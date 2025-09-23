ChatGPT Voice a Whisper AI: wyjaśnienie kluczowych różnic

OpenAI, lider w dziedzinie innowacji w zakresie /AI/, konsekwentnie dostarcza narzędzia, które zmieniają interakcję między człowiekiem a komputerem.

Tryb głosowy ChatGPT i Whisper AI pochodzą od tej samej firmy, ale podchodzą do przetwarzania głosu z przeciwnych stron.

Podczas gdy pierwsze z nich ułatwia rozmowy w czasie rzeczywistym, drugie jest modelem automatycznego rozpoznawania mowy, który transkrybuje dźwięk na tekst.

W tym przewodniku ChatGPT Voice vs. Whisper AI przeanalizujemy ich odrębne możliwości i zobaczymy, jak każda z tych technologii wpisuje się w nowoczesne cykle pracy oparte na głosie.

Jako bonus polecamy inne narzędzie, ulubione przez nas, które przekształca transkrypcje w działania.

Czym jest tryb głosowy ChatGPT?

za pośrednictwem ChatGPT

Tryb głosowy ChatGPT to funkcja ChatGPT, która umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z chatbotem AI w czasie rzeczywistym. Dzięki interakcji bez użycia rąk można kontynuować rozmowy głosowe w tle podczas korzystania z innych aplikacji, a nawet przy zablokowanym ekranie telefonu.

Użyj go, aby uzyskać szybkie odpowiedzi na swoje pytania, przeprowadzić burzę mózgów lub po prostu dowiedzieć się więcej na dany temat dzięki naturalnym rozmowom.

Voice zapewnia wsparcie dla kilkudziesiąt języków i oferuje dziewięć różnych głosów wyjściowych.

Funkcje trybu głosowego ChatGPT

Tryb głosowy odchodzi od konwencjonalnych chatbotów zamieniających tekst na mowę na rzecz interakcji konwersacyjnych i uwzględniających emocje. Oto kilka funkcji, które wyróżniają tę funkcję.

Funkcja nr 1: Obsługa przerw

Zaawansowany tryb głosowy w ChatGPT umożliwia dostosowanie w trakcie rozmowy, jeśli przerywasz podczas udzielania odpowiedzi. Dzięki temu znacznie łatwiej jest dodać nowe szczegóły lub zadać kolejne pytanie bez konieczności oczekiwania.

Zamiast przedwcześnie się angażować, głos pozwala również na dłuższe przerwy, aby zebrać myśli.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystając z dowolnej technologii głosowej, zawsze stosuj zasadę 3 sekund. Kiedy po zadaniu złożonego pytania robisz 2-3 sekundową pauzę, dajesz AI czas na przetworzenie kontekstu i udzielenie bardziej przemyślanej odpowiedzi.

Funkcja nr 2: Zachowanie kontekstu

Funkcja zachowania kontekstu ChatGPT działa zarówno w przypadku interakcji głosowych, jak i tekstowych. Przełączając się między tekstem a głosem w ramach tego samego wątku, nie musisz ponownie wprowadzać szczegółów – funkcja ta wychwytuje niuanse i wie, do czego się odnosisz.

W przeciwieństwie do narzędzi takich jak Siri i Alexa, które mają mniejsze okna retencji, tryb głosowy ChatGPT zachowuje kontekst przez całą sesję (nawet jeśli trwa ona wiele godzin).

Funkcja nr 3: Możliwości interakcji wizualnej

za pośrednictwem ChatGPT

W aplikacjach mobilnych ChatGPT można łączyć komendy głosowe z zawartością wizualną. To zaawansowane ustawienie pozwala na udostępnianie ekranu, przesyłanie wideo lub kierowanie kamerą bezpośrednio na obiekty. Takie połączenie obrazu i głosu otwiera praktyczne możliwości rozwiązywania problemów.

Na przykład

Udostępnij arkusz kalkulacyjny za pomocą funkcji udostępniania ekranu i poproś ChatGPT o pomoc w znalezieniu błędów w formułach

Prześlij umowę w formacie PDF i omów konkretne klauzule za pomocą interakcji głosowej

Skieruj kamerę na zepsute urządzenie i opisz problem słownie (w wielu językach), aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Ceny trybu głosowego ChatGPT

Free

Plus: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Biznes: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

(Jest to zawarte w różnych planach ChatGPT i nie jest wyceniane oddzielnie)

Czym jest WhisperAI?

za pośrednictwem OpenAI

Whisper to system automatycznego rozpoznawania mowy (ASR), który przekształca pliki audio lub nagrania w tekst pisany. Ten model open source, wyszkolony na podstawie 680 000 godzin wielojęzycznych i wielozadaniowych danych nadzorowanych, koncentruje się wyłącznie na dokładności transkrypcji.

Ponieważ jedna trzecia danych użytych do wstępnego szkolenia była wielojęzyczna, Whisper może rozpoznawać i transkrybować ponad 99 języków z niezwykłą precyzją. System wykazuje się wysoką wydajnością nawet w przypadku słabej jakości dźwięku z wieloma mówcami i hałasem w tle.

Funkcje Whisper

Oto kluczowe funkcje Whisper, które sprawiają, że jest to wyjątkowa technologia transkrypcji mowy na tekst.

Funkcja nr 1: Otwarte oprogramowanie

Whisper to otwarte oprogramowanie do transkrypcji mowy na tekst, które nie wymaga opłat licencyjnych. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, możesz uzyskać dostęp do zakończonej bazy kodu i modyfikować ją zgodnie z konkretnymi potrzebami wdrożeniowymi.

Narzędzie zapewnia również obszerną dokumentację. Programiści mogą sprawdzić, w jaki sposób model przetwarza dźwięk, zrozumieć logikę podejmowania decyzji i rozwiązywać problemy bezpośrednio w kodzie źródłowym.

❗Uwaga: Whisper ma raportowane tendencje do wymyślania schorzeń lub metod leczenia, fałszywych skutków ubocznych, rasistowskich lub dyskryminujących wypowiedzi, czasami treści o charakterze przemocowym, a nawet losowych zwrotów, takich jak „Dziękujemy za oglądanie!”, aby wypełnić ciszę w danych wejściowych.

Funkcja nr 2: Lokalny hosting

Whisper może być wdrażany lokalnie i w chmurze, umożliwiając użytkownikom transkrypcję plików audio bez połączenia z Internetem. Jest to przydatne dla firm, które potrzebują zakończonej prywatności danych i zgodności z RODO.

Jednak lokalne wdrożenie Whisper wymaga znacznych zasobów obliczeniowych, w szczególności wysokowydajnego procesora graficznego zapewniającego optymalną prędkość przetwarzania.

Funkcja nr 3: Precyzyjne dostrajanie Whisper

Whisper umożliwia szkolenie niestandardowego modelu zamiany mowy na tekst pod kątem konkretnych zastosowań i zestawów danych. Jest to jednak proces wymagający znacznych zasobów. Aby dostosować model, należy przygotować zestaw danych dźwiękowych do szkolenia wraz z objaśnieniami.

Funkcja dostosowywania jest przydatna w branżach, które wymagają słownictwa specyficznego dla danego produktu, takich jak transkrypcja w dziedzinie medycyny, dokumentacja prawna lub rozmowy telefoniczne z obsługą klienta.

Jak działa Whisper

🧠 Ciekawostka: Whisper został wytrenowany na podstawie 680 000 godzin danych audio, co odpowiada 77 latom ciągłego słuchania. Od podcastów po wykłady i rozmowy po wywiady, Whisper został wytrenowany na podstawie różnorodnych, wielojęzycznych plików audio zebranych z internetu.

Ceny Whisper

Whisper pozwala tworzyć multimodalne doświadczenia o niskim opóźnieniu. Jego cena za 1 milion tokenów API obejmuje:

GPT-4o : 40,00 USD za tokeny wejściowe, 2,50 USD za tokeny wejściowe w pamięci podręcznej i 80,00 USD za tokeny wyjściowe

GPT-4o mini: 10 USD za tokeny wejściowe, 0,30 USD za tokeny wejściowe w pamięci podręcznej i 20 USD za tokeny wyjściowe

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia AI do konwersacji, takie jak ChatGPT i Claude. Mniejsze wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain to konwersacyjny asystent AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych sytuacji. Z kolei agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania!

Tryb głosowy ChatGPT a WhisperAI: porównanie funkcji

Tryb głosowy ChatGPT umożliwia naturalną interakcję poprzez rozmowy głosowe. Z drugiej strony Whisper jest wyłącznie systemem transkrypcji mowy na tekst, zaprojektowanym do konwersji dźwięku na tekst pisany.

Podczas gdy jedno z tych rozwiązań znane jest z dialogów konwersacyjnych, drugie wykonuje transkrypcję w wielu językach.

Oto krótki przegląd głównych różnic między tymi dwoma rozwiązaniami:

Funkcje Tryb głosowy ChatGPT Whisper AI Model interakcji Dwustronna rozmowa z odpowiedziami głosowymi Jednokierunkowe rozpoznawanie mowy do konwersji tekstu Wsparcie języków Zapewnia wsparcie dla ponad 30 języków z natywną syntezą głosu Rozpoznaje i transkrybuje ponad 99 języków z dużą dokładnością Typ odpowiedzi Generuje odpowiedzi głosowe oraz transkrypcję rozmowy Generuje wyłącznie tekst pisany Intensywność zasobów Przetwarzanie w chmurze przy minimalnych wymaganiach lokalnych Wymaga wysokowydajnego procesora graficznego (GPU) w celu zapewnienia optymalnego przetwarzania lokalnego Szkolenie Wstępnie wyszkolony model konwersacyjny, bez możliwości dostosowania Model z możliwością precyzyjnego dostosowania do terminologii specyficznej dla danej dziedziny Obsługa szumów tła Dobra wydajność w środowiskach konwersacyjnych Dokładność nawet przy słabej jakości dźwięku Złożoność integracji Prosta integracja API z cenami opartymi na wykorzystaniu Integracja Whisper AI wymaga złożonych ustawień w celu lokalnego wdrożenia *obsługa wielu mówców Przeznaczone do interakcji z jednym użytkownikiem Zaawansowana technologia rozpoznawania głosu, która potrafi rozróżniać i transkrybować wypowiedzi wielu osób Ustawienia Rozwiązanie typu plug-and-play; można go używać bezpośrednio w ChatGPT Wymaga ręcznych ustawień w chmurze lub aplikacjach lokalnych

Funkcja nr 1: Funkcja rozpoznawania mowy

Tryb głosowy ChatGPT przetwarza dane głosowe i odpowiada za pomocą głosu. Jest multimodalny, rozumie naturalny język użytkownika, radzi sobie z przerwami i eliminuje szumy tła.

W wątku ChatGPT otrzymujesz również transkrypcję rozmowy, jednak jej dokładność jest różna.

Z kolei Whisper pełni funkcję jednokierunkowego systemu rozpoznawania mowy. Konwertuje pliki audio lub mowę na żywo na dokładny tekst pisany.

🏆 Zwycięzca: Tryb głosowy ChatGPT wyróżnia się możliwościami konwersacji w czasie rzeczywistym, podczas gdy Whisper ma limit do transkrypcji.

Funkcja nr 2: Rozumienie kontekstowe

Tryb głosowy ChatGPT może budować rozmowy na podstawie wcześniejszych dyskusji w tym samym wątku. Wychwytuje on ukryte znaczenia i rozumie subtelne prośby, odwołując się do informacji o udostępnianiu wcześniej w rozmowie. Ta świadomość kontekstowa zapewnia płynną komunikację.

Whisper nie rozumie jednak kontekstu rozmowy, ponieważ działa wyłącznie jako narzędzie do transkrypcji. Przetwarza każdy segment audio niezależnie, nie zachowując pamięci poprzednich interakcji.

Chociaż dokładnie konwertuje mowę na tekst, nie interpretuje znaczenia ani relacji między oddzielnymi plikami audio lub rozmowami.

🏆 Zwycięzca: Tryb głosowy ChatGPT wygrywa dzięki swojej zdolności do wykorzystywania kontekstu z przeszłości i prowadzenia sensownej rozmowy.

Funkcja nr 3: Przetwarzanie w czasie rzeczywistym

Tryb głosowy ChatGPT wyróżnia się przetwarzaniem konwersacji w czasie rzeczywistym. Przetwarza on dane wejściowe mowy i generuje odpowiedzi głosowe z minimalnym opóźnieniem.

Whisper może jednak obsługiwać wcześniej nagrane pliki w przetwarzaniu wsadowym. Innymi słowy, przetwarza plik dopiero po zakończonym nagrywania. W porównaniu z innymi alternatywami czas przetwarzania Whisper jest stosunkowo wolniejszy. Kompromis ten przedkłada dokładność transkrypcji nad szybkość.

🏆 Zwycięzca: Tryb głosowy ChatGPT jest lepszy do interakcji w czasie rzeczywistym, natomiast Whisper nadaje się do dokumentacji po spotkaniu.

Funkcja nr 4: Specyfika zastosowania

Tryb głosowy ChatGPT Voice Mode jest idealny do zadań interaktywnych i dyskusji dotyczących rozwiązywania problemów, w których potrzebny jest asystent AI do myślenia i reagowania w czasie rzeczywistym. Jest odpowiedni dla osób poszukujących szybkich, ale wiarygodnych odpowiedzi na problemy.

Jednak Whisper jest przydatny, gdy chcesz tworzyć pisemne zapisy z zawartości audio i dyktowanego tekstu. Jest używany głównie do transkrypcji notatek głosowych i zapewniania funkcji ułatwień dostępu dla osób z upośledzeniem słuchu. Jego mocną stroną jest dokumentacja i archiwizacja.

🏆 Zwycięzca: Nie ma jednoznacznego zwycięzcy; wszystko zależy od celu. Wybierz tryb ChatGPT Voice Mode do interaktywnych dialogów, a Whisper do dokumentacji i archiwizacji.

Funkcja nr 5: Ceny

Tryb ChatGPT Voice jest dostępny we wszystkich poziomach cenowych ChatGPT, jednak użytkownicy bezpłatni mają do niego limit dostępu. Posiada otwarty API, który programiści mogą zintegrować z aplikacjami, a ceny są ustalane na podstawie wykorzystania za pośrednictwem platformy OpenAI.

Whisper oferuje bardziej elastyczne ceny dzięki API OpenAI i jest jednym z najbardziej opłacalnych narzędzi do transkrypcji, kosztującym 0,006 USD za minutę nagrania audio. Jednak wdrożenie modelu lokalnego jest bardziej ekonomiczne dla organizacji, które wymagają częstego przetwarzania.

🏆 Zwycięzca: Zależy od tego, jak planujesz je wykorzystać. Tryb głosowy ChatGPT nadaje się do konwersacji i użytkowania na żądanie, podczas gdy Whisper jest bardziej opłacalny w przypadku transkrypcji na dużą skalę.

🌟 Bonus: Chociaż tryb głosowy ChatGPT i Whisper koncentrują się na rozmowach i transkrypcji w czasie rzeczywistym, nie oferują wbudowanej automatyzacji przepływu pracy. Agenci autopilota (tacy jak w ClickUp) mogą być gotowi lub niestandardowi do zrobienia, aby działać automatycznie na podstawie określonych wyzwalaczy, czego nie potrafią ani ChatGPT Voice, ani Whisper. Oto dlaczego ma to znaczenie: Od rozmowy do działania: Gotowe agenty Autopilot skanują czaty, zadania i dokumenty w swojej lokalizacji i odpowiednio tworzą lub przypisują zadania. ChatGPT Voice może przechwytywać dane audio, ale nie generuje automatycznie zadań ani nie kontynuuje pracy bez konkretnych danych wejściowych

Logika dostosowana do Twojej firmy: Możesz tworzyć Możesz tworzyć niestandardowe agenty Autopilot , które działają zgodnie z Twoimi zasadami — np. oznaczają podsumowania spotkań, aktualizują rekordy CRM lub wyzwalają e-maile z informacjami zwrotnymi. Whisper tylko wyświetla tekst, a Ty musisz ręcznie wykonać wszystkie dalsze czynności do zrobienia

Tryb głosowy ChatGPT a WhisperAI na Reddicie

Aby zakończyć debatę, przenieśliśmy ją na Reddit. Oto kilka opinii użytkowników na temat obu narzędzi.

Chociaż tryb głosowy ChatGPT początkowo spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem, użytkownicy (ogólnie rzecz biorąc) są sfrustrowani nowymi aktualizacjami. Według jednego z użytkowników

Kiedyś nie mogłem się doczekać, aby użyć tej funkcji (ChatGPT Voice Mode) do podsumowania tygodnia po długim tygodniu pracy, zagłębienia się w temat techniczny lub po prostu swobodnej rozmowy. Rozmowy były naturalne i przyjemne. Teraz jest to irytujące jak diabli. Krótkie odpowiedzi, lakoniczne. Bez względu na to, o czym mówię, kieruje rozmowę w taki sposób, że nie ma dokąd pójść. Rozmowa po prostu się kończy. Jak osoba, która jest tobą zirytowana, ma coś innego do zrobienia i po prostu próbuje cię szybko uspokoić, zanim będzie musiała odejść.

Inny użytkownik udostępnił podobny punkt widzenia na temat rozwijającego się trybu Advanced Voice Mode. Zgodnie z wątkiem,

Advanced Voice to jedyny model głosowy, który z upływem czasu faktycznie cofa się w rozwoju. Jeśli spojrzymy wstecz na oryginalne wersje demonstracyjne, był to tryb PEŁNEJ ekspresji, niezwykle realistyczny. Po ostatniej aktualizacji nie potrafi on szeptać ani naśladować akcentów. Ma jeden, nieco znudzony tryb pomocy technicznej dla firm.

Whisper wymaga rozbudowanych ustawień, a nawet wtedy podczas przetwarzania dużych plików zdarzają się sporadyczne usterki. Według jednego z użytkowników

Korzystam z dużego modelu Whisper od około półtora roku i chociaż działa on znakomicie, to jednak zaczyna doświadczać halucynacji i nie wraca do normy, dopóki nie zostanie ponownie załadowany.

Limity poszczególnych narzędzi

Ani tryb głosowy ChatGPT, ani Whisper nie są pozbawione wad. Lepiej jest zrozumieć, gdzie mają one swoje ograniczenia, aby nie było żadnych niespodzianek podczas korzystania z nich w rzeczywistych sytuacjach.

Limity trybu głosowego ChatGPT

ograniczona funkcja w trybie offline*: wymaga stałego połączenia z Internetem do przetwarzania, co sprawia, że nie można z niego korzystać w obszarach o słabej łączności lub w przypadku rozmów wymagających zachowania prywatności

Skupienie na jednym mówcy : Przeznaczony do rozmów jeden na jeden, ma trudności z dyskusjami grupowymi lub rozmową wielu uczestników jednocześnie

Brak przetwarzania plików audio: nie można transkrybować wcześniej nagranych spotkań ani istniejących zawartości audio

Limit Whisper

zwykła transkrypcja: *Whisper nie jest /AI/ służącą do tworzenia notatek ze spotkań . Zapewnia jedynie zwykłą transkrypcję nagrania audio bez żadnego formatowania

Brak interakcji w czasie rzeczywistym : nie ma możliwości prowadzenia rozmowy ani udzielania inteligentnych odpowiedzi

Wymagające dużej ilości zasobów wdrożenie lokalne : Wymaga wydajnego sprzętu z wysokowydajnymi procesorami graficznymi, aby zapewnić optymalną prędkość przetwarzania podczas pracy lokalnej

ograniczona identyfikacja mówcy*: Chociaż obsługuje wielu mówców, nie identyfikuje automatycznie, kto mówi, ani nie rozróżnia mówców według imion

Spotkanie z ClickUp: najlepszą alternatywę dla ChatGPT Voice i WhisperAI

Ani tryb głosowy ChatGPT, ani Whisper AI nie zamykają w pełni pętli od rozmów mówionych do wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, wypełnia tę lukę. Pozwala na rejestrowanie, przetwarzanie i podejmowanie działań na podstawie rozmów. Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom ClickUp, które to umożliwiają.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp AI Notetaker

Zamień elementy z protokołów spotkań w zadania do wykonania dzięki ClickUp Notetaker

Nie musisz konfigurować zewnętrznych API ani wdrażać oddzielnych narzędzi do transkrypcji AI, aby transkrybować godzinne spotkania. Korzystając z ClickUp, otrzymujesz tę funkcjonalność wbudowaną w ClickUp AI Notetaker.

Pozwól mu dołączyć do swoich spotkań, a on transkrybuje dźwięk ze spotkania na tekst, identyfikuje mówców i dodaje znaczniki czasu, dzięki czemu możesz śledzić rozmowę.

Dzięki ClickUp AI otrzymujesz wsparcie w zakresie transkrypcji spotkań, notatek głosowych i nagrań ekranu. Zamienia dźwięk z dowolnego przepływu pracy w tekst, który można przeszukiwać i wykorzystać do działania.

Przekształć swoje nagrania w przydatne informacje dzięki automatycznej transkrypcji ClickUp

Dodatkowe funkcje, które dają Ci przewagę nad ChatGPT Voice lub Whisper AI, obejmują:

Tworzy inteligentne podsumowania : ten : ten program do podsumowywania spotkań oparty na sztucznej inteligencji automatycznie podsumowuje kluczowe wnioski (ze spotkania) i publikuje je bezpośrednio w określonym kanale czatu ClickUp , zapewniając natychmiastową widoczność dla zespołu

Identyfikuje działania do wykonania : Wyodrębnia elementy do wykonania z rozmów telefonicznych i przekształca je w przypisane : Wyodrębnia elementy do wykonania z rozmów telefonicznych i przekształca je w przypisane zadania ClickUp , np. „Emma powinna sfinalizować warunki umowy przed naszym następnym spotkaniem” staje się zadaniem przypisanym Emmie z odpowiednim terminem

Struktury transkrypcji : formatuje transkrypcje w : formatuje transkrypcje w ClickUp Dokumenty i przechowuje je jako punkty odniesienia z możliwością wyszukiwania, aby można było uzyskać do nich dostęp w przyszłości

Umożliwia wyszukiwanie spotkań : przeszukuje wszystkie transkrypcje spotkań w celu znalezienia konkretnych dyskusji sprzed kilku tygodni i : przeszukuje wszystkie transkrypcje spotkań w celu znalezienia konkretnych dyskusji sprzed kilku tygodni i udostępnia notatki odpowiednim członkom zespołu

Działa wszędzie: łączy się z dowolną platformą do rozmów (Zoom, Teams, Meet) w celu transkrypcji wirtualnych spotkań bez dodatkowych ustawień

💡 Porada dla profesjonalistów: ClickUp AI Notetaker oznacza elementy, terminy i decyzje podjęte podczas spotkania i organizuje je w ClickUp Dokumenty.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

Podczas gdy AI Notetaker firmy ClickUp transkrybuje spotkania, ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, dodaje do notatek potężną warstwę inteligencji.

Wzmiankowałem wcześniej, jak może podsumowywać transkrypcje lub wyciągać konkretne momenty bez ręcznego przeszukiwania zawartości. Może nawet przeczytać transkrypcję i wyodrębnić klucz wnioski.

Zadaj Brain pytania dotyczące spotkania, a on wyciągnie wnioski z transkrypcji

ClickUp Brain może znacznie więcej do zrobienia:

Tworzenie dokumentów bez użycia rąk : wypowiedz swoje myśli, a Brain przekształci je w uporządkowane notatki, które możesz wykorzystać w zadaniach lub dokumentach

Przekształcanie mowy w zadania do wykonania : podyktuj wymagania projektu i obserwuj, jak Brain tworzy kompleksowe listy zadań wraz z odpowiednimi opisami, terminami wykonania i rekomendacjami dotyczącymi osób przypisanych do ich realizacji

Automatyzacja tworzenia zadań : poproś Brain o utworzenie : poproś Brain o utworzenie automatyzacji ClickUp i uzyskaj niestandardową automatyzację z wyzwalaczami i działaniami, które można edytować zgodnie z własnymi potrzebami

Wyszukiwanie na poziomie przedsiębiorstwa: zadaj pytania typu „Podaj mi aktualizacje projektu z ostatnich spotkań z klientami” a : zadaj pytania typu „Podaj mi aktualizacje projektu z ostatnich spotkań z klientami” a wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search pobierze odpowiednie dane ze wszystkich podłączonych aplikacji, aby udzielić odpowiedzi w pełnym kontekście

Obejrzyj ten film na YouTube, aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd sposobu, w jaki ClickUp Brain transkrybuje głos i wideo:

ClickUp One Up #3: ClickUp dokumente

Dodaj konfigurowalne widżety, aby ograniczyć przełączanie kontekstu w ClickUp Dokumencie

Omówiliśmy już, w jaki sposób ClickUp Notetaker tworzy notatki na podstawie wideo i przechowuje je w ClickUp Dokument.

Doc oferuje kompleksowe funkcje zarządzania dokumentami, których nie są w stanie zapewnić samodzielne narzędzia do dyktowania. Twoje prace są uporządkowane w przeszukiwalnym hub Docs, dzięki czemu możesz szybko znaleźć potrzebne informacje.

Oto kluczowe funkcje zamiany głosu na dokument oferowane przez ClickUp Docs:

Współpraca w czasie rzeczywistym : Wielu członków zespołu może jednocześnie edytować dokumenty generowane głosowo, dodając komentarze i sugestie

Inteligentne formatowanie mowy : ClickUp Brain automatycznie strukturyzuje dyktowaną zawartość, dodając nagłówki, listy i sekcje w oparciu o kontekst wypowiedzi

Konwersja zadań : przekształcaj dowolną sekcję dokumentu w przypisane zadania z terminami i połączeniami z projektami

Integracja widżetów : osadzaj dane z projektów na żywo, listy zadań i widżety raportowania bezpośrednio w dokumentach

Załączniki osadzone: dodawaj zrzuty ekranu, pliki PDF lub pliki referencyjne bezpośrednio w dokumentach, aby uzyskać zakończony kontekst

Zintegrowane funkcje AI ClickUp umożliwiają inteligentną automatyzację, której nie są w stanie osiągnąć odizolowane narzędzia AI. Dlatego uważamy, że jest to lepsza alternatywa dla Voice i Whisper.

Wykorzystaj swój głos do automatyzacji cyklu pracy w ClickUp

Funkcje zamiany mowy na mowę w trybie ChatGPT Voice oraz dokładność transkrypcji w Whisper otworzyły możliwości w zakresie wydajności bez użycia rąk i komunikacji wielojęzycznej. Jednak nadal istnieje znaczna różnica między pomocą AI a faktycznym wykonywaniem pracy.

ClickUp, dzięki uniwersalnemu podejściu do obszaru roboczego, zapewnia połączenie funkcji zamiany głosu na tekst oparte na AI bezpośrednio z cyklami pracy w projektach. Tutaj dyktowane pomysły stają się przypisanymi zadaniami, a transkrypcje spotkań przekształcają się we wspólne dokumenty projektowe.

Połącz to ze wszystkimi swoimi zadaniami, dokumentami i czatami w jednym miejscu, a zrozumiesz, dlaczego ClickUp jest rozwiązaniem AI, którego potrzebujesz do wszystkiego.

Zarejestruj się teraz za darmo i zmień sposób, w jaki Twój zespół wykorzystuje technologię głosową do realizacji rzeczywistych projektów.