ponad 50 podpowiedzi Perplexity AI, które warto wypróbować

Perplexity AI świetnie radzi sobie z wyszukiwaniem informacji i cytowaniem źródeł. Ale to, jak pyta użytkownik, ma ogromne znaczenie.

Pomyśl o podpowiedziach jak o zamówieniach w restauracji. „Coś dobrego” oznacza, że dostaniesz to, co zostało. „Ostre makaron, dodatkowy czosnek, bez orzeszków ziemnych” oznacza, że dostaniesz dokładnie to, czego chcesz.

Ta sama zasada, lepsze wyniki.

Magia dzieje się, gdy dodasz kontekst — nad czym pracujesz, jak głęboko chcesz się w to zagłębić lub jaki format preferujesz.

Studenci budują mocniejsze argumenty dzięki solidnym cytatom

Badacze szybciej odkrywają niszowe badania

Marketerzy odkrywają spostrzeżenia, które mogą faktycznie wykorzystać w praktyce

Zebraliśmy najlepsze podpowiedzi Perplexity AI, z których można obecnie korzystać. Dodatkowo przyjrzymy się ClickUp — nowej, kontekstowej alternatywie, która łączy sztuczną inteligencję, dokumentację i cykl pracy. 🕵

Czym jest Perplexity AI?

Perplexity AI to konwersacyjna wyszukiwarka oparta na dużych modelach językowych (LLM). Przetwarza zapytania w języku naturalnym i zwraca syntetyczne odpowiedzi, cytując źródła z całej sieci.

Platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję do zrozumienia kontekstu, co oznacza, że możesz zadawać pytania uzupełniające, a ona zapamiętuje, o czym mówisz. Pobiera informacje w czasie rzeczywistym, przetwarza je i przedstawia odpowiedzi w czytelnym formacie z klikalnymi cytatami, dzięki czemu możesz wszystko zweryfikować.

Czym są podpowiedzi Perplexity AI?

Podpowiedzi Perplexity AI to pytania lub instrukcje, które wpisujesz, aby uzyskać konkretne odpowiedzi. Im więcej szczegółów i kontekstu podasz, tym lepsza będzie odpowiedź.

Podstawowa podpowiedź, taka jak „Wyjaśnij SEO”, zapewni Ci ogólny przegląd, ale szczegółowa podpowiedź, taka jak „Wyjaśnij SEO dla lokalnych firm, podając przykłady taktyk optymalizacji strony”, wyświetli ukierunkowane informacje, które odpowiadają Twoim potrzebom.

✅ Przykładowa odpowiedź:

porównaj 5 najlepszych narzędzi do marketingu e-mailowego dla małych firm w 2025 r. Uwzględnij poziomy cenowe, wyróżniające się funkcje i jedno ograniczenie dla każdego narzędzia. Przedstaw w formie tabeli porównawczej wraz ze źródłami

porównaj 5 najlepszych narzędzi do marketingu e-mailowego dla małych firm w 2025 r. Uwzględnij poziomy cenowe, wyróżniające się funkcje i jedno ograniczenie dla każdego narzędzia. Przedstaw w formie tabeli porównawczej wraz ze źródłami

Jest to konkretne, łatwe do przeanalizowania i kieruje Perplexity w stronę ustrukturyzowanych, weryfikowalnych odpowiedzi.

🧠 Ciekawostka: „Perplexity” to w rzeczywistości miara statystyczna stosowana do oceny modeli językowych. Im niższy poziom perplexity, tym lepiej model przewiduje tekst.

Jak pisać skuteczne podpowiedzi Perplexity

Oto proces krok po kroku, który pozwoli Ci stworzyć szablony podpowiedzi AI, które dostarczają przydatnych odpowiedzi. 👇

Krok 1: Określ, czego potrzebujesz

Zanim zaczniesz wpisywać cokolwiek w narzędzia AI, zastanów się, co chcesz dzięki niemu osiągnąć.

Szukasz szybkiej definicji, szczegółowego porównania, danych statystycznych lub instrukcji krok po kroku? Najpierw zapisz swój cel końcowy.

Na przykład, jeśli jesteś:

Marketer przygotowujący prezentację kampanii może potrzebować danych z analizy konkurencji pokazujących, jakie taktyki przyczyniły się do wzrostu zaangażowania w ostatnim kwartale

Student piszący przegląd literatury na temat polityki klimatycznej potrzebuje najnowszych badań pokazujących, jak różne badania tworzą połączenie

Twórca zawartości weryfikujący twierdzenie dotyczące zachowań użytkowników potrzebuje oryginalnego źródła tych statystyk.

Znajomość celu pomaga stworzyć podpowiedź, która pozwoli Ci osiągnąć go za jednym zamachem.

🧠 Ciekawostka: Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas letnich warsztatów na Uniwersytecie Dartmouth. Uczestnicy warsztatów sądzili, że sztuczna inteligencja na poziomie ludzkim może zostać osiągnięta w ciągu jednego lata. Prawie 70 lat później nadal nad tym pracujemy!

Krok 2: Zbierz szczegółowe informacje dotyczące kontekstu

Teraz zbierz konkretne szczegóły, które będą miały wpływ na Twoją odpowiedź. Zastanów się, kto będzie czytał te informacje, w jakiej branży pracujesz, jaki okres ma znaczenie i z jakimi ograniczeniami masz do czynienia.

Oto lista kontrolna elementów, które należy wziąć pod uwagę, aby zostać inżynierem podpowiedzi:

Grupa celowa lub poziom czytelników (kadra kierownicza wyższego szczebla, studenci pierwszego roku, hobbyści)

Branża lub nisza , w której pracujesz (e-commerce bezpośredni dla konsumentów, urządzenia medyczne, tworzenie gier niezależnych)

Koncentracja geograficzna , jeśli ma to znaczenie (ukierunkowanie na rynek australijski, porównanie przepisów UE i USA)

Okres , który Cię interesuje (dane za IV kwartał 2024 r., trendy historyczne od 2010 r., prognozy na 2026 r.)

Cel Twoich badań (prezentacja dla inwestorów, bibliografia pracy semestralnej, dowody wspierające wpis na blogu)

Różnica jest ogromna. Twórca treści zadający pytanie „W jaki sposób zespoły redakcyjne w takich publikacjach jak The Washington Post i Reuters wykorzystują narzędzia AI do przyspieszenia weryfikacji faktów bez utraty dokładności, podając konkretne przykłady narzędzi i cykli pracy” uzyskuje informacje na temat praktyk stosowanych w redakcjach, nazw narzędzi i szczegółów wdrożenia, które można wykorzystać lub dostosować.

Krok 3: Wybierz format wyjściowy

Zdecyduj, w jaki sposób Perplexity ma prezentować informacje.

Potrzebujesz streszczenia akapitu, które możesz umieścić w raporcie, wypunktowana lista do slajdu prezentacji, tabela porównawczej przedstawiającej zalety i wady lub szczegółowych przykładów z objaśnieniami?

Dodaj to do swojej podpowiedzi.

Jeśli porównujesz oprogramowanie do pomocy w pisaniu, poproś o format tabelaryczny: „Stwórz tabelę porównawczą ClickUp Brain vs. Jasper vs. Textmetrics, obejmującą ceny, rozmiar bazy danych słów kluczowych i unikalne funkcje. ”

Krok 4: Ustaw poziom głębokości

Powiedz Perplexity, jak daleko chcesz się posunąć.

Szukasz ogólnego przeglądu, który można przeczytać w dwie minuty, dość szczegółowego wyjaśnienia z kilkoma przykładami lub wyczerpującej analizy obejmującej historię, aktualny stan, kontrowersje i przyszłe implikacje?

Użyj konkretnych wskaźników długości lub szczegółowości. Wypróbuj „Przedstaw 1000-słowowe wyjaśnienie uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego wraz z trzema przykładami z życia wziętych dla każdego z nich, skierowane do osoby posiadającej podstawową wiedzę na temat języka Python”.

Wyraźne określenie głębokości pozwala uniknąć konieczności przeglądania 10 akapitów, gdy potrzebujesz dwóch zdań, lub uzyskania powierzchownego przeglądu, gdy potrzebujesz merytorycznych informacji.

🧠 Ciekawostka: Pomysł stworzenia maszyn o inteligencji zbliżonej do ludzkiej sięga czasów Talosa, gigantycznego automatu z brązu z mitologii greckiej, zaprojektowanego do ochrony Krety. Chociaż nie była to prawdziwa maszyna, mit przedstawia Talosa jako istotę zaprogramowaną do określonego celu. Oto jak wyglądała jego śmierć (najwyraźniej): Źródło

Krok 5: Dodaj swoje ograniczenia

Lista wszelkich konkretnych wymagań lub limitów, które powinny filtrować spójne wyniki. Obejmuje to ograniczenia czasowe, obszar geograficzny, rodzaje źródeł lub konkretne aspekty, które chcesz uwzględnić.

Przykłady przydatnych ograniczeń, które mają realny wpływ:

„Skup się na recenzowanych badaniach opublikowanych po styczniu 2023 r.” pozwala uniknąć cytowania nieaktualnych badań.

„Uwzględnij tylko strategie poparte udokumentowanymi studiami przypadków wykazującymi co najmniej 20% poprawę” — odfiltrowuje teoretyczne, praktyczne porady.

„Wyklucz wszelkie taktyki wymagające płatnego budżetu reklamowego” sprawia, że rekomendacje są realistyczne w kontekście Twoich ograniczeń.

Te ograniczenia sprawiają, że wyniki są ściśle skoncentrowane na tym, co jest ważne dla Twojego projektu.

Krok 6: Napisz zakończoną podpowiedź

Teraz połącz wszystko w jedno jasne polecenie. Zacznij od głównego pytania, dodaj kontekst, określ żądany format i głębokość wyników, a następnie uwzględnij wszelkie ograniczenia.

Słaba podpowiedź wygląda następująco: „W jaki sposób firmy wykorzystują opinie klientów?”.

Zakończona podpowiedź wygląda następująco: „Wyjaśnij trzy konkretne metody, które firmy SaaS z 1000 do 10 000 użytkowników stosują w celu zbierania opinii klientów i podejmowania odpowiednich działań. Skoncentruj się na metodach, które można wdrożyć przy pomocy zespołu liczącego mniej niż pięć osób. Przedstaw je w formie listy numerowanej, podając jeden przykład rzeczywistej firmy dla każdej metody, w tym informacje o używanych narzędziach i osiągniętych wynikach. Dołącz źródła z analiz przypadków lub wywiadów opublikowanych w ciągu ostatnich 18 miesięcy”.

Widzisz różnicę? Druga podpowiedź dostarczy Ci przydatnych informacji, w tym sprawdzonych przykładów, które pasują do wielkości Twojej firmy i ograniczeń zasobów.

Najlepsze podpowiedzi Perplexity AI dla różnych zastosowań

Oto nasza lista najlepszych podpowiedzi Perplexity AI dotyczących obrazów, badań, pisania i wielu innych zastosowań, które pozwolą Ci za każdym razem osiągać znakomite wyniki.

Badania

Przeprowadź analizę SWOT za pomocą podpowiedzi Perplexity AI

Jaka jest obecna wielkość rynku i prognozowany CAGR dla [branży] w latach 2024-2030 w [regionie]? Uwzględnij czynniki napędzające rynek, podział segmentów według [typu niestandardowego] i zacytuj raporty Gartner/Forrester/IDC opublikowane po 2023 r. Przedstaw to w formie uporządkowanego podsumowania wraz ze źródłami Porównaj [konkurent 1], [konkurent 2], [konkurent 3], [konkurent 4] i [konkurent 5] w branży [branża]. Utwórz tabelę zawierającą: ceny, udział w rynku wraz ze źródłami, unikalne funkcje, aktualizacje produktów w 2024 r. oraz oceny użytkowników z G2/Capterra. Skoncentruj się na firmach obsługujących [wielkość docelowej grupy klientów] Zidentyfikuj 8 najważniejszych trendów w branży [Branża] na rok 2025, które mają co najmniej 10 mln USD finansowania lub ponad 100 tys. użytkowników. Dla każdego z nich: wyjaśnij w 100 słowach, przygotuj listę trzech firm, które go stosują, podając konkretne wskaźniki, i zacytuj dane dotyczące wdrożenia z CB Insights/TechCrunch od III kwartału 2024 r. Sklasyfikuj według potencjału wpływu na rynek Przeprowadź analizę SWOT dla [firmy] w [branży] na koniec IV kwartału 2024 r. Uwzględnij pięć konkretnych punktów dla każdego kwadrantu wraz z wymiernymi wskaźnikami pochodzącymi z ostatnich raportów finansowych, wypowiedzi analityków i strategicznych posunięć na rok 2024. 800–1000 słów. Grupa celowa: analitycy inwestycyjni W jaki sposób [grupa docelowa] zmieniła swoje zachowania zakupowe dotyczące [kategorii produktów] w latach 2022–2024 w [kraju]? Uwzględnij: zmiany w wydatkach (%), preferowane kanały wraz z danymi dotyczącymi zaangażowania, ranking kluczowych czynników wpływających na zakupy oraz wrażliwość na ceny. Zacytuj co najmniej 5 odpowiednich stron internetowych, takich jak ankiety McKinsey lub raporty NRF. Podsumowanie 300 słów + szczegółowe sekcje Jakie są wskaźniki wdrażania [technologii] w przedsiębiorstwach w latach 2023-2024? Uwzględnij: aktualny odsetek wdrożeń, podział według działów, konkretne używane narzędzia, wskaźniki ROI z analiz przypadków, bariery wdrożeniowe i czynniki powodzenia. Skoncentruj się na informacjach podanych do wiadomości publicznej przez firmy z listy Fortune 500. 1200-1500 słów dla odbiorców z branży CTO Podsumuj aktualne i oczekujące [rodzaj regulacji] mające wpływ na [rodzaj firmy] w [regionach] na dzień października 2024 r. Dla każdej regulacji: daty wejścia w życie, kluczowe wymagania, kary i sposób dostosowania się [przykładowa firma 1], [przykładowa firma 2], [przykładowa firma 3]. Przedstaw w formie listy kontrolnej zgodności. Powołaj się na oficjalne źródła regulacyjne Przeanalizuj finansowanie VC w [sektorze] na rok 2024. Uwzględnij: całkowity kapitał z porównaniem kwartalnym, podział według scen, 10 największych transakcji wraz z kwotami i inwestorami, wschodzące podsektory z konkretnymi wartościami procentowymi oraz trzy nowe profile jednorożców. Skoncentruj się na transakcjach w USA/UE o wartości powyżej 5 mln USD. Wykorzystaj dane Crunchbase/PitchBook. Format notatki inwestycyjnej o długości 1000 słów Jakie technologie łańcucha dostaw będą stosować producenci [wielkość firmy] w latach 2023-2024? Skup się na: IoT, prognozowaniu AI, blockchainie i automatyzacji magazynów. Dla każdego z nich: % wdrożenia, koszt/oś czasu wdrożenia, wzrost wydajności wraz z metrykami oraz 2 studia przypadków. Wyklucz rozwiązania wymagające inwestycji powyżej 5 mln USD. Format jako przewodnik oceniający Porównaj zadowolenie klientów z [Produkt 1], [Produkt 2], [Produkt 3], [Produkt 4], [Produkt 5]. Uwzględnij: wyniki NPS, oceny G2/Capterra wraz z liczbą recenzji oraz analizę nastrojów z ostatnich sześciu miesięcy, pokazującą trzy najczęściej pojawiające się pochwały i skargi dla każdego z produktów. Filtruj według recenzentów [wielkość firmy]. Przedstaw w formie tabeli macierzy decyzyjnej z 200-słowowym podsumowaniem Stwórz infografikę ilustrującą dystrybucję udziału w rynku [Rynek/Branża] w latach 2020-2024. Zawrzyj: wykres kołowy przedstawiający aktualnych liderów rynku ([Firma 1], [Firma 2], [Firma 3], [Firma 4]) wraz z wartościami procentowymi, wykres liniowy pokazujący trendy wzrostu przychodów, wykres słupkowy porównujący wyniki regionalne ([Region 1], [Region 2], [Region 3]) Stwórz wizualną matrycę porównawczą dla [Produkt 1] vs. [Produkt 2] vs. [Produkt 3] vs. [Produkt 4]. Wyświetl jako tabela porównująca funkcje z: logo produktów u góry, 10-12 kluczowymi funkcjami po lewej stronie (cena, [Funkcja 1], [Funkcja 2], [Funkcja 3]), znacznikami wyboru/X /X lub ocenami dla każdej z nich. Użyj przejrzystego, nowoczesnego projektu z kodowaniem kolorami dla lepszych/gorszych funkcji

Twórz infografiki i inne obrazy za pomocą podpowiedzi Perplexity AI

🔍 Czy wiesz, że... Arthur Samuel opublikował w 1959 r. pierwszy artykuł na temat uczenia maszynowego, o tytule „*Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers” (Niektóre badania nad uczeniem maszynowym z wykorzystaniem gry w warcaby). Opisał w nim swój program, który potrafił nauczyć się grać w warcaby i pokonać ludzi. Badania te spopularyzowały termin „uczenie maszynowe”

Tworzenie oprogramowania

Rozwiązuj błędy w kodzie dzięki Perplexity AI

Napisz funkcję [język], która [konkretne zadanie]. Wymagania: obsługa [przypadków skrajnych], obsługa błędów, zgodność z [wzorcem projektowym] oraz dodanie podpowiedzi dotyczących typów/dokumentacji. Dodaj również trzy przypadki testowe obejmujące: powodzenie, przypadek skrajny, porażkę Podczas wykonywania [akcji] pojawia się komunikat o błędzie [komunikat o błędzie]. Kontekst: korzystanie z [Tech Stack]. Kod: [fragment]. Przeanalizuj przyczyny źródłowe specyficzne dla tego stosu, wyjaśnij najbardziej prawdopodobny problem, podaj kroki debugowania przy użyciu [narzędzi] i dostarcz poprawiony kod wraz z objaśnieniami Zaprojektuj architekturę dla [typ aplikacji] wspierającą: [wymaganie 1], [wymaganie 2], [wymaganie 3]. Uwzględnij: opis diagramu architektury, stos technologiczny wraz z uzasadnieniem, schemat bazy danych, strategię skalowania oraz szacunkowe koszty w [dostawca usług w chmurze] Zoptymalizuj ten kod [język], którego przetworzenie zajmuje [aktualny czas] dla [rozmiar danych]: [fragment]. Cele: skrócić czas do poniżej [cel], pozostać poniżej [limit pamięci]. Dostawca: profilowanie, zoptymalizowany kod, porównanie złożoności, wyniki testów porównawczych i wyjaśnienie każdej optymalizacji Przekonwertuj ten kod [Source Tech] na [Target Tech]: [Snippet]. Zachowaj funkcjonalność, stosując najlepsze praktyki [Target]. Wyjaśnij, w jaki sposób każdy wzorzec [Source] odpowiada [Target], uwzględnij definicje typów i dostarcz listę kontrolną migracji dla podobnych konwersji Stwórz przewodnik wdrożeniowy dotyczący integracji [usługi API] z aplikacją [Framework]. Obejmujący: ustawienia, uwierzytelnianie z zarządzaniem środowiskiem, [funkcja 1], [funkcja 2], obsługę błędów, zgodność z ograniczeniami szybkości, podejście do testowania i [kwestie zgodności]. Dołącz zakończone przykłady kodu. 2500 słów, samouczek krok po kroku Utwórz zestaw testów dla tej usługi [Framework]: [Snippet]. Korzystając z [Testing Framework], zapewnij: testy jednostkowe z symulowanymi zależnościami, testy integracyjne, przypadki skrajne, w tym [Test bezpieczeństwa 1], [Test bezpieczeństwa 2], [Test bezpieczeństwa 3]. Uwzględnij ustawienia/demontaż, dąż do pokrycia 90%+, postępuj zgodnie ze wzorcem AAA. Wyjaśnij strategię testowania Przeprowadź audyt bezpieczeństwa tego kodu: [Fragment]. Sprawdź: wstrzyknięcia SQL, XSS, niebezpieczne odniesienia, błędy autoryzacji/uprawnień, ujawnianie danych, ograniczenia szybkości, CSRF, problemy z przesyłaniem plików, słabe hasła i wycieki komunikatów o błędach. Dla każdego z nich wyjaśnij sposób wykorzystania luki, oceń jej powagę za pomocą skali OWASP i podaj bezpieczny kod. Dołącz listę kontrolną działań naprawczych uszeregowanych według priorytetów. 1500 słów

💡 Porada dla profesjonalistów: Najskuteczniejsze podpowiedzi AI często naśladują ludzką ciekawość. Powszechnie wiadomo, że naturalne, oparte na pytaniach podpowiedzi dają bardziej zniuansowane odpowiedzi. Dlatego popularna jest technika podpowiedzi oparta na łańcuchu myśli. Krok po kroku prowadzisz AI przez proces rozumowania. Instance: „Pomyślmy krok po kroku. Jakie czynniki wpływają na SEO nowego bloga, od badania słów kluczowych po grupowanie zawartości, i jak ustaliłbyś ich priorytety w planie na 3 miesiące?”. Zasadniczo uczysz AI jak myśleć, a nie tylko jak odpowiadać.

Marketing

Analizuj benchmarki za pomocą podpowiedzi Perplexity AI

Stwórz sześciomiesięczną strategię SEO dla [rodzaju działalności] z celem [odbiorców]. Uwzględnij: 20 słów kluczowych z ponad 1000 wyszukiwań miesięcznie, oceny trudności, analizę konkurencji; trzy klastry zawartości z filarami + postami wspierającymi; kalendarz zawartości z tytułami, intencjami wyszukiwania, szacunkami ruchu. Nadaj priorytet słowom kluczowym z nieaktualnymi treściami (sprzed 2023 r.). Format jako arkusz kalkulacyjny z możliwością edycji Stwórz trzy profile nabywców dla [produktu] z celem [wielkości firmy]. Każdy z nich powinien zawierać: dane demograficzne, psychograficzne, ścieżkę zakupową z punktami styku, preferencje dotyczące zawartości, zastrzeżenia i uprawnienia decyzyjne. Na podstawie: badań Gartner/Forrester B2B z lat 2024-2025, danych LinkedIn i recenzji G2. Dołącz jeden prawdziwy cytat dla każdego profilu. 500 słów każdy + tabela podsumowująca Przeanalizuj strategię zawartości [konkurenta] (blog, YouTube, podcast) z ostatnich 12 miesięcy. Uwzględnij: częstotliwość publikowania, 10 najpopularniejszych postów pod względem ruchu, podział formatów, zmiany tematyczne, wskaźniki zaangażowania, słowa kluczowe, cele promocji. Zidentyfikuj pięć luk w zawartości o wolumenie wyszukiwania powyżej 2 tys. W porównaniu z [konkurentem 2]. 1500-słowowy raport informacyjny Jakie są benchmarki B2B SaaS dla [kanału 1], [kanału 2], [kanału 3], [kanału 4] z celem na przedsiębiorstwa w [roku]? Dla każdego z nich: CTR, współczynniki konwersji, CAC, cykl transakcji, ROAS. Podziel według etapu rozwoju firmy (>5 mln USD ARR). Uwzględnij górny/dolny kwartyl. Powołaj się na raportowanie HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Przedstaw w formie tabeli referencyjnej + 300-słowowej analizy najlepszych wyników Zaprojektuj ośmiotygodniową kampanię dla [wprowadzenia produktu na rynek]. Cel: [wskaźnik]. Uwzględnij: sekwencję e-maili (5 e-maili z tematami/wezwaniami do działania), kalendarz mediów społecznościowych, strategię płatnych reklam ([budżet] na [platformy]), targetowanie, zasoby treści z różnymi punktami widzenia, wskaźniki dla każdego kanału, hipotezy testów A/B. Formatuj jako brief z harmonogramem i zespołem o [wielkości]. 2000 słów Zbadaj taktyki personalizacji stosowane przez marki z branży [Industry] o przychodach przekraczających 100 mln USD w 2024 r. Skoncentruj się na: silnikach rekomendacji, dynamicznych zmianach stron internetowych, personalizacji e-mail, funkcjach aplikacji i działaniach po zakupie. Dla każdego z nich: 2-3 przykłady marek, wykorzystywane platformy technologiczne, wpływ na konwersję/średnią wartość koszyka (AOV) na podstawie studiów przypadków oraz złożoność wdrożenia. Wyklucz podstawowe taktyki. Priorytetowo traktuj udokumentowany wzrost o co najmniej 15%. podręcznik zawierający 2000 słów z matrycą wysiłku/wpływu Zaprojektuj obraz nagłówka e-mail dla [nazwa kampanii] promującej [oferta]. Wymiary 600 x 200 pikseli. Uwzględnij: atrakcyjny tekst nagłówka „[nagłówek]”, tekst w wsparciu, odpowiednie obrazy ([produkt/scena z życia codziennego]), przycisk CTA, kolory marki. Projekt dostosowany do urządzeń mobilnych Stwórz wizualny kalendarz zawartości na pierwszy kwartał 2025 r., pokazujący harmonogram publikacji [na blogu/w mediach społecznościowych/w wiadomościach e-mail]. Format siatki z datami, typami zawartości oznaczonymi kolorami, motywami na każdy tydzień i zaznaczonymi głównymi kampaniami. Przejrzysty, uporządkowany układ

🔍 Czy wiesz, że... Skrót ELI5 to popularny sposób na powiedzenie „Wyjaśnij mi to tak, jakbym miał pięć lat”. Zaczęło się od społeczności Reddit, gdzie użytkownicy prosili innych o uproszczenie złożonych tematów tak, jakby wyjaśniali je pięciolatkowi. Dziś jest to jeden z najpopularniejszych stylów podpowiedzi w narzędziach AI, takich jak Perplexity AI i ChatGPT. Kto by pomyślał, że „poważne zapytanie” Michaela Scotta stanie się pytaniem do AI? Źródło

E-commerce

Poproś Perplexity AI o wsparcie Twoich działań w zakresie e-commerce

Znajdź 10 produktów w kategorii [Kategoria] na Amazon z: 5 tys. – 30 tys. wyszukiwań miesięcznie, konkurencją <40, ceną [Min]−[Min]- [Min]−[Max], 10 najlepszych z <500 recenzjami, wzrostem +20% r/r. Dla każdego: słowo kluczowe + wolumen, powiązane terminy, 3 najlepsze produkty z szacunkowymi przychodami, typowe skargi, marża zysku po FBA/COGS (założenie 30%), dostępność dostawców (3+ na Alibaba, <500 MOQ). Ranking według przychodów x wykonalność wejścia Przeanalizuj ceny [typ produktu] w zakresie [min]–[min]–[min]–[maks] w serwisie Amazon, [sprzedawcy detalicznym] i witrynach DTC w IV kwartale 2024 r. Uwzględnij: punkty klastrów cenowych, taktyki psychologiczne, korelację ceny i oceny, różnice między rynkami, częstotliwość/zakres promocji (6 miesięcy), pozycję konkurencyjną [marki 1–5] pod względem ceny/funkcji. Przeanalizuj recenzje pięciu najlepszych produktów z kategorii [Kategoria produktu] na Amazon (ponad 1000 recenzji, tylko z lat 2023–2024). Wyodrębnij: najczęściej wymieniane zalety według kategorii, typowe skargi wraz z procentowym udziałem, prośby o dodanie nowych funkcji, problemy z jakością w czasie, porównania marek i motywacje zakupowe. Podaj trzy cytaty na każdy temat. Zidentyfikuj największą niezaspokojoną potrzebę w >15% recenzji. Zestaw 20 taktyk CRO dla stron produktów z kategorii [Kategoria produktu] wraz z wynikami testów A/B wykazującymi wzrost >10%. Dla każdej z nich: opis wdrożenia, zasada psychologiczna, udokumentowane wyniki, najlepsze kategorie produktów i złożoność. Wyklucz inwestycje technologiczne powyżej 10 000 USD. Źródło: studia przypadków Baymard/CXL/VWO. Matryca priorytetów według wysiłku/wpływu. Porównaj Amazon FBA z 3PL ([Dostawca 1], [Dostawca 2]) oraz samodzielną realizacją zamówień dla [Typ produktu] przy: [X] zamówieniach miesięcznie, [Aov] USD, [Waga] funtach, [Wymiary], [% pojedynczych elementów] zamówieniach. Dla każdego: zestawienie kosztów, koszty ustawień, wielkość progu rentowności, szybkość dostawy, obsługa zwrotów, możliwości międzynarodowe, skalowalność przy [Wielkość 2] i [Wielkość 3]. Uwzględnij ceny z 2024 r. i opłaty FBA z października 2024 r. Matryca decyzyjna z kosztem na zamówienie przy różnych wielkościach. Zalecenia oparte na priorytetach. Porównaj Google Shopping, Meta Ads i Amazon Sponsored Products dla marek DTC [kategoria] (zakres cenowy [cena]). Dla każdej z nich: zakres CPC, wskaźniki konwersji, ROAS (prospektowanie/retargeting), stosunek CAC:LTV, wymagania kreatywne, opcje celowania, atrybucja, minimalny budżet i czas trwania fazy uczenia się. Które z nich należy traktować priorytetowo przy budżecie [budżet]/miesiąc? Wygeneruj obraz porównujący stan przed i po dla [korzyści produktu]. Podzielony ekran pokazujący: po lewej stronie – stan problemu z [kwestią], po prawej stronie – stan rozwiązania z [produktem w użyciu]. Dodaj strzałki i etykiety wyjaśniające transformację. Do wykorzystania na stronie produktu. Stwórz obrazek z przewodnikiem po rozmiarach/wymiarach dla [Produktu]. Pokaż produkt z etykietami wymiarów, porównaniem do popularnego przedmiotu dla skali i widokami pod różnymi kątami, jeśli to konieczne. Dodaj jednostki miary w [cm/calach]. Jasny, techniczny styl z neutralnym tłem.

Nauka i samokształcenie

Odkryj skuteczne techniki nauki dzięki podpowiedziom Perplexity AI podpowiedzi

Stwórz 90-dniowy plan od poziomu początkującego do [poziomu gotowości do podjęcia pracy] w [umiejętności]. Podziel plan na moduły tygodniowe, uwzględniając: kluczowe pojęcia na każdy tydzień, czas dzienny ([X] godzin/tydzień), zasoby (bezpłatne priorytetowe, płatne <50 USD), osiem progresywnych projektów, cotygodniowe punkty kontrolne, typowe błędy i zależności pojęć. Cel: [kontekst] z silną motywacją do samodzielnej nauki Wyjaśnij [złożoną koncepcję] na trzech poziomach: (1) ELI5 w 4-5 zdaniach, używając analogii dla 12-latków, bez żargonu; (2) 300 słów dla [wiedzy wstępnej] obejmującej [kluczowe elementy]; (3) 800 słów technicznych dla [zaawansowanych odbiorców] z matematycznymi wyjaśnieniami. Wygeneruj 10 zadań praktycznych dotyczących [umiejętności], skupiających się na [temacie], od podstawowego po zaawansowany poziom, z postępem. Struktura: zadania 1-3 (podstawowe), 4-6 (średniozaawansowane), 7-8 (zaawansowane), 9-10 (eksperckie). Każde z nich zawiera: realistyczny scenariusz, konkretne pytanie, próbkę danych/schematów, oczekiwany wynik, poziom trudności, sprawdzane pojęcia, typowe błędy. Porównaj najlepsze zasoby dotyczące [umiejętności] dla osób z [doświadczeniem], które chcą osiągnąć [cel]: [zasób 1], [zasób 2], [zasób 3], [zasób 4]. Oceń: podejście dydaktyczne, głębię vs. zakres, czas poświęcony na naukę, koszt, wymagania wstępne, elementy praktyczne, wsparcie społeczności, wartość przygotowania do pracy. Jakie są najskuteczniejsze techniki nauki dla [rodzaj przedmiotu]? Uwzględnij: harmonogramy powtórek rozłożonych w czasie, metody aktywnego przypominania sobie oraz praktyczne strategie zastosowania specyficzne dla tej dziedziny. Podaj tygodniowy plan nauki obejmujący [X] godzin tygodniowo oraz narzędzia, z których należy korzystać ([aplikacja Flashcard], [platforma ćwiczeniowa]). Podaj praktyczny szablon tygodniowy. Jaka wiedza jest wymagana przed rozpoczęciem nauki [zaawansowanego tematu]? Stwórz drzewo zależności pokazujące podstawowe pojęcia, które należy opanować w pierwszej kolejności. Dla każdego warunku wstępnego: wyjaśnienie, dlaczego ma to znaczenie dla zaawansowanego tematu, zalecana sekwencja nauki, szacowany czas, wysokiej jakości bezpłatne zasoby. Przedstaw pięć praktycznych projektów, w których można zastosować [umiejętność] w rzeczywistych sytuacjach. Dla każdego z nich podaj: poziom trudności, wymaganą wiedzę, szacowany czas, efekty uczenia się, wymagania krok po kroku, rozszerzenia wyzwania oraz sposób zaprezentowania w portfolio. Postępuj od poziomu początkującego do zaawansowanego. Dołącz odpowiednią strukturę dla kodu startowego i rubrykę oceny.

🔍 Czy wiesz, że... „Test Turinga”, zaproponowany w 1950 roku przez Alana Turinga, miał na celu sprawdzenie, czy maszyna może prowadzić rozmowę nie do odróżnienia od rozmowy z człowiekiem.

Kreatywne pisanie i generowanie zawartości

Twórz unikalne profile postaci dzięki podpowiedziom Perplexity AI podpowiedzi

Wygeneruj 10 unikalnych pomysłów na fabułę [gatunku], łączących [element 1] i [element 2]. Dla każdego z nich: szkic bohatera, główny konflikt, potencjalny zwrot akcji. 2-3 zdania na pomysł. Priorytetem jest oryginalność i emocjonalne haczyki. Stwórz szczegółowy profil postaci dla [typ postaci] w [gatunek]. Uwzględnij: historię, motywacje, wady, mocne strony, sposób mówienia, rozwój postaci, relacje. Niech będzie trójwymiarowy i fascynujący. 800 słów. Zastanów się nad 20 unikalnymi punktami widzenia, które można wykorzystać w tekście na temat [Temat] skierowanym do [Cele]. Uwzględnij: kontrowersyjne perspektywy, osobiste historie, podejście oparte na danych i innowacyjne formaty. Unikaj nadmiernie wykorzystywanych punktów widzenia. Pogrupuj według typu zawartości (poradniki, studia przypadków itp.). Wygeneruj 15 atrakcyjnych nagłówków dla [typ zawartości] na temat [temat] dla [odbiorcy]. Użyj różnych formuły: poradnik, lista, pytanie, luka ciekawości, korzyści. Dodaj liczbę znaków dla każdego z nich. Zarys [Długość wideo] scenariusz wideo o [Temacie] dla [Platformy]. Zawiera: haczyk (pierwsze 10 sekund), główne punkty z przejściami, taktyki angażujące i CTA. Format do czytania z telepromptera. Cel [Odbiorcy]. Zawiera znaczniki czasu. Przepisz tę zawartość, używając [określonego tonu/stylu] pasującego do stylu [przykładu referencyjnego]: [zawartość]. Zachowaj główne przesłanie, dostosowując słownictwo, strukturę zdań, poziom humoru i formalność. Wyjaśnij pięć kluczowych wyborów stylistycznych i dlaczego pasują one do celu tonu. Napisz pięć różnych akapitów wprowadzających do [rodzaj zawartości] na temat [temat]. Wykorzystaj następujące techniki: prowokacyjne pytania, zaskakujące statystyki, osobiste anegdoty, odważne kontrowersyjne stwierdzenia, żywe opisy sensoryczne. Wyjaśnij, jaki wyzwalacz psychologiczny wykorzystuje każdy z tych chwytów. Zaprojektuj 10-częściową serię zawartości na temat [Temat], która będzie stopniowo rozbudowywana dla [Odbiorcy]. Uwzględnij: tytuły odcinków, kluczowe wnioski, formaty zawartości (wideo, obszerny artykuł, infografika itp.), połączenia między poszczególnymi częściami oraz optymalną częstotliwość publikacji. Stwórz fabułę, która utrzyma zainteresowanie odbiorców. Uwzględnij strategię promocji dla każdej części. Stwórz projekt okładki książki dla powieści [gatunek] zatytułowanej „[tytuł]”. Motyw: [nastrój/motyw]. Uwzględnij: pogrubioną czcionkę tytułu, nazwisko autora, nastrojowe tło sugerujące [kluczowy element], kolorystykę wywołującą [emocje]. Styl: [konwencje komercyjne/literackie/thrillerowe/romansowe]. Stwórz kartę postaci dla [Imię postaci], zawierającą: widok całej sylwetki w [charakterystycznej pozie], zbliżenie twarzy pokazujące [kluczowe funkcje], szczegóły stroju, paletę kolorów, godne uwagi elementy/akcesoria. Dodaj krótki opis cech osobowości. Styl: [realistyczny/anime/kreskówkowy/komiksowy].

Typowe błędy, których należy unikać podczas korzystania z podpowiedzi Perplexity AI

Oto kilka typowych błędów, których należy unikać podczas pracy z podpowiedziami Perplexity AI:

Błąd Rozwiązanie Zadawanie zbyt wielu pytań naraz Skup się na jednym zapytaniu na podpowiedź, aby uzyskać jasne, praktyczne odpowiedzi. Ignorowanie limitów słów Ustal jasne ograniczenia: „Wyjaśnij w mniej niż 150 słowach”, aby uniknąć chaotycznych wyników. Zadawanie wielu niepowiązanych pytań lub brak dopracowania podpowiedzi Wypróbuj różne podejścia, dostosuj sformułowania i udoskonalaj je na podstawie odpowiedzi /AI. Używanie zbyt swobodnego języka, który dezorientuje AI Podpowiedzi powinny być jasne i profesjonalne; unikaj slangu i skrótów, chyba że jest to zamierzone. Niespójne łączenie instrukcji i zawartości referencyjnej Używaj przejrzystych sekcji lub tagów dla instrukcji w przeciwieństwie do materiałów źródłowych. Zakładając, że AI rozumie żargon specyficzny dla danej dziedziny Dodaj krótkie definicje lub kontekst terminów technicznych i akronimów. Nie wskazując, co zrobić, jeśli brakuje istotnych informacji Kieruj AI: „Jeśli nie znaleziono informacji, podsumuj aktualny konsensus lub wyraźnie zaznacz „nie znaleziono””. Zakładając, że AI „pamięta” poprzednie wątki lub działania Wyraźnie powtórz potrzebny kontekst lub wyniki w każdym nowym podpowiedzi.

🧠 Ciekawostka: Na początku lat 80. komputer w laboratorium AI MIT nauczył się grać w Space Invaders dzięki uczeniu się przez wzmocnienie. Celem było nauczenie maszyn, jak „cieszyć się” poprawą dzięki informacjom zwrotnym.

Limitacje korzystania z Perplexity AI

Wiele recenzji Perplexity AI wskazuje, że chociaż narzędzie to sprawdza się dobrze w przypadku szybkich wyszukiwań, ma kilka wad. Oto kilka potencjalnych wyzwań, z którymi możesz się spotkać:

Ograniczenie głębi kontekstowej lub niuanse konwersacyjnych w porównaniu z dedykowanymi chatbotami; ma tendencję do podawania zwięzłych podsumowań zamiast dogłębnego analizowania złożonych idei.

Zakres źródeł i indeks mogą być węższe w porównaniu z zakończonymi wyszukiwarkami internetowymi działającymi w czasie rzeczywistym; może opierać się na mniejszej liczbie źródeł, a tym samym pomijać pewne perspektywy.

Cytaty mogą czasami być niedokładne lub być połączone z nieaktualnymi lub nieistotnymi źródłami, w zależności od używanych podpowiedzi Perplexity AI.

Wersja bezpłatna ogranicza dostęp do niektórych funkcji, takich jak wyszukiwanie Pro, przesyłanie plików i wyższe poziomy użytkowania.

🔍 Czy wiesz, że... Słowo „algorytm” pochodzi od Al-Khwarizmi, perskiego matematyka z IX wieku. Stworzył on systematyczne zasady rozwiązywania równań.

Alternatywy dla Perplexity /AI, które warto sprawdzić

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Perplexity AI! 💁

ClickUp (najlepszy wybór w zakresie kontekstowej pomocy AI i wyszukiwania)

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby tworzyć uporządkowane, skuteczne pomysły na zawartość w oparciu o istniejące dane.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — przyspieszonej dzięki automatyzacji i wyszukiwaniu opartym na sztucznej inteligencji nowej generacji.

Podczas gdy narzędzia takie jak Perplexity odpowiadają na pytania w izolacji, asystent platformy oparty na AI, ClickUp Brain, zapewnia połączenie Twojego obszaru roboczego, dokumentów i spostrzeżeń AI, dzięki czemu Twój zespół może tworzyć pomysły, tworzyć i realizować zawartość w jednym miejscu.

Generuj pomysły, które pasują do Twoich celów

ClickUp Brain przekształca tworzenie zawartości w skoncentrowany proces oparty na danych.

Załóżmy, że aktualizujesz kalendarz zawartości na pierwszy kwartał. Prosisz ClickUp Brain o przejrzenie istniejących tematów, wskaźników ruchu i luk w zawartości, aby zaproponować nowe tematy zgodne z Twoim SEO i tonem marki.

Wykorzystuje kontekst Twojego obszaru roboczego, aby sugerować pomysły, które uzupełniają to, co już działa. Następnie możesz przekształcić każdą sugestię w zadanie ClickUp, oznaczyć odpowiedniego właściciela i dołączyć dokumenty ClickUp jako odniesienie do dalszych badań.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Przeanalizuj nasz aktualny kalendarz zawartości i wygeneruj pięć nowych pomysłów na artykuły związane ze współpracą zdalną, które wypełnią luki w słowach kluczowych i będą pasować do naszych najlepiej prosperujących kategorii.

Przeprowadzaj dogłębne badania bez opuszczania swojego obszaru roboczego.

Wprowadź zewnętrzne spostrzeżenia bezpośrednio do swojego obszaru roboczego dzięki wyszukiwarce internetowej w ClickUp Brain MAX

Jeśli korzystałeś z Perplexity AI, wiesz, jak szybko dostarcza odpowiedzi. Jednak odpowiedzi te pozostają poza Twoim cyklem pracy. Nadal musisz kopiować kluczowe informacje do dokumentu, znaleźć odpowiedni kontekst i ręcznie przekształcić badania w działania.

ClickUp Brain MAX to zmienia. Wyszukiwanie internetowe pozwala pobierać najnowsze informacje z wiarygodnych źródeł bezpośrednio w ClickUp. Możesz połączyć te zewnętrzne wyniki z istniejącymi projektami, dokumentami i zadaniami, co ułatwia badania, analizę i działanie.

Załóżmy, że przeprowadzasz audyt zawartości i zauważasz, że Twoje blogi dotyczące hybrydowej pracy zespołowej osiągają słabe wyniki.

Wpisz podpowiedź: „Wyszukaj w Internecie najnowsze dane dotyczące wydajności zespołów hybrydowych i przygotuj listę trzech nowych spostrzeżeń, które powinniśmy uwzględnić podczas aktualizacji naszych blogów”.

W ciągu kilku sekund otrzymujesz najnowsze raporty z wiarygodnych źródeł (być może nowe badania pokazujące zmęczenie hybrydowe wśród pracowników zdalnych) wraz z praktycznymi sugestiami dotyczącymi kolejnej wersji tekstu. Możesz oznaczyć autora, załączyć wyniki do odpowiedniego zadania i od razu zaplanować aktualizację.

ClickUp Brain pomaga również w realizacji dużych projektów.

Odkryj ukryte przeszkody, aby przekształcić je w zadania, które można zrealizować dzięki ClickUp Brain.

Załóżmy, że w wyniku audytu zawartości otrzymałeś setki oznaczonych stron. Poproś ClickUp Brain o pogrupowanie stron według rodzaju problemu (np. nieaktualne informacje lub niedziałające linki), przypisanie ich do odpowiednich właścicieli i ustalenie terminów.

W ciągu kilku minut otrzymasz skategoryzowaną listę zadań dostosowaną do Twojego przepływu pracy, zakończoną wraz z listami kontrolnymi dla każdego rozwiązania.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Grupuj wszystkie strony oznaczone podczas audytu według kategorii (nieaktualna zawartość, brakujące linki, niskie zaangażowanie) i przypisz je odpowiednim członkom zespołu z dwutygodniowym terminem realizacji.

Połącz kreatywne pomysły z realizacją

Kiedy będziesz gotowy, aby przejść od pomysłu do realizacji, ClickUp Brain zapewni Ci kompleksowe wsparcie. Generuj koncepcje obrazów, twórz szkice, a nawet tworzyć zasoby wizualne za pomocą generowania grafiki AI w ramach ClickUp Tablica.

Twórz kreatywne zasoby do kampanii lub blogów, korzystając z funkcji generowania obrazów AI w ClickUp Brain

Na przykład, Twój kierownik ds. marketingu potrzebuje grafiki nagłówkowej do bloga poświęconego zdalnej pracy zespołowej. Prosisz ClickUp Brain o wygenerowanie koncepcji wizualnej zgodnej z paletą kolorów Twojej marki. Po zatwierdzeniu dołączasz wybrany obraz bezpośrednio do zadania związanego z zawartością.

Najlepsze funkcje ClickUp

Porozmawiaj o tym: Zapisuj pomysły w biegu i zamieniaj wypowiedziane myśli w zadania lub notatki dzięki funkcji Zapisuj pomysły w biegu i zamieniaj wypowiedziane myśli w zadania lub notatki dzięki funkcji ClickUp Talk-to-Text (jest ona 4 razy szybsza niż pisanie na klawiaturze!)

Wykorzystaj wszystkie swoje możliwości umysłowe: Uzyskaj dostęp do ChatGPT, Claude i Gemini w ramach ClickUp Brain i Brain Max, aby wyeliminować Uzyskaj dostęp do ChatGPT, Claude i Gemini w ramach ClickUp Brain i Brain Max, aby wyeliminować rozrost AI

Wyszukiwanie z kontekstem: Znajduj odpowiedzi w zadaniach, dokumentach, komentarzach i załącznikach, korzystając z funk Znajduj odpowiedzi w zadaniach, dokumentach, komentarzach i załącznikach, korzystając z funk cji ClickUp Deep Search , która rozumie znaczenie

Pisz po swojemu: Twórz i udoskonalaj zawartość za pomocą ClickUp Brain, wprowadzając podpowiedzi, edytując wyniki i Twórz i udoskonalaj zawartość za pomocą ClickUp Brain, wprowadzając podpowiedzi, edytując wyniki i modyfikując podpowiedzi , aż będą pasować do Twojego stylu

Zamień pulpity nawigacyjne w spostrzeżenia: Generuj raporty, podsumowania i zestawienia za pomocą kart AI w Generuj raporty, podsumowania i zestawienia za pomocą kart AI w pulpitach nawigacyjnych ClickUp , które pobierają informacje w czasie rzeczywistym z Twojego obszaru roboczego

zachowaj koncentrację podczas spotkań: *Automatycznie nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj dyskusje dzięki ClickUp AI Notetaker

*automatyzacja za pomocą języka: Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp i używaj podpowiedzi w języku naturalnym jako wyzwalacze cykli pracy

Limitations ClickUp

Jego rozbudowane funkcje niestandardowego dostosowywania mogą przytłaczać początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 585 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Użytkownik Reddit udostępnia swoją opinię:

Tak. ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. Szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

Tak. ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. Szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę.

Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Dokument. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

2. Google Gemini (najlepsze rozwiązanie dla inteligencji multimodalnej)

za pośrednictwem Gemini

Gemini od Google działa jednocześnie na tekście, obrazach, audio, wideo i kodzie. Wrzuć zrzut ekranu z komunikatem o błędzie, wklej kod i opisz problem słownie. AI przetworzy wtedy wszystkie trzy dane razem.

Dodatkowo, Deep Research automatyzuje żmudną część gromadzenia informacji, przeglądając setki stron internetowych w celu sporządzenia raportów, podczas gdy Ty zajmujesz się innymi zadaniami.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Twórz niestandardowe Gems , które pobierają dane z plików Google Drive i automatycznie odwołują się do najnowszej wersji po aktualizacji tych dokumentów

Użyj aparatu, aby zadawać pytania dotyczące tego, co widzisz; narzędzie wyświetli rozwiązania bezpośrednio na ekranie

Vids, opisując sceny w języku naturalnym, aby zapewnić wsparcie dla Twórz krótkie klipy wideo w, opisując sceny w języku naturalnym, aby zapewnić wsparcie dla zdalnej produkcji wideo

Limiti Google Gemini

Użytkownicy Free mają dzienny limit pięciu podpowiedzi dla Gemini 2. 5 Pro, natomiast subskrybenci Pro (20 USD/miesiąc) mają limit 100 podpowiedzi

Szybkość odpowiedzi jest zauważalnie niższa niż u konkurencji podczas przetwarzania tych samych zapytań, szczególnie w przypadku złożonych zadań wieloetapowych

Ceny Google Gemini

Free

google AI Pro: *19,99 USD/miesiąc

google AI Ultra: *249,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 275 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze generatory wideo oparte na AI

3. ChatGPT (najlepszy do badań opartych na dialogu)

za pośrednictwem ChatGPT

Wyszukiwarka ChatGPT zmieniła typową pętlę „wpisz słowa kluczowe, kliknij linki, powtórz” w coś bardziej płynnego. Zadajesz pytanie prostym językiem, a narzędzie automatycznie przeszukuje internet, syntetyzując kluczowe wyniki w odpowiedzi konwersacyjne.

Funkcja historii wyszukiwania pozwala powrócić do starych rozmów za pomocą słów kluczowych, dzięki czemu analiza rynku przeprowadzona trzy tygodnie temu nie zniknie w otchłani. Ponadto integruje DALL-E, gdy potrzebujesz wygenerować obrazy w kontekście.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Aktywuj tryb Deep Research , aby wykonywać zadania badawcze o wielu krokach, które obejmują czytanie i syntezę zawartości z wielu źródeł internetowych

Organizuj powiązane czaty, pliki i istotne konteksty w ramach projektów, aby zachować ciągłość w wielosesyjnych cyklach pracy lub długotrwałych badaniach

Skonfiguruj zaplanowane zadania, aby ChatGPT proaktywnie wykonywał powtarzające się czynności, takie jak wysyłanie przypomnień, przeprowadzanie analiz lub sprawdzanie aktualizacji w Internecie

Limiti ChatGPT

Użytkownicy korzystający z bezpłatnej wersji mają limit 10–50 wiadomości GPT-5 w ciągu pięciu godzin, po czym system przełącza ich na GPT-4

Chociaż narzędzie nie udostępnia informacji o Twoim koncie, zewnętrzni dostawcy wyszukiwarek przetwarzają Twoje zapytania nawet po ich przepisaniu przez ChatGPT, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa poufnych informacji

Ceny ChatGPT

Free

Go: 5 USD/miesiąc

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Zalety: 200 USD/miesiąc

Biznes: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1045 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

4. You. com (najlepsze rozwiązanie dla infrastruktury programistycznej)

You. com stworzyło swoje API wyszukiwania specjalnie dla programistów, którzy potrzebują opierać aplikacje LLM na danych internetowych w czasie rzeczywistym. Platforma zwraca długie fragmenty tekstu przeznaczone do wykorzystania przez AI, a nie typowe tagi metadanych dostarczane przez dostawców wyszukiwarek.

ARI (Advanced Research & Insights) skanuje jednocześnie ponad 400 źródeł i generuje zakończone raporty w mniej niż pięć minut.

You. com najlepsze funkcje

Pozwól mu automatycznie wybrać optymalny model (ChatGPT, Claude, Gemini) dla konkretnego typu zapytania

Twórz niestandardowe zakresy wyszukiwania, które obejmują dane organizacyjne dzięki integracji z Google Drive, OneDrive i SharePoint

Twórz niestandardowe agenty, które wielokrotnie wykonują określone instrukcje, eliminując konieczność ponownego wpisywania tych samych podpowiedzi dla rutynowych zadań

Limity serwisu You.com

Limity przesyłania plików są ograniczone do 25 MB na zapytanie w wersji Pro i 50 MB w wersji Max, co blokuje analizę większych zbiorów danych lub kolekcji dokumentów

Plan Max limituje liczbę współpracowników w obszarach roboczych do 25 użytkowników, co może ograniczać rozwój zespołu w miarę rozwoju organizacji

Ceny You. com

Free

Zaleta: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje You. com

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Phind (najlepszy do wyszukiwania informacji technicznych)

za pośrednictwem Phind

Phind przeprowadza wiele rund wyszukiwania w Internecie w trakcie udzielania odpowiedzi, gdy potrzebuje więcej informacji, dostarczając kompleksowe odpowiedzi w czasie rzeczywistym, zamiast limitować się do jednego początkowego zapytania. Odpowiedzi są dostarczane w formie diagramów, wykresów, obrazów wbudowanych, kart i interaktywnych widżetów, dzięki czemu złożone tematy są łatwiejsze do przyswojenia.

Platforma generuje również odpowiedzi AI z połączonymi linkami do źródeł internetowych, takich jak GitHub i Stack Overflow, co pozwala szybko zweryfikować informacje.

Najlepsze funkcje Phind

Uruchom kod w środowisku Jupyter z piaskownicą, aby przetestować logikę, wygenerować wykresy matplotlib i załączyć wyniki wykonania bezpośrednio do odpowiedzi

Utwórz profil odpowiedzi, który ustawia preferencje dotyczące odpowiedzi kreatywnych lub precyzyjnych, a także profil użytkownika, aby uniknąć dodawania powtarzających się kontekstów

Prześlij pliki PDF do podsumowania, pliki CSV do profilowania danych lub obrazy do opisu i analizy w planach Pro i Business

Ograniczenia Phind

Okno kontekstowe z limitem w porównaniu

Wersja bezpłatna ogranicza użytkowników do 10 wyszukiwań dziennie

Ceny Phind

Free

Zaleta: 20 USD/miesiąc

Biznes: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Phind

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Powiadomienia o alokacji zasobów: Gdy zadanie zostanie przypisane członkowi zespołu, który osiągnął pełne obciążenie, wyślij powiadomienie do kierownika projektu, aby ponownie przypisał zadanie

Powiadomienia o przeglądzie dokumentów: Gdy dokument w folderze „Przegląd” zostanie zaktualizowany, powiadom wszystkich przypisanych członków zespołu i poproś o opinię w ciągu 48 godzin Dowiedz się więcej tutaj! 👀

