10 najlepszych alternatyw dla kalendarza Proton Calendar zapewniających bezpieczne i wydajne planowanie

Proton Kalendarz to dobry wybór dla użytkowników, którzy cenią sobie prywatność. Jest w pełni szyfrowany, wolny od reklam i nie śledzi danych. Z łatwością obsługuje podstawowe funkcje, takie jak planowanie wydarzeń, cykliczne spotkania i dostęp mobilny.
Jednak jego funkcje mogą wydawać się nieco ograniczone, jeśli szukasz głębszej integracji, łączenia zadań lub solidnych narzędzi do współpracy. Jeśli Twój cykl pracy wymaga większej elastyczności i płynnej koordynacji, Proton Calendar może nie spełniać wszystkich potrzeb.
Właśnie tu pojawiają się alternatywy dla kalendarza Proton. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym opcjom, które oferują bardziej dynamiczne funkcje, lepszą integrację i lepsze wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, abyś mógł znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu wydajności.
Najlepsze alternatywy dla kalendarza Proton w skrócie
|Narzędzie
|Najlepsze funkcje
|Najlepsze dla
|Ceny
|ClickUp
|Planowanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, powtarzające się wydarzenia, wspólne widoki zespołów
|Kompleksowe zarządzanie projektami z integracją kalendarza dla zespołów każdej wielkości.
|Free Forever Plan; możliwości niestandardowe dla przedsiębiorstw
|Kalendarz Google
|Integracja z Google Meet, załączniki z dysku, wspólne kalendarze
|Planowanie w ekosystemie Google Workspace dla osób prywatnych i freelancerów
|Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 8,40 USD miesięcznie za użytkownika.
|Kalendarz Outlook
|Scentralizowane planowanie wydarzeń, udostępniane kalendarze zespołów, kategorie oznaczone kolorami
|Enterprise i profesjonaliści korzystający z Microsoft 365
|Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika.
|Fantastical
|Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, prognozy pogody w aplikacji, inteligentne ustawienia kalendarzy
|Osoby skupione na produktach Apple, które preferują wprowadzanie tekstu w języku naturalnym i inteligentny design.
|Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 4,75 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie.
|Kalendarz Apple
|Synchronizacja iCloud między urządzeniami Apple, udostępnianie kalendarzy, powiadomienia oparte na lokalizacji
|Wbudowany kalendarz z natywną integracją Apple dla osób prywatnych i jednoosobowych przedsiębiorców.
|Free
|Kalendarz Zoho
|Udostępnianie publiczne/prywatne, wiele widoków kalendarza, integracja z Zoom/Zoho Meeting
|Zarządzanie wydarzeniami dla użytkowników aplikacji Zoho w małych i średnich firmach
|Free
|Amie
|Kalendarz i zadania obok siebie, powtarzające się nawyki, planowanie zadań z wykorzystaniem AI
|Minimalistyczne planowanie, które łączy zadania, e-mail i planowanie dla małych zespołów.
|Płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie.
|Any. do
|Planowanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, wprowadzanie głosowe, sugestie harmonogramu oparte na AI
|Codzienne planowanie zadań i synchronizacja między platformami dla osób indywidualnych i małych zespołów
|Osobisty: bezpłatny. Plany płatne zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie za użytkownika.
|Kalendarz Teamup
|11 widoków kalendarza, podkalendarze oznaczone kolorami, 9 poziomów uprawnień użytkowników, wbudowana funkcja rezerwacji zasobów
|Zarządzanie wspólnymi harmonogramami i zasobami dla małych i średnich zespołów
|Bezpłatne Plany płatne już od 12 USD miesięcznie
|Business Kalendarz 2
|Elastyczny widok miesięczny, zaawansowane wydarzenia cykliczne, załączniki plików/zdjęć
|Zaawansowane niestandardowe dostosowywanie kalendarza i kontrola zadań dla osób indywidualnych i małych zespołów
|Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 4,99 USD.
Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla kalendarza Proton?
Porównując alternatywy dla kalendarza Proton, należy zwrócić szczególną uwagę na funkcje usprawniające planowanie osobiste i zawodowe. Kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę, to:
- Możliwości integracji: Poszukaj dobrej alternatywy dla kalendarza Proton Calendar, która może być połączona z innymi produktami i usługami, w tym systemami e-mailu, zarządzaniem zadaniami i aplikacjami konferencyjnymi.
- Funkcje współpracy: Wybierz kalendarze, które zapewniają wspólny dostęp, umożliwiając zespołom szybkie planowanie nadchodzących wydarzeń, przeglądanie dostępności i zarządzanie harmonogramami grupowymi.
- Interfejs użytkownika i wrażenia: Wybierz alternatywy dla kalendarza Proton, które oferują intuicyjny, konfigurowalny interfejs z wydarzeniami oznaczonymi kolorami i elastycznymi widokami, aby znacznie poprawić użyteczność i organizację.
- Dostępność na wielu platformach: Upewnij się, że alternatywa dla kalendarza Proton Calendar umożliwia synchronizację między wieloma urządzeniami i systemami operacyjnymi, zapewniając stały dostęp do harmonogramu.
- Privatność i bezpieczeństwo: Poszukaj narzędzia kalendarza, które zapewnia kompleksową ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Chociaż Proton Calendar kładzie nacisk na szyfrowanie typu end-to-end, ważne jest, aby ocenić środki bezpieczeństwa innych rozwiązań w zakresie ochrony wrażliwych danych.
📮 ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do kalendarzy, list rzeczy do zrobienia lub aplikacji e-mailowych. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje e-mail lub inne cykle pracy, kalendarz, zadania i dokumentację. Wystarczy zapytać: „Jakie są moje dzisiejsze priorytety?”. ClickUp Brain przeszuka Twój obszar roboczy ClickUp i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, w oparciu o pilność i ważność zadań. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej superaplikacji!
10 najlepszych alternatyw dla kalendarza Proton Calendar
Chociaż Proton Calendar oferuje zaawansowane funkcje prywatności, użytkownicy poszukujący większej wydajności i integracji mogą rozważyć alternatywne rozwiązania. Najlepsze alternatywy dla Proton Calendar pasują do różnych narzędzi do zarządzania projektami i potrzeb związanych z planowaniem.
1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z integracją kalendarza)
ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, to kompletna platforma do zarządzania projektami z intuicyjną integracją kalendarza. Jest to idealna alternatywa dla osób i zespołów, które chcą zoptymalizować swoją pracę.
ClickUp Kalendarz to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które upraszcza planowanie i zarządzanie zadaniami.
Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania — to inteligentna, zintegrowana przestrzeń robocza, która łączy zaawansowaną automatyzację, zarządzanie spotkaniami i funkcje zwiększające wydajność, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi zachować porządek i wydajność.
Łączy zadania i wydarzenia w jednym widoku i oferuje automatyczne blokowanie czasu oraz przypomnienia o spotkaniach. Zintegrowana ClickUp AI planuje idealny harmonogram w oparciu o zadania, wydarzenia i cele.
Od automatycznego planowania zadań po ustawienie nowych spotkań — kalendarz ClickUp ułatwia ustalanie priorytetów. Synchronizuje się również z kalendarzami zewnętrznymi, takimi jak Kalendarz Google i Outlook.
Widok kalendarza ClickUp ułatwia wizualizację obciążenia pracą, płynnie integrując zadania, przypomnienia i cykliczne spotkania w jednym scentralizowanym hubie.
Niezależnie od tego, czy organizujesz swój kalendarz, czy rezerwujesz czas na intensywną pracę, aplikacja ta pięknie porządkuje wszystko dzięki opcjom oznaczonym kolorami i współpracy w czasie rzeczywistym, zapewniając, że cały kalendarz pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.
Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp łączą planowanie z działaniem. Wszystko, czego potrzebujesz, od szybkich zadań po długoterminowe projekty, znajduje się w jednej aplikacji.
W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi kalendarzowych, zadania ClickUp pozwalają łączyć wydarzenia bezpośrednio z zadaniami, przypisywać właścicieli, dodawać podzadania, ustawiać zależności i śledzić postępy — wszystko na tej samej stronie. Oznacza to, że nie musisz przełączać się między aplikacjami ani martwić się o przekroczenie terminów z powodu niespójnych narzędzi.
📚 Przeczytaj również: Strategie komunikacji zespołowej zapewniające skuteczną współpracę
Gotowe szablony planowania ClickUp pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Te szablony kalendarzy i harmonogramów mają standardowe formaty, które pozwalają zaoszczędzić czas i zminimalizować niepewność. Ponadto można je dostosować do konkretnych procesów zespołu, co znacznie ułatwia zarządzanie powtarzającymi się wydarzeniami.
Na przykład szablon ClickUp Calendar Planner pomaga osobom indywidualnym i zespołom zarządzać wydarzeniami, działaniami i zadaniami oraz monitorować je na jednej platformie.
Pozwala dostosować statusy, pola i widoki kalendarza do własnych potrzeb, poprawiając organizację i wydajność.
ClickUp Brain dodaje zaawansowane funkcje do codziennych zadań. Tworzy opisy zadań, podsumowuje notatki ze spotkań, automatyzuje przypomnienia i wykonuje prognozy terminów na podstawie aktualnego obciążenia pracą i złożoności projektu.
Funkcje kalendarza oparte na AI są szczególnie przydatne dla zespołów pracujących w szybkim tempie. W kalendarzu możesz wyszukiwać i zadawać pytania dotyczące harmonogramu, wysyłać linki do harmonogramów i dołączać do rozmów.
Możesz również użyć ClickUp Brain do tworzenia tygodniowych harmonogramów na podstawie swoich zadań. Oto jeden z przykładów:
Najlepsze funkcje ClickUp
- Zarządzaj zadaniami wizualnie, przeciągając je i upuszczając na poszczególne dni, tygodnie lub miesiące.
- Ustaw elastyczne reguły powtarzania, aby zautomatyzować planowanie powtarzających się zadań.
- Udostępniaj kalendarze członkom swojego zespołu, aby koordynować harmonogramy.
- Połącz ClickUp z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi aplikacjami.
- Wykorzystaj AI do automatycznego generowania agend spotkań, podsumowywania notatek, tworzenia szkiców działań następczych, a nawet planowania tygodnia w oparciu o obciążenie pracą i priorytety.
Limity ClickUp
- Ze względu na wiele funkcji nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć wszystkie możliwości platformy.
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)
Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy? Heath Hayden mówi:
Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami mojego zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w zależności od potrzeb kierownictwa. Jest on niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu.
Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami mojego zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w zależności od potrzeb kierownictwa. Jest on niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu.
🌟 Bonus: Zautomatyzuj planowanie i zarządzanie kalendarzem dzięki agentom AI ClickUp. Te przydatne narzędzia mogą zautomatyzować rutynowe aktualizacje, przypomnienia i raportowanie, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia i sprawdzania statusu.
Oto jak możesz wykorzystać zarówno gotowe, jak i niestandardowe agenty:
- Automatyczne raporty dzienne lub tygodniowe: skonfiguruj gotowe agenty, aby publikowały dzienne lub tygodniowe podsumowania zadań, terminów i postępów w wybranej przestrzeni, folderze lub liście. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco z harmonogramami bez konieczności ręcznego wysiłku.
- Przypomnienia i aktualizacje statusu: skonfiguruj niestandardowe agenty jako wyzwalacze przypomnień lub komentarzy, gdy zbliża się termin wykonania zadania, zadanie jest opóźnione lub zmieniają się priorytety — dzięki temu nic nie umknie Twojej uwadze.
- Inteligentne działania związane z planowaniem: agenci mogą być ustawieni tak, aby tworzyć, aktualizować lub przenosić zadania w oparciu o zmiany w kalendarzu lub cyklu pracy, pomagając Ci dostosować się do zmieniających się priorytetów w czasie rzeczywistym.
- Odpowiadanie na pytania dotyczące planowania: Wdroż agenta Answers w kanale czatu, aby natychmiast odpowiadać na pytania typu „Co jest dzisiaj do zrobienia?” lub „Kto jest dostępny na spotkanie?”, przeszukując dane z obszaru roboczego.
2. Kalendarz Google (najlepszy do planowania w ekosystemie Google Workspace)
Kalendarz Google to popularne narzędzie do planowania, znane z łatwej synchronizacji z innymi produktami Google.
Użytkownicy mogą szybko tworzyć nowe wydarzenia w Kalendarzu Google, dzięki czemu wszystkie ich kalendarze są zawsze aktualne na wszystkich urządzeniach. Widok kalendarza jest bardzo elastyczny, co pozwala użytkownikom łączyć wydarzenia osobiste i zawodowe z wielu zintegrowanych kalendarzy, w tym z innych platform.
Oprócz podstawowego planowania, Kalendarz Google oferuje funkcje takie jak automatyczne dodawanie wydarzeń z Gmaila, np. rezerwacji lotów i hoteli, bezpośrednio do kalendarza. Jest to logiczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników usług Google.
Najlepsze funkcje Kalendarza Google
- Zintegruj się z Google Meet, aby usprawnić spotkania wideo i dodawać załączniki z Dysku Google do wydarzeń.
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o wydarzeniach za pośrednictwem e-maila lub powiadomień mobilnych.
- Oferuj różne typy wydarzeń, w tym „Czas na skupienie” i „Nieobecność w biurze”, aby lepiej zarządzać czasem.
- Udostępniaj kalendarze członkom rodziny lub współpracownikom, umożliwiając koordynację i zapewniając wszystkim dostęp do tych samych informacji.
- Uzyskaj dostęp do swojego harmonogramu na różnych urządzeniach, w tym na telefonie z systemem Android.
Ograniczenia Kalendarza Google
- Nie oferuje zaawansowanych funkcji kalendarza do zarządzania projektami, takich jak zależności zadań lub śledzenie obciążenia pracą.
- Możliwości dostosowywania są ograniczone w porównaniu z narzędziami ukierunkowanymi na cykl pracy zwiększający wydajność.
Ceny Kalendarza Google
- Free
- Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika
- Standard biznesowy: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika
- Business Plus: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Kalendarza Google
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,8/5 (ponad 3800 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Kalendarzu Google w porównaniu z kalendarzem ?
W recenzji Capterra napisano:
Kodowanie kolorami w Kalendarzu Google jest super! Dzięki użyciu różnych kolorów dla zadań, spotkań i wydarzeń mogę szybko sprawdzić, jakie są priorytety na dany dzień. Mam też osobne kalendarze dla spraw osobistych i zawodowych. Łatwo je rozdzielić, gdy potrzebuję wyodrębnić informacje.
Kodowanie kolorami w Kalendarzu Google jest super! Dzięki użyciu różnych kolorów dla zadań, spotkań i wydarzeń mogę szybko sprawdzić, jakie są priorytety na dany dzień. Mam też osobne kalendarze dla spraw osobistych i zawodowych. Łatwo je rozdzielić, gdy potrzebuję wyodrębnić informacje.
📚 Przeczytaj również: Jak korzystać z Kalendarza Google do blokowania czasu?
3. Kalendarz Outlook (najlepszy dla profesjonalistów korzystających z Microsoft 365)
Kalendarz Microsoft Outlook to niezawodne narzędzie do planowania przeznaczone dla firm, dostępne w ramach pakietów Microsoft Outlook i Microsoft 365. Umożliwia ono użytkownikom systematyczne planowanie spotkań, terminów i działań, synchronizując jednocześnie wszystko między urządzeniami.
Ścisła integracja z Microsoft Teams, Word, Excel i OneDrive sprawia, że jest to niezwykle cenne narzędzie dla profesjonalistów korzystających z ekosystemu Microsoft. Możesz wysyłać zaproszenia, sprawdzać dostępność zespołu i rozpoczynać spotkania online bezpośrednio z widoku kalendarza.
W zakresie zarządzania zadaniami integruje się z aplikacją Microsoft To Do, umożliwiając użytkownikom tworzenie zadań, zarządzanie nimi, a nawet przeciąganie ich bezpośrednio do kalendarza w celu zarezerwowania czasu na ich wykonanie.
Najlepsze funkcje kalendarza Microsoft Outlook
- Planuj spotkania, ustawiaj przypomnienia i zarządzaj wydarzeniami z jednego scentralizowanego kalendarza.
- Organizuj spotkania dzięki zintegrowanym funkcjom rezerwacji sal i zasobów.
- Udostępniaj kalendarze współpracownikom lub zespołom, aby koordynować dostępność i planować projekty.
- Używaj kategorii oznaczonych kolorami, aby organizować i wizualnie rozróżniać wydarzenia.
- Uzyskaj dostęp do całego kalendarza w trybie offline, co zapewnia elastyczność, gdy połączenie internetowe jest niedostępne.
Limity kalendarza Outlook
- Interfejs internetowy i aplikacje mobilne mogą czasami być mniej intuicyjne w przypadku prostego planowania do użytku osobistego w porównaniu z samodzielnymi aplikacjami kalendarzowymi.
- Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja lub szczegółowe analizy, są dostępne tylko w płatnych planach.
Ceny kalendarza Microsoft Outlook
- Free
- Microsoft 365 Personal: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Microsoft 365 Family: 12,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Microsoft 365 Premium: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje kalendarza Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 2300 recenzji)
🔎 Czy wiesz, że... Pomysł dodawania dnia przestępnego co cztery lata sięga około 300 r. p.n.e. Metoda ta synchronizuje nasz kalendarz z orbitą Ziemi wokół Słońca, co odpowiada dodatkowym 0,2422 dniom w każdym roku słonecznym.
📚 Przeczytaj również: Najbardziej przydatne integracje z Outlookiem
4. Fantastical (najlepsza aplikacja kalendarzowa dla użytkowników Apple z funkcją wprowadzania języka naturalnego i inteligentnym projektem)
Zintegrowany z ekosystemem Apple, Fantastical znany jest z intuicyjnego projektu i przetwarzania języka naturalnego, które pozwalają użytkownikom bez wysiłku tworzyć wydarzenia i zapewniają spójne doświadczenie na różnych urządzeniach.
Obsługuje wsparcie dla wielu kont kalendarza, w tym iCloud, Google i Microsoft Exchange, konsolidując wszystkie kalendarze w jednym miejscu. Narzędzia takie jak „Openings” i „Meeting Proposals” ułatwiają znalezienie dogodnych terminów dla wszystkich stron w kontaktach zewnętrznych.
Funkcje aplikacji obejmują szczegółowy widok kalendarza miesięcznego, możliwość dodawania załączników do wydarzeń oraz integrację z innymi aplikacjami, takimi jak Todoist, służącymi do zarządzania zadaniami.
Najlepsze jest to, że choć początkowo aplikacja była dostępna tylko dla urządzeń Apple, obecnie posiada również wersję na komputery z systemem Windows.
Najlepsze funkcje Fantastical
- Twórz nowe wydarzenia za pomocą naturalnego języka, upraszczając proces planowania.
- Uzyskaj dostęp do prognoz pogody w aplikacji, aby odpowiednio planować swoje wydarzenia.
- Grupuj kalendarze w zestawy, które automatycznie przełączają się w zależności od lokalizacji lub aktywności.
- Zaproponuj uczestnikom kilka terminów spotkań, aby usprawnić proces uzgadniania harmonogramu.
- Wyświetlaj zadania i zarządzaj nimi z Google Tasks, Microsoft 365 i innych aplikacji.
Limity Fantastical
- Nie ma aplikacji na Androida, co ogranicza użyteczność dla użytkowników spoza ekosystemów Apple i Windows.
- Funkcje premium wymagają płatnej subskrypcji, która może być kosztowna dla zwykłych użytkowników.
Fantastyczne ceny
- Free
- Dla osób prywatnych: 6,99 USD miesięcznie
- Dla rodzin do 5 osób: 10,49 USD miesięcznie
- Dla Teams: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Fantastical
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)
➡️ Czytaj więcej: Najlepsze aplikacje do planowania dnia (funkcje, ceny)
5. Apple Calendar (najlepszy wbudowany kalendarz do natywnej integracji z Apple)
Kalendarz Apple oferuje prosty i wydajny sposób zarządzania harmonogramem, ściśle zintegrowany z urządzeniami macOS i iOS. Jego prostota i płynna synchronizacja sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla entuzjastów Apple.
Aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie oddzielnych kalendarzy dla pracy, spraw osobistych i innych kategorii, co pozwala na uporządkowane planowanie. Ponadto integruje się z innymi usługami, takimi jak Siri, umożliwiając planowanie za pomocą głosu i wysyłając powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z ważnymi terminami.
Najlepsze funkcje kalendarza Apple
- Synchronizuj wszystkie swoje urządzenia Apple za pomocą iCloud, dzięki czemu Twój kalendarz będzie zawsze aktualny.
- Udostępniaj kalendarze innym osobom, aby koordynować harmonogramy rodziny lub zespołu.
- Twórz osobne kalendarze dla pracy, spraw osobistych i innych kategorii, aby efektywnie organizować swoje wydarzenia.
- Zintegruj wydarzenia i terminy zadań z natywną aplikacją Przypomnienia.
- Otrzymuj powiadomienia oparte na lokalizacji z wbudowanym szacowanym czasem podróży.
Limity kalendarza Apple
- Brakuje w nim zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność, takich jak zarządzanie zadaniami lub automatyzacja cyklu pracy.
- Dostępny tylko na urządzeniach Apple.
Ceny Apple kalendarza
- Free
Oceny i recenzje Apple Kalendarza
- G2: 4,1/5 (ponad 190 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o kalendarzu Apple w aplikacji „ ”?
W recenzji G2 napisano:
Aplikacja współpracuje natywnie z moim komputerem Mac, gdy trzeba zapisać terminy z wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień na komputerze Mac z opcjami interakcji bez otwierania aplikacji.
Aplikacja współpracuje natywnie z moim komputerem Mac, gdy trzeba zapisać terminy z wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień na komputerze Mac z opcjami interakcji bez otwierania aplikacji.
📚 Przeczytaj również: Jak zsynchronizować Kalendarz Google z Kalendarzem Apple
6. Zoho Calendar (najlepszy darmowy kalendarz dla użytkowników aplikacji Zoho)
Zoho Calendar to prosta, przyjazna dla biznesu aplikacja do planowania, która umożliwia zespołom organizowanie wydarzeń, udostępnianie kalendarzy i współpracę między działami. Jako część ekosystemu wydajności Zoho, działa ona szczególnie skutecznie w przypadku firm korzystających z narzędzi takich jak Zoho Mail, CRM lub Project.
Od zarządzania kalendarzami zespołów po rezerwację sal konferencyjnych — Zoho Calendar oferuje profesjonalne planowanie bez zbędnego bałaganu. Obsługuje dwukierunkową synchronizację z kalendarzami zewnętrznymi i oferuje zaawansowane funkcje administracyjne do zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników.
Dodatkowo możesz korzystać z niestandardowej domeny i dodawać załączniki za pośrednictwem Zoho WorkDrive — funkcje, które sprawiają, że aplikacja bardziej przypomina kompletny pakiet wydajnościowy niż zwykły kalendarz.
Najlepsze funkcje Zoho Kalendarza
- Twórz kalendarze grupowe i zarządzaj nimi, aby organizować spotkania, terminy i wydarzenia zespołowe.
- Dodaj czas buforowy między kolejnymi wydarzeniami, korzystając z funkcji Rapid Events.
- Udostępniaj kalendarze prywatnie lub publicznie i osadzaj je na stronach internetowych, aby zapewnić łatwy dostęp.
- Wybierz jeden z wielu widoków — dzienny, tygodniowy, miesięczny, agenda, a nawet układ wielomiesięczny.
- Planuj i dołączaj do spotkań online za pośrednictwem Zoom, Zoho Meeting lub innych integracji.
Limitacje kalendarza Zoho
- Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w interfejsie komputerowym.
- Synchronizacja z platformami innymi niż Zoho, takimi jak Outlook lub Apple Kalendarz, wymaga ręcznych ustawień.
Ceny kalendarza Zoho
- Free
Oceny i recenzje kalendarza Zoho
- G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
🧠 Ciekawostka: Aż 70% dorosłych korzysta z kalendarzy cyfrowych do zarządzania swoim codziennym życiem, co pokazuje, jak ważne są te narzędzia we współczesnym zarządzaniu czasem.
📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do zarządzania kalendarzem, które pomogą Ci zachować porządek
7. Amie (najlepszy minimalistyczny kalendarz łączący zadania, e-mail i planowanie)
Amie ma inne podejście do wydajności, łącząc kalendarze, zadania, muzykę i e-maile w jednej aplikacji. Zaprojektowana dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko kalendarza, jej minimalistyczny interfejs oferuje przejrzystą przestrzeń do zarządzania harmonogramem bez rozpraszania uwagi.
Zarządzaj wydarzeniami osobistymi i służbowymi w tym samym widoku, z wsparciem dla kalendarzy wspólnych i prywatnych. Amie umożliwia również dodawanie załączników, automatyczne blokowanie czasu, a nawet dodawanie playlist Spotify do wydarzeń, aby nadać im osobisty charakter.
Zarządzanie czasem Amie jest również wspierane przez zintegrowane narzędzia, takie jak timer Pomodoro i wspomagane AI notatki ze spotkań, które natychmiast przekształcają punkty dyskusji w zaplanowane zadania do wykonania.
Najlepsze funkcje Amie
- Zarządzaj kalendarzem i listami zadań jednocześnie, aby łatwo blokować czas.
- Twórz powtarzające się nawyki lub cele powiązane z kalendarzem.
- Skorzystaj z planowania opartego na AI, aby automatycznie przypisywać zadania do optymalnych przedziałów czasowych.
- Współpracuj, korzystając z komentarzy i wzmianek w kalendarzu.
- Udostępniaj linki do harmonogramów, aby łatwo udostępniać informacje o dostępności osobom z zewnątrz.
Limity Amie
- Brakuje w nim zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak widoki zależności lub widoki osi czasu.
- W porównaniu z bardziej rozbudowanymi pakietami wydajnościowymi opcje niestandardowe są ograniczone.
- Główny nacisk w zakresie projektu i funkcji położono na indywidualną wydajność, co może oznaczać mniejszą głębię w przypadku planowania i zarządzania zasobami w dużych przedsiębiorstwach.
Ceny Amie
- Pro: 25 USD/miesiąc za użytkownika
- Business: 50 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Amie
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
💡 Porada dla profesjonalistów: Wdrożenie strategicznych trików zwiększających wydajność pomaga pokonać prokrastynację, poprawia koncentrację i optymalizuje osie czasu projektów. Włączenie tych metod do codziennego cyklu pracy pozwala na lepsze planowanie i bardziej efektywną realizację celów.
📚 Przeczytaj również: Alternatywy dla Amie do zintegrowanego zarządzania kalendarzem i zadaniami
8. Any. do (najlepszy kalendarz zorientowany na zadania, z codziennym planowaniem i synchronizacją między platformami)
Any. do to wszechstronny program do zarządzania zadaniami, który łączy listy rzeczy do zrobienia, planowanie kalendarza i funkcje współpracy w jednej, łatwej w użyciu platformie.
Przeznaczony zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego, pomaga osobom i zespołom w efektywnym organizowaniu działań, ustawianiu przypomnień i zarządzaniu projektami. Funkcja „Mój dzień” zachęca do codziennego przeglądu wydarzeń i zadań, dając użytkownikom podpowiedź dotyczącą ustalania priorytetów i planowania dnia.
Any. do jest kompatybilny z różnymi platformami, w tym iOS, Android, macOS, Windows i przeglądarkami internetowymi, umożliwiając płynną synchronizację zadań i wydarzeń. Wbudowane przypomnienia i powtarzające się zadania pomagają przekształcić kalendarz w potężne narzędzie do planowania.
Najlepsze funkcje Any.do
- Organizuj zadania, podzadania i przypomnienia w przejrzystym interfejsie typu „przeciągnij i upuść”.
- Korzystaj z poleceń głosowych, aby dodawać zadania lub planować wydarzenia — idealne rozwiązanie dla zapracowanych profesjonalistów.
- Włącz sugestie oparte na AI, aby zoptymalizować swój harmonogram.
- Ustaw jednorazowe, cykliczne i oparte na lokalizacji przypomnienia zarówno dla wydarzeń, jak i zadań.
- Synchronizuj płynnie z wieloma zewnętrznymi platformami kalendarzowymi, takimi jak Google i Outlook.
Ograniczenia Any. do
- Wiele przydatnych funkcji, takich jak powtarzające się zadania i przypomnienia oparte na lokalizacji, jest dostępnych tylko w wersji płatnej.
- Narzędzie to ma sporadyczne opóźnienia w synchronizacji z kalendarzami zewnętrznymi.
Ceny Any. do zrobienia
- Osobiste: Free
- Premium: 7 USD/miesiąc
- Rodzina: 9,99 USD miesięcznie dla czterech użytkowników
- Teams: 7,99 USD miesięcznie za użytkownika
Any. do – oceny i recenzje
- G2: 4,2/5 (ponad 190 recenzji)
- Capterra: 4,4 (ponad 180 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Any.do?
W recenzji Capterra napisano:
„Any. Do ma za sobą długą drogę, podczas której dodano wiele nowych funkcji, aby zarządzanie zadaniami było łatwiejsze i przyjemniejsze. Najbardziej podoba mi się prosty układ i interfejs użytkownika tego oprogramowania. Doceniam również funkcje premium, takie jak integracja z WhatsApp w celu wysyłania przypomnień, integracja z kalendarzem, kodowanie kolorami i wiele innych”.
„Any. Do ma za sobą długą drogę, podczas której dodano wiele nowych funkcji, aby zarządzanie zadaniami było łatwiejsze i przyjemniejsze. Najbardziej podoba mi się prosty układ i interfejs użytkownika tego oprogramowania. Doceniam również funkcje premium, takie jak integracja z WhatsApp w celu wysyłania przypomnień, integracja z kalendarzem, kodowanie kolorami i wiele innych”.
📚 Przeczytaj również: Alternatywy i konkurenci Any.do
9. Teamup Kalendarz (najlepszy do zarządzania wspólnymi harmonogramami i zasobami zespołu)
Kalendarz Teamup został opracowany w celu organizowania harmonogramów zespołów i grup bez konieczności logowania się każdego uczestnika. Oferuje konfigurowalne linki dostępu, dzięki czemu tylko Ty — lub cały Twój zespół — możecie przeglądać lub edytować określone kalendarze.
To narzędzie doskonale nadaje się dla klubów, grup wolontariuszy lub zespołów projektowych, które potrzebują wielu kalendarzy w jednym miejscu. Umieść kalendarze Teamup na stronach internetowych, ustaw podkalendarze oznaczone kolorami, a nawet zautomatyzuj wysyłanie podsumowań e-mailowych, aby informować zainteresowane strony.
Najlepsze funkcje kalendarza Teamup
- Wyświetlaj harmonogramy w 11 różnych formatach, w tym w widoku osi czasu, widoku tabeli i widoku wielodniowym.
- Twórz podkalendarze oznaczone kolorami dla różnych zespołów, zasobów lub wydarzeń.
- Ustaw 9 różnych poziomów uprawnień dostępu, aby bezpiecznie udostępniać kalendarz.
- Rezerwuj zasoby, takie jak sale na spotkania lub sprzęt, bezpośrednio w kalendarzu.
- Udostępniaj kalendarze w bezpieczny sposób, korzystając z unikalnych, konfigurowalnych linków, które nie wymagają posiadania konta użytkownika.
- Wsparcie zaawansowanych stref czasowych dla zespołów rozproszonych geograficznie
Limity kalendarza Teamup
- Ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnej w porównaniu z aplikacją komputerową
- Brak wbudowanej integracji z usługami przechowywania danych w chmurze
Ceny Teamup Kalendarza
- Free
- Plus: 12 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
- Pro: 30 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
- Business: 70 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
- Enterprise: 120 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
Oceny i recenzje Teamup Kalendarza
- G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Teamup Kalendarzu?
W recenzji G2 napisano:
Używam go do wszystkiego. Do moich osobistych codziennych zadań, harmonogramu zajęć i rezerwacji sal. Bardzo podoba mi się możliwość udostępniania oraz poziomy uprawnień dla każdego kalendarza. A co najważniejsze, zintegrował się on również z moimi stronami Notion.
Używam go do wszystkiego. Do moich osobistych codziennych zadań, harmonogramu zajęć i rezerwacji sal. Bardzo podoba mi się możliwość udostępniania oraz poziomy uprawnień dla każdego kalendarza. A co najważniejsze, zintegrował się on również z moimi stronami Notion.
📚 Przeczytaj również: Aplikacje do udostępniania kalendarza, które usprawnią Twoje planowanie
10. Business Calendar 2 (najlepszy do niestandardowej personalizacji kalendarza w systemie Android i kontroli zadań)
Business Calendar 2 to aplikacja do zarządzania kalendarzem i zadaniami dla użytkowników systemu Android. Oferuje szerokie możliwości dostosowywania, inteligentne funkcje planowania oraz płynną integrację z Kalendarzem Google, Outlookiem i Exchange.
Jego główną zaletą w zakresie planowania jest szeroki zakres widoków (miesiąc, tydzień, dzień, rok, agenda, zadania) oraz elastyczne opcje widżetów, które zapewniają szybki i przejrzysty dostęp do harmonogramu użytkownika. W zakresie zarządzania czasem aplikacja oferuje „mapę popularności” w widoku rocznym, która pozwala szybko zidentyfikować dni zajęte i wolne, ułatwiając długoterminowe planowanie.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz swoim kalendarzem, czy organizujesz spotkania zawodowe, Business Calendar 2 zapewnia elastyczność i kontrolę, które pozwalają precyzyjnie planować dzień.
2 najlepsze funkcje kalendarza Business
- Skorzystaj z widoku kalendarza miesięcznego, aby uzyskać kompleksowy przegląd swojego harmonogramu.
- Ustawiaj powtarzające się wydarzenia z elastycznymi regułami, dostosowując się do złożonych potrzeb związanych z planowaniem.
- Efektywnie przenoś i kopiuj spotkania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Dołączaj załączniki i zdjęcia do wydarzeń w kalendarzu, przechowując wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.
- Wprowadzaj nowe wydarzenia za pomocą zaawansowanej funkcji wprowadzania głosowego, skracając czas ręcznego wprowadzania danych.
- Wybierz spośród wielu widżetów strony głównej i 14 motywów interfejsu użytkownika, aby spersonalizować dostęp.
Limitacje kalendarza Business 2
- Jest dostępny tylko na Androida, nie ma wersji na iOS ani na pulpit.
- Wielu użytkowników uważa, że reklamy zawarte w wersji Free są dość rozpraszające.
Ceny kalendarza Business 2
- Free
- Zalety: Jednorazowa opłata w wysokości 4,99 USD.
Oceny i recenzje kalendarza Business 2
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do planowania zadań dla menedżerów zadań
🎯 Inne alternatywy dla kalendarza Proton:
- Cal.com (Najlepszy do planowania z naciskiem na prywatność i elastycznością open source)
- Morgen (Najlepszy do integracji zadań i kalendarzy w eleganckiej aplikacji komputerowej)
- TimeHero (najlepszy do automatycznego planowania w oparciu o obciążenie pracą i priorytety)
- SkedPal (najlepszy do blokowania czasu i dynamicznego planowania)
- Tweek Kalendarz (najlepszy do minimalistycznego planowania tygodniowego i skupienia bez rozpraszania uwagi)
Wybierz najlepszą alternatywę dla kalendarza Proton za pomocą ClickUp
Znalezienie doskonałej alternatywy dla kalendarza Proton zależy od Twojego cyklu pracy, preferencji i wymagań platformy. Jeśli prywatność jest dla Ciebie priorytetem, narzędzia takie jak Fantastical i Apple Calendar zapewniają bezpieczeństwo i prostotę, ale możesz chcieć zapoznać się z opcjami oferującymi więcej funkcji. Kalendarz Google, Outlook i Zoho Calendar mają solidne narzędzia do planowania, które zapewniają większą elastyczność, współpracę i dostęp między platformami.
Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy zarządzanie kalendarzem, śledzenie zadań i współpracę zespołową, ClickUp jest oczywistym wyborem. Dzięki zaawansowanemu kalendarzowi opartemu na AI, integracjom i zarządzaniu zadaniami, ClickUp pozwala efektywniej zarządzać czasem bez konieczności przełączania się między narzędziami.
Zarejestruj się bezpłatnie już dziś, aby przekształcić swój kalendarz w potężne narzędzie zwiększające wydajność!