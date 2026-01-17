Najlepsze oprogramowanie AI do przekazywania informacji zwrotnych dla szkoleń pracowników

Większość programów szkoleniowych dla pracowników jest dość jednostronna. Ty dostarczasz zawartość, oni kończą moduły i... to wszystko.

Zastanawiasz się: Czy to naprawdę zadziałało? Czy ktoś nauczył się czegoś przydatnego?

Tradycyjne informacje zwrotne dotyczące szkoleń — takie jak ankiety na koniec kursu lub ogólne quizy — służą jedynie do zrobienia odpowiedniego pola. Nie informują one, kto ma trudności, dlaczego ma trudności ani co należy z tym zrobić. Działasz na ślepo, podczas gdy mógłbyś kierować rozwojem.

Oprogramowanie AI do przekazywania informacji zwrotnych może całkowicie zmienić Twoją sytuację.

Nie tylko śledzi ono postępy, ale także słucha, dostosowuje się i reaguje na sposób uczenia się Twojego zespołu, zamieniając szkolenie w dwustronną rozmowę. Wynik? Pracownicy czują się w wsparciu, umiejętności utrwalają się, a szkolenia przynoszą wymierny zwrot z inwestycji.

Nic dziwnego, że gdy nauka jest dostosowana przez AI, wskaźniki zapamiętywania wiedzy wzrastają o 42% w porównaniu z tradycyjnymi metodami. W tym blogu przedstawiamy najlepsze oprogramowanie do analizy danych AI przeznaczone do szkolenia pracowników.

Najlepsze oprogramowanie AI do szkolenia pracowników w skrócie

Zanim przejdziemy do omówienia narzędzi, zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do oprogramowania AI do przekazywania informacji zwrotnych.

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp • Generowanie informacji zwrotnych i podsumowań opartych na AI • Automatyczne prośby o informacje zwrotne • Pulpity nawigacyjne do pomiaru zwrotu z inwestycji w szkolenia Połącz informacje zwrotne oparte na AI, działania szkoleniowe i praktyczne wnioski w jednej platformie. Free Forever Plan; niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw. Leapsome • AI Copilot do ocen i celów • Analiza nastrojów ankiet • Inteligentne sugestie OKR Firmy dostosowujące wyniki do wzrostu Niestandardowe ceny Effy AI • Formularze i podsumowania recenzji AI • Rejestrowanie informacji zwrotnych w Slacku • Analiza nastrojów Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebujące szybkich i lekkich recenzji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 36 USD. Lattice • Asystent AI do przekazywania informacji zwrotnych • Agent AI do pytań i odpowiedzi dotyczących HR • Pulpity analityczne dotyczące pracowników Teams skupione na kulturze organizacyjnej zarządzające zaangażowaniem i rozwojem Płatne plany zaczynają się od 11 USD/licencja/miesiąc. 15Five • Recenzje wspomagane AI • Podpowiedzi Kona AI Coach • Ocena zaangażowania Ciągła ocena wyników zorientowana na menedżerów Płatne plany zaczynają się od 4 USD/użytkownik/miesiąc. Culture Amp • Podsumowania komentarzy AI • Analityka predykcyjna • Mikro-nauczanie Skills Coach Teams zwiększające zaangażowanie i rozwój Niestandardowe ceny Workday Learning • Chmura umiejętności AI • Podpowiedzi dotyczące nauki w trakcie przepływu • Hub informacji dla menedżerów Enterprise korzystające z Workday HCM Niestandardowe ceny Cornerstone OnDemand • Inteligencja umiejętności AI • Planowanie siły roboczej • Mobilność zawodowa AI Enterprise potrzebujące elastyczności siły roboczej Niestandardowe ceny Docebo • Kreator kursów oparty na AI • Wirtualny trener oparty na AI • Inteligentne wyszukiwanie zawartości Przedsiębiorstwa skalujące zawartość edukacyjną Niestandardowe ceny BetterUp • Zawsze aktywny trener AI • Podpowiedzi dotyczące celów i odgrywanie ról • Pulpity talentów Enterprise inwestująca w coaching i dobre samopoczucie pracowników Niestandardowe ceny Betterworks • Asystent AI ds. celów i informacji zwrotnych • Powiadomienia w Slacku/Teams • Narzędzia kalibracyjne Enterprise realizująca cele OKR i wydajność Niestandardowe ceny Qualtrics XM EX • Analiza nastrojów oparta na AI • Informacje z programu Manager Assist • Wielokanałowe monitorowanie Firmy skupiające się na doświadczeniach pracowników Niestandardowe ceny Engagedly • Asystent Marissa AI • Cele i indywidualne plany rozwoju oparte na AI • Gamifikowane uznanie Teams łączące wydajność i zaangażowanie Niestandardowe ceny

Czym jest oprogramowanie AI do przekazywania informacji zwrotnych dla szkoleń pracowników?

Pomyśl o oprogramowaniu AI do przekazywania informacji zwrotnych jako o najmądrzejszym i najbardziej uważnym asystencie szkoleniowym. Jest to inteligentna platforma, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do obserwowania, analizowania i reagowania na sposób uczenia się pracowników.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod szkoleniowych, które mierzą jedynie ukończenie szkolenia, narzędzia AI skupiają się na zrozumieniu, zaangażowaniu i rzeczywistym rozwoju.

Śledzi ono, w jaki sposób uczniowie korzystają z materiałów, gdzie zatrzymują się lub ponownie oglądają, z jakimi pytaniami mają trudności i jak szybko osiągają postępy. Następnie, korzystając z tych danych, oprogramowanie dostarcza spersonalizowane wskazówki, rekomenduje kolejne kroki, a nawet dostosowuje zawartość szkoleniową w czasie rzeczywistym.

Krótko mówiąc, przekształca ono statyczne szkolenie w dynamiczną, dwustronną rozmowę między pracownikiem a programem.

🏆 Prawdziwy sukces AI Przeglądanie 1,8 miliona podań rocznie od dawna stanowiło sprawdzian wytrzymałości dla zespołów rekrutacyjnych firmy Unilever. Zamiast tonąć w morzu CV, firma sięgnęła po narzędzia AI. Kandydaci rozpoczynali swoją przygodę od szybkich, przypominających gry ocen, mających na celu ujawnienie takich cech, jak zdolność rozumowania i zdolność adaptacji, a następnie przechodzili rozmowy kwalifikacyjne w formie wideo, analizowane przez AI pod kątem tonu, doboru słów i mimiki. 📈Wpływ był przełomowy: czas rekrutacji skrócił się o ponad 50 000 godzin, roczne koszty spadły o 1 milion funtów, a różnorodność wśród zatrudnionych wzrosła o 16%. Być może najbardziej wymowne jest to, że wskaźnik procesów rekrutacyjnych zakończonych przez kandydatów wzrósł z 50% do 96%. Aby przenieść tę dynamikę do miejsca pracy, firma Unilever wprowadziła Unabot, wielojęzycznego chatbota, który odpowiadał na codzienne pytania dotyczące parkingu, wynagrodzeń i innych spraw, zapewniając nowym pracownikom wsparcie od pierwszego dnia.

Najważniejsze funkcje oprogramowania AI do przekazywania informacji zwrotnych w szkoleniach:

Zapewnij sugestie w czasie rzeczywistym podczas sesji szkoleniowej.

Zidentyfikuj luki w wiedzy, zanim staną się problemami wpływającymi na wydajność.

Spersonalizuj ścieżki nauczania w oparciu o indywidualne tempo i styl uczenia się.

Generuj automatyczne podsumowania dla trenerów i zespołów ds. kształcenia i rozwoju.

Wykorzystaj przetwarzanie języka naturalnego, aby udzielać informacji zwrotnych w formie rozmowy.

Ale jak wybrać odpowiednie oprogramowanie AI do przekazywania informacji zwrotnych? Sprawdźmy to!

🔎 Czy wiesz, że... Koncepcja natychmiastowej informacji zwrotnej sięga lat 50. XX wieku, kiedy to psycholog B.F. Skinner opracował maszyny dydaktyczne, które natychmiast informowały uczniów, czy ich odpowiedzi są prawidłowe, czy nie.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu AI do przekazywania informacji zwrotnych dla szkoleń pracowników?

Wybór odpowiedniego narzędzia oznacza poszukiwanie funkcji, które faktycznie zapewniają wsparcie dla nauki. Oto, co naprawdę ma znaczenie:

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Czy może ono udzielać sugestii podczas szkolenia, a nie tylko po jego zakończeniu?

Personalizacja: Czy dostosowuje zawartość i tempo nauki do potrzeb poszczególnych uczniów?

Analiza luk w umiejętnościach: Czy pozwoli dokładnie określić, w czym dana osoba potrzebuje pomocy?

Łatwość integracji: Czy działa płynnie z istniejącymi narzędziami LMS lub HR?

Praktyczne wnioski: Czy raporty są przejrzyste i przydatne dla trenerów i menedżerów?

Pomiń narzędzia, które mierzą tylko ukończenie. Wybierz platformy, które mierzą rozwój.

📊 Badania pokazują: Organizacje mogą osiągnąć 18% wzrost zysków i 14% wzrost wydajności, podwajając odsetek pracowników, którzy uważają, że mają możliwości uczenia się i rozwoju w pracy.

Najlepsze oprogramowanie AI do przekazywania informacji zwrotnych dla szkoleń pracowników

Przedstawimy dokładnie, co wyróżnia każdą platformę — jej kluczowe funkcje, idealne zastosowania oraz sposób, w jaki wykorzystuje AI do zapewnienia szybszej, inteligentniejszej i bardziej ludzkiej informacji zwrotnej.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do przekazywania informacji zwrotnych dotyczących wydajności i analiz szkoleniowych oparte na AI)

Zmień sposób szkolenia pracowników, łącząc wszystkie aspekty szkolenia i informacji zwrotnych w jednym miejscu dzięki ClickUp.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, na nowo definiuje przyszłość pracy, łącząc zadania, dokumenty, cele i komunikację w jednej, ujednoliconej platformie. Umożliwia zespołom zarządzanie każdym aspektem szkoleń i informacji zwrotnych w jednym miejscu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom AI i płynnej automatyzacji ClickUp zapewnia niezrównaną wydajność informacji zwrotnych i praktyczne spostrzeżenia dotyczące szkoleń.

Oto, jak ClickUp zmienia doświadczenia związane z informacją zwrotną i szkoleniami:

AI do generowania i podsumowywania informacji zwrotnych

ClickUp Brain, inteligentny silnik AI platformy, ułatwia generowanie, podsumowywanie i analizowanie informacji zwrotnych. Niezależnie od tego, czy przeglądasz sesje szkoleniowe, czy zbierasz recenzje innych osób, ClickUp Brain może natychmiast wyodrębnić kluczowe wnioski, podkreślić działania, które należy podjąć, a nawet zasugerować kolejne kroki.

Organizacje poszukujące głębszych informacji mogą skorzystać z ClickUp BrainGPT, samodzielnej aplikacji komputerowej, która oferuje zaawansowane funkcje, takie jak synteza informacji zwrotnych z wielu źródeł i analiza nastrojów.

Dzięki ClickUp BrainGPT możesz automatycznie gromadzić informacje zwrotne z wielu źródeł — takich jak ankiety po szkoleniach, recenzje współpracowników i oceny menedżerów — i syntetyzować je w jednym, praktycznym podsumowaniu. Wbudowana analiza nastrojów podkreśla pozytywne, neutralne i negatywne trendy w informacjach zwrotnych, ułatwiając dostrzeżenie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Oto próbka wyników generowanych przez ClickUp BrainGPT👇

Dzięki ClickUp BrainGPT możesz automatycznie gromadzić informacje zwrotne z wielu źródeł — takich jak ankiety po szkoleniach, recenzje współpracowników i oceny menedżerów — i syntetyzować je w jednym, praktycznym podsumowaniu. Wbudowana analiza nastrojów podkreśla pozytywne, neutralne i negatywne trendy w informacjach zwrotnych, ułatwiając szybkie dostrzeżenie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy.

Oto próbka wyników generowanych przez ClickUp BrainGPT👇

Poproś BrainGPT o natychmiastowe wyświetlenie informacji z całego obszaru roboczego i połączonych aplikacji.

Ta superaplikacja AI łączy się ze wszystkimi Twoimi ulubionymi aplikacjami, zapewniając inteligentną automatyzację, badania i współpracę w całym cyklu pracy — nie tylko w ClickUp. Została stworzona, aby być Twoim wszechstronnym hubem AI, pomagającym pracować mądrzej, szybciej i wydajniej na każdej platformie, z której korzystasz.

ClickUp AI wzbogaca cały cykl pracy o inteligencję, pomagając nawet w łatwym tworzeniu wszystkich materiałów szkoleniowych. Zobaczmy, jak to działa.

Dokumenty do scentralizowanych materiałów szkoleniowych i wspólnej edycji

Połącz ClickUp Docs z cyklami pracy szkoleniowej pracowników, aby realizować pomysły wraz z zespołem.

ClickUp Docs służy jako jedno źródło wszystkich zasobów szkoleniowych, przewodników i standardowych procedur operacyjnych. Współpraca w czasie rzeczywistym podczas edycji zapewnia, że Twój zespół może płynnie współtworzyć i aktualizować materiały.

Pola ClickUp AI można osadzić w celu automatycznego wyodrębniania kluczowych informacji lub śledzenia postępów, dzięki czemu dokumentacja staje się dynamiczna i praktyczna.

Zarządzanie zadaniami oparte na AI w szkoleniach

Przydzielaj zadania, prowadź śledzenie postępów i realizuj automatyzację każdego aspektu programu szkoleniowego dzięki zadaniom ClickUp.

Przydzielanie zadań: Łatwo deleguj zadania związane ze szkoleniami — takie jak przygotowywanie materiałów, planowanie sesji lub monitorowanie informacji zwrotnych — odpowiednim członkom zespołu. Sugestie AI mogą pomóc w dopasowaniu zadań do osób w oparciu o obciążenie pracą lub wiedzę specjalistyczną.

Śledzenie: Monitoruj postępy każdego działania szkoleniowego w czasie rzeczywistym. Zobacz, co jest zakończone, co jest w trakcie realizacji, a co jest opóźnione – wszystko w jednym miejscu. Automatyczne przypomnienia i aktualizacje statusu pozwalają wszystkim pozostać na bieżąco bez konieczności ręcznego monitorowania postępów.

Automatyzacja: skonfiguruj automatyzacje w ClickUp, aby obsługiwać powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień, przenoszenie zadań do następnego etapu lub uruchamianie wyzwalaczy próśb o informacje zwrotne po sesji. Zmniejsza to ilość pracy ręcznej i gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte.

Wykorzystaj cykle pracy agentowe jako wyzwalacze prośb o opinie po szkoleniu

Automatyzacje ClickUp gwarantują, że informacje zwrotne nigdy nie są traktowane po macoszemu. Dzięki ulepszeniom wprowadzonym przez Super Agents i ClickUp Brain zapewniają one zbieranie informacji zwrotnych w idealnym momencie.

Przeprowadzaj oceny luk w umiejętnościach, planuj sesje szkoleniowe i nie tylko dzięki ClickUp Super Agents.

Automatycznie wysyłaj prośby o opinie zaraz po zakończeniu sesji szkoleniowej, sprawdzaj postępy i braki, wysyłaj przypomnienia do uczestników, a nawet eskaluj opóźnione odpowiedzi. To podejście bezobsługowe gwarantuje terminowe, uporządkowane opinie bez ręcznego monitorowania.

Pola niestandardowe i formularze do strukturalnego gromadzenia informacji zwrotnych

Zbieranie informacji zwrotnych jest łatwe dzięki konfigurowalnym formularzom ClickUp i polom niestandardowym ClickUp. Projektuj formularze dostosowane do celów szkoleniowych, zbieraj dane ilościowe i jakościowe oraz standaryzuj odpowiedzi, aby ułatwić analizę. Wszystkie informacje zwrotne są natychmiast organizowane w ClickUp, gotowe do przeglądu i podjęcia działań.

Wykorzystaj logikę warunkową w formularzach ClickUp, aby uporządkować informacje zwrotne.

Wykorzystaj pola AI do precyzyjnego gromadzenia, kategoryzowania i analizowania informacji zwrotnych. Pola te mogą automatycznie oznaczać nastroje, wyodrębniać kluczowe tematy i sygnalizować pilne problemy, ułatwiając przekształcenie surowych informacji zwrotnych w praktyczne wnioski. Wszystkie odpowiedzi są natychmiast porządkowane i gotowe do przeglądu.

Panele kontrolne do wizualizacji informacji zwrotnych i postępów w szkoleniu

Zamień informacje zwrotne i dane szkoleniowe w praktyczne wnioski dzięki panelom ClickUp Dashboards. Wizualizuj wskaźniki uczestnictwa, wyniki satysfakcji, postępy w umiejętnościach i wiele więcej — wszystko w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne karty i raporty pozwalają identyfikować trendy, mierzyć zwrot z inwestycji i wykazać wpływ programów szkoleniowych.

Wizualizuj wskaźniki uczestnictwa, wyniki satysfakcji, postępy w umiejętnościach i wiele więcej za pomocą pulpitów ClickUp.

Panele ClickUp Dashboards gromadzą wszystkie dane dotyczące informacji zwrotnych i szkoleń w jednym miejscu. Wykorzystaj karty AI w ClickUp, aby wykrywać trendy, wskazywać obszary wymagające poprawy oraz wizualizować wyniki uczestnictwa lub satysfakcji w czasie rzeczywistym. Ułatwia to menedżerom i trenerom mierzenie wpływu i ciągłe ulepszanie programów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Natychmiast generuj, podsumowuj i analizuj informacje zwrotne dzięki kartom ClickUp AI .

Zautomatyzuj zbieranie informacji zwrotnych, przydzielanie zadań i działania następcze za pomocą agentów AI .

Bez wysiłku wyodrębniaj kluczowe dane i oznaczaj nastroje w formularzach i dokumentach za pomocą AI Fields .

Zbieraj uporządkowane, znormalizowane opinie od uczestników, korzystając z konfigurowalnych formularzy i pól niestandardowych .

Zapewnij terminowe informacje zwrotne dzięki automatycznym prośbom i przypomnieniom za pomocą funkcji automatyzacji .

Scentralizuj i wspólnie edytuj materiały szkoleniowe w Dokumentach .

Wizualizuj trendy dotyczące informacji zwrotnych, uczestnictwo i postępy w szkoleniach w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym i kartom AI.

Ograniczenia ClickUp

Solidny zestaw narzędzi AI, automatyzacji i pulpitów nawigacyjnych ClickUp może stanowić wyzwanie dla niektórych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się to, że mogę używać ClickUp w niestandardowy sposób do rekrutacji, szkolenia doradców, zarządzania bazą klientów i poleceń. Świetnie, że mogę używać go do różnych funkcji, takich jak doradztwo finansowe, rekrutacja, księgowość i zarządzanie biurem. Doceniam również to, że ClickUp pozwala mi skutecznie komunikować się z moimi pracownikami, umożliwiając im wprowadzanie informacji o swoich postępach, dzięki czemu mogę być na bieżąco z dokumentacją klientów. Podoba mi się możliwość integracji ClickUp, zwłaszcza z WhatsApp i Zoom, dzięki czemu jestem informowany za pomocą wiadomości, nawet gdy nie jestem zalogowany do ClickUp na moim laptopie. W ten sposób nie muszę siedzieć cały dzień przy biurku, ale nadal jestem na bieżąco.

Podoba mi się to, że mogę używać ClickUp w niestandardowy sposób do rekrutacji, szkolenia doradców, zarządzania bazą klientów i poleceń. To wspaniałe, że mogę używać go do różnych funkcji, takich jak doradztwo finansowe, rekrutacja, księgowość i zarządzanie biurem. Doceniam również to, że ClickUp pozwala mi skutecznie komunikować się z moimi pracownikami, umożliwiając im wprowadzanie informacji o swoich postępach, dzięki czemu mogę być na bieżąco z dokumentacją klientów. Podoba mi się możliwość integracji ClickUp, zwłaszcza z WhatsApp i Zoom, dzięki czemu jestem informowany za pomocą wiadomości, nawet gdy nie jestem zalogowany do ClickUp na moim laptopie. W ten sposób nie muszę siedzieć cały dzień przy biurku, ale nadal jestem na bieżąco.

2. Leapsome (najlepsze do integracji ocen wyników z ciągłymi ścieżkami nauki)

za pośrednictwem Leapsome

Leapsome to oparta na AI, modułowa platforma wspierająca rozwój pracowników, która łączy w sobie system HRIS, oceny wyników, informacje zwrotne 360 stopni, cele/OKR, ankiety dotyczące zaangażowania, naukę i wynagrodzenia. Wbudowany AI Copilot, Leapy, usprawnia pracę działu HR, oferując inteligentne rekomendacje, tworząc informacje zwrotne, generując spostrzeżenia i pomagając wszystkim przejść od danych do działania.

Ankiety dotyczące zaangażowania nie będą już zbierać kurzu — Leapsome AI analizuje nastroje, wyodrębnia tematy i tworzy plany działania w ciągu kilku sekund. Potrzebujesz pomocy z OKR? Sztuczna inteligencja sugeruje znaczące, spójne cele dostosowane do priorytetów Twojego zespołu. Nawet tworzenie ram kompetencji przebiega szybko, ponieważ AI w ciągu kilku minut ustala ścieżki kariery i definicje ról.

Wszystko jest zabezpieczone zgodnie ze standardami klasy Enterprise i charakteryzuje się elastyczną modułowością, dzięki czemu Teams mogą wdrożyć dokładnie to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują.

Najlepsze funkcje Leapsome

System modułowy: HRIS, recenzje, cele, informacje zwrotne, nauka, ankiety, wynagrodzenia, spotkania 1:1

Wsparcie recenzji oparte na AI: podsumowuje dane historyczne, sugeruje sformułowania i ujawnia tematy.

Analiza ankiet: analizuje nastroje zespołu, rekomenduje kolejne kroki, tworzy plany działania.

Inteligentna pomoc w zakresie OKR i celów: generuje spójne, skuteczne cele dzięki sugestiom AI.

Hub wiedzy AI i narzędzie do budowania kompetencji: przekształca dokumentację w przeszukiwalne wsparcie i intuicyjnie tworzy mapy ścieżek kariery.

Ograniczenia Leapsome

Szeroki zestaw funkcji może wydawać się przytłaczający dla małych zespołów.

Niektóre zaawansowane integracje i niestandardowe dostosowania cyklu pracy mogą wymagać wsparcia przy ustawieniach.

Ceny Leapsome

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Leapsome

G2: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co o Leapsome mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Korzystanie z Leapsome pozwoliło mi pracować bardziej strategicznie w roli starszego Success Managersa ds. sukcesu klienta. Dzięki temu planowanie scenariuszy stało się bardziej przejrzyste, mogę przedstawiać bardziej przekonujące rekomendacje oparte na danych i oferować klientom bardziej proaktywne wskazówki. Dzięki Leapsome mogę z wyprzedzeniem przewidywać potencjalne ryzyka i wyniki, co daje mi wsparcie w podejmowaniu bardziej pewnych decyzji. Pozwala mi to również prowadzić bardziej wiarygodne i konsultacyjne dyskusje z interesariuszami, co ostatecznie skutkuje lepszymi wynikami dla klientów i silniejszymi, długotrwałymi relacjami.

Korzystanie z Leapsome pozwoliło mi pracować bardziej strategicznie w roli starszego Success Managera. Dzięki temu planowanie scenariuszy stało się bardziej przejrzyste, mogę przedstawiać bardziej przekonujące rekomendacje oparte na danych i oferować klientom bardziej proaktywne wskazówki. Dzięki Leapsome mogę z wyprzedzeniem przewidywać potencjalne ryzyka i wyniki, co pozwala mi podejmować bardziej pewne decyzje. Pozwala mi to również prowadzić bardziej wiarygodne i konsultacyjne dyskusje z interesariuszami, co ostatecznie skutkuje lepszymi wynikami dla klientów i silniejszymi, długotrwałymi związkami.

3. Effy AI (najlepsze rozwiązanie do błyskawicznych, opartych na AI ocen wyników pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Effy AI/AI

Effy AI to narzędzie do zarządzania wydajnością dostosowane do potrzeb małych i średnich zespołów, które poszukują prostoty bez utraty inteligencji. Usprawnia ono wyznaczanie celów, przeglądy, informacje zwrotne i rozmowy indywidualne dzięki natychmiastowym podsumowaniom AI, generowaniu formularzy w języku naturalnym i inteligentnym spostrzeżeniom.

To narzędzie AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania niestandardowych formularzy recenzji przy minimalnym nakładzie pracy, podsumowań informacji zwrotnych oraz analizowania komentarzy z wielu źródeł pod kątem praktycznych wniosków. Automatyczne przypomnienia, śledzenie statusu recenzji i przejrzysty pulpit nawigacyjny pozwalają utrzymać cykle na właściwym torze przy mniejszym nakładzie pracy.

W tle uczenie maszynowe pomaga wykrywać nastroje, podkreślać trendy w zakresie wkładu pracowników i skracać czas przeglądania. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i stworzony dla tych, którzy chcą narzędzi HR, które więcej myślą niż klikają.

Najlepsze funkcje Effy AI

Formularze oceny i podsumowania generowane przez AI na podpowiedź

Informacje zwrotne z wielu źródeł (kierownik, współpracownicy, własne) z wyodrębnieniem tematów

Integracja ze Slackiem umożliwiająca płynne zbieranie informacji zwrotnych

Ciągłe informacje zwrotne, pochwały, notatki ze spotkań i indywidualne śledzenie postępów

Przeglądaj pulpity nawigacyjne i prowadź śledzenie statusów, aby uzyskać pełną widoczność całego cyklu.

Ograniczenia Effy AI

Nie jest przeznaczone do złożonego śledzenia OKR ani dogłębnej analizy wykraczającej poza przeglądy.

Użytkownicy zgłaszają trudności podczas integracji Effy AI z platformami takimi jak Microsoft Teams.

Ceny Effy AI /AI

Bezpłatna wersja próbna

Ceny zaczynają się od 36 USD rocznie.

Oceny i recenzje Effy AI

G2: 4,9/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Effy AI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Raporty i analizy dostarczają nam jasnych informacji, nie przytłaczając nas niepotrzebną złożonością.

Raporty i analizy zapewniają nam jasny wgląd w dane, nie przytłaczając nas niepotrzebną złożonością.

4. Lattice (najlepsze rozwiązanie do wspieranej przez AI strategii personalnej w zakresie HR, wydajności i rozwoju)

za pośrednictwem Lattice

Lattice to platforma dla pracowników, zaprojektowana, aby umożliwić zespołom HR wyjście poza papierkową robotę i budowanie kultury wysokiej wydajności. Łącząc system HRIS, narzędzie wykorzystuje AI do oceny wyników, ankiet dotyczących zaangażowania, wynagrodzeń, rozwoju kariery i analiz.

Narzędzie to wykorzystuje AI na każdym kroku, aby usprawnić sposób, w jaki organizacje zarządzają talentami i je rozwijają.

Asystent AI firmy Lattice syntetyzuje informacje zwrotne i odpowiedzi z ankiet, podsumowuje pakiety ocen wyników, pomaga użytkownikom tworzyć bardziej skuteczne i sprawiedliwe informacje zwrotne oraz identyfikuje możliwości rozwoju w oparciu o cele i dane zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

Agent może również uczyć się na podstawie dokumentacji firmowej, takiej jak polityki, podręczniki i strony intranetowe, aby natychmiast odpowiadać na pytania pracowników i zapewniać proaktywne coachingi HR. Potrafi on identyfikować wczesne oznaki braku zaangażowania i przygotowywać menedżerów do delikatnych rozmów, umożliwiając organizacjom przejście od reaktywnego do strategicznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Najlepsze funkcje Lattice

Ujednolicona platforma z narzędziami HRIS, wydajności, zaangażowania, celów, wynagrodzeń i kariery w jednym miejscu.

Wsparcie w zakresie informacji zwrotnych i ocen oparte na AI z podsumowaniami, pomocą w formułowaniu zdań i sugestiami dotyczącymi rozwoju.

AI Agent odpowiada na pytania pracowników, sugeruje kolejne kroki i zwraca uwagę na niezauważalne trendy.

Dogłębne analizy , w tym pulpity analityczne dotyczące pracowników, które ujawniają ryzyka, czynniki wpływające na zaangażowanie i możliwości utrzymania pracowników.

Wdrażanie nowych pracowników i cykle pracy dzięki inteligentnej automatyzacji procesów wdrażania nowych pracowników, cykli oceny wyników i administracji kadrowej.

Ograniczenia sieci kratowej

Bogaty w funkcje interfejs użytkownika może wymagać wstępnego wdrożenia dla użytkowników spoza działu kadr.

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje dostosowywania są ograniczone.

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami: Ceny zaczynają się od 11 USD/licencja/miesiąc

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2000 recenzji)

Co o Lattice mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Współpracujemy z wieloma systemami HRIS, a wiele z nich to systemy płacowe obsługujące kadry lub systemy finansowe obsługujące płace, a wszystkie mają swoje mocne strony – dla mnie największą zaletą jest to, że jest to przede wszystkim system kadrowy. Jest bardzo zorientowany na ludzi, więc dla naszego zespołu możliwość śledzenia spotkań 1:1 i posiadania historii, a także jasno określonych ścieżek kariery jest niesamowita.

Współpracujemy z wieloma systemami HRIS, a wiele z nich to systemy płacowe obsługujące kadry lub systemy finansowe obsługujące płace, a wszystkie mają swoje mocne strony – dla mnie największą zaletą jest to, że jest to przede wszystkim system kadrowy. Jest bardzo zorientowany na ludzi, więc dla naszego zespołu możliwość śledzenia spotkań 1:1 i posiadania historii, a także jasno określonych ścieżek kariery jest niesamowita.

5. 15Five (najlepsze rozwiązanie do ciągłej oceny wyników, przekazywania informacji zwrotnych i wspierania menedżerów z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem 15Five

15Five to platforma do zarządzania wydajnością, która łączy ciągłą informację zwrotną, OKR, ankiety dotyczące zaangażowania i coaching w jednolite, skoncentrowane na menedżerach doświadczenie. W swej istocie AI napędza wszystko, od wnikliwej pomocy w przeglądaniu po spersonalizowane wskazówki coachingowe, pomagając organizacjom przejść od operacyjnego do strategicznego zarządzania ludźmi.

Dzięki 15Five AI liderzy HR mogą identyfikować trendy w zakresie wydajności i zaangażowania oraz wskazywać obszary, w których można osiągnąć największy wpływ. Menedżerowie otrzymują wspomagane przez AI recenzje, które sugerują sformułowania, ograniczają stronniczość i podsumowują informacje zwrotne.

Kona AI Coach, opcjonalny dodatek, zapewnia spersonalizowane wskazówki coachingowe w czasie rzeczywistym w ramach cyklu pracy, oparte na danych użytkownika i dostosowane do kontekstu jego zespołu. Nawet dane ankietowe są bardziej inteligentne: analizy oparte na sztucznej inteligencji ujawniają tematy i sugerują działania na cele, na podstawie otwartych opinii.

15 najlepszych funkcji Five

Recenzje wspomagane AI, które pomagają w tworzeniu bardziej sprawiedliwych i skutecznych ocen.

Kona AI Coach zapewnia coaching na żądanie w oparciu o dane zespołu w czasie rzeczywistym.

Prognozowanie zaangażowania w celu identyfikacji obszarów wymagających uwagi

Ujednolicone doświadczenie pracowników, które łączy recenzje, coaching, naukę i ankiety.

Opierający się na analizach pulpit wyników HR dotyczących wydajności i utrzymania pracowników

Limits of 15Five

Interfejs i bogactwo funkcji mogą wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników.

Niektórzy użytkownicy zwracali uwagę na kwestie związane z dostosowywaniem i wsparciem technicznym.

Ceny 15Five

Engage: 4 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Perform: 11 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Całkowita platforma: 16 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje 15Five

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: Recenzje nie są dostępne.

Co mówią o 15Five prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Uwielbiamy korzystać z 15Five podczas cotygodniowych spotkań, większość zespołów korzysta z funkcji 1-on-1, a HighFives są super zabawne! Korzystamy z corocznej ankiety dotyczącej zaangażowania, najlepszej samooceny i OKR. Są one naprawdę pomocne w zbieraniu informacji zwrotnych i wspieraniu wyników biznesowych.

Uwielbiamy korzystać z 15Five podczas cotygodniowych spotkań, większość zespołów korzysta z funkcji 1-on-1, a HighFives są super zabawne! Korzystamy z corocznej ankiety dotyczącej zaangażowania, najlepszej samooceny i OKR. Są one naprawdę pomocne w zbieraniu informacji zwrotnych i zapewnieniu wsparcia dla wyników biznesowych.

6. Culture Amp (najlepsze rozwiązanie do analizy pracowników opartej na AI i ciągłego rozwoju)

za pośrednictwem Culture Amp

Culture Amp to platforma poświęcona doświadczeniom pracowników, która wykorzystuje AI i wiedzę z zakresu nauk o człowieku, aby zwiększać zaangażowanie, wydajność i rozwój na dużą skalę. Łączy ona w jednym hubie ankiety wzbogacone o AI, cykle ocen, cele i kluczowe wyniki (OKR), rozwój kariery oraz analizy dotyczące pracowników.

Podsumowania komentarzy oparte na AI wyodrębniają tematy z otwartych opinii, a prognozy wskazują, gdzie należy podjąć działania. Dodatek w postaci pulpitów analitycznych dotyczących pracowników oferuje planowanie scenariuszy, wykrywanie anomalii i zalecenia, które pomagają liderom HR przekształcić dane w konkretne działania.

Culture Amp zapewnia wsparcie dla ciągłego rozwoju: ankiety pulsacyjne ujawniają zmiany w zaangażowaniu, podsumowania AI przyspieszają uzyskiwanie wniosków, a mikrolearning Skills Coach dostarcza codziennych wskazówek dotyczących rozwoju. Ścieżki kariery i spersonalizowane plany rozwoju są wzbogacone o modele kompetencji sugerowane przez AI.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Podsumowania komentarzy AI i plany działania na podstawie danych z ankiet

Analiza predykcyjna pracowników z planowaniem scenariuszy, wykrywaniem wartości odstających i analizą trendów.

Ciągły rozwój pracowników, w tym Skills Coach, mikrolearningowe zachęty i ankiety dotyczące opinii pracowników.

Zintegrowane struktury kariery z kompetencjami wspomaganymi przez AI i spersonalizowanym planowaniem rozwoju.

Gotowe do użycia w przedsiębiorstwie, z zabezpieczeniami, globalnym wsparciem i integracją z systemem HRIS oraz Slackiem.

Ograniczenia Culture Amp

Raportowanie i ustawienia administracyjne mogą wydawać się skomplikowane dla nowo zatrudnionych zespołów.

Pakiety podstawowe mogą nie oferować pomocy na żywo.

Ceny Culture Amp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Culture Amp

G2: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Culture Amp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Uważam, że Culture Amp jest łatwym w użyciu narzędziem do ustalania i śledzenia celów, co jest szczególnie pomocne podczas corocznych ocen wyników. Przejrzystość tego narzędzia jest świetna, ponieważ zarówno pracownicy, jak i kierownictwo mogą śledzić wyniki za pomocą jednego kliknięcia. Bardzo doceniam bezpieczeństwo danych, które są udostępniane tylko w ramach określonych hierarchii, dzięki czemu mój przełożony może zobaczyć tylko moje dane. Jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika, przejrzyste i zapewniające bezpieczeństwo danych, a jego ustawienia przebiegły sprawnie.

Uważam, że Culture Amp jest łatwym w użyciu narzędziem do ustalania i śledzenia celów, co jest szczególnie pomocne podczas corocznych ocen wyników. Przejrzystość tego narzędzia jest świetna, ponieważ zarówno pracownicy, jak i kierownictwo mogą śledzić wyniki za pomocą jednego kliknięcia. Bardzo doceniam bezpieczeństwo danych, które są udostępniane tylko w ramach określonych hierarchii, dzięki czemu mój przełożony może zobaczyć tylko moje dane. Jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika, przejrzyste i zapewniające bezpieczeństwo danych, a jego ustawienia przebiegły sprawnie.

7. Workday Learning (najlepsze rozwiązanie do szkolenia pracowników z wykorzystaniem AI w ramach zunifikowanej platformy HR)

za pośrednictwem Workday Learning

Workday Learning to zintegrowany system zarządzania nauczaniem firmy Workday, wbudowany w jej szerszy pakiet HCM. Podnosi on poziom nauczania w przedsiębiorstwie dzięki analizom opartym na AI i automatyzacji, dostarczając zawartość w odpowiednim kontekście, ujawniając braki w umiejętnościach i precyzyjnie kierując rozwojem kariery.

Sercem strategii Workday w zakresie sztucznej inteligencji są narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Skills Cloud i jego nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji. Funkcje te umożliwiają rekomendacje umiejętności oparte na sztucznej inteligencji, automatycznie generowane plany rozwoju oraz dostosowane do kontekstu nauczanie, dostosowane do roli i ścieżki kariery każdego pracownika.

Hub informacji dla menedżerów, oparty na AI, szybko podsumowuje mocne strony i obszary wymagające rozwoju, pozyskując informacje zwrotne w sposób przejrzysty, aby budować zaufanie i jasność.

Dzięki zabezpieczeniom i zarządzaniu na poziomie Enterprise Workday Learning przekształca statyczne biblioteki zawartości w dynamiczne ekosystemy rozwoju w ramach istniejącej struktury HR.

Najlepsze funkcje Workday Learning

Wbudowane, płynne nauczanie jako część szerszego pakietu Workday HCM.

Wgląd w umiejętności oparty na AI i sugestie dotyczące nauki za pośrednictwem Skills Cloud i generatywnej AI.

Generowane przez AI podsumowania planów rozwoju oparte na wielowymiarowych opiniach

Uczenie się uwzględniające kontekst i sugestie zawartości na podstawie danych Enterprise

Ograniczenia Workday Learning

Interfejs użytkownika dostosowany do potrzeb edukacyjnych może wydawać się podstawowy, a ustawienia administratora mogą być skomplikowane dla mniejszych zespołów.

Użytkownicy czasami polegają na zewnętrznych narzędziach autorskich do tworzenia złożonych lub markowych modułów szkoleniowych.

Ceny Workday Learning

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday Learning

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Workday Learning użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Prosty interfejs użytkownika, podpowiedzi dotyczące programów i kursów wielolekcyjnych oraz narzędzie do edycji wideo.

Prosty interfejs użytkownika, podpowiedzi dotyczące programów i kursów wielolekcyjnych oraz narzędzie do edycji wideo.

8. Cornerstone OnDemand (najlepsze rozwiązanie zapewniające elastyczność siły roboczej opartą na AI oraz naukę w Enterprise na dużą skalę)

za pośrednictwem Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand wraz z pakietem Galaxy to kompleksowa platforma do zarządzania talentami oparta na AI. Funkcje AI wprowadzone przez Cornerstone Galaxy umożliwiają dynamiczną analizę umiejętności, spersonalizowane rekomendacje dotyczące nauki oraz strategiczne planowanie kadr.

Może ono analizować terabajty danych dotyczących talentów, aby wskazać wewnętrzne luki w umiejętnościach, przewidzieć przyszłe potrzeby i zaproponować ukierunkowane możliwości rozwoju. W połączeniu z przejęciem SkyHive wykorzystuje również globalną wiedzę na temat rynku pracy, aby informować o wewnętrznej mobilności i rozmieszczeniu talentów.

To sprawia, że Cornerstone jest potężnym narzędziem do rozwoju kadry gotowej na przyszłość, bez konieczności zgadywania.

Najlepsze funkcje Cornerstone OnDemand

Oparte na AI analizy umiejętności służące do analizy luk i tworzenia spersonalizowanych ścieżek nauczania.

Generatywne rekomendacje AI dotyczące mobilności zawodowej, gotowości do pełnienia roli i podnoszenia kwalifikacji.

Planowanie kadrowe oparte na danych przedsiębiorstwa i trendach na rynku pracy

Zarządzanie nauczaniem na skalę Enterprise wplecione w cykle pracy związane z rozwojem talentów

Rozszerzone integracje, zgodność z przepisami, wsparcie dla wielu języków i zarządzanie.

Limity Cornerstone OnDemand

Może wydawać się skomplikowane i uciążliwe dla użytkowników i administratorów, którzy potrzebują prostszych, elastycznych narzędzi.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania problemów z integracją i niespójnością projektów między modułami.

Ceny Cornerstone OnDemand

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cornerstone OnDemand

G2: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Cornerstone OnDemand użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Zapewnia ono bezpieczeństwo danych. Pomaga użytkownikom w nabywaniu umiejętności uczenia się.

Zapewnia ono bezpieczeństwo danych. Pomaga użytkownikom w nabywaniu umiejętności uczenia się.

9. Docebo (najlepsze do tworzenia zawartości opartej na AI oraz skalowalnych, spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych)

za pośrednictwem Docebo

Docebo to oparta na chmurze platforma edukacyjna wykorzystująca AI, która łączy funkcje LMS i LXP, umożliwiając przedsiębiorstwom inteligentną skalowalność. Wykorzystuje AI w całym cyklu edukacyjnym, od tworzenia zawartości i tagowania po spersonalizowane dostarczanie materiałów i wsparcie dla uczniów, zmniejszając obciążenie pracą ręczną i zapewniając jednocześnie niezwykle trafne doświadczenia.

Narzędzie AI Creator automatyzuje tworzenie lekcji, generując ustrukturyzowane kursy, oceny, tłumaczenia, a nawet realistycznych prezenterów wideo opartych na sztucznej inteligencji.

Ponadto funkcje wyszukiwania oparte na AI Docebo, w tym Harmony Search, indeksują zawartość za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst i metadanych, zapewniając dokładniejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie.

Wirtualny trener AI umożliwia realistyczne symulacje oparte na scenariuszach z spersonalizowaną informacją zwrotną dla nauki opartej na praktyce. Wszystkie te funkcje usprawniają data powstania kursów, zwiększają ich widoczność i zapewniają wciągającą naukę, a wszystko to na skalę Enterprise.

Najlepsze funkcje Docebo

AI Creator automatyzuje projektowanie kursów, tłumaczenia, oceny i prezentacje wideo oparte na sztucznej inteligencji.

Harmony Search indeksuje i wyszukuje zawartość w intuicyjny sposób, wykorzystując indeksowanie oparte na AI.

AI Virtual Coach oferuje interaktywne symulacje z natychmiastową informacją zwrotną.

Automatyzacja tagowania metadanych i przypisywania umiejętności, aby usprawnić organizację zawartości.

Spersonalizowane rekomendacje dotyczące nauki i wielojęzyczne wsparcie na dużą skalę

Ograniczenia Docebo

Aplikacja mobilna Go. Learn ma określone wymagania systemowe i ograniczenia, które mogą potencjalnie ograniczać dostępność.

Automatyczne zapisywanie uczniów na sesje dostosowane do konkretnego regionu może być trudne, co prowadzi do nieporozumień w zespołach globalnych.

Ceny Docebo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Docebo

G2: 4,3/5 (ponad 660 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Docebo użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Po skonfigurowaniu wszystkiego, Docebo naprawdę sprawia, że szkolenia wewnętrzne są uporządkowane i łatwe do śledzenia. Zarządzam cyklem pracy w mediach społecznościowych i pomagam w procesie wdrażania nowych pracowników, więc posiadanie jednego centralnego miejsca dla wszystkich naszych kursów okazało się zbawienne. Układ jest prosty w nawigacji dla uczniów, a ja otrzymuję teraz znacznie mniej pytań typu „Gdzie mogę to znaleźć?”. Platforma działa również płynnie, co ma znaczenie, gdy starasz się zapewnić spójność szkoleń.

Po skonfigurowaniu wszystkiego, Docebo naprawdę sprawia, że szkolenia wewnętrzne są uporządkowane i łatwe do śledzenia. Zarządzam cyklem pracy w mediach społecznościowych i pomagam w procesie wdrażania nowych pracowników, więc posiadanie jednego centralnego miejsca dla wszystkich naszych kursów okazało się zbawienne. Układ jest prosty w nawigacji dla uczniów, a ja otrzymuję znacznie mniej pytań typu „Gdzie mogę to znaleźć?”. Platforma działa również płynnie, co ma znaczenie, gdy starasz się zapewnić spójność szkoleń.

10. BetterUp (najlepsze rozwiązanie do coachingu wspomaganego AI na dużą skalę, zapewniające dobre samopoczucie w Enterprise)

za pośrednictwem BetterUp

BetterUp to platforma coachingowa skoncentrowana na człowieku, oparta na AI i naukach behawioralnych, która umożliwia skalowanie rozwoju w Enterprise.

Jego flagowy trener AI, BetterUp Grow, zapewnia spersonalizowane wsparcie w czasie rzeczywistym, które jest zawsze dostępne, oparte na kontekście konkretnej roli, danych behawioralnych i wartościach firmy. Działa jako przewodnik kontekstowy, wyszkolony na podstawie milionów sesji coachingowych, oferujący odgrywanie ról w trudnych rozmowach, motywowanie do osiągania celów i niezrównaną dostępność w trakcie przepływu pracy.

Dzięki analizie miliardów punktów danych BetterUp dostarcza informacji na temat talentów i rozwoju strategicznego. Organizacje otrzymują pulpity nawigacyjne, które wskazują obszary, w których zaufanie rośnie lub wymaga wzmocnienia, a pracownicy otrzymują dostosowane do ich potrzeb wskazówki w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne.

Najlepsze funkcje BetterUp

Zawsze aktywny, dostosowany do kontekstu coaching AI dostosowany do każdej roli i każdej osoby.

Wskazówki w czasie rzeczywistym, w tym odgrywanie ról w rozmowach i podpowiedzi dotyczące celów.

Skalowalne pulpity nawigacyjne dotyczące talentów oparte na zagregowanych i anonimowych danych

Podstawy oparte na naukach behawioralnych zapewniają wiarygodne i praktyczne informacje.

Zaprojektowane z myślą o przedsiębiorstwach — cieszy się zaufaniem globalnych marek, stworzone z myślą o pracy hybrydowej.

Ograniczenia BetterUp

Coaching oparty na AI opiera się na podejściu hybrydowym — niektórzy użytkownicy nadal preferują sesje prowadzone wyłącznie przez ludzi.

Chociaż wyniki coachingu są obiecujące, nadal wymagają silniejszego i bardziej spójnego pomiaru wpływu.

Ceny BetterUp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BetterUp

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co o BetterUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Najbardziej podoba mi się profesjonalizm trenerów. Mam osobistego trenera, a także skorzystałem z coachingu z celem w zakresie komunikacji oraz udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych. Czas poświęcony na pracę nad rozwojem osobistym z doświadczonym trenerem jest bezcenny. Zachęcono mnie do poświęcania więcej czasu na autorefleksję i jasne określenie swoich celów, aby móc się skupić i lepiej ustalać priorytety. Pod koniec każdej sesji trenerzy pomagają mi stworzyć plan działania. Udostępniają również zasoby dostępne na portalu BetterUp, które są związane z omawianymi tematami.

Najbardziej podoba mi się profesjonalizm trenerów. Mam osobistego trenera, a także skorzystałem z coachingu ukierunkowanego na osiągnięcie celu w zakresie komunikacji oraz udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych. Czas poświęcony na pracę nad rozwojem osobistym z doświadczonym trenerem jest bezcenny. Zachęcono mnie do poświęcania więcej czasu na autorefleksję i jasne określenie swoich celów, aby móc się skupić i lepiej ustalać priorytety. Pod koniec każdej sesji trenerzy pomagają mi stworzyć plan działania. Udostępniają również zasoby dostępne na portalu BetterUp, które są związane z omawianymi tematami.

11. Betterworks (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania celów oparte na AI i ciągłej wydajności w skali Enterprise)

za pośrednictwem Betterworks

Betterworks to platforma do zarządzania wydajnością, zaprojektowana w celu unowocześnienia cykli pracy w przedsiębiorstwie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do ustalania celów, przekazywania informacji zwrotnych i analizowania danych — wszystko to w czasie rzeczywistym. Funkcje sztucznej inteligencji obejmują pomoc w formułowaniu celów, inteligentne podpowiedzi zachęcające do aktualizacji celów oraz inteligentne spostrzeżenia, które sprawiają, że rozmowy na temat wydajności są proaktywne i zgodne ze strategią.

Dzięki wbudowaniu w narzędzia codziennego użytku, takie jak Slack, Teams i Outlook, Betterworks zapewnia, że wyniki pozostają na pierwszym planie, a nie są ukrywane. Interfejs kalibracji zapewnia elastyczność i przejrzystość, pomagając liderom HR w standaryzacji ocen i wspieraniu menedżerów dzięki zawartości coachingowej dostępnej w platformie.

Generatywna sztuczna inteligencja zapewnia również bardziej spójną, świadomą stronniczości informację zwrotną oraz zapewnia widoczność między zespołami i recenzjami.

Najlepsze funkcje Betterworks

Tworzenie celów wspomagane AI i inteligentne przypomnienia o aktualizacjach

Ciągłe pętle informacji zwrotnej wbudowane w cykle pracy i narzędzia do przesyłania wiadomości

Elastyczne narzędzia kalibracyjne z wsparciem menedżera

Wgląd i analizy w czasie rzeczywistym w celu dostosowania wyników

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, wsparcie w wielu językach i szerokie możliwości integracji.

Ograniczenia Betterworks

Funkcje związane z celami mogą wymagać pewnego nakładu pracy, zanim osiągną pełną wartość.

Ceny Betterworks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Betterworks

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

12. Qualtrics XM Employee Experience (najlepsze rozwiązanie do słuchania opartego na AI i podejmowania inteligentnych działań w całym procesie rozwoju pracownika)

za pośrednictwem Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience to platforma oparta na AI zaprojektowana do monitorowania każdego punktu kontaktu — od momentu zatrudnienia do odejścia — i przekształcania opinii pracowników w znaczące działania. Umożliwia ciągłe monitorowanie, prognozowanie i dostosowane interwencje poprzez połączenie ankiet pulsacyjnych, monitorowania cyklu życia, analizy dobrego samopoczucia, DEI i analizy ścieżki kariery.

Silnik AI umożliwia automatyzację analizy tekstu, wykrywanie nastrojów i uzyskiwanie wniosków narracyjnych, jednocześnie chroniąc prywatność danych dzięki anonimowemu przetwarzaniu i zarządzaniu na poziomie Enterprise.

Manager Assist dostarcza spersonalizowane informacje na poziomie zespołu i tablice działań, a Employee Experience Discover zbiera informacje zwrotne z wielu kanałów — społecznościowych, audio i cyfrowych — aby zapewnić całościowy widok na nastroje pracowników. Dzięki temu pasywne informacje zwrotne przekształcają się w proaktywne, zorientowane na człowieka rozwiązania, które poprawiają zaangażowanie i wydajność na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Qualtrics XM Employee Experience

Ciągłe monitorowanie cyklu życia pracowników podczas wdrażania, promocji i odejść

Wspomagany AI Manager Assist z narracyjnymi podsumowaniami i spostrzeżeniami zespołu

Wielokanałowe monitorowanie opinii z analizą nastrojów za pomocą EX Discover

Privatność i bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa dzięki anonimowym podstawom AI.

Limity Qualtrics XM dla doświadczeń pracowników

Niektórzy długoletni użytkownicy zgłaszają problemy, takie jak niedopasowanie mapowania odpowiedzi i rozczarowujące wsparcie techniczne.

Narzędzia do ankiet online, w tym Qualtrics, mogą nieumyślnie wykluczać niektóre populacje, co wpływa na reprezentatywność danych.

Ceny Qualtrics XM Employee Experience

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qualtrics XM Employee Experience

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Qualtrics XM for Employee Experience?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Mogę tylko powiedzieć, że świetnie nadaje się do gromadzenia danych i ich dalszej analizy w celu uzyskania skutecznej informacji zwrotnej. Dostęp do analizy nastrojów w czasie rzeczywistym jest naprawdę pomocny w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Ponadto podoba mi się łatwy w obsłudze interfejs, który ułatwia zespołom monitorowanie i prawidłowe wdrażanie. Podsumowując, moim zdaniem zwiększa to zaangażowanie pracowników.

Mogę tylko powiedzieć, że świetnie nadaje się do gromadzenia danych i ich dalszej analizy w celu uzyskania skutecznej informacji zwrotnej. Dostęp do analizy nastrojów w czasie rzeczywistym jest naprawdę pomocny w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Ponadto podoba mi się łatwy w obsłudze interfejs, który ułatwia zespołom monitorowanie i prawidłowe wdrażanie. Podsumowując, moim zdaniem zwiększa to zaangażowanie pracowników.

13. Engagedly (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania celów, zwiększania zaangażowania i rozwoju talentów oparte na AI)

za pośrednictwem Engagedly

Engagedly to platforma do zarządzania talentami, która łączy oceny wyników, cele i OKR, ciągłą informację zwrotną, naukę, uznanie i rozwój kariery.

Sercem tego rozwiązania jest Marissa AI, agentowa asystentka AI, która realizuje automatyzację i usprawnia cykle pracy związane z zarządzaniem talentami: tworzy wnikliwe opinie, dostosowuje ścieżki rozwoju IG, podsumowuje tematy ankiet i pomaga menedżerom utrzymać elastyczność i znaczenie wyników.

To doświadczenie łączy w sobie rozpoznawanie w czasie rzeczywistym, zaangażowanie oparte na mechanizmach gier oraz inteligentne pulpity analityczne. Zespoły korzystają z kalibracji wydajności opartej na AI, sugestii dotyczących nauki powiązanych z postępami w realizacji celów oraz inteligentnych przypomnień, które zapewniają wszystkim spójność działań.

Wspierane przez analizę talentów, konfigurowalne cykle pracy i strategię „mobile first”, Engagedly zmienia zarządzanie talentami w proaktywne doświadczenie.

Najlepsze funkcje Engagedly

Marissa AI automatyzuje proces przekazywania informacji zwrotnych, tworzenia celów, opracowywania indywidualnych planów rozwoju (IDP) oraz podsumowań ankiet.

Dostosowanie celów oparte na AI z wykorzystaniem gamifikacji, uznania i wielopoziomowej widoczności.

Ciągła informacja zwrotna i sprawdzanie nastrojów dzięki analizie sentymentu i wglądowi w czasie rzeczywistym.

Zintegrowane ścieżki nauczania i mobilność umiejętności zalecane przez AI

Ujednolicona platforma z pulpitami nawigacyjnymi, analizami, mentoringiem i zaangażowaniem mobilnym.

Ograniczenia Engagedly

Niektórzy użytkownicy dokonują wzmianek na temat ograniczeń podczas próby głębokiego dostosowania oprogramowania do unikalnych potrzeb organizacyjnych.

Ceny Engagedly

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Engagedly

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Engagedly użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Oprogramowanie Engagedly to solidne rozwiązanie do nowoczesnego zarządzania pracownikami, łączące wyznaczanie celów, informacje zwrotne, zarządzanie wydajnością i oceny 360 stopni w jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie. Intuicyjny interfejs oprogramowania ułatwia pracownikom i menedżerom tworzenie i śledzenie celów, udzielanie ciągłych informacji zwrotnych oraz przeprowadzanie spotkań kontrolnych i indywidualnych. Funkcja oceny 360 stopni zapewnia kompleksowy widok na wydajność pracowników, gwarantując sprawiedliwą i dokładną ocenę.

Oprogramowanie Engagedly to solidne rozwiązanie do nowoczesnego zarządzania pracownikami, łączące wyznaczanie celów, informacje zwrotne, zarządzanie wydajnością i oceny 360 stopni w jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie. Intuicyjny interfejs oprogramowania ułatwia pracownikom i menedżerom tworzenie i śledzenie celów, udzielanie ciągłych informacji zwrotnych oraz przeprowadzanie spotkań kontrolnych i indywidualnych. Funkcja oceny 360 stopni zapewnia kompleksowy widok na wydajność pracowników, gwarantując sprawiedliwą i dokładną ocenę.

🧭 Ciekawostka: Nowoczesna struktura OKR powstała w latach 70. w firmie Intel pod kierownictwem Andy'ego Grove'a, powszechnie uważanego za ojca OKR. Grove oparł się na strukturze MBO Petera Druckera, ale wprowadził bardziej elastyczne, zorientowane na cele podejście, które kładło nacisk na jasność i odpowiedzialność, jednocześnie zapewniając większą elastyczność w wyznaczaniu celów.

Kluczowe zalety oprogramowania AI do przekazywania informacji zwrotnych w szkoleniach pracowników

Oprogramowanie AI do przekazywania informacji zwrotnych zmienia szkolenia pracowników z rutynowego wypełniania formularzy w angażujące, zorientowane na wyniki doświadczenie. Zamiast czekać do końca kursu, aby sprawdzić, czy wiedza została przyswojona, AI dostarcza informacje w czasie rzeczywistym, personalizuje proces nauki i daje trenerom jasne sygnały, gdzie należy interweniować.

1. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które zwiększają retencję

AI nie czeka na ankietę po szkoleniu — udziela wskazówek w trakcie nauki. Uczestnicy otrzymują natychmiastowe podpowiedzi, wskazówki i poprawki, które pomagają im szybciej zrozumieć pojęcia i zapamiętać je na dłużej.

2. Spersonalizowane ścieżki nauczania

Nie ma dwóch pracowników, którzy uczą się w ten sam sposób. AI analizuje zachowanie, tempo i poziom zrozumienia, aby zalecić każdemu uczniowi najlepszy kolejny krok, tworząc dostosowaną ścieżkę, która sprawia, że szkolenie jest odpowiednie i motywujące.

3. Wczesne wykrywanie luk w umiejętnościach

Zamiast odkrywać luki w wydajności po kilku miesiącach, AI wskazuje obszary, w których pracownicy mają trudności podczas szkolenia. Trenerzy mogą wkroczyć z ukierunkowanym wsparciem, zapobiegając przekształceniu się drobnych problemów w poważne przeszkody.

4. Praktyczne informacje dla menedżerów i działu kadr

Panele kontrolne oparte na AI przekształcają surowe informacje zwrotne w jasne, wizualne dane. Liderzy mogą dostrzegać wzorce, prowadzić śledzenie zwrotu z inwestycji i bezpośrednio powiązać szkolenia z poprawą wyników.

5. Skalowalność i ciągłe doskonalenie

Niezależnie od tego, czy szkolisz 50, czy 5000 pracowników, AI zapewnia spójność i sprawiedliwość. Z czasem uczy się ona również, ulepszając rekomendacje, udoskonalając zawartość i sprawiając, że każdy cykl szkoleniowy jest bardziej inteligentny niż poprzedni.

📚 Przeczytaj również: Uzyskaj bezpłatne, gotowe do użycia szablony planów szkoleń, które ułatwią wdrażanie nowych pracowników i rozwijanie umiejętności.

Czas szkolić się mądrzej, a nie ciężej.

Szkolenia pracowników nie muszą być statycznym, jednokierunkowym procesem.

Dzięki oprogramowaniu do analizy danych opartemu na AI możesz przekształcić naukę w spersonalizowane, interaktywne doświadczenie, które dostosowuje się do każdego pracownika. Zamiast polegać na przestarzałych ankietach lub ogólnych ocenach, AI zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym, skalowalną personalizację i praktyczne wskazówki, dzięki czemu szkolenia stają się prawdziwym motorem rozwoju Twojej organizacji.

Od narzędzi do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych po coaching oparty na AI — platformy te dowodzą, że gdy informacje zwrotne stają się bardziej inteligentne, szkolenia stają się bardziej skuteczne. Wynik? Zaangażowani pracownicy, szybszy rozwój umiejętności i mierzalny zwrot z inwestycji w każdą inicjatywę edukacyjną.

Często zadawane pytania (FAQ)

AI dostarcza spersonalizowane informacje w czasie rzeczywistym zamiast uniwersalnych ocen. Wskazuje luki w wiedzy, sugeruje dostosowane ścieżki nauki i podsumowuje informacje zwrotne w postaci jasnych elementów działań zarówno dla pracowników, jak i menedżerów.

Nie. AI przyspiesza i skaluje proces przekazywania informacji zwrotnych, ale trenerzy dodają kontekst, empatię i mentoring, których AI nie jest w stanie odtworzyć. Najlepsze wyniki osiąga się dzięki połączeniu wydajności AI z coachingiem prowadzonym przez ludzi.

AI może nie dostrzegać niuansów, takich jak mowa ciała, kontekst emocjonalny lub sygnały kulturowe. Wymaga również wysokiej jakości danych, aby generować znaczące wnioski. Dlatego wiele firm wykorzystuje AI jako uzupełnienie, a nie zamiennik ludzkiej oceny.

Dzięki śledzeniu wskaźników, takich jak poprawa umiejętności, wskaźniki ukończenia szkoleń, wydajność pracowników i zaangażowanie. AI łączy również wyniki nauczania z biznesowymi wskaźnikami KPI, ułatwiając wykazanie wartości inwestycji w szkolenia.

Największy wpływ odczuwają branże zatrudniające dużą, rozproszoną lub szybko zmieniającą się siłę roboczą, takie jak technologia, opieka zdrowotna, finanse, handel detaliczny i produkcja. Wszędzie tam, gdzie pracownicy potrzebują ciągłego podnoszenia kwalifikacji, informacje zwrotne oparte na AI stanowią wartość dodaną.

Koszty różnią się w zależności od platformy i wielkości firmy. Niektóre narzędzia oferują przystępne cenowo plany podstawowe dla małych zespołów, natomiast rozwiązania klasy Enterprise wymagają niestandardowych wycen. Wielu dostawców oferuje również bezpłatne wersje próbne, dzięki czemu można przetestować oprogramowanie przed podjęciem decyzji o zakupie.