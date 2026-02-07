Jak AI dla agentów ubezpieczeniowych zmienia Twój dzień

Prawdopodobnie nie zostałeś agentem ubezpieczeniowym z zamiłowania do ręcznego wprowadzania danych.

Jesteś tu, aby chronić źródła utrzymania ludzi. Trudno jednak być zaufanym doradcą, gdy większość dnia pochłania praca administracyjna.

Ten kompromis w końcu staje się opcjonalny.

Inteligentni pracownicy ubezpieczeniowi wykorzystują AI dla agentów ubezpieczeniowych, aby odzyskać godziny w ciągu tygodnia. Mówimy tu o 37-procentowym wzroście wydajności dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, które zapychają nasz kalendarz. W tym artykule pokażemy, jak wykorzystać ten czas.

Oto jak wykorzystać automatyzację agencji ubezpieczeniowej, aby zwolnić czas i skupić się na wartościowych rozmowach, które zwiększą liczbę klientów, jednocześnie utrzymując porządek w ClickUp. ⏳

Czym jest AI dla agentów ubezpieczeniowych?

AI dla agentów ubezpieczeniowych to zestaw narzędzi, które automatyzują powtarzalne zadania, pozyskują informacje z danych klientów i personalizują interakcje z klientami. Nie jest to już technologia niszowa — 76% ubezpieczycieli wdrożyło już sztuczną inteligencję w co najmniej jednej funkcji biznesowej.

Jest to szczególnie pomocne w eliminowaniu rozproszenia kontekstu. Obecnie, aby odpowiedzieć na jedno pytanie klienta, musisz przełączać się między systemem CRM, Skrzynką odbiorczą, narzędziem do wyceny i systemem polis. Ciągłe przełączanie się między zadaniami pochłania ogromną ilość czasu.

Automatyzacja agencji ubezpieczeniowej pozwala odzyskać czas. Jednak sama automatyzacja cyklu pracy nie wystarczy. Potrzebna jest również warstwa inteligencji, która rozumie dane i reaguje w czasie rzeczywistym.

Kontekst pozostaje powiązany z pracą. Jeśli zmienia się zadanie, zmienia się odpowiedź. Podobnie aktualizacja dokumentu jest odzwierciedlana wszędzie. Nie musisz już łączyć informacji ani polegać na pamięci, aby zachować spójność.

W tle działa to dzięki trzem funkcjom:

Uczenie maszynowe pozwala wykrywać wzorce w danych, np. które potencjalne kontakty wymagają uwagi.

Przetwarzanie języka naturalnego pozwala zrozumieć pytania i generować podsumowania lub wiadomości e-mail.

Reguły automatyzacji pozwalają kontynuować pracę w oparciu o ustalone warunki.

W połączeniu z innymi narzędziami automatyzacja przestaje być tylko kolejnym narzędziem AI dla agentów ubezpieczeniowych, a staje się łącznikiem, który zapewnia płynność cyklu pracy.

Nasza sugestia: Przenieś działalność swojej agencji do zintegrowanego obszaru roboczego, takiego jak ClickUp! Umożliwia dostęp do ClickUp Brain — sztucznej inteligencji wbudowanej bezpośrednio w zadania, dokumenty i czaty zespołowe. Zamiast sprawdzać wiele narzędzi przed rozmową z klientem, możesz zadawać pytania i sprawdzać status polisy, przeszkody w odnowieniu, działania następcze i kolejne kroki w jednym miejscu. Wypróbuj ClickUp Brain już dziś! Pobierz informacje o zaległych i nadchodzących zadaniach w ClickUp.

Jak agenci ubezpieczeniowi wykorzystują AI w codziennych cyklach pracy?

AI pojawia się w drobnych, praktycznych aspektach codziennego życia. Oto, jak poprawia zarządzanie wiedzą w zakresie ubezpieczeń.

Zautomatyzuj komunikację z klientami i działania następcze

Kontynuacja działań związanych z klientami w branży ubezpieczeniowej jest nieodzowna, ale utrzymanie jej spójności może być kłopotliwe. Po wysłaniu oferty lub zgłoszeniu roszczenia kolejny krok zależy od zmian statusu i odpowiedzi klienta. Zapamiętywanie tej logiki lub poleganie na oddzielnym systemie przypomnień nie jest skalowalne.

Zamiast tego możesz dołączyć logikę działań następczych bezpośrednio do samej pracy, korzystając z automatyzacji ClickUp. Na przykład, gdy oznaczysz zadanie jako Wysłano wycenę, ClickUp może automatycznie utworzyć zadanie następcze zaplanowane na kilka dni później.

Wystarczy raz zdefiniować to za pomocą gotowej automatyzacji lub narzędzia AI Automation Builder, które pozwala opisać wynik prostym językiem, a następnie sprawdzić wyzwalacz i działanie przed opublikowaniem.

Skonfiguruj reguły w niestandardowym kreatorze automatyzacji za pomocą ClickUp Automations

To samo podejście ma zastosowanie w innych cyklach pracy AI dla ubezpieczeń:

Gdy polisa zbliża się do terminu odnowienia, można automatycznie utworzyć zadanie związane z kontaktem z klientem.

Jeśli roszczenie nie wykazuje żadnej aktywności przez określoną liczbę dni, ClickUp może je wyświetlić do przeglądu.

Po zawarciu polisy można przydzielić zadania związane z wdrożeniem i wysłać e-maile bez konieczności ręcznego przekazywania informacji.

Ponieważ te automatyzacje są powiązane z działaniami zadaniowymi, pozostają one zgodne z dotychczasowym sposobem działania Twojej agencji. Zadania mogą być przypisywane samodzielnie za pomocą dynamicznych osób przypisanych, e-maile mogą być wysyłane na podstawie działań związanych z zadaniami, a aktualizacje są rejestrowane automatycznie.

Gdy proces ulega zmianie, wystarczy raz dostosować regułę, a zostanie ona zastosowana wszędzie.

W praktyce oznacza to zazwyczaj ustawienie niewielkiego zestawu reguł, takich jak:

Utwórz zadanie dotyczące działań następczych kilka dni po wysłaniu wyceny.

Uruchom działania związane z odnowieniem polisy przed jej wygaśnięciem jako wyzwalacz.

Oznaczaj roszczenia, które nie zostały zaktualizowane w określonym czasie.

Przypisuj kroki wdrażania, gdy polisa jest wiążąca.

Rezultat: Dzięki tym zasadom działania następcze będą wynikiem wykonywanej pracy, a nie czymś, o czym trzeba pamiętać.

Usprawnij przetwarzanie roszczeń i dokumentację

Roszczenia nie wymagają ciągłej uwagi, ale wymagają terminowych kontroli. Problem polega na tym, że za każdym razem, gdy do nich wracasz, musisz się na nowo zorientować.

🔍 Czy wiesz, że... Mimo skrócenia średniego czasu naprawy szkód, koszty napraw wzrosły o 26% w ciągu ostatnich dwóch lat. Wraz ze wzrostem składek ubezpieczeniowych błędy i opóźnienia w rozpatrywaniu roszczeń są bardziej kosztowne niż kiedykolwiek.

W ClickUp Docs możesz przypisać każde roszczenie do jednego zadania i przechowywać wszystko, co się z nim wiąże, w połączonej przestrzeni. Formularze zgłoszeniowe, dokumenty uzupełniające, osie czasu i notatki są połączone z samym zadaniem, dzięki czemu roszczenie zawsze ma jasne źródło informacji.

Twórz powiązania między zadaniami a dokumentami w ClickUp Docs

Gdy dokumenty i komentarze się piętrzą, ClickUp Brain pomaga Ci szybciej je przetworzyć. Możesz poprosić go o podsumowanie dokumentacji roszczenia, wyszukanie kluczowych informacji, takich jak daty lub numery polis, lub o szybką aktualizację statusu przed rozmową z klientem.

Rozmowy telefoniczne również nie zakłócają tego przepływu. Podczas rozmowy z przewoźnikiem, rzeczoznawcą lub klientem ClickUp AI Notetaker może rejestrować rozmowę, generować transkrypcję i automatycznie przekształcać kolejne kroki w zadania.

Notatki te są rejestrowane w ClickUp Documents i pozostają połączone z cyklem pracy dotyczącym rozpatrywania roszczeń, dzięki czemu decyzje i elementy działania nie giną w notatkach ze spotkań lub osobistych notatnikach.

Rezultat: Możesz opracować zakończony cykl pracy dotyczący zarządzania roszczeniami, w którym dokumenty, aktualizacje i decyzje pozostają powiązane z samą pracą. Otwórz zadanie związane z roszczeniem w dowolnym momencie i zobacz, co się wydarzyło, co jest w toku i co należy zrobić dalej, bez konieczności przeszukiwania systemów lub odtwarzania kontekstu.

Generuj zawartość marketingową i spersonalizowane działania promocyjne.

Praca związana z marketingiem zawartości zazwyczaj jest wciskana pomiędzy Wszystko inne. Starasz się dopasować działania promocyjne do czasu, który pozostaje pomiędzy pracą dla klientów a odnawianiem umów.

Możesz jednak zlecić to zadanie ClickUp Super Agents, które zajmuje się sporządzaniem projektów i realizacją działań następczych.

Możesz stworzyć agentów, którzy będą pracować jak członkowie zespołu — będą pamiętać o Twoich odbiorcach, rozumieć Twoje obszary robocze i działać w tle. Zamiast za każdym razem udzielać podpowiedzi o AI, wystarczy raz przypisać intencję, a agenci będą generować, dostosowywać i udoskonalać zawartość w miarę postępu pracy.

Możesz na przykład stworzyć agenta marketingowego, który przygotowuje projekty komunikatów w oparciu o rodzaj polisy, ostatnią aktywność lub cele kampanii. Możesz @wspomnieć tego agenta w zadaniu ClickUp lub dokumencie, poprosić o konkretną zawartość i otrzymać projekt dostosowany do tonu i kontekstu Twojej agencji.

Spotkanie z Super Agentką z Libby w ClickUp, która przegląda zawartość w jej imieniu!

Oto jak to wygląda w praktyce:

Przykład zastosowania Podpowiedź dla agenta Wynik Segmentacja odbiorców „Utwórz wersje tego posta dla właścicieli małych firm i zamożnych klientów”. Dostosowane wiadomości bez konieczności przepisywania Kontakt w sprawie odnowienia umowy „Napisz przypomnienie o przedłużeniu polisy dla właścicieli domów, którzy ostatnio zgłosili roszczenie”. Treść wiadomości e-mail dostosowana do kontekstu i powiązana z historią klienta Zawartość edukacyjna „Przygotuj zarys wpisu na blogu dotyczącego zagrożeń związanych z jazdą samochodem zimą dla posiadaczy polis samochodowych”. Strukturalna zawartość, którą można publikować lub rozszerzać Lokalne poszukiwanie potencjalnych klientów „Napisz e-mail z ofertą dla właścicieli restauracji w moim mieście”. Działania oparte na lokalnym kontekście biznesowym

Dzięki świadomości obszarów roboczych super agenci nie traktują każdego zgłoszenia jako jednorazowego. Przypominają sobie poprzednie projekty, rozumieją bieżące kampanie i z czasem doskonalą swoje działania. Zachowujesz kontrolę, ale nie musisz już za każdym razem zaczynać od zera.

Rezultat: Twoje działania marketingowe pozostają spójne i spersonalizowane, nawet gdy priorytetem jest praca z klientami. Dzięki temu działania promocyjne nie zależą od znalezienia wolnego czasu.

Analizuj dane w celu oceny ryzyka i punktacji potencjalnych klientów.

Ustalanie priorytetów to codzienne zadanie. Decyzja o tym, na czym się skupić, zależy od zrozumienia aktywności potencjalnych klientów, terminów odnowienia umów i zaangażowania klientów. Bez jasnego widoku sytuacji podejmowanie tych decyzji staje się trudniejsze, niż powinno.

Panele ClickUp zapewniają widok tych danych na żywo, bez konieczności ręcznego tworzenia raportów. Wybierasz, co chcesz śledzić, a panele przekształcają to w wizualne raporty, które aktualizują się automatycznie wraz ze zmianami w pracy.

Możesz na przykład stworzyć pulpit nawigacyjny, który pokazuje, gdzie transakcje się nie powiodły, które potencjalne klienci szybciej się decydują i jak różne źródła działają w czasie. Możesz dodać widżety w stylu CRM, które pokazują klientów zbliżających się do odnowienia lub polisy, które mogą wymagać przeglądu, i zobaczyć ryzyko i możliwości w jednym miejscu.

Wizualizuj dane dotyczące cyklu pracy w ubezpieczeniach w panelach ClickUp Dashboards

ClickUp Brain zapewnia dodatkowy poziom widoczności. Patrząc na pulpit nawigacyjny, możesz zadawać bezpośrednie pytania, takie jak „Które potencjalne transakcje mają największe szanse na sfinalizowanie w tym miesiącu?” lub „Które odnowienia wymagają uwagi w tym tygodniu?”.

Brain odczytuje dane z pulpitu nawigacyjnego i dostarcza jasnych odpowiedzi, bez konieczności ręcznej interpretacji wykresów. Agenci mogą następnie wyznaczyć członka zespołu do monitorowania wzorców zaangażowania potencjalnych klientów lub zmian statusu w całym obszarze roboczym i proaktywnego ujawniania informacji.

Zamiast wielokrotnie sprawdzać pulpity nawigacyjne, otrzymujesz powiadomienia, gdy coś przekroczy próg, który jest dla Ciebie ważny.

Panele ClickUp pomagają: Priorytetyzacja potencjalnych klientów na podstawie rzeczywistego zaangażowania i historii

Wykrywanie ryzyka związanego z odnowieniem polisy , zanim przerodzi się ono w rezygnację klienta

Identyfikacja luk w zakresie ubezpieczenia w całym portfolio biznesowym

Skup się na działaniach, które mają największy potencjał oddziaływania. Dane, które generujesz w swojej codziennej pracy, są monitorowane w celu zapewnienia wsparcia dla podejmowania świadomych decyzji.

Podpowiedzi AI, z których agenci ubezpieczeniowi mogą skorzystać już dziś

Te podpowiedzi są gotowe do skopiowania i wklejenia w dowolnym narzędziu AI lub możesz pozwolić ClickUp Brain zająć się tą pracą. Pokażemy Ci również, jak to działa, gdy AI ma dostęp do informacji z obszaru roboczego na żywo.

Podpowiedzi dotyczące komunikacji z klientami

Skorzystaj z tych podpowiedzi, aby generować wiadomości dla klientów, które są dostosowane do konkretnego konta.

Podpowiedź 1: „Sporządź e-mail z działaniami następczymi dla [nazwa klienta], który trzy dni temu otrzymał wycenę [rodzaj ubezpieczenia]. Odnieś się do jego obaw dotyczących [konkretna obawa] i wyjaśnij [kluczową korzyść] w tonie doradczym”.

Oto przykładowa odpowiedź ClickUp Brain na tę zakończoną podpowiedź:

Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie treści wiadomości e-mail, aby nawiązać kontakt z klientem w odpowiednim czasie.

Dodatkowe podpowiedzi:

„Napisz przypomnienie o przedłużeniu polisy dla [nazwa klienta], której polisa samochodowa wygasa za 45 dni. Wspomnij o statusie bezszkodowym i zaproponuj przegląd zakresu ubezpieczenia”.

„Utwórz krótką aktualizację statusu dla [nazwa klienta], potwierdzającą otrzymanie [nazwa dokumentu] i opisującą kolejne kroki”.

Podpowiedzi dotyczące dokumentacji

Skorzystaj z tych podpowiedzi, aby skonsolidować kluczowe informacje w jednym miejscu, dzięki czemu nie będziesz musiał zbierać aktualnych informacji z e-maili przed ważną rozmową.

Podpowiedź 1: „Podsumuj kluczowe daty, kwoty ubezpieczenia i wyłączenia z załączników do dokumentów polisy w punktach”.

Podpowiedź ClickUp Brain o przeszukanie Twojego miejsca pracy w celu uzyskania najnowszych aktualizacji

Dodatkowe podpowiedzi:

„Utwórz briefing klienta na moją nadchodzącą rozmowę z [nazwa klienta], korzystając z ostatnich aktualizacji zadań i komentarzy”.

„Wyodrębnij numery polis, daty wejścia w życie i nazwiska ubezpieczonych z tych dokumentów i formatuj je w tabeli”.

Podpowiedzi marketingowe

Skorzystaj z tych podpowiedzi, aby tworzyć kontekstową, edukacyjną i dostosowaną do potrzeb klientów zawartość marketingową bez konieczności zaczynania od pustej strony.

Podpowiedź 1: „Napisz post na LinkedIn, wyjaśniający w jasny i doradczy sposób, czym jest ubezpieczenie parasolowe dla młodych rodzin”.

Generuj zawartość marketingową za pomocą ClickUp Brain

Dodatkowe podpowiedzi:

„Przygotuj trzy e-maile dla nowych właścicieli domów, wyjaśniające standardowy zakres ubezpieczenia w porównaniu z opcjonalnymi dodatkami”.

„Wymyśl pięć pomysłów na bloga dotyczących typowych błędów ubezpieczeniowych popełnianych przez osoby w wieku 30 lat”.

Podpowiedzi analityczne

Skorzystaj z tych podpowiedzi, gdy nie masz pewności, z kim najpierw skontaktować się w sprawie działań następczych, które odnowienia wymagają uwagi lub gdzie istnieją możliwości sprzedaży krzyżowej.

Podpowiedź 1: „Oznacz konta, które mogą skorzystać na przeglądzie polisy na podstawie ostatnich działań”.

Zautomatyzuj analizę raportów i zadań dzięki ClickUp Brain

Dodatkowe podpowiedzi:

„Zidentyfikuj klientów, których umowy wygasają w ciągu najbliższych 90 dni i którzy nie odpowiedzieli na kontakty w ciągu ostatnich 30 dni”.

„Na podstawie mojej listy klientów zidentyfikuj konta z ubezpieczeniem samochodowym, ale bez ubezpieczenia dodatkowego, i podsumuj potencjalne możliwości sprzedaży krzyżowej”.

Dlaczego te podpowiedzi działają lepiej w ClickUp?

Podpowiedzi dają lepsze wyniki, gdy AI ma dostęp do rzeczywistego kontekstu. W ClickUp Brain może odczytywać zadania, dokumenty, komentarze i pulpity nawigacyjne zamiast polegać na wklejonym tekście. Dzięki temu wyniki odzwierciedlają rzeczywistą aktywność klienta, a nie ogólne założenia.

Wykorzystaj te podpowiedzi jako punkt wyjścia. Im bardziej Twój obszar roboczy odzwierciedla sposób, w jaki pracujesz, tym bardziej użyteczne będą wyniki.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% ich dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu ClickUp AI zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty są dostępne w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię!

Jak wdrożyć AI w swojej agencji ubezpieczeniowej

Najłatwiejszym sposobem na automatyzację procesów za pomocą AI jest stopniowe jej wprowadzanie.

Próba zmiany wszystkiego naraz powoduje napięcia związane z ograniczeniami budżetowymi, zakłóceniami w cyklu pracy i obawami dotyczącymi zgodności z przepisami. Podejście etapowe pozwala szybko udowodnić wartość rozwiązania i rozwijać się z pewnością siebie.

Krok 1: Zacznij od jednego cyklu pracy, który spowalnia Twoją pracę.

Wybierz jedno, najbardziej uciążliwe zadanie i popraw je, zanim zajmiesz się czymkolwiek innym. W przypadku większości agencji jest to albo kontakt z klientami, albo dokumentacja roszczeń. Wybierz jeden cykl pracy, popraw go od początku do końca i upewnij się, że pozwala on zaoszczędzić czas, zanim rozszerzysz go na inne obszary.

Kiedy już wiesz, co chcesz poprawić, zastanów się, gdzie AI będzie działać. Narzędzia, które nie są częścią Twojego głównego cyklu pracy, zwiększają koszty. Poszukaj ustawień, w których AI działa razem z zadaniami, dokumentami i danymi klientów, żeby nie trzeba było odtwarzać kontekstu.

Krok 3: Przygotuj dane przed dodaniem funkcji inteligentnych

Przed wprowadzeniem dalszej automatyzacji upewnij się, że podstawy są na swoim miejscu. Spójne nazwy klientów, jasne identyfikatory polis i prosta struktura folderów mają ogromne znaczenie. Nie wymaga to całkowitej przebudowy, a jedynie wystarczającej spójności, aby AI mogła dokładnie odczytywać i tworzyć połączenia informacji.

Krok 4: Wprowadź AI poprzez małe, powtarzalne działania

Wprowadź AI poprzez małe, powtarzalne działania, które Twój zespół może szybko wdrożyć, takie jak przypomnienia lub podsumowania. Gdy staną się one rutyną, dodaj bardziej zaawansowane cykle pracy, takie jak wieloetapowa automatyzacja lub analizy. Wdrożenie będzie trwałe, gdy zmiany będą wprowadzane stopniowo.

Stopniowe wprowadzanie nowych funkcji działa lepiej niż wymaganie od zespołu, aby z dnia na dzień zmienił sposób pracy.

Krok 5: Mierz wyniki

W miarę rozwoju firmy skup się na kluczowych wskaźnikach wydajności, które mają znaczenie: oszczędności czasu przy wykonywaniu określonych zadań, poprawie spójności działań następczych, szybszym rozpatrywaniu roszczeń lub wyższym wskaźniku odpowiedzi klientów. Wyniki te wskazują, co działa, a gdzie warto zainwestować w przyszłości.

Krok 6: Dbaj o widoczność zgodności z przepisami od samego początku

W całym procesie należy skupić się na dokumentacji i identyfikowalności. Wybierz narzędzia, które łączą działania, decyzje i komunikację z konkretnymi rekordami z sygnaturami czasowymi i informacjami o własności. Gdy AI do zapewnienia zgodności i audytu jest wbudowana w cykl pracy, nie spowalnia ona później działania.

Praktyczne zastosowania AI dla agentów ubezpieczeniowych

Sztuczna inteligencja aktywnie zmienia sposób działania dzisiejszych ubezpieczycieli. Od skrócenia czasu realizacji roszczeń po usprawnienie decyzji dotyczących ubezpieczeń i oceny szkód spowodowanych katastrofami — wiodący ubezpieczyciele i firmy z branży insurtech wdrażają narzędzia AI, które w wymierny sposób zwiększają wydajność i jakość usług.

Poniżej przedstawiono cztery konkretne instancje zastosowania AI w branży.

Komunikacja z klientami generowana przez AI w Allstate

Duży ubezpieczyciel Allstate wykorzystuje generatywną AI do tworzenia wiadomości e-mail i komunikatów dla klientów na dużą skalę, a kierownicy programu dokonują raportowania, że wiadomości generowane przez AI są bardziej empatyczne i jaśniejsze niż te pisane przez ludzi. Ubezpieczyciele automatyzują obecnie dziesiątki tysięcy codziennych komunikatów, które wcześniej były zarządzane przez przedstawicieli handlowych, poprawiając przejrzystość i ograniczając nieporozumienia w działaniach następczych związanych z roszczeniami.

Błyskawiczna obsługa roszczeń przez AI Lemonade

Firma InsurTech Lemonade wdrożyła swoją sztuczną inteligencję „AI Jim” w celu automatyzacji przetwarzania roszczeń, słynącą z rozpatrywania prawdziwych roszczeń ubezpieczeniowych w zaledwie 2 sekundy poprzez przyjmowanie roszczenia, weryfikację warunków polisy, uruchamianie filtrów oszustw i wydawanie instrukcji płatniczych — wszystko to bez interwencji człowieka. Lemonade informuje, że znaczna część przepływu roszczeń przechodzi przez systemy sztucznej inteligencji, co znacznie skraca czas przetwarzania.

AI dla automatyzacji oceny szkód

Progressive wykorzystuje opartą na AI wizję komputerową do szacowania uszkodzeń pojazdów na podstawie zdjęć przesłanych przez klientów. Dzięki szkoleniu modeli na podstawie obszernej historii zdjęć szkód, systemy Progressive mogą generować wstępne automatyczne szacunki szkód, przyspieszając przetwarzanie pierwszych zgłoszeń szkód i skracając czas ręcznej weryfikacji na wczesnych etapach likwidacji szkód.

Dane geoprzestrzenne wspomagane przez AI do oceny szkód spowodowanych katastrofami

Australijski ubezpieczyciel Suncorp prowadzi centrum zarządzania katastrofami wspomagane przez AI, które nakłada obrazy geoprzestrzenne w czasie rzeczywistym na dane klientów i roszczenia, aby ocenić szkody spowodowane burzami i powodziami. System ten przyspiesza wycenę nieruchomości po klęskach żywiołowych poprzez porównanie obrazów sprzed i po wydarzeniu, pomagając ubezpieczycielom szybciej oszacować skutki i szybciej rozpocząć proces wypłaty odszkodowań.

Czy agenci ubezpieczeniowi mogą ufać AI?

AI jest najbardziej niezawodna, gdy zajmuje się pracami w zakresie wsparcia, a nie podejmowaniem decyzji.

Jest przydatna do sporządzania działań następczych, podsumowywania akt roszczeń, wyciągania szczegółów z dokumentów lub podkreślania wzorców i korelacji w danych. Nie powinna być ostatecznym źródłem informacji na temat wyjaśnień dotyczących zakresu ubezpieczenia lub zaleceń. Te nadal wymagają Twojej weryfikacji.

Ponadto, chociaż AI może generować właściwe informacje, mogą one być również błędne lub niekompletne, jeśli kontekst jest fragmentaryczny. Najbezpieczniejszym sposobem pracy jest traktowanie jej wyników jako wstępnych. Pozwól jej zebrać wszystkie elementy, a następnie zastosuj własną ocenę, zanim cokolwiek trafi do klienta. Pozwala to zachować szybkość działania bez uszczerbku dla poprawności.

Po zapewnieniu dokładności kolejną kwestią jest zarządzanie danymi. Informacje o klientach są poufne i nie wszystkie narzędzia AI obsługują je w sposób spójny. Przed rozpoczęciem korzystania z jakiegokolwiek systemu należy wiedzieć, gdzie trafiają dane, kto ma do nich dostęp i czy działania są rejestrowane.

Sztuczna inteligencja działająca w kontrolowanym obszarze roboczym, na przykład ClickUp Brain w ekosystemie ClickUp, sprawia, że odpowiedzi te są łatwiejsze do zweryfikowania niż w przypadku narzędzi, które mogą wysyłać dane w inne miejsca.

Patrząc na to z tej perspektywy, oczywiste jest, że nie można polegać wyłącznie na AI. Należy sprawdzić, czy jest ona wykorzystywana w jasno określonych limitach, weryfikowana przez ludzi i oparta na systemach, które już kontrolujesz. AI zmniejsza nakłady związane z Twoją rolą, gdy warunki te są spełnione.

Co to oznacza dla agentów ubezpieczeniowych

Wydajność agentów ubezpieczeniowych wzrasta, gdy rutynowe zadania nie konkurują już z rozmowami z klientami o Twoją uwagę.

W całym tym przewodniku wzór jest spójny: gdy działania następcze uruchamiają się automatycznie jako wyzwalacze, roszczenia są dokumentowane w jednym miejscu, kontakty pozostają istotne, a raportowanie nie wymaga ręcznego wysiłku, łatwiej jest zarządzać swoim dniem. AI działa najlepiej, gdy pozostaje blisko pracy, którą już wykonujesz, i zmniejsza koordynację, a nie gdy dodaje kolejną warstwę do zarządzania.

Jeśli celem jest poprawa wydajności agentów ubezpieczeniowych, kolejny krok jest prosty: zacznij od obszaru roboczego takiego jak ClickUp, który zapewnia wsparcie dla istniejących cykli pracy, zamiast je zastępować.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo, aby osiągać postępy bez ciągłego przełączania się między zadaniami.

Często zadawane pytania (FAQ)

Nie, AI nie zastępuje agentów ubezpieczeniowych. Zajmuje się ona zadaniami administracyjnymi i powtarzalnymi, takimi jak działania następcze i raportowanie, dzięki czemu agenci mogą poświęcić więcej czasu na doradzanie klientom, przeglądanie zakresu ubezpieczenia i zarządzanie złożonymi sprawami, które wymagają oceny sytuacji i zaufania.

Narzędzia AI zazwyczaj wykonują pojedyncze funkcje, takie jak tworzenie wiadomości e-mail, podczas gdy automatyzacja cyklu pracy AI łączy wiele kroków w celu przeprowadzenia procesu od początku do końca. Wyzwala działania, przenosi dane między systemami i utrzymuje kontekst w całym cyklu życia klienta bez ręcznej interwencji.

Agencje mierzą wzrost wydajności dzięki AI, śledząc wyniki operacyjne. Typowe wskaźniki to oszczędność czasu poświęcanego na rutynowe zadania, większa spójność działań następczych, szybszy czas reakcji, mniej zablokowanych roszczeń lub odnowień oraz możliwość obsługi większej liczby klientów bez zwiększania liczby pracowników.

Główne zagrożenia to nieprawidłowe wyniki, niska jakość danych i obawy dotyczące prywatności. Zawartość generowana przez AI powinna być zawsze sprawdzana przed wykorzystaniem przez klienta, zwłaszcza w przypadku szczegółów dotyczących zakresu ubezpieczenia lub polisy. Agencje potrzebują również narzędzi, które zapewniają bezpieczeństwo danych klientów, możliwość ich kontroli i ograniczenie dostępu do nich do kontrolowanych systemów.