Airmeet vs. ClickUp SyncUp: które narzędzie jest dla Ciebie lepsze?

Twoje webinaria przebiegają sprawnie. Slajdy wyglądają świetnie, czat jest aktywny, a uczestnicy są zaangażowani. Jednak po zakończeniu sesji energia często słabnie. Podekscytowanie podczas sesji rzadko przekłada się na jasne kolejne kroki i rzeczywiste działania następcze.

Notatki gubią się w losowych dokumentach. Pomysły pozostają ukryte w czacie. Spotkanie, które wydawało się przełomowe, staje się kolejną pozycją w historii.

Ten brak ciągłości wywołuje debatę na temat Airmeet vs. ClickUp SyncUp.

W tym wpisie na blogu sprawdzimy, która platforma pomaga Twojemu zespołowi pozostać w synchronizacji długo po zakończeniu spotkania.

ClickUp vs. Airmeet: najważniejsze różnice w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki widok na funkcje oferowane przez każdą z platform.

Funkcja/aspekt ClickUp Airmeet Główny cel Kompleksowe zarządzanie projektami i pracą zintegrowane z narzędziami do konferencji i współpracy Wirtualne wydarzenia, webinaria, interaktywne sesje Zarządzanie zadaniami i projektami Zaawansowane śledzenie zadań, zależności, śledzenie czasu, automatyzacje Niedostępne Narzędzia do współpracy Dokumenty, czat, SyncUps, tablice, mapy myśli, komentarze, wspólne kalendarze Czat wydarzenia, pytania i odpowiedzi, salony networkingowe Wyszukiwanie korporacyjne i AI Wyszukuj zadania, dokumenty, czaty, pliki i zintegrowane aplikacje; podsumowania, odpowiedzi i automatyzacje oparte na AI. Brak wyszukiwania między aplikacjami; limit AI AI Notetaker Dołącza do spotkań, transkrybuje, podsumowuje, tworzy dokumenty i elementy do wykonania. Niedostępne Tablice i mapy myśli Wizualna współpraca, burza mózgów, przekształcanie pomysłów w zadania Niedostępne Clipy (wiadomości wideo) Nagrywaj/udostępniaj aktualizacje wideo na czacie/w zadaniach Niedostępne SyncUps Rozmowy audio/wideo z podsumowaniami AI, transkrypcjami i tworzeniem zadań Wideo skupiające się na wydarzeniach, bez podsumowań AI i integracji zadań Integracje Łączy się z ponad 1000 narzędzi, w tym Kalendarz Google, Outlook i Microsoft Teams. Integruje się głównie z narzędziami do obsługi wydarzeń i CRM. Personalizacja Pola niestandardowe, widoki, cykle pracy, pulpity nawigacyjne, szczegółowe uprawnienia Niektóre opcje niestandardowego dostosowywania wydarzeń automatyzacja Wbudowane automatyzacje procesów, sugestie oparte na sztucznej inteligencji, niestandardowi agenci AI Automatyzacja cyklu pracy w logistyce wydarzeń Raportowanie i analityka Solidne pulpity nawigacyjne, cele i OKR, zarządzanie obciążeniem pracą, analizy oparte na AI Analiza wydarzeń: frekwencja, zaangażowanie, potencjalni klienci Skalowalność i bezpieczeństwo Funkcje dla Enterprise, uprawnienia, zgodność z HIPAA, SSO i RODO Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise dla wydarzeń Unikalne zalety AI Notetaker, wyszukiwanie Enterprise, Tablica, Clip, brak konieczności zmiany kontekstu, dostęp do API, konfigurowalne formularze Szybkie nawiązywanie kontaktów, salony towarzyskie, narzędzia dla sponsorów

Czym jest ClickUp?

Dzisiejsza praca nie funkcjonuje prawidłowo.

Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone po różnych, niepołączonych ze sobą narzędziach, które spowalniają naszą pracę.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Czym jest SyncUp?

ClickUp SyncUp to wbudowane narzędzie ClickUp do prowadzenia rozmów audio i wideo, zaprojektowane z myślą o szybkiej, kontekstowej współpracy zespołowej. Możesz rozpoczynać rozmowy bezpośrednio z czatu, łączyć dyskusje z zadaniami, nagrywać sesje i automatycznie generować podsumowania, transkrypcje i działania do wykonania za pomocą ClickUp Brain. Eliminuje to konieczność przełączania się między kontekstami i pozwala utrzymać wyniki spotkań powiązane z pracą.

Funkcje ClickUp

Zobaczmy, jak ClickUp może pomóc Ci zarządzać komunikacją jako platforma do wirtualnych wydarzeń.

Funkcja nr 1: Połączenia audio i wideo

ClickUp SyncUp oferuje płynne rozwiązanie dla zespołów poszukujących wydajnej współpracy w miejscu pracy.

Współpracuj twarzą w twarz ze swoimi współpracownikami w ciągu kilku sekund, korzystając z ClickUp SyncUps.

Możesz:

Rozpocznij rozmowy 1:1 lub grupowe (wideo lub audio) bezpośrednio z ClickUp.

Udostępniaj swój ekran podczas rozmów, aby zapewnić kontekst wizualny.

Korzystaj z czatu i reakcji podczas rozmowy

Uzyskaj automatyczne podsumowania, transkrypcje i elementy do wykonania.

Połącz zadania z SyncUps , aby uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Dołączaj do rozmów lub rozpoczynaj je w dowolnym momencie dzięki aplikacji mobilnej ClickUp.

Na przykład zespół pracujący zdalnie zajmuje się wprowadzeniem produktu na rynek. Podczas SyncUp członkowie zespołu mogą omawiać aktualizacje, udostępniać swoje ekrany w celu przeglądu projektów i przydzielać zadania bezpośrednio w ClickUp.

Po każdym SyncUp ClickUp automatycznie generuje oparte na AI podsumowania, transkrypcje i elementy do wykonania — dzięki czemu nic nie zostaje pominięte, a każde spotkanie prowadzi do rzeczywistych postępów.

📱 Synchronizuj w dowolnym miejscu i czasie

Uruchom lub dołącz do ClickUp SyncUps bezpośrednio z telefonu — nie potrzebujesz laptopa. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, czy pracujesz zdalnie, możesz nawiązywać połączenia wideo lub audio, udostępniać swój ekran i współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym.

Każda aplikacja mobilna SyncUp płynnie łączy się z zadaniami ClickUp, Chat ClickUp i podsumowaniami opartymi na AI, dzięki czemu pozostajesz w synchronizacji i nigdy nie przegapisz aktualizacji — niezależnie od tego, gdzie pracujesz.

ClickUp Syncup na urządzeniach mobilnych

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli nie możesz uczestniczyć w SyncUp w czasie rzeczywistym, po prostu nagraj spotkanie i obejrzyj je później. Jest to świetne rozwiązanie dla zespołów pracujących w różnych strefach czasowych.

Funkcja nr 2: Kompleksowe narzędzie do współpracy

ClickUp Chat to zunifikowana platforma komunikacyjna, która zapewnia połączenie i koordynację działań zespołu w ekosystemie ClickUp. Kanały i wiadomości bezpośrednie to miejsca, w których zespół współpracuje, udostępnia aktualności i koordynuje wszystkie działania.

Używaj wątków, aby uporządkować dyskusje w kanałach, i przypinaj ważne wiadomości, aby aktualizacje nie zginęły w gąszczu innych informacji.

Możesz tworzyć kanały poświęcone konkretnym tematom, takie jak #EventPlanning, aby dyskusje były ukierunkowane. Jednocześnie możesz wysyłać bezpośrednie wiadomości do poszczególnych osób, aby przeprowadzić szybką, jednorazową rozmowę, jeśli nie chcesz zaśmiecać głównych kanałów.

Zmień każdą aktualizację w zadanie ClickUp z poziomu czatu ClickUp

Najedź kursorem na dowolną wiadomość, aby natychmiast utworzyć zadania ClickUp. Niezobowiązujące pytanie „Czy ktoś może sfinalizować agendę?” staje się elementem podlegającym śledzeniu z terminami i osobami przypisanymi.

Kierownicy zespołów zdalnych mogą przypisywać zadania do wykonania natychmiast po synchronizacji lub wydarzeniu. Dzięki konfigurowalnym powiadomieniom Twój zespół otrzymuje tylko te aktualizacje, które są dla niego istotne.

Pomaga to wyeliminować jedną z głównych przyczyn rozproszenia pracy. Zamiast aktualizacji przechowywanych w wydarzeniach, logach czatów i rozproszonych narzędziach, każda decyzja, działanie następcze i wiadomość pozostaje w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI.

Dodaj ogłoszenie do kanału czatu ClickUp, aby poinformować zespół o nowych aktualizacjach.

Jeśli dana wiadomość wymaga uwagi, użyj funkcji Posts , aby ją wyróżnić. Wybierz jedną z opcji: Ogłoszenie, Aktualizacja, Prośba, Decyzja lub Pomysł, aby jasno zaznaczyć jej znaczenie. Dzięki temu organizatorzy wydarzeń mają pewność, że informacje dotyczące wydarzenia, opinie uczestników lub wewnętrzne podsumowania szybko dotrą do odpowiednich członków zespołu.

Uzyskaj zaawansowane informacje na temat platformy czatu:

📮 ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy i czat w jednej platformie. Możesz uruchamiać zadania i zarządzać nimi z poziomu czatu, dokumentów, tablic i innych elementów. ClickUp Brain zapewnia połączenie, możliwość wyszukiwania i łatwość znajdowania wszystkich elementów.

Funkcja nr 3: Wydajność oparta na AI

ClickUp Brain to asystent AI w Twoim obszarze roboczym. Pomaga Twojemu zespołowi współpracować szybciej i przy mniejszym wysiłku.

Wbudowana w czat funkcja pozwala tworzyć i przypisywać zadania, podsumowywać dyskusje, a nawet wyświetlać powiązane zadania, dokumenty lub kanały w ciągu kilku sekund. Możesz zadawać pytania w języku naturalnym i uzyskać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi.

Podpowiedź ClickUp Brain o wysłanie wiadomości do kanałów czatu ClickUp

Na przykład po podsumowaniu wydarzenia ClickUp Brain może wygenerować pełną listę działań następczych wynikających ze spotkania, przypisać właścicieli i zaktualizować pulpity nawigacyjne.

Ponadto AI Catch Me Up to prawdziwe wybawienie dla zespołów rozproszonych. Jeśli przegapisz dzień lub dwa rozmów, poproś ClickUp Brain o podsumowanie. Dzięki temu menedżerowie ds. operacyjnych i komunikacji zawsze mają pełną widoczność na temat decyzji, aktualizacji i kolejnych kroków.

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi:

Podsumuj dzisiejsze spotkanie SyncUp i utwórz zadania dla wszystkich elementów do wykonania.

Przypisz wiadomość „Świetna robota!” do @MyTeammate.

Stwórz podsumowanie tego spotkania z terminami wykonania poszczególnych zadań.

Ponadto ClickUp AI Notetaker może dołączać do rozmów w Zoom, Google Meet lub Teams, transkrybować rozmowy, podsumowywać dyskusje i tworzyć dokumenty zawierające kluczowe wnioski i kolejne kroki.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj ClickUp Clips do nagrywania i udostępniania aktualizacji wideo, opinii lub instrukcji bezpośrednio na czacie lub w zadaniach ClickUp — dzięki temu Twój zespół hybrydowy będzie mógł koordynować działania w sposób wizualny i asynchroniczny.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain MAX łączy Twój ekosystem pracy, w tym zadania, dokumenty, spotkania, czaty i narzędzia AI. Twój zespół może szybko przeszukiwać obszar roboczy ClickUp, zintegrowane aplikacje, a nawet Internet. Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Twój zespół może dyktować zadania, wiadomości lub notatki ze spotkań i SyncUp zamiast je wpisywać. Pomaga to kierownikom zdalnym i menedżerom operacyjnym natychmiast rejestrować pomysły.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z AI podczas rozmów wideo

Ceny ClickUp

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Clips, aby nagrywać szybkie aktualizacje, opinie użytkowników lub mini przewodniki i przekształcić je w krótkie wiadomości wideo. Udostępniaj je bezpośrednio na kanałach czatu, aby Twój hybrydowy zespół mógł dokładnie zrozumieć, o co Ci chodzi, bez długich e-maili lub mylących wątków. Jest to idealne rozwiązanie do wyjaśniania zadań po wydarzeniu, przekazywania opinii na temat projektu lub przeglądania aktualizacji projektu.

🎥 Przyjrzymy się funkcjom spotkań opartym na AI, porównamy narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym i asynchronicznej oraz pomożemy Ci znaleźć platformę, która sprawi, że Twoje spotkania będą bardziej wydajne i mniej uciążliwe.

Czym jest Airmeet?

za pośrednictwem Airmeet

Airmeet to platforma do organizacji wydarzeń wirtualnych i hybrydowych. Pomaga organizacjom w organizowaniu interaktywnych wydarzeń, takich jak konferencje, webinaria, warsztaty i spotkania.

Platforma sprawia, że wirtualne spotkania są bardziej angażujące. Uczestnicy mogą dołączać do sesji na żywo, zasiadać przy wirtualnych stołach, odwiedzać salony towarzyskie i rozmawiać w czasie rzeczywistym, korzystając z wsparcia funkcji pytań i odpowiedzi. Obsługuje zarówno wydarzenia wyłącznie online, jak i hybrydowe (osobiste + wirtualne).

🔍 Czy wiesz, że... W kwietniu 1993 roku przedsiębiorcy Alan Saperstein i Randy Selman stworzyli ConventionView, pierwsze wirtualne targi. Sfilmowali fizyczne stoiska, przekształcili je w klikalne mapy HTML i udostępnili je online z hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku.

Funkcje Airmeet

Oto kilka wyróżniających się funkcji Airmeet, które możesz wykorzystać do usprawnienia bezpośredniej komunikacji:

Funkcja nr 1: Tabele networkingowe i zaangażowanie uczestników

Umożliw uczestnikom prowadzenie konstruktywnych dyskusji dzięki tabelom networkingowym Airmeet

Wirtualne tabele networkingowe Airmeet symulują osobiste spotkania networkingowe z małymi dyskusjami poświęconymi konkretnym tematom. Taka konfiguracja sprzyja szybkim, naturalnym rozmowom. Uczestnicy mogą dołączać do dyskusji na tematy zgodne z ich zainteresowaniami lub celami zawodowymi.

Oferuje również narzędzia działające w czasie rzeczywistym, takie jak pytania i odpowiedzi na żywo, ankiety i czat, które zachęcają ludzi do angażowania się podczas sesji.

Airmeet oferuje również tłumaczenie napisów na żywo i czat wielojęzyczny, co może być pomocne dla globalnej publiczności webinarów. Narzędzia te zostały zaprojektowane z myślą o zaangażowaniu uczestników, a nie o bieżącej komunikacji w zespole.

Airmeet oferuje również tłumaczenie napisów na żywo i czat wielojęzyczny, co może być pomocne dla globalnej publiczności webinarów.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony i listy kontrolne do planowania wydarzeń w programach Excel i ClickUp

Funkcja nr 2: Analizy i spostrzeżenia

Uzyskaj wgląd w statystyki spotkań w czasie rzeczywistym dzięki Airmeet

Airmeet zapewnia analizę w czasie rzeczywistym dotyczącą frekwencji, zaangażowania i opinii o sesjach. Organizatorzy mogą zobaczyć, jak uczestnicy zachowują się podczas sesji, które rozmowy są najpopularniejsze i jak uczestnicy wchodzą w interakcje.

Analizy te mają kluczowe znaczenie dla oceny powodzenia wydarzenia i identyfikacji obszarów wymagających poprawy w przyszłych wydarzeniach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zmierz obciążenie poznawcze każdego uczestnika. Jeśli członkowie zespołu muszą nauczyć się obsługi nowego interfejsu lub zapamiętać wiele loginów, narzędzie to staje się obciążeniem dla ich uwagi. Wybierz najprostszy interfejs, który nadal wspiera realizację Twoich celów.

Zaplanuj wirtualne spotkania targowe, aby dotrzeć do globalnej publiczności dzięki Airmeet

Airmeet oferuje wirtualne hale wystawowe i stoiska sponsorskie, umożliwiając wystawcom prezentację swoich produktów lub usług.

Uczestnicy mogą zwiedzać stoiska, rozmawiać z przedstawicielami i pobierać materiały, co zapewnia kompleksowe wrażenia z wirtualnej wystawy.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony notatek dla lepszej organizacji

Ceny Airmeet

Bezpłatna wersja próbna

Webinar premium: 199 USD/miesiąc

Wydarzenia: Ceny niestandardowe

Zarządzane wydarzenia: Niestandardowe ceny

🧠 Ciekawostka: W 1916 roku Amerykański Instytut Inżynierów Elektryków zorganizował pierwszą wirtualną konferencję. Osiem miast w Stanach Zjednoczonych było połączonych za pomocą linii telefonicznych, dzięki czemu członkowie mogli jednocześnie słuchać prezentacji. Ponad 5000 osób dołączyło do konferencji z odległych lokalizacji, a niektórzy nawet wymieniali się aktualnościami za pomocą telegramów.

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: porównanie funkcji dla wydarzeń wirtualnych

Oba narzędzia mają unikalne funkcje.

ClickUp działa jako kompleksowy hub komunikacji i pracy. Airmeet koncentruje się na interaktywnych wydarzeniach wirtualnych.

W tym miejscu przeanalizujemy kluczowe funkcje obu platform, aby sprawdzić, jak wypadają one w porównaniu ze sobą.

Funkcja nr 1: Współpraca zespołowa

Zobaczmy, w jaki sposób każda z tych platform pomaga zespołowi w płynnym połączeniu i współpracy.

ClickUp

Kanały, bezpośrednie wiadomości i zintegrowane narzędzia AI, takie jak ClickUp Brain, sprawiają, że komunikacja w zespole przebiega płynnie. Możesz przekształcać wiadomości w zadania, udostępniać aktualizacje i podsumowywać dyskusje bez opuszczania obszaru roboczego.

ClickUp AI Notetaker może również dołączać do spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams. Transkrybuje rozmowy, podsumowuje dyskusje i wyodrębnia kluczowe elementy.

Po zakończeniu spotkania tworzy dokument ClickUp Doc zawierający wszystkie szczegóły. Dokument zawiera nazwę spotkania, datę, listę uczestników, podsumowanie, najważniejsze wnioski, kolejne kroki oraz pełny zapis rozmów.

Airmeet

Airmeet koncentruje się na interakcji z odbiorcami podczas wydarzeń online. Oferuje czat dla uczestników oraz sesję pytań i odpowiedzi.

Nie jest ona jednak przeznaczona do ciągłej współpracy zespołowej.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Jego funkcje umożliwiają płynną komunikację wewnętrzną w zespole i realizację działań następczych.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do udostępniania ekranu podczas spotkań zdalnych

Funkcja nr 2: Możliwości w zakresie wideo i spotkań

Następnie zobaczmy, jak oba narzędzia radzą sobie z formatami wydarzeń i wirtualnymi doświadczeniami, aby sesje były angażujące.

ClickUp

ClickUp oferuje kompleksowy zestaw narzędzi usprawniających spotkania zespołów i rozmowy wideo.

Dzięki ClicUp SyncUp zespoły mogą rozpoczynać rozmowy audio lub wideo bezpośrednio w ClickUp. Dzięki temu dyskusje są połączone z odpowiednimi zadaniami i projektami.

Ponadto ClickUp Meetings umożliwia zespołom tworzenie agend spotkań, przydzielanie zadań i dokumentowanie dyskusji w jednym miejscu.

Airmeet

Airmeet doskonale nadaje się do organizowania dużych webinarów i wirtualnych wydarzeń, oferując funkcje związane z zarządzaniem sceną, stołami do dyskusji w mniejszych grupach oraz interaktywnością z publicznością. Jednak jego narzędzia są raczej ukierunkowane na wydarzenia, a nie dostosowane do wewnętrznych spotkań zespołów.

🏆 Zwycięzca: Remis! Airmeet jest idealnym rozwiązaniem dla wydarzeń skierowanych do szerokiej publiczności, natomiast ClickUp najlepiej sprawdza się w komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem narzędzi do spotkań opartych na AI.

Funkcja nr 3: Integracje i automatyzacja cyklu pracy

Zobaczmy, jak każda z platform łączy się z Twoimi narzędziami i wykorzystuje automatyzację, aby zwiększyć wydajność i zaangażowanie odbiorców.

ClickUp

ClickUp oferuje głęboką integrację z dokumentami, czatem, kalendarzami, CRM i ponad 1000 narzędziami, dzięki czemu cykl pracy jest w dużym stopniu zautomatyzowany. Zespoły mogą scentralizować pracę i zmniejszyć zmęczenie związane z używaniem narzędzi.

Ponadto funkcja ClickUp Automations umożliwia zespołom usprawnienie powtarzalnych zadań bez konieczności pisania ani jednej linii kodu. Możesz automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy, wysyłać powiadomienia lub uruchamiać działania w oparciu o proste reguły „jeśli to, to tamto”.

Airmeet

Airmeet oferuje integrację z systemami CRM, platformami marketingu e-mailowego i aplikacjami kalendarzowymi, ułatwiając zarządzanie rejestracjami, wysyłanie przypomnień o wydarzeniach i śledzenie informacji o uczestnikach.

Jednak jego możliwości automatyzacji są ograniczone do zadań związanych z wydarzeniami. W rezultacie sprawdza się dobrze tylko w zarządzaniu doświadczeniami uczestników.

🏆 Zwycięzca: ClickUp triumfuje dzięki połączeniu pracy zespołu, automatyzacji działań następczych i tworzeniu jednego źródła informacji.

Agenci ClickUp działają jak członkowie zespołu, którzy nigdy się nie wylogowują. Przekształcają wyniki spotkań w rzeczywisty postęp. Obserwują zmiany, prowadzą śledzenie działań następczych, sygnalizują przeszkody i automatycznie wyzwalają kolejne kroki — również po zakończeniu rozmowy. Nie ma zapomnianych elementów. Nie ma niejasności dotyczących odpowiedzialności. Jest tylko stała, nieprzerwana dynamika. ClickUp StandUp Agent sprawdza postępy, śledzi je i natychmiast przydziela zadania, dzięki czemu Twój zespół pozostaje skupiony i zgrany.

🧠 Ciekawostka: W 1998 roku pierwsza na świecie całkowicie internetowa konferencja globalna, nazwana Avatars98, zgromadziła tysiące ludzi w wirtualnym świecie 3D, wykorzystując wczesną technologię awatarów. Na niej znajdowały się stoiska, galerie sztuki i przestrzenie networkingowe, a także fizyczne spotkania „satelitarne” w 30 miastach.

ClickUp kontra Airmeet na Reddicie

Sprawdziliśmy również serwis Reddit, aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp SyncUp i Airmeet. Nie znaleźliśmy żadnych wątków bezpośrednio porównujących te narzędzia, ale znaleźliśmy kilka przydatnych opinii na temat każdego z nich.

Oto, co użytkownik miał do powiedzenia na temat korzystania z Airmeet podczas webinarów B2B:

…Airmeet – doskonałe rozwiązanie do interaktywnych webinarów, salonów networkingowych i płynnej integracji z systemami CRM…

Inny użytkownik Reddit zasugerował Airmeet:

Możesz wypróbować Airmeet. Jest to aplikacja oparta na przeglądarce internetowej, oferująca wiele funkcji zwiększających zaangażowanie użytkowników.

Oto, co użytkownik miał do powiedzenia na temat korzystania z SyncUps:

Często korzystam z funkcji czatu i synchronizacji. Przeszedłem z czatu Google na czat ClickUp i nie wróciłem już do poprzedniego... Trzeba jednak powiedzieć, że jest to wciąż nowa funkcja, która jest stale ulepszana. Integracja z pozostałymi funkcjami ClickUp jest dla mnie najważniejszą zaletą.

Inny użytkownik ClickUp skomentował:

Z powodzeniem wykorzystaliśmy ClickUp w firmach różnej wielkości (od jednoosobowych przedsiębiorstw po duże zespoły) i w różnych branżach, z których wiele generuje wielomilionowe przychody... ClickUp naprawdę zmienia życie. Używam go zarówno do pracy w agencji, jak i do zarządzania moim życiem osobistym. Myślę, że sekretem powodzenia ClickUp jest sposób jego ustawienia.

🔍 Czy wiesz, że... Spotkanie całej firmy IBM, które odbyło się w całości w Second Life, było pierwszym przypadkiem wykorzystania awatarów przez duże przedsiębiorstwo podczas corocznej konferencji. Pracownicy mogli spacerować po wirtualnych audytoriach, uczestniczyć w wykładach i rozmawiać jako trójwymiarowe wersje samych siebie.

Kto powinien wybrać ClickUp, a kto Airmeet? Wybierz ClickUp, jeśli potrzebujesz: Jedna przestrzeń do spotkań, czatu, dokumentów i zadań

Podsumowania, działania następcze i kolejne kroki oparte na AI

Lepsza koordynacja po spotkaniach — nie tylko podczas nich

Hub współpracy, w którym rozmowy automatycznie przekształcają się w działania Wybierz Airmeet, jeśli potrzebujesz: Platforma skupiona na odbiorcach zewnętrznych, a nie na wewnętrznej pracy zespołowej.

Aby organizować dopracowane, jednorazowe webinaria lub wirtualne wydarzenia

Tymczasowe narzędzia angażujące uczestników, takie jak ankiety lub pytania i odpowiedzi

Które narzędzie do spotkań jest najlepsze?

Wyniki są już dostępne! 👑

Airmeet to doskonały wybór do interaktywnych webinarów, konferencji i wirtualnych wydarzeń. Angażuje uczestników dzięki ankietom, pytaniom i odpowiedziom oraz tabelom networkingowym. Jednak jeśli chodzi o koordynację działań zespołu wewnętrznego i przekształcanie dyskusji w działania, nie spełnia oczekiwań.

ClickUp pomaga przekształcić każde spotkanie i rozmowę w konkretne działania. Dzięki SyncUps, AI Notetaker, Clips i Tasks zespoły mogą rejestrować elementy do wykonania, przypisywać działania następcze i kontynuować realizację projektów.

Zmniejsza różnicę między tym, co zostało omówione, a tym, co faktycznie zostało zrobione, co jest częścią, którą większość zespołów traci po udanym wydarzeniu.

Zespoły zdalne lub hybrydowe mogą pozostawać w synchronizacji, zapewniać odpowiedzialność i zachować jasny widok na kluczowe decyzje.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅