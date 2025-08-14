Slack vs. GroupMe: która aplikacja do przesyłania wiadomości jest odpowiednia dla Ciebie?

Niezależnie od tego, czy kierujesz projektem, zarządzasz zespołem, czy po prostu starasz się zapobiec chaosowi w czatach grupowych, odpowiednia aplikacja do przesyłania wiadomości ma ogromne znaczenie.

Dobra wiadomość — nie brakuje świetnych opcji, które pozwolą zwiększyć wydajność, zapewnić łączność, organizację i mądrzejszą (nie ciężej) pracę.

Nie każde narzędzie do komunikacji oferuje ten sam zestaw funkcji, a szczerze mówiąc, możesz nawet nie potrzebować wszystkich dodatkowych opcji.

Jednak gdy zespoły i studenci rozmawiają o utrzymywaniu połączenia, wciąż pojawiają się dwie nazwy: Slack i GroupMe.

Przedstawiamy szczegółowe porównanie tych aplikacji, aby pomóc Ci wybrać tę, która najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

Porównanie Slack i GroupMe w skrócie

Funkcja Slack GroupMe Integracje ponad 2000 integracji aplikacji (Google Drive, Trello itp.) Brak integracji z głównymi aplikacjami Zarządzanie projektami Wbudowane listy zadań, dokumenty do współpracy (Canvas) Brak narzędzi do zarządzania zadaniami Połączenia głosowe/wideo Huddles, integracja z Zoom i Teams Połączenia wideo tylko za pośrednictwem Microsoft Teams Dostęp Pulpit, urządzenia mobilne, internet; wsparcie dla dostępu gości Urządzenia mobilne, internet; wsparcie SMS (tylko w Stanach Zjednoczonych) Limit użytkowników Brak twardych limitów; odpowiedni dla dużych organizacji Do 10 000 członków w każdej grupie

Czym jest Slack?

za pośrednictwem Slack

Slack to aplikacja do komunikacji dla zespołów. Umożliwia rozmowy w czasie rzeczywistym, indywidualne lub grupowe. Możesz tworzyć kanały poświęcone różnym tematom, projektom lub działom.

Umożliwia również udostępnianie plików, oznaczanie członków zespołu i łączenie narzędzi, takich jak Google Drive lub Zoom. Możesz rozpocząć rozmowy głosowe lub wideo bez opuszczania aplikacji.

Slack ma na celu skupienie rozmów służbowych w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz polegać na długich wątkach e-mailowych lub rozproszonych wiadomościach.

Funkcje Slack

Slack oferuje funkcje, które sprawiają, że komunikacja w zespole jest przejrzysta, zorganizowana i łatwa w zarządzaniu. Oto przegląd jego funkcji:

Funkcja nr 1: Kanały

Kanały w Slack

Kanały grupują rozmowy według zespołu, projektu lub tematu. Każdy kanał to dedykowana przestrzeń, w której znajdują się powiązane wiadomości, pliki i narzędzia.

Kanały publiczne udostępniają informacje wszystkim osobom w firmie, natomiast kanały prywatne ograniczają dostęp do określonych członków. Takie ustawienia ułatwiają zespołom śledzenie postępów, a nowym członkom szybkie nadrobienie zaległości.

Funkcja nr 2: Wiadomości bezpośrednie

za pośrednictwem Slack

Wiadomości bezpośrednie umożliwiają prywatne rozmowy między dwiema lub więcej osobami. Są przydatne do szybkich aktualizacji, rozmów na marginesie lub poufnych dyskusji.

Użytkownicy mogą tworzyć grupowe wiadomości bezpośrednie dla mniejszych zespołów ściśle ze sobą współpracujących, bez konieczności tworzenia całego kanału. Wszystko pozostaje uporządkowane i łatwo dostępne później.

Funkcja nr 3: Udostępnianie plików

Slack ułatwia przesyłanie i udostępnianie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, obrazów, plików PDF i wideo bezpośrednio w rozmowie. Pliki udostępnione w kanale lub wiadomości prywatnej pozostają połączone z historią wiadomości.

Użytkownicy mogą wyszukiwać pliki później według słów kluczowych, typu pliku lub osoby, która je udostępniła, co ułatwia znalezienie niezbędnych materiałów bez konieczności przeszukiwania wielu aplikacji.

Funkcja nr 4: Integracje

Slack łączy się z tysiącami aplikacji, takich jak Google Drive, Zoom, Trello, Asana i Salesforce. Dzięki tej integracji powiadomienia, aktualizacje projektów i nowe zadania trafiają bezpośrednio do Slacka.

Teams mogą wykonywać wiele zadań, takich jak zatwierdzanie dokumentów lub dołączanie do spotkań, bez konieczności przełączania się między różnymi platformami. Oszczędza to czas i zapewnia płynność cyklu pracy w jednym obszarze roboczym.

Funkcja nr 5: Spotkania

za pośrednictwem Slack

Slack Huddles oferuje lekkie czaty głosowe i wideo, które można uruchomić natychmiast z dowolnego kanału lub wiadomości prywatnej. Sprawdzają się one dobrze do szybkich konsultacji, szybszego rozwiązywania problemów lub burzy mózgów bez konieczności organizowania formalnego spotkania.

Huddles obsługuje również udostępnianie ekranu, umożliwiając członkom zespołu pokazywanie swojej pracy w czasie rzeczywistym i współpracę na miejscu.

Funkcja nr 6: Slack AI

Slack AI oferuje zaawansowane funkcje wyszukiwania i podsumowywania w płatnych planach Slack. Użytkownicy mogą zadawać pytania w języku naturalnym i otrzymywać zwięzłe odpowiedzi z cytatami z historii rozmów swojego zespołu, co ułatwia wyszukiwanie informacji i szybkie wdrażanie się w projekty.

Platforma może automatycznie generować podsumowania kanałów i długich wątków, zapewniając szybki przegląd dyskusji bez konieczności czytania każdej wiadomości.

Ceny Slack:

Free Forever

Unlimited : 8,75 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym

Business : 15 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym

Enterprise: niestandardowe ceny

Badania pokazują, że samotność staje się głównym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie i wydajność pracowników — obecnie uznaje się ją za realne zagrożenie dla biznesu. Co stanowi główną część problemu? Zespoły polegające wyłącznie na e-mailach i komunikatorach, które rozpraszają rozmowy i ograniczają znaczącą interakcję. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego narzędzia komunikacji. Im bardziej zintegrowany jest Twój zespół, tym lepiej współpracuje, wspiera się nawzajem i pozostaje zaangażowany.

Czym jest GroupMe?

za pośrednictwem GroupMe

GroupMe to narzędzie do czatu należące do Microsoftu, przeznaczone do nieformalnych rozmów grupowych. Umożliwia wysyłanie tekstów, obrazów, wideo i plików GIF w prywatnych grupach. Można również wysyłać bezpośrednie wiadomości do jednej osoby.

Działa przez Wi-Fi, dane mobilne, a nawet SMS-y. Osoby, które nie mają aplikacji, nadal mogą dołączyć i rozmawiać za pomocą zwykłych wiadomości tekstowych.

GroupMe koncentruje się na uproszczeniu komunikacji grupowej. Jest przeznaczony dla studentów, przyjaciół, rodzin, klubów i małych zespołów, które chcą w łatwy sposób pozostawać w kontakcie bez dodatkowych funkcji.

Funkcje GroupMe

GroupMe sprawia, że komunikacja grupowa jest prosta i łatwa w użyciu. Oto przegląd jego funkcji:

Funkcja nr 1: Czaty grupowe

Możesz tworzyć prywatne grupy dla przyjaciół, rodziny, klubów lub zespołów. Każda grupa działa jak osobisty czat, na którym użytkownicy mogą wysyłać teksty, udostępniać multimedia i reagować na wiadomości.

Nie ma limitu liczby grup, które możesz utworzyć, dzięki czemu możesz oddzielić różne aspekty swojego życia.

Funkcja nr 2: Wiadomości bezpośrednie

GroupMe umożliwia wysyłanie prywatnych wiadomości do poszczególnych osób. Jest to przydatne, gdy chcesz przeprowadzić szybką rozmowę lub udostępnić coś, czego nie chcesz pokazywać całej grupie.

Wiadomości bezpośrednie działają tak samo jak czaty grupowe, ale pozostają między Tobą a jedną osobą.

Funkcja nr 3. Wsparcie SMS

GroupMe działa nawet wtedy, gdy ktoś nie ma aplikacji. Użytkownicy mogą dołączać i rozmawiać za pomocą zwykłych wiadomości tekstowych

Dzięki temu łatwiej jest włączyć wszystkich, niezależnie od tego, czy mają smartfon, podstawowy telefon, czy po prostu wolą korzystać z SMS-ów.

Oddzielne czaty w GroupMe

Funkcja nr 4: Udostępnianie multimediów

Możesz wysyłać zdjęcia, filmy i pliki GIF bezpośrednio na czat lub tworzyć ankiety, aby szybko poznać opinie wszystkich na temat planów. Media pojawiają się w rozmowie, co ułatwia udostępnianie chwil, aktualizacji lub szczegółów wydarzeń.

Wszystko pozostaje połączone z historią czatu, dzięki czemu w razie potrzeby możesz przewijać stronę i znaleźć udostępnione pliki.

Funkcja nr 5: Niestandardowe powiadomienia

GroupMe zapewnia kontrolę nad powiadomieniami. Możesz wyciszyć określone grupy, wyłączyć alerty w godzinach największego natężenia ruchu lub dostosować dźwięki dla różnych czatów.

Pomaga pozostać w kontakcie bez uczucia przytłoczenia ciągłymi powiadomieniami.

Ceny GroupMe

Free Forever

korzystanie z GroupMe jest bezpłatne. Aplikację można pobrać na urządzenia z systemem iOS lub Android albo korzystać z niej w przeglądarce internetowej bez żadnych opłat za subskrypcję. Jeśli do wysyłania lub odbierania wiadomości używasz SMS-ów, mogą obowiązywać standardowe stawki za przesyłanie tekstu obowiązujące u Twojego operatora

Aplikacja oferuje również opcjonalne zakupy w aplikacji, takie jak pakiety emoji, których zakres cen wynosi od 0,99 USD do 1,99 USD. Nie ma poziomów premium ani płatnych aktualizacji — tylko podstawowe funkcje dostępne dla wszystkich użytkowników.

Slack vs. GroupMe: porównanie funkcji

Jak widzieliśmy, zarówno Slack, jak i GroupMe to aplikacje do przesyłania wiadomości, ale mają one różne zastosowania. Slack jest przeznaczony do komunikacji w miejscu pracy i oferuje więcej narzędzi do realizacji projektów i współpracy. GroupMe koncentruje się na prostych czatach grupowych do codziennego użytku.

Funkcja Slack GroupMe Bonus: ClickUp Komunikacja Wiadomości w czasie rzeczywistym w kanałach i wiadomości bezpośrednie Czat grupowy i wiadomości bezpośrednie Czat w czasie rzeczywistym, komentarze w wątkach dotyczących zadań i dokumentów do kontekstowych dyskusji zespołowych Połączenia głosowe/wideo Huddles do szybkich rozmów audio lub wideo. Integracja z Zoom i Teams Połączenia wideo jeden na jeden i grupowe za pośrednictwem Microsoft Teams Natychmiastowe połączenia audio i wideo w czatach; integracja z Zoom, Google Meet i innymi platformami wideo Udostępnianie plików Udostępniaj dokumenty, obrazy i inne pliki bezpośrednio na czacie Udostępniaj zdjęcia, wideo i pliki GIF w czatach grupowych i wiadomościach prywatnych Dodawaj pliki i wzmianki o zadaniach lub osobach bezpośrednio na czacie; udostępnianie z obsługą Google Drive, Dropbox i innych integracji Funkcje AI Slack AI do wyszukiwania czatów, podsumowań wątków i kanałów; integracja z Agentforce Microsoft Copilot dla podstawowych funkcji wyszukiwania ClickUp Brain w pełni zintegrowany z czatem, zadaniami, dokumentami, tablicami i nie tylko; agenci AI do konkretnych zadań i cykli pracy Integracje Łączy się z ponad 2000 aplikacji, takich jak Google Drive, Trello, Salesforce Ograniczone do podstawowych funkcji bez większej integracji z innymi aplikacjami ponad 1000 integracji, w tym Slack, Google Drive, GitHub, Zoom i wiele innych Zarządzanie projektami Wbudowane narzędzia, takie jak listy zadań i Canva do wspólnej pracy nad dokumentami Podstawowe planowanie wydarzeń w grupach, brak narzędzi do zarządzania zadaniami Zaawansowane zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, cele, automatyzacja i wiele więcej Niestandardowe dostosowanie Konfigurowalne powiadomienia, cykle pracy i motywy Konfigurowalne powiadomienia i ustawienia grup; ograniczona liczba motywów Wysoce konfigurowalne cykle pracy, statusy, widoki, automatyzacja i pulpity Dostęp Pulpit, urządzenia mobilne i internet. Wsparcie dla dostępu gości dla użytkowników zewnętrznych Urządzenia mobilne i internet. Wsparcie SMS dla użytkowników bez smartfonów (tylko w Stanach Zjednoczonych) Pulpit, urządzenia mobilne i internet. Opcje udostępniania dla gości i publicznego udostępniania Limit użytkowników Brak sztywnych limitów; sprawdza się zarówno w małych zespołach, jak i dużych firmach Do 10 000 członków w każdej grupie Brak ograniczeń dotyczących liczby użytkowników; skalowalność dla zespołów każdej wielkości Koszt Dostępny plan Free; płatne plany oferują więcej funkcji i integracji z aplikacjami Bezpłatne użytkowanie; brak płatnych wersji Dostępny plan Free; płatne plany odblokowują zaawansowane funkcje i integracje

Porównajmy teraz szczegółowo standardowe, ale niezbędne funkcje Slack i GroupMe i zobaczmy, jak działają.

Funkcja nr 1: Wiadomości (grupowe i bezpośrednie)

Slack jest przeznaczony do pracy. Wykorzystuje kanały do organizowania rozmów według zespołów, projektów lub tematów. Obsługuje również odpowiedzi w wątku, dzięki czemu użytkownicy mogą odpowiadać na konkretne wiadomości bez zaśmiecania głównego czatu. Wiadomości bezpośrednie są dostępne do prywatnych rozmów między osobami lub małymi grupami. Możesz łatwo przeszukiwać wszystkie wiadomości i pliki.

GroupMe jest przeznaczony do swobodnych czatów grupowych. Tworzysz grupę, zapraszasz osoby i zaczynasz czatować. Dostępne są również bezpośrednie wiadomości do prywatnych rozmów. GroupMe obsługuje SMS-y, dzięki czemu użytkownicy mogą dołączać do rozmów nawet bez pobierania aplikacji.

🏆 Zwycięzca: Slack Obie aplikacje dobrze radzą sobie z przesyłaniem wiadomości, ale Slack oferuje więcej sposobów na uporządkowanie rozmów i łatwiejsze zarządzanie nimi, zwłaszcza gdy liczba wiadomości rośnie.

Funkcja nr 2: Udostępnianie multimediów i plików

Udostępnianie plików w Slacku jest jak rozszerzenie pracy. Możesz wrzucić dokument, połączyć plik z Google Drive lub udostępnić wideo — wszystko to w trakcie rozmowy.

Wszystko, co wysyłasz, jest przechowywane w czacie, a wyszukiwarka wyświetla to w razie potrzeby. Ma to znaczenie, gdy zespoły wielokrotnie korzystają z tych samych plików.

GroupMe trzyma się podstaw. Możesz wysłać zdjęcie, krótki film lub mem. To wszystko. Działa dobrze w przypadku nieformalnych aktualizacji — zdjęć z podróży, zaproszeń na wydarzenia, linków do muzyki — ale niewiele więcej.

🏆 Zwycięzca: Slack Jeśli prowadzisz zwykłą rozmowę, GroupMe wystarczy. Jeśli pliki są częścią Twojej pracy, Slack radzi sobie z tym lepiej.

Funkcja nr 3: Połączenia głosowe i wideo

Slack oferuje Huddles — szybkie, nieformalne rozmowy, które można rozpocząć z dowolnego kanału lub bezpośredniej wiadomości. Możesz włączyć wideo, udostępnić swój ekran i zaprosić innych do udziału.

Huddles są przeznaczone do spontanicznych rozmów bez konieczności planowania spotkania. W planach bezpłatnych Huddles są ograniczone do dwóch uczestników; plany płatne pozwalają na udział do 50 uczestników.

GroupMe integruje się z Microsoft Teams w zakresie funkcji połączeń. Możesz rozpocząć rozmowę wideo bezpośrednio z czatu grupowego lub zaplanować ją w ramach wydarzenia. To ustawienie jest przydatne w przypadku większych, zaplanowanych spotkań. GroupMe obsługuje połączenia z maksymalnie 100 uczestnikami.

🏆 Zwycięzca: Remis! Obie aplikacje oferują opcje połączeń głosowych, więc wybierz tę, która bardziej Ci odpowiada. Huddles w Slacku lepiej nadają się do szybkich, spontanicznych dyskusji, natomiast integracja GroupMe z Teams jest przeznaczona do zaplanowanych spotkań grupowych z dużą liczbą uczestników.

Slack kontra GroupMe na Reddicie

Przejrzeliśmy Reddit, aby zobaczyć, jak ludzie porównują Slack i GroupMe. W kilku wątkach użytkownicy udostępnili jasne powody, dla których jedno narzędzie może działać lepiej od drugiego, zwłaszcza jeśli chodzi o komunikację grupową.

Wielu użytkowników twierdzi, że Slack lepiej radzi sobie z większymi lub lepiej zorganizowanymi grupami.

Slack może wyświetlić 16 wierszy tekstu, obraz i gfycat w tej samej przestrzeni, w której GroupMe może wyświetlić tylko dwa obrazy i jeden wiersz tekstu.

Slack może wyświetlić 16 wierszy tekstu, obraz i gfycat w tej samej przestrzeni, w której GroupMe może wyświetlić tylko dwa obrazy i jeden wiersz tekstu.

Użytkownicy chwalili również to, że Slack oddziela rozmowy:

Wiele kanałów w każdej grupie, dzięki czemu możemy mieć kanał dla wszystkiego, czego potrzebujemy, bez konieczności przełączania się między kanałami. GroupMe łączy wszystkie kanały i czaty dla każdej grupy.

Wiele kanałów w każdej grupie, dzięki czemu możemy mieć kanał dla wszystkiego, czego potrzebujemy, bez konieczności przełączania się między kanałami. GroupMe łączy wszystkie kanały i czaty dla każdej grupy.

Niemniej jednak GroupMe nadal sprawdza się dobrze w przypadku prostej komunikacji.

GroupMe. Działa dla nas.

GroupMe. Działa dla nas.

Użytkownicy Reddit wydają się zgodni: jeśli Twoja grupa potrzebuje struktury i funkcji zorientowanych na biznes, Slack będzie lepszym wyborem. Jeśli chcesz po prostu pozostać w kontakcie bez konieczności wprowadzania wielu ustawień, GroupMe spełni swoje zadanie.

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Slack i GroupMe

Oczywiście, Slack i GroupMe spełniają swoje zadanie — ale co, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko wiadomości i multimedia?

Być może masz dość przełączania się między aplikacjami tylko po to, aby śledzić zadania, udostępniać aktualizacje lub organizować rozmowy. Być może potrzebujesz narzędzia, w którym czat, dokumenty i terminy naprawdę współpracują ze sobą. Właśnie tutaj pojawia się ClickUp.

ClickUp to aplikacja do pracy, która ma wszystko. Łączy zadania, czaty, dokumenty i cele w jednym miejscu, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pracy bez konieczności przełączania się między narzędziami. Niezależnie od tego, do czego używasz ClickUp, masz wszystko, czego potrzebujesz, w jednym widoku.

Bez bałaganu. Bez silosów. Tylko jeden obszar roboczy, w którym wszystko jest połączone — wiadomości prowadzą do działań, dokumenty wspierają zadania, a cele pozostają widoczne. Jeśli Slack i GroupMe wydają Ci się ograniczone, ClickUp to ulepszenie, o którym nie wiedziałeś, że jest Ci potrzebne.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta z poczty elektronicznej i czatu jako głównych form komunikacji w zespole. Powoduje to często rozprzestrzenianie się ważnych informacji w różnych narzędziach, utrudniając zespołom koordynację działań i wydajną pracę. ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu — rozmowy w wątkach, wiadomości, komentarze, zadania i dokumenty — ułatwiając współpracę zespołową.

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom ClickUp, które sprawiają, że jest to lepsza opcja niż Slack i GroupMe.

Przewaga ClickUp nr 1: Prowadź rozmowy w jednym miejscu dzięki czatowi ClickUp

Przechowuj wszystkie swoje projekty i rozmowy w jednym miejscu dzięki czatowi ClickUp

Czat ClickUp łączy rozmowy i pracę w jednym miejscu.

Omów projekt na czacie i jednym kliknięciem zamień dowolną wiadomość w zadanie. Koniec z kopiowaniem notatek i utratą kontekstu — wszystko pozostaje połączone i uporządkowane.

Musisz nadrobić zaległości w długim wątku? AI ClickUp może podsumować dyskusje, wyróżnić kluczowe punkty, a nawet zasugerować działania do podjęcia. To jak posiadanie asystenta, który informuje Cię o wszystkim bez zbędnego bałaganu.

ClickUp Chat obsługuje kanały do dyskusji zespołowych oraz wiadomości bezpośrednie do prywatnych rozmów. Możesz również rozpoczynać połączenia głosowe lub wideo bezpośrednio z czatu, co zapewnia płynną współpracę w czasie rzeczywistym.

Dzięki integracji czatu z zadaniami, dokumentami i celami ClickUp zapewnia, że komunikacja jest zawsze powiązana z pracą. Nie chodzi tylko o czatowanie — chodzi o realizację zadań.

Twórz elementy do wykonania natychmiast i przypisuj je innym osobom lub nawet sobie dzięki funkcji przypisanych komentarzy ClickUp

Komentarze przypisane w ClickUp gwarantują, że nic nie zostanie pominięte. Zamiast zostawiać notatkę i liczyć, że ktoś ją zauważy, możesz przypisać dowolny komentarz do członka zespołu i przekształcić go w jasne, możliwe do śledzenia zadanie.

Komentarz pojawia się w kolejce zadań danej osoby i pozostaje tam do momentu oznaczenia jako rozwiązany. Oznacza to koniec zgadywania, przypomnień i pomijania szczegółów. Każdy wie, co ma do zrobienia i kiedy.

Przypisane komentarze działają w zadaniach, dokumentach i czatach. Niezależnie od tego, czy przekazujesz informacje zwrotne dotyczące dokumentu, czy zwracasz uwagę na coś w wątku, masz pewność, że zostanie to zrobione.

To prosty sposób na usprawnienie pracy i zwiększenie wydajności rozmów, zwłaszcza gdy zespoły muszą zajmować się wieloma priorytetami jednocześnie.

Przewaga ClickUp nr 3: Zrób więcej dzięki zadaniom ClickUp

Automatyzuj, ustalaj priorytety i kontynuuj pracę dzięki zadaniom ClickUp

Zadania ClickUp to miejsce, w którym zaczyna się praca. Niezależnie od tego, czy śledzisz szybką poprawkę, czy zarządzasz dużym projektem, zadania pozwalają przypisywać właścicieli, ustawiać terminy, dodawać kontekst za pomocą pól niestandardowych i nakreślać każdy krok procesu.

Możesz podzielić duże projekty na podzadania, dodać listy kontrolne i utworzyć zależności, aby pokazać, co należy zrobić w pierwszej kolejności. Wszystko pozostaje połączone, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, co należy zrobić dalej.

Każde zadanie ma przestrzeń na komentarze, pliki, linki i aktualizacje. Nie musisz przełączać się na inne narzędzia ani przeszukiwać czatów — wszystko znajduje się w jednym miejscu.

Zadania ClickUp zapewniają kontrolę bez dodatkowej złożoności. To podstawa, która pozwala zespołom zachować porządek, spójność i dynamikę.

Przewaga ClickUp nr 4: Pracuj mądrzej dzięki obszarowi roboczemu opartemu na sztucznej inteligencji

ClickUp Brain to holistyczny asystent AI, który przenika każdy aspekt Twojej pracy w ClickUp. Został zaprojektowany nie tylko do analizowania istniejących zadań, ale także do aktywnego pomagania w ich tworzeniu i zarządzaniu nimi.

Zapytaj ClickUp Brain i uzyskaj aktualizacje w czasie rzeczywistym, dokumenty i działania związane z zadaniami

ClickUp Brain nie tylko ułatwia rozmowy, ale także aktywnie pomaga w wykonywaniu pracy. Możesz zadawać pytania dotyczące projektów, prosić o podsumowania, a nawet tworzyć zadania bezpośrednio z czatu.

Chcesz znaleźć dokument, zaktualizować zadanie lub szybko sprawdzić status projektu? Po prostu zapytaj ClickUp Brain na czacie, a otrzymasz natychmiastowe, praktyczne odpowiedzi z całego obszaru roboczego — bez konieczności przełączania zakładek lub przeszukiwania wątków.

Zarządzanie zadaniami jest równie płynne dzięki funkcjom ClickUp Brain na poziomie przedsiębiorstwa. Możesz tworzyć, aktualizować lub wyszukiwać zadania za pomocą języka naturalnego — po prostu wpisz, czego potrzebujesz.

Chcesz przydzielić zadanie, ustawić termin lub sprawdzić postęp? ClickUp Brain zajmie się tym w kilka sekund, zapewniając spójność działań zespołu i postępy w realizacji projektów. Pomaga nawet ustalać priorytety zadań i wykrywać przeszkody.

Uczestniczysz w spotkaniu? Pozwól ClickUp AI Notetaker nagrać i transkrybować je dla Ciebie, wraz z szybkimi wnioskami i sugerowanymi zadaniami do wykonania.

Co więcej, możesz nawet użyć agentów Autopilot w ClickUp, aby znaleźć odpowiedzi, tworzyć treści lub zautomatyzować powtarzalne i czasochłonne cykle pracy.

Dla zespołów przyzwyczajonych do korzystania z wielu narzędzi, takich jak Slack, ClickUp Brain łączy wszystko w jednym miejscu, dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Wynik? Szybsze decyzje, mniej błędów i prawdziwie zintegrowany cykl pracy.

Wpisz/kliknij „nowe”, aby szybko utworzyć nowe zadanie bezpośrednio z kanału Slack

Dzięki wbudowanemu czatowi, współpracy w czasie rzeczywistym i komentarzom do poszczególnych zadań ClickUp eliminuje potrzebę korzystania z oddzielnej aplikacji, takiej jak Slack. Zamiast przeskakiwać między specjalistycznymi narzędziami, zespoły mogą komunikować się, zarządzać projektami i automatyzować cykle pracy — wszystko w jednym miejscu.

A jeśli Twój zespół nadal korzysta ze Slacka, ClickUp integruje się z nim bezproblemowo, dzięki czemu możesz stopniowo centralizować swoją pracę bez utraty ani chwili. Potraktuj to jako swój wszechstronny hub do pracy — wraz z czatem.

ClickUp: lepszy sposób na czatowanie, współpracę i wykonywanie zadań

Slack i GroupMe mają swoje mocne strony, ale jeśli szukasz jednego narzędzia z rozbudowanymi funkcjami do obsługi czatu w czasie rzeczywistym, zarządzania zadaniami, dokumentami i nie tylko, ClickUp spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

To coś więcej niż tylko komunikacja. To baza wypadowa dla Twojego zespołu, zapewniająca zorganizowaną, połączoną i wydajną pracę.

Zarejestruj się w ClickUp Free Forever Plan i zgromadź wszystkie rozmowy, projekty i cele w jednym miejscu.