13 najlepszych narzędzi CRM dla branży budowlanej usprawniających zarządzanie projektami i klientami

Przekroczone terminy, spory dotyczące płatności i chaotyczne aktualizacje projektów mogą zniweczyć wysiłki nawet najlepszych zespołów budowlanych. Drobne problemy mogą przerodzić się w kosztowne opóźnienia, gdy harmonogramy, pozwolenia i komunikacja z klientami są chaotyczne.

Oprogramowanie CRM dla branży budowlanej integruje Wszystko — centralizuje dane związane z projektami, prowadzi śledzenie postępów, organizuje procesy i na bieżąco informuje klientów.

Wybraliśmy najlepsze narzędzia, które pozwalają zespołom budowlanym oszczędzać czas, szybciej zdobywać zlecenia i realizować każdy projekt bez przekraczania budżetu. ✅

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM dla branży budowlanej?

Wybierając system CRM dla swojej firmy budowlanej, weź pod uwagę następujące kluczowe funkcje, które umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych:

Śledzenie projektów: Wybierz systemy CRM, które zarządzają nie tylko kontaktami — śledzą zadania, osie czasu, pozwolenia i zmiany w zamówieniach, umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzji

Komunikacja: Zapewnij łatwe przekazywanie aktualnych informacji klientom i podwykonawcom dzięki udostępnianiu harmonogramów i postępów w projekcie jednym kliknięciem

Kosztorysy i oferty: Korzystaj z narzędzi wyposażonych w gotowe szablony, podpisy cyfrowe i funkcje śledzenia, aby przyspieszyć proces składania ofert

Planowanie: Wybierz systemy CRM, które centralizują planowanie zadań, ekip i sprzętu za pomocą wizualnych kalendarzy

Dostęp mobilny: Wybierz narzędzia dostosowane do urządzeń mobilnych, aby zespoły mogły aktualizować status zadań, rejestrować czas pracy lub przesyłać zdjęcia bezpośrednio z placu budowy

Przechowywanie dokumentów: przechowuj plany, pozwolenia, umowy i zdjęcia w jednej bezpiecznej i uporządkowanej przestrzeni

Rozliczenia i księgowość: Poszukaj wbudowanych funkcji fakturowania, śledzenia płatności oraz integracji z systemami księgowymi, aby poprawić przepływ finansowy

CRM dla branży budowlanej w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych systemów CRM dla branży budowlanej, które pozwalają skutecznie śledzić i zarządzać nowymi potencjalnymi klientami:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny ClickUp Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże korporacje potrzebujące zintegrowanego systemu do zarządzania relacjami z klientami, projektami i klientami Kompleksowe rozwiązanie CRM i zarządzanie projektami, dokumenty, zadania, analityka, osie czasu, automatyzacje, AI, pulpity, śledzenie czasu, czat, dostęp dla gości Dostępny jest Free Plan; dostępne są opcje dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Buildertrend Małe i duże firmy generalnego wykonawstwa oraz kierownicy zarządzania projektami koordynujący podwykonawców i harmonogramy Portal klienta, planowanie, dzienniki, wykresy Gantt, zarządzanie ekipą, płatności online, budżetowanie Niestandardowe ceny Procore CRM Duże firmy budowlane i przedsiębiorstwa zarządzające złożonymi portfelami wielu projektów Zarządzanie portfolio, śledzenie kosztów, kontrola umów, niestandardowe procesy sprzedaży, scentralizowana komunikacja Niestandardowe ceny JobNimbus Małe i średnie zespoły zajmujące się pracami zewnętrznymi (pokrycia dachowe, okładziny) wymagające dostępu w terenie Tablice typu „przeciągnij i upuść”, aplikacja mobilna, wizualne narzędzia do wyceny, procesy automatyzowane oraz tablice rozliczeniowe Niestandardowe ceny Kierownik budowy Małe firmy i wykonawcy poszukujący bogatych w funkcje, przystępnych cenowo rozwiązań Ponad 60 modułów (bezpieczeństwo, zapytania ofertowe, karty czasu pracy), śledzenie potencjalnych klientów, wbudowane narzędzia finansowe, aplikacja mobilna Ceny płatnych planów zaczynają się od: 49 USD miesięcznie za użytkownika Followup CRM Wykonawcy i specjaliści z branży budowlanej (niezależnie od wielkości firmy) zorientowani na sprzedaż, potrzebujący automatyzacji procesu pozyskiwania klientów Wizualne pulpity nawigacyjne, śledzenie ofert, automatyczne działania następcze, ocena potencjalnych klientów, raporty z działań Ceny płatnych planów zaczynają się od: 4500 USD rocznie CoConstruct Firmy zajmujące się budową niestandardowych domów na zamówienie, firmy remontowe oraz zespoły realizujące projekty mieszkaniowe (małe i średnie) Kalkulacje kosztów, wybór klientów, szablony ofert, śledzenie czasu pracy i pulpit administracyjny Niestandardowe ceny Pipedrive Małe zespoły i osoby fizyczne skupione na prostym śledzeniu sprzedaży Pipeline Kanban, wspomagane wprowadzanie danych, pozyskiwanie leadów przez chatboty, niestandardowe pipeline Ceny płatnych planów zaczynają się od: 19 USD miesięcznie za użytkownika HubSpot CRM Start-upy, wykonawcy indywidualni i małe firmy potrzebujące zintegrowanego rozwiązania marketingowo-usługowego Szablony wiadomości e-mail, formularze, kampanie wielokanałowe, czat na żywo, pozyskiwanie potencjalnych klientów, analityka Free; Plany płatne już od: 20 USD/miesiąc za użytkownika Salesforce Przedsiębiorstwa i duże firmy budowlane wymagające niestandardowego dostosowania i integracji Niestandardowe cykle pracy, zaawansowana automatyzacja, integracje, dostosowane pulpity nawigacyjne i analizy oparte na AI Niestandardowe ceny PlanSwift Kosztorysanci i kierownicy projektów (niezależnie od wielkości firmy) zajmujący się pomiarami na podstawie planów Wizualne zestawienia ilościowe, niestandardowe zespoły, eksport do CRM/Excel, pomiary w skali Ceny płatnych planów zaczynają się od: 2000 USD rocznie za użytkownika Jobber Małe i średnie zespoły serwisowe pracujące w terenie (elektrycy, hydraulicy, ekipy mobilne) Optymalizacja tras, natychmiastowe fakturowanie, chatbot oparty na AI, śledzenie listy płac i kalendarz wizualny Ceny płatnych planów zaczynają się od: 30 USD miesięcznie za użytkownika AccuLynx Wykonawcy pokryć dachowych (od małych do dużych) rozszerzają działalność i przeprowadzają automatyzację cykli pracy Kompleksowy cykl pracy, pomiary lotnicze, umowy z podpisem elektronicznym, śledzenie potencjalnych klientów, moduły produkcyjne Niestandardowe ceny

👀 Czy wiesz, że... Twoja wydajność sprzedaży może wzrosnąć o trzy do pięciu procent dzięki automatyzacji procesów CRM i sprzedaży za pomocą AI.

Najlepszy system CRM dla branży budowlanej

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Teraz sprawdźmy, które rozwiązanie może być dla Ciebie bardziej odpowiednie i dlaczego. Oto najlepsze narzędzia CRM idealne do Twoich potrzeb w zakresie zarządzania budową:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i klientami)

Śledź potencjalnych klientów, zarządzaj działaniami następczymi i utrzymuj płynność całego procesu sprzedaży dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp CRM.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy — łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — oparta na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Od śledzenia potencjalnych klientów i zarządzania danymi klientów po monitorowanie postępów w realizacji zadań i koordynację zespołów terenowych — ClickUp for CRM łączy zarządzanie relacjami z klientami z pozostałymi cyklami pracy, eliminując potrzebę korzystania z wielu oddzielnych narzędzi.

Dzięki szablonowi CRM ClickUp możesz zarządzać kontaktami, etapami sprzedaży i projektami bez konieczności zaczynania od zera.

Dostosuj swój system CRM dla branży budowlanej dzięki niestandardowemu szablonowi ClickUp CRM

Ten szablon umożliwia:

Zbierz dane kontaktowe klientów, listy zadań, notatki i historię komunikacji w jednym, uporządkowanym miejscu

Ustal priorytety zadań i działań następczych w oparciu o etap sprzedaży lub typ klienta

Korzystaj z gotowych widoków (takich jak lista lub Proces sprzedaży), aby szybko znaleźć to, co najważniejsze

Wykorzystaj konfigurowalne pola dotyczące tytułów stanowisk, branż i typów elementów CRM, aby dopasować system do swojego cyklu pracy

Wizualizuj postępy i identyfikuj wąskie gardła dzięki narzędziom takim jak wykresy Gantta i pulpity nawigacyjne

Szablony CRM ClickUp są przeznaczone do użycia w połączeniu z ClickUp CRM, dzięki czemu możesz zwiększyć retencję klientów, przyspieszyć zawieranie transakcji i zwiększyć przychody w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

💡 Porada eksperta: Wybierz widoki, które najlepiej pasują do Twojego cyklu pracy — Lista, Kanban, Kalendarz lub widoki niestandardowe, takie jak „Klienci zagrożeni” lub „Aktywne projekty”. Możesz zdefiniować niestandardowe statusy (np. „Oferta wysłana” lub „W trakcie realizacji”) i używać pól niestandardowych do rejestrowania kluczowych informacji, takich jak adres placu budowy, budżet lub typ projektu.

Zautomatyzuj cykle pracy i wizualnie śledź postępy

Zautomatyzuj cykle pracy zespołu dzięki automatyzacjom ClickUp

ClickUp Automatyzacja eliminuje powtarzalne zadania administracyjne poprzez automatyczne przydzielanie członków zespołu, aktualizowanie statusów lub wysyłanie przypomnień w miarę postępów projektu. Dzięki ClickUp Tasks możesz łatwo delegować obowiązki, ustalać terminy i monitorować postępy na każdym etapie projektu budowlanego — wszystko w jednym miejscu. Funkcja „przeciągnij i upuść” ułatwia organizowanie i przydzielanie zadań w miarę zmian potrzeb projektu, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, nad czym ma pracować w następnej kolejności.

Dzięki funkcji zależności zadań ClickUp możesz ustawić dokładną kolejność operacji, zapewniając, że przygotowanie placu budowy, inspekcje i przekazania odbywają się we właściwej kolejności.

Ustal jasną kolejność działań dzięki zależnościom zadań

W przypadku jakichkolwiek zmian lub opóźnień ClickUp natychmiast Cię o tym powiadomi, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł szybko dostosować się do sytuacji i utrzymać realizację projektu na właściwym torze.

Uzyskaj analizy oparte na AI

Agenci ClickUp, tacy jak agenci integracji danych CRM, pomagają zsynchronizować system CRM z narzędziami takimi jak e-mail lub formularze internetowe, automatycznie aktualizując rekordy w miarę napływania nowych informacji. Jeśli potrzebujesz aktualizacji w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain analizuje Twój obszar roboczy ClickUp, aby odpowiadać na pytania, sugerować kolejne kroki i podsumowywać postępy klienta — wszystko na żądanie i na jednej platformie.

Podsumuj działania związane z projektem, zidentyfikuj trendy i zaznacz elementy wymagające uwagi dzięki najbardziej kompleksowej na świecie sztucznej inteligencji do pracy, ClickUp Brain.

Możesz na przykład zapytać o status placu budowy, najnowszą korespondencję z klientem lub zaległe zadania i uzyskać natychmiastową odpowiedź.

Dodatkowo możesz używać ClickUp Brain Max do dyktowania aktualizacji dotyczących budowy, notatek dotyczących klientów lub elementów z listy zadań do wykonania bez użycia rąk. Twoje polecenia głosowe są natychmiast transkrybowane, połączone z odpowiednim zadaniem lub rekordem klienta i udostępniane Twojemu zespołowi — idealne rozwiązanie dla zapracowanych wykonawców pracujących w terenie.

Połącz to z funkcjami dostępnymi w ClickUp dla zespołów budowlanych, a otrzymasz kompleksowy system CRM oparty na AI, który poprawia wydajność operacyjną budowy, jednocześnie zapewniając obsługę klientów.

Zobacz, jak ClickUp może stać się w pełni funkcjonalnym systemem CRM dostosowanym do potrzeb branży budowlanej — przechowującym potencjalnych klientów, umowy, klientów i statusy projektów w jednym miejscu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej sprawy wymagającej dalszych działań.

Lepszy sposób zarządzania pracami budowlanymi

Niezależnie od tego, czy zarządzasz wczesnymi interakcjami z potencjalnymi klientami, czy końcowymi przekazami, ClickUp zapewnia wsparcie dla Twojego cyklu pracy za pomocą funkcji takich jak wykresy Gantta, mapy myśli i szczegółowe podsumowania projektów. Możesz przydzielać zadania, ustalać terminy, monitorować wykorzystanie zasobów i wizualizować każdy element projektu, aby zapewnić jego realizację zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Śledź czas pracy, współpracuj i osiągaj więcej

Możesz nawet śledzić czas bezpośrednio w ClickUp lub korzystać z integracji takich jak Clockify, aby monitorować godziny poświęcone na każde zadanie lub projekt. Wbudowane przypomnienia i alerty pomagają Twojemu zespołowi nadążać za terminami i kluczowymi kamieniami milowymi.

Generuj raporty, zarządzaj rozliczanymi godzinami i zyskaj lepszą kontrolę nad wydajnością zespołu oraz planowaniem zasobów dzięki funkcji śledzenia czasu pracy w ClickUp.

Komunikacja w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi i CRM. ClickUp Chat i ClickUp Docs zapewniają wszystkim dostęp do tych samych informacji, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy na budowie.

Śledź i współpracuj w czacie, dokumentach, statusach i zadaniach w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Construction Management

Możesz @wzmiankować członków zespołu, przypisywać komentarze lub natychmiast udostępniać pliki projektowe. Ułatwia to współpracę przy zapytaniach ofertowych, zleceniach zmian, przedłożonych dokumentach i ogólnych opiniach, ograniczając nieporozumienia i poprawiając ogólną wydajność pracy.

W przypadku klientów i podwykonawców dostęp gościnny z możliwością dostosowania uprawnień gwarantuje, że wszyscy są na bieżąco, a poufne informacje pozostają bezpieczne.

📮 ClickUp Insight: 46% pracowników umysłowych korzysta z połączenia czatu, notatek, narzędzi do zarządzania projektami i dokumentacji zespołowej tylko po to, aby śledzić swoją pracę. Dla nich praca jest rozproszona po niepowiązanych ze sobą platformach, co utrudnia utrzymanie porządku. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy to wszystko w jedno. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailem, ClickUp Notatki, ClickUp Chat i ClickUp Brain cała Twoja praca jest scentralizowana w jednym miejscu, można ją przeszukiwać i jest płynnie połączona. Pożegnaj się z nadmiarem narzędzi — powitaj bezproblemową wydajność.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź status projektu, konwersję leadów i status budżetu na pierwszy rzut oka dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Wizualnie planuj etapy projektów i procesy sprzedaży dzięki tablicom ClickUp

Rejestruj i podsumowuj rozmowy z klientami lub spotkania na budowie dzięki ClickUp AI Notetaker

Przechowuj wszystkie interakcje z klientami, dokumenty związane z projektem, umowy i korespondencję w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp i móc z nich korzystać w razie potrzeby

Podziel każdy projekt budowlany na poszczególne etapy, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania budową , który poprowadzi zespoły od przygotowań aż po zakończenie projektu.

Zwiększ zadowolenie i lojalność klientów, zapewniając terminową komunikację, przejrzyste aktualizacje dotyczące projektów oraz uporządkowane działania następcze

Ograniczenia ClickUp

Wymaga pewnego nakładu czasu na naukę podczas początkowych ustawień i dostosowywania, zwłaszcza w przypadku zespołów, które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Oferuje ograniczoną funkcjonalność na urządzeniach mobilnych w porównaniu z wersjami internetową i na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

W recenzji na G2 czytamy:

Najbardziej podoba mi się ClickUp do śledzenia i organizowania kosztorysów budowlanych naszej firmy. Podoba mi się to, że mogę z łatwością dostosowywać kategorie i kolumny w niestandardowy sposób. Podoba mi się również opcja filtrowania przy raportowaniu dla mojego zespołu operacyjnego.

2. Buildertrend (Najlepszy do zarządzania osią czasu i podwykonawcami)

za pośrednictwem Buildertrend

Chcesz usprawnić koordynację działań z dostawcami i klientami? Buildertrend oferuje dzienniki, zarządzanie ekipami i planowanie zadań, które pomagają w szybkim podejmowaniu decyzji. Otrzymujesz również dedykowaną przestrzeń do organizowania listy podwykonawców, co ułatwia zarządzanie związkami i identyfikowanie nowych możliwości uzyskania przychodów.

System CRM dla branży budowlanej wizualizuje również postępy za pomocą wykresów Gantta, umożliwiając przekazywanie aktualnych informacji wszystkim klientom w czasie rzeczywistym. Buildertrend posiada również funkcję inteligentnego harmonogramu, która pomaga przydzielać zadania i natychmiast powiadamiać dostępne ekipy. Obejmuje on również inteligentne zarządzanie budżetem i materiałami oraz integruje się z QuickBooks, Xero, Kalendarzem Google, Dropbox, Procore i Zapier, zapewniając płynny nadzór nad projektami i finansami.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Udostępniaj aktualizacje dotyczące projektów i zatwierdzenia za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów

Realizuj i przyjmuj płatności online, a nawet ustaw usługi ubezpieczeniowe dzięki wbudowanym funkcjom budżetowania

Zwiększ identyfikowalność zadań na placu budowy dzięki automatycznej synchronizacji zamówień zakupu i zleceń zmian

Ograniczenia Buildertrend

Oferuje złożony interfejs, który może wydawać się nieintuicyjny w obsłudze

Wymaga włączenia wszystkich dostawców do każdego projektu budowlanego, aby umożliwić pełną wizualizację

Ceny Buildertrend

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Buildertrend

G2: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2500 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... Wdrożenie oprogramowania do planowania opartego na AI do cykli pracy może zwiększyć wydajność o 30%, znacznie podnieść poziom satysfakcji, pomóc w szybszym uzyskaniu płatności i otworzyć drogę do nowych transakcji.

3. Procore CRM (najlepsze rozwiązanie do zarządzania portfolio projektów i śledzenia kosztów na poziomie korporacyjnym)

za pośrednictwem Procore CRM

Jeśli zarządzasz dużą liczbą projektów budowlanych, Procore CRM to doskonały wybór. Centralizuje on całe portfolio projektów, usprawnia prognozowanie przychodów i zapewnia pełną widoczność w odniesieniu do każdego kosztu.

Ta oparta na chmurze platforma jest idealna dla firm z zespołami pracującymi zdalnie. Jej pulpity projektowe umożliwiają płynne udostępnianie wizualnych informacji na temat potencjalnych klientów i aktywnych zleceń. Obejmuje ona również zarządzanie kontaktami i śledzenie lejka sprzedażowego oraz integruje się bezpośrednio z narzędziami do planowania projektów Procore, zapewniając płynne przejście od sprzedaży do realizacji.

Najlepsze funkcje systemu CRM Procore

Precyzyjnie śledź działania sprzedażowe dzięki niestandardowemu procesowi CRM oraz panelowi do raportowania

Rejestruj wiadomości e-mail, notatki ze spotkań i decyzje na jednej osi czasu CRM dzięki scentralizowanym narzędziom komunikacyjnym

Dokładniej wykonuj prognozę przychodów dzięki analizom na poziomie portfolio, powiązanym bezpośrednio z działaniami przetargowymi

Zintegruj system z cyklami pracy projektowej, aby zapewnić płynną koordynację

Limity systemu CRM Procore

Brakuje funkcji zarządzania portfolio dostosowanych do potrzeb małych firm

Wymaga czasochłonnych ustawień i wdrożenia ze względu na złożoność na poziomie Enterprise

Ceny Procore CRM

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje systemu CRM Procore

G2: 4,6/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Procore CRM?

Recenzja G2 mówi:

Narzędzia finansowe Procore są potężne, a właściciele mogą zarządzać całym swoim portfolio projektów w jednym miejscu […] Cykly pracy są dobre, ale wymagają ulepszeń, aby można je było dostosowywać do poszczególnych umów, a nie tylko do projektów.

4. JobNimbus (Najlepszy do zarządzania zleceniami i budownictwem zewnętrznym)

za pośrednictwem JobNimbus

Chcesz pozyskiwać potencjalnych klientów bez zakłócania realizacji zleceń? JobNimbus to doskonały wybór dla firm budowlanych, zwłaszcza dla ekip zajmujących się pracami zewnętrznymi. Zawiera tablice zleceń typu „przeciągnij i upuść”, które pozwalają zespołom szybko przystąpić do pracy bez ryzyka podwójnego rezerwowania terminów.

Zintegrowany e-mail i natychmiastowe powiadomienia dla klientów świetnie sprawdzają się również przy zadaniach wykonywanych na zewnątrz, takich jak montaż ogrodzeń i rynien. Wizualny kalkulator kosztów pomaga również tworzyć i przedstawiać dokładne wyceny, co sprzyja utrzymaniu klientów. Oferuje również narzędzia do śledzenia projektów, kalkulacji kosztów zleceń, zarządzania potencjalnymi klientami, planowania zadań oraz komunikacji zespołowej, które pozwalają zharmonizować wszystkie operacje.

Najlepsze funkcje JobNimbus

Przeglądaj rozliczenia, faktury i zadania oczekujące dzięki dedykowanym tablicom rozliczeniowym

Szybciej przekształcaj potencjalnych klientów dzięki szybkim automatyzacjom wbudowanym w internetowe formularze kontaktowe, szablony e-maili i ustawienia powiadomień

Dzięki funkcji udostępniania zadań na żywo zarówno właściciele domów, jak i podwykonawcy będą na bieżąco z postępami prac

Ograniczenia JobNimbus

Brak opcji automatyzacji z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb, które pozwoliłyby na tworzenie bardziej spersonalizowanych cykli pracy

W aplikacji mobilnej sporadycznie występują błędy i problemy z nawigacją

Ceny JobNimbus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje JobNimbus

G2: 4,7/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

za pośrednictwem Contractor Foreman

Kolejnym rozwiązaniem jest Contractor Foreman, narzędzie do zarządzania budową znane z przystępnych cenowo funkcji. Oprócz przystępnej ceny, jego 35 wbudowanych narzędzi obejmuje wszystko, od kalkulacji kosztów i harmonogramowania prac po śledzenie bezpieczeństwa.

Zawiera również pulpity nawigacyjne do zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia komunikacji z klientami oraz statusu ofert. Przejrzysty interfejs i aplikacja mobilna sprawiają, że jest to praktyczne rozwiązanie dla menedżerów pracujących w terenie. To przyjazna dla użytkownika opcja dla małych wykonawców.

Najlepsze funkcje Contractor Foreman

Zarządzaj całym procesem sprzedaży dzięki funkcji śledzenia potencjalnych klientów, która jest połączona z ofertami i plikami projektowymi

Korzystaj z wbudowanych narzędzi finansowych, takich jak kosztorysy, fakturowanie i śledzenie czasu pracy, bez konieczności integracji z rozwiązaniami innych firm

Korzystaj z systemu zarządzania relacjami z klientami z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej zaprojektowanej z myślą o koordynacji pracy w terenie i w biurze

Ograniczenia związane z funkcją brygadzisty

Oferuje limit możliwości raportowania, które mogą wydawać się zbyt podstawowe dla zaawansowanych potrzeb

Brak opcji niestandardowego dostosowywania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkowników

Ceny dla brygadzistów

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 720 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Contractor Foreman?

Recenzja Capterra brzmi:

To świetne narzędzie dla każdej firmy, używamy go codziennie. Dzięki Contractor Foreman możemy robić wszystko – od sporządzania kosztorysów, przez fakturowanie i zarządzanie projektami, aż po ogólne przechowywanie informacji. Jest dość łatwy w obsłudze i nauce, gorąco polecam […] Nie można wprowadzać zmian w oczekującym kosztorysie.

6. Followup CRM (najlepsze rozwiązanie do śledzenia potencjalnych klientów i automatyzacji procesu sprzedaży)

za pośrednictwem Followup CRM

Followup CRM wyróżnia się w branży budowlanej, zwłaszcza jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na pozyskanie nowych klientów. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu kontaktami, powiadomieniom o potencjalnych klientach i działaniom sprzedażowym to narzędzie pozwala całemu zespołowi działać zgodnie z planem — bez chaosu.

Pozwala również oznaczać potencjalnych klientów według typu projektu, budżetu lub osi czasu, co ułatwia szybkie ustalanie priorytetów zadań. Wbudowana funkcja oceny potencjalnych klientów pomaga śledzić poziom zaangażowania każdego z nich. Ponadto wszystkie powtarzalne zadania, które tworzysz – czy to konwersja potencjalnych klientów, procesy po zakończeniu budowy, czy działania następcze – można zautomatyzować.

Najlepsze funkcje Followup CRM

Automatycznie śledź oferty, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia, gdy potencjalni klienci mają widok na Twoje oferty lub je akceptują, eliminując konieczność ręcznego sprawdzania

Monitoruj wyniki firmy dzięki raportom z aktywności, które pokazują schematy działań następczych, wskaźniki skuteczności i wydajność przedstawicieli handlowych

Płynnie przeprowadź połączenie narzędzi do wyceny poprzez integrację z The EDGE, aby zsynchronizować dane sprzedażowe z większą liczbą ofert i uniknąć podwójnego wprowadzania danych

Ograniczenia systemu CRM Followup

Sprawia, że dodawanie nowych klientów staje się skomplikowanym i żmudnym procesem

Opóźnienia w widoczności raportów, przy czym niektóre raporty nie pojawiają się na głównym pulpicie nawigacyjnym, a ich generowanie zajmuje dużo czasu

Ceny systemu CRM Followup

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Followup CRM

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Zanim termin „CRM” stał się powszechny, firmy zarządzały relacjami z klientami za pomocą systemów do zarządzania kontaktami. W 1987 roku Mike Muhney i Pat Sullivan wprowadzili na rynek ACT! — pierwsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami na komputery PC. Ta cyfrowa kartoteka pozwoliła sprzedawcom na bardziej efektywne przechowywanie i wyszukiwanie informacji o klientach, kładąc podwaliny pod dzisiejsze zaawansowane platformy CRM.

7. CoConstruct (Najlepszy do projektów mieszkaniowych i remontów)

za pośrednictwem CoConstruct

Realizujesz wiele projektów wykraczających poza standardowe remonty? CoConstruct został stworzony z myślą o elastycznych zadaniach i cyklach pracy remontowej w branży budowlanej. Jego konfigurowalne narzędzia do wyceny, śledzenie wyboru klientów oraz praktyczne funkcje koordynacyjne to główne atuty przy realizacji każdego projektu budowlanego.

Szybkie i precyzyjne szablony ofert tego narzędzia doskonale sprawdzają się w przypadku klientów, którzy mają powtarzające się, ale unikalne wymagania. CoConstruct oferuje również wgląd w wydajność zespołu, pozwalający na bieżąco śledzić kluczowe elementy, takie jak harmonogramy i status wyboru funkcji na każdym kroku. Krótko mówiąc, jest to idealne rozwiązanie dla firm budowlanych zajmujących się projektami mieszkaniowymi.

Najlepsze funkcje CoConstruct

Korzystaj z ustawień zarządzania klientami, aby obsługiwać cyfrowe zatwierdzanie ofert, opcje wyboru, terminy i preferencje dotyczące przypomnień

Śledź wąskie gardła i sprawdzaj, ile godzin przepracowano w porównaniu z kosztorysem dzięki modułowi do śledzenia czasu pracy

Automatycznie rejestruj komunikację z partnerami handlowymi, szczegóły dotyczące placu budowy, a nawet certyfikaty ubezpieczeniowe za pomocą pulpitu administracyjnego dostępnego za jednym kliknięciem

Ograniczenia CoConstruct

Według niektórych wykonawców brakuje funkcji projektowania wnętrz, która umożliwiałaby wizualną organizację specyfikacji i wyborów.

Powoduje powielanie wpisów i niekompletne przesyłanie danych z powodu zawodnych integracji

Ceny CoConstruct

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CoConstruct

G2: 4/5 (20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 850 recenzji)

Co mówią o CoConstruct prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Możliwość zebrania wszystkich elementów projektu w jednym miejscu: czyli kosztorysów, planów budowy, komunikacji z podwykonawcami oraz gromadzenia całej istotnej dokumentacji. [Jednak] narzędzie do kosztorysowania jest bardzo nieporęczne. Nie pozwala na załadowanie do systemu wszystkich różnych kosztorysów otrzymanych od podwykonawców, wybranie odpowiednich opcji i automatyczną aktualizację budżetu.

🧠 Ciekawostka: W 1985 roku wprowadzenie na rynek kalkulatora Construction Master zrewolucjonizowało branżę budowlaną. To ręczne urządzenie, zaprogramowane z góry do wykonywania podstawowych obliczeń budowlanych, takich jak kąty, schody, obliczenia dachowe, nachylenie, wysokość i długość, było nieodzownym narzędziem dla profesjonalistów. Jego powodzenie utorowało drogę dla specjalistycznych kalkulatorów, które usprawniły skomplikowane obliczenia na placu budowy i zwiększyły wydajność.

8. Pipedrive (Najlepszy do podstawowego zarządzania procesem sprzedaży)

za pośrednictwem Pipedrive

Dla zespołów, które w procesie budowlanym stawiają na sprzedaż, Pipedrive to dobry wybór pozwalający zwiększyć wydajność, nawet w zakresie budowania relacji. Aplikacja z łatwością generuje leady i umożliwia przypisywanie ich konkretnym handlowcom, dzięki czemu interakcje z klientami stają się bardziej spersonalizowane.

Masz mnóstwo danych historycznych w arkuszach kalkulacyjnych? Zaimportuj je, a Pipedrive skojarzy je za Ciebie, tworząc szybkie wzorce danych. Wszystkie Twoje informacje, działania i osie czasu kontaktów są uporządkowane w proste etapy lejka sprzedażowego.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zbieraj nowe leady i automatycznie dodawaj je do lejka sprzedażowego dzięki funkcji chatbota

Zminimalizuj przygotowania do sprzedaży i formalności dzięki wspomaganej wprowadzaniu danych i cyklom pracy CRM

Twórz, oznaczaj i personalizuj cykle sprzedaży dzięki niestandardowym ścieżkom i etapom procesów

Ograniczenia Pipedrive

Korzystanie z zaawansowanych funkcji API i webhooków wymaga wiedzy programistycznej

Ceny Pipedrive

Essential: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja zaawansowana: 34 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Professional: 64 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 89 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

za pośrednictwem HubSpot

Chcesz wzmocnić swoją obecność w Internecie lub wyeksponować niszowe usługi, takie jak rozbudowa domów czy budownictwo zrównoważone? HubSpot CRM pomoże Ci zachować porządek dzięki narzędziom takim jak śledzenie ofert, zarządzanie kontaktami i koordynacja przetargów — a wszystko to bez dodatkowego obciążenia Twojego dnia.

Oferuje on również cykle pracy oparte na API, czat na żywo oraz formularze do pozyskiwania leadów, które świetnie sprawdzają się w zarządzaniu potencjalnymi klientami i obsłudze dużej liczby zleceń. Ponadto jego funkcje dostosowane do urządzeń mobilnych oraz analityka w czasie rzeczywistym są zawsze przydatne podczas poszukiwania nowych klientów dla Twojej firmy budowlanej.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Zwiększ skuteczność swojego planu marketingowego , nawet w przypadku niszowych projektów remontowych, korzystając z kampanii wielokanałowych i skalowalnego silnika popytu

Inteligentnie mapuj relacje z klientami, połączając typ zlecenia budowlanego, lokalizację i budżet z niestandardowymi etykietami powiązań

Utrzymuj porządek w bazie danych, niezależnie od tego, czy chodzi o kosztorysy, dostosowywane oferty czy oferty dostawców, dzięki szybkiemu przyznawaniu uprawnień na poziomie pól

Limity systemu CRM HubSpot

Konfiguracja i filtrowanie pulpitów raportowych może być skomplikowane

Ceny HubSpot CRM

Free

Marketing Hub Starter: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot CRM?

Recenzja Capterra brzmi:

Narzędzie do raportowania zapewnia bardzo przydatne informacje na temat wyników, które pomagają nam poprawiać nasze relacje z klientami. HubSpot CRM oferuje pulpity nawigacyjne na żywo, które ułatwiają monitorowanie postępów wszystkich naszych działań w czasie rzeczywistym.

10. Salesforce (Najlepszy pod względem niestandardowych dostosowań i integracji)

za pośrednictwem Salesforce

Salesforce nadal jest synonimem CRM. Jego największą zaletą dla firm budowlanych dopiero rozpoczynających działalność są szerokie możliwości dostosowania, od cykli pracy podwykonawców po wieloetapową komunikację z klientami. Możesz dostosować każdy etap i pole do sposobu pracy swojego zespołu — niezależnie od tego, czy bierzesz udział w przetargach na nowe projekty, czy zarządzasz trwającymi budowami.

Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań każda funkcja i interfejs zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do sposobu, w jaki realizujesz zadania. System oferuje również zaawansowane opcje integracji oraz spersonalizowany pulpit nawigacyjny, który zapewnia kompleksowy widok na procesy, postępy i stan powiązań z klientami.

Najlepsze funkcje Salesforce

Zarządzaj zapytaniami ofertowymi, ofertami, zleceniami zmian i inspekcjami dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji

Ujednolicaj dane z pól, harmonogramy prac i aktualizacje projektów w swoim systemie CRM dzięki obszernej bibliotece integracji, w tym Procore i PlanGrid

Prognoza opóźnień w realizacji zadań, przekroczeń kosztów oraz prawdopodobieństwa wygrania przyszłych przetargów dzięki kompleksowym analizom opartym na AI

Ograniczenia Salesforce

Wymaga dedykowanego personelu IT i obsługi klienta ze względu na złożone ustawienia i niestandardowe dostosowania

Wymaga dłuższego okresu nauki obsługi w porównaniu z prostszymi rozwiązaniami CRM dla branży budowlanej

Ceny Salesforce

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 800 recenzji)

11. PlanSwift (Najlepszy do dokładnych obmiarów i kosztorysów)

za pośrednictwem PlanSwift

PlanSwift to ulubione narzędzie do zarządzania projektami, w których priorytetem jest finalizacja planów, a nie pozyskiwanie potencjalnych klientów. Wyróżnia się szybkimi narzędziami do pomiaru planów, dzięki którym wycena zadań jest dziecinnie prosta.

Narzędzie to obsługuje również pomiary skali z dużą precyzją, co jest kluczowym czynnikiem przy zawieraniu umów handlowych. Ponadto oferuje opcje szybkiego eksportu, które można bezpośrednio wprowadzić do procesu sprzedaży.

Najlepsze funkcje PlanSwift

Przyspiesz sporządzanie kosztorysów dzięki przesyłaniu plików z placu budowy jednym kliknięciem, pomiarom i regulowanej skali bezpośrednio z cyfrowych planów.

Pakietuj koszty robocizny, materiałów i odpadów dla każdego zlecenia w spójny sposób dzięki niestandardowym zestawom

Połącz się ze swoim systemem CRM lub programem Excel, aby eksportować dane z kosztorysów, pomagając zespołom sprzedaży w przygotowywaniu szczegółowych, popartych danymi ofert

Ograniczenia PlanSwift

Brak wbudowanego oprogramowania CRM lub funkcji śledzenia potencjalnych klientów, co wymaga korzystania ze skomplikowanych integracji z rozwiązaniami innych firm

Oferuje ograniczone funkcje w chmurze, co może spowolnić współpracę zespołu

Ceny PlanSwift

PlanSwift Professional: 2000 USD rocznie na użytkownika

Oceny i recenzje PlanSwift

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 350 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o PlanSwift?

Recenzja Capterra mówi:

To naprawdę dobre rozwiązanie, jeśli nie masz nic przeciwko sporządzaniu kosztorysów poza platformą. Obsługa Take Off jest niezwykle łatwa do opanowania i użycia

12. Jobber (Najlepszy do zarządzania usługami terenowymi i fakturowania)

za pośrednictwem Jobber

Czy Twoje dni wypełnione są planowaniem zadań i monitorowaniem płatności? Jobber to świetne rozwiązanie. Dzięki menu szybkiego tworzenia możesz błyskawicznie dodawać klientów, tworzyć oferty, planować zadania i wysyłać faktury bez zbędnych kroków.

Obejmuje on śledzenie listy płac oraz wbudowaną obsługę płatności. Wizualny kalendarz ułatwia szybkie przydzielanie zadań terenowych odpowiednim technikom. Dodatkowe funkcje obejmują zintegrowane formularze kontroli i przekazania, interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych oraz ulepszone narzędzia do komunikacji z klientami.

Najlepsze funkcje Jobber

Zautomatyzuj i spersonalizuj rezerwacje zleceń dzięki niestandardowemu chatbotowi opartemu na AI

Przyciągnij ponownie dawnych klientów i popraw rozwój biznesu ukierunkowany na utrzymanie klientów dzięki ukierunkowanym kampaniom e-mailowym

Konfiguruj inspekcje i szczegółowe listy kontrolne dotyczące przekazania obiektu dzięki funkcji formularzy zintegrowanej z każdym zleceniem

Ograniczenia Jobber

Oferuje ograniczone funkcje zarządzania zadaniami, co może powodować rozbieżność między operacjami a elementami CRM

Brakuje solidnych funkcji raportowania, które pozwoliłyby uporządkować dane według klientów, produktów lub elementów

Ceny Jobber

Grow : 199 USD miesięcznie za użytkownika

Connect: 119 USD miesięcznie za użytkownika

Core: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Jobber

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

13. AccuLynx (Najlepsze rozwiązanie do umów dekarskich i automatyzacji)

za pośrednictwem AccuLynx

AccuLynx to system CRM stworzony z myślą o wykonawcach pokryć dachowych, którzy specjalizują się w projektach mieszkaniowych. Oferuje szybki, przyjazny dla użytkownika interfejs oraz niezbędne narzędzia, takie jak wyceny zleceń, organizacja ekipy i zarządzanie dokumentami.

Rozwiązanie oferuje śledzenie potencjalnych klientów oraz umowy z możliwością podpisu elektronicznego, a wszystko to dostosowane do harmonogramów projektów dekarskich. AccuLynx posiada również oddzielne moduły poświęcone marketingowi, sprzedaży i produkcji. Ponadto opcja automatycznych wiadomości tekstowych oraz ocena potencjalnych klientów oparta na AI usprawniają komunikację z klientami i zespołami pracującymi w terenie.

Najlepsze funkcje AccuLynx

Scentralizuj dokumentację projektową, w tym zdjęcia, pozwolenia i umowy, dzięki wspólnej przestrzeni na pliki projektowe

Skorzystaj z wbudowanej funkcji pomiarów lotniczych, aby poprawić wszystkie wyceny dzięki integracjom z takimi narzędziami jak EagleView i GAF QuickMeasure

Zarządzaj każdym krokiem delikatnych cykli montażu pokryć dachowych, takich jak inspekcje, demontaż, montaż i ostateczne odbioru, dzięki cyklom pracy opartym na kamieniach milowych

Ograniczenia AccuLynx

Brak możliwości niestandardowego dostosowania generowania raportów i opcji integracji

Ceny AccuLynx

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AccuLynx

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AccuLynx?

Recenzja Capterra brzmi:

Oprogramowanie pozwala wdrożyć systemy, dzięki którym żaden krok procesu od sprzedaży po produkcję nie zostanie pominięty. Jednak po pobraniu zdjęcia mają bardzo duży format i trudno się z nimi pracuje

Zapewnij sobie doskonałą komunikację i zarządzanie potencjalnymi klientami dzięki ClickUp CRM

Zarządzanie relacjami z klientami w branży budowlanej obejmuje wszystko, od śledzenia interakcji po utrzymywanie jasnej komunikacji. Przy tak wysokiej stawce odpowiednie narzędzie CRM dla budownictwa pomaga budować silniejsze związki i usprawnia planowanie projektów. Może również zapewnić wsparcie dla księgowości i zapewnić większą skalowalność.

Przedstawione przez nas narzędzia CRM znacznie ułatwiają znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Jeśli potrzebujesz jednej platformy, która łączy w sobie obsługę relacji z klientami, zarządzanie zadaniami, zintegrowany czat, analizy oparte na AI, zaawansowaną automatyzację oraz scentralizowaną bazę wiedzy, ClickUp oferuje to wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp i już dziś zwiększ konwersję potencjalnych klientów oraz popraw jakość usług! 🚀