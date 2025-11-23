Ponad 15 najlepszych szablonów stron internetowych Figma do tworzenia oszałamiających projektów stron internetowych

Każdy projekt strony internetowej zaczyna się od planu. Jednak przy pustym kanwie znalezienie inspiracji i rozpoczęcie pracy może zająć wieki. Później godziny mijają na przerabianiu przycisków i nawigacji. Terminy się przesuwają, ponieważ odbudowujesz te same elementy, a to, co powinno być pracą twórczą, zamienia się w powtarzalną pracę.

Dzięki szablonom stron internetowych Figma nie zaczynasz od zera. Zaczynasz od gotowego projektu.

Od stron docelowych SaaS, które sprzedają, po imponujące portfolio — te szablony stron internetowych Figma zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko projektować i skalować responsywne strony internetowe.

Czym są szablony stron internetowych Figma?

Szablony stron internetowych Figma to gotowe układy stron internetowych stworzone w Figma, narzędziu do projektowania i współpracy w chmurze. Każdy szablon zazwyczaj zawiera elementy, takie jak paski nawigacyjne, siatki, przyciski, formularze i systemy typograficzne, które są zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie responsywnego projektowania.

Ponieważ można je w pełni edytować w Figma, możesz dostosować te szablony do tożsamości swojej marki i potrzeb projektu bez konieczności tworzenia ich od podstaw. Szablony stron internetowych Figma zostały również stworzone z myślą o współpracy. Zespoły mogą udostępniać, komentować i modyfikować projekty w czasie rzeczywistym, a programiści mogą pobierać zasoby i CSS bezpośrednio z Figma, gdy nadejdzie czas tworzenia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: użyj szablonu jako podstawy, a następnie zapisz swoją niestandardową wersję jako bibliotekę projektów udostępnianą. Dzięki temu każdy projekt będzie od samego początku zgodny z wytycznymi Twojej marki.

Najlepsze szablony stron internetowych w skrócie

Oto krótka tabela podsumowująca szablony Figma i ClickUp do wprowadzania produktów na rynek, wymienione w tej liście bloga:

Szablony stron internetowych Figma

Przy tak wielu opcjach dostępnych w społeczności Figma i innych bibliotekach trudno jest zdecydować, które szablony są warte Twojej uwagi. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz przeglądać setek plików. Zrobione zostało za Ciebie.

Poniżej znajdziesz najlepsze szablony stron internetowych Figma w kluczowych kategoriach, takich jak strony docelowe, portfolio, SaaS, e-commerce, blogi i pulpity nawigacyjne. Każdy szablon zawiera gotowe do użycia układy i komponenty, które można dostosować do swojej marki.

1. Minimalistyczny szablon strony docelowej

Szablon Minimal Landing Page Template łączy zakończony układ strony docelowej z gotowym do użycia systemem projektowania. Oprócz nagłówka hero, logo klienta, najważniejszych usług, referencji i wezwań do działania zawiera on skale typograficzne, warianty przycisków, tokeny kolorów i zestawy ikon.

Ma przejrzystą strukturę komponentów, w której warstwy mają dobrze zdefiniowane etykiety i są uporządkowane za pomocą funkcji Auto Layout, dzięki czemu można aktualizować zawartość bez naruszania projektu.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skróć czas ustawień dzięki gotowym sekcjom i komponentom wielokrotnego użytku.

Zachowaj spójność marki dzięki wbudowanemu przewodnikowi stylistycznemu.

Dzięki elastycznym układom można je dostosować do różnych branż.

🔑 Idealne dla: agencji i firm, które potrzebują gotowej strony docelowej i systemu projektowego, który można wykorzystać w przyszłych projektach.

2. Kolekcja zestawów stron docelowych

Bezpłatna kolekcja zestawów stron docelowych zawiera 13 szablonów stron docelowych dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, z wsparciem kompleksowego systemu projektowania. Zawiera 7 zestawów ikon, zestaw flag, ponad 10 projektów stopek, ponad 250 globalnych stylów oraz ponad 100 komponentów i wariantów.

Wszystko jest uporządkowane, dzięki czemu można szybko łączyć sekcje i zachować spójność na wielu stronach.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wykorzystuj elementy w różnych projektach zamiast tworzyć je od nowa.

Stwórz niestandardowe stopki i sekcje, aby dopasować układy do różnych branż.

Szybko skaluj swoje działania, obsługując wiele witryn klientów lub kampanii.

🔑 Idealne dla: freelancerów i zespołów produktowych, którzy muszą szybko tworzyć wiele stron docelowych, zachowując spójność projektu.

3. Szablon strony internetowej portfolio programisty SinanTokmak

Szablon strony internetowej SinanTokmak Web Developer Portfolio Website Template autorstwa Johanna Leona zawiera 12 gotowych stron internetowych w 4 responsywnych rozmiarach ekranu, co ułatwia stworzenie profesjonalnej witryny internetowej, która działa na każdym urządzeniu. Plik zawiera przejrzyste style, komponenty wielokrotnego użytku oraz w pełni automatyczną strukturę układu, która zapewnia spójność i łatwą personalizację.

Możesz użyć funkcji dla swojej biografii, umiejętności, projektów i wpisów na blogu w spójnym układzie, który podkreśla zarówno Twoją pracę, jak i osobowość.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z układów blogów i studiów przypadków, aby opowiedzieć historię swojej pracy.

Zaoszczędź czas na ustawieniach dzięki CV, portfolio i blogowi w jednym profesjonalnym projekcie.

Zaprojektuj portfolio lub lekką stronę internetową dostosowaną do swoich potrzeb.

🔑 Idealne dla: freelancerów i projektantów, którzy chcą mieć portfolio podkreślające ich osobistą markę w przejrzystym, nowoczesnym formacie.

👀 Czy wiesz, że... Kreatory stron internetowych oparte na AI mogą pomóc zmniejszyć współczynnik odrzuceń średnio o 15%, a prawie 90% najwyżej ocenianych stron internetowych korzysta z tych narzędzi w celu optymalizacji wydajności, SEO lub zawartości.

4. Szablon projektu portfolio Bentolio

Szablon projektu portfolio Bentolio to eleganckie, jednostronicowe portfolio osobiste oparte na układzie Bento Grid, trendzie projektowym znanym z przejrzystych bloków i wysoce wizualnej narracji.

Każda sekcja jest podzielona na modułowe sekcje, które można wykorzystać do podkreślenia projektów, umiejętności, danych kontaktowych lub danych osobowych w sposób przejrzysty wizualnie. Projekt skupia się na przejrzystości i równowadze, oferując przyjazną dla użytkownika obsługę przewijania, która sprawdzi się w przypadku kreatywnych profesjonalistów.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zamień kafelki, aby zmienić układ siatki bez konieczności przerabiania całej strony.

Zaprezentuj swój widok umiejętności i projektów, bez konieczności niekończącego się przewijania lub przechodzenia między stronami.

Uzyskaj gotowe obszary robocze dla sekcji takich jak Strona główna, Projekty, O nas, Kontakt, Blog.

🔑 Idealne dla: twórców, którzy chcą mieć portfolio oparte na wizualizacji, które jest lekkie, łatwe w utrzymaniu i natychmiast zapada w pamięć.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nawet najlepsze szablony nie zastąpią ustrukturyzowanego planu projektu. Połączenie szablonów Figma z oprogramowaniem do zarządzania projektami stron internetowych gwarantuje, że Twoje wysiłki projektowe są wspierane przez harmonogramy i zarządzanie zakresem.

5. Szablon strony internetowej SaaS i aplikacji

Szablon strony internetowej SaaS & App Template został stworzony specjalnie dla platform SaaS, firm tworzących aplikacje i dostawców usług IT. Otrzymujesz wiele wariantów strony głównej oraz elastyczną bibliotekę komponentów opartą na systemie siatki Bootstrap. Plik jest w pełni warstwowy i uporządkowany, co pozwala na szybką edycję i niestandardowe dostosowywanie poprzez mieszanie i dopasowywanie elementów.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wykorzystaj wykresy, pulpity nawigacyjne i sekcje z referencjami, aby zapewnić wsparcie narracji ukierunkowanej na konwersję.

Zmieniaj kolejność sekcji, aby projektować strony poświęcone premierom, studiom przypadków lub eksperymentom cenowym.

Uzyskaj opcje strony głównej dla rozwoju SaaS, od prezentacji produktów po plany subskrypcji.

🔑 Idealne dla: start-upów SaaS i twórców aplikacji, którzy potrzebują zoptymalizowanej pod kątem konwersji strony docelowej, aby zaprezentować swoje produkty.

6. Szablon strony internetowej Singular SaaS

Zaprojektowany z myślą zarówno o projektowaniu, jak i rozwoju, szablon strony internetowej Singular SaaS oferuje responsywne bloki, komponenty zestawu UI oraz układy dostosowane do urządzeń mobilnych, dzięki czemu można go łatwo dostosować do stron docelowych lub prezentacji aplikacji.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Szybko twórz unikalne strony dzięki bibliotece bloków typu „przeciągnij i upuść”.

Korzystaj z wbudowanych animacji i zatwierdzonego przez W3C kodu HTML/CSS do rzeczywistych zastosowań, a nie tylko do tworzenia makiet.

Zachowaj spójność projektów dzięki funkcjom Smart Layout i kolorowej typografii.

🔑 Idealne dla: start-upów SAAS, zespołów produktowych i agencji marketingowych, które potrzebują rozwiązania od projektu do kodu.

7. Szablon interfejsu użytkownika strony internetowej bloga AI (ciemny motyw)

Szablon interfejsu użytkownika strony internetowej AI Blog to ciemny motyw przeznaczony dla wydawców zajmujących się sztuczną inteligencją i technologią. Zawiera układy stron głównych, wiadomości, wpisów na blogu, podcastów, zasobów i stron kontaktowych z perfekcyjną typografią i responsywnymi układami automatycznymi. Ciemna paleta nadaje stronie nowoczesny, profesjonalny charakter, który jest przyjemny dla oczu i idealny do długich sesji czytania.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Rozwijaj swoją platformę dzięki gotowym stronom przeznaczonym na blogi, podcasty, aktualności i zasoby.

Zadbaj o spójne wrażenia podczas czytania dzięki trzem responsywnym rozmiarom ekranu.

Skorzystaj z wbudowanego systemu wyszukiwania dostosowanego do zawartości związanych z technologią i / AI.

🔑 Idealne dla: autorów tekstów technicznych i badaczy AI, którzy chcą mieć bogaty w zawartość blog o nowoczesnej, ciemnej estetyce.

📮 ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje rozwój umiejętności jako jeden z najbardziej interesujących ich przypadków zastosowania AI. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla stron internetowych za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach im więcej informacji AI posiada na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, AI ClickUp doskonale się w tym sprawdza. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może polecić konkretne kroki, a nawet łatwo wykonać zadania, takie jak tworzenie fragmentów kodu.

8. MetaBlog – wielofunkcyjny szablon bloga

Wszechstronny szablon bloga MetaBlog łączy przejrzysty układ z elastycznością. Oferuje zarówno ciemny, jak i jasny motyw, dzięki czemu można wyświetlić podgląd i zaprojektować dwie identyfikacje wizualne. Szablon jest zgodny z metodologią Atomic Design, co oznacza, że każdy przycisk, karta i sekcja mogą być ponownie wykorzystane.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj przejrzystą typografię i zrównoważoną przestrzeń białą dzięki sekcjom przeznaczonym na zdjęcia główne, karty blogowe, posty funkcyjne itp.

Korzystaj z komponentów wielokrotnego użytku, takich jak przyciski, karty, nagłówki i stopki, aby uzyskać spójny projekt.

Łatwo przekształcaj projekty do formatu HTML/Webflow, zachowując przejrzystość przestrzeni i układu.

🔑 Idealne dla: twórców zawartości, którzy chcą uruchomić blogi z komponentami projektowymi wielokrotnego użytku, które nie ograniczają ich do jednego stylu.

9. Szablon strony internetowej sklepu internetowego z meblami

Szablon eCommerce dla sklepu z meblami zawiera stronę docelową, siatkę sklepu, strony szczegółów produktów, koszyk, kasę, tabele porównawcze, a nawet blog z poradami dotyczącymi stylizacji. Projekt wykorzystuje delikatną, neutralną paletę kolorów, która skupia uwagę na fotografiach produktów, dzięki czemu idealnie nadaje się do prezentacji elementów wystroju wnętrz i stylu życia.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj gotowy projekt pełnego przepływu e-commerce (sklep → koszyk → realizacja zamówienia).

Wykorzystaj przejrzyste układy, w których najważniejsze są zdjęcia, aby zwrócić uwagę na fotografię mebli i wystroju wnętrz.

Zbuduj autorytet i inspirującą zawartość wraz ze swoim sklepem dzięki układowi bloga lifestyle'owego.

🔑 Idealne dla: Małych marek meblowych i projektantów wnętrz, którzy szukają gotowego do uruchomienia sklepu internetowego o nowoczesnej estetyce, w której najważniejszy jest wygląd.

⌛ Wskazówka pozwalająca zaoszczędzić czas: Cykl pracy tworzenia stron internetowych rzadko przebiega liniowo. Od zbierania wymagań i iteracji projektowych po recenzje interesariuszy i przekazywanie projektów do realizacji — ciągłe zmiany mogą być czasochłonne i chaotyczne. Połączenie możliwości sztucznej inteligencji i automatyzacji pomaga w automatycznym przypisywaniu zadań, przekazywaniu opinii odpowiedniemu zespołowi oraz wyzwalaniu procesu zatwierdzania, gdy projekt jest gotowy do przeglądu. Obejrzyj to wideo, aby uwolnić zespoły od obciążeń administracyjnych i zaoszczędzić nawet 26 godzin tygodniowo.

10. Szablon strony internetowej do subskrypcji newslettera

Szablon strony internetowej Newsletter Subskrypcja Website Template jest przeznaczony dla platform, które koncentrują się na tworzeniu i zarządzaniu biuletynami informacyjnymi. Spójne użycie odważnej zielonej palety kolorów w połączeniu z czystą typografią i lekkimi ilustracjami 2D nadaje mu świeży i przystępny wygląd. Chociaż może być konieczne wprowadzenie pewnych poprawek w projekcie (np. usunięcie dodatkowych cieni), jego minimalistyczna i funkcjonalna struktura ułatwia dostosowanie.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Obejmują one całą ścieżkę użytkownika, od logowania i subskrypcji po rozliczenia i kanały informacyjne.

Wybierz spośród wielu szablonów przeznaczonych do tworzenia serwisów informacyjnych, blogów, ankiet, opinii i nie tylko.

Zastąp ilustracje zastępcze i zmień kolory, czcionki oraz układy, aby dopasować je do swojej marki.

🔑 Idealne dla: małych firm i twórców, którzy chcą prowadzić model biuletynu oparty na subskrypcji.

11. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania zadaniami

Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania zadaniami zapewnia nowoczesny system zarządzania zadaniami, w którym nacisk położono na przejrzystość i użyteczność. Zawiera tablice Kanban, wieloetapowe przepływy zadań oraz zintegrowane panele komunikacyjne. Projekt charakteryzuje się jasną, minimalistyczną estetyką z kolorowymi etykietami oznaczającymi priorytety i statusy.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Korzystaj z modułowych kart zadań, które zawierają komentarze, tagi i załączniki, aby zaprezentować rzeczywisty przebieg pracy.

Wypróbuj różne wzorce nawigacji (pulpit nawigacyjny, projekty, zadania, wiadomości, użytkownicy), aby odzwierciedlić popularne aplikacje zwiększające wydajność.

Połącz przejrzysty system typograficzny z kontrastowymi akcentami kolorystycznymi, aby długie sesje pracy były przyjemniejsze dla oczu.

🔑 Idealne dla: Projektantów prezentujących prototypy, które muszą wyglądać profesjonalnie, a jednocześnie odzwierciedlać rzeczywiste funkcje współpracy.

12. Aplikacja internetowa – szablon pulpitu nawigacyjnego i narzędzia oceny zrównoważonego rozwoju

Dla organizacji, które muszą śledzić i raportować inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, ten szablon aplikacji internetowej dotyczącej zrównoważonego rozwoju zapewnia gotowy do użycia pulpit, który pozwala wizualizować postępy i łatwo generować raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zawiera pulpity nawigacyjne dotyczące zarządzania, łańcucha dostaw, zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego, a także interaktywne narzędzia oceny. Funkcje projektowe, takie jak punktacja oparta na domenach, wskaźniki dojrzałości i panele śledzenia postępów, sprawiają, że jest on praktyczny w przypadku korporacyjnego raportowania ESG (środowiskowego, społecznego i dotyczących zarządzania).

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Symuluj prawdziwe oceny korporacyjne, z zakresami punktacji i praktycznymi spostrzeżeniami.

Dodaj elementy wizualne raportowania, takie jak skale, wskaźniki oznaczone kolorami i uporządkowane tabele, dzięki którym Twój raport będzie gotowy do prezentacji na posiedzeniu zarządu.

Dostosuj narzędzie oceny i elementy pulpitu nawigacyjnego do różnych wskaźników zrównoważonego rozwoju lub KPI.

🔑 Idealne dla: konsultantów ESG i specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, którzy potrzebują profesjonalnego sposobu prezentacji danych dotyczących wyników i śledzenia postępów projektów w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju.

🌟 Bonus: Tworzenie stron internetowych to trudna sprawa. Bez inteligentnego, scentralizowanego narzędzia wymagania klientów, dyskusje dotyczące projektu, komentarze Figma, opisy szkieletów itp. są przechowywane w oddzielnych narzędziach, co prowadzi do niejasności i opóźnień. ClickUp Brain MAX wprowadza spokój w tym chaosie. Może: Zamień długie, skomplikowane wątki e-mail zawierające wszystkie wymagania klienta na jasne, uporządkowane zadania.

Twórz mapy witryn z alternatywnymi wersjami dla różnych ścieżek użytkowników i konwencjami nazewnictwa stron przyjaznymi dla SEO.

Automatycznie przenoś zadania między statusami, powiadamiaj zespoły o wysłaniu zasobów do przeglądu i generuj regularne raporty z postępów dla interesariuszy. Łączy dane i cykle pracy w różnych systemach i pozwala zarządzać całym procesem z jednego pulpitu nawigacyjnego. Oto jak to wygląda w praktyce ⬇️

13. Szablon strony internetowej dla firm i coachów

Szablon strony internetowej Business and Coaching Website Template jest przydatny zwłaszcza dla dostawców usług, którzy chcą w elegancki sposób przyciągać, informować i przekonywać potencjalnych klientów. To, co czyni go wyjątkowym, to zawartość ustrukturyzowanej strony sprzedażowej i przepływ webinaru, dzięki czemu nie tylko prezentujesz swoje usługi, ale także budujesz ścieżkę, która skłania potencjalnych klientów do rezerwacji lub zakupu.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z gotowych stron do webinarów i powtórek, oszczędzając czas podczas ustawiania warsztatów online lub wydarzeń na żywo.

Skorzystaj z wbudowanego projektu strony sprzedażowej, który koncentruje się na perswazji, aby zwiększyć konwersję.

Zrównoważ branding osobisty z prezentacją usług dzięki prostej, ale skutecznej strukturze projektu.

🔑 Idealne dla: trenerów biznesowych i życiowych, którzy chcą stworzyć profesjonalną stronę internetową, aby zaprezentować swoje usługi i opinie klientów.

14. Szablon strony internetowej dla organizacji pozarządowej

Ten szablon strony internetowej dla organizacji pozarządowej to przejrzysty i funkcjonalny system projektowania dla organizacji non-profit i charytatywnych. Zawiera 8 ustrukturyzowanych układów stron, w tym stronę główną, stronę darowizn, wydarzenia, blog, media i wiele innych, dzięki czemu stanowi gotową do użycia podstawę dla ważnych spraw. Projekt zapewnia równowagę między dostępnością a wiarygodnością dla organizacji opierających się na darowiznach i wsparciu społeczności.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj przewodnik stylistyczny i komponenty wielokrotnego użytku, zapewniające spójność wszystkich stron.

Wykorzystaj przejrzystą typografię i obrazy, aby na pierwszy plan wysunąć narrację i przejrzystość oraz zbudować zaufanie darczyńców.

Dostosuj gotowe strony do wydarzeń i mediów, aby zaprezentować inspirujące historie bez konieczności zaczynania od zera.

🔑 Idealne dla: organizacji charytatywnych, organizacji pozarządowych, inicjatyw dotyczących niepełnosprawności i dostępności, organizacji oddolnych lub wszelkich projektów skupiających się na dobru społecznym i zbieraniu funduszy.

15. Szablon strony internetowej kawiarni

Szablon strony internetowej Cafe został stworzony z myślą o lokalach gastronomicznych, które chcą przekazać smak i gościnność poprzez design. Zawiera 3 unikalne układy strony głównej i ponad 12 stron wewnętrznych obejmujących menu, rezerwacje, wydarzenia, biografie zespołu i sekcje bloga. Wyrazista typografia i układy z naciskiem na obrazy ułatwiają zaprezentowanie popisowych dań, promocji lub specjałów szefa kuchni.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z gotowych struktur do rezerwacji, które ułatwią przekształcenie odwiedzających w gości restauracji.

Wyróżnij zdjęcia potraw dzięki dedykowanym stronom menu i galerii, które pomagają restauracjom natychmiast wzbudzić apetyt klientów.

Łatwo dostosuj je do kawiarni, pasków, piekarni i ekskluzywnych restauracji, które potrzebują zarówno prostoty, jak i głębi.

🔑 Idealne dla: właścicieli kawiarni, którzy chcą mieć dobrze zaprojektowaną stronę internetową, aby zaprezentować swoje miejsce, menu, atmosferę, zespół i szczegóły dotyczące rezerwacji.

16. Szablon projektu strony internetowej wypożyczalni samochodów

Szablon strony internetowej poświęconej wynajmowi samochodów doskonale oddaje ścieżkę użytkownika, łącząc przejrzystą grafikę z intuicyjnym przepływem rezerwacji, ułatwiając znalezienie i rezerwację pojazdu. Koncentruje się na przejrzystości i konwersji, zawierając dedykowane strony do przeglądania modeli samochodów, porównywania cen i dokonywania rezerwacji zakończonych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z gotowych przepływów rezerwacji, aby ułatwić wizualizację procesu wynajmu i jeszcze bardziej uprościć niestandardowe dostosowywanie.

Dodaj tabele porównawcze modeli pojazdów, cen i kluczowych funkcji, aby pomóc użytkownikom w szybszym i pewniejszym dokonywaniu wyborów.

Podkreśl elementy budujące zaufanie klientów, takie jak recenzje, często zadawane pytania, zasady i wystarczająca ilość przestrzeni na zdjęcia, aby uzyskać jak największy efekt.

🔑 Idealne dla: wypożyczalni samochodów, start-upów motoryzacyjnych i firm turystycznych, które chcą zwiększyć konwersję online.

Dlaczego warto korzystać z szablonów stron internetowych Figma?

Szablony stron internetowych Figma dają Ci ogromną przewagę, pozwalając pominąć fazę pustego obszaru roboczego i od razu przejść do prawdziwej pracy projektowej. Zamiast od nowa tworzyć przyciski, siatki, układy i nawigację, zaczynasz od dopracowanej, gotowej do edycji podstawy, która jest zgodna z najlepszymi praktykami nowoczesnego UI/UX.

Oto dlaczego zespoły polegają na szablonach Figma:

Oszczędzaj czas dzięki gotowym komponentom, sekcjom i responsywnym systemom.

Zachowaj spójność wszystkich stron dzięki stylom udostępnianym i elementom wielokrotnego użytku.

Współpracuj szybciej , dzięki udostępnianiu plików, komentowaniu, recenzowaniu i wprowadzaniu zmian w czasie rzeczywistym.

Przejście na wykończenie dzięki uporządkowanym warstwom, tokenom i specyfikacjom, z których programiści mogą korzystać od razu.

Zmniejsz liczbę błędów projektowych dzięki standardowym odstępom, typografii i dostępności zgodnym z normami branżowymi.

✨ Sposób na zwiększenie wydajności: używaj szablonów Figma wraz z udostępnianą biblioteką komponentów, aby ułatwić aktualizacje wielu projektów. Dodatkowo możesz skorzystać z listy kontrolnej uruchomienia strony internetowej, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte.

Co sprawia, że szablon strony internetowej Figma jest świetny?

Dobry szablon strony internetowej Figma daje swobodę dostosowywania układów, zachowując jednocześnie spójność użyteczności i jakości projektu na każdej stronie. Powinien również zapewnić zespołom przewagę, nie ustalając limitów dla niestandardowych dostosowań do unikalnych potrzeb marki. Podstawowe wskaźniki jakości:

Responsywne układy dostosowane do komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń mobilnych.

Komponenty wielokrotnego użytku (przyciski, paski nawigacyjne, karty, okna dialogowe, formularze), które skalują się wraz z rozwojem Twojej witryny.

Przejrzysta organizacja plików dzięki jasnym nazwom, automatycznemu układowi i spójnym przestrzeniom.

Skalowalne tokeny projektowe dla typografii, kolorów, systemów siatek i cieni.

Projektowanie z naciskiem na dostępność (czytelny typ czcionki, kontrast, odstępy, hierarchia elementów)

Rodzaje szablonów:

Wybierz odpowiedni szablon w zależności od tego, co tworzysz:

Szablony stron docelowych : nastawione na konwersję, idealne do premier i kampanii

Szablony portfolio : prezentacje projektów, studia przypadków, biografie i układy hero.

Szablony e-commerce : siatki produktów, przepływy koszyka, realizacja transakcji i filtry

Szablony SaaS/startup : tabele cenowe, sekcje funkcji, referencje, pulpity nawigacyjne

Szablony blogów/zawartości : karty kategorii, układy artykułów, wrażenia z czytania

Szablony pulpitów nawigacyjnych i aplikacji internetowych: interfejs użytkownika do analizy danych, karty, tabele, panele administracyjne

Wybierając odpowiedni typ szablonu na początku, znacznie skracasz czas iteracji i dostosowujesz projekt do celu swojej strony internetowej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: przed użyciem szablonu zawsze sprawdź organizację plików. Na przykład dobrze skonstruowany szablon będzie zawierał elementy, takie jak przyciski i nagłówki, ustawione za pomocą funkcji Auto Layout i spójnych nazw (btn/primary, btn/secondary).

Ograniczenia związane z używaniem Figma do tworzenia szablonów stron internetowych

Szablony Figma stanowią dobry punkt wyjścia, ale nie są zakończonym rozwiązaniem do tworzenia działającej strony internetowej. Oto kilka limitów, o których należy pamiętać:

Tylko projekt, nie gotowy do wdrożenia: Szablony Figma zapewniają strukturę, elementy wizualne i wzorce interfejsu użytkownika. Nie zawierają jednak działającego kodu. Nadal będziesz musiał przekazać projekt programiście lub skorzystać z kreatora stron internetowych, aby nadać mu funkcjonalność.

Dostosowanie wymaga umiejętności: Szablony pozwalają zaoszczędzić czas, ale dopasowanie ich do Twojej marki wymaga solidnej znajomości narzędzi Figma. Bez wiedzy z zakresu projektowania możesz skończyć z niedopasowaną typografią, problemami z odstępami lub zepsutymi układami.

Uwagi dotyczące wydajności: Niektóre szablony zawierają duże, szczegółowe elementy, które mogą sprawić, że pliki Figma będą ciężkie i powolne w obsłudze, zwłaszcza w środowiskach współpracy.

Nie jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania projektami: Figma nie posiada funkcji umożliwiających planowanie kampanii, śledzenie wyników, zarządzanie ośmioma czasami i monitorowanie wydajności.

Alternatywne szablony stron internetowych Figma

Szablony Figma zajmują się kreatywną stroną projektowania stron internetowych, ale nie rozwiązują większego wyzwania: zarządzania wszystkim, co dzieje się wokół projektu.

ClickUp oferuje zestaw szablonów przeznaczonych dla stron internetowych, które uzupełniają Figma, umożliwiając kompleksowe zarządzanie projektami stron internetowych.

Tablice ClickUp świetnie nadają się do prowadzenia wirtualnych dyskusji na temat projektów i zbierania opinii, a funkcje automatyzacji ClickUp zmniejszają nakłady administracyjne związane z ręcznym wysyłaniem projektów od momentu ich daty powstania, przez recenzję, aż po ostateczne zatwierdzenie.

Możesz również połączyć tablice Figma z szablonami zarządzania projektami w ClickUp, automatycznie synchronizując status projektu z listami zadań.

Oto najlepsze szablony ClickUp 👇

Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj uruchomienie swojej kolejnej strony internetowej od początku do końca, korzystając z szablonu planu projektu strony internetowej ClickUp.

Uruchomienie strony internetowej to coś więcej niż tylko projekt. Obejmuje ono strategię, terminy, testy i współpracę. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp przekształca ten złożony proces w uporządkowany i możliwy do śledzenia cykl pracy, dzięki czemu Twój zespół może przejść od koncepcji do uruchomienia bez pominięcia żadnego elementu.

Zamiast zaczynać od zera, ten szablon zapewnia gotowy plan projektu z listami i widokami dla każdego etapu tworzenia strony internetowej, od wczesnych badań po ostateczne wdrożenie. W jednym miejscu możesz przypisywać właścicieli, ustalać terminy, śledzić budżety i monitorować postępy na każdym etapie.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaplanuj każdy etap uruchomienia strony internetowej w jednym miejscu, grupując zadania od badań po rozwój, jednocześnie śledząc oś czasu i budżet w czasie rzeczywistym.

Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby błyskawicznie dostosować terminy, zależności i kamienie milowe oraz skoordynować działania zespołów międzyfunkcyjnych w zakresie terminów.

Zrównoważ obciążenie pracą w widoku Obciążenie pracą , aby zidentyfikować członków zespołu, którzy mają zbyt wiele lub zbyt mało zadań, i ponownie rozdzielić zadania, zanim pojawią się opóźnienia.

Śledź wydatki za pomocą Cost Trackera, aby porównać szacunkowe i rzeczywiste koszty na poszczególnych etapach oraz kontrolować budżet.

🔑 Idealne dla: zespołów uruchamiających nowe strony internetowe lub przeprojektowujących istniejące, które potrzebują przejrzystej struktury do zarządzania zadaniami, budżetami i zatwierdzeniami w jednym miejscu.

2. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj każdy etap twórczy i dotrzymaj terminów dzięki szablonowi planu projektu strony internetowej ClickUp.

Po zaplanowaniu całego projektu strony internetowej w poprzednim szablonie, przyjrzyjmy się bliżej jednej z najważniejszych faz, czyli etapowi projektowania.

Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp zapewnia kreatywnym zespołom przestrzeń do planowania, projektowania i przeglądania wszystkich elementów projektu, od szkiców po ostateczne układy. Dzięki tylko dwóm podstawowym widokom: lista i tablica, cykl pracy projektowania stron internetowych jest prosty i szybki.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel zadania projektowe na łatwe do zarządzania elementy, takie jak makiety, aktualizacje zawartości i opinie klienta w widoku listy , aby zachować uporządkowany i prosty cykl pracy.

Przenoś zadania bez wysiłku między etapami w widoku tablicy , aby usprawnić przeglądy i poprawki.

Priorytetowo traktuj dostawy dzięki wbudowanym flagom i przejrzystym statusom, które podkreślają pilne zmiany i oczekujące zatwierdzenia, aby nic nie umknęło przed uruchomieniem.

🔑 Idealne dla: Projektantów i kreatywnych kierowników projektów, którzy potrzebują prostego i wizualnego sposobu zarządzania zadaniami związanymi z projektowaniem stron internetowych, poprawkami i zatwierdzaniem w ramach szybkiego cyklu produkcyjnego.

3. Szablon projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zamówienia projektowe, opinie i zatwierdzenia w jednej uporządkowanej przestrzeni dzięki szablonowi ClickUp Web Design Template.

Podczas gdy poprzedni szablon skupia się na realizacji pojedynczego projektu strony internetowej, szablon ClickUp Web Design Template jest przeznaczony dla zespołów projektowych zarządzających wieloma stronami internetowymi, takich jak wewnętrzne studio kreatywne lub agencja.

Połączenie pozyskiwania klientów, ustalania priorytetów i obciążenia pracą projektantów w jeden ciągły system, dzięki czemu możesz dostarczać projekty szybciej, nie wyczerpując swojego zespołu.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Scentralizuj wszystkie zlecenia projektowe dzięki wbudowanemu formularzowi zlecenia projektowego , który rejestruje szczegóły projektu i automatycznie tworzy zadania w Twoim obszarze roboczym.

Śledź postępy na tablicy Status projektu , przenosząc zgłoszenia między etapami, takimi jak Projektowanie, Potrzebne informacje, Recenzja klienta i Zatwierdzone, aby zapewnić spójność działań projektantów i klientów.

Priorytetowo traktuj projekty według złożoności i obciążenia zespołu, korzystając z widoków Według złożoności i Możliwości projektanta , aby skutecznie zrównoważyć obciążenie pracą.

Z łatwością skaluj swój cykl pracy dzięki widokowi Nowe zamówienia projektowe, który zapewnia widoczność i możliwość sortowania wszystkich aktywnych i przychodzących projektów.

🔑 Idealne dla: studiów projektowych, freelancerów lub zespołów wewnętrznych zajmujących się projektami, w których zarządzanie informacją zwrotną i alokacją zasobów jest równie ważne jak jakość projektu.

4. Szablon planu projektu przebudowy strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Odśwież swoją stronę internetową, zachowując przejrzystość i pewność siebie od pomysłu do ponownego uruchomienia dzięki szablonowi planu projektu przebudowy strony internetowej ClickUp.

Po omówieniu sposobu planowania i projektowania nowej strony internetowej przejdźmy do przebudowy i iteracji istniejących stron.

Szablon planu projektu przebudowy strony internetowej ClickUp pomaga zespołom w radzeniu sobie ze złożonym procesem aktualizacji istniejących stron internetowych. W przeciwieństwie do innych szablonów, które zawierają pełną listę ustawień, ten szablon koncentruje się na poszczególnych szablonach zadań. Każde działanie związane z przebudową staje się zadaniem wielokrotnego użytku, które można dostosować, powielić i przypisać zespołowi.

Możesz szybko tworzyć zadania, takie jak „Aktualizacja układu strony głównej” lub „Odświeżenie stron produktów”. Przypisz je swojemu zespołowi i śledź postęp w jednym miejscu. Ułatwia to zarządzanie często zmieniającymi się pracami związanymi z przeprojektowaniem.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

W miarę rozwoju projektu możesz ponownie wykorzystywać i edytować zadania związane z przeprojektowaniem, aby zachować elastyczność bez konieczności rozpoczynania od nowa.

Śledź każdy krok procesu przeprojektowywania dzięki wbudowanym widokom, które pozwalają łatwo przenosić zadania z etapu „w trakcie” do „Do sprawdzenia” i „Zakończone”.

Uprość współpracę dzięki podzadaniom, opiniom i załącznikom przechowywanym w jednym miejscu, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco z kolejnymi krokami.

🔑 Idealne dla: zespołów zajmujących się projektowaniem stron internetowych lub marketingiem, które regularnie zajmują się przeprojektowywaniem stron i potrzebują elastycznych i wielokrotnego użytku ustawień do śledzenia zmian i zatwierdzeń.

5. Szablon do tworzenia stron internetowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź kodowanie, kontrolę jakości i wdrażanie w jednym cyklu pracy dzięki szablonowi ClickUp Website Development Template.

Po planowaniu, zaprojektowaniu i przeprojektowaniu strony internetowej, następnym krokiem jest jej stworzenie za pomocą szablonu ClickUp Website Development Template.

Jest to szablon na poziomie folderu. Zapewnia on zakończony obszar roboczy z wieloma listami, tablicami i widokami postępów, które są już skonfigurowane. Znajdziesz tam listy takie jak Backlog i Sitemap, które pomogą Ci zorganizować zadania w całym cyklu rozwoju.

Wbudowany widok tablicy śledzi każdy etap pracy, w tym odkrywanie, przegląd potrzeb, rozwój, testowanie i uruchomienie. Możesz łatwo przełączać się między widokami, sprawdzać, co jest w trakcie realizacji, i monitorować postępy w realizacji poszczególnych funkcji.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz i wdrażaj z pewnością, śledząc zadania programistyczne, aktualizacje kodu i wprowadzanie nowych funkcji w jednej uporządkowanej przestrzeni.

Dzięki wspólnym widokom i spójnym cyklom pracy projektanci, twórcy zawartości, programiści i zarządzanie projektami mogą działać w zgodzie, utrzymując synchronizację zespołu.

Monitoruj postępy i zależności w widoku tablicy i widok listy, aby wcześnie identyfikować wąskie gardła i zapobiegać opóźnieniom.

Powiel swoje niestandardowe ustawienia programistyczne dla przyszłych kompilacji, aby zachować spójne, powtarzalne ustawienia programistyczne.

🔑 Idealne dla: programistów stron internetowych, kierowników ds. inżynierii i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy potrzebują elastycznej struktury do obsługi wszystkiego.

Pozwól agentom ClickUp zarządzać Twoim cyklem pracy w tle Agenci ClickUp pomagają w tworzeniu stron internetowych, monitorując zadania, zależności, zatwierdzenia i terminy. Automatycznie kierują pracą, powiadamiają właścicieli o gotowości projektów lub zasobów, eskalują przeszkody i generują podsumowania postępów, dzięki czemu nic nie zatrzymuje procesu projektowania, tworzenia zawartości i rozwoju. Podczas gdy Twój zespół zajmuje się tworzeniem, agenci zajmują się rutynowymi zadaniami. Agenci ClickUp AI

6. Szablon planu produkcji strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynuj pracę zespołów i osiągaj wszystkie kamienie milowe związane z uruchomieniem strony internetowej, korzystając z szablonu planu produkcji strony internetowej ClickUp.

Po zbudowaniu i przetestowaniu witryny uwaga skupia się na produkcji, gdzie każda aktualizacja na żywo i publikacja zawartości musi przebiegać płynnie. Szablon planu produkcji witryny ClickUp pomaga zespołom zarządzać bieżącymi wydaniami i monitorować zasoby na żywo bez zakłócania działania witryny.

Zostały one zaprojektowane z myślą o zorganizowanej współpracy między programistami, kierownikami projektów, menedżerami zawartości i zespołami ds. kontroli jakości. Dzięki funkcjom takim jak historie użytkowników i oznaczanie priorytetów możesz zarządzać poprawkami błędów, optymalizacją wydajności lub wdrażaniem nowych funkcji, tak jak w przypadku każdego innego produktu.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Planuj, śledź i zatwierdzaj aktualizacje zawartości lub projektu przed ich opublikowaniem, aby każda zmiana przebiegała płynnie i bez błędów.

Grupuj prace według tematów, aby wcześnie wykrywać wąskie gardła i rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na użytkowników.

Utrzymuj stronę gotową do produkcji, zarządzając aktualizacjami w sposób ciągły, aby zawsze ją ulepszać i zapewnić jej stabilność.

🔑 Idealne dla: agencji cyfrowych, zespołów produktowych i menedżerów stron internetowych nadzorujących uruchamianie projektów przez wiele zespołów.

7. Szablon ClickUp do tworzenia stron internetowych

Pobierz darmowy szablon Twórz i zarządzaj każdą stroną internetową w przejrzysty sposób, korzystając z szablonu ClickUp Building Web Pages Template.

Szablon ClickUp Building Web Pages Template jest przydatny do przekształcania mapy witryny w dobrze zorganizowane strony internetowe, dzięki czemu można w uporządkowany sposób planować, projektować i publikować każdą stronę.

Zamiast zarządzać stroną internetową jako jednym dużym projektem, ten szablon skupia się na poszczególnych stronach, które składają się na Twoją witrynę. Wszystko, od szkiców tekstów i opinii dotyczących projektu po linki do stron, znajduje się w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu Twój zespół może współpracować bez zamieszania.

Postępy można przeglądać na wiele sposobów: widok mapy witryny pokazuje połączenia między stronami, a widoki tablicy i listy wyświetlają status każdego zadania w czasie rzeczywistym. Jeśli koordynujesz harmonogramy, widok wykresu Gantta pomaga śledzić wyniki i opóźnienia na oznaczonej kolorami osi czasu.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj wszystkie typy stron, dzieląc je na strony podstawowe, produktowe i stron wsparcia, aby zespoły mogły projektować i rozwijać je równolegle.

Scentralizuj projekty i opinie klientów bezpośrednio w zadaniach, aby przyspieszyć i ułatwić wprowadzanie poprawek.

Efektywnie rejestruj komentarze dzięki statusom takim jak „Wymagana aktualizacja” i „W trakcie przeglądu”, które zapewniają widoczność i porządek w pętlach informacji zwrotnych.

🔑 Idealne dla: agencji poszukujących narzędzia do projektowania stron internetowych, które umożliwia tworzenie wielostronicowych witryn, gdzie każda strona wymaga indywidualnego podejścia.

8. Szablon planera strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień pomysły w uporządkowany plan strony internetowej dzięki szablonowi ClickUp Website Planner Template.

Szablon ClickUp Website Planner zapewnia pełny plan działania dla Twojego projektu internetowego, zamieniając chaotyczny proces angażujący wiele zespołów w przejrzysty, wizualny cykl pracy.

Od pierwszej sesji burzy mózgów po ostateczną weryfikację — każdy etap, od pomysłu po testy, jest dokładnie zaplanowany. Możesz przypisywać poziomy wysiłku i przeglądać pracę z różnych perspektyw ( widok Kanban, Gantt lub oś czasu ), aby zapewnić przewidywalność i płynność realizacji.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wcześnie wykrywaj nierównowagę w obciążeniu pracą dzięki wbudowanym poziomom wysiłku i tagom zespołów, które pokazują, kto ma zbyt wiele zadań, a kto jest dostępny.

Uprość proces oceny projektów, korzystając z przejrzystych etapów statusu, takich jak „Ocena wewnętrzna” i „w trakcie”, aby usprawnić przekazywanie informacji zwrotnych między zespołami.

Wprowadź odpowiedzialność na każdym etapie, przypisując zadania, określając zespoły odpowiedzialne, wymagane zespoły i terminy, aby wyeliminować niejasności i powielanie pracy.

🔑 Idealne dla: menedżerów marketingu, studiów projektowych lub start-upów, które muszą koordynować wiele dziedzin (teksty, projektowanie i rozwój) podczas planowania i tworzenia nowej strony internetowej.

9. Szablon zakresu prac dla strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ jasne oczekiwania i wyniki od pierwszego dnia dzięki szablonowi zakresu prac ClickUp Website Scope of Work Template.

Zanim napisana zostanie pierwsza linijka kodu, każdy projekt strony internetowej wymaga jednej rzeczy: jasności. Szablon zakresu prac ClickUp Website Scope of Work Template stanowi podstawę tego procesu.

Szczegółowa dokumentacja ClickUp pomaga przechowywać wszystkie szczegóły projektu, takie jak cele, wyniki, harmonogramy i koszty, dzięki czemu wszyscy są zgodni co do tego, co jest tworzone i kiedy. Ten kompleksowy dokument dotyczący zakresu prac można połączyć z zadaniami ClickUp, dzięki czemu zespoły pracujące nad modułami projektowymi, tworzeniem zawartości, integracjami i działaniami związanymi z uruchomieniem mogą szybko sprawdzić, co wchodzi w zakres projektu i co wymaga zatwierdzenia.

Ten szablon jest przeznaczony dla zespołów i klientów, którzy chcą uniknąć nieporozumień podczas realizacji projektu.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przedstaw z góry cele, wyniki i ceny, aby jasno ustawić oczekiwania i zapobiec nieporozumieniom w przyszłości.

Dokumentuj wszystkie założenia i zasady kontroli zmian, aby zapewnić spójność działań wszystkich interesariuszy w miarę rozwoju projektu.

Przypisz właścicieli, osie czasu i podział zadań do każdego etapu, aby zapewnić odpowiedzialność i uniknąć niejasności w zakresie obowiązków.

Zachowaj przejrzystość dzięki wbudowanym harmonogramom stawek i tabel kosztów, które zapewniają widoczność budżetów i kontrolę nad wydatkami.

🔑 Idealne dla: agencji, konsultantów i wewnętrznych kierowników projektów, którzy muszą sformalizować umowy i zakres projektów związanych z tworzeniem stron internetowych.

10. Szablon planu projektu migracji strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przenieś swoją stronę płynnie i bezpiecznie dzięki szablonowi planu migracji strony internetowej ClickUp.

Migracja strony internetowej to jeden z najtrudniejszych projektów cyfrowych. Oprócz przeniesienia plików musisz zadbać o link equity i zaufanie użytkowników.

Szablon planu projektu migracji strony internetowej ClickUp pomaga zespołom planować, testować i przeprowadzać migracje w sposób uporządkowany i pewny. Dzieli proces na etapy, dzięki czemu wszystkie zależności i przekierowania są obsługiwane synchronicznie.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Planuj migracje w uporządkowanych etapach z wbudowanymi punktami kontrolnymi i krokami przeglądu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Zabezpiecz wartość SEO i wydajność witryny, śledząc przekierowania, audyty metadanych i zadania testowe w jednym uporządkowanym widoku.

Wcześnie wykrywaj ryzyka dzięki statusom takim jak „Blok” i „W trakcie przeglądu”, które sygnalizują wąskie gardła, zanim wpłyną one na osie czasu.

Połącz zespoły techniczne i nietechniczne w udostępnianym obszarze roboczym, gdzie programiści, specjaliści ds. marketingu i interesariusze mogą na bieżąco koordynować swoje działania.

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych i IT zarządzających przenoszeniem domen, zmianami CMS lub przebudową na dużą skalę.

11. Szablon tablicy ClickUp Sitemap

Pobierz darmowy szablon Wizualnie zaplanuj całą mapę swojej witryny, korzystając z szablonu ClickUp Sitemap Tablica.

Zanim powstają makiety lub modele, każda świetna strona internetowa zaczyna się od przejrzystej mapy witryny.

Szablon ClickUp Sitemap Tablica zapewnia Twojemu zespołowi wizualny sposób planowania struktury witryny, od menu najwyższego poziomu po zagnieżdżone podstrony. Możesz przeciągać i upuszczać elementy oraz zmieniać ich kolejność w czasie rzeczywistym. W ten sposób łatwo jest dostosować przepływ zawartości i ścieżki użytkowników przed napisaniem kodu.

Niezależnie od tego, czy szkicujesz wstępne pomysły, czy finalizujesz zatwierdzoną strukturę strony, tablice ClickUp Whiteboards zapewniają intuicyjny obszar roboczy, w którym możesz przeprowadzać burzę mózgów z zespołem, używać łączników do mapowania ścieżek użytkowników, zapisywać pomysły na karteczkach samoprzylepnych i oznaczać elementy kolorami dla większej przejrzystości wizualnej.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj całą architekturę swojej strony internetowej, aby natychmiast dostrzec brakujące linki i powtarzającą się zawartość.

Współpracuj na żywo z projektantami, programistami i strategami zawartości, korzystając z komentarzy i karteczek samoprzylepnych, aby udoskonalać pomysły w czasie rzeczywistym.

Przeciągaj i upuszczaj elementy w miarę rozwoju projektu, aby zachować przejrzystość związków między stronami i uporządkowaną strukturę.

Przekształć zatwierdzone sekcje mapy witryny w praktyczne zadania, aby połączyć planowanie i realizację bez konieczności ręcznych ustawień.

🔑 Idealne dla: projektantów UX, strategów zawartości i zespołów internetowych, którzy potrzebują prostego, ale skutecznego sposobu na uzgodnienie struktury strony przed jej stworzeniem.

12. Szablon strony docelowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Projektuj i testuj strony o wysokiej konwersji szybciej dzięki szablonowi strony docelowej ClickUp.

Strony docelowe odnoszą sukces, gdy zachowują równowagę między atrakcyjną zawartością, przejrzystym wyglądem i jasnymi wezwaniami do działania. Jednak porównywanie różnych podejść i śledzenie tego, co działa (a co nie), może być kłopotliwe. Zamiast rozproszonych zakładek lub losowych zrzutów ekranu, szablon strony docelowej ClickUp zapewnia scentralizowaną przestrzeń do analizowania wyborów projektowych, stylów kopii i wezwań do działania.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Porównuj wiodące marki, zapisując i analizując ich strony docelowe, aby zbadać wzorce komunikatów i układów graficznych.

Oceń dyskusje dotyczące projektu za pomocą pól punktacji, które obiektywnie oceniają zawartość i użyteczność.

Śledź powtarzające się elementy projektu, takie jak rozmieszczenie przycisków i ton, aby zidentyfikować, co konsekwentnie generuje kliknięcia i konwersje.

Stwórz udostępniane archiwum inspiracji za pomocą ClickUp Dokumenty, gdzie Twój zespół może przechowywać linki i notatki do wykorzystania podczas przyszłych przeprojektowań.

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, projektantów i strategów rozwoju poszukujących praktycznego systemu do analizowania, porównywania i powielania wysokowydajnych stron docelowych.

13. Szablon przepływu użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj i optymalizuj każdą ścieżkę użytkownika dzięki szablonowi ClickUp User Flow Template.

Każde doskonałe doświadczenie związane z produktem zaczyna się od zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy faktycznie z niego korzystają.

Szablon ClickUp User Flow zamienia te niewidoczne podróże w przejrzyste, wizualne mapy, które pokazują każde działanie i wynik na całej drodze. Zamiast zgadywać, gdzie użytkownicy mogą się zgubić, możesz zobaczyć ich ścieżkę krok po kroku. Dzięki temu możesz projektować mądrzejsze i płynniejsze doświadczenia.

🌟 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zamień złożone ścieżki użytkowników w przejrzyste, wizualne schematy blokowe, które każdy może natychmiast zrozumieć.

Wcześnie identyfikuj punkty tarcia, aby udoskonalić ścieżki użytkowników przed uruchomieniem i zapobiec rezygnacjom.

Porównaj alternatywne przepływy (np. realizacja zamówienia jako gość vs. rejestracja), aby znaleźć najbardziej intuicyjne rozwiązanie.

Zsynchronizuj zespoły ds. UX, produktu i rozwoju wokół jednego wspólnego planu, aby ograniczyć wymianę informacji i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

🔑 Idealne dla: projektantów produktów, badaczy UX i programistów, którzy potrzebują praktycznego sposobu na mapę zachowań użytkowników i projektowanie.

Planuj i twórz strony internetowe szybciej dzięki ClickUp

Szablony Figma zapewniają przewagę kreatywną dzięki makietom, zestawom UI i systemom projektowym, które pozwalają zaoszczędzić wiele godzin pracy nad układem. Po połączeniu ich z szablonami stron internetowych ClickUp można szybko przejść od projektu do realizacji. Ponadto wszystko, od planowania zawartości po śledzenie zadań związanych z rozwojem, pozostaje uporządkowane w jednym miejscu.

Ponadto sztuczna inteligencja, automatyzacje i integracje ClickUp zapewniają płynną realizację projektów. Natychmiast przypisują zadania, generują kopie, synchronizują aktualizacje między narzędziami i śledzą postępy bez mikrozarządzania.

Szablony Figma i ClickUp tworzą razem płynną ścieżkę od pomysłu do uruchomienia.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i twórz strony internetowe szybciej i mądrzej.