Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: które narzędzie do spotkania wideo jest lepsze?

Do godziny 11:00 masz już za sobą trzy spotkania i sześć razy przełączałeś się między narzędziem do wideo, aplikacją do zarządzania projektami i oprogramowaniem do robienia notatek. W ciągu przeciętnego dnia jeden pracownik przełącza się między aplikacjami i oknami ponad 3600 razy.

Rzecz w tym, że spotkania wideo nie powinny istnieć w próżni. Gdy narzędzie do połączeń jest odłączone od miejsca, w którym faktycznie odbywa się praca, decyzje giną, a działania następcze przechodzą bez echa.

Prawdziwe pytanie nie dotyczy tylko jakości wideo czy udostępniania ekranu. Chodzi o to, co dzieje się po zakończeniu rozmowy. Czy te elementy automatycznie stają się zadaniami? Czy możesz wyświetlić kontekst projektu w trakcie spotkania bez przełączania zakładek?

Zarówno Zoho Meeting, jak i ClickUp SyncUp obiecują płynną współpracę wideo, ale stosują zupełnie różne podejścia. Porównajmy je i zobaczmy, które z nich faktycznie spełnia obietnice.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Spotkanie: w skrócie

Oto krótki przegląd dla Ciebie:

Funkcja ClickUp SyncUp Zoho Spotkanie Dostępne na Obszar roboczy ClickUp, aplikacja mobilna, rozszerzenie Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Maksymalna liczba uczestników 200 250 dla spotkań, 5000 dla webinarów Maksymalna liczba mówców 24 jednocześnie Wszyscy uczestnicy spotkania Konferencje audio Możliwość nagrywania dźwięku SyncUps Bezpieczne numery telefoniczne w ponad 55 krajach Plan cenowy* Free Plan, niestandardowe ceny dla większych zespołów 1 USD miesięcznie za gospodarza w przypadku subskrypcji spotkań i 8 USD miesięcznie za organizatora w przypadku subskrypcji webinarów. Zarządzanie cyklem pracy Zadania, dokumenty i spotkania połączone w jednym obszarze roboczym Działa jako samodzielna aplikacja — wymaga oddzielnych narzędzi do zarządzania projektami. Zarządzanie kalendarzem Ujednolicony kalendarz, który integruje się z Kalendarzem Google i Microsoft Outlook, umożliwiając natychmiastową synchronizację spotkań oraz ponad 1000 innych aplikacji. Zaproszenia kalendarzowe tylko za pośrednictwem Zoho Calendar i Zoho Mail Zarządzanie zasobami Przydzielaj obciążenia pracą, śledź obciążenie i dostosowuj harmonogramy w ramach zadań ClickUp. Ograniczone do planowania spotkań Wiedza techniczna Minimalne wymagania — organizuj spotkania i automatyzacje bez konieczności kodowania Umiarkowane — wymaga integracji z aplikacjami Zoho Pamięć masowa Nagrania przechowywane w Clips Hub wraz z transkrypcjami Pamięć w chmurze w płatnych planach (do 5 GB za darmo)

📚 Czytaj więcej: Kompleksowe aplikacje do komunikacji zapewniające płynną komunikację

Czym jest ClickUp?

Organizuj rozmowy audio i wideo w swoim obszarze roboczym ClickUp za pomocą ClickUp SyncUp.

Jest to ukryty koszt niepołączonych narzędzi wideo. ClickUp został stworzony, aby wypełnić tę lukę, która utrudnia wydajność, i pozwala nam wykonywać naszą pracę najlepiej, jak to możliwe.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy.

Twoje rozmowy wideo odbywają się tam, gdzie już pracujesz — obok omawianych zadań, przeglądanych dokumentów i planowanych projektów.

Koniec z rozproszeniem pracy, ręcznym śledzeniem postępów i poszukiwaniem informacji z poprzedniego spotkania. Dla zespołów pracujących zdalnie i kierowników operacyjnych, którzy potrzebują spotkań przekładających się na konkretne działania, oto co sprawia, że ClickUp działa inaczej niż samodzielne narzędzia do wideo.

Funkcje ClickUp

ClickUp SyncUp działa dokładnie tam, gdzie pracujesz. Nie musisz przełączać się między aplikacjami, szukać linków do spotkań ani przesyłać plików, aby porozmawiać ze swoim zespołem.

Te ustawienia w aplikacji, wraz z poniższymi funkcjami, sprawiają, że SyncUp jest solidną alternatywą dla Zoho:

Funkcja nr 1: ClickUp SyncUp

Nigdy więcej nie stracisz kontekstu spotkania. ClickUp SyncUp to zintegrowana funkcja połączeń wideo i audio wbudowana bezpośrednio w narzędzie do zarządzania projektami ClickUp. Użytkownicy mogą rozpoczynać natychmiastowe rozmowy głosowe i wideo jeden na jeden lub grupowe z dowolnego kanału czatu, bezpośredniej wiadomości lub rozmowy dotyczącej zadania bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Nawiąż natychmiastowe połączenie dzięki SyncUps, wbudowanej funkcji spotkań głosowych i wideo ClickUp.

W miarę dopracowywania złożonych planów projektów, nawiąż połączenie między dyskusjami a zadaniami ClickUp. Jeśli chcesz przydzielić nowe obowiązki, możesz tworzyć lub aktualizować zadania w czasie rzeczywistym. Każdy SyncUp automatycznie rejestruje podsumowanie w wątku czatu, dzięki czemu członkowie zespołu, którzy nie uczestniczyli w rozmowie, mogą szybko nadrobić zaległości.

Dzięki zaawansowanej funkcji Mobile SyncUp możesz komunikować się twarzą w twarz z dowolnego miejsca, nawet gdy nie jesteś przy biurku. Rozpocznij lub dołącz do SyncUp w aplikacji mobilnej ClickUp z dowolnego kanału lub bezpośredniej wiadomości.

Rozpocznij lub dołącz do SyncUps na urządzeniu mobilnym

🚀 Inteligentna synchronizacja: integracje ClickUp eliminują konieczność przełączania się między narzędziami, z których obecnie korzystasz. ClickUp łączy się z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół, takimi jak Google Workspace, Microsoft Teams i Slack, aby żadna rozmowa ani zadanie nie pozostawały w izolacji. Integracja Kalendarza Google + Outlook automatycznie synchronizuje Twoje spotkania, terminy i aktualizacje projektów.

Wbudowane narzędzie do zarządzania kalendarzem ClickUp pomaga wizualizować harmonogramy projektów, harmonogramy zadań i sesje SyncUp w jednym ujednoliconym widoku. Te integracje pozwalają zaoszczędzić czas i usprawnić zarządzanie cyklem pracy, zapewniając dostęp do plików, spotkań i aktualizacji w jednym miejscu.

Funkcja 2: Clips ClickUp

Nie musisz już powtarzać tego samego podczas spotkań ani wpisywać długich wyjaśnień.

ClickUp Clips umożliwia nagrywanie klipów ekranowych lub wyłącznie głosowych i umieszczanie ich bezpośrednio w dokumentach, komentarzach lub czacie, dzięki czemu Twój zespół może natychmiast uzyskać dostęp do kontekstu w dogodnym dla siebie czasie.

Nagrywaj swój ekran bez wysiłku dzięki ClickUp Clips

Ponadto wszystkie nagrane Clips i nagrane SyncUps są przechowywane w Clips Hub. Możesz uzyskać dostęp do tych nagrań w dowolnym momencie, wraz z transkrypcjami, i dodawać komentarze z oznaczeniem czasu, aby ukierunkować konkretną rozmowę.

Uzyskaj dostęp do wszystkich nagranych SyncUpów w ClickUp hub.

W rzeczywistości każdy w Twoim obszarze roboczym, kto ma dostęp do kanału (na którym nagrano SyncUp), może wyświetlić transkrypcję i dodawać komentarze do nagrania.

📮 ClickUp Insight: Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy Twoje cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi z poziomu czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

Funkcja nr 3: Czat ClickUp

Najlepsze rozmowy toczą się wtedy, gdy są połączone z omawianą pracą. Możesz rozpocząć rozmowę (czyli zainicjować SyncUps) bezpośrednio z okna czatu.

ClickUp Chat umożliwia komunikację i współpracę z zespołem, gromadząc wszystkie dyskusje i zadania na jednej platformie. Wysyłaj do 1000 wiadomości na obszar roboczy (Free Plan) i uporządkuj je w wątki i kanały.

W ramach czatu możesz sortować komentarze i przekształcać je w zadania do wykonania oraz listy rzeczy do zrobienia. Możesz również udostępniać pliki, publikować ogłoszenia, zarządzać zadaniami i wyszukiwać konkretne wiadomości za pomocą słów kluczowych (podobnie jak w Slacku).

Współpracuj z członkami swojego zespołu dzięki ClickUp Chat.

SyncUp można uruchomić bezpośrednio z czatu ClickUp. Ponieważ członkowie Twojego zespołu mają już dostęp do tego wątku komunikacyjnego, nie musisz tracić czasu na tworzenie kontekstu lub udostępnianie plików za pomocą wielu narzędzi do współpracy.

⭐ Dodatkowa zaleta: funkcja AI Notetaker w ClickUp automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje w czasie rzeczywistym, zamieniając każdą rozmowę w praktyczne informacje. Po zakończeniu spotkania AI Notetaker generuje zwięzłe podsumowania, rejestruje podjęte decyzje, a nawet określa kolejne kroki lub właścicieli. Notatki te są natychmiast połączone z zadaniami ClickUp lub dokumentami, dzięki czemu cały zespół jest zgrany, nawet jeśli pracuje nad wieloma projektami. Pozwól, aby AI ClickUp Notetaker zajęła się sporządzaniem notatek ze spotkań, podczas gdy Ty skupisz się na ich prowadzeniu.

Funkcja nr 4: ClickUp Brain

Masz dość tracenia czasu na szukanie najważniejszych wniosków po wideo rozmowie? Dzięki ClickUp Brain, potężnej warstwie kontekstowej AI wbudowanej w Twoje środowisko pracy, Twoje zadania, dokumenty, czaty, spotkania i pulpity nawigacyjne są ze sobą połączone. Oznacza to, że Brain naprawdę rozumie kontekst Twojej pracy.

Najlepsze jest to, że Brain automatycznie wyodrębnia elementy do wykonania z spotkań i przekształca je w odpowiednio sformatowane, przypisane zadania zaraz po zakończeniu rozmowy. Nie musisz więc przeglądać poprzednich agend ani wątków na Slacku.

Uzyskaj przeszukiwalną transkrypcję i podsumowania dzięki ClickUp Brain.

Ponadto może podsumowywać notatki z poprzednich spotkań, podkreślać postępy w realizacji kluczowych zadań i przeszkody, generować punkty do omówienia oraz kolejne kroki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj agentów ClickUp w kanałach swojego zespołu, aby odpowiadać na proste pytania. Ten agent pobiera informacje z kanałów, do których ma dostęp, i odpowiada na pytania typu „Kto jest kierownikiem projektu?” lub „Komu przydzielono zadanie testowania podczas wczorajszego spotkania?”. Nie przeszkadza przy tym nikomu z Twojego zespołu. Zautomatyzuj powtarzalne zadania w swoim cyklu pracy w ciągu kilku minut. Zautomatyzuj odpowiedzi na często zadawane pytania dzięki gotowym agentom ClickUp.

Ceny ClickUp

Czym jest Zoho Spotkanie?

za pośrednictwem Zoho

Zoho Meeting to platforma do spotkań online i webinarów, zaprojektowana z myślą o współpracy i komunikacji w miejscu pracy dla firm i osób prywatnych. Jest to jeden z wielu elementów szerszego ekosystemu Zoho.

Platforma zapewnia wsparcie dla dedykowanych wirtualnych sal spotkań z przypisanymi kontrolerami i integruje się bezpośrednio z systemami kalendarzy oraz pakietem aplikacji Zoho (w tym Zoho CRM). Zapewnia zaawansowane zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu SSL/128-bit AES, a także funkcje takie jak sale chronione hasłem i kontrola poczekalni, które zapobiegają dostępowi nieproszonych gości.

Funkcje Zoho Meeting

Zoho Meeting to samodzielna aplikacja stworzona do organizowania zarówno wewnętrznych spotkań, jak i zewnętrznych webinarów. Od indywidualnych spotkań jeden na jeden po spotkania grupowe dla 250 osób i webinaria dla maksymalnie 5000 osób — ta aplikacja jest używana przez zespoły pracujące zdalnie i organizatorów webinarów ze względu na następujące kluczowe funkcje:

Funkcja nr 1: Sale konferencyjne

Zoho Meeting Rooms przekształca fizyczne przestrzenie konferencyjne w wirtualną platformę spotkań, na której zespoły mogą wspólnie uczestniczyć w spotkaniach online.

Użytkownicy mogą skonfigurować pokój, łącząc wyświetlacz (np. telewizor lub monitor) z dedykowaną aplikacją sterującą na urządzeniu z systemem iOS (aplikacja Zoho Meeting Rooms Controller), aby korzystać z niego bez użycia rąk.

za pośrednictwem Zoho Meeting

Z poziomu konta Zoho Meeting możesz tworzyć wiele pokoi i zarządzać nimi, a także przypisywać je do konkretnych sesji podczas planowania. Kontroler umożliwia również dostosowanie preferencji audio i wideo, nagrywanie sesji oraz śledzenie wszystkich działań w pokoju za pomocą przeglądarki dziennika działań.

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony do robienia notatek dla lepszej organizacji

Funkcja nr 2: Pomieszczenia do spotkań w mniejszych grupach

Pokoje do rozmów w mniejszych grupach to wirtualne przestrzenie w ramach spotkania, w których można podzielić uczestników na mniejsze grupy w celu przeprowadzenia ukierunkowanych dyskusji i burzy mózgów. Podczas trwającej sesji w Zoho Meetings gospodarze mogą utworzyć wiele pokoi (do 20), przydzielić uczestników ręcznie lub automatycznie oraz ustawić timery określające czas, przez jaki każda grupa będzie pracować niezależnie.

Każda sala dyskusyjna funkcjonuje jak mini-spotkanie z własnym dostępem do udostępniania ekranu i Tablicy. Podczas warsztatów i spotkań zespołów międzyfunkcyjnych gospodarz może monitorować dyskusje (w poszczególnych salach dyskusyjnych), zanim ponownie zgromadzi wszystkich uczestników w sesji głównej.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 55% pracowników wykonuje wiele zadań jednocześnie podczas długich spotkań. Istnieje prawdopodobieństwo, że przegapią oni pewne kluczowe informacje i mogą potrzebować pomocy w zakresie notatek i podsumowań, aby stworzyć połączenie między niejasnymi elementami. Zawsze udostępniaj uczestnikom podsumowanie spotkania, aby mogli do niego wrócić i połączyć wszystkie elementy w całość.

Funkcja nr 3: Wirtualne tablice

Virtual Tablica to narzędzie do współpracy, które pozwala uczestnikom na burzę mózgów i wizualizację pomysłów w czasie rzeczywistym podczas spotkań online.

za pośrednictwem Zoho

Tablica posiada funkcje formatowania tekstu (czcionki, kolory i wyrównanie) oraz zaawansowane rozpoznawanie kształtów, które przekształca Twoje szkice w precyzyjne kształty geometryczne. Możesz przesyłać i opisywać obrazy bezpośrednio na obszarze roboczym oraz pobierać tablicę jako obraz do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania.

Ceny spotkań Zoho

Niestandardowe ceny

⭐ Dodatkowa zaleta: możesz przydzielać zadania członkom zespołu między spotkaniami SyncUp, po prostu dokonując wzmianki ich imion. Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX możesz również transkrybować swoje myśli w ponad 50 językach bez żadnych dodatkowych kroków. Zapoznaj się z rozbudowanymi możliwościami Brain Max w tym wideo:

ClickUp SyncUp a Zoho Meeting: porównanie funkcji

Zarówno ClickUp SyncUp, jak i Zoho Meeting pomagają zespołom pracującym zdalnie pozostawać w kontakcie dzięki wideorozmowom i funkcjom współpracy.

Podczas gdy ClickUp SyncUp zostało stworzone z myślą o szybkiej wewnętrznej koordynacji (przechodzenie od dyskusji na temat zadań do rozmów na żywo bez przełączania zakładek), Zoho Meeting koncentruje się na zorganizowanych spotkaniach i prowadzeniu webinarów.

Przyjrzyjmy się, czym różnią się one (ClickUp SyncUp i Zoho Meeting) pod względem podstawowych funkcji.

Funkcja nr 1: Transkrypcja i streszczenia

Oba narzędzia wykorzystują AI podczas wideorozmów. Dzięki ClickUp Notetaker otrzymujesz transkrypcje audio i wideo SyncUp z oznaczeniem czasu (nie jest wymagana oddzielna integracja). Narzędzie identyfikuje rozmówców i tworzy przejrzyste, przeszukiwalne transkrypcje wraz z inteligentnymi podsumowaniami w ClickUp Documents. Brain dodatkowo wyodrębnia elementy wymagające działania, aby utworzyć i przypisać zadania z terminami wykonania i załącznikami.

Zoho Spotkanie wykorzystuje Rev AI i Zia (oparte na OpenAI) do generowania podsumowań i transkrypcji w czasie rzeczywistym. Ponadto w Zoho Spotkaniu nie można przypisywać zadań bezpośrednio z transkrypcji. Konieczne jest ręczne przeniesienie elementów do oprogramowania do zarządzania projektami lub listy zadań, co sprawia, że jest ono mniej praktyczne.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki funkcji integracji zadań, która wypełnia lukę między notatkami a realizacją.

Funkcja nr 2: Personalizacja i branding

ClickUp SyncUp umożliwia dodanie tła wideo, jeśli korzystasz z komputera Mac z procesorem Apple silicon w systemie macOS Sequoia. Nie ma możliwości przesłania niestandardowych wirtualnych teł z brandingiem lub logo Twojej firmy.

Zoho Meeting umożliwia jednak przesyłanie niestandardowych wirtualnych teł spotkań, w tym znaków firmowych i logo. Możesz wybierać spośród gotowych szablonów teł, które minimalizują rozpraszanie uwagi.

🏆 Zwycięzca: Zoho Spotkanie, ponieważ umożliwia niestandardowe dostosowanie do wszystkich urządzeń i systemów operacyjnych.

Funkcja nr 3: Udostępnianie ekranu

Udostępniaj i nagrywaj swoje ekrany za pomocą ClickUp Clip.

ClickUp SyncUp umożliwia udostępnianie ekranu podczas rozmów audio i wideo. Możesz udostępnić cały ekran, okno konkretnej aplikacji lub zakładkę przeglądarki. Wyróżniającą się funkcją jest tutaj możliwość dodawania komentarzy z oznaczeniem czasu. Jeśli masz notatki lub pytania do konkretnego członka zespołu o godz. 14:15, możesz kliknąć w tym miejscu i dodać komentarz.

Zoho Spotkanie umożliwia również udostępnianie ekranów i poszczególnych okien aplikacji. Jest interaktywny w taki sposób, że użytkownicy mogą rysować lub dodawać adnotacje podczas nagrywania swoich ekranów, ale ponownie nie można zarządzać zadaniami.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki funkcji komentowania z oznaczeniem czasu, która sprawia, że udostępnione ekrany stają się przeszukiwalnymi, wspólnymi dyskusjami nawet po zakończeniu spotkania.

📚 Więcej informacji: Najlepsze oprogramowanie do udostępniania ekranu podczas zdalnych spotkań

Funkcja nr 4: Czat podczas spotkania

Prowadź rozmowy i współpracuj dzięki ClickUp Chat.

ClickUp SyncUp działa w ramach ClickUp Chat, co oznacza, że wątek rozmowy, z którego już korzystasz, staje się Twoją przestrzenią spotkań. Wysyłaj wiadomości, udostępniaj pliki i twórz zadania z poziomu czatu bez otwierania osobnego okna czatu spotkania.

Zoho Meeting zawiera wbudowaną platformę czatu, która pozwala uczestnikom wysyłać sobie nawzajem wiadomości tekstowe i linki. Możesz rozmawiać publicznie ze wszystkimi uczestnikami spotkania lub wysyłać prywatne wiadomości do konkretnych osób.

Czat jest jednak oddzielony od szerszej komunikacji zespołowej. Istnieje tylko w oknie spotkania i nie tworzy połączenia z systemami zarządzania projektami ani zadaniami.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki połączeniu czatu i spotkań w jednym ciągłym wątku oraz uwzględnianiu kontekstu.

🧠 Ciekawostka: Prawie 70% pracowników uważa, że słaba współpraca ogranicza ich wydajność i powoduje stratę czasu. Twoi przepracowani i przytłoczeni pracownicy potrzebują systemu komunikacji, który nie wymaga przełączania się między 10 aplikacjami.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze platformy czatowe do komunikacji biznesowej

Funkcja nr 6: Analiza spotkań

Za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp można śledzić szerszą aktywność w obszarze roboczym, ale ClickUp nie oferuje natywnych funkcji analitycznych przeznaczonych specjalnie dla spotkań SyncUp. Innymi słowy, w ClickUp nie można śledzić wskaźników dotyczących konkretnych spotkań, takich jak czas trwania spotkania, zaangażowanie uczestników czy częstotliwość połączeń.

Zoho Meeting oferuje jednak szczegółowe analizy dotyczące liczby sesji, czasu trwania i historii sesji. Platforma prowadzi śledzenie zaangażowania uczestników, w tym poziomu aktywności, preferencji dotyczących urządzeń i czasu trwania sesji, zapewniając organizatorom webinarów szczegółowe informacje.

🏆 Zwycięzca: Remis. Zoho Meeting idealnie nadaje się do organizowania szkoleń i spotkań dla całego działu. ClickUp SyncUp najlepiej sprawdza się w przypadku szybkiej komunikacji między zespołami lub w miejscu pracy.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384% . Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

Funkcja nr 7: Role, uprawnienia i ceny

Oprócz członków i administratorów, ClickUp daje gościom (z dostępem do kanału) bezterminowe uprawnienia do inicjowania SyncUps. Każdy obszar roboczy z włączoną aplikacją ClickApp Chat może uzyskać dostęp do SyncUps i korzystać z niego (również użytkownicy Free Plan). Obecnie w SyncUp może uczestniczyć do 200 osób, a rozmowy mogą trwać do 10 godzin na sesję. Jednocześnie może mówić 24 osoby.

W Zoho spotkanie może prowadzić maksymalnie 2 gospodarzy, a tylko współgospodarze mają uprawnienia do wyciszania uczestników, blokowania spotkań i zarządzania udostępnianiem ekranu. Free Plan Zoho Meeting oferuje wsparcie dla 100 uczestników podczas 60-minutowych sesji, a w przypadku planu płatnego w regularnych spotkaniach może uczestniczyć maksymalnie 250 osób.

🏆 Zwycięzca: Ponownie, zwycięzca zależy od Twoich potrzeb. ClickUp dla zespołów zajmujących się zarządzaniem projektami, które potrzebują uprawnień połączonych z zadaniami i kompleksowej wyceny. Zoho Meeting dla organizatorów webinarów, którzy potrzebują dedykowanych narzędzi do zarządzania, możliwości obsługi tysięcy uczestników i niższych kosztów wejścia.

ClickUp SyncUp kontra Zoho Spotkanie na Reddicie

Aby uzyskać obiektywną opinię na temat obu narzędzi, skorzystaliśmy z serwisów Reddit i G2.

Oto, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat obu narzędzi do spotkań opartych na AI.

Użytkownik ClickUp mówi:

Ostatnio testowaliśmy tę funkcję podczas każdego spotkania i szczerze mówiąc, całkowicie zmieniła ona zasady gry. Nagrywa rozmowy Zoom, tworzy podsumowania i pełne transkrypcje, a nawet wyodrębnia elementy, które możemy zautomatyzować w postaci zadań. Wskazuje również potencjalne problemy i rozwiązania, które pojawiają się podczas dyskusji. Bardzo pomocne przy dalszych działaniach.

Ostatnio testowaliśmy tę funkcję podczas każdego spotkania i szczerze mówiąc, całkowicie zmieniła ona zasady gry. Nagrywa rozmowy Zoom, tworzy podsumowania i pełne transkrypcje, a nawet wyodrębnia elementy, które możemy zautomatyzować w postaci zadań. Wskazuje również potencjalne problemy i rozwiązania, które pojawiają się podczas dyskusji. Bardzo pomocne przy dalszych działaniach.

Inny użytkownik, który uznał kontekstową funkcję Brain MAX za przydatną w wyszukiwaniu użytecznych dokumentów, mówi:

Może uzyskać dostęp do innych aplikacji, na przykład mam zsynchronizowany dysk i znacznie szybciej jest znaleźć arkusz kalkulacyjny lub coś innego za pomocą Brain Max niż otwierać Dysk, szukać tego itp.

Może uzyskać dostęp do innych aplikacji, na przykład mam zsynchronizowany dysk i znacznie szybciej jest znaleźć arkusz kalkulacyjny lub coś innego za pomocą Brain Max niż otwierać Dysk, szukać tego itp.

Ponieważ Zoho Spotkanie nie miało wielu recenzji na Reddicie, pozyskaliśmy je z G2.

Większość użytkowników narzeka na jakość dźwięku i wideo, co widać w tej recenzji:

Jakość wideo mogłaby być lepsza — czasami obraz jest nieco opóźniony i rozmyty, nawet przy stabilnym połączeniu internetowym. Ulepszona optymalizacja i klarowność wideo sprawiłyby, że ogólne wrażenia byłyby znacznie płynniejsze.

Jakość wideo mogłaby być lepsza — czasami obraz jest nieco opóźniony i rozmyty, nawet przy stabilnym połączeniu internetowym. Ulepszona optymalizacja i klarowność wideo sprawiłyby, że ogólne wrażenia byłyby znacznie płynniejsze.

Inny użytkownik skarży się na częste awarie aplikacji:

Za każdym razem, gdy udostępniam ekran, aplikacja się zawiesza. To co najmniej frustrujące. Osoby, z którymi się spotykam, mają przerywany obraz wideo. Obrazy się zawieszają. Nie wiem, czy to wina ich połączenia internetowego, czy aplikacji.

Za każdym razem, gdy udostępniam ekran, aplikacja się zawiesza. To co najmniej frustrujące. Osoby, z którymi się spotykam, mają przerywany obraz wideo. Obrazy się zawieszają. Nie wiem, czy to wina ich połączenia internetowego, czy aplikacji.

📚 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia do tworzenia transkrypcji AI, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas

Które narzędzie do spotkania wideo jest najlepsze?

Oto werdykt dotyczący najlepszego narzędzia do wideo-spotkań. Zwycięzcą zostaje ClickUp.

Zoho Meeting jest przydatne podczas webinarów. Zapewnia dostęp do kluczowych funkcji, takich jak pokoje do rozmów w mniejszych grupach, wirtualne tablice, szczegółowe analizy i niestandardowe brandowanie, dzięki którym prezentacje zewnętrzne wyglądają profesjonalnie.

Jednak jego funkcja AI ogranicza się do tworzenia podsumowań. Nie tworzy ona planów działania ani nie przyspiesza pracy. Pozostajesz z notatkami dotyczącymi zadań, które należy przydzielić i śledzić ręcznie.

Natomiast ClickUp Syncups idzie o krok dalej. Jest przeznaczony dla zespołów, które muszą działać szybko, bez konieczności przełączania się między kontekstami. Rozmawiasz już o zadaniu na czacie, ktoś ma pytanie, klikasz SyncUp, omawiasz sprawę i zabierasz się do pracy. Skup się na realizacji, a ClickUp zajmie się resztą.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, aby rozpocząć!