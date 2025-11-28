Bezpłatne szablony listy obserwowanych kryptowalut do monitorowania Twojego portfolio

Kryptowaluty były kiedyś przedmiotem nocnych rozrywek. Teraz są poważną strategią. Niezależnie od tego, czy interesujesz się technologią, czy zyskami, śledzenie inwestycji jest kluczem do podejmowania mądrzejszych decyzji.

Według raportów 39% respondentów w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że kupuje i przechowuje kryptowaluty w celu zabezpieczenia się przed inflacją, jednak wielu z nich nadal korzysta z wielu różnych aplikacji giełdowych, otwartych zakładek i wypełnionych w połowie arkuszy kalkulacyjnych.

Prosty szablon listy obserwowanych kryptowalut nie przewidzi kolejnego wzrostu cen. Zapewni Ci jednak przejrzysty, scentralizowany widok notowań, cen, punktów wejścia i notatek, dzięki czemu Twoja strategia pozostanie uporządkowana, nawet gdy rynki nie będą.

W tym artykule udostępnimy najlepsze darmowe szablony listy obserwowanych kryptowalut, które pomogą Ci monitorować swoje portfolio w bardziej uporządkowany sposób i bez zbędnych domysłów.

13 szablonów listy obserwowanych kryptowalut w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony ClickUp i inne szablony listy obserwowanych kryptowalut:

Czym są szablony listy obserwowanych kryptowalut?

Szablon listy obserwowanych kryptowalut to po prostu uporządkowane narzędzie do śledzenia monet, które chcesz monitorować przed zawarciem transakcji. Centralizuje ceny, cele i notatki, dzięki czemu decyzje pozostają spójne.

Większość szablonów listy obserwowanych kryptowalut zawiera ustrukturyzowane pola, takie jak:

Symbol, nazwa aktywów i giełda

Aktualna cena, cena wejścia i data dodania

Cele, stopy i podstawowe etykiety ryzyka

Notatki, linki do badań i status (na przykład Obserwowane, Wprowadzone, Wycofane)

Możesz rejestrować transakcje, grupować aktywa według sektora lub tematu oraz utworzyć połączenie między listą obserwowanych aktywów a prostym arkuszem portfolio, który pokazuje alokację, niezrealizowane zyski i straty oraz wyniki w czasie.

Niezależnie od tego, czy wolisz układ ClickUp List, czy układ Arkuszy Google, idea jest taka sama: jedna lista obserwowanych, której ufasz, zamiast dziesięciu zakładek, których ledwo pamiętasz.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć strategię zarządzania ryzykiem portfolio

Co sprawia, że szablon listy obserwowanych kryptowalut jest dobry?

Dobry szablon listy obserwowanych kryptowalut zapewnia przejrzystość danych, ich aktualność i gotowość do działania. Powinieneś być w stanie przejrzeć go w ciągu kilku sekund i wiedzieć, które aktywa wymagają dzisiaj uwagi.

Szukaj szablonów, które:

Używaj przejrzystych kolumn dla symbolu, aktywów, ceny, ilości, daty i notatek.

Ułatw sobie rejestrowanie transakcji, śledzenie zysków i strat oraz uzyskiwanie widoku na podstawową alokację portfolio.

Oferują wsparcie dla filtrów lub etykiet, dzięki czemu możesz skupić się na najbardziej istotnych aktywach.

Doskonała współpraca z funkcjami cen na żywo lub prostymi formułami importu.

Połącz je z szerszym cyklem pracy, obejmującym badania, zadania i recenzje.

Solidny szablon listy obserwowanych kryptowalut oferuje również wsparcie dla powtarzalnego procesu. Co tydzień możesz powtarzać te same kroki: dodawać symbole, przeglądać poziomy, aktualizować status i rejestrować wyniki. W ten sposób uczysz się na podstawie poprzednich transakcji, zamiast powtarzać te same błędy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain odczytuje Twoje listy obserwowanych, transakcje i portfolio, a następnie przekształca rozproszone wyniki badań w krótkie podsumowania, które można faktycznie wykorzystać. Zadaj proste pytanie, a aplikacja pobierze kontekst z zadań, dokumentów i połączonego arkusza, a następnie udzieli odpowiedzi zawierającej dokładne symbole, daty i poziomy cen, których potrzebujesz. ClickUp Brain może również tworzyć cele i ograniczenia na podstawie Twoich notatek oraz sugerować brakujące pola, dzięki czemu Twój szablon pozostanie spójny w czasie. AI przegląda wpisy w dzienniku transakcji, identyfikuje brakujące szczegóły i daje podpowiedź, jak prowadzić kompletną i spójną dokumentację.

13 najlepszych szablonów listy obserwowanych kryptowalut

Śledzenie zmian cen kryptowalut może szybko stać się skomplikowane. Jednego dnia sprawdzasz ceny w aplikacji giełdowej, a następnego dnia żonglujesz listami obserwowanych w Arkuszach, zrzutami ekranu na czacie i notatkami ukrytymi w Dokumentach.

To nagromadzenie to rozproszenie pracy, kiedy Twoje informacje są rozrzucone po różnych aplikacjach i dokumentach.

ClickUp pomaga zebrać te rozproszone informacje w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji. Możesz przechowywać swoją listę obserwowanych kryptowalut, dane dotyczące portfolio, notatki badawcze i zadania do przeglądu w tym samym obszarze roboczym. Zamiast przełączać się między narzędziami, śledzisz aktywa, ustawiasz przypomnienia i rejestrujesz transakcje w miejscu, w którym już planujesz pracę.

Te 13 darmowych szablonów listy obserwowanych kryptowalut daje Ci różne opcje myślenia i pracy z listami, tablicami, arkuszami i dokumentami. Wybierz ten, który pasuje do Twojego stylu, a potem dodaj funkcje ClickUp, żeby zamienić liczby w proces, któremu możesz zaufać.

1. Szablon ekosystemu blockchain ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbierz zadania projektowe w prostą migawkę portfolio, aby zobaczyć ekspozycję dzięki szablonowi ekosystemu blockchain ClickUp.

Szablon ekosystemu blockchain ClickUp zapewnia jeden widok projektów, osób i kamieni milowych związanych z łańcuchem lub sektorem. Zamiast rozproszonych dokumentów i doraźnych notatek otrzymujesz listy i tablice, które pokazują, jakie protokoły śledzisz, co tworzą i kiedy przypadają kluczowe daty.

Możesz dodawać zadania dla L1, L2 i głównych aplikacji, a następnie przechowywać linki do białych ksiąg, audytów i swoich analiz. Widoki takie jak Tablica, Lista i Gantt ułatwiają sprawdzenie, jak harmonogramy rozwoju są dopasowane do Twojego portfolio i listy obserwowanych.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź L1, L2 i dApps wraz ze statusami badań, testów, audytów, uruchomień i konserwacji.

Dodaj pola niestandardowe dla symboli giełdowych, sektorów, informacji o podaży w obiegu i kluczowych wskaźników łańcucha bloków.

Ustaw przypomnienia przed odblokowaniem, głosowaniem lub notowaniem, abyś mógł zdecydować, czy dany składnik aktywów pozostanie na Twojej liście obserwowanych, czy nie.

Połącz zadania z osobnym arkuszem listy obserwowanych kryptowalut, aby dane badawcze i cenowe pozostały połączone.

✨ Idealne dla: zespołów badawczych i operatorów protokołów mapujących łańcuchy i aplikacje, jednocześnie łączących każdy projekt ze zorganizowaną listą obserwowanych kryptowalut.

📖 Przeczytaj również: Jak uporządkować finanse

2. Szablon zarządzania portfolio ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz bibliotekę badawczą z etykietami dla sektora, ryzyka i przekonania za pomocą szablonu zarządzania portfolio ClickUp.

Kryptowaluty są obecnie obecne w wielu portfelach inwestycyjnych, obok akcji i funduszy ETF. Szablon ClickUp Portfolio Management Template pomaga traktować listę obserwowanych kryptowalut jak prawdziwe portfolio. Uporządkuj otwarte pozycje, planowane wejścia i pomysły tylko do obserwacji w jednej liście. Następnie możesz użyć pól niestandardowych dla symbolu, typu aktywów, ceny wejścia, wielkości i przekonania.

Widoki „Otwarte pozycje”, „Lista obserwowanych” i „Zamknięte transakcje” pozwalają zobaczyć, gdzie alokowane są Twój czas i kapitał. Możesz również zapisywać notatki dotyczące powodów wejścia, obserwowanych pozycji i czynników, które skłoniłyby Cię do wyjścia.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź otwarte pozycje i elementy z listy obserwowanych w jednym miejscu dzięki polom dla symbolu, ceny i tezy.

Grupuj według sektorów lub tematów, aby sprawdzić, jak wygląda Twoje portfolio, zanim dodasz nowe transakcje.

Dodaj daty kolejnych przeglądów, aby zawsze wiedzieć, kiedy ponownie sprawdzić aktywa lub zrównoważyć portfel.

Stwórz prosty pulpit portfela pokazujący alokację, niezrealizowane zyski i straty oraz liczbę aktywnych transakcji.

✨ Idealne dla: inwestorów i menedżerów portfela, którzy chcą mieć swoją listę obserwowanych kryptowalut, aktywne pozycje i częstotliwość przeglądów w jednym widoku portfela.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zmień przeglądy portfela w powtarzalny cykl pracy dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp. Możesz używać pulpitów nawigacyjnych ClickUp do pobierania danych na żywo z listy portfela i przydzielania ich według aktywów, liczby otwartych transakcji i zadań oznaczonych jako wysokiego ryzyka. W ten sposób „przegląd portfela” nie jest kolejnym arkuszem kalkulacyjnym. Zamiast tego staje się zestawem widżetów, które aktualizują się automatycznie na podstawie tych samych danych, które już są przechowywane przez Twój zespół.

3. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź budżety handlowe według giełdy i aktywów za pomocą szablonu zarządzania finansami ClickUp.

Handel bez budżetu często może stanowić wyzwanie dla inwestorów. Możesz coś osiągnąć, ale nie będziesz wiedzieć, w jaki sposób i jakim kosztem. Szablon ClickUp Finance Management Template zapewnia panel kontrolny do zarządzania finansami, obejmujący kluczowe wskaźniki, takie jak giełdy, opłaty, bufory gotówkowe i zrealizowane zyski i straty.

Możesz ustawić miesięczne budżety handlowe dla poszczególnych giełd lub strategii, rejestrować wpłaty i wypłaty oraz oznaczać każdy wpis etykietą giełdową lub kategorią. Ponieważ wszystko to znajduje się w ClickUp, możesz dołączać pliki CSV z giełd, przesyłać pokwitowania i przechowywać notatki podatkowe obok każdego rekordu. Dzięki temu przeglądy i raportowanie na koniec roku są mniej uciążliwe.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Ustal budżety dla każdej giełdy lub strategii i porównaj planowane wydatki z rzeczywistymi.

Ustaw etykiety według symbolu, rodzaju aktywów i strategii, aby zobaczyć, gdzie naprawdę trafia Twój kapitał.

Dodaj załączniki w postaci plików CSV, PDF i wyciągów, aby ułatwić przygotowanie zeznań podatkowych i audytów.

Skorzystaj z widoków „W tym miesiącu”, „Według giełdy” i „Według aktywów”, aby uzyskać wsparcie w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących portfolio.

✨ Idealne dla: aktywnych inwestorów wykonujących śledzenie budżetów, opłat i zysków i strat na różnych giełdach oraz powiązujących te dane z aktywami na swojej liście obserwowanych.

📮 ClickUp Insight: Prawie 4 na 10 osób twierdzi, że niestabilność finansowa jest ich największym zmartwieniem przy rozważaniu kariery portfolio, a niepewność znajduje się na szczycie listy. Zamiast zgadywać, gdzie trafiają Twój czas i pieniądze, śledź każdą godzinę w ClickUp dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu. Oznaczaj zadania według klienta lub źródła dochodów, rejestruj godziny rozliczeniowe i korzystaj z pól niestandardowych do przechowywania stawek i płatności. Dzięki panelom ClickUp Dashboards możesz w czasie rzeczywistym sprawdzić, ile czasu poświęcasz, jaka jest tego wartość i które projekty są najbardziej dochodowe.

4. Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Archiwizuj zawarte umowy, pokwitowania i aneksy do celów raportowania, korzystając z szablonu umowy inwestycyjnej ClickUp.

Szablon umowy inwestycyjnej ClickUp pomaga uporządkować umowy SAFT, SAFE, warranty tokenów i inne dokumenty transakcyjne w jednym uporządkowanym dokumencie ClickUp. Sekcje dotyczące warunków, nabywania uprawnień, praw i szczegółów przelewów znajdują się obok komentarzy i zadań dotyczących due diligence i podpisów.

Możesz śledzić status od „Projekt” do „Podpisany” i ustawiać przypomnienia o kamieniach milowych, takich jak pierwsza data nabycia uprawnień lub wygaśnięcie blokady. Następnie połącz każdą umowę z odpowiednim tickerem lub projektem w widoku ekosystemu blockchain lub zarządzania portfelem. W ten sposób, gdy w arkuszu pojawi się odblokowanie tokenu, zobaczysz również kontekst prawny i pierwotną tezę stojącą za alokacją.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj transakcje SAFT, SAFE lub warranty z polami dla symbolu giełdowego, alokacji, nabywania uprawnień i blokady.

Śledź podpisy, KYC, finansowanie i elementy listy kontrolnej zamknięcia z jasnymi statusami.

Dodawaj załączniki: wersje robocze, poprawki i ostateczne pliki PDF, aby uzyskać przejrzystą ścieżkę audytu.

Utwórz połączenie między każdą transakcją a pozycją na liście obserwacyjnej, aby wyceny i decyzje były powiązane z rzeczywistymi warunkami.

✨ Idealne dla: aniołów biznesu, funduszy i operatorów, którzy chcą, aby dokumenty transakcyjne, warunki prawne i dane z listy obserwowanych znajdowały się w tym samym obszarze roboczym.

5. Szablon śledzenia aktywów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dołącz zrzuty ekranu i faktury jako załączniki, aby audyty i aktualizacje były łatwe do odczytania dzięki szablonowi śledzenia zasobów ClickUp.

Utrata klucza do portfela lub zapomnienie, które urządzenie przechowuje frazę seed, to ryzyko, którego nie można wyeliminować za pomocą samego arkusza kalkulacyjnego. Szablon ClickUp Asset Tracking Template zapewnia scentralizowany rejestr Wszystkiego, co składa się na Twój portfel kryptowalut.

Możesz rejestrować portfele, urządzenia sprzętowe, konta giełdowe, NFT i licencje, korzystając z pól dotyczących właściciela, metody dostępu, lokalizacji kopii zapasowej i daty ostatniej weryfikacji. Możesz również dodawać etykiety „Wysoka wartość”, „Przechowywanie” lub „Zimne przechowywanie”, aby szybko sortować dane.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj portfele, kopie zapasowe kluczy, szczegóły urządzeń i licencje.

Ustaw powtarzające się zadania, aby testować kopie zapasowe, zmieniać klucze API lub przeglądać listy dostępu.

Dołącz zrzuty ekranu i faktury jako załączniki dowodowe zakupu i przechowywania.

Połącz swoją listę obserwowanych i portfolio, aby uzyskać pełny obraz „gdzie naprawdę wszystko się znajduje”.

✨ Idealne dla: osób i zespołów, które chcą połączyć wygodę i bezpieczeństwo, jednocześnie przechowując dane dotyczące aktywów w pobliżu listy obserwowanych kryptowalut i danych dotyczących portfolio.

🤯 Ciekawostka: Analitycy szacują, że znaczna część wszystkich wydobytych bitcoinów jest niedostępna z powodu utraty kluczy lub zapomnianych portfeli. Liczba ta jest często podawana jako około 20% całkowitej podaży bitcoinów.

6. Szablon listy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przechowuj dane, badania i wyniki w jednym miejscu dzięki szablonowi listy ClickUp.

Szablon listy ClickUp to najprostszy sposób na przekształcenie listy obserwowanych kryptowalut w działający system zadań do zrobienia. Każdy wiersz odpowiada jednej monecie, a każda moneta zawiera wszystkie informacje potrzebne do podjęcia działania: symbol, aktualną cenę, datę dodania, tezę, cel i stop.

Możesz użyć jednej listy jako głównej listy obserwowanych i podzielić ją według widoku: „Wysokie przekonanie”, „Krótkoterminowe”, „Długoterminowe” lub „Wymaga badania”. Komentarze przechowują pytania i informacje uzupełniające, a załączniki zawierają zrzuty ekranu lub pliki PDF, które mogą Ci się przydać w przyszłości.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarejestruj zaległe aktywa wraz z symbolem, ceną, tezą i kolejnym krokiem w jednym widoku.

Filtruj według sektora, przekonania lub daty katalizatora, aby codziennie skupiać się na niewielkim zestawie.

Dodaj podzadania dotyczące wpisów, wyjść i przeglądów, aby za każdym razem postępować zgodnie z tą samą procedurą.

Przenieś zakończone transakcje do osobnego widoku, aby sprawdzić, jak Twoje pomysły z listy obserwowanych radziły sobie w czasie.

✨ Idealne dla: inwestorów i badaczy, którzy potrzebują prostej listy obserwowanych kryptowalut, którą można aktualizować w ciągu kilku minut i na podstawie której można podejmować działania bez konieczności przełączania się między narzędziami.

7. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skonfiguruj swoją listę w ClickUp — nadaj jej nazwę, wybierz przestrzeń i wybierz elementy do importu.

6 października 2025 r. cena bitcoina osiągnęła rekordowy poziom, ale wkrótce potem spadła, ponieważ zmieniające się wiadomości gospodarcze były wyzwalaczem ogólnej awersji do ryzyka. W świecie kryptowalut wiadomości, wątki i wykresy pojawiają się zawsze tak szybko. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp pomaga rejestrować to, co widziałeś, kiedy to widziałeś i dlaczego miało to znaczenie, abyś w przyszłości mógł zrozumieć swoje przeszłe decyzje.

Każdy wiersz może zawierać symbol, nazwę aktywów, cenę w momencie sporządzenia notatki, datę, podsumowanie tezy, link do źródła oraz prosty status, taki jak „Obserwowane”, „Wprowadzone” lub „Odrzucone”. Możesz dodać pola dotyczące okna katalizatora, tagu ryzyka i oceny przekonania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz arkusz badawczy z kolumnami dla symbolu, ceny, tezy i linków do źródeł.

Filtruj według etykiet lub ram czasowych, aby znaleźć najbardziej odpowiednie ustawienia na każdy tydzień.

Połącz obiecujące wiersze z zadaniami na liście obserwowanych lub w portfolio. Lista do realizacji

Komentarze i załączniki (wykresy, pliki PDF, wątki) są powiązane z każdym wierszem.

✨ Idealne dla: analityków i inwestorów, którzy potrzebują uporządkowanego arkusza badawczego, który można łatwo połączyć z listą obserwowanych kryptowalut i cyklami pracy związanymi z portfolio.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony budżetu w Excelu dla lepszego zarządzania finansami

8. Szablon ClickUp Kanban

Pobierz darmowy szablon W ciągu kilku sekund uzyskasz wgląd w dane dzięki przejrzystym poziomom cen i kolejnym krokom, korzystając z szablonu ClickUp Kanban.

Jeśli myślisz raczej w kategoriach kolumn niż wierszy, szablon ClickUp Kanban zamieni Twoją listę obserwowanych kryptowalut w przejrzystą tablicę. Ustaw kolumny takie jak „Obserwowane”, „Planowane wejście”, „Zakupione”, „Zmniejszone” i „Sprzedane”, a następnie przeciągaj karty w miarę rozwoju transakcji.

Każda karta może zawierać symbol, aktualną cenę, datę wejścia, cel, stop i krótką tezę. Następnie możesz pogrupować paski według sektora, przekonania lub konta, aby szybko dostrzec wzorce. Ta tablica pozwala na szybki codzienny przegląd: sprawdź, co znajduje się w sekcji „Planowane wejście”, potwierdź poziomy cen i przenieś do sekcji „Kupione” lub z powrotem do „Obserwowane”.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź monety wizualnie od obserwacji do sprzedaży dzięki przejrzystym, prostym kolumnom.

Dodaj kluczowe dane do każdej karty, aby nie musieć otwierać każdego panelu szczegółów.

Grupuj według sektora lub poziomu ryzyka, aby zachować równowagę w swoim portfolio.

Używaj filtrów i limitów WIP, aby uniknąć przeciążenia którejkolwiek kolumny.

✨ Idealne dla: osób myślących wizualnie, które chcą mieć listę obserwowanych kryptowalut, którą można przeczytać w kilka sekund, zamiast przewijać długi arkusz.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: zamień swoje notatki dotyczące kryptowalut w cykl pracy oparty na głosie dzięki ClickUp Brain MAX Kiedy rynki zmieniają się szybko, wąskim gardłem jest zazwyczaj szybkość pisania, a nie myślenia. Funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX pozwala na głosowe wprowadzanie aktualizacji listy obserwowanych, pomysłów handlowych i wpisów do dziennika, podczas gdy Ty możesz skupić się na wykresie. Pomaga przekształcić Twoją wypowiedź w przejrzysty, uporządkowany tekst nawet 4 razy szybciej niż podczas pisania na klawiaturze. Ale to nie wszystko. Ponieważ jest on podłączony do Twojego obszaru roboczego ClickUp, notatki te mogą natychmiast stać się zadaniami, komentarzami lub aktualizacjami w szablonach listy obserwowanych kryptowalut. ClickUp Brain MAX opiera się również na wielu modelach AI premium, takich jak GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 i Gemini 2. 5 Pro, i automatycznie wybiera najlepszy model do danego zadania. W przypadku kryptowalut możesz: Podaj nowe symbole wraz z datą wprowadzenia, unieważnienia i notatkami, a ClickUp Brain MAX umieści je bezpośrednio w widoku listy ClickUp lub Kanban dla Twojej listy obserwowanych kryptowalut.

Omów swoje rozumowanie po transakcji („Sprzedałem SOL za X dolarów, ponieważ nastąpił gwałtowny wzrost finansowania i ochłodzenie nastrojów”), a następnie poproś o podsumowanie wniosków i połączenie ich z tym zadaniem w celu przyszłej analizy.

Zadaj pytania typu „Które tickery z mojej listy obserwowanych są w granicach 3% od swojego celu?” lub „Podsumuj zrealizowane w tym tygodniu zyski i straty oraz największych zwycięzców z mojego portfolio” i uzyskaj odpowiedzi oparte na rzeczywistych zadaniach, dokumentach i połączonych plikach z Dysku Google (w tym arkuszach kalkulacyjnych z listą obserwowanych), zamiast ogólnych porad. Uzyskaj szczegółowe podsumowania i podsumowania wysokiego poziomu dzięki ClickUp Brain MAX

9. Szablon Business Planu dla bankierów inwestycyjnych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podejmuj świadome decyzje, gdy Twoje uprawnienia obejmują tokeny i akcje, korzystając z szablonu Business Planu ClickUp Investment Bankers.

Do sierpnia 2025 r. wartość fuzji i przejęć na całym świecie osiągnęła około 2,6 bln USD od początku roku, a wiele zespołów ocenia obecnie tokeny wraz z akcjami, prognozami przychodów i trendami sektorowymi. Szablon Business Planu ClickUp Investment Bankers zapewnia układ oparty na dokumentach, w którym można połączyć wskaźniki łańcucha bloków z klasyczną analizą rynku.

Możesz utworzyć sekcje dotyczące sytuacji rynkowej, konkurencji, czynników wpływających na przychody, ekonomii tokenów i kluczowych zagrożeń. W sekcjach tych można bezpośrednio odwoływać się do symboli i cen z listy obserwowanych kryptowalut, dzięki czemu Twój plan będzie powiązany z aktualnymi danymi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz jeden plan, który obejmie wielkość rynku, porównania, projekt tokenów i notatki dotyczące ryzyka.

Do każdej sekcji dołącz modele, notatki i listy kontrolne dotyczące należytej staranności jako załączniki.

Przypisz właścicieli i terminy realizacji dla każdej części planu, aby praca przebiegała płynnie.

Umieść link do swojej listy obserwowanych kryptowalut i portfolio, aby mieć do nich szybki dostęp.

✨ Idealne dla: zespołów inwestycyjnych równoważących ekspozycję na tokeny i akcje, które potrzebują ustrukturyzowanego planu z połączeniem z bieżącą listą obserwowanych i badaniami.

📖 Przeczytaj również: Kompletny przewodnik po matrycy wzrostu BCG

10. Szablon ClickUp Project Tracker

Pobierz darmowy szablon Prowadź bieżący rejestr zmian w alokacji, celach i ryzyku, aby później móc zapoznać się z wynikami dzięki szablonowi ClickUp Project Tracker.

Rynki zmieniają się według własnego harmonogramu. Zmiany indeksów, spotkania dotyczące polityki i zmiany na giełdach mogą mieć wpływ na Twój portfel. Szablon ClickUp Project Tracker pomaga planować i śledzić powtarzające się zadania związane z listą obserwowanych kryptowalut.

Skonfiguruj zadania dotyczące cotygodniowych przeglądów listy obserwowanych, comiesięcznych zmian równowagi i kwartalnych sesji strategicznych. Skorzystaj z widoków kalendarza, wykresu Gantt i osi czasu, aby sprawdzić, kiedy skupiają się kluczowe wydarzenia, a następnie przypisz właścicieli, aby zawsze ktoś był odpowiedzialny za sprawdzanie ryzyka i ekspozycji. Możesz również dołączyć zrzuty ekranu lub notatki z każdej recenzji w celu dalszej dokumentacji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj regularne kontrole listy obserwowanych i portfolio z jasno określonymi właścicielami.

Odnoś wydarzenia zewnętrzne (daty odblokowania, decyzje polityczne, ważne publikacje gospodarcze) do swojego kalendarza przeglądów.

Dodawaj notatki i pliki z każdej recenzji jako załączniki, aby zachować historię decyzji.

Skorzystaj z widoków, aby zobaczyć wszystkie nadchodzące zadania związane z przeglądem wszystkich kont i strategii.

✨ Idealne dla: inwestorów i kierowników operacyjnych, którzy chcą, aby przeglądy portfolio odbywały się zgodnie z harmonogramem, a nie tylko po dużych zmianach cen.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp AI Notetaker może dołączyć do Twojej rozmowy w Zoom lub innej obsługiwanej aplikacji, nagrywać dźwięk, generować transkrypcję oraz zaznaczać działania i decyzje podjęte podczas spotkania. Zaproś AI Notetaker do comiesięcznego przeglądu portfela, a następnie połącz podsumowanie bezpośrednio z zadaniami, aby działania następcze natychmiast trafiły do Twojego cyklu pracy.

11. Szablon OKR ClickUp

Pobierz darmowy szablon Porównaj wskaźniki przed i po w jednym arkuszu, aby uzyskać przejrzystą analizę, korzystając z szablonu ClickUp OKR.

Dobre wyniki wynikają z dobrych nawyków. Szablon ClickUp OKR pozwala ustawić kwartalne cele dla procesu kryptowalutowego i połączić je bezpośrednio z listą obserwowanych i danymi handlowymi.

Możesz ustawić cel, taki jak „Poprawa dyscypliny ryzyka”, z kluczowymi wynikami, takimi jak „Rejestrowanie 100% wpisów wraz z ceną, datą i tezą” lub „Utrzymanie maksymalnej straty poniżej ustalonego procentu”. Każdy kluczowy wynik może być połączony z konkretną zakładką arkusza, listą lub pulpitem. Podczas każdego przeglądu możesz aktualizować postępy, dostosowywać cele i tworzyć notatki dotyczące tego, co się sprawdziło, a co nie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przekształć niejasne cele („lepszy handel”) w konkretne, mierzalne kluczowe wyniki.

Połącz każdy KR z danymi na żywo — listą obserwacyjną, arkuszem badawczym lub pulpitem nawigacyjnym portfolio.

Zaplanuj sprawdzanie, aby zobaczyć trendy przed końcem kwartału.

Przejrzyj zakończone cele, aby dowiedzieć się, które nawyki miały największy wpływ.

✨ Idealne dla: inwestorów i małych zespołów, które chcą powiązać listy obserwowanych kryptowalut i nawyki handlowe z jasnymi, możliwymi do śledzenia celami.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony portfela inwestycyjnego do śledzenia i zarządzania aktywami

12. Szablon arkusza kalkulacyjnego Arkusze Google do śledzenia portfolio kryptowalut autorstwa SpreadsheetPoint

za pośrednictwem SpreadsheetPoint

Niektórzy inwestorzy wolą pozostać w Arkuszach Google, zwłaszcza gdy chcą mieć pełną kontrolę nad formułami. Szablon Google Sheets Crypto Portfolio Tracker Template by SpreadsheetPoint zapewnia gotową listę obserwowanych kryptowalut i portfolio w jednym arkuszu.

Możesz zapisać symbol, ilość, cenę zakupu i datę zakupu, a następnie użyć formuł do obliczenia aktualnej wartości i zysków i strat. Filtry i proste wykresy ułatwiają sprawdzenie, które aktywa dominują w Twoim portfolio, a które mają niewielki wpływ na jego wartość.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź ticker, ilość, cenę zakupu i aktualną cenę w jednym bezpłatnym arkuszu.

Użyj formuł importu, aby odświeżyć dane dotyczące cen bez konieczności ręcznego wpisywania.

Dodawaj notatki i etykiety dotyczące strategii, sektora lub przekonania.

Rozszerzaj szablon o własne wykresy i wskaźniki w miarę zdobywania wiedzy.

✨ Idealne dla: każdego, kto chce mieć bezpłatną listę obserwowanych kryptowalut w Arkuszach Google i narzędzie do śledzenia portfolio, które można dostosować w miarę rozwoju strategii.

💡 Porada dla profesjonalistów: Agenci AI ClickUp mogą monitorować listy lub pulpity nawigacyjne i uruchamiać działania, gdy coś wygląda nieprawidłowo, np. brakujące pola lub nieaktualne daty. Możesz ustawić agenta, który każdego ranka będzie skanował zaimportowane zadania z listy obserwowanych i tworzył zadanie, gdy w tickerze brakuje celu, stopu lub najnowszej notatki o cenie. Dzięki temu proces będzie przebiegał sprawnie, bez konieczności ręcznego sprawdzania. Przekaż rutynowe kontrole i łatwo aktualizuj swoją listę obserwowanych dzięki ClickUp AI Agents

13. Szablon wykresu kryptowalut autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

Liczby są przydatne, ale wykresy są bardziej zapadające w pamięć. Szablon wykresu kryptowalut autorstwa Template.net pozwala na wprowadzenie danych z szablonu listy obserwowanych kryptowalut lub Arkuszy Google i natychmiastowe przekształcenie ich w przejrzyste wizualizacje.

Możesz wyświetlić alokację według aktywów, trendy cenowe w czasie lub zmiany dominacji dla największych pozycji. Zamień wykresy słupkowe na wykresy liniowe, dostosuj etykiety i zaznacz kluczowe poziomy, które Cię interesują. Po ustawieniu te wizualizacje można łatwo eksportować do raportów, wątków lub aktualizacji zespołu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zamień dane z listy obserwowanych i portfolio w przejrzyste wykresy, które można szybko odczytać.

Wizualizuj alokację według aktywów, sektora lub poziomu przekonania.

Oznaczaj wejścia i wyjścia, aby analizować czas i wyniki transakcji.

Eksportuj dopracowane obrazy do aktualizacji, recenzji lub postów w mediach społecznościowych.

✨ Idealne dla: handlowców i autorów, którzy chcą szybko przekształcić dane z listy obserwowanych kryptowalut w wykresy służące do podejmowania decyzji i komunikacji.

🤯 Ciekawostka: Rząd Stanów Zjednoczonych posiada obecnie dziesiątki miliardów dolarów w skonfiskowanych aktywach kryptograficznych, w tym duże rezerwy Bitcoinów, co podkreśla, jak aktywa cyfrowe stały się częścią krajowych bilansów.

Przenieś swoją grę kryptowalutową na wyższy poziom dzięki ClickUp.

Większość osób zaczyna od systemu patchworkowego: aplikacje giełdowe do sprawdzania cen, lista obserwowanych w Arkuszach Google, notatki na czacie i przeczucie, że coś im umyka. Z czasem ten patchwork przeradza się w chaos i coraz trudniej jest dostrzec, które transakcje naprawdę mają znaczenie.

ClickUp zapewnia miejsce dla Twojej listy obserwowanych kryptowalut. ✨

Scentralizuj wiele punktów danych w listach lub tabelach, dołącz badania, zaplanuj zadania związane z przeglądem i połącz wszystko z pulpitami nawigacyjnymi, aby uzyskać prosty widok portfela. Dzięki ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker i AI Agents możesz podsumowywać dane, dyktować notatki, rejestrować spotkania i przeprowadzać automatyzację drobnych kontroli. Jeśli brzmi to jak coś, czego potrzebujesz, zarejestruj się w ClickUp i zacznij budować obszar roboczy, w którym Twoja lista obserwowanych, portfel i kolejne kroki w końcu będą ze sobą współgrać.