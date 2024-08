10 najlepszych programów do edycji zdjęć w 2024 roku (recenzje i ceny)

Nawet najbardziej utalentowani fotografowie, projektanci graficzni i influencerzy mediów społecznościowych potrzebują pomocy w poprawianiu swoich zdjęć, aż staną się (za przeproszeniem) idealne.

Podczas gdy oświetlenie i kąty z pewnością mają znaczenie, oprogramowanie do edycji zdjęć jest nadal koniecznością, aby uzyskać odpowiedni wygląd. ✨

Od subtelnych ulepszeń po dramatyczne transformacje, odpowiednie narzędzia do edycji zdjęć dają profesjonalistom i hobbystom możliwość przekształcenia swoich zdjęć za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ale które oprogramowanie do edycji zdjęć jest warte czasu i pieniędzy? 💸

Pokażemy ci, jak rozpoznać wysokiej jakości profesjonalne oprogramowanie do edycji zdjęć i udostępnimy 10 najlepszych narzędzi do edycji zdjęć roku - plus bonusowy pretendent do organizowania i zarządzania projektami wizualnymi.

Na co zwrócić uwagę w narzędziach do edycji zdjęć?

Oczywiście, natywna aplikacja do edycji zdjęć na smartfonie może być dobra do selfie na Instagramie, ale potrzebujesz czegoś, co ma więcej mocy. 🥊

Jeśli szukasz innych programów do edycji zdjęć, zwróć uwagę na te funkcje:

Funkcje edycji: Jakiego rodzaju poprawki wprowadzasz do swoich zdjęć? Funkcje takie jak usuwanie tła, korekcja kolorów, zmiana rozmiaru i manipulacja obrazem są często niezbędne. Zaawansowane rozwiązania mogą oferować edycję zdjęć HDR, korekcję obiektywu i edycję opartą na warstwach, więc wiedz, ile mocy chcesz przed zakupem

Przyjazny dla użytkownika interfejs: To konieczność, szczególnie dla początkujących. Szukaj intuicyjnego oprogramowania z funkcjami "przeciągnij i upuść" i łatwym dostępem za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Kompatybilność: Niektóre z najlepszych programów do edycji zdjęć na świecie są dostępne tylko na Androida lub iOS, a nie na oba systemy. Przed dokonaniem subskrypcji upewnij się, że narzędzie działa z twoim stacjonarnym systemem operacyjnym i urządzeniem mobilnym

Wsparcie dla wielu formatów: Profesjonalne narzędzia do edycji zdjęć mogą obsługiwać różne formaty plików, w tym JPG, PNG i RAW

Automatyzacja: Szukaj funkcji opartych na AI, które upraszczają złożone zadania, takie jak usuwanie obiektów i zastępowanie nieba. Predefiniowane ustawienia jednym kliknięciem i zautomatyzowane korekty również pozwalają zaoszczędzić sporo czasu

10 najlepszych programów do edycji zdjęć do wykorzystania w 2024 roku

Edytory wizualne zmieniają się cały czas, ale na rynku jest kilku wyraźnych zwycięzców. Sprawdź tę listę, aby znaleźć najlepsze aplikacje do edycji zdjęć dla swoich potrzeb. 🏆

1. Adobe Photoshop

przez Adobe Nie ma bardziej znanej marki w dziedzinie cyfrowej edycji obrazu niż Adobe Photoshop. Ta potężna aplikacja do edycji zdjęć zawiera nie tylko zaawansowane narzędzia, które profesjonaliści już znają i kochają, ale dzisiejsza wersja Photoshopa zawiera również generatywne narzędzia AI, scalanie obrazów i transformacje jednym kliknięciem. 🖱️

Najlepsze funkcje Photoshopa

Dodawanie nowej zawartości do zdjęć z generatywnym AI

Narzędzia do retuszu, takie jak punktowy pędzel korygujący do usuwania wszelkich niedoskonałości

Twórz zdjęcia kompozytowe, nakładając na siebie dwa lub więcej obrazów

Potrzebujesz lepszego tła? Użyj ustawień wstępnych zastępowania nieba, aby dalej edytować obrazy

Limity Photoshopa

Wielu użytkowników twierdzi, że oprogramowanie ma tak wiele funkcji, że trudno jest poczuć, że kiedykolwiek naprawdę opanujesz to narzędzie

Inni twierdzą, że wymagane rozmiary plików są limitujące, chociaż można to naprawić, subskrybując plan Photoshopa oparty na chmurze (ale nie ma darmowej wersji)

Ceny Photoshopa

Photography (1 TB): 19,99 USD/miesiąc

19,99 USD/miesiąc Photoshop: 22,99 USD/miesiąc

22,99 USD/miesiąc Creative Cloud Wszystkie aplikacje: 59,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Photoshop

G2: 4,6/5 (ponad 12 800 recenzji)

4,6/5 (ponad 12 800 recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

2. Adobe Lightroom

przez Adobe Lightroom to kolejne potężne oprogramowanie do edycji zdjęć firmy Adobe, którego twórcy wizualni używają do poprawiania i organizowania swoich obrazów. Jeśli potrzebujesz masowo dostosować filtry, oświetlenie i ekspozycję, Adobe Lightroom jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to świetny dodatek do Photoshopa: wprowadzaj duże zmiany w Photoshopie, a następnie przenieś swoją pracę do Lightrooma, aby edytować warstwy w celu uzyskania nieskazitelnych, profesjonalnych zdjęć. 🖼️

Lightroom najlepsze funkcje

Użyj narzędzi Lightroom do usuwania niedoskonałości lub niechcianych obiektów

Wypróbuj ustawienia wstępne oparte na AI do edycji wsadowej lub aby rozwinąć swoje umiejętności edycji zdjęć

Narzędzia do maskowania ułatwiają edycję określonych części zdjęć

Jeśli chcesz czegoś bardziej niestandardowego, Lightroom umożliwia przesyłanie własnych filtrów

Szybkie porządkowanie zdjęć przy użyciu pamięci masowej w chmurze w celu usprawnienia cyklu pracy

Lightroom limity

Niektórzy twierdzą, że Lightroom może zawierać błędy

Photoshop jest preferowany do intensywnej obróbki zdjęć

Lightroom cena

Photography (20 GB): $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Lightroom (1TB): $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Photography (1TB): $19.99/miesiąc

Lightroom oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 3 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 3 100 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 260 recenzji)

3. GIMP

przez GIMP GIMP jest prawdopodobnie najlepszym darmowym oprogramowaniem do edycji zdjęć na rynku. Ten redaktor obrazów o otwartym kodzie źródłowym działa w systemach Linux, macOS i Windows. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open-source, możesz dowolnie modyfikować jego kod źródłowy i ustawienia.

GIMP najlepsze funkcje

Umiesz kodować? Używaj C, C++, Pythona i innych języków do niestandardowego dostosowywania GIMP-a

Szybko spersonalizuj program GIMP, aby wyświetlał tylko najczęściej używane narzędzia ⚒️

Ulepszaj zdjęcia za pomocą trybu korekcyjnego, zniekształceń perspektywy i nie tylko

Użyj narzędzia klonowania, aby usunąć niechciane obiekty lub poprawić drobne niedoskonałości za pomocą narzędzia do leczenia

GIMP limity

Kilku użytkowników twierdzi, że interfejs GIMP-a jest nieco przestarzały

Inni użytkownicy twierdzą, że narzędzie zaznaczania, narzędzie przycinania i warstwy są trudne w użyciu

GIMP cena

Free

GIMP oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (1,400+ recenzji)

4.3/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,400+ recenzji)

4. Capture One

przez Capture One Capture One to narzędzie do edycji zdjęć przeznaczone dla zapracowanych profesjonalistów. Posiada nie tylko pełen zestaw funkcji do edycji zdjęć i AI, ale także zarządza cyklem pracy nad zdjęciami. Ta intuicyjna platforma umożliwia udostępnianie zdjęć i uzyskiwanie opinii od zespołu, automatyczne wprowadzanie zmian i wiele więcej. ✅

Capture One najlepsze funkcje

Przełączanie do trybu na żywo, aby natychmiast współpracować z zespołem * Użyj ustawień stylu, aby szybko edytować zdjęcia

Potrzebujesz przejrzeć wiele zdjęć? Użyj funkcji Szybka edycja, aby wykonać edycję wsadową kilkoma naciśnięciami klawiszy

Capture One jest wyposażony w funkcję automatycznego usuwania kurzu, która usuwa plamy kurzu na zdjęciach

Capture One limity

Profesjonalni fotografowie twierdzą, że oprogramowanie nie zapewnia wsparcia dla łączenia zdjęć HDR ani wtyczek

Capture One ma ograniczone opcje eksportu plików

Capture One cena

Capture One Pro desktop: $14.92/miesiąc, rozliczane rocznie

$14.92/miesiąc, rozliczane rocznie All in One Bundle: $21.58/miesiąc, rozliczane rocznie

$21.58/miesiąc, rozliczane rocznie Capture One Licencja wieczysta Pro: 299 USD

Capture One oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (60+ recenzji)

4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

5. Canva

via CanvaCanva to ulubione przez wszystkich oprogramowanie do edycji obrazów metodą "przeciągnij i upuść". Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży, gotowe szablony graficzne Canva to ogromna oszczędność czasu. Jest niezwykle intuicyjny i świetnie sprawdza się w przypadku osób bez doświadczenia w projektowaniu graficznym. 🙌

Canva najlepsze funkcje

Kto potrzebuje Midjourney? Użyj Canva AI do generowania obrazów z pisemnymi podpowiedziami

Szybko przekształcaj zdjęcia za pomocą Magic Edit AI

Współpracuj ze swoim zespołem nad dokumentami Canva, prezentacjami, materiałami wideo i nie tylko

Dostęp do szablonów graficznych, ogromnej biblioteki zdjęć stockowych i repozytorium obrazów wektorowych

Canva limity

Nie obsługuje zaawansowanej edycji zdjęć, takiej jak Photoshop

Kilku użytkowników chciałoby, aby Canva oferowała więcej konfigurowalnych szablonów

Canva cena

Canva Free

Canva Pro: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Canva dla Teams: $29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu osób

Canva oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 11 500 recenzji)

6. Skylum Luminar Neo

przez Skylum Luminar Neo to oparte na AI narzędzie do edycji zdjęć, które ułatwia usuwanie obiektów ze zdjęć, powiększanie zdjęć, zmianę nieba, a nawet zamianę fotografowanych obiektów. Ale nie martw się: platforma zapewnia również wiele możliwości ręcznego ponownego kolorowania, filtrowania i dostosowywania zdjęć. 💡

Luminar Neo najlepsze funkcje

Użyj Relight AI, aby dodać profesjonalne oświetlenie do swoich zdjęć

Pobierz wtyczkę Luminar Neo i dodaj jej rozszerzenieMożliwości AI do programu Photoshop

Stwórz spójny wygląd wszystkich zdjęć dzięki wielopostaciowym ustawieniom wstępnym Luminar Neo

Narzędzie to zapewnia wsparcie dla plików JPEG, PNG, TIFF i innych typów

Luminar Neo limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje AI są chybione

Inni twierdzą, że platforma doświadcza opóźnień

Luminar Neo cena

Jeden miesiąc: 14,95 USD/miesiąc

14,95 USD/miesiąc 12 miesięcy: 9,92 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

9,92 USD/miesiąc, rozliczane rocznie 24 miesiące: 7,46 USD/miesiąc, rozliczane co dwa lata

Luminar Neo oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 70 recenzji)

4.2/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.6/5 (5+ recenzji)

7. DxO PhotoLab

przez DxO DxO reklamuje PhotoLab jako zakończone oprogramowanie do edycji zdjęć w plikach RAW dla profesjonalnych fotografów. Może to być zbyt wiele dla codziennych plakatów na Instagramie, ale jeśli chcesz mieć poważną siłę ognia w fotografii, to jest to miejsce, do którego należy się udać. 📸

Najlepsze funkcje PhotoLab

Lepsza klarowność zdjęć dzięki odszumianiu

DxO Smart Lighting szybko dostosowuje cienie i światła

Użyj narzędzia ReTouch, aby usunąć rozproszenia i niedoskonałości jednym ruchem nadgarstka

Twórz inteligentne maski - bez warstw - dzięki U Point™

Limity PhotoLab

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs użytkownika jest nieporęczny

Inni mówią, że są rozczarowani brakiem niestandardowych funkcji

Ceny PhotoLab

$229

Oceny i recenzje PhotoLab

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

8. Midjourney

przez MidjourneyMidjourney wywołał falę w świecie projektowania graficznego, jadąc na ogonie narzędzi opartych na AI, takich jak ChatGPT. To narzędzie AI generuje niezwykle szczegółowe obrazy z podpowiedziami tekstowymi, które dostawca przekazuje chatbotowi AI. Narzędzie to służy do tworzyć nowe wizualizacje od podstaw lub przesyłać własne zdjęcia do edycji AI. 🤖

Najlepsze funkcje

Stylizuj obrazy za pomocą gotowych estetyk, takich jak "chaos" i "dziwne"

Wypróbuj zaawansowane narzędzia podpowiedzi, takie jak permutacje, remastery i nasiona

Użyj komendy wideo, aby przekonwertować siatkę obrazów na krótki klip filmowy

Zmieniaj proporcje obrazu, rozmiary i nie tylko za pomocą kilku komend tekstowych

Midjourney limit

Narzędzia AI czasami generują dziwne artefakty, takie jak dodatkowe palce lub oczy, więc dokładnie sprawdź swoją pracę 👀

Z Midjourney można korzystać tylko po dołączeniu do serwera Discord chatbota

Ceny Midjourney

Podstawowy plan: $10/miesiąc

$10/miesiąc Standard Plan: $30/miesiąc

$30/miesiąc Pro Plan: $60/miesiąc

$60/miesiąc Mega Plan: $120/miesiąc

Średnie oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (70+ recenzji)

4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: N/A

9. Affinity Photo

przez Affinity Photo Czy pracujesz na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych? Jeśli tak, to Affinity Photo może być kompatybilnym oprogramowaniem do edycji zdjęć Twoich marzeń. Jest to jedyne w pełni funkcjonalne oprogramowanie do edycji zdjęć, które jest dostępne dla systemów macOS, Windows i iPad. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, Affinity Photo posiada wbudowane narzędzia przepływu pracy do wsparcie współpracy projektowej .

Affinity Photo najlepsze funkcje

Retusz skóry za pomocą narzędzi takich jak usuwanie przebarwień, wypalanie, łatanie i klonowanie

Rób zdjęcia w formacie RAW i wydobywaj wszystkie szczegóły w Affinity Photo

Wybieraj z biblioteki gotowych ustawień pędzli lub wgraj własne

Wsparcie dla złożonych, dużych kompozycji z wieloma efektami i warstwami

Affinity Photo limity

Affinity Photo nie ma wsparcia dla przetwarzania wsadowego RAW

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że obsługa klienta jest nieco niestandardowa

Affinity Photo cena

MacOS : $69.99

$69.99 Windows :$69.99

:$69.99 iPad : $18.49

Affinity Photo oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

przez Cyberlink PhotoDirector 365 firmy Cyberlink to kolejne narzędzie do edycji oparte na sztucznej inteligencji. Jest bardziej przyjazne dla użytkownika niż rozwiązania takie jak Photoshop, umożliwiając ulepszanie zdjęć jednym kliknięciem dzięki AI.

Najlepsze funkcje PhotoDirector 365

PhotoDirector 365 automatycznie retuszuje portrety i ciała

UżyjGenerator grafiki AI do tworzenia niestandardowych obrazów i grafik

Twórz zabawne ustawienia za pomocą generatora scen AI

Oczyszczanie zdjęć za pomocą narzędzia do odszumiania

Limity programu PhotoDirector 365

Dożywotnia licencja jest dostępna tylko w systemie Windows

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że import i eksport są nieco powolne

Ceny PhotoDirector 365

Dożywotnia licencja na PhotoDirector 2024 Ultra: $99.99

$99.99 Dożywotnia licencja na PowerDirector 2024 Ultimate i PhotoDirector 2024: $169.99

$169.99 PhotoDirector 365: 3,75 USD/miesiąc, rozliczana rocznie

3,75 USD/miesiąc, rozliczana rocznie Director Suite 365: 8,33 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje PhotoDirector 365

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5+ recenzji)

Inne narzędzia projektowe

Narzędzia do edycji obrazu z tej listy z pewnością sprawią, że twoje zdjęcia będą bardziej efektowne, ale nie poradzą sobie ze wszystkim.

Profesjonalne Teams potrzebują pomocy w zarządzaniu rzeczywistym procesem tworzenia, optymalizacji i udostępniania wizualizacji. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś pracować z kreatywnym zespołem, wiesz, jak trudno jest zebrać wszystkich na tej samej stronie z tak wieloma ruchomymi częściami.

Na szczęście narzędzia takie jak ClickUp skupiają wszystkich w tej samej przestrzeni, przynosząc zarządzanie projektami narzędzia AI i wiele więcej w ramach jednej platformy. 🌻

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Chwyć swoje ulubione narzędzie do edycji zdjęć i przejdź do ClickUp, aby zarządzać wszystkimi swoimi projektami fotograficznymi i graficznymi. Teamsy projektowe uwielbiają korzystać z ClickUp do zarządzania proces projektowania , usprawnić obciążenie pracą oraz przyspieszyć współpracę i zatwierdzanie.

Stwórz Obszar roboczy ClickUp aby wyświetlić wszystkie projekty, zadania, osoby przypisane i terminy w jednym miejscu. Przełącz listę, kalendarz, oś czasu i inne widoki, aby szybko wizualizować obciążenie zespołu i terminy. 🎯 ClickUp AI to także świetna oszczędność czasu dla teamów projektowych i fotografów. Po prostu powiedz narzędziu AI swoją rolę i co chcesz zrobić, a ono zajmie się wszystkim od tego momentu. Zaufaj ClickUp AI do pisania e-maili, edycji kopii, podsumowywania notatek i korekty kopii. 📝

Najlepsze funkcje ClickUp

Szybka wizualizacjaobciążenie Teams w wielu widokach

Udostępnianie makiet, pomysłów i opinii poprzezTablice ClickUp w czasie rzeczywistym

Potrzebujesz pomocnej dłoni? Pozwól ClickUp AI do zrobienia tego za Ciebie

Zbieraj wnioski projektowe i układaj priorytety swojego zespołu w prostym interfejsie typu "przeciągnij i upuść"

Limity ClickUp

ClickUp ma wiele funkcji, więc początkujący mogą mieć trudności z nauką

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna, ale później ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Wizualne zarządzanie projektami bez krzywej uczenia się

Niezależnie od tego, czy jesteś fotografem, grafikiem czy aspirującą gwiazdą mediów społecznościowych, nawet podstawowe narzędzia do edycji są koniecznością.

10 opcji oprogramowania do edycji zdjęć na tej liście z pewnością doda polotu twoim zdjęciom. Ale jeśli chcesz zebrać wszystkie swoje fotograficzne zadania w jednym miejscu, wybierz ClickUp. 🤩

ClickUp ułatwia organizowanie czatów, plików, zadań do wykonania, projektów i nie tylko w prostym, przyjaznym dla początkujących interfejsie. Wypróbuj platformę już teraz: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp.