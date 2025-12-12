Jak rozwijać swoją markę na LinkedIn jako menedżer produktu

Menedżerka produktu opublikowała niedawno na LinkedIn post dotyczący wprowadzenia funkcji, które zakończyły się całkowitą porażką. Wyjaśniła, co poszło nie tak, czego się nauczyła i jak postąpiłaby inaczej. Post uzyskał 10 000 widoków i trzy oferty pracy.

Jej kolega wprowadził w tym samym miesiącu funkcję o ogromnym sukcesie i nie opublikował nic. Żaden rekruter się z nim nie skontaktował. 😶‍🌫️

Nie chodzi o to, kto jest lepszy w tworzeniu produktów, ale o to, kto pokazuje swoje myślenie. Jeśli ludzie nie widzą, jak rozumujesz, nie będą Cię pamiętać. I właśnie dlatego LinkedIn ma większe znaczenie, niż menedżerowie produktu chcą przyznać.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak autentycznie rozwijać swoją markę na LinkedIn jako menedżer produktu. Ponadto przyjrzymy się, w jaki sposób ClickUp pomaga w śledzeniu i prezentowaniu swojej pracy jako menedżer produktu. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Dlaczego LinkedIn ma znaczenie dla menedżerów produktu

Jako menedżer produktu Twoja sieć kontaktów stanowi Twoją wartość netto. LinkedIn służy jako główna platforma, na której rekruterzy mogą Cię znaleźć, gdzie budujesz pozycję lidera opinii i gdzie pozostajesz na bieżąco z najnowszymi informacjami z Twojego pola.

Oto dlaczego ma to znaczenie:

Możliwości kariery same przyjdą do Ciebie: silny profil oznacza, że będziesz otrzymywać wiadomości dotyczące pozycji, które odpowiadają Twojemu doświadczeniu i oczekiwaniom płacowym.

Ucz się od najlepszych: zyskujesz dostęp do struktur i sposobów myślenia, których samodzielne opracowanie zajęłoby Ci lata.

Zbuduj wiarygodność, która się kumuluje: przyszli pracodawcy i współpracownicy mogą zobaczyć, jak myślisz, zanim jeszcze z Tobą spotkają się.

Wyprzedź zmiany w branży: Twój kanał informacyjny stanie się wyselekcjonowanym strumieniem wiedzy od praktyków, którzy obecnie rozwiązują problemy Twój kanał informacyjny stanie się wyselekcjonowanym strumieniem wiedzy od praktyków, którzy obecnie rozwiązują problemy związane z zarządzaniem produktami.

🧠 Ciekawostka: Projekt przebudowy serwisu LinkedIn w 2012 r. (o nazwie kodowej „Project Katy”) został zainspirowany gwiazdą muzyki pop Katy Perry: pomysł polegał na odejściu od interfejsu internetowego w stylu lat 90. na rzecz czegoś bardziej nowoczesnego i uproszczonego.

Jak zbudować solidne podstawy na LinkedIn

Pomyśl o profilu LinkedIn jak o zawsze aktywnym portfolio produktów, które działa nawet podczas snu. Oto jak zbudować fundamenty, które przyciągną odpowiednie możliwości.

💬 Zoptymalizuj swój profil na LinkedIn

Optymalizacja zaczyna się od zrozumienia, w jaki sposób rekruterzy i menedżerowie ds. zatrudnienia znajdują kandydatów na platformie.

Strategiczne rozmieszczenie słów kluczowych zwiększa widoczność

Rekruterzy szukają tytułów, umiejętności i obszarów wpływu.

Jeśli w Twoim profilu jest napisane „pracowałem nad funkcjami”, ale użytkownicy szukają „strategii produktowej” lub „zarządzania planem działania”, nie pojawisz się w wynikach wyszukiwania.

Umieść odpowiednie słowa kluczowe (zasadniczo LinkedIn SEO) w trzech kluczowych miejscach: w nagłówku („Senior PM | Strategia produktowa i B2B SaaS”), w pierwszym akapicie sekcji „O mnie” oraz w opisie roli. Sprawdź to samodzielnie, wyszukując hasło „Menedżer produktu [Twoje miasto]” i zwróć uwagę, które profile zajmują najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania.

🔍 Czy wiesz, że... W badaniu profili LinkedIn wykazano, że połączenie lokalizacji i kilku rzadkich umiejętności sprawiło, że profil był unikalny i można go było zidentyfikować z prawdopodobieństwem około 75% w próbce obejmującej około 970 milionów użytkowników.

Bogate media przekształcają twierdzenia w dowody.

Stwierdzenie, że wprowadziłeś nową funkcję, nie ma żadnego znaczenia bez dowodów.

Dowody przekładają się na wyniki.

Przykłady:

90-sekundowa prezentacja za pomocą nagrania ekranu

Zrzuty ekranu z danymi dotyczącymi wprowadzenia produktu na rynek

Prezentacje strategiczne

Panele analityczne

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj ClickUp Clips, aby tworzyć przejrzyste instrukcje. Skoncentruj się na kontekście — co się zmieniło, dlaczego miało to znaczenie i jaki był wpływ po wprowadzeniu zmiany. W ten sposób zamienisz „Stworzyłem X” w opowieść o decyzjach, kompromisach i wynikach. Nagrywaj prezentacje produktów za pomocą ClickUp Clips. Użyj ClickUp Clips, aby podkreślić, jak dana funkcja zmieniła cykl pracy.

Kwantyfikacja odróżnia silne profile od słabych.

Każdy punkt w Twoim doświadczeniu powinien zawierać co najmniej jedną liczbę: zmianę procentową, kwotę w dolarach, ramy czasowe lub wielkość.

Zastąp „zwiększone zaangażowanie użytkowników” przez „Wzrost liczby aktywnych użytkowników dziennie (DAU) z 12 000 do 31 000 w ciągu 4 miesięcy po przeprojektowaniu procesu wdrażania nowych użytkowników na podstawie 40 wywiadów z użytkownikami”.

Ta konkretność pokazuje, że mierzysz wpływ, rozumiesz przyczyny i jasno komunikujesz wyniki.

💬 Wykorzystaj sekcję dotyczącą doświadczenia, aby opowiedzieć swoją historię.

Większość menedżerów produktu tworzy listę swoich obowiązków („zarządzanie planem działania”, „współpraca z inżynierami”), ale najlepsze profile pokazują, w jaki sposób diagnozujesz problemy i tworzysz wartość.

Mała prawda dla każdego menedżera produktu: jeśli kiedykolwiek wahałeś się przed opisaniem swojego doświadczenia, bojąc się, że będzie ono zbyt ogólne lub „niewystarczająco zaawansowane”, nie martw się – każdy menedżer produktu ma takie obawy. Liczy się jasność myślenia, a nie perfekcja. Konkretne historie zawsze wypadają lepiej niż wygładzone twierdzenia.

Wyzwanie: Określ stawkę i kontekst

Opisz każdą rolę wraz z sytuacją, którą odziedziczyłeś, aby rekruterzy zrozumieli poziom trudności.

„Odziedziczony produkt z 60% wskaźnikiem rezygnacji, brakiem wyróżnienia na tle 4 konkurentów i zespołem inżynierów dostarczającym funkcje, których nikt nie chciał” pokazuje menedżerowi ds. rekrutacji, że potrafisz radzić sobie z chaosem i niejasnością. Sformułowanie wyzwania dowodzi, że rozumiesz problemy biznesowe, a nie tylko wykonujesz zadania.

Działanie: Pokaż swoją metodologię i kompromisy.

Wyjaśnij swój proces w 2-3 zwięzłych zdaniach, skupiając się na tym, czego przestałeś robić.

„Przeprowadziłem wywiady z 25 klientami, którzy zrezygnowali z naszych usług, i odkryłem, że kupili nasz produkt do zastosowania A, ale my zoptymalizowaliśmy go do zastosowania B. Zrezygnowaliśmy z trzech funkcji w trakcie opracowywania, aby przebudować podstawowy cykl pracy” – to przykład uporządkowanego myślenia.

Kompromisy ujawniają zdolność oceny sytuacji; każdy może zgodzić się na Wszystko, ale strategiczni menedżerowie produktu wiedzą, z czego należy zrezygnować.

Wynik: Udowodnij wpływ za pomocą liczb i wyników.

Zakończ prezentację, przedstawiając wskaźniki biznesowe, które są ważne dla kadry kierowniczej.

„Zmniejszenie odpływu klientów z 60% do 18% w ciągu 2 kwartałów, zwiększenie średniej wartości kontraktu o 14 000 USD dzięki dodatkowej sprzedaży, poprawa wydajności zespołu poprzez usunięcie 40% zaległości” łączy Twoją pracę jako menedżera produktu bezpośrednio z przychodami i wydajnością.

Jeśli wprowadziłeś na rynek produkt, który okazał się porażką, przyznaj się do tego i wyjaśnij, czego się nauczyłeś. Szczerość buduje większą wiarygodność niż idealne osiągnięcia.

📮 ClickUp Insight: 19% ankietowanych osób nie wie, czym jest kariera portfolio, a 18% nie wie, od czego zacząć. Chęć jest, ale brakuje planu działania. Dzięki ClickUp Brain nigdy nie będziesz się zastanawiać, co zrobić dalej. Po prostu zapytaj: „Jak wprowadzić produkt na rynek?”. Brain natychmiast przeszuka internet, przeanalizuje najnowsze strategie przy użyciu wielu modeli LLM i przedstawi plan krok po kroku dostosowany do Twoich celów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz analizy rynku, listy kontrolnej dla pierwszego klienta, czy porady dotyczącej budowania wielu źródeł dochodów, każda odpowiedź jest natychmiastowa, praktyczna i poparta prawdziwymi danymi. Twój plan działania jest zawsze tylko o jedno pytanie dalej.

💬 Stwórz rutynę tworzenia zawartości dotyczącej przywództwa myślowego

Co miesiąc pisz jeden obszerny artykuł na temat konkretnego problemu, który rozwiązałeś, a nie ogólnych porad, które wszyscy już znają.

Wybierz jedną decyzję, np. „Jak ustaliłem priorytety 47 wniosków dotyczących funkcji przy pomocy trzech zasobów inżynieryjnych” i omów dokładnie cały proces:

Pokaż napięcie: uwzględnij sprzeciw interesariuszy, z którym się spotkałeś, projekt bliski sercu dyrektora generalnego, który odrzuciłeś, oraz powody, dla których podjąłeś tę decyzję.

Wykorzystaj prawdziwe artefakty: zrób zrzut ekranu arkusza kalkulacyjnego z priorytetami, zacytuj niezręczną rozmowę na Slacku, pokaż analizy przed i po.

Skoncentruj się: 800 słów na temat jednej decyzji jest lepsze niż 2000 słów obejmujących Wszystko, co wiesz o zarządzaniu produktem.

Utrzymuj rytm: jeden artykuł co 3–4 tygodnie pozwala zachować widoczność bez wypalenia zawodowego i poświęcania jakości na rzecz częstotliwości.

Długie artykuły zawierające prawdziwe przykłady, rzeczywiste napięcia i wiadomości branżowe są udostępniane, ponieważ są one natychmiast przydatne dla innych menedżerów produktu, którzy borykają się obecnie z podobnymi problemami.

Rozmawialiśmy z Jacobem Goldscheinem, dyrektorem generalnym Orca, agencji zajmującej się ghostwritingiem na LinkedIn dla założycieli i operatorów, o tym, jak menedżerowie produktu mogą autentycznie wykorzystywać storytelling.

Powiedział nam:

Każda historia produktu zaczyna się od tego, co zainspirowało Cię do zostania menedżerem produktu: co sprawiło, że pokochałeś produkt, że zapragnąłeś stworzyć coś własnymi rękami, własnymi pomysłami, własnymi myślami. […] Jako menedżer produktu całe Twoje życie jest w zasadzie historią tworzenia, ideacji, co jest czymś wyjątkowym.

Każda historia produktu zaczyna się od tego, co zainspirowało Cię do zostania menedżerem produktu: co sprawiło, że pokochałeś produkt, że zapragnąłeś stworzyć coś własnymi rękami, własnymi pomysłami, własnymi myślami. […] Jako menedżer produktu całe Twoje życie jest w zasadzie historią tworzenia, ideacji, co jest czymś wyjątkowym.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj momenty olśnienia wynikające z opinii użytkowników jako cenna zawartość do tworzenia treści. Następnym razem, gdy klient powie coś, co zmieni Twoje postrzeganie produktu, napisz krótki post, w którym omówisz tę zmianę w myśleniu. Dzięki temu będziesz brzmiał jak osoba ciekawa świata, a nie pouczająca.

Jak ClickUp może pomóc Ci zachować spójność

Rozwijanie swojej obecności na LinkedIn jako menedżer produktu działa tak samo, jak działa Twój produkt: jasność, iteracja i pętle informacji zwrotnych. Już myślisz systemowo.

Rozwiązanie marketingowe ClickUp pozwala traktować swoją markę osobistą w ten sam sposób, jako żywy system, który ulepsza się w miarę jak dowiedziesz się więcej o swoich odbiorcach, swoim głosie i własnym myśleniu o produkcie.

Zacznij tutaj. 🏁

Odkrywaj nowe pomysły w przejrzysty sposób.

Najlepsza zawartość zazwyczaj wynikają z rzeczywistych problemów związanych z produktem: dyskusji dotyczących kompromisów, napięć między klientami, konfliktów dotyczących priorytetów, rozbieżności w dostosowaniu.

Wizualizuj strategiczne aspekty zawartości za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

ClickUp Tablice pomagają przełożyć te momenty na jasne narracje.

Możesz zaplanować historie, które chcesz udostępnić:

Lekcja z retrospektywy sprintu

Decyzja dotycząca ustalenia priorytetów, w której ograniczenia wpłynęły na kierunek działania

Zaskakująca informacja o użytkownikach uzyskana podczas sesji badawczej

Na przykład, stwórz tablicę o tytule „Sygnały przywódcze w konflikcie” w oprogramowaniu do zarządzania marką. Możesz dodać notatki samoprzylepne z opisem tego, co się wydarzyło, co rozważałeś, jaką podjąłeś decyzję i dlaczego miało to znaczenie.

Dzięki temu zyskasz uporządkowaną jasność przed przystąpieniem do tworzenia projektu.

Twórz posty na LinkedIn dokładnie tam, gdzie powstają Twoje pomysły.

Twoje przemyślenia ewoluują poprzez specyfikacje, notatki ze spotkań, podsumowania badań, komentarze do planu działania i dzienniki decyzji.

Udoskonalaj wersje postów w wielu formatach w ClickUp Documents, aby zachować spójność komunikatów.

ClickUp Dokumenty pozwalają przekształcić te przemyślenia w narrację, którą można udostępniać, bez konieczności zmiany narzędzi. Na przykład, przygotuj post dotyczący ustalania priorytetów funkcji:

Wersja robocza 1: Pełna narracja wyjaśniająca sprzeczne priorytety w zakresie projektowania i inżynierii.

Wersja 2: Przejrzysty skrypt karuzeli dzielący koncepcję na trzy panele

Wersja 3: Jednoakapitowy podpis do szybkiego wpisu

Sekcja referencyjna: Prawdziwe notatki z rozmów z interesariuszami i dzienniki decyzji

Ten system zamienia Twoje doświadczenie zawodowe w spójny zasób narracyjny.

Co więcej, możesz również używać Docs do centralizacji szkiców postów, pomysłów na podpisy i szablonów zaangażowania.

🚀 Zaleta ClickUp: Dzięki funkcji ClickUp Assign Comments możesz włączyć ekspertów do swojego procesu myślenia. Poproś o ustrukturyzowaną informację zwrotną za pomocą funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp Załóżmy, że chcesz, aby starszy menedżer produktu sprawdził Twoje rozumowanie dotyczące tego, dlaczego inżynierowie sprzeciwili się proponowanemu przez Ciebie ograniczeniu zakresu. Zaznacz ten konkretny akapit w dokumencie i przypisz do niego komentarz. Dodaj notatkę: „Proszę sprawdzić rozumowanie, ton i jasność”. Odpowiadają oni bezpośrednio na to, gdzie potrzebne są ulepszenia. Ty dopracowujesz, rozwiązujesz problemy i idziesz naprzód.

Zbuduj powtarzalną dynamikę

Jako menedżer produktu masz napięty harmonogram, wypełniony przeglądami sprintów, sesjami przygotowawczymi, synchronizacją interesariuszy i ciągłą zmianą kontekstu. Bez odpowiedniego systemu łatwo zapomnieć o zamiarze „opublikowania dzisiaj”.

Udoskonal rytm publikowania dzięki powtarzającym się zadaniom ClickUp, aby stworzyć spójny, skalowalny system publikowania postów.

Skorzystaj z funkcji powtarzających się zadań ClickUp, aby przekształcić swoją zawartość w powtarzalny rytm działania.

Skonfiguruj szablony powtarzających się zadań oparte na filarach zawartości. Na przykład:

„Udostępnij wiedzę o produkcie zdobytą w tym tygodniu” w każdy piątek.

„Przeanalizuj decyzję dotyczącą funkcji i rozważane kompromisy” w każdy wtorek.

„Udostępniaj posty członków zespołu lub założycieli i dodawaj do nich wartościowe komentarze” w każdą środę.

Każde zadanie może zawierać podpowiedzi, linki referencyjne i „kąt narracyjny” dostosowany do poziomu zaawansowania odbiorców (początkujący, praktycy, kadra kierownicza). Kiedy zadanie pojawia się ponownie w kalendarzu zawartości LinkedIn, zasadniczo budujesz system, który sam się zasila.

🚀 Zaleta ClickUp: Funkcja Talk to Text w ClickUp pozwala zachować najlepsze pomysły na tyle długo, aby je dopracować. Załóżmy, że przechodzisz między synchronizacją planu działania a przeglądem interesariuszy i nagle wpada Ci do głowy świetny pomysł na LinkedIn, coś błyskotliwego związanego z prawdziwym kompromisem produktowym, z którym miałeś do czynienia w zeszłym tygodniu. Wystarczy wypowiedzieć to na głos w ClickUp BrainGPT, komputerowym asystencie AI, a zostanie to zapisane jako zadanie w Twoim obszarze roboczym ClickUp. Pomysł zostanie zapisany i będzie gotowy do dopracowania w późniejszym czasie. Dowiedz się więcej tutaj:

Zamień doświadczenia zawodowe w atrakcyjną zawartość

Twoja praca polega na wyjaśnianiu niejasności, interpretowaniu danych, formułowaniu decyzji i przedstawianiu kompromisów. Takie myślenie świadczy o silnej ocenie produktu i właśnie to buduje wiarygodność na LinkedIn. Wyzwaniem jest przedstawienie tego w ostrym, przekonującym i przyjaznym dla czytelnika formacie.

Wykorzystaj ClickUp Brain, aby uzyskać jasne, oparte na spostrzeżeniach opisy swojej pracy nad produktem.

ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI do mediów społecznościowych, pomaga przekształcić notatki z pracy w bogate w spostrzeżenia posty, które pokazują Twoją głębię.

Źródło:

Retrospekcje z sprzecznymi punktami widzenia

Transkrypcje rozmów z klientami, w których sprzeciwy zmieniły kierunek

Notatki dotyczące priorytetów funkcji, które pokazują Twoje uzasadnienie

Wyniki eksperymentów, które zmieniły założenia Twojego planu działania

Następnie poproś ClickUp Brain o jasne przedstawienie Twojego rozumowania, zamiast podsumowywania wydarzenia.

✅ Wypróbuj tę podpowiedź: Podsumuj ten wątek opinii klientów w poście wyjaśniającym, jak ustalić priorytety funkcji w kontekście konkurencyjnych potrzeb interesariuszy. Pisz w drugiej osobie, bezpośrednio, z namysłem, bez frazesów.

Użytkownik ClickUp udostępnia, jak pomogliśmy mu wyeliminować rozrost pracy:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę.

Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

Ale to nie wszystko!

Generuj alternatywne haczyki i przejścia za pomocą ClickUp Brain, aby utrzymać przepływ tworzenia szkicu

ClickUp Brain pomaga eksperymentować ze zmianami tonu, wariantami haczyków i przykładowymi ramami. Powiedzmy, że Twoje otwarcie wydaje się zbyt akademickie.

Wzmianka o @Brain i poproś o trzy wersje:

Jedna szczera

Jedna analiza

Trochę żartobliwie

Wybierz styl, który pasuje do Twojego głosu na LinkedIn i dopracuj go w tym samym dokumencie ClickUp.

🧠 Ciekawostka: Chociaż menedżerowie produktu są czasami nazywani „mini-dyrektorami generalnymi” swoich produktów, niektóre komentarze sugerują , że są oni dość rzadkością: w niektórych firmach może być więcej wiceprezesów niż menedżerów produktu, a menedżerowie produktu są statystycznie „jednorożcami”, ponieważ ich rola obejmuje biznes, projektowanie, inżynierię i dane.

Dostosuj tempo publikowania zawartości do swojego cyklu pracy.

Twój harmonogram zawiera już przeglądy sprintów, synchronizacje zespołu, sesje udoskonalania zaległości, dyskusje dotyczące planu działania i spotkania 1:1. Konsekwencja na LinkedIn staje się łatwiejsza, gdy harmonogram publikacji wpisuje się w rytm tej rzeczywistości.

Dostosuj nawyki związane z publikowaniem postów do rzeczywistych wzorców pracy, korzystając z kalendarza ClickUp.

Kalendarz ClickUp łączy Twoje zadania, połączenia i priorytety w jeden wizualny przepływ.

W tym przypadku ClickUp Brain analizuje Twoje priorytetowe zadania, obciążenie spotkaniami i typowe okresy skupienia, aby automatycznie zablokować czas na pisanie, tak abyś mógł pisać wtedy, gdy masz energię sprzyjającą dobremu myśleniu, a nie wtedy, gdy presja terminu Cię przytłacza.

Załóżmy, że planowanie sprintu zawsze zapewnia Ci jasność we wtorki. ClickUp Brain planuje późny poranek we wtorek jako czas na tworzenie szkiców. Załóżmy, że piątki są lżejsze po spotkaniach standupowych. Oznacza to, że publikacja odbywa się w piątek po południu. Twój rytm tworzenia zawartości jest teraz śledzony w odniesieniu do rytmu Twojego produktu.

⚡️ Archiwum szablonów: Szablon kalendarza zawartości w mediach społecznościowych ClickUp łączy cały ten cykl pracy, dzięki czemu każdy post przechodzi przez tę samą pętlę. Szablon kalendarza mediów społecznościowych zawiera już przestrzenie na przechowywanie pomysłów, tworzenie etykiet statusu, planowanie postów i śledzenie zaangażowania. Wystarczy tylko wprowadzić swoje filary i zacząć tworzyć.

Niech wyniki będą wyznacznikiem kierunku przyszłej zawartości.

Analizuj wzorce zaangażowania za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby udoskonalić strategię zawartości.

Panele ClickUp pokazują, które tematy zwiększają zaufanie, a które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Załóżmy, że prowadzisz śledzenie:

Wysoka liczba komentarzy pod postami przedstawiającymi rzeczywiste rozmowy z interesariuszami

Wysoka liczba zapisów postów rozkładających modele mentalne

Głębokie wrażenie dzięki krótkim, wyrazistym karuzelom

To pokazuje, że Twoi odbiorcy przypisują dużą wartość praktycznemu rozumowaniu i konkretnym historiamy dotyczącym podejmowanych decyzji. Dlatego warto postawić na to jeszcze bardziej.

🚀 ClickUp Advantage: Skuteczne posty na LinkedIn często opierają się na przejrzystości wizualnej. Funkcja ClickUp Proofing pomaga udoskonalać karuzele, analizy interfejsu użytkownika i posty opowiadające o produkcie bez konieczności śledzenia opinii w czatach. Dodawaj adnotacje i udoskonalaj wizualne posty w efektywny sposób, korzystając z funkcji ClickUp Proofing. Prześlij swoje szkice obrazów, karuzele lub krótkie klipy wideo bezpośrednio do swojego zadania. Recenzenci mogą kliknąć w dowolnym miejscu obrazu i zostawić precyzyjne komentarze powiązane z konkretnymi klatkami lub sekcjami.

Jak budować sieć kontaktów i angażować się w autentyczny sposób

Silny profil nie ma znaczenia, jeśli nikt go nie widzi.

Twoja sieć kontaktów zawodowych decyduje o Twoim zasięgu, a zaangażowanie decyduje o Twojej widoczności. Oto jak budować połączenia, które faktycznie prowadzą do nowych możliwości.

📌 Obserwuj liderów PM i nawiązuj z nimi kontakt

Śledzenie odpowiednich osób zapewnia wartościową zawartość w Twoim kanale informacyjnym i sprawia, że jesteś zauważalny, gdy angażujesz się w przemyślany sposób.

Lenny Rachitsky : Były menedżer produktu w Airbnb, który prowadzi najpopularniejszy biuletyn poświęcony produktom, udostępnia dogłębne analizy dotyczące rozwoju, utrzymania klientów i porad zawodowych. Były menedżer produktu w Airbnb, który prowadzi najpopularniejszy biuletyn poświęcony produktom, udostępnia dogłębne analizy dotyczące rozwoju, utrzymania klientów i porad zawodowych.

Shreyas Doshi : Były menedżer produktu w Stripe, Twitterze i Google, znany z modeli mentalnych i ram priorytetyzacji, które podważają konwencjonalne myślenie. Były menedżer produktu w Stripe, Twitterze i Google, znany z modeli mentalnych i ram priorytetyzacji, które podważają konwencjonalne myślenie.

Elena Verna : Doradca ds. rozwoju, który analizuje strategie PLG i wskaźniki aktywacji na podstawie prawdziwych przykładów firm. Doradca ds. rozwoju, który analizuje strategie PLG i wskaźniki aktywacji na podstawie prawdziwych przykładów firm.

Gibson Biddle : Były wiceprezes Netflix, który uczy strategii produktowej poprzez studia przypadków i sesje „Zapytaj mnie o wszystko”. Były wiceprezes Netflix, który uczy strategii produktowej poprzez studia przypadków i sesje „Zapytaj mnie o wszystko”.

💡 Porada dla profesjonalistów: Angażuj się w zawartość strategicznie. Komentuj, gdy masz coś istotnego do dodania, na przykład podobne doświadczenie, kontrargument wraz z uzasadnieniem lub pytanie uzupełniające, które pogłębia dyskusję. „Świetny post!” nie wnosi żadnej wartości dodanej, ale „Wypróbowaliśmy tę metodę ustalania priorytetów w [firmie] i okazało się, że nie sprawdza się, gdy interesariusze mają sprzeczne wskaźniki powodzenia. Ciekawi mnie, jak radzisz sobie z tą sytuacją” – takie komentarze rozpoczynają rozmowy, dzięki którym zostaniesz zauważony.

📌 Dołącz do społeczności i wydarzeń związanych z zarządzaniem produktami

za pośrednictwem Product School

Społeczności zapewniają dostęp do osób borykających się z podobnymi problemami i stwarzają możliwości współpracy.

Product School: organizuje bezpłatne webinaria z udziałem menedżerów produktu z czołowych firm oraz lokalne spotkania w ponad 20 miastach.

Mind the Product: globalna społeczność organizująca wydarzenia regionalne, kanały Slack zorganizowane według specjalizacji (B2B, konsumenci, AI/ML)

Kobiety w branży produktowej: Programy mentorskie i wydarzenia networkingowe skupiające się na wspieraniu kobiet pełniących role kierownicze w dziale zarządzania produktami.

Sojusz produktowy: Społeczność przeznaczona specjalnie dla menedżerów produktu pracujących nad strategiami rozwoju opartymi na produktach.

Reforge: kursy premium z nauką opartą na grupach i siecią absolwentów złożoną z doświadczonych menedżerów produktu i liderów rozwoju.

Bierz udział w wydarzeniach, mając na uwadze cel większy niż tylko zbieranie kontaktów. Pytaj prelegentów o konkretne wyzwania, przed którymi stoisz, przedstaw się 3–5 osobom, które naprawdę interesują się swoją pracą, i skontaktuj się z nimi w ciągu 48 godzin, nawiązując do waszej rozmowy.

🔍 Czy wiesz, że... Kierownictwo publikujące posty na LinkedIn obecnie obserwuje, że ich zawartość uzyskuje nawet czterokrotnie więcej wyświetleń niż typowi użytkownicy LinkedIn, co sprawia, że obecność liderów ma ogromny wpływ na zasięg.

📌 Współpracuj nad zawartością

Wspólne tworzenie zawartości sprzyja nawiązywaniu relacji szybciej niż pasywne nawiązywanie kontaktów i zapewnia obu współpracownikom pozycję lidera opinii. Oto, co możesz wypróbować:

Oznacz kogoś: Napisz post o schemacie, którego nauczyłeś się od innego menedżera produktu, oznacz tę osobę i wyjaśnij, jak go zastosowałeś (często udostępniają oni takie posty i angażują się w dyskusję).

Artykuły wspólne: Skontaktuj się z menedżerami produktu pracującymi nad podobnymi problemami i wspólnie napiszcie artykuł na LinkedIn, porównując swoje podejścia do odkrywania, ustalania priorytetów lub zarządzania interesariuszami.

Format wywiadu: Poproś menedżera produktu, którego podziwiasz, o wywiad na temat ostatniego wprowadzenia produktu na rynek, a następnie opublikuj go w formie artykułu, podając pełne informacje o autorze i zapewniając mu widoczność.

Podsumowanie postów: Stwórz „5 rzeczy, których menedżerowie produktu nauczyli się z nieudanych premier”, zbierając krótkie historie z Twojej sieci i podając źródło każdego z współpracowników.

Współpraca zapewnia wzajemną widoczność i buduje wzajemność. Kiedy pomagasz komuś innemu zdobyć rozgłos, ta osoba pamięta o tym i odwdzięcza się.

Kiedy zapytaliśmy Jacoba o równowagę między profesjonalnym przywództwem intelektualnym a osobistym głosem, odpowiedział, że zależy to od kontekstu:

Jeśli pracujemy nad czymś naprawdę technicznym, osobiste spostrzeżenia powinny stanowić około 5% postów. Jeśli działasz w branży takiej jak SaaS, gdzie wiele osób tworzy produkty podobne do Twojego, to właśnie osobowość pozwala Ci się wyróżnić.

Jeśli pracujemy nad czymś naprawdę technicznym, osobiste spostrzeżenia powinny stanowić około 5% postów. Jeśli działasz w branży takiej jak SaaS, gdzie wiele osób tworzy produkty podobne do Twojego, to właśnie osobowość pozwala Ci się wyróżnić.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja budowania marki osobistej została formalnie wprowadzona już w 1997 roku, kiedy Tom Peters opublikował artykuł The Brand Called You w magazynie Fast Company, mówiąc czytelnikom: „Jesteśmy dyrektorami generalnymi naszych własnych firm: Me Inc… naszym najważniejszym zadaniem jest bycie głównym marketingowcem marki o nazwie Ty”.

Kluczowe wskaźniki, które należy śledzić, aby rozwijać swoją markę osobistą na LinkedIn jako menedżer produktu

Budowanie osobistej marki na LinkedIn bez śledzenia wyników jest jak wprowadzanie nowych funkcji bez analizy danych (żart menedżera produktu, nie mogliśmy się powstrzymać). LinkedIn zapewnia przejrzyste wskaźniki, które pokazują, co działa, a co wymaga poprawy. 📊

Widoki profilu

Cotygodniowe widoki profilu pozwalają zmierzyć Twoją rozpoznawalność i skuteczność zawartości.

Wzrost popularności po opublikowaniu zawartości lub zaangażowaniu się w dyskusje wskazuje, że działania te generują ruch. Dąż do stałego wzrostu: 50 widoków tygodniowo jako punkt odniesienia, 200+ jeśli aktywnie publikujesz zawartość.

Podział „Jak ludzie Cię znaleźli” pokazuje, czy to słowa kluczowe, czy Twoja zawartość generują odwiedziny.

Wygląd profilu na LinkedIn

Propozycje połączeń

Jakość przychodzących zapytań ma większe znaczenie niż ich ilość. Jeśli rekruterzy, menedżerowie ds. rekrutacji lub starsi menedżerowie produktu kontaktują się z Tobą bez uprzedzenia, oznacza to, że Twoja pozycja działa.

Selektywna akceptacja oparta na znaczeniu dla Twoich celów jest lepsza niż arbitralny rozwój.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamień żargon produktowy na wyjaśnienia. Prosty post wyjaśniający coś takiego jak „Co naprawdę rozumiemy przez empatię użytkownika w decyzjach dotyczących produktów” pomaga osobom spoza branży PM zrozumieć Twój świat i buduje autorytet w niszy.

Opublikuj wrażenia i wskaźnik zaangażowania

Wyświetlenia pokazują zasięg, ale wskaźnik zaangażowania (polubienia + komentarze + udostępnienia podzielone przez wyświetlenia) ujawnia rezonans.

Post z 5000 wyświetleń i 2% zaangażowania osiąga lepsze wyniki niż post z 10 000 wyświetleń i 0,5% zaangażowania.

Różne tematy powodują różne poziomy znaczącej interakcji:

Posty dotyczące ustalania priorytetów w planie działania: często generują duże zaangażowanie innych menedżerów produktu, którzy udostępniają własne podejścia i schematy działania.

Historie niepowodzeń produktów: wywołaj dyskusję, ponieważ ludzie chcą uczyć się na błędach innych, nie popełniając ich samodzielnie.

Taktyki zarządzania interesariuszami: Odwołuj się do wszystkich, ponieważ to wyzwanie dotyczy wszystkich kontekstów produktowych i firm każdej wielkości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: co miesiąc przeglądaj pięć najpopularniejszych postów, aby zidentyfikować wzorce dotyczące tematyki, formatu i tonu, a następnie skup się na tym, co Twoi odbiorcy uważają za wartościowe.

Przykłady udanych profili LinkedIn dla menedżerów produktu

Silne profile charakteryzują się jasnymi wzorcami: strategiczną pozycją, namacalnymi dowodami wpływu i konsekwentnym zaangażowaniem. Oto menedżerowie produktu, których profile pokazują, co się sprawdza.

Rishab Jolly

za pośrednictwem LinkedIn

Rishab Jolly jest starszym menedżerem produktu w firmie Microsoft, gdzie odpowiada za strategię i realizację projektu Azure Application Insights. Jego profil pokazuje, w jaki sposób menedżerowie produktu mogą budować pozycję lidera bez zajmowania tytułów kierowniczych.

To, co sprawia, że jego marka działa, to spójność połączona z konkretnością. Udostępnia spostrzeżenia na temat storytellingu i wpływu interesariuszy ze swoją społecznością LinkedIn liczącą ponad 20 tysięcy osób, publikując schematy i wnioski płynące z tworzenia narzędzi programistycznych na dużą skalę. Prowadzi również podcast Curious Soul, w którym przeprowadza wywiady z liderami technologicznymi z Microsoft, Meta i innych firm, a następnie wykorzystuje kluczowe spostrzeżenia w zawartości publikowanej na LinkedIn.

Wniosek: wybierz niszę (np. zarządzanie produktami w chmurze lub storytelling dla interesariuszy) i zdobądź w niej pozycję poprzez konsekwentne tworzenie zawartości.

📣 SME Speaks: Jeśli chodzi o wahanie się przed promowaniem siebie, Jacob był bezpośredni: To nieuniknione. Znajdujemy się w okresie, w którym marketing kierowany przez założyciela jest kluczem do powodzenia, zwłaszcza w sektorze B2B. Możesz obawiać się promowania siebie, co jest zrozumiałe, ponieważ większość osób ma takie obawy na początku. Jednak należy zrozumieć, że jest to nieuniknione, jeśli chcesz się dalej rozwijać. To nieuniknione. Znajdujemy się w okresie, w którym marketing kierowany przez założyciela jest kluczem do powodzenia, zwłaszcza w sektorze B2B. Możesz obawiać się promowania siebie, co jest zrozumiałe, ponieważ większość osób ma takie obawy na początku. Jednak należy zrozumieć, że jest to nieuniknione, jeśli chcesz się dalej rozwijać.

Adrienne Tan

za pośrednictwem LinkedIn

Adrienne Tan jest współzałożycielką i dyrektorem generalnym Brainmates, jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm konsultingowych w Australii zajmujących się zarządzaniem produktami. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu wpłynęła na sposób, w jaki organizacje z różnych branż podchodzą do strategii produktowej, wartości dla klienta i rozwoju biznesowego.

Jej doświadczenie podkreśla wymierne osiągnięcia: zorganizowanie pierwszej krajowej konferencji poświęconej zarządzaniu produktami w Australii, mentoring dla początkujących liderów produktów oraz doradztwo dla firm w zakresie struktur zorientowanych na klienta. Każda z tych ról ma bezpośrednie połączenie z wynikami, takimi jak lepsze dopasowanie produktu do rynku, silniejsza koordynacja działań marketingowych i zwiększona elastyczność biznesowa.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij dokumentować swoje eksperymenty produktowe jak fabułę opowiadania. Napisz krótką serię postów, w których omówisz hipotezę, zaskakujący wynik i zmiany, które wprowadziłbyś następnym razem. Dzięki temu Twoi obserwatorzy będą mogli z bliska obserwować Twój rozwój.

Stephanie Neill

za pośrednictwem LinkedIn

Stephanie Neill jest dyrektorem ds. produktów w Stripe i ma prawie 20-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami w The New York Times, IAC i Twitch. Jej profil pokazuje, jak prezentować cechy przywódcze bez abstrakcyjnych twierdzeń. Stworzyła i rozbudowała społeczności produktowe w całych Stanach Zjednoczonych i kieruje zespołami zajmującymi się integracją uczenia maszynowego w celu optymalizacji operacji i poprawy jakości obsługi klienta.

Jej doświadczenie łączy jej pracę z wynikami biznesowymi: wielkością zespołu, wpływem na przychody i złożonością techniczną. Profil łączy wizję strategiczną z praktyczną realizacją, pokazując, że potrafi zarówno wyznaczać kierunek, jak i osiągać wyniki. Wniosek: określ wpływ swojego przywództwa poprzez rozwój zespołu, wkład w przychody i zakres techniczny.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przed opublikowaniem postu skomentuj go strategicznie. Przez tydzień angażuj się w dyskusje z założycielami, projektantami lub innymi menedżerami produktu pod ich postami, zanim udostępnisz własne. Algorytm LinkedIn w naturalny sposób zwiększy Twoją widoczność w ich sieciach.

Typowe błędy związane z budowaniem marki na LinkedIn, których powinni unikać menedżerowie produktu

Oto lista błędów, których należy unikać, próbując rozwijać swoją markę na LinkedIn jako menedżer produktu:

Podsumowanie zawiera listę obowiązków, a nie sposób myślenia: Napisz krótką historię o ostatnim wyzwaniu związanym z produktem, swoim rozumowaniu i jego skutkach. To pokaże, jak podchodzisz do decyzji dotyczących produktów.

Publikowanie wyłącznie informacji o premierach lub promocjach: Udostępnij kompromisy, porażki i spostrzeżenia użytkowników związane z tymi premierami. Posty dotyczące procesów pokazują prawdziwą głębię pracy menedżera produktu.

Posty brzmią ogólnikowo lub motywacyjnie: Oparcie każdej spostrzeżenia na rzeczywistej sytuacji: Co się wydarzyło → Co próbowałeś zrobić → Co się zmieniło. Dzięki temu nauka staje się wiarygodna.

Angażuj się, nie tylko polubiając posty: dodawaj komentarze zawierające Twoją opinię lub ramy, które zastosowałbyś. Spójny punkt widzenia buduje rozpoznawalność.

Profil podkreśla rolę firmy bardziej niż Twoją funkcję: Wyjaśnij, na co miałeś wpływ, co napędzałeś lub zmieniłeś. Nie pozwól, aby „my” Cię wymazało.

Umiejętności są na liście bez dowodów: Każdą umiejętność poprzyj jednym konkretnym przykładem z Twojego doświadczenia lub zawartości. Pokaż > opowiedz

🔍 Czy wiesz, że... Badanie opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychology wykazało, że osoby aktywnie zarządzające swoją marką osobistą mają znacznie większe szanse na awans zawodowy i uznanie niż osoby, które tego nie robią.

Twórz publicznie, myśl w ClickUp

Każdy silny produkt opowiada historię intencji, kompromisów i wniosków wyciągniętych w trakcie działania, podobnie jak każdy silny menedżer produktu. LinkedIn bardziej ceni jasność myślenia niż dopracowanie, a wiarygodność rośnie, gdy pokazujesz, jak rozumujesz, a nie jak działasz.

ClickUp zamienia to rozumowanie w rytm.

Na przykład, podczas gdy ClickUp Brain rejestruje pomysły w momencie ich pojawienia się, Docs przekształca je w zwięzłe opisy, a powtarzające się zadania zapewniają utrzymanie tempa pracy nawet w najbardziej pracowitych tygodniach. To, co zaczyna się jako przemyślana dokumentacja, staje się widocznym dowodem oceny produktu, czyli dokładnie tym, czego poszukują rekruterzy i współpracownicy.

W końcu widoczność to kolejny produkt, którym należy zarządzać. Dzięki ClickUp jako obszarowi roboczemu Twoje pomysły będą skalowane z taką samą precyzją, jaką wkładasz w każde wprowadzenie produktu na rynek.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania

Dobrym rozwiązaniem jest publikowanie dwóch lub trzech postów tygodniowo. Dzięki temu Twój profil pozostaje aktywny, a Ty masz wystarczająco dużo czasu, aby przemyśleć swoje pomysły, zastanowić się nad swoją pracą i udostępnić coś znaczącego, zamiast codziennie publikować pośpiesznie nowe posty.

Udostępnij to, czego nauczyłeś się podczas pracy nad rzeczywistymi produktami. Opowiedz na przykład, jak podszedłeś do decyzji dotyczącej funkcji, jakie kompromisy wpłynęły na ostateczny wynik, czego nauczyłeś się z nieudanego eksperymentu lub jak opinie użytkowników wpłynęły na kierunek działań. Ludzie bardziej reagują na proces myślowy i szczerość niż na teorię.

Tryb twórcy pomaga, jeśli chcesz poszerzyć grono odbiorców i zostać zauważonym dzięki konkretnym tematom. Zwykły profil jest całkowicie wystarczający, jeśli Twoim celem jest budowanie wiarygodności i ciche pozyskiwanie możliwości. Wybór zależy od tego, czy ważniejsza jest dla Ciebie widoczność, czy prostota.

Skup się na własnych doświadczeniach, zamiast powtarzać typowe schematy PM. Kiedy mówisz o swojej codziennej pracy, Twoja perspektywa staje się naturalnie wyjątkowa.

Skup się na własnych doświadczeniach, zamiast powtarzać typowe schematy PM. Kiedy mówisz o swojej codziennej pracy, Twoja perspektywa staje się naturalnie wyjątkowa.

ClickUp pomaga zachować spójność, przechowując wszystko w jednym miejscu. Możesz planować tygodniowy harmonogram publikacji, tworzyć zawartość w ClickUp Docs, przechowywać przykłady referencyjne i śledzić pomysły, które chcesz rozwinąć jako zadania ClickUp.