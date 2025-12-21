Który zestaw narzędzi AI jest odpowiedni dla zespołów migrujących ze starszych wersji narzędzi?

Twoje starsze systemy osiągnęły już maksymalną wydajność i wiesz o tym lepiej niż ktokolwiek inny.

Są one powolne, nie radzą sobie z ogromnymi ilościami danych, które przepływają obecnie, i zdecydowanie nie zostały stworzone z myślą o integracji ze sztuczną inteligencją.

Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Musisz przenieść wszystko — lata krytycznych danych i procesów — bez zakłócania działalności operacyjnej.

W tym blogu udostępniamy informacje na temat tego, który stos AI jest odpowiedni dla zespołów migrujących ze starszych wersji narzędzi. Omawiamy podstawy oraz sposób budowania stosu technologicznego.

Wyzwanie związane z odejściem od starszych wersji systemów

Dziesięć lat temu starsze wersje systemów mogły być synonimem szybkości. Dzisiaj jednak kojarzą się one z powolnym działaniem, nieprawidłowym cyklem pracy, zmniejszoną wydajnością, silosami danych i słabym doświadczeniem użytkownika.

Chociaż odejście od nich jest słuszną decyzją, ścieżka migracji jest pełna kluczowych wyzwań:

Twój zespół jest przyzwyczajony do starego sposobu pracy.

Potencjalne zakłócenia w bieżących projektach

Problemy z kompatybilnością nowoczesnych systemów AI

Obawa przed spadkiem wydajności podczas przejścia

Kulturowy opór wobec nowych cykli pracy

Nie pozwól jednak, aby to Cię zniechęciło do przejścia na narzędzia AI. Potraktuj to jako doskonałą okazję do modernizacji działalności, zabezpieczenia systemów i podwojenia elastyczności.

Właściwe narzędzia AI upraszczają migrację. Nie zmuszają one zespołów do przebudowywania wszystkiego od nowa.

Wystarczy podłączyć istniejące cykle pracy, połączyć starsze źródła danych, zautomatyzować prace ręczne i stworzyć ujednoliconą widoczność we wszystkich działach.

Praktyczne przykłady przejścia ze starszych wersji na AI

Przyjrzyjmy się, jak niektóre firmy z różnych branż z powodzeniem przeszły z starszych wersji systemów na nowoczesne stosy AI:

1. Budownictwo: CEMEX

CEMEX, duża firma zajmująca się materiałami budowlanymi, utworzyła wewnętrzną agencję marketingową CEMEX Content Studio. Jednak jej zespół marketingowy był spowalniany przez niepołączone narzędzia, ręczne przekazywanie zadań i brak standardowego procesu składania wniosków dotyczących projektów.

Aby to naprawić, cały 50-osobowy zespół marketingowy CEMEX przeszedł na ujednolicony stos AI ClickUp. Zautomatyzowali przyjmowanie projektów, połączyli zadania międzyfunkcyjne i wprowadzili pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, zapewniające pełną widoczność projektów.

🎯 Wyniki: skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek o 15%; skrócenie czasu przekazania projektu z kilku godzin do kilku sekund.

Oto, co powiedział Oscar Aguilar, kierownik ds. zarządzania projektami marketingowymi w firmie CEMEX:

„To wspaniałe, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp” – mówi Oscar. „Przed wprowadzeniem automatyzacji, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie informować przełożonych, że tekst jest gotowy. Mogło to zająć nawet 36 godzin”.

2. Handel detaliczny: McDonald’s

Być może najbardziej znaczącym i widocznym przykładem przejścia ze starszej wersji na AI jest modernizacja menu i systemów zamawiania w restauracjach McDonald’s.

Dzięki integracji AI zarówno z aplikacją mobilną, jak i kioskami w restauracjach, McDonald’s może analizować interakcje klientów z menu — gdzie klikają, na czym zatrzymują się i jak poruszają się po procesie składania zamówienia.

Wykorzystali te informacje, aby udoskonalić układy, poprawić rozmieszczenie produktów i sugerować odpowiednie dodatki, dzięki czemu proces składania zamówień stał się szybszy i znacznie bardziej intuicyjny.

🎯 Wyniki: 20% wzrost liczby zamówień cyfrowych

3. Opieka zdrowotna: Klinika Cleveland

Klinika Cleveland Clinic osiągnęła powodzenie w rozszerzeniu swoich usług telezdrowotnych, modernizując przestarzałe systemy komputerowe poprzez integrację AI.

Wdrożyli narzędzia AI, aby zintegrować i ujednolicić dane pacjentów rozproszone w starszych wersjach systemów. Oznaczało to, że dostawcy usług zdrowotnych mogli w sposób niezawodny i natychmiastowy przeglądać kompleksową dokumentację pacjentów podczas każdej wirtualnej wizyty.

🎯 Wyniki: 25% wzrost popularności telezdrowia

Czym jest stos AI i dlaczego ma znaczenie podczas migracji

Kiedy rezygnujesz z starszych wersji systemów, łatwo jest zgubić się w gąszczu nowych technologii AI.

Nie potrzebujesz wszystkich dostępnych narzędzi AI, ale kilka, które dobrze ze sobą współpracują, aby usprawnić Twoje działania i zapewnić wsparcie dla celów biznesowych.

Wprowadź: pakiet AI.

Pakiet AI to starannie zaprojektowany zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które współpracują ze sobą w celu automatyzacji cyklu pracy, analizy danych, generowania zawartości i uproszczenia komunikacji.

📚 Więcej informacji: 15 przykładów i szablonów automatyzacji procesów biznesowych

Zrozumienie warstw stosu AI

Pakiet AI składa się z różnych warstw, podobnie jak kanapka. Każda warstwa zawiera narzędzia i frameworki, które pełnią kluczową funkcję.

Trzy podstawowe warstwy stosu AI to:

Warstwa danych: zawiera bazy danych, pliki, dane klientów, informacje o produktach — wszystko, co Twoja organizacja stworzyła lub zgromadziła na przestrzeni lat. Niezbędnymi elementami tej warstwy są potoki danych, źródła danych i integracje.

Warstwa inteligencji: Obejmuje modele AI i systemy uczenia maszynowego, które przekształcają dane z pierwszej warstwy w logikę predykcyjną. Interpretują one kontekst, identyfikują wzorce i generują spostrzeżenia, decyzje lub zawartość. Automatyzacja, analityka predykcyjna, opracowywanie modeli i integracja AI odbywają się w tej warstwie.

Warstwa aplikacji: umożliwia użytkownikom końcowym i innym systemom interakcję z inteligencją stworzoną w drugiej warstwie. Masz więc do dyspozycji kopilotów AI, generatory zawartości, automatyzację cyklu pracy, pulpity nawigacyjne, interfejsy czatu, wtyczki i wszelkie niestandardowe aplikacje, z których korzysta Twój zespół.

🧠 Ciekawostka: Kryzys Y2K wywołał globalną panikę. Ludzie obawiali się, że wraz z nadejściem roku 2000 system odczyta „00” jako 1900. Wynikało to z faktu, że programiści oszczędzali pamięć, zapisując tylko dwie ostatnie cyfry roku (np. rok 1998 był zapisywany jako 98). za pośrednictwem Torch Zamiast przepisywać miliardy linii kodu, aby zapisać cztery cyfry (1998 > 1998), co byłoby kosztownym przedsięwzięciem, firmy znalazły szybkie rozwiązanie: windowing. Wybrały one rok graniczny (powiedzmy 1950) i zaprogramowały system zgodnie z prostą zasadą: jeśli dwucyfrowy rok jest równy 50 lub wyższy, należy założyć, że wiek to 20. W przeciwnym razie należy założyć, że wiek to 21. Chociaż rozwiązanie to działało tymczasowo, oznaczało to również, że gdy nadejdzie rok 2050, system odczyta go jako 1950!

Czym różni się stos AI od tradycyjnych stosów oprogramowania

Oto, czym różnią się stosy AI od tradycyjnych stosów oprogramowania:

Aspect Pakiet AI Tradycyjny zestaw oprogramowania Podstawowa funkcja Uczy się na podstawie danych, dostosowuje się, tworzy prognozy, przeprowadza automatyzację decyzji Działa zgodnie z ustalonymi zasadami napisanymi przez programistów. Podstawowe komponenty Magazyny danych, potoki danych, frameworki ML, narzędzia GenAI Strukturalne bazy danych, silniki oparte na regułach, serwery SQL, oprogramowanie COTS Wykorzystanie danych Ciągłe wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym Wykorzystuje statyczne dane wejściowe Ewolucja w czasie Ciągłe ulepszanie w miarę uczenia się modeli Pozostaje niezmieniony, chyba że programiści ręcznie go ulepszą. Radzenie sobie ze złożonością Zarządza wieloetapowymi, dynamicznymi cyklami pracy Obsługuje liniowe, oparte na regułach cykle pracy Skalowalność Skalowalność wraz ze wzrostem ilości danych i wykorzystania Skalowalność dzięki większej infrastrukturze

Korzyści wynikające z zastosowania modułowego stosu AI

W modułowym stosie AI łączysz niezależne komponenty (lub narzędzia AI) zamiast polegać na jednym sztywnym systemie.

Jest to system o wysokiej skalowalności, ponieważ można wymieniać, aktualizować lub downgradować narzędzia bez konieczności przebudowywania wszystkiego od podstaw. Ponadto, jeśli narzędzie stanie się zbyt kosztowne lub ograniczone, można wymienić tylko ten komponent bez zakłócania ustawień AI.

📮 ClickUp Insight: Chociaż 35% respondentów naszej ankiety wykorzystuje AI do podstawowych zadań, zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja (12%) i optymalizacja (10%), nadal wydają się dla wielu niedostępne. Większość zespołów czuje się utknąć na „poziomie początkującym AI”, ponieważ ich aplikacje obsługują tylko zadania na poziomie podstawowym. Jedno narzędzie generuje kopie, inne sugeruje przydziały zadań, trzecie podsumowuje notatki — ale żadne z nich nie udostępniają kontekstu ani nie współpracują z innymi. Kiedy AI działa w izolowanych obszarach, generuje wyniki, ale nie przynosi rezultatów. Dlatego tak ważne są ujednolicone cykle pracy. ClickUp Brain zmienia to, wykorzystując kontekst Twoich zadań, zawartości i procesów — pomagając Ci w łatwy sposób realizować zaawansowaną automatyzację i agentyczne cykle pracy dzięki wbudowanej inteligentnej funkcji. To AI, która rozumie Twoją pracę, a nie tylko Twoje podpowiedzi.

Oznaki, że Twoja starsza wersja wymaga aktualizacji AI

Nie każda starsza wersja systemu wymaga natychmiastowej aktualizacji AI. Niektóre narzędzia nadal dobrze spełniają swoje zadanie, a wymuszanie stosowania AI w niewłaściwych miejscach może spowodować więcej komplikacji niż wartość.

Powiedziawszy to, przejdźmy do oczywistych oznak, że należy przejść na systemy AI:

Częste przekazywanie danych i rozłączone cykle pracy

To klasyczny symptom: informacje ciągle się blokują lub wymagają ręcznego przenoszenia między różnymi systemami. Więcej czasu poświęcasz na przenoszenie danych niż na ich faktyczne wykorzystywanie.

Powolne raportowanie lub brak informacji w czasie rzeczywistym

Musisz czekać godziny, a nawet dni, aby wygenerować podstawowe raporty. Twoje kluczowe decyzje są zawsze oparte na nieaktualnych informacjach, ponieważ Twój system nie jest wystarczająco szybki, aby szybko przetwarzać napływające dane.

Ograniczona współpraca między działami

Marketing ma swoje narzędzia, sprzedaż ma swoje, a dział operacyjny ma jeszcze inne — i żadne z nich nie komunikuje się prawidłowo. Bez wspólnego dostępu do kluczowych danych tracisz kontekst lub powielasz pracę.

Ręczne podejmowanie decyzji bez prognozowania

Jeśli Twoi analitycy spędzają tygodnie na czyszczeniu danych, uzgadnianiu arkuszy kalkulacyjnych lub ręcznym identyfikowaniu trendów, Twój system nie zapewnia wsparcia dla działalności Business — spowalnia ją.

Nowoczesne stosy AI usprawniają proces podejmowania decyzji poprzez włączenie prognozowania, wykrywania anomalii i automatycznych rekomendacji.

Nieustannie ponosisz koszty niestandardowych poprawek, godzin wsparcia technicznego lub usług niszowych specjalistów, aby wszystko działało prawidłowo. Ponadto Twoje narzędzia mają problemy z integracją z nowszymi aplikacjami lub przestają działać po każdej aktualizacji.

Ciągłe koszty związane z aktualizowaniem, konserwacją i ręcznym ustawianiem integracji są nie do utrzymania z finansowego punktu widzenia.

🧠 Ciekawostka: System Mechanization of Contract Administration Services (MOCAS), wdrożony po raz pierwszy w 1958 roku przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, jest jednym z najstarszych aktywnych programów komputerowych na świecie. Działa do dziś i odpowiada za zarządzanie danymi związanymi z kontraktami obronnymi o wartości 1,2 biliona dolarów.

Jak zbudować stos AI do migracji

Aby przejść z starszych wersji narzędzi AI na stos AI, konieczne jest ustrukturyzowane podejście.

Wymaga oceny krytycznych systemów, ustalenia jasnych celów AI, przygotowania się do modernizacji danych, wdrożenia odpowiednich technologii AI oraz dokładnego monitorowania całego procesu transformacji.

Przejdźmy szczegółowo przez wszystkie te kroki.

Krok 1: Przeprowadź audyt starszych wersji systemów

Zacznij od oceny, w jaki sposób starsze wersje systemów radzą sobie z codzienną pracą.

Podziel swój obecny ekosystem na trzy części:

Narzędzia: Określ, do czego służy każda starsza wersja aplikacji, które zespoły z niej korzystają i czy wiele zespołów używa różnych narzędzi do wykonywania tego samego zadania. Udokumentuj wiek narzędzia, ogólne koszty i łatwość połączenia z nowoczesnymi API.

Cykl pracy: Zwróć szczególną uwagę na ręczne przekazywanie zadań, czas realizacji procesów, wskaźniki błędów i typowe punkty tarcia. Im większa liczba wąskich gardeł i ręcznych „rutynowych zadań”, tym większa potrzeba szybkiej automatyzacji.

Dane: Zrozum, w jaki sposób Twoja firma obecnie przechowuje dane. Czy Twoje dane są spójne we wszystkich narzędziach i bazach danych? Czy są one dostępne tylko dla jednego zespołu (np. dane księgowe, których dział sprzedaży nie może przeglądać)? Na koniec zwróć uwagę na wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych i regulacje prawne, których Twoje starsze systemy nie spełniają.

🎥 Bonus: Obejrzyj to krótkie wideo, aby poznać sześć różnych rodzajów strategii mapowania procesów i dowiedzieć się, jak korzystać z ClickUp w każdym z nich:

Krok 2: Określ swoje cele związane z AI

Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządź listę wszystkich problemów, które wykryłeś w istniejących cyklach pracy.

Podziel je na odpowiednie kategorie. Mogą to być: raportowanie i analityka, komunikacja zespołowa, zarządzanie projektami itp.

Określ jasne, mierzalne cele dla każdej kategorii. Innymi słowy, jakie ulepszenia chcesz osiągnąć, wprowadzając automatyzację lub inteligencję do tej części cyklu pracy?

Jeśli raportowanie i analityka stanowią jedną kategorię, możesz wyznaczyć takie cele AI, jak skrócenie czasu generowania raportów do poniżej 10 minut lub automatyczne odświeżanie pulpitów nawigacyjnych co 15 minut. Podobnie w przypadku komunikacji zespołowej możesz wyznaczyć takie cele, jak skrócenie czasu poświęcanego na wyszukiwanie informacji o 50%.

💡 Porada dla profesjonalistów: Próba całkowitej przebudowy od samego początku prowadzi do zamieszania i opóźnia wdrożenie. Zacznij od najłatwiejszych zadań. Zidentyfikuj 1-2 kategorie, które powodują największą frustrację w Twoim zespole. Są to Twoje pilotażowe cykle pracy — pierwsze obszary, w których wprowadzisz AI i automatyzację w celu stopniowej migracji.

Krok 3: Przygotuj dane do procesu migracji

Po zidentyfikowaniu elementów, które należy zmienić w obecnym systemie, nadszedł czas na posortowanie, oczyszczenie i uporządkowanie danych.

Oto szczegółowy opis cyklu pracy:

Krok Co to oznacza Zbierz Zlokalizuj wszystkie dane rozproszone w starych systemach, w tym arkusze kalkulacyjne, bazy danych, dyski współdzielone, załączniki do wiadomości e-mail, wyeksportowane raporty, rekordy klientów i inne. Kategoryzuj Podziel dane na przejrzyste kategorie, takie jak klienci, finanse, kwestie prawne lub marketing, a następnie podziel każdą kategorię na podkategorie według typu, np. raporty, umowy, opisy projektów lub zasoby kreatywne. Uporządkuj Usuń duplikaty, nieaktualne wersje, niepotrzebne dokumenty i nieużywane pliki, archiwizując tylko te, które są nadal ważne do długoterminowego wykorzystania. Standaryzacja Napraw niespójne nazwy plików, zaktualizuj nieaktualne lub niekompletne pola i stwórz standardowe formaty do strukturyzowania kluczowych dokumentów we wszystkich zespołach.

Twoje pliki są teraz posortowane i gotowe do przeniesienia w ramach migracji.

🚀 Zalety ClickUp: Używaj zadań ClickUp do zarządzania i śledzenia wszystkich posiadanych danych. Oto jak to zrobić:

Utwórz główną listę zadań dla każdej kategorii danych : dodaj zadania najwyższego poziomu, takie jak finanse, kwestie prawne, marketing, sprzedaż i produkty.

Podziel każdą kategorię na podzadania : dodaj podzadania dla konkretnych zasobów, takich jak arkusze kalkulacyjne, foldery, raporty, eksporty, dyski współdzielone lub rekordy klientów.

Wykorzystaj pola niestandardowe do śledzenia kluczowych informacji : dodaj pola dotyczące źródła danych, lokalizacji, właściciela i statusu przeglądu, aby wszystko było uporządkowane. : dodaj pola dotyczące źródła danych, lokalizacji, właściciela i statusu przeglądu, aby wszystko było uporządkowane.

Przypisz właścicieli i terminy wykonania : spraw, aby każde zadanie i podzadanie było rozliczane, przypisując je członkom zespołu i ustalając osie czasu.

Stwórz cykl pracy porządkowania z wykorzystaniem statusów : utwórz statusy, takie jak „Znalezione”, „Sklasyfikowane”, „Oczyszczone”, „Standaryzowane” i „Gotowe do eksportu”, aby każdy zasób przechodził przez ten sam cykl życia.

Korzystaj z komentarzy do zadań w celu aktualizacji : rejestruj decyzje, obserwacje lub przeszkody w ramach zadania, aby postępy były widoczne.

Przeglądaj postępy w widoku listy lub Tablicy: zobacz wszystkie zadania, od wykrycia do usunięcia, w jednym miejscu i szybko zidentyfikuj te, które wymagają uwagi.

Wykorzystaj AI do automatycznego ustalania priorytetów zadań i przypisywania ich odpowiednim osobom.

📚 Czytaj więcej: Jak efektywnie organizować pliki cyfrowe

Krok 4: Zintegruj funkcje AI i automatyzację

Oceniając narzędzia AI, weź pod uwagę swoje cykle pracy pilotażowe. Nie zapomnij zaplanować innych procesów, które zamierzasz migrować w późniejszym terminie.

Ważne jest, aby unikać długu technicznego, który powstaje w wyniku inwestowania w tymczasowe lub niedopracowane rozwiązania. Oto kilka podstawowych funkcji sztucznej inteligencji, które warto rozważyć w przypadku nowoczesnego stosu technologicznego:

Inteligentne przydzielanie zadań: wykorzystaj AI do automatycznego przydzielania zadań na podstawie priorytetów, obciążenia zespołu, indywidualnego obciążenia pracą i poziomu umiejętności.

Generatywna pomoc AI: Twórz zawartość szybciej dzięki modelom Gen AI. Szybko redaguj e-maile, generuj kreatywne zasoby marketingowe, przeprowadzaj burze mózgów i pisz dokumentację techniczną.

AI copilots: Narzędzia te są zintegrowane z Twoim cyklem pracy, prowadząc członków zespołu na każdym kroku i sugerując kolejne działania. Na przykład Narzędzia te są zintegrowane z Twoim cyklem pracy, prowadząc członków zespołu na każdym kroku i sugerując kolejne działania. Na przykład GitHub Copilot pomaga w analizie kodu, automatycznie sprawdzając go, identyfikując błędy i sugerując lepsze rozwiązania.

Wizja komputerowa: Wykorzystaj AI do automatycznego odczytywania tekstu na obrazach, identyfikowania obiektów, wyodrębniania informacji ze skanowanych plików i kategoryzowania zasobów wizualnych.

Wybierz przyjazną dla użytkownika platformę, która oferuje wiele funkcji AI w jednym miejscu. Pozwoli to zwiększyć oszczędności i zminimalizować krzywą uczenia się dla Twojego zespołu.

Weźmy na przykład ClickUp Brain. Łączy on wiele zadań AI w jednym systemie, więc nie potrzebujesz oddzielnych narzędzi do tworzenia cyklu pracy związanego z migracją.

Dzięki Brain możesz:

Tworzenie i edycja dokumentacji operacyjnej : Twórz standardowe procedury operacyjne (SOP), przewodniki procesowe, notatki dotyczące migracji, objaśnienia techniczne i dzienniki zmian bez konieczności zaczynania od zera.

Przyspiesz audyty i badania podczas aktualizacji systemu : rozkładaj złożone koncepcje na czynniki pierwsze, porównuj możliwości systemów, streszczaj długie dokumenty i szybko zbieraj informacje z wielu źródeł.

Generuj szybkie podsumowania starszej wersji informacji : zamień długie zgłoszenia, historyczne dokumenty, łańcuchy e-maili, ślady wymagań lub transkrypcje spotkań w zwięzłe podsumowania podkreślające decyzje i kolejne kroki.

Zadaj pytania związane z pracą, które dotyczą Twojego wysiłku modernizacyjnego: pobierz zadania do wykonania w sprincie, otwarte blokady migracji, wymagania systemowe, najnowsze aktualizacje lub zależności bezpośrednio z kontekstu obszaru roboczego.

Dzięki temu Twoje zespoły będą mogły szybciej przejść przez proces czyszczenia, przygotowania i migracji bez dodawania fragmentarycznych narzędzi AI do już i tak złożonego stosu technologicznego.

Połącz to z ClickUp Automations, aby obsługiwać rutynowe zadania administracyjne za pomocą potężnej sztucznej inteligencji Agentic. Skonfiguruj automatyzacje, takie jak „Gdy zadanie zostanie przeniesione do statusu „Przesłane”, automatycznie dodaj recenzenta i powiadom go”.

Agenci AI ClickUp przenoszą integrację AI i automatyzację na wyższy poziom. Nieustannie monitorują Twój obszar roboczy, podejmują decyzje oparte na danych i dostosowują działania, aby zapewnić ciągłość działania firmy, nawet gdy jesteś niedostępny.

Krok 5: Stwórz ujednolicony obszar roboczy, aby połączyć wszystko w jedną całość

Rozproszenie pracy jest faktem i stanowi jedną z głównych przyczyn, dla których zespoły nie dostrzegają korzyści płynących z inwestycji w AI.

Jeśli członkowie Twojego zespołu nadal muszą przełączać się między pięcioma platformami, aby wykonać zadanie lub znaleźć plik, oznacza to, że Twój stos AI nie jest wystarczająco skuteczny. Aby w pełni wykorzystać potencjał modernizacji, zapewnij płynną integrację wszystkich komponentów stosu AI z istniejącymi systemami.

Poszukaj narzędzi AI natywnych dla chmury, które można podłączyć bezpośrednio do podstawowych systemów istniejącego stosu technologicznego, takich jak oprogramowanie CRM lub platforma marketingowa. Priorytetowo potraktuj również silne wsparcie API, natywne integracje i automatyzację bez kodowania, ponieważ minimalizują one zakłócenia i złożoność migracji.

ClickUp BrainGPT zostało stworzone, aby rozwiązać ten problem. Ta superaplikacja AI łączy wszystkie zadania, dokumenty, cele, tablice, pulpity nawigacyjne, projekty, AI i aplikacje zewnętrzne w jedną połączoną platformę.

Dzięki ClickUp Enterprise AI Search możesz szybko znaleźć plik, zadanie lub informację w całej swojej zintegrowanej przestrzeni roboczej, w tym w ClickUp i zintegrowanych usługach aplikacji innych firm.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich zasobów swojego obszaru roboczego ClickUp Enterprise AI Search.

👀 Czy wiesz, że: ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji zapewniających solidne wsparcie dla wielu platform. Wystarczy wybrać narzędzia, których potrzebujesz do pracy, włączyć je i połączyć z obszarem roboczym ClickUp w mgnieniu oka. Nie musisz zatrudniać programisty ani zmieniać starszej wersji kodu w swoim starym systemie. Stwórz zintegrowany stos technologii AI za pomocą integracji ClickUp.

Krok 6: Mierz postępy i skaluj migrację

Śledź mierzalne cele, które zdefiniowałeś wcześniej (w kroku 2), aby sprawdzić, jak dobrze działa Twój stos AI.

Porównaj nowe dane z starszą wersją wyników, aby określić, gdzie zyski są największe, a gdzie konieczne są korekty.

Następnie upewnij się, że Twój program pilotażowy działa stabilnie. Stopniowo przenoś coraz więcej operacji przedsiębiorstwa do nowo zbudowanych inteligentnych systemów. To utoruje drogę do całkowitej transformacji cyfrowej.

🚀 Zalety ClickUp: Przejdź od chaotycznego raportowania opartego na arkuszach kalkulacyjnych do automatycznego monitorowania wydajności dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Śledź kluczowe wskaźniki w sposób wizualny za pomocą widżetów pulpitu nawigacyjnego, takich jak paski postępu dla wskaźników ukończenia, mapy cieplne dla wąskich gardeł cyklu pracy, wykresy kołowe dla dystrybucji obciążenia pracą oraz wykresy prędkości dla przewidywalności projektów.

Otrzymuj aktualizacje oparte na AI dotyczące migrowanych cykli pracy za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Karty AI zawierają zaawansowane analizy oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio w pulpitach nawigacyjnych — dynamiczne podsumowania, prognozy i działania na podstawie danych na żywo. Na przykład karta AI może wygenerować zwięzłą aktualizację dla kierownictwa, wyjaśniającą ogólny status inicjatyw migracyjnych, kluczowe postępy i wszelkie bezpośrednie zagrożenia.

📚 Czytaj więcej: Jak stworzyć listę kontrolną zarządzania zmianami

Zapoznaj się z przykładowymi zestawami AI poniżej, aby dowiedzieć się, jak połączyć różne narzędzia AI i zmaksymalizować ich wartość dla swojego zespołu:

1. Dla zespołów wsparcia klienta

ClickUp zadania ClickUp + Brain → Przekazuj eskalacje do właściwego właściciela, automatycznie oznaczaj problemy, podsumowuj długie wątki, sugeruj odpowiedzi, twórz zadania następcze. Zendesk → Przyjmowanie zgłoszeń, śledzenie historii klientów, rejestrowanie wskaźnika CSAT, wielokanałowa skrzynka odbiorcza Panele ClickUp → Alerty dotyczące rezygnacji, ocena kondycji, informacje o nastrojach klientów, analiza trendów użytkowania, informacje o NPS Gong → Automatycznie analizuj transkrypcje rozmów, oznaczaj rozmowy z niezadowolonymi klientami, identyfikuj typowe skargi dotyczące produktów i automatycznie oceniaj empatię agentów.

2. Dla zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania

Zadania ClickUp + Brain → Priorytetyzacja zgłoszeń błędów, podsumowywanie długich wątków dotyczących przeglądu kodu, automatyzacja tworzenia zadań na podstawie dzienników błędów, generowanie aktualizacji statusu projektu GitHub Copilot → Autouzupełnianie kodu, sugerowanie implementacji, generowanie testów jednostkowych, refaktoryzacja funkcji, wyjaśnianie starszej wersji kodu Datadog → Monitoruj wydajność aplikacji, wykrywaj nietypowe błędy systemowe, analizuj przyczyny źródłowe, monitoruj wykorzystanie zasobów serwera. ClickUp Docs → Twórz wymagania produktowe, specyfikacje techniczne, dokumentację API, informacje o wydaniu

3. Dla zespołów finansowych

Zadania ClickUp + Brain → Zautomatyzuj przyjmowanie wniosków budżetowych, podsumowuj złożone raporty finansowe, śledź wymagania audytowe, generuj cotygodniowe aktualizacje finansowe. QuickBooks → Rejestruj transakcje, kategoryzuj wydatki, uzgadniaj dane bankowe, generuj zestawienia zysków i strat, zarządzaj fakturami Anaplan → Twórz modele finansowe, prognozy dla wielu scenariuszy, dostosowuj czynniki wpływające na budżet w różnych zespołach, zestawiaj plany według podmiotów. Tipalti → Przechwytywanie faktur za pomocą OCR, obsługa płatności w wielu walutach, sprawdzanie sankcji, ostrzeganie o zduplikowanych lub podejrzanych fakturach.

4. Dla zespołów marketingowych i sprzedażowych

Zadania ClickUp + Brain → Generuj briefy kampanii, twórz projekty e-maili z przypomnieniem, ustalaj priorytety potencjalnych klientów za pomocą notatek, podsumowuj rozmowy telefoniczne, twórz listy zadań na podstawie podsumowań spotkań. ClickUp Docs → Rejestruj wytyczne dotyczące marki, utrzymuj struktury komunikacyjne, przechowuj dokumenty dotyczące person. HubSpot → Pozyskuj potencjalnych klientów, prowadź śledzenie etapów transakcji, wysyłaj sekwencje automatyzacji, rejestruj otwarcia wiadomości e-mail, oceniaj potencjalnych klientów Canva → Projektuj kreacje społecznościowe, twórz różne wersje reklam, przygotowuj prezentacje sprzedażowe

Typowe błędy podczas migracji do stosu AI

Przyjrzyjmy się typowym wyzwaniom związanym z wdrażaniem AI, z którymi boryka się wiele organizacji podczas migracji ze starszych wersji aplikacji, oraz praktycznym rozwiązaniom:

Typowe błędy Rozwiązania Brak dogłębnej kontroli starszych wersji systemów Wizualnie zmapuj wszystkie swoje starsze wersje aplikacji, cykle pracy i bazy danych. Pomoże Ci to prawidłowo zidentyfikować luki i określić konkretne, mierzalne cele AI, od których możesz zacząć. Próba aktualizacji wszystkiego naraz Zacznij od 1–2 cykli pracy o dużym znaczeniu. Udowodnij wartość, udoskonal proces i stopniowo zwiększaj skalę. Dodawanie zbyt wielu narzędzi AI naraz Priorytetowo potraktuj konsolidację narzędzi i wybierz oprogramowanie, które oferuje wiele funkcji AI w ramach jednej platformy. Zapobiega to nakładaniu się funkcji i rozrostowi AI Brak zebrania opinii podczas fazy pilotażowej Aby zwiększyć popularność produktu , organizuj regularne spotkania z użytkownikami wypróbowującymi nowe cykle pracy. Skaluj migrację dopiero wtedy, gdy wszyscy będą czuli się komfortowo podczas korzystania z nowego rozwiązania.

Korzyści z migracji do stosu opartego na AI

Oto kilka niezaprzeczalnych korzyści strategicznych, jakie oferuje stos oparty na AI:

Konkurencyjna elastyczność: Modułowa natura stosu AI pozwala na natychmiastowe dostosowanie się do zmian rynkowych. Możesz szybko przetestować i wdrożyć nowe funkcje AI w ciągu kilku dni, zachowując logikę biznesową.

Zwiększona wydajność: AI automatyzuje zadania o dużej objętości, złożone i powtarzalne, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skupić się na pracy strategicznej, której nie da się zautomatyzować.

Proaktywne ograniczanie ryzyka: platformy analityczne i danych oparte na AI pomagają w ciągłym monitorowaniu cyklu pracy pod kątem subtelnych anomalii, wysyłaniu natychmiastowych alertów i uruchamianiu automatycznych wyzwalaczy działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ryzyka.

Lepsze podejmowanie decyzji: Liderzy i menedżerowie otrzymują w czasie rzeczywistym oparte na danych informacje na temat projektów realizowanych w ich przedsiębiorstwie. Zmniejsza to zależność od intuicji i spowolnienia w raportowaniu.

Lepsza współpraca w zespole: integracja AI przełamuje bariery między działami, zapewniając spójny obraz sytuacji i umożliwiając wszystkim pracę w tym samym kierunku.

👀 Czy wiesz, że: Zasada „Ironii automatyzacji ” głosi, że im lepiej działa zautomatyzowany system, tym mniej operator jest przygotowany na rzadkie sytuacje awarii. Automatyzacja, eliminując ludzi z rutynowych zadań, sprawia, że gdy w końcu dojdzie do katastrofalnego, nietypowego błędu, osoba wezwana do jego naprawienia straciła kluczowe umiejętności operacyjne potrzebne do powodzenia interwencji.

Przenieś proces modernizacji z chaosu do przejrzystości dzięki ClickUp

Transformacja cyfrowa jest obecnie podstawowym wymogiem dla każdego biznesu.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw oznacza to nie tylko odejście od systemów papierowych, ale także pełną integrację AI w celu osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, działa jak nowoczesny pakiet AI. Rozszerza pełną integrację AI — w tym generatywną AI, agentyczną AI i konwersacyjną AI — aby usprawnić całą działalność Twojej firmy.

ClickUp Brain, automatyzacja i Converged AI Workspace tworzą razem płynnie działający, inteligentny system, który przyspieszy proces modernizacji.

Chcesz przejść z starszej wersji systemów i stworzyć zestaw narzędzi gotowy na przyszłość? Zarejestruj się w ClickUp, aby rozpocząć.

Często zadawane pytania (FAQ)

Stos AI to wielowarstwowa konfiguracja systemów danych, modeli AI i aplikacji, które razem automatyzują cykle pracy, zapewniają inteligentną pomoc i zwiększają wydajność. Podczas migracji ze starszych wersji dobrze zbudowany stos AI pomaga łatwo skalować cykle pracy, minimalizować zakłócenia, umożliwiać wsparcie dla wielu platform i zachować logikę biznesową.

Modernizacja starszych wersji systemów zaczyna się od zidentyfikowania konkretnych problemów, które powodują, a następnie dopasowania do każdego z nich funkcji AI, która je rozwiąże. Wybierz narzędzia, które integrują się z istniejącym ekosystemem, oferują wsparcie dla przyszłej skalowalności i oferują wiele funkcji w jednym miejscu, dzięki czemu Twój stos pozostanie skoncentrowany, prosty i łatwy w utrzymaniu.

Największe wyzwania to pominięcie dogłębnego audytu starszej wersji systemu, próba aktualizacji wszystkiego naraz, dodanie zbyt wielu narzędzi AI o nakładających się funkcjach oraz brak zbierania opinii podczas testów pilotażowych.

ClickUp oferuje zaawansowaną integrację AI, jednocześnie centralizując komunikację, zadania i dokumenty w jednym hubie. ClickUp Brain, natywny asystent AI, oferuje takie funkcje, jak inteligentne kierowanie zadań, generatywna pomoc AI, streszczanie tekstów i zarządzanie wiedzą. ClickUp Automations automatyzuje rutynowe zadania administracyjne, takie jak tworzenie zadań, przydzielanie pracy, udostępnianie aktualizacji postępów i sporządzanie cotygodniowych raportów.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas migracji jest koniecznością w branżach podlegających regulacjom. Do zrobienia tego potrzebujesz najpierw sklasyfikować dane według wrażliwości i określić odpowiednie kontrole dostępu przed przeniesieniem czegokolwiek. Podczas połączania nowych narzędzi AI korzystaj z bezpiecznych integracji, szyfrowania i uprawnień opartych na rolach. Na koniec przejrzyj wszystkie zasady dotyczące sztucznej inteligencji stron trzecich i monitoruj, kto ma dostęp do poszczególnych danych.