Jak zwiększyć liczbę pracowników z 10 do 50 bez utraty kultury organizacyjnej

Co tak naprawdę psuje się, gdy zespół się powiększa? Czy jest to kultura, czy brak struktury?

W przypadku 10 osób koordynacja działań jest naturalna. Kontekst jest udostępniany, decyzje mają widoczność, a kultura umacnia się poprzez codzienną pracę. Nie potrzebujesz systemów, ponieważ bliskość wystarcza.

Model ten przestaje działać wraz ze wzrostem zespołu.

Przy 30–40 pracownikach kontekst rozprzestrzenia się nierównomiernie. Teams zaczynają pracować w różny sposób. Nowi pracownicy uczą się poprzez obserwację, a nie dlatego, że wszystko jest jasno określone. Nic nie jest zepsute, ale spójność zaczyna się pogarszać.

W tym momencie kultura przestaje być wspólnym doświadczeniem, a staje się problemem operacyjnym.

Rozwój firmy z 10 do 50 pracowników wymaga zmian strukturalnych. Niepisane normy muszą stać się jasnymi systemami. Decyzje muszą mieć widoczność. Komunikacja musi przebiegać w przewidywalny sposób. Wiedza musi być przechowywana w miejscu bardziej niezawodnym niż pamięć.

W tym artykule opisano, jak zaprojektować te systemy w zakresie rekrutacji, komunikacji, zarządzania wiedzą i podstawowej infrastruktury, aby kultura nie uległa osłabieniu wraz ze wzrostem liczby pracowników.

Dlaczego skalowanie z 10 do 50 pracowników niszczy większość start-upów

Przy 50 pracownikach nie możesz polegać na rozmowach na korytarzu, aby wszyscy byli zgrani.

Po prostu dlatego, że nie wszyscy są już w tym samym pomieszczeniu. Zespół inżynierów rozwiązuje problemy, o których nie słyszysz. Dział marketingu prowadzi kampanie, o których dział sprzedaży nie wie. Nowy pracownik pyta: „Jak radzimy sobie z eskalacjami klientów?” i otrzymuje trzy różne odpowiedzi w zależności od tego, kogo zapyta.

Właśnie w tym momencie większość start-upów ponosi porażkę.

✅ Sprawdź fakty: Badania przeprowadzone przez Jordanę Valencię w Harvard Business Review wykazały, że firmy, które szybko się rozwijają, tracą spójność kulturową, chyba że liderzy celowo przeprojektują sposób przekazywania kultury w miarę rozwoju zespołu. Problem polega na tym, że mechanizmy, które ją stworzyły, przestają działać.

3 główne powody, dla których kultura startupowa ulega zniszczeniu wraz ze wzrostem Teams

Kultura zazwyczaj nie upada w spektakularny sposób. Upadek następuje w drobnych, codziennych momentach, których ludzie przestają dostrzegać. Pominięta aktualizacja. Decyzja, której nikt nie pamięta. Nowy pracownik zgaduje, zamiast być na tyle pewnym siebie, aby wiedzieć, gdzie szukać. W miarę powiększania się zespołów takie momenty się kumulują.

Poniższe trzy wzorce pokazują, gdzie większość kultur startupowych zaczyna się załamywać.

1. Rozrost pracy przejmuje kontrolę

Przy 10 osobach prawdopodobnie używasz 3-4 narzędzi: Slack do komunikacji, Dokumenty Google do współpracy i być może lekkiego narzędzia do śledzenia projektów. Wszyscy wiedzą, gdzie wszystko się znajduje, ponieważ nie ma jeszcze zbyt wielu rzeczy.

Przy 30-40 osobach liczba ta rośnie wykładniczo. Inżynieria korzysta z Jira. Marketing działa w Asana. Sprzedaż buduje wszystko w HubSpot. Finanse korzystają z oddzielnego narzędzia do budżetowania. HR wprowadza zazwyczaj zbyt drogie oprogramowanie HRMS.

Każde narzędzie ma sens osobno. Razem tworzą one Work Sprawl. Jest to nic innego jak fragmentacja pracy na niepołączonych platformach, która powoduje powstawanie silosów informacyjnych i zabija wydajność.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Nowa funkcja produktu jest omawiana w wątku na Slacku, który widzi tylko pięć osób.

Notatki ze spotkań są przechowywane w dokumencie Google, który nie jest nigdzie połączony.

Rzeczywiste zadanie znajduje się w Jira, gdzie marketing nigdy nie zagląda.

Trzy tygodnie później dział marketingu rozpoczyna kampanię promującą funkcję, która została opóźniona, a nikt im o tym nie powiedział.

Informacje istnieją, ale są one oderwane od decyzji, właścicieli i kolejnych kroków. Ludzie spędzają więcej czasu na wyszukiwaniu podsumowań niż na wykorzystywaniu ich do posuwania pracy do przodu.

Prawdziwa wartość nie polega tylko na gromadzeniu informacji. Wynika ona z utrzymania tych informacji w powiązaniu z pracą, którą wspierają. Gdy kontekst pozostaje bliski zadaniom i wynikom, zespoły mogą działać w sposób jasny, zamiast opierać się na domysłach.

📮ClickUp Insight: Według naszego raportu „State of the Productivity Report” pracownicy umysłowi tak często przełączają się między aplikacjami, że w skali tygodnia tracą wiele godzin skupienia, ponieważ ciągłe przełączanie się między zadaniami zmusza ich do wielokrotnego „restartowania” uwagi. W przypadku 30-osobowego zespołu spowolnienie wydajności szybko się kumuluje. Zamiast dodawać kolejne narzędzie, rozwiązaniem jest pojedynczy obszar roboczy, w którym zadania, dokumenty i komunikacja współistnieją. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ClickUp łączy Wszystko w jednym miejscu dla małych firm dzięki dedykowanemu pakietowi dla małych przedsiębiorstw. Dzięki temu, gdy ktoś zapyta „gdzie są specyfikacje projektu?”, istnieje jedno jasne źródło informacji, a nie 12 różnych zakładek. Zobacz, jak ClickUp łączy ponad 20 aplikacji w jedną platformę, zachowując jednocześnie kulturę organizacyjną! 👇🏼

📖 Więcej informacji: Jak ograniczyć przełączanie się między zadaniami

2. Załamanie się wzorców komunikacji

Początkowo, gdy w organizacji jest tylko 10 osób, komunikacja jest prosta. Masz jedno spotkanie standup. Być może jedno cotygodniowe spotkanie synchronizacyjne. Ważne aktualizacje pojawiają się na głównym kanale Slack, gdzie każdy może je zobaczyć.

Przy 40 osobach szybko się to psuje.

Masz teraz wiele zespołów o różnych harmonogramach, różnych priorytetach i różnych normach komunikacyjnych. Łatwy przepływ informacji, jaki miałeś przy 10 osobach? Zniknął. Zastąpiło go:

Aktualizacje ukryte w odpowiedziach w wątku

Decyzje podejmowane w prywatnych wiadomościach

„Chwila, kiedy to ustaliliśmy?” – takie momenty zdarzają się na każdym spotkaniu.

Najbardziej odczuwają to nowi pracownicy. Próbują oni poznać sposób funkcjonowania firmy, ale potrzebne im informacje są rozproszone, nieaktualne lub istnieją tylko w głowach niektórych osób. Rozwiązaniem jest stworzenie spójnych, przewidywalnych rytmów komunikacji, dzięki którym informacje będą przepływać przez firmę.

🛠️ Zestaw narzędzi: ClickUp pomaga scentralizować komunikację w miejscu, gdzie faktycznie odbywa się praca. Oznacza to, że ważne rozmowy nie znikają już w wątkach Slacka; są one dostępne w ClickUp Chat, bezpośrednio połączone z odpowiednimi zadaniami i projektami.

3. Znikająca wiedza plemienna

Twoi pierwsi pracownicy są chodzącymi bazami danych. Wiedzą, dlaczego podjęto określone decyzje, które opinie klientów wpłynęły na kształt produktu oraz znają niepisane zasady, które określają sposób funkcjonowania firmy.

W miarę rozwoju firmy pracownicy są coraz bardziej obciążeni obowiązkami. Uczestniczą w spotkaniach, zarządzają zespołami, gaszą pożary. Nie są już w stanie odpowiedzieć na każde pytanie „jak mamy...?”.

Później zobaczysz następujące informacje:

Rozmycie wiedzy : nowi pracownicy uczą się od innych nowych pracowników, a nie od osób, które były w firmie od dawna.

Utrata kontekstu : Połowa Twojego zespołu nie rozumie, dlaczego robisz coś w określony sposób; po prostu kopiują to, co widzieli.

Niespójne działania : bez wspólnego zrozumienia zespoły różnie interpretują „jak pracujemy”.

Decyzje w wąskim gardle: Wszystko nadal przechodzi przez pierwotną grupę 10 osób, ponieważ nikt inny nie zna kontekstu.

Rozwiązaniem jest przekształcenie wiedzy plemiennej w udokumentowane procesy i przeszukiwalne bazy wiedzy.

🤖 Uwaga: Kultura ulega zniszczeniu w momencie, gdy wdrożenie nowych pracowników staje się opcjonalne W momencie, gdy nowy pracownik musi zapytać trzy osoby, jak coś działa, Twoja kultura już uległa fragmentacji. Super Agent w ClickUp zapewnia spójność tam, gdzie ludzie nie są w stanie tego zrobić, zamieniając wdrażanie nowych pracowników w system, a nie przysługę. Każda rola uczy się w ten sam sposób, z tego samego źródła, poprzez te same cykle pracy. Kultura przestaje być zależna od pamięci i zaczyna się rozwijać zgodnie z planem. Poznaj Super Agenta, z którego korzysta nasz zespół sprzedaży, aby zapewnić spójny cykl pracy i udzielać odpowiedzi nowym pracownikom.

📖 Więcej informacji: Jak prowadzić skuteczne spotkania wszystkich pracowników

Jak zbudować fundamenty dla kultury skalowalnej

Widziałeś już, co się psuje. Oto jak temu zapobiec: zbuduj infrastrukturę, zanim będzie potrzebna.

Kiedy zespół jest mały, kultura funkcjonuje w głowach ludzi. Każdy przyswaja ją poprzez bliski kontakt. W miarę rozwoju firmy takie podejście przestaje działać. Potrzebujesz fundamentów: udokumentowanych systemów, scentralizowanych cykli pracy i dostępnej wiedzy, która będzie rosła wraz z liczbą pracowników.

Infrastruktura ta zaczyna się od miejsca przechowywania informacji.

Oto jak wypełnić luki i wprowadzić system, który wywrze namacalny wpływ na funkcjonowanie Twojej organizacji.

Kiedy informacje są przechowywane w zbyt wielu miejscach, kultura staje się domyślnie niespójna. Ludzie nie zachowują się inaczej, ponieważ nie zgadzają się z wartościami — zachowują się inaczej, ponieważ działają w oparciu o różne informacje.

Pierwszym krokiem jest konsolidacja miejsc, w których odbywa się praca, podejmowane są decyzje i przechowywana jest dokumentacja. W praktyce oznacza to centralizację:

Realizacja projektu

Dokumentacja

Decyzje i aktualizacje

Bieżące dyskusje związane z pracą

Gdy zadania, dokumenty i komunikacja są ze sobą połączone, decyzje pozostają związane z wynikami, zamiast znikać w historii czatu. W ten sposób kontekst przetrwa rozwój zespołu.

Rozwiązaniem jest scentralizowanie wszystkiego w jednym obszarze roboczym, gdzie zadania, dokumenty i komunikacja są ze sobą połączone.

Dla firm rozwijających się z 10 do 50 pracowników oznacza to, że informacje kluczowe dla kultury organizacyjnej są przechowywane w jednym, przeszukiwalnym hubie, a nie rozproszone w różnych narzędziach.

📺 Obejrzyj: Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ClickUp łączy aplikacje, dane i cykle pracy w jedną platformę. ClickUp Docs staje się Twoją żywą bazą wiedzy, zastępując rozproszone pliki w Dokumentach Google. Dzięki Enterprise Search + ClickUp Brain kontekst można przeszukiwać w zadaniach, rozmowach i dokumentach, dzięki czemu wiedza plemienna nie znika wraz z rozwojem zespołów. Połączanie dokumentów i rozmów bezpośrednio z zadaniami ClickUp sprawia, że decyzje są widoczne tam, gdzie faktycznie odbywa się praca, zapobiegając utracie kontekstu i zakłóceniom w koordynacji działań. Nasz dyrektor generalny, Zeb Evans, wyjaśnia jak budować systemy komunikacyjne, które można skalować w tym 8-minutowym wideo.

Zmień kulturę w żywą dokumentację

Większość firm dokumentuje kulturę zbyt późno, a kiedy już to robią, zamrażają ją w statycznym podręczniku, do którego nikt nie wraca.

Skalowalna kultura wymaga żywej dokumentacji. Oznacza to zapisywanie rzeczy w sposób, który zachęca do korzystania, aktualizowania i dyskusji, a nie do biernej konsumpcji.

Na tym etapie zespoły powinny wyraźnie udokumentować:

Wartości poparte prawdziwymi przykładami zachowań

Ramy podejmowania decyzji (kto decyduje o czym i w jaki sposób)

Normy komunikacyjne (kiedy stosować komunikację asynchroniczną, a kiedy spotkania)

Ścieżki eskalacji i praktyki dotyczące informacji zwrotnych

Kiedy ta dokumentacja towarzyszy codziennej pracy, staje się punktem odniesienia, a nie tylko formalnością.

📖 Więcej informacji: Jak tworzyć skuteczną dokumentację

Umożliw natychmiastowe wyszukiwanie wiedzy

Pierwsi pracownicy posiadają ogromną wiedzę ukrytą. W miarę powiększania się zespołu oczekiwanie, że będą oni ręcznie przekazywać tę wiedzę, jest nierealne i nie do utrzymania.

Wyszukiwalność jest pomostem między doświadczeniem a skalą. Zamiast kierować każde pytanie „jak możemy…?” do założycieli lub pierwszych pracowników, zespoły potrzebują sposobu na samodzielne uzyskiwanie odpowiedzi z prawdziwych, wiarygodnych źródeł.

ClickUp Brain umożliwia przeszukiwanie pamięci instytucjonalnej Twojego zespołu. Nowi pracownicy zadają pytania w języku naturalnym, np. „Jak postępujemy w przypadku wyjątków cenowych?”, a odpowiedzi są pobierane z całego obszaru roboczego: dokumentów, zadań, komentarzy – Wszystkiego.

Oznacza to:

Nowi pracownicy znajdują odpowiedzi w ciągu kilku sekund, a nie godzin.

Twoi doświadczeni pracownicy przestają być wąskim gardłem

Kultura pozostaje spójna, ponieważ wszyscy otrzymują te same informacje.

Nauka nie powinna wymagać pytania o zgodę. Wraz ze wzrostem zespołów nauka zostaje przerwana, gdy zależy od powiadomień Slacka, spotkań lub tego, kto akurat jest online. ClickUp Brain MAX to samodzielna aplikacja komputerowa, która zapewnia każdemu pracownikowi jedno miejsce do myślenia, zadawania pytań i działania. Ujednolica systemy w jednym interfejsie, pozwala użytkownikom mówić zamiast pisać dzięki funkcji Talk-to-Text i umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie informacji bez konieczności otwierania 5 narzędzi. Nauka staje się ciągła, samoobsługowa i zawsze dostępna, bez opóźnień spowodowanych hierarchią lub dostępnością. Gdy wiedza jest dostępna za pomocą jednej komendy, skalowanie nie spowalnia już pracy.

📖 Czytaj więcej: Jak ClickUp Brain zmienia wydajność zespołu

Uwidocznij cykle pracy

Kultura to nie tylko to, co mówisz. To to, co ludzie obserwują. Kiedy cykle pracy są ukryte, ludzie zgadują. Kiedy cykle pracy mają widoczność, uczą się, obserwując, jak praca faktycznie przebiega w firmie.

Widoczność oznacza, że ludzie mogą natychmiast sprawdzić:

Kto jest właścicielem czego

Jak podejmowane są decyzje

Jak naprawdę wygląda „zrobione zadanie”

Stan realizacji projektów

Tego rodzaju widoczność to infrastruktura, a nie mikrozarządzanie. Gdy praca odbywa się w ramach jednego systemu, widoczność staje się normą. Nowi członkowie zespołu nie potrzebują wyjaśnień dotyczących kultury; widzą ją w działaniu poprzez zadania, aktualizacje i decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym.

📖 Więcej informacji: Jak budować przejrzyste cykle pracy

Jak zdefiniować podstawowe wartości, które faktycznie skalują się wraz z zespołem

Niejasne wartości nie skalują się. Jeśli wartości Twojej firmy to przyjemne dla ucha frazy, takie jak „Cenimy doskonałość” lub „Bądź innowacyjny”, są one bezużyteczne, gdy nowy pracownik musi podjąć decyzję, a Ciebie nie ma w pokoju.

Co oznacza „doskonałość” przy wyborze między szybką wysyłką a dodaniem kolejnej funkcji? Jak wygląda „innowacyjność”, gdy klient prosi o coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś?

Wartości, które wydawały się oczywiste i zostały przyswojone przez 10 osób, muszą zostać jasno przekazane zespołowi liczącemu 50 osób. Nowi pracownicy nie byli świadkami początków firmy, więc muszą oni dokładnie wyjaśnić, jak te wartości przekładają się na praktykę. Jest to klucz do zapobiegania rozmyciu kultury organizacyjnej.

Wartości skalowalne są inne. Są wystarczająco konkretne, aby kierować decyzjami, i wystarczająco widoczne, aby przejawiać się w codziennych zachowaniach.

Aby Twoje wartości były możliwe do zrealizowania, zdefiniuj je za pomocą jasnych przykładów zachowań.

Kotwice behawioralne: Zdefiniuj, jak każda wartość wygląda w praktyce. Na przykład, jeśli wartością jest „przejrzystość”, kotwicą behawioralną może być „Informacje o postępach projektu udostępniamy na kanałach publicznych, a nie w prywatnych wiadomościach”.

Filtry decyzyjne: Twoje wartości powinny stanowić ramy, które pomagają ludziom samodzielnie dokonywać właściwych wyborów, wzmacniając autonomię i zaufanie.

Kryteria uznania: Powinieneś być w stanie bezpośrednio powiązać swoje wartości ze sposobem świętowania sukcesów i promowania członków zespołu, czyniąc je namacalną częścią rozwoju kariery.

Nie pozwól, aby Twoje wartości pozostały w zapomnianym podręczniku, który dział HR wysyła nowym pracownikom i którego nikt więcej nie czyta. Oto proces krok po kroku:

Stwórz dokument zawierający wartości firmy w ClickUp Docs , gdzie faktycznie odbywa się praca, a nie w statycznym pliku, o którym ludzie zapominają po wdrożeniu.

Zbieraj prawdziwe przykłady, historie powstania i oczekiwania dotyczące zachowań, aby wartości kierowały codziennymi decyzjami, a nie tylko rozmowami o kulturze.

Zachowaj wartości oparte na współpracy i aktualności, umożliwiając zespołom komentowanie, zadawanie pytań i udoskonalanie ich w miarę rozwoju firmy dzięki funkcjom komentarzy w wątku i współpracy ClickUp

Połącz wartości bezpośrednio z projektami, zadaniami wdrożeniowymi i cyklami pracy, aby nowi pracownicy od pierwszego dnia widzieli, jak przejawiają się one w rzeczywistej pracy.

Korzystaj z uprawnień i historii wersji, aby zachować przejrzystość, jednocześnie zachęcając do udziału.

Dokumentuj swoje procesy w sposób płynny dzięki opartym na AI dokumentom ClickUp.

Zamiast polegać na pamięci, spraw, aby wartości były łatwe do wyszukania i posiadające widoczność w obszarze roboczym, tak aby można było się do nich naturalnie odwoływać w codziennej pracy.

Kiedy wartości są dokumentowane, omawiane i konsekwentnie widoczne w narzędziach, z których Twój zespół korzysta na co dzień, mają one znacznie większe szanse przetrwać proces skalowania.

📊 Studium przypadku: Skalowanie systemów bez naruszania kultury Spędzaliśmy zbyt dużo czasu na aktualizowaniu różnych systemów, które nie komunikowały się ze sobą. Spowalniało to naszą pracę i zwiększało ryzyko, że coś zostanie przeoczone. Spędzaliśmy zbyt dużo czasu na aktualizowaniu różnych systemów, które nie komunikowały się ze sobą. Spowalniało to naszą pracę i zwiększało ryzyko, że coś zostanie przeoczone. Dla path8 Productions konsolidacja narzędzi to nie tylko kwestia szybkości. Chcieli zachować przejrzystość i spójność w miarę rozwoju zespołu. Kiedy wszyscy pracują w tym samym systemie, kultura nie zależy od tego, kto jest w pokoju. Przejawia się ona w samej pracy. Co się zmieniło Zastąpiliśmy 6 niepołączonych narzędzi jednym systemem ClickUp do zarządzania projektami, czatem, śledzeniem czasu i zasobami.

Ogranicz spotkania dotyczące statusu i zaktualizuj koszty ogólne o 60% , nie tracąc przy tym widoczności.

Przejście nastąpiło w mniej niż 8 tygodni, bez zakłóceń w pracy zespołów. Wpływ na kulturę Jedno wspólne źródło informacji zastąpiło nieformalną wiedzę i nieoficjalne aktualizacje.

Teams zorientowane na sposób wykonywania pracy, a nie tylko na to, jaka praca jest do wykonania.

Mniej spotkań oznaczało mniej wyjaśnień i więcej zaufania do widocznych postępów. Więcej informacji tutaj: Jak firma path8 Productions połączyła 6 narzędzi w jednym dzięki ClickUp

Sposoby na utrzymanie kultury podczas szybkiego rozwoju

Zbudowałeś infrastrukturę. Zdefiniowałeś wartości, które można wprowadzić w życie. Teraz nadszedł czas na realizację: upewnij się, że kultura nie ulegnie erozji, gdy zatrudnisz 20, 30, 40 nowych osób, których nie było, gdy zaczynałeś.

Infrastruktura i wartości tworzą fundament, ale kultura nie utrzymuje się sama; wymaga codziennych praktyk, które wzmacniają to, co ważne. Oto pięć praktyk, które faktycznie działają, nie dlatego, że brzmią dobrze, ale dlatego, że odnoszą się do konkretnych momentów, w których kultura ulega załamaniu podczas skalowania.

Niech kultura firmy będzie częścią każdej decyzji o zatrudnieniu

Kiedy desperacko poszukujesz kandydata na daną rolę, kuszące jest obniżenie poprzeczki w zakresie dopasowania kulturowego. „Potrzebujemy starszego inżyniera TERAZ” zamienia się w „Ta osoba ma świetne CV i może zacząć pracę w poniedziałek”.

To jest pułapka.

Niewłaściwie dobrany pracownik nie tylko nie wnosi żadnego wkładu, ale także aktywnie spowalnia pracę wszystkich innych. Zadaje pytania, które pokazują, że nie rozumie, w jaki sposób podejmowane są tutaj decyzje. Sprzeciwia się normom, które wszyscy inni zaakceptowali. Tworzy napięcia, które narastają w całym zespole.

Rozwiązanie? Systematyzacja oceny kultury w procesie rekrutacji.

Jak to zrobić:

Przygotuj uporządkowane pytania do rozmowy kwalifikacyjnej, które sprawdzają zgodność wartości, a nie tylko kompetencje. Jeśli „własność” jest wartością, zapytaj: „Opowiedz mi o sytuacji, w której rozwiązałeś problem, który nie należał do Twoich obowiązków”.

Zaangażuj w rozmowy kwalifikacyjne osoby, które w naturalny sposób uosabiają Twoje wartości, czyli „nosicieli kultury”.

Ustal kryteria odrzucenia w przypadku niezgodności, nawet jeśli umiejętności są wysokie.

💡Lista kontrolna ClickUp: Ujednolicenie procesu rekrutacji. Oto jak to zrobić: Użyj formularzy ClickUp , aby ujednolicić informacje zwrotne z rozmów kwalifikacyjnych.

Śledź kandydatów za pomocą zadań ClickUp i pól niestandardowych.

Pamiętaj, aby dodać „wynik dopasowania kulturowego”, aby uzyskać jasny, przejrzysty widok na zgodność.

Poproś ClickUp Brain o przeprowadzenie głębszej analizy i porównanie kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, gdy jest on gotowy. Otrzymasz gotowe do użycia informacje dla osób zaangażowanych w proces!

Zmień wartości w widoczne, codzienne nawyki

Wartości Twojej firmy nie mają znaczenia, jeśli istnieją tylko jako słowa na ścianie. Aby wartości miały rzeczywisty wpływ, muszą przejawiać się w codziennym zachowaniu zespołu, co oznacza operacjonalizację wartości poprzez włączenie ich bezpośrednio do cykli pracy.

Jeśli cenisz sobie przejrzystość, powinieneś domyślnie udostępniać aktualizacje dotyczące projektów całemu zespołowi. Kiedy widzisz, że ktoś demonstruje podstawową wartość, publicznie wyraź swoje uznanie w miejscu widocznym dla wszystkich.

Wbuduj swoje wartości w podstawowe procesy, od sposobu prowadzenia spotkań po udzielanie informacji zwrotnych i podejmowanie kluczowych decyzji na wcześniejszym etapie:

Cotygodniowe spotkania wszystkich pracowników : utrzymuj wszystkich w połączeniu z ogólną sytuacją

Spotkania zespołu : spójny format, przewidywalna częstotliwość

Asynchroniczne aktualizacje: dla zespołów rozproszonych, które nie mogą synchronizować się w czasie rzeczywistym.

Spraw, aby Twoje wartości stały się widocznymi, filtrowalnymi częściami codziennej pracy, oznaczając zadania i projekty konkretnymi wartościami, które reprezentują. Aby w pełni włączyć to do cyklu pracy, przeprowadź retrospektywy zespołowe, podczas których otwarcie omówisz, w jaki sposób Twoje wartości znalazły odzwierciedlenie w ostatnim projekcie lub nie. ClickUp Tablice świetnie się do tego nadają!

💡Porada dla profesjonalistów: Zautomatyzuj kluczowe, ale powtarzalne części procesu dzięki ClickUp Automatyzacji. Cotygodniowe aktualizacje i agendy spotkań są tworzone i przypisywane automatycznie; nic nie umyka uwadze.

Automatycznie rozpoznawaj zachowania zgodne z wartościami dzięki powiadomieniom lub wyzwalaczom potwierdzającym wykonanie określonych czynności. Skorzystaj z funkcji AI Assign, AI Prioritize i AI Cards w ClickUp, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami i uzyskać natychmiastowy wgląd w dane w czasie rzeczywistym.

Wzmocnij rolę nosicieli kultury w całej organizacji

Nie możesz być jedyną osobą przekazującą kulturę. W miarę rozwoju firmy stajesz się wąskim gardłem.

Nosicielami kultury nie są osoby, które mają tytuł „kultura” w swoim tytule stanowiska. Są to osoby, które w naturalny sposób ucieleśniają wartości firmy w codziennej pracy. To do nich nowi pracownicy instynktownie zwracają się po radę. To oni nadają ton podczas spotkań. To oni zwracają uwagę, gdy coś wydaje się nie tak.

Jak je rozpoznać:

Konsekwentnie demonstrują Twoje wartości bez konieczności podpowiedzi.

Nowi pracownicy w naturalny sposób zwracają się do nich po wskazówki.

Pracownicy zabierają głos, gdy decyzje lub zachowania są niezgodne z normami firmy.

Są szanowani we wszystkich działach, nie tylko w ramach własnego zespołu.

Jeśli nie wzmocnisz formalnie pozycji nosicieli kultury, Twoja kultura stanie się niespójna. Różne zespoły będą miały różne interpretacje tego, jak powinna wyglądać praca. Nowi pracownicy będą otrzymywać sprzeczne sygnały dotyczące tego, co naprawdę ma znaczenie. Z czasem nosiciele kultury wypali się, będąc nieformalnymi osobami, do których zwraca się o pomoc, ale nie mającymi uznania ani autorytetu. Oto jak właściwie wzmocnić ich pozycję:

Uznaj ich formalnie Przyznaj im oficjalne role w procesie wdrażania nowych pracowników, dyskusjach dotyczących kultury organizacyjnej i decyzjach dotyczących zatrudnienia. Nie jest to funkcja honorowa. To prawdziwa odpowiedzialność, która wiąże się z realnym wkładem. Daj im głos Włącz ich w rozmowy, które mają wpływ na kulturę firmy, takie jak zmiany organizacyjne, decyzje dotyczące polityki i udoskonalenia wartości. Ich perspektywa ma znaczenie, ponieważ doświadczają jej na co dzień. Zapewnij im wsparcie Zapewnij im kontekst, zasoby i uprawnienia niezbędne do kształtowania norm zespołowych. Oznacza to dostęp do informacji dotyczących całej firmy, pozwolenie na współtworzenie dokumentacji dotyczącej kultury oraz wsparcie kierownictwa w przypadku zgłaszania przez nich kwestii związanych z kulturą.

Jak to zrobić: Zorganizuj dedykowane przestrzenie ClickUp, aby dać swoim pracownikom jasną własność nad projektami i zasobami związanymi z kulturą, czyniąc ich aktywnymi uczestnikami skalowania kultury. W ten sposób możesz wzmocnić pozycję nosicieli kultury, umożliwiając im kształtowanie kultury firmy poprzez zapewnienie im widoczności w inicjatywach obejmujących całą firmę oraz możliwość wnoszenia wkładu w centralną dokumentację kultury za pomocą funkcji uprawnień i udostępniania ClickUp.

Różne narzędzia tworzą różne cykle pracy. Różne cykle pracy tworzą różne normy. Zanim się zorientujesz, masz trzy subkultury działające w oparciu o zupełnie różne założenia dotyczące „tego, jak tutaj pracujemy”.

Wyzwanie Rozproszone narzędzia ClickUp Converged Workspace Wdrażanie nowych pracowników Przeszukuj wiele aplikacji w poszukiwaniu kontekstu Wszystko, co można wyszukać w jednym miejscu Współpraca między zespołami Kontekst utracony między narzędziami Praca i komunikacja w połączeniu Wiedza instytucjonalna Uwięzione w głowach poszczególnych osób lub rozproszonych dokumentach ClickUp Brain natychmiast wyświetla odpowiedzi Spójność procesów Każdy zespół działa inaczej Szablony i automatyzacje standaryzują cykl pracy.

Jest to nieplanowane rozprzestrzenianie się narzędzi i platform bez nadzoru, prowadzące do marnowania pieniędzy, powielania wysiłków i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jeśli różne zespoły używają różnych narzędzi AI, wiedza instytucjonalna staje się rozproszona, niespójna i trudna do zarządzania.

Aby osiągnąć powodzenie w zwiększeniu liczby pracowników z 10 do 50 bez utraty kultury organizacyjnej, należy zbudować infrastrukturę, która zapewni wszystkim połączenie i spójność. Jednolite, ujednolicone obszary robocze tworzą jednolity, ujednolicony sposób pracy.

📖 Więcej informacji: Czym jest rozrost narzędzi i jak można go uniknąć

6 typowych pułapek kulturowych, których należy unikać podczas skalowania

W trakcie szybkiego rozwoju firmy z 10 do 50 pracowników łatwo jest wpaść w typowe pułapki, które mogą nieumyślnie osłabić kulturę, którą starasz się chronić.

Świadomość tych pułapek to pierwszy krok do ich uniknięcia:

Zakładanie, że kultura utrzyma się sama: Twoja kultura wymaga aktywnego, świadomego utrzymania. Nieformalne praktyki, które sprawdzały się w małym zespole, nie będą wystarczające w miarę rozwoju firmy; musisz dostosować się i zbudować nowe systemy.

Zatrudnianie pod kątem szybkości, a nie dopasowania: Pośpieszne obsadzanie stanowisk nieodpowiednimi pracownikami osłabi kulturę firmy i spowoduje wewnętrzne tarcia, które ostatecznie spowolnią ją znacznie bardziej niż brak pracowników.

Nadmierna dokumentacja bez stosowania w praktyce: 50-stronicowy podręcznik kultury organizacyjnej jest bezużyteczny, jeśli kierownictwo nie stosuje tych wartości w swoich codziennych działaniach i decyzjach.

Centralizacja własności kultury: Jeśli kultura stanie się „zadaniem działu HR”, będzie postrzegana jako biurokratyczna i oderwana od zespołu. Każdy w organizacji musi czuć się odpowiedzialny za jej własność.

Ignorowanie subkultur: W miarę powstawania nowych zespołów w naturalny sposób rozwijają one własne, unikalne normy i rytuały. Chociaż może to być zdrowe, jeśli nie zostanie to skontrolowane, może prowadzić do powstania silosów organizacyjnych i braku zgodności z podstawowymi wartościami firmy.

Pozwalanie narzędziom na fragmentację zespołu: Kiedy różne zespoły korzystają z różnych narzędzi, nieuchronnie rozwijają różne sposoby pracy. Ta fragmentacja technologiczna prowadzi bezpośrednio do fragmentacji kulturowej.

Powodzenie w skalowaniu kultury firmy sprowadza się do celowego dokumentowania, spójnych rytmów komunikacji, wzmocnionych nosicieli kultury i ujednoliconych systemów. Firmy, które zachowują swoją wyjątkową tożsamość pomimo szybkiego wzrostu, to te, które traktują kulturę jako system, który należy zaprojektować, a nie atmosferę, na którą należy liczyć.

Kompletny przewodnik po tworzeniu planu działania dotyczącego skalowania kultury organizacyjnej

Skalowanie kultury z 10 do 50 pracowników polega na konsekwentnych, świadomych wyborach dotyczących budowania infrastruktury, definiowania wartości, zatrudniania pracowników i strukturyzowania pracy. Oto lista kontrolna, która może Ci w tym pomóc:

Jeśli zatrudniasz 10–15 osób (budujesz fundamenty):

Udokumentuj swoje wartości za pomocą przykładów zachowań, zanim zapomnisz, dlaczego podjąłeś kluczowe decyzje.

Skoncentruj się na jednym obszarze roboczym, zanim rozrost narzędzi stanie się normalnym zjawiskiem.

Stwórz swoje pierwsze rytmy komunikacyjne (cotygodniowe spotkania wszystkich pracowników, formaty standup).

Zidentyfikuj nośniki kultury i powierz im formalne role w procesie rekrutacji.

Jeśli zatrudniasz od 15 do 30 osób (zapobieganie fragmentacji):

Sprawdź, gdzie znajdują się informacje, jeśli są one rozproszone w ponad 8 narzędziach, skonsoliduj je teraz.

Dodaj ocenę kultury do każdej decyzji o zatrudnieniu dzięki ustrukturyzowanej ocenie.

Stwórz żywą dokumentację, która będzie towarzyszyła pracy, a nie leżała w zapomnianych folderach.

Ustal jasne kryteria odrzucenia kandydatów, którzy nie pasują do kultury firmy, nawet jeśli mają duże umiejętności.

Jeśli zatrudniasz 30–50 osób (wzmacnianie na dużą skalę):

Wzmocnij rolę nosicieli kultury we wszystkich działach, nie tylko wśród kierownictwa.

Uwidocznij wartości w codziennych cyklach pracy poprzez uznanie i procedury.

Co kwartał przeglądaj i aktualizuj swój podręcznik kultury organizacyjnej, korzystając z opinii dystrybuowanych przez różne osoby.

Wykorzystaj automatyzację, aby wzmocnić rytmy, tak aby nic nie było zależne od pamięci założyciela.

Kultura nie znika. Gubi się w szumie informacyjnym.

Wraz z rozwojem zespołów kultura nie upada dlatego, że ludzie zapominają o wartościach. Upadek następuje, gdy sygnały dotyczące sposobu wykonywania pracy stają się niespójne. Trudniej jest podejmować decyzje. Kontekst zostaje utracony. Nowi pracownicy nie są pewni, która wersja „sposobu pracy” jest właściwa.

Zespoły, które skalują się w sposób przejrzysty, rozwiązują ten problem, projektując wszystko z myślą o jasności już na wczesnym etapie. Sprawiają, że praca ma widoczność, decyzje są trwałe, a wiedza łatwo dostępna, dzięki czemu właściwe zachowania są naturalnie wzmacniane, bez konieczności ciągłego wyjaśniania.

Właśnie tu pojawia się ClickUp. Łącząc zadania, dokumenty, komunikację i wiedzę w jednym obszarze roboczym, ClickUp pomaga rozwijającym się zespołom przekształcić zasady działania w codzienną praktykę.

Kiedy sposób pracy jest jasny, nie ma potrzeby chronić kultury. Rozwija się ona wraz z rozwojem firmy. Gotowy, aby zbudować swoją? Zacznij od ClickUp za darmo!

Często zadawane pytania

Ewolucja to celowe dostosowanie kultury organizacyjnej, które pozwala zachować podstawowe wartości, jednocześnie aktualizując praktyki w nowych kontekstach i większym zespole. Rozmycie to niezamierzone osłabienie kultury organizacyjnej, w wyniku którego wartości stają się niejasne lub niespójne, ponieważ nie były aktywnie podtrzymywane w trakcie rozwoju.

Zespoły zdalne i hybrydowe muszą przykładać jeszcze większą wagę do dokumentacji i rytmu komunikacji, ponieważ kultury nie da się przenieść poprzez fizyczną bliskość. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, która łączy pracę, komunikację i wiedzę, staje się niezbędną infrastrukturą dla silnej kultury rozproszonej.

Oba te elementy są ważne, ale należy priorytetowo traktować dopasowanie kulturowe w przypadku ról wymagających znacznej interakcji z zespołem lub uprawnień decyzyjnych, ponieważ wartości są znacznie trudniejsze do nauczenia niż umiejętności. W przypadku wysoce wyspecjalizowanych, niezależnych ról technicznych umiejętności mogą czasami mieć pierwszeństwo, ale jest to kompromis, który należy rozważyć ostrożnie.

Tak, odbudowa zniszczonej kultury jest możliwa, ale jest to znacznie trudniejsze niż jej utrzymanie. Wymaga to otwartego przyznania się do problemów, silnego ponownego zaangażowania się kierownictwa w określone wartości oraz wprowadzenia zmian strukturalnych, takich jak konsolidacja narzędzi lub nowe rytmy komunikacyjne, aby zapewnić wsparcie dla pożądanej kultury.