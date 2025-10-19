Free szablony wytycznych dotyczących marki Figma zapewniające spójność marki

Jeśli kiedykolwiek pracowałeś nad kreatywnym projektem, prawdopodobieństwo odczuwania cichego napięcia związanego z wytycznymi dotyczącymi marki jest duże. Być może miałeś pomysł, który bardzo Ci się podobał, ale kolory nie pasowały. Albo czcionka nie do końca pasowała. To znane uczucie.

Wytyczne dotyczące marki nie mają jednak na celu Cię ograniczać. Mają one zapewnić, że wszystko, co publikujesz, nadal będzie odzwierciedlało Twoją osobowość.

Szablon wytycznych dotyczących marki Figma to pomocny sposób na nawiązanie połączenia z klientami. Zapewnia strukturę, nie ograniczając jednocześnie swobody działania. Pozwala zachować spójność, jednocześnie umożliwiając odkrywanie różnych pomysłów i kierunków rozwoju.

W tym artykule przedstawimy kilka najlepszych szablonów wytycznych dotyczących marki w Figma i udostępnimy kilka zasobów, dzięki którym tworzenie własnych szablonów będzie nieco przyjemniejsze.

Co sprawia, że szablon wytycznych dotyczących marki Figma jest dobry?

W latach 2023 i 2024 firma Nvidia stała się jedną z najszybciej rozwijających się marek na świecie i osiągnęła wartość rynkową rzędu biliona dolarów. Jednak bycie jedną z najszybciej rozwijających się marek na świecie to nie tylko odzwierciedlenie sprzedaży lub liczb w arkuszu kalkulacyjnym. Chodzi również o to, jak głębokie jest połączenie, jakie ludzie nawiązują z wartościami reprezentowanymi przez markę.

Jeśli projektujesz z myślą o tego rodzaju połączeniach, oto cechy, których należy szukać w dobrym szablonie wytycznych dotyczących marki Figma:

✅ Określ cel, wartości, misję i historię marki, aby ukierunkować wszystkie projekty i komunikaty

✅ Dodaj zasady dotyczące logo, w tym przestrzeń, rozmiary oraz zalecenia i zakazy, aby uniknąć zniekształceń lub niewłaściwego użycia

✅ Ustal jasną paletę kolorów z wartościami HEX, RGB i CMYK, aby zapewnić spójność wizualną na wszystkich platformach

✅ Wybierz czcionki dla nagłówków, podtytułów i tekstu oraz wyjaśnij, jak i kiedy należy używać każdej z nich

✅ Dodaj zasady dotyczące tonu i stylu wypowiedzi, aby zapewnić spójność komunikatów, niezależnie od tego, kto je pisze lub projektuje

Szablony wytycznych dotyczących marki w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony wytycznych dotyczących marki Figma i ClickUp:

Free szablony wytycznych dotyczących marki Figma

Nie każdy ma czas, aby stworzyć przewodnik po marce od podstaw. Na szczęście istnieją pięknie wykonane bezpłatne szablony Figma, które stanowią solidny punkt wyjścia, nie ograniczając jednocześnie Twojej kreatywności.

1. Szablon wytycznych dotyczących marki autorstwa Design18th

Szablon wytycznych dotyczących marki Figma stanowi dopracowany punkt wyjścia do wspólnego tworzenia strategii marki. Możesz go dostosować do głosu, wartości i tożsamości wizualnej swojej marki. Figma idealnie nadaje się do pracy grupowej, umożliwiając członkom zespołu komentowanie, rysowanie i projektowanie w czasie rzeczywistym, płynnie łącząc pomysły z obszaru roboczego z projektem szablonu.

🌻 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Obejmuje wszystkie kluczowe sekcje, w tym styl komunikacji, logo, kolory, typografię i zastosowanie marki

Wykorzystuje spokojny, minimalistyczny układ, który jest łatwy do odczytania i pracy

Zawiera przykłady rozmiarów logo, przestrzeni i zastosowań, które eliminują domysły

Zaprojektowane z myślą o łatwych aktualizacjach, dzięki czemu możesz je dostosować do swoich potrzeb bez większego wysiłku

✨ Idealne dla: małych zespołów lub freelancerów poszukujących przejrzystej, łatwej w użyciu struktury, która obejmuje wszystkie niezbędne elementy.

👀 Ciekawostka: Tiffany & Co. używa specjalnego odcienia niebieskiego, który jest tak charakterystyczny, że ma swój własny kod Pantone. Firma zarejestrowała nawet ten kolor jako znak towarowy, aby nikt inny nie mógł go używać w opakowaniach biżuterii.

2. Brand Base: szablon wytycznych dotyczących marki autorstwa Figma

Ten szablon Brand Base ułatwia pokazanie, w jaki sposób wybory dotyczące marki tworzą połączenie z rzeczywistymi decyzjami projektowymi. Zamiast przełączać się między oddzielnymi plikami zawierającymi logo, czcionki i kolory, wszystko znajduje się w jednym miejscu, które można łatwo aktualizować.

Ponieważ szablon jest wbudowany bezpośrednio w Figma, zespoły mogą testować pomysły i dostosowywać zasoby marki bez naruszania spójności, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin podczas wdrażania nowych kampanii.

🌻 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stworzone przez zespół Figma z myślą o rzeczywistym zastosowaniu

Obejmuje podstawowe elementy marki, takie jak historia, kolory i typografia

Zaprojektowane tak, aby wyglądały nowocześnie, ale nie były przesadzone stylistycznie

Łatwe udostępnianie i współpraca z członkami zespołu lub klientami

✨ Idealne dla: kierowników ds. projektowania i zespołów marketingowych, którzy potrzebują aktualnego przewodnika po marce, który można płynnie dostosować do potrzeb druku, internetu i mediów społecznościowych.

3. Prosty szablon wytycznych dotyczących marki autorstwa Figma

Amerykański biznesmen Scott Cook powiedział kiedyś

Marka nie jest już tym, co mówimy konsumentom, że jest — jest tym, co konsumenci mówią sobie nawzajem, że jest.

Marka nie jest już tym, co mówimy konsumentom, że jest — jest tym, co konsumenci mówią sobie nawzajem, że jest.

Ta idea ma sens, zwłaszcza gdy próbujesz zbudować markę, której ludzie naprawdę ufają. A zaufanie zaczyna się od spójności.

Ten szablon eliminuje zbędne elementy, dzięki czemu możesz skupić się na jasnym przedstawieniu podstawowych elementów. Umożliwia on proste dokumentowanie marki bez nadmiernego komplikowania procesu, co jest szczególnie pomocne, jeśli pracujesz samodzielnie i potrzebujesz czegoś, co można szybko aktualizować.

🌻 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Opracowany na podstawie prawdziwego przewodnika po marce, dzięki czemu jest praktyczny i łatwy w użyciu

Skupia się tylko na najważniejszych elementach, takich jak kolory, logo i typografia

Zaprojektowane z myślą o szybkiej edycji, dzięki czemu możesz wstawić własną zawartość

✨ Idealne dla: freelancerów i marek osobistych, które potrzebują prostych wytycznych, które można szybko edytować i wykorzystać w portfolio, na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych.

4. Szablon przewodnika po marce autorstwa Figma

Czasami sedno Twojej marki już istnieje. Potrzebuje tylko miejsca, w którym będzie mogła żyć, oddychać i zachować spójność w czasie.

Ten szablon wytycznych dotyczących marki od Figma pomoże Ci zebrać wszystkie posiadane materiały i delikatnie zapytać, czy nadal odpowiadają one marce, którą zamierzałeś zbudować. Przekształcenie rozproszonych zasobów w jedno źródło informacji ułatwi wyjaśnienie Twojej marki nowym pracownikom, współpracownikom lub partnerom zewnętrznym.

Daje to również ramy do wykrywania luk w tożsamości marki i stopniowego ich udoskonalania, zamiast zaczynać od zera.

🌻 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Pozwala na dodanie istniejących logo, czcionek i kolorów bez większego wysiłku

Zachęcaj do wprowadzania drobnych poprawek, aby marka rozwijała się wraz z Twoim zespołem

Zapewnia spójność, dzięki czemu wszyscy mogą podejmować szybsze i pewniejsze decyzje

Działa dobrze jako wspólny punkt odniesienia dla projektantów i marketingowców

✨ Idealne dla: Rozwijających się marek, które mają już gotowe zasoby i potrzebują tylko strony głównej, w której będą mogły je uporządkować.

5. Szablon wytycznych dotyczących marki Free od Figma

via Fi g ma

Nie każda marka zaczyna od dużego zespołu lub wyszukanego systemu projektowania. Czasami potrzebujesz tylko jasnego punktu wyjścia. Ten bezpłatny szablon wytycznych dotyczących marki zapewnia Ci taką przestrzeń, oferując wystarczającą strukturę, abyś mógł czuć się pewnie, oraz wystarczającą elastyczność, abyś mógł dostosować go do swoich potrzeb.

Działa on jako prosta struktura, która rozwija się wraz z Tobą, dzięki czemu możesz zacząć od niewielkich zmian i dodawać szczegóły w miarę rozwoju marki. Dla nowych projektantów lub początkujących założycieli ten szablon projektu graficznego eliminuje presję związaną z natychmiastowym stworzeniem idealnego przewodnika, jednocześnie zapewniając spójność Twojej pracy.

🌻 Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Obejmuje wszystkie podstawowe elementy, w tym wytyczne dotyczące użycia logo, typografii i kolorów

W zestawie znajdują się proste instrukcje, dzięki czemu nic nie jest skomplikowane ani techniczne

Czuj się jak w domu, niezależnie od tego, czy tworzysz osobisty projekt, czy rozwijającą się markę

Stworzone dla prawdziwych ludzi, którzy chcą jasności, a nie złożoności

✨ Idealne dla: start-upów i początkujących założycieli, którzy potrzebują bezpłatnego, przyjaznego dla początkujących przewodnika po marce, który mogą rozbudowywać w miarę kształtowania się tożsamości marki.

Limitacje szablonów Figma

Jeśli ktoś z Figma to słucha: przypomnienie, że podążacie całkowicie złą drogą i jeśli będziecie tak dalej postępować, wkrótce zostaniecie zastąpieni.

Jeśli ktoś z Figma to słucha: przypomnienie, że podążacie całkowicie złą drogą i jeśli będziecie tak dalej postępować, wkrótce zostaniecie zastąpieni.

Tak właśnie jeden z sfrustrowanych użytkowników zwrócił się do zespołu Figma na Reddicie.

Można śmiało powiedzieć, że pomimo pomocy niezliczonej liczbie projektantów w nadaniu struktury ich twórczości, Figma ma kilka poważnych wyzwań, o których warto pamiętać, zanim zagłębisz się w nią zbyt mocno.

Oto krótkie podsumowanie:

Niektóre szablony są zbyt sztywne, co utrudnia wykraczanie poza pierwotną strukturę

Udostępnianie pracy klientom lub współpracownikom często wiąże się z limitami dotyczącymi płatnych licencji

Edycja offline nie jest niezawodna, co może utrudniać pracę zespołom zdalnym lub regionalnym

Wsparcie techniczne wydaje się czasami odległe, zwłaszcza gdy potrzebujesz pomocy w sytuacji stresowej

Szablony mogą nie być zaprojektowane z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, więc zespoły muszą wykonać dodatkową pracę, aby je dostosować

Alternatywne szablony wytycznych dotyczących marki Figma

Jak to się mówi, „gdzie jest wola, tam jest sposób”. Czasami tym sposobem okazuje się ClickUp, oprogramowanie do zarządzania marką, z którego chętnie korzystają marketerzy.

Jeśli omawiane szablony sprawiają, że Twoje zespoły projektowe czują się ograniczone, oto kilka alternatyw dla Figma.

Poniżej znajduje się 10 najlepszych szablonów wytycznych dotyczących marki ClickUp, które pomogą wypełnić luki i zapewnią Twojej marce przestrzeń do rozwoju w sposób przejrzysty i spójny.

1. Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z wizualnej tablicy, aby rozmieścić elementy marki w sposób łatwy do zauważenia dzięki szablonowi wytycznych dotyczących marki ClickUp

Większość ludzi nie wybiera marki tylko dlatego, że wygląda imponująco. Wybierają ją, ponieważ wydaje się im znajoma, przejrzysta i godna zaufania. W rzeczywistości trzy czwarte respondentów twierdzi, że woli kupować produkty marki, z którą czuje się związana. Tego rodzaju połączenie zaczyna się od spójności.

Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp zapewnia elastyczną przestrzeń, w której można zebrać wszystkie elementy marki w jednym miejscu.

Ponieważ jest on wbudowany w tablicę do współpracy, możesz tworzyć mapy wizualne, wartości i komunikaty w jednym miejscu i zapewnić do nich dostęp całemu zespołowi.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zobacz pełny obraz dzięki wizualnemu układowi tablicy, który on

Korzystaj z możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każdy może wnieść swój wkład i zachować spójność

Dostosuj przewodnik do osobowości swojej marki dzięki sekcjom, które można dostosować do własnych potrzeb

Przechowuj i aktualizuj wszystko, od logo po wytyczne dotyczące pisania, w przestrzeni udostępnianej

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą mieć spokojną, wizualną stronę główną dla swojej marki, łatwą do aktualizowania i udostępniania.

Oto jak możesz wizualnie przedstawić mapę całego swojego planu za pomocą ClickUp Whiteboards w skróconej instrukcji:

2. Szablon dokumentu przewodnika stylistycznego marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z prostej przestrzeni do tworzenia i przechowywania wyglądu i stylu Twojej marki, korzystając z szablonu dokumentu ClickUp Brand Style Guide Doc Template

Wybór kolorów i czcionek marki to jedno. Inną kwestią jest zapewnienie, aby były one wszędzie takie same. Przewodnik stylistyczny pomaga zachować spójność, dzięki czemu niezależnie od tego, kto projektuje lub pisze, marka nadal będzie kojarzyła się z Tobą.

Szablon dokumentu ClickUp Brand Style Guide to gotowy do użycia dokument ClickUp Doc, zaprojektowany, aby pomóc zespołom scentralizować i utrzymać tożsamość marki. Zawiera dedykowane sekcje dotyczące logo, typografii, kolorów marki, tonu komunikacji i przykładów użycia. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowych pracowników, informujesz freelancerów, czy koordynujesz działania interesariuszy, szablon ten stanowi jasne i praktyczne źródło informacji o zasobach marki i komunikacji.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Przechowuj kolory, logo i wybrane czcionki w jednym, łatwym do znalezienia dokumencie

Ułatw wszystkim stosowanie tej samej koncepcji wizualnej

Pomóż nowym członkom zespołu szybko się wdrożyć, bez zbędnych wątpliwości

Zapewnij wsparcie dla przyjaznego doświadczenia na stronach internetowych, e-mail i materiałach drukowanych

✨ Idealne dla: zespołów ds. marketingu marki, marketingu produktów, projektowania i komunikacji, które potrzebują wspólnej przestrzeni do uzgadniania logo, komunikatów i identyfikacji wizualnej w czasie rzeczywistym.

3. Szablon przewodnika stylistycznego marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pomóż swojej marce wyglądać spójnie i budzić większe zaufanie, korzystając z szablonu przewodnika stylistycznego marki ClickUp

Niektóre firmy wydają ponad dziesięć tysięcy dolarów rocznie na prace projektowe. Ta liczba mówi wiele. Pokazuje również, ile wysiłku wymaga uzyskanie odpowiedniego wyglądu i stylu marki.

Szablon przewodnika stylistycznego marki ClickUp zapewnia proste miejsce, w którym można zebrać wszystkie te wysiłki i zachować spójność. W ClickUp można scentralizować zasady dotyczące marki, dzięki czemu autorzy, projektanci i marketerzy zawsze pracują w oparciu o ten sam podręcznik.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Ułóż kolory, czcionki i obrazy w jednym, łatwym do zrozumienia przewodniku

Pomóż wszystkim członkom zespołu zachować spójność, niezależnie od tego, czy zajmują się pisaniem tekstów, czy projektowaniem reklam

Spraw, aby Twoja marka była jasna i godna zaufania na każdym kanale

Zadbaj o porządek, aby elementy wizualne rozwijały się wraz z Twoją marką, a nie wbrew niej

✨ Idealne dla: menedżerów marki, dyrektorów kreatywnych i zespołów marketingowych, którzy potrzebują niezawodnego przewodnika stylistycznego, aby ujednolicić projektowanie, treści i realizację kampanii we wszystkich kanałach.

👀 Ciekawostka: Logo Chupa Chups w kształcie stokrotki zostało zaprojektowane przez Salvadora Dalí w niecałą godzinę. Artysta nalegał, aby umieścić je na górze lizaka, a nie z boku, tak aby było zawsze dobrze widoczne. Jest to doskonały przykład tego, jak dobre rozmieszczenie może być równie ważne jak dobry projekt.

4. Szablon zarządzania marką ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz spokojną, przejrzystą przestrzeń, w której wszystko będzie widoczne dzięki szablonowi zarządzania marką ClickUp

Prezentacja produktu – zakończone z powodzeniem. Wtedy ktoś wysyła Ci wiadomość z prośbą o najnowszy brief kampanii. W międzyczasie inny członek zespołu właśnie udostępnił wersję logo, której nie używasz już od dwóch miesięcy.

Zarządzanie marką oznacza kontrolowanie wielu rzeczy, często jednocześnie. Szablon zarządzania marką ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu planowanie kampanii, aktualizacje zasobów i komunikacja zespołu pozostają ze sobą w połączeniu. Zamiast wyjaśniać, który projekt jest aktualny, możesz śledzić kampanie, dostosowywać komunikaty i sprawiać, że wszyscy dążą do tej samej historii marki.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zaplanuj zarządzanie kampanią marketingową bez bałaganu

Zadbaj o to, aby Twój zespół był w połączeniu i pracował nad tym samym przekazem

Zobacz, co działa dobrze, a co wymaga poprawek

Zachowaj równowagę w miarę rozwoju i zmian Twojej marki

✨ Idealne dla: menedżerów marki, zespołów ds. marketingu i kierowników kreatywnych, którzy potrzebują jednego miejsca do koordynowania kampanii, kontrolowania zasobów i utrzymywania spójności marki we wszystkich działach.

5. Szablon tożsamości marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nadaj swojej marce wyraźny kształt, korzystając z szablonu tożsamości marki ClickUp

„Co jest potrzebne do stworzenia tożsamości marki? Poza podstawowymi elementami. ” Tak brzmiało pytanie zadane na Reddicie. Jeden z użytkowników udzielił prostej, ale trafnej odpowiedzi: „Zanim stworzysz logo, określ ton komunikacji, misję, wizję i grupę docelową. Następnie dostosuj do tego projekt. ”

Właśnie w tym pomaga szablon tożsamości marki ClickUp. Szablon ten daje Ci przestrzeń do przemyślenia głębszych kwestii, zanim zaczniesz wybierać kolory i czcionki.

Najlepsze jest to, że wykracza on poza kwestie wizualne, pomagając zdefiniować wartości, głos i długoterminowe cele, dzięki czemu Twoja marka będzie postrzegana jako autentyczna, a nie tylko dekoracyjna.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Stwórz język wizualny, który odzwierciedla to, kim jesteś

Twórz komunikaty, które brzmią jak Ty i przemawiają do Twoich odbiorców

Ustal wskaźniki KPI i cele marketingowe , aby Twój zespół wiedział, w jakim kierunku zmierza marka

Zadbaj o połączenie wszystkich elementów, rozwijając swoją działalność na różnych platformach

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych i liderów komunikacji, którzy chcą kształtować spójną tożsamość w kampaniach, kanałach i punktach kontaktu z klientami.

6. Szablon księgi marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Kształtuj swoją tożsamość i pozostań jej wierny przez cały czas dzięki szablonowi ClickUp Brand Book

Znasz to uczucie, kiedy wszystko w marce po prostu pasuje? Głos, kolory, sposób prezentacji w Internecie. To nie jest przypadek. Taka spójność wynika zazwyczaj z posiadania solidnych podstaw, do których można się odwołać. Książka marki pomaga zbudować takie fundamenty.

Szablon ClickUp Brand Book zamienia tę ideę w praktyczne miejsce pracy, w którym strategia, elementy wizualne i narracja współistnieją obok siebie. Zamiast traktować brand book jako statyczny plik PDF, ten szablon strategii marki staje się dynamicznym przewodnikiem, który można aktualizować, udostępniać i rozszerzać wraz z rozwojem marki.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Uporządkuj swoje pomysły i zasoby za pomocą prostych list zadań lub tablic.

Rozmieść logo, czcionki, kolory i obrazy w sposób, który ułatwi ich znalezienie i stosowanie.

Śledzenie swojego postępu podczas tworzenia kampanii lub odświeżania starych treści.

Zapewnij wszystkim członkom swojego zespołu zrozumienie oparte na udostępnianiu tego, czym naprawdę jest marka.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych, strategów zawartości i dyrektorów kreatywnych, którzy potrzebują centralnego, ewoluującego podręcznika marki, aby kierować komunikacją, kampaniami i decyzjami projektowymi.

7. Szablon rebrandingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przydzielaj zadania w jasny sposób, aby każdy wiedział, nad czym pracuje, korzystając z szablonu rebrandingu ClickUp.

Kiedy Dunkin' usunął słowo „Donuts” ze swojej nazwy, była to coś więcej niż tylko zmiana logo. Była to cicha zmiana w sposobie, w jaki firma chciała się prezentować. Dunkin' zachował te same kolory i klimat, jednocześnie skupiając się bardziej na tym, co klienci przypisywali najwyższą wartość. Tego rodzaju rebranding wymaga staranności, a nie tylko nowego kroju czcionki.

Zmiana wizerunku marki nie jest prosta. Starasz się iść naprzód, nie tracąc przy tym tego, co nadal wydaje się prawdziwe. Szablon zmiany wizerunku marki ClickUp pozwala Ci to zrobić bez pośpiechu.

Ten szablon brandingowy tworzy uporządkowany plan, w którym strategia, projekt i komunikacja są ze sobą zsynchronizowane. Dzięki harmonogramom, przypisaniu zadań i przestrzeni na opinie proces ten wydaje się być celowy, a nie chaotyczny.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Śledź każdy krok, aby zawsze wiedzieć, co zostało już zrobione, a co pozostało do zrobienia.

Przydziel jasne role, aby nikt nie musiał zgadywać, kto za co odpowiada.

Opracuj oś czasu, która będzie odpowiednia dla Twojego zespołu, a nie tylko termin.

Zadbaj o połączenie wszystkich elementów, stopniowo zmieniając wygląd i styl marki.

✨ Idealne dla: dyrektorów marketingu, menedżerów marki i zespołów kreatywnych prowadzących rebranding, którzy potrzebują jasnej struktury harmonogramów, role i wdrażania kampanii.

8. Szablon przewodnika stylistycznego logo ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pokaż, kiedy należy używać poszczególnych wersji logo, a kiedy nie, korzystając z szablonu przewodnika stylistycznego logo ClickUp.

Logo często pojawiają się w Internecie. Można je znaleźć na stronach internetowych, w prezentacjach, na kubkach do kawy, a czasem nawet w nieoczekiwanych miejscach. Przewodnik po stylu logo pomaga zadbać o to, aby logo nadal odzwierciedlało charakter marki, niezależnie od tego, gdzie się pojawi.

Szablon przewodnika stylistycznego logo ClickUp zapewnia jedno przejrzyste miejsce, w którym można starannie ustalić te granice. Jest to dobre miejsce, aby zacząć uczyć się, jak tworzyć przewodnik stylistyczny dla swojej marki. Na początek można zdefiniować zasady użytkowania, udokumentować różne wersje i udostępnić instrukcje, aby żaden partner, dostawca ani członek zespołu nie używał logo w niewłaściwy sposób.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Określ, kiedy i jak używać poszczególnych wersji logo.

Notatka o ważnych szczegółach, takich jak wartości kolorów, limit rozmiaru i przestrzeń.

Udostępnij przewodnik partnerom, aby wszyscy byli na bieżąco.

Zachowaj spójność bez konieczności każdorazowego sprawdzania.

✨ Idealne dla: grafików, menedżerów marek i agencji kreatywnych, którzy muszą dokumentować sposób użycia logo i zapewnić jego spójne stosowanie przez partnerów, dostawców i zespoły wewnętrzne.

👀 Ciekawostka: Słowo LEGO jest połączeniem duńskiego wyrażenia „leg godt”, oznaczającego „baw się dobrze”. Zabawne jest to, że założyciele dopiero później zorientowali się, że w języku łacińskim „lego” oznacza również „składam”. To radosny zbieg okoliczności, który idealnie wpisuje się w misję marki.

9. Szablon przewodnika stylistycznego projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz jedno miejsce, w którym będą przechowywane zasady wizualne, korzystając z szablonu przewodnika stylistycznego projektu ClickUp.

Aktualizujesz nagłówek strony internetowej. Ktoś inny zmienia czcionkę w poście w mediach społecznościowych. Następnie trzecia osoba udostępnia prezentację, w której użyto zupełnie innych kolorów. Zanim się zorientujesz, wszystko zaczyna wyglądać nieco nie tak.

Szablon przewodnika stylistycznego projektu ClickUp oferuje wspólny przewodnik do udostępniania, z którego każdy może skorzystać i upewnić się, że wszyscy pracują w oparciu o te same wytyczne.

Szablon zawiera wszystkie kluczowe elementy wizualne, takie jak czcionki, kolory i układy, w jednym miejscu, dzięki czemu każdy produkt wygląda jak część tej samej historii. Zamiast poprawiać niespójności po fakcie, Twój zespół może od samego początku projektować w sposób przejrzysty.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Uporządkuj wszystkie elementy wizualne swojej marki w jednym udostępnianym dokumencie.

Zadbaj o spójność czcionek, kolorów i układów, niezależnie od platformy.

Jasno komunikuj oczekiwania dotyczące projektu, aby ograniczyć liczbę poprawek.

Oferuj wsparcie swojemu zespołowi w tworzeniu spójnych i zgodnych z wizerunkiem marki projektów.

✨ Idealne dla: twórców zawartości, zespołów projektujących produkty i działów marketingu, którzy potrzebują prostego punktu odniesienia, aby zachować spójność wizualną w kampaniach, produktach i kanałach.

10. Szablon ClickUp do wprowadzenia marki na rynek

Pobierz darmowy szablon Od planowania osi czasu po śledzenie kluczowych kamieni milowych — dzięki szablonowi ClickUp Brand Launch Template wszyscy będą na bieżąco.

W serwis ie Reddit krąży post, w którym doradca start-upów udostępnia swoje doświadczenia z pomagania markom w rozwoju od wczesnych pomysłów do wielomilionowych zysków. Jaka jest jedna z jego najbardziej wnikliwych sugestii? Nie czekaj na perfekcję. Po prostu wprowadź swój produkt na rynek, porozmawiaj z klientami i buduj go od pierwszej wersji.

Szablon ClickUp dotyczący wprowadzenia marki na rynek pomaga przelać pomysły z głowy na papier i stworzyć plan, który można faktycznie zrealizować. Zapewnia przestrzeń na sporządzenie listy zadań do zrobienia, ustalenie, kto będzie pomagał, oraz delikatne poprowadzenie zespołu przez każdy etap wprowadzenia marki na rynek.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Ustal jasny, łatwy do zarządzania harmonogram wprowadzenia produktu na rynek.

Śledź to, co ważne, bez nadmiernego komplikowania

Zadbaj o synchronizację działań swojego zespołu bez konieczności ciągłego sprawdzania postępów.

Niech Twoja marka nabiera kształtu, krok po kroku.

✨ Idealne dla: założycieli i twórców marek, którzy chcą rozpocząć działalność z impetem, nie zagłębiając się w szczegóły.

11. Szablon brandingowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi ClickUp Branding wszystko będzie wyglądało tak, jakby pochodziło od tego samego zespołu.

Budowanie marki nie zawsze zaczyna się od wielkiej wizji sprzed lat. Czasami zaczyna się od prostego pytania kolegi z zespołu: „Którą wersję logo powinienem użyć?”

Często w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że Twoja marka istnieje w zbyt wielu folderach i zbyt mało rozmowach. Szablon ClickUp Branding zapewnia Twojemu zespołowi jedną wspólną przestrzeń, w której można zdefiniować wygląd, brzmienie i charakter Twojej marki.

Od typografii po ton wypowiedzi — pomaga on tworzyć treści, które są zrozumiałe i przydatne zarówno dla pracowników firmy, jak i osób z zewnątrz.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon

Ustaw styl komunikacji, kolory i zasady projektowania swojej marki.

Przechowuj wszystkie swoje zasoby w miejscu, gdzie każdy może je znaleźć.

Zadbaj o spójność w miarę rozwoju zespołu i poszerzania przekazu.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych na wczesnym etapie rozwoju, kierowników ds. projektowania i zespołów międzyfunkcyjnych, które potrzebują jednego, łatwo dostępnego huba do definiowania zasobów marki, jej głosu i wytycznych oraz zarządzania nimi.

Spraw, aby każde działanie było zgodne z wizerunkiem marki dzięki ClickUp.

