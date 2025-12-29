Trendy sprzedaży w Indiach w 2026 r.: czego można się spodziewać i jak się przygotować

Jeszcze nie tak dawno sprzedaż w Indiach opierała się na powiązaniach, rozmowach telefonicznych, obecności w sklepach stacjonarnych i ręcznie wypełnianych rejestrach.

Jednak technologia zaczęła zmieniać zasady. Platformy handlowe, takie jak Amazon i Flipkart, zmieniły sposób dystrybucji, UPI umożliwiło natychmiastowe płatności, a WhatsApp stał się kanałem sprzedaży.

Obecnie sprzedaż w Indiach kształtowana jest przez zakupy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, odkrywanie języków regionalnych, handel społecznościowy, szybki handel i analizy oparte na AI. Teams, które nie dostosują się do tych zmian, ryzykują pozostawanie w tyle, ponieważ ich systemy sprzedaży nie nadążają za zmianami.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najważniejszym trendom sprzedażowym w Indiach i sposobom, w jakie zespoły mogą się przygotować, zanim zmiany te staną się nieuniknione. Zbadamy również, w jaki sposób ClickUp pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną poprzez połączenie cykli pracy i automatyzację rutynowych zadań.

Co obecnie napędza wzrost sprzedaży w Indiach

Silnik sprzedaży w Indiach jest obecnie przebudowywany przez konsumentów, którzy stawiają na cyfrowe rozwiązania, mieszkają poza metropoliami i poszukują produktów o wysokiej wartości. Oto kilka czynników, które zmieniają zachowania konsumentów, kanały dystrybucji i trendy rynkowe dla marek i sprzedawców w Indiach.

Rozszerzanie bazy konsumentów o wyższy dochód rozporządzalny

Indyjscy konsumenci mają więcej pieniędzy i chętnie je wydają. Dochód rozporządzalny na mieszkańca gwałtownie wzrósł, dając gospodarstwom domowym większe możliwości dokonywania zakupów dyskrecjonalnych. Powoduje to wzrost wydatków na dobra trwałe, produkty FMCG i produkty związane ze stylem życia.

W rzeczywistości konsumpcja gospodarstw domowych (definiowana jako prywatne wydatki konsumpcyjne lub PFCE) stanowi ponad 60% PKB Indii, co pokazuje, jak istotne dla wzrostu gospodarczego są wydatki konsumentów.

Szybki rozwój indyjskiego rynku e-commerce

Indyjski rynek sprzedaży detalicznej online szybko się rozwinął i obecnie osiąga wartość około 60 miliardów dolarów. Z ponad 270 milionami klientów internetowych Indie wyprzedziły Stany Zjednoczone i stały się drugim co do wielkości rynkiem sprzedaży detalicznej online na świecie pod względem liczby klientów.

CAGR, zgodnie z raportem firmy Bain

Jedną z największych zmian jest wzrost znaczenia pokolenia Z, które stanowi już prawie 40% klientów indyjskich sklepów internetowych. Są oni znacznie bardziej eksperymentalni i wydają trzy razy więcej na nowe marki modowe niż pokolenie millenialsów.

W tym samym raporcie przewiduje się, że indyjski rynek e-detaliczny wzrośnie do 170–190 mld dolarów do 2030 r., przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 18%. Dla marek oznacza to, że handel elektroniczny stał się głównym motorem wzrostu, wymagającym głębokiej lokalizacji, strategii dostosowanych do konkretnych grup docelowych oraz realizacji zorientowanej na rynek indyjski.

Wzrost umiejętności korzystania z technologii cyfrowych i zakupy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Obecnie z internetu korzysta od 800 do 900 milionów Hindusów, a sama organizacja UPI przetworzyła w 2024 r. około 172 miliardy transakcji, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z 2023 r. i około 80% wolumenu płatności cyfrowych w kraju.

To zachowanie, w którym priorytetem są urządzenia mobilne i system UPI, skraca proces zakupowy. Konsumenci przechodzą obecnie od odkrywania produktów w mediach społecznościowych lub zawartości lokalnej do dokonywania zakupów na platformach handlowych lub w aplikacjach D2C za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze prezentacje produktów wymyślili średniowieczni kupcy. Na otwartych targowiskach sprzedawcy organizowali spektakularne pokazy na żywo, prezentując noże, barwniki lub tkaniny, aby przyciągnąć tłumy. Niektórzy zatrudniali nawet artystów, aby rozreklamować produkt.

Wzmocnienie infrastruktury logistycznej i płatniczej

Pozycja Indii w indeksie wydajności logistycznej Banku Światowego poprawiła się do 38 miejsca spośród 139 krajów, co odzwierciedla szybszy, bardziej niezawodny transport towarów i multimodalne połączenia.

Rozwój infrastruktury cyfrowej w Indiach ( Źródło )

Połączenie takich polityk, jak plan PM GatiShakti, oraz rozwiązań, takich jak Unified Logistics Interface Platform (ULIP), spowodowało strukturalne skrócenie czasu dostaw i obniżenie kosztów logistycznych. Wynikiem tego jest opłacalne rozszerzenie usług płatności przy odbiorze (COD), szybkiego handlu oraz umów SLA z dostawą tego samego lub następnego dnia poza metropoliami. ​

Ekspansja na rynki drugiego i trzeciego poziomu

Handel elektroniczny stopniowo otwiera się na rynki poza metropoliami Indii. Penetracja rozszerzyła się z miast drugiego poziomu na miasta trzeciego poziomu i mniejsze miejscowości, a prawie 60% nowych klientów internetowych pochodzi z miast trzeciego poziomu i mniejszych.

Wzrost zamówień w sklepach internetowych i nie tylko ( Źródło )

Ta ekspansja zmienia również profil osób sprzedających online. Ponad 60% nowych sprzedawców, którzy dołączyli od 2021 r., pochodzi z miast drugiego rzędu i mniejszych, co wskazuje na bardziej rozproszoną i lokalną dystrybucję sprzedawców.

Kluczowe trendy sprzedaży, na które warto zwrócić uwagę w Indiach

Rynek sprzedaży w Indiach zmienia się w szalonym tempie. Zachowania zakupowe, sygnały zaufania, odkrywanie kanałów i ścieżki zakupowe różnią się obecnie znacznie w zależności od języka, platformy, szybkości i sytuacji.

Poniższe trendy sprzedaży w Indiach wspólnie określają, jak będą wyglądały firmy odnoszące sukcesy w tym kraju. 💪

1. Zakupy fizyczne i cyfrowe oraz ścieżki zakupowe oparte na kodach QR

Indie są obecnie rynkiem natywnym dla kodów QR, które są umieszczane w kiranach (małych sklepikach), na stacjach benzynowych, w salonach fryzjerskich i nowoczesnych punktach sprzedaży detalicznej. To, co zaczęło się jako wygodna forma płatności, przekształciło się obecnie w odruch behawioralny.

📌 Najważniejsze przykłady zastosowań pojawiające się w Indiach:

Edukacja na poziomie opakowania: Marki FMCG, elektroniczne i D2C umieszczają kody QR na opakowaniach produktów, aby wyjaśnić sposób użytkowania i pochodzenie lub potwierdzić autentyczność, zmniejszając w ten sposób konflikty po zakupie i zwroty.

Śledzenie konwersji w handlu detalicznym: skanowanie kodów QR w sklepach powiązanych z ofertami lub programami lojalnościowymi zapewnia markom widoczność w zakresie produktów i sklepów generujących cyfrowe działania następcze.

Odkrywanie poprzez gry: karty zdrapkowe, nagrody za obrócenie kołem i filtry AR aktywowane za pomocą kodów QR wydłużają czas przebywania w fizycznych przestrzeniach.

🔍 Czy wiesz, że... Sprzedaż bezpośrednia stała się bardzo popularna w XIX wieku dzięki podróżującym handlarzom z walizkami pełnymi próbek produktów. Sprzedawali oni wszystko, od książek po perfumy i maszyny do szycia, i byli szkoleni w zakresie skryptowych argumentów sprzedażowych, co czyniło ich wczesnymi przedstawicielami handlowymi (SDR).

2. Regionalizacja i lokalizacja

Kolejna fala użytkowników Internetu w Indiach zdecydowanie nie posługuje się językiem angielskim, a dominują języki indyjskie i tanie smartfony. Regionalizacja wykracza dziś daleko poza tłumaczenie językowe. Obejmuje ona:

Lokalne odniesienia kulturowe

Humor i formaty charakterystyczne dla danego regionu

Hiperlokalne aspiracje (praca, migracja, priorytety rodzinne)

W praktyce zwycięskie zespoły mają trzy rzeczy do zrobienia:

Tworzenie lejek sprzedażowych z naciskiem na język z wykorzystaniem wyszukiwania, kreacji, ścieżek zakupowych i wsparcia IVR/WhatsApp w językach tamilskim, bengalskim, marathi, telugu itp. , nie tylko przetłumaczonych, ale również przepisanych pod kątem kontekstu.

Wykorzystaj lokalnych twórców i mikroinfluencerów na ShareChat, Moj i YouTube, aby rozpowszechniać historie marek, które wydają się „lokalne”, a następnie ponownie kieruj reklamy do tych odbiorców za pomocą kampanii efektywnościowych.

Projektowanie produktów i ustalanie cen z uwzględnieniem lokalnych realiów. Na przykład podkreślanie łatwych kredytów i rozłożonych w czasie spłat dla nabywców samochodów klasy 2, spłat połączonych z plonami w przypadku agrofintechu lub aspiracji sąsiedzkich w zakresie mieszkalnictwa.

3. Technologia behawioralna w sprzedaży i produktach finansowych

Indyjscy konsumenci są bardzo wrażliwi na ceny, podlegają wpływom społecznym i kierują się emocjami, często jednocześnie. Wraz ze wzrostem popularności inwestycji opartych na aplikacjach i kredytów, platformy zaczynają wykorzystywać technologie behawioralne.

Są to analizy, które wskazują wzorce emocjonalne i poznawcze, takie jak:

Dlaczego użytkownicy porzucają koszyki po ujawnieniu rabatów?

Dlaczego niektóre grupy klientów dokonują impulsywnych zakupów podczas wyprzedaży, ale nigdy nie wracają?

Dlaczego użytkownicy twierdzą, że są „długoterminowymi” nabywcami, ale działają impulsywnie?

Zamiast śledzenia wyłącznie tego, co kupili klienci, platformy analizują, jak często anulują oni SIP, sprawdzają portfolio, rezygnują po stratach lub maksymalnie wykorzystują limity BNPL (Buy Now Pay Later) pod koniec miesiąca. Zmiana ta pozwala na dokładniejsze planowanie popytu, strategię cenową i projektowanie retencji, co może być kluczowym czynnikiem wyróżniającym na zatłoczonym rynku. ​

🧠 Ciekawostka: Pierwsza firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową powstała w 1872 roku. Aaron Montgomery Ward stworzył jednostronicowy katalog, który umożliwiał mieszkańcom wsi zakup towarów bez konieczności pokonywania dużych odległości. Zrewolucjonizowało to dystrybucję sprzedaży na długo przed pojawieniem się handlu elektronicznego.

4. Sztuczna inteligencja i automatyzacja jako podstawowe narzędzia

AI i automatyzacja nie są już przewagą konkurencyjną dla zespołów sprzedaży w Indiach — są one podstawą.

Od oceny potencjalnych klientów i prognozowania po spersonalizowane działania i działania następcze — AI jest integralną częścią nowoczesnego cyklu pracy sprzedaży. Systemy CRM ewoluują, aby automatycznie generować wnioski, sygnalizować ryzyko w procesie sprzedaży i rekomendować najlepsze działania w czasie rzeczywistym. Agenci AI samodzielnie klasyfikują potencjalnych klientów, badają perspektywy i tworzą komunikaty.

Co ważne, zmiana ta nie polega na zastąpieniu sprzedawców. Sztuczna inteligencja i automatyzacja eliminują ręczny wysiłek, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu relacji, zrozumieniu potrzeb klientów i finalizowaniu złożonych transakcji.

Specjaliści ds. sprzedaży, którzy traktują AI jako codziennego pomocnika, będą konsekwentnie osiągać lepsze wyniki niż ci, którzy tego nie robią.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Super agenci w ClickUp działają jak współpracownicy oparci na AI, automatyzując powtarzalne zadania sprzedażowe, dostarczając spostrzeżenia i pozwalając zespołowi skupić się na finalizowaniu transakcji. Możesz stworzyć jednego lub więcej super agentów, którzy pomogą w następujący sposób: Kwalifikacja i przypisywanie potencjalnych klientów: automatycznie przeglądaj napływające leady, kwalifikuj je na podstawie ustalonych kryteriów i przypisuj odpowiednim przedstawicielom handlowym.

Przypomnienia o działaniach następczych: Twórz i planuj zadania lub przypomnienia dla przedstawicieli handlowych, aby żadna szansa sprzedaży nie została pominięta.

Aktualizacje dotyczące potencjalnych klientów: Generuj codzienne lub cotygodniowe raporty podsumowujące status potencjalnych klientów, podkreślające najciekawsze leady, transakcje w fazie zastoju i kolejne kroki.

Wprowadzanie danych CRM: rejestruj notatki z rozmów, aktualizuj etapy transakcji i zapisuj interakcje z klientami bezpośrednio w ClickUp, ograniczając ręczne wprowadzanie danych.

Tworzenie ofert: Twórz spersonalizowane oferty sprzedaży lub wiadomości e-mail przy użyciu AI, wykorzystując odpowiednie dane klientów i szczegóły produktów.

Planowanie spotkań: koordynuj i planuj spotkania z potencjalnymi klientami dzięki integracji z narzędziami kalendarza.

Informacje dotyczące sprzedaży: analizuj trendy sprzedaży, wykonuj prognozę przychodów i przedstawiaj zespołowi praktyczne wnioski.

5. Lejki wyłącznie mobilne (nie tylko mobilne)

W Indiach ponad 96% użytkowników mediów społecznościowych korzysta z platform za pośrednictwem smartfonów, a coraz większa większość sesji handlowych rozpoczyna się i kończy na urządzeniach mobilnych.

Przejście na kanały wyłącznie mobilne oznacza:

Zastąpienie statycznych broszur pionowymi wideo wyjaśniającymi, karuzelami i interaktywnymi historiami, które podsumowują propozycje w mniej niż 30 sekund .

Wykorzystaj progresywne aplikacje internetowe (PWA) oraz szybkie, ale lekkie rozwiązania , aby użytkownicy w regionach o niskiej przepustowości mogli przeglądać, porównywać i dokonywać zakupów bez konieczności instalowania aplikacji.

Projektowanie pozyskiwania potencjalnych klientów za pomocą wstępnie wypełnionych pól, oddzwaniania przez WhatsApp, przycisków zainteresowania jednym kliknięciem i osadzonych wezwaniach do działania w zawartości.

6. Platformy społecznościowe jako kanał sprzedaży typu full-funnel

W Indiach platformy społecznościowe już teraz zajmują centralne miejsce w codziennych zachowaniach cyfrowych. WhatsApp dociera do 80,8% użytkowników Internetu, a następnie Instagram do 77,9% w zakresie odkrywania i udostępniania zawartości oraz Facebook do 67,8% w zakresie konsumpcji wiadomości.

Dla wielu osób kupujących po raz pierwszy odkrywanie, ocena, budowanie zaufania i zakup odbywają się na tych platformach. Oto kilka zmian, które zaobserwowano na przestrzeni lat:

WhatsApp przekształcił się w hybrydowy system CRM i POS (point-of-sale). Marki udostępniają katalogi produktów, odpowiadają na często zadawane pytania, doradzają kupującym i pobierają opłaty UPI – wszystko to w ramach jednej rozmowy.

Instagram i YouTube odgrywają ważną rolę w zakupach impulsowych i odkrywaniu nowych produktów. Posty z możliwością zakupu, handel na żywo i mikrostrony „link-in-bio” przenoszą użytkowników bezpośrednio do wstępnie wypełnionych koszyków na stronach D2C.

Monitorowanie mediów społecznościowych wspiera realizację sprzedaży. Marki śledzą komentarze i prywatne wiadomości pod kątem zastrzeżeń, próśb o nowe funkcje i wzmianek o konkurencji, a następnie wykorzystują te informacje do udoskonalania produktów, cen i skryptów sprzedażowych w czasie rzeczywistym.

7. Sprzedaż prowadzona przez influencerów i twórców

Gospodarka twórców w Indiach rozwija się w szybkim tempie. Liczba influencerów wzrosła z poniżej 1 miliona w 2020 roku do ponad 4 milionów w różnych kategoriach, takich jak moda, uroda, technologia, infotainment i finanse.

Ponadto, w miarę jak zaufanie przenosi się z marek na osoby prywatne, twórcy coraz częściej wpływają na odkrywanie produktów, konwersje i powtarzalne zakupy, sprawiając, że sprzedaż prowadzona przez influencerów staje się podstawową działalnością przynoszącą dochody.

Oto, w jaki sposób indyjscy influencerzy sami stają się kanałami dystrybucji:

Listy twórców zawsze aktywnych podzielone według regionu, języka, kategorii i roli w lejku sprzedażowym (osoby wyjaśniające świadomość vs recenzje na końcu lejka).

Infrastruktura afiliacyjna i kodów promocyjnych , która przypisuje przychody twórcom na różnych rynkach i w modelu D2C, umożliwiając wypłaty oparte na wynikach i optymalizację.

Produkty tworzone wspólnie i z limitowaną serią, w których influencerzy udostępniają korzyści, tworząc poczucie niedostępności i pilności, którego nie są w stanie odtworzyć typowe kampanie.

🔍 Czy wiesz, że... W starożytnym Rzymie sklepikarze używali terakotowych tokenów jako kuponów. Klienci zbierali małe gliniane krążki, które można było wymienić na towary, co czyniło je jednym z najwcześniejszych znanych systemów motywacyjnych w sprzedaży.

8. Zrównoważony rozwój i wartość ponad marką

Indyjscy nabywcy coraz częściej przedkładają zrównoważony rozwój i rzeczywistą wartość nad renomę dużych marek. Klienci zadają coraz trudniejsze pytania dotyczące etycznego pozyskiwania surowców, wpływu na środowisko, długoterminowych oszczędności i trwałości produktów — zwłaszcza w sektorach B2B, produkcji, handlu detalicznego i usług dla przedsiębiorstw.

Rozpoznawalność marki nadal ma znaczenie, ale nie gwarantuje już zaufania ani lojalności. Decydenci są bardziej skłonni do przejścia na mniej znanych dostawców, jeśli oferta wyraźnie zapewnia wymierną wartość i jest zgodna z ich celami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rozmowy sprzedażowe zmieniają się z pozycji opartej na marce na dyskusje oparte na dowodach, wynikach, przejrzystości i odpowiedzialnych praktykach.

Co z tego wynika dla zespołów sprzedaży? Kieruj się dowodami, a nie logo. Wyposaż przedstawicieli handlowych w jasne wskaźniki wartości, referencje dotyczące zrównoważonego rozwoju i prawdziwe opinie klientów, które będą wsparciem podczas każdej rozmowy sprzedażowej.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Scentralizuj wszystkie te informacje dzięki ClickUp Knowledge Management. Połączone dokumenty, wiki i najbardziej kompletna na świecie sztuczna inteligencja do pracy oznaczają, że odpowiedzi są automatyczne. Edycja na żywo, zaawansowane uprawnienia i wersjonowanie zapewniają aktualność i kontrolę nad wszystkimi treściami.

9. Szybki handel jako strategiczny kanał sprzedaży

Szybka sprzedaż nie jest już tylko wygodnym rozwiązaniem dla osób kupujących przekąski późnym wieczorem. W Indiach kanał ten osiągnął w 2024 r. wartość około 6–7 mld USD, co stanowi około dwie trzecie zamówień na artykuły spożywcze online i prawie 10% całkowitych wydatków w handlu elektronicznym.

Raporty pokazują, że do końca 2025 r. Blinkit osiągnie ponad 50% udziału w rynku, a Zepto i Instamart będą rywalizować o drugie miejsce na poziomie poszczególnych miast. Oznacza to, że menedżerowie ds. terytorialnych i kluczowych klientów muszą traktować każdą platformę Q-commerce jak najważniejszego klienta.

Dla liderów sprzedaży w branżach FMCG, F&B, kosmetycznej i drobnych dóbr trwałych szybki handel jest w rzeczywistości nową formą „nowoczesnego handlu” z własnymi zasadami:

Asortyment produktów stworzony z myślą o szybkich zakupach: mniejsze opakowania, zestawy produktów, opakowania uzupełniające i ceny sprzyjające impulsywnym zakupom, zaprojektowane z myślą o 10-30-minutowych zakupach.

Widoczność w aplikacji jako nowa półka sklepowa: pozycja w wynikach wyszukiwania, płatne miejsca reklamowe, banery i próbki w aplikacji generują obecnie znacznie wyższą sprzedaż niż podstawowe oferty.

Dyscyplina działania dark store: zespoły sprzedaży i operacyjne współpracują, aby utrzymać wysoki wskaźnik realizacji zamówień, zarządzać terminami ważności i zapasami magazynowymi w oparciu o lokalny popyt.

10. Wciągające doświadczenia związane z produktami

Marki takie jak Lenskart pokazały, jak technologia AR może zasadniczo zmienić proces zakupowy. Funkcja wirtualnego przymierzania 3D pozwala użytkownikom zobaczyć oprawki na swoich twarzach w czasie rzeczywistym, co zmniejsza niepewność i zwiększa konwersję. Zmniejsza to liczbę zwrotów i wydłuża czas spędzany na interakcji z marką, bezpośrednio poprawiając ekonomię jednostkową. ​

Ten podręcznik jest rozpowszechniany w:

Kosmetyki: dopasowywanie odcieni podkładu, szminki i koloru włosów za pomocą rzeczywistości rozszerzonej, co pomaga użytkownikom wypróbować produkty przed zakupem w aplikacji Nykaa lub aplikacjach marek.

Meble i dekoracje: funkcja „Wyświetl w pomieszczeniu”, która pozwala użytkownikom umieszczać kanapy, lampy lub dekoracje w swoich rzeczywistych domach za pomocą aparatów w smartfonach.

Samochody i dobra trwałe: wirtualne prezentacje, które pokazują funkcje, warianty i możliwości niestandardowej personalizacji bez konieczności posiadania pełnego asortymentu w każdym salonie dealerskim.

🧠 Ciekawostka: Pod koniec XIX wieku firma National Cash Register (NCR) stworzyła wraz z Johnem H. Pattersonem pierwszy na świecie ustrukturyzowany program szkoleniowy dla sprzedawców. Sprzedawcy ćwiczyli scenariusze rozmów, odgrywali role i uczyli się radzić sobie z zastrzeżeniami klientów, dzięki czemu NCR stała się jedną z pierwszych firm, które sformalizowały proces wsparcia sprzedaży.

Jak zespoły sprzedaży mogą przygotować się na te zmiany

Zrozumienie pojawiających się trendów sprzedaży w Indiach to tylko połowa sukcesu. Prawdziwa przewaga zależy od tego, jak szybko zespoły sprzedaży przełożą te zmiany na gotowe do realizacji procesy.

Oto, w jaki sposób liderzy sprzedaży mogą wdrożyć te zmiany.

Stwórz ujednoliconą strukturę operacyjną sprzedaży

Ponieważ konsumenci korzystają zarówno z kanałów online, jak i offline, dane i działania łatwo ulegają fragmentacji w różnych systemach i kanałach. W rezultacie zespoły sprzedaży muszą żonglować narzędziami do zarządzania projektami, systemami CRM, narzędziami do czatu, arkuszami kalkulacyjnymi i regionalnymi cyklami pracy, co powoduje rozrost narzędzi, spowalnia realizację zadań i ogranicza widoczność.

Jak naprawić pracę

W skali globalnej tego rodzaju fragmentacja obniża wydajność na dużą skalę, przyczyniając się do szacowanych strat w wysokości 2,5 biliona dolarów, ponieważ zespoły poświęcają więcej czasu na wyszukiwanie, uzgadnianie i aktualizowanie systemów niż na faktyczną sprzedaż.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, stworzone w celu wyeliminowania chaosu w pracy zespołów sprzedaży, które zarządzają procesami sprzedaży, działaniami następczymi, notatkami dotyczącymi transakcji i prognozami przy użyciu zbyt wielu narzędzi.

Przejrzystość zaczyna się od widoczności. Zaplanuj całą swoją działalność sprzedażową w ClickUp for Sales Teams, pozyskuj potencjalnych klientów z kanałów społecznościowych, regionalnych, rynkowych i offline oraz śledź każdą transakcję poprzez kwalifikację, działania następcze, kontrole zgodności i odnowienia.

Uporządkuj cały proces sprzedaży dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp

Dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp zespoły mogą definiować etapy, takie jak Inbound, Social Interest, Regional Follow-up Required, Weryfikacja & Compliance oraz Ready to Close. Dzięki temu kierownicy sprzedaży mają znacznie jaśniejszy obraz tego, gdzie popyt utknął i dlaczego.

A co najważniejsze, CRM ClickUp przechowuje kontakty, konta i transakcje w połączeniu z pracą do zrobienia.

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI wskazuje na wyraźne wyzwanie: 54% zespołów pracuje w rozproszonych systemach, 49% rzadko udostępniają kontekst między narzędziami, a 43% ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji. Gdy praca jest rozdrobniona, narzędzia AI nie mają dostępu do pełnego kontekstu, co oznacza niekompletne odpowiedzi, opóźnione reakcje oraz wyniki pozbawione głębi i dokładności. Tak właśnie wygląda rozproszenie pracy, które kosztuje firmy miliony w postaci utraconej wydajności i straconego czasu. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, działając w ramach zunifikowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji, w którym zadania, dokumenty, czaty i cele są ze sobą powiązane. Funkcja Enterprise Search natychmiast wyświetla wszystkie szczegóły, a agenci AI działają na całej platformie, gromadząc kontekst, udostępniając aktualizacje i przyspieszając pracę. W rezultacie otrzymujemy AI, która jest szybsza, bardziej przejrzysta i konsekwentnie informowana, czego nie są w stanie zapewnić oddzielne narzędzia AI.

Rejestruj i przeprowadź automatyzację cykli pracy obsługi potencjalnych klientów we wszystkich kanałach

Dzisiejsza podróż kupującego w Indiach nie zaczyna się w jednym miejscu. Może rozpocząć się od wiadomości w mediach społecznościowych, skanowania kodów QR, czatów na platformach handlowych, formularzy na stronach internetowych lub WhatsApp.

📌 Oto, co musisz zrobić:

Ujednolicenie formatów pozyskiwania potencjalnych klientów we wszystkich punktach kontaktu

Kieruj potencjalnych klientów do odpowiednich sprzedawców na podstawie kryteriów takich jak region, zainteresowanie produktem, preferencje językowe lub wielkość transakcji.

Uruchamiaj przypomnienia o działaniach następczych bez konieczności ręcznego nadzoru jako wyzwalacz.

🚀 Zalety ClickUp: Obsługuj rutynowe działania sprzedażowe oraz przenoś potencjalnych klientów i działania następcze poprzez cykle pracy bez ręcznej interwencji dzięki automatyzacji ClickUp. Następnie skonfiguruj ClickUp Agents, aby dodać inteligencję i podejmowanie decyzji uwzględniające kontekst do zarządzania potencjalnymi klientami. Uruchom ClickUp Agents, aby automatycznie obsługiwać kierowanie potencjalnych klientów, ustalanie priorytetów i eskalacje Kiedy potencjalny klient zgłasza się za pośrednictwem formularzy ClickUp, agenci mogą wzbogacić dane, przygotować spersonalizowane działania następcze, zaproponować najlepszy kanał komunikacji (e-mail, WhatsApp lub telefon) i automatycznie zaplanować kolejne kroki. Ponadto agenci podsumowują aktywność potencjalnych klientów, aby przyspieszyć przeglądanie, oraz analizują wzorce zamkniętych transakcji i utraconych klientów, aby zaproponować ulepszenia formularzy, logiki routingu i strategii działań następczych.

Sprawdź najlepszych agentów AI pod kątem wydajności sprzedaży i automatyzacji CRM. 👇

Twórz prognozy wzbogacone o AI dzięki analizie danych sprzedażowych

Rynki indyjskie zmieniają się szybko pod wpływem wydarzeń kulturalnych, cykli regionalnych, zmian cen, wzrostów spowodowanych świętami oraz trendów na poziomie platform. W takim środowisku liderzy sprzedaży muszą mieć stałą widoczność w zakresie zachowania potencjalnych klientów i kierunku, w którym mogą się oni podążać.

I właśnie to zapewnia ClickUp Brain.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem sprzedaży przygotowującym się do comiesięcznego przeglądu prognoz sprzedaży. Zamiast wyciągać raporty, pytasz ClickUp Brain: „Podsumuj aktualny stan potencjalnych klientów, w tym szybkość pozyskiwania potencjalnych klientów, współczynniki konwersji i współczynniki skuteczności”.

ClickUp Brain analizuje dane z obszaru roboczego na żywo i zwraca w czasie rzeczywistym migawkę dynamiki sprzedaży.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać szybkie podpowiedzi dotyczące dynamiki sprzedaży

Następnie uruchomisz podpowiedź uzupełniającą: „Biorąc pod uwagę aktualne trendy, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu na ten kwartał?”. ClickUp Brain wykorzystuje następnie dane historyczne i aktualne, aby wskazać potencjalne niedobory, podkreślić regiony lub etapy powodujące ryzyko oraz przedstawić prognozowane wskaźniki skuteczności.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp BrainGPT to komputerowy asystent AI, który gromadzi informacje z wszystkich narzędzi połączonych w jednym interfejsie z funkcją wyszukiwania, gotowym do działania. Wyszukiwarka Enterprise Search pobiera dane z narzędzi takich jak ClickUp, Google Drive, HubSpot lub Salesforce za pomocą jednego zapytania, dzięki czemu zespoły mogą szybko znaleźć plany kampanii, aktualizacje cen lub regionalne notatki dotyczące wyników bez przełączania się między zakładkami — zwłaszcza gdy osie czasu są napięte. Dzięki funkcji ClickUp Talk to Text w BrainGPT liderzy mogą dyktować swoje spostrzeżenia dotyczące transakcji, opinie rynkowe uzyskane podczas rozmów telefonicznych lub notatki ze spotkań, będąc w podróży. Informacje te stają się natychmiast dostępne do wyszukiwania i wykorzystania, dzięki czemu spostrzeżenia z pierwszej linii są powiązane z zarządzaniem projektami i strategią. Stwórz połączenie między aplikacjami innych firm a ClickUp BrainGPT, aby uzyskać szybkie odpowiedzi

Standaryzacja regionalnych i kulturowych strategii działania

Wraz z tym, jak regionalizacja staje się strategicznym filarem w Indiach, jeden scenariusz nie sprawdza się na wszystkich rynkach. Aby zdobyć popularność w różnych segmentach językowych i kulturowych, potrzebujesz zlokalizowanych strategii, które przedstawiciele handlowi mogą niezawodnie realizować.

Oto jak ujednolicić strategię sprzedaży:

Opracuj regionalne skrypty sprzedaży, sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami klientów oraz materiały dotyczące cen, które odzwierciedlają niuanse kulturowe.

Przeszkol przedstawicieli handlowych w zakresie podejść niezależnych od języka (np. jak wykorzystać WhatsApp, jak spersonalizować działania następcze w lokalnym kontekście).

Utrzymuj lokalne repozytoria wiedzy, z których przedstawiciele handlowi mogą korzystać na żądanie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Stwórzcie regionalne podręczniki sprzedaży w ClickUp Docs. Możecie umieścić wszystkie materiały w uporządkowanych dokumentach lub podstronach dla każdego języka lub rynku. Utrzymuj dostępny podręcznik sprzedaży w ClickUp Documents Współpraca w czasie rzeczywistym, komentarze i historia wersji pomagają menedżerom regionalnym dbać o dokładność i aktualność zawartości, a wbudowane materiały szkoleniowe, listy kontrolne i połączone zadania sprzedażowe zapewniają przedstawicielom handlowym możliwość szybkiego znalezienia i wykonania odpowiedniego scenariusza działania dostosowanego do ich sytuacji.

Wbudowana współpraca w czasie rzeczywistym i koordynacja międzyfunkcjonalna

Dynamika sprzedaży zależy od indywidualnych wyników sprzedawców oraz tego, jak dobrze dział sprzedaży łączy się z działami marketingu, operacyjnym, produktowym i obsługi klienta. Brak synchronizacji działań zespołów w czasie rzeczywistym prowadzi do niejasnych komunikatów, opóźnień w odpowiedziach dla kupujących, pominiętych przekazów i złych doświadczeń klientów.

ClickUp Chat pomaga rozwiązać ten problem, przenosząc rozmowy bezpośrednio do kontekstu pracy:

Wykorzystaj kontekstowe rozmowy: rozmawiaj bezpośrednio w ramach zadań, transakcji i dokumentów za pomocą tego oprogramowania do współpracy w zakresie sprzedaży, dzięki czemu dyskusje pozostają powiązane z konkretnym klientem, kampanią lub problemem.

Zachowaj widoczność międzyfunkcyjną: połącz zespoły sprzedaży, marketingu, wsparcia i produktów w ramach tych samych wątków czatu.

Organizuj dyskusje za pomocą wątków i wzmianek: natychmiast angażuj odpowiednich interesariuszy za pomocą @wzmianek i utrzymuj uporządkowany przebieg rozmów dotyczących konkretnych tematów.

Scentralizuj multimedia i załączniki: udostępniaj prezentacje, cenniki, opinie rynkowe lub nagrania rozmów bezpośrednio w czacie, aby ograniczyć konieczność przełączania się między narzędziami.

Dzięki ClickUp Chat wszyscy będą na bieżąco z priorytetami sprzedażowymi, zmianami i kolejnymi krokami.

Wprowadź ustrukturyzowane ustalanie celów i śledzenie motywacji

W obliczu szybko zmieniających się rynków jasno określone cele i zachęty pozwalają zespołom zachować koncentrację. Niemniej jednak cele muszą być dostosowane do realiów regionalnych, priorytetów produktowych i zmieniających się zachowań klientów, a nie arbitralnych celów korporacyjnych.

📌 Oto, co możesz zrobić:

Określ mierzalne cele dla każdego rynku i linii produktów.

Spraw, aby wyniki były mierzalne w czasie rzeczywistym, a nie z perspektywy czasu.

Powiąż indywidualne i zespołowe zachęty z zachowaniami, które generują długoterminowe przychody, a nie tylko krótkoterminowe zyski.

Jednak zbyt często zespoły polegają na arkuszach kalkulacyjnych lub niepołączonych narzędziach, które utrudniają dostrzeżenie, co działa, co nie działa i na czym należy się skupić w następnej kolejności. Właśnie tę lukę ma wypełnić szablon ClickUp Sales Tracker. Jest to narzędzie do śledzenia sprzedaży oparte na listach, które śledzi każde zamówienie klienta lub cel sprzedaży od początku do końca.

Pobierz bezpłatny szablon Wyznacz jasne cele sprzedażowe i wcześnie dostrzegaj trendy dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Odzwierciedlaj rzeczywisty postęp sprzedaży za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Cel osiągnięty , Cel nieosiągnięty , Zakończone i inne.

koszt jednostkowy , koszt wysyłki , opłata za wysyłkę , zwroty i cel zysku . Wyświetl kluczowe wskaźniki dzięki 12 gotowym do użycia polom niestandardowym ClickUp , w tym

Zorganizuj ten sam widok w inny sposób dzięki niestandardowym widokom ClickUp (śledzenie sprzedaży, wielkość sprzedaży miesięcznej i status sprzedaży według produktu).

Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Połącz to z szablonem raportu sprzedaży ClickUp, aby przekształcić codzienne śledzenie sprzedaży w strategiczne informacje o wynikach bez konieczności ręcznego kompilowania aktualizacji z wielu źródeł.

Pobierz bezpłatny szablon Zbierz kluczowe wskaźniki sprzedaży z różnych zespołów i regionów w jednym raporcie, korzystając z szablonu raportu sprzedaży ClickUp.

Ten szablon planu sprzedaży umożliwia:

Śledź i analizuj wyniki sprzedaży w poszczególnych kwartałach i latach.

Używaj prostych statusów, takich jak Otwarte i Zakończone , aby śledzić cykle raportowania i oceny wyników.

Rejestruj ustrukturyzowane dane za pomocą 10 predefiniowanych pól niestandardowych, takich jak Region sprzedaży , Osiągnięcia sprzedażowe , Rok sprzedaży , Kwartał sprzedaży i Wartość sprzedaży .

Przejrzyj wyniki z różnych perspektyw, w tym roczne raporty sprzedaży, raporty kwartalne i miesięczne raporty sprzedaży.

Ryzyko i wyzwania, które zespoły sprzedaży muszą przewidywać

Poniżej przedstawiono kluczowe zagrożenia, na które liderzy sprzedaży muszą zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście fizycznej cyfryzacji, wdrażania AI, modernizacji CRM i ekspansji regionalnej:

Niska jakość danych: Niekompletne, niespójne lub rozproszone dane dotyczące sprzedaży utrudniają prognozę, ocenę potencjalnych klientów i analizę danych przez AI. Prawie połowa indyjskich sprzedawców uznaje niekompletne lub niedokładne dane Niekompletne, niespójne lub rozproszone dane dotyczące sprzedaży utrudniają prognozę, ocenę potencjalnych klientów i analizę danych przez AI. Prawie połowa indyjskich sprzedawców uznaje niekompletne lub niedokładne dane CRM SaaS za największe wyzwanie, prowadzące do utraty transakcji i błędnych decyzji.

Opór przed wdrażaniem nowych technologii: Szczególnie na rynkach drugiego i trzeciego poziomu zespoły sprzedaży mogą wahać się przed przyjęciem nowych systemów ze względu na postrzeganą złożoność lub brak zaufania, co spowalnia wdrażanie CRM i AI.

Problemy z połączeniem i dostępem mobilnym: Poleganie na mobilnych narzędziach CRM może przynieść odwrotny skutek, gdy przedstawiciele handlowi działają w obszarach o niestabilnym dostępie do Internetu, powodując problemy z synchronizacją i spadek wydajności.

Niejasny zwrot z inwestycji w AI i zmęczenie decyzjami: zespoły mogą wdrażać AI bez jasnych celów lub nie mierzyć rzeczywistego wpływu, co prowadzi do marnowania budżetu, opóźnień we wdrażaniu technologii cyfrowych i wahaniach dotyczących inwestycji w narzędzia.

Bariery kulturowe i braki w umiejętnościach: Brak szkoleń, nieznajomość nowych paradygmatów lub niezrozumienie limitów AI mogą spowolnić proces wprowadzania zmian i zmniejszyć skuteczność narzędzi przyspieszających sprzedaż.

Zbuduj gotową na przyszłość strukturę sprzedaży dzięki ClickUp

Trendy sprzedaży w Indiach będą nadal ewoluować w wyniku nakładających się zmian spowodowanych rozwojem technologii, regionalnymi niuansami i zmieniającymi się oczekiwaniami nabywców. W nadchodzących latach przewagę zapewni nie tyle prawidłowe przewidywanie wszystkich zmian, co budowanie systemów sprzedaży, które będą w stanie dostosować się do tych zmian w miarę ich pojawiania się.

Zintegrowany obszar roboczy ClickUp oparty na AI łączy planowanie, realizację, współpracę i raportowanie w jednym połączonym systemie. W ramach tej podstawy system CRM centralizuje zarządzanie procesem sprzedaży, prognozę i realizację transakcji. Ponadto ClickUp Brain i BrainGPT dostarczają w czasie rzeczywistym informacje, wzorce i ryzyka związane z danymi sprzedażowymi, pomagając liderom w podejmowaniu szybszych i bardziej świadomych decyzji.

Wraz ze wzrostem wolumenu i złożoności, ClickUp automatyzacje i Agents automatycznie realizują działania następcze, przekazywanie spraw i kolejne kroki.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i przygotuj swój zespół sprzedaży na nadchodzące zmiany.