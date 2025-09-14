13 najlepszych narzędzi CRM dla branży budowlanej usprawniających zarządzanie projektami i klientami

Przekroczone terminy, spory dotyczące płatności i chaotyczne aktualizacje projektów mogą zniweczyć wysiłki nawet najlepszych zespołów budowlanych. Drobne problemy mogą przerodzić się w kosztowne opóźnienia, gdy harmonogramy, pozwolenia i komunikacja z klientami są chaotyczne.
Oprogramowanie CRM dla branży budowlanej integruje Wszystko — centralizuje dane związane z projektami, prowadzi śledzenie postępów, organizuje procesy i na bieżąco informuje klientów.
Wybraliśmy najlepsze narzędzia, które pozwalają zespołom budowlanym oszczędzać czas, szybciej zdobywać zlecenia i realizować każdy projekt bez przekraczania budżetu. ✅
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM dla branży budowlanej?
Wybierając system CRM dla swojej firmy budowlanej, weź pod uwagę następujące kluczowe funkcje, które umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych:
- Śledzenie projektów: Wybierz systemy CRM, które zarządzają nie tylko kontaktami — śledzą zadania, osie czasu, pozwolenia i zmiany w zamówieniach, umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzji
- Komunikacja: Zapewnij łatwe przekazywanie aktualnych informacji klientom i podwykonawcom dzięki udostępnianiu harmonogramów i postępów w projekcie jednym kliknięciem
- Kosztorysy i oferty: Korzystaj z narzędzi wyposażonych w gotowe szablony, podpisy cyfrowe i funkcje śledzenia, aby przyspieszyć proces składania ofert
- Planowanie: Wybierz systemy CRM, które centralizują planowanie zadań, ekip i sprzętu za pomocą wizualnych kalendarzy
- Dostęp mobilny: Wybierz narzędzia dostosowane do urządzeń mobilnych, aby zespoły mogły aktualizować status zadań, rejestrować czas pracy lub przesyłać zdjęcia bezpośrednio z placu budowy
- Przechowywanie dokumentów: przechowuj plany, pozwolenia, umowy i zdjęcia w jednej bezpiecznej i uporządkowanej przestrzeni
- Rozliczenia i księgowość: Poszukaj wbudowanych funkcji fakturowania, śledzenia płatności oraz integracji z systemami księgowymi, aby poprawić przepływ finansowy
📖 Przeczytaj również: Zarządzanie projektami budowlanymi: rodzaje, procesy i narzędzia
CRM dla branży budowlanej w skrócie
Oto krótki przegląd najlepszych systemów CRM dla branży budowlanej, które pozwalają skutecznie śledzić i zarządzać nowymi potencjalnymi klientami:
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najważniejsze funkcje
|Ceny
|ClickUp
|Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże korporacje potrzebujące zintegrowanego systemu do zarządzania relacjami z klientami, projektami i klientami
|Kompleksowe rozwiązanie CRM i zarządzanie projektami, dokumenty, zadania, analityka, osie czasu, automatyzacje, AI, pulpity, śledzenie czasu, czat, dostęp dla gości
|Dostępny jest Free Plan; dostępne są opcje dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw
|Buildertrend
|Małe i duże firmy generalnego wykonawstwa oraz kierownicy zarządzania projektami koordynujący podwykonawców i harmonogramy
|Portal klienta, planowanie, dzienniki, wykresy Gantt, zarządzanie ekipą, płatności online, budżetowanie
|Niestandardowe ceny
|Procore CRM
|Duże firmy budowlane i przedsiębiorstwa zarządzające złożonymi portfelami wielu projektów
|Zarządzanie portfolio, śledzenie kosztów, kontrola umów, niestandardowe procesy sprzedaży, scentralizowana komunikacja
|Niestandardowe ceny
|JobNimbus
|Małe i średnie zespoły zajmujące się pracami zewnętrznymi (pokrycia dachowe, okładziny) wymagające dostępu w terenie
|Tablice typu „przeciągnij i upuść”, aplikacja mobilna, wizualne narzędzia do wyceny, procesy automatyzowane oraz tablice rozliczeniowe
|Niestandardowe ceny
|Kierownik budowy
|Małe firmy i wykonawcy poszukujący bogatych w funkcje, przystępnych cenowo rozwiązań
|Ponad 60 modułów (bezpieczeństwo, zapytania ofertowe, karty czasu pracy), śledzenie potencjalnych klientów, wbudowane narzędzia finansowe, aplikacja mobilna
|Ceny płatnych planów zaczynają się od: 49 USD miesięcznie za użytkownika
|Followup CRM
|Wykonawcy i specjaliści z branży budowlanej (niezależnie od wielkości firmy) zorientowani na sprzedaż, potrzebujący automatyzacji procesu pozyskiwania klientów
|Wizualne pulpity nawigacyjne, śledzenie ofert, automatyczne działania następcze, ocena potencjalnych klientów, raporty z działań
|Ceny płatnych planów zaczynają się od: 4500 USD rocznie
|CoConstruct
|Firmy zajmujące się budową niestandardowych domów na zamówienie, firmy remontowe oraz zespoły realizujące projekty mieszkaniowe (małe i średnie)
|Kalkulacje kosztów, wybór klientów, szablony ofert, śledzenie czasu pracy i pulpit administracyjny
|Niestandardowe ceny
|Pipedrive
|Małe zespoły i osoby fizyczne skupione na prostym śledzeniu sprzedaży
|Pipeline Kanban, wspomagane wprowadzanie danych, pozyskiwanie leadów przez chatboty, niestandardowe pipeline
|Ceny płatnych planów zaczynają się od: 19 USD miesięcznie za użytkownika
|HubSpot CRM
|Start-upy, wykonawcy indywidualni i małe firmy potrzebujące zintegrowanego rozwiązania marketingowo-usługowego
|Szablony wiadomości e-mail, formularze, kampanie wielokanałowe, czat na żywo, pozyskiwanie potencjalnych klientów, analityka
|Free; Plany płatne już od: 20 USD/miesiąc za użytkownika
|Salesforce
|Przedsiębiorstwa i duże firmy budowlane wymagające niestandardowego dostosowania i integracji
|Niestandardowe cykle pracy, zaawansowana automatyzacja, integracje, dostosowane pulpity nawigacyjne i analizy oparte na AI
|Niestandardowe ceny
|PlanSwift
|Kosztorysanci i kierownicy projektów (niezależnie od wielkości firmy) zajmujący się pomiarami na podstawie planów
|Wizualne zestawienia ilościowe, niestandardowe zespoły, eksport do CRM/Excel, pomiary w skali
|Ceny płatnych planów zaczynają się od: 2000 USD rocznie za użytkownika
|Jobber
|Małe i średnie zespoły serwisowe pracujące w terenie (elektrycy, hydraulicy, ekipy mobilne)
|Optymalizacja tras, natychmiastowe fakturowanie, chatbot oparty na AI, śledzenie listy płac i kalendarz wizualny
|Ceny płatnych planów zaczynają się od: 30 USD miesięcznie za użytkownika
|AccuLynx
|Wykonawcy pokryć dachowych (od małych do dużych) rozszerzają działalność i przeprowadzają automatyzację cykli pracy
|Kompleksowy cykl pracy, pomiary lotnicze, umowy z podpisem elektronicznym, śledzenie potencjalnych klientów, moduły produkcyjne
|Niestandardowe ceny
👀 Czy wiesz, że... Twoja wydajność sprzedaży może wzrosnąć o trzy do pięciu procent dzięki automatyzacji procesów CRM i sprzedaży za pomocą AI.
Najlepszy system CRM dla branży budowlanej
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.
Teraz sprawdźmy, które rozwiązanie może być dla Ciebie bardziej odpowiednie i dlaczego. Oto najlepsze narzędzia CRM idealne do Twoich potrzeb w zakresie zarządzania budową:
1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i klientami)
ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy — łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — oparta na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.
Od śledzenia potencjalnych klientów i zarządzania danymi klientów po monitorowanie postępów w realizacji zadań i koordynację zespołów terenowych — ClickUp for CRM łączy zarządzanie relacjami z klientami z pozostałymi cyklami pracy, eliminując potrzebę korzystania z wielu oddzielnych narzędzi.
Dzięki szablonowi CRM ClickUp możesz zarządzać kontaktami, etapami sprzedaży i projektami bez konieczności zaczynania od zera.
Ten szablon umożliwia:
- Zbierz dane kontaktowe klientów, listy zadań, notatki i historię komunikacji w jednym, uporządkowanym miejscu
- Ustal priorytety zadań i działań następczych w oparciu o etap sprzedaży lub typ klienta
- Korzystaj z gotowych widoków (takich jak lista lub Proces sprzedaży), aby szybko znaleźć to, co najważniejsze
- Wykorzystaj konfigurowalne pola dotyczące tytułów stanowisk, branż i typów elementów CRM, aby dopasować system do swojego cyklu pracy
- Wizualizuj postępy i identyfikuj wąskie gardła dzięki narzędziom takim jak wykresy Gantta i pulpity nawigacyjne
Szablony CRM ClickUp są przeznaczone do użycia w połączeniu z ClickUp CRM, dzięki czemu możesz zwiększyć retencję klientów, przyspieszyć zawieranie transakcji i zwiększyć przychody w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.
💡 Porada eksperta: Wybierz widoki, które najlepiej pasują do Twojego cyklu pracy — Lista, Kanban, Kalendarz lub widoki niestandardowe, takie jak „Klienci zagrożeni” lub „Aktywne projekty”. Możesz zdefiniować niestandardowe statusy (np. „Oferta wysłana” lub „W trakcie realizacji”) i używać pól niestandardowych do rejestrowania kluczowych informacji, takich jak adres placu budowy, budżet lub typ projektu.
Zautomatyzuj cykle pracy i wizualnie śledź postępy
ClickUp Automatyzacja eliminuje powtarzalne zadania administracyjne poprzez automatyczne przydzielanie członków zespołu, aktualizowanie statusów lub wysyłanie przypomnień w miarę postępów projektu. Dzięki ClickUp Tasks możesz łatwo delegować obowiązki, ustalać terminy i monitorować postępy na każdym etapie projektu budowlanego — wszystko w jednym miejscu. Funkcja „przeciągnij i upuść” ułatwia organizowanie i przydzielanie zadań w miarę zmian potrzeb projektu, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, nad czym ma pracować w następnej kolejności.
Dzięki funkcji zależności zadań ClickUp możesz ustawić dokładną kolejność operacji, zapewniając, że przygotowanie placu budowy, inspekcje i przekazania odbywają się we właściwej kolejności.
W przypadku jakichkolwiek zmian lub opóźnień ClickUp natychmiast Cię o tym powiadomi, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł szybko dostosować się do sytuacji i utrzymać realizację projektu na właściwym torze.
Uzyskaj analizy oparte na AI
Agenci ClickUp, tacy jak agenci integracji danych CRM, pomagają zsynchronizować system CRM z narzędziami takimi jak e-mail lub formularze internetowe, automatycznie aktualizując rekordy w miarę napływania nowych informacji. Jeśli potrzebujesz aktualizacji w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain analizuje Twój obszar roboczy ClickUp, aby odpowiadać na pytania, sugerować kolejne kroki i podsumowywać postępy klienta — wszystko na żądanie i na jednej platformie.
Możesz na przykład zapytać o status placu budowy, najnowszą korespondencję z klientem lub zaległe zadania i uzyskać natychmiastową odpowiedź.
Dodatkowo możesz używać ClickUp Brain Max do dyktowania aktualizacji dotyczących budowy, notatek dotyczących klientów lub elementów z listy zadań do wykonania bez użycia rąk. Twoje polecenia głosowe są natychmiast transkrybowane, połączone z odpowiednim zadaniem lub rekordem klienta i udostępniane Twojemu zespołowi — idealne rozwiązanie dla zapracowanych wykonawców pracujących w terenie.
Połącz to z funkcjami dostępnymi w ClickUp dla zespołów budowlanych, a otrzymasz kompleksowy system CRM oparty na AI, który poprawia wydajność operacyjną budowy, jednocześnie zapewniając obsługę klientów.
Zobacz, jak ClickUp może stać się w pełni funkcjonalnym systemem CRM dostosowanym do potrzeb branży budowlanej — przechowującym potencjalnych klientów, umowy, klientów i statusy projektów w jednym miejscu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej sprawy wymagającej dalszych działań.
Lepszy sposób zarządzania pracami budowlanymi
Niezależnie od tego, czy zarządzasz wczesnymi interakcjami z potencjalnymi klientami, czy końcowymi przekazami, ClickUp zapewnia wsparcie dla Twojego cyklu pracy za pomocą funkcji takich jak wykresy Gantta, mapy myśli i szczegółowe podsumowania projektów. Możesz przydzielać zadania, ustalać terminy, monitorować wykorzystanie zasobów i wizualizować każdy element projektu, aby zapewnić jego realizację zgodnie z harmonogramem i budżetem.
Śledź czas pracy, współpracuj i osiągaj więcej
Możesz nawet śledzić czas bezpośrednio w ClickUp lub korzystać z integracji takich jak Clockify, aby monitorować godziny poświęcone na każde zadanie lub projekt. Wbudowane przypomnienia i alerty pomagają Twojemu zespołowi nadążać za terminami i kluczowymi kamieniami milowymi.
Komunikacja w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi i CRM. ClickUp Chat i ClickUp Docs zapewniają wszystkim dostęp do tych samych informacji, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy na budowie.
Możesz @wzmiankować członków zespołu, przypisywać komentarze lub natychmiast udostępniać pliki projektowe. Ułatwia to współpracę przy zapytaniach ofertowych, zleceniach zmian, przedłożonych dokumentach i ogólnych opiniach, ograniczając nieporozumienia i poprawiając ogólną wydajność pracy.
W przypadku klientów i podwykonawców dostęp gościnny z możliwością dostosowania uprawnień gwarantuje, że wszyscy są na bieżąco, a poufne informacje pozostają bezpieczne.
📮 ClickUp Insight: 46% pracowników umysłowych korzysta z połączenia czatu, notatek, narzędzi do zarządzania projektami i dokumentacji zespołowej tylko po to, aby śledzić swoją pracę. Dla nich praca jest rozproszona po niepowiązanych ze sobą platformach, co utrudnia utrzymanie porządku. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy to wszystko w jedno. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailem, ClickUp Notatki, ClickUp Chat i ClickUp Brain cała Twoja praca jest scentralizowana w jednym miejscu, można ją przeszukiwać i jest płynnie połączona. Pożegnaj się z nadmiarem narzędzi — powitaj bezproblemową wydajność.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Śledź status projektu, konwersję leadów i status budżetu na pierwszy rzut oka dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp
- Wizualnie planuj etapy projektów i procesy sprzedaży dzięki tablicom ClickUp
- Rejestruj i podsumowuj rozmowy z klientami lub spotkania na budowie dzięki ClickUp AI Notetaker
- Przechowuj wszystkie interakcje z klientami, dokumenty związane z projektem, umowy i korespondencję w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp i móc z nich korzystać w razie potrzeby
- Podziel każdy projekt budowlany na poszczególne etapy, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania budową, który poprowadzi zespoły od przygotowań aż po zakończenie projektu.
- Zwiększ zadowolenie i lojalność klientów, zapewniając terminową komunikację, przejrzyste aktualizacje dotyczące projektów oraz uporządkowane działania następcze
Ograniczenia ClickUp
- Wymaga pewnego nakładu czasu na naukę podczas początkowych ustawień i dostosowywania, zwłaszcza w przypadku zespołów, które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem do zarządzania projektami
- Oferuje ograniczoną funkcjonalność na urządzeniach mobilnych w porównaniu z wersjami internetową i na komputery stacjonarne
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?
Najbardziej podoba mi się ClickUp do śledzenia i organizowania kosztorysów budowlanych naszej firmy. Podoba mi się to, że mogę z łatwością dostosowywać kategorie i kolumny w niestandardowy sposób. Podoba mi się również opcja filtrowania przy raportowaniu dla mojego zespołu operacyjnego.
2. Buildertrend (Najlepszy do zarządzania osią czasu i podwykonawcami)
Chcesz usprawnić koordynację działań z dostawcami i klientami? Buildertrend oferuje dzienniki, zarządzanie ekipami i planowanie zadań, które pomagają w szybkim podejmowaniu decyzji. Otrzymujesz również dedykowaną przestrzeń do organizowania listy podwykonawców, co ułatwia zarządzanie związkami i identyfikowanie nowych możliwości uzyskania przychodów.
System CRM dla branży budowlanej wizualizuje również postępy za pomocą wykresów Gantta, umożliwiając przekazywanie aktualnych informacji wszystkim klientom w czasie rzeczywistym. Buildertrend posiada również funkcję inteligentnego harmonogramu, która pomaga przydzielać zadania i natychmiast powiadamiać dostępne ekipy. Obejmuje on również inteligentne zarządzanie budżetem i materiałami oraz integruje się z QuickBooks, Xero, Kalendarzem Google, Dropbox, Procore i Zapier, zapewniając płynny nadzór nad projektami i finansami.
Najlepsze funkcje Buildertrend
- Udostępniaj aktualizacje dotyczące projektów i zatwierdzenia za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów
- Realizuj i przyjmuj płatności online, a nawet ustaw usługi ubezpieczeniowe dzięki wbudowanym funkcjom budżetowania
- Zwiększ identyfikowalność zadań na placu budowy dzięki automatycznej synchronizacji zamówień zakupu i zleceń zmian
Ograniczenia Buildertrend
- Oferuje złożony interfejs, który może wydawać się nieintuicyjny w obsłudze
- Wymaga włączenia wszystkich dostawców do każdego projektu budowlanego, aby umożliwić pełną wizualizację
Ceny Buildertrend
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Buildertrend
- G2: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 2500 recenzji)
👀 Czy wiesz, że... Wdrożenie oprogramowania do planowania opartego na AI do cykli pracy może zwiększyć wydajność o 30%, znacznie podnieść poziom satysfakcji, pomóc w szybszym uzyskaniu płatności i otworzyć drogę do nowych transakcji.
📖 Przeczytaj również: Popularne metody realizacji projektów budowlanych dla architektów
3. Procore CRM (najlepsze rozwiązanie do zarządzania portfolio projektów i śledzenia kosztów na poziomie korporacyjnym)
Jeśli zarządzasz dużą liczbą projektów budowlanych, Procore CRM to doskonały wybór. Centralizuje on całe portfolio projektów, usprawnia prognozowanie przychodów i zapewnia pełną widoczność w odniesieniu do każdego kosztu.
Ta oparta na chmurze platforma jest idealna dla firm z zespołami pracującymi zdalnie. Jej pulpity projektowe umożliwiają płynne udostępnianie wizualnych informacji na temat potencjalnych klientów i aktywnych zleceń. Obejmuje ona również zarządzanie kontaktami i śledzenie lejka sprzedażowego oraz integruje się bezpośrednio z narzędziami do planowania projektów Procore, zapewniając płynne przejście od sprzedaży do realizacji.
Najlepsze funkcje systemu CRM Procore
- Precyzyjnie śledź działania sprzedażowe dzięki niestandardowemu procesowi CRM oraz panelowi do raportowania
- Rejestruj wiadomości e-mail, notatki ze spotkań i decyzje na jednej osi czasu CRM dzięki scentralizowanym narzędziom komunikacyjnym
- Dokładniej wykonuj prognozę przychodów dzięki analizom na poziomie portfolio, powiązanym bezpośrednio z działaniami przetargowymi
- Zintegruj system z cyklami pracy projektowej, aby zapewnić płynną koordynację
Limity systemu CRM Procore
- Brakuje funkcji zarządzania portfolio dostosowanych do potrzeb małych firm
- Wymaga czasochłonnych ustawień i wdrożenia ze względu na złożoność na poziomie Enterprise
Ceny Procore CRM
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje systemu CRM Procore
- G2: 4,6/5 (ponad 3300 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Procore CRM?
Recenzja G2 mówi:
Narzędzia finansowe Procore są potężne, a właściciele mogą zarządzać całym swoim portfolio projektów w jednym miejscu […] Cykly pracy są dobre, ale wymagają ulepszeń, aby można je było dostosowywać do poszczególnych umów, a nie tylko do projektów.
4. JobNimbus (Najlepszy do zarządzania zleceniami i budownictwem zewnętrznym)
Chcesz pozyskiwać potencjalnych klientów bez zakłócania realizacji zleceń? JobNimbus to doskonały wybór dla firm budowlanych, zwłaszcza dla ekip zajmujących się pracami zewnętrznymi. Zawiera tablice zleceń typu „przeciągnij i upuść”, które pozwalają zespołom szybko przystąpić do pracy bez ryzyka podwójnego rezerwowania terminów.
Zintegrowany e-mail i natychmiastowe powiadomienia dla klientów świetnie sprawdzają się również przy zadaniach wykonywanych na zewnątrz, takich jak montaż ogrodzeń i rynien. Wizualny kalkulator kosztów pomaga również tworzyć i przedstawiać dokładne wyceny, co sprzyja utrzymaniu klientów. Oferuje również narzędzia do śledzenia projektów, kalkulacji kosztów zleceń, zarządzania potencjalnymi klientami, planowania zadań oraz komunikacji zespołowej, które pozwalają zharmonizować wszystkie operacje.
Najlepsze funkcje JobNimbus
- Przeglądaj rozliczenia, faktury i zadania oczekujące dzięki dedykowanym tablicom rozliczeniowym
- Szybciej przekształcaj potencjalnych klientów dzięki szybkim automatyzacjom wbudowanym w internetowe formularze kontaktowe, szablony e-maili i ustawienia powiadomień
- Dzięki funkcji udostępniania zadań na żywo zarówno właściciele domów, jak i podwykonawcy będą na bieżąco z postępami prac
Ograniczenia JobNimbus
- Brak opcji automatyzacji z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb, które pozwoliłyby na tworzenie bardziej spersonalizowanych cykli pracy
- W aplikacji mobilnej sporadycznie występują błędy i problemy z nawigacją
Ceny JobNimbus
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje JobNimbus
- G2: 4,7/5 (ponad 65 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)
📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony do zarządzania budową
5. Contractor Foreman (Najlepszy pod względem przystępnej ceny i wbudowanych narzędzi)
Kolejnym rozwiązaniem jest Contractor Foreman, narzędzie do zarządzania budową znane z przystępnych cenowo funkcji. Oprócz przystępnej ceny, jego 35 wbudowanych narzędzi obejmuje wszystko, od kalkulacji kosztów i harmonogramowania prac po śledzenie bezpieczeństwa.
Zawiera również pulpity nawigacyjne do zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia komunikacji z klientami oraz statusu ofert. Przejrzysty interfejs i aplikacja mobilna sprawiają, że jest to praktyczne rozwiązanie dla menedżerów pracujących w terenie. To przyjazna dla użytkownika opcja dla małych wykonawców.
Najlepsze funkcje Contractor Foreman
- Zarządzaj całym procesem sprzedaży dzięki funkcji śledzenia potencjalnych klientów, która jest połączona z ofertami i plikami projektowymi
- Korzystaj z wbudowanych narzędzi finansowych, takich jak kosztorysy, fakturowanie i śledzenie czasu pracy, bez konieczności integracji z rozwiązaniami innych firm
- Korzystaj z systemu zarządzania relacjami z klientami z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej zaprojektowanej z myślą o koordynacji pracy w terenie i w biurze
Ograniczenia związane z funkcją brygadzisty
- Oferuje limit możliwości raportowania, które mogą wydawać się zbyt podstawowe dla zaawansowanych potrzeb
- Brak opcji niestandardowego dostosowywania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkowników
Ceny dla brygadzistów
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje aplikacji Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 720 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Contractor Foreman?
Recenzja Capterra brzmi:
To świetne narzędzie dla każdej firmy, używamy go codziennie. Dzięki Contractor Foreman możemy robić wszystko – od sporządzania kosztorysów, przez fakturowanie i zarządzanie projektami, aż po ogólne przechowywanie informacji. Jest dość łatwy w obsłudze i nauce, gorąco polecam […] Nie można wprowadzać zmian w oczekującym kosztorysie.
6. Followup CRM (najlepsze rozwiązanie do śledzenia potencjalnych klientów i automatyzacji procesu sprzedaży)
Followup CRM wyróżnia się w branży budowlanej, zwłaszcza jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na pozyskanie nowych klientów. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu kontaktami, powiadomieniom o potencjalnych klientach i działaniom sprzedażowym to narzędzie pozwala całemu zespołowi działać zgodnie z planem — bez chaosu.
Pozwala również oznaczać potencjalnych klientów według typu projektu, budżetu lub osi czasu, co ułatwia szybkie ustalanie priorytetów zadań. Wbudowana funkcja oceny potencjalnych klientów pomaga śledzić poziom zaangażowania każdego z nich. Ponadto wszystkie powtarzalne zadania, które tworzysz – czy to konwersja potencjalnych klientów, procesy po zakończeniu budowy, czy działania następcze – można zautomatyzować.
Najlepsze funkcje Followup CRM
- Automatycznie śledź oferty, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia, gdy potencjalni klienci mają widok na Twoje oferty lub je akceptują, eliminując konieczność ręcznego sprawdzania
- Monitoruj wyniki firmy dzięki raportom z aktywności, które pokazują schematy działań następczych, wskaźniki skuteczności i wydajność przedstawicieli handlowych
- Płynnie przeprowadź połączenie narzędzi do wyceny poprzez integrację z The EDGE, aby zsynchronizować dane sprzedażowe z większą liczbą ofert i uniknąć podwójnego wprowadzania danych
Ograniczenia systemu CRM Followup
- Sprawia, że dodawanie nowych klientów staje się skomplikowanym i żmudnym procesem
- Opóźnienia w widoczności raportów, przy czym niektóre raporty nie pojawiają się na głównym pulpicie nawigacyjnym, a ich generowanie zajmuje dużo czasu
Ceny systemu CRM Followup
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Followup CRM
- G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)
🧠 Ciekawostka: Zanim termin „CRM” stał się powszechny, firmy zarządzały relacjami z klientami za pomocą systemów do zarządzania kontaktami. W 1987 roku Mike Muhney i Pat Sullivan wprowadzili na rynek ACT! — pierwsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami na komputery PC. Ta cyfrowa kartoteka pozwoliła sprzedawcom na bardziej efektywne przechowywanie i wyszukiwanie informacji o klientach, kładąc podwaliny pod dzisiejsze zaawansowane platformy CRM.
7. CoConstruct (Najlepszy do projektów mieszkaniowych i remontów)
Realizujesz wiele projektów wykraczających poza standardowe remonty? CoConstruct został stworzony z myślą o elastycznych zadaniach i cyklach pracy remontowej w branży budowlanej. Jego konfigurowalne narzędzia do wyceny, śledzenie wyboru klientów oraz praktyczne funkcje koordynacyjne to główne atuty przy realizacji każdego projektu budowlanego.
Szybkie i precyzyjne szablony ofert tego narzędzia doskonale sprawdzają się w przypadku klientów, którzy mają powtarzające się, ale unikalne wymagania. CoConstruct oferuje również wgląd w wydajność zespołu, pozwalający na bieżąco śledzić kluczowe elementy, takie jak harmonogramy i status wyboru funkcji na każdym kroku. Krótko mówiąc, jest to idealne rozwiązanie dla firm budowlanych zajmujących się projektami mieszkaniowymi.
Najlepsze funkcje CoConstruct
- Korzystaj z ustawień zarządzania klientami, aby obsługiwać cyfrowe zatwierdzanie ofert, opcje wyboru, terminy i preferencje dotyczące przypomnień
- Śledź wąskie gardła i sprawdzaj, ile godzin przepracowano w porównaniu z kosztorysem dzięki modułowi do śledzenia czasu pracy
- Automatycznie rejestruj komunikację z partnerami handlowymi, szczegóły dotyczące placu budowy, a nawet certyfikaty ubezpieczeniowe za pomocą pulpitu administracyjnego dostępnego za jednym kliknięciem
Ograniczenia CoConstruct
- Według niektórych wykonawców brakuje funkcji projektowania wnętrz, która umożliwiałaby wizualną organizację specyfikacji i wyborów.
- Powoduje powielanie wpisów i niekompletne przesyłanie danych z powodu zawodnych integracji
Ceny CoConstruct
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje CoConstruct
- G2: 4/5 (20 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 850 recenzji)
Co mówią o CoConstruct prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 mówi:
Możliwość zebrania wszystkich elementów projektu w jednym miejscu: czyli kosztorysów, planów budowy, komunikacji z podwykonawcami oraz gromadzenia całej istotnej dokumentacji. [Jednak] narzędzie do kosztorysowania jest bardzo nieporęczne. Nie pozwala na załadowanie do systemu wszystkich różnych kosztorysów otrzymanych od podwykonawców, wybranie odpowiednich opcji i automatyczną aktualizację budżetu.
🧠 Ciekawostka: W 1985 roku wprowadzenie na rynek kalkulatora Construction Master zrewolucjonizowało branżę budowlaną. To ręczne urządzenie, zaprogramowane z góry do wykonywania podstawowych obliczeń budowlanych, takich jak kąty, schody, obliczenia dachowe, nachylenie, wysokość i długość, było nieodzownym narzędziem dla profesjonalistów. Jego powodzenie utorowało drogę dla specjalistycznych kalkulatorów, które usprawniły skomplikowane obliczenia na placu budowy i zwiększyły wydajność.
8. Pipedrive (Najlepszy do podstawowego zarządzania procesem sprzedaży)
Dla zespołów, które w procesie budowlanym stawiają na sprzedaż, Pipedrive to dobry wybór pozwalający zwiększyć wydajność, nawet w zakresie budowania relacji. Aplikacja z łatwością generuje leady i umożliwia przypisywanie ich konkretnym handlowcom, dzięki czemu interakcje z klientami stają się bardziej spersonalizowane.
Masz mnóstwo danych historycznych w arkuszach kalkulacyjnych? Zaimportuj je, a Pipedrive skojarzy je za Ciebie, tworząc szybkie wzorce danych. Wszystkie Twoje informacje, działania i osie czasu kontaktów są uporządkowane w proste etapy lejka sprzedażowego.
Najlepsze funkcje Pipedrive
- Zbieraj nowe leady i automatycznie dodawaj je do lejka sprzedażowego dzięki funkcji chatbota
- Zminimalizuj przygotowania do sprzedaży i formalności dzięki wspomaganej wprowadzaniu danych i cyklom pracy CRM
- Twórz, oznaczaj i personalizuj cykle sprzedaży dzięki niestandardowym ścieżkom i etapom procesów
Ograniczenia Pipedrive
- Korzystanie z zaawansowanych funkcji API i webhooków wymaga wiedzy programistycznej
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja zaawansowana: 34 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja Professional: 64 USD miesięcznie za użytkownika
- Ultimate: 89 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Pipedrive
- G2: 4,3/5 (ponad 2400 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)
9. HubSpot CRM (Najlepszy pod względem narzędzi marketingowych i serwisowych)
Chcesz wzmocnić swoją obecność w Internecie lub wyeksponować niszowe usługi, takie jak rozbudowa domów czy budownictwo zrównoważone? HubSpot CRM pomoże Ci zachować porządek dzięki narzędziom takim jak śledzenie ofert, zarządzanie kontaktami i koordynacja przetargów — a wszystko to bez dodatkowego obciążenia Twojego dnia.
Oferuje on również cykle pracy oparte na API, czat na żywo oraz formularze do pozyskiwania leadów, które świetnie sprawdzają się w zarządzaniu potencjalnymi klientami i obsłudze dużej liczby zleceń. Ponadto jego funkcje dostosowane do urządzeń mobilnych oraz analityka w czasie rzeczywistym są zawsze przydatne podczas poszukiwania nowych klientów dla Twojej firmy budowlanej.
Najlepsze funkcje HubSpot CRM
- Zwiększ skuteczność swojego planu marketingowego, nawet w przypadku niszowych projektów remontowych, korzystając z kampanii wielokanałowych i skalowalnego silnika popytu
- Inteligentnie mapuj relacje z klientami, połączając typ zlecenia budowlanego, lokalizację i budżet z niestandardowymi etykietami powiązań
- Utrzymuj porządek w bazie danych, niezależnie od tego, czy chodzi o kosztorysy, dostosowywane oferty czy oferty dostawców, dzięki szybkiemu przyznawaniu uprawnień na poziomie pól
Limity systemu CRM HubSpot
- Konfiguracja i filtrowanie pulpitów raportowych może być skomplikowane
Ceny HubSpot CRM
- Free
- Marketing Hub Starter: 20 USD miesięcznie za użytkownika
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje HubSpot CRM
- G2: 4,2/5 (ponad 12 000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 4200 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot CRM?
Recenzja Capterra brzmi:
Narzędzie do raportowania zapewnia bardzo przydatne informacje na temat wyników, które pomagają nam poprawiać nasze relacje z klientami. HubSpot CRM oferuje pulpity nawigacyjne na żywo, które ułatwiają monitorowanie postępów wszystkich naszych działań w czasie rzeczywistym.
10. Salesforce (Najlepszy pod względem niestandardowych dostosowań i integracji)
Salesforce nadal jest synonimem CRM. Jego największą zaletą dla firm budowlanych dopiero rozpoczynających działalność są szerokie możliwości dostosowania, od cykli pracy podwykonawców po wieloetapową komunikację z klientami. Możesz dostosować każdy etap i pole do sposobu pracy swojego zespołu — niezależnie od tego, czy bierzesz udział w przetargach na nowe projekty, czy zarządzasz trwającymi budowami.
Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań każda funkcja i interfejs zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do sposobu, w jaki realizujesz zadania. System oferuje również zaawansowane opcje integracji oraz spersonalizowany pulpit nawigacyjny, który zapewnia kompleksowy widok na procesy, postępy i stan powiązań z klientami.
Najlepsze funkcje Salesforce
- Zarządzaj zapytaniami ofertowymi, ofertami, zleceniami zmian i inspekcjami dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji
- Ujednolicaj dane z pól, harmonogramy prac i aktualizacje projektów w swoim systemie CRM dzięki obszernej bibliotece integracji, w tym Procore i PlanGrid
- Prognoza opóźnień w realizacji zadań, przekroczeń kosztów oraz prawdopodobieństwa wygrania przyszłych przetargów dzięki kompleksowym analizom opartym na AI
Ograniczenia Salesforce
- Wymaga dedykowanego personelu IT i obsługi klienta ze względu na złożone ustawienia i niestandardowe dostosowania
- Wymaga dłuższego okresu nauki obsługi w porównaniu z prostszymi rozwiązaniami CRM dla branży budowlanej
Ceny Salesforce
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Salesforce
- G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 18 800 recenzji)
📖 Przeczytaj również: Budowanie z wykorzystaniem technologii: przewodnik po zastosowaniu AI w architekturze
11. PlanSwift (Najlepszy do dokładnych obmiarów i kosztorysów)
PlanSwift to ulubione narzędzie do zarządzania projektami, w których priorytetem jest finalizacja planów, a nie pozyskiwanie potencjalnych klientów. Wyróżnia się szybkimi narzędziami do pomiaru planów, dzięki którym wycena zadań jest dziecinnie prosta.
Narzędzie to obsługuje również pomiary skali z dużą precyzją, co jest kluczowym czynnikiem przy zawieraniu umów handlowych. Ponadto oferuje opcje szybkiego eksportu, które można bezpośrednio wprowadzić do procesu sprzedaży.
Najlepsze funkcje PlanSwift
- Przyspiesz sporządzanie kosztorysów dzięki przesyłaniu plików z placu budowy jednym kliknięciem, pomiarom i regulowanej skali bezpośrednio z cyfrowych planów.
- Pakietuj koszty robocizny, materiałów i odpadów dla każdego zlecenia w spójny sposób dzięki niestandardowym zestawom
- Połącz się ze swoim systemem CRM lub programem Excel, aby eksportować dane z kosztorysów, pomagając zespołom sprzedaży w przygotowywaniu szczegółowych, popartych danymi ofert
Ograniczenia PlanSwift
- Brak wbudowanego oprogramowania CRM lub funkcji śledzenia potencjalnych klientów, co wymaga korzystania ze skomplikowanych integracji z rozwiązaniami innych firm
- Oferuje ograniczone funkcje w chmurze, co może spowolnić współpracę zespołu
Ceny PlanSwift
- PlanSwift Professional: 2000 USD rocznie na użytkownika
Oceny i recenzje PlanSwift
- G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (ponad 350 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o PlanSwift?
Recenzja Capterra mówi:
To naprawdę dobre rozwiązanie, jeśli nie masz nic przeciwko sporządzaniu kosztorysów poza platformą. Obsługa Take Off jest niezwykle łatwa do opanowania i użycia
12. Jobber (Najlepszy do zarządzania usługami terenowymi i fakturowania)
Czy Twoje dni wypełnione są planowaniem zadań i monitorowaniem płatności? Jobber to świetne rozwiązanie. Dzięki menu szybkiego tworzenia możesz błyskawicznie dodawać klientów, tworzyć oferty, planować zadania i wysyłać faktury bez zbędnych kroków.
Obejmuje on śledzenie listy płac oraz wbudowaną obsługę płatności. Wizualny kalendarz ułatwia szybkie przydzielanie zadań terenowych odpowiednim technikom. Dodatkowe funkcje obejmują zintegrowane formularze kontroli i przekazania, interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych oraz ulepszone narzędzia do komunikacji z klientami.
Najlepsze funkcje Jobber
- Zautomatyzuj i spersonalizuj rezerwacje zleceń dzięki niestandardowemu chatbotowi opartemu na AI
- Przyciągnij ponownie dawnych klientów i popraw rozwój biznesu ukierunkowany na utrzymanie klientów dzięki ukierunkowanym kampaniom e-mailowym
- Konfiguruj inspekcje i szczegółowe listy kontrolne dotyczące przekazania obiektu dzięki funkcji formularzy zintegrowanej z każdym zleceniem
Ograniczenia Jobber
- Oferuje ograniczone funkcje zarządzania zadaniami, co może powodować rozbieżność między operacjami a elementami CRM
- Brakuje solidnych funkcji raportowania, które pozwoliłyby uporządkować dane według klientów, produktów lub elementów
Ceny Jobber
- Grow: 199 USD miesięcznie za użytkownika
- Connect: 119 USD miesięcznie za użytkownika
- Core: 39 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Jobber
- G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)
13. AccuLynx (Najlepsze rozwiązanie do umów dekarskich i automatyzacji)
AccuLynx to system CRM stworzony z myślą o wykonawcach pokryć dachowych, którzy specjalizują się w projektach mieszkaniowych. Oferuje szybki, przyjazny dla użytkownika interfejs oraz niezbędne narzędzia, takie jak wyceny zleceń, organizacja ekipy i zarządzanie dokumentami.
Rozwiązanie oferuje śledzenie potencjalnych klientów oraz umowy z możliwością podpisu elektronicznego, a wszystko to dostosowane do harmonogramów projektów dekarskich. AccuLynx posiada również oddzielne moduły poświęcone marketingowi, sprzedaży i produkcji. Ponadto opcja automatycznych wiadomości tekstowych oraz ocena potencjalnych klientów oparta na AI usprawniają komunikację z klientami i zespołami pracującymi w terenie.
Najlepsze funkcje AccuLynx
- Scentralizuj dokumentację projektową, w tym zdjęcia, pozwolenia i umowy, dzięki wspólnej przestrzeni na pliki projektowe
- Skorzystaj z wbudowanej funkcji pomiarów lotniczych, aby poprawić wszystkie wyceny dzięki integracjom z takimi narzędziami jak EagleView i GAF QuickMeasure
- Zarządzaj każdym krokiem delikatnych cykli montażu pokryć dachowych, takich jak inspekcje, demontaż, montaż i ostateczne odbioru, dzięki cyklom pracy opartym na kamieniach milowych
Ograniczenia AccuLynx
- Brak możliwości niestandardowego dostosowania generowania raportów i opcji integracji
Ceny AccuLynx
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AccuLynx
- G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o AccuLynx?
Oprogramowanie pozwala wdrożyć systemy, dzięki którym żaden krok procesu od sprzedaży po produkcję nie zostanie pominięty. Jednak po pobraniu zdjęcia mają bardzo duży format i trudno się z nimi pracuje
Zapewnij sobie doskonałą komunikację i zarządzanie potencjalnymi klientami dzięki ClickUp CRM
Zarządzanie relacjami z klientami w branży budowlanej obejmuje wszystko, od śledzenia interakcji po utrzymywanie jasnej komunikacji. Przy tak wysokiej stawce odpowiednie narzędzie CRM dla budownictwa pomaga budować silniejsze związki i usprawnia planowanie projektów. Może również zapewnić wsparcie dla księgowości i zapewnić większą skalowalność.
Przedstawione przez nas narzędzia CRM znacznie ułatwiają znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Jeśli potrzebujesz jednej platformy, która łączy w sobie obsługę relacji z klientami, zarządzanie zadaniami, zintegrowany czat, analizy oparte na AI, zaawansowaną automatyzację oraz scentralizowaną bazę wiedzy, ClickUp oferuje to wszystko w jednym miejscu.
Zarejestruj się w ClickUp i już dziś zwiększ konwersję potencjalnych klientów oraz popraw jakość usług! 🚀