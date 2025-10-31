12 najlepszych szablonów Notion do śledzenia aplikacji o pracę, które pomogą Ci zachować porządek

Dzisiejsze poszukiwanie pracy przypomina bardziej maraton niż sprint. Przy dużej liczbie aplikacji, działań następczych i zadań związanych z przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych łatwo stracić orientację w sytuacji.

Czy wiesz, że aby otrzymać jedną ofertę pracy, kandydat musi średnio złożyć 21 starannie przygotowanych podań? Dane te jasno wskazują na jedną rzecz: śledzenie każdego kroku poszukiwania pracy jest nie tylko mądre, ale wręcz niezbędne.

Od rejestrowania statusów aplikacji po planowanie działań następczych i przygotowywanie się do zbliżających się rozmów kwalifikacyjnych — szablony Notion do śledzenia aplikacji o pracę pomagają uporządkować proces ubiegania się o pracę.

Dodatkowo udostępnimy również szablony z ClickUp, dzięki czemu będziesz mógł wybrać najlepszy z dostępnych. Zacznijmy śledzenie, dobrze?

Co sprawia, że szablon Notion do śledzenia aplikacji o pracę jest dobry?

Wybór odpowiedniego szablonu do śledzenia ofert pracy może zadecydować o tym, czy Twoje poszukiwania pracy będą zorganizowane, czy też zamienią się w totalny chaos. Nie każdy szablon jest przystosowany do radzenia sobie z wzlotami i upadkami współczesnych poszukiwań pracy, więc przed wyborem szablonu do śledzenia aplikacji o pracę w Notion zwróć uwagę na następujące kwestie: 👇

Przejrzyste śledzenie statusu: wybierz szablon, który jasno pokazuje, na jakim etapie znajduje się każda aplikacja — złożona, zaplanowana rozmowa kwalifikacyjna, otrzymana oferta, a nawet brak odpowiedzi (wszyscy to znamy 😅).

Pola z możliwością dostosowania: wybierz szablon, który pozwala dodawać lub edytować pola zgodnie z własnymi potrzebami, np. śledzenie wielkości firmy, źródła polecenia lub oczekiwań płacowych.

Przypomnienia o rozmowach kwalifikacyjnych i działaniach następczych: Upewnij się, że szablon zawiera przestrzeń na działania następcze rekrutera, daty rozmów kwalifikacyjnych i kolejne kroki, aby nie przegapić żadnych okazji.

Szczegóły dotyczące firmy i roli: Wybierz taki, który umożliwia przechowywanie opisów roli, notatek dotyczących firmy oraz linków, takich jak ogłoszenia o pracę lub profile LinkedIn.

Uwagi i refleksje: Upewnij się, że szablon trackera pozwala na szybkie zapisywanie notatek, takich jak „podobała mi się kultura zespołu” lub „nie jestem pewien co do zakresu wynagrodzenia”. Pomoże Ci to później porównać oferty i podjąć mądrzejsze decyzje.

Opcje eksportowania i udostępniania: Poszukaj szablonu, który ułatwi udostępnianie trackera mentorowi, doradcy zawodowemu, a nawet znajomemu.

👀 Czy wiesz, że: W 2023 r. średni czas trwania od złożenia pierwszego podania do otrzymania pierwszej oferty wynosił około 44 dni. Ponadto większość członków raportowała, że poszukiwanie pracy trwało od 21 do 89 dni. Świadczy to o stałym wydłużaniu się czasu potrzebnego do zrobienia oferty pracy w porównaniu z poprzednimi latami.

📚 Czytaj więcej: Jak stworzyć narzędzie do śledzenia aplikacji o pracę w programie Excel

Najlepsze szablony do śledzenia aplikacji o pracę w skrócie

Oto tabela podsumowująca szablony Notion i ClickUp do śledzenia aplikacji o pracę:

12 darmowych szablonów Notion do śledzenia aplikacji o pracę

Zanim przejdziemy do listy, krótka informacja: każdy z poniższych szablonów jest bezpłatną opcją Notion, idealną do utrzymania porządku podczas poszukiwania pracy.

Podzieliliśmy te szablony Notion na krótkie opisy wraz z ich kluczowymi funkcjami, aby pomóc Ci wybrać idealny szablon dla Twojej podróży.

1. Szablon do śledzenia ofert pracy dla studentów

za pośrednictwem Notion

Szablon do śledzenia ofert pracy dla studentów to oparty na Notion pulpit kariery dostosowany do potrzeb studentów. Pomaga monitorować podania o pracę i staże, przechowywać wszystkie niezbędne dokumenty w jednym miejscu oraz scentralizować zasoby związane z karierą, dzięki czemu poszukiwanie pracy staje się uporządkowane i łatwiejsze do zarządzania.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź każdy etap procesu rekrutacyjnego za pomocą wizualnego trackera (złożona aplikacja, rozmowa kwalifikacyjna, oferta, odrzucenie).

Przechowuj swoje CV, portfolio i posty na LinkedIn w jednym miejscu, aby wszystko było gotowe do użycia.

Przejrzyj poprzednie aplikacje w archiwum, aby wyciągnąć wnioski i uniknąć powtarzania błędów.

✅ Idealne dla: studentów, którzy muszą pogodzić naukę z poszukiwaniem pracy i chcą w bezstresowy sposób zachować porządek.

2. Szablon narzędzia do śledzenia aplikacji o pracę (z Notion AI)

za pośrednictwem Notion

Stworzony w celu uproszczenia procesu aplikacyjnego, ten Notion Job Application Tracker z integracją Notion AI łączy wszystkie etapy poszukiwania pracy w jednym uporządkowanym pulpicie. Możesz rejestrować role, monitorować terminy i robić notatki na temat każdej firmy.

Wszystko to przy pomocy AI, która pomaga Ci tworzyć e-mail z informacją zwrotną, dopracowywać wstępne dokumenty aplikacyjne i być na bieżąco z zadaniami, bez zbędnych komplikacji i rozpraszania uwagi.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Przeciągnij i upuść aplikacje na tablicę, aby natychmiast zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każda z nich.

Prześlij swoje CV do łatwo dostępnej lokalizacji, aby nigdy nie musieć przeszukiwać folderów.

Sortuj i filtruj za pomocą kalendarza do śledzenia terminów i osi czasu rozmów kwalifikacyjnych.

✅ Idealne dla: profesjonalistów i studentów, którzy chcą połączyć organizację z wsparciem opartym na AI, aby przyspieszyć proces składania podań.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twoje środowisko pracy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie zapewniając połączenie czatu, zadań, dokumentów i wiedzy w całym środowisku pracy. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

3. Szablon zestawu startowego dla studentów poszukujących pracy

za pośrednictwem Notion

Zestaw startowy do poszukiwania pracy dla studentów od Notion to zakończony zestaw narzędzi dla świeżo upieczonych absolwentów gotowych do rozpoczęcia kariery zawodowej. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowanego poszukiwania pracy, w tym zarządzanie CV i portfolio, śledzenie aplikacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i listy zadań.

Dzięki uporządkowanemu układowi pomaga on zachować koncentrację, motywację i odpowiedzialność za każdy krok procesu poszukiwania pracy.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź swoje postępy za pomocą przejrzystego narzędzia do śledzenia ofert pracy, które pokazuje status Twojej aplikacji w każdej firmie.

Przygotuj się mądrzej, korzystając z listy kontrolnej do przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, nawiązywania kontaktów i działań następczych.

Zapisuj notatki rekruterów, podkreślaj umiejętności i notuj refleksje dotyczące kariery w dedykowanych sekcjach.

✅ Idealne dla: studentów i świeżo upieczonych absolwentów, którzy potrzebują usprawnionego obszaru roboczego do zarządzania całą swoją karierą, od aplikacji po rozmowy kwalifikacyjne.

4. Szablon do śledzenia nawyków

za pośrednictwem Notion

Poszukiwanie pracy wymaga konsekwencji, a szablon Notion Habit Tracker pomaga w tworzeniu codziennych rutyn związanych z poszukiwaniem pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o składanie aplikacji na określoną liczbę stanowisk, aktualizowanie profilu na LinkedIn, czy ćwiczenie pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej, możesz rejestrować i śledzić każdy nawyk w prostym formacie, który wystarczy kliknąć, aby zakończyć.

Ponadto proste pola wyboru i liczniki serii pomogą Ci zachować odpowiedzialność i utrzymać się na dobrej drodze do zdobycia kolejnej roli.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź swoje nawyki związane z poszukiwaniem pracy codziennie i co tydzień, np. składanie 2 podań dziennie lub kontaktowanie się z 1 rekruterem.

Dostosuj niestandardowe kategorie nawyków do swoich celów, takich jak networking, aktualizacja portfolio lub przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Łatwo dostrzegaj wzorce postępów i braki dzięki widokowi tygodniowemu lub miesięcznemu.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą zachować spójność i dyscyplinę w swoich poszukiwaniach, nie tracąc przy tym impetu.

🎉 Ciekawostka: Niektórzy kandydaci z pokolenia Z nie tylko polegają na mamie i tacie, ale także zabierają ich ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną. W badaniu przeprowadzonym wśród 831 osób poszukujących pracy z pokolenia Z (poniżej 27 roku życia) 77% respondentów stwierdziło, że rodzic uczestniczył w rozmowie kwalifikacyjnej, a 48% przyznało, że nadrzędny zakończył za nich zadanie.

5. Profesjonalny szablon CV

za pośrednictwem Notion

Pierwsze wrażenie ma znaczenie, a Twoje CV jest często tym pierwszym, które wywierasz. Ten profesjonalny szablon CV w Notion to Twoje osobiste portfolio zawodowe, starannie przygotowane dla rekruterów.

Ten bezpłatny szablon pozwala uporządkować Twoje doświadczenie, wykształcenie, umiejętności i dane kontaktowe w przejrzystej strukturze. Dzięki temu jest łatwy do przejrzenia, a jednocześnie wystarczająco skuteczny, aby podkreślić Twoje kluczowe osiągnięcia. Minimalistyczny design zapewnia odpowiednią równowagę między profesjonalizmem a osobowością, dzięki czemu Twoja historia zawodowa jest jasna i wywiera odpowiednie wrażenie.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Wyróżnij umiejętności, odpowiednie kursy i kluczowe doświadczenie w dedykowanych sekcjach.

Szybko edytuj projekt, aby dostosować swój profil do każdej roli, o którą się ubiegasz.

Udostępnij link Notion do aplikacji o pracę, aby zapewnić płynny proces składania aplikacji o pracę w formie cyfrowej.

✅ Idealne dla: profesjonalistów i studentów, którzy chcą mieć dopracowane, łatwe do aktualizacji CV, które działa płynnie zarówno w formacie cyfrowym, jak i drukowanym.

6. Szablon strony internetowej z portfolio online

za pośrednictwem Notion

Szablon strony internetowej z portfolio online w Notion pełni funkcję Twojej osobistej strony internetowej, zawierającej miejsce na biografię, zdjęcia, galerie projektów i doświadczenie zawodowe.

Pozwala to stworzyć dopracowaną cyfrową prezentację, którą łatwo udostępnić, a jednocześnie daje rekruterom i współpracownikom jasny sposób na zapoznanie się z Twoimi mocnymi stronami, przejrzenie Twoich prac i nawiązanie połączenia za pomocą jednego linku.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Napisz krótką sekcję „O mnie”, która będzie miała bardziej osobisty charakter niż CV.

Zaprezentuj swoje najlepsze projekty w galerii studiów przypadków, projektów, kodu lub próbek tekstów.

Udostępnij swoje dane kontaktowe z góry, aby ułatwić rekruterom kontakt z Tobą.

✅ Idealne dla: kreatywnych profesjonalistów, programistów, projektantów i studentów, którzy chcą mieć profesjonalną obecność w Internecie, aby zapewnić wsparcie swoim podaniem o pracę.

💡 Porada dla profesjonalistów: W ciągu ostatnich pięciu lat średnia długość CV prawie się podwoiła, zmieniając się z około jednej strony do prawie dwóch. Pracodawcy oczekują więcej szczegółów, ale upewnij się, że są one istotne i mają znaczenie, a nie są tylko wypełniaczem.

7. Szablon tablicy ogłoszeń o pracy

za pośrednictwem Notion

Publikowanie ofert pracy nie musi oznaczać tworzenia pełnej strony kariery. Szablon Job Board Template w Notion umożliwia w prosty sposób udostępnianie ofert pracy w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć listy role, oznaczać je tagami według zespołu lub statusu oraz dodawać szczegóły, takie jak obowiązki i terminy, ułatwiając kandydatom przeglądanie ofert i składanie aplikacji bez dodatkowych utrudnień.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Opublikuj publiczną stronę z ofertami pracy, która ułatwia udostępnianie innym.

Oznaczaj oferty według daty publikacji, działu i statusu, aby szybko je sortować.

Edytuj ogłoszenia w czasie rzeczywistym, aby oferty pracy były zawsze aktualne.

✅ Idealne dla: małych firm, start-upów lub klubów studenckich, które poszukują prostego sposobu na udostępnianie ofert pracy lub staży bez konieczności tworzenia pełnoprawnej strony kariery.

⭐ Porada dla profesjonalistów: ClickUp Brain sprawia, że śledzenie ofert pracy jest jeszcze bardziej inteligentne. Oprócz szablonów, ClickUp Brain działa jako asystent AI w całym obszarze roboczym, oferując funkcje generowania zawartości, natychmiastowego wyświetlania kontekstu i skracania czasu poświęcania na „pracę nad pracą”. To najbardziej zakończona na świecie sztuczna inteligencja do pracy, która łączy zadania, dokumenty, czaty i Twoje priorytety w jednym miejscu, dzięki czemu nigdy nie musisz szukać szczegółów podczas poszukiwania pracy. Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi ze swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain.

8. Szablon panelu rozmów kwalifikacyjnych Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Interview Panel Template by Notion został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu rozmów kwalifikacyjnych poprzez oferowanie ustrukturyzowanej rubryki do oceny kandydatów. Podzielono w nim rozmowy kwalifikacyjne na etapy, atrybuty i przypisanych panelistów, zapewniając sprawiedliwość i spójność w kontaktach z każdym kandydatem.

Osobom poszukującym pracy zapoznanie się z tego rodzaju rubryką zapewnia cenne informacje na temat sposobu oceny kandydatów przez firmy, pomagając w jasnym przygotowaniu się do procesu rekrutacyjnego.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Postępuj zgodnie z predefiniowanymi scenariuszami, takimi jak selekcja rekruterów, szczegółowe analizy techniczne i rozmowy kwalifikacyjne końcowe.

Korzystaj z list kontrolnych atrybutów dotyczących umiejętności, motywacji, logistyki i doświadczenia, aby zapewnić spójność ocen.

Przypisz, kto o co pyta, aby kandydaci nie otrzymywali dwa razy tego samego pytania.

✅ Idealne dla: rekruterów, menedżerów ds. rekrutacji i kandydatów, którzy chcą zajrzeć za kulisy ustrukturyzowanych procesów rekrutacyjnych.

🎉 Ciekawostka: Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jeden z kandydatów udostępnił mimochodem , że przyniósł do biura pączki, wiedząc, że osoba odpowiedzialna za rekrutację jest na ścisłej diecie. Ta „słodka sabotaż” stała się dumnym anegdotą, ale nie trzeba dodawać, że osoba odpowiedzialna za rekrutację nie była pod wrażeniem. Podkreśla to klasyczny błąd popełniany podczas rozmowy kwalifikacyjnej: próba bycia zabawnym lub „sympatycznym”, ale przypadkowe ujawnienie wątpliwego osądu. Zawsze pamiętaj: to, co uważasz za sprytną historię, może wzbudzić niepokój pracodawców.

9. Szablon narzędzia do śledzenia kandydatów na stronie z ofertami pracy

za pośrednictwem Notion

Ten szablon śledzenia kandydatów na stronach z ofertami pracy łączy publiczną stronę z ofertami pracy bezpośrednio z pulpitem nawigacyjnym do śledzenia kandydatów, usprawniając proces rekrutacji od początku do końca.

Firmy mogą w jednym miejscu publikować role, przyjmować aplikacje i śledzić postęp kandydatów. Dla osób poszukujących pracy system ten gwarantuje, że szczegóły aplikacji płynnie trafiają do przepływu pracy rekrutera, zmniejszając ryzyko pominięcia dalszych działań.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź aktualizacje statusu aplikacji w czasie rzeczywistym — nowe, w trakcie rozpatrywania, rozmowy kwalifikacyjne lub oferty.

Dostosuj niestandardowe formularze aplikacyjne, aby szybko i skutecznie gromadzić informacje o kandydatach.

Zarządzaj rolami, CV i rozmowami kwalifikacyjnymi z jednego scentralizowanego obszaru roboczego rekrutera.

✅ Idealne dla: firm i działów HR, które chcą zarządzać wieloma rolami jednocześnie, oraz osób poszukujących pracy, które przykładają wartość do przejrzystości w śledzeniu swoich aplikacji.

10. Szablon AI Resume Writer

za pośrednictwem Notion

Ponieważ 25% pokolenia Z już korzysta z botów AI do pisania CV i listów motywacyjnych, jasne jest, że osoby poszukujące pracy szukają inteligentniejszych sposobów, aby się wyróżnić. Szablon AI Resume Writer Template sprawia, że proces ten jest bardzo prosty.

Wystarczy dodać swoje dane, w tym wykształcenie, doświadczenie i umiejętności, a AI dopracuje je, tworząc dopracowane, gotowe do użycia w branży CV, które podkreśla Twoje mocne strony i dostosowuje Twoją historię do role, o którą się ubiegasz.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Postępuj zgodnie z podpowiedziami dla każdej sekcji CV, w tym celu, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności.

Sformatuj swoje informacje w przejrzysty, profesjonalny układ, który menedżerowie ds. rekrutacji będą mogli łatwo przejrzeć.

Dostosuj szablon do różnych branż i poziomów kariery.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą mieć szybkie, ale profesjonalne CV dostosowane do aplikacji, zwłaszcza studentów, osób zmieniających karierę lub profesjonalistów odświeżających swoje CV.

📌 Czy wiesz, że... Prawie połowa osób poszukujących pracy z pokolenia Z przyznaje się do kłamstwa w podaniach o pracę. Około 23% z nich zawyżyło swoje doświadczenie zawodowe, a prawie 18% zawyżyło swoje tytuły.

11. Szablon AI do tworzenia opisów stanowisk pracy

za pośrednictwem Notion

Szablon AI Job Description Writer pomaga zespołom rekrutacyjnym w ciągu kilku minut stworzyć jasne, dostosowane do konkretnej roli opisy pracy. Wystarczy wypełnić krótki przegląd firmy i szczegóły dotyczące roli, a Notion AI przygotuje dopracowany opis pracy, który można udoskonalić i opublikować. Zapewnia to spójność językową między rolami i oszczędza czas, gdy jednocześnie pojawia się wiele ofert pracy.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Jednym kliknięciem wygeneruj CV lub opis stanowiska pracy za pomocą AI, a następnie udoskonal je, przepisując, rozbudowując lub dostosowując ton.

Kopiuj i wklejaj bez problemów na strony kariery, portale z ofertami pracy lub dokumenty dzięki gotowym do użycia plikom markdown, które zachowują format.

W dowolnym momencie możesz cofnąć lub porównać zmiany, korzystając z wbudowanej historii wersji.

✅ Idealne dla: startupów i niewielkich zespołów, które potrzebują szybko wysokiej jakości opisów stanowisk i chcą zachować spójność w ogłoszeniach.

12. Szablon galerii studiów przypadków

za pośrednictwem Notion

Sposób, w jaki prezentujesz swoją pracę, może zadecydować o tym, czy stracisz szansę, czy też wyróżnisz się na tle innych. Szablon galerii studiów przypadków Notion zapewnia dedykowaną przestrzeń do organizowania i prezentowania studiów przypadków w przejrzysty i efektowny sposób. Możesz podkreślić cele projektu, strategie, wyniki i kluczowe wnioski, popierając je materiałami wizualnymi i danymi, dzięki czemu Twoje osiągnięcia będą mówić same za siebie.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Wywołaj pozytywne wrażenie, jasno przedstawiając swój proces rozwiązywania problemów.

Spraw, aby Twoje portfolio było interaktywne dzięki obrazom, wykresom i rzeczywistym danym.

Udzielaj się wszystkiego za pomocą jednego połączonego linku, aby mieć szybki dostęp podczas składania podań lub rozmów kwalifikacyjnych.

✅ Idealne dla: profesjonalistów, którzy chcą wzmocnić swoje aplikacje, przedstawiając szczegółową dokumentację projektów i wyniki.

👀 Czy wiesz, że... W ramach zakrojonego na szeroką skalę eksperymentu terenowego z udziałem prawie pół miliona osób poszukujących pracy stwierdzono, że korzystanie z pomocy AI przy pisaniu CV zwiększało szanse na zatrudnienie o 8%. Co ważne, badanie wykazało również, że korzyść ta była spójna we wszystkich branżach i grupach demograficznych. Wniosek? Wykorzystanie AI może znacznie zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie rozmowy kwalifikacyjnej i oferty pracy.

Ograniczenia Notion

Chociaż Notion jest elastycznym i potężnym narzędziem, opinie użytkowników wskazują na kilka obszarów, w których może ono nie spełniać oczekiwań, zwłaszcza w zależności od obciążenia pracą, wielkości zespołu lub oczekiwań.

Poniżej przedstawiamy kilka typowych problemów zgłaszanych przez użytkowników w procesie raportowania:

Stroma krzywa uczenia się w przypadku samodzielnych ustawień : wysoki stopień niestandardowego dostosowania oznacza, że wdrożenie wymaga poważnego wysiłku, zwłaszcza podczas projektowania relacyjnych baz danych lub cykli pracy zespołów.

Wydajność spada wraz ze wzrostem skali : w obszarach roboczych z dużymi plikami multimedialnymi, dużymi bazami danych lub wieloma członkami zespołu mogą występować opóźnienia.

Dostęp offline ma limit : edycja offline nie jest płynna; użytkownicy bez stabilnego połączenia internetowego mogą napotkać problemy z synchronizacją lub niemożnością załadowania stron.

Funkcje AI nie są w pełni autonomiczne : Notion AI pomaga udoskonalać, podsumowywać lub wspomagać tworzenie zawartości, ale nie może generować pełnych dokumentów od podstaw; raczej ulepsza, niż zastępuje wkład człowieka.

Wsparcie techniczne i wersjonowanie mogą być niekompletne: Chociaż ogólnie pomocne, narzędzia obsługi klienta i historii wersji (szczególnie do śledzenia cofnięć lub zapobiegania powielaniu dokumentów) nie zawsze są niezawodne.

Alternatywne szablony Notion

Jeśli chodzi o zarządzanie aplikacjami o pracę, funkcje zarządzania projektami Notion są dobrym rozwiązaniem. Jednak platformy takie jak ClickUp zapewniają bardziej uporządkowany, konfigurowalny i bogaty w funkcje sposób na utrzymanie porządku podczas poszukiwania pracy. Jak?

Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy. Dzięki większej elastyczności, wbudowanej automatyzacji i łatwemu udostępnianiu, ClickUp oferuje potężne, ale proste szablony, które pozwalają zorganizować poszukiwanie pracy i kontynuować je bez stresu. Ponadto ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami.

Oto najlepsze szablony ClickUp do śledzenia aplikacji o pracę, które stanowią doskonałą alternatywę dla Notion:

1. Szablon ClickUp do poszukiwania pracy

Pobierz darmowy szablon Użyj śledzenia i zarządzania wszystkimi swoimi aplikacjami o pracę w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Job Search Template.

Szablon ClickUp Job Search Template ułatwia zarządzanie poszukiwaniem pracy, gromadząc pod jednym dachem aplikacje, harmonogramy rozmów kwalifikacyjnych i kontakty rekruterów. Od śledzenia szczegółów dotyczących pracodawcy i oczekiwań płacowych po przygotowywanie materiałów do rozmowy kwalifikacyjnej — szablon ten pozwala uporządkować podstawowe elementy poszukiwania pracy, dzięki czemu możesz skupić się na znalezieniu odpowiedniej roli.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Użyj funkcji śledzenia do śledzenia wszystkich aplikacji w jednym miejscu dzięki kolumnom poświęconym firmie, roli, wynagrodzeniu, świadczeniom i notatkom, co ułatwia porównywanie ofert.

Monitoruj każdy etap rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą wbudowanych tagów statusu, takich jak „złożona aplikacja”, „rozmowa telefoniczna”, „rozmowa osobista” i „ostateczna decyzja”, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, na jakim etapie się znajdujesz.

Szybko oceniaj potencjalnych pracodawców, dodając oceny Glassdoor i pole dotyczące dodatkowych korzyści, co pomoże Ci podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące kariery.

Przechowuj listy motywacyjne, dane kontaktowe rekruterów i wątki e-mailowe bezpośrednio w każdym wpisie dotyczącym pracy, dzięki czemu ważne szczegóły będą zawsze pod ręką.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które potrzebują prostego, ale wydajnego systemu do zarządzania całym procesem aplikacyjnym w jednym miejscu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli zastanawiasz się , jak wykorzystać AI do poszukiwania pracy, oto kilka sposobów, aby to zrobić: Podsumuj ogłoszenia o pracę w postaci szybkich, przejrzystych informacji, aby uniknąć czytania długich opisów.

Automatycznie generuj spersonalizowane wiadomości e-mail do rekruterów w ciągu kilku sekund, korzystając z ClickUp Brain lub modeli AI premium, takich jak ChatGPT, Gemini i Claude, które są wbudowane w aplikację komputerową Brain MAX.

Natychmiast wyświetl wszystkie wnioski o wysokim priorytecie, których terminy zbliżają się wielkimi krokami.

Twórz notatki przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej, zbierając pytania, informacje o firmie i własne zapisane zasoby.

Przygotuj punkty CV dostosowane do każdego opisu stanowiska. ClickUp Brain MAX zajmie się tym wszystkim za Ciebie. Zapomnij o przełączaniu się między portalami z ofertami pracy, Google Drive, zapisanymi wiadomościami e-mail lub LinkedIn. Brain MAX umożliwia natychmiastowe przeszukiwanie wszystkich połączonych aplikacji w celu znalezienia odpowiednich ról, opisów ról, wiadomości od rekruterów lub notatek przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej. Nagrywaj swoje próbne rozmowy kwalifikacyjne i pozwól Brain MAX je transkrybować, wyodrębniając kluczowe wnioski i elementy do podjęcia. Skorzystaj z funkcji Talk to Text , aby natychmiast rejestrować notatki lub tworzyć zadania do przypomnień dotyczących dalszych działań.

2. Zaawansowany szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj każdy etap poszukiwania pracy, od znalezienia oferty do przyjęcia, dzięki zaawansowanemu szablonowi ClickUp do wyszukiwania ofert pracy.

Szukasz inteligentniejszego sposobu na zarządzanie poszukiwaniem pracy? Zaawansowany szablon ClickUp do wyszukiwania ofert pracy upraszcza proces obsługi wielu aplikacji, czyniąc go przejrzystym i krok po kroku. Dzięki zebraniu wszystkich szczegółów dotyczących pracy w jednym miejscu, takich jak listy firm i rozmowy kwalifikacyjne, możesz przestać martwić się o rozproszone notatki i skupić się na podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących kariery.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Twórz uporządkowane zadania ClickUp zakończone terminem i przypomnieniami, aby nigdy nie przegapić rozmowy kwalifikacyjnej lub dalszych działań.

Wizualizuj proces rekrutacji w widoku tablicy ClickUp , przeciągając karty z sekcji „Potencjalni kandydaci” do sekcji „Przyjęci” w miarę postępów.

Zapisz szczegóły, takie jak wynagrodzenie, strony internetowe firm lub dane kontaktowe rekruterów, korzystając z pól niestandardowych ClickUp , takich jak „Pieniądze”, „Strona internetowa” i „e-mail”.

Szybko sortuj i ustalaj priorytety ról w widoku tabeli ClickUp , korzystając z filtrów i tagów dla ofert pilnych, zdalnych lub opartych na lokalizacji.

✅ Idealne dla: profesjonalistów zarządzających wieloma aplikacjami, którzy potrzebują przejrzystego, wizualnego i niezawodnego systemu do śledzenia każdego kroku swojej strategii poszukiwania pracy.

3. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj mapę możliwości rozwoju kariery i wizualizuj postępy w rola dzięki szablonowi ścieżki kariery ClickUp.

Szablon ścieżki kariery ClickUp eliminuje niepewność związaną z planowaniem rozwoju, zapewniając uporządkowany plan działania dla każdej role. Jeśli przygotowujesz się do zmiany kariery, możesz krok po kroku nakreślić przyszłe cele i połączyć je z rzeczywistymi kamieniami milowymi.

Dynamiczne plany działania pokazują, jak zmieniają się obowiązki i oczekiwania w miarę upływu czasu, dzięki czemu rozwój kariery staje się przejrzysty, a nie zagmatwany.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź umiejętności i kompetencje za pomocą zintegrowanych pulpitów ClickUp , aby zobaczyć, gdzie występują luki.

Ustal plany działania dla każdej roli z mierzalnymi celami i przypisz OKR bezpośrednio w szablonie.

Używaj kodów kolorystycznych i łączników, aby stworzyć niestandardowe ścieżki kariery do różnych lub nowych funkcji zawodowych.

Wizualizuj osie czasu i oczekiwania dotyczące roli w widoku tablicy, aby uzyskać większą przejrzystość i ułatwić planowanie.

✅ Idealne dla: zespołów HR, menedżerów i osób, które chcą w uporządkowany, wizualny sposób stworzyć mapę rozwoju kariery i dostosowywać rozwój do celów organizacyjnych.

📌 Czy wiesz, że... Poważne poszukiwanie pracy może kosztować nawet 10 000 dolarów, biorąc pod uwagę wydatki takie jak profesjonalni autorzy CV, płatne subskrypcje LinkedIn, wydarzenia networkingowe i trenerzy kariery. Chociaż nie każdy musi wydawać tysiące, trend ten pokazuje, jak konkurencyjny stał się rynek pracy, na którym kandydaci widok poszukiwanie pracy jako inwestycję o wysokiej stawce.

4. Szablon oferty pracy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przedstaw swoje umiejętności, doświadczenie i cele w profesjonalnym formacie dzięki szablonowi oferty pracy ClickUp.

Pisanie oferty pracy nie musi być przytłaczające. Szablon oferty pracy ClickUp zapewnia gotową strukturę, dzięki której możesz w profesjonalny sposób zaprezentować swoje kwalifikacje, doświadczenie i ofertę.

Wystarczy wypełnić dane, dostosować sekcje niestandardowe i skupić się na zaprezentowaniu się z jak najlepszej strony. Dzięki funkcjom współpracy ClickUp możesz również edytować dokumenty w czasie rzeczywistym i utrzymywać porządek we wszystkich dokumentach.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Zapisz dane osobowe, cele propozycji i osiągnięcia w jasno określonych sekcjach.

Dodaj osiągnięcia akademickie i doświadczenie zawodowe za pomocą prostych, edytowalnych tabelek.

Skorzystaj z funkcji współpracy na żywo ClickUp, aby edytować, udostępniać i otrzymywać opinie natychmiast.

Przechowuj swoje oferty w obszarze roboczym ClickUp, aby mieć do nich dostęp w przyszłości.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą w uporządkowany i profesjonalny sposób zaprezentować się potencjalnym pracodawcom i wywrzeć na nich pozytywne wrażenie, nie tracąc czasu na formatowanie dokumentów.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak napisać zwycięską ofertę pracy:

5. Szablon narzędzia do śledzenia projektów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź zadania, terminy i aktualizacje zespołu dzięki szablonowi ClickUp Project Tracker.

Szablon ClickUp Project Tracker pomoże Ci zamienić stresujące poszukiwanie pracy w przejrzysty, zorganizowany plan działania. Zamiast zastanawiać się, gdzie złożyłeś podanie, kiedy skontaktować się z pracodawcą lub która rozmowa kwalifikacyjna jest następna, będziesz mieć wszystko w jednym miejscu. Możesz traktować to jako swoją centralę poszukiwania pracy, czyli uporządkowaną, niezawodną i stworzoną, aby pomóc Ci szybciej dotrzeć do kolejnej oferty.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź status aplikacji za pomocą pola statusu RAG (czerwony = oczekujący, pomarańczowy = w toku, zielony = powodzenie).

Monitoruj ogólny postęp dzięki paskowi procentowemu, który automatycznie aktualizuje się na bieżąco.

Podziel proces na podzadania, takie jak „Złóż podanie”, „Wyślij wiadomość z podziękowaniem” lub „Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej”.

Ustaw przypomnienia i terminy w ClickUp, aby nigdy nie przegapić rozmowy kwalifikacyjnej lub odpowiedzi rekrutera.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą w inteligentny i zorganizowany sposób śledzić aplikacje, rozmowy kwalifikacyjne i wyniki w jednym pulpicie.

6. Szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź kontakty z rekruterami, działania następcze i interakcje z kandydatami w płynny sposób dzięki szablonowi ClickUp CRM.

Szablon ClickUp CRM można dostosować do śledzenia aplikacji o pracę, dodając statusy takie jak „Zgłoszony”, „Rozmowa kwalifikacyjna” i „Otrzymana oferta”, aby na pierwszy rzut oka wizualizować swoje postępy. Zawiera również wbudowane automatyzacje i pola niestandardowe do rejestrowania nazw firm, rola, kontaktów i terminów, co czyni go potężnym narzędziem do zarządzania każdym krokiem poszukiwania pracy. Dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak kalendarz, tablica i dokumenty, zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, na jakim etapie znajduje się każda aplikacja.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Zaplanuj cały proces poszukiwania pracy w widoku tablicy, aby śledzić role od momentu złożenia aplikacji do zatrudnienia.

Zapisz harmonogramy rozmów kwalifikacyjnych i terminy w widoku kalendarza ClickUp

Skorzystaj z widoku „Moje zadania”, aby zarządzać zadaniami, takimi jak aktualizacja CV, nawiązywanie kontaktów lub przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uzyskaj dostęp do dokumentu „Job Search Playbook” zawierającego strategie dotyczące aplikacji, działań następczych i wskazówki dotyczące budowania marki osobistej.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które potrzebują systemu typu CRM do śledzenia aplikacji, zarządzania kontaktami z rekruterami i organizowania wszystkich możliwości zawodowych.

7. Szablon listy zadań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje podania o pracę i zadania do wykonania w przejrzystej liście z priorytetami, korzystając z szablonu listy zadań ClickUp.

Jeśli wysyłasz wiele aplikacji, udzielasz wywiadów i śledzisz dalsze działania, sytuacja może szybko stać się przytłaczająca. Szablon listy zadań ClickUp ułatwia zarządzanie wszystkim, pomagając podzielić każdy krok na konkretne zadania ClickUp. W prosty sposób możesz zaplanować, co jest w toku, co jest w trakcie realizacji, a co zostało już zrobione.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Uporządkuj aplikacje za pomocą widoku listy ClickUp , aby jednym spojrzeniem zobaczyć wszystkie role, terminy i kolejne kroki.

Załącz CV, listy motywacyjne i notatki bezpośrednio do zadań, aby mieć do nich szybki dostęp podczas rozmów telefonicznych lub rozmów kwalifikacyjnych.

Użyj pól niestandardowych, aby oznaczyć każdą aplikację według firmy, stanowiska rola, lub poziomu priorytetu.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy i studentów, którzy chcą przekształcić swoje poszukiwania pracy w prostą listę kontrolną, dzięki czemu każda aplikacja, rozmowa kwalifikacyjna i działania następcze będą podlegały śledzeniu, bez zbędnego bałaganu.

⚡ Archiwum szablonów: Masz trudności z szybkim sporządzeniem spersonalizowanych podań? Te szablony listów motywacyjnych nadają strukturę Twoim tekstom, podkreślają Twoje mocne strony i pomagają dostosować treść wiadomości, aby wyróżniały się one w oczach rekruterów. Połącz je z tym przewodnikiem dotyczącym pisania listów motywacyjnych, aby każde podanie było dopracowane i wywierało odpowiednie wrażenie.

8. Szablon ClickUp do śledzenia osobistych nawyków

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o spójność w poszukiwaniu pracy, śledząc codzienne nawyki i rutyny za pomocą szablonu ClickUp Personal Habit Tracker.

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker nie służy tylko do śledzenia codziennych czynności; może również pełnić funkcję inteligentnego narzędzia do śledzenia aplikacji o pracę. Dzięki elastycznej strukturze możesz sporządzić listę wszystkich wysłanych aplikacji, śledzić odpowiedzi, ustalać terminy działań następczych i utrzymać motywację podczas poszukiwania pracy.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź etapy aplikacji za pomocą niestandardowych statusów (np. „Zgłoszono”, „Zaplanowano rozmowę kwalifikacyjną”, „Otrzymano ofertę”), aby uzyskać pełną przejrzystość.

Dodaj szczegóły za pomocą pól niestandardowych, takich jak nazwa firmy, role, data złożenia aplikacji i informacje kontaktowe rekrutera.

Wizualizuj swoje postępy za pomocą pasków postępu i widoków listy/tabeli, aby zobaczyć, ile aplikacji znajduje się na każdym etapie.

Zautomatyzuj przypomnienia dzięki ClickUp Automatyzacji , aby pozostawać w kontakcie z rekruterami i nigdy nie przegapić terminów.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą wprowadzić porządek, odpowiedzialność i automatyzację do procesu składania podań, jednocześnie zmniejszając stres związany ze śledzeniem wielu ofert.

💡 Dodatkowa korzyść: ClickUp Brain może również pomóc Ci przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Wyciągając kontekst z Twoich zadań, dokumentów i notatek, otrzymujesz natychmiastowe odpowiedzi, pytania praktyczne, a nawet projekty odpowiedzi, dzięki czemu możesz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z pewnością siebie. Jeśli szukasz sposobów na wykorzystanie AI do przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, to jest to przełomowe rozwiązanie. Zdobądź kolejną pracę dzięki wskazówkom od ClickUp Brain.

9. Szablon ClickUp do śledzenia kamieni milowych

Pobierz darmowy szablon Śledź kluczowe etapy poszukiwania pracy i mierz postępy w realizacji celów związanych z aplikacjami i rozmowami kwalifikacyjnymi dzięki szablonowi ClickUp Milestone Tracker.

Poszukiwanie pracy może szybko stać się chaotyczne, gdy jedna rola jest na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, inna czeka na opinię działu kadr, a trzecia nadal wymaga wysłania e-maila z potwierdzeniem. Szablon ClickUp Kamień Milowy Tracker pomaga ustalić jasne kamienie milowe dla każdego kroku, od przygotowania CV po rozmowy kwalifikacyjne, a jednocześnie zarządzać oś czasu i postępami.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Skorzystaj ze wskaźników postępu ClickUp, aby dokładnie sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda aplikacja, bez konieczności zgadywania.

Przypisz pola własności, aby monitorować, czy dany krok leży w Twojej gestii, czy też czekasz na informację zwrotną od rekrutera.

Dodaj tagi kamieni milowych, aby oznaczyć aplikacje według firmy, rodzaju role lub etapu procesu rekrutacyjnego, co pozwoli na szybkie filtrowanie i śledzenie.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które lubią śledzić swoje postępy w postaci kamieni milowych, dzięki czemu każda aplikacja, rozmowa kwalifikacyjna i termin składania wniosków wydają się być kolejnym krokiem do zdobycia pracy.

10. Szablon wiadomości e-mail z przypomnieniem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wysyłaj terminowe i spersonalizowane wiadomości do rekruterów, korzystając z szablonu wiadomości e-mail ClickUp Follow Up.

Szablon wiadomości e-mail ClickUp Follow Up Email Template jest jak osobisty asystent w poszukiwaniu pracy. Pomaga on w tworzeniu niestandardowych wiadomości do wielu rekruterów, z którymi jesteś w kontakcie. Dzięki ClickUp, który wykonuje za Ciebie ciężką pracę, możesz skupić swoją energię na rozmowach kwalifikacyjnych i zdobyciu wymarzonej pracy.

Dzięki temu szablonowi możesz również:

Śledź dokładny status i priorytet każdej aplikacji o pracę, korzystając z zadań i podzadań ClickUp.

Twórz listy kontrolne w ClickUp Dokumenty , aby mieć pewność, że każda wiadomość e-mail z informacją zwrotną zawiera odpowiednie szczegóły i ma właściwy ton.

Zaplanuj z wyprzedzeniem wiadomości e-mail z informacjami zwrotnymi, aby zapewnić spójną i profesjonalną komunikację.

Zautomatyzuj przypomnienia w ClickUp, aby nigdy nie zapomnieć o oczekujących odpowiedziach lub przeterminowanych odpowiedziach rekruterów.

✅ Idealne dla: osób poszukujących pracy, zmieniających karierę i profesjonalistów, którzy potrzebują przejrzystego, bezstresowego systemu do zarządzania procesem rekrutacyjnym.

Ułatw sobie poszukiwanie pracy dzięki ClickUp

Znalezienie odpowiedniej role jest trudne, ale dzięki odpowiednim narzędziom możesz zachować kontrolę. Szablony Notion stanowią dobry punkt wyjścia, ale ClickUp przenosi śledzenie aplikacji o pracę na wyższy poziom dzięki zaawansowanym widokom, polom niestandardowym i wbudowanym cyklom pracy.

Dzięki ClickUp możesz przechowywać wszystko, w tym aplikacje, rozmowy kwalifikacyjne, CV i działania następcze, w jednym przejrzystym systemie.

Szablony ClickUp są wystarczająco elastyczne dla początkujących i wystarczająco wydajne dla doświadczonych osób poszukujących pracy. Otrzymujesz strukturę, której potrzebujesz, aby zachować porządek, wraz z możliwością niestandardowego dostosowania jej do własnych potrzeb.

Jeśli chcesz mieć płynny, usprawniony sposób na zachowanie koncentracji i organizacji, ClickUp został stworzony, aby poprowadzić Cię przez każdy krok zdobywania kolejnej roli.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!