Bezpłatne szablony list zdjęć do planowania każdej sesji

Obecnie 21% marketerów twierdzi, że wykorzystuje zawartość wizualną do wydłużenia czasu przebywania użytkowników na stronie jako główną strategię SEO. To właśnie obrazy przyciągają ludzi i sprawiają, że pozostają na stronie. Jednak dobra zawartość wymaga staranności i planowania.

W tym pomaga szablon listy ujęć fotograficznych. Zapewnia on skoncentrowany plan, dzięki czemu można wykonać wszystkie potrzebne ujęcia w uporządkowany sposób. Dzięki niemu można potwierdzić numer sceny, numer ujęcia, rodzaj ujęcia, wszelkie specjalne wyposażenie i czas wykonania zdjęcia.

W tym artykule omówimy najlepsze opcje szablonów list ujęć fotograficznych, abyś mógł z pewnością siebie stworzyć własną listę ujęć.

🔎 Czy wiesz, że... „zasada trójpodziału” wywodzi się z malarstwa XVIII wieku, a nie z fotografii? Termin ten pojawił się po raz pierwszy w 1797 roku, kiedy angielski malarz John Thomas Smith napisał o podziale kompozycji na trzy części w celu zrównoważenia światła i cienia w obrazach, na długo przed wynalezieniem aparatów fotograficznych. Fotografia przyjęła później tę koncepcję jako szybki przewodnik po kompozycji i obecnie jest to jedna z najpopularniejszych nakładek „siatki” widocznych w aplikacjach aparatu.

Szablony list zdjęć w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony list ujęć fotograficznych ClickUp i innych programów wymienionych w tym blogu:

Czym są szablony listy ujęć fotograficznych?

Szablony listy ujęć fotograficznych to gotowe listy kontrolne, które zawierają konkretne zdjęcia, które fotograf planuje wykonać podczas sesji. Zapewniają one uporządkowany układ kategorii ujęć, wymaganych kątów, poz, kompozycji i zdjęć zamówionych przez klienta.

Dzięki temu każdy szczegół zostanie udokumentowany, a żadne ujęcie ani kąt nie zostaną pominięte podczas sesji. Pozwala to zespołowi działać zgodnie od ustawień do końca, co jest niezwykle ważne podczas intensywnego dnia zdjęciowego.

Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

Pomaga zaplanować czas zdjęć i czas ustawień , dzięki czemu członkowie ekipy wiedzą, gdzie i kiedy mają się stawić.

Oferuje wsparcie dla wielu kamer i wielu kątów bez utraty śledzenia poszczególnych ujęć.

Staje się żywym dziennikiem zdjęć , który można przejrzeć w postprodukcji, aby potwierdzić, że wszystkie ujęcia są zakończone.

Pomaga zapewnić przejrzystość w kwestiach oświetlenia, lokalizacji i specjalnego sprzętu, ograniczając zmiany w ostatniej chwili i utracone momenty.

Co sprawia, że szablon listy ujęć fotograficznych jest dobry?

Dobry szablon listy ujęć fotograficznych przekształca te intencje w jasne wybory, które można zrealizować. Powinien być prosty w użyciu, łatwy do przejrzenia i skonstruowany tak, aby wszyscy byli na bieżąco od pierwszego pomysłu do ostatecznej realizacji.

✅ Dostosowuje każde ujęcie do celu klienta, przekazu i odbiorców, dzięki czemu plan służy opowiadaniu historii, a nie jest tylko listą kontrolną.

✅ Zawiera wizualne odniesienia i notatki dotyczące stylu, takie jak nastrój, kolor i kompozycja, dzięki czemu zespół może szybko dopasować wygląd i styl.

✅ Zawiera praktyczne wytyczne, takie jak prawa użytkowania, zgody modeli, wymagania dotyczące dostępu i pozwoleń, lokalizacje kopii zapasowych oraz notatki dotyczące sytuacji awaryjnych związanych z pogodą lub opóźnieniami.

11 najlepszych szablonów list zdjęć

Nie robisz zdjęć, ty je tworzysz.

Ansel Adams doskonale uchwycił ducha fotografii w swoim cytacie. Jednak podczas planowania sesji zdjęciowej praca rzadko odbywa się w jednym miejscu. Szablony listy ujęć w arkuszu kalkulacyjnym, harmonogram w formacie PDF, odniesienia na tablicy inspiracji, opinie na czacie, a może nawet osobne narzędzia AI do tworzenia notatek lub podpisów.

Ta fragmentacja to klasyczny przykład rozproszenia pracy, gdzie zadania, pliki i aktualizacje są rozrzucone po niepołączonych aplikacjach, co kosztuje Cię czas i energię.

ClickUp istnieje po to, aby to ułatwić. Jest to pierwsze zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, w którym wszystkie zadania, zdjęcia, harmonogramy i dokumenty znajdują się w jednym miejscu.

Możesz nawet polegać na AI ClickUp, ClickUp Brain , która podsumowuje notatki lub udoskonala listę ujęć w kontekście, posiadając pełną wiedzę na temat Twoich projektów i plików 🧠.

Oto 11 szablonów list zdjęć, które integrują się z konwergentnym obszarem roboczym AI. Możesz zacząć od struktury, która pasuje do Twojego stylu, a następnie dodać funkcje ClickUp, aby zapewnić płynny przebieg sesji zdjęciowych.

1. Szablon planu strategicznego dla fotografów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynacja wielodniowej sesji zdjęciowej marki z wykorzystaniem wielu ujęć i sprzętu przy użyciu szablonu planu strategicznego ClickUp dla fotografów.

Szablon planu strategicznego ClickUp dla fotografów stanowi centralny hub, w którym można gromadzić cele studia, kampanie i kalendarz sesji. Ułatwia to tworzenie realistycznych szablonów list zdjęć do każdej kampanii, ponieważ oś czasu i wyniki są już dostępne w tym samym obszarze roboczym.

Możesz dostosować zadania i pola niestandardowe, aby uwzględnić numer sceny, numer ujęcia, typ ujęcia, kąty kamery, rozmiar ujęcia, czas trwania ujęcia i wszelkie specjalne wyposażenie. Widoki takie jak lista, wykres Gantt, oś czasu, obciążenie pracą i cele pokazują, jak sekwencje ujęć rozkładają się między lokalizacjami i ekipą.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Połącz cele studia, kampanie zdjęciowe i szczegółowe listy ujęć w jednym miejscu ClickUp Space.

Grupuj sesje według klienta, lokalizacji lub daty, aby sprawdzić, które projekty konkurują o tę samą ekipę lub sprzęt.

Skorzystaj z widoków Gantta i osi czasu, aby zaplanować czas przygotowań, czas zdjęć i terminy dostaw dla wszystkich zaplanowanych ujęć.

Śledź obciążenie pracą, aby fotografowie, asystenci i redaktorzy mieli zrównoważone harmonogramy w kluczowych dniach sesji zdjęciowych.

✨ Idealne dla: studiów, które chcą planować cele biznesowe i szczegółowe listy ujęć w tym samym obszarze roboczym ClickUp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zmień swoje rozproszone pomysły w przejrzystą listę ujęć dzięki ClickUp Brain. Umieść swoje notatki, e-maile od klientów lub komentarze z moodboardu w dokumentach ClickUp lub zadaniach ClickUp, a następnie poproś ClickUp Brain o „przekształcenie tego w uporządkowaną listę ujęć fotograficznych z numerami scen, numerami ujęć, typami ujęć i polami lokalizacji”. Zamień długie, skomplikowane notatki w łatwe do zrozumienia listy kontrolne i podsumowania dzięki ClickUp Brain*. ClickUp Brain może również podsumowywać długie wątki i sugerować kolejne kroki, dzięki czemu zawsze otrzymujesz użyteczną listę, którą łatwo jest realizować. Ponieważ działa on w ramach wszystkich zadań, dokumentów i Tablic, możesz udoskonalać tę samą listę ujęć w miarę napływania opinii, zamiast zaczynać od nowa.

🔎 Czy wiesz, że... Złota godzina to nie tylko romantyczne określenie. Dosłownie oznacza odległość, jaką pokonuje światło. Kiedy słońce znajduje się nisko nad horyzontem, światło przechodzi przez większą część atmosfery, co powoduje jego rozproszenie i ocieplenie kolorów, tworząc delikatniejsze cienie i łagodne światła, idealne do fotografii portretowej i krajobrazowej. Dlatego wielu fotografów planują swoje listy ujęć specjalnie na wczesne godziny poranne i późne popołudnia.

2. Szablon tablicy kreatywnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Z łatwością przygotuj sesję zdjęciową i wideo, w której sygnały dźwiękowe, liczba klatek na sekundę i typ ujęcia są widoczne obok obrazów dzięki szablonowi ClickUp Creative Brief Tablica.

Szablon tablicy kreatywnej ClickUp pomaga zebrać cele i referencje przed rozpoczęciem fotografowania. Dodaj zdjęcia nastrojowe, referencje kolorystyczne, typografię i przykładowe kadry, aby wszyscy zgodzili się co do wyglądu przed utworzeniem szablonu listy ujęć fotograficznych.

Po ustaleniu koncepcji możesz przekształcić notatki samoprzylepne lub kształty w zadania i dodać pola dla numeru sceny, numeru ujęcia, typu ujęcia, rozmiaru ujęcia, ruchu kamery i kątów kamery.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zbierz materiały wizualne i notatki dotyczące każdego ujęcia na wspólnej Tablicy.

Zamień elementy tablicy w zadania z jasno określonymi właścicielami, terminami wykonania i szczegółowymi polami ujęć za pomocą kilku kliknięć.

Użyj widoku listy i osi czasu, aby pogrupować konkretne ujęcia według sceny, lokalizacji lub pory dnia.

Przechowuj opinie klientów, zatwierdzenia i poprawione klatki bezpośrednio powiązane z ujęciami, których dotyczą.

✨ Idealne dla: dyrektorów kreatywnych, zespołów ds. marki, fotografów i producentów, którzy potrzebują przejrzystego, wspólnego briefu.

3. Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zrób wszystkie zdjęcia bez obaw, korzystając z szablonu listy kontrolnej projektu ClickUp.

Sesje zdjęciowe kończą się niepowodzeniem, gdy zaniedbuje się podstawowe kwestie: baterie nie są naładowane lub nikt nie pamięta, kto zajmuje się dyskami zapasowymi. Prosta lista kontrolna może temu zapobiec, ale tylko wtedy, gdy znajduje się w miejscu, w którym pracuje Twój zespół. Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp zamienia przygotowania do sesji zdjęciowej w prostą listę kontrolną, z której możesz korzystać.

Zamiast rozproszonych zadań w notatkach i wiadomościach e-mail otrzymujesz uporządkowane zadania dotyczące przedprodukcji, dnia zdjęciowego i postprodukcji wraz z jasno określonymi właścicielami i terminami. Widoki listy, wykresu Gantta, kalendarza i widoku obciążenia pracą pomagają sprawdzić, kiedy nakładają się na siebie zadania wielu ekip, lokalizacji lub wyników, umożliwiając ich zmianę przed dniem zdjęciowym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel swój następny projekt na kroki przedprodukcyjne, dzień zdjęciowy i postprodukcyjne, które możesz odhaczać po zakończeniu.

Załączaj briefy, mapy lokalizacji i harmonogramy bezpośrednio do zadań, aby nikt nie musiał szukać plików.

Grupuj elementy listy kontrolnej według lokalizacji, ustawień oświetlenia lub ekipy, aby ograniczyć konieczność ponownego ustawiania między różnymi kątami.

Skorzystaj z widoków Gantta i kalendarza, aby upewnić się, że masz wystarczająco dużo czasu na każdy zaplanowany blok zdjęć.

✨ Idealne dla: fotografów i producentów, którzy potrzebują szczegółowej listy kontrolnej, która może służyć również jako lista ujęć z możliwością śledzenia postępów.

4. Szablon planowania wydarzeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przechodź między strefami dzięki przejrzystym blokom czasowym i notatkom referencyjnym w szablonie ClickUp do planowania wydarzeń.

Wydarzenia na żywo przebiegają szybko i rzadko przebiegają zgodnie z idealnym scenariuszem, co sprawia, że łatwo przeoczyć kluczowe momenty, jeśli logistyka i listy ujęć znajdują się w różnych miejscach. Szablon planowania wydarzeń ClickUp łączy dostawców, osie czasu i lokalizacje z pracą fotograficzną, dzięki czemu lista ujęć znajduje się w tym samym planie, który obejmuje przebieg wydarzenia.

Możesz tworzyć zadania dla każdego segmentu wydarzenia i dodawać pola niestandardowe lub podzadania dla poszczególnych sekwencji ujęć, w tym numer sceny, numer ujęcia, typ ujęcia i pozycje kamery. Ponadto widoki listy, tablicy, kalendarza i osi czasu pomagają zobaczyć, kiedy członkowie ekipy przemieszczają się między przestrzeniami i ile czasu zajmuje ustawienie między głównymi sygnałami.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj ceremonie, przemówienia, występy i przejścia, podając jasny harmonogram i osoby odpowiedzialne.

Dołącz plany pięter, schematy rozmieszczenia miejsc i plany oświetlenia, aby planowanie ujęć odzwierciedlało rzeczywistą przestrzeń.

Koordynuj wiele ujęć i wiele kamer w różnych pomieszczeniach bez podwójnego rezerwowania ekipy.

Skorzystaj z widoku kalendarza i osi czasu, aby wizualizować, kiedy mają miejsce kluczowe ujęcia i gdzie powinny znajdować się zespoły.

✨ Idealne dla: organizatorów wydarzeń, kierowników zdjęć i zespołów ds. marki, którzy chcą, aby logistyka i listy ujęć były zarządzane z jednego wspólnego źródła.

5. Szablon listy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynuj dźwięk, częstotliwość klatek i przekazywanie materiałów do montażu za pomocą szablonu listy ClickUp.

Większość sesji fotograficznych zaczyna się od strumienia pomysłów: lokalizacji, które Ci się podobają, i wymagań klienta, które zapisujesz w różnych plikach. Szablon listy ClickUp pomaga przekształcić te pomysły w przejrzysty szablon listy ujęć fotograficznych, w którym każde ujęcie staje się zadaniem, które można śledzić.

Możesz przełączać się między widokami listy, tablicy, wykresu Gantt i kalendarza, aby wyświetlić te same informacje w formie harmonogramu, tablicy Kanban lub prostej listy kontrolnej. Następnie możesz dodawać komentarze dotyczące notatek z planu zdjęciowego i oznaczać zadania jako zakończone po uchwyceniu każdej klatki, pozostawiając uporządkowany dziennik ujęć, który można wykorzystać w postprodukcji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarejestruj wszystkie ujęcia, które chcesz, na jednej liście z jednolitymi polami i statusami.

Filtruj według lokalizacji, tematu lub pory dnia, aby skupić się na kolejnym bloku pracy.

Grupuj ujęcia z wielu kamer w ramach jednej sceny, aby nie stracić orientacji, gdy zmieniają się ustawienia.

Udostępnij listę klientom lub ekipie, aby wszyscy mieli tę samą wiedzę na temat tego, co zostało uwzględnione.

✨ Idealne dla: fotografów, koordynatorów studia i zespołów kreatywnych, którzy potrzebują prostego szablonu listy ujęć, który można dostosować do każdego projektu.

🔎 Czy wiesz, że... Pierwsze zachowane zdjęcie wymagało wielu godzin naświetlania. Obraz Josepha Nicéphore'a Niépce'a Widok z okna w Le Gras (ok. 1826–1827) jest powszechnie uważany za najstarsze zachowane zdjęcie, wykonane poprzez wielogodzinne naświetlanie pokrytej bituminem płyty w camera obscura w jego posiadłości we Francji.

6. Szablon kalendarza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Utwórz szablon listy ujęć dla każdego projektu i umieść kluczowe elementy w kalendarzu, korzystając z szablonu kalendarza ClickUp.

Jeśli planujesz sesje pojedynczo, łatwo jest się przeładować pracą, nie zauważając, jak edycja i nowe zapytania piętrzą się w kalendarzu. Szablon kalendarza ClickUp pozwala zobaczyć sesje i powiązane listy ujęć rozłożone na tygodnie i miesiące, dzięki czemu możesz zobowiązać się do harmonogramów, które faktycznie jesteś w stanie dotrzymać.

Możesz tworzyć zadania dla każdego zdjęcia i dołączać szczegółową listę ujęć, a następnie używać pól dotyczących czasu zdjęć, czasu wezwania i czasu ustawień, aby zaplanować realistyczne bloki. Widoki podsumowania, osi czasu i miesięcznego planera ułatwiają wykrycie dni z nadmierną liczbą rezerwacji, długich przerw lub sesji następujących bezpośrednio po sobie, które wymagają bufora.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Planuj sesje zdjęciowe, sesje montażowe i dostawy w kalendarzu udostępnionym całemu zespołowi.

Dodaj szczegóły dotyczące czasu, takie jak godzina rozpoczęcia, czas ustawień i czas zdjęć, aby dni nie zlewały się ze sobą.

Dołącz listy ujęć, harmonogramy zdjęć i notatki dotyczące lokalizacji jako załączniki do wydarzeń w kalendarzu.

Korzystaj z widoków osi czasu i podsumowania, aby rozłożyć pracę na kilka tygodni, zamiast upychać wszystko w jeden weekend.

✨ Idealne dla: producentów, kierowników zdjęć i kierowników studia, którzy chcą, aby ich harmonogramy i listy ujęć były zsynchronizowane.

7. Szablon ClickUp Kanban

Pobierz darmowy szablon Dbaj o płynność zadań, aby ekipa mogła skupić się na zdjęciach dzięki szablonowi ClickUp Kanban.

Szablon ClickUp Kanban pomaga w śledzeniu przebiegu sesji zdjęciowej za pomocą kart przechodzących przez kolejne etapy, takie jak przedprodukcja, praca na planie, montaż i dostawa.

Każda karta może reprezentować scenę, lokalizację lub produkt końcowy z własną mini listą ujęć w opisie zadania lub liście kontrolnej. Dzięki temu możesz w wizualny sposób zarządzać szablonem listy ujęć, zwłaszcza gdy realizujesz kilka projektów jednocześnie.

Możesz dodać pola niestandardowe dla numeru sceny, zakresu ujęć, lokalizacji i ekipy, a następnie przeciągać karty między kolumnami w miarę wykonywania i zatwierdzania poszczególnych ujęć.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Uporządkuj pracę w prostych kolumnach, takich jak Planowanie, Fotografowanie, Edycja i Dostarczone.

Do każdej karty dołącz szczegółowe listy ujęć, zdjęcia referencyjne i harmonogramy zdjęć.

Grupuj karty według klienta, produkcji lub dnia, aby na pierwszy rzut oka widzieć postępy.

Ogranicz pracę w toku, aby zespół nie rozpraszał się na zbyt wielu scenach jednocześnie.

✨ Idealne dla: osób planujących wizualnie, które preferują widok tablicowy do zarządzania sesjami zdjęciowymi i powiązanymi listami ujęć.

8. Szablon listy ujęć ślubnych Word autorstwa TemplateLAB

za pośrednictwem TemplateLAB

Dzień ślubu jest pełen emocji i drobnych, magicznych chwil. Jednak tempo wydarzeń nie pozostawia zbyt wiele czasu na zastanowienie się, o czym można zapomnieć.

Szablon listy ujęć ślubnych Word Wedding Shot List Template firmy TemplateLAB zapewnia uporządkowany układ, który można wydrukować, dzięki czemu można przejść przez cały dzień z jasną listą wszystkich ujęć, które obiecałeś wykonać. Ponieważ szablon jest dostępny w programie Word, można łatwo dostosować kolumny, dodać nazwiska członków rodziny i wydrukować kopie dla każdego fotografa.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj cały dzień ślubu w prostej tabeli, którą możesz edytować i wydrukować.

Dokumentuj szczegóły techniczne, takie jak rozmiar ujęcia, kąty kamery i ruch kamery dla każdego pojedynczego ujęcia.

Grupuj zdjęcia według scen lub lokalizacji, aby zespoły mogły sprawnie przemieszczać się między przestrzeniami.

Prowadź pisemny rejestr, który można szybko przejrzeć podczas postprodukcji, aby sprawdzić zakres prac.

✨ Idealne dla: fotografów ślubnych i koordynatorów, którzy potrzebują klasycznego szablonu listy ujęć do wydrukowania, który sprawdzi się nawet wtedy, gdy Wi-Fi nie działa.

9. Szablon listy ujęć w formacie arkusza kalkulacyjnego i dokumentu Word autorstwa Vimeo

za pośrednictwem Vimeo

Pamiętasz scenę walki w korytarzu w filmie Oldboy, która rozgrywa się jednym tchem, bez żadnych cięć, za którymi można by się schować? Szablon listy ujęć w formacie arkusza kalkulacyjnego i dokumentu Word od Vimeo zapewnia tego rodzaju strukturę, umożliwiającą bardziej szczegółowe planowanie filmów lub sesji zdjęciowych.

Wersja arkusza kalkulacyjnego zawiera kolumny dla takich elementów, jak numer sceny, numer ujęcia, opis, lokalizacja, typ ujęcia i inne, dzięki czemu każdy wiersz reprezentuje kompletne, indywidualne ujęcie. Jeśli wolisz korzystać z papierowych materiałów na planie, możesz wyeksportować lub wydrukować ten sam układ jako prostą listę kontrolną w formacie Word lub PDF.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zamiast tworzyć arkusz od podstaw, skorzystaj z gotowych kolumn na numer sceny, rodzaj ujęcia, ruch kamery i sprzęt.

Zmień kolejność ujęć według lokalizacji, pory dnia lub aktora, aby stworzyć efektywny harmonogram.

Przełączaj się między formatem arkusza kalkulacyjnego a formatem do druku, w zależności od preferencji Twojej ekipy.

Rób szczegółowe notatki dotyczące dźwięku, częstotliwości klatek lub specjalnego sprzętu obok każdego ujęcia.

✨ Idealne dla: filmowców, zespołów reklamowych i fotografów, którzy potrzebują elastycznego szablonu listy ujęć, który działa zarówno na laptopach, jak i na papierze.

10. Szablon listy ujęć fotograficznych autorstwa Template.net

Jeśli kiedykolwiek odtwarzałeś od podstaw tę samą listę ujęć dla podobnych klientów, wiesz, ile czasu może pochłonąć takie powtarzanie. Szablon listy ujęć fotograficznych autorstwa Template.net zapewnia edytowalną strukturę, dzięki czemu możesz dodawać sceny i notatki bez konieczności każdorazowego tworzenia nowego układu.

Możesz dostosować nagłówki, dodawać wiersze i zmieniać nazwy pól, aby układ odpowiadał Twojemu stylowi pracy, niezależnie od rodzaju sesji. Dzięki możliwości dostosowania możesz dodać kolumny dla numeru sceny, numeru ujęcia, rozmiaru ujęcia, typu ujęcia, lokalizacji, tematu i wszelkich dodatkowych notatek, których potrzebujesz.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zacznij od gotowego szablonu listy ujęć fotograficznych, który możesz dostosować za pomocą kilku kliknięć.

Dodawaj lub usuwaj kolumny, aby dopasować je do swojego sposobu myślenia o scenach, lokalizacjach i tematach.

Skopiuj plik dla każdego klienta, aby wszystkie szczegóły i wymagania były w jednym miejscu.

Eksportuj lub drukuj wersje do wykorzystania na planie, zachowując jednocześnie cyfrową kopię do późniejszego wykorzystania.

✨ Idealne dla: fotografów i studiów fotograficznych, którzy chcą mieć dostosowaną do swoich potrzeb listę ujęć gotową do przekazania klientowi, bez konieczności samodzielnego jej projektowania.

11. Szablon listy ujęć do sesji zdjęciowej autorstwa Milanote

za pośrednictwem Milanote

Szablon listy ujęć do sesji zdjęciowej autorstwa Milanote zapewnia wizualną tablicę, na której obok siebie znajdują się odniesienia i zadania. Możesz przeciągać obrazy, szkice i próbki kolorów na tablicę, a następnie dodawać karty tekstowe dotyczące lokalizacji i konkretnych ujęć.

To jak planowanie na ścianie studia, ale wszystko jest cyfrowe i łatwe do udostępnienia zespołowi lub klientowi. Możesz używać kolumn lub grup na Tablicy, aby uporządkować szablon listy ujęć fotograficznych według lokalizacji, stroju lub pory dnia, a także dodać pola wyboru, aby można było zaznaczać poszczególne ujęcia po ich wykonaniu.

Komentarze i linki do udostępniania ułatwiają członkom ekipy dodawanie szczegółów, takich jak wskazówki dotyczące oświetlenia lub pomysły zapasowe.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Połącz inspiracje wizualne i pisemne szczegóły ujęć na jednej elastycznej tablicy.

Grupuj zdjęcia według scen, pomieszczeń lub strojów, aby jednym rzutem oka zobaczyć przepływ dnia.

Dodaj listy kontrolne do każdej karty, aby śledzić różne ujęcia lub warianty zdjęcia.

Udostępnij tablicę klientom lub współpracownikom, aby uzyskać szybką akceptację przed dniem sesji.

✨ Idealne dla: osób planujących wizualnie, które potrzebują wspólnej listy ujęć w formie tablicy, pełniącej jednocześnie funkcję tablicy inspiracji i listy kontrolnej.

Zaplanuj idealną sesję zdjęciową dzięki ClickUp

Jeśli przeczytałeś ten artykuł do tego miejsca, to już wiesz, jak potężnym narzędziem jest plan o powodzeniu, zawierający przykłady listy ujęć, ostateczną listę ujęć, szczegółowy proces przedprodukcyjny oraz szczegóły dotyczące ustawień aparatu.

Mając wszystkie szczegóły pod ręką, możesz ustawić konkretne ujęcia, niezależnie od ich złożoności.

Oto dlaczego ClickUp wygrywa. 💯

Wszystko znajduje się w jednym miejscu, więc szablon listy ujęć znajduje się tuż obok kalendarza, tablic, briefów i zadań.

Możesz stworzyć scenariusz, dodać zdjęcia referencyjne, przypisać właścicieli i prowadzić śledzenie dziennika ujęć. Jeśli brzmi to jak spokój, którego potrzebujesz podczas realizacji kolejnego projektu, zarejestruj się w ClickUp już teraz!