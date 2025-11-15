Prawdopodobieństwo, że zdarzyło Ci się doświadczyć sytuacji, w której Claude udzielił odpowiedzi, która była poprawna pod względem technicznym, ale była zakończona i nie odpowiadała Twoim oczekiwaniom.

Następnie spędzasz kolejne 10 minut na przeformułowywaniu swojej prośby, mając nadzieję, że tym razem bogowie /AI będą dla Ciebie łaskawi.

Różnica sprowadza się do podpowiedzi Claude AI. Leniwa podpowiedź daje leniwy wynik. Ostre, konkretne podpowiedź sprawia, że narzędzie staje się Twoim najbardziej niezawodnym narzędziem.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się sprawdzonym podpowiedziom Claude AI, abyś już za pierwszym razem uzyskał dokładnie to, czego potrzebujesz.

Jako bonus, przyjrzymy się również, dlaczego ClickUp wyróżnia się jako najlepsza alternatywa dla inżynierii podpowiedzi w zakresie wydajności opartej na AI. 🤩

Czym jest Claude AI?

Claude AI to zaawansowany asystent konwersacyjny AI stworzony przez Anthropic. Pomaga w pisaniu, analizowaniu, kodowaniu, matematyce, badaniach i projektach kreatywnych poprzez proste rozmowy tekstowe.

Ponadto Claude rozumie tekst i obrazy, pisze kod, tworzy zawartość i jasno wyjaśnia złożone tematy. Został zaprojektowany tak, aby był pomocny, dokładny i bezpieczny w użyciu zarówno do zadań osobistych, jak i zawodowych.

Czym są podpowiedzi Claude AI?

Podpowiedzi Claude AI to wiadomości wysyłane do Claude'a, czyli Twoja strona rozmowy. Podpowiedź może być czymkolwiek, od szybkiego pytania po szczegółową prośbę. W ten sposób informujesz Claude'a, w czym potrzebujesz pomocy.

Na przykład „Jaka jest pogoda?” to podpowiedź. Podobnie jak „Przeanalizuj te dane i wyjaśnij trendy”. Twoja podpowiedź może poprosić narzędzie AI o napisanie czegoś, rozwiązanie problemu, wyjaśnienie koncepcji, przejrzenie Twojej pracy lub burzę mózgów.

Każda wiadomość wpisana do Claude'a jest podpowiedzią. Jest to po prostu dane wejściowe, które podajesz, aby rozpocząć lub kontynuować rozmowę.

Czym różni się Claude /AI od ChatGPT?

Oto krótkie porównanie, które pomoże Ci zrozumieć, czym różnią się ChatGPT i Claude pod względem stylu, rozumowania i codziennego użytkowania.

Funkcja Claude AI ChatGPT Programista Anthropic OpenAI Podstawowe podejście Oparta na etycznym rozumowaniu i wrażliwości na kontekst. Zaprojektowany z myślą o elastyczności i dogłębnym rozwiązywaniu problemów. Ton i styl Uprzejmy, wyważony i refleksyjny Konwersacyjny, bezpośredni i kreatywny Siła rozumowania Doskonała w analizowaniu długich lub złożonych tekstów. Skutecznie radzi sobie z abstrakcyjnym rozumowaniem i logiką opartą na wielu krokach. Poziom kreatywności Bądź bardziej ostrożny z oryginalnymi pomysłami Większa swoboda podczas burzy mózgów i zadań narracyjnych Obsługa plików i tekstu Precyzyjnie odczytuje i streszcza długie dokumenty. Działa dobrze z różnymi rodzajami mediów: tekstem, obrazami i kodem. Najlepiej nadaje się do Badania, dokumentacja i pisanie wymagające dużej zgodności z przepisami Praca twórcza, projekty techniczne, i interaktywne rozwiązywanie problemów

🔍 Czy wiesz, że... OpenAI początkowo odmówiło pełnego udostępnienia GPT-2, ponieważ proste podpowiedzi, takie jak „Napisz artykuł o brexicie”, mogły generować całkowicie fałszywe wiadomości polityczne, które brzmiałyby realistycznie, co wywołało obawy przed maszynami rozpowszechniającymi dezinformację.

Jak pisać skuteczne podpowiedzi Claude AI

Wykonaj te proste kroki, aby stworzyć skuteczne podpowiedzi Claude AI.

Krok 1: Bądź jasny i konkretny

Im więcej szczegółów dostarczysz, tym lepiej Claude zrozumie Twoje żądanie.

Zamiast „napisz o marketingu”, powiedz „napisz 300-słowowy wpis na blogu o marketingu e-mailowym dla małych firm”. Podaj, co chcesz, jak długi ma być wpis i dla kogo jest przeznaczony. Niejasne podpowiedzi prowadzą do ogólnych odpowiedzi, które i tak będziesz musiał przepisać.

💡 Porada dla profesjonalistów: Poproś Claude'a, aby „umieścił to w artefakcie, abym mógł śledzić zmiany”, nawet w przypadku analizy tekstu lub podsumowań badań. Następnie możesz powiedzieć „zaktualizuj linię 47” lub „zmień sekcję metodologii”, a Claude dokona precyzyjnej edycji zamiast generować wszystko od nowa. Pozwala to zaoszczędzić tokeny i zachować dobre fragmenty.

Krok 2: Podaj kontekst

Claude działa lepiej, gdy zna kontekst Twojej prośby. Wzmianka o branży, celu, poziomie umiejętności lub celach projektu.

Na przykład, „Wyjaśnij SEO” daje podstawową odpowiedź, ale „Wyjaśnij SEO właścicielowi piekarni, który chce zdobyć więcej lokalnych klientów” daje praktyczne, przydatne porady, które naprawdę można wykorzystać.

Na przykład poprosiliśmy Claude'a o pomoc w ustaleniu naszych priorytetów P1. Oto, co się stało:

Krok 3: Określ format, ton i styl pisania

Twoje preferencje dotyczące formatu wyników mają wpływ na ostateczny rezultat. Poinformuj Claude'a, czy potrzebujesz punktorów, akapitów, tabeli czy kodu. Powiedz, czy chcesz uzyskać profesjonalny, swobodny czy przyjazny ton.

Powiedz „Napisz formalny e-mail do klienta” w porównaniu z „Napisz przyjazną wiadomość do kolegi z zespołu”: ton ma ogromne znaczenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Umieść najważniejsze informacje w niestandardowych tagach XML: muszą one być zawarte lub nie mogą przekraczać 100 słów . Dzięki szkoleniu Claude jest bardzo wrażliwy na strukturę XML, więc zawartość oznaczona tagami jest traktowana priorytetowo nawet w długich podpowiedziach.

Krok 4: Podziel złożone zadania na mniejsze części

Duże projekty przytłaczają zarówno Ciebie, jak i Claude'a. Podziel duże zadania na mniejsze części. Zamiast „Stwórz zakończoną strategię marketingową”, zacznij od „Pomóż mi zidentyfikować mój cel”, a następnie przejdź do „Zaproponuj trzy kanały marketingowe dla tego celu”.

Każdy krok opiera się na poprzednim i zapewnia lepszą jakość wyników.

Krok 5: Korzystaj z przykładów, gdy są pomocne

Pokaż Claude'owi, jak wygląda powodzenie.

Jeśli chcesz uzyskać określony styl pisania, wklej próbkę akapitu. Potrzebujesz konkretnego formatu danych? Udostępnij przykład. Eliminuje to domysły i gwarantuje, że Claude od samego początku spełni Twoje oczekiwania.

💡 Porada dla profesjonalistów: W przypadku złożonych zadań wymagaj „głośnego myślenia”. Zacznij od: „Przed udzieleniem odpowiedzi zapisz swój wewnętrzny proces rozumowania”. Claude dosłownie pokaże swoją pracę, wychwyci własne błędy w trakcie myślenia i wygeneruje radykalnie lepsze wyniki w przypadku łamigłówek logicznych, debugowania kodu lub analizy strategicznej.

Krok 6: Przejrzyj i udoskonal swoje podejście

Pierwsza odpowiedź Claude'a jest punktem wyjścia, a nie produktem końcowym. Jeśli coś jest nie tak, powiedz Claude'owi konkretnie, co należy zmienić: „Uczyń to bardziej zwięzłym” lub „Dodaj więcej szczegółów technicznych”.

Każda rozmowa uczy Cię, co działa, dzięki czemu Twoje przyszłe szablony podpowiedzi AI będą jeszcze lepsze.

🧠 Ciekawostka: Badacze odkryli, że modele LLM zachowują się bardziej spójnie, gdy przypisuje się im osobowość, podobnie jak aktorom improwizującym, którym daje się karty postaci.

Najlepsze podpowiedzi Claude AI dla różnych zastosowań

Oto praktyczne podpowiedzi Claude AI dla różnych użytkowników i celów. Wykorzystaj je jako szablony i dostosuj do swoich konkretnych potrzeb:

Dla programistów

Twórz funkcje Python za pomocą podpowiedzi Claude AI

Napisz funkcję w języku Python, która łączy się z bazą danych PostgreSQL, pobiera wszystkich użytkowników z tabeli „klienci”, obsługuje błędy połączenia za pomocą bloków try-except i zwraca wyniki w postaci listy słowników. Dołącz wskazówki dotyczące typów i ciąg znaków docstring wyjaśniający parametry i wartość zwracaną*. Zdebuguj ten kod JavaScript i wyjaśnij podstawową przyczynę błędu, dlaczego się pojawia, oraz zaproponuj dwa sposoby jego naprawienia: [wklej swój kod]. Wzmianka również o wszelkich zauważonych poprawach wydajności. Utwórz punkt końcowy REST API w węźle z Express do rejestracji użytkowników. Uwzględnij weryfikację e-mail, sprawdzanie siły hasła (min. 8 znaków, jedna cyfra, jeden znak specjalny), haszowanie bcrypt, odpowiednie kody statusu HTTP oraz obsługę prób podania zduplikowanego e-mail. Wyjaśnij różnicę między async/await a promises w JavaScript, używając dwóch przykładów kodu, które robią to samo w obu przypadkach. Skup się na różnicach w czytelności i obsłudze błędów. Powiedz mi, kiedy używać każdego z tych podejść w prawdziwych projektach. Sprawdź to zapytanie SQL pod kątem problemów z wydajnością: [wklej zapytanie]. Wskaż powolne operacje, zaproponuj konkretne indeksy do utworzenia, pokaż zoptymalizowaną wersję i wyjaśnij wpływ każdej z nich. Zbuduj komponent React o nazwie ImageGallery, który przyjmuje szyk URL obrazów jako właściwości, wyświetla responsywną siatkę (trzy kolumny na komputerze stacjonarnym, dwie na tablecie, jedna na telefonie komórkowym), implementuje lazy loading za pomocą Intersection Observer i otwiera lightbox po kliknięciu. Użyj TypeScript i Tailwind do stylizacji. Konwertuj ten punkt końcowy Python Flask na TypeScript za pomocą Express: [wklej kod]. Zachowaj tę samą funkcjonalność, dodaj odpowiednie typy dla żądań i odpowiedzi, użyj async/await i postępuj zgodnie z konwencjami węzłowymi

🧠 Ciekawostka: Wskazówka DAN (2022) była hackiem społecznościowym, który w ciągu 48 godzin stał się globalnym hitem. Jailbreak „Do Anything Now” (Zrób wszystko teraz) rozpoczął się na Reddicie jako żart mający na celu ominięcie filtrów bezpieczeństwa. W ciągu dwóch dni powstało ponad 20 rozgałęzionych wersji i zainspirowało całą falę wskazówek dotyczących roli, które miały na celu obejście instrukcji systemowych.

Dla początkujących

Zrozum koncepcje techniczne dzięki wskazówkom Claude'a

Wyjaśnij AI na podstawie trzech przykładów z życia codziennego (np. rekomendacje Netflixa lub playlisty Spotify). Następnie opisz, czym AI różni się od zwykłych programów komputerowych, używając prostego języka bez terminów technicznych. Nie rozumiem różnicy między pamięcią RAM a pamięcią masową. Wyjaśnij mi tę różnicę za pomocą jasnej analogii, powiedz mi, ile potrzebuję do podstawowego użytkowania (przeglądanie stron internetowych, Netflix, dokumenty Word) i co się stanie, gdy zabraknie mi jednej z tych pamięci. Jestem studentem i zarabiam 800 dolarów miesięcznie na pracy w niepełnym wymiarze godzin. Mój czynsz wynosi 400 dolarów. Pomóż mi zaplanować pozostałe 400 dolarów na jedzenie, transport, rozrywkę i oszczędności. Wyjaśnij zasadę 50/30/20 i pokaż, jak można ją zastosować w mojej sytuacji. Naucz mnie, jak prawidłowo gotować makaron. Omów, ile wody należy użyć, kiedy dodać sól, jak sprawdzić, czy makaron jest zrobiony, oraz trzy największe błędy popełniane przez początkujących. Wyjaśnij, co oznacza termin „al dente” i dlaczego ma to znaczenie. Muszę zrozumieć fotosyntezę przed egzaminem w przyszłym tygodniu. Wyjaśnij ten proces w prostych krokach, tak jakbym nie miał żadnej wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Użyj codziennych porównań i podkreśl trzy kluczowe rzeczy, które muszę zapamiętać. Mam 22 lata i kupuję swój pierwszy samochód. Wyjaśnij mi różnice między samochodem nowym a używanym oraz leasingiem, jakie są ukryte koszty poza ceną (ubezpieczenie, konserwacja, paliwo) oraz pięć sygnałów ostrzegawczych, na które należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu samochodu używanego. Wyjaśnij, jak działają karty kredytowe, uwzględniając oprocentowanie, minimalne płatności i oceny kredytowe. Podaj mi trzy konkretne zasady, których należy przestrzegać, aby nie popaść w długi. Wyjaśnij, czym jest kredyt hipoteczny, posługując się przykładem domu o wartości 200 000 $a. Wyjaśnij, czym są zaliczki, oprocentowanie, miesięczne raty i co muszę przygotować przed złożeniem wniosku.

ClickUp Insight: 33% osób nadal uważa, że wielozadaniowość równa się wydajność. W rzeczywistości wielozadaniowość tylko zwiększa koszt przełączania się między zadaniami. Kiedy mózg przeskakuje między zakładkami, czatami i listami kontrolnymi, najbardziej ucierpi głęboka koncentracja. ClickUp pomaga Ci skupić się na jednym zadaniu, gromadząc wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu! Pracujesz nad zadaniem, ale musisz sprawdzić coś w Internecie? Po prostu użyj głosu i poproś ClickUp Brain MAX o wyszukanie informacji w Internecie w tym samym oknie. Chcesz porozmawiać z Claude'em i dopracować projekt, nad którym pracujesz? Możesz to zrobić bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp! Wszystko, czego potrzebujesz — czat, dokumenty, zadania, pulpity nawigacyjne, wiele modeli LLM, wyszukiwanie w Internecie i wiele więcej — znajduje się w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym AI, gotowym do użycia!

Dla specjalistów ds. marketingu

Zwiększ skuteczność swojego wysiłku marketingowego dzięki podpowiedziom Claude AI

Napisz siedem opisów na Instagram (każdy o długości 100–150 znaków) dla letniej premiery marki modowej promującej zrównoważony rozwój. Dodaj wezwania do działania, wykorzystaj zdjęcia plaży/przyrody, podkreśl ekologiczne materiały, dodaj 2–3 hashtagi do każdego opisu i zróżnicuj ton wypowiedzi – od inspirującego, przez edukacyjny, po zabawny. Stwórz 30-dniowy kalendarz mediów społecznościowych dla lokalnej kawiarni, obejmujący Instagram, Facebook i TikTok. Połącz różne rodzaje zawartości: kulisy, produkty, funkcje niestandardowe dla klientów, porady dotyczące kawy, promocje. Zaproponuj najlepsze godziny publikacji i zaznacz dni skupione na zaangażowaniu oraz dni skupione na sprzedaży*. Napisz szkic zimnego e-maila B2B (poniżej 150 słów) dla mojego oprogramowania SaaS do zarządzania projektami. Rozpocznij od konkretnego problemu związanego ze współpracą zespołową, krótko wyjaśnij nasze rozwiązanie, dodaj jedną statystykę dotyczącą wydajności i zakończ delikatną prośbą o 15-minutową prezentację. Napisz trzy tematy wiadomości do testu A/B. Przeanalizuj opinie klientów: [wklej 10–15 recenzji]. Zidentyfikuj trzy główne problemy, policz, jak często się pojawiają, wybierz przykładowe cytaty i zaproponuj konkretne działania, które pozwolą rozwiązać każdy z nich. Przedstaw je w formacie tabeli. Wygeneruj 10 pomysłów na posty na blogu dotyczące marketingu cyfrowego dla małych firm z ograniczonym budżetem. Uwzględnij robocze tytuły, cele słów kluczowych, główne punkty do omówienia oraz powody, dla których każdy z nich jest ważny dla właścicieli małych firm. Skoncentruj się na taktykach DIY. Napisz trzy opisy produktów (po 100–150 słów każdy) dla ręcznie robionych ceramicznych kubków (350 ml, matowe wykończenie, można używać w kuchence mikrofalowej, dostępne w kolorach szałwiowym, niebieskim i kremowym). Pierwszy opis dla serwisu Etsy, skupiający się na jakości rzemieślniczej, drugi dla serwisu Instagram, podkreślający styl życia, trzeci dla hurtowych nabywców, podkreślający trwałość.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli Claude odmówi wykonania zadania, zapytaj: „Wyjaśnij, które konkretne wytyczne bezpieczeństwa uniemożliwiają Ci wykonanie tego zadania, a następnie zaproponuj najbliższą alternatywę, którą MOŻESZ wykonać”. Wymusza to przejrzystość w zakresie ograniczeń i zazwyczaj pozwala znaleźć rozwiązanie, o którego istnieniu nie wiedziałeś.

Dla studentów i naukowców

Podsumuj tę pracę badawczą dotyczącą zmian klimatycznych w 400 słowach: [wklej pracę]. Struktura: pytanie badawcze, metodologia, kluczowe wnioski wraz z danymi, ograniczenia badania i implikacje. Napisz na poziomie licencjackim i podkreśl najważniejsze wnioski. Przeanalizuj ten artykuł dotyczący regulacji mediów społecznościowych: [wklej artykuł]. Zidentyfikuj główny argument, trzy najsilniejsze dowody, wszelkie błędy logiczne, kontrargumenty, które autor pominął, oraz oczywistą stronniczość autora. Przedstaw to w formie krytycznej analizy. Stwórz szczegółowy zarys 10-stronicowego eseju na temat przyczyn rewolucji francuskiej. Uwzględnij tezę, że najważniejsze były czynniki ekonomiczne, pięć głównych sekcji z podsekcjami, konkretne wydarzenia i daty, które należy wspomnieć, oraz źródła pierwotne, które należy cytować. Porównaj ekonomię keynesowską i klasyczną pod kątem następujących kwestii: interwencja rządu, poglądy na temat bezrobocia, podejście do recesji, założenia rynkowe i przykłady z życia wzięte. Sporządź tabelę porównawczą, a następnie napisz 300 słów na temat tego, która teoria lepiej pasuje do współczesnych wyzwań. Sformułuj sześć tez dotyczących wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne nastolatków. Przyjmij różne punkty widzenia: przyczynowość a korelacja, konkretne platformy, konkretne wyniki. Wyjaśnij, jakie podejście badawcze wymaga każda teza. Przeanalizuj to badanie dotyczące snu na potrzeby mojego przeglądu literatury: [wklej streszczenie]. Wyodrębnij projekt badania, wielkość próby, zmienne, kluczowe statystyki z wartościami p oraz wnioski. Następnie napisz 100 słów krytykujących ograniczenia badania. Przeanalizuj symbolikę krwi, snu i ciemności w Makbecie. Dla każdego z nich: przytocz dwie konkretne sceny, wyjaśnij, co one reprezentują, jak ewoluuje ich znaczenie i jakie jest połączenie z motywami winy/ambicji. Napisz 200 słów na symbol, używając cytatów.

📮 ClickUp Insight: Połowa naszych respondentów ma trudności z wdrożeniem AI! 23% po prostu nie wie, od czego zacząć, a 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby wykonywać bardziej zaawansowane zadania do zrobienia. ClickUp AI rozwiązuje ten problem dzięki znanemu interfejsowi czatu i pomocy dostosowanej do kontekstu. Teams mogą od razu zacząć od prostych pytań i próśb, a następnie w naturalny sposób odkrywać bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji i cykle pracy, bez konieczności przechodzenia przez trudny proces nauki, który powstrzymuje tak wiele osób.

Dla twórców zawartości i pisarzy

Wzmocnij swoją strategię marketingową wideo dzięki podpowiedziom Claude AI

Napisz trzy pierwsze akapity (po 150 słów każdy) do kryminału osadzonego w Nowym Jorku lat 20. XX wieku. Bohaterką jest piosenkarka jazzowa, która znajduje zwłoki w swoim nielegalnym barze. Pierwszy akapit zaczyna się dialogiem, drugi opisem atmosfery, a trzeci akcją. Nadaj tekstowi ton noir i klimat epoki prohibicji, a każdy akapit zakończ haczykiem. Wygeneruj 12 tytułów filmów na YouTube (poniżej 60 znaków) dotyczących domowych treningów z celem na zapracowanych profesjonalistów. Uwzględnij liczby, obiecuj wyniki w mniej niż 30 minut, dodaj wzmiankę o braku konieczności posiadania sprzętu, użyj słów przyjaznych dla wyszukiwarek, takich jak „całe ciało”, „spalanie tłuszczu”, „przyjazne dla początkujących”. Zapisz notatkę miniaturki dla każdego z nich. Piszę powieść science fiction o naukowcu, który wynalazł podróż w czasie, ale może cofnąć się tylko o 24 godziny. Wymyśl pięć zwrotów akcji w ramach tego ograniczenia. Każdy z nich powinien tworzyć dylemat moralny, mieć logiczne konsekwencje, unikać klisz związanych z podróżami w czasie i wyjaśniać, jak zmienia to fabułę. Przepisz wstęp do tego bloga, aby przyciągnąć uwagę czytelników: [wklej akapit]. Celem są przedsiębiorcy borykający się z problemem wydajności. Zacznij od problemu, z którym czytelnicy mogą się utożsamić, lub zaskakującej statystyki, pomiń zbędne informacje i wzbudź ciekawość rozwiązaniem. Nie przekraczaj 100 słów. Stwórz profile postaci dla trzech bohaterów fantasy. Każda z nich potrzebuje: imienia, wieku, opisu, cech osobowości, fatalnej wady, ukrytej siły, 100-słowowej historii, motywacji, powiązania z innymi, trylogii i unikalnego sposobu mówienia. Niech będą różnorodne i uzupełniające się. Napisz 15-minutowy scenariusz podcastu na temat wydajności dla osób kreatywnych. Uwzględnij cold open (30 sekund), intro, trzy główne segmenty z poradami, osobistą historię, pytanie słuchacza, CTA i outro. Pisz w stylu konwersacyjnym, zaznaczając pauzy i podając znaczniki czasu dla każdej sekcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W projektach Claude dodaj plik o nazwie „ClaudeInstructions.md” z własnymi preferencjami: „Nie znoszę korporacyjnego żargonu”, „Zawsze pokazuj kod Python z podpowiedziami typów”, „Wolę brytyjską pisownię”. Claude traktuje pliki projektowe jako stałe instrukcje we wszystkich czatach.

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu AI jako osobistego asystenta:

Dla właścicieli firm i przedsiębiorców

Wypróbuj Claude AI, aby lepiej osiągnąć pozycję swojej wiedzy specjalistycznej

Stwórz analizę SWOT dla mojej firmy oferującej korepetycje online, łączącej uczniów szkół średnich z korepetytorami matematyki/nauk ścisłych. Pobieram opłatę w wysokości 30 USD za godzinę, mam 15 korepetytorów i 40 uczniów. Wymień listę pięciu elementów w każdej kategorii wraz z objaśnieniami oraz jedno działanie dla każdej słabej strony i zagrożenia. Klient wystawił tę dwugwiazdkową recenzję: [wklej recenzję]. Napisz publiczną odpowiedź (poniżej 100 słów), w której uznasz frustrację klienta, weźmiesz na siebie odpowiedzialność, wyjaśnisz nasze rozwiązanie, zaproponujesz rozwiązanie i zakończysz pozytywnie. Dopasuj się do naszego przyjaznego, ale profesjonalnego tonu marki. Przygotuj ofertę biznesową dla inwestorów mojej ekologicznej firmy zajmującej się produkcją opakowań, wytwarzającej kompostowalną folię bąbelkową z grzybni. Dołącz streszczenie (250 słów) oraz zarys następujących kwestii: problem z danymi rynkowymi, nasze rozwiązanie, model biznesowy, analiza konkurencji, prognozy na trzy lata, prośba o finansowanie w wysokości 500 000 USD oraz wykorzystanie środków. Jestem niezależnym grafikiem z trzyletnim doświadczeniem, specjalizującym się w identyfikacji wizualnej zrównoważonych przedsiębiorstw. Stwórz trzy poziomy usług, uwzględniając: zakres, oś czasu, cenę, idealnego klienta i dodatkowe produkty. Wyceń mnie jako specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju. Napisz opis stanowiska wirtualnego asystenta (20 godzin tygodniowo) zajmującego się obsługą klienta i administracją w moim sklepie internetowym z ręcznie robioną biżuterią. Uwzględnij podsumowanie roli, obowiązki (e-maili, zamówienia, Instagram, Trello), wymagane i pożądane umiejętności, używane narzędzia, wymagania dotyczące osobowości oraz zakres wynagrodzenia. Przygotuj komunikat prasowy (poniżej 400 słów) ogłaszający nasze partnerstwo z EcoSupply, które rozpocznie się w przyszłym miesiącu. Ograniczamy zużycie plastiku o 80% i stajemy się pierwszą firmą w naszej branży, która stosuje opakowania w pełni kompostowalne. Dołącz cytat prezesa, cytat EcoSupply, informacje o obu firmach oraz nagłówek warty opublikowania w lokalnych mediach biznesowych. Opracuj strategię utrzymania klientów dla mojej subskrypcji kawy (35 USD/miesiąc, 500 subskrybentów, 8% miesięcznego odpływu klientów). Podaj mi osiem taktyk dotyczących wdrażania, zaangażowania, odzyskiwania klientów i lojalności. Dla każdej z nich wyjaśnij kroki wdrożeniowe, oczekiwany wpływ na utrzymanie klientów oraz związane z tym koszty.

📖 Przeczytaj również: Jak zostać inżynierem podpowiedzi

Do codziennych zadań i użytku osobistego

Wykorzystaj AI do generowania obrazów za pomocą HTML i CSS

Zaplanuj siedmiodniowe wegetariańskie posiłki dla jednej osoby przy budżecie 50 dolarów. Uwzględnij śniadania, obiady, kolacje i przekąski na każdy dzień. Posiłki powinny być gotowe w mniej niż 30 minut, wykorzystuj te same składniki, aby ograniczyć marnotrawstwo, zaspokajaj podstawowe potrzeby żywieniowe i dołącz podzieloną na kategorie listę zakupów wraz z cenami. Notatka: opcje gotowania na zapas w niedzielę*. Napisz uprzejmą, ale stanowczą wiadomość e-mail do właściciela nieruchomości w sprawie zepsutego ogrzewania (nie działa już od 5 dni). Odwołaj się do klauzuli dotyczącej warunków mieszkaniowych w umowie najmu, wzmiankuj o tekście wysłanym 4 dni temu, sporządź notatkę o temperaturze poniżej 15°C w nocy, poproś o naprawę w ciągu 48 godzin i poinformuj, że dokumentujesz to zgodnie z prawami najemcy. Zachowaj profesjonalizm i trzymaj się faktów*. Stwórz 12-tygodniowy plan treningów dla początkujących do wykonywania w domu (3 razy w tygodniu, bez sprzętu). Struktura: tygodnie 1-4 – podstawy, 5-8 – zwiększanie intensywności, 9-12 – dodawanie wyzwań. Określ ćwiczenia, serie, powtórzenia i odpoczynek dla każdego tygodnia z łatwiejszymi modyfikacjami. Dodaj pięciominutową rozgrzewkę i rozciąganie. Skoncentruj się na trwałości. Wygeneruj obraz minimalistycznej skandynawskiej sypialni: niskie łóżko z białymi prześcieradłami, jasne dębowe podłogi, duże okno z prześwitującymi zasłonami i delikatnym naturalnym światłem, mała drewniana szafka nocna z ceramiczną lampą i rośliną, kremowy wełniany pled, białe ściany z jednym abstrakcyjnym dziełem sztuki w kolorach ziemi, spokojna i przestronna, poranne światło, fotografia architektoniczna Jestem w Seattle i planuję sobotnią randkę z moją dziewczyną, która lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, ale potrzebuję planu awaryjnego na wypadek deszczu. Zaproponuj 5 pomysłów na randkę z aktywnością na świeżym powietrzu oraz alternatywą w pomieszczeniu, czasem trwania, uzasadnieniem, dlaczego jest to romantyczne, szacunkowym kosztem i pobliskim miejscem na kolację/drinki po randce. Jesteśmy po dwudziestce i wolimy przeżycia od eleganckich restauracji. Stwórz listę rzeczy do spakowania na dwutygodniową podróż po Europie w październiku (Londyn, Paryż, Amsterdam). Podziel ją na: ubrania na temperaturę 10–18°C i deszcz z warstwami, kosmetyki, notatki co kupić na miejscu, elektronikę z adapterami, dokumenty z kopią zapasową, leki i niezbędne rzeczy do torby na co dzień. Oznacz, co zabrać do bagażu podręcznego, a co do bagażu rejestrowanego. Zaproponuj 7–8 uniwersalnych elementów, które można łączyć ze sobą.

Typowe błędy, których należy unikać podczas korzystania z podpowiedzi Claude AI

Wiele recenzji Claude AI zwraca uwagę na te typowe błędy, które sprawiają, że podpowiedzi są mniej skuteczne.

Błąd Co się stanie Jak to naprawić Używanie konwersacyjnych wypełniaczy AI traci czas na interpretowanie tekstu wypełniającego, zamiast skupiać się na intencjach. Używaj bezpośrednich sformułowań i usuwaj zbędne słowa. Wyznaczanie abstrakcyjnych celów Trudno jest zdefiniować, co oznacza „lepszy” lub „poprawić”. Zamień niejasne cele na mierzalne zadania (np. „skróć to o 30%”). Nadmierne stosowanie ograniczeń Nadmierna liczba reguł prowadzi do automatycznych lub płytkich odpowiedzi. Zrównoważ przejrzystość z kreatywnością Brakujący kontekst roli Bez znajomości celu lub wyniki są nieprecyzyjne. Powiedz Claude'owi, dla kogo pisze lub dlaczego (np. „dla klienta e-mailowego”). Ignorowanie podpowiedzi dotyczących działań następczych Jednorazowe wprowadzenie danych rzadko daje najlepszy wynik. Wykorzystaj poprzednie odpowiedzi, aby udoskonalić ton, logikę lub strukturę.

🔍 Czy wiesz, że... Ludzie dosłownie walczą ze sobą, pisząc podpowiedzi AI na żywo na scenie. Nazywa się to Prompt Battle, a publiczność ocenia wyniki w czasie rzeczywistym na podstawie wrażeń, chaosu i czystej kreatywności, a nie umiejętności technicznych. Tak, pisanie podpowiedzi jest teraz oficjalnie sztuką performatywną.

Ograniczenia związane z korzystaniem z Claude AI

Claude AI został zaprojektowany z myślą o głębokim rozumowaniu i naturalnej konwersacji, ale nadal ma ograniczenia, które wpływają na jego niezawodność w niektórych zastosowaniach. Niektórzy użytkownicy poszukują alternatyw dla Claude AI ze względu na te ograniczenia:

Limity użytkowania i wiadomości : użytkownicy bezpłatnej wersji mają do dyspozycji dzienny limit wiadomości, a płatne plany mają cykliczne resetowanie (np. co pięć godzin), co ogranicza ciągłość działania.

Wolniejsza reakcja lub opóźnienia pod obciążeniem : recenzje wskazują na wolniejsze działanie systemu przy dużym obciążeniu, co może zakłócać cykl pracy.

Limited integracja i niestandardowa personalizacja (szczególnie w wersji Free): Niektórzy użytkownicy twierdzą, że w porównaniu z innymi rozwiązaniami ekosystem Claude ma mniej wtyczek i oferuje mniejszą integrację z systemami korporacyjnymi.

Luki w zadaniach zaawansowanych lub niszowych: Mimo że system ma silne zdolności rozumowania, może mieć trudności z dziedzinami ultra-technicznymi lub niuansami emocjonalnymi.

Alternatywy dla Claude /AI, które warto sprawdzić

Oto kilka alternatyw dla Claude, które zapewnią Ci wsparcie w cyklu pracy. 👇

1. ClickUp

Po co ograniczać się do jednego modelu LLM, skoro można mieć go w ramach jednego obszaru roboczego opartego na AI?

Wiele alternatyw dla Claude AI skupia się wyłącznie na generowaniu pomysłów lub tworzeniu szkiców tekstu.

To pomaga, ale zespoły nadal potrzebują miejsca, w którym pomysły zamieniają się w zadania, zatwierdzenia, wersje zawartości i rzeczywiste wyniki. ClickUp wypełnia tę lukę.

Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Oto bliższe spojrzenie na jego możliwości AI. 💬

Pracuj z AI, która „rozumie” Ciebie i Twoją pracę.

Poproś ClickUp Brain o aktualizacje postępów, z zaznaczonymi zadaniami przeterminowanymi i zablokowanymi.

ClickUp Brain rozumie kontekst Twojej pracy.

Załóżmy, że menedżer ds. rozwoju pyta: Co spowalnia postępy w obszarze roboczym kampanii za III kwartał? ClickUp Brain skanuje komentarze do zadań, podzadania, statusy i zależności, a następnie udziela jasnej odpowiedzi:

Zadania nieprzypisane

Brakujące zatwierdzenia

Opóźnienia w procesie weryfikacji zawartości

Praca utknęła za wnioskami o zasoby

Raport blokujący pokazuje właścicieli działań i wpływ czasu, dzięki czemu zespół może naprawić sytuację, zamiast zajmować się niekończącą się pracą.

📌 Wypróbuj to polecenie: Przejrzyj wszystkie zadania oznaczone tagiem „Kampania Q3” i zidentyfikuj przeszkody pogrupowane według kategorii kreatywności, produktu i zatwierdzeń.

Szybciej dotrzyj do właściwego komunikatu

ClickUp Brain pomaga wytyczyć kierunek i tworzyć lepsze teksty bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Nie musisz przełączać się między zakładkami!

Załóżmy, że Twój zespół przygotowuje wprowadzenie nowej funkcji. Kierownik projektu otwiera dokument ClickUp i prosi ClickUp Brain o zdefiniowanie podstawowej wartości, opracowanie różnych wariantów komunikatów dla różnych grup odbiorców oraz nakreślenie fabuły. System tworzy połączenie tej narracji z istniejącymi listami zadań i przepływami własności, dzięki czemu nikt nie musi czekać na kontekst w późniejszym terminie.

📌 Wypróbuj te podpowiedzi AI do pisania: Określ podstawowe przesłanie dotyczące wartości dla naszej nadchodzącej premiery z celem na zespoły SaaS pracujące głównie zdalnie. Stwórz trzy warianty dla: strony internetowej, prezentacji sprzedażowej i mediów społecznościowych.

Napisz 1000-słowny wpis na blogu dotyczący rozwoju produktów w zespołach rozproszonych. Dodaj jasne nagłówki i używaj punktorów + tabel, tam gdzie to możliwe.

Przepisz ten akapit, aby brzmiał asertywnie i skupiał się na korzyściach. Usuń wypełniacze.

Zamień transkrypcję rozmowy niestandardowego klienta na trzy punkty do omówienia i zalecaną pozycję funkcji

Scentralizuj modele AI w jednym kontrolowanym obszarze roboczym.

ClickUp Brain działa jako dedykowana przestrzeń robocza AI. Działa stabilnie i solidnie, bo czerpie kontekst z Twoich zadań, dokumentów, przestrzeni, bazy wiedzy i połączonych narzędzi.

Dodatkowo możesz wybrać inteligencję, która najlepiej pasuje do danej sytuacji: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini lub DeepSeek.

Ten wybór ma znaczenie:

Narracje strategiczne przepływają lepiej dzięki Claude .

Teksty przeznaczone dla klientów zyskują na jakości dzięki ChatGPT .

Badania i awarie techniczne są łatwiejsze do wykrycia dzięki Gemini .

Synteza wysokiego poziomu działa niezawodnie dzięki DeepSeek.

Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce AI możesz błyskawicznie znaleźć informacje z zadań, dokumentów, plików, a nawet zewnętrznych źródeł, takich jak Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint i szeroko pojęty internet — eliminując potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami. Funkcja wyszukiwania w sieci pozwala na badanie aktualnych trendów, danych rynkowych lub najlepszych praktyk bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego, ułatwiając gromadzenie i dzielenie się spostrzeżeniami bez opuszczania ClickUp.

Ponadto ClickUp Brain oferuje również generowanie obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych, umożliwiając tworzenie niestandardowych elementów wizualnych na żądanie.

Twórz imponujące obrazy, korzystając z podpowiedzi w języku naturalnym w ClickUp Brain.

Przenieś całą swoją pracę do jednej super aplikacji AI.

Jako samodzielna superaplikacja AI ClickUp, funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX pomaga utrzymać tempo pracy i pracować o 400% szybciej. Wystarczy przytrzymać jeden klucz, mówić naturalnie, a ClickUp przekształci Twój głos w uporządkowany tekst, który można wykorzystać w dowolnym miejscu. Pomaga również uzyskać dostęp do wielu modeli LLM, generować raporty, pobierać dane z obszaru roboczego — wszystko w ramach jednego interfejsu.

Claude może pomóc w pisaniu po wpisaniu tekstu, ale nie rejestruje myśli podczas pracy. ClickUp to robi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ujednolicenie sposobu, w jaki Twój zespół korzysta z AI: Zapisz ponownie wykorzystywane podpowiedzi w ClickUp Brain, aby cały zespół generował wyniki dostosowane do tonu, kontekstu klienta i strategii.

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy: Zamień typowe prośby klientów, zatwierdzenia i raportowanie w powtarzalne wyzwalacze dzięki ClickUp Automatyzacji

Zapewnij ciągłość dostaw bez ręcznego nadzoru: Pozwól agentom ClickUp Ambient Agents zająć się zadaniem, gdy zadania utkną w martwym punkcie lub gdy ktoś będzie przeciążony pracą.

Dostosuj harmonogramy w oparciu o rzeczywiste zmiany obciążenia pracą: Zreorganizuj spotkania i terminy w oparciu o zmieniające się priorytety w Zreorganizuj spotkania i terminy w oparciu o zmieniające się priorytety w kalendarzu ClickUp , aby automatycznie dostosować swój tydzień.

Zamień rozmowy telefoniczne w jasne kolejne kroki: użyj użyj ClickUp AI Notetaker , aby zapisać decyzje i przypisać działania następcze bezpośrednio do zadań.

Przekształcaj wiadomości od klientów w uporządkowane dane: klasyfikuj nastroje, pilność i typy wniosków bezpośrednio w zadaniach, korzystając z klasyfikuj nastroje, pilność i typy wniosków bezpośrednio w zadaniach, korzystając z pól ClickUp AI , aby zapewnić, że Twój proces odzwierciedla rzeczywiste potrzeby.

Zapewnij AI dostęp do rzeczywistego kontekstu: Połącz Google Drive i Figma z ClickUp za pomocą ClickUp Integrations , aby zapewnić AI zakończoną historię konta zamiast izolowanych podpowiedzi.

Limitacje ClickUp

Jego zestaw funkcji i opcje niestandardowego dostosowywania mogą przytłoczyć nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 585 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp AI w praktyce?

Użytkownik ClickUp również udostępnia swoje doświadczenia na G2:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo doceniam również bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to wyeliminować zakłócenia i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. Czuję się, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb. *

ClickUp Brain MAX jest niesamowitym dodatkiem do mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to wyeliminować zakłócenia i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. Czuję się, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb. *

2. ChatGPT

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT firmy OpenAI może obsługiwać szeroki zakres zadań, od pisania skryptów w języku Python po planowanie trasy następnych wakacji. Otrzymujesz przejrzysty interfejs czatu, który nie przytłacza Cię przyciskami ani ustawieniami, co oznacza, że możesz natychmiast rozpocząć pracę.

Dodatkowo funkcja pamięci z czasem uczy się Twoich preferencji, dzięki czemu nie musisz wyjaśniać swojego stylu pisania ani wymagań projektu podczas każdej sesji. ChatGPT sprawdza się dobrze dla osób, które chcą elastyczności bez konieczności zrozumienia, jak działa /AI.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wytrenuj niestandardowe modele GPT na konkretnych bazach wiedzy lub instrukcjach, aby obsługiwały niszowe zadania, takie jak przeglądanie CV lub modyfikowanie przepisów kulinarnych.

Przesyłaj jednocześnie wiele typów plików — PDF, arkusze kalkulacyjne, obrazy — i porównuj informacje między nimi w ramach jednej rozmowy.

Skorzystaj z zaawansowanej analizy danych, aby uruchomić kod Python na przesłanych zestawach danych, tworząc wizualizacje i podsumowania statystyczne bez konieczności samodzielnego kodowania.

Uzyskaj dostęp do ChatGPT poprzez integrację API, aby osadzić odpowiedzi bezpośrednio w swoich aplikacjach lub w zautomatyzowanych cyklach pracy.

Limiti ChatGPT

Użytkownicy korzystający z bezpłatnej wersji są przenoszeni do wolniejszych modeli w okresach wzmożonego ruchu, co zdarza się częściej, niż można by się spodziewać.

Generowanie obrazów wiąże się z większymi ograniczeniami niż w przypadku dedykowanych narzędzi, odrzucając podpowiedzi obrazów AI , które inne platformy obsługują bez problemów.

Jakość odpowiedzi zależy od wersji modelu, z którym aktualnie rozmawiasz.

Ceny ChatGPT

Free

Plus: 20 USD/miesiąc

Zalety: 200 USD/miesiąc

Biznes: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1045 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChatGPT w praktyce?

Opinia użytkownika:

Czasami traci kontekst, co zakłóca ogólny przepływ. Poprzednie wersje miały skłonność do halucynacji i często fabrykowały informacje. Na przykład, gdy poprosiłem o rekomendacje książek, czasami sugerowało tytuły, które w rzeczywistości nie istnieją. Dodatkowo, gdy używam go do generowania kodu, często zapewnia mnie, że kod będzie działał, ale w praktyce nie pełni funkcji, jak obiecał.

Czasami traci kontekst, co zakłóca ogólny przepływ. Poprzednie wersje miały skłonność do halucynacji i często fabrykowały informacje. Na przykład, gdy prosiłem o rekomendacje książek, czasami sugerowało tytuły, które w rzeczywistości nie istnieją. Dodatkowo, gdy używam go do generowania kodu, często zapewnia mnie, że kod będzie działał, ale w praktyce nie działa tak, jak obiecał.

3. Google Gemini

za pośrednictwem Gemini

Google Gemini korzysta z ogromnego indeksu informacji firmy i łączy się bezpośrednio z Twoim Google Workspace. Jeśli korzystasz z Gmaila, Dysku i Dokumentów Google, Gemini może przeszukiwać te aplikacje, aby znaleźć to, czego potrzebujesz.

Funkcje multimodalne również są solidne. Można jednocześnie przesyłać wideo, obrazy i dokumenty, co jest przydatne w przypadku złożonych projektów. Niemniej jednak czasami wydaje się, że Google wciąż zastanawia się, czym powinien być Gemini. Zestaw funkcji jest regularnie rozszerzany, ale wrażenia z użytkowania mogą być nierówne w porównaniu z narzędziami wspomagającymi pisanie, które miały więcej czasu na dojrzewanie.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Przetwarzaj zawartość wideo bezpośrednio, przesyłając pliki lub korzystając z udostępniania linków do YouTube, aby wyodrębnić kluczowe momenty, motywy lub konkretne znaczniki czasu.

Użyj Gems, aby stworzyć spersonalizowane wersje AI dostosowane do różnych celów, takich jak partner do burzy mózgów, trener kariery lub redaktor zawartości.

Współpracuj nad rozmowami Gemini, udostępniając je członkom zespołu, którzy mogą kontynuować wątek i dodawać własne pytania.

Eksportuj fragmenty kodu generowane przez Gemini bezpośrednio do notatników Google Colab, aby natychmiast je przetestować i wprowadzić zmiany.

Limiti Google Gemini

Odpowiedzi są raczej konserwatywne, czasami unikają niuansów lub kreatywnych punktów widzenia.

Ścisła integracja z ekosystemem Google oznacza, że zasadniczo zobowiązujesz się do korzystania z całego pakietu produktów tej firmy.

Ceny Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 USD/miesiąc

Google AI Ultra: 249,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 275 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Gemini w praktyce?

Opinia użytkownika:

Bardzo doceniam płynną integrację Gemini z aplikacjami Google, takimi jak Gmail i Google Drive, która pozwala mi tworzyć szkice wiadomości e-mail, podsumowywać dokumenty i pracować nad zawartością bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami, co oszczędza mi dużo czasu i sprawia, że moje codzienne zadania przebiegają znacznie płynniej.

Bardzo doceniam płynną integrację Gemini z aplikacjami Google, takimi jak Gmail i Google Drive, która pozwala mi tworzyć szkice wiadomości e-mail, podsumowywać dokumenty i pracować nad zawartością bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami, co oszczędza mi dużo czasu i sprawia, że moje codzienne zadania przebiegają znacznie płynniej.

🧠 Ciekawostka: Podpowiedzi są obecnie badane z punktu widoku bezpieczeństwa. Brytyjski Instytut Bezpieczeństwa AI odkrył, że nawet podstawowe podpowiedzi mogą ominąć zabezpieczenia w modelach LLM, co pokazuje, że projektowanie podpowiedzi jest kreatywne i stanowi wektor ryzyka.

4. Perplexity AI

za pośrednictwem Perplexity AI

Perplexity AI nazywa się silnikiem odpowiedzi i jest to trafne określenie. Każda odpowiedź zawiera cytaty wskazujące dokładnie, skąd pochodzą informacje. Dostępne są również różne tryby wyszukiwania w zależności od tego, czego szukasz: Quick dla szybkich odpowiedzi, Pro dla głębszej analizy przy użyciu silniejszych modeli oraz Focus dla skupienia się na konkretnych typach źródeł.

Perplexity najlepiej sprawdza się jako pomocnik w badaniach, a nie partner kreatywny. Poproś AI o napisanie wiersza lub burzę mózgów na temat pomysłów na kampanię, a poczujesz różnicę. Ale jeśli chodzi o szybkie zbieranie faktów? Zapewnia dokładnie to, czego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Twórz kolekcje, aby organizować wątki badawcze według tematów i zapraszać współpracowników do udostępniania zapytaniami i wynikami badań w ramach wspólnych przestrzeni.

Skorzystaj z funkcji Pro Search z rozumowaniem o1-mini, aby rozwiązać złożone, wieloetapowe problemy, które wymagają głębszej analizy logicznej wykraczającej poza proste wyszukiwanie informacji.

Pobierz zakończone wątki wyszukiwania jako sformatowane dokumenty, aby zachować wyniki badań wraz z cytatami w stanie nienaruszonym do wykorzystania w raportach lub prezentacjach.

Przypnij często używane źródła w rozmowie, aby Perplexity nadało im priorytet podczas odpowiadania na kolejne powiązane pytania.

Limitacje Perplexity AI

Wsparcie przesyłania plików pozostaje podstawowe, więc złożona analiza dokumentów nie działa tak płynnie, jak na innych platformach.

Kreatywne zadania wydają się sztywne i pozbawione inspiracji, ponieważ narzędzie optymalizuje dokładność kosztem wyobraźni.

Limity wyszukiwania Pro ograniczają dzienne wykorzystanie nawet w przypadku płatnych planów, co może być uciążliwe podczas intensywnych sesji badawczych.

Nie można ustawić niestandardowych instrukcji ani tworzyć person, aby dostosować style odpowiedzi do różnych projektów.

Ceny Perplexity AI

Free

Zalety: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Max: 325 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI w praktyce?

Opinia użytkownika:

W Perplexity najbardziej podoba mi się szybkość i precyzja wyszukiwania informacji. Łączy ono w sobie moc modelu językowego AI z wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym, co oznacza, że niemal natychmiast otrzymuję aktualne, poparte źródłami odpowiedzi. Świetnie nadaje się do szybkiego wyszukiwania informacji, sprawdzania faktów i zgłębiania tematów bez zagubienia się w dziesiątkach zakładek przeglądarki. Doceniam również przejrzysty, nie rozpraszający uwagi interfejs oraz przejrzyste podawanie źródeł.

W Perplexity najbardziej podoba mi się szybkość i precyzja wyszukiwania informacji. Łączy ono w sobie moc modelu językowego AI z wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym, co oznacza, że niemal natychmiast otrzymuję aktualne, poparte źródłami odpowiedzi. Świetnie nadaje się do szybkiego wyszukiwania informacji, sprawdzania faktów i zgłębiania tematów bez zagubienia się w dziesiątkach zakładek przeglądarki. Doceniam również przejrzysty, nie rozpraszający uwagi interfejs oraz przejrzyste podawanie źródeł.

5. Microsoft Copilot

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Wbudowane podejście Microsoft Copilot zmienia sposób pracy. Analizujesz dane sprzedaży w Excelu? Copilot może wykrywać trendy i tworzyć wykresy na podstawie zapytań w języku naturalnym. Przygotowujesz prezentację w PowerPoint? Opisz, czego potrzebujesz, a program wygeneruje slajdy od podstaw.

Dostępna jest również samodzielna wersja czatu, ale prawdziwą wartość widać w aplikacjach Microsoft 365, gdzie Copilot automatyzuje żmudne części cyklu pracy. Minus? Musisz już płacić za Microsoft 365, a Copilot dodaje kolejną warstwę subskrypcji. Małe zespoły lub indywidualni użytkownicy mogą uznać strukturę cenową za trudną do uzasadnienia, chyba że są głęboko committed do ekosystemu Microsoftu.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Odwołuj się w podpowiedziach do konkretnych dokumentów SharePoint lub folderów OneDrive, aby Copilot mógł pobierać kontekst z rzeczywistych plików Twojej organizacji.

Wykorzystaj podpowiedzi Copilot Lab jako szablony startowe dla typowych scenariuszy biznesowych, takich jak analiza konkurencji lub rozpoczęcie projektu.

Śledź zmiany i sugestie wprowadzane przez Copilot w dokumentach Word za pomocą standardowej historii zmian, aby zachować pełną kontrolę nad wersjami.

Zaplanuj automatyczne e-mail z podsumowaniem w Outlooku, które zawierają notatki ze spotkań, zadania do wykonania i decyzje z rozmów w Teams.

Limit Microsoft Copilot

Skuteczność różni się znacznie w zależności od aplikacji Microsoft, w której aktualnie korzystasz.

Osoby niezaznajomione z ekosystemem Microsoftu muszą liczyć się z dłuższym okresem dostosowywania się do obsługi aplikacji i funkcji AI.

Ceny Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/miesiąc

Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 125 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Microsoft Copilot?

Opinia użytkownika:

W Microsoft Copilot najbardziej podoba mi się to, jak płynnie integruje się on z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i Outlook. Pozwala zaoszczędzić czas, generując szkice, analizując dane i podsumowując długie wątki lub dokumenty w ciągu kilku sekund. Komunikaty w języku naturalnym sprawiają, że jest on bardzo łatwy w użyciu, nawet dla osób, które nie mają dużej wiedzy technicznej. W przypadku powtarzalnych lub wymagających wielu badań zadań czuję się, jakbym miał osobistego asystenta wbudowanego w moje miejsce pracy, co poprawia zarówno wydajność, jak i koncentrację.

W Microsoft Copilot najbardziej podoba mi się to, jak płynnie integruje się on z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i Outlook. Oszczędza czas, generując szkice, analizując dane i podsumowując długie wątki lub dokumenty w ciągu kilku sekund. Komendy w języku naturalnym sprawiają, że jest on bardzo łatwy w użyciu, nawet dla osób, które nie są zbyt zaawansowane technicznie. W przypadku powtarzalnych lub wymagających wielu badań zadań czuję się, jakbym miał osobistego asystenta wbudowanego w moje miejsce pracy, co poprawia zarówno wydajność, jak i koncentrację.

Wykrocz poza myślenie oparte na jednym modelu dzięki ClickUp

Świetne podpowiedzi Claude AI kształtują lepsze myślenie. Chociaż mogą one pomóc w odkrywaniu pomysłów, pisaniu szkiców lub testowaniu kierunków, nadal potrzebujesz miejsca, w którym praca będzie postępować naprzód.

ClickUp sprawia, że jest to proste. Łączy planowanie, pisanie, współpracę i realizację w jednym obszarze roboczym ClickUp. Nie jesteś ograniczony do jednego modelu AI. Możesz przełączać się między Claude, ChatGPT i Gemini w zależności od potrzeb.

Strategia, tworzenie szkiców, dopracowywanie, badania – wszystko w jednym miejscu, które już zawiera Twoje zadania, dokumenty, decyzje i osie czasu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅