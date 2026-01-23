Czy LinkedIn Premium jest tego wart? Zalety, wady i alternatywy

Z ponad 1,2 miliardem użytkowników w ponad 200 krajach LinkedIn jest największą platformą networkingową dla profesjonalistów na świecie.

Podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych, Twoja profesjonalna obecność na tej platformie ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy poszukujesz klientów, nowych możliwości zatrudnienia, talentów czy rozmów kwalifikacyjnych, LinkedIn odgrywa kluczową rolę.

Oczywiście, konto LinkedIn Premium może zapewnić większy dostęp i więcej informacji.

Jednak trudna część zarządzania rozmowami i kontynuacją działań pozostaje całkowicie w Twoich rękach.

Jeśli zastanawiasz się, jak zwiększyć swoją obecność na LinkedIn dzięki koncie Business Premium, ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie.

Co oferuje LinkedIn Premium

LinkedIn oferuje plany premium w 4 podstawowych kategoriach: Kariera, Biznes, Sprzedaż i Rekrutacja. Każdy z nich ma określony cel i oferuje odrębny zestaw funkcji, podkategorie i ceny.

Oto krótki przegląd każdego planu i jego kluczowych funkcji 👇

Plan premium Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny (w przybliżeniu)* Kariera premium Osoby poszukujące pracy, profesjonaliści rozważający role zawodowe Zobacz wszystkich osób, które przeglądały Twój profil, 5 kredytów InMail, informacje o kandydatach do pracy, dane dotyczące wynagrodzeń, dostęp do LinkedIn Learning. ~29,99 USD/miesiąc Premium Business Założyciele, konsultanci, niezależni specjaliści Unlimited liczba osób przeglądających profil, informacje biznesowe, zaawansowane filtry wyszukiwania, 15 kredytów InMail. ~59,99 USD/miesiąc Sales Navigator Przedstawiciele handlowi, założyciele zajmujący się działaniami zewnętrznymi, partnerstwa Zaawansowane wyszukiwanie potencjalnych klientów i kont, powiadomienia o potencjalnych klientach, integracje CRM, limit 50 wiadomości InMail. ~99,99 USD/miesiąc Recruiter Lite Menedżerowie ds. rekrutacji i rekruterzy Zaawansowane wyszukiwanie kandydatów, informacje dotyczące rekrutacji, InMail, śledzenie kandydatów ~170 USD/miesiąc

👀 Czy wiesz, że... Średni wskaźnik odpowiedzi na zimne e-maile wynosi 5,1%, podczas gdy wiadomości prywatne na LinkedIn osiągają 10,3%, czyli dwukrotnie wyższy poziom zaangażowania. Mimo to 90% wysyłanych wiadomości nadal trafia do skrzynek e-mailowych.

Zalety LinkedIn Premium

Zapoznajmy się z zaletami LinkedIn Premium, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji.

Zwiększona widoczność i statystyki profilu

Dzięki LinkedIn Premium możesz sprawdzić, kto miał widok na Twój profil (do 365 dni wstecz) i w jaki sposób Cię znaleźli – poprzez wyszukiwanie, kanał informacyjny, udostępnianie połączeń lub strony firmowe. Ta informacja ma znaczenie, gdy potrzebujesz przewagi wynikającej z bycia pierwszym.

Na przykład:

Kiedy menedżer ds. rekrutacji ma widok na Twój profil → skontaktuj się z nim za pomocą spersonalizowanej wiadomości prywatnej, przedstawiając się lub wyrażając zainteresowanie stanowiskiem.

Kiedy potencjalny klient lub lead sprawdza Twoją profil → natychmiast skontaktuj się z nim, póki jesteś jeszcze w centrum jego uwagi.

Kiedy rekruterzy szukają osób o określonych umiejętnościach → wiesz dokładnie, które słowa kluczowe generują ruch i możesz odpowiednio zoptymalizować swój profil.

Konta Premium Business otrzymują również złotą odznakę na swoich profilach, która może świadczyć o wiarygodności potencjalnych pracodawców i klientów. Możesz również przeglądać profile anonimowo i przeprowadzać nieograniczoną liczbę wyszukiwań, filtrując według tytulu, wielkości firmy, lokalizacji, branży lub zestawu umiejętności.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj szablonów do śledzenia potencjalnych klientów, aby segmentować połączenia na LinkedIn według poziomu zaangażowania. Dzięki temu nie będziesz traktować zimnych potencjalnych klientów tak samo jak ciepłych, gotowych do konwersji.

InMail do bezpośredniego kontaktu

Dzięki planom premium otrzymujesz 3 miesiące ciągłych kredytów InMail, które możesz wykorzystać do kontaktowania się z członkami LinkedIn spoza swojej sieci. Jest to pomocne, gdy próbujesz nawiązać kontakt z decydentami lub zespołami rekrutacyjnymi, którzy normalnie nie widzieliby Twojej prośby o nawiązanie połączenia.

Jednakże, oto kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o InMails ⚠️

Istnieją trzy rodzaje wiadomości InMail: Free, płatne (dla Sales Navigator i Recruiter Lite) oraz sponsorowane (platforma LinkedIn Ads).

InMail służy do nawiązania pierwszego kontaktu; nie możesz wysłać kolejnej wiadomości do tej samej osoby, chyba że odpowie ona na Twoją wiadomość.

Jeśli odbiorca odpowie w ciągu 90 dni, LinkedIn zwróci środki za wiadomość InMail na Twoje konto.

Wiadomości InMail mają limit 200 znaków w temacie i 1900 znaków w treści.

✏️ Notatka: Rekruterzy muszą utrzymać wskaźnik odpowiedzi na wiadomości InMail na poziomie co najmniej 13% dla 100 lub więcej wiadomości wysłanych w ciągu każdego 14-dniowego okresu oceny.

Zaawansowane wyszukiwanie i filtry potencjalnych klientów

LinkedIn Premium oferuje zaawansowane opcje wyszukiwania i filtrowania. Możesz zawęzić listę potencjalnych klientów lub kontrahentów według poziomu stanowiska, wielkości firmy, stażu pracy lub branży. Ma to znaczenie podczas tworzenia list kontaktowych, śledzenia wzorców zatrudniania konkurencji lub identyfikowania osób decyzyjnych w ramach celów.

Plan Dostępne filtry wyszukiwania i potencjalnych klientów Kariera premium Filtruj według firmy, lokalizacji, branży Premium Business Wyszukiwanie firm według branży, lokalizacji siedziby i liczby pracowników Wyszukiwanie potencjalnych klientów według obecnej/poprzedniej firmy i stanowiska Wyszukiwanie potencjalnych klientów według lokalizacji geograficznej, imienia i nazwiska oraz szkoły Sales Navigator Wszystko, co oferuje konto Premium Business, a dodatkowo: Wyszukiwanie potencjalnych klientów według stażu pracy, funkcji i ostatnich zmian w zatrudnieniu Wyszukiwanie według zainteresowań nabywców i wspólnych kontaktów Wyszukiwanie według sygnałów wskazujących na intencje nabywców Filtrowanie według niestandardowych list potencjalnych klientów/kont Wyszukiwanie firm według rocznych przychodów i liczby pracowników w działach Wyszukiwanie w zapisanych kontach i filtrowanie według niestandardowych list kont Wyszukiwanie firm zsynchronizowanych w systemie CRM Recruiter Lite Wyszukiwanie według tytułów, lokalizacji, firm, umiejętności i ocen Filtrowanie według szkół, branż i języków zaawansowane wyszukiwanie kandydatów z filtrami certyfikatów

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj wyszukiwania logicznego, aby tworzyć precyzyjne zapytania. Połącz słowa kluczowe z operatorami, aby filtrować dokładnie to, czego potrzebujesz: I : Wymaga wszystkich terminów (np. „sprzedaż I kierownik”)

LUB : Zawiera dowolny termin (np. „dyrektor generalny LUB założyciel”)

NIE : Wyklucza terminy (np. „kierownik NIE stażysta”)

Cytaty „”: wyszukuje dokładne frazy (np. „menedżer mediów społecznościowych”)

Nawiasy ( ): terminy grupujące dla złożonych wyszukiwań (np. „(sprzedaż LUB marketing)NIE kierownik”)

Nauka i rozwój

LinkedIn Premium oferuje dostęp do ponad 20 000 kursów prowadzonych przez ekspertów branżowych i skupiających się na najbardziej poszukiwanych obecnie umiejętnościach. Znajdziesz tu kursy na każdy temat — od formuł Excel po podstawy AI i zarządzanie projektami.

Większość z nich zawiera oceny, pliki ćwiczeń i transkrypcje wideo. Za każdym razem, gdy kurs jest zakończony, otrzymujesz certyfikat, który automatycznie wyświetla się na Twoim profilu LinkedIn wraz z odznaką weryfikacyjną.

Najważniejsze informacje o pracy i aplikacjach

Jako użytkownik premium możesz sprawdzić, jak Twoja aplikacja wypada na tle innych kandydatów. LinkedIn wskazuje brakujące umiejętności i doświadczenie oraz pokazuje, w jakim stopniu Twój profil odpowiada wymaganiom stanowiska.

Wady LinkedIn Premium

Czy LinkedIn Premium jest wart swojej ceny? Jeśli rozważasz wykupienie subskrypcji, zapoznaj się z wadami tej usługi.

Plany premium z wyższej półki

Koszty mogą szybko wzrosnąć, zwłaszcza jeśli nie jesteś aktywnie poszukujący pracy lub potencjalnych klientów. Oto, czego możesz się spodziewać:

Plan Ceny miesięczne* Ceny miesięczne (przy rozliczeniu rocznym)* Premium Careers 29,99 USD miesięcznie 19,99 USD/miesiąc Premium Business 59,99 USD/miesiąc 47,99 USD/miesiąc Sales Navigator Core 99,99 USD/miesiąc 79,99 USD/miesiąc Sales Navigator Advanced 149,99 USD/miesiąc 108,33 USD miesięcznie Recruiter Lite 170 USD/miesiąc 140 USD/miesiąc

Wszystkie plany obejmują miesięczną wersję próbną, ale musisz podać dane swojej karty kredytowej.

Funkcje mogą nie zostać faktycznie zrealizowane.

Lista usług oferowanych w ramach planów premium jest wyczerpująca i prawdopodobnie nie będziesz korzystać ze wszystkich z nich.

Musisz również wiedzieć, że:

Niski wskaźnik odpowiedzi : wysłanie wiadomości InMail nie gwarantuje odpowiedzi. Zwłaszcza jeśli wysyłasz gotowe szablony wiadomości, które nie wymagają dużego wysiłku, a Twój profil jest mało atrakcyjny. Jeśli Twoja grupa docelowa nie jest otwarta na wiadomości InMail, po prostu zmarnujesz swoje kredyty.

Przytłaczające zaawansowane wyszukiwanie : Zaawansowane filtry wyszukiwania mogą być zbyt rozbudowane, jeśli nawiązujesz kontakty towarzyskie lub ubiegasz się tylko o kilka ofert pracy miesięcznie. Większość osób poszukujących pracy nie musi filtrować wyników według liczby pracowników firmy lub stosowanych technologii — wystarczy podstawowe wyszukiwanie.

Zbędne przeglądanie prywatne: Jeśli użytkownik darmowego konta przegląda Twój profil w trybie prywatnym, nie zobaczysz jego danych, nawet jeśli masz konto premium. To sprawia, że funkcja „kto przeglądał Twój profil” nie ma sensu, bo spora część osób przegląda profile anonimowo.

Niewykorzystane kredyty InMail: Kredyty wygasają po trzech miesiącach, jeśli nie zostaną wykorzystane. Jeśli nie jesteś aktywnie poszukującymi pracy lub klientów, kredyty te będą się kumulować i znikną, zanim zdążysz je wykorzystać.

👀 Czy wiesz, że... Członkowie serwisu są o 87% bardziej skłonni do zaakceptowania Twojej wiadomości InMail, jeśli masz zakończony profil na LinkedIn. LinkedIn Premium nie przyniesie Ci żadnych korzyści, jeśli nie zbudujesz marki osobistej, z którą ludzie będą się identyfikować.

Funkcje AI o ograniczonej inteligencji

LinkedIn oferuje narzędzia AI we wszystkich swoich poziomach premium:

Message Assist: Generuj spersonalizowane wiadomości za pomocą AI, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wskaźnik odpowiedzi kupujących.

Account IQ i Lead IQ: skróć czas poszukiwań dzięki natychmiastowym, opartym na AI informacjom o kontach i potencjalnych klientach.

Analizy ofert pracy oparte na AI : oceń swoje dopasowanie do stanowiska i uzyskaj spersonalizowane wskazówki, które pomogą Ci wyróżnić się wśród rekruterów.

Asystent AI do tworzenia profilu: ulepsz swój profil i wyróżnij się, aby zyskać więcej możliwości.

Coaching i nauka oparte na AI: Uzyskaj spersonalizowane porady dotyczące kariery i rekomendacje dotyczące zasobów.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe podpowiedzi tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Czy LinkedIn Premium jest tego wart? Przykłady zastosowań

Ocena zalet i wad prowadzi nas do ostatecznego pytania: czy subskrypcja LinkedIn Premium jest tego warta?

Szczerze mówiąc, to zależy.

Dla niektórych profesjonalistów funkcje premium przekładają się bezpośrednio na zamknięte umowy lub oferty pracy. Dla innych to pieniądze wydane na narzędzia, których nigdy w pełni nie wykorzystają.

Kiedy warto skorzystać z konta Premium?

✅ Jeśli aktywnie korzystasz z bezpłatnego planu LinkedIn, aby budować markę osobistą i rozszerzać swoją sieć kontaktów, konto premium zwiększy Twoją wiarygodność. Dzięki oferowanym wskaźnikom i analizom możesz śledzić zaangażowanie i udoskonalać swoją strategię dotarcia do odbiorców.

Oto kilka instancji, w których konto Premium ma sens:

Kiedy warto skorzystać z LinkedIn Premium? Dlaczego to działa? Chcesz znaleźć pracę idealnie dopasowaną do swoich umiejętności Osoby poszukujące pracy, które aktywnie aplikują na wiele rolów, mogą dostosować swoje aplikacje, korzystając z informacji o kandydatach, i kontaktować się z menedżerami ds. rekrutacji za pomocą spersonalizowanych wiadomości InMail. Członkowie premium mają 2,6 razy większe szanse na zatrudnienie za pośrednictwem platformy. Masz budżet na inwestycję w zwiększenie skuteczności generowania leadów Zaawansowane filtry i rekomendacje potencjalnych klientów w Sales Navigator sprawiają, że poszukiwanie nowych klientów jest bardziej efektywne. Integracja z CRM usprawnia działania marketingowe i zarządzanie potencjalnymi klientami, skracając czas potrzebny na poszukiwania o kilka godzin. Zatrudniasz pracowników na wiele roli jednocześnie Zaawansowane funkcje wyszukiwania kandydatów, foldery projektów i kredyty InMail w Recruiter Lite przyspieszają proces pozyskiwania i organizowania talentów. Recruiter Lite prawdopodobnie zwróci się, jeśli zatrudniasz 5 lub więcej kandydatów rocznie. Jesteś konsultantem lub freelancerem oferującym swoje usługi Osoby decyzyjne w firmach celowych rzadko akceptują zimne zaproszenia do nawiązania połączenia. Spersonalizowane, ciepłe podejście przed wysłaniem zaproszenia do nawiązania połączenia pomaga.

❌ Ułatwmy podjęcie decyzji. Jeśli należysz do jednej z poniższych kategorii, konto Premium może się nie opłacać:

Scenariusz Dlaczego konto Premium nie spełnia oczekiwań Nawiążesz swobodne kontakty Publikowanie zawartości, angażowanie się w komentarze i zwiększanie widoczności nie wymaga konta Premium. Darmowa wersja już teraz zapewnia wsparcie dla budowania relacji organicznych. Nie prowadzisz śledzenia działań następczych InMail umożliwia nawiązywanie rozmów, ale konto Premium nie oferuje możliwości zarządzania odpowiedziami, przypomnieniami ani bieżącym kontekstem powiązań. Brakujące działania następcze szybko obniżają zwrot z inwestycji. Twój zasięg jest niewielki Wysyłanie kilku wiadomości lub aplikacji miesięcznie rzadko uzasadnia powtarzające się koszty planów Premium. Oczekujesz automatyzacji lub struktury Premium nie zapewnia cykli pracy, sekwencjonowania ani potoków potencjalnych klientów. Jest to warstwa dostępowa, a nie system wykonawczy. Nie masz określonego w czasie celu Bez jasnych rezultatów (rozmowy kwalifikacyjne, zatrudnienie, umowy) konto Premium często staje się niewykorzystaną subskrypcją, a nie narzędziem zwiększającym wydajność.

👀 Czy wiesz, że... Wiadomości InMail mają 2,5 razy wyższy wskaźnik otwarć (57,5%) w porównaniu z e-mailem (21,6%). Aby mieć pewność, że Twoje wiadomości InMail otrzymają odpowiedź, spersonalizuj je na podstawie ostatnich działań i zastosuj ciepłe podejście. Nie bądź zbyt nachalny w pierwszej wiadomości.

LinkedIn Premium a wersja Free: w skrócie

Oto porównanie najważniejszych funkcji LinkedIn oraz tego, co otrzymujesz w ramach planów bezpłatnych i płatnych.

Funkcja Bezpłatne konto LinkedIn Plan premium Widoki profilu Ostatnie 5 (do 90 dni) Pełna lista (365 dni) wraz z danymi demograficznymi Kredyty InMail Brak 5 (kariera), 15 (Business) Filtry wyszukiwania Podstawowe filtry do wyszukiwania osób, ofert pracy, postów, grup, firm, szkół i wydarzeń. Zaawansowane filtry wyszukiwania z logicznym filtrowaniem. Przydatne, gdy chcesz wyszukać wiele osób spoza swojej sieci kontaktów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Funkcje AI NA Dostępny w wybranych regionach geograficznych. Śledzenie kandydatów NA Śledź, kto przegląda Twoje oferty pracy i status aplikacji Integracja CRM NA Integruje się z HubSpot, Salesforce, Oracle i innymi Miesięczne wykorzystanie funkcji wyszukiwania osób Ograniczone możliwości wyszukiwania osób, które nie są Twoimi bezpośrednimi połączeniami Nieograniczony (chociaż plan dla osób poszukujących pracy ma limit) Materiały edukacyjne Ograniczony dostęp Dostęp do ponad 20 000 kursów Limity połączeń 30 000 połączeń pierwszego stopnia 30 000 połączeń pierwszego stopnia Rekomendacje i poparcie Poproś o rekomendacje i wyświetl je w profilu Tak samo jak w przypadku Free Planu

Należy jednak pamiętać, że powodzenie w nawiązywaniu kontaktów wynika ze strategii i konsekwencji, a nie tylko z funkcji premium. Nawet korzystając z Free Planu, możesz rozwijać się na LinkedIn i dobrze zarządzać swoimi związaniami.

Alternatywy dla LinkedIn Premium

Podzieliliśmy alternatywy dla LinkedIn Premium na dwie sekcje: narzędzia do nawiązywania kontaktów i narzędzia do automatyzacji LinkedIn.

Narzędzia do nawiązywania kontaktów obejmują:👇

1. AngelList (najlepszy do rekrutacji pracowników do start-upów, nawiązywania kontaktów przez założycieli i inwestowania na wczesnym etapie rozwoju)

AngelList łączy profesjonalistów ze start-upów, założycieli i inwestorów w jednym ekosystemie. Osoby poszukujące pracy mogą przeglądać role w start-upach. Z góry otrzymują zakresy płacowe i szczegóły dotyczące udziałów. Założyciele mogą korzystać z platformy, aby znaleźć współzałożycieli i rekrutować talenty na wczesnym etapie rozwoju. Inwestorzy mogą wyszukiwać okazje na platformie.

W przeciwieństwie do LinkedIn, który skupia się na szeroko pojętej profesjonalnej działalności, AngelList jest serwisem stworzonym specjalnie z myślą o zatrudnianiu pracowników przez start-upy, pozyskiwaniu funduszy i nawiązywaniu kontaktów na wczesnym etapie rozwoju firmy.

Najważniejsze funkcje AngelList

Przejrzyste dane dotyczące wynagrodzenia i udziałów : wyświetla zakresy wynagrodzeń i procentowe udziały przed złożeniem aplikacji, eliminując niespodziewane, zbyt niskie oferty.

Tablica ogłoszeń o pracy dla start-upów : filtruje role według etapu finansowania, wielkości firmy, stosowanych technologii i elastyczności pracy zdalnej, umożliwiając ukierunkowane wyszukiwanie.

Dopasowywanie inwestorów i założycieli : łączy start-upy z potencjalnymi inwestorami i współzałożycielami na podstawie branży, etapu rozwoju i zainteresowań.

Wyselekcjonowane listy talentów : rekruterzy tworzą prywatne listy kandydatów, których chcą śledzić pod kątem przyszłych ról lub przedstawień.

Konsorcja dla inwestorów: umożliwiają aniołom biznesu gromadzenie kapitału i wspólne inwestowanie w start-upy wraz z doświadczonymi inwestorami wiodącymi.

Ograniczenia AngelList

Wąskie ukierunkowanie ogranicza przydatność dla profesjonalistów spoza ekosystemu start-upów i venture capital.

Konkurencja na rynku pracy może być bardzo duża, ponieważ role przyciągają kandydatów z całego świata, którzy są gotowi pracować za udziały w firmie.

Ceny AngelList

Tradycyjny : 0,1% wielkości funduszu + 10 000 USD rocznie

Pełna obsługa: 0,15% wartości funduszu + 20 000 USD rocznie

2. Bumble Bizz (najlepszy do nawiązywania kontaktów zawodowych bez presji, z naciskiem na relacje)

za pośrednictwem Bumble Bizz

Bumble Bizz przenosi mechanizm randkowania polegający na przesuwaniu w prawo do profesjonalnego networkingu. Utwórz oddzielny profil Bizz, podkreślając swoje umiejętności, branżę i to, czego szukasz: mentora, współpracowników, klientów lub możliwości zatrudnienia. Aplikacja pokazuje profesjonalistów w pobliżu, a Ty przesuwasz w prawo, aby nawiązać połączenie, lub w lewo, aby pominąć.

Matches odblokowuje bezpośrednie wiadomości bez formalności związanych z prośbami o połączenie na LinkedIn lub wiadomościami InMail. Może być używany przez freelancerów, konsultantów i przedsiębiorców, którzy chcą nawiązywać kontakty bez presji i w mniej transakcyjny sposób.

Najważniejsze funkcje Bumble Bizz

Dopasowywanie oparte na przesuwaniu palcem : przeglądaj profile i przesuwaj palcem w prawo, aby wybrać osoby, z którymi chcesz nawiązać połączenie w celu nawiązania wzajemnych kontaktów.

Oddzielny tryb profesjonalny : przełącza się między trybami randkowym, przyjacielskim i Business w ramach tej samej aplikacji.

Wyszukiwanie oparte na lokalizacji : Znajduje profesjonalistów w Twojej okolicy, aby nawiązać lokalne kontakty, spotkać się lub podjąć współpracę.

Filtrowanie według zainteresowań i celów : filtruje wyniki według tego, czego szukają użytkownicy — zatrudnienia, partnerstwa, mentoringu lub klientów freelancerów.

Bezpośrednie wiadomości na Match: odblokowuje czat bez konieczności oczekiwania na akceptację lub zużywania kredytów InMail.

Limity Bumble Bizz

Mniejsza baza użytkowników w porównaniu z LinkedIn oznacza mniej osób na wysokich stanowiskach kierowniczych i specjalistów z niszowych branż.

Nieformalny interfejs może wydawać się zbyt swobodny dla konserwatywnych branż lub sytuacji związanych z nawiązywaniem kontaktów na wysokim szczeblu.

Ceny Bumble Bizz

Niestandardowe ceny

3. Xing (najlepszy serwis do nawiązywania kontaktów zawodowych w niemieckojęzycznej części Europy)

za pośrednictwem Xing

Xing dominuje w sieciach profesjonalnych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, z ponad 20 milionami użytkowników w regionie DACH. Działa podobnie jak LinkedIn, ale ma silniejszą pozycję na lokalnym rynku i oferuje funkcje dostosowane do europejskiej kultury biznesowej.

Profesjonaliści używają go do szukania pracy, uczestniczenia w wydarzeniach branżowych i dołączania do specjalistycznych grup skupionych na rynkach niemieckojęzycznych. Jeśli Twoja grupa celowa lub firma działa w niemieckojęzycznej Europie, Xing często zapewnia lepsze zaangażowanie niż LinkedIn w przypadku połączeń regionalnych.

Najważniejsze funkcje serwisu Xing

Dominacja na rynku DACH : silniejsza obecność niż LinkedIn w Niemczech, Austrii i Szwajcarii w zakresie lokalnych połączeń biznesowych.

Wyszukiwanie wydarzeń i nawiązywanie kontaktów : przeglądaj wydarzenia branżowe, konferencje i spotkania z wbudowaną funkcją RSVP i nawiązywania kontaktów z uczestnikami.

Grupy branżowe : dołącz do niszowych społeczności skupionych na niemieckich sektorach biznesowych, gdzie toczą się aktywne dyskusje i publikowane są oferty pracy.

Funkcja ProJobs : ekskluzywna tablica ogłoszeń z ofertami pracy od firm kierujących swoje oferty konkretnie do profesjonalistów korzystających z serwisu Xing.

Zgodność z RODO: bardziej rygorystyczna kontrola danych i przejrzystość zgodna z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności.

Ograniczenia serwisu Xing

Ograniczony limit globalny poza krajami niemieckojęzycznymi sprawia, że jest on nieskuteczny w przypadku międzynarodowego networkingu.

Mniejsza baza użytkowników w porównaniu z LinkedIn oznacza mniej połączeń na rynkach pozaeuropejskich.

Ceny Xing

Niestandardowe ceny

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Czujesz się wyczerpany ciągłym nawiązywaniem kontaktów i poszukiwaniem nowych możliwości? Wykorzystaj metodę blokowania czasu, w ramach której codziennie poświęcasz 90–120 minut na jeden obszar – budowanie marki na LinkedIn lub poszukiwanie potencjalnych klientów. Zapobiega to zmęczeniu związanemu ze zmianą kontekstu i zapewnia lepsze wyniki niż rozproszone działania przez cały dzień.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do centralizacji działań w serwisie LinkedIn, działań następczych, planowania zawartości i zarządzania relacjami)

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp.

Podczas nawiązywania kontaktów na LinkedIn potrzebujesz scentralizowanego obszaru roboczego do zarządzania kontaktami i działaniami następczymi oraz miejsca do planowania zawartości i śledzenia wyników.

Przedstawiamy ClickUp, zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji. Ujednolica on cykl pracy i narzędzia, umożliwiając zarządzanie aktywnością na LinkedIn w jednym miejscu. Najważniejsze funkcje to:

Posiadanie narzędzia do zarządzania kontaktami lub scentralizowanej lokalizacji do przechowywania wszystkich kontaktów biznesowych i informacji o nich sprawia, że nawiązywanie kontaktów staje się łatwiejsze.

Kiedy zarządzasz potencjalnymi klientami, klientami i interakcjami na dużą skalę, potrzebujesz szablonu listy kontaktów ClickUp, aby mieć wszystko pod kontrolą.

Wykorzystaj ten szablon, aby:

Pobierz darmowy szablon Łatwo wyszukuj kontakty i filtruj je według priorytetu dzięki szablonowi listy kontaktów ClickUp.

Zbieraj dane kontaktowe za pomocą formularza — gromadź nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, profile LinkedIn i notatki bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Przechowuj informacje o klientach, korzystając z niestandardowych statusów , takich jak „Pierwszy kontakt”, „Aktywny”, „Nieaktywny”, „Potencjalny klient” lub innych, bardziej odpowiednich.

Organizuj kontakty za pomocą widoków niestandardowych — widoku listy do szybkiego przeglądania, widoku Tablicy do wizualnego śledzenia procesu lub widoku tabeli do sortowania danych.

Dodaj 11 różnych pól niestandardowych , takich jak profil na Facebooku, lokalizacja, adres e-mail prelegenta, profil na Instagramie i ocena, aby zapisać ważne informacje o kontaktach i łatwo wizualizować dane kontaktowe.

Przypisuj zadania do wykonania bezpośrednio z rekordów kontaktów członkom zespołu, podając terminy wykonania i etykiety priorytetowe.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zapisz szablony wiadomości dla różnych scenariuszy kontaktów w ClickUp Documents. Wykorzystaj szablony wiadomości oraz sugestie ClickUp Brain, aby stworzyć spersonalizowane i brzmiące naturalnie wiadomości. Dzięki temu Twój zespół nie będzie musiał od nowa przemyśleć systemów, a jednocześnie nie będzie musiał godzić się na wiadomości brzmiące jak napisane przez robota.

Po śledzeniu kontaktów kolejnym krokiem jest przeniesienie ich do lejka sprzedażowego.

Potrzebujesz systemu, który pozwoli Ci kwalifikować potencjalnych klientów, planować działania następcze i finalizować transakcje, nie tracąc przy tym potencjalnych klientów.

Z pomocą przychodzi szablon lejka sprzedażowego ClickUp. Dzięki temu szablonowi możesz:

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj cały lejek sprzedażowy w jednym widoku dzięki szablonowi lejka sprzedażowego ClickUp.

Wizualizuj etapy transakcji od pierwszego kontaktu do zamknięcia umowy w 4 różnych widokach ClickUp.

Zautomatyzuj tworzenie zadań, gdy potencjalny klient przechodzi do kolejnego etapu — wysyłaj e-maile z informacjami uzupełniającymi, planuj rozmowy telefoniczne lub przypisuj oferty.

Śledź wartość transakcji i wykonuj prognozę przychodów, filtrując aktywne możliwości według daty zamknięcia i potencjalnej wielkości kontraktu.

Ustaw przypomnienia o sprawdzaniu statusu, aby nigdy nie przegapić kolejnych działań.

Inteligencja kontekstowa oparta na AI

ClickUp Brain, kontekstowa sztuczna inteligencja, rozumie Twój system komunikacji, ponieważ znajduje się w ClickUp. Posiada kontekst z Twoich list, zadań, dokumentów, pól CRM i notatek.

Może generować wiadomości kontaktowe, podsumowania i zadania następcze w oparciu o rzeczywisty cykl pracy.

W ramach działań promocyjnych na LinkedIn asystent AI może podsumowywać posty, wyodrębniać problemy związane z konkretnymi rolami oraz wybierać kluczowe informacje, które można wykorzystać w wiadomościach.

Następnie użyj BrainGPT, aby przepisać swoją wiadomość promocyjną w różnych tonach. Możesz nawet stworzyć różne wersje z wieloma punktami widzenia (oparte na wartościach, problemach, spostrzeżeniach). Przetestuj te warianty, aby sprawdzić, które z nich przemawiają do poszczególnych ICP.

Twórz projekty wiadomości e-mailowych do potencjalnych klientów na LinkedIn za pomocą ClickUp Brain.

Pamiętaj, aby nadać zawartości generowanej przez AI ludzki wymiar i dodać do niej swoją osobowość.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zawartością generowaną przez AI, przygotowaliśmy dla Ciebie to wideo.

Ponadto, jeśli pisanie wszystkiego spowalnia Cię, możesz skorzystać z funkcji Talk-to-Text w ClickUp. Dzięki Talk-to-Text możesz:

Automatycznie oznaczaj członków zespołu, zadania lub dokumenty podczas dyktowania, korzystając z kontekstowych @wzmianek i linków.

Skorzystaj z osobistego słownika, który automatycznie uzupełnia nazwy produktów, akronimy i najczęściej używane słowa, aby dyktowany tekst brzmiał tak, jakby pochodził od Ciebie.

Zamień notatki głosowe na uporządkowany tekst i przypisz je jako zadania.

Uzyskaj dostęp do ChatGPT, Claude, Gemini i innych modeli AI bez konieczności przełączania się między aplikacjami — ograniczając rozprzestrzenianie się AI

Skonfiguruj cykle pracy w zakresie automatyzacji

Kiedy zarządzasz kontaktami na dużą skalę, nie ma możliwości, abyś mógł obsłużyć to wszystko ręcznie. Potrzebujesz zautomatyzowanych cykli pracy opartych na AI, które działają nawet wtedy, gdy nie monitorujesz każdej odpowiedzi.

Jednak podczas automatyzacji działań w serwisie LinkedIn za pomocą AI pamiętaj o skonfigurowaniu następujących limitów:

Ustaw codzienne żądania połączeń

Wysyłaj zaproszenia do nawiązania połączenia w określonych odstępach czasu

Wysyłaj wiadomości w godzinach pracy potencjalnych klientów, aby zmaksymalizować wskaźnik odpowiedzi i sprawiać bardziej ludzkie wrażenie.

Korzystając z automatyzacji ClickUp bez kodowania , możesz tworzyć oparte na wyzwalaczach cykle pracy, które aktywują się po wysłaniu zaproszenia do połączenia na LinkedIn. Cykl pracy działa w tle.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Zdefiniuj reguły „jeśli to, to tamto” w automatyzacjach, które pozwalają zaoszczędzić czas i wyeliminować pominięte kroki. Automatyzacje można również powiązać z nadchodzącymi terminami, zmianami osób przypisanych lub nawet wydarzeniami związanymi z śledzeniem czasu, dzięki czemu zadania pozostają konsekwentnie oznaczone.

🚀 Zalety ClickUp: Super agenci ClickUp to Twoi koledzy z zespołu AI, którzy wykonują za Ciebie najtrudniejsze zadania do zrobienia. Dzięki Super Agents możesz: Automatycznie uruchamiaj zadania następcze, gdy potencjalny klient nie odpowie w określonym czasie.

Kieruj potencjalnych klientów o wysokiej wartości do konkretnych członków zespołu w oparciu o obszar działania, wiedzę specjalistyczną lub obciążenie pracą — ma to kluczowe znaczenie, gdy zarządzasz wieloma potencjalnymi klientami.

Wysyłaj spersonalizowane sekwencje kontaktowe, które dostosowują się do odpowiedzi potencjalnych klientów bez konieczności ręcznej aktualizacji.

Zsynchronizuj aktywność na LinkedIn z systemem CRM, aby nowe połączenia automatycznie pojawiały się na liście kontaktów wraz z rozbudowanymi danymi. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o Super Agentach i ich działaniu 👇

Najważniejsze funkcje ClickUp

Natychmiastowa współpraca audio i wideo: uruchom uruchom ClickUp SyncUps bezpośrednio z poziomu zadań ClickUp, aby omówić strategie dotarcia do klientów, przejrzeć listy potencjalnych klientów lub przejść przez sekwencje działań następczych w czasie rzeczywistym.

Integracje ClickUp : ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji i oferuje natywne integracje z systemami CRM, platformami e-mailowymi i narzędziami do automatyzacji, umożliwiając centralizację danych potencjalnych klientów i eliminację konieczności przełączania się między aplikacjami. ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji i oferuje natywne integracje z systemami CRM, platformami e-mailowymi i narzędziami do automatyzacji, umożliwiając centralizację danych potencjalnych klientów i eliminację konieczności przełączania się między aplikacjami.

Wyszukiwanie w całej firmie: Znajdź dane kontaktowe, poprzednie rozmowy lub szablony kontaktowe natychmiast w całym obszarze roboczym ClickUp i połączonych aplikacjach, korzystając z Znajdź dane kontaktowe, poprzednie rozmowy lub szablony kontaktowe natychmiast w całym obszarze roboczym ClickUp i połączonych aplikacjach, korzystając z funkcji Enterprise Search.

Scentralizowany hub wiedzy: przechowuj wszystkie strategie LinkedIn, szablony kontaktów i podręczniki dotyczące nawiązywania kontaktów w przechowuj wszystkie strategie LinkedIn, szablony kontaktów i podręczniki dotyczące nawiązywania kontaktów w ClickUp Dokumentach , aby cały zespół miał dostęp do tych samych informacji.

Ograniczenia ClickUp

Rozszerzone funkcje wiążą się z krzywą uczenia się, która może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników.

Nie przeprowadza automatyzacji planowania postów na LinkedIn w sposób natywny.

Ceny ClickUp

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

Do codziennego zarządzania zadaniami używam ClickUp. Łączy on wszystkie potrzebne nam narzędzia w jednym miejscu, co jest naprawdę świetne! Bardzo podoba mi się szybki przegląd projektów i możliwość korzystania z pulpitów nawigacyjnych, dzięki którym są one jeszcze bardziej przejrzyste. Doceniam również możliwość dostosowywania pól, statusów i widoków.

Do codziennego zarządzania zadaniami używam ClickUp. Łączy on wszystkie potrzebne nam narzędzia w jednym miejscu, co jest naprawdę świetne! Bardzo podoba mi się szybki przegląd projektów i możliwość korzystania z pulpitów nawigacyjnych, dzięki którym są one jeszcze bardziej przejrzyste. Doceniam również możliwość dostosowywania pól niestandardowych, statusów i widoków.

💟 Bonus: Narzędzia i strategie zwiększające wydajność biznesową

Narzędzia innych firm do automatyzacji LinkedIn mogą obsługiwać powtarzalne zadania, takie jak pobieranie danych potencjalnych klientów i planowanie działań następczych, bez uruchamiania systemów wykrywania LinkedIn. Oto kilka, o których warto wiedzieć:

1. Phantombuster (najlepszy do pozyskiwania i wzbogacania danych potencjalnych klientów z LinkedIn na dużą skalę)

PhantomBuster to platforma oparta na chmurze, która ułatwia gromadzenie, organizowanie i eksportowanie ustrukturyzowanych danych z LinkedIn bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania. Oferuje zakres narzędzi przeznaczonych specjalnie dla LinkedIn, które pozwalają tworzyć listy na podstawie wyszukiwań, stron firmowych, członków grup, aktywności profilowej i zaangażowania w posty.

Możesz wyodrębnić kluczowe dane z publicznych profili, informacje o firmach i metadane dotyczące aktywności do arkuszy kalkulacyjnych lub systemów CRM, a następnie scentralizować te dane w jednym obszarze roboczym do dalszego wykorzystania. Otrzymasz również hub „LinkedIn Leads”, w którym możesz efektywnie filtrować, grupować i zarządzać zebranymi kontaktami z LinkedIn.

Najważniejsze funkcje Phantombuster

Automatyzacja pobierania danych z profili: Pobiera nazwiska, tytule stanowisk, dane firmowe i informacje kontaktowe z wyników wyszukiwania LinkedIn lub Sales Navigator.

Wzbogaca dane potencjalnych klientów: pobiera adresy e-mail i numery telefonów ze skopiowanych profili LinkedIn, korzystając z zewnętrznych źródeł danych.

Integracja z systemami CRM i oprogramowaniem do zarządzania potencjalnymi klientami : przesyła wyodrębnione dane potencjalnych klientów bezpośrednio do HubSpot, Salesforce lub Arkuszy Google bez konieczności ręcznego eksportowania. przesyła wyodrębnione dane potencjalnych klientów bezpośrednio do HubSpot, Salesforce lub Arkuszy Google bez konieczności ręcznego eksportowania.

Harmonogramy cyklu pracy: uruchamia Phantoms w trybie automatycznym w ustalonych odstępach czasu, aby utrzymać stałą aktywność w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów.

Limits of Phantombuster

Ryzyko ograniczeń konta LinkedIn w przypadku przekroczenia dziennych limitów lub nienaturalnej aktywności

Wymaga oddzielnych narzędzi do wyszukiwania adresów e-mail w celu pełnego wzbogacenia kontaktów, ponieważ LinkedIn nie publikuje listy adresów e-mail.

Ceny Phantombuster

Pakiet startowy : 69 USD miesięcznie

Pro : 159 USD/miesiąc

Zespół: 439 USD/miesiąc

Co o Phantombuster mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

W PhantomBuster najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można zautomatyzować działania na LinkedIn i generowanie leadów bez konieczności pisania kodu. Szablony są bardzo intuicyjne, a po skonfigurowaniu kilku cykli pracy pozwalają zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Bardzo podoba mi się również to, że można łączyć różne automatyzacje — na przykład wyodrębnianie profili, wzbogacanie danych i automatyczne wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń do nawiązania połączenia. Jest to niezawodne, dobrze udokumentowane, a zespół wsparcia jest szybki i pomocny.

W PhantomBuster najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można zautomatyzować działania na LinkedIn i generowanie leadów bez konieczności pisania kodu. Szablony są bardzo intuicyjne, a po skonfigurowaniu kilku cykli pracy pozwalają zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Bardzo podoba mi się również to, że można łączyć różne automatyzacje — na przykład wyodrębnianie profili, wzbogacanie danych i automatyczne wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń do nawiązania połączenia. Jest to niezawodne, dobrze udokumentowane, a zespół wsparcia jest szybki i pomocny.

2. Expandi (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego przeprowadzania warunkowych, wieloetapowych sekwencji kroków w serwisie LinkedIn)

Platforma LinkedIn Expandi zapewnia scentralizowany obszar roboczy do zarządzania kontaktami na LinkedIn. Możesz mieć widok na szczegółowe informacje o potencjalnych klientach i filtrować ich według kryteriów, takich jak tytuł stanowiska, firma, branża i sygnały zaangażowania.

Expandi zawiera również inteligentną Skrzynkę odbiorczą, która konsoliduje wiadomości i upraszcza śledzenie rozmów. Aby ocenić skuteczność kampanii, otrzymujesz zaawansowane narzędzia analityczne i raportowanie. Łączy się z innymi narzędziami, aby zintegrować informacje o potencjalnych klientach z LinkedIn z szerszymi cyklami pracy.

Najważniejsze funkcje Expandi

Automatyzacja w chmurze : kampanie są realizowane z dedykowanych adresów IP zamiast z lokalnej przeglądarki, co minimalizuje ryzyko wykrycia.

Inteligentne sekwencje z logiką warunkową : są wyzwalacze różnych ścieżek działań następczych w zależności od tego, czy potencjalni klienci akceptują, odpowiadają lub ignorują Twoje działania.

Kampanie wielokanałowe : łączą wiadomości LinkedIn InMail, zaproszenia do nawiązania kontaktu i wiadomości e-mail w jednym cyklu pracy.

Testy A/B dla wiadomości : testuje jednocześnie wiele wariantów wiadomości, aby określić, który tekst generuje wyższy wskaźnik odpowiedzi.

Automatyczne usuwanie oczekujących wniosków: usuwa nieodpowiedziane wnioski o połączenie po upływie określonego czasu, aby Twój profil był przejrzysty.

Rozszerz limity

Wyższa cena w porównaniu z innymi narzędziami do automatyzacji LinkedIn, zwłaszcza dla użytkowników indywidualnych.

Ryzyko ograniczenia konta w przypadku prowadzenia zbyt agresywnych kampanii

Ceny Expandi

Business: 99 USD/miesiąc

Agencja: Niestandardowy

Co mówią o Expandi prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

Są już naprawdę blisko. Już prawie to osiągnęli. Byłem pod wrażeniem ich obsługi klienta za każdym razem, gdy mieliśmy z nimi kontakt. To właśnie ta cecha wyróżnia ich na tle innych. Wyraźnie traktują opinie swoich klientów poważnie i pracują nad poprawą integracji. Kiedy mieliśmy problemy z integracją lub rozliczeniami, ich zespół natychmiast podjął działania, aby je rozwiązać. Dobra robota. To było rzadkie i miało duży wpływ.

Są już naprawdę blisko. Już prawie to osiągnęli. Byłem pod wrażeniem ich obsługi klienta za każdym razem, gdy mieliśmy z nimi kontakt. To właśnie ta cecha wyróżnia ich na tle innych. Wyraźnie traktują opinie swoich klientów poważnie i pracują nad poprawą integracji. Kiedy mieliśmy problemy z integracją lub rozliczeniami, ich zespół natychmiast podjął działania, aby je rozwiązać. Dobra robota. To było rzadkie i miało duży wpływ.

3. Dux Soup (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania potencjalnych klientów na LinkedIn za pomocą przeglądarki internetowej z niewielką automatyzacją)

Dux-Soup przeprowadza automatyzację zadań związanych z pozyskiwaniem potencjalnych klientów na LinkedIn poprzez rozszerzenie Chrome, które działa bezpośrednio w przeglądarce.

Specjaliści ds. sprzedaży używają go do odwiedzania profili, wysyłania zaproszeń na nawiązanie połączenia i pozyskiwania potencjalnych klientów na dużą skalę, jednocześnie naśladując ludzkie zachowania, aby uniknąć wykrycia. Narzędzie oferuje wsparcie dla systemów CRM i zapewnia spersonalizowane sekwencje wiadomości, umożliwiając prowadzenie skutecznych kampanii informacyjnych.

Najważniejsze funkcje Dux Soup

Planowanie kampanii typu „drip” : rozkłada prośby o połączenie i wiadomości na cały dzień, aby symulować naturalne wzorce aktywności.

Oznaczanie profili i notatki : oznaczaj potencjalnych klientów niestandardowymi etykietami i dodawaj prywatne notatki widoczne tylko dla Ciebie, aby lepiej organizować potencjalnych klientów.

Potwierdzanie umiejętności na dużą skalę : automatycznie potwierdza umiejętności w profilach celowych, aby zwiększyć widoczność i zaangażowanie przed wysłaniem zapytań.

Eksport CSV do synchronizacji CRM: pobiera dane potencjalnych klientów do arkuszy kalkulacyjnych w celu ręcznego importu do HubSpot, Salesforce lub innych systemów.

Limits of Dux Soup

Brak natywnej integracji z CRM — synchronizacja danych potencjalnych klientów odbywa się poprzez ręczny eksport i import plików CSV.

Podstawowe analizy w porównaniu z platformami chmurowymi, co utrudnia śledzenie wyników kampanii w wielu sekwencjach.

Ceny Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 USD/miesiąc

Turbo Team : 55 USD/miesiąc

Agencja w chmurze: 99 USD/miesiąc

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Dux Soup?

Recenzent G2 pisze:

Dux-soup nieustannie poszukuje utalentowanych specjalistów ds. marketingu, którzy pomogą nam w skutecznej komunikacji z naszym rynkiem. Korzystam z Dux-soup od ponad roku. Jest to najlepsze narzędzie do automatyzacji dla LinkedIn, które zapewnia połączenie z wieloma produktami CRM.

Dux-soup nieustannie poszukuje utalentowanych specjalistów ds. marketingu, którzy pomogą nam w jak najlepszej komunikacji z naszym rynkiem. Korzystam z Dux-soup od ponad roku. Jest to najlepsze narzędzie do automatyzacji dla LinkedIn, które łączy się z wieloma produktami CRM.

4. Dripify (najlepsze rozwiązanie do poszukiwania potencjalnych klientów i śledzenia wyników w serwisie LinkedIn w ramach zespołu)

Dripify oferuje zestaw funkcji skupionych na tworzeniu i uruchamianiu wieloetapowych sekwencji zaangażowania na LinkedIn, śledzeniu wskaźników wydajności oraz zarządzaniu aktywnością zespołu z centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Użytkownicy mogą pobierać uporządkowane dane potencjalnych klientów, filtrować ich według kryteriów, takich jak tytuł lub firma, a także eksportować je w celu przeprowadzenia głębszej analizy.

Wbudowana Skrzynka odbiorcza pozwala scentralizować rozmowy na LinkedIn. Dripify zapewnia również szablony i narzędzia do raportowania, które zapewniają wsparcie dla bieżących działań związanych z pozyskiwaniem klientów na LinkedIn.

Najważniejsze funkcje Dripify

Wizualny kreator cyklu pracy : interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia wieloetapowych kampanii z warunkowymi rozgałęzieniami opartymi na reakcjach potencjalnych klientów.

Narzędzia do współpracy zespołowej : udostępniaj szablony kampanii, przypisuj potencjalnych klientów członkom zespołu i monitoruj zbiorcze wyniki działań marketingowych z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Wbudowane limity bezpieczeństwa : automatycznie ograniczają dzienne działania, aby pozostać w ramach limitów zalecanych przez LinkedIn i zmniejszyć ryzyko zablokowania konta.

Ocena i filtrowanie potencjalnych klientów : klasyfikuje potencjalnych klientów na podstawie poziomu zaangażowania i filtruje najciekawsze kontakty w celu priorytetowego podjęcia dalszych działań.

Natywna integracja z CRM: synchronizuje dane potencjalnych klientów bezpośrednio z Pipedrive, HubSpot i Salesforce bez konieczności ręcznego eksportowania.

Ograniczenia Dripify

Okazjonalne opóźnienia w synchronizacji webhooków z niektórymi platformami CRM podczas transferu dużych ilości danych

Limity niestandardowych możliwości dostosowywania dla użytkowników, którzy chcą mieć szczegółową kontrolę nad czasem działania poza ustalonymi ramami bezpieczeństwa.

Ceny Dripify

Podstawowy : 59 USD/użytkownik/miesiąc

Pro : 79 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowany : 99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Możliwość dostosowania

Co mówią o Dripify prawdziwi użytkownicy?

Jak stwierdził recenzent serwisu G2:

Korzystam z Dripify do dodawania potencjalnych klientów z LinkedIn i doceniam to, że umożliwia mi automatyczne nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości, aby automatycznie budować relacje. Podoba mi się sposób, w jaki mogę wprowadzić wyszukiwanie, a następnie automatycznie nawiązywać połączenia z osobami z mojego wyszukiwania i wysyłać im wiadomości. Początkowe ustawienia są bardzo proste, a automatyzacja jest lepsza, szybsza i bardziej wydajna, co skłoniło mój zespół do przejścia z Octopus na Dripify.

Korzystam z Dripify do dodawania potencjalnych klientów z LinkedIn i doceniam to, że umożliwia mi automatyczne nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości, aby automatycznie budować relacje. Podoba mi się sposób, w jaki mogę wprowadzić wyszukiwanie, a następnie automatycznie nawiązywać połączenia z osobami z moich wyników wyszukiwania i wysyłać im wiadomości. Początkowe ustawienia są bardzo proste, a automatyzacja jest lepsza, szybsza i bardziej wydajna, co skłoniło mój zespół do przejścia z Octopus na Dripify.

Czy LinkedIn Premium jest tego wart?

LinkedIn Premium może być naprawdę przydatny, gdy dążysz do osiągnięcia konkretnego celu, niezależnie od tego, czy jest to zdobycie nowej roli, przyspieszenie procesu rekrutacji, czy otwarcie drzwi do rozmów sprzedażowych. Używany od niechcenia, często wydaje się rozczarowujący. Używany w sposób ukierunkowany, może skrócić oś czasu i ujawnić możliwości, których w innym przypadku nie osiągnąłbyś.

Równie ważne jak sama subskrypcja jest to, jak zorganizujesz pracę wokół niej. Networking, działania następcze, pomysły na zawartość, rozmowy i potencjalni klienci tracą na wartości, gdy są zapisane w rozproszonych notatkach i na wpół zapomnianych przypomnieniach. Połączenie aktywności na LinkedIn z centralnym systemem, takim jak ClickUp, pomaga przekształcić połączenia w stały postęp, a nie tylko więcej powiadomień.

Od narzędzi do zarządzania kontaktami po tworzenie zawartości, zarządzanie zadaniami i budowanie automatyzacji — ClickUp usprawnia Twój wysiłek networkingowy. Zarejestruj się teraz za darmo i wykorzystaj ClickUp do rozwoju na LinkedIn.

Często zadawane pytania

Nie. Nie potrzebujesz konta premium, aby otrzymywać oferty na LinkedIn. Możesz ubiegać się o pracę za pośrednictwem LinkedIn Apply, nawet w ramach Free Planu. Bardziej niż funkcje premium liczy się solidna strategia poszukiwania pracy — wybór odpowiednich rol, niestandardowe aplikacje i strategiczne działania następcze. Chociaż Twoje szanse na zatrudnienie wzrastają 2,6-krotnie dzięki funkcjom premium, takim jak InMail i informacje o kandydatach.

Nie. W ramach konta Premium Career otrzymujesz tylko 5 kredytów InMail miesięcznie, a w ramach konta Premium Business – 15. Sales Navigator oferuje 50 kredytów miesięcznie. Niewykorzystane kredyty są przenoszone na kolejne trzy miesiące, ale nigdy nie są Unlimited.

Premium Career kosztuje 29,99 USD miesięcznie, ale w przypadku rozliczeń rocznych cena spada do 19,99 USD miesięcznie. Ceny innych planów sięgają nawet 170 USD miesięcznie.

W ramach LinkedIn Premium otrzymujesz dostęp do ponad 20 000 kursów. Jakość tych kursów i ich wartość różnią się w zależności od poziomu Twojej wiedzy specjalistycznej.

Małe firmy otrzymują złotą odznakę i funkcje wspomagane AI dzięki LinkedIn Premium Business. Mogą przeglądać profile osób, które je oglądały przez ostatnie 365 dni, oraz wysyłać 15 kredytów InMail miesięcznie. Jest to opłacalne, jeśli firmom uda się zawrzeć transakcje o wysokiej wartości, co potwierdza, że miesięczna inwestycja w wysokości 59,99 USD jest opłacalna.