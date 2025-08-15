10 najlepszych generatorów portfolio AI do tworzenia imponujących portfolio cyfrowych

Być może masz plik pełen nagradzanych prac twórczych, ale jeśli nikt ich nie zauważy, czy ma to jakiekolwiek znaczenie?

Umiejętność stworzenia portfolio, które pozostawi trwałe wrażenie, jest równie ważna jak samo jego stworzenie. Możesz być kolejną wielką gwiazdą, ale jeśli Twoje portfolio wygląda jak przypadkowy dokument Word, osoby, które mogą zaoferować Ci wymarzoną pracę, po prostu je przewiną.

A gdyby istniało inteligentne narzędzie, które wyeliminowałoby wszystkie kłopoty związane z formatowaniem i projektowaniem portfolio? Generatory portfolio AI pomagają skompilować Twoje prace w sposób, który jasno i efektownie prezentuje Twoje umiejętności.

Zebraliśmy najlepsze generatory portfolio AI, które pomogą Ci stworzyć spersonalizowane portfolio cyfrowe bez konieczności spędzania godzin na zmaganiach z kodowaniem lub drogimi szablonami. Rzućmy okiem!

👀 Czy wiesz, że... Dobrze zaprezentowana obecność w Internecie ma znaczący wpływ na decyzje dotyczące zatrudnienia. W rzeczywistości około jeden na dwóch pracodawców nie zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną osób, których nie może znaleźć w Internecie.

Najlepsze generatory portfolio AI w skrócie

Rzućmy okiem na najlepsze generatory portfolio AI i ich kluczowe funkcje:

Na co należy zwrócić uwagę w generatorach portfolio AI?

Stworzenie wyróżniającego się portfolio wymaga czasu i umiejętności. Jednak narzędzia AI do tworzenia portfolio pozwalają stworzyć profesjonalną prezentację w ciągu kilku minut. Oto, o czym należy pamiętać przy wyborze kreatora stron internetowych do tworzenia portfolio:

Automatyczne tworzenie portfolio: Automatycznie formatuj swoje prace, umiejętności i osiągnięcia, tworząc eleganckie układy przy użyciu AI

Bogata oferta szablonów: Wybierz spośród szerokiej gamy szablonów dostosowanych do różnych stylów i branż

Inteligentna personalizacja: dostosuj czcionki, kolory i układy, aby odzwierciedlić swoją osobistą markę

Połączenia platform: Połącz swoje portfolio z LinkedIn, GitHub i innymi profesjonalnymi platformami, aby ułatwić udostępnianie treści

Elastyczność publikowania: Udostępniaj swoje portfolio w formacie PDF, na niestandardowej domenie lub poprzez osadzony link

Projekt dostosowany do urządzeń mobilnych: Zoptymalizuj swoją stronę, aby zapewnić doskonały widok na telefonach i tabletach

Narzędzia analityczne i SEO: Śledź wyniki dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym i zwiększ widoczność dzięki funkcjom SEO

Bezpieczeństwo danych: Chroń swoje informacje dzięki silnemu szyfrowaniu i przejrzystej polityce prywatności

🧠 Ciekawostka: Koncepcja cyfrowych portfolio sięga 1989 roku, kiedy to nauczyciele zaczęli elektronicznie kompilować prace uczniów do celów archiwizacyjnych, korzystając z pierwszych komputerów i skanerów. Dzisiaj narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą w ciągu kilku minut przekształcić Twoje pomysły w eleganckie, interaktywne portfolio.

Najlepsze generatory portfolio AI

Oto najlepsze generatory portfolio AI, które zaprezentują Twoje prace tak, jak na to zasługują, i podkreślą Twoje umiejętności twórcze!

1. ClickUp (najlepszy do prezentacji portfolio opartego na projektach i współpracy)

Wypróbuj ClickUp za darmo Monitoruj wszystkie swoje prace w portfolio w jednym miejscu dzięki ClickUp Portfolios

Poświęciłeś wiele godzin na doskonalenie swojej pracy — nie pozwól, aby zaginęła w starych folderach lub rozrzuconych linkach. Dzięki aplikacji ClickUp „Wszystko do pracy” możesz stworzyć eleganckie, łatwe w przeszukiwaniu portfolio, które nie tylko świetnie wygląda, ale także działa w tle, aby Twoje projekty były uporządkowane, aktualne i gotowe do prezentacji.

Zacznij od ClickUp Portfolios, które pozwala połączyć wiele projektów, klientów i kreatywnych strumieni w jednym przejrzystym, wizualnym pulpicie. Każde portfolio zawiera szczegóły projektu, takie jak status, terminy i postępy, dzięki czemu potencjalni klienci mogą zobaczyć nie tylko to, co zrobiłeś, ale także dokładnie jak pracujesz. Możesz śledzić, modyfikować i prezentować swoje postępy jak profesjonalista.

To, co sprawia, że jest to potężne narzędzie do tworzenia cyfrowych portfolio, to aktualizacje w czasie rzeczywistym. Możesz dokładnie dostosować to, co jest wyświetlane — takie jak paski postępu, terminy, członkowie zespołu i nie tylko — dzięki czemu widok będzie dostosowany do Twoich potrzeb.

Skorzystaj z widoków ClickUp, aby wizualizować zadania w różnych kategoriach i komunikować się w preferowany sposób

Filtrowanie i sortowanie według projektu, statusu lub priorytetu jest łatwe, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze. Chcesz informować innych na bieżąco? Po prostu udostępnij widok swojego portfolio za pomocą linku zainteresowanym osobom, aby wszyscy byli na bieżąco. Możesz nawet dodawać kontekst w postaci notatek, etykiet i załączników — wszystko z jednego, uproszczonego pulpitu nawigacyjnego portfolio projektów.

Jeśli chcesz szybko skonfigurować ustawienia, szablon ClickUp Portfolio Management Template umożliwia łatwe śledzenie zarówno aktywnych, jak i zakończonych projektów w jednym miejscu. Pomaga scentralizować dane projektu, ułatwiając aktualizację i udostępnianie cyfrowego portfolio online.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj swoją pracą, ale także skutecznie ją prezentuj, ułatwiając potencjalnym pracodawcom, współpracownikom lub klientom aktualizowanie informacji w dowolnym momencie dzięki szablonowi ClickUp Portfolio Management Template

Możesz organizować dotychczasowe prace według klienta, typu projektu lub kampanii. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz, aby Twoje portfolio było gotowe dla klienta, a postępy przejrzyste.

Czy wspominaliśmy już, że wszystkie szablony portfolio ClickUp można w pełni dostosować? W tym przypadku otrzymujesz 16 niestandardowych statusów, które pomogą Ci śledzić każdy etap pracy. Możesz nadać swoim projektom większą głębię dzięki sześciu niestandardowym polom, takim jak wydatki, postęp i saldo, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Możesz również przełączać się między różnymi widokami, w tym listą główną portfolio i szczegółowym widokiem SOP projektu, aby uzyskać jaśniejszy obraz wszystkiego. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia czasu ClickUp, przydatnym etykietom i alertom o zależnościach, utrzymanie porządku i terminowość stają się o wiele łatwiejsze.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Projektanci mogą pójść o krok dalej, korzystając z szablonu zadania ClickUp Design Portfolio, który zawiera miniaturki, etykiety statusu, terminy i notatki klientów — wszystko w jednym miejscu.

Chcesz scentralizować zawartość portfolio w elastycznym środowisku sprzyjającym współpracy? Skorzystaj z ClickUp Docs, aby przechowywać wszystkie projekty, postępy, studia przypadków i referencje klientów w jednym miejscu.

Możesz osadzać multimedia — obrazy, wideo, a nawet listy zadań — aby wizualnie zaprezentować swoją pracę, dzięki czemu Twoje portfolio będzie bardziej atrakcyjne i zawierało więcej informacji. Strukturyzowanie zawartości jest również proste dzięki wsparciu dla stron zagnieżdżonych i podstron, które pozwalają organizować portfolio według projektów, umiejętności lub kategorii, ułatwiając odbiorcom znalezienie odpowiednich przykładów. Możesz więc dodać sekcje z referencjami, wskaźnikami lub informacjami o cyklu pracy, aby opowiedzieć całą historię, a nie tylko pokazać produkt końcowy.

Spraw, aby Twoje portfolio było dopracowane i atrakcyjne wizualnie dzięki banerom oznaczonym kolorami, zaawansowanym opcjom stylizacji i funkcji edycji na żywo w ClickUp Docs

Dokumenty są szczególnie pomocne podczas współpracy. Członkowie Teams mogą wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i sugerować zmiany — idealne rozwiązanie do wspólnego tworzenia opisów projektów lub udoskonalania treści przed publikacją. Dokumenty można udostępniać publicznie bez konieczności logowania, dzięki czemu wysyłanie portfolio w celu pozyskania klientów lub współpracowników jest bardzo proste.

Możesz połączyć dokumenty bezpośrednio z konkretnymi zadaniami lub projektami ClickUp w ramach ClickUp, dzięki czemu wszystko będzie połączone i łatwo dostępne. Wbudowane narzędzia do przekazywania opinii i kontrola wersji zapewniają aktualność portfolio i zgodność z bieżącymi pracami.

📌 Na przykład projektant może użyć ClickUp Docs do napisania podsumowania projektu, osadzenia iteracji projektu wizualnego i połączenia z końcowymi wynikami. Zespół może następnie przejrzeć i skomentować dokument, a po sfinalizowaniu można go udostępnić jako część publicznego portfolio lub zintegrować z szerszym szablonem śledzenia projektu.

Profesjonaliści, którzy chcą opowiedzieć historię projektu, napisać przegląd projektu lub osobistą biografię, powinni wypróbować ClickUp Brain — najbardziej kompletną i kontekstową sztuczną inteligencję do pracy na świecie. Jest ona wbudowana w obszar roboczy ClickUp, posiada wiedzę o Twojej pracy i pełni funkcję asystenta pisania AI. To najlepszy sposób na kontekstualizację, generowanie, udoskonalanie i lokalizację zawartości portfolio.

Skorzystaj z pomocy AI ClickUp Brain w pisaniu, aby generować, edytować, korektować i streszczać treści do swojego portfolio

Wystarczy wpisać podpowiedź, a narzędzie pomoże Ci stworzyć sekcje portfolio, które będą brzmiały jak Ty, a jednocześnie będą zawierały precyzyjną, pewną siebie treść bez literówek.

Menedżer wiedzy ClickUp AI może również natychmiast odpowiadać na pytania dotyczące dowolnych projektów, dokumentów i wiedzy zespołu. Dla twórców portfolio oznacza to możliwość szybkiego wyszukiwania odpowiednich studiów przypadków, wyników projektów lub opinii klientów z obszaru roboczego, co usprawnia prezentację i aktualizację zawartości portfolio.

Zadawaj pytania ClickUp AI na podstawie danych z obszaru roboczego i uzyskaj natychmiastowe spostrzeżenia i sugestie, które pomogą ulepszyć Twoje portfolio

📮ClickUp Insight: Ponad połowa pracowników ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji w pracy. Tylko 27% twierdzi, że jest to łatwe, a reszta napotyka pewne trudności, przy czym 23% uważa to za bardzo trudne. Gdy wiedza jest rozproszona w e-mailach, czatach i narzędziach, szybko traci się czas. Dzięki ClickUp możesz zamienić e-maile w zadania, które można śledzić, połączyć czaty z zadaniami, uzyskać odpowiedzi od AI i nie tylko — wszystko w jednym obszarze roboczym. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, czyli ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Co oznaczają dla Ciebie te funkcje ClickUp?

Otrzymasz więcej niż tylko miejsce do wyświetlania gotowych prac — ClickUp pozwala wyróżnić proces, współpracę i strategię dzięki inteligentnemu zarządzaniu portfolio produktów. Udostępniaj aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapraszaj do zgłaszania opinii i organizuj wszystko za pomocą AI.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj niestandardowego agenta ClickUp Autopilot, który skanuje zakończone zadania oznaczone jako „Zatwierdzone przez klienta” i wykorzystuje system ocen w polach niestandardowych — np. „Wpływ”, „Kreatywność” lub „Zadowolenie klienta” — do oceny każdego projektu. Tylko zadania, które spełniają Twój próg jakości (np. 4 gwiazdki lub więcej) spowodują, że agent automatycznie utworzy szkic dokumentu ClickUp do Twojego portfolio, wraz z podsumowaniami i wizualizacjami wygenerowanymi przez AI. W ten sposób Twoje portfolio pozostaje uporządkowane i przejrzyste.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź postępy każdego projektu w czasie rzeczywistym, dodawaj kamienie milowe, ustalaj terminy i wizualizuj cykl pracy, aby pokazać potencjalnym klientom swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami

Nagrywaj krótkie filmy instruktażowe za pomocą ClickUp Clips , aby zaprezentować przebieg projektu lub wybrane rozwiązania projektowe

Twórz wiki za pomocą ClickUp Docs, aby dokumentować swoje procesy, inspiracje lub studia przypadków w formacie, który można udostępniać

Współpracuj natychmiast z członkami zespołu lub klientami za pomocą czatu ClickUp , bez konieczności przełączania narzędzi

Zautomatyzuj rutynowe zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak generowanie podsumowań zadań w czasie rzeczywistym, aktualizacji postępów i elementów do wykonania, korzystając z zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji za pośrednictwem ClickUp Brain

Prognozuj terminy realizacji projektów, identyfikuj potencjalne przeszkody i sugeruj optymalny przydział zadań dzięki agentom ClickUp AI

Zbieraj opinie lub nowe briefy kreatywne za pomocą konfigurowalnych formularzy ClickUp połączonych bezpośrednio z zadaniami

Limity ClickUp

Cięższe dokumenty i szablony portfolio mogą wymagać dłuższego czasu ładowania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie brzmi:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, którą chcę robić. Używam AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży związanej z treścią. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz portfolio projektów za pomocą tablic ClickUp! Od generowania obrazów AI po umieszczanie notatek klientów bezpośrednio na tablicy — tablice mogą służyć jako strona portfolio, na której możesz zaprezentować swoją kreatywność przy minimalnym wysiłku. Możesz również natychmiast udostępniać swoją tablicę, osadzać ją w zadaniach, eksportować jako plik PDF, a nawet rozmawiać bezpośrednio na niej. To jak żywe, wizualne CV, które odpowiada i informuje wszystkich na bieżąco.

2. Durable (najlepszy do natychmiastowego tworzenia portfolio opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Durable

Durable to narzędzie do tworzenia stron internetowych z portfolio, które wykorzystuje AI do generowania spersonalizowanych portfolio online za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zawiera niezbędne funkcje biznesowe, takie jak fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), a nawet podstawową automatyzację marketingu — wszystko to w jednym przejrzystym, uporządkowanym pulpicie.

Platforma oferuje różnorodne szablony portfolio. Obsługuje płynny eksport i publikowanie w wielu formatach, dzięki czemu jest odpowiednia dla freelancerów i kreatywnych profesjonalistów, którzy potrzebują szybkiego i elastycznego rozwiązania do tworzenia i aktualizowania swojego portfolio online.

Najlepsze funkcje

Stwórz stronę internetową portfolio za pomocą kilku kliknięć — AI zajmie się projektem, układem i zawartością początkową

Zoptymalizuj wyniki wyszukiwania dzięki wbudowanym narzędziom SEO, bez konieczności ręcznego ustawiania parametrów

Chroń swoją witrynę za pomocą protokołu SSL, ochrony przed atakami DDoS i globalnej dostawy treści

Dodaj niestandardowe funkcje, takie jak narzędzia do planowania i referencje, aby zwiększyć zaangażowanie

Trwałe ograniczenia

Projekty generowane przez AI oferują mniej opcji dostosowywania w porównaniu z tradycyjnymi kreatorami stron internetowych. Może to ograniczyć kreatywną kontrolę nad układem

Trwałe ceny

Pakiet startowy: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Trwałe oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Durable prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Tworzy stronę internetową w zaledwie pięć minut. Jeśli chcesz zaktualizować stronę, nie możesz edytować istniejącej wersji, musisz utworzyć nowy projekt, a następnie ponownie nad nim pracować.

Wystarczy pięć minut, aby stworzyć stronę internetową. Jeśli chcesz zaktualizować stronę, nie możesz edytować istniejącej wersji, musisz utworzyć nowy projekt, a następnie ponownie nad nim pracować.

3. WIX ADI (najlepszy do projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ułatwiający tworzenie portfolio)

za pośrednictwem WIX ADI

Chcesz stworzyć portfolio, które odzwierciedla Twój kreatywny, a jednocześnie profesjonalny styl pracy, bez zatrudniania programisty? Wix to przyjazny dla użytkownika kreator stron internetowych, który pozwala tworzyć gotowe do publikacji portfolio cyfrowe, łącząc swobodę projektowania z inteligentną automatyzacją.

Ten oparty na sztucznej inteligencji kreator stron internetowych zaczyna od zadania kilku pytań — jakiego rodzaju prace twórcze wykonujesz i jakie są Twoje preferencje estetyczne — a następnie generuje niestandardowy układ strony internetowej. Nie jesteś ograniczony do jednego motywu; Wix daje Ci pełną kontrolę nad dostosowywaniem, testowaniem i rozszerzaniem swojej przestrzeni online.

Oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak narzędzia do rezerwacji klientów, e-commerce, hosting wideo i dostosowywanie SEO.

Najlepsze funkcje WIX ADI

Wybierz spośród ponad 900 gotowych szablonów, aby stworzyć dobre portfolio, które pasuje do Twojej marki

Dostosuj każdy element projektu za pomocą intuicyjnego interfejsu, który zapewnia pełną kontrolę

Zastosuj oszałamiające style czcionek i schematy kolorów, aby Twoja strona była atrakcyjna wizualnie

Dodaj animacje wejściowe i filtry obrazu, aby przyciągnąć uwagę odwiedzających

Ograniczenia WIX ADI

Niektóre integracje aplikacji innych firm wymagają dodatkowych kroków w ustawieniach

Ceny WIX ADI

Light : 17 USD/miesiąc na użytkownika

Podstawa : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 36 USD/miesiąc na użytkownika

Business Elite: 159 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje WIX ADI

G2: 4,2/5 (ponad 1690 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 360 recenzji)

Co mówią o WIX ADI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Wix oceniam na 8/10. Było to idealne rozwiązanie dla początkujących użytkowników, łatwe do nauczenia się i samodzielnej obsługi.

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Wix oceniam na 8/10. Było to idealne rozwiązanie dla początkujących użytkowników, łatwe do nauczenia się i samodzielnej obsługi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Posiadanie własnej strony internetowej może znacznie zwiększyć Twoją widoczność w Internecie i pomóc Ci przyciągnąć więcej klientów. W przeciwieństwie do polegania wyłącznie na platformach społecznościowych, spersonalizowana strona internetowa pozwala zaprezentować swoje prace w uporządkowany i profesjonalny sposób, ułatwiając klientom nawigację i zrozumienie Twojej oferty. Takie scentralizowane podejście nie tylko pokazuje Twoje zaangażowanie w swoją pracę, ale także zapewnia płynne doświadczenie dla odwiedzających, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Twoich usługach.

4. 10Web (Najlepszy do tworzenia portfolio wzbogaconego o AI dla WordPress)

za pośrednictwem 10Web

10Web to efekt połączenia WordPressa z automatyzacją i dążeniem do wydajności. Oferuje elastyczność WordPressa wraz z narzędziem do projektowania bez kodowania, pozwalającym opisać swoją wizję i zlecić wykonanie pracy AI.

Po utworzeniu unikalnej strony internetowej portfolio możesz ją w pełni dostosować za pomocą narzędzi WordPress. Ponadto jest ona hostowana w chmurze Google, co oznacza, że jest szybka, bezpieczna i niezawodna. Oparty na Elementor redaktor typu „przeciągnij i upuść” daje Ci kontrolę nad dostosowaniem każdego aspektu wybranego motywu witryny.

najlepsze funkcje 10Web

Udoskonalaj tekst, elementy wizualne i układ dzięki AI Co-Pilot

Korzystaj z responsywnych projektów zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych i zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa

Twórz treści zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, które będą dobrze pozycjonowane w wynikach wyszukiwania

Zarządzaj swoją witryną dzięki automatycznym aktualizacjom, profesjonalnemu hostingowi i wsparciu technicznemu zapewnianemu przez Google Cloud

ograniczenia 10Web

Wstępne projekty wygenerowane przez AI mogą wymagać dodatkowych poprawek, aby dokładnie odpowiadały Twojej wizji

ceny 10Web

AI Starter: 20 USD/miesiąc

AI Premium: 30 USD/miesiąc

AI Ultimate: 45 USD/miesiąc

oceny i recenzje 10Web

G2: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 3,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o 10Web prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 podkreśla zarówno zalety, jak i wady:

Wszystko jest proste, nie trzeba znać się na kodowaniu i można wykonywać zadania bez problemów, tak jak wcześniej. Łatwość wdrożenia i świetne funkcje pozwalają dostosować stronę internetową do własnych potrzeb […] pulpit czasami trudno otworzyć

Wszystko jest proste, nie trzeba znać się na kodowaniu i można wykonywać zadania bez problemów, tak jak wcześniej. Łatwość wdrożenia i świetne funkcje pozwalają dostosować stronę internetową do własnych potrzeb […] pulpit czasami trudno otworzyć

5. PortfolioBox (najlepszy do tworzenia oszałamiających, galeryjnych portfolio)

za pośrednictwem Portfoliobox

Masz dość nudnej siatki miniaturek, które uchodzą za portfolio? Portfoliobox zostało stworzone specjalnie dla twórczych osób — fotografów, projektantów, ilustratorów, a nawet wizażystów — i stawia wizualną narrację w centrum swojej platformy. Szablony zostały zaprojektowane tak, aby Twoje prace mogły oddychać, a opcje układu bardziej przypominają wyselekcjonowane galerie niż szablonowe strony internetowe.

Kreator portfolio online to zaskakująco wszechstronne narzędzie: możesz zarządzać rezerwacjami klientów, sprzedawać wydruki lub produkty, a nawet prowadzić bloga z tego samego pulpitu. Funkcje e-commerce i planowania są również wbudowane, więc nie potrzebujesz wtyczek ani dodatkowych narzędzi do prowadzenia działalności.

Najlepsze funkcje PortfolioBox

Sprzedawaj produkty cyfrowe lub fizyczne dzięki wbudowanym funkcjom sklepu i wielu opcjom płatności

Zarządzaj rezerwacjami wydarzeń, zajęć lub usług dzięki śledzeniu dostępności w czasie rzeczywistym

Wybierz szablon portfolio projektu i dodaj zawartość, taką jak galerie, CV lub muzyka — bez konieczności kodowania

Zwiększ widoczność dzięki automatycznemu SEO, które pomoże klientom znaleźć Twoje prace w Internecie

Ograniczenia PortfolioBox

Kreator stron internetowych portfolio najlepiej sprawdza się w przypadku artystów indywidualnych i małych firm, ale może nie być odpowiedni dla większych przedsiębiorstw

Ceny PortfolioBox

Free

Osobiste : 10,9 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalny: 19,9 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje PortfolioBox

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o PortfolioBox prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się ogromny wybór stylów i układów galerii, dzięki czemu można naprawdę wybrać nie tylko to, co najlepiej pasuje do stylu Twoich prac, ale także do każdej kolekcji lub projektu... Funkcja autozapisu może działać nieco niestabilnie na różnych urządzeniach, ale w przeglądarce na pulpicie działa bez zarzutu.

Podoba mi się ogromny wybór stylów i układów galerii, dzięki czemu można naprawdę wybrać nie tylko to, co najlepiej pasuje do stylu danej pracy, ale także do każdej kolekcji lub projektu... Funkcja autozapisu może działać nieco niestabilnie na różnych urządzeniach, ale w przeglądarce na pulpicie działa bez zarzutu.

6. Framer AI (najlepszy do tworzenia interaktywnych portfolio na podstawie podpowiedzi tekstowych)

za pośrednictwem Framer AI

To rozwiązanie dla kreatywnych osób, które chcą zaistnieć na arenie międzynarodowej, nie tracąc swojego głosu. Framer sprawia, że tworzenie wielojęzycznych, interaktywnych portfolio na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych jest dziecinnie proste. AI generuje całe sekcje, układy i interakcje, które wyglądają, jakby zostały ręcznie zakodowane przez niezwykle wydajnego projektanta.

Wyróżniającą funkcją jest sposób obsługi lokalizacji. Zamiast niezgrabnych tłumaczeń lub robotycznych sformułowań, Framer pomaga tworzyć wersje witryny dostosowane do konkretnego regionu, zachowując ton i niuanse oryginalnej treści.

Najlepsze funkcje Framer AI

Tłumacz swoją stronę błyskawicznie dzięki AI, która zachowuje ton Twojej marki i regionalny charakter wypowiedzi

Udoskonal swoje teksty jednym kliknięciem, wprowadzając poprawki do nowych lub istniejących treści

Dostosuj wyniki AI, ustawiając preferencje dotyczące tonu, kontekstu i słownictwa

Kontroluj układ, animacje i interaktywność w najdrobniejszych szczegółach

Ograniczenia Framer AI

Zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe komponenty AI, wymagają trochę czasu, aby je opanować

Ceny Framer AI

Mini: 10 USD/miesiąc za stronę

Podstawowy: 20 USD/miesiąc za stronę

Pro: 40 USD/miesiąc za stronę

Startup : 75 USD/miesiąc za stronę

Scaleup : 200 USD/miesiąc za stronę

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Framer AI

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Framer AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Framer zapewnia mi idealne połączenie swobody projektowania i możliwości programistycznych. Mogę tworzyć w pełni responsywne, interaktywne strony internetowe bez dotykania ani jednej linii kodu backendowego.

Framer zapewnia mi idealne połączenie swobody projektowania i możliwości programistycznych. Mogę tworzyć w pełni responsywne, interaktywne strony internetowe bez dotykania ani jednej linii kodu backendowego.

7. Webflow (najlepszy do zaawansowanej, niewymagającej kodowania kontroli wizualnej nad projektem portfolio)

za pośrednictwem Webflow

Webflow AI opiera się na zasadzie rozwoju wizualnego. Zapewnia twórcom bezpośredni dostęp do podstawowych elementów budujących strony internetowe — HTML, CSS i JavaScript — ale poprzez interfejs, który bardziej przypomina oprogramowanie do zarządzania projektami niż tradycyjny kreator stron internetowych.

Możesz tworzyć niestandardowe struktury zawartości (na przykład studia przypadków z unikalnymi układami, dynamiczne galerie obrazów lub filtrowalne biblioteki projektów) bez pisania kodu zaplecza. Animacje są oparte na osi czasu, co daje projektantom ruchu i twórcom wizualnych opowieści narzędzia do budowania płynnych interakcji bez konieczności polegania na zespole programistów.

Najlepsze funkcje Webflow

Automatycznie generuj czysty, semantyczny kod i hostuj go w globalnej infrastrukturze dystrybucji

Generuj nagłówki, wezwania do działania i struktury blogów za pomocą AI, które pasują do głosu Twojej marki

Przyspiesz cykl pracy dzięki automatycznemu SEO i inteligentnej organizacji treści

Analizuj zaangażowanie odwiedzających dzięki spostrzeżeniom AI, aby zwiększyć wpływ witryny

Skaluj swoje portfolio od prostego do zaawansowanego, zachowując pełną kontrolę nad projektem i funkcjami

Limity Webflow

Potrzebujesz trochę czasu, aby zapoznać się z funkcjami AI i nauczyć się ich efektywnego wykorzystania

Jakość wyników AI zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze opiszesz swoje oczekiwania

Ceny Webflow

Free

Podstawowy: 18 USD/miesiąc na użytkownika

CMS: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Webflow

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o Webflow prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Moje ogólne doświadczenia z Webflow były pozytywne i wspaniałe! Podoba mi się różnorodność możliwości Webflow na różnych poziomach. Jestem bardzo zadowolony z Webflow i uważam, że jest gwiazdą w swojej dziedzinie. Dla początkujących nie jest to najłatwiejsze narzędzie do projektowania, jeśli nie mają doświadczenia w tej dziedzinie.

Moje ogólne doświadczenia z Webflow były pozytywne i wspaniałe! Podoba mi się różnorodność możliwości Webflow na różnych poziomach. Jestem bardzo zadowolony z Webflow i uważam, że jest gwiazdą w swojej dziedzinie. Dla początkujących nie jest to najłatwiejsze narzędzie do projektowania, jeśli nie mają doświadczenia w tej dziedzinie.

8. Canva (najlepszy do szybkiego i łatwego projektowania wizualnego portfolio przy użyciu szablonów)

za pośrednictwem Canva

Darmowy kreator stron internetowych Canva wykorzystuje narzędzia AI (Magic Studio™) do łatwego projektowania metodą „przeciągnij i upuść”, oferując setki dostosowywalnych szablonów portfolio. Możesz szybko stworzyć cyfrowe portfolio ze zintegrowanymi zdjęciami stockowymi, wideo i grafiką, a następnie opublikować je online za pomocą darmowej domeny Canva lub domeny niestandardowej.

Wybierz spośród ponad 50 000 szablonów projektów graficznych i dostosuj je za pomocą obszernej biblioteki zasobów Canva. Ten internetowy kreator portfolio usuwa bariery techniczne, pozostawiając kontrolę nad kreatywnością w Twoich rękach.

Najlepsze funkcje Canva

Zastosuj niestandardowe elementy brandingowe za pomocą narzędzi do tworzenia logo, kolorów i czcionek, korzystając z zestawu Brand Kit

Błyskawicznie edytuj zdjęcia za pomocą narzędzi AI, takich jak Background Remover i Photo Enhancer

Współpracuj w czasie rzeczywistym nad udostępnionymi portfolio z członkami zespołu w dowolnym miejscu

Uzyskaj dostęp do milionów zdjęć stockowych, ikon i elementów graficznych bezpośrednio na platformie

Ograniczenia Canva

Zaawansowane funkcje edycji wektorów i zarządzania warstwami są ograniczone w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania

Niektóre elementy szablonów mają ograniczone opcje dostosowywania, nawet w planach płatnych

Ceny Canva

Free

Pro : 15 USD/miesiąc na osobę

Teams : 10 USD/miesiąc na osobę (minimum 3 osoby)

Enterprise : ceny niestandardowe

Edukacja: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 730 recenzji)

Co o Canva mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Największą zaletą Canva jest liczba dostępnych szablonów oraz szeroki wybór opcji dostosowywania. Pozwala tworzyć i dostosowywać dowolne projekty, niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego projektu do opublikowania w mediach społecznościowych, czy też chcesz stworzyć CV.

Największą zaletą Canva jest liczba dostępnych szablonów oraz szeroki wybór opcji dostosowywania. Pozwala tworzyć i dostosowywać dowolne projekty, niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego projektu do opublikowania w mediach społecznościowych, czy też chcesz stworzyć CV.

9. Decktopus (najlepszy do portfolio w stylu prezentacji opartych na AI)

za pośrednictwem Decktopus

Decktopus wyróżnia się tym, że AI stanowi serce projektowania prezentacji. Podczas gdy inne narzędzia skupiają się na szablonach, Decktopus wykorzystuje inteligentne algorytmy, aby zająć się trudnymi decyzjami projektowymi.

Oznacza to, że możesz skupić swoją energię na tworzeniu atrakcyjnej treści, podczas gdy AI zajmie się elementami wizualnymi, układem i formatowaniem.

Narzędzie to sprawdza się doskonale dla zespołów sprzedaży i organizatorów wydarzeń, którzy muszą szybko tworzyć atrakcyjne prezentacje. System AI uczy się na podstawie wprowadzonych danych i preferencji, sugerując układy i elementy projektu, które pasują do Twojej marki osobistej i stylu.

Najlepsze funkcje Decktopus

Twórz dynamiczne portfolio, korzystając z ponad 100 profesjonalnych przykładów portfolio, które będą dla Ciebie inspiracją

Wybierz motywy i style pasujące do Twojej marki, korzystając z inteligentnych sugestii dotyczących czcionek i kolorów

Otrzymuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat prezentacji, od tempa po mowę ciała

Osadź interaktywne formularze w slajdach, aby zbierać opinie i pozyskiwać potencjalnych klientów

Ograniczenia Decktopus

Pierwsze użycie może zająć trochę czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi opcjami dostosowywania AI

Ceny Decktopus

Pro: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 49,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Decktopus

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Decktopus prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

W porównaniu z PowerPointem dostosowanie szablonów jest niezwykle proste. Po wybraniu stylu i koloru możesz już zaczynać. Dostosowanie szablonów zajmuje mi mniej niż 10 minut. Wybór zdjęć stockowych jest ograniczony. Jednak biorąc pod uwagę ogromną liczbę darmowych zdjęć i ilustracji dostępnych w Internecie, nie stanowi to większego problemu.

W porównaniu z PowerPointem dostosowanie szablonów jest niezwykle łatwe. Po wybraniu stylu i koloru możesz już zaczynać. Dostosowanie szablonów zajmuje mi mniej niż 10 minut. Wybór zdjęć stockowych jest ograniczony. Jednak biorąc pod uwagę ogromną liczbę darmowych zdjęć i ilustracji dostępnych w sieci, nie stanowi to większego problemu.

10. Hostinger (najlepszy wybór, jeśli szukasz niedrogiego, kompleksowego hostingu i narzędzia do tworzenia portfolio)

za pośrednictwem Hostinger

Hostinger to prosta w obsłudze platforma internetowa, która oferuje twórcom dokładnie to, czego potrzebują, aby stworzyć solidne, profesjonalne portfolio, bez konieczności poświęcania na to całego czasu. Jest szybka, niedroga i przyjemnie uproszczona.

Zapewnia prawdziwą strukturę bez typowego dla artystów, freelancerów i projektantów przytłaczającego chaosu, którzy wolą poświęcić czas na tworzenie niż na majstrowanie przy zapleczu. Dzięki kompleksowym ustawieniom otrzymujesz hosting, przejrzysty i intuicyjny kreator stron internetowych, podstawowe narzędzia SEO oraz niezbędne funkcje bezpieczeństwa — wszystko od razu po uruchomieniu.

Najlepsze funkcje Hostinger

Łatwo zarządzaj swoją witryną dzięki niestandardowemu panelowi sterowania hPanel

Zarejestruj bezpłatną domenę i skorzystaj z płynnej migracji strony internetowej w wybranych planach

Zabezpiecz swoją stronę dzięki SSL, ochronie przed atakami DDoS i całodobnemu monitorowaniu

Zapewnij szybkie działanie na całym świecie dzięki infrastrukturze serwerów na wielu kontynentach

Limity Hostinger

Nie ma wsparcia telefonicznego, a niektóre dodatkowe produkty podczas finalizacji transakcji mogą wydawać się nieco zbyt drogie

Ceny Hostinger

Premium Website Builder: 11,99 USD/miesiąc

Kreator stron internetowych Business: 13,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Hostinger

G2: 4,4/5 (ponad 708 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 302 recenzje)

Co mówią o Hostinger prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Niskie ceny kompleksowej usługi obejmującej zakup domeny, hosting, e-mail i kreator stron internetowych Łatwy transfer domeny Dobra obsługa klienta Intuicyjny interfejs Złożona analityka stron internetowych. Wybór szablonów mógłby być lepszy Konfiguracja e-maila jest skomplikowana Przydałoby się więcej integracji, zwłaszcza dla e-commerce.

Niskie ceny kompleksowej usługi obejmującej zakup domeny, hosting, e-mail i kreator stron internetowych Łatwy transfer domen Dobra obsługa klienta Intuicyjny interfejs Złożona analityka stron internetowych. Wybór szablonów mógłby być lepszy Konfiguracja e-maila jest skomplikowana Przydałoby się więcej integracji, zwłaszcza dla e-commerce.

Pokaż się z najlepszej strony dzięki ClickUp

Stworzenie imponującego portfolio cyfrowego wymaga czegoś więcej niż tylko zebrania najlepszych prac. Potrzebujesz odpowiednich narzędzi, aby skutecznie organizować, prezentować i udostępniać swoje kreatywne projekty.

ClickUp oferuje ujednolicony obszar roboczy, w którym Ty i Twój zespół możecie tworzyć wspaniałe portfolio zgodne z Waszymi celami, śledząc jednocześnie postępy w czasie rzeczywistym.

Dzięki konfigurowalnym funkcjom możesz dostosować strukturę i prezentację swojego portfolio do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy zarządzasz portfolio projektów, kolekcjami produktów, czy pracami kreatywnymi. Dzięki zaawansowanym narzędziom do współpracy możesz zbierać opinie, dostosowywać priorytety i zapewnić wszystkim spójność podczas całego procesu tworzenia portfolio.

Chcesz stworzyć przyciągające wzrok portfolio, które naprawdę odzwierciedla Twoją pracę? Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby rozpocząć tworzenie swojej profesjonalnej prezentacji!