prezentacjach.

Zamiast tego zespoły mogą tworzyć w ClickUp Docs dokument z aktualnymi prognozami, który jest na bieżąco aktualizowany i bezpośrednio powiązany z realizacją zadań. Komentarze i zatwierdzenia ClickUp są wbudowane w system, tworząc jedno źródło informacji dla wszystkich dyskusji dotyczących prognoz.

Zamień prognozy w realizacje dzięki Agentforce + ClickUp

Dokładna prognoza sprzedaży sprowadza się do trzech rzeczy: czystych danych, spójnego procesu i terminowego podejmowania działań na podstawie uzyskanych informacji. Asystenci AI, tacy jak Agentforce, są ogromną pomocą, zmniejszając nakład pracy ręcznej i wykrywając sygnały, które mogą umknąć ludziom. Najlepiej jednak działają, gdy połączy się je z dyscypliną w utrzymywaniu porządku w procesie sprzedaży.

Prawdziwa luka w prognozie polega na tym, że wiemy, że transakcja jest zagrożona, ale nie podejmujemy żadnych działań w tej sprawie.

Łącząc prognozy z systemem stworzonym do realizacji zadań, możesz przejść od reaktywnego działania pod koniec kwartału do powtarzalnego rytmu. W ten sposób zbudujesz siłę, która pozwoli Ci osiągać cele z pewnością siebie.

Chcesz wcześnie wykrywać ryzyko i szybciej reagować? Rozszerz cykl pracy z prognozami poza Salesforce.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo!

Często zadawane pytania (FAQ)

Einstein Forecasting to funkcja analizy predykcyjnej, która generuje automatyczne prognozy liczbowe, natomiast Copilot (obecnie Agentforce) to asystent AI oparty na rozmowie, który umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie podsumowań dotyczących prognoz.

Nie bezpośrednio. Odpowiedzi Agentforce są zawarte w Salesforce, więc udostępnianie ich zewnętrznym interesariuszom zazwyczaj wymaga eksportowania danych lub tworzenia oddzielnych raportów.

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne prognozy, Agentforce potrzebuje kompletnych rekordów szans sprzedaży, historii zarejestrowanych działań, takich jak e-maile i rozmowy telefoniczne, oraz danych dotyczących historycznych sukcesów i porażek Twojej organizacji.

Prognoza oparta na AI zapewnia ciągłe, obiektywne aktualizacje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, podczas gdy metody ręczne są statyczne i opierają się na subiektywnych ocenach poszczególnych przedstawicieli handlowych.