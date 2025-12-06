Jak przeprowadzić automatyzację wysyłania zimnych e-maili za pomocą ChatGPT, aby zwiększyć zasięg

Czy wiesz, że tylko 8% zimnych e-maili generuje znaczące odpowiedzi?

Ponieważ Twoje e-maile są pisane przez AI, ważne jest, aby upewnić się, że nie brzmią one tak samo jak pozostałe 121 wiadomości w Skrzynce odbiorczej adresata.

Jeśli zrobisz to dobrze, możesz zwiększyć zasięg, a jednocześnie sprawić, że każdy potencjalny klient poczuje, że e-mail został napisany specjalnie dla niego.

Jak więc przeprowadzić automatyzację wysyłania zimnych e-maili za pomocą ChatGPT, zachowując jednocześnie ludzki wymiar komunikacji?

Oto powtarzalny schemat, którego możesz użyć, aby mieć pewność, że Twoje zimne e-maile nie zostaną zignorowane ani nie trafią do folderu spam.

⭐ Polecany szablon Masz dość gubienia się w kampaniach e-mailowych typu cold email? Skorzystaj z szablonu kampanii e-mailowej ClickUp, aby scentralizować całą swoją działalność marketingową w jednym miejscu. Szablon ten oferuje gotowy hub kampanii z wbudowaną funkcją śledzenia i automatycznymi przypomnieniami o dalszych działaniach. Zacznij działać od razu, bez konieczności ustawiania systemów od podstaw. Pobierz bezpłatny szablon Realizuj kampanie e-mailowe o wysokim poziomie powodzenia dzięki szablonowi kampanii e-mailowej ClickUp.

Dlaczego automatyzacja zimnych e-maili ma znaczenie w 2025 roku?

Zimne e-maile są znane od dziesięcioleci.

Na początku były one nowością – bezpośrednim połączeniem z czyjąś Skrzynką odbiorczą, kiedy większość ludzi nie była jeszcze przytłoczona cyfrowym szumem.

W 2025 roku każdy decydent budzi się rano i znajduje w swojej Skrzynce odbiorczej mnóstwo ogólnych wiadomości e-mail.

Automatyzacja wiadomości e-mail oparta na AI daje Ci przewagę. Pozwala na wyszukiwanie informacji, personalizację i działania następcze na dużą skalę.

Korzyści płynące z automatyzacji wysyłania zimnych e-maili obejmują:

Personalizacja na dużą skalę: dzięki AI możliwe staje się skalowanie spersonalizowanych wiadomości e-mail bez konieczności poświęcania wielu godzin na indywidualne badanie każdego potencjalnego klienta.

Spójne sekwencje działań następczych: Zautomatyzowane narzędzia mogą tworzyć niestandardowe sekwencje wiadomości e-mail, które dostosowują się do odpowiedzi potencjalnych klientów, tzn. zainteresowani klienci otrzymują zawartość pielęgnującą relacje, a kontakty, które nie reagują, są ponownie angażowane.

Optymalizacja czasu wysyłania: maksymalizuje skuteczność kampanii, dostarczając e-maile w momencie, gdy potencjalni klienci są najbardziej skłonni do ich otwarcia i udzielenia odpowiedzi.

Zarządzanie zgodnością: Systemy automatyzowane mogą chronić reputację Twojej domeny, monitorując współczynniki odrzuceń i skargi dotyczące spamu.

Skalowalna zdolność docierania do klientów: Teams mogą dotrzeć do tysięcy potencjalnych klientów miesięcznie bez proporcjonalnego zwiększania wysiłku ręcznego lub zatrudniania dodatkowego personelu.

Śledzenie wydajności i optymalizacja: platformy automatyzacji zapewniają szczegółowe analizy dotyczące wskaźników otwarć, kliknięć i wzorców odpowiedzi, które pomagają w ciągłym udoskonalaniu podejścia bez konieczności ręcznego gromadzenia danych.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 78% przedstawicieli handlowych twierdzi, że AI pomaga im zwiększyć wydajność w roli. Pomyśl o pozyskiwaniu klientów. Chcesz dotrzeć do potencjalnego klienta, z którym nigdy wcześniej nie rozmawiałeś. Dane publiczne zawierają już informacje o tytule stanowiska, ostatnich postach na LinkedIn, nowościach dotyczących firmy, a nawet ewentualnym udziale w podcaście. Wprowadź to do LLM, a natychmiast wygenerujesz e-mail, który odnosi się do czegoś istotnego dla odbiorców, podkreśla Twoją wartość w ich kontekście i kończy się wezwaniem do działania.

Jak używać ChatGPT do automatyzacji zimnych e-maili

Nie możesz po prostu dać LLM podpowiedzi „napisz mi zimny e-mail” i oczekiwać odpowiedzi, która zapewni Ci wstępną rozmowę z potencjalnym klientem. Musisz zrozumieć, jak działa ChatGPT i nauczyć go, aby działał tak, jak chcesz.

Oto jak stworzyć zimny e-mail za pomocą ChatGPT, który nie trafi do spamu ani nie zostanie zignorowany po otwarciu.

1. Zdefiniuj strukturę 4W

Potraktuj to jako podstawowy krok. Tutaj dostarczasz ChatGPT informacje, które pomogą mu generować wartościowe i trafne wiadomości e-mail.

Nazwijmy to modelem 4W. Obejmuje on:

Kim jesteś?

Określ swoją rolę zawodową, ponieważ to właśnie ona będzie miała wpływ na treść Twojej kampanii e-mailowej.

📍 Załóżmy, że założyciel startupu, który chce pozyskać klientów korporacyjnych, potrzebuje innych komunikatów niż konsultant, który szuka osób chętnych do napisania gościnnych postów.

Co chcesz osiągnąć?

Czy chcesz, aby ten e-mail służył do rezerwacji prezentacji produktów lub generowania kwalifikowanych leadów? Jasno określony cel pomoże ChatGPT stworzyć ukierunkowane wiadomości.

📍 Na przykład zimny e-mail sprzedażowy skupiający się na rezerwacji prezentacji będzie podkreślał problemy i dowody społeczne w inny sposób niż ten, którego celem jest zapewnienie współpracy z marką.

Jaką rolę powinno odgrywać ChatGPT?

Określ dokładnie, jaką rolę ma pełnić ChatGPT.

📍 Może to być na przykład: „Jesteś doświadczonym konsultantem ds. sprzedaży B2B, pomagającym firmom produkującym oprogramowanie w zwiększaniu zasięgu”. Definicja roli będzie miała wpływ na podejście do komunikacji. Pomaga to również ChatGPT odzwierciedlić kontekst i intencje.

Ustawiając rolę z góry, ograniczasz niejasne, szablonowe treści i zapewniasz zgodność e-maili z tonem Twojej marki oraz oczekiwaniami potencjalnych klientów.

Kim są Twoi odbiorcy w celu?

Jasno zdefiniuj profil idealnego klienta (ICP), opisując jego bolączki, zainteresowania, proces podejmowania decyzji i preferencje komunikacyjne. Informacje te pomogą ChatGPT dostosować treść wiadomości, aby nie brzmiała ona jak szablon.

📍 Na przykład, jeśli Twoim celem jest docieranie do menedżerów HR w średnich firmach, ChatGPT może podkreślić oszczędności, zaangażowanie pracowników i zgodność z przepisami. Jeśli jednak Twoja grupa docelowa składa się z dyrektorów technicznych w start-upach SaaS, to samo narzędzie może przeformułować prezentację, skupiając się na skalowalności, integracji i niezawodności technicznej.

Oto próbka podpowiedzi wykorzystującej strukturę 4W: „Jesteś doświadczonym konsultantem ds. sprzedaży B2B, pomagającym firmom produkującym oprogramowanie w zwiększaniu zasięgu ich działalności. Pełnij rolę mojego asystenta przy tworzeniu wiadomości e-mailowych typu cold email. Jestem założycielem start-upu, który promuje oparte na AI narzędzie do zarządzania projektami wśród średnich firm z branży SaaS. Moim celem jest umówienie prezentacji produktu z osobami decyzyjnymi. Docelowymi odbiorcami są dyrektorzy techniczni i kierownicy działów inżynierii, którzy borykają się z fragmentarycznymi cyklami pracy, zmęczeniem narzędziami i nieefektywną współpracą. Zależy im na skalowalności technicznej, integracji i oszczędnościach. Napisz do mnie zimny e-mail, który będzie brzmiał osobiście, nie będzie przypominał szablonu i będzie zawierał jasne wezwanie do działania, aby umówić się na 20-minutową prezentację”.

2. Zdefiniuj strukturę wiadomości e-mail

Teraz wyjaśnij ChatGPT, jaki dokładnie rodzaj wyników chcesz uzyskać. Obejmuje to określenie struktury, tonu, formatu i języka, jaki chcesz zastosować w swoich e-mailach.

Szablony wiadomości e-mail

Istnieją różne struktury wiadomości e-mail, które możesz podać ChatGPT. Każda struktura służy innym celom i typom odbiorców:

Struktura Najlepsze dla Przykład PAS (Problem-Agitate-Solution) Działania ukierunkowane na problemy Wykorzystaj to, gdy potencjalny klient już odczuwa problem, taki jak długie cykle rekrutacyjne lub wysoka rotacja pracowników, a Ty chcesz pokazać, jak Twój produkt może go rozwiązać. AIDA (uwaga-zainteresowanie-pragnienie-działanie) Prezentacje produktów i wersje próbne Wykorzystaj to rozwiązanie, gdy kontaktujesz się z nowymi potencjalnymi klientami, którzy jeszcze Cię nie znają, i musisz ich „rozgrzać” przed poproszeniem o prezentację produktu. Przed-Po-Pomost Komunikacja ukierunkowana na transformację Użyj tego, gdy chcesz pokazać, jak wygląda życie przed wprowadzeniem produktu, po wprowadzeniu produktu, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób dokonujesz tej zmiany.

Wytyczne dotyczące formatowania

Określ wytyczne dotyczące formatowania, takie jak:

Temat wiadomości: Wygeneruj trzy warianty tematu wiadomości, które podkreślają konkretne problemy potencjalnego klienta.

Haczyk na początek: Rozpocznij wiadomość e-mail od konkretnych odniesień, które pokazują, że zapoznałeś się z odbiorcą i jego firmą.

$$$cta: Dodaj delikatne wezwanie do działania, które zachęci odbiorcę do podjęcia działania.

Propozycja wartości: Podkreśl swoją kluczową zaletę w pierwszym akapicie.

Liczba słów: Całkowita długość wiadomości e-mail nie powinna przekraczać 120 słów.

Optymalizacja mobilna: używaj krótkich akapitów (1–2 zdania) i unikaj nadmiernej liczby punktorów.

Symbole zastępcze: Umieść konkretne zmienne, takie jak [Nazwa firmy], [Ostatnie osiągnięcia] i [Wyzwania branżowe] w nawiasach, aby stworzyć niestandardową treść wiadomości.

Język i ton

Określ swój styl komunikacji za pomocą konkretnych przykładów, które ChatGPT może naśladować:

Określ swoje preferencje dotyczące powitania, np. „Hej” dla branż nieformalnych i „Witam” dla sektorów formalnych.

Określ, czy chcesz uniknąć określonych języków lub żargonu, np. synergia, circle back, leverage.

Określ ton, jaki chcesz nadać wiadomości, np. konwersacyjny, profesjonalny, swobodny.

Jeśli masz długą listę wytycznych, utwórz dokument i prześlij go bezpośrednio do ChatGPT.

Oto podpowiedź (wraz z odpowiedzią ChatGPT), której możesz użyć do określenia struktury wiadomości e-mail: Proszę o wiadomość e-mail zawierającą mniej niż 120 słów, wykorzystującą strukturę AIDA. Proszę uwzględnić trzy warianty tematu, które podkreślają bolączki potencjalnego klienta i kończą się delikatnym wezwaniem do działania. Proszę używać znaków końca linii, aby zapewnić czytelność na urządzeniach mobilnych.

3. Personalizuj zawartość wiadomości e-mail

W tym przypadku nie można (całkowicie) polegać na ChatGPT w zakresie wyszukiwania informacji. Generuje ono halucynacje i uzupełnia informacje, które mogą wydawać się bardzo realne, ale tak nie jest.

Aby mieć pewność, że Twoje e-maile nie zawierają zmyślonych informacji, dodaj konkretne spostrzeżenia lub szczegóły dotyczące odbiorcy.

Oto przykładowe rodzaje informacji, które możesz zawrzeć w swoich notatkach badawczych:

Profil na LinkedIn: aktualny tytuł (odbiorcy) i staż pracy w roli, a także wszelkie ostatnie posty, w których omawiał wyzwania branżowe lub udostępniał aktualności zawodowe.

Wiadomości firmowe: Najnowsze wydarzenia, takie jak ogłoszenia o finansowaniu lub wprowadzenie nowych produktów, które mogą stanowić uzupełnienie Twojego rozwiązania.

Kontekst branżowy: trendy rynkowe wpływające na konkretny sektor oraz sezonowe cykle biznesowe wpływające na oś czasu podejmowania decyzji.

Dane osobowe: Wystąpienia konferencyjne lub opublikowane artykuły, które pokazują obszary ich wiedzy specjalistycznej i zainteresowania zawodowe.

Strona internetowa: Wpisz URL strony internetowej i pozwól jej przeanalizować strony, aby zrozumieć pozycję firmy i przekaz.

Aby zwiększyć skalę personalizacji, utwórz arkusz kalkulacyjny z kolumnami takimi jak Tytuł stanowiska, Aktualności firmy, Post na LinkedIn, Trendy branżowe i Strona internetowa. Wypełnij co najmniej jedno lub dwa pola dla każdego potencjalnego klienta. Następnie wklej wiersz do ChatGPT i poproś o sporządzenie spersonalizowanego zimnego e-maila na podstawie tych danych.

Oto podpowiedź, której możesz użyć, aby dodawać notatki badawcze indywidualnie: Oto moje notatki dotyczące [nazwa potencjalnego klienta] z [nazwa firmy]: [wklej swoje ustalenia – najnowsze wiadomości dotyczące firmy, aktywność na LinkedIn, wyzwania branżowe lub osobiste osiągnięcia]. Przepisz e-mail do potencjalnego klienta, korzystając z naszego szablonu, aby w naturalny sposób uwzględnić jeden lub dwa z tych ważnych punktów, nie ujawniając przy tym, że korzystasz z szablonu.

👀 Czy wiesz, że... Według raportu HubSpot dotyczącego trendów sprzedażowych, e-mail zajmuje drugie miejsce wśród kanałów komunikacji o najwyższym wskaźniku odpowiedzi na zimne kontakty. Pierwsze miejsce zajmuje kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w mediach społecznościowych.

4. Twórz sekwencje działań następczych

Większość potencjalnych klientów potrzebuje 3–5 punktów kontaktu, zanim odpowie na Twoje prośby o prezentację lub terminy rozmów telefonicznych. Pomijając działania następcze, zasadniczo rezygnujesz z potencjalnych przychodów.

Aby lepiej zrozumieć, oto jak wygląda zrównoważona i nieinwazyjna strategia follow-up:

Kontynuuj Kiedy i co należy zrobić Przykład Pierwsza wiadomość uzupełniająca Dodaj dowody społeczne lub studia przypadków (3–5 dni później). Cześć [Imię], nawiązując do mojego poprzedniego e-maila. Właśnie pomogłem [podobnej firmie] rozwiązać [ten sam problem]. W ciągu 30 dni osiągnęli [konkretny wynik]. Oto studium przypadku: [link] Drugie działanie następcze Udostępnij cenne zasoby lub spostrzeżenia (1 tydzień później) Cześć [Imię], natknąłem się na ten [raport branżowy/narzędzie] dotyczący [odpowiedniego trendu]. Pomyślałem, że sekcja poświęcona [konkretnemu tematowi] może Cię zainteresować, biorąc pod uwagę [kontekst firmy]. Trzecia kontynuacja Ostatnia próba z wykorzystaniem niedoboru lub pilności (10–14 dni później) Cześć [Imię], nie otrzymałem jeszcze od Ciebie odpowiedzi, więc to będzie moja ostatnia wiadomość. Jeśli to nieodpowiedni moment, nie martw się. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy w sprawie [problem], wiesz, jak się ze mną skontaktować.

Pamiętaj, że osie czasu te należy dostosować w zależności od potencjalnego klienta i pilności problemu, który rozwiązujesz.

Na przykład, jeśli kontaktujesz się z klientem detalicznym w okresie świątecznym, prawdopodobnie będzie on zbyt zajęty, aby odpowiedzieć, więc wydłużenie odstępów między kolejnymi wiadomościami ma sens.

Oto przykładowa podpowiedź, którą możesz wypróbować, aby utworzyć sekwencje follow-up w ChatGPT: Na podstawie moich badań dotyczących [nazwa potencjalnego klienta] utwórz trzy e-maile uzupełniające do naszej rozmowy na temat [oryginalny temat]. Każdy e-mail powinien mieć inny charakter: (1) dowód społeczny z wykorzystaniem [podobna firma], (2) udostępnianie przydatnych zasobów dotyczących [trendy w branży] oraz (3) uprzejme ostateczne przypomnienie. Zachowaj ten sam ton rozmowy i w naturalny sposób odwołuj się do konkretnych szczegółów z moich badań.

5. Zintegruj ChatGPT z narzędziem do obsługi wiadomości e-mail

ChatGPT może pisać spersonalizowane wiadomości e-mail dla Ciebie, ale nie możesz wysyłać ich bezpośrednio z platformy. Musisz skopiować i wkleić wygenerowaną zawartość do swoich narzędzi pocztowych lub przesłać ją do arkuszy kalkulacyjnych w celu wysłania zbiorczego.

Możesz zintegrować ChatGPT z istniejącymi platformami komunikacyjnymi lub CRM za pomocą narzędzi takich jak Zapier lub bezpośrednich połączeń API. W ten sposób możesz korzystać z możliwości ChatGPT w zakresie pisania wiadomości e-mail bez konieczności ciągłego przełączania się między platformami lub ręcznego kopiowania zawartości.

⭐ Bonus: Filtry antyspamowe nie sprawdzają tylko ilości wiadomości, ale także szukają określonych wzorców. Temat wiadomości zawierający słowa takie jak free, ograniczony czas, działaj teraz lub gwarantowany może spowodować, że Twoja wiadomość zostanie oznaczona jako spam, zanim jeszcze zostanie przeczytana. Najlepszym sposobem na napisanie e-maila jest użycie naturalnego, konwersacyjnego tonu, który brzmi autentycznie, a nie jako promocja.

6. Testuj i optymalizuj automatyczne wiadomości e-mail

Monitoruj swoje zimne e-maile i analizuj, co działa, a co nie.

Powinieneś prowadzić śledzenie: wskaźników otwarć wiadomości e-mail, wskaźników rezygnacji, wskaźników odpowiedzi i innych istotnych wskaźników, aby określić powodzenie swoich zimnych wiadomości e-mail.

Aby sprawdzić, która wersja działa lepiej, przetestuj poniższe aspekty i udoskonal swoje podpowiedzi na podstawie wyników:

Tematy wiadomości : ciekawość a bezpośrednia korzyść, tematy oparte na pytaniach, stwierdzeniach lub korzyściach

Haczyki otwierające : osobiste odniesienia (post na LinkedIn, ostatnie finansowanie) vs. stwierdzenia dotyczące problemów

Propozycja wartości : Nacisk na zwrot z inwestycji w porównaniu z wydajnością i redukcją ryzyka.

Długość wiadomości e-mail : krótka i zwięzła (50–70 słów) lub nieco dłuższa i bardziej rozbudowana (120–150 słów)

Wezwania do działania: „Umów się na szybką rozmowę” kontra „Czy chcesz, abym przesłał Ci więcej informacji?”.

A co, gdyby agent AI mógł obsłużyć ten cykl pracy od początku do końca? Agenci ClickUp AI mogą być niestandardowo dostosowywani za pomocą instrukcji, aby tworzyć idealne pierwsze wersje! Zobacz, jak to zrobić.

Sprawdzone podpowiedzi ChatGPT do zimnych kontaktów

Oto sprawdzone podpowiedzi ChatGPT, które możesz wykorzystać, aby generować wiadomości o wysokim wskaźniku odpowiedzi.

Podpowiedź ChatGPT do wysyłania zimnych wiadomości e-mail z wykorzystaniem modelu AIDA

Użyj tej podpowiedzi, jeśli chcesz stworzyć przyciągające uwagę wiadomości e-mail, które rozgrzeją potencjalnych klientów przed poproszeniem ich o prezentację lub spotkanie. Struktura AIDA sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku przedstawiania Twojego rozwiązania nowym potencjalnym klientom, którzy jeszcze nie znają Twojej firmy.

Oto podpowiedź i odpowiedź ChatGPT: Zachowuj się jak doświadczony copywriter B2B. Jestem [tytuł stanowiska] w firmie [nazwa firmy] i zwracam się do [tytuł stanowiska potencjalnego klienta] w firmie [typ firmy celu]. Napisz wiadomość e-mailową do potencjalnych klientów, korzystając z modelu AIDA, która:

Rozpoczyna się od interesującego wstępu dotyczącego [konkretnego wyzwania branżowego].

Wzmianki o tym, jak firma [podobna firma] zmierzyła się z tym samym wyzwaniem.

Pokazuje osiągniętą transformację: [Konkretny wynik/wskaźnik]

Zakończ bez presji wezwaniem do działania [konkretny następny krok]. Dodatkowe wymagania: Odwołaj się do najnowszych osiągnięć: [Wiadomości/osiągnięcia firmy]

Używaj naturalnego tonu rozmowy.

Nie przekraczaj 130 słów.

Wygeneruj trzy warianty tematu wiadomości, koncentrując się na bolączkach potencjalnego klienta.

Dodaj symbole zastępcze dla [nazwa firmy] i [nazwisko potencjalnego klienta].

Problemy docelowych odbiorców: [Opracuj listę 2–3 konkretnych wyzwaniach] Odpowiedź

Podpowiedź dotycząca zimnych wiadomości e-mail w ChatGPT, aby reaktywować nieaktywnych potencjalnych klientów

Podpowiedź pomaga specjalistom ds. sprzedaży ponownie zaangażować potencjalnych klientów, którzy po początkowym zainteresowaniu przestali się odzywać. Działa w przypadku potencjalnych klientów, którzy wykazywali zaangażowanie, ale przestali odpowiadać na kolejne wiadomości.

Oto podpowiedź i odpowiedź ChatGPT: Jesteś specjalistą ds. odzyskiwania sprzedaży i pomagasz mi ponownie nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, którzy wcześniej wykazywali zainteresowanie. Napisz zimny e-mail ponownie angażujący odbiorcę, który: Potwierdź milczenie bez naciskania: „Wiem, że to nie był odpowiedni moment...”.

Wzmianka o nowym rozwiązaniu: [Najnowsza aktualizacja produktu/zmiana w branży]

Udostępnianie najnowszych dowodów społecznych: [Nowe powodzenie klienta/studium przypadku]

Oferuje coś wartościowego: [zasoby/narzędzia/wiedza]

Wykorzystuje podejście „ostatniej próby” z prawdziwą chęcią pomocy.

Zawiera łatwe wyjście: „Jeśli priorytety uległy zmianie, nie martw się”.

Nie więcej niż 110 słów Kontekst dotyczący potencjalnego klienta: Ostatnia interakcja: [Krótki opis poprzedniej rozmowy]

Ich główne wyzwanie: [Konkretny problem, o którym pojawiła się wzmianka]

Czas od ostatniego kontaktu: [Czas trwania]

Branża: [Ich sektor] Odpowiedź

Podpowiedź ChatGPT dotycząca zimnych wiadomości e-mail w celu kontynuacji prezentacji produktu

Wykorzystaj tę podpowiedź, gdy potencjalni klienci obejrzą Twoją prezentację, ale nie podejmą kolejnego kroku. Podpowiedź tworzy e-maile z przypomnieniem, które odpowiadają na typowe wątpliwości pojawiające się po prezentacji, jednocześnie utrzymując tempo działań.

Oto podpowiedź ChatGPT i jej odpowiedź: Działaj jak profesjonalny konsultant ds. sprzedaży. Właśnie prezentacja produktu z [nazwa potencjalnego klienta] z [nazwa firmy] jest zakończona i muszę skutecznie podjąć dalsze działania. Napisz przykładową wiadomość e-mail z przypomnieniem, która: Podziękuj im za poświęcony czas podczas dyskusji na temat [Temat prezentacji].

Odpowiada na konkretną wątpliwość, którą zgłosili: [Konkretny zarzut/pytanie]

Dodatkowa wartość: [Odpowiednie zasoby/studium przypadku]

Proponuje jasny kolejny krok: [Harmonogram wdrożenia/program pilotażowy]

Tworzy delikatną presję wokół [czynnika sezonowego/potrzeb biznesowych].

Utrzymuj ton konsultacyjny, nie stosuj agresywnego języka sprzedaży.

Nie więcej niż 120 słów Kontekst demonstracyjny: Najważniejsze funkcje, które wzbudziły największe zainteresowanie: [Konkretne funkcje]

Oś czasu wdrożenia: [Oś czasu, o której wspomnieli]

Proces podejmowania decyzji: [Kto jeszcze jest zaangażowany]

Główny konkurent, którego biorą pod uwagę: [jeśli pojawiła się wzmianka] Odpowiedź

Oto kilka krótszych przykładów podpowiedzii, z których możesz skorzystać, gdy nie masz zbyt wielu szczegółów lub czasu na budowanie kontekstu:

Podpowiedzi dotyczące zimnych wiadomości e-mail w ChatGPT do generowania leadów

Napisz zimny e-mail w celu pozyskania potencjalnych klientów, kierując go do [idealnego profilu klienta] w [rodzaju firmy]. Odnieś się do ich głównego wyzwania, jakim jest [konkretny problem], wykonaj wzmiankę o [ostatnich osiągnięciach firmy] i poproś o krótką rozmowę telefoniczną. Użyj mniej niż 120 słów i delikatnego wezwania do działania.

Podpowiedź ChatGPT dotycząca zimnych wiadomości e-mail w celu zaprezentowania produktu

Sporządź wiadomość e-mail z prośbą o prezentację produktu do [tytuł stanowiska potencjalnego klienta], podkreślając, w jaki sposób [nazwa produktu] rozwiązuje [konkretny problem biznesowy]. Dołącz jeden odpowiedni wynik studium przypadku i zakończ wiadomość propozycją 15-minutowej prezentacji. Użyj tonu konwersacyjnego, nie przekraczając 100 słów.

ChatGPT podpowiedź dla e-maila o bezpłatnej wersji próbnej

Stwórz e-mail z zaproszeniem do bezpłatnej wersji próbnej dla [grupy docelowej], podkreślając kluczowe zalety [głównej funkcji/rozwiązania]. Odnieś się do ich problemów związanych z [konkretnym wyzwaniem] i dołącz wyraźny link do rejestracji w wersji próbnej. Ogranicz się do 90 słów i podkreśl pilność sprawy.

Podpowiedź ChatGPT dotycząca zimnych wiadomości e-mail z prośbą o napisanie gościnnego wpisu na blogu

Napisz e-mail z propozycją publikacji gościnnej do [nazwa strony internetowej], odnosząc się do ich ostatniego artykułu na temat [temat]. Zaproponuj trzy konkretne pomysły na nagłówki związane z [Twoja dziedzina wiedzy] i dodaj wzmiankę o [Twoje kwalifikacje/osiągnięcia]. Profesjonalny ton, poniżej 130 słów.

Podpowiedź ChatGPT dotycząca zimnych wiadomości e-mail służących do przedstawienia produktu

Stwórz wiadomość e-mail z prezentacją produktu [nowy produkt/usługa] skierowaną do [konkretna branża]. Skoncentruj się na głównej korzyści [kluczowa propozycja wartości], wykorzystaj referencje od [podobny klient] i dodaj delikatne wezwanie do działania. Zachowaj konwersacyjny styl wypowiedzi.

Podpowiedzi dotyczące zimnych wiadomości e-mail w ChatGPT dotyczące umów partnerskich z afiliacjami

Sporządź e-mail z propozycją partnerstwa afiliacyjnego dla [nazwa firmy], wyjaśniając, w jaki sposób promowanie [Twój produkt/usługa] jest zgodne z profilem ich odbiorców [grupa docelowa]. Uwzględnij strukturę prowizji i wzajemne korzyści. Zachowaj ton współpracy, nie przekraczając 110 słów.

Ograniczenia związane z używaniem ChatGPT do wysyłania zimnych e-maili

Przy prawidłowym użyciu ChatGPT sprawdza się dobrze w tworzeniu zawartości. Jednak gdy chcesz zautomatyzować proces wysyłania wiadomości do nowych klientów od początku do końca, nie spełnia on oczekiwań.

Oto limity ChatGPT dotyczące automatyzacji wysyłania zimnych wiadomości e-mail, o których należy pamiętać:

Brak danych w czasie rzeczywistym

ChatGPT nie ma dostępu na żywo do danych potencjalnych klientów, chyba że zintegrujesz go z systemem CRM lub narzędziami wzbogacającymi dane. Nie może pobrać najnowszej aktywności potencjalnego klienta na LinkedIn, ostatnich informacji o finansowaniu firmy lub zmianie pracy bez dodatkowych systemów dostarczających mu kontekstu.

Niespójna jakość wyników

Korzystając z ChatGPT, członkowie zespołu pracują w izolacji. Każdy z nich eksperymentuje z własnymi podpowiedziami i nie ma jednego sposobu, aby dowiedzieć się, co zadziałało, a co nie. Ogranicza to organizację w tworzeniu bazy danych sprawdzonych szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży, które mogą niezawodnie generować odpowiedzi.

Ponadto ChatGPT generuje e-maili o różnej jakości i tonie, nawet w przypadku identycznych podpowiedzi. Bez wbudowanych pętli informacji zwrotnej lub danych dotyczących wydajności trudno jest systematycznie ulepszać szablony.

Cykl pracy typu „kopiuj-wklej”

ChatGPT generuje wiadomości e-mail pojedynczo, co wymaga kopiowania każdej wiadomości do narzędzi pocztowych lub CRM. Staje się to bardzo uciążliwe, gdy trzeba wysłać setki spersonalizowanych wiadomości e-mail. Ciągłe przełączanie się między platformami powoduje błędy i niespójności w kampaniach. Innymi słowy, każdy obszar roboczy boryka się z problemem rozrostu zadań.

Brak możliwości śledzenia kampanii

Platforma nie może prowadzić śledzenia otwarć wiadomości e-mail, wskaźników odpowiedzi ani mierzyć skuteczności kampanii. Tracisz widoczność w zakresie tego, które podpowiedzi generują lepsze odpowiedzi lub które tematy wiadomości są najskuteczniejsze. Utrudnia to optymalizację strategii wysyłania zimnych wiadomości e-mail lub wykazanie zwrotu z inwestycji interesariuszom.

Brak wbudowanego harmonogramu

ChatGPT może pisać Twoje zimne e-maile, ale nie może ich automatycznie wysyłać. Musisz ręcznie zaplanować każdy e-mail lub skonfigurować sekwencje w oddzielnych narzędziach. Oznacza to brak automatycznych przypomnień opartych na zachowaniu potencjalnych klientów. Twój proces pielęgnowania relacji staje się fragmentaryczny, a potencjalni klienci wymykają się przez luki.

Jak używać ClickUp do automatyzacji zimnych wiadomości e-mail

Oczywiście ChatGPT jest pomocnym narzędziem do pisania wiadomości e-mail, ale ma pewne ograniczenia operacyjne. Bez wbudowanej funkcji wysyłania, śledzenia odpowiedzi lub automatycznych działań następczych musisz korzystać z wielu narzędzi, aby realizować kampanie e-mailowe.

ClickUp to narzędzie, które warto wybrać. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, automatyzuje cały proces, nie tylko pisanie.

Dzięki temu możesz tworzyć wiadomości e-mail za pomocą ChatGPT bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, a także zintegrować zarządzanie kampaniami, gromadząc całą swoją wiedzę, aplikacje, czaty i dokumenty w jednym miejscu.

Oto jak możesz użyć ClickUp do automatyzacji wysyłania zimnych e-maili:

Stwórz obszar roboczy kampanii za pomocą szablonu kampanii e-mailowej.

Pobierz bezpłatny szablon Realizuj kampanie e-mailowe o wysokim poziomie powodzenia z wykorzystaniem szablonu kampanii e-mailowej ClickUp.

Szablon kampanii e-mailowej ClickUp zapewnia uporządkowaną strukturę do organizacji wszystkich działań związanych z kontaktowaniem się z potencjalnymi klientami. Potraktuj go jako centrum dowodzenia, w którym każdy potencjalny klient, e-mail, działania następcze i wskaźniki kampanii mają swoje miejsce.

Dzięki temu szablonowi otrzymujesz gotowy hub kampanii. Oznacza to, że nie musisz tworzyć systemów śledzenia od podstaw ani zastanawiać się, na jakim etapie pozostawiłeś kontakt z każdym potencjalnym klientem.

Oto, w jaki sposób ten szablon może Ci pomóc:

Specjalnie zaprojektowane śledzenie: szablon umożliwia śledzenie kampanii e-mailowych i zarządzanie nimi za pomocą różnych szablon umożliwia śledzenie kampanii e-mailowych i zarządzanie nimi za pomocą różnych pól niestandardowych , takich jak link do kopii wiadomości e-mail, wskaźnik ukończenia, typ wiadomości e-mail, motyw i link do projektu wiadomości e-mail.

Przejrzyste śledzenie postępów: funkcja niestandardowa funkcja niestandardowa Custom Status w ClickUp pozwala śledzić postępy każdego potencjalnego klienta, zapewniając przejrzystą widoczność jego aktualnej pozycji w sekwencji.

Wiele opcji wyświetlania: Wizualizuj swoje kampanie e-mailowe i płynnie przechodź między różnymi Wizualizuj swoje kampanie e-mailowe i płynnie przechodź między różnymi widokami ClickUp , tj. widokiem tablicy, aby zobaczyć kontakty według kolejności kroków, widokiem listy, aby zobaczyć dane potencjalnych klientów w uporządkowanych wierszach, lub widokiem kalendarza, aby wizualizować zaplanowane daty wysyłki i osie czasu działań następczych.

Przydzielanie zadań i planowanie: Przydzielaj konkretnych potencjalnych klientów lub zadania związane z kampanią członkom zespołu, podając jasne terminy.

Automatyczne powiadomienia: skonfiguruj alerty, aby powiadamiać członków zespołu o przejściu potencjalnych klientów między etapami lub zbliżającym się terminie.

Zarządzaj wiadomościami e-mail za pomocą narzędzi do zarządzania projektami

Skutecznie śledź i zarządzaj zimnymi wiadomościami e-mail dzięki funkcji zarządzania projektami e-mailowymi ClickUp.

Dzięki ClickUp nie musisz ciągle przełączać się między e-mailem a narzędziem do zarządzania projektami, aby śledzić odpowiedzi.

Funkcja zarządzania projektami e-mailowymi ClickUp łączy Twoje konto Gmail, Outlook, Office 365 lub IMAP bezpośrednio z Twoim obszarem roboczym. Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio w ClickUp.

Oto wszystko, co możesz zrobić dzięki integracji poczty e-mail w swoim obszarze roboczym ClickUp:

Przekształcaj odpowiedzi w zadania: Przekieruj e-maile od potencjalnych klientów na unikalny adres swojej kampanii i zamień je w szczegółowe zadania bezpośrednio ze swojej Skrzynki odbiorczej.

Scentralizuj rozmowy z potencjalnymi klientami: importuj całe wątki e-mailowe do konkretnych zadań kampanii, aby Twój zespół mógł przejrzeć całą historię rozmów przed przygotowaniem odpowiedzi lub zaplanowaniem prezentacji produktów.

Planuj zadania następcze: Twórz zadania z datami rozpoczęcia i terminami wykonania oraz przypisuj je odpowiednim członkom zespołu bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłanie wiadomości e-mail z obszaru roboczego ClickUp: Twórz i wysyłaj wiadomości e-mail bezpośrednio z Twórz i wysyłaj wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań ClickUp

Twórz i personalizuj wiadomości e-mail za pomocą AI

Dostosuj niestandardowe sekwencje wiadomości e-mail dla potencjalnych klientów za pomocą ClickUp Brain.

ClickUp oferuje ClickUp Brain, natywną AI, która integruje się z całym środowiskiem ClickUp. Ta AI rozumie kontekst potencjalnych klientów i kampanii.

Kiedy poprosisz ClickUp Brain o napisanie wiadomości e-mail do potencjalnego klienta, może on pobrać odpowiednie informacje z karty zadań, notatek ze spotkań i zapisanych badań, aby stworzyć solidną wiadomość e-mail.

Kontekstowe rozumienie mózgu pomaga w:

Automatyzacja badań: może pobierać dane firmy i informacje o problemach z połączonych źródeł, takich jak integracje CRM i bazy danych potencjalnych klientów, bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Optymalizacja wydajności: może generować różne wersje tematu wiadomości na podstawie wskaźników kampanii i wskaźników otwarć przechowywanych w ClickUp.

Tworzenie sekwencji: Brain może tworzyć wiadomości e-mail z przypomnieniem, automatycznie odwołując się do poprzednich rozmów i wątków e-mailowych.

Inteligentne szablony: Brain uczy się na podstawie Twoich najskuteczniejszych wiadomości e-mail, aby sugerować ulepszenia dla nowych kampanii.

Możesz jeszcze bardziej przyspieszyć proces tworzenia zimnych wiadomości e-mail dzięki funkcji Talk-to-Text w ClickUp Brain MAX. Dyktuj swoje spostrzeżenia dotyczące potencjalnych klientów i pomysły na wiadomości e-mail, a funkcja ta przekształci Twoje notatki głosowe w uporządkowane, spersonalizowane zimne wiadomości e-mail, wykorzystując kontekst Twojego obszaru roboczego.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Docs, aby stworzyć scentralizowaną bibliotekę najskuteczniejszych szablonów i wzorów wiadomości e-mail. Udokumentuj, które podpowiedzi generują najlepsze wskaźniki odpowiedzi dla różnych branż lub typów potencjalnych klientów, a następnie udostępnij tę bazę wiedzy całemu zespołowi sprzedaży dla spójnych wyników.

Ustaw automatyzacje, aby uruchamiały sekwencje w trybie automatycznym.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Dzięki ClickUp Automatyzacjom możesz tworzyć automatyczne sekwencje e-maili, które są wyzwalacze w oparciu o działania potencjalnych klientów.

ClickUp oferuje kreator automatyzacji typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala tworzyć złożone sekwencje bez konieczności pisania kodu. Wyjaśnij kroki automatyzacji prostym językiem i voilà. Gotowe.

Poniższa tabela zawiera informacje o tym, co warto zautomatyzować w sekwencjach zimnych wiadomości e-mail:

Rodzaj automatyzacji Co to jest do zrobienia Wyzwalacze oparte na statusie Wysyłaj różne wiadomości e-mail, gdy potencjalni klienci przechodzą między etapami procesu sprzedaży. Opóźnione działania następcze Automatycznie wysyłaj e-maile z przypomnieniem po określonych odstępach czasu bez konieczności ręcznego planowania. Odpowiedzi dotyczące zaangażowania Wyzwalacz różnych działań na podstawie otwarć wiadomości e-mail, kliknięć lub odpowiedzi od potencjalnych klientów. Przydzielanie zadań Automatycznie przypisuj potencjalnych klientów do członków zespołu, gdy wykazują oni zainteresowanie zakupem lub proszą o prezentację produktu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z niestandardowych agentów autopilota ClickUp, aby zautomatyzować określone zadania związane z kontynuacją zimnych wiadomości e-mail, takie jak automatyczna aktualizacja statusu potencjalnego klienta, gdy zaangażowanie w wiadomości e-mail spadnie poniżej określonego progu, lub wyzwalanie spersonalizowanych sekwencji ponownego zaangażowania w oparciu o zmiany w polach niestandardowych. Zautomatyzuj część sekwencji e-maili za pomocą agentów ClickUp Autopilot.

Bonus: wskazówki dotyczące poprawy skuteczności zimnych wiadomości e-mail dzięki AI

Chociaż ChatGPT pomaga pisać lepsze wiadomości e-mail, Twoja ogólna wydajność zależy od tego, jak strategicznie wykorzystujesz AI w całym procesie komunikacji.

Oto kilka wskazówek, jak poprawić ogólną skuteczność zimnych wiadomości e-mail dzięki AI:

Twórz biblioteki podpowiedzi według typu kampanii: stwórz zbiór sprawdzonych podpowiedzi dla różnych scenariuszy, np. prezentacji produktów, partnerstw, e-maili reaktywacyjnych, i używaj ich konsekwentnie.

Wykorzystaj AI do syntezy badań potencjalnych klientów: wprowadź do ChatGPT wiele punktów danych dotyczących potencjalnego klienta (posty na LinkedIn, wiadomości firmowe, ostatnie osiągnięcia) i poproś o zidentyfikowanie najbardziej odpowiedniego punktu widzenia personalizacji.

Dodaj weryfikację ludzką do wyników AI: Skonfiguruj szybki proces przeglądu, w ramach którego członkowie zespołu sprawdzają e-maile wygenerowane przez AI, aby wychwycić sfabrykowane szczegóły i niezgodności w tonie marki.

Przeanalizuj wiadomości e-mail o sukcesie konkurencji: wprowadź do ChatGPT skuteczne wiadomości e-mail z Twojej branży i poproś o analizę ich struktury, tonu i technik perswazji.

Skonfiguruj generowanie wiadomości e-mail na podstawie wyzwalaczy: Twórz zautomatyzowane cykle pracy poczty elektronicznej, które generują nowe wiadomości e-mail na podstawie określonych działań potencjalnych klientów lub zmian danych w systemie CRM.

Wdrażaj optymalizację czasu wysyłania opartą na AI: korzystaj z narzędzi, które analizują wzorce zaangażowania potencjalnych klientów i automatycznie planują wysyłanie zimnych e-maili w momencie, gdy każdy odbiorca jest najbardziej skłonny do ich otwarcia i udzielenia odpowiedzi.

Stwórz automatyczną kategoryzację i routing odpowiedzi: Wykorzystaj AI do automatycznej analizy i kategoryzacji odpowiedzi potencjalnych klientów według poziomu zainteresowania lub rodzaju zastrzeżeń, a następnie przekieruj je do odpowiednich członków zespołu wraz z sugestiami dotyczącymi kolejnych kroków.

Oto jak możesz używać ClickUp do automatyzacji swoich cykli pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Według Siege Media najlepszą porą dnia na wysyłanie zimnych wiadomości e-mail jest czas między 9:00 a 12:00 czasu wschodnioamerykańskiego. Czasami najprostszym sposobem na to, aby Twoje wiadomości e-mail zostały otwarte, jest wysłanie ich w odpowiednim czasie.

Zautomatyzuj swoje kampanie zimnych wiadomości e-mail dzięki ClickUp

ChatGPT generuje skuteczne wiadomości e-mailowe, gdy otrzyma odpowiedni kontekst i podpowiedzi. Jednak po co używać go jako samodzielnego narzędzia, skoro ClickUp oferuje dostęp do najnowszego modelu ChatGPT bezpośrednio w swoim obszarze roboczym?

Dzięki ClickUp możesz zarządzać całą sekwencją zimnych wiadomości e-mail bez konieczności przełączania się między narzędziami. Ta zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI umożliwia: pisanie wiadomości e-mail bez konieczności ręcznego wprowadzania danych potencjalnych klientów, planowanie sekwencji działań następczych oraz śledzenie wyników kampanii — wszystko w jednej przestrzeni roboczej.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zautomatyzuj swoje kampanie e-mailowe.