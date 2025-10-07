Najlepsze szablony Miro do projektowania, które warto wypróbować już dziś

Warsztaty mają pobudzać pomysły, a nie stres. Jednak każdy, kto je prowadzi, wie, jak to wygląda: poprzedniego wieczoru zajmujesz się telefonami od klientów, terminami projektów i nagle zaczynasz panikować — „Gdzie jest szablon mapy empatii?” „Kto tworzy tablicę?” „Czy mamy w ogóle plan sprintu?”

Dlatego szablony mają znaczenie. Eliminują one kłopoty związane z ustawieniami, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu problemów, a nie na formatowaniu karteczek samoprzylepnych.

W tym blogu przyjrzymy się najlepszym szablonom Miro do projektowania, które pomogą Ci rozpocząć warsztaty w sposób uporządkowany, a następnie pokażemy, jak szablony ClickUp idą o krok dalej, przekształcając spostrzeżenia z warsztatów w projekty, harmonogramy i wyniki.

Co sprawia, że szablon Miro Design Thinking jest dobry?

Czym więc charakteryzuje się idealny szablon Miro do projektowania kreatywnego? Poszukaj takiego, który:

Wspieraj zespoły dzięki przejrzystej strukturze i płynnemu przepływowi przez wszystkie etapy projektowania

Dostosowuje się do Twojego kontekstu dzięki konfigurowalnym podpowiedziom, strukturom i sekcjom

Poprawia czytelność dzięki wizualnej hierarchii, wykorzystującej spójny format, kolory, rozmiary czcionek i elementy wizualne, takie jak ikony, obrazy i emoji

Wykorzystaj narzędzia współpracy platformy, takie jak karteczki samoprzylepne, głosowanie i timer, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników

Zapewnia przestrzeń do porównań i ankiet dotyczących szkoleń , dzięki czemu zespoły mogą skuteczniej grupować pomysły

Dodaje odniesienia kontekstowe, takie jak szczegóły rzeczywistych projektów, profile użytkowników i wyniki badań, aby zapewnić wsparcie dla procesu podejmowania decyzji

Szablony Miro Design Thinking w skrócie

Najlepsze darmowe szablony Miro do projektowania

Zapoznajmy się z szablonami Miro do projektowania i ich kluczowymi funkcjami.

1. Szablon briefu projektowego Miro

za pośrednictwem Miro

Ten szablon briefu projektowego zapewnia zespołom uporządkowaną przestrzeń do uzgodnienia kreatywnych projektów przed przystąpieniem do ich realizacji.

Organizuje istotne szczegóły, takie jak informacje o kliencie, wytyczne dotyczące marki, cele i konkurenci, w przejrzyste sekcje, do których każdy może wnieść swój wkład. Ułatwia to wcześniejsze uchwycenie wymagań, ogranicza późniejsze nieporozumienia i zapewnia zgodność prac projektowych z potrzebami biznesowymi.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Od samego początku wyjaśnia zakres i cele projektu

Podkreśl oczekiwania klienta i kluczowe wyniki

Umożliwia widoczność celów OKR dotyczących projektowania , odbiorców i konkurencji w jednym miejscu

Ograniczaj niepotrzebne dyskusje, centralizując opinie i uwagi

Tworzy jedno źródło informacji dla zespołów kreatywnych

📌 Idealne dla: agencji, freelancerów i wewnętrznych zespołów projektowych, które chcą usprawnić rozpoczęcie projektu i uniknąć kosztownych poprawek.

2. Szablon zestawu Miro Design Sprint

za pośrednictwem Miro

Ten szablon design thinking wyposaża zespoły w gotową do użycia strukturę do prowadzenia szybkich, ustrukturyzowanych warsztatów innowacyjnych. Zamiast zaczynać od zera, otrzymujesz przejrzystą przestrzeń krok po kroku, w której możesz mapować wyzwania, generować pomysły, tworzyć prototypy rozwiązań i zbierać opinie dotyczące projektu.

Ułatwia to wizualne uzyskiwanie wglądu w sytuację, śledzenie postępów w trakcie dni sprintu i uzgadnianie z wszystkimi najlepszego kolejnego kroku.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zapewnia sprawdzoną strukturę sprintu bez kłopotów z ustawieniami

Przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki ukierunkowanym działaniom

Zapewnia koordynację funkcji zespołów międzyfunkcyjnych w czasie rzeczywistym

Pomaga wizualizować złożone pomysły poprzez mapowanie i szkicowanie

Zapewnia wsparcie dla szybkiego testowania przed podjęciem znaczących inwestycji

📌 Idealne dla: zespołów produktowych, start-upów i liderów innowacji, którzy muszą szybko zweryfikować pomysły dotyczące planowania warsztatów i zmniejszyć ryzyko.

🧠 Ciekawostka: Szkoła Stanford d.school pomogła wprowadzić design thinking do edukacji i biznesu. Uważano tam, że kreatywne rozwiązywanie problemów powinno być nauczane jak każda inna umiejętność, a nie traktowane jako talent zarezerwowany dla nielicznych.

3. Szablon Miro Remote Design Sprint

za pośrednictwem Miro

Szablon Miro został stworzony, aby pomóc rozproszonym zespołom w przeprowadzaniu pełnych sprintów bez utraty współpracy lub tempa. W przeciwieństwie do standardowych zestawów do sprintów, ten szablon jest zoptymalizowany pod kątem pracy zdalnej.

Łączy on ustrukturyzowane ćwiczenia, tablice wizualne i wbudowane pętle informacji zwrotnej, aby zapewnić wszystkim spójność niezależnie od strefy czasowej. Zespoły mogą tworzyć mapy wyzwania, szkicować rozwiązania, głosować nad pomysłami i testować prototypy.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zawiera gotowe przestrzenie do szkicowania, mapowania i tworzenia scenariuszy

Integruje przepływ głosowania i przepływ przekazywania opinii, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji

Utrzymuje zaangażowanie zespołów zdalnych i ich zgodność z celami sprintu

Eliminuje chaos związany z koniecznością korzystania z wielu platform podczas sprintu

📌 Idealne dla: zespołów pracujących głównie zdalnie, organizacji hybrydowych i globalnych grup produktowych, które muszą działać szybko.

4. Szablon prezentacji krytycznej oceny projektu Miro

za pośrednictwem Miro

To niezbędne narzędzie usprawnia sposób, w jaki zespoły prezentują i oceniają złożone projekty. Zapewnia uporządkowany przepływ pracy, od wprowadzenia i streszczenia wykonawczego po wymagania projektowe, kroki procesu i kluczowe wyniki.

Przejrzysty, minimalistyczny wygląd pozwala zainteresowanym stronom skupić się na treści przeglądu, a nie na formacie slajdów.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Oferuje sekcje dotyczące porządku spotkania , wymagań i streszczenia wykonawczego

Zapewnia profesjonalną, a jednocześnie minimalistyczną estetykę, umożliwiającą tworzenie przejrzystych prezentacji bez rozpraszających elementów

Pomaga zespołom szybko uzgodnić ryzyko, rozwiązania i kluczowe kroki, które należy podjąć

Oszczędza godziny pracy przygotowawczej, zachowując jednocześnie elegancki i spójny wygląd

📌 Idealne dla: zespołów produktowych, inżynieryjnych i projektowych przygotowujących się do przeglądów interesariuszy, prezentacji dla klienta lub wewnętrznych kontroli projektów.

5. Miro Design Thinking: szablon mapy empatii

za pośrednictwem Miro

Szablon mapy empatii Miro to praktyczne narzędzie do projektowania, które pozwala uzyskać głębszy wgląd w potrzeby, emocje i zachowania użytkowników. Prowadzi zespoły przez ustrukturyzowaną ramę, zadając kluczowe pytania dotyczące tego, co użytkownicy myślą, czują, słyszą, widzą, mówią i robią, a także jakie są ich bolączki i korzyści.

Takie holistyczne widoki pozwalają na podejmowanie bardziej empatycznych, zorientowanych na człowieka decyzji projektowych i zapewniają zespołom wspólne, dogłębne zrozumienie użytkownika.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zapewnia ustrukturyzowane podpowiedzi, które odkrywają ukryte motywacje, frustracje i możliwości

Pomaga zespołom wyjść poza założenia i zweryfikować rzeczywiste perspektywy użytkowników

Wzmocnij współpracę, dostosowując potrzeby interesariuszy do potrzeb użytkowników

Oferuje sprawdzoną aktywność design thinking dla modeli mentalnych zaprojektowanych przez Voltage Control

📌 Idealne dla: badaczy UX, projektantów, zespołów produktowych i facylitatorów, którzy chcą opierać proces podejmowania decyzji na empatii i tworzyć rozwiązania, które przemawiają do użytkowników.

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z najbardziej znanych przykładów myślenia projektowego jest firma Airbnb. Na początku działalności nie otrzymywała ona żadnych rezerwacji. Dlatego założyciele odwiedzili gospodarzy, poprawili zdjęcia i porozmawiali bezpośrednio z użytkownikami. Ta prosta zmiana — z podejścia skoncentrowanego na technologii na podejście skoncentrowane na użytkowniku — pomogła zmienić kierunek działalności firmy.

6. Szablon komponentów systemu projektowego Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon Miro służy jako wizualne centrum dowodzenia do zarządzania systemem projektowym. Łączy projektantów, programistów i menedżerów produktu na tym samym obszarze roboczym.

Ułatwia śledzenie statusu komponentów, historii wersji i szczegółów przekazania w czasie rzeczywistym. Dokumentację, specyfikacje, linki do projektów i odniesienia do kodu można przechowywać dokładnie tam, gdzie potrzebuje ich zespół.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Łączy uporządkowane dane (za pośrednictwem tabeli Miro) z kontekstem wizualnym

Wstępnie ładuj swoje miejsce pracy kluczowymi polami, takimi jak nazwa komponentu, kategoria, status, projektant, programista i wersja

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym na tej samej tablicy, dzięki czemu aktualizacje są natychmiast widoczne

📌 Idealne dla: kierowników ds. projektowania, zespołów UX/UI, menedżerów produktu i zespołów inżynierów, którzy chcą scentralizować referencje dotyczące komponentów, usprawnić kontrolę wersji i wyeliminować chaos związany z korzystaniem z wielu narzędzi.

7. Szablon schematu procesu projektowania Miro

za pośrednictwem Miro

Ten szablon przedstawia proces projektowania, od pomysłu do realizacji, w jasny i logiczny przepływ. Wykorzystuje znane symbole schematów blokowych, takie jak prostokąty dla działań i romby dla decyzji.

Ponadto pomaga on w mapowaniu każdego kroku procesu projektowania, od metod badania użytkowników i prototypowania po testowanie i finalizację. Intuicyjny układ pozwala zachować widoczność całościowego obrazu, pozostawiając jednocześnie miejsce na niuanse i iteracje.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zapewnia wizualny plan, który poprowadzi Cię przez cały cykl pracy projektowania graficznego od początku do końca

Edytuj kształty, kolory i łączniki, aby dopasować je do stylu swojego projektu

Osadzaj pliki, szkice lub linki bezpośrednio w swoim przepływie

📌 Idealne dla: strategów projektowych, zespołów UX/UI, menedżerów produktu i konsultantów ds. innowacji, którzy chcą przekształcić abstrakcyjne metody w cykle pracy o wysokiej widoczności.

8. Szablon Design Sprint Retrogram

za pośrednictwem Miro

Szablon design thinking tworzy przejrzystą i zachęcającą przestrzeń do podsumowania sprintu, refleksji nad tym, co się sprawdziło, a co można poprawić.

Zaprojektowany jako tablica retrospektywna z przewodnikiem, pomaga w udostępnianiu spostrzeżeń dzięki uporządkowanym, kolorowym sekcjom.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Przeprowadź zespoły przez godzinne podsumowanie, które będzie miało ciepły początek, krótkie podsumowanie i trzy kroki refleksji: Najlepsze momenty, Najgorsze momenty, Życzenia

Obejmuje podstawowe aspekty, takie jak format sprintu (zdalny vs. offline), dynamika zespołu i wyniki sprintu (cele, rozwiązania, testowanie)

Zawiera wbudowane notatki moderatora na tablicy, które świetnie sprawdzają się podczas pierwszych retrospekcji, ale można je łatwo usunąć, gdy już się z nimi zapoznasz

📌 Idealne dla: osób prowadzących sprinty projektowe lub wszystkich, którzy kończą sprint i chcą dążyć do ciągłego doskonalenia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wypróbuj test „a co jeśli nie”. Weź dowolne założenie z tablicy, np. „użytkownicy chcą najtańszej opcji”, i odwróć je: „a co jeśli nie chcą?”. To zmusi Twój zespół do poszukiwania nowych punktów widzenia i odkrywania rozwiązań, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte.

Jakie są limity szablonów Miro?

Elastyczność Miro jest jego mocną stroną, ale wiąże się również z pewnymi kompromisami. Oto limity, z którymi prawdopodobnie spotkasz się w rzeczywistych cyklach pracy:

Nakłada ograniczenia oparte na kredytach: Ogranicza współpracę poprzez system kredytowy, który limituje korzystanie z szablonów i funkcji interaktywnych

Ogranicza możliwości dostosowywania szablonów: Blokuje dostęp do zaawansowanego tworzenia i modyfikacji szablonów w planach bezpłatnych lub podstawowych

Powoduje spadek wydajności: spowalnia współpracę nad złożonymi, zawierającymi wiele szablonów tablicami z powodu opóźnień i niskiej wydajności

Limity możliwości automatyzacji: Wymaga ręcznej interwencji w przypadku powtarzających się zadań i etapów projektowania, oferując minimalne opcje automatyzacji

w dużym stopniu zależy od połączenia internetowego:* Przerywa sesje projektowe, oferując niewielką lub żadną funkcjonalność offline dla zespołów rozproszonych

Powoduje dodatkowe obciążenia administracyjne: Wymaga ciągłego monitorowania wykorzystania kredytów, limitów tablic i ograniczeń planów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze formułuj wyzwania jako pytania typu „Jak moglibyśmy...”. Na przykład zamiast „Przepływ rejestracji jest niejasny”, zapytaj „Jak moglibyśmy sprawić, aby rejestracja była łatwa?”. Dzięki temu burza mózgów pozostaje otwarta i zapobiega zbyt wczesnemu skupianiu się zespołów na wąskich rozwiązaniach.

Alternatywy ClickUp dla szablonów Miro

Miro pomaga szybko rozpocząć warsztaty, ale prawdziwe wyzwanie pojawia się po naklejeniu karteczek samoprzylepnych.

Zbyt często świetne pomysły giną w zrzutach ekranu lub na rozproszonych tablicach, których właściciel nie jest jasno określony. Właśnie w tym miejscu ClickUp for Design, jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, zamienia sesje burzy mózgów w projekty, które można zrealizować.

W przeciwieństwie do samodzielnych tablic, ClickUp łączy wyniki warsztatów bezpośrednio z zadaniami, dokumentami, osiami czasu i sprintami. Nie tylko przeprowadzasz burzę mózgów — tworzysz, przypisujesz zadania i realizujesz je, a wszystko to w tej samej przestrzeni.

*szablony Miro a szablony ClickUp: jaka jest różnica?

Miro pomaga rozpocząć warsztaty za pomocą tablic, karteczek samoprzylepnych i schematów. ClickUp idzie o krok dalej, zapewniając połączenie tych spostrzeżeń z zadaniami, osiami czasu, automatyzacją i wynikami.

Funkcja Szablony Miro Szablony ClickUp Główny obszar zainteresowania Burza mózgów i tworzenie pomysłów Realizacja i dostawa Najlepsze dla Mapa empatii, sprint projektowe, retrospektywy Przekształcaj pomysły w zadania, dokumenty, projekty i osie czasu Współpraca Notatki samoprzylepne, głosowanie, komentarze Zadania w czasie rzeczywistym, właściciele, statusy, automatyzacje Integracja z cyklem pracy Kończy się na tablicy Bezpośrednie połączenie z projektami i operacjami Wartość Kreatywność wizualna Kompleksowa realizacja projektów

🧠 Pomyśl o tym w ten sposób: Miro pomaga wyobrazić sobie, co należy stworzyć. ClickUp pomaga to faktycznie zrealizować.

Oto kilka najlepszych szablonów ClickUp do projektowania:

1. Szablon ClickUp do tworzenia pomysłów projektowych

Pobierz darmowy szablon Stwórz scentralizowane hub burzy mózgów nad pomysłami projektowymi dzięki szablonowi ClickUp Design Ideation Template

Szablon ClickUp Design Ideation służy jako scentralizowane centrum przekształcania kreatywnego myślenia w konkretny impet projektowy. Skupia się na technikach tworzenia pomysłów, zapewniając przestrzeń do burzy mózgów, oceniania pomysłów i monitorowania postępów.

Ponadto, ponieważ jest to część ClickUp, otrzymujesz funkcje automatyzacji, pomoc AI, przypisywanie zadań i zależności, aby realizować swoje najlepsze pomysły.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Otwarte i Zakończone , aby zespoły wiedziały, co jest w toku, a co będzie dalej Podziel pracę na etapy, korzystając z niestandardowych statusów zadań ClickUp , takich jak, aby zespoły wiedziały, co jest w toku, a co będzie dalej

Oznaczaj atrybuty, takie jak motywy, aby uzyskać lepszy wgląd w każdy pomysł dzięki polom niestandardowym ClickUp

Szybciej rozpoczynaj burzę mózgów dzięki wbudowanemu przewodnikowi „Pierwsze kroki”

Zobacz pełny obraz sytuacji, korzystając z diagramu pomysłów projektowych, aby stworzyć mapę struktury

✏️ ClickUp w praktyceZespoły kreatywne często używają tego szablonu, żeby zapisywać pomysły podczas burzy mózgów, a potem dopracowywać je do postaci zadań, które można zrealizować. Na przykład menedżer produktu może poprowadzić sesję burzy mózgów, oznaczyć każdy pomysł według wysiłku i wpływu, a potem przydzielić te najbardziej obiecujące bezpośrednio projektantom lub programistom.

📌 Idealne dla: zespołów kreatywnych, menedżerów produktu, specjalistów ds. UX/UI i konsultantów ds. innowacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przeprowadzenie warsztatów to dopiero początek. Konieczne jest również jasne udokumentowanie wyników. Oto krótka prezentacja pokazująca, jak wykorzystać AI w ClickUp do usprawnienia dokumentacji:

2. Szablon burzy mózgów ClickUp Squad

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj pomysły w praktyczne zadania dzięki szablonowi ClickUp Squad Brainstorm Template

Szablon ClickUp Squad Brainstorm to idealna przestrzeń do przekształcania zbiorowej energii zespołu w praktyczne pomysły. Pomaga szybko uchwycić myśli, uporządkować je dla większej przejrzystości i uzgodnić priorytety.

Otrzymasz również dwa różne widoki w różnych konfiguracjach, w tym Team Work Canvas i Getting Started Guide, aby rozpocząć pracę bardziej efektywnie.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Uporządkuj proces tworzenia pomysłów dzięki niestandardowym statusom, takim jak Proponowane , W trakcie oceny i Zatwierdzone , aby każdy wiedział, na jakim etapie znajduje się każdy pomysł

Użyj pól niestandardowych, aby śledzić właścicieli pomysłów, potencjalny wpływ i szacowany wysiłek

Przyspiesz sesje dzięki wbudowanym podpowiedziom i widokowi Squad Brainstorm Board View, który ułatwia wizualną współpracę

✏️ ClickUp w praktyceZespół marketingowy może wykorzystać ten szablon do planowania kampanii — zaczynając od zebrania surowych pomysłów, oznaczając je według właścicieli, a następnie filtrując według „dużego wpływu/niewielkiego wysiłku”, aby wybrać kampanie, które warto realizować.

📌 Idealne dla: zespołów produktowych, zespołów marketingowych, grup innowacyjnych i międzyfunkcyjnych jednostek projektowych.

3. Szablon tablicy ClickUp Empathy Map

Pobierz darmowy szablon Określ potrzeby swoich klientów za pomocą szablonu tablicy ClickUp Empathy Map

Szablon tablicy ClickUp Empathy Map pomaga zespołom odkrywać głębsze spostrzeżenia dotyczące klientów poprzez mapowanie myśli, uczuć, działań i punktów newralgicznych w jednej, wspólnej przestrzeni.

Zostały one zaprojektowane z myślą o warsztatach, sesjach burzy mózgów lub zdalnej współpracy, aby zharmonizować działania interesariuszy w zakresie rzeczywistych potrzeb i wartości klientów. Szablon mapy empatii pozwala również zidentyfikować możliwości ulepszenia produktów, usług i komunikatów poprzez połączone problemy z potencjalnymi korzyściami.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zbieraj opinie klientów w sześciu przejrzystych sekcjach: Myślenie i odczucia , Widzenie , Słyszenie , Mówienie i działanie , Ból oraz Zysk

Skorzystaj z podpowiedzi w każdej sekcji, aby zachęcić uczestników warsztatów do głębszych i bardziej konstruktywnych dyskusji

Skoncentruj swój zespół dzięki centralnej sekcji Profil klienta, aby szczegóły dotyczące persony były zawsze widoczne

✏️ ClickUp w praktyceBadacz UX może poprowadzić zdalne warsztaty, podczas których uczestnicy dzielą się spostrzeżeniami w poszczególnych sekcjach, a następnie oznaczają je tagami tematycznymi. Później spostrzeżenia te są przekształcane w priorytetowe zadania dla zespołu projektowego — wszystko to bez opuszczania tablicy.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych, projektantów UX/UI, menedżerów produktu, start-upów i zespołów serwisowych.

💡 Jak przeprowadzić warsztaty z zakresu myślenia projektowego przy użyciu szablonów Przeprowadzenie warsztatów z zakresu myślenia projektowego nie musi przypominać pasienia kotów. Szablony zapewniają podstawę, dzięki czemu możesz skupić się na kreatywności, a nie logistyce. *oto przepływ przejdź od pomysłu do realizacji* → W ClickUp przypisz właścicieli, terminy i połącz zadania z osiami czasu Wybierz swoją strukturę → mapa empatii, zestaw sprintowy lub schemat blokowy w zależności od celu Przygotuj scenę → Skorzystaj z podpowiedzi, aby poprowadzić wprowadzenie, omówić wyzwania i ustalić podstawowe zasady Współpraca w czasie rzeczywistym → Notatki samoprzylepne, głosowanie i grupowanie zapewniają doskonałą koordynację działań Zbieraj spostrzeżenia → Podsumuj kluczowe tematy i przekształć je w elementy działań

4. Szablon persony użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz szczegółowe profile klientów dzięki szablonowi ClickUp User Persona Template

Szablon ClickUp User Persona pozwala wizualizować i organizować szczegółowe profile klientów, aby pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących produktów, marketingu i usług.

Zapewnia przejrzystą przestrzeń do współpracy, która pozwala zrozumieć, kim są użytkownicy, na czym im zależy i jak zespół może skutecznie na to reagować. Szablon design thinking świetnie nadaje się do współpracy między różnymi działami, takimi jak projektowanie, marketing, produkt i zespół wsparcia.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Przedstaw cechy użytkowników, osobiste historie, motywacje, problemy i potrzeby w jednym, łatwym w nawigacji układzie

Korzystaj z sekcji oznaczonych kolorami i legendy, aby szybko znaleźć potrzebne informacje i zapewnić przejrzystość podczas burzy mózgów nad nowymi pomysłami

Utrzymuj strategie Nasza odpowiedź połączone bezpośrednio z każdą osobowością, aby umożliwić natychmiastowe planowanie działań

Dodaj kontekst wizualny za pomocą zdjęć i biografii, aby nadać danym ludzki wymiar i pomóc zespołom wczuć się w sytuację prawdziwych użytkowników

✏️ ClickUp w praktyceZespoły produktowe często tworzą tutaj persony, a następnie łączą je bezpośrednio ze swoim backlogiem. Na przykład każda prośba o dodanie funkcji może zostać przypisana do persony, dzięki czemu zespół dokładnie widzi, jakie potrzeby klientów ma ona zaspokajać.

📌 Idealne dla: menedżerów produktu, marketerów, projektantów UX/UI, zespołów sprzedaży i start-upów, które chcą, aby klient był w centrum każdej decyzji.

🔍 Czy wiesz, że... IDEO, agencja często uznawana za popularyzatora myślenia projektowego, stworzyła pierwszą mysz Apple, prototypując ją przy użyciu codziennych materiałów, takich jak długopisy i pojemniki po masle. Skupiono się mniej na wyglądzie, a bardziej na wrażeniach z użytkowania.

5. Szablon przepływu użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zidentyfikuj potencjalne problemy w ścieżce użytkownika dzięki szablonowi ClickUp User Flow Template

Szablon przepływu użytkowników ClickUp zapewnia przejrzystą, wizualną mapę kroków, które użytkownicy wykonują od początku do końca podczas korzystania z produktu lub usługi.

Możesz podzielić proces na ekrany, etapy i punkty decyzyjne. Oznacza to identyfikację wąskich gardeł, udoskonalenie doświadczenia użytkownika i dostosowanie zespołu do optymalnej ścieżki rozwoju.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Wizualizuj każdy krok podróży użytkownika za pomocą kolorowych kształtów oznaczających zadania, działania i punkty decyzyjne

Zidentyfikuj punkty tarcia i możliwości poprawy przed zainwestowaniem w rozwój

Zadbaj o spójność działań wszystkich interesariuszy dzięki prostemu, łatwemu do udostępniania diagramowi, który sprawdza się w różnych zespołach

Dodawaj, przenoś lub aktualizuj kroki w czasie rzeczywistym podczas wspólnych warsztatów

✏️ ClickUp w praktyceProjektanci UX używają tego narzędzia do tworzenia mapy procesu wdrażania użytkowników. Mogą szybko zobaczyć, gdzie nowi użytkownicy rezygnują, a następnie przyczepić te problemy jako zadania dla programistów, aby poprawić komfort użytkowania.

📌 Idealne dla: Projektantów UX, menedżerów produktu, marketerów i programistów, którzy chcą tworzyć intuicyjne, wydajne i przyjazne dla użytkownika ścieżki konwersji.

6. Szablon badań użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz produkty i usługi zorientowane na użytkownika dzięki szablonowi badań użytkowników ClickUp

Szablon badań użytkowników ClickUp pomaga organizować, analizować i reagować na opinie użytkowników w jednej, uporządkowanej przestrzeni.

Możesz pogrupować odpowiedzi według kategorii, takich jak Interfejs użytkownika i Doświadczenie użytkownika, oraz oznaczyć je według danych demograficznych lub źródła. Dodatkowo możesz śledzić, kto i kiedy zebrał dane. W ten sposób możesz szybko dostrzec trendy, ustalić priorytety ulepszeń i udostępnić praktyczne spostrzeżenia ze swoim zespołem.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Etykietuj odpowiedzi według typu użytkownika, grupy wiekowej i źródła, aby uzyskać głębszy wgląd w dane

Zidentyfikuj powtarzające się problemy lub wzorce bez ręcznego sortowania

Zachowaj widoczność nazwisk badaczy, dat i e-mail, aby ułatwić sobie dalsze działania

Przekształcaj opinie bezpośrednio w zadania z właścicielami i terminami realizacji

✏️ ClickUp w praktyce Zespół badawczy może tutaj rejestrować wszystkie odpowiedzi z ankiet, a następnie filtrować je według danych demograficznych (takich jak wiek lub role), aby zidentyfikować wzorce. Uzyskane informacje można natychmiast przekształcić w priorytetowe ulepszenia produktu.

📌 Idealne dla: badaczy UX, menedżerów produktu, zespołów ds. kontroli jakości i specjalistów ds. obsługi klienta.

7. Szablon testowania użyteczności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przeprowadzaj testy bez martwienia się o cykl pracy dzięki szablonowi testów użyteczności ClickUp

Szablon testowania użyteczności ClickUp pomaga planować, przeprowadzać i analizować testy użyteczności w jednym uporządkowanym obszarze roboczym.

Możesz śledzić uczestników, dokumentować obserwacje i rejestrować opinie dla każdego scenariusza testowego. Oznacza to, że możesz szybko identyfikować wzorce, wykrywać problemy związane z użytecznością i udostępniać praktyczne spostrzeżenia ze swoim zespołem.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zorganizuj wszystkie sesje testowe, uczestników i notatki w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Wykryj powtarzające się problemy związane z użytecznością dzięki przejrzystej, uporządkowanej dokumentacji

Natychmiast udostępnia wyniki z innymi interesariuszami, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji projektowych

Zadbaj o spójność procesu testowania w różnych projektach i produktach

✏️ ClickUp w praktyceProjektanci często dodają zrzuty ekranu i klipy wideo z sesji testowych bezpośrednio do zadań, ułatwiając programistom dokładne zrozumienie, z czym użytkownicy mieli trudności i jak to naprawić.

📌 Idealne dla: badaczy UX, menedżerów produktu i projektantów, którzy chcą przeprowadzać ustrukturyzowane, oparte na spostrzeżeniach testy użyteczności.

🧠 Ciekawostka: Herbert Simon po raz pierwszy przedstawił koncepcję design thinking w 1969 roku, sugerując, że ustrukturyzowane, iteracyjne myślenie można zastosować do rozwiązywania wszelkiego rodzaju złożonych problemów, nie tylko wizualnych.

8. Szablon planu testów użyteczności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dokładnie oceń użyteczność projektu dzięki szablonowi planu testów użyteczności ClickUp

Szablon planu testów użyteczności ClickUp pomaga usprawnić cały proces testowania.

Szablon testowania użyteczności pozwala dokumentować obserwacje, śledzić postępy i przechowywać wszystkie materiały związane z testami, aby mieć do nich szybki dostęp. Ułatwia to wykrywanie problemów związanych z użytecznością, rozpoznawanie trendów i przedstawianie praktycznych zaleceń.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Planuj i zarządzaj wszystkimi etapami testów w jednej, uporządkowanej lokalizacji

Rejestruj opinie jakościowe i ilościowe w uporządkowany sposób

Szybciej identyfikuj powtarzające się problemy związane z użytecznością w oprogramowaniu szkoleniowym

Natychmiastowe udostępnianie raportów w celu przyspieszenia ulepszeń projektowych

✏️ ClickUp w praktycePrzed wprowadzeniem produktu na rynek zespoły ds. kontroli jakości mogą skorzystać z tego szablonu, aby zaplanować sesje testowe, przydzielić moderatorów i śledzić wyniki, zapewniając wykrycie wszystkich błędów użyteczności przed premierą.

📌 Idealne dla: badaczy UX, menedżerów produktu i zespołów projektowych, którzy chcą powtarzalnego, wydajnego cyklu pracy testowania użyteczności.

9. Szablon opisu problemu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zidentyfikuj podstawową przyczynę problemów klientów dzięki szablonowi ClickUp Problem Statement Template

Szablon ClickUp „Opis problemu ” pomaga w wizualny sposób zdefiniować, zrozumieć i rozwiązać najpilniejsze wyzwania docelowych klientów.

Pomoże Ci to zebrać istotne informacje o profilach klientów, takie jak dane demograficzne, zawód i lokalizacja. Możesz przeanalizować ich cele, przeszkody, z jakimi się borykają, oraz przyczyny tych przeszkód. Dzięki temu Twój zespół skoncentruje się na rozwiązywaniu właściwych problemów za pomocą rozwiązań, które naprawdę odpowiadają ich potrzebom.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Dokumentuj kluczowe informacje o klientach w dedykowanej sekcji profilu, aby zapewnić wszystkim jasny kontekst

Jasno określ cele klientów, aby ukierunkować rozwój produktów lub usług

Zidentyfikuj przeszkody i ich przyczyny, aby w sposób skuteczny ustalić cele ulepszeń

Stwórz jedno źródło informacji o problemach klientów, które można łatwo udostępniać wszystkim zespołom

Wykorzystaj je podczas warsztatów odkrywczych, sesji badawczych lub planowania strategii, aby skoordynować działania interesariuszy

✏️ ClickUp w praktyce Zespół projektujący usługi może wykorzystać ten szablon do sformułowania powtarzających się problemów związanych z obsługą klienta. Zamiast niejasnych skarg, uchwycą oni „prawdziwy problem” i przeprowadzą burzę mózgów w celu znalezienia rozwiązań powiązanych z mierzalnymi celami.

📌 Idealne dla: menedżerów produktu, badaczy UX, zespołów marketingowych, założycieli start-upów i zespołów projektujących usługi.

10. Szablon ClickUp Design Sprint

Pobierz darmowy szablon Określ cele i oczekiwania interesariuszy za pomocą szablonu ClickUp Design Sprint

Szablon ClickUp Design Sprint pomaga zespołom mapować problemy, ustalać priorytety funkcji i przechodzić od pomysłów do sprawdzonych rozwiązań w ciągu zaledwie kilku dni.

Organizuje zadania według etapów sprintu, takich jak mapowanie, szkicowanie, prototypowanie i testowanie, dzięki czemu wszyscy mogą działać zgodnie z planem i pozostawać na bieżąco. Oznacza to szybsze podejmowanie decyzji, bardziej precyzyjne skupienie i skuteczniejszą współpracę w całym procesie projektowania. Można go używać zarówno do sprintów osobistych, jak i zdalnych.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Podziel sprint na jasne etapy, tworząc dedykowane listy zadań na każdy dzień

Śledź postępy wizualnie dzięki niestandardowym statusom, takim jak Do zrobienia , W trakcie realizacji i Zakończone

Przydzielaj zadania, ustalaj priorytety i dodawaj notatki, aby wszyscy byli na bieżąco

Scentralizuj pliki i zasoby sprintu, aby Twój zespół miał dostęp do wszystkiego w jednym miejscu

✏️ ClickUp w praktyceStartupy często wykorzystują to narzędzie do testowania nowych pomysłów na produkty. W ciągu zaledwie kilku dni mogą przejść od sformułowania problemu do testowania prototypu, a wszystkie notatki, spostrzeżenia i decyzje są przechowywane w jednym miejscu.

📌 Idealne dla: zespołów produktowych, projektantów UX/UI, założycieli start-upów i zwinnych zespołów realizujących ustrukturyzowane sprinty projektowe.

🧠 Ciekawostka: Podejście „szybka porażka” w myśleniu projektowym koncentruje się na szybkim uczeniu się. Szybkie prototypowanie pomaga zespołom uzyskać informacje zwrotne na wczesnym etapie, dzięki czemu mogą one zmienić kierunek działania, zanim zmarnują miesiące na niewłaściwą ścieżkę.

Zaprojektuj idealny cykl pracy dzięki ClickUp

Świetne warsztaty dodają energii. Jednak bez odpowiedniego systemu karteczki samoprzylepne i szkice zbyt często pozostają na ścianie. ClickUp wypełnia lukę między burzą mózgów a realizacją — podtrzymując tempo pracy.

Dzięki ClickUp Twój zespół może przekształcić mapy empatii w prawdziwe historie użytkowników, zamienić pomysły sprintu w listy zadań oraz zapewnić wszystkim widoczność harmonogramów, informacji o własności i wyników.

Zamień inspirację w efekt dzięki ClickUp. Zacznij już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania dotyczące szablonów Miro Design Thinking

Szablon design thinking zapewnia zespołom uporządkowane środowisko do burzy mózgów, mapowania pomysłów i testowania rozwiązań. Skraca czas przygotowań i pomaga utrzymać koncentrację podczas warsztatów.

Tak — Miro oferuje bezpłatne szablony startowe, takie jak mapy empatii i zestawy sprintowe. Zaawansowana personalizacja może jednak wymagać wykupienia płatnego planu.

Szablony Miro świetnie nadają się do warsztatów, ale szablony ClickUp łączą się bezpośrednio z zadaniami, dokumentami, osiami czasu i sprintami — dzięki czemu możesz przejść od pomysłów do realizacji na jednej platformie.