10 najlepszych alternatyw dla Martin /AI zapewniających inteligentniejsze planowanie i większą wydajność osobistą

Narzędzia takie jak Martin AI pozwalają uniknąć zmian w harmonogramie w ostatniej chwili. Jednak niektórzy użytkownicy uważają, że sugestie dotyczące planowania są nieco zbyt sztywne, co zmusza ich do ręcznego dostosowywania wydarzeń do rzeczywistych priorytetów.

Inni uważają, że integracje mają limit, co utrudnia połączenie wszystkich narzędzi, z których korzystają na co dzień, więc w końcu szukają informacji i łączą zadania z wielu innych narzędzi, tracąc cenny czas na rozproszenie pracy.

Czas poszukać alternatywy i zastanowić się, co naprawdę jest dla Ciebie ważne w narzędziu zwiększającym wydajność. Niezależnie od tego, czy szukasz lepszego zabezpieczenia danych, inteligentnych kroków weryfikacyjnych, które pozwolą uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili, czy też inteligentnego zarządzania zadaniami, znajdziesz narzędzie, które będzie pasowało do Twoich potrzeb.

W tym blogu przedstawimy najlepsze alternatywy dla Martin AI, które dostosowują się do Twojego stylu pracy. 🚀

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Martin AI?

Chociaż Martin AI zdobył uznanie dzięki swojej prostocie, nie spełnia on wymagań zaawansowanych użytkowników. Oto dlaczego warto rozważyć przejście na alternatywę dla Martin AI:

Ogranicza złożoną automatyzację: Najlepiej sprawdza się w przypadku prostych list rzeczy do zrobienia i nieskomplikowanych zadań, często nie radząc sobie z wielopoziomowymi lub wymagającymi zaawansowanej logiki procesami

Wydaje się być na wczesnej scenie rozwoju: Użytkownicy opisują to doświadczenie jako bardziej zbliżone do wersji alfa lub wczesnej wersji beta niż do gotowego do produkcji narzędzia

Występują błędy: Podstawowe funkcje mogą działać nieprzewidywalnie, powodując błędy i zakłócając rutynowe użytkowanie

Problemy z niezawodnością: Funkcje o dużym potencjale, takie jak połączenia AI, często nie działają zgodnie z oczekiwaniami, co sprawia, że nie są one niezawodne w zastosowaniach profesjonalnych

w dużym stopniu opiera się na opiniach użytkowników: *Dalszy rozwój ma zależność od raportowania problemów przez pierwszych użytkowników i kształtowania kierunku rozwoju produktu w czasie rzeczywistym

👀 Czy wiesz, że... W latach 1974–1980 pole AI doświadczyło pierwszego poważnego załamania, znanego jako „zima AI”. Wynikało to z dramatycznego spadku finansowania, zainteresowania opinii publicznej i wsparcia rządowego spowodowanego niespełnionymi oczekiwaniami i rozczarowującymi wynikami wczesnych badań.

Alternatywy dla Martin AI w skrócie

Zanim przejdziemy do dogłębnej analizy, porównajmy najlepsze alternatywy dla Martin AI.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie pracą z wykorzystaniem automatyzacji opartej na AI i współpracyWielkość zespołu: osoby indywidualne, małe i średnie zespoły oraz duże przedsiębiorstwa Pisanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, podsumowywanie zadań, niestandardowe automatyzacje, narzędzia do współpracy oparte na sztucznej inteligencji , takie jak dokumenty i czat, planowanie projektów, osobiste działania następcze i wizualizacja projektów Dostępny jest Free Plan; możliwość niestandardowej konfiguracji dla przedsiębiorstw Jasper Marketing i tworzenie zawartości oparte na AI Wielkość zespołu: zespoły marketingowe, agencje zawartości i stratedzy marki Generowanie zawartości, szablony AI do zastosowań marketingowych, dostosowywanie tonu, pamięć głosu marki i wsparcie wielu języków Płatne plany zaczynają się od 69 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Copilot Studio Tworzenie niestandardowych kopilotów w ekosystemie MicrosoftWielkość zespołu: użytkownicy Enterprise, użytkownicy Microsoft 365 i zespoły IT Tworzenie podpowiedzi w języku naturalnym, integracja z platformą Power Platform, kontrola odpowiedzi w czasie rzeczywistym, karty adaptacyjne, przepływy automatyzacji Opcja płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem lub 200 USD rozliczane rocznie Notion AI Zwiększ wydajność i usprawnij dokumentację w NotionWielkość zespołu: pracownicy wiedzy, współpracownicy zespołowi i użytkownicy dbający o osobistą produktywność Podsumowania uwzględniające kontekst, porządkowanie notatek, pytania i odpowiedzi na stronach, sugestie zadań, informacje o spotkaniach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika NotebookLM Badania wspomagane AI i zarządzanie wiedzą Wielkość zespołu: badacze, analitycy i zespoły akademickie Pytania i odpowiedzi oparte na dokumentach, cytaty oparte na źródłach, synteza notatek, łączenie tematów, streszczanie oparte na zapytaniach Dostępny jest Free Plan; niestandardowe ceny Celoxis Zarządzanie portfolio projektów na poziomie przedsiębiorstwaWielkość zespołu: biura zarządzania projektami, kierownicy operacyjni i zespoły przedsiębiorstwa Niestandardowe pulpity nawigacyjne, śledzenie stanu projektów, zarządzanie czasem i zasobami, wizualizacja obciążenia pracą oraz prognoza finansowa Plany płatne zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie) STAN AI Pulpit wykonawczy w czasie rzeczywistym i analizy AIWielkość zespołu: decydenci, analitycy biznesowi i kadra kierownicza wyższego szczebla Strumieniowe przesyłanie danych na żywo, monitorowanie wskaźników KPI, analityka predykcyjna, niestandardowe potoki danych, agregacja między narzędziami Niestandardowe ceny Zendesk AI Automatyzacja obsługi klienta oparta na AIWielkość zespołu: zespoły obsługi klienta i przedsiębiorstwa świadczące usługi Sortowanie zgłoszeń przez AI, wykrywanie intencji, automatyczne odpowiedzi, sugestie odpowiedzi, przewidywanie eskalacji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 69 USD miesięcznie za użytkownika Qodo Przepływy pracy i automatyzacja AI bez kodowania Wielkość zespołu: zespoły produktowe, operacje wewnętrzne i kierownicy ds. automatyzacji Interfejs typu „przeciągnij i upuść”, kreator chatbotów, integracja narzędzi GPT, wyzwalacze warunkowe, przesyłanie baz wiedzy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 38 USD miesięcznie za użytkownika My AskAI Tworzenie niestandardowych asystentów AI do pytań i odpowiedzi na podstawie dokumentów Wielkość zespołu: konsultanci, nauczyciele i zespoły mające kontakt z klientami Pobieranie dokumentów, inteligentne generowanie pytań i odpowiedzi, osadzanie chatbotów, niestandardowe brandowanie, pulpit analityczny Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 149 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Martin AI

Martin AI wzbudził duże zainteresowanie ze względu na swój potencjał. Jeśli jednak uznasz go za zbyt podstawowy, istnieje wiele niezawodnych alternatyw.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracą z automatyzacją i współpracą opartą na sztucznej inteligencji)

Uzyskaj wgląd w zadania, postępy zespołu i nie tylko dzięki ClickUp AI Knowledge Management

W czasach, gdy zespoły korzystają z wielu narzędzi AI do pisania, robienia notatek, planowania i burzy mózgów, ClickUp wyróżnia się tym, że zapobiega rozrostowi AI — fragmentacji spowodowanej używaniem zbyt wielu niepołączonych aplikacji AI.

Zamiast polegać na oddzielnych narzędziach, takich jak Martin do burzy mózgów, Otter. ai do notatek ze spotkań i Kalendarz Google do planowania, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu.

clickUp to *pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza AI, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain zamienia Twoje miejsce pracy w silnik w pełni wspomagany przez sztuczną inteligencję. Rozumie kontekst Twojej pracy, cele, do których dążysz, projekty, którymi zarządzasz, oraz dokumenty, na których się opierasz.

Wystarczy kliknąć ClickUp Brain w języku naturalnym, aby zebrać informacje z obszaru roboczego

AI Knowledge Manager firmy Brain pobiera informacje z zadań, dokumentów i czatów, aby zapewnić natychmiastowe, dokładne odpowiedzi z pełnym kontekstem. Możesz poprosić go o wygenerowanie podsumowań, historii decyzji lub konkretnych liczb i uzyskać odpowiedzi w ciągu kilku sekund.

Ponadto jego AI Project Manager automatycznie generuje osie czasu, przydziela zadania, sporządza prognozę ryzyka i podsumowuje aktualizacje projektu. Na przykład, jeśli zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek, możesz podpowiedzieć mu utworzenie harmonogramu marketingowego, przydzielenie zadań w oparciu o dostępność zespołu i oznaczenie terminów zagrożonych.

Wyciągaj wnioski i podsumowania dotyczące zadań ze swojego obszaru roboczego, definiuj złożone przepływy pracy i twórz plany projektów dzięki ClickUp Brain

W przypadku ról wymagających tworzenia zawartości i komunikacji, AI Writer może tworzyć pierwsze wersje postów na blogu, briefów lub planów kampanii na podstawie kilku notatek. Ten osobisty asystent AI dostosowuje się do Twojej roli, dzięki czemu każda odpowiedź jest dostosowana do Twoich potrzeb.

Generuj pomysły, twórz zawartość i udoskonalaj projekty dzięki ClickUp Brain

Aby wyeliminować powtarzalne zadania, możesz skorzystać z ClickUp Autopilot Agents. Możesz zaprojektować asystentów AI specjalnie dla swojego zespołu i jego potrzeb. W przeciwieństwie do gotowych agentów, agenci niestandardowi pozwalają zdefiniować własne wyzwalacze, warunki i działania w ClickUp.

Na przykład możesz utworzyć wyzwalacz, dzięki któremu za każdym razem, gdy programista oznaczy funkcję jako „Gotowa do testowania”, Twój niestandardowy agent będzie mógł przypisać ją inżynierowi ds. kontroli jakości i zaktualizować status zadania.

Skonfiguruj agenty Autopilot ClickUp, aby monitorować aktywność i działać zgodnie z Twoimi instrukcjami — bez konieczności pisania kodu

Jeśli Twój zespół korzysta również z narzędzi spoza ClickUp, Brain MAX to aplikacja komputerowa AI, która łączy je wszystkie.

Umożliwia przeszukiwanie obszaru roboczego i zintegrowanych narzędzi, korzystanie z zewnętrznych modeli AI klasy premium (takich jak GPT, Gemini lub Claude), a dzięki Talk to Tex pozwala zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej:

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

Niektórzy użytkownicy doświadczają stromego krzywej uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

ClickUp to bez wątpienia najbardziej elastyczne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami, z jakim miałem okazję pracować. Jako założyciel WRKSTN pomagam agencjom i zespołom kreatywnym usprawnić ich działalność — a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzacje, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę tworzyć skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

ClickUp to bez wątpienia najbardziej elastyczne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami, z jakim miałem okazję pracować. Jako założyciel WRKSTN pomagam agencjom i zespołom kreatywnym usprawnić ich działalność — a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzacje, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę tworzyć skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma ta się rozwija.

📮 ClickUp Insight: 29% menedżerów twierdzi, że wąskie gardła są wykrywane zbyt późno, ale tylko 12% korzysta z automatyzacji statusu, aby im zapobiegać. Opóźnienie to ma swoją cenę. Zanim zadanie zostanie oznaczone, często już blokuje postępy w dalszej części procesu. Prawda jest taka, że wąskie gardła nie zaczynają się od razu jako duże — na początku są niewidoczne. ClickUp Brain pomoże Ci proaktywnie śledzić zależności, monitorować aktualizacje i sygnalizować ryzyko w czasie rzeczywistym. Wykorzystaj go do generowania natychmiastowych raportów o statusie i inteligentnych alertów, gdy zadania są wstrzymane, terminy ulegają zmianie lub wzrasta obciążenie pracą. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ujednoliconej przestrzeni roboczej ClickUp firma Finastra odnotowała 30-procentowy wzrost współpracy i 40-procentowy wzrost wydajności GTM.

2. Jasper (najlepszy do marketingu opartego na AI i tworzenia zawartości)

za pośrednictwem Jasper

Podczas gdy Martin AI może obsługiwać szersze funkcje asystenckie, Jasper AI koncentruje się na pomocy w spotkaniu wymagań związanych z pisaniem i komunikacją. Jego kluczowe narzędzia, takie jak Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor i szablony AI do tworzenia zawartości, pozwalają odciążyć się od zadań, w których Martin AI nie jest specjalistą.

Jasper Chat może przeprowadzać burzę mózgów, poprawiać lub rozszerzać pomysły, a Brand Voice zapewnia spójność tonu i stylu. Ponadto cykle pracy pomaga przenosić projekty przez określone sceny bez konieczności każdorazowego ponownego tworzenia podpowiedzi, a redaktor umożliwia wspólne pisanie, współedytowanie lub udoskonalanie tekstów w różnych formatach.

Chociaż nie zautomatyzuje spotkań, działań następczych ani złożonych zależności między zadaniami, spełnia większość potrzeb związanych z rolami wymagającymi dużej ilości treści.

Najlepsze funkcje Jasper

Uruchamiaj ukierunkowane na cel kampanie dzięki Jasper Audiences , dostosowując każdą wiadomość

Jasper Studio i Canvas , w tym do generowania długiej zawartości i wizualnego porządkowania pomysłów Wykorzystaj AI do automatyzacji zadań za pomocą, w tym do generowania długiej zawartości i wizualnego porządkowania pomysłów

Zoptymalizuj SEO dzięki wbudowanej integracji Surfer SEO, aby uzyskać lepszą widoczność

Limits Jasper

Kreator obrazów jest podstawowy, a narzędzie, podobnie jak inne narzędzia AI, generuje halucynacje dotyczące faktów i punktów danych

Ceny Jasper

Pro: 69 USD/miesiąc za licencji

Biznes: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 1840 recenzji)

Co o Jasper mówią prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji napisano:

Tworzy teksty sprzedażowe o wysokiej konwersji, zachowując MÓJ STYL WYRAŻANIA SIĘ. Teksty brzmią tak, jakbym to ja je napisał. Mogę w ciągu kilku minut napisać e-maile, posty w mediach społecznościowych i reklamy, nad którymi wcześniej męczyłem się i zwlekałem przez wiele dni. Program wykonuje za mnie całą ciężką pracę i nie muszę zatrudniać copywritera.

Tworzy teksty sprzedażowe o wysokiej konwersji W MOIM STYLU. Teksty brzmią tak, jakbym to ja je napisał. Mogę w kilka minut napisać e-maile, posty w mediach społecznościowych i reklamy, nad którymi wcześniej męczyłem się i zwlekałem przez wiele dni. Program wykonuje za mnie całą ciężką pracę i nie muszę zatrudniać copywritera.

👀 Czy wiesz, że... W 1956 roku Allen Newell, Herbert Simon i J. C. Shaw stworzyli Logic Theorist, pierwszy program AI. Było to wydarzenie, które zapoczątkowało erę sztucznej inteligencji, ponieważ to właśnie oni pomogli ukuć ten termin.

3. Microsoft Copilot Studio (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych copilotów w ekosystemie Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio to platforma typu low-code, która pozwala profesjonalistom tworzyć i wdrażać agenty oparte na AI przy minimalnej wiedzy technicznej. Podczas gdy Martin AI koncentruje się na autonomicznym wykonywaniu zadań i integracjach, Copilot Studio dodaje atuty ekosystemu Microsoft.

Otrzymasz ponad 1500 gotowych łączników do narzędzi wewnętrznych, bezpośrednie uziemienie odpowiedzi poprzez źródła wiedzy oraz zarządzanie na poziomie przedsiębiorstwa za pośrednictwem Microsoft Purview.

Działa on w oparciu o podpowiedzi w języku naturalnym i wizualne przepływy dialogowe z wsparciem komponentów takich jak tematy, wypełnianie slotów i encje. Oznacza to, że osoby niebędące programistami mogą tworzyć ustrukturyzowane, kontekstowe agenty AI, które mogą automatyzować cykle pracy, pobierać dane i prowadzić wieloetapowe rozmowy.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot Studio

Twórz asystentów do obsługi zadań wielokrocznych, wykorzystując modele językowe, instrukcje, wiedzę, działania, dane wejściowe i wyzwalacze.

Skorzystaj z zaawansowanego zarządzania podpowiedziami i wtyczkami, aby projektować i testować generatywne szablony podpowiedzi AI

Usprawnij cykl pracy dzięki ponad 1000 gotowych łączników do systemów takich jak SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow i innych.

Ograniczenia programu Microsoft Copilot Studio

W programie Excel generuje niedokładne wyniki, co powoduje, że użytkownicy muszą ponownie formułować to samo pytanie w wielu zapytaniach.

Ceny Microsoft Copilot Studio

Opcja płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Copilot Studio: 200,00 USD za 25 000 kredytów Copilot miesięcznie, płatne rocznie

Oceny i recenzje Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot Studio w praktyce?

Krótka wypowiedź prawdziwego użytkownika:

Copilot pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin i dzięki pomocy w wykonywaniu skomplikowanych zadań i analizach mogę zaoferować moim klientom więcej niż dotychczas.

Copilot pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin i dzięki pomocy w wykonywaniu skomplikowanych zadań i analizach mogę zaoferować moim klientom więcej niż dotychczas.

4. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do zwiększenia wydajności i usprawnienia dokumentacji w ramach Notion)

za pośrednictwem Notion

Dla zapracowanych zespołów pracujących asynchronicznie w obszarze roboczym Notion, Notion AI jest wygodnym narzędziem do zarządzania codziennymi zadaniami. Nie jest ono jednak przeznaczone do zarządzania kalendarzem ani automatyzacji wiadomości e-mail, tak jak Martin AI. Jeśli jednak Twoim największym wyzwaniem jest utrzymanie porządku i szybsze wykonywanie zadań pisemnych, Notion AI może Ci w tym pomóc.

Pozwala to wykorzystać sztuczną inteligencję do sporządzania notatek ze spotkań i przekształcania rozproszonych sesji burzy mózgów w zwięzłe podsumowania. A gdy utkniesz w długim dokumencie, możesz po prostu poprosić o wyodrębnienie kluczowych punktów za pomocą polecenia /ask AI.

Działa płynnie w redaktorze Notion, gdzie możesz poprawiać ton, poprawiać gramatykę, tłumaczyć zawartość lub zmieniać formatowanie niechlujnych notatek bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Sztuczna inteligencja rozpoznaje kontekst w Twoim obszarze roboczym, więc podczas generowania wyników czerpie bezpośrednio z istniejących stron i połączonych dokumentów.

Najlepsze funkcje Notion AI

Kategoryzuj zawartość, twórz FAQ i buduj przeszukiwalne bazy wiedzy.

Twórz zawartość, taką jak posty na blogu, e-mail lub opisy projektów, za pomocą generatora tekstu Notion AI.

Tłumacz teksty między różnymi językami, zachowując kontekst.

Limit Notion AI

Niektóre automatyzacje działają w nieprzewidywalny sposób, np. powtarzające się dane powstania nie są wyzwalacze automatyzacji.

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI w praktyce?

Według jednego z recenzentów:

Notion AI jest niesamowite! Nie muszę już przełączać się między aplikacjami, aby przeprowadzać burzę mózgów lub podsumowywać notatki ze spotkań, dopracowywać swoje teksty lub zmieniać ton tego, co piszę, ponieważ AI robi to za mnie i wszystko znajduje się w jednym miejscu.

Notion AI jest niesamowite! Nie muszę już przełączać się między aplikacjami, aby przeprowadzać burzę mózgów lub podsumowywać notatki ze spotkań, dopracowywać swoje teksty lub zmieniać ton tego, co piszę, ponieważ AI robi to za mnie i wszystko znajduje się w jednym miejscu.

👀 Czy wiesz, że... Generatywna AI to zmiana warta biliony dolarów. Według McKinsey, aplikacje Gen AI mogą przynieść globalnej gospodarce nawet 4,4 biliona dolarów rocznie.

5. NotebookLM (najlepszy do badań wspomaganych AI i zarządzania wiedzą)

za pośrednictwem NotebookLM

NotebookLM to narzędzie badawcze i podsumowujące firmy Google, które szybko wyodrębnia informacje z Twojej zawartości. Działa wyłącznie na podstawie materiałów, które przesyłasz, takich jak pliki PDF, dokumenty strategiczne, transkrypcje wywiadów lub prezentacje dla zarządu, i pomaga zrozumieć i uporządkować informacje.

Po wprowadzeniu dokumentów możesz zadawać pytania, prosić o podsumowania lub generować nową zawartość na podstawie tego, co system już „wie”. Dodatkowo oferuje on cytaty w tekście, które są połączone z plikiem źródłowym i lokalizacją wszystkich spostrzeżeń wygenerowanych przez AI.

Możesz również grupować powiązane dokumenty w notatniki, aby zarządzać zawartością według zespołów, projektów, sprintów lub celów.

Podczas gdy Martin AI koncentruje się na automatyzacji cyklu pracy, NotebookLM jest przeznaczony specjalnie do pracy opartej na wiedzy. Dzięki temu doskonale nadaje się dla badaczy, strategów i zespołów zajmujących się zawartością, które muszą wydobywać znaczenie i połączenia z danych.

Najlepsze funkcje NotebookLM

Poruszaj się po złożonych tematach i odkrywaj połączenia w notatnikach dzięki funkcji mapa myśli

Generuj wyniki w ponad 50 językach, w tym przewodniki do nauki, streszczenia i odpowiedzi na czacie

Analizuj pliki PDF i obrazy dzięki automatycznym sugestiom dotyczących dodatkowych źródeł, aby poszerzyć swoją wiedzę

Ograniczenia NotebookLM

Czasami odpowiedzi mogą wydawać się zbyt ogólne lub powierzchowne, zwłaszcza gdy materiał ma charakter techniczny

Ceny NotebookLM

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NotebookLM

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Celoxis (najlepszy do zarządzania portfolio projektów na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Celoxis

Celoxis to platforma do zarządzania projektami i portfolio dla przedsiębiorstw zarządzających wieloetapowymi inicjatywami. Korzystając z wykresów Gantt z automatycznym planowaniem, zależnościami między projektami i analizą ścieżki krytycznej, możesz zarządzać zasobami dzięki wbudowanemu planowaniu obciążenia, filtrowaniu opartemu na umiejętnościach i równoważeniu obciążenia pracą w czasie rzeczywistym.

Podczas gdy Martin AI koncentruje się głównie na automatyzacji, Celoxis oferuje Lex, asystenta AI do zapytań w języku naturalnym. Podobnie jak w przypadku Martin AI, można poprosić go o wskazanie ryzyka, zrównoważenie zasobów, prognoza oś czasu lub tworzenie planów zatrudnienia. Różnica polega na tym, że Lex jest bezpośrednio powiązany z pulpitami nawigacyjnymi Celoxis, zapewniając natychmiastowe dane kontekstowe.

Platforma oferuje również wbudowane funkcje budżetowania, prognozy przychodów, śledzenie marż i niestandardowe raportowanie KPI. Połączenie zaawansowanego planowania, decyzji opartych na sztucznej inteligencji i kontroli finansowej sprawia, że jest to dobry wybór dla projektów na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Celoxis

Zautomatyzuj przyjmowanie projektów za pomocą formularzy internetowych, wiadomości e-mail i arkuszy kalkulacyjnych z niestandardową logiką rankingową, aby ustalać priorytety wniosków

Twórz dynamiczne plany projektów dzięki zaawansowanemu planowaniu, które dostosowuje się do dostępności zasobów, zależności między zadaniami, opóźnień i priorytetów

Zarządzaj ryzykiem za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych, które oceniają prawdopodobieństwo, wpływ i niestandardowe parametry ryzyka

Limity Celoxis

Chociaż Celoxis posiada interfejs internetowy zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, nie oferuje natywnej aplikacji mobilnej, co może stanowić limit dla użytkowników, którzy muszą zarządzać zadaniami w podróży

Ceny Celoxis

Podstawowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Essential: 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Professional: 35 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Biznes: 45 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Celoxis

G2: 4,5/5 (ponad 360 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 310 recenzji)

Co mówią o Celoxis prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnił następującą opinię:

Celoxis oferuje kompleksowe środowisko do zarządzania projektami, które obsługuje wszystko, od planowania zadań i alokacji zasobów po karty ewidencji czasu pracy i niestandardowe raportowanie. Wykresy Gantt są intuicyjne, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym stanowią ogromną zaletę przy śledzeniu wskaźników KPI, a niestandardowe cykle pracy pomagają w dostosowaniu procesów projektowych do działalności firmy.

Celoxis oferuje kompleksowe środowisko do zarządzania projektami, które obsługuje wszystko, od planowania zadań i alokacji zasobów po karty ewidencji czasu pracy i niestandardowe raportowanie. Wykresy Gantt są intuicyjne, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym stanowią ogromną zaletę przy śledzeniu wskaźników KPI, a niestandardowe cykle pracy pomagają w dostosowaniu procesów projektowych do działalności firmy.

🧠 Ciekawostka: W 1966 roku profesor MIT Joseph Weizenbaum stworzył Elizę, pierwszego na świecie chatbota. Eliza, wcielająca się w rolę psychoterapeutki, naśladowała rozmowę, stosując proste zasady do danych wprowadzanych przez użytkownika. Nazwana na cześć Elizy Doolittle z Pigmaliona, bot pokazał, jak sam język może symulować inteligencję na długo przed pojawieniem się nowoczesnych modeli AI.

7. STAN AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia pulpitów menedżerskich w czasie rzeczywistym i analiz AI)

za pośrednictwem STAN AI

STAN AI, stworzony specjalnie dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, jest niszową alternatywą dla Martin AI. Zamiast ogólnej automatyzacji projektów, skupia się na komunikacji z mieszkańcami i zgłoszeniach serwisowych.

Dostępne jako pakiet narzędzi AI, Textbot, e-mail, Web Chat i Voice, narzędzie AI natychmiast odpowiada na wiadomości mieszkańców, rezerwuje udogodnienia i przetwarza zgłoszenia konserwacyjne bez interwencji człowieka.

Wirtualny asystent AI integruje się z istniejącym oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami, takim jak Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS i innymi. Mieszkańcy mogą sprawdzać informacje o koncie, rezerwować obiekty i bezpośrednio zgłaszać prośby o usługi, a STAN przekazuje je do systemu PMS i na bieżąco informuje mieszkańców o statusie.

Najlepsze funkcje STAN AI

Skonfiguruj ponad 600 integracji przepływu pracy i zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak odpowiadanie na recenzje Google, dzięki silnikowi AI STAN Turbo

Dostosuj wygląd chatbota za pomocą niestandardowych opcji white label, aby dopasować go do wizerunku Twojej firmy

Uzyskaj dostęp do funkcji takich jak osobowości AI, emoji, interpretacja kontekstowa i komunikacja wielokanałowa

Ograniczenia STAN AI

Ustawienia są czasochłonne

Ceny STAN AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje STAN AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o STAN AI w praktyce?

Oto recenzja G2:

Po ustawieniu STAN AI i poinformowaniu mieszkańców o tym rozwiązaniu, może ono okazać się bardzo pomocne w zmniejszeniu liczby codziennych połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail.

Po skonfigurowaniu STAN AI i poinformowaniu mieszkańców o tym rozwiązaniu, może ono okazać się bardzo pomocne w zmniejszeniu liczby codziennych połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail.

8. Zendesk AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Zendesk

Zendesk AI, często nazywany AI Copilot, jest zintegrowany z platformą Zendesk Resolution. Podobnie jak Martin AI, przyspiesza cykl pracy dzięki sugestiom w czasie rzeczywistym i automatyzacji. Jednak podczas gdy Martin ma szerszy zakres zastosowań, Zendesk AI jest specjalistycznym rozwiązaniem do obsługi klienta.

Analizuje zgłoszenia pod kątem nastroju, języka i intencji, a następnie natychmiast sugeruje odpowiedzi, działania lub artykuły zawierające przydatne informacje. Inteligentna funkcja segregacji automatycznie kategoryzuje zgłoszenia i kieruje je według pilności lub tematu, aby skrócić czas odpowiedzi.

Jeśli zdecydujesz się na plany wyższego poziomu, otrzymasz funkcje takie jak podsumowanie zgłoszeń, przewidywanie nastrojów i sugestie makr oparte na poprzednich trendach.

Najlepsze funkcje Zendesk AI

Wzmocnij pozycję agentów dzięki sugestiom opartym na AI, w tym tworzeniu szkiców odpowiedzi, przeformułowywaniu odpowiedzi i dostosowywaniu tonu wypowiedzi

Popraw samoobsługę niestandardowych klientów dzięki generatywnej wyszukiwarce AI i funkcjom wyszukiwania semantycznego

Korzystaj z analiz i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym, aby monitorować trendy dotyczące zgłoszeń i nastroje klientów oraz optymalizować cykl pracy w obszarze usług

Limitacje AI Zendesk

Ustawienia administratora mogą wydawać się nieco skomplikowane lub nieintuicyjne, zwłaszcza podczas konfigurowania zaawansowanych cykli pracy lub reguł automatyzacji

Ceny Zendesk AI

Bezpłatna wersja próbna

Obsługa klienta Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc na użytkownika Pakiet Team: 69 USD/miesiąc na użytkownika Pakiet Professional: 149 USD/miesiąc na użytkownika Pakiet Enterprise: 219 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk AI

G2: 4,3/5 (ponad 6500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4060 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zendesk AI w praktyce?

Krótka wypowiedź prawdziwego użytkownika:

Zendesk to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania zgłoszeniami, z jakimi miałem do tej pory do czynienia. Poruszanie się po opcjach, pulpicie nawigacyjnym, dzwonienie do partnerów za pomocą zintegrowanych rozszerzeń i korzystanie z AI do podsumowywania zgłoszeń jest niezwykle łatwe i zajmuje tylko chwilę. W środowisku biurowym wydajność jest absolutnie dobra, a środowisko jest również bezpieczne.

Zendesk to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania zgłoszeniami, z jakimi miałem do czynienia. Poruszanie się po opcjach, pulpicie nawigacyjnym, dzwonienie do partnerów za pomocą zintegrowanych rozszerzeń i korzystanie ze sztucznej inteligencji do podsumowywania zgłoszeń jest niezwykle łatwe i zajmuje tylko chwilę. W środowisku biurowym wydajność jest absolutnie dobra, a środowisko jest również bezpieczne.

9. Qodo (najlepsze rozwiązanie do tworzenia cykli pracy i automatyzacji bez kodowania)

za pośrednictwem Qodo

Podobnie jak Martin AI, Qodo AI wykorzystuje automatyzację do przyspieszenia pracy, ale koncentruje się na jakości kodu i procesach dostarczania. Oferuje Qodo Gen, Qodo Merge i Qodo Command do generowania kodu, tworzenia testów i informacji zwrotnych dotyczących pull requestów, bezpośrednio w Twoim IDE lub procesie CI.

Jego framework agentów pozwala tworzyć agenty o wielu krokach do CI/CD, segregacji problemów lub śledzenia długu technicznego. Agenty można uruchamiać z terminala, poprzez webhooki lub w interfejsie użytkownika. Dzięki temu Qodo AI jest dobrym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą włączyć AI do procesu tworzenia oprogramowania.

Najlepsze funkcje Qodo

Współpracuj płynnie, korzystając z agentów Qodo działających w środowisku IDE, terminalu lub platformie Git

Dostosuj automatyzację przepływu pracy AI za pomocą Qodo Command, które pozwala tworzyć i dostosowywać agenty do unikalnej automatyzacji zadań

Zintegruj je z istniejącym stosem dzięki integracjom z popularnymi środowiskami IDE (VSCode, JetBrains), platformami Git i innymi narzędziami

Ograniczenia Qodo

Użytkownicy skarżą się, że muszą podejmować wiele prób, aby testy działały poprawnie

Ceny Qodo

Twórca: Bezpłatne

Teams: 38 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Qodo

G2: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Qodo w praktyce?

Oto recenzja G2:

Qodo inteligentnie rozumie kontekst mojego kodu i uwzględnia niuanse specyficzne dla projektu, co może mieć ogromne znaczenie. Pomaga to skrócić czas poświęcany na rozgryzanie składni lub przypominanie sobie nazw funkcji, poprawiając zarówno szybkość, jak i jakość kodu.

Qodo inteligentnie rozumie kontekst mojego kodu i uwzględnia niuanse specyficzne dla projektu, co może mieć ogromne znaczenie. Pomaga to skrócić czas poświęcany na rozgryzanie składni lub przypominanie sobie nazw funkcji, poprawiając zarówno szybkość, jak i jakość kodu.

10. My AskAI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych asystentów AI do pytań i odpowiedzi na podstawie dokumentów)

za pośrednictwem My AskAI

Moja AskAI automatyzuje obsługę klienta za pośrednictwem SMS-ów, czatu, e-mail, WhatsApp oraz narzędzi takich jak Intercom, Slack i Zendesk. Podobnie jak Martin AI, można go szkolić na podstawie własnej zawartości, ale AskAI koncentruje się bardziej na obsłudze wielu kanałów.

Narzędzie uczy się na podstawie bazy wiedzy, artykułów pomocy i strony internetowej, a następnie natychmiast odpowiada na pytania. W razie potrzeby narzędzie do automatyzacji AI zapewnia płynne przekazywanie spraw do konsultantów, dzięki czemu nie tracisz na niezawodności.

Wbudowana analityka rozmów zapewnia wgląd w powtarzające się problemy, błędy lub popularne pytania.

Najlepsze funkcje My AskAI

Zautomatyzuj odpowiedzi na typowe pytania, szkoląc narzędzie na podstawie swoich dokumentów, często zadawanych pytań lub baz wiedzy.

Przeszukuj wiele źródeł danych, takich jak pliki PDF, strony internetowe, bazy danych lub pamięć w chmurze, aby uzyskać dokładne informacje.

Udostępniaj odpowiedzi dzięki konfigurowalnym kontrolom dostępu, aby zapewnić, że tylko upoważnieni użytkownicy mają wgląd w poufne informacje.

Ograniczenia My AskAI

Użytkownicy skarżą się na problemy związane z przesyłaniem dokumentów wewnętrznych.

Ceny My AskAI

Bezpłatna wersja próbna

Pro: 149 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Moje oceny i recenzje AskAI

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o My AskAI w praktyce?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Współpracuję z wieloma małymi firmami i jest to szybki i łatwy sposób na usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników. Mogą oni szybko połączyć całą dokumentację dotyczącą wdrażania, umożliwiając nowym członkom zespołu zadawanie pytań i znajdowanie odpowiedzi bez konieczności przeszukiwania plików.

Współpracuję z wieloma małymi firmami i jest to szybki i łatwy sposób na usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników. Mogą oni szybko połączyć całą dokumentację dotyczącą wdrażania, umożliwiając nowym członkom zespołu zadawanie pytań i znajdowanie odpowiedzi bez konieczności przeszukiwania plików.

👀 Czy wiesz, że... W 1981 roku Japonia rozpoczęła ambitną inicjatywę o nazwie Projekt Komputerów Piątej Generacji, inwestując 850 milionów dolarów w opracowanie komputerów zdolnych do rozumowania i prowadzenia rozmów na poziomie zbliżonym do ludzkiego.

