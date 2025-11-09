3 najlepsze programy do zarządzania projektami oparte na cyklach pracy OKR

Ponad 60% firm sprawdza swoje OKR co najmniej dwa razy w miesiącu. Ale czy to naprawdę wystarczy? Codzienne sprawdzanie celów tylko nas spowalnia, ale pozostawianie ich na kilka tygodni sprawia, że łatwo zboczyć z kursu.

Właśnie dlatego oprogramowanie do zarządzania projektami oparte na cyklu pracy OKR ma tak duże znaczenie. Tworzy ono pomost między celami, które sobie wyznaczamy, a codzienną pracą, która wypełnia nasze kalendarze.

W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób połączenie OKR i zarządzania projektami może pomóc zespołom zachować koncentrację, jasno mierzyć postępy i dążyć do osiągnięcia znaczących wyników.

⭐ Funkcjonalny szablon Cele mogą się zmieniać, ale nie wtedy, gdy są dobrze śledzone. Piękno szablonu OKR Framework Template ClickUp polega na jego prostocie. Tworzy on wspólny język dla różnych zespołów, więc niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy produkt, planujesz kampanię, czy poprawiasz jakość obsługi klienta, wszyscy wiedzą, jak ich wysiłki wpisują się w szerszą perspektywę. Pobierz bezpłatny szablon Twórz jasne cele z mierzalnymi kluczowymi wynikami, które sprawiają, że zespoły są odpowiedzialne za swoje działania, dzięki szablonowi ClickUp OKR Framework.

Trzy najlepsze programy do zarządzania projektami oparte na cyklach pracy OKR w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, które są łatwe w użyciu, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie na podstawie kilku kluczowych funkcji, dodatkowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Zalety i wady Ceny* ClickUp Zarządzanie projektami oparte na AI, które łączy cele i kluczowe wyniki z codzienną pracą. Cele połączone z zadaniami i automatyczną aktualizacją postępów, niestandardowe pulpity nawigacyjne zapewniające widoczność OKR, ClickUp Brain do sugestii OKR i automatycznych podsumowań. Zalety: Kompleksowe środowisko pracy dla dokumentów, zadań i celów. Solidne szablony i elastyczne widoki. Pomocna AI ograniczająca konieczność ręcznego wprowadzania aktualizacji. Wady: Najlepsze wyniki wymagają przemyślanych ustawień i nazewnictwa, a niektóre zaawansowane opcje wymagają czasu, aby się ich nauczyć. Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Weekdone Kwartalne OKR z prostymi cotygodniowymi kontrolami i monitorowaniem postępów zespołu. Wizualna hierarchia OKR i dostosowanie w całej firmie, zespołach i wśród poszczególnych osób, cotygodniowe raportowanie planowania i automatyzowane przypomnienia, ankiety pulsacyjne, spotkania 1:1 i narzędzia do zbierania opinii w celu zwiększenia zaangażowania. Mapa strategiczna do wizualizacji celów strategicznych, tablice KPI wraz z OKR z inicjatywami i sprawdzaniem postępów, spotkania 1:1, przeglądy, puls i pochwały za wyniki w kontekście wydajności. Free; ceny niestandardowe Perdoo Połączenie OKR z kondycją KPI i aktywną mapą strategii Mapa strategiczna do wizualizacji celów strategicznych, tablice KPI wraz z OKR z inicjatywami i sprawdzianami, spotkania 1:1, przeglądy, puls i pochwały za wyniki w kontekście wydajności. Zalety: jasne powiązanie między strategią, wskaźnikami KPI i celami OKR, dobra struktura umożliwiająca dostosowanie w całej firmie, pomocne podpowiedzi i raportowanie. Wady: krzywa uczenia się podczas modelowania filarów, wskaźników KPI i celów OKR, większe organizacje mogą poświęcić czas na dostosowywanie ról i uprawnień. Free; od 7,90 USD miesięcznie za użytkownika

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania projektami opartym na cyklu pracy OKR?

Wiele zespołów rozpoczyna pracę z najlepszymi intencjami, przyjmując strukturę OKR, ale utrzymanie jej po pierwszym kwartale często okazuje się trudne. Większość firm z różnych branż i o różnej wielkości próbowała sformalizować OKR, ale miała trudności z ich utrzymaniem.

Właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami. Odpowiednie narzędzie sprawia, że cele OKR stają się praktyczne, a nie tylko aspiracyjne, dzięki bezpośredniemu połączeniu z projektami, zadaniami i codziennymi postępami. Poszukaj następujących elementów:

Umożliwia jasne data powstania i połączone cele oraz kluczowe wyniki.

Oferuj wsparcie kaskadowe dostosowywanie działań kierownictwa, zespołów i poszczególnych osób.

Oferuj śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą prostych pulpitów nawigacyjnych i wizualnych pasków postępu.

Umożliwiaj współpracę dzięki udostępnianym przestrzeniom, aktualizacjom i pętlom informacji zwrotnych.

Zintegruj je płynnie z narzędziami takimi jak Microsoft Teams i zapewnij niestandardowe dostosowanie do unikalnych cykli pracy.

3 najlepsze programy do zarządzania projektami oparte na cyklach pracy OKR

Chociaż niektóre narzędzia twierdzą, że pomagają w realizacji OKR, ich skuteczność ma limit. Powoduje to, że zespoły utknęły między arkuszami kalkulacyjnymi, narzędziami do czatu i tablicami zadań, co prowadzi do rozrostu narzędzi.

Trzy programy do zarządzania projektami i zadaniami, które tutaj omówimy, naprawdę łączą zarządzanie projektami i procesy OKR, dzięki czemu cele pozostają w połączeniu z codzienną pracą, która je realizuje.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i współpracy oparte na AI)

Prześlij dokument strategiczny i uzyskaj OKR dopasowane do priorytetów Twojej firmy, sugerowane przez ClickUp Brain

Jeśli chodzi o wypełnianie luki między wielkimi, inspirującymi celami OKR a codzienną pracą, która faktycznie jest zrobiona, ClickUp dyskretnie wyróżnia się na tle innych.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy, eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami.

Podczas gdy inne narzędzia mogą ograniczać się do tworzenia list celów lub budowania pulpitów nawigacyjnych, ClickUp utrzymuje te cele przy życiu, łącząc je z pracą, którą już wykonujesz. Dla zespołów, które miały trudności z utrzymaniem OKR przez więcej niż jeden kwartał, może to być jak znalezienie rytmu, który ma sens.

Widoczność i odpowiedzialność w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp.

Po ustawieniu OKR możesz tworzyć niestandardowe pulpity ClickUp do szczegółowego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. Możesz tworzyć pulpity nawigacyjne poświęcone indywidualnym celom lub OKR lub główny pulpit nawigacyjny do śledzenia wszystkich celów w całej firmie.

Weźmy na przykład kierownika sprzedaży. Jego pulpit nawigacyjny może wyświetlać kwartalne cele OKR dotyczące sprzedaży, stan potencjalnych klientów oraz indywidualne wyniki. W miarę postępów w realizacji transakcji pulpit nawigacyjny aktualizuje się automatycznie. Zamiast zwlekać do końca kwartału, kierownik natychmiast identyfikuje obszary wymagające wsparcia.

Możesz również tworzyć karty do śledzenia trendów OKR. Oto kilka, które mogą Ci w tym pomóc:

Karta tekstowa: Użyj karty tekstowej, aby zrobić notatkę o trendach OKR, cotygodniowych aktualizacjach i przeszkodach.

Karta obliczeniowa : śledzenie liczby celów w trakcie realizacji, kluczowe wyniki i zakończone cele. śledzenie liczby celów w trakcie realizacji, kluczowe wyniki i zakończone cele.

Karta portfolio : Uzyskaj widok ogólny postępów OKR. Uzyskaj widok ogólny postępów OKR.

Karty z wykresami kołowymi/słupkowymi : Wizualizacja postępów OKR według osoby przypisanej, działu lub innych kategorii. Wizualizacja postępów OKR według osoby przypisanej, działu lub innych kategorii.

Karta listy zadań : szybki dostęp do przefiltrowanych widoków zadań i list OKR. szybki dostęp do przefiltrowanych widoków zadań i list OKR.

Ponadto możesz łatwo eksportować dane kart (PDF, CSV itp.), aby umożliwić udostępnianie aktualizacji OKR interesariuszom spoza ClickUp.

Poznaj oparte na sztucznej inteligencji OKR i raportowanie dzięki ClickUp Brain.

Sporządź cotygodniowe podsumowanie postępów, ryzyka i najważniejszych wydarzeń dla swojego zespołu za pomocą ClickUp Brain

To, co wyróżnia ClickUp, to sposób wykorzystania AI poprzez ClickUp Brain, który ułatwia kształtowanie i zarządzanie OKR.

Zaproponuj cele OKR, przeglądając istniejące dokumenty strategiczne lub notatki ze spotkań i wybierając tematy, które odpowiadają Twoim priorytetom.

Twórz samodzielnie raporty z postępów, podkreślając, co jest na dobrej drodze, a co wymaga uwagi.

Zalecaj kolejne kroki i delikatnie przypominaj zespołowi o zaległych zadaniach połączonych z kluczowymi wynikami.

Zespoły zarządzające projektami korzystające z ClickUp Brain często oszczędzają około 1,1 dnia tygodniowo i wykonują pracę 3 razy szybciej. Jest to czas, który możesz poświęcić na zbliżanie się do swoich celów, zamiast siedzieć w niekończących się spotkaniach dotyczących aktualizacji.

Pobierz wszystkie potrzebne informacje natychmiast i uzyskaj oparte na AI wnioski poparte danymi z Twojego ekosystemu dzięki ClickUp Brain.

📌 Przykład: Wyobraź sobie zespół produktowy, który przesyła swój roczny plan działania. ClickUp Brain może zaproponować cele OKR, takie jak „Zmniejszenie odejść klientów o 10%” lub „Wydanie aplikacji mobilnej v2 do trzeciego kwartału”, wraz z sugerowanymi celami KR i połączonymi zadaniami. W miarę upływu kwartału Brain tworzy krótkie cotygodniowe podsumowania dla zespołu, pokazujące dokładnie, gdzie są na dobrej drodze, a gdzie należy zwrócić szczególną uwagę.

Bonus: Jak zorganizować cykl pracy OKR w ClickUp? Strukturalne podejście hierarchii ClickUp ułatwia dostosowanie celów, śledzenie postępów i zapewnienie odpowiedzialności wszystkich osób. Stwórz jedną przestrzeń dla wszystkich swoich celów i OKR, zapewniając jedno miejsce odpowiedzialności i przejrzystości.

Zalecamy utworzenie folderów dla celów i OKR na poziomie całej firmy, działu, kwartału lub regionu. W zależności od charakteru działalności idealnym rozwiązaniem może być połączenie tych elementów.

Tworzone listy będą miały zależność od organizacji folderów. Na przykład folder zawierający cele i OKR dla poszczególnych regionów może zawierać listę dla każdego regionu. Następnie utwórz jedno zadanie dla każdego celu lub OKR. Ułatwia to śledzenie postępów i centralizuje wszystkie dyskusje dotyczące projektu, minimalizując opóźnienia i utratę kontekstu.

Aby uzyskać szybki dostęp, możesz utworzyć widok dokumentu w przestrzeni OKR, folderach lub listach, w zależności od tego, jak zorganizowałeś swoją hierarchię . W tym dokumencie możesz śledzić agendy strategicznych spotkań i przekształcać notatki w zadania do wykonania.

Współpraca i niestandardowe dostosowywanie do potrzeb różnych zespołów w ramach ClickUp

ClickUp jest elastycznym rozwiązaniem. Możesz dodawać komentarze do celów, udostępniać aktualizacje w czasie rzeczywistym i łączyć je z narzędziami takimi jak Microsoft Teams lub Slack. Ponadto ClickUp oferuje czat ClickUp Chat, który jest zintegrowany z cyklami pracy zarządzania projektami.

Komunikuj się asynchronicznie ze swoimi współpracownikami i zespołem bezpośrednio w miejscu pracy dzięki czatowi ClickUp Chat.

Oto, jak ta elastyczność wpływa na różne branże:

Startupy: Założyciele mogą dostosować cele dotyczące produktów, sprzedaży i marketingu w jednej przestrzeni, jednocześnie pokazując inwestorom rzeczywisty postęp.

Agencje: cele klientów są bezpośrednio powiązane z wynikami, a raporty z postępów mogą być udostępniane automatycznie.

Przedsiębiorstwa: OKR-y obejmujące całą firmę są przekazywane do poszczególnych działów i osób, dzięki czemu wszyscy są zgrani.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Spróbuj połączyć ClickUp z narzędziami takimi jak Google Workspace lub Zapier. Na przykład połącz rejestracje na webinaria z Google Forms bezpośrednio z zadaniami ClickUp powiązanymi z kluczowym wynikiem. Pulpit nawigacyjny zostanie natychmiast zaktualizowany bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Ułatw planowanie OKR dzięki szablonom ClickUp.

Pobierz bezpłatny szablon Dodaj przejrzystości do pracy, którą już wykonujesz, dzięki szablonowi struktury OKR ClickUp.

Wyznaczanie celów to jedno. Upewnienie się, że wszyscy pozostają z nimi połączeni pomimo chaosu codziennej pracy to coś zupełnie innego. Właśnie w tym zakresie szablon OKR Framework Template firmy ClickUp sprawdza się najlepiej. Zapewnia zespołom wspólną przestrzeń do definiowania celów i śledzenia postępów w sposób motywujący, a nie skomplikowany.

Prawdziwa wartość tego rozwiązania polega na tym, że nadaje ono strukturę temu, co często wydaje się niejasne. Niezależnie od tego, czy prowadzisz dynamicznie rozwijający się start-up, czy duży zespół w ramach przedsiębiorstwa, ten szablon pozwala wszystkim członkom zespołu mieć świadomość, w jaki sposób ich praca wpisuje się w szerszy kontekst.

Najlepsze funkcje ClickUp

Pozwól zespołom tworzyć jasne cele i mierzalne kluczowe wyniki, które są połączone z rzeczywistą pracą.

Zapewnij śledzenie postępów w czasie rzeczywistym dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym i niestandardowym widokom.

Umożliwiaj współpracę między działami poprzez wspólne cele i aktualizacje.

Wsparcie dostosowywania za pomocą pól, statusów i szablonów, które dostosowują się do różnych przepływów pracy.

Pełni również funkcję aplikacji do śledzenia celów , która płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Google Workspace i Slack.

Limitacje ClickUp

Na początku może to wydawać się przytłaczające ze względu na wiele funkcji.

Aby uzyskać maksymalną wartość, wymaga spójnych ustawień i aktualizacji.

Zaawansowane niestandardowe opcje dostosowywania mogą wymagać dodatkowego czasu na naukę dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Dlaczego jest ono doskonałe do zarządzania wieloma priorytetami?

Możesz oprzeć swoją pracę na kilku OKR, a następnie obserwować postępy w czasie rzeczywistym. Pulpity nawigacyjne i podsumowania Brain ułatwiają przywrócenie równowagi w przypadku zmiany priorytetów, nie tracąc z oczu celów strategicznych.

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

W recenzji G2 podkreślono:

ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, dokumentację i współpracę w jednym miejscu. Jako programista bardzo podoba mi się jego elastyczność — mogę łatwo ustawić sprinty, śledzić błędy i zarządzać zaległościami. Integracja z GitHub, Slack i innymi narzędziami programistycznymi pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu w połączeniu.

ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, dokumentację i współpracę w jednym miejscu. Jako programista bardzo podoba mi się jego elastyczność — mogę łatwo ustawić sprinty, śledzić błędy i zarządzać zaległościami. Integracja z GitHub, Slack i innymi narzędziami programistycznymi pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu w połączeniu.

👀 Ciekawostka: OKR powstały w firmie Intel w latach 70. XX wieku pod kierownictwem Andy'ego Grove'a, który przekształcił koncepcję „zarządzania przez cele” Petera Druckera w coś, co stało się „celami i kluczowymi wynikami”.

za pośrednictwem Weekdone

Czy kiedykolwiek ustawiłeś ambitne cele OKR, aby po kilku tygodniach zdać sobie sprawę, że nikt już się nimi nie interesuje? Dzieje się tak, ponieważ są one ukryte w arkuszach kalkulacyjnych, a aktualizacje następują tylko podczas pośpiesznych przeglądów na koniec kwartału.

Weekdone stara się wyeliminować tę rozbieżność. Łącząc OKR z cotygodniowymi spotkaniami i aktualizacjami postępów, sprawia, że cele pozostają z widocznością i znaczące w codziennej pracy.

Platforma zachęca zespoły do regularnej refleksji, udostępniania sukcesów lub przeszkód oraz dostosowywania się, gdy sprawy wymykają się spod kontroli. Jest lekka, spójna i zaprojektowana tak, aby strategia była zawsze na pierwszym miejscu.

Najlepsze funkcje Weekdone

Zapewnij wizualne drzewo hierarchiczne OKR, które pokazuje połączenia między celami firmy, zespołu i poszczególnych osób.

Połączony plan tygodniowy i aktualizacje bezpośrednio z celami kwartalnymi, aby zapewnić stały postęp.

Zautomatyzuj cotygodniowe raporty statusu dzięki wbudowanym szablonom i przypomnieniom o postępach.

Oferuj narzędzia zwiększające zaangażowanie pracowników, takie jak ankiety pulsacyjne, rozmowy indywidualne i uznanie za opinie.

Obsługa integracji z aplikacjami Slack, Microsoft Teams, Arkusze Google i Jira zapewnia płynny przebieg procesów.

Ograniczenia Weekdone

Free Plan oferuje tylko wsparcie dla do 3 użytkowników, co stanowi ograniczenie dla większych zespołów rozpoczynających pracę.

Ustawienia i wdrożenie mogą wydawać się skomplikowane bez wsparcia, zwłaszcza dla osób korzystających z OKR po raz pierwszy.

Niektóre integracje, takie jak Microsoft Teams, wymagają częstego ponownego logowania, aby zachować synchronizację.

Ceny Weekdone

Free dla maksymalnie 3 użytkowników

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Weekdone

G2 : 4,1/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Dlaczego jest ono doskonałe do zarządzania wieloma priorytetami?

Cotygodniowy rytm pracy pomaga wybrać, co należy zrobić teraz, pozostając wiernym celom kwartalnym. Proste sprawdzanie statusu ogranicza zakłócenia i pozwala skupić się na wielu priorytetach, które prowadzą do tych samych rezultatów.

Co użytkownicy mówią o Weekdone

Recenzja G2 wspiera:

Weekdone opiera się na najlepszych praktykach OKR, dzięki czemu dostosowuje nasze cele do celów firmy. Podczas tworzenia celów zachęca się użytkowników do tworzenia mapy celów w celu usprawnienia wysiłku.

Weekdone opiera się na najlepszych praktykach OKR, dzięki czemu dostosowuje nasze cele do celów firmy. Podczas tworzenia celów zachęca się użytkowników do tworzenia mapy celów w celu usprawnienia wysiłku.

👀 Ciekawostka: W Google wyniki OKR są oceniane w skali od 0,0 do 1,0, a „punkt idealny” wynosi około 0,6 do 0,7, dzięki czemu zespoły dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników bez oszczędzania się.

3. Perdoo (najlepsze rozwiązanie do łączenia OKR z KPI i aktywną mapą strategii)

za pośrednictwem Perdoo

98% firm, które wdrożyły OKR, twierdzi, że ich cele i wyniki stały się bardziej przejrzyste. Jeśli zależy Ci na przejrzystości, Perdoo sprawi, że stanie się ona codziennością.

Perdoo pomaga, umieszczając strategię, OKR i KPI na jednym ekranie. Otrzymujesz przejrzystą mapę strategii, proste sprawdzanie postępów i spokojny rytm, który pozwala wszystkim zachować spójność.

Wypełnia ono lukę między ogólną wizją a codzienną realizacją zadań, dzięki czemu zespoły zawsze widzą, w jaki sposób ich praca przyczynia się do osiągnięcia większych celów.

Najlepsze funkcje Perdoo

Wizualna mapa strategiczna i tablice KPI, które tworzą połączenie między celami strategicznymi, OKRami a mierzalnymi KPI w jednym widoku.

Śledź OKR i KPI równolegle, a następnie łącz inicjatywy, aby postęp projektu był zgodny z celami firmy.

Cotygodniowe spotkania, rozmowy indywidualne, informacje zwrotne i pochwały pozwalają utrzymać tempo pracy i zaangażowanie zespołu.

Raportowanie i powiadomienia, które zwracają uwagę na opóźnienia w realizacji kluczowych wyników i pomagają zespołom wprowadzać odpowiednie zmiany w odpowiednim czasie.

Integracje z Slackiem, Microsoft Teams, Arkusze Google, Zapierem oraz API dla niestandardowych przepływów danych.

Ograniczenia Perdoo

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności podczas ustalania struktury filarów strategii, OKR i KPI.

Niektóre cykle pracy mogą wydawać się sztywne podczas aktualizacji celów lub rozszerzania złożonych inicjatyw.

Duże organizacje mogą wymagać dodatkowej uwagi przy pierwszym ustawieniu roli i uprawnień.

Ceny Perdoo

Free

Premium : 7,90 USD/miesiąc za użytkownika

Supreme: 9,68 USD/miesiąc na użytkownika

Dlaczego jest ono doskonałe do zarządzania wieloma priorytetami?

Widok wskaźników KPI obok OKR ułatwia dokonywanie kompromisów w przypadku konfliktu priorytetów. Mapa strategiczna pozwala każdemu zespołowi zrozumieć, w jaki sposób dzisiejsze zadania tworzą połączenie z długoterminowymi celami.

Oceny i recenzje Perdoo

G2 : 4,4/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perdoo

W recenzji G2 napisano:

Perdoo zapewnia przejrzystą i uporządkowaną platformę do ustawiania, śledzenia i dostosowywania celów oraz kluczowych wyników w różnych zespołach. Intuicyjny interfejs ułatwia wizualizację postępów, zachęca do odpowiedzialności i pozwala wszystkim skupić się na wspólnych celach.

Perdoo dostarcza przejrzystą i uporządkowaną platformę do ustawiania, śledzenia i dostosowywania celów oraz kluczowych wyników w różnych zespołach. Intuicyjny interfejs ułatwia wizualizację postępów, zachęca do odpowiedzialności i pozwala wszystkim skupić się na wspólnych celach.

📮 ClickUp Insight: 53% menedżerów uznaje projekt za powodzenie, powołując się na przykłady z przeszłości. Może to być źródłem nowych pomysłów, ale stanowi ryzyko dla spójności i innowacyjności. To, co sprawdziło się ostatnim razem, może nie pasować do nowych celów, innego zespołu lub zmieniającego się rynku. Bez jasnej definicji ludzie zgadują, powodzenie staje się subiektywne, a wyniki są różne. Dzięki ClickUp Goals wspólnie definiujecie, co oznacza sukces. Podzielcie cele na podzadania i listy kontrolne, ustalcie kamienie milowe i śledźcie postępy w przejrzysty widok, aby wszyscy dążyli do tego samego celu, a nie do wspomnienia o przeszłych sukcesach.

Oto trzy najciekawsze propozycje, jeśli szukasz więcej opcji oprogramowania do śledzenia OKR.

1. monday. com

Jeśli szukasz oprogramowania do zarządzania projektami opartego na przepływach pracy OKR, które można skalować od kilku tablic do pełnego hubu, monday.com oferuje elastyczne pulpity nawigacyjne, łatwą automatyzację i pomocników AI, dzięki czemu Twoje cele i kluczowe wyniki pozostają w połączeniu z codziennym zarządzaniem projektami.

2. Hive

Jeśli Twoim celem jest spokojna, przejrzysta realizacja projektów oparta na AI, Hive ułatwia przekształcanie OKR w zadania, kierowanie prac do przeglądu i śledzenie postępów projektu w jednym miejscu, dzięki czemu zespoły pozostają zgrane bez dodatkowego zamieszania.

3. Wrike

Wyobraź sobie wprowadzenie produktu na rynek, w którym marketing, produkt i sprzedaż udostępniają wspólną osę czasu. Zgłoszenia są traktowane jako ustrukturyzowane zadania, projekty przechodzą przez jasny proces zatwierdzania, a widok obciążenia pracą pokazuje, kto ma wolne obciążenie.

Dzięki polom niestandardowym dla celów i kluczowych wyników, Wrike pozwala łączyć połączone zadania z celami strategicznymi i śledzić postępy w czasie rzeczywistym w wielu zespołach.

🧠 Czy wiesz, że: Microsoft wkroczył do przestrzeni OKR, przejmując w 2021 r. firmę Ally.io, a następnie wprowadzając na rynek Viva Cele, włączając OKR do Microsoft Teams do codziennego użytku.

Jak skutecznie zarządzać wieloma priorytetami (porady + najlepsze praktyki)

Kiedy wszystko wydaje się pilne, warto wrócić do tego, co naprawdę ważne. Oto jak możesz zarządzać wieloma projektami i zadaniami za pomocą dobrego narzędzia do zarządzania projektami.

✅ Rozpocznij tydzień od ustalenia jednego celu, a następnie wybierz trzy małe zadania, które przyczynią się do osiągnięcia jego kluczowych wyników.

✅ Gdy pojawia się nowa praca, posortuj ją według ważności i pilności, zaplanuj zadania, które mogą poczekać, deleguj zadania, które mogą wykonać inni, a pozostałe grzecznie odrzuć, aby skupić się na celach strategicznych.

✅ Ustal niewielki limit aktywnej pracy na osobę, zakończ jedno zadanie przed rozpoczęciem nowego i wcześnie wykrywaj przeszkody; mniej otwartych zadań oznacza spokojniejszy i szybszy postęp projektu.

✅ Uwidoczni postęp dzięki wspólnemu widokowi i prostym wizualnym paskom postępu; postępy w czasie rzeczywistym pomagają zespołowi w koordynacji działań i pozwalają skupić się na faktach, a nie emocjach.

✅ Zabezpiecz czas na skupienie, blokując godziny ciszy i grupując wiadomości; zamiast długich spotkań dotyczących statusu projektów, stosuj krótkie spotkania kontrolne, aby uwaga pozostała skupiona na celach i kluczowych wynikach.

✅ Dwa razy w tygodniu przeprowadzaj przegląd wyników i resetuj cele: aktualizuj postępy OKR, dostosowuj priorytety, prowadź listę zadań, które mogą poczekać, i świętuj małe sukcesy, aby utrzymać tempo.

👀 Czy wiesz, że? W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

Osiągnij swoje cele OKR dzięki ClickUp

Jeśli z niniejszego przewodnika można wyciągnąć jeden wniosek, to jest to, że cele mają znaczenie tylko wtedy, gdy są dostosowane do pracy. Przeanalizowaliśmy kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego oprogramowania OKR, i zidentyfikowaliśmy obszary, w których różne narzędzia do zarządzania projektami osiągają najlepsze wyniki.

Weekdone uwzględnia OKR w cotygodniowych rozmowach. Perdoo łączy OKR ze stanem KPI i jasną mapą strategii. ClickUp działa nieco inaczej.

Ta platforma do zarządzania wydajnością wypełnia lukę między planowaniem a realizacją. Cele są powiązane z zadaniami, pulpity nawigacyjne pokazują postępy w czasie rzeczywistym, a ClickUp Brain może sugerować cele OKR na podstawie dokumentów strategicznych i szkiców aktualizacji, dzięki czemu poświęcasz więcej czasu na realizację zadań, a mniej na śledzenie statusu.

Dla założycieli i menedżerów ClickUp wydaje się być najbardziej zakończoną ścieżką od celu do zrobione. ✨

W zakresie realizacji strategii i planowania strategicznego najlepsze narzędzia OKR zapewniają wsparcie śledzenia OKR, wyznaczania celów i procesu OKR poprzez nowoczesne platformy OKR, które napędzają realizację projektów i pozwalają zachować koncentrację.

Zapewniają one dostosowanie celów, łączą cele indywidualne i zespołowe, dostarczają automatyzację aktualizacji postępów i pomagają oceniać wyniki pod kątem powodzenia biznesowego. Dzięki rozbudowanym funkcjom OKR, śledzeniu celów i gotowym do użycia szablonom OKR, zwinne zespoły usprawniają proces wyznaczania celów, pozostając jednocześnie zorientowane na rozwój.

