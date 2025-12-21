11 najlepszych kreatorów chatbotów do automatyzacji rozmów z klientami w [roku]

Chatboty znów są w centrum uwagi. Tym razem platformy chatbotów oparte na AI zapewniają dokładne odpowiedzi w czasie rzeczywistym, zamiast generować sztywne, zaprogramowane odpowiedzi.

Ta zmiana wpływa na codzienne interakcje z klientami w większości firm internetowych. Rozmowy z chatbotami opartymi na AI obsługują obecnie wszystko, od prostych pytań i odpowiedzi po złożone rozwiązywanie problemów.

W rzeczywistości około 60% użytkowników w wieku od 25 do 34 lat stwierdziło, że korzystało z chatbotów na stronach internetowych typu direct-to-consumer (D2C).

Wcześniej tworzenie zaawansowanych chatbotów wymagało zatrudnienia programistów lub nauki nowego języka skryptowego. Obecnie nowoczesne narzędzia do tworzenia chatbotów pozwalają projektować niestandardowe chatboty za pomocą wizualnych kreatorów, przeciągania i upuszczania oraz modeli AI, które rozumieją język naturalny (nawet jeśli masz ograniczoną wiedzę techniczną).

W tym przewodniku omówimy najlepsze narzędzia do tworzenia chatbotów i ich plany cenowe, dzięki czemu będziesz mógł zautomatyzować rozmowy i rozwijać swoją działalność bez konieczności przebudowywania całego stosu technologicznego.

11 najlepszych narzędzi do tworzenia chatbotów w skrócie

Oto porównanie najlepszych kreatorów chatbotów, obejmujące kluczowe funkcje, ceny i rzeczywiste oceny użytkowników, które pomoże Ci wybrać najlepszy produkt.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Wewnętrzne wsparcie zespołu i automatyzacja zadań Agenci AI, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, głębokie integracje Bezpłatne plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Botpress Niestandardowi agenci AI z LLM i bazą wiedzy Potoki RAG, boty wieloagentowe, wsparcie LLM, synchronizacja w czasie rzeczywistym, logika API Free i płatne plany już od 89 USD miesięcznie za użytkownika. Intercom Skalowalna obsługa klienta dzięki proaktywnej AI Bot AI Fin, kreator bez kodowania, routing na żywo, integracje CRM Płatne plany już od 39 USD miesięcznie za użytkownika. Chatbase Agenci AI szkoleni na podstawie danych wewnętrznych Przesyłanie plików PDF, integracja ze Slackiem/Notion, wsparcie dla wielu języków, automatyzacja zadań Bezpłatne i płatne plany już od 40 USD miesięcznie za użytkownika. Dialogflow Wielojęzyczne NLP i kontekstowe chatboty Wykrywanie intencji NLP, wsparcie dla ponad 14 kanałów, kreator przepływu CX, analityka Niestandardowe ceny Tidio AI + czat na żywo dla małych firm Chatbot Lyro, kreator typu „przeciągnij i upuść”, pulpit nawigacyjny czatu na żywo, analityka chatbota Płatne plany już od 29 USD miesięcznie za użytkownika. Chatfuel Przepływy chatbotów dla Facebooka, Instagrama i WhatsApp Integracje Meta, agenci AI, wyzwalacze komentarzy, integracje Stripe i Shopify. Płatne plany już od 23,99 USD miesięcznie za użytkownika. Ada Wsparcie AI dla przedsiębiorstw w zakresie czatu, SMS-ów i komunikacji głosowej Agenci AI, automatyzacja głosowa, wyzwalacze CRM, personalizacja, integracje korporacyjne Niestandardowe ceny IBM Watsonx Assistant Bezpieczne, skalowalne chatboty klasy Enterprise Wizualny kreator, modele LLM, zgodność z HIPAA, wsparcie wielu kanałów, pulpity wydajnościowe Bezpłatne i płatne plany już od 140 USD miesięcznie za użytkownika. Kommunicate Hybrydowe wsparcie AI i ludzi Integracja Dialogflow/OpenAI, przekazywanie spraw do konsultantów na żywo, analityka, wsparcie wielu kanałów Bezpłatne i płatne plany już od 100 USD/użytkownika.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze kreatora chatbotów?

Wyobraź sobie, że prowadzisz rozwijającą się firmę e-commerce i chcesz, aby chatbot odpowiadał na typowe pytania klientów i przekazywał potencjalnych klientów do Twojego systemu CRM. Prawdopodobnie nie masz czasu, aby nauczyć się nowego języka programowania lub połączyć pięć różnych narzędzi.

Najlepsze narzędzia do tworzenia chatbotów pomagają budować interfejsy konwersacyjne o strukturze wystarczającej do zachowania spójności marki, a AI wypełnia luki dokładnymi odpowiedziami. Integrują się one również z istniejącymi narzędziami i bazą wiedzy, dzięki czemu bot może działać w oparciu o wszystkie dane klientów, zamiast zgadywać.

Poszukaj kreatora chatbotów, który oferuje:

Wizualny kreator z funkcją przeciągania i upuszczania, dzięki czemu osoby niebędące programistami mogą szybko tworzyć chatboty i aktualizować logikę przepływu.

Opcje niestandardowe dla widżetu czatu, tonu i zawartości, dzięki czemu Twój bot odzwierciedla Twoją markę w witrynach internetowych i aplikacjach.

Wbudowane modele NLP i AI, dzięki czemu Twój chatbot AI rozumie język naturalny i radzi sobie z różnymi wariantami niestandardowych pytań klientów.

Integracje z systemami CRM, działami pomocy technicznej, narzędziami analitycznymi, takimi jak Google Analytics, oraz kanałami komunikacyjnymi, takimi jak Facebook Messenger i WhatsApp.

Panele do analizy wydajności chatbotów i śledzenia wskaźników rozwiązywania problemów w celu dostosowania przepływów na podstawie rzeczywistych rozmów.

11 najlepszych kreatorów chatbotów

Poniżej zebraliśmy 10 najlepszych kreatorów chatbotów — od intuicyjnych narzędzi typu „przeciągnij i upuść” po zaawansowane platformy chatbotów AI z potężnymi funkcjami analitycznymi i integracyjnymi.

1. ClickUp (najlepszy do wewnętrznego wsparcia zespołu, kierowania zadaniami i pomocy przy projektach)

Zapewnij wydajną komunikację dzięki funkcjom ClickUp opartym na AI

Większość zespołów nie boryka się z problemami z powodu braku informacji. Borykają się z nimi, ponieważ informacje są rozproszone między różnymi narzędziami lub ukryte w nieaktualnych dokumentach. To klasyczny przykład rozrostu pracy. Pracownicy spędzają znaczną część dnia na przeszukiwaniu kanałów komunikacyjnych zamiast pomagać klientom lub realizować projekty.

ClickUp zamienia ten chaos w jedną, zintegrowaną przestrzeń roboczą opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki ClickUp AI Agents i ClickUp Brain możesz tworzyć wewnętrzne chatboty oparte na sztucznej inteligencji, które działają bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Oto krótki przegląd tego, co możesz osiągnąć dzięki ClickUp.

AI Agent Chat + automatyzacja wsparcia wewnętrznego

Twórz niestandardowych agentów AI z gotowymi instrukcjami i obowiązkami dzięki ClickUp AI Agents

Agenci ClickUp AI działają jak wewnętrzne boty wsparcia, które znają Twoje miejsce pracy od podszewki. Odpowiadają na pytania Twojego zespołu, pobierają odpowiedzi z dokumentów i zadań, a nawet mogą przekierowywać zgłoszenia do ustrukturyzowanych cykli pracy, dzięki czemu żadna informacja nie zostanie pominięta.

Możesz dodać agentów czatu do ClickUp Chat, aby monitorowali określone kanały, odpowiadali na powtarzające się pytania wewnętrzne, publikowali codzienne podsumowania lub streszczali długie wątki. Oznacza to, że zespoły IT lub operacyjne mogą korzystać z ClickUp Chat oraz AI Agent Chat do segregowania wewnętrznych zgłoszeń, odpowiadania na typowe pytania typu „jak to zrobić” i kierowania wniosków do odpowiednich kolejek bez konieczności angażowania się w to za każdym razem pracownika obsługi klienta.

Korzystaj z gotowych agentów lub twórz niestandardowe cykle pracy agentów na czacie, aby obsługiwać swoje projekty.

Kiedy członek zespołu wypełnia formularz zgłoszeniowy, agent może utworzyć ustrukturyzowane zadanie i wysłać odpowiedź AI za pośrednictwem ClickUp Brain, aby potwierdzić, że zgłoszenie zostało zarejestrowane. Ten poziom automatyzacji zmniejsza potrzebę interwencji agenta w przypadku każdej rutynowej aktualizacji.

Ciągłe wewnętrzne wsparcie techniczne dzięki AI

ClickUp BrainGPT rozszerza działanie Twojego chatbota AI poza okno obszaru roboczego na pulpit i przeglądarkę, dzięki czemu AI może zapewnić wsparcie dla wewnętrznych rozmów niezależnie od tego, gdzie pracujesz.

Oto jak wykorzystać je do poprawy wsparcia wewnętrznego i rozwoju firmy:

Zadawaj szczegółowe pytania dotyczące wszystkich danych klientów : ClickUp BrainGPT może przeszukiwać aplikacje służbowe i Internet przy użyciu wielu modeli AI. Możesz zadawać pytania takie jak „Które otwarte błędy blokują nasze trzy najważniejsze konta?” lub „Pokaż mi wzorce w ostatnich rozmowach chatbota dotyczących problemów z rozliczeniami”. Następnie pobiera informacje z zadań, dokumentów i podłączonych narzędzi, aby udzielić odpowiedzi kontekstowych zamiast izolowanych fragmentów.

Wybierz odpowiedni model AI dla każdego wewnętrznego cyklu pracy: ClickUp BrainGPT oferuje wsparcie dla wielu modeli AI, takich jak ChatGPT i Gemini, w ramach jednego bezpiecznego systemu uprawnień, umożliwiając wybór najlepszej opcji dla każdego zadania. Ponieważ wszystko działa pod kontrolą ClickUp w zakresie prywatności, modele innych firm nie są szkolone na danych Twojej firmy.

Automatyzacja bez kodowania dzięki narzędziu AI Automation Builder

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Narzędzie AI Automation Builder firmy ClickUp pozwala opisać w prostym języku, co chcesz zautomatyzować, a następnie sugeruje zakończoną automatyzację wraz z wyzwalaczami i działaniami. Możesz zacząć od ponad 100 szablonów automatyzacji, a następnie udoskonalić przepływ zamiast pisać kod lub łączyć ze sobą wiele narzędzi do tworzenia chatbotów.

Na przykład możesz utworzyć reguły takie jak:

„Po przesłaniu formularza oznaczonego jako „Pilna awaria” utwórz zadanie P1, przypisz je inżynierowi dyżurnemu i opublikuj aktualizację w kanale czatu incydentów”.

„Gdy zgłoszenie w Intercom lub Zendesk zostanie oznaczone jako „prośba o dodanie funkcji”, utwórz połączone zadanie dla produktu, dodaj konto klienta i przenieś je do listy opinii”.

Ponieważ te automatyzacje opierają się na wszystkich danych klientów i istniejących systemach, możesz połączyć strony internetowe, kanały komunikacyjne i narzędzia wsparcia. Następnie możesz zdecydować się na analizę wydajności chatbota i wewnętrznej liczby zapytań za pomocą pól niestandardowych i pulpitów ClickUp zamiast eksportować dane do oddzielnych arkuszy kalkulacyjnych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Scentralizuj wewnętrzne rozmowy chatbotów, zadania i dokumenty w jednym obszarze roboczym dzięki ClickUp Chat i ClickUp Brain.

Połącz ClickUp z narzędziami takimi jak Intercom, Zendesk, e-mail i innymi, aby zewnętrzne rozmowy z klientami stały się połączonymi zadaniami z pełną historią.

Śledź wewnętrzne kolejki zgłoszeń, trendy odpowiedzi i wskaźniki SLA w panelach ClickUp, aby zobaczyć, gdzie agenci AI i automatyzacje zmniejszają nakład pracy ręcznej.

Przeszukuj ClickUp i połączone aplikacje za pomocą Enterprise AI Search , a następnie zamień odpowiedzi w zadania ClickUp lub aktualizacje jednym kliknięciem.

Ograniczenia ClickUp

Obecnie skupiamy się bardziej na wsparciu wewnętrznego zespołu niż na zastosowaniach chatbotów w kontaktach z klientami.

Niektóre funkcje AI, takie jak niestandardowi agenci i podsumowania, wymagają płatnego dodatku ClickUp Brain.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (ponad 10 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp

W recenzjach G2 pojawiły się notatki:

Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI, ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, za pomocą automatyzacji rutynowych procesów i dostarczania inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI, ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, za pomocą automatyzacji rutynowych procesów i dostarczania inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

🧠 Czy wiesz, że: Chociaż AI budziła kiedyś obawy o utratę miejsc pracy, obecnie 89% pracowników twierdzi, że zmniejsza ona ilość powtarzalnych zadań i daje im więcej czasu na skupienie się na innych ważnych zadaniach — dowiedz się więcej na ten temat w artykule AI w miejscu pracy.

2. Botpress (najlepszy do tworzenia konfigurowalnych agentów AI z głęboką integracją LLM)

za pośrednictwem Botpress

Większość platform chatbotów oferuje proste lub skomplikowane narzędzia dla programistów. Botpress ma na celu wypełnienie tej luki, zapewniając zespołom precyzyjną kontrolę nad zachowaniem agentów AI, bez rezygnacji z wizualnego kreatora.

Botpress pozwala tworzyć zaawansowane chatboty i agenty AI, które czerpią informacje z Twojej strony internetowej, plików i wewnętrznej bazy wiedzy. Jego Knowledge Agent synchronizuje zawartość niemal w czasie rzeczywistym, a potoki RAG (retrieval-augmented generation) pomagają botowi odpowiadać na złożone pytania klientów w lepszym kontekście.

Możesz podłączyć popularne modele AI od dostawców takich jak OpenAI i Anthropic oraz tworzyć interfejsy konwersacyjne, które działają na stronach internetowych, w widżetach czatu i kanałach komunikacyjnych.

Najlepsze funkcje Botpress

Umieść wielu agentów AI w jednym bocie, takich jak agenci wiedzy, agenci osobowości i agenci podsumowujący.

Szkol niestandardowe chatboty na stronach internetowych, w plikach PDF i dokumentach, korzystając z potoków RAG, aby rozmowy chatbotów były dostosowane do kontekstu.

Wdrażaj boty na stronach internetowych, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram i innych platformach.

Rozszerz przepływy za pomocą akcji JavaScript, wywołań HTTP i integracji z istniejącymi narzędziami, aby uzyskać pełną kontrolę.

Wykorzystaj analitykę do analizy wydajności chatbota i udoskonalania przepływów na podstawie rzeczywistych danych użytkowników.

Ograniczenia Botpress

Wyższa krzywa uczenia się dla małych zespołów lub marketerów bez wiedzy technicznej.

Publikowanie na kanałach Meta, takich jak Instagram lub Facebook, wymaga dodatkowych ustawień.

Natywne funkcje transmisji i kampanii są lżejsze niż pełne platformy automatyzacji marketingu.

Ceny Botpress

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem : Free

Plus : 89 USD/miesiąc

Zespół : 495 USD/miesiąc

Zarządzane: 1495 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Botpress

G2 : 4,5/5,0 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Botpress

W recenzji G2 stwierdzono:

Podoba mi się połączenie LowCode i ProCode, a także integracja różnych narzędzi dostępnych do szybkiego tworzenia chatbotów opartych na RAG. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy do zrozumienia.

Podoba mi się połączenie LowCode i ProCode, a także integracja różnych narzędzi dostępnych do szybkiego tworzenia chatbotów opartych na RAG. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy do zrozumienia.

📽️ Chcesz stworzyć niestandardowego agenta AI ClickUp? Oto jak ClickUp wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ułatwić automatyzację zadań:

3. Intercom (najlepszy do skalowania obsługi klienta dzięki proaktywnym chatbotom opartym na AI)

za pośrednictwem Intercom

Kiedy liczba zgłoszeń do obsługi klienta gwałtownie rośnie, zespoły często muszą korzystać z wielu narzędzi: e-maila, czatu na żywo, wspólnych skrzynek odbiorczych i rozmów telefonicznych. Ta fragmentacja utrudnia zapewnienie spójnej obsługi.

Intercom koncentruje się na ujednoliceniu tych kanałów w jedną platformę obsługi klienta opartą na AI. Jego chatbot AI, Fin, obsługiwany przez OpenAI, może odpowiadać na pytania klientów, korzystając z Centrum pomocy, bazy wiedzy i poprzednich rozmów, a następnie w razie potrzeby przekazywać sprawę do konsultanta.

Fin został specjalnie zaprojektowany, aby udzielać trafnych odpowiedzi i integruje się z danymi czatu na żywo, dzięki czemu rozmowy są naturalne.

Najlepsze funkcje Intercom

Skorzystaj z Fin, aby odpowiadać na typowe pytania klientów, korzystając z Centrum pomocy i bazy wiedzy AI.

Twórz przepływy chatbotów za pomocą wizualnego kreatora bez kodowania, aby zautomatyzować routing, FAQ i pozyskiwanie potencjalnych klientów.

Zrealizuj połączenia botów ze swoją stroną internetową, aplikacjami mobilnymi i innymi kanałami komunikacyjnymi, aby zapewnić spójne doświadczenia.

Automatycznie przekierowuj złożone problemy do konsultantów, zachowując pełny kontekst rozmowy.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot i Google Analytics, aby powiązania interakcji z klientami z wskaźnikami biznesowymi.

Ograniczenia Intercom

Wyższe poziomy cenowe mogą być zbyt wysokie dla małych firm.

Możliwości niestandardowego dostosowywania botów są ograniczone w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla programistów.

Wydajność AI zależy w dużej mierze od jakości bazy wiedzy AI.

Ceny Intercom

Essential : 39 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowany : 99 USD/miesiąc za użytkownika

Expert : 139 USD/miesiąc za użytkownika

Fin AI Agent: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Intercom

G2 : 4,5/5,0 (ponad 3650 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 1120 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Intercom

Najważniejsze informacje z recenzji Capterra:

Dostępny przez całą dobę czat wsparcia technicznego oparty na sztucznej inteligencji jest niezwykle przydatnym narzędziem dla wielu firm. Gdy klienci mają pytania, czat może spróbować pomóc nawet poza godzinami pracy.

Dostępny przez całą dobę czat wsparcia technicznego oparty na AI jest niezwykle przydatnym narzędziem dla wielu firm. Gdy klienci mają pytania, czat może spróbować pomóc nawet poza godzinami pracy.

4. Chatbase (najlepszy dla agentów wsparcia opartych na AI, przeszkolonych na podstawie Twoich danych)

za pośrednictwem Chatbase

Zespoły wsparcia klienta znajdują się pod ciągłą presją, od obsługi rosnącej liczby zgłoszeń po odpowiadanie na wielu platformach.

Wraz z rozwojem firmy liczba powtarzających się pytań klientów może przytłoczyć nawet dobrze obsadzone zespoły: „Gdzie jest moje zamówienie?” i „Jak mogę anulować zamówienie?”

Chatbase oferuje inteligentniejsze podejście. Ten kreator chatbotów umożliwia szkolenie chatbota AI na podstawie własnej zawartości, takiej jak artykuły Centrum pomocy i dokumentacja produktu, dzięki czemu może on udzielać szybkich, bogatych w kontekst odpowiedzi bez konieczności interwencji człowieka.

Najlepsze funkcje Chatbase

Przeszkol agentów na podstawie własnych danych, przesyłając pliki PDF, dokumenty Centrum pomocy lub publiczne adresy URL.

Połącz się z narzędziami takimi jak Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk i innymi, aby pobierać i aktualizować dane niestandardowe dotyczące klientów.

Dostosuj działania AI, aby bot mógł wykonywać zadania takie jak zmiana terminów spotkań, zmiana adresów lub kierowanie złożonych problemów.

Łatwo poprawiaj odpowiedzi botów dzięki interfejsowi „Chat Logs” i filtrowi oceny pewności.

Zapewnij wielojęzyczne wsparcie w ponad 80 językach dzięki automatycznemu wykrywaniu języka i tłumaczeniu.

Limits of Chatbase

Brak wizualnego kreatora przepływu ani możliwości definiowania ścieżek konwersacji

Ograniczone możliwości dostosowania przechwytywania potencjalnych klientów; tylko podstawowe pola, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Brak wbudowanego czatu na żywo lub proaktywnej komunikacji na platformach takich jak Facebook lub WhatsApp.

Ceny Chatbase

Niestandardowe ceny oparte na systemie kredytowym

Oceny i recenzje Chatbase

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4,3/5,0 (ponad 70 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Chatbase

Recenzja Capterra zawierała:

Jak dotąd jest to wspaniałe doświadczenie. Możliwość dostosowania chatbota, który udostępnia istotne informacje o naszej działalności.

Jak dotąd jest to wspaniałe doświadczenie. Możliwość dostosowania chatbota, który udostępnia istotne informacje o naszej działalności.

🧠 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o ponad 50% dzięki wykorzystaniu konfigurowalnych narzędzi raportowania ClickUp, co pozwoliło zespołom skupić się na analizie danych zamiast na formatowaniu.

5. Dialogflow (najlepszy do zaawansowanych doświadczeń NLP i wielojęzycznych chatbotów)

za pośrednictwem Google

Wiele chatbotów przestaje działać, gdy użytkownicy zadają nieco inne pytania.

W tym miejscu obsługa klienta utknie. Jeśli Twój bot nie potrafi zrozumieć intencji, Twój zespół będzie musiał interweniować ręcznie, co podważa sens automatyzacji.

Dialogflow, platforma chatbotów AI firmy Google, została stworzona specjalnie w tym celu. Zamiast polegać na stałych przepływach, wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do zrozumienia intencji użytkownika i wyodrębnienia znaczących danych z rozmów, niezależnie od tego, jak są sformułowane.

Najlepsze funkcje Dialogflow

Precyzyjnie zrozum intencje użytkowników dzięki frazom szkoleniowym i konfigurowalnym jednostkom.

Oferuj wsparcie w zakresie wdrażania chatbotów AI na ponad 14 platformach, w tym stronach internetowych, aplikacjach do przesyłania wiadomości i asystentach głosowych.

Wykorzystaj kreator przepływów Dialogflow CX, aby uzyskać bardziej zaawansowane, kontekstowe interfejsy konwersacyjne.

Zintegruj się płynnie za pomocą interfejsów API i webhooków, aby nawiązać połączenie z istniejącymi narzędziami i systemami.

Analizuj wydajność chatbotów za pomocą wbudowanych narzędzi szkoleniowych, śledzenia rezerwowego i analizy danych wprowadzanych przez użytkowników.

Ograniczenia Dialogflow

Wymaga kodowania w celu przechowywania danych klientów lub personalizacji rozmów chatbota.

Brak wizualnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia przepływów chatbotów.

Brak natywnej integracji czatu na żywo dla przekazywania spraw do obsługi przez człowieka.

Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku Dialogflow CX dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Ceny Dialogflow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dialogflow

G2 : 4,4/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 25 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Dialogflow

W recenzji Capterra pojawiła się notatka:

DialogFlow ułatwia zarządzanie rezerwacją terminów i dostarczaniem informacji klientom, gdy zintegrujesz go z aplikacjami czatowymi, których klienci zazwyczaj używają do komunikacji z Tobą.

DialogFlow ułatwia zarządzanie rezerwacją terminów i dostarczaniem informacji klientom, gdy zintegrujesz go z aplikacjami czatowymi, których klienci zazwyczaj używają do komunikacji z Tobą.

6. Tidio (najlepsze rozwiązanie do łączenia czatu na żywo i chatbotów AI w celu wsparcia małych firm)

za pośrednictwem Tidio

Małe firmy i niewielkie zespoły rzadko mają wystarczające zasoby, aby odpowiadać na każdą wiadomość od klienta w czasie rzeczywistym. Dodaj do tego różne strefy czasowe, a klienci mogą z łatwością czekać godzinami na podstawową odpowiedź.

Tidio łączy czat na żywo, dostosowywanie widżetów czatu i funkcje chatbota AI w jednym interfejsie, dzięki czemu możesz zautomatyzować pierwszą linię wsparcia, a jednocześnie w razie potrzeby włączyć się do rozmowy.

Jego chatbot oparty na AI, Lyro, uczy się na podstawie często zadawanych pytań i bazy wiedzy, a następnie automatycznie odpowiada na pytania klientów. Został zaprojektowany, aby szybko zmniejszyć obciążenie działu wsparcia w małych zespołach, bez konieczności posiadania doświadczenia w kodowaniu.

Najlepsze funkcje Tidio

Wyszkol chatbota Lyro automatycznie na podstawie często zadawanych pytań i zawartości wsparcia technicznego.

Zarządzaj czatem na żywo, chatbotami AI i kanałami komunikacyjnymi z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Skorzystaj z kreatora typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć niestandardowe przepływy chatbotów.

Połącz się z narzędziami do obsługi e-maila, Google Analytics i systemami CRM, aby uzyskać głębszy wgląd w dane.

Monitoruj wydajność chatbotów dzięki wbudowanym funkcjom raportowania i statystykom rozmów.

Ograniczenia Tidio

Ograniczona złożoność przepływu w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla programistów.

Free Plan obejmuje branding i ogranicza liczbę chatbotów.

Ceny Tidio

Pakiet startowy : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Wzrost : 59 USD/miesiąc na użytkownika

Plus : 749 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tidio

G2 : 4,7/5,0 (ponad 1840 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 575 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Tidio

W recenzji G2 podkreślono:

Tidio to naprawdę przydatne narzędzie do zarządzania czatami z klientami i automatyzacji podstawowych rozmów. Interfejs jest przejrzysty, łatwy w obsłudze i dobrze integruje się z większością stron internetowych.

Tidio to naprawdę przydatne narzędzie do zarządzania czatami z klientami i automatyzacji podstawowych rozmów. Interfejs jest przejrzysty, łatwy w obsłudze i dobrze integruje się z większością stron internetowych.

7. Chatfuel (najlepszy do sprzedaży i wspierania bezpośrednio na platformach Meta)

za pośrednictwem Chatfuel

Większość marek e-commerce traci potencjalnych klientów z powodu nieprawidłowego przebiegu komunikacji.

Klient dodaje produkt do koszyka, ale nigdy nie zakończy zakupu. Albo zadaje pytanie na Instagramie i czeka godzinami na odpowiedź. Teraz pomnóż to przez setki codziennych interakcji.

Chatfuel rozwiązuje ten problem, zamieniając kanały Facebook, Instagram i WhatsApp w w pełni zautomatyzowane silniki sprzedaży i wsparcia. Intuicyjny kreator przepływów i agenci AI oparci na ChatGPT pomagają tworzyć interfejsy konwersacyjne. Obsługują one wszystko, od odzyskiwania porzuconych koszyków i rezerwacji terminów po kwalifikację potencjalnych klientów i kierowanie czatów na żywo.

Najlepsze funkcje Chatfuel

Twórz i automatyzuj przepływy czatu na Facebooku, Instagramie i WhatsApp bez konieczności kodowania.

Obsługuj porzucone koszyki, dosprzedaż i pozyskiwanie potencjalnych klientów za pomocą agentów komunikacyjnych opartych na AI.

Odpowiadaj na komentarze, wzmianki i prywatne wiadomości za pomocą wyzwalaczy i automatyzacji.

Zintegruj z Stripe, Arkuszami Google, Calendly, Shopify i Zapier.

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi analitycznych i testów A/B, aby zoptymalizować przepływy i wydajność kampanii.

Ograniczenia Chatfuel

Nie można powielać przepływów chatbotów w różnych kanałach.

Ograniczone wsparcie dla wielu języków dla odbiorców globalnych

Brak natywnego widżetu czatu internetowego dla stron internetowych spoza platform Meta.

Zaawansowane zastosowania (np. niestandardowe NLP lub wywołania API) wymagają ustawień technicznych.

Ceny Chatfuel

Business for Facebook : 23,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business dla WhatsApp i Instagram : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 400 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Chatfuel

G2 : 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Chatfuel

W recenzji G2 udostępniono:

Użyłem bloków, aby stworzyć bota. Teraz przeszedłem na przepływy i bardzo mi się to podoba! Łatwe do zrozumienia, łatwe w zarządzaniu, nie wymaga umiejętności kodowania, jest idealne!

Użyłem bloków, aby stworzyć bota. Teraz przeszedłem na przepływy i bardzo mi się to podoba! Łatwe do zrozumienia, łatwe w zarządzaniu, nie wymaga umiejętności kodowania, jest idealne!

8. Ada (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi klienta na poziomie Enterprise we wszystkich kanałach)

za pośrednictwem Ada

Większość zespołów wsparcia technicznego w przedsiębiorstwach tkwi w frustrującym cyklu: rosnące oczekiwania klientów, nieprzewidywalna liczba zgłoszeń i mozaika systemów, które spowalniają wszystko.

Ada pomaga firmom uniknąć tego cyklu, zapewniając obsługę klienta opartą na AI, która automatyzuje interakcje za pośrednictwem głosu, czatu, SMS-ów i innych kanałów.

Największym wyróżnikiem tego narzędzia komunikacyjnego opartego na AI jest głęboka integracja z przedsiębiorstwem: Ada łączy się bezpośrednio z systemami CRM, bramkami płatniczymi, platformami biletowymi i narzędziami analitycznymi. Następnie synchronizuje dane klientów, aby zapewnić bardziej spersonalizowane i niezawodne doświadczenia.

Najlepsze funkcje Ada

Wytrenuj agentów AI, aby samodzielnie obsługiwali miliony rozmów z klientami, korzystając z istniejącej dokumentacji, często zadawanych pytań i cykli pracy.

Zintegruj się z ponad 30 narzędziami Enterprise, takimi jak Salesforce, Shopify i Contentful, aby pobierać dane i być wyzwalaczem działań w czasie rzeczywistym.

Wdrażaj agentów głosowych AI, aby zautomatyzować wsparcie telefoniczne, zastępując IVR konwersacyjną sztuczną inteligencją i skracając czas obsługi przez agentów nawet o 42%.

Szkol swoich agentów AI, korzystając z testów, informacji zwrotnych i kart wyników, aby zapewnić ciągłe doskonalenie.

Oferuj wsparcie dla ponad 50 języków i płynnie skaluj działania w kanałach cyfrowych o dużym natężeniu ruchu, korzystając z dostępności i bezpieczeństwa na poziomie Enterprise.

Ograniczenia Ady

Ceny nie są publicznie dostępne i wymagają konsultacji.

Recenzje Trustpilot budzą obawy dotyczące użyteczności i satysfakcji klientów.

Ograniczona widoczność złożoności ustawień bez demonstracji produktu

Mniej odpowiedni dla mniejszych firm lub start-upów na wczesnym etapie rozwoju ze względu na ukierunkowanie na przedsiębiorstwa.

Ceny Ada

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ada

G2 : 4,6/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Ada

W recenzji G2 podkreślono:

Co tydzień sporządzamy raport dotyczący chatbotów, a także przeprowadzamy codzienne kontrole, aby mieć pewność, że nasi klienci natychmiast otrzymują odpowiednie odpowiedzi.

Co tydzień sporządzamy raport dotyczący chatbotów, a także przeprowadzamy codzienne kontrole, aby mieć pewność, że nasi klienci natychmiast otrzymują odpowiednie odpowiedzi.

9. IBM Watsonx Assistant (najlepszy dla wirtualnych agentów klasy Enterprise)

za pośrednictwem IBM

Wyobraź sobie globalny bank, który codziennie obsługuje ponad 10 000 zapytań klientów, w zakresie od resetowania haseł po sprawdzanie statusu kredytów hipotecznych. Ich zespół wsparcia jest przeciążony, a starsza wersja chatbota nie radzi sobie z niuansami wielojęzycznych rozmów.

Właśnie w tym zakresie IBM Watsonx Assistant robi różnicę. To narzędzie AI przeznaczone do obsługi klienta, zaprojektowane z myślą o środowiskach korporacyjnych, pomaga zespołom tworzyć wirtualnych agentów.

Zazwyczaj działają one w kanałach internetowych, mobilnych i komunikacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych wymagań dotyczących danych i zgodności. Dzięki wizualnemu kreatorowi bez kodowania i modelom językowym IBM możesz tworzyć przepływy konwersacyjne, które czerpią z Twojej bazy wiedzy i tworzą połączenia z systemami back-office.

Najlepsze funkcje IBM Watsonx Assistant

Twórz chatboty oparte na AI za pomocą wizualnego kreatora, który jest zrozumiały nawet dla osób niebędących programistami.

Zintegruj z aplikacjami innych firm i kanałami komunikacji, takimi jak SMS, WhatsApp i widżety czatu internetowego.

Korzystaj z wbudowanych pulpitów nawigacyjnych i wskaźników NLP, aby analizować wydajność chatbotów i poprawiać ich intencje.

Wdrażaj boty w środowiskach podlegających ścisłej regulacji dzięki wsparciu dla implementacji zgodnych z HIPAA i bezpiecznemu przechowywaniu danych klientów.

Rozszerz interfejsy konwersacyjne o integrację z funkcjami głosowymi i telefonicznymi dla scenariuszy call center.

Limity IBM Watsonx Assistant

Wdrożenie może wydawać się skomplikowane ze względu na wymagania dotyczące rejestracji i weryfikacji.

Mniej samouczków i zasobów edukacyjnych niż w przypadku innych platform chatbotów.

Integracja z aplikacjami innych firm może wymagać wiedzy technicznej.

Ceny IBM Watsonx Assistant

Lite : Free

Dodatkowo : Ceny zgodnie ze specyfikacjami użytkownika.

Enterprise: Ceny zgodnie ze specyfikacjami użytkownika

Oceny i recenzje IBM Watson Assistant

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat IBM Watsonx Assistant

Recenzja G2 zawierała:

Jest imponujący pod względem przetwarzania języka naturalnego i sprawia, że nasza obsługa klienta jest bardziej responsywna, a użytkownik bardziej intuicyjny.

Jest imponujący pod względem przetwarzania języka naturalnego i sprawia, że nasza obsługa klienta jest bardziej responsywna, a użytkownik bardziej intuicyjny.

10. Kommunicate (najlepszy do hybrydowych chatbotów opartych na AI i wsparciu ludzkim)

za pośrednictwem Kommunicate

Wyobraź sobie klienta, który o 2 w nocy odwiedza Twoją stronę internetową z pytaniem dotyczącym rozliczeń, które jest zbyt złożone dla prostego bota, ale zbyt pilne, aby czekać do rana. Wiele narzędzi do tworzenia chatbotów albo przeprowadza automatyzację w zakresie Wszystkiego, albo polega całkowicie na ludziach.

Kommunicate oferuje model hybrydowy. Możesz tworzyć niestandardowe chatboty lub nawiązywać połączenia z silnikami AI, takimi jak OpenAI, Dialogflow i Amazon Lex, a następnie nakładać na nie czat na żywo w czasie rzeczywistym.

Rozmowy z klientami mogą rozpoczynać się od bota, a następnie w razie potrzeby przechodzić do konsultanta w tym samym widżecie czatu.

Najlepsze funkcje Kommunicate

Twórz niestandardowe chatboty za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” lub integruj je z wiodącymi silnikami chatbotów AI, takimi jak OpenAI, Dialogflow i Amazon Lex.

Zautomatyzuj rozmowy chatbotów, oferując jednocześnie przejęcie kontroli przez agenta w czasie rzeczywistym w przypadku złożonych interakcji z klientami.

Ustaw połączenie swojego chatbota z wieloma kanałami komunikacyjnymi, w tym WhatsApp, Facebook Messenger i widżetami czatu na stronach internetowych.

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz wydajności chatbotów, aby poprawić interakcje z klientami i zoptymalizować czas rozwiązywania problemów.

Wykorzystaj dane klientów, aby spersonalizować odpowiedzi, przypisywać rozmowy zespołom i uruchamiać działania na platformach takich jak HubSpot i Salesforce.

Ograniczenia Kommunicate

Wizualny kreator chatbotów może wydawać się z limitem dla zaawansowanych użytkowników.

Niektóre integracje wymagają wiedzy technicznej lub wsparcia programistów.

Pulpit raportowania i analizy nie posiada opcji dostosowywania.

Ceny Kommunicate

Pakiet startowy : 40 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalny : 200 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kommunicate

G2 : 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Kommunicate

W recenzji G2 zauważono:

Korzystanie z Kommunicate przyniosło nam ogromne korzyści, znacznie poprawiając obsługę zapytań klientów i zwiększając ich satysfakcję. To świetne rozwiązanie, ponieważ można je połączyć z różnymi kanałami, takimi jak Facebook, WhatsApp i czat internetowy, w jednym miejscu.

Korzystanie z Kommunicate przyniosło nam ogromne korzyści, znacznie poprawiając obsługę zapytań klientów i zwiększając ich satysfakcję. To świetne rozwiązanie, ponieważ można je połączyć z różnymi kanałami, takimi jak Facebook, WhatsApp i czat internetowy, w jednym miejscu.

Oto 3 dodatkowe pomocne narzędzia do tworzenia chatbotów, które są zgodne z funkcjami, które już przedstawiliśmy:

ManyChat : pozwala na automatyzację całej ścieżki klienta w kanałach społecznościowych, aby zwiększyć konwersję dzięki aktualizacjom zamówień i sugestiom produktowym.

Landbot : pomaga tworzyć interaktywne, atrakcyjne wizualnie chatboty dla Twojej strony internetowej, WhatsApp lub wewnętrznych cykli pracy.

Voiceflow : łączy projektowanie rozmów, mapowanie przepływu i narzędzia testowe w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu można tworzyć prototypy, testować i wdrażać agenty głosowe i czatowe w różnych kanałach.

ClickUp zwiększa Twoją wydajność

Ponieważ jedna trzecia Amerykanów korzysta z chatbotów opartych na AI, jasne jest, że firmy muszą nadążać za oczekiwaniami klientów i zapewniać responsywność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rozwój kreatorów chatbotów bez kodowania oznacza, że więcej zespołów może teraz projektować inteligentnych asystentów bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Jest jednak pewien haczyk: większość platform koncentruje się na automatyzacji zewnętrznej — czatach sprzedażowych, często zadawanych pytaniach i zgłoszeniach klientów. W tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Podczas gdy inne platformy pomagają odpowiadać na pytania klientów, ClickUp pomaga całej firmie szybciej myśleć, pracować i podejmować decyzje.

Jakie są wyniki? Prawdziwe zespoły już widzą różnicę:

Wykorzystanie ClickUp pozwoliło firmie Atrato przyspieszyć rozwój produktów o 30% i zmniejszyć obciążenie programistów o 20% dzięki inteligentniejszej automatyzacji zadań.

W świecie, w którym zapotrzebowanie na wsparcie jest stałe, a projekty postępują szybko, zwykły chatbot nie wystarczy. Jeśli szukasz takiego, który działa, przekierowuje, podsumowuje i uczy się, zarejestruj się w ClickUp już teraz!