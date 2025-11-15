13 najlepszych narzędzi do monitorowania niestandardowych klientów

Sam Walton, współzałożyciel Walmart, powiedział kiedyś: „Jest tylko jeden szef – klient”.

Szczerze mówiąc, to właśnie jest sedno każdej działalności: budowanie długotrwałych związków z klientami.

Jednak zapewnienie dobrej obsługi klientów nie jest już tak proste jak kiedyś. W rzeczywistości 86% pracowników obsługi niestandardowej i 74% pracowników mobilnych twierdzi, że oczekiwania klientów tylko wzrosły 📈.

Jednym ze sposobów na utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest zwracanie szczególnej uwagi na to, jak klienci przechodzą przez swoją podróż.

Gdy zrozumiesz ich działania, pytania i nawyki, zyskasz szansę, aby lepiej ich poznać i rozwiązać problemy, zanim jeszcze zdążą je zauważyć. Tego rodzaju przemyślana obsługa pozostaje w pamięci klientów.

W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych programów do obsługi klienta, które pomogą Ci w śledzeniu interakcji z klientami, poprawić ich satysfakcję i budować trwałe powiązania z klientami.

Najlepsze oprogramowanie do monitorowania klientów w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych rozwiązań do monitorowania klientów, które pomoże Ci wybrać odpowiednie dla siebie:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny ClickUp Przekierowywanie cyklu pracy i współpraca zespołowa Pulpity kontrolne oparte na AI, szablony CRM, formularze i automatyzacje, powiadomienia dla klientów Free Forever Plan. Dostępne są również plany płatne. Hotjar Śledzenie zachowań klientów i opinii Mapy cieplne, powtórki sesji, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, ankiety, analiza lejka Płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika. Fullstory Dane behawioralne i informacje o sesjach Automatyczne odtwarzanie sesji, analiza ścieżek i lejków, podsumowania AI, segmentacja użytkowników, współpraca w aplikacji Niestandardowe ceny Mixpanel Analiza produktów i trendy konsumenckie Śledzenie użytkowania w czasie rzeczywistym, kohorty retencji, samoobsługowe pulpity nawigacyjne, link do powtórki, integracje z hurtowniami danych. Niestandardowe ceny Crazy Egg Wizualne śledzenie zachowań na stronie internetowej Mapy cieplne i mapy przewijania, nagrania sesji, testy A/B, segmentacja ruchu, łatwe ustawienia menedżera tagów Płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika. ChurnZero Zespoły ds. powodzenia klienta i utrzymania klientów Ocena stanu zdrowia, automatyzacja scenariuszy, wbudowane ankiety, alerty w czasie rzeczywistym, głęboka integracja z CRM. Niestandardowe ceny Userpilot Zaangażowanie użytkowników w aplikacji i wdrażanie nowych użytkowników Kontekstowe przewodniki, analityka produktów, powtórki sesji, ankiety w aplikacji i NPS, integracje synchronizacji danych. Płatne plany zaczynają się od 299 USD miesięcznie za użytkownika. Intercom Wsparcie oparte na AI i proaktywne wysyłanie wiadomości Fin AI agent, czat na żywo i skrzynka odbiorcza, przepływy pracy bez kodowania, ukierunkowane wiadomości, szczegółowe raportowanie Płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie za użytkownika. Sprinklr Duże przedsiębiorstwa wymagające ujednoliconego zarządzania doświadczeniami klientów Obsługa wielokanałowa i media społecznościowe, monitorowanie jakości AI, monitorowanie mediów społecznościowych, automatyzacja cyklu pracy, wsparcie ponad 30 kanałów Niestandardowe ceny Zendesk Wielokanałowa obsługa klienta z automatyzacją Wielokanałowe zgłoszenia, agenci AI, niestandardowe cykle pracy, analityka, ponad 1000 integracji Płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika. HubSpot Kompleksowy system CRM z funkcjami CMS i analitycznymi Hosting CMS, niestandardowe pulpity nawigacyjne, chatboty i czat na żywo, automatyzacja marketingu, narzędzia AI do tworzenia treści Płatne plany zaczynają się od 45 USD miesięcznie za użytkownika. Richpanel Marki e-commerce, które chcą obniżyć koszty wsparcia Samoobsługa AI, ujednolicona skrzynka odbiorcza, automatyzacja przepływu pracy, raportowanie wpływu na przychody, centrum pomocy z brandingiem Płatne plany zaczynają się od 69 USD miesięcznie za użytkownika. Pipedrive Zespoły sprzedaży prowadzące śledzenie każdej transakcji Wizualny schemat, automatyzacja działań następczych, prognozy, ponad 500 integracji aplikacji, opcjonalne dodatki dotyczące potencjalnych klientów i dokumentów. Płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika. Churn360 Zespoły SaaS skupione na analizie retencji klientów Wyniki kondycji w czasie rzeczywistym, segmenty oparte na zachowaniach, niestandardowe pulpity nawigacyjne, ankiety, synchronizacja danych CRM Niestandardowe ceny

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do monitorowania niestandardowych klientów?

Dzięki narzędziom takim jak AI, big data i systemy CRM (zarządzanie relacjami z klientami) uzyskanie wglądu w zachowania i preferencje klientów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Jednak śledzenie odpowiednich wskaźników CRM i wyciąganie praktycznych wniosków z danych klientów jest ściśle związane ze świadomością tego, co chcesz poprawić.

Jak ujął to JD Rico, redaktor i partner venture w Digitalist Hub: „Kiedy lepiej znasz swoich klientów, możesz im lepiej służyć”. Zrozumienie tego, co lubią Twoi klienci (a także tego, czego nie lubią), pomaga uniknąć wysyłania wszystkim takich samych wiadomości e-mailowych lub wykonywania takich samych telefonów.

Oto, co powinno zostać zrobione w idealnym narzędziu do monitorowania klientów:

✅ Zarządzaj potencjalnymi klientami, rekordami kontaktów, śledź interakcje z klientami i otrzymuj widok historii komunikacji w jednym miejscu.

✅ Korzystaj z oprogramowania do śledzenia klientów i CRM, aby monitorować zarządzanie procesem sprzedaży, śledzić potencjalnych klientów i transakcje oraz uzyskać jasny widok procesu sprzedaży.

✅ Obsługuj zgłoszenia do pomocy technicznej, stosuj automatyzację odpowiedzi i zarządzaj komunikacją z klientami.

✅ Gromadź informacje o klientach w jednym miejscu dzięki łatwemu raportowaniu na temat zachowań i zaangażowania klientów.

✅ Uzyskaj dostęp do raportowania w czasie rzeczywistym i płynnie zintegruj je z narzędziem CRM, automatyzacją marketingu lub narzędziami do zarządzania cyklem pracy.

Najlepsze oprogramowanie do monitorowania klientów

Oto 13 najlepszych programów niestandardowych do monitorowania klientów dostępnych obecnie na rynku. Przyjrzyjmy się ich mocnym i słabym stronom, aby sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Twojego zespołu.

Hotjar (najlepszy do śledzenia zachowań klientów i opinii)

za pośrednictwem Hotjar

Nikt nie lubi zgadywać, dlaczego odwiedzający opuszczają stronę internetową. A ponieważ 73% konsumentów jest gotowych przejść do konkurencji już po kilku złych doświadczeniach, nie ma zbyt wiele czasu, aby to rozgryźć. W tym pomaga Hotjar.

To narzędzie zapewnia jasny widok tego, jak użytkownicy poruszają się po Twojej witrynie, gdzie klikają, gdzie się wahają i gdzie ją opuszczają.

Dzięki mapom cieplnym, nagraniom sesji i narzędziom do przekazywania opinii w czasie rzeczywistym, Hotjar pomaga Twojemu zespołowi wcześnie wykrywać problemy i rozwiązywać je, zanim klienci pomyślą o odświeżeniu strony lub odejściu.

Najlepsze funkcje Hotjar

Pozwól zespołom obserwować interakcje z klientami w czasie rzeczywistym dzięki mapom cieplnym i nagraniom użytkowników.

Zbieraj bezpośrednie opinie za pomocą ankiet i przycisków opinii bez zakłócania doświadczeń klientów.

Wykrywaj spadki w procesie sprzedaży dzięki analizie lejka i śledzeniu zachowań.

Zapewnij sugestie i spostrzeżenia oparte na AI, aby ulepszyć kampanie marketingowe.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak HubSpot, Slack i Zendesk, aby uprościć automatyzację przepływu pracy.

Limity Hotjar

Proces instalacji może być trudny dla osób niebędących programistami.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o powoli reagującej obsłudze klienta.

Skrypty śledzące mogą mieć wpływ na szybkość ładowania strony internetowej.

Ceny Hotjar

Free : Free Forever

Wzrost : 49 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes : Niestandardowe ceny

Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hotjar

G2 : 4,3/5 (ponad 310 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 530 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hotjar

W recenzji G2 podkreślono:

Hotjar to najlepsze narzędzie do śledzenia doświadczeń użytkowników na stronie internetowej. Najbardziej podoba mi się w Hotjar możliwość oglądania wideo sesji prawdziwych użytkowników.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia do utrzymania klientów

2. Fullstory (najlepsze rozwiązanie do analizy danych behawioralnych i sesji)

za pośrednictwem Fullstory

Czasami działania użytkowników w Twojej witrynie mówią więcej niż jakiekolwiek ankiety. Fullstory pomaga uchwycić te niewypowiedziane momenty, rejestrując dokładnie, jak ludzie się poruszają, klikają, przewijają lub utknęli.

Dzięki danym behawioralnym w czasie rzeczywistym, powtórkom sesji i analizom opartym na sztucznej inteligencji, to oprogramowanie do śledzenia zarządzania klientami zapewnia Twojemu zespołowi jasny obraz ścieżki klienta.

Od wykrywania punktów tarcia po zrozumienie, co sprawia, że klienci wracają, Fullstory pomaga zespołom ds. produktów, projektowania i wsparcia pracować z pewnością siebie. Automatycznie rejestruje również każdą interakcję, dzięki czemu można dogłębnie analizować sesje użytkowników bez konieczności wcześniejszego oznaczania wszystkiego.

Najlepsze funkcje Fullstory

Automatycznie rejestruj każdą interakcję użytkownika dzięki zaawansowanej funkcji odtwarzania sesji.

Analizuj mapy podróży i lejki, aby zrozumieć pełną ścieżkę klienta.

Skorzystaj z podsumowań opartych na AI, aby uzyskać szybki wgląd w zachowania klientów.

Segmentuj użytkowników według zachowań, urządzeń lub sygnałów frustracji, aby przeprowadzić ukierunkowaną analizę.

Współpracuj między zespołami, korzystając z notatek, zaznaczeń i funkcji bezpośredniego udostępniania.

Ograniczenia Fullstory

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych firm.

Niektóre sygnały behawioralne, takie jak kliknięcia w gniewie, mogą być nieprecyzyjne.

Sporadyczne spowolnienia podczas ładowania danych przy obsłudze dużych zbiorów danych

Ceny Fullstory

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Fullstory

G2 : 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Fullstory

W recenzji Capterra udostępniono:

Bardzo pomaga w określeniu konkretnych zachowań związanych z segmentacją rynku, co pomogło nam zdecydować, czego brakowało na naszym rynku. Dobre narzędzie do poznania zachowań użytkowników oraz tego, jak dostosować się do ich potrzeb i znacznie poprawić ich doświadczenia.

👀 Ciekawostka: Koncepcja „mapowania ścieżki klienta” wywodzi się w rzeczywistości z projektowania usług w latach 90. XX wieku, a nie ze sprzedaży lub marketingu. Po raz pierwszy została wykorzystana przez linie lotnicze i zespoły hotelarskie w celu poprawy jakości obsługi podczas odprawy i wejścia na pokład.

3. Mixpanel (najlepsze do analizy produktów i trendów konsumenckich)

za pośrednictwem Mixpanel

Jedną rzeczą jest słuchać, co klienci mówią o Twoim produkcie. Inną rzeczą jest zobaczyć, jak faktycznie z niego korzystają. Mixpanel pomaga Ci to osiągnąć.

Pokazuje on, w jaki sposób ludzie korzystają z Twojego produktu, jakie funkcje lubią, gdzie rezygnują i jak zmienia się ich zachowanie w czasie. Łącząc dane klientów, analizy produktów i powtórki sesji, Mixpanel pomaga zespołom podejmować mądrzejsze decyzje bez konieczności oczekiwania na raporty.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Śledź działania klientów, wykorzystanie produktów i trendy w czasie rzeczywistym.

Analizuj retencję dzięki raportom kohortowym i śledzeniu zachowań.

Łatwo udostępniaj spostrzeżenia dzięki samoobsługowym pulpitom nawigacyjnym dla całego zespołu.

Stwórz połączenie powtórek sesji z analizą produktów, aby uzyskać pełny widok ścieżki klienta.

Zintegruj je ze swoją hurtownią danych, oprogramowaniem CRM i narzędziami do automatyzacji marketingu.

Ograniczenia Mixpanel

Koszty mogą się sumować przy dużej liczbie wydarzeń.

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby nauczyć się obsługi programu.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają wsparcia ze strony zespołów ds. danych.

Ceny Mixpanel

Free Forever

Wzrost : Free

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mixpanel

G2 : 4,6/5 (ponad 1160 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mixpanel

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Mixpanel oferuje rozbudowane funkcje analityczne, które pozwalają firmom dogłębnie zrozumieć zachowania użytkowników i podejmować decyzje oparte na danych. Szczególnie imponująca jest jego zdolność do śledzenia i analizowania interakcji użytkowników w czasie rzeczywistym na różnych platformach cyfrowych.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze systemy oprogramowania do obsługi baz danych niestandardowych

4. Crazy Egg (najlepsze do wizualnego śledzenia zachowań na stronie internetowej)

Ponad połowa konsumentów twierdzi, że doskonała obsługa jest ważniejsza niż cena, którą płacą. To duża presja dla zespołów starających się zdobyć lojalność klientów. Jednak dzięki Crazy Egg nie musisz zgadywać, co działa na Twojej stronie internetowej.

Crazy Egg pokazuje dokładnie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronach, klikają i przewijają je. Dzięki mapom cieplnym, nagraniom sesji i testom A/B pomaga wykrywać problemy, naprawiać je i zapewniać płynniejsze działanie strony, zanim drobne problemy przerodzą się w utratę klientów.

Najlepsze funkcje Crazy Egg

Wizualizuj kliknięcia, przewijania i zaangażowanie klientów za pomocą map cieplnych i map przewijania.

Oglądaj rzeczywiste ścieżki użytkowników dzięki nagraniom sesji, aby zidentyfikować problematyczne punkty.

Przeprowadź testy A/B, aby sprawdzić, które projekty zapewniają lepsze interakcje z klientami.

Segmentuj ruch według urządzenia, źródła lub kampanii, aby uzyskać informacje o celu.

Zintegruj się z platformami takimi jak Google Tag Manager, Shopify i WordPress, aby ułatwić ustawienia.

Limitacje Crazy Egg

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o ograniczonej głębi analiz w porównaniu z konkurencją.

Ceny są podane wyłącznie w ujęciu rocznym, co może być mylące dla nowych użytkowników.

Czas reakcji obsługi klienta może być długi.

Ceny Crazy Egg

Pakiet podstawowy : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Plus : 99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 249 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 499 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Crazy Egg

G2 : 4,1/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Crazy Egg

W recenzji Capterra funkcją była:

Otrzymuję konkretne, mierzalne dane dotyczące tego, w jaki sposób moi odbiorcy korzystają z mojej strony internetowej na co dzień. Otrzymuję zapisy wizyt klientów w czasie rzeczywistym. Otrzymuję doskonałą funkcję testów A/B wraz z dokładnymi analizami, które mogę wykorzystać do dostosowania zawartości do potrzeb odwiedzających.

📮 ClickUp Insight: Około 31% menedżerów korzysta z tablic wizualnych, podczas gdy inni preferują wykresy Gantt, pulpity nawigacyjne lub widoki obciążenia pracą. Wyzwanie? Większość narzędzi zmusza do korzystania tylko z jednego. A gdy widok nie pasuje do Twojego sposobu pracy, tylko Cię spowalnia.

5. ChurnZero (najlepsze dla zespołów ds. powodzenia klienta i utrzymania klientów)

za pośrednictwem ChurnZero

Nikt nie chce stracić klienta z powodu czegoś, czego nie przewidział.

Zamiast czekać na pojawienie się problemów, dzięki ChurnZero będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy należy podjąć krok i wzmocnić związki z klientami.

ChurnZero pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną, zapewniając zespołom ds. powodzenia niestandardowego dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na temat kondycji, zaangażowania i satysfakcji klientów.

Pomaga to zespołom w śledzeniu wzorców użytkowania, zbieraniu opinii i nawet w prognozie odnowień.

Najlepsze funkcje ChurnZero

Monitoruj interakcje z klientami i ich kondycję dzięki systemowi punktacji opartemu na AI.

Zautomatyzuj strategie powodzenia, śledzenie odnowień i cykle pracy wdrażania nowych klientów.

Zbieraj opinie w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanych narzędzi ankietowych (NPS, CSAT, CES).

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o kluczowych działaniach klientów lub zagrożeniach.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i Snowflake, aby zapewnić lepszą koordynację pracy zespołu.

Limitacje ChurnZero

Ustawienia i niestandardowe dostosowywanie mogą być czasochłonne dla nowych użytkowników.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania trudności w opanowaniu zaawansowanych funkcji.

Aktualizacje interfejsu użytkownika mogą czasami wpływać na użyteczność.

Ceny ChurnZero

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChurnZero

G2 : 4,7/5 (ponad 1420 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChurnZero

Recenzja G2 zawierała:

ChurnZero dało nam narzędzia do dokładnego śledzenia opinii naszych klientów, zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie. Jako administrator zebrałem mnóstwo danych dzięki tworzeniu niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, co pozwala mi podejmować świadome decyzje, które mają wpływ na naszych klientów i członków zespołu.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do analizy klientów, które pomogą Ci zrozumieć ich potrzeby

6. Userpilot (najlepsze rozwiązanie do angażowania użytkowników w aplikacji i wdrażania nowych użytkowników)

za pośrednictwem Userpilot

Firmy, które stawiają klientów na pierwszym miejscu, rozwijają się o 41% szybciej niż te, które tego nie robią. Ale jak sprawić, by każdy klient czuł się dostrzeżony i doceniony? Takie wyniki można osiągnąć, zapewniając klientom spersonalizowane doświadczenia.

Userpilot pomaga Ci to osiągnąć.

Dzięki wiadomościom w aplikacji, przepływom wdrażania nowych użytkowników i narzędziom do zbierania opinii, możesz zapewnić wsparcie i prowadzić użytkowników bezpośrednio w ramach swojego produktu.

Najlepsze funkcje Userpilot

Prowadź użytkowników za pomocą kontekstowego wdrażania, podpowiedzi i prezentacji produktów.

Śledź zachowania użytkowników dzięki analizom produktów i trendom użytkowania.

Odtwarzaj sesje, aby wykrywać problemy związane z użytecznością i zrozumieć ścieżki użytkowników.

Zbieraj opinie użytkowników za pomocą ankiet w aplikacji i narzędzi NPS.

Zintegruj je ze swoim zestawem narzędzi technologicznych, aby synchronizować dane i segmentować je.

Ograniczenia Userpilot

Zaawansowane funkcje, takie jak odtwarzanie sesji i zaangażowanie mobilne, są dodatkami.

Wymaga czasu na ustawienie spersonalizowanych przepływów i analiz.

Ceny początkowe mogą być wysokie dla małych zespołów.

Ceny Userpilot

Pakiet startowy : 299 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost : Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Userpilot

G2 : 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Userpilot

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

To narzędzie otworzyło przed nami wiele możliwości rozwoju, pozwalając nam skrócić czas i obniżyć koszty wdrażania nowych klientów, zwiększyć konwersję i utrzymanie klientów, analizować aktywność naszych użytkowników, zbierać ich opinie i mierzyć wskaźnik NPS.

7. Intercom (najlepsze rozwiązanie do wsparcia opartego na AI i proaktywnej komunikacji)

za pośrednictwem Intercom

Kiedy klienci się kontaktują, często oczekują dwóch prostych rzeczy: szybkiej pomocy i ludzkiej odpowiedzi, która sprawi, że poczują się docenieni i ważni.

Intercom łączy te funkcje dzięki narzędziom obsługi klienta opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Fin AI Agent.

Dzięki inteligentnej automatyzacji, przyjaznemu czatowi na żywo i jednemu miejscu do zarządzania rozmowami, Intercom pomaga rozwijającym się zespołom zachować osobisty charakter, nawet gdy się rozrastają.

Najlepsze funkcje Intercom

Oferuj wsparcie oparte na AI dzięki Fin AI Agent, aby automatycznie rozwiązywać typowe problemy.

Korzystaj z czatu na żywo i skrzynek odbiorczych udostępnianych, aby być na bieżąco z rozmowami z klientami.

Twórz niestandardowe cykle pracy i automatyzuj rutynowe zadania bez konieczności kodowania.

Wysyłaj proaktywne wiadomości, prezentacje produktów i aktualizacje celowe w oparciu o zachowania klientów.

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz i niestandardowych raportów, aby śledzić wydajność wsparcia technicznego i zaangażowanie klientów.

Limitacje Intercom

Ze względu na szeroki zakres funkcji może wydawać się przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny mogą być wysokie dla małych firm, zwłaszcza w przypadku rozwiązań opartych na AI, których cena jest uzależniona od częstotliwości użytkowania.

Ceny Intercom

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Intercom

G2 : 4,5 na 5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,5 na 5 (ponad 1120 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Intercom

W recenzji Capterra podkreślono:

Ogólnie rzecz biorąc, Intercom okazał się fantastycznym rozwiązaniem. Spełnia on główne potrzeby naszej firmy, czyli zapewnia ciągłe i szybkie wsparcie dla naszych użytkowników.

👀 Ciekawostka: Najwcześniejsze zastosowanie pętli informacji zwrotnej w zakresie doświadczeń klientów miało miejsce w japońskim przemyśle wytwórczym w latach 60. XX wieku, gdzie „Kaizen” zachęcało pracowników pierwszej linii do sugerowania sposobów poprawy wyników klientów.

8. Sprinklr (najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw wymagających ujednoliconego zarządzania doświadczeniami klientów)

za pośrednictwem Sprinklr

Kiedy Twoja firma działa w wielu kanałach i codziennie obsługuje tysiące niestandardowych klientów, utrzymanie synchronizacji wszystkich elementów nie jest łatwym zadaniem.

W tym miejscu Sprinklr stawia kolejny krok. Sprinklr łączy obsługę klienta, marketing, media społecznościowe i analitykę w jednej potężnej platformie. Możesz zarządzać rozmowami w mediach społecznościowych, zapytaniami klientów, analizami rynkowymi i kampaniami bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Najlepsze funkcje Sprinklr

Zarządzaj obsługą niestandardowego klienta, zaangażowaniem społecznościowym i marketingiem z jednej zunifikowanej platformy.

Wykorzystaj monitorowanie jakości oparte na AI i analizę konwersacji, aby poprawić jakość obsługi niestandardowej.

Zdobądź wiedzę na temat rynku, produktów i klientów dzięki zaawansowanym narzędziom do monitorowania mediów społecznościowych i analizy danych.

Zautomatyzuj cykle pracy obsługi i popraw wydajność agentów dzięki narzędziom opartym na AI.

Oferuj wsparcie dla interakcji z klientami w ponad 30 kanałach cyfrowych i głosowych.

Ograniczenia Sprinklr

Ze względu na złożoność i rozbudowę platformy nauka obsługi może być trudna.

Niestandardowe ceny mogą sprawiać, że mniejsze zespoły będą miały trudności z oceną przystępności cenowej z góry.

Ceny Sprinklr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprinklr

G2 : 4,1/5 (ponad 1120 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sprinklr

Recenzja G2 udostępnia następujące informacje:

Sprinklr naprawdę zmienił sposób, w jaki śledzimy i zarządzamy naszym wysiłkiem w mediach społecznościowych. Od samego początku jego przyjazny dla użytkownika interfejs sprawił, że nasz zespół mógł bardzo łatwo rozpocząć pracę — bez stromego krzywej uczenia się, po prostu płynnie wdrożyć rozwiązanie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady oprogramowania CRM i ich zastosowania w celu zwiększenia wydajności

9. Zendesk (najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta w wielu kanałach z zaawansowanymi funkcjami automatyzacji)

za pośrednictwem Zendesk

Zendesk od dawna cieszy się zaufaniem firm, które chcą zapewnić niezawodną obsługę klienta we wszystkich kanałach. Pomaga zespołom zarządzać zgłoszeniami z e-mail, czatu, mediów społecznościowych i połączeń głosowych w jednym miejscu.

Ich agenci oparci na sztucznej inteligencji współpracują z zespołami ludzkimi, aby natychmiast rozwiązywać typowe zapytania, a funkcje automatyzacji ograniczają rutynowe zadania i pomagają w płynnym działaniu działu pomocy technicznej. Zendesk wspiera również usługi dla pracowników, dzięki czemu zespoły wewnętrzne mogą zarządzać zgłoszeniami z taką samą wydajnością.

Najlepsze funkcje Zendesk

Scentralizuj obsługę klienta dzięki wielokanałowemu systemowi zgłoszeń i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj agentów AI i narzędzia automatyzacji, aby skrócić czas rozwiązywania problemów i zwiększyć wydajność.

Dostosuj cykle pracy, wyzwalacze i automatyzacje do swoich potrzeb w zakresie wsparcia technicznego.

Uzyskaj wgląd w dane dzięki gotowym pulpitom nawigacyjnym, narzędziom analitycznym i raportowym.

Zintegruj z ponad tysiącem aplikacji, w tym Microsoft Teams i Salesforce.

Ograniczenia Zendesk

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych firm.

Jakość obsługi klienta i czas reakcji spotkały się z mieszanymi opiniami.

Ceny Zendesk

Suite Team : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Suite Growth : 69 USD/miesiąc na użytkownika

Suite Professional : 149 USD/miesiąc na użytkownika

Suite Enterprise: 219 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4,3/5 (ponad 6220 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zendesk

Recenzja Capterra ujawniła, że:

Doskonałe od pierwszego dnia. Po męczącym odpowiadaniu na wiadomości od poszczególnych klientów za pośrednictwem Gmaila i niemożności porównania odpowiedzi lub łatwej lokalizacji wcześniejszych interakcji, wszystko i wszystkich w jednym miejscu z DOSKONAŁĄ funkcją wyszukiwania jest niesamowite.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania komunikacją z klientami

10. HubSpot (najlepsze rozwiązanie dla firm poszukujących kompleksowego systemu CRM z funkcjami CMS i analitycznymi)

za pośrednictwem HubSpot

Prowadzenie firmy jest wystarczająco trudne, bez konieczności zajmowania się różnymi narzędziami do zawartości, obsługi niestandardowej i raportowania. HubSpot łączy wszystko w jednym miejscu.

To narzędzie zapewnia Twojemu zespołowi jedną przestrzeń do obsługi marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania stroną internetową.

Możesz zarządzać kontaktami, tworzyć raporty, automatyzować zadania, a nawet tworzyć zawartość opartą na AI bez konieczności przełączania się między platformami.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zapewnij bezpieczny hosting stron internetowych dzięki wbudowanemu CMS Hub.

Twórz dostosowywane pulpity nawigacyjne i raporty dla całego zespołu.

Zarządzaj czatami z klientami dzięki czatowi na żywo, kreatorowi chatbotów i śledzeniu wiadomości e-mail.

Zautomatyzuj zarządzanie potencjalnymi klientami i cykle pracy marketingowe.

Korzystaj z bezpłatnych narzędzi, takich jak kreatory stron docelowych, harmonogramy spotkań i kreatory zawartości oparte na AI.

Limity HubSpot

Koszty mogą wzrosnąć w przypadku przejścia na plany premium.

Ustawienie szczegółowych raportów i cykli pracy może wymagać pewnego czasu, aby się do nich przyzwyczaić.

Ceny HubSpot

Pakiet startowy : 45 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny : 270 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 900 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4,4/5 (ponad 12 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot

W recenzji G2 wyróżniono funkcję:

Doceniam to, jak szablony wiadomości e-mail HubSpot usprawniają powtarzalne zadania i pomagają zapewnić spójność marki we wszystkich komunikatach. Możliwość śledzenia wskaźników zaangażowania — takich jak otwarcia, wysłania i odrzucenia — okazała się szczególnie przydatna w udoskonalaniu strategii i zrozumieniu zachowań odbiorców.

Dowiedz się, jak wykorzystać AI w obsłudze klienta:

11. Richpanel (najlepsze dla marek e-commerce, które chcą obniżyć koszty wsparcia technicznego)

za pośrednictwem Richpanel

Kiedy marka odpowiednio dostosowuje swoje działania do indywidualnych potrzeb klientów, ci ostatni to zauważają. Firmy, które osiągają w tym zakresie doskonałe wyniki, mają o 71% większe szanse na zdobycie lojalności klientów. Jednak utrzymanie spersonalizowanej obsługi jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce, zwłaszcza gdy zespoły wsparcia technicznego codziennie obsługują dużą liczbę zgłoszeń.

Richpanel nieco ułatwia tę pracę.

Łącząc opcje samoobsługi z inteligentną automatyzacją, pomaga markom e-commerce zajmować się typowymi zapytaniami, jednocześnie dając agentom przestrzeń do nawiązywania bardziej znaczących połączeń z klientami.

Najlepsze funkcje Richpanel

Zapewnij obsługę klienta opartą na AI dzięki automatyzacji i przepływom samoobsługi.

Zarządzaj rozmowami prowadzonymi za pośrednictwem e-mail, czatu, mediów społecznościowych, SMS-ów i telefonu z poziomu jednej Skrzynki odbiorczej.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki botom, przypisywaniu zadań i odpowiedziom opartym na AI.

Oferuj zaawansowane raportowanie dotyczące rozmów, aktywności zespołu i wpływu na przychody.

Dostosuj niestandardowe cykle pracy za pomocą kreatora bez kodowania i centrum pomocy z logo marki.

Ograniczenia Richpanel

Wymaga czasu i wsparcia technicznego, aby ustawić złożony przepływ samoobsługi.

Funkcje dla przedsiębiorstw, takie jak obsługa wielu sklepów i marek, są dostępne tylko w droższych planach.

Opcje raportowania są rozszerzone, ale na początku mogą wydawać się przytłaczające.

Ceny Richpanel

Pro : 69 USD/miesiąc za użytkownika

Pro Max : 99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Richpanel

G2 : 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Richpanel

Recenzja G2 udostępnia następujące informacje:

Richpanel zakończył sposób, w jaki rozumiemy naszych klientów i nawiązujemy z nimi kontakt. Sposób, w jaki konsoliduje dane klientów z różnych źródeł i kanałów, stanowi przełom.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony mapy podróży niestandardowej

12. Pipedrive (najlepsze dla zespołów sprzedaży, które chcą mieć kontrolę nad każdą transakcją)

za pośrednictwem Pipedrive

Kiedy Twój zespół sprzedaży zajmuje się dziesiątkami potencjalnych klientów, łatwo o przeoczenie czegoś ważnego. Pipedrive pomaga, przechowując wszystko w jednym miejscu.

Od działań następczych po prognozy — zapewnia on Twojemu zespołowi przejrzysty widok każdej transakcji i spraw wymagających uwagi. Dzięki prostemu wizualnemu pipeline'owi i przyjaznym podpowiedziom AI Pipedrive sprawia, że proces sprzedaży wydaje się łatwy do zarządzania, nawet w najbardziej pracowite dni.

To, co wyróżnia ten program, to jego ukierunkowanie. Pipedrive nie próbuje być narzędziem uniwersalnym. Po prostu pomaga zespołom sprzedaży zachować porządek, zautomatyzować zadania i zamknąć więcej transakcji bez dodatkowych kłopotów.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Organizuj i śledź transakcje dzięki wizualizacji etapów procesu sprzedaży

Zautomatyzuj działania następcze i przypomnienia dotyczące potencjalnych klientów i zadań.

Uzyskaj dostęp do przejrzystych raportów, prognoz i informacji o wydajności.

Zintegruj z ponad 500 aplikacjami, w tym narzędziami do obsługi e-mail i komunikatorami.

Skorzystaj z dodatków, takich jak LeadBooster i Smart Dokumenty, aby uzyskać większą elastyczność.

Ograniczenia Pipedrive

Zaawansowane raporty i prognozy są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Wsparcie telefoniczne jest dostępne tylko w przypadku subskrypcji premium.

Ceny Pipedrive

Lite : 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost : 34 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 64 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 89 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4,3/5 (ponad 2560 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Pipedrive

W recenzji Capterra podkreślono:

Możesz wyświetlić potencjalnego klienta i poznać kolor jego oczu, ulubione jedzenie, miejsce, w którym go spotkałeś, a nawet wprowadzić notatkę zawierającą ważne szczegóły rozmowy z nim, które możesz wykorzystać podczas następnej rozmowy.

13. Churn360 (najlepsze dla zespołów SaaS skupiających się na utrzymaniu klientów i analizie danych)

za pośrednictwem Churn360

Odpływ klientów to cicha zmora każdej firmy SaaS. Churn360 kroczy z jasną misją: pomóc zespołom wcześnie dostrzegać sygnały ostrzegawcze i budować silniejsze związki z klientami.

Narzędzie to zapewnia menedżerom ds. sukcesu pełny widok w każdym koncie, śledzenie wyników dotyczących kondycji firmy i ułatwia podjęcie działań, zanim będzie za późno.

Platforma wyróżnia się przede wszystkim przemyślanymi funkcjami analitycznymi oraz sposobem gromadzenia danych klientów z różnych źródeł.

Najlepsze funkcje Churn360

Śledź wyniki dotyczące kondycji klientów i ich zaangażowanie w czasie rzeczywistym.

Segmentuj niestandardowych klientów na podstawie zachowań i trendów zaangażowania.

Skonfiguruj niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby monitorować kluczowe wskaźniki dotyczące doświadczeń klientów

Wysyłaj spersonalizowane kampanie i ankiety dla klientów.

Zintegruj z systemami CRM i zgromadź dane klientów w jednym widoku.

Limity Churn360

Ograniczona automatyzacja w porównaniu z innymi narzędziami do obsługi klienta

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać interfejs za skomplikowany.

Funkcje raportowania mogą wydawać się podstawowe dla zaawansowanych potrzeb.

Ceny Churn360

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Churn360

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Churn360

W recenzji Capterra znalazła się następująca notatka:

Churn360 pomaga zmniejszyć odpływ klientów, ponieważ informuje, którzy klienci są zagrożeni. Oznacza to, że możemy zarządzać większą liczbą klientów niż bez Churn360, zwiększając tym samym nasze przychody.

Większość narzędzi do monitorowania klientów wyróżnia się w jednej dziedzinie, niezależnie od tego, czy jest to śledzenie sesji, analiza produktów, zbieranie opinii czy wgląd w powodzenie klientów.

Jednak gdy zespoły muszą korzystać z wielu aplikacji, aby uzyskać pełny obraz sytuacji, tracą kontekst, pomijają działania następcze, a prawdziwa historia klienta pozostaje fragmentaryczna.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji ✅.

Zamiast śledzić różne etapy podróży klienta za pomocą kilku niepowiązanych ze sobą narzędzi, czyli tzw. rozproszenia pracy, ClickUp łączy wszystko w jednym, elastycznym obszarze roboczym. Od rejestrowania opinii klientów i śledzenia wyników dotyczących kondycji firmy po automatyzację działań następczych i synchronizację aktualizacji CRM — ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi uporządkowany, a jednocześnie elastyczny sposób monitorowania i zarządzania każdą interakcją z klientem.

Przyjrzyjmy się szczegółom i zobaczmy, jak możesz usprawnić swoje cykle pracy monitorowania klientów:

Rejestruj problemy i opinie klientów za pomocą formularzy i zadań ClickUp

Formularze i zadania idą w parze w ClickUp.

Załóżmy, że Twój zespół wsparcia technicznego potrzebuje prostego sposobu zgłaszania problemów przez klientów. Możesz skonfigurować formularz ClickUp, który zamieni każde przesłane w zadanie w Twoim systemie wsparcia technicznego.

Zbieraj opinie dotyczące doświadczeń użytkowników i wykorzystaj je w praktyce dzięki formularzom ClickUp.

zadanie ClickUp ułatwia przypisywanie własności, śledzenie postępów i zapewnia, że nic nie zostanie pominięte. Jeśli klient źle oceni swoje doświadczenia w formularzu opinii, ClickUp może oznaczyć to jako zadanie do wykonania dla opiekuna klienta.

Teams zajmujące się wdrażaniem nowych pracowników mogą zrobić to samo, zamieniając każdy krok w zadanie, które można śledzić, od rozmów inauguracyjnych po spotkania przekazujące obowiązki.

To proste połączenie między formularzami a zadaniami zapewnia płynność cyklu pracy i gwarantuje, że każdy punkt kontaktu z klientem jest realizowany.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony ankiet dotyczących satysfakcji klientów

Zapewnij przejrzystość wewnętrznych rozmów dzięki ClickUp Comments i ClickUp Chat

Rejestruj szczegółowe aktualizacje dotyczące klientów, opinie i decyzje bezpośrednio w komentarzach do zadań, korzystając z funkcji ClickUp Assign Comments.

ClickUp oferuje dwa sposoby komunikacji w czasie rzeczywistym: komentarze na poziomie zadań i czat zespołowy. Każdy z nich służy innemu celowi w cyklach pracy monitorowania klientów.

Użyj funk cji ClickUp Assign Comments, jeśli chcesz rejestrować dyskusje związane z konkretnym zadaniem klienta.

📌 Przykład: Jeśli zgłoszenie do wsparcia technicznego wymaga udziału inżyniera, agent może bezpośrednio skomentować zadanie, oznaczyć odpowiedniego programistę i udokumentować kroki prowadzące do rozwiązania problemu. Każda aktualizacja pozostaje w załączniku do zadania, więc jeśli sprawa zostanie później eskalowana, wszystkie zaangażowane osoby mogą mieć widok pełnej historii bez konieczności przeszukiwania e-maili.

Z kolei ClickUp Chat działa jak kanał udostępniania do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym między członkami zespołu.

Wyobraź sobie sytuację, w której zespoły ds. zarządzania kontami i zespół wsparcia technicznego muszą szybko się skoordynować, gdy kluczowy klient zgłasza problem. Zamiast tworzyć osobny wątek lub wiadomość, mogą oni bezpośrednio zaangażować się w obszarze roboczym, ustalić kolejne kroki i natychmiast przydzielić zadania lub działania następcze.

Twórz pulpity nawigacyjne dotyczące kondycji klientów za pomocą ClickUp Dashboards

Zbierz wszystkie wskaźniki KPI dotyczące klientów w jednym widoku dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym ClickUp Dashboards.

Dla zespołów ds. powodzenia klienta, menedżerów produktu i kierowników wsparcia technicznego wyprzedzanie ryzyka często sprowadza się do posiadania odpowiednich danych — bez konieczności przeglądania rozproszonych raportów.

Pulpit ClickUp zapewnia przejrzysty, niestandardowy widok wskaźników dotyczących klientów, które mają rzeczywisty wpływ na wyniki.

Możesz łatwo uzyskać kluczowe informacje, takie jak konta zagrożone, trendy dotyczące satysfakcji lub terminy działań następczych — bez konieczności korzystania z pomocy analityka danych.

📌 Przykład: Success Manager ds. powodzenia SaaS może stworzyć pulpit, który wyświetla wyniki kondycji klientów poniżej określonego progu, opinie NPS na żywo oraz zaległe zadania związane z wdrażaniem nowych klientów — wszystko to w czasie rzeczywistym. Zamiast przełączać się między narzędziami, otrzymują oni jeden widok, który pomaga im interweniować, zanim problemy się nasilą.

Zapewnij przepływ alertów i zadań dotyczących klientów dzięki automatyzacji ClickUp i agentom AI

Zautomatyzuj rutynowe działania następcze i powiadomienia niestandardowe, aby zaoszczędzić czas dzięki ClickUp Automatyzacji

Automatyzacje ClickUp pomagają zespołom szybko reagować bez dodatkowej pracy administracyjnej. Wyobraź sobie następującą sytuację: wynik zdrowia klienta spada poniżej ustalonego progu, śledzonego za pomocą pola niestandardowego.

ClickUp może automatycznie utworzyć zadanie dla kierownika ds. obsługi klienta, powiadomić kierownika wsparcia, a nawet wysłać aktualizację w Slacku. Możesz również ustawić przypomnienia o odnowieniach, działaniach następczych dotyczących ankiet lub oznaczyć zgłoszenia, które pozostają bez odpowiedzi zbyt długo.

ClickUp Brain i ClickUp Agents sprawiają, że cały proces staje się nieco łatwiejszy dla Twojego zespołu. Pomagają one gromadzić aktualizacje dotyczące klientów, sugerować kolejne do zrobienia, a nawet odpowiadać na szybkie pytania dotyczące kont — wszystko to bezpośrednio w ClickUp.

Dodaj warstwę inteligencji do swojego cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

💡 Porada dla profesjonalistów: Brain MAX to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz pracy na komputerze, który sprawia, że monitorowanie klientów jest inteligentniejsze i bardziej wydajne.

Stwórz połączenie ClickUp z systemem CRM i pakietem wsparcia technicznego

Wreszcie, dzięki ponad 1000 integracji, ClickUp staje się jeszcze bardziej przydatny dla Twojego zespołu i jego istniejących cykli pracy.

Jeśli Twój zespół korzysta z Intercom, Zendesk lub HubSpot, możesz zsynchronizować dane, aby przepływ rozmów z klientami, aktualizacje transakcji lub zgłoszenia do pomocy technicznej trafiał bezpośrednio do ClickUp.

Zsynchronizuj dane klientów z systemu CRM lub pomocy technicznej z ClickUp, aby uzyskać zakończony, w czasie rzeczywistym widok klientów.

📌 Przykład: Gdy w Zendesk zgłaszane jest zgłoszenie, w ClickUp może pojawić się odpowiednie zadanie do śledzenia i współpracy zespołowej. W ten sposób zespoły pracują na podstawie tych samych informacji.

Szablon CRM ClickUp idzie o krok dalej, zapewniając zespołom uporządkowaną, gotową do użycia przestrzeń roboczą do zarządzania relacjami z klientami od pierwszego kontaktu do odnowienia umowy.

Pobierz bezpłatny szablon Unikaj pominiętych działań następczych, zapomnianych potencjalnych klientów i ręcznych aktualizacji statusu dzięki szablonowi CRM ClickUp.

Jaka jest jego prawdziwa wartość? Eliminuje zakłócenia. Oto jak to działa:

Scentralizuj potencjalnych klientów, kontakty i procesy sprzedaży w jednym uporządkowanym obszarze roboczym, aby zespoły zawsze miały pełny obraz sytuacji klienta.

Priorytetowo traktuj zadania według etapu sprzedaży i potrzeb klientów, dbając o to, aby żadna okazja ani działania następcze nie umknęły Twojej uwadze.

Połącz dane kontaktowe, rozmowy i aktualizacje bezpośrednio z zadaniami, zapewniając płynną współpracę między zespołami sprzedaży, wsparcia i obsługi klienta.

👀 Ciekawostka: Detaliści tacy jak IKEA obserwowali, w jaki sposób klienci poruszają się po układach sklepowych, i zdali sobie sprawę, że długie, kręte ścieżki zwiększają ekspozycję produktów — jest to przykład monitorowania ścieżki klienta w świecie offline, który wpłynął na projektowanie sklepów na całym świecie.

Oto trzy dodatkowe narzędzia do monitorowania klientów, które pomagają w śledzeniu zachowań i powodzeniu klientów:

Amplitude : pomaga zespołom zrozumieć zachowania użytkowników, utrzymanie klientów i konwersję dzięki zaawansowanej analizie kohortowej.

Freshdesk : oferuje system zgłoszeń, obsługę wielokanałową i automatyzację opartą na AI, idealną do uproszczenia cyklu pracy wsparcia.

Heap : automatycznie rejestruje wszystkie interakcje użytkowników w Twojej witrynie lub aplikacji bez konieczności ręcznego oznaczania wydarzeń.

Zamień punkty kontaktu z klientami w punkty kontrolne ClickUp

Doskonała obsługa polega bardziej na dostrzeganiu problemów, zanim one wystąpią, niż na ich rozwiązywaniu.

Właśnie to robią narzędzia do monitorowania klientów. Dzięki nim możesz dostrzegać wzorce, wykrywać wczesne oznaki odejścia klientów i naprawdę zrozumieć, czego oczekują od Ciebie klienci.

Dzięki odpowiednim narzędziom nawiązujesz połączenie. Właśnie w tym zakresie ClickUp dyskretnie wyróżnia się na tle innych. 🌟

ClickUp to elastyczna przestrzeń, w której zespoły obsługujące klientów mogą monitorować opinie, śledzić problemy, automatyzować działania następcze i współpracować, nie tracąc z oczu szerszej perspektywy.

Jeśli jesteś gotowy, aby połączyć monitorowanie i śledzenie klientów w jednym miejscu, zarejestruj się w ClickUp już teraz!

Często zadawane pytania

Niektóre z najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania klientami to Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly i Bitrix24. Platformy te oferują zakres funkcji, takich jak zarządzanie procesem sprzedaży, komunikacja z klientami, automatyzacja cyklu pracy i integracje. Właściwy wybór zależy od wielkości firmy i konkretnych potrzeb. Na przykład Salesforce jest znane ze swoich rozbudowanych funkcji i integracji, podczas gdy HubSpot CRM i Zoho CRM są popularne ze względu na przyjazne dla użytkownika interfejsy i bezpłatne plany.

CRM (zarządzanie relacjami z klientami) koncentruje się na zarządzaniu interakcjami firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami, w tym sprzedażą, marketingiem i wsparciem. Z kolei CSM (zarządzanie powodzeniem klienta) polega na zapewnieniu klientom osiągnięcia pożądanych rezultatów dzięki Twojemu produktowi lub usłudze. Podczas gdy CRM dotyczy organizowania i śledzenia związków oraz danych, CSM ma charakter proaktywny i koncentruje się na wdrażaniu, szkoleniu oraz maksymalizacji wartości i utrzymaniu klientów.

Najlepsze aplikacje do śledzenia klientów to ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM i Pipedrive. HubSpot CRM oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania kontaktami, transakcjami i zadaniami, z funkcjami takimi jak śledzenie wiadomości e-mail i planowanie spotkań. Zoho CRM zapewnia automatyzację sprzedaży i komunikację wielokanałową, a Pipedrive jest znany z wizualnego zarządzania procesem sprzedaży. ClickUp łączy wszystkie narzędzia w jednym scentralizowanym obszarze roboczym, dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym miejscu.

Tak, dostępnych jest kilka bezpłatnych opcji CRM. ClickUp oferuje Free Forever Plan z funkcjami AI. HubSpot CRM oferuje rozbudowaną bezpłatną wersję z zarządzaniem kontaktami, śledzeniem wiadomości e-mail i czatem na żywo. Zoho CRM zapewnia bezpłatny plan dla maksymalnie trzech użytkowników, obejmujący zarządzanie potencjalnymi klientami i transakcjami. Bitrix24 oferuje również bezpłatny plan z CRM, zarządzaniem zadaniami i narzędziami komunikacyjnymi, choć może wymagać dłuższego okresu nauki.