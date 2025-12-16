ClickUp Blog
10 najlepszych alternatyw dla kalendarza Proton Calendar zapewniających bezpieczne i wydajne planowanie

Garima Behal
Garima Behal
16 grudnia 2025

Proton Kalendarz to dobry wybór dla użytkowników, którzy cenią sobie prywatność. Jest w pełni szyfrowany, wolny od reklam i nie śledzi danych. Z łatwością obsługuje podstawowe funkcje, takie jak planowanie wydarzeń, cykliczne spotkania i dostęp mobilny.

Jednak jego funkcje mogą wydawać się nieco ograniczone, jeśli szukasz głębszej integracji, łączenia zadań lub solidnych narzędzi do współpracy. Jeśli Twój cykl pracy wymaga większej elastyczności i płynnej koordynacji, Proton Calendar może nie spełniać wszystkich potrzeb.

Właśnie tu pojawiają się alternatywy dla kalendarza Proton. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym opcjom, które oferują bardziej dynamiczne funkcje, lepszą integrację i lepsze wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, abyś mógł znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu wydajności.

Najlepsze alternatywy dla kalendarza Proton w skrócie

NarzędzieNajlepsze funkcjeNajlepsze dlaCeny
ClickUpPlanowanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, powtarzające się wydarzenia, wspólne widoki zespołówKompleksowe zarządzanie projektami z integracją kalendarza dla zespołów każdej wielkości.Free Forever Plan; możliwości niestandardowe dla przedsiębiorstw
Kalendarz GoogleIntegracja z Google Meet, załączniki z dysku, wspólne kalendarzePlanowanie w ekosystemie Google Workspace dla osób prywatnych i freelancerówBezpłatne plany płatne zaczynają się od 8,40 USD miesięcznie za użytkownika.
Kalendarz OutlookScentralizowane planowanie wydarzeń, udostępniane kalendarze zespołów, kategorie oznaczone koloramiEnterprise i profesjonaliści korzystający z Microsoft 365Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika.
FantasticalWprowadzanie tekstu w języku naturalnym, prognozy pogody w aplikacji, inteligentne ustawienia kalendarzyOsoby skupione na produktach Apple, które preferują wprowadzanie tekstu w języku naturalnym i inteligentny design.Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 4,75 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie.
Kalendarz AppleSynchronizacja iCloud między urządzeniami Apple, udostępnianie kalendarzy, powiadomienia oparte na lokalizacjiWbudowany kalendarz z natywną integracją Apple dla osób prywatnych i jednoosobowych przedsiębiorców.Free
Kalendarz ZohoUdostępnianie publiczne/prywatne, wiele widoków kalendarza, integracja z Zoom/Zoho MeetingZarządzanie wydarzeniami dla użytkowników aplikacji Zoho w małych i średnich firmachFree
AmieKalendarz i zadania obok siebie, powtarzające się nawyki, planowanie zadań z wykorzystaniem AIMinimalistyczne planowanie, które łączy zadania, e-mail i planowanie dla małych zespołów.Płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie.
Any. doPlanowanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, wprowadzanie głosowe, sugestie harmonogramu oparte na AICodzienne planowanie zadań i synchronizacja między platformami dla osób indywidualnych i małych zespołówOsobisty: bezpłatny. Plany płatne zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie za użytkownika.
Kalendarz Teamup11 widoków kalendarza, podkalendarze oznaczone kolorami, 9 poziomów uprawnień użytkowników, wbudowana funkcja rezerwacji zasobówZarządzanie wspólnymi harmonogramami i zasobami dla małych i średnich zespołówBezpłatne Plany płatne już od 12 USD miesięcznie
Business Kalendarz 2Elastyczny widok miesięczny, zaawansowane wydarzenia cykliczne, załączniki plików/zdjęćZaawansowane niestandardowe dostosowywanie kalendarza i kontrola zadań dla osób indywidualnych i małych zespołówBezpłatne plany płatne zaczynają się od 4,99 USD.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp

Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.

Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla kalendarza Proton?

Porównując alternatywy dla kalendarza Proton, należy zwrócić szczególną uwagę na funkcje usprawniające planowanie osobiste i zawodowe. Kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę, to:

  • Możliwości integracji: Poszukaj dobrej alternatywy dla kalendarza Proton Calendar, która może być połączona z innymi produktami i usługami, w tym systemami e-mailu, zarządzaniem zadaniami i aplikacjami konferencyjnymi.
  • Funkcje współpracy: Wybierz kalendarze, które zapewniają wspólny dostęp, umożliwiając zespołom szybkie planowanie nadchodzących wydarzeń, przeglądanie dostępności i zarządzanie harmonogramami grupowymi.
  • Interfejs użytkownika i wrażenia: Wybierz alternatywy dla kalendarza Proton, które oferują intuicyjny, konfigurowalny interfejs z wydarzeniami oznaczonymi kolorami i elastycznymi widokami, aby znacznie poprawić użyteczność i organizację.
  • Dostępność na wielu platformach: Upewnij się, że alternatywa dla kalendarza Proton Calendar umożliwia synchronizację między wieloma urządzeniami i systemami operacyjnymi, zapewniając stały dostęp do harmonogramu.
  • Privatność i bezpieczeństwo: Poszukaj narzędzia kalendarza, które zapewnia kompleksową ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Chociaż Proton Calendar kładzie nacisk na szyfrowanie typu end-to-end, ważne jest, aby ocenić środki bezpieczeństwa innych rozwiązań w zakresie ochrony wrażliwych danych.

📮 ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do kalendarzy, list rzeczy do zrobienia lub aplikacji e-mailowych. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje e-mail lub inne cykle pracy, kalendarz, zadania i dokumentację. Wystarczy zapytać: „Jakie są moje dzisiejsze priorytety?”. ClickUp Brain przeszuka Twój obszar roboczy ClickUp i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, w oparciu o pilność i ważność zadań. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej superaplikacji!

10 najlepszych alternatyw dla kalendarza Proton Calendar

Chociaż Proton Calendar oferuje zaawansowane funkcje prywatności, użytkownicy poszukujący większej wydajności i integracji mogą rozważyć alternatywne rozwiązania. Najlepsze alternatywy dla Proton Calendar pasują do różnych narzędzi do zarządzania projektami i potrzeb związanych z planowaniem.

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z integracją kalendarza)

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, to kompletna platforma do zarządzania projektami z intuicyjną integracją kalendarza. Jest to idealna alternatywa dla osób i zespołów, które chcą zoptymalizować swoją pracę.

Kalendarz ClickUp oparty na AI
Szybko edytuj zadania w kalendarzu ClickUp, aby uprościć zarządzanie zadaniami

ClickUp Kalendarz to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które upraszcza planowanie i zarządzanie zadaniami.

Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania — to inteligentna, zintegrowana przestrzeń robocza, która łączy zaawansowaną automatyzację, zarządzanie spotkaniami i funkcje zwiększające wydajność, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi zachować porządek i wydajność.

Łączy zadania i wydarzenia w jednym widoku i oferuje automatyczne blokowanie czasu oraz przypomnienia o spotkaniach. Zintegrowana ClickUp AI planuje idealny harmonogram w oparciu o zadania, wydarzenia i cele.

Od automatycznego planowania zadań po ustawienie nowych spotkań — kalendarz ClickUp ułatwia ustalanie priorytetów. Synchronizuje się również z kalendarzami zewnętrznymi, takimi jak Kalendarz Google i Outlook.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o ClickUp kalendarzu:

Widok kalendarza ClickUp ułatwia wizualizację obciążenia pracą, płynnie integrując zadania, przypomnienia i cykliczne spotkania w jednym scentralizowanym hubie.

Niezależnie od tego, czy organizujesz swój kalendarz, czy rezerwujesz czas na intensywną pracę, aplikacja ta pięknie porządkuje wszystko dzięki opcjom oznaczonym kolorami i współpracy w czasie rzeczywistym, zapewniając, że cały kalendarz pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.

Łatwo śledź wydarzenia i terminy, korzystając z widoku kalendarza ClickUp.
Łatwo śledź wydarzenia i terminy, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp łączą planowanie z działaniem. Wszystko, czego potrzebujesz, od szybkich zadań po długoterminowe projekty, znajduje się w jednej aplikacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi kalendarzowych, zadania ClickUp pozwalają łączyć wydarzenia bezpośrednio z zadaniami, przypisywać właścicieli, dodawać podzadania, ustawiać zależności i śledzić postępy — wszystko na tej samej stronie. Oznacza to, że nie musisz przełączać się między aplikacjami ani martwić się o przekroczenie terminów z powodu niespójnych narzędzi.

Alternatywy dla kalendarza Proton: Połącz zadania bezpośrednio z kalendarzem dzięki zadaniom ClickUp
Połącz zadania bezpośrednio z kalendarzem dzięki zadaniom ClickUp

Gotowe szablony planowania ClickUp pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Te szablony kalendarzy i harmonogramów mają standardowe formaty, które pozwalają zaoszczędzić czas i zminimalizować niepewność. Ponadto można je dostosować do konkretnych procesów zespołu, co znacznie ułatwia zarządzanie powtarzającymi się wydarzeniami.

Organizuj harmonogramy w prosty sposób dzięki szablonowi ClickUp Calendar Planner.
Pobierz darmowy szablon
Organizuj harmonogramy w prosty sposób dzięki szablonowi ClickUp Calendar Planner.

Na przykład szablon ClickUp Calendar Planner pomaga osobom indywidualnym i zespołom zarządzać wydarzeniami, działaniami i zadaniami oraz monitorować je na jednej platformie.

Pozwala dostosować statusy, pola i widoki kalendarza do własnych potrzeb, poprawiając organizację i wydajność.

ClickUp Brain dodaje zaawansowane funkcje do codziennych zadań. Tworzy opisy zadań, podsumowuje notatki ze spotkań, automatyzuje przypomnienia i wykonuje prognozy terminów na podstawie aktualnego obciążenia pracą i złożoności projektu.

Funkcje kalendarza oparte na AI są szczególnie przydatne dla zespołów pracujących w szybkim tempie. W kalendarzu możesz wyszukiwać i zadawać pytania dotyczące harmonogramu, wysyłać linki do harmonogramów i dołączać do rozmów.

ClickUp Calendar Alternatywy dla kalendarza Proton Calendar: Automatyczne planowanie w kalendarzu dzięki ClickUp Brain

Możesz również użyć ClickUp Brain do tworzenia tygodniowych harmonogramów na podstawie swoich zadań. Oto jeden z przykładów:

Twórz tygodniowe harmonogramy na podstawie swoich zadań dzięki ClickUp Brain.
ClickUp Brain

Najlepsze funkcje ClickUp

  • Zarządzaj zadaniami wizualnie, przeciągając je i upuszczając na poszczególne dni, tygodnie lub miesiące.
  • Ustaw elastyczne reguły powtarzania, aby zautomatyzować planowanie powtarzających się zadań.
  • Udostępniaj kalendarze członkom swojego zespołu, aby koordynować harmonogramy.
  • Połącz ClickUp z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi aplikacjami.
  • Wykorzystaj AI do automatycznego generowania agend spotkań, podsumowywania notatek, tworzenia szkiców działań następczych, a nawet planowania tygodnia w oparciu o obciążenie pracą i priorytety.

Limity ClickUp

  • Ze względu na wiele funkcji nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć wszystkie możliwości platformy.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

  • G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)
  • Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy? Heath Hayden mówi:

Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami mojego zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w zależności od potrzeb kierownictwa. Jest on niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu.

Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami mojego zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w zależności od potrzeb kierownictwa. Jest on niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu.

🌟 Bonus: Zautomatyzuj planowanie i zarządzanie kalendarzem dzięki agentom AI ClickUp. Te przydatne narzędzia mogą zautomatyzować rutynowe aktualizacje, przypomnienia i raportowanie, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia i sprawdzania statusu.

Oto jak możesz wykorzystać zarówno gotowe, jak i niestandardowe agenty:

  • Automatyczne raporty dzienne lub tygodniowe: skonfiguruj gotowe agenty, aby publikowały dzienne lub tygodniowe podsumowania zadań, terminów i postępów w wybranej przestrzeni, folderze lub liście. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco z harmonogramami bez konieczności ręcznego wysiłku.
  • Przypomnienia i aktualizacje statusu: skonfiguruj niestandardowe agenty jako wyzwalacze przypomnień lub komentarzy, gdy zbliża się termin wykonania zadania, zadanie jest opóźnione lub zmieniają się priorytety — dzięki temu nic nie umknie Twojej uwadze.
  • Inteligentne działania związane z planowaniem: agenci mogą być ustawieni tak, aby tworzyć, aktualizować lub przenosić zadania w oparciu o zmiany w kalendarzu lub cyklu pracy, pomagając Ci dostosować się do zmieniających się priorytetów w czasie rzeczywistym.
  • Odpowiadanie na pytania dotyczące planowania: Wdroż agenta Answers w kanale czatu, aby natychmiast odpowiadać na pytania typu „Co jest dzisiaj do zrobienia?” lub „Kto jest dostępny na spotkanie?”, przeszukując dane z obszaru roboczego.

Dowiedz się, jak stworzyć swojego pierwszego agenta już dziś:

2. Kalendarz Google (najlepszy do planowania w ekosystemie Google Workspace)

Kalendarz Google
za pośrednictwem Google

Kalendarz Google to popularne narzędzie do planowania, znane z łatwej synchronizacji z innymi produktami Google.

Użytkownicy mogą szybko tworzyć nowe wydarzenia w Kalendarzu Google, dzięki czemu wszystkie ich kalendarze są zawsze aktualne na wszystkich urządzeniach. Widok kalendarza jest bardzo elastyczny, co pozwala użytkownikom łączyć wydarzenia osobiste i zawodowe z wielu zintegrowanych kalendarzy, w tym z innych platform.

Oprócz podstawowego planowania, Kalendarz Google oferuje funkcje takie jak automatyczne dodawanie wydarzeń z Gmaila, np. rezerwacji lotów i hoteli, bezpośrednio do kalendarza. Jest to logiczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników usług Google.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

  • Zintegruj się z Google Meet, aby usprawnić spotkania wideo i dodawać załączniki z Dysku Google do wydarzeń.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o wydarzeniach za pośrednictwem e-maila lub powiadomień mobilnych.
  • Oferuj różne typy wydarzeń, w tym „Czas na skupienie” i „Nieobecność w biurze”, aby lepiej zarządzać czasem.
  • Udostępniaj kalendarze członkom rodziny lub współpracownikom, umożliwiając koordynację i zapewniając wszystkim dostęp do tych samych informacji.
  • Uzyskaj dostęp do swojego harmonogramu na różnych urządzeniach, w tym na telefonie z systemem Android.

Ograniczenia Kalendarza Google

  • Nie oferuje zaawansowanych funkcji kalendarza do zarządzania projektami, takich jak zależności zadań lub śledzenie obciążenia pracą.
  • Możliwości dostosowywania są ograniczone w porównaniu z narzędziami ukierunkowanymi na cykl pracy zwiększający wydajność.

Ceny Kalendarza Google

  • Free
  • Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika
  • Standard biznesowy: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika
  • Business Plus: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika
  • Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kalendarza Google

  • G2: Za mało recenzji
  • Capterra: 4,8/5 (ponad 3800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Kalendarzu Google w porównaniu z kalendarzem ?

W recenzji Capterra napisano:

Kodowanie kolorami w Kalendarzu Google jest super! Dzięki użyciu różnych kolorów dla zadań, spotkań i wydarzeń mogę szybko sprawdzić, jakie są priorytety na dany dzień. Mam też osobne kalendarze dla spraw osobistych i zawodowych. Łatwo je rozdzielić, gdy potrzebuję wyodrębnić informacje.

Kodowanie kolorami w Kalendarzu Google jest super! Dzięki użyciu różnych kolorów dla zadań, spotkań i wydarzeń mogę szybko sprawdzić, jakie są priorytety na dany dzień. Mam też osobne kalendarze dla spraw osobistych i zawodowych. Łatwo je rozdzielić, gdy potrzebuję wyodrębnić informacje.

3. Kalendarz Outlook (najlepszy dla profesjonalistów korzystających z Microsoft 365)

Alternatywy dla kalendarza Proton: Kalendarz Microsoft Outlook
za pośrednictwem Microsoft

Kalendarz Microsoft Outlook to niezawodne narzędzie do planowania przeznaczone dla firm, dostępne w ramach pakietów Microsoft Outlook i Microsoft 365. Umożliwia ono użytkownikom systematyczne planowanie spotkań, terminów i działań, synchronizując jednocześnie wszystko między urządzeniami.

Ścisła integracja z Microsoft Teams, Word, Excel i OneDrive sprawia, że jest to niezwykle cenne narzędzie dla profesjonalistów korzystających z ekosystemu Microsoft. Możesz wysyłać zaproszenia, sprawdzać dostępność zespołu i rozpoczynać spotkania online bezpośrednio z widoku kalendarza.

W zakresie zarządzania zadaniami integruje się z aplikacją Microsoft To Do, umożliwiając użytkownikom tworzenie zadań, zarządzanie nimi, a nawet przeciąganie ich bezpośrednio do kalendarza w celu zarezerwowania czasu na ich wykonanie.

Najlepsze funkcje kalendarza Microsoft Outlook

  • Planuj spotkania, ustawiaj przypomnienia i zarządzaj wydarzeniami z jednego scentralizowanego kalendarza.
  • Organizuj spotkania dzięki zintegrowanym funkcjom rezerwacji sal i zasobów.
  • Udostępniaj kalendarze współpracownikom lub zespołom, aby koordynować dostępność i planować projekty.
  • Używaj kategorii oznaczonych kolorami, aby organizować i wizualnie rozróżniać wydarzenia.
  • Uzyskaj dostęp do całego kalendarza w trybie offline, co zapewnia elastyczność, gdy połączenie internetowe jest niedostępne.

Limity kalendarza Outlook

  • Interfejs internetowy i aplikacje mobilne mogą czasami być mniej intuicyjne w przypadku prostego planowania do użytku osobistego w porównaniu z samodzielnymi aplikacjami kalendarzowymi.
  • Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja lub szczegółowe analizy, są dostępne tylko w płatnych planach.

Ceny kalendarza Microsoft Outlook

  • Free
  • Microsoft 365 Personal: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft 365 Family: 12,99 USD miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft 365 Premium: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje kalendarza Microsoft Outlook

  • G2: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)
  • Capterra: 4,5/5 (ponad 2300 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Pomysł dodawania dnia przestępnego co cztery lata sięga około 300 r. p.n.e. Metoda ta synchronizuje nasz kalendarz z orbitą Ziemi wokół Słońca, co odpowiada dodatkowym 0,2422 dniom w każdym roku słonecznym.

4. Fantastical (najlepsza aplikacja kalendarzowa dla użytkowników Apple z funkcją wprowadzania języka naturalnego i inteligentnym projektem)

Kalendarz Fantastical
za pośrednictwem Fantastical

Zintegrowany z ekosystemem Apple, Fantastical znany jest z intuicyjnego projektu i przetwarzania języka naturalnego, które pozwalają użytkownikom bez wysiłku tworzyć wydarzenia i zapewniają spójne doświadczenie na różnych urządzeniach. ​

Obsługuje wsparcie dla wielu kont kalendarza, w tym iCloud, Google i Microsoft Exchange, konsolidując wszystkie kalendarze w jednym miejscu. Narzędzia takie jak „Openings” i „Meeting Proposals” ułatwiają znalezienie dogodnych terminów dla wszystkich stron w kontaktach zewnętrznych.

Funkcje aplikacji obejmują szczegółowy widok kalendarza miesięcznego, możliwość dodawania załączników do wydarzeń oraz integrację z innymi aplikacjami, takimi jak Todoist, służącymi do zarządzania zadaniami.

Najlepsze jest to, że choć początkowo aplikacja była dostępna tylko dla urządzeń Apple, obecnie posiada również wersję na komputery z systemem Windows.

Najlepsze funkcje Fantastical

  • Twórz nowe wydarzenia za pomocą naturalnego języka, upraszczając proces planowania.
  • Uzyskaj dostęp do prognoz pogody w aplikacji, aby odpowiednio planować swoje wydarzenia.
  • Grupuj kalendarze w zestawy, które automatycznie przełączają się w zależności od lokalizacji lub aktywności.
  • Zaproponuj uczestnikom kilka terminów spotkań, aby usprawnić proces uzgadniania harmonogramu.
  • Wyświetlaj zadania i zarządzaj nimi z Google Tasks, Microsoft 365 i innych aplikacji.

Limity Fantastical

  • Nie ma aplikacji na Androida, co ogranicza użyteczność dla użytkowników spoza ekosystemów Apple i Windows.
  • Funkcje premium wymagają płatnej subskrypcji, która może być kosztowna dla zwykłych użytkowników.

Fantastyczne ceny

  • Free
  • Dla osób prywatnych: 6,99 USD miesięcznie
  • Dla rodzin do 5 osób: 10,49 USD miesięcznie
  • Dla Teams: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fantastical

  • G2: Niewystarczająca liczba recenzji
  • Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

5. Apple Calendar (najlepszy wbudowany kalendarz do natywnej integracji z Apple)

Alternatywy dla kalendarza Proton: Kalendarz Apple — najlepszy wbudowany kalendarz do natywnej integracji z produktami Apple
za pośrednictwem Apple

Kalendarz Apple oferuje prosty i wydajny sposób zarządzania harmonogramem, ściśle zintegrowany z urządzeniami macOS i iOS. Jego prostota i płynna synchronizacja sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla entuzjastów Apple. ​

Aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie oddzielnych kalendarzy dla pracy, spraw osobistych i innych kategorii, co pozwala na uporządkowane planowanie. Ponadto integruje się z innymi usługami, takimi jak Siri, umożliwiając planowanie za pomocą głosu i wysyłając powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z ważnymi terminami.

Najlepsze funkcje kalendarza Apple

  • Synchronizuj wszystkie swoje urządzenia Apple za pomocą iCloud, dzięki czemu Twój kalendarz będzie zawsze aktualny.
  • Udostępniaj kalendarze innym osobom, aby koordynować harmonogramy rodziny lub zespołu.
  • Twórz osobne kalendarze dla pracy, spraw osobistych i innych kategorii, aby efektywnie organizować swoje wydarzenia.
  • Zintegruj wydarzenia i terminy zadań z natywną aplikacją Przypomnienia.
  • Otrzymuj powiadomienia oparte na lokalizacji z wbudowanym szacowanym czasem podróży.

Limity kalendarza Apple

  • Brakuje w nim zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność, takich jak zarządzanie zadaniami lub automatyzacja cyklu pracy.
  • Dostępny tylko na urządzeniach Apple.

Ceny Apple kalendarza

  • Free

Oceny i recenzje Apple Kalendarza

  • G2: 4,1/5 (ponad 190 recenzji)
  • Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o kalendarzu Apple w aplikacji „ ”?

W recenzji G2 napisano:

Aplikacja współpracuje natywnie z moim komputerem Mac, gdy trzeba zapisać terminy z wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień na komputerze Mac z opcjami interakcji bez otwierania aplikacji.

Aplikacja współpracuje natywnie z moim komputerem Mac, gdy trzeba zapisać terminy z wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień na komputerze Mac z opcjami interakcji bez otwierania aplikacji.

6. Zoho Calendar (najlepszy darmowy kalendarz dla użytkowników aplikacji Zoho)

Zoho Calendar: najlepszy darmowy kalendarz dla użytkowników aplikacji Zoho
za pośrednictwem Zoho

Zoho Calendar to prosta, przyjazna dla biznesu aplikacja do planowania, która umożliwia zespołom organizowanie wydarzeń, udostępnianie kalendarzy i współpracę między działami. Jako część ekosystemu wydajności Zoho, działa ona szczególnie skutecznie w przypadku firm korzystających z narzędzi takich jak Zoho Mail, CRM lub Project.

Od zarządzania kalendarzami zespołów po rezerwację sal konferencyjnych — Zoho Calendar oferuje profesjonalne planowanie bez zbędnego bałaganu. Obsługuje dwukierunkową synchronizację z kalendarzami zewnętrznymi i oferuje zaawansowane funkcje administracyjne do zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników.

Dodatkowo możesz korzystać z niestandardowej domeny i dodawać załączniki za pośrednictwem Zoho WorkDrive — funkcje, które sprawiają, że aplikacja bardziej przypomina kompletny pakiet wydajnościowy niż zwykły kalendarz.

Najlepsze funkcje Zoho Kalendarza

  • Twórz kalendarze grupowe i zarządzaj nimi, aby organizować spotkania, terminy i wydarzenia zespołowe.
  • Dodaj czas buforowy między kolejnymi wydarzeniami, korzystając z funkcji Rapid Events.
  • Udostępniaj kalendarze prywatnie lub publicznie i osadzaj je na stronach internetowych, aby zapewnić łatwy dostęp.
  • Wybierz jeden z wielu widoków — dzienny, tygodniowy, miesięczny, agenda, a nawet układ wielomiesięczny.
  • Planuj i dołączaj do spotkań online za pośrednictwem Zoom, Zoho Meeting lub innych integracji.

Limitacje kalendarza Zoho

  • Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w interfejsie komputerowym.
  • Synchronizacja z platformami innymi niż Zoho, takimi jak Outlook lub Apple Kalendarz, wymaga ręcznych ustawień.

Ceny kalendarza Zoho

  • Free

Oceny i recenzje kalendarza Zoho

  • G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)
  • Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka:70% dorosłych korzysta z kalendarzy cyfrowych do zarządzania swoim codziennym życiem, co pokazuje, jak ważne są te narzędzia we współczesnym zarządzaniu czasem.

7. Amie (najlepszy minimalistyczny kalendarz łączący zadania, e-mail i planowanie)

za pośrednictwem Amie

Amie ma inne podejście do wydajności, łącząc kalendarze, zadania, muzykę i e-maile w jednej aplikacji. Zaprojektowana dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko kalendarza, jej minimalistyczny interfejs oferuje przejrzystą przestrzeń do zarządzania harmonogramem bez rozpraszania uwagi.

Zarządzaj wydarzeniami osobistymi i służbowymi w tym samym widoku, z wsparciem dla kalendarzy wspólnych i prywatnych. Amie umożliwia również dodawanie załączników, automatyczne blokowanie czasu, a nawet dodawanie playlist Spotify do wydarzeń, aby nadać im osobisty charakter.

Zarządzanie czasem Amie jest również wspierane przez zintegrowane narzędzia, takie jak timer Pomodoro i wspomagane AI notatki ze spotkań, które natychmiast przekształcają punkty dyskusji w zaplanowane zadania do wykonania.

Najlepsze funkcje Amie

  • Zarządzaj kalendarzem i listami zadań jednocześnie, aby łatwo blokować czas.
  • Twórz powtarzające się nawyki lub cele powiązane z kalendarzem.
  • Skorzystaj z planowania opartego na AI, aby automatycznie przypisywać zadania do optymalnych przedziałów czasowych.
  • Współpracuj, korzystając z komentarzy i wzmianek w kalendarzu.
  • Udostępniaj linki do harmonogramów, aby łatwo udostępniać informacje o dostępności osobom z zewnątrz.

Limity Amie

  • Brakuje w nim zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak widoki zależności lub widoki osi czasu.
  • W porównaniu z bardziej rozbudowanymi pakietami wydajnościowymi opcje niestandardowe są ograniczone.
  • Główny nacisk w zakresie projektu i funkcji położono na indywidualną wydajność, co może oznaczać mniejszą głębię w przypadku planowania i zarządzania zasobami w dużych przedsiębiorstwach.

Ceny Amie

  • Pro: 25 USD/miesiąc za użytkownika
  • Business: 50 USD/miesiąc za użytkownika
  • Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Amie

  • G2: Za mało recenzji
  • Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Wdrożenie strategicznych trików zwiększających wydajność pomaga pokonać prokrastynację, poprawia koncentrację i optymalizuje osie czasu projektów. Włączenie tych metod do codziennego cyklu pracy pozwala na lepsze planowanie i bardziej efektywną realizację celów.

8. Any. do (najlepszy kalendarz zorientowany na zadania, z codziennym planowaniem i synchronizacją między platformami)

za pośrednictwem Any.do

Any. do to wszechstronny program do zarządzania zadaniami, który łączy listy rzeczy do zrobienia, planowanie kalendarza i funkcje współpracy w jednej, łatwej w użyciu platformie.

Przeznaczony zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego, pomaga osobom i zespołom w efektywnym organizowaniu działań, ustawianiu przypomnień i zarządzaniu projektami. Funkcja „Mój dzień” zachęca do codziennego przeglądu wydarzeń i zadań, dając użytkownikom podpowiedź dotyczącą ustalania priorytetów i planowania dnia.

Any. do jest kompatybilny z różnymi platformami, w tym iOS, Android, macOS, Windows i przeglądarkami internetowymi, umożliwiając płynną synchronizację zadań i wydarzeń. Wbudowane przypomnienia i powtarzające się zadania pomagają przekształcić kalendarz w potężne narzędzie do planowania.

Najlepsze funkcje Any.do

  • Organizuj zadania, podzadania i przypomnienia w przejrzystym interfejsie typu „przeciągnij i upuść”.
  • Korzystaj z poleceń głosowych, aby dodawać zadania lub planować wydarzenia — idealne rozwiązanie dla zapracowanych profesjonalistów.
  • Włącz sugestie oparte na AI, aby zoptymalizować swój harmonogram.
  • Ustaw jednorazowe, cykliczne i oparte na lokalizacji przypomnienia zarówno dla wydarzeń, jak i zadań.
  • Synchronizuj płynnie z wieloma zewnętrznymi platformami kalendarzowymi, takimi jak Google i Outlook.

Ograniczenia Any. do

  • Wiele przydatnych funkcji, takich jak powtarzające się zadania i przypomnienia oparte na lokalizacji, jest dostępnych tylko w wersji płatnej.
  • Narzędzie to ma sporadyczne opóźnienia w synchronizacji z kalendarzami zewnętrznymi.

Ceny Any. do zrobienia

  • Osobiste: Free
  • Premium: 7 USD/miesiąc
  • Rodzina: 9,99 USD miesięcznie dla czterech użytkowników
  • Teams: 7,99 USD miesięcznie za użytkownika

Any. do – oceny i recenzje

  • G2: 4,2/5 (ponad 190 recenzji)
  • Capterra: 4,4 (ponad 180 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Any.do?

W recenzji Capterra napisano:

Any. Do ma za sobą długą drogę, podczas której dodano wiele nowych funkcji, aby zarządzanie zadaniami było łatwiejsze i przyjemniejsze. Najbardziej podoba mi się prosty układ i interfejs użytkownika tego oprogramowania. Doceniam również funkcje premium, takie jak integracja z WhatsApp w celu wysyłania przypomnień, integracja z kalendarzem, kodowanie kolorami i wiele innych”.

Any. Do ma za sobą długą drogę, podczas której dodano wiele nowych funkcji, aby zarządzanie zadaniami było łatwiejsze i przyjemniejsze. Najbardziej podoba mi się prosty układ i interfejs użytkownika tego oprogramowania. Doceniam również funkcje premium, takie jak integracja z WhatsApp w celu wysyłania przypomnień, integracja z kalendarzem, kodowanie kolorami i wiele innych”.

9. Teamup Kalendarz (najlepszy do zarządzania wspólnymi harmonogramami i zasobami zespołu)

za pośrednictwem Teamup

Kalendarz Teamup został opracowany w celu organizowania harmonogramów zespołów i grup bez konieczności logowania się każdego uczestnika. Oferuje konfigurowalne linki dostępu, dzięki czemu tylko Ty — lub cały Twój zespół — możecie przeglądać lub edytować określone kalendarze.

To narzędzie doskonale nadaje się dla klubów, grup wolontariuszy lub zespołów projektowych, które potrzebują wielu kalendarzy w jednym miejscu. Umieść kalendarze Teamup na stronach internetowych, ustaw podkalendarze oznaczone kolorami, a nawet zautomatyzuj wysyłanie podsumowań e-mailowych, aby informować zainteresowane strony.

Najlepsze funkcje kalendarza Teamup

  • Wyświetlaj harmonogramy w 11 różnych formatach, w tym w widoku osi czasu, widoku tabeli i widoku wielodniowym.
  • Twórz podkalendarze oznaczone kolorami dla różnych zespołów, zasobów lub wydarzeń.
  • Ustaw 9 różnych poziomów uprawnień dostępu, aby bezpiecznie udostępniać kalendarz.
  • Rezerwuj zasoby, takie jak sale na spotkania lub sprzęt, bezpośrednio w kalendarzu.
  • Udostępniaj kalendarze w bezpieczny sposób, korzystając z unikalnych, konfigurowalnych linków, które nie wymagają posiadania konta użytkownika.
  • Wsparcie zaawansowanych stref czasowych dla zespołów rozproszonych geograficznie

Limity kalendarza Teamup

  • Ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnej w porównaniu z aplikacją komputerową
  • Brak wbudowanej integracji z usługami przechowywania danych w chmurze

Ceny Teamup Kalendarza

  • Free
  • Plus: 12 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
  • Pro: 30 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
  • Business: 70 USD/miesiąc, rozliczane rocznie
  • Enterprise: 120 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Teamup Kalendarza

  • G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)
  • Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Teamup Kalendarzu?

W recenzji G2 napisano:

Używam go do wszystkiego. Do moich osobistych codziennych zadań, harmonogramu zajęć i rezerwacji sal. Bardzo podoba mi się możliwość udostępniania oraz poziomy uprawnień dla każdego kalendarza. A co najważniejsze, zintegrował się on również z moimi stronami Notion.

Używam go do wszystkiego. Do moich osobistych codziennych zadań, harmonogramu zajęć i rezerwacji sal. Bardzo podoba mi się możliwość udostępniania oraz poziomy uprawnień dla każdego kalendarza. A co najważniejsze, zintegrował się on również z moimi stronami Notion.

10. Business Calendar 2 (najlepszy do niestandardowej personalizacji kalendarza w systemie Android i kontroli zadań)

Business Calendar 2: Najlepszy do niestandardowej personalizacji kalendarza w systemie Android i kontroli zadań
za pośrednictwem Business Kalendarz 2

Business Calendar 2 to aplikacja do zarządzania kalendarzem i zadaniami dla użytkowników systemu Android. Oferuje szerokie możliwości dostosowywania, inteligentne funkcje planowania oraz płynną integrację z Kalendarzem Google, Outlookiem i Exchange.

Jego główną zaletą w zakresie planowania jest szeroki zakres widoków (miesiąc, tydzień, dzień, rok, agenda, zadania) oraz elastyczne opcje widżetów, które zapewniają szybki i przejrzysty dostęp do harmonogramu użytkownika. W zakresie zarządzania czasem aplikacja oferuje „mapę popularności” w widoku rocznym, która pozwala szybko zidentyfikować dni zajęte i wolne, ułatwiając długoterminowe planowanie.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz swoim kalendarzem, czy organizujesz spotkania zawodowe, Business Calendar 2 zapewnia elastyczność i kontrolę, które pozwalają precyzyjnie planować dzień.

2 najlepsze funkcje kalendarza Business

  • Skorzystaj z widoku kalendarza miesięcznego, aby uzyskać kompleksowy przegląd swojego harmonogramu.
  • Ustawiaj powtarzające się wydarzenia z elastycznymi regułami, dostosowując się do złożonych potrzeb związanych z planowaniem.
  • Efektywnie przenoś i kopiuj spotkania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.
  • Dołączaj załączniki i zdjęcia do wydarzeń w kalendarzu, przechowując wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.
  • Wprowadzaj nowe wydarzenia za pomocą zaawansowanej funkcji wprowadzania głosowego, skracając czas ręcznego wprowadzania danych.
  • Wybierz spośród wielu widżetów strony głównej i 14 motywów interfejsu użytkownika, aby spersonalizować dostęp.

Limitacje kalendarza Business 2

  • Jest dostępny tylko na Androida, nie ma wersji na iOS ani na pulpit.
  • Wielu użytkowników uważa, że reklamy zawarte w wersji Free są dość rozpraszające.

Ceny kalendarza Business 2

  • Free
  • Zalety: Jednorazowa opłata w wysokości 4,99 USD.

Oceny i recenzje kalendarza Business 2

  • G2: Za mało recenzji
  • Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🎯 Inne alternatywy dla kalendarza Proton:

  • Cal.com (Najlepszy do planowania z naciskiem na prywatność i elastycznością open source)
  • Morgen (Najlepszy do integracji zadań i kalendarzy w eleganckiej aplikacji komputerowej)
  • TimeHero (najlepszy do automatycznego planowania w oparciu o obciążenie pracą i priorytety)
  • SkedPal (najlepszy do blokowania czasu i dynamicznego planowania)
  • Tweek Kalendarz (najlepszy do minimalistycznego planowania tygodniowego i skupienia bez rozpraszania uwagi)

Korzystasz z kilku kalendarzy? To wideo pokazuje, jak to zrobić efektywnie.

Wybierz najlepszą alternatywę dla kalendarza Proton za pomocą ClickUp

Znalezienie doskonałej alternatywy dla kalendarza Proton zależy od Twojego cyklu pracy, preferencji i wymagań platformy. Jeśli prywatność jest dla Ciebie priorytetem, narzędzia takie jak Fantastical i Apple Calendar zapewniają bezpieczeństwo i prostotę, ale możesz chcieć zapoznać się z opcjami oferującymi więcej funkcji. Kalendarz Google, Outlook i Zoho Calendar mają solidne narzędzia do planowania, które zapewniają większą elastyczność, współpracę i dostęp między platformami.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy zarządzanie kalendarzem, śledzenie zadań i współpracę zespołową, ClickUp jest oczywistym wyborem. Dzięki zaawansowanemu kalendarzowi opartemu na AI, integracjom i zarządzaniu zadaniami, ClickUp pozwala efektywniej zarządzać czasem bez konieczności przełączania się między narzędziami.

