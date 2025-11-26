Bezpłatne szablony tablic monday.com dla każdego zespołu

Zaskakujące jest, jak często drobne problemy związane z projektami, takie jak powtarzające się prace ręczne, niejasny podział zadań i konieczność ścigania współpracowników w celu uzyskania aktualnych informacji, pochłaniają czas i energię.

Według Project Management Institute firmy tracą 120 000 dolarów na każdy zainwestowany milion dolarów z powodu słabych wyników projektów.

Szablony tablic monday.com zostały stworzone, aby przełamać tę nieefektywną pętlę. Te gotowe, konfigurowalne szablony upraszczają ustawienia projektu, zapewniając podstawę dla wszystkich zadań, od codziennych po wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Możesz je łatwo dostosować do potrzeb swojego zespołu, dzięki czemu nie będziesz musiał za każdym razem wymyślać wszystkiego od nowa, gdy pojawi się nowy projekt. W tym artykule przedstawimy kilka najbardziej przydatnych, konfigurowalnych szablonów tablic, od których możesz zacząć.

Co sprawia, że szablon tablicy monday.com jest dobry?

Szablon tablicy monday.com to gotowa konfiguracja tablicy. Zawiera on wcześniej ustalone grupy, elementy, kolumny, automatyzacje i widoki zaprojektowane w celu wspierania określonego cyklu pracy.

Po zastosowaniu szablonu serwis monday.com automatycznie generuje nową tablicę z gotową strukturą wszystkich elementów, dzięki czemu można od razu rozpocząć korzystanie z cyklu pracy bez konieczności ręcznego konfigurowania tablicy.

W ten sposób zespoły mogą zapisywać, ponownie wykorzystywać i edytować określone elementy, aby dopasować je do potrzeb projektu. Oto, co można zrobić dzięki idealnemu szablonowi tablicy monday:

✅ Organizuj zadania dzięki przejrzystej strukturze grup , elementów i kolumn, która ułatwia śledzenie postępów.

✅ Umożliwia elastyczne dostosowywanie kolumn, widoków i cykli pracy dla różnych typów projektów.

✅ Oferuj wsparcie dla automatyzacji tablic, które upraszczają powtarzalne czynności , takie jak zmiany statusu lub aktualizacje zadań.

✅ Umożliwiaj współpracę dzięki przypisanym zadaniom, komentarzom i powiadomieniom w czasie rzeczywistym na Tablicy.

✅ Ułatw zapisywanie, powielanie i ponowne wykorzystywanie tablic jako szablonów do przyszłych projektów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Szablony tablic mogą być równie pomocne w przypadku osobistych rutynowych czynności i codziennych przypomnień. Jeden z użytkowników Reddit udostępnił informację, że korzystanie z jednej tablicy zarówno do zadań służbowych, jak i osobistych pomogło mu uniknąć rozdzielania zadań między aplikacje i notatki samoprzylepne.

Szablony tablic w skrócie

Oto krótki przegląd szablonów tablic monday.com i alternatywnych rozwiązań ClickUp:

Bezpłatne szablony tablic monday.com

No dobrze, przejdźmy do darmowych szablonów tablic monday.com, z których możesz zacząć korzystać od razu!

1. Szablon zarządzania portfolio projektów

za pośrednictwem Monday

Nie zawsze to duże projekty są najbardziej wyczerpujące. Czasami to właśnie stos mniejszych aktualizacji i zmieniające się priorytety sprawiają, że dzień staje się wyjątkowo trudny. Ten szablon zarządzania portfelem projektów pomaga skonsolidować wszystkie projekty w jednej lokalizacji.

Teraz, zamiast zmagać się z milionem spraw dziejących się w różnych przestrzeniach, wystarczy skupić się na jednej przestrzeni.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zobacz wszystkie swoje projekty, terminy i zadania na jednej uporządkowanej tablicy.

Zbieraj nowe zgłoszenia projektów i zarządzaj zatwierdzeniami bez zbędnych przepływów informacji.

Śledź budżety, osie czasu i zadania zespołu dzięki prostym aktualizacjom.

Udostępniaj pliki, notatki i aktualizacje w czasie rzeczywistym, dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych, tablic Kanban lub osi czasu, aby śledzić portfolio projektów na swój własny sposób.

✨ Idealne dla: zespołów zarządzających wieloma projektami, portfolio klientów lub inicjatywami międzyfunkcyjnymi.

2. Szablon kampanii dla klientów agencji

za pośrednictwem Monday

Najnowsze badanie PWC wykazało, że większość zespołów osiągających najlepsze wyniki ma jedną wspólną cechę: korzystają z narzędzi do zarządzania projektami z funkcjami z centrum szablonów, które pomagają im pracować mądrzej.

Jako agencja prawdopodobnie masz do czynienia z rozproszonymi opiniami, zagubionymi wątkami e-mailowymi i zmieniającymi się terminami. Szablon Kampanie klientów dla agencji organizuje wszystkie etapy kampanii (briefy, zatwierdzenia, zadania, osie czasu i opinie klientów) w jednym zsynchronizowanym obszarze roboczym. Dzięki temu Twój zespół i klienci pozostają w zgodzie, bez nakładania się zadań i nieporozumień.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Uporządkuj dane klientów, zadania kampanii i aktualizacje na jednej przejrzystej tablicy.

Ułatw współpracę z klientami dzięki konfigurowalnym formularzom i zsynchronizowanym kontaktom.

Śledź opinie, zatwierdzenia i postępy kampanii bez konieczności śledzenia aktualizacji.

Zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu, nie tracąc z oczu długoterminowych celów.

Zautomatyzuj rutynowe zadania i przypomnienia, aby nie przegapić niczego ważnego.

✨ Idealne dla: agencji marketingowych, zespołów kreatywnych i kierowników zarządzających projektami mającymi kontakt z klientami.

👀 Ciekawostka: Leonardo da Vinci również był wielkim fanem listów zadań. Jego słynne notatniki zawierają listy rzeczy do nauczenia się, osób do spotkania i projektów do wypróbowania.

3. Szablon wniosków i zatwierdzeń projektów

za pośrednictwem Monday

Największym problemem w komunikacji jest złudzenie, że ona miała miejsce.

To stare powiedzenie George'a Bernarda Shawa nadal jest aktualne, zwłaszcza jeśli chodzi o wnioski dotyczące projektów. Jeśli uważasz, że przechowywanie wszystkiego w wiadomościach e-mail pomoże Ci o tym pamiętać, pomyśl jeszcze raz. Ciągła wymiana wiadomości może spowodować utratę ważnych szczegółów.

Szablon Project Requests & Approvals (Wnioski i zatwierdzenia projektów) centralizuje wszystkie przychodzące wnioski dotyczące projektów na jednej tablicy, dzięki czemu nic nie ginie w wiadomościach e-mail lub arkuszach kalkulacyjnych. Oferuje wsparcie dla niestandardowych formularzy wniosków, powiadomienia w czasie rzeczywistym i automatyczne przypomnienia, aby usprawnić proces zatwierdzania i zapewnić wszystkim spójność działań.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Gromadź zgłoszenia projektowe w jednym miejscu dzięki konfigurowalnym formularzom, które można udostępniać.

Informuj wszystkich interesariuszy na bieżąco dzięki aktualizacjom i powiadomieniom w czasie rzeczywistym.

Śledź zatwierdzenia, opinie i terminy bez konieczności ścigania ludzi.

Sortuj i zarządzaj zgłoszeniami według statusu, daty lub zespołu za pomocą prostych grup oznaczonych kolorami.

Wykorzystaj automatyzację, aby powiadamiać wnioskodawców o zatwierdzeniu projektu lub konieczności wprowadzenia zmian.

✨ Idealne dla: kierowników projektów, zespołów operacyjnych i kierowników działów zajmujących się obsługą wniosków wewnętrznych lub klientów.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain zapewnia dodatkowe wsparcie w zarządzaniu projektami. Jest to asystent oparty na AI, który może podsumowywać opinie, odpowiadać na pytania związane z projektem i organizować notatki bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Dzięki tej funkcji poświęcasz mniej czasu na wyszukiwanie informacji, a więcej na tworzenie.

4. Szablon planera mediów społecznościowych

za pośrednictwem Monday

Media społecznościowe są obecnie prawdopodobnie jednym z najważniejszych obszarów działalności firmy. Jednak w przeciwieństwie do innych działów, media społecznościowe często składają się z niewielkiego zespołu zarządzającego kilkunastoma zadaniami. Co drugi dzień pojawia się nowy trend, któremu towarzyszą terminy i kreatywne zasoby.

Ten szablon planera mediów społecznościowych gromadzi Twoje posty, plany i dane dotyczące wydajności w jednej uporządkowanej przestrzeni, którą możesz faktycznie zarządzać. Umożliwia on importowanie wskaźników mediów społecznościowych bezpośrednio do Tablicy, dzięki czemu wszystkie informacje i zasoby są skonsolidowane w jednej przestrzeni.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Przechowuj zasoby kreatywne, kopie i pliki kampanii w jednym wspólnym obszarze roboczym.

Planuj zawartość według platformy, daty publikacji i statusu, korzystając z przejrzystych, konfigurowalnych kolumn.

Importuj dane z mediów społecznościowych i nawiąż połączenie z plikami zewnętrznymi za pomocą kilku kliknięć.

Z łatwością przydzielaj członków zespołu, ustalaj terminy i śledź postępy w realizacji zadań dotyczących zawartości.

Używaj grup oznaczonych kolorami, aby sortować kampanie, monitorować wyniki i szybko dostrzegać trendy.

✨ Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych, zespołów marketingowych i twórców zawartości zajmujących się kampaniami wielokanałowymi.

📮 ClickUp Insight: Prawie 28% pracowników uważa niewidoczną pracę za po prostu część bycia dobrym członkiem zespołu, ale dla 10% wygląda to tak, jakby te same kilka osób zawsze ponosiło dodatkowe obciążenie. To, co zaczyna się jako praca zespołowa, może łatwo przerodzić się w cichą frustrację, gdy obciążenia nie są sprawiedliwie udostępniane. Dobra wiadomość jest taka, że wsparcie nie zawsze musi pochodzić od członka zespołu. Niezależnie od tego, czy szukasz starego dokumentu, sprawdzasz status zadania, o którym nikt nie pamięta, czy próbujesz znaleźć osobę, która w zeszłym roku zajmowała się podobną sprawą, ClickUp Brain pomoże Ci szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, dzięki czemu nikt nie poczuje się pominięty.

5. Szablon onboardingu klienta

za pośrednictwem Monday

Wdrażanie klientów to kluczowy moment, który wymaga starannego planowania i realizacji. Trudny początek może nadać niewłaściwy ton. Ten szablon pozwala zarządzać całym procesem wdrażania, od spotkania inauguracyjnego po wdrożenie i szkolenie klienta, na jednej tablicy.

Zapewnia widoczność w zakresie postępów i czasu poświęconego na realizację zadań, pomagając zespołom wewnętrznym zachować spójność, a klientom czuć się wspieranymi na każdym kroku.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zarządzaj każdym krokiem wdrażania, od rozmów inauguracyjnych po przekazanie klienta, na jednej tablicy.

Śledź postępy, poświęcony czas i kolejne kroki, zapewniając pełną widoczność dla swojego zespołu.

Zadbaj o spójność działań zespołów sprzedaży, powodzenia i obsługi klientów na jednej wspólnej platformie.

Przypisuj właścicieli, ustalaj terminy i udostępniaj aktualizacje, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Łatwo dostosuj tablicę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

✨ Idealne dla: zespołów ds. powodzenia klienta, menedżerów ds. klientów i zespołów ds. wsparcia sprzedaży skupionych na działaniach po sprzedaży.

📚 Przeczytaj również: Jak efektywnie korzystać z tablicy zadań, aby lepiej zarządzać zadaniami

6. Szablon rozwoju produktu

za pośrednictwem Monday

Utrzymanie produktu na właściwym torze wymaga czegoś więcej niż tylko świetnych pomysłów. Chodzi o zrównoważenie celów sprintu, zarządzanie błędami i zapewnienie, że plan działania pozostaje jasny dla wszystkich zaangażowanych osób.

Ten szablon rozwoju produktu umożliwia zespołom łatwe planowanie, śledzenie i zarządzanie sprintami scrumowymi — obejmując wszystko, od ustalania priorytetów zaległości po retrospektywy sprintów. Zawiera narzędzia do mapowania wizji produktu za pomocą ogólnego planu działania, śledzenia zgłoszeń błędów i przeprowadzania wspólnych retrospektyw.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zarządzaj zaległościami i priorytetami sprintów dzięki jasnej własności i śledzeniu postępów.

Opracuj cele produktowe za pomocą ogólnego planu działania z połączeniem z zadaniami wykonawczymi.

Śledź błędy, opinie klientów i rozwiązania w jednej uporządkowanej tablicy.

Przeprowadzaj skuteczne retrospektywy, gromadząc opinie zespołu i punkty działania w jednym miejscu.

Bądź na bieżąco z postępami sprintu i ciągłym doskonaleniem dzięki przejrzystym, udostępnianym aktualizacjom.

✨ Idealne dla: menedżerów produktu, zespołów inżynierów i zespołów Agile zajmujących się sprintami i wydaniami.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony planowania sprintów dla zespołów agile

Ograniczenia szablonów monday.com

Zadowolony z większości, ale poważnie sfrustrowany kilkoma podstawowymi kwestiami.

Zadowolony z większości, ale poważnie sfrustrowany kilkoma podstawowymi kwestiami.

Tak jeden z użytkowników Reddit podsumował swoje doświadczenia z serwisem monday.com.

Zanim zaczniesz, warto wiedzieć, gdzie mogą pojawić się pewne utrudnienia:

Wiele szablonów ma ogólne ustawienia, co oznacza, że często trzeba je edytować i dostosowywać do konkretnego projektu niestandardowego.

Limity automatyzacji w planach bezpłatnych i niższych poziomów mogą utrudniać pełną optymalizację cyklu pracy.

Dzienniki aktywności w szablonach nie zawsze zapewniają szczegółowy widok aktualizacji lub zmian na wielu tablicach.

Nie ma wbudowanej przestrzeni do udostępniania pomysłów lub burzy mózgów, więc możesz potrzebować dodatkowych narzędzi do kreatywnej współpracy.

Większe tablice i złożone szablony mogą powodować wydłużenie czasu ładowania, zwłaszcza w miarę powiększania się obszaru roboczego.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do planowania projektów

Alternatywne szablony tablic

Większość szablonów tablic jest zbyt ogólna, aby pasowała do rzeczywistego cyklu pracy, lub zbyt sztywna, aby można ją było dostosować do zmieniających się procesów. W rezultacie otrzymujesz tablicę, która wygląda na uporządkowaną, ale w rzeczywistości nie pomaga zespołowi pracować szybciej.

ClickUp stosuje inne podejście jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI.

Szablony tablic w ClickUp to nie tylko wizualne układy — zawierają one wbudowane automatyzacje, połączone dokumenty i inteligentne powiązania zadań, które faktycznie odzwierciedlają sposób wykonywania pracy. Eliminują one rozproszenie pracy, łącząc tablice bezpośrednio ze wszystkim, czego potrzebuje Twój zespół: plikami, komunikacją, osiami czasu i raportami.

Koniec z ręcznymi aktualizacjami — teraz masz 100% kontekstu w jednym miejscu, gdzie ludzie i agenci współpracują, żeby projekty szły do przodu.

Oto 15 najlepszych szablonów ClickUp, które faktycznie łączą codzienną pracę z większymi celami:

1. Szablon tablicy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj zadaniami w przejrzysty i spójny sposób dzięki szablonowi tablicy ClickUp.

Nawet mając dostęp do pulpitów nawigacyjnych, 43% zespołów nadal korzysta z arkuszy kalkulacyjnych, aby samodzielnie rozwiązywać problemy. Często wynika to z faktu, że pulpity nawigacyjne nie pokazują pełnego obrazu sytuacji lub nie są wystarczająco elastyczne, aby sprostać codziennym zadaniom.

Szablon tablicy ClickUp rozwiązuje ten problem, zapewniając w pełni konfigurowalny cykl pracy, który działa jak wizualny tracker na żywo.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Dostosuj kolumny do swojego cyklu pracy i zadbaj o spójność Wszystkiego.

Wizualizuj zadania, statusy i postępy w jednym widoku tablicy.

Grupuj zadania według sprintu, priorytetu lub właściciela bez konieczności zmiany narzędzi.

Śledź aktualizacje i realizuj zadania za pomocą prostych czynności typu „przeciągnij i upuść”.

Korzystaj z wbudowanych widoków tablic, nie tracąc połączenia z celami lub osią czasu.

✨ Idealne dla: zespołów projektowych, kierowników działów i zespołów poszukujących dostosowywalnej tablicy projektowej.

Skoro już jesteśmy przy temacie wizualizacji danych, kierownicy projektów mogą śledzić postępy i cele w czasie rzeczywistym, korzystając z konfigurowalnego pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami. Oto krótkie wideo wyjaśniające, jak to działa:

2. Szablon tablicy projektowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij swojemu zespołowi jedną zorganizowaną przestrzeń do planowania, śledzenia i realizacji zadań dzięki szablonowi tablicy projektowej ClickUp.

Zarządzanie projektem często wymaga zrównoważenia wszystkich elementów bez utraty jakości lub przekroczenia terminów. Jednak gdy listy zadań do zrobienia, aktualizacje i opinie znajdują się w różnych miejscach, sytuacja staje się trudna.

Stworzony z myślą o takich sytuacjach szablon tablicy projektowej ClickUp oferuje następujące funkcje, które pozwalają połączyć wszystko w jednym widoku.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Podziel złożone projekty na łatwe do wykonania zadania i przejrzyste cykle pracy.

Śledź postępy zadań, terminy i przypisane osoby odpowiedzialne na jednej tablicy.

Współpracuj ze swoim zespołem i udostępniaj aktualności dotyczące projektu interesariuszom.

Dostosuj widoki i kolumny do rozmiaru i zakresu swojego projektu.

Uzyskaj widok ogólny na swój projekt, nie tracąc z oczu szczegółów.

✨ Idealne dla: zespołów międzyfunkcyjnych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami i zespołów operacyjnych zarządzających projektami opartymi na współpracy.

📚 Przeczytaj również: Kroków prowadzących do usprawnienia cyklu pracy w zespole

3. Prosty szablon tablicy Kanban ClickUp

Pobierz darmowy szablon Poznaj prosty sposób na utrzymanie porządku dzięki szablonowi ClickUp Simple Kanban Board Template.

Szablon ClickUp Kanban to elastyczne narzędzie, które pomaga zespołom wizualizować i zarządzać cyklem pracy. Oferuje niestandardowe statusy, pola i widoki. Dzięki temu łatwo jest śledzić postępy, dzielić duże projekty na mniejsze części i wykrywać wąskie gardła.

Dzięki wbudowanym narzędziom do zarządzania projektami, takim jak tagowanie, podzadania i zależności między zadaniami, zespoły mogą zwiększyć przejrzystość i zoptymalizować wykorzystanie zasobów, aby zwiększyć wydajność.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj postępy zadań dzięki łatwemu przeciąganiu i upuszczaniu między kolumnami.

Podziel większe projekty na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania kroki.

Wcześnie wykrywaj wąskie gardła i dostosowuj priorytety bez zbędnych domysłów.

Popraw komunikację, zapewniając wszystkim widoczność w zakresie statusu zadań.

Dostosuj kolumny, etykiety i cykle pracy do potrzeb swojego projektu.

✨ Idealne dla: zespołów poszukujących przejrzystego, wizualnego sposobu śledzenia zadań, cykli pracy i etapów projektu.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze bezpłatne aplikacje do tworzenia tablic Kanban

4. Szablon tablicy do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ciesz się spokojem ducha, wiedząc, że wszystkie Twoje zadania znajdują się w jednym miejscu dzięki szablonowi tablicy wielu projektów ClickUp.

Prawie 60% kierowników projektów zajmuje się jednocześnie nawet pięcioma projektami. Przy tak dużej ilości zadań wykonywanych w tym samym czasie, naturalne jest, że niektóre szczegóły mogą umknąć uwadze. Z pomocą przychodzi jednak szablon tablicy Kanban ClickUp Simple Sprints. Szablon ten pomaga zespołom Agile w jasnym planowaniu, wykonywaniu, konfigurowaniu i śledzeniu swojej pracy.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Planuj sprinty dzięki gotowym widokom tablic i widokom listy, które zapewniają lepszą widoczność.

Oszacuj zadania i śledź ich realizację w każdym cyklu sprintu.

Dostosuj cykle pracy i automatyzacje do swojego procesu Agile.

Monitoruj postęp sprintu i identyfikuj przeszkody w czasie rzeczywistym.

Dbaj o to, aby Twój zespół był zgrany w zakresie celów, osi czasu i kolejnych kroków.

✨ Idealne dla: kierowników projektów i zespołów zajmujących się wieloma projektami lub sprintami Agile jednocześnie.

📮ClickUp Insight: Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i uczestniczenia w wielu spotkaniach. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne zakłócenia? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pośrednictwem czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwe zarządzanie!

5. Szablon planu działania ClickUp Kanban Widok

Pobierz darmowy szablon Skup się na ogólnym obrazie sytuacji, nawet gdy zmieniają się szczegóły, dzięki szablonowi widoku Kanban Roadmap od ClickUp.

Tradycyjne plany działania często wyglądają świetnie na początku... dopóki nie zmienią się plany. Po dostosowaniu celów i zadań zdajesz sobie sprawę, jak wiele wysiłku wymaga ręczna aktualizacja tych elementów.

Szablon ClickUp Kanban View Roadmap ułatwia wprowadzanie zmian w locie, bez konieczności rozpoczynania od nowa za każdym razem, gdy zmieniają się priorytety. Zapewnij swojemu zespołowi elastyczny, wizualny sposób zarządzania planami działania jako dokumentami na bieżąco aktualizowanymi.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Stwórz przejrzystą wizualną mapę drogową dzięki prostej funkcji „przeciągnij i upuść”.

Dodawaj, przenoś lub usuwaj zadania w miarę ewolucji planów.

Przypisuj właścicieli i terminy, aby odpowiedzialność stała się częścią cyklu pracy.

Dostosuj swój plan działania do postępów projektu i opinii w czasie rzeczywistym.

Udostępniaj aktualizacje interesariuszom w formacie, który jest łatwy do śledzenia i dostosowania.

✨ Idealne dla: menedżerów produktu, planistów projektów i zespołów kierowniczych zajmujących się opracowywaniem strategicznych planów działania.

👀 Przeczytaj również: Jak wdrożyć techniki wizualnego zarządzania projektami

6. ClickUp Kanban do tworzenia oprogramowania

Pobierz darmowy szablon Zapewnij przejrzystość cyklu pracy programistów, korzystając z szablonu ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania.

Projekty związane z oprogramowaniem są znane ze swojej nieprzewidywalności. W żartach o programistach otrzymujących nieoczekiwane dodatki do zakresu projektu jest trochę prawdy.

Szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania pomaga zespołom wizualizować i zarządzać cyklem pracy poprzez przedstawianie zadań w formie kart, które przechodzą przez kolejne etapy rozwoju. Oferuje konfigurowalne tablice Kanban, umożliwia ustawienie limitów pracy w toku (WIP) i zawiera pulpity nawigacyjne do śledzenia czasu cyklu.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj każdy etap procesu rozwoju dzięki konfigurowalnym tablicom Kanban.

Ustal limity pracy w toku, aby uniknąć zatorów i przeciążenia zespołu.

Usprawnij przyjmowanie zgłoszeń i utrzymuj porządek w jednym cyklu pracy.

Śledź czasy cyklu i monitoruj wydajność zespołu dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym.

Dostosuj priorytety i zarządzaj zadaniami rozwojowymi dzięki przejrzystemu przypisaniu własności i śledzeniu postępów.

✨ Idealne dla: zespołów programistów, testerów jakości i menedżerów produktów oprogramowania zajmujących się śledzeniem zgłoszeń dotyczących funkcji i błędów.

👀 Ciekawostka: Schematy blokowe powstały w przemyśle stalowym. W 1921 roku inżynierowie przemysłowi Frank i Lillian Gilbreth wprowadzili schematy blokowe do mapowania procesów fabrycznych.

7. Szablon ClickUp do planowania sprintów w metodologii Agile

Pobierz darmowy szablon Zapewnij swojemu zespołowi narzędzia do pewnego planowania dzięki szablonowi ClickUp Agile Sprint Planning Template.

Bez solidnego planu nawet najlepsze zespoły mogą stracić koncentrację. Ale nie z szablonem ClickUp Agile Sprint Planning Template. Ten szablon pomaga jasno zaplanować każdy sprint, śledzić zależności i zapewnić wszystkim spójność działań.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Planuj sprinty za pomocą dostosowywalnych tablic, które można dostosować do każdego rozmiaru projektu.

Wizualizuj zadania, zależności i terminy w łatwym do śledzenia widoku osi czasu.

Śledź postęp sprintu od początku do końca dzięki przejrzystym aktualizacjom statusu.

Uzgodnij z interesariuszami cele, osie czasu i alokację zasobów w jednej wspólnej przestrzeni.

Szybko dostosowuj plany i priorytety na podstawie opinii lub zmieniających się potrzeb.

✨ Idealne dla: zespołów Scrum, kierowników projektów Agile i zespołów programistów realizujących iteracyjne cykle sprintów.

8. Szablon tablicy projektowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj każdy sprint i śledź zależności dzięki szablonowi ClickUp Agile Sprint Planning Template.

Szablon tablicy projektowej ClickUp ułatwia organizowanie koncepcji, udostępnianie materiałów wizualnych i współpracę z zespołem lub klientami bez konieczności ciągłego wymieniania się informacjami. Możesz śledzić każdy etap projektu dzięki niestandardowym statusom, polom niestandardowym i osiom czasu dostosowanym specjalnie do prac projektowych.

Szablon ułatwia również zbieranie opinii, zarządzanie poprawkami i organizowanie wszystkich zasobów kreatywnych w jednym miejscu, co zapewnia płynną pracę zespołową.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Gromadź elementy projektu, szkice i opinie w jednej, uporządkowanej tablicy.

Wizualizuj kreatywne pomysły za pomocą obrazów, wideo i notatek w jednej przestrzeni.

Twórz wspólne obszary robocze, w których Twój zespół może wnosić swój wkład i udostępniać aktualizacje.

Udostępniaj tablice klientom lub interesariuszom w celu szybkiego przeglądu i zatwierdzenia.

Dostosuj cykle pracy do procesu twórczego swojego projektu.

✨ Idealne dla: zespołów projektowych, agencji kreatywnych i zespołów międzyfunkcyjnych zarządzających zasobami projektowymi i opiniami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: zespołom, które chcą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, ClickUp Brain MAX oferuje zaawansowane funkcje, takie jak: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint i wszystkie aplikacje połączone, aby dokonać lokalizacji plików, dokumentów i załączników bez opuszczania cyklu pracy — nie musisz już przełączać się między zakładkami, aby znaleźć to, czego potrzebujesz.

Użyj funkcji Talk to Text , aby aktualizować statusy zadań, tworzyć nowe elementy tablicy lub przydzielać zadania członkom zespołu za pomocą głosu — bez użycia rąk, podczas spotkań lub przeglądania aktualizacji projektów.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, w jednym kontekstowym obszarze roboczym, który rozumie strukturę Twojej tablicy, cykle pracy zespołu i historię projektów. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — sztuczną inteligencję, która doskonale zna Twoje projekty. Porzuć rozproszone narzędzia AI. Wykorzystaj swój głos, aby generować automatyzacje tablic, wypełniać szablony rzeczywistymi danymi projektowymi i uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi dotyczące statusu projektu.

9. Szablon ClickUp „Getting Things Done”

Pobierz darmowy szablon Wykonuj zadania bez przeciążenia dzięki szablonowi Getting Things Done w ClickUp.

Niekończące się listy zadań do zrobienia w pracy sprawiają, że czujesz, że ciężko pracujesz, ale rzadko robisz postępy. Szablon Getting Things Done (GTD) firmy ClickUp, zainspirowany metodą Davida Allena, pomaga rejestrować, organizować i zarządzać zadaniami w sposób, który pozwala uporządkować myśli.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Gromadź zadania, pomysły i elementy do wykonania na jednej uporządkowanej tablicy.

Sortuj zadania według priorytetu, kontekstu lub projektu dzięki konfigurowalnym widokom.

Podziel duże projekty na mniejsze, łatwiejsze do wykonania kolejne kroki.

Regularnie przeglądaj i aktualizuj zadania, aby być na bieżąco z zobowiązaniami.

Używaj przejrzystych kategorii, takich jak „Następne działania”, „Oczekiwanie” i „Kiedyś”, aby utrzymać płynność cyklu pracy.

✨ Idealne dla: osób i zespołów stosujących metody GTD do rejestrowania zadań, ustalania priorytetów i realizacji.

10. Szablon ClickUp do wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Spraw, aby każdy nowy klient czuł się priorytetem, korzystając z szablonu ClickUp Customer Onboarding Template.

Być może wiele się mówi o tym, że AI zabiera nam pracę, ale jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, czynnik ludzki nadal ma największe znaczenie. 68% firm twierdzi, że personalizacja jest bardzo ważna, a 64% uznaje poprawę jakości obsługi klienta za swój priorytet.

Wszystko zaczyna się od płynnego, przemyślanego procesu wdrażania nowych klientów, dzięki któremu od samego początku czują się oni docenieni. Ten szablon wdrażania nowych klientów pomoże Ci to osiągnąć.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Przeprowadź nowych klientów przez proces wdrażania, korzystając z przejrzystego, krok po kroku procesu.

Śledź zadania, osie czasu i kamienie milowe w jednym wspólnym obszarze roboczym.

Zsynchronizuj działania zespołów ds. sukcesu klienta, sprzedaży i zespołu wsparcia w ramach jednego planu.

Zautomatyzuj działania następcze, aktualizacje i przypomnienia, aby uniknąć pominięcia kolejnych kroków.

Dostosuj proces wdrażania nowych pracowników do potrzeb każdego klienta, zachowując spójność.

✨ Idealne dla: zespołów ds. sprzedaży, powodzenia i obsługi klienta usprawniających procesy wdrażania nowych klientów dla użytkowników.

11. Szablon matrycy selekcji rekrutacyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbuduj zespół, który będzie pasował do Twoich celów i będzie się rozwijał wraz z Tobą, przechodząc na szablon matrycy selekcji rekrutacyjnej ClickUp.

Znalezienie odpowiednich osób do zespołu to nie tylko kwestia CV. Najważniejsze jest, aby każdy kandydat został rzetelnie oceniony pod kątem cech istotnych dla roli. Aby Ci w tym pomóc, szablon matrycy selekcji kandydatów ClickUp pomaga uporządkować proces rekrutacji.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Organizuj i śledź wszystkie podania o pracę na jednej, uporządkowanej Tablicy.

Oceniaj kandydatów na podstawie jasnych kryteriów, takich jak umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Porównaj kandydatów, aby podjąć bardziej obiektywną decyzję.

Usprawnij proces rekrutacji dzięki konfigurowalnym widokom i śledzeniu statusu.

Udostępniaj opinie z zespołem rekrutacyjnym w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco.

✨ Idealne dla: zespołów HR, rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji oceniających kandydatów według ustalonych kryteriów.

👀 Ciekawostka: karteczki samoprzylepne stały się przypadkowymi narzędziami usprawniającymi cykl pracy. Pierwotnie były one nieudanym eksperymentem z klejem, ale znalazły swoje zastosowanie, gdy ludzie zaczęli używać ich do organizowania pomysłów na ścianach.

12. Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień każdy projekt w doświadczenie edukacyjne dzięki szablonowi retrospektywy projektu ClickUp.

Zakończenie projektu to kamień milowy, ale poświęcenie czasu na refleksję nad tym, jak przebiegał, naprawdę pomaga zespołom się rozwijać. Szablon retrospektywy projektu ClickUp zapewnia prosty sposób na spojrzenie wstecz i wyciągnięcie wniosków zarówno z sukcesów, jak i porażek.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zapisz, co się sprawdziło, a co mogło być lepsze.

Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i ustal jasne kroki działania dla przyszłych projektów.

Oceniaj wyniki zespołu w odniesieniu do celów w otwarty i uporządkowany sposób.

Zachęcaj do szczerych opinii i wzmacniaj współpracę poprzez wspólne refleksje.

Dokumentuj zdobyte doświadczenia i najlepsze praktyki, aby wykorzystać je w pracy z zespołem.

✨ Idealne dla: zespołów projektowych, scrum masterów i kierowników zespołów przeprowadzających retrospektywy lub analizy po zakończeniu projektu.

13. Szablon wsparcia IT ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pozwól zespołowi IT skupić się na rozwiązywaniu problemów, a nie na ich sortowaniu, dzięki szablonowi wsparcia IT ClickUp.

Gdy zgłoszenia do działu IT zaczynają się piętrzyć, może to szybko wpłynąć zarówno na Twój zespół wsparcia, jak i na klientów. Szablon wsparcia IT firmy ClickUp zapewnia zespołowi wsparcia prosty i uporządkowany sposób zarządzania zgłoszeniami i szybszego rozwiązywania problemów.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Organizuj zgłoszenia do wsparcia technicznego i śledź ich status na jednej scentralizowanej tablicy.

Przydzielaj zadania i współpracuj z członkami zespołu, aby skutecznie rozwiązywać problemy.

Monitoruj postępy, terminy i aktualizacje klientów dzięki przejrzystej widoczności.

Zautomatyzuj rutynowe aktualizacje i przypomnienia, aby uniknąć pominięcia ważnych zgłoszeń.

Przechowuj przeszukalne zapisy poprzednich zgłoszeń, rozwiązań i opinii, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

✨ Idealne dla: zespołów pomocy technicznej IT, wewnętrznych działów wsparcia i menedżerów obsługi klienta zajmujących się śledzeniem zgłoszeń IT.

📚 Przeczytaj również: Jak stworzyć tablicę Agile Scrum do zarządzania projektami

14. Szablon raportu wydatków biznesowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Kontroluj finanse swojej firmy dzięki szablonowi raportu wydatków biznesowych ClickUp.

Jeśli uważasz, że wydatki biznesowe są uciążliwe, spróbuj uporządkować rozproszone rachunki. Szablon raportu wydatków biznesowych ClickUp pomoże Ci uporządkować śledzenie finansów. Możesz łatwo rejestrować, kategoryzować i monitorować wszystkie wydatki biznesowe w jednym uporządkowanym obszarze roboczym.

Ten szablon usprawnia proces zatwierdzania i raportowania, dzięki czemu zarządzanie finansami staje się prostsze i bardziej przejrzyste.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Twórz, aktualizuj i śledź raporty wydatków w jednym wspólnym obszarze roboczym.

Wizualizuj trendy wydatków i identyfikuj obszary, w których można obniżyć koszty.

Monitoruj budżety, prowadź śledzenie zwrotów kosztów i zarządzaj zatwierdzeniami z łatwością.

Uporządkuj dokumentację finansową na potrzeby audytów, raportowania lub prognozowania.

Współpracuj z zespołami finansowymi lub menedżerami w czasie rzeczywistym nad śledzeniem wydatków.

✨ Idealne dla: zespołów finansowych, kierowników działów i kierowników zarządzających projektami monitorujących budżety i wydatki.

15. Szablon kalendarza redakcyjnego bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skup się na pisaniu, a nie na ustalaniu harmonogramu dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego bloga ClickUp.

Twórca zawartości ma dwa pełnoetatowe zadania: tworzenie zawartości i jej organizowanie. To drugie nie powinno być częścią zakresu obowiązków. Dlatego szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog Editorial Calendar Template zapewnia prosty sposób na planowanie pomysłów i śledzenie terminów.

➡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Planuj i organizuj całą zawartość bloga na jednej przejrzystej, dostosowywalnej Tablicy.

Ustalaj terminy, przydzielaj zadania i śledź postępy od szkicu do publikacji.

Współpracuj z autorami, redaktorami i współpracownikami w czasie rzeczywistym.

Zidentyfikuj luki w zawartości i planuj z wyprzedzeniem, aby publikować zawartość w odpowiednim czasie i w spójny sposób.

Monitoruj status postów, zatwierdzenia i opinie w wspólnym cyklu pracy redakcyjnej.

✨ Idealne dla: zespołów ds. zawartości, menedżerów marketingu i blogerów planujących cykle pracy redakcyjnej i terminy.

Podnieś poziom swoich poniedziałków dzięki darmowym szablonom ClickUp

Zarządzanie projektami jest wystarczająco trudne, nie ma sensu tracić czasu na ustawianie tych samych tablic. Zamiast się tym męczyć, dlaczego nie przejść na gotowe szablony?

Szablony tablic Monday.com stanowią dobry punkt wyjścia, jeśli chcesz uprościć ustawienia i szybko rozpocząć pracę.

Jeśli jednak szukasz większej elastyczności i kontroli nad kreatywnością, szablony ClickUp oferują coś ekstra, co z pewnością doceni Twój zespół.

Od planowania projektów i tablic sprintów po cykle pracy związane z wdrażaniem nowych pracowników i kalendarze redakcyjne — ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony, które faktycznie rozwijają się wraz z Twoim zespołem. Gotowy, aby uprościć swoje procesy i zaoszczędzić czas?

✅ Zarejestruj się w ClickUp już teraz!