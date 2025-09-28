Perplexity vs. tryb AI Google: które rozwiązanie jest lepsze dla wydajności i badań?

Dzisiejszy krajobraz wyszukiwania zasadniczo zmienił się ze statycznych list linków na konwersacyjne doświadczenia AI.

Wyszukiwarka konwersacyjna Perplexity, uruchomiona w sierpniu 2022 r., ma miliony użytkowników poszukujących wyników wyszukiwania ukierunkowanych na badania naukowe, z przejrzystymi cytatami i odpowiedziami w stylu akademickim.

W marcu 2025 r. firma Google ogłosiła wprowadzenie trybu AI Mode jako odpowiedzi na Perplexity. Chociaż nadal znajduje się on w fazie eksperymentalnej, zbiera pozytywne recenzje od pierwszych użytkowników.

Która z tych dwóch opcji (Perplexity vs. Google AI Mode), z których jedna została stworzona z myślą o AI, a druga została nią wyposażona w późniejszym czasie, zapewnia lepsze wyniki wyszukiwania dla Twoich zapytań?

Porównajmy obie aplikacje pod względem funkcji i sprawdźmy, jak radzą sobie z tym samym zapytaniem. Przedstawimy również trzecie narzędzie, które może okazać się lepszym wyborem niż oba powyższe!

Czym jest Perplexity?

Perplexity to oparty na AI silnik wyszukiwania i odpowiedzi, który udziela bezpośrednich odpowiedzi na zapytania użytkowników, podając odniesienia do oryginalnych źródeł. Łączy on kilka zaawansowanych modeli językowych (GPT-4, Claude i inne) z wyszukiwaniem w Internecie w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, które zwracają listę linków do stron internetowych, dostarcza podsumowane, poprawnie przypisane odpowiedzi w stylu konwersacyjnym

Dzięki Perplexity możesz wyszukiwać treści w Internecie lub w przesłanych plikach. Narzędzie to łączy możliwości konwersacyjne chatbota AI z zaawansowaną funkcjonalnością wyszukiwarek LLM, umożliwiając przeglądanie złożonych, wielopoziomowych zapytań w naturalnej, dwustronnej rozmowie.

Funkcje Perplexity

Siła Perplexity AI polega na jej zdolności do łączenia zwykłej ciekawości z poważnymi badaniami. Wykorzystuje ona oparte na wiedzy inteligentne podejście do wyszukiwania, aby dostarczać użytkownikom kontekstowe odpowiedzi z całej sieci.

Oto funkcje, które wyróżniają Perplexity:

Funkcja nr 1: Tryb Deep Research

Tryb Deep Research w Perplexity jest przeznaczony do zaawansowanych badań na poziomie eksperckim, wykraczających daleko poza zwykłe szybkie pytania i odpowiedzi. Jak widać, kiedy zadajesz pytanie w Perplexity, nie ogranicza się ono do wyświetlania najlepszych wyników.

Na przykład, gdy pojawi się monit „Powiedz mi, jaka jest różnica między podpowiedzią wzbogaconą o kontekst a podpowiedzią instruktażową”, zajmuje to 2–4 minuty, przeprowadza dziesiątki wyszukiwań, czyta setki źródeł, ocenia ich wiarygodność i syntetyzuje je w ustrukturyzowanym raporcie.

Dzięki temu jest przydatny w przypadku złożonych tematów, takich jak finanse, marketing, technologia, zdrowie lub sprawy bieżące — dziedziny, w których powierzchowne podsumowanie nie wystarcza.

Użytkownicy bezpłatnych kont Perplexity mogą wykonywać do trzech takich zapytań dziennie, natomiast użytkownicy Pro mają do dyspozycji 500 zapytań Deep Research dziennie.

Jak działa tryb Deep Research? Oto krótkie podsumowanie:

Scena Co robi Wstępne wyszukiwanie i określanie zakresu Rozpoczyna wiele niezależnych wyszukiwań, identyfikuje odpowiednie dokumenty i źródła, a następnie udoskonala to, co musi zgłębić Czytanie/ocena źródeł Czyta zawartość, ocenia wiarygodność i trafność oraz buduje zrozumienie — „rozważa”, co sprawdzić dalej. Podsumowanie raportu Tworzy uporządkowany, spójny raport zawierający podsumowanie wyników, ewentualnie porównujący różne perspektywy i zestawiający spostrzeżenia Eksportuj i udostępniaj Końcowy raport można wyeksportować (PDF lub dokument) lub przekształcić w stronę Perplexity do udostępniania innym osobom

👀 Czy wiesz, że... ELIZA (1966), stworzona przez Josepha Weizenbauma z MIT, była pierwszym chatbotem w historii. Wykorzystywała dopasowywanie wzorców i proste skrypty do symulowania rozmów, zwłaszcza z terapeutą.

Funkcja nr 2: Labs

Użytkownicy Perplexity Pro mogą pracować z Labs, korzystając z selektora trybu na pasku wprowadzania danych.

W oparciu o rozszerzone badania i analizy, Labs inwestuje 10 minut lub więcej i wykorzystuje dodatkowe narzędzia, takie jak zaawansowane generowanie plików i data powstania mini-aplikacji.

Podajesz szczegółowe instrukcje dotyczące tego samego pytania, a otrzymujesz wyczerpujące odpowiedzi.

Może tworzyć szeroki zakres produktów, w tym raporty, arkusze kalkulacyjne, interaktywne pulpity nawigacyjne, prezentacje, mini-aplikacje, a nawet proste aplikacje internetowe przy użyciu HTML, CSS i JavaScript.

👀 Czy wiesz, że... Wprowadzenie asystentów głosowych, takich jak Siri (2010), a następnie Google Assistant, Alexa, Cortana itp., spowodowało, że chatboty przestały być ograniczone do interakcji opartych na tekście i zyskały bardziej naturalne formy, takie jak mowa, integracja ze sprzętem i interfejsy głosowe.

Funkcja nr 3: Comet

Comet to wbudowana w Perplexity AI przeglądarka oparta na AI. Łączy ona wyszukiwanie i wykonywanie zadań bezpośrednio z przeglądaniem stron internetowych.

Dzięki sztucznej inteligencji agentycznej Comet rozumie kontekst przeglądanej strony, niezależnie od tego, czy jest to wątek na Reddicie, wideo na YouTube czy strona z przepisami kulinarnymi, i umożliwia wykonywanie czynności (w tym samym miejscu) bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Comet integruje się z aplikacjami dla przedsiębiorstw, zapewniając większą wydajność przepływu pracy. Na przykład integracja z Gmailem pozwala podsumowywać wątki e-mailowe, a połączenie z Kalendarzem pomaga planować spotkania i koordynować działania w różnych strefach czasowych.

Możesz poprosić Comet o zakończone całych zadań poprzez naturalną rozmowę. Na przykład poproś go, aby skompletował koszyk Instacart do przepisu na pieczonego kurczaka, a automatycznie doda on wszystkie niezbędne składniki do Twojego koszyka.

Ta automatyzacja przepływu pracy sprawia, że Comet zasadniczo różni się od tradycyjnych przeglądarek, takich jak Google.

Ceny Perplexity

Perplexity: Free

Perplexity Pro: 20 USD/miesiąc

Perplexity Enterprise: 40 USD/miesiąc za licencję

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twoje środowisko pracy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji, jednocześnie zapewniając połączenie czatu, zadań, dokumentów i wiedzy w całym środowisku pracy. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Czym jest tryb Google AI?

za pośrednictwem Google

Tryb Google AI to eksperymentalna funkcja wbudowana w wyszukiwarkę Google. Dzięki tej funkcji Google zamierza przekształcić wyszukiwanie w inteligentne doświadczenie przypominające czat, w którym użytkownicy mogą uzyskać szczegółowe odpowiedzi na swoje pytania w formacie rozmowy, a nie tradycyjnych list.

Tryb Google AI wykorzystuje modele Gemini, aby zapewnić kompleksowe doświadczenie wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, czerpiąc informacje z ogromnej bazy danych wewnętrznych i treści internetowych na żywo.

Jednak ta funkcja jest wciąż w fazie początkowej i jest dostępna tylko w wybranych krajach. Czasami może mieć trudności z syntezą informacji i w takich przypadkach przekierowuje użytkownika bezpośrednio do standardowych wyników wyszukiwania Google.

Funkcje trybu Google AI

Oto, w jaki sposób tryb Google AI integruje możliwości AI w wyszukiwarce, aby zapewnić spójne doświadczenie badawcze.

Funkcja nr 1: Zaawansowane rozumowanie

Tryb Google AI wykorzystuje moc Gemini 2. 5 Pro do obsługi złożonych zapytań wieloczęściowych, które wymagają logicznego postępu i zrozumienia kontekstu. Pomyśl o zadaniach wymagających rozumowania, problemach matematycznych, analizach finansowych i zapytaniach dotyczących kodowania, które wykraczają daleko poza proste wyniki wyszukiwania.

Wykorzystajmy to samo podpowiedzenie, którego użyliśmy w Perplexity: „Powiedz mi, jaka jest różnica między podpowiedzią wzbogaconą o kontekst a podpowiedzią instruktażową”.

AI Mode udostępnia tabelę porównawczą wraz z przykładowymi podpowiedziami. Następnie, po zadaniu bardziej szczegółowych pytań, przedstawia również podsumowanie wraz z linkami do źródeł, z których pochodzą te informacje.

Kolejnym wyróżniającym się aspektem są fora, na których można zapoznać się z dyskusjami technicznymi na ten temat.

👀 Czy wiesz, że... Czy maszyny potrafią myśleć? Tak Alan Turing rozpoczął swoją pracę badawczą, napisaną w 1950 roku. W artykule o tytule „Computing Machinery and Intelligence” Alan Turing przewidział, że do roku 2000 maszyna będzie w stanie tak dobrze grać w grę imitacyjną, że przeciętny pytający będzie miał nie więcej niż 70% szans na prawidłowe rozpoznanie, czy rozmawia z maszyną, czy z człowiekiem po pięciu minutach zadawania pytań.

Funkcja nr 2: Wielomodelowe wprowadzanie danych

Wyszukiwanie można rozpocząć od tekstu, głosu lub obrazu. Możesz nawet kontynuować od miejsca, w którym skończyłeś, korzystając z historii trybu AI.

Na przykład, jeśli pracujesz nad projektem DIY, możesz skierować aparat na zepsuty kran i zapytać: „Jak naprawić ten wyciek?”. Sztuczna inteligencja przeanalizuje to, co widzi, i poprowadzi Cię krok po kroku przez proces naprawy podczas pracy.

Następnie możesz zadawać pytania uzupełniające lub prosić o wyjaśnienia dotyczące widoku, który oglądasz. AI rozumie zarówno kontekst wizualny, jak i historię rozmowy.

Zawiera również linki do odpowiednich stron internetowych, wideo i forów, które pozwalają pogłębić wiedzę na ten temat.

👀 Czy wiesz, że? Tryb AI Google jest dostępny w pięciu językach (hindi, indonezyjskim, japońskim, koreańskim i brazylijskim portugalskim) oprócz angielskiego.

Funkcja nr 3: Sztuczna inteligencja agentyczna

Funkcja sztucznej inteligencji Google umożliwia systemowi wykonywanie rzeczywistych zadań w imieniu użytkowników, a nie tylko jako dostawca informacji.

Może automatyzować procesy, takie jak kupowanie biletów na wydarzenia, rezerwowanie stolików w restauracjach lub umawianie spotkań, wyszukując opcje, a nawet zakończone zakupy za pośrednictwem Google Pay, a wszystko to przy zachowaniu kontroli przez użytkowników.

Nowa funkcja Business Calling kontaktuje się z lokalnymi firmami w celu zebrania informacji i sporządzenia zwięzłego podsumowania AI. Dzięki temu użytkownicy mogą porównać usługi bez konieczności wykonywania wielu połączeń telefonicznych lub odwiedzania kilku stron internetowych.

Jednak ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, którzy mają wyższe limity limitów dla abonamentów /AI Pro i AI Ultra.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż linki w pasku bocznym w trybie AI często różnią się od 10 najlepszych wyników wyszukiwania Google, Perplexity wykazało ponad 91% pokrywania się domen i 82% pokrywania się adresów URL z 10 najlepszymi wynikami Google.

Ceny trybu Google AI

*Bezpłatne wszędzie tam, gdzie jest obecnie dostępne

Perplexity vs. tryb AI Google: porównanie funkcji

Zarówno Perplexity, jak i tryb Google AI zastępują tradycyjne wyszukiwanie rozmownymi doświadczeniami opartymi na sztucznej inteligencji.

Podczas gdy Perplexity działa jako dedykowana platforma wyszukiwania AI, która priorytetowo traktuje głębię badań i przejrzystość źródeł, tryb Google AI integruje zaawansowane możliwości AI bezpośrednio z najczęściej używaną wyszukiwarką na świecie.

Przyjrzyjmy się porównaniu podstawowych funkcji Perplexity i trybu Google AI.

Ale najpierw krótki przegląd:

Aspekt Perplexity Tryb Google AI Główny obszar zainteresowania Platforma wyszukiwania AI oparta na badaniach naukowych Wyszukiwanie tradycyjne wzbogacone o AI Styl cytowania Numerowane cytaty w tekście Numerowane cytaty w tekście; linki do źródeł wyświetlane osobno Tryby AI Wiele modeli LLM (GPT, Claude, Gemini) Głównie Gemini 2. 5 Pro *źródła danych Indeksowanie stron internetowych w czasie rzeczywistym, źródła akademickie Indeksowana baza danych Google + strona internetowa na żywo Szybkość Umiarkowana (ze względu na indeksowanie w czasie rzeczywistym) Szybki (wykorzystuje dane wstępnie indeksowane) Faza rozwoju Dojrzały, aktywnie ewoluujący Wpływ komercyjny/SEO

Funkcja nr 1: Organizacja badań

Perplexity AI oferuje dedykowane huby współpracy o nazwie przestrzenie, w których zespoły mogą organizować badania, wątki (indywidualne rozmowy dotyczące wyszukiwania) i pliki związane z konkretnym projektem lub tematem.

Są to spersonalizowane huby wiedzy zaprojektowane w celu usprawnienia współpracy. W ramach każdej przestrzeni można ustawić niestandardowe instrukcje lub preferowane modele AI oraz zaprosić współpracowników jako widzów lub współpracowników.

Tryb Google AI Mode pozwala organizować informacje z wielu sesji za pomocą Canvas. Aktywna, przyklejona przestrzeń robocza Canvas jest przydatna do zapisywania notatek, szkiców i fragmentów podczas badań. Najlepiej sprawdza się w przypadku projektów jednosesyjnych lub krótkoterminowych, ale brakuje jej głębszej strukturyzacji projektów i integracji z przepływami pracy zespołu.

*canva jest dostępny tylko w przeglądarkach na komputery stacjonarne i w wybranych krajach

🏆 Zwycięzca: Perplexity lepiej radzi sobie z organizacją badań dzięki hubom współpracy i elastycznym uprawnieniom do udostępniania.

Funkcja nr 2: Cytaty i obsługa źródeł

Porównując Perplexity AI i tryb Google AI pod względem cytatów, widzimy, że obie oferują je, ale z pewnymi różnicami.

Perplexity oferuje cytaty na poziomie zdań. Każde twierdzenie lub akapit w odpowiedzi Perplexity jest opatrzony przypisami połączonymi z dokładną stroną źródłową, z której pochodzi.

W trybie Deep Research pobiera dane z dziesiątek źródeł i weryfikuje je, a następnie umieszcza wszystkie linki na końcu raportu.

Jeśli chcesz udowodnić, skąd pochodzą informacje, Perplexity sprawdzi się doskonale.

Tryb Google AI również pokazuje linki do źródeł, ale znajdują się one poniżej odpowiedzi. Nie oferuje on przypisywania na poziomie zdania.

Nadaje się do szybkiego przeglądu, ale nie jest idealny do cyklu pracy wymagającego bezpośrednich śladów dowodowych lub udokumentowanego pochodzenia.

🏆 Zwycięzca: Perplexity zajmuje pozycję dzięki przejrzystości źródeł i jasności cytatów.

Funkcja nr 3: Integracje i ekosystem

Perplexity oferuje integrację poprzez swoje API i rozszerzenia przeglądarki, ale działa głównie jako samodzielna platforma badawcza.

Wraz z wprowadzeniem Comet, Perplexity umożliwia teraz użytkownikom wykonywanie zadań bezpośrednio na stronach internetowych, na których się znajdują, takich jak podsumowywanie dyskusji na Reddicie, wyodrębnianie danych z artykułów, a nawet tworzenie list zakupów bez opuszczania strony.

Tryb Google AI integruje się jednak z ekosystemem Google, w tym z Gmailem, Dyskiem Google, Google Pay i YouTube. Ta głęboka integracja tworzy spójne środowisko, w którym przepływ wyników badań jest bezpośrednio przekazywany do istniejącego obszaru roboczego Google Workspace.

Oznacza to, że nie będziesz musiał przełączać się między wieloma platformami ani tracić kontekstu podczas złożonych sesji badawczych.

🏆Zwycięzca: Tryb Google AI zajmuje pierwsze miejsce dzięki integracji z ekosystemem, podczas gdy Comet firmy Perplexity pozostaje zbyt eksperymentalny, aby konkurować na tym poziomie.

Funkcja nr 4: Metodologia wyszukiwania

Perplexity AI interpretuje niuanse zapytania przy użyciu dużych modeli językowych (LLM), a następnie przeprowadza wyszukiwanie w czasie rzeczywistym w różnych źródłach internetowych.

Podczas wyszukiwania przeszukuje internet, pobierając aktualne wyniki zamiast polegać wyłącznie na wstępnie indeksowanej bazie danych. Perplexity eliminuje spam SEO i zakłócenia reklamowe, zapewniając czystsze, obiektywne odpowiedzi.

Tryb Google AI działa w oparciu o ogromną indeksowaną bazę danych wyszukiwania Google oraz Knowledge Graph. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do podsumowywania wyników i połączania ich z Mapami, Obrazami, Zakupami i innymi usługami Google. Chociaż jest szybki i niezwykle wszechstronny, w jego odpowiedziach nadal widać ogromny wpływ komercyjny.

🏆 Zwycięzca: Dla użytkowników, dla których wartość mają obiektywne wyniki wyszukiwania, lepszym wyborem jest Perplexity.

Perplexity kontra tryb Google AI na Reddicie

Aby zakończyć debatę, przenieśliśmy ją na Reddit. Chociaż nie ma konkretnych wątków, oto kilka opinii użytkowników na temat obu narzędzi.

Większość użytkowników zgadza się, że Perplexity oferuje spójne, trafne (wiarygodne) odpowiedzi dotyczące wiadomości, wydarzeń i ogólnych wyszukiwań w Internecie. Jednak w przypadku dogłębnych badań entuzjazm jest mniejszy:

Jestem użytkownikiem Perplexity Pro. Nie jestem zadowolony z jakości wyników wyszukiwania głębokiego — zawsze muszę je dokładnie sprawdzać, aby je zweryfikować.

Jestem użytkownikiem Perplexity Pro. Nie jestem zadowolony z jakości wyników wyszukiwania głębokiego — zawsze muszę je dokładnie sprawdzać, aby je zweryfikować.

Przeanalizowaliśmy również opinie użytkowników Perplexity Pro, aby dowiedzieć się, co o nim sądzą płacący klienci. Według jednego z użytkowników:

Perplexity jest opłacalne, ponieważ za 20 dolarów miesięcznie otrzymujesz dostęp do wielu modeli. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro i Grok – praktycznie wszystkie modele, za które warto zapłacić, kosztują indywidualnie około 20 dolarów miesięcznie. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że można zmienić model bazowy z modelu Perplexities Sonar.

Perplexity jest tego warte, ponieważ za 20 dolarów miesięcznie otrzymujesz dostęp do mnóstwa modeli. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro i Grok – praktycznie wszystkie modele, za które warto zapłacić, kosztują indywidualnie około 20 dolarów miesięcznie. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że można zmienić model bazowy z modelu Perplexities Sonar.

Użytkownicy zaczęli zastępować Google Perplexity w przypadku poważnych badań i złożonych zapytań, a z Google korzystają tylko w celu zebrania lokalnych danych i informacji kontaktowych.

Tryb Google AI jest jednak wciąż nowy i ma niewiele recenzji. Jeden z użytkowników nie był pewien, czym różni się on od Gemini i dlaczego ktoś miałby przechodzić do trybu AI, skoro ChatGPT lub Perplexity robią to samo.

Źródła wielu zapytań były naprawdę kiepskie. Są to blogi pełne reklam i zakładam, że ktoś, kto naprawdę się tym interesuje lub głębiej bada dany temat, trafi do społeczności Reddit.

Źródła wielu zapytań były naprawdę kiepskie. Są to blogi pełne reklam i zakładam, że ktoś, kto naprawdę się tym interesuje lub głębiej bada dany temat, trafi do społeczności Reddit.

Spotkanie ClickUp — najlepszą alternatywę dla Perplexity vs. Google AI Mode

Zarówno Perplexity, jak i tryb Google AI udzielają odpowiedzi na zapytania użytkownika dzięki swoim wszechstronnym możliwościom wyszukiwania. Jednak oba te narzędzia działają w izolacji od szerszego ekosystemu pracy użytkownika.

Nie mogą współpracować z Twoim zespołem nad wynikami badań, integrować badań z bieżącymi projektami ani utrzymywać kontekstu organizacyjnego w złożonych cyklach pracy.

ClickUp, aplikacja do codziennej pracy, zmienia tę równowagę. Łączy wszystko, od badań i współpracy nad dokumentami po ustalanie celów i automatyzację, w jedną, dostosowywalną platformę.

Oto, w jaki sposób ClickUp wypełnia lukę między wyszukiwaniem informacji a ich wykorzystaniem:

Przewaga ClickUp nr 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain to zintegrowana natywna sztuczna inteligencja ClickUp, zdolna do zrozumienia konkretnych wzorców cyklu pracy. Dodaje kontekstową inteligencję pracy, której nie są w stanie zapewnić samodzielne narzędzia wyszukiwania.

Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem wykonywanego zadania

Jedną z największych zalet Brain jest dostęp do wielu modeli. W ramach jednego interfejsu można korzystać z najbardziej wydajnych modeli językowych, w tym ChatGPT, Claude i Gemini (tej samej AI, która zasila tryb Google AI).

Nie musisz już przełączać się między różnymi narzędziami AI w zależności od złożoności zapytania lub rodzaju potrzebnych informacji.

Jednak autonomiczne możliwości ClickUp Brain wykraczają daleko poza zwykłe odpowiadanie na pytania. Płynnie przechodzi od badań do realizacji, osadzając wnioski generowane przez AI bezpośrednio w Twoich projektach.

Zadaj Brain pytania związane z Twoimi projektami, a otrzymasz odpowiedzi dostosowane do kontekstu

Oto, w jaki sposób ClickUp Brain zapewnia wartość dodaną wykraczającą poza wyszukiwanie:

kontekstowe zarządzanie dokumentami*: Tworzy szczegółowe raporty i prezentacje na podstawie danych z obszaru roboczego i wyników badań, a następnie zapisuje je w ClickUp Dokumencie

Kreator zadań : przekształca wyniki badań w szczegółowe, przypisywane : przekształca wyniki badań w szczegółowe, przypisywane zadania ClickUp zależnościami , dzięki czemu każdy aspekt między badaniami a realizacją pozostaje identyfikowalny

Inteligentne tworzenie projektów : przekształca sesje burzy mózgów w uporządkowane plany projektów z osiami czasu i automatycznie przypisanymi zasobami

Inteligentna koordynacja pracy zespołu : przydziela nowe zadania związane z badaniami odpowiednim osobom w oparciu o ich wiedzę specjalistyczną i aktualne obciążenie pracą, zapewniając równowagę i wydajność pracy

Data powstania niestandardowych agentów: umożliwia projektowanie wyspecjalizowanych asystentów AI do powtarzalnych cykli pracy, takich jak analiza konkurencji lub tworzenie zawartości, bez konieczności pisania kodu

Weźmy pod uwagę twórcę zawartości badającego trendy w zrównoważonej modzie. Podczas gdy Perplexity może zapewnić doskonałe cytaty źródłowe, a tryb Google AI oferuje kompleksowe dane rynkowe, ClickUp Brain idzie o krok dalej, tworząc kalendarze treści, przydzielając zadania badawcze członkom zespołu i generując briefy redakcyjne (bez opuszczania platformy).

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak asystent AI ClickUp zwiększa Twoją wydajność dziesięciokrotnie, obejrzyj ten wideo.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX rozszerza kontekstową inteligencję Brain o funkcję zamiany głosu na tekst. Zamiast wpisywać podpowiedzi, wystarczy mówić, a Brain natychmiast transkrybuje i rozumie. Zapisuj ulotne myśli podczas spotkań, rozmów badawczych lub w podróży. Jednocześnie Brain MAX łączy Twoje zapytania z wyszukiwaniem kontekstowym w czasie rzeczywistym we wszystkich zadaniach ClickUp, dokumentach, tablicach i wątkach czatu. Oznacza to, że zwracane odpowiedzi nie są ogólne — opierają się na rzeczywistych danych dotyczących Twojej pracy. Dzięki połączeniu naturalnego wprowadzania danych i powiązanego kontekstu Brain MAX sprawia wrażenie raczej aktywnego członka zespołu niż pasywnego paska wyszukiwania — wypełniając lukę między pozyskiwaniem wiedzy a jej wykorzystaniem w ClickUp.

Przewaga ClickUp nr 2: wyszukiwanie ClickUp Enterprise Search

Uzyskaj kontekstową odpowiedź na swoje zapytania dzięki ClickUp Enterprise Search

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search łączy w sobie funkcje wyszukiwania połączonego, głębokiego i intranetowego, zapewniając użytkownikom jedną, potężną wyszukiwarkę.

Może pobierać wyniki z internetu, obszaru roboczego ClickUp (zadania, dokumenty, komentarze, czaty, spotkania) oraz połączonych aplikacji innych firm (Google Drive, Notion, Slack, Gmail itp.).

Dzięki temu uzyskasz wysoce kontekstowe i praktyczne wyniki, których ani Perplexity, ani tryb Google AI nie są w stanie zapewnić w środowisku pracy.

Oto, w jaki sposób to narzędzie do wyszukiwania dla przedsiębiorstw zapewnia wartość dodaną w wielu wymiarach:

Zasięg międzyplatformowy : wyszukuje zawartość w całym obszarze roboczym i narzędziach zewnętrznych bez konieczności powtarzania tego samego wyszukiwania w różnych miejscach

Wyszukiwanie kontekstowe : Wyświetla wyniki powiązane z projektem, nad którym pracujesz, dzięki czemu możesz bezpośrednio połączyć badania z działaniem

Głębokie wyszukiwanie : Odnajduje starsze zadania, zarchiwizowane pliki, lub przeszłe rozmowy, które są pomijane przez normalne narzędzia wyszukiwania

Wyniki uwzględniające uprawnienia : zapewniają bezpieczeństwo poufnych informacji, ujawniając tylko te informacje, do których masz dostęp

Przydatne informacje: przekształca wyniki wyszukiwania w natychmiastowe działania w ramach cyklu pracy, zamiast biernego konsumowania informacji

Agenci odpowiedzi ClickUp działają w tym ujednoliconym środowisku wyszukiwania, łącząc zewnętrzne badania z wewnętrzną bazą wiedzy i automatycznie tworzą połączenia między odkryciami a bieżącymi strumieniami pracy.

Oto przykład działania ClickUp Enterprise Search: Rozważ zbadanie działań konkurencji w celu aktualizacji produktu. Jedno wyszukiwanie w ClickUp ujawni: Zarchiwizowane zadania zespołu dotyczące analizy konkurencji

Oryginalny dokument strategiczny w Google Drive

Odpowiedni wątek dyskusji na Slacku

Nowe artykuły branżowe z internetu Na tej podstawie możesz załączyć te informacje do aktualnego planu wprowadzenia produktu na rynek, przydzielić odpowiednim członkom zespołu zadania do wykonania i natychmiast włączyć wyniki badań do osi czasu realizacji.

🎺 Zalety ClickUp: Agenci AI ClickUp usprawniają wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, przekształcając spostrzeżenia w zautomatyzowane działania. Gotowe agenty Autopilot obsługują typowe cykle pracy, takie jak tworzenie briefów, aktualizowanie statusów zadań lub podsumowywanie wyników badań

to asystenci AI specyficzni dla danej domeny, których można zaprojektować za pomocą naszego narzędzia bezkodowego. Rozumieją oni dane, słownictwo i procesy użytkownika. Można ustawić ich zakres działania (np. tylko zadania związane z marketingiem w wyszukiwarkach), zdefiniować ton wypowiedzi i poinstruować ich, aby były wyzwalaczem działań, takich jak tworzenie zadań lub aktualizowanie dokumentów Agenci niestandardowito asystenci AI specyficzni dla danej domeny, których można zaprojektować za pomocą naszego narzędzia bezkodowego. Rozumieją oni dane, słownictwo i procesy użytkownika. Można ustawić ich zakres działania (np. tylko zadania związane z marketingiem w wyszukiwarkach), zdefiniować ton wypowiedzi i poinstruować ich, aby były wyzwalaczem działań, takich jak tworzenie zadań lub aktualizowanie dokumentów Ponieważ agenci ci działają w połączonym środowisku wyszukiwania ClickUp, mogą reagować na znalezione informacje — łącząc wyniki z zadaniami, generując działania następcze lub automatycznie przypisując zadania.

📮 ClickUp Insight: 30% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do badań i gromadzenia informacji. Ale czy istnieje sztuczna inteligencja, która pomaga znaleźć ten jeden zagubiony plik w pracy lub ten ważny wątek na Slacku, którego zapomniałeś zapisać? Tak! Funkcja Connected Search oparta na AI ClickUp umożliwia natychmiastowe przeszukiwanie całej zawartości obszaru roboczego, w tym zintegrowanych aplikacji innych firm, wyświetlając informacje, zasoby i odpowiedzi. Zaawansowana wyszukiwarka ClickUp pozwala zaoszczędzić nawet 5 godzin tygodniowo!

ClickUp One Up #3: Zarządzanie wiedzą ClickUp

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszelkie pytania związane z pracą dzięki ClickUp Knowledge Management

Funkcja zarządzania wiedzą ClickUp tworzy scentralizowane huby wiedzy z możliwością wyszukiwania, w których współistnieją wyniki badań i dokumentacja projektów. Wszystko, czego potrzebuje Twój zespół do podejmowania świadomych decyzji, jest uporządkowane w jednym miejscu i połączone z pracą, która zapewnia wsparcie.

Oto, w jaki sposób pomaga ClickUp Knowledge Management:

*automatyczne generowanie wiedzy: Wykorzystuje ClickUp Brain i asystentów AI do tworzenia wiki i przewodników procesowych bezpośrednio na podstawie danych projektowych i wyników badań

Połączenie dokumentacji z pracą: Łączy raporty badawcze i dokumenty strategiczne bezpośrednio z zadaniami, które świadczą wsparcie

Automatyzacja przekazywania informacji: umożliwia ustawienie umożliwia ustawienie automatyzacji ClickUp dla odpowiednich działań w przypadku wystąpienia określonych wyzwalaczy, np. aktualizacja SOP w przypadku zmiany procesu lub wysłanie nowo zakończonego podsumowania badań do interesariuszy

*wsparcie asystentów AI w cyklu pracy: umożliwia tworzenie niestandardowych agentów AI specjalizujących się w zadaniach takich jak sporządzanie raportów, kompilowanie badań rynkowych lub generowanie standardowych procedur operacyjnych bez konieczności kodowania

Zachowuje dokładność wersji: Oferuje kontrolę wersji i bezpieczny dostęp do plików

Oto krótkie omówienie integracji Brain z ClickUp Knowledge Management

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli dopiero zaczynasz, zebranie całej wiedzy Twojej firmy może być przytłaczające i czasochłonne. Korzystanie z szablonu bazy wiedzy może pomóc Ci w systematycznym uporządkowaniu wyników badań, bez zagubienia się w szczegółach

Połącz swoje badania z rzeczywistą pracą dzięki ClickUp

Perplexity i tryb Google AI na nowo definiują tradycyjne doświadczenia związane z wyszukiwaniem dzięki zrozumieniu kontekstu i naturalnym możliwościom kontynuowania wyszukiwania. Oba narzędzia doskonale radzą sobie z wyszukiwaniem informacji w całej sieci, zapewniając odpowiednie cytaty i możliwości wnioskowania. Jednak znalezienie świetnych informacji to tylko połowa sukcesu.

Musisz również przekształcić te spostrzeżenia w rzeczywistą pracę. ClickUp rozwiązuje ten problem, umożliwiając Ci prowadzenie badań przy użyciu dowolnego modelu LLM, współpracę z zespołem nad wynikami badań oraz realizację projektów w ramach tej samej przestrzeni roboczej.

Jego ujednolicona platforma eliminuje rozproszenie pracy i usuwa bariery między odkrywaniem a dostarczaniem, które sprawiają, że większość badań utknie w dokumentach.

Zarejestruj się teraz za darmo i zamień swoje projekty badawcze w realne wyniki.