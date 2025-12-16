10 najlepszych alternatyw dla kalendarza Proton Calendar zapewniających bezpieczne i wydajne planowanie

Proton Kalendarz to dobry wybór dla użytkowników, którzy cenią sobie prywatność. Jest w pełni szyfrowany, wolny od reklam i nie śledzi danych. Z łatwością obsługuje podstawowe funkcje, takie jak planowanie wydarzeń, cykliczne spotkania i dostęp mobilny.

Jednak jego funkcje mogą wydawać się nieco ograniczone, jeśli szukasz głębszej integracji, łączenia zadań lub solidnych narzędzi do współpracy. Jeśli Twój cykl pracy wymaga większej elastyczności i płynnej koordynacji, Proton Calendar może nie spełniać wszystkich potrzeb.

Właśnie tu pojawiają się alternatywy dla kalendarza Proton. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym opcjom, które oferują bardziej dynamiczne funkcje, lepszą integrację i lepsze wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, abyś mógł znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu wydajności.

Najlepsze alternatywy dla kalendarza Proton w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Planowanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, powtarzające się wydarzenia, wspólne widoki zespołów Kompleksowe zarządzanie projektami z integracją kalendarza dla zespołów każdej wielkości. Free Forever Plan; możliwości niestandardowe dla przedsiębiorstw Kalendarz Google Integracja z Google Meet, załączniki z dysku, wspólne kalendarze Planowanie w ekosystemie Google Workspace dla osób prywatnych i freelancerów Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 8,40 USD miesięcznie za użytkownika. Kalendarz Outlook Scentralizowane planowanie wydarzeń, udostępniane kalendarze zespołów, kategorie oznaczone kolorami Enterprise i profesjonaliści korzystający z Microsoft 365 Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika. Fantastical Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, prognozy pogody w aplikacji, inteligentne ustawienia kalendarzy Osoby skupione na produktach Apple, które preferują wprowadzanie tekstu w języku naturalnym i inteligentny design. Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 4,75 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie. Kalendarz Apple Synchronizacja iCloud między urządzeniami Apple, udostępnianie kalendarzy, powiadomienia oparte na lokalizacji Wbudowany kalendarz z natywną integracją Apple dla osób prywatnych i jednoosobowych przedsiębiorców. Free Kalendarz Zoho Udostępnianie publiczne/prywatne, wiele widoków kalendarza, integracja z Zoom/Zoho Meeting Zarządzanie wydarzeniami dla użytkowników aplikacji Zoho w małych i średnich firmach Free Amie Kalendarz i zadania obok siebie, powtarzające się nawyki, planowanie zadań z wykorzystaniem AI Minimalistyczne planowanie, które łączy zadania, e-mail i planowanie dla małych zespołów. Płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie. Any. do Planowanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, wprowadzanie głosowe, sugestie harmonogramu oparte na AI Codzienne planowanie zadań i synchronizacja między platformami dla osób indywidualnych i małych zespołów Osobisty: bezpłatny. Plany płatne zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie za użytkownika. Kalendarz Teamup 11 widoków kalendarza, podkalendarze oznaczone kolorami, 9 poziomów uprawnień użytkowników, wbudowana funkcja rezerwacji zasobów Zarządzanie wspólnymi harmonogramami i zasobami dla małych i średnich zespołów Bezpłatne Plany płatne już od 12 USD miesięcznie Business Kalendarz 2 Elastyczny widok miesięczny, zaawansowane wydarzenia cykliczne, załączniki plików/zdjęć Zaawansowane niestandardowe dostosowywanie kalendarza i kontrola zadań dla osób indywidualnych i małych zespołów Bezpłatne plany płatne zaczynają się od 4,99 USD.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla kalendarza Proton?

Porównując alternatywy dla kalendarza Proton, należy zwrócić szczególną uwagę na funkcje usprawniające planowanie osobiste i zawodowe. Kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę, to:

Możliwości integracji: Poszukaj dobrej alternatywy dla kalendarza Proton Calendar, która może być połączona z innymi produktami i usługami, w tym systemami e-mailu, zarządzaniem zadaniami i aplikacjami konferencyjnymi.

Funkcje współpracy: Wybierz kalendarze, które zapewniają wspólny dostęp, umożliwiając zespołom szybkie planowanie nadchodzących wydarzeń, przeglądanie dostępności i zarządzanie harmonogramami grupowymi.

Interfejs użytkownika i wrażenia: Wybierz alternatywy dla kalendarza Proton, które oferują intuicyjny, konfigurowalny interfejs z wydarzeniami oznaczonymi kolorami i elastycznymi widokami, aby znacznie poprawić użyteczność i organizację.

Dostępność na wielu platformach: Upewnij się, że alternatywa dla kalendarza Proton Calendar umożliwia synchronizację między wieloma urządzeniami i systemami operacyjnymi, zapewniając stały dostęp do harmonogramu.

Privatność i bezpieczeństwo: Poszukaj narzędzia kalendarza, które zapewnia kompleksową ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Chociaż Proton Calendar kładzie nacisk na szyfrowanie typu end-to-end, ważne jest, aby ocenić środki bezpieczeństwa innych rozwiązań w zakresie ochrony wrażliwych danych.

📮 ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do kalendarzy, list rzeczy do zrobienia lub aplikacji e-mailowych. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje e-mail lub inne cykle pracy, kalendarz, zadania i dokumentację. Wystarczy zapytać: „Jakie są moje dzisiejsze priorytety?”. ClickUp Brain przeszuka Twój obszar roboczy ClickUp i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, w oparciu o pilność i ważność zadań. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej superaplikacji!

10 najlepszych alternatyw dla kalendarza Proton Calendar

Chociaż Proton Calendar oferuje zaawansowane funkcje prywatności, użytkownicy poszukujący większej wydajności i integracji mogą rozważyć alternatywne rozwiązania. Najlepsze alternatywy dla Proton Calendar pasują do różnych narzędzi do zarządzania projektami i potrzeb związanych z planowaniem.

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z integracją kalendarza)

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, to kompletna platforma do zarządzania projektami z intuicyjną integracją kalendarza. Jest to idealna alternatywa dla osób i zespołów, które chcą zoptymalizować swoją pracę.

Szybko edytuj zadania w kalendarzu ClickUp, aby uprościć zarządzanie zadaniami

ClickUp Kalendarz to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które upraszcza planowanie i zarządzanie zadaniami.

Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania — to inteligentna, zintegrowana przestrzeń robocza, która łączy zaawansowaną automatyzację, zarządzanie spotkaniami i funkcje zwiększające wydajność, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi zachować porządek i wydajność.

Łączy zadania i wydarzenia w jednym widoku i oferuje automatyczne blokowanie czasu oraz przypomnienia o spotkaniach. Zintegrowana ClickUp AI planuje idealny harmonogram w oparciu o zadania, wydarzenia i cele.

Od automatycznego planowania zadań po ustawienie nowych spotkań — kalendarz ClickUp ułatwia ustalanie priorytetów. Synchronizuje się również z kalendarzami zewnętrznymi, takimi jak Kalendarz Google i Outlook.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o ClickUp kalendarzu:

Widok kalendarza ClickUp ułatwia wizualizację obciążenia pracą, płynnie integrując zadania, przypomnienia i cykliczne spotkania w jednym scentralizowanym hubie.

Niezależnie od tego, czy organizujesz swój kalendarz, czy rezerwujesz czas na intensywną pracę, aplikacja ta pięknie porządkuje wszystko dzięki opcjom oznaczonym kolorami i współpracy w czasie rzeczywistym, zapewniając, że cały kalendarz pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.

Łatwo śledź wydarzenia i terminy, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp łączą planowanie z działaniem. Wszystko, czego potrzebujesz, od szybkich zadań po długoterminowe projekty, znajduje się w jednej aplikacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi kalendarzowych, zadania ClickUp pozwalają łączyć wydarzenia bezpośrednio z zadaniami, przypisywać właścicieli, dodawać podzadania, ustawiać zależności i śledzić postępy — wszystko na tej samej stronie. Oznacza to, że nie musisz przełączać się między aplikacjami ani martwić się o przekroczenie terminów z powodu niespójnych narzędzi.

Połącz zadania bezpośrednio z kalendarzem dzięki zadaniom ClickUp

📚 Przeczytaj również: Strategie komunikacji zespołowej zapewniające skuteczną współpracę

Gotowe szablony planowania ClickUp pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Te szablony kalendarzy i harmonogramów mają standardowe formaty, które pozwalają zaoszczędzić czas i zminimalizować niepewność. Ponadto można je dostosować do konkretnych procesów zespołu, co znacznie ułatwia zarządzanie powtarzającymi się wydarzeniami.

Pobierz darmowy szablon Organizuj harmonogramy w prosty sposób dzięki szablonowi ClickUp Calendar Planner.

Na przykład szablon ClickUp Calendar Planner pomaga osobom indywidualnym i zespołom zarządzać wydarzeniami, działaniami i zadaniami oraz monitorować je na jednej platformie.

Pozwala dostosować statusy, pola i widoki kalendarza do własnych potrzeb, poprawiając organizację i wydajność.

ClickUp Brain dodaje zaawansowane funkcje do codziennych zadań. Tworzy opisy zadań, podsumowuje notatki ze spotkań, automatyzuje przypomnienia i wykonuje prognozy terminów na podstawie aktualnego obciążenia pracą i złożoności projektu.

Funkcje kalendarza oparte na AI są szczególnie przydatne dla zespołów pracujących w szybkim tempie. W kalendarzu możesz wyszukiwać i zadawać pytania dotyczące harmonogramu, wysyłać linki do harmonogramów i dołączać do rozmów.

Możesz również użyć ClickUp Brain do tworzenia tygodniowych harmonogramów na podstawie swoich zadań. Oto jeden z przykładów: ClickUp Brain

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj zadaniami wizualnie, przeciągając je i upuszczając na poszczególne dni, tygodnie lub miesiące.

Ustaw elastyczne reguły powtarzania, aby zautomatyzować planowanie powtarzających się zadań.

Udostępniaj kalendarze członkom swojego zespołu, aby koordynować harmonogramy.

Połącz ClickUp z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi aplikacjami.

Wykorzystaj AI do automatycznego generowania agend spotkań, podsumowywania notatek, tworzenia szkiców działań następczych, a nawet planowania tygodnia w oparciu o obciążenie pracą i priorytety.

Limity ClickUp

Ze względu na wiele funkcji nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć wszystkie możliwości platformy.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy? Heath Hayden mówi:

Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami mojego zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w zależności od potrzeb kierownictwa. Jest on niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu.

Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami mojego zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnego wydarzenia. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu w zależności od potrzeb kierownictwa. Jest on niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu.

🌟 Bonus: Zautomatyzuj planowanie i zarządzanie kalendarzem dzięki agentom AI ClickUp. Te przydatne narzędzia mogą zautomatyzować rutynowe aktualizacje, przypomnienia i raportowanie, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia i sprawdzania statusu. Oto jak możesz wykorzystać zarówno gotowe, jak i niestandardowe agenty: Automatyczne raporty dzienne lub tygodniowe: skonfiguruj gotowe agenty, aby publikowały dzienne lub tygodniowe podsumowania zadań, terminów i postępów w wybranej przestrzeni, folderze lub liście. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco z harmonogramami bez konieczności ręcznego wysiłku.

Przypomnienia i aktualizacje statusu: skonfiguruj niestandardowe agenty jako wyzwalacze przypomnień lub komentarzy, gdy zbliża się termin wykonania zadania, zadanie jest opóźnione lub zmieniają się priorytety — dzięki temu nic nie umknie Twojej uwadze.

Inteligentne działania związane z planowaniem: agenci mogą być ustawieni tak, aby tworzyć, aktualizować lub przenosić zadania w oparciu o zmiany w kalendarzu lub cyklu pracy, pomagając Ci dostosować się do zmieniających się priorytetów w czasie rzeczywistym.

Odpowiadanie na pytania dotyczące planowania: Wdroż agenta Answers w kanale czatu, aby natychmiast odpowiadać na pytania typu „Co jest dzisiaj do zrobienia?” lub „Kto jest dostępny na spotkanie?”, przeszukując dane z obszaru roboczego. Dowiedz się, jak stworzyć swojego pierwszego agenta już dziś:

2. Kalendarz Google (najlepszy do planowania w ekosystemie Google Workspace)

za pośrednictwem Google

Kalendarz Google to popularne narzędzie do planowania, znane z łatwej synchronizacji z innymi produktami Google.

Użytkownicy mogą szybko tworzyć nowe wydarzenia w Kalendarzu Google, dzięki czemu wszystkie ich kalendarze są zawsze aktualne na wszystkich urządzeniach. Widok kalendarza jest bardzo elastyczny, co pozwala użytkownikom łączyć wydarzenia osobiste i zawodowe z wielu zintegrowanych kalendarzy, w tym z innych platform.

Oprócz podstawowego planowania, Kalendarz Google oferuje funkcje takie jak automatyczne dodawanie wydarzeń z Gmaila, np. rezerwacji lotów i hoteli, bezpośrednio do kalendarza. Jest to logiczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników usług Google.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Zintegruj się z Google Meet, aby usprawnić spotkania wideo i dodawać załączniki z Dysku Google do wydarzeń.

Otrzymuj automatyczne przypomnienia o wydarzeniach za pośrednictwem e-maila lub powiadomień mobilnych.

Oferuj różne typy wydarzeń, w tym „Czas na skupienie” i „Nieobecność w biurze”, aby lepiej zarządzać czasem.

Udostępniaj kalendarze członkom rodziny lub współpracownikom, umożliwiając koordynację i zapewniając wszystkim dostęp do tych samych informacji.

Uzyskaj dostęp do swojego harmonogramu na różnych urządzeniach, w tym na telefonie z systemem Android.

Ograniczenia Kalendarza Google

Nie oferuje zaawansowanych funkcji kalendarza do zarządzania projektami , takich jak zależności zadań lub śledzenie obciążenia pracą.

Możliwości dostosowywania są ograniczone w porównaniu z narzędziami ukierunkowanymi na cykl pracy zwiększający wydajność.

Ceny Kalendarza Google

Free

Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Standard biznesowy: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 3800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Kalendarzu Google w porównaniu z kalendarzem ?

W recenzji Capterra napisano:

Kodowanie kolorami w Kalendarzu Google jest super! Dzięki użyciu różnych kolorów dla zadań, spotkań i wydarzeń mogę szybko sprawdzić, jakie są priorytety na dany dzień. Mam też osobne kalendarze dla spraw osobistych i zawodowych. Łatwo je rozdzielić, gdy potrzebuję wyodrębnić informacje.

Kodowanie kolorami w Kalendarzu Google jest super! Dzięki użyciu różnych kolorów dla zadań, spotkań i wydarzeń mogę szybko sprawdzić, jakie są priorytety na dany dzień. Mam też osobne kalendarze dla spraw osobistych i zawodowych. Łatwo je rozdzielić, gdy potrzebuję wyodrębnić informacje.

3. Kalendarz Outlook (najlepszy dla profesjonalistów korzystających z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft

Kalendarz Microsoft Outlook to niezawodne narzędzie do planowania przeznaczone dla firm, dostępne w ramach pakietów Microsoft Outlook i Microsoft 365. Umożliwia ono użytkownikom systematyczne planowanie spotkań, terminów i działań, synchronizując jednocześnie wszystko między urządzeniami.

Ścisła integracja z Microsoft Teams, Word, Excel i OneDrive sprawia, że jest to niezwykle cenne narzędzie dla profesjonalistów korzystających z ekosystemu Microsoft. Możesz wysyłać zaproszenia, sprawdzać dostępność zespołu i rozpoczynać spotkania online bezpośrednio z widoku kalendarza.

W zakresie zarządzania zadaniami integruje się z aplikacją Microsoft To Do, umożliwiając użytkownikom tworzenie zadań, zarządzanie nimi, a nawet przeciąganie ich bezpośrednio do kalendarza w celu zarezerwowania czasu na ich wykonanie.

Najlepsze funkcje kalendarza Microsoft Outlook

Planuj spotkania, ustawiaj przypomnienia i zarządzaj wydarzeniami z jednego scentralizowanego kalendarza.

Organizuj spotkania dzięki zintegrowanym funkcjom rezerwacji sal i zasobów.

Udostępniaj kalendarze współpracownikom lub zespołom, aby koordynować dostępność i planować projekty.

Używaj kategorii oznaczonych kolorami, aby organizować i wizualnie rozróżniać wydarzenia.

Uzyskaj dostęp do całego kalendarza w trybie offline, co zapewnia elastyczność, gdy połączenie internetowe jest niedostępne.

Limity kalendarza Outlook

Interfejs internetowy i aplikacje mobilne mogą czasami być mniej intuicyjne w przypadku prostego planowania do użytku osobistego w porównaniu z samodzielnymi aplikacjami kalendarzowymi.

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja lub szczegółowe analizy, są dostępne tylko w płatnych planach.

Ceny kalendarza Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Family: 12,99 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Premium: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje kalendarza Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2300 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Pomysł dodawania dnia przestępnego co cztery lata sięga około 300 r. p.n.e. Metoda ta synchronizuje nasz kalendarz z orbitą Ziemi wokół Słońca, co odpowiada dodatkowym 0,2422 dniom w każdym roku słonecznym.

📚 Przeczytaj również: Najbardziej przydatne integracje z Outlookiem

4. Fantastical (najlepsza aplikacja kalendarzowa dla użytkowników Apple z funkcją wprowadzania języka naturalnego i inteligentnym projektem)

za pośrednictwem Fantastical

Zintegrowany z ekosystemem Apple, Fantastical znany jest z intuicyjnego projektu i przetwarzania języka naturalnego, które pozwalają użytkownikom bez wysiłku tworzyć wydarzenia i zapewniają spójne doświadczenie na różnych urządzeniach. ​

Obsługuje wsparcie dla wielu kont kalendarza, w tym iCloud, Google i Microsoft Exchange, konsolidując wszystkie kalendarze w jednym miejscu. Narzędzia takie jak „Openings” i „Meeting Proposals” ułatwiają znalezienie dogodnych terminów dla wszystkich stron w kontaktach zewnętrznych.

Funkcje aplikacji obejmują szczegółowy widok kalendarza miesięcznego, możliwość dodawania załączników do wydarzeń oraz integrację z innymi aplikacjami, takimi jak Todoist, służącymi do zarządzania zadaniami.

Najlepsze jest to, że choć początkowo aplikacja była dostępna tylko dla urządzeń Apple, obecnie posiada również wersję na komputery z systemem Windows.

Najlepsze funkcje Fantastical

Twórz nowe wydarzenia za pomocą naturalnego języka, upraszczając proces planowania.

Uzyskaj dostęp do prognoz pogody w aplikacji, aby odpowiednio planować swoje wydarzenia.

Grupuj kalendarze w zestawy, które automatycznie przełączają się w zależności od lokalizacji lub aktywności.

Zaproponuj uczestnikom kilka terminów spotkań, aby usprawnić proces uzgadniania harmonogramu.

Wyświetlaj zadania i zarządzaj nimi z Google Tasks, Microsoft 365 i innych aplikacji.

Limity Fantastical

Nie ma aplikacji na Androida, co ogranicza użyteczność dla użytkowników spoza ekosystemów Apple i Windows.

Funkcje premium wymagają płatnej subskrypcji, która może być kosztowna dla zwykłych użytkowników.

Fantastyczne ceny

Free

Dla osób prywatnych: 6,99 USD miesięcznie

Dla rodzin do 5 osób: 10,49 USD miesięcznie

Dla Teams: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fantastical

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

5. Apple Calendar (najlepszy wbudowany kalendarz do natywnej integracji z Apple)

za pośrednictwem Apple

Kalendarz Apple oferuje prosty i wydajny sposób zarządzania harmonogramem, ściśle zintegrowany z urządzeniami macOS i iOS. Jego prostota i płynna synchronizacja sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla entuzjastów Apple. ​

Aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie oddzielnych kalendarzy dla pracy, spraw osobistych i innych kategorii, co pozwala na uporządkowane planowanie. Ponadto integruje się z innymi usługami, takimi jak Siri, umożliwiając planowanie za pomocą głosu i wysyłając powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z ważnymi terminami.

Najlepsze funkcje kalendarza Apple

Synchronizuj wszystkie swoje urządzenia Apple za pomocą iCloud, dzięki czemu Twój kalendarz będzie zawsze aktualny.

Udostępniaj kalendarze innym osobom, aby koordynować harmonogramy rodziny lub zespołu.

Twórz osobne kalendarze dla pracy, spraw osobistych i innych kategorii, aby efektywnie organizować swoje wydarzenia.

Zintegruj wydarzenia i terminy zadań z natywną aplikacją Przypomnienia.

Otrzymuj powiadomienia oparte na lokalizacji z wbudowanym szacowanym czasem podróży.

Limity kalendarza Apple

Brakuje w nim zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność, takich jak zarządzanie zadaniami lub automatyzacja cyklu pracy.

Dostępny tylko na urządzeniach Apple.

Ceny Apple kalendarza

Free

Oceny i recenzje Apple Kalendarza

G2: 4,1/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o kalendarzu Apple w aplikacji „ ”?

W recenzji G2 napisano:

Aplikacja współpracuje natywnie z moim komputerem Mac, gdy trzeba zapisać terminy z wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień na komputerze Mac z opcjami interakcji bez otwierania aplikacji.

Aplikacja współpracuje natywnie z moim komputerem Mac, gdy trzeba zapisać terminy z wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. Bardzo przydatna jest również funkcja powiadomień na komputerze Mac z opcjami interakcji bez otwierania aplikacji.

📚 Przeczytaj również: Jak zsynchronizować Kalendarz Google z Kalendarzem Apple

6. Zoho Calendar (najlepszy darmowy kalendarz dla użytkowników aplikacji Zoho)

za pośrednictwem Zoho

Zoho Calendar to prosta, przyjazna dla biznesu aplikacja do planowania, która umożliwia zespołom organizowanie wydarzeń, udostępnianie kalendarzy i współpracę między działami. Jako część ekosystemu wydajności Zoho, działa ona szczególnie skutecznie w przypadku firm korzystających z narzędzi takich jak Zoho Mail, CRM lub Project.

Od zarządzania kalendarzami zespołów po rezerwację sal konferencyjnych — Zoho Calendar oferuje profesjonalne planowanie bez zbędnego bałaganu. Obsługuje dwukierunkową synchronizację z kalendarzami zewnętrznymi i oferuje zaawansowane funkcje administracyjne do zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników.

Dodatkowo możesz korzystać z niestandardowej domeny i dodawać załączniki za pośrednictwem Zoho WorkDrive — funkcje, które sprawiają, że aplikacja bardziej przypomina kompletny pakiet wydajnościowy niż zwykły kalendarz.

Najlepsze funkcje Zoho Kalendarza

Twórz kalendarze grupowe i zarządzaj nimi, aby organizować spotkania , terminy i wydarzenia zespołowe.

Dodaj czas buforowy między kolejnymi wydarzeniami, korzystając z funkcji Rapid Events.

Udostępniaj kalendarze prywatnie lub publicznie i osadzaj je na stronach internetowych, aby zapewnić łatwy dostęp.

Wybierz jeden z wielu widoków — dzienny, tygodniowy, miesięczny, agenda, a nawet układ wielomiesięczny.

Planuj i dołączaj do spotkań online za pośrednictwem Zoom, Zoho Meeting lub innych integracji.

Limitacje kalendarza Zoho

Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w interfejsie komputerowym.

Synchronizacja z platformami innymi niż Zoho, takimi jak Outlook lub Apple Kalendarz, wymaga ręcznych ustawień.

Ceny kalendarza Zoho

Free

Oceny i recenzje kalendarza Zoho

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Aż 70% dorosłych korzysta z kalendarzy cyfrowych do zarządzania swoim codziennym życiem, co pokazuje, jak ważne są te narzędzia we współczesnym zarządzaniu czasem.

7. Amie (najlepszy minimalistyczny kalendarz łączący zadania, e-mail i planowanie)

za pośrednictwem Amie

Amie ma inne podejście do wydajności, łącząc kalendarze, zadania, muzykę i e-maile w jednej aplikacji. Zaprojektowana dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko kalendarza, jej minimalistyczny interfejs oferuje przejrzystą przestrzeń do zarządzania harmonogramem bez rozpraszania uwagi.

Zarządzaj wydarzeniami osobistymi i służbowymi w tym samym widoku, z wsparciem dla kalendarzy wspólnych i prywatnych. Amie umożliwia również dodawanie załączników, automatyczne blokowanie czasu, a nawet dodawanie playlist Spotify do wydarzeń, aby nadać im osobisty charakter.

Zarządzanie czasem Amie jest również wspierane przez zintegrowane narzędzia, takie jak timer Pomodoro i wspomagane AI notatki ze spotkań, które natychmiast przekształcają punkty dyskusji w zaplanowane zadania do wykonania.

Najlepsze funkcje Amie

Zarządzaj kalendarzem i listami zadań jednocześnie, aby łatwo blokować czas.

Twórz powtarzające się nawyki lub cele powiązane z kalendarzem.

Skorzystaj z planowania opartego na AI, aby automatycznie przypisywać zadania do optymalnych przedziałów czasowych.

Współpracuj, korzystając z komentarzy i wzmianek w kalendarzu.

Udostępniaj linki do harmonogramów, aby łatwo udostępniać informacje o dostępności osobom z zewnątrz.

Limity Amie

Brakuje w nim zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak widoki zależności lub widoki osi czasu.

W porównaniu z bardziej rozbudowanymi pakietami wydajnościowymi opcje niestandardowe są ograniczone.

Główny nacisk w zakresie projektu i funkcji położono na indywidualną wydajność, co może oznaczać mniejszą głębię w przypadku planowania i zarządzania zasobami w dużych przedsiębiorstwach.

Ceny Amie

Pro: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Amie

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Wdrożenie strategicznych trików zwiększających wydajność pomaga pokonać prokrastynację, poprawia koncentrację i optymalizuje osie czasu projektów. Włączenie tych metod do codziennego cyklu pracy pozwala na lepsze planowanie i bardziej efektywną realizację celów.

📚 Przeczytaj również: Alternatywy dla Amie do zintegrowanego zarządzania kalendarzem i zadaniami

8. Any. do (najlepszy kalendarz zorientowany na zadania, z codziennym planowaniem i synchronizacją między platformami)

za pośrednictwem Any.do

Any. do to wszechstronny program do zarządzania zadaniami, który łączy listy rzeczy do zrobienia, planowanie kalendarza i funkcje współpracy w jednej, łatwej w użyciu platformie.

Przeznaczony zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego, pomaga osobom i zespołom w efektywnym organizowaniu działań, ustawianiu przypomnień i zarządzaniu projektami. Funkcja „Mój dzień” zachęca do codziennego przeglądu wydarzeń i zadań, dając użytkownikom podpowiedź dotyczącą ustalania priorytetów i planowania dnia.

Any. do jest kompatybilny z różnymi platformami, w tym iOS, Android, macOS, Windows i przeglądarkami internetowymi, umożliwiając płynną synchronizację zadań i wydarzeń. Wbudowane przypomnienia i powtarzające się zadania pomagają przekształcić kalendarz w potężne narzędzie do planowania.

Najlepsze funkcje Any.do

Organizuj zadania, podzadania i przypomnienia w przejrzystym interfejsie typu „przeciągnij i upuść”.

Korzystaj z poleceń głosowych, aby dodawać zadania lub planować wydarzenia — idealne rozwiązanie dla zapracowanych profesjonalistów.

Włącz sugestie oparte na AI, aby zoptymalizować swój harmonogram.

Ustaw jednorazowe, cykliczne i oparte na lokalizacji przypomnienia zarówno dla wydarzeń, jak i zadań.

Synchronizuj płynnie z wieloma zewnętrznymi platformami kalendarzowymi, takimi jak Google i Outlook.

Ograniczenia Any. do

Wiele przydatnych funkcji, takich jak powtarzające się zadania i przypomnienia oparte na lokalizacji, jest dostępnych tylko w wersji płatnej.

Narzędzie to ma sporadyczne opóźnienia w synchronizacji z kalendarzami zewnętrznymi.

Ceny Any. do zrobienia

Osobiste: Free

Premium: 7 USD/miesiąc

Rodzina: 9,99 USD miesięcznie dla czterech użytkowników

Teams: 7,99 USD miesięcznie za użytkownika

Any. do – oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,4 (ponad 180 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Any.do?

W recenzji Capterra napisano:

„Any. Do ma za sobą długą drogę, podczas której dodano wiele nowych funkcji, aby zarządzanie zadaniami było łatwiejsze i przyjemniejsze. Najbardziej podoba mi się prosty układ i interfejs użytkownika tego oprogramowania. Doceniam również funkcje premium, takie jak integracja z WhatsApp w celu wysyłania przypomnień, integracja z kalendarzem, kodowanie kolorami i wiele innych”.

„Any. Do ma za sobą długą drogę, podczas której dodano wiele nowych funkcji, aby zarządzanie zadaniami było łatwiejsze i przyjemniejsze. Najbardziej podoba mi się prosty układ i interfejs użytkownika tego oprogramowania. Doceniam również funkcje premium, takie jak integracja z WhatsApp w celu wysyłania przypomnień, integracja z kalendarzem, kodowanie kolorami i wiele innych”.

9. Teamup Kalendarz (najlepszy do zarządzania wspólnymi harmonogramami i zasobami zespołu)

za pośrednictwem Teamup

Kalendarz Teamup został opracowany w celu organizowania harmonogramów zespołów i grup bez konieczności logowania się każdego uczestnika. Oferuje konfigurowalne linki dostępu, dzięki czemu tylko Ty — lub cały Twój zespół — możecie przeglądać lub edytować określone kalendarze.

To narzędzie doskonale nadaje się dla klubów, grup wolontariuszy lub zespołów projektowych, które potrzebują wielu kalendarzy w jednym miejscu. Umieść kalendarze Teamup na stronach internetowych, ustaw podkalendarze oznaczone kolorami, a nawet zautomatyzuj wysyłanie podsumowań e-mailowych, aby informować zainteresowane strony.

Najlepsze funkcje kalendarza Teamup

Wyświetlaj harmonogramy w 11 różnych formatach, w tym w widoku osi czasu, widoku tabeli i widoku wielodniowym.

Twórz podkalendarze oznaczone kolorami dla różnych zespołów, zasobów lub wydarzeń.

Ustaw 9 różnych poziomów uprawnień dostępu, aby bezpiecznie udostępniać kalendarz.

Rezerwuj zasoby, takie jak sale na spotkania lub sprzęt, bezpośrednio w kalendarzu.

Udostępniaj kalendarze w bezpieczny sposób, korzystając z unikalnych, konfigurowalnych linków, które nie wymagają posiadania konta użytkownika.

Wsparcie zaawansowanych stref czasowych dla zespołów rozproszonych geograficznie

Limity kalendarza Teamup

Ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnej w porównaniu z aplikacją komputerową

Brak wbudowanej integracji z usługami przechowywania danych w chmurze

Ceny Teamup Kalendarza

Free

Plus: 12 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Pro: 30 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Business: 70 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: 120 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Teamup Kalendarza

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Teamup Kalendarzu?

W recenzji G2 napisano:

Używam go do wszystkiego. Do moich osobistych codziennych zadań, harmonogramu zajęć i rezerwacji sal. Bardzo podoba mi się możliwość udostępniania oraz poziomy uprawnień dla każdego kalendarza. A co najważniejsze, zintegrował się on również z moimi stronami Notion.

Używam go do wszystkiego. Do moich osobistych codziennych zadań, harmonogramu zajęć i rezerwacji sal. Bardzo podoba mi się możliwość udostępniania oraz poziomy uprawnień dla każdego kalendarza. A co najważniejsze, zintegrował się on również z moimi stronami Notion.

10. Business Calendar 2 (najlepszy do niestandardowej personalizacji kalendarza w systemie Android i kontroli zadań)

za pośrednictwem Business Kalendarz 2

Business Calendar 2 to aplikacja do zarządzania kalendarzem i zadaniami dla użytkowników systemu Android. Oferuje szerokie możliwości dostosowywania, inteligentne funkcje planowania oraz płynną integrację z Kalendarzem Google, Outlookiem i Exchange.

Jego główną zaletą w zakresie planowania jest szeroki zakres widoków (miesiąc, tydzień, dzień, rok, agenda, zadania) oraz elastyczne opcje widżetów, które zapewniają szybki i przejrzysty dostęp do harmonogramu użytkownika. W zakresie zarządzania czasem aplikacja oferuje „mapę popularności” w widoku rocznym, która pozwala szybko zidentyfikować dni zajęte i wolne, ułatwiając długoterminowe planowanie.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz swoim kalendarzem, czy organizujesz spotkania zawodowe, Business Calendar 2 zapewnia elastyczność i kontrolę, które pozwalają precyzyjnie planować dzień.

2 najlepsze funkcje kalendarza Business

Skorzystaj z widoku kalendarza miesięcznego, aby uzyskać kompleksowy przegląd swojego harmonogramu.

Ustawiaj powtarzające się wydarzenia z elastycznymi regułami, dostosowując się do złożonych potrzeb związanych z planowaniem.

Efektywnie przenoś i kopiuj spotkania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

Dołączaj załączniki i zdjęcia do wydarzeń w kalendarzu, przechowując wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

Wprowadzaj nowe wydarzenia za pomocą zaawansowanej funkcji wprowadzania głosowego, skracając czas ręcznego wprowadzania danych.

Wybierz spośród wielu widżetów strony głównej i 14 motywów interfejsu użytkownika, aby spersonalizować dostęp.

Limitacje kalendarza Business 2

Jest dostępny tylko na Androida, nie ma wersji na iOS ani na pulpit.

Wielu użytkowników uważa, że reklamy zawarte w wersji Free są dość rozpraszające.

Ceny kalendarza Business 2

Free

Zalety: Jednorazowa opłata w wysokości 4,99 USD.

Oceny i recenzje kalendarza Business 2

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do planowania zadań dla menedżerów zadań

🎯 Inne alternatywy dla kalendarza Proton: Cal.com (Najlepszy do planowania z naciskiem na prywatność i elastycznością open source) (Najlepszy do planowania z naciskiem na prywatność i elastycznością open source)

Morgen (Najlepszy do integracji zadań i kalendarzy w eleganckiej aplikacji komputerowej) (Najlepszy do integracji zadań i kalendarzy w eleganckiej aplikacji komputerowej)

TimeHero (najlepszy do automatycznego planowania w oparciu o obciążenie pracą i priorytety)

SkedPal (najlepszy do blokowania czasu i dynamicznego planowania)

Tweek Kalendarz (najlepszy do minimalistycznego planowania tygodniowego i skupienia bez rozpraszania uwagi)

Korzystasz z kilku kalendarzy? To wideo pokazuje, jak to zrobić efektywnie.

Wybierz najlepszą alternatywę dla kalendarza Proton za pomocą ClickUp

Znalezienie doskonałej alternatywy dla kalendarza Proton zależy od Twojego cyklu pracy, preferencji i wymagań platformy. Jeśli prywatność jest dla Ciebie priorytetem, narzędzia takie jak Fantastical i Apple Calendar zapewniają bezpieczeństwo i prostotę, ale możesz chcieć zapoznać się z opcjami oferującymi więcej funkcji. Kalendarz Google, Outlook i Zoho Calendar mają solidne narzędzia do planowania, które zapewniają większą elastyczność, współpracę i dostęp między platformami.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy zarządzanie kalendarzem, śledzenie zadań i współpracę zespołową, ClickUp jest oczywistym wyborem. Dzięki zaawansowanemu kalendarzowi opartemu na AI, integracjom i zarządzaniu zadaniami, ClickUp pozwala efektywniej zarządzać czasem bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Zarejestruj się bezpłatnie już dziś, aby przekształcić swój kalendarz w potężne narzędzie zwiększające wydajność!