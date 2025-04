Jak ustawić i osiągnąć cele krótkoterminowe (+przykłady)

Serena Williams powiedziała kiedyś ,

Moim marzeniem było zostać najlepszym tenisistą na świecie.

Serena Williams, tenisistka

Zaczęła do tego dążyć, gdy miała trzy lata. Gdy osiągnęła ten cel, miała już 20 lat.

Osiągnięcie długoterminowego celu, takiego jak zostanie numerem 1 na świecie, rozpoczęcie biznesu lub osiągnięcie mistrzostwa w jakiejś umiejętności, nie jest prostą liniową podróżą. Składa się z setek krótkoterminowych celów, które sumują się w czasie.

Aby pozostać na dobrej drodze do realizacji swoich długoterminowych celów, potrzebujesz celów krótko- i średnioterminowych, które się kumulują. Niezależnie od tego, czy masz wielkie marzenie, czy po prostu chcesz żyć jak najlepiej już dziś, oto kilka celów krótkoterminowych, które poprowadzą Cię do celu.

Czym są cele krótkoterminowe?

Definicja celów krótkoterminowych

Cele krótkoterminowe to cele, które chcesz osiągnąć w krótszym okresie czasu, zazwyczaj w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca lub w najbliższej przyszłości. Są to:

Proste : Zazwyczaj cele krótkoterminowe są małe i mogą być szybko zakończone

: Zazwyczaj cele krótkoterminowe są małe i mogą być szybko zakończone Włączające : Często cele krótkoterminowe przyczyniają się do realizacji celów długoterminowych

: Często cele krótkoterminowe przyczyniają się do realizacji celów długoterminowych Skoncentrowane : Natychmiastowe priorytety lub mniejsze kamienie milowe w podróży do długoterminowych ambicji

: Natychmiastowe priorytety lub mniejsze kamienie milowe w podróży do długoterminowych ambicji Limitowane: Są zamknięte z minimalnym zakresem

Różnica między celami krótkoterminowymi i długoterminowymi

Weźmy prosty przykład. Jeśli Twoim długoterminowym celem jest uruchomienie biznesu coachingowego, Twoim cele średnioterminowe byłoby

Uzyskać certyfikat

Uruchomienie osobistej marki/strony internetowej

Zbudować sieć kontaktów na LinkedIn

Stworzyć ramy i szablony

Cele krótkoterminowe to:

Uczyć się do egzaminu certyfikacyjnego przez 2 godziny dziennie

Zdobyć praktykę coachingową w postaci 20 jednogodzinnych sesji

Publikowanie dwa razy w tygodniu na LinkedIn

Jak widać, cele krótkoterminowe pomagają rozbić cele długoterminowe na osiągalne, łatwe do zarządzania, małe elementy. Tak więc podstawowa różnica między celami krótkoterminowymi a długoterminowymi to ramy czasowe i zakres. Ale to nie wszystko.

Parametr Cele krótkoterminowe Cele długoterminowe Oś czasu Zazwyczaj dzień, tydzień lub miesiąc Zazwyczaj od 1 do 5 lat Koncentracja Natychmiastowe zadania Złożone i ambitne przedsięwzięcia Wysiłek Minimalny i natychmiastowy Maksymalny i konsekwentny Wyniki małe i przyrostowe duże i transformacyjne Zakres Zazwyczaj dotyczy pojedynczych osób lub małych Teams Zazwyczaj dotyczy większych Teams

Różnice między celami krótkoterminowymi i długoterminowymi

Ważność ustawienia celów krótkoterminowych

Jeśli czujesz, że masz już wiele do zrobienia i nie musisz martwić się o kolejne ustawienie celów, rozumiemy to. Pomiędzy pracą, hobby, relacjami, życiem towarzyskim, treningami, zdrowiem psychicznym i zaangażowaniem społecznym, każdy ma już wiele do zrobienia.

Zamiast być kolejnym źródłem presji, cele krótkoterminowe mogą być świetnym sposobem na uporządkowanie i ustalenie priorytetów w życiu. Oto jak to zrobić.

Zarządzalność

Cele krótkoterminowe pomagają zarządzać długoterminowymi planami życiowymi. Potrzebujesz funduszu emerytalnego? Inwestuj niewielkie kwoty co miesiąc. Marzysz o zostaniu komikiem? Występuj na jednym otwartym mikrofonie każdego tygodnia. Chcesz schudnąć? Przejdź milę każdego dnia.

Krótkoterminowe cele sprawiają, że odległe, długoterminowe ambicje można kontrolować. Zapobiegają przytłoczeniu, paraliżowi decyzyjnemu i innym barierom psychologicznym.

Nabieranie rozpędu

Cele krótkoterminowe pomagają ci zbierać owoce swoich wysiłków. Jeśli konsekwentnie osiągasz swoje cele krótkoterminowe, budujesz pewność siebie i motywację do zrobienia więcej. To tworzy dynamikę.

Jeśli twoim celem na ten rok jest napisanie pierwszej powieści, twoim krótkoterminowym celem będzie napisanie dwóch stron lub jednego rozdziału każdego dnia. Gdy stanie się to twoim nawykiem, będziesz w stanie pisać więcej, a być może nawet szybciej zakończysz swój cel.

Skupienie

Krótkoterminowe cele zapobiegają rozpraszaniu się podczas wykonywania zadania. Dzieląc większy cel na mniejsze części, możesz pozostać na szczycie zadań, nie martwiąc się o większy obraz (na razie).

Powiedzmy, że jesteś programistą tworzącym produkt. Dzieląc go na małe funkcje, możesz ustawić cele krótkoterminowe i skupić się na kodowaniu, zamiast rozpraszać się opiniami użytkowników lub prośbami projektantów.

Śledzenie postępu prac

Cele krótkoterminowe są kamieniami milowymi na mapie drogowej do celów długoterminowych. Pomagają one ocenić postępy, świętować zwycięstwa, identyfikować problemy i w razie potrzeby wprowadzać poprawki.

Mam nadzieję, że przekonało cię to do spróbowania swoich sił w ustawieniu celów krótkoterminowych. Oto kompleksowy zestaw inspirujących przykładów.

Przykłady celów krótkoterminowych

Możesz ustawić cele krótkoterminowe dla prawie wszystkiego, co chcesz osiągnąć w dowolnym wymiarze swojego życia. W tej sekcji podzieliliśmy cele, które można ustawić na różne kategorie, aby ułatwić czytanie.

Cele krótkoterminowe związane z karierą

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, pracownikiem na początku kariery, czy liderem, cele krótkoterminowe mogą wyczyścić kroki do pozycji, do której aspirujesz. Wypróbuj poniższe wskazówki.

1. Rozwinąć nową umiejętność

W świecie technologii i AI każdy musi stale podnosić swoje kwalifikacje. Wykorzystaj krótkoterminowy cel, aby nauczyć się nowych umiejętności zawodowych, poćwiczyć korzystanie z nowego narzędzia lub zaktualizować istniejące umiejętności.

Cele: Nauczyć się kodować aplikację uczenia maszynowego w Pythonie w ciągu czterech tygodni.

2. Stwórz osobistą stronę internetową

W dzisiejszych czasach rozwój kariery w dużej mierze odbywa się poprzez networking. W miarę pięcia się po szczeblach kariery będziesz musiał być wyszukiwany przez potencjalnych pracodawców, headhunterów lub współpracowników. Osobista strona internetowa to dobry punkt wyjścia.

Cele: Stworzyć prostą osobistą stronę internetową na Notion lub Squarespace z podstawowym profilem i informacjami kontaktowymi w ciągu dwóch tygodni.

3. Rozbudowa sieci kontaktów zawodowych

Kolejnym krokiem w budowaniu marki osobistej jest posiadanie szerokiej i zaangażowanej sieci kontaktów zawodowych. Możesz traktować to zarówno jako cel krótko-, jak i średnioterminowy, zależnie od tego, jak głęboko chcesz się zagłębić. Jednak niektóre cele krótkoterminowe, które możesz ustawić, to:

Aktualizowanie swojego profilu LinkedIn o najnowsze informacje do końca tygodnia

Publikowanie postów na LinkedIn dwa razy w tygodniu

Pojawienie się na dwóch wydarzeniach networkingowych offline każdego miesiąca

4. Regularne pozyskiwanie informacji zwrotnych

Rozwój zawodowy wymaga regularnej i konstruktywnej informacji zwrotnej od tych, z którymi pracujemy. Wyrób w sobie nawyk zbierania informacji zwrotnych, ustawiając wokół nich krótkoterminowe cele.

Cele: Zaplanowanie comiesięcznych spotkań 1 na 1 z menedżerem ds. raportowania i menedżerem wyższego szczebla w celu zebrania informacji zwrotnych.

5. Bądź wydajny

Ponad 50% pracowników stwierdziło, że nie czują wydajności w pracy stwierdza McKinsey. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że współczesna praca jest pełna rozpraszaczy. Zbyt wiele spotkań, wiadomości Slack, e-maili i innych narzędzi zabiera czas do zrobienia tego, co pracownicy powinni zrobić.

Aby sprostać temu wyzwaniu, należy ustawić sobie krótkoterminowe cele związane z wydajnością , takich jak:

Ograniczenie spotkań do mniej niż 90 minut dziennie

Poświęcanie co najmniej czterech godzin dziennie na wykonywanie podstawowych zadań, takich jak kodowanie, pisanie itp.

Ustawienie i zakończenie rutynowych czynności na początku i na końcu dnia

6. Zdobądź mentora

W pewnym momencie swojej kariery prawdopodobnie utkniesz w martwym punkcie. Dobry mentor może wyczyścić blokady i ułatwić ci podróż.

Cele: Znajdź mentora, omów cele i uzyskaj wsparcie. Zaplanuj spotkania co dwa miesiące.

7. Stać się lepszym w wystąpieniach publicznych

Kiedy mówimy o wystąpieniach publicznych, ludzie często myślą o przemawianiu do dużych zgromadzeń lub wygłaszaniu przemówień. Nie musi tak być. Dobre wystąpienia publiczne są przydatne w motywowaniu zespołu lub radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym.

Cele:

Nauczyć się umiejętności prezentacji poprzez kurs online lub trenera komunikacji

Zostać wolontariuszem i wystąpić na trzech wydarzeniach firmowych

Zapisanie się na konferencje i prezentowanie przed małymi grupami

Krótkoterminowe cele rozwoju osobistego

Yi Tay, były CEO Reka AI, opublikował niedawno wpis na blogu wyjaśniając, dlaczego wraca do Google. Mówi w nim coś, czego większość z nas doświadcza, ale nie artykułuje.

Aby żonglować tak wieloma rzeczami naraz, moje zdrowie fizyczne i psychiczne zebrało duże żniwo, a moje ciało przytyło 15 kg tłuszczu z powodu intensywności i niezdrowego stylu życia.

Yi Tay, naukowiec, Google Deep Mind

Nasze życie osobiste i zawodowe jest tak ściśle ze sobą powiązane, że jedno misternie wpływa na drugie. Tak więc ustawienie celów osobistych pomaga zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

8. Buduj zdrowe nawyki

Wiele rzeczy w życiu osobistym można zaliczyć do tej kategorii celów krótkoterminowych. Wybierz więc to, co jest dla Ciebie odpowiednie.

Cele:

Do zrobienia treningu siłowego przez 30 minut, pięć razy w tygodniu

Ogranicz węglowodany w posiłkach i zastąp je białkiem

Pij osiem szklanek wody każdego dnia

Spaceruj w pobliskim parku przez 20 minut każdego dnia

Wysypiaj się przez siedem godzin

9. Stwórz rutynę

Ludzie są istotami nawykowymi. To, co robimy regularnie, kształtuje nasz sposób myślenia i to, kim się stajemy. Niezależnie od tego, czy aktywnie je pielęgnujesz, czy nie, tworzysz pewne formularze nawyków i trzymasz się ich, dopóki coś się nie zmieni.

Warto więc świadomie podchodzić do swoich nawyków, ustawiając sobie krótkoterminowe cele.

Pościel łóżko zaraz po przebudzeniu

Pisanie dziennika przez 20 minut każdego dnia

Do zrobienia modlitwy, medytacji, czytania lub praktyki mindfulness

Zakończ dzień, eliminując ekrany co najmniej 60 minut przed snem

10. Pielęgnuj życie towarzyskie

Ustawienie celów dla życia towarzyskiego może być rzadkością. To powinno dziać się spontanicznie, prawda? Jednak czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że minęło wiele dni, odkąd rozmawiałeś z przyjacielem? Uniknij tego, ustawiając krótkoterminowe cele związane z życiem towarzyskim.

Spotkaj się z przyjaciółmi w każdy piątek po pracy

Granie w grę lub oglądanie filmu z przyjacielem co miesiąc

Wysyłanie tekstu lub dzwonienie do znajomego w każdy weekend

Odwiedzanie dalszej rodziny co miesiąc

11. Zminimalizuj media społecznościowe

Często łatwiej jest przewinąć Instagram i "polubić" post, niż odebrać telefon i do kogoś zadzwonić. Jednak sieci społecznościowe nie wystarczą do stworzenia znaczących połączeń.

Ustaw cele krótkoterminowe, aby zminimalizować korzystanie z mediów społecznościowych, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na zdrowe nawyki cyfrowe.

Ogranicz korzystanie z Instagrama do 20 minut dziennie

Nie korzystaj z mediów społecznościowych do zrobienia tego dwie godziny po przebudzeniu

Poddać się cyfrowemu detoksowi przez 30 dni

12. Uporządkuj swoje życie

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zorganizowany, bałagan gromadzi się niepostrzeżenie. Pomaga więc ustawienie celów, aby często porządkować swoje życie. Może to obejmować:

Pozbycie się rzeczy (ubrań, artykułów papierniczych itp.), których nie używasz od trzech miesięcy

Odkładanie wszystkich rzeczy z powrotem do ich boxów

Wyczyszczenie pulpitu, plików do pobrania i innych popularnych folderów na komputerze

Sortowanie i archiwizowanie dokumentów, rachunków itp.

Wypisanie się z niepotrzebnych e-maili

13. Czytaj dalej

A niedawne badanie wykazało, że 23% dorosłych Amerykanów nie przeczytało żadnej książki w ciągu roku! Ci do zrobienia to czytają mniej . Tak więc, jeśli zdarzyło ci się nieuważnie czytać, nie przejmuj się. Zacznij od nowa.

Cele: Czytać pięć stron dziennie każdego dnia przed pójściem spać (Nie martw się, czy jest to fizyczna książka, ebook, czy audiobook. Czytanie to czytanie)

14. Ćwicz gotowanie

Ważną częścią bycia zdrowym jest gotowanie posiłków w domu i jedzenie jako rodzina. Pomaga również wiedzieć dokładnie, co wkładasz do swojego ciała i jak się po tym czujesz. Dlaczego więc nie ustawić krótkoterminowych celów związanych z gotowaniem?

Cele: Gotować co najmniej jeden posiłek dziennie w domu przez pięć dni w tygodniu. (Zależnie od tego, jak szybko złapiesz ten rytm, możesz zwiększyć ten cel).

15. Wolontariusz

Jeśli życie toczy się zbyt szybko, wolontariat to świetny sposób na zwolnienie tempa i odkrywanie działań, które nadają ci więcej sensu i celu.

Cele: Wolontariat przez dwie godziny w każdą niedzielę w schronisku dla kotów w sąsiedztwie.

16. Przebiec maraton

Cóż, technicznie rzecz biorąc, przebiegnięcie maratonu jest celem długoterminowym. Ale aby się tam dostać, można ustawić kilka krótkoterminowych celów wokół:

Jogging przez 30 minut każdego dnia

Dodawanie pięciu minut do czasu joggingu w każdym tygodniu/tygodniu

Znalezienie odpowiedniego sprzętu dla wsparcia maratończyków

17. Wyjdź ze swojej strefy komfortu

Czy jest coś, co chciałeś zrobić, ale nigdy nie znalazłeś odwagi? Teraz jest na to dobry moment.

Ustaw cele, takie jak podnoszenie większych ciężarów, przejście mili dłuższej niż zwykle lub w końcu skok na bungee.

Finansowe cele krótkoterminowe

Najlepszym sposobem na posiadanie większej ilości pieniędzy jest dobre zarządzanie tym, co masz. Finansowe cele krótkoterminowe mogą pomóc w tworzeniu kopii zapasowych, zwiększaniu bogactwa i umożliwieniu właściwego zarządzania pieniędzmi.

18. Załóż fundusz na czarną godzinę

Pierwszym krokiem w planowaniu finansowym jest posiadanie dobrego funduszu awaryjnego. Pomoże ci to nie tylko w nagłych wypadkach, ale także da ci pewność siebie, aby dokonać bardziej ryzykownych inwestycji z pozostałymi pieniędzmi.

Cele: Przeznaczaj $200 miesięcznie na fundusz awaryjny, aż osiągniesz $3000.

19. Stwórz miesięczny budżet

Wiedz, gdzie idą twoje pieniądze, minimalizuj marnotrawstwo i wydawaj tam, gdzie ma to znaczenie, dzięki jasnemu i użytecznemu budżetowi.

Cele: Stwórz kompleksowy miesięczny budżet pierwszego dnia każdego miesiąca. Monitoruj odchylenia od budżetu i odpowiednio dostosuj plan na następny miesiąc.

20. Zarządzaj swoimi finansami osobistymi

W dzisiejszych czasach łatwo jest wydawać pieniądze. Zakupy jednym kliknięciem, dotknij i zapłać, kup teraz zapłać później itp. sprawiają, że zakupy pod wpływem impulsu są łatwiejsze i bardziej atrakcyjne. Jedynym sposobem na świadome wydawanie pieniędzy jest dobre zarządzanie finansami osobistymi.

Cele:

Sprawdź oprogramowanie księgowe

Zarejestruj się w narzędziu, które zarządza finansami osobistymi w pożądany przez ciebie sposób

Ustawienie zasad dotyczących wydatków, takich jak limit zakupów online do 100 USD

Ustawienie raportowania i powiadomień, aby upewnić się, że nie łamiesz własnych zasad

21. Rozpocznij inwestowanie

Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na rozpoczęcie inwestowania. W ramach finansowych celów krótkoterminowych, plany inwestycyjne są prawdopodobnie najważniejsze, ponieważ wartość złożona właściwych inwestycji może być wykładnicza.

Cele:

Ustawienie 10% miesięcznego dochodu na inwestycje

Dywersyfikacja portfolio inwestycyjnego poprzez alokację 40% w fundusze dłużne, 30% w akcyjne itd.

Co roku zwiększaj zainwestowaną kwotę o 10%

Tworzenie dodatkowych inwestycji na potrzeby planów krótkoterminowych, takich jak podróże lub zakup nowego samochodu

22. Spłacaj długi z wyprzedzeniem

Pożyczki takie jak kredyt hipoteczny na stronę główną lub kredyt studencki oferują opcje przedpłaty. Wykorzystaj to i spłać swoje długi tak szybko, jak to możliwe.

Cele: Płacić co miesiąc dodatkowe 150 dolarów na poczet zadłużenia na karcie kredytowej.

23. Wyeliminować marnotrawstwo

Czy masz subskrypcję czasopisma, z której nigdy nie korzystasz? Czy nadal opłacasz ubezpieczenie urządzenia, którego już nie posiadasz? Wyeliminowanie takich marnotrawnych wydatków powinno być celem finansowego declutteringu.

Cele: Zidentyfikuj i wyeliminuj marnotrawne wydatki co kwartał. Przenieś zaoszczędzone pieniądze na oddzielne konto oszczędnościowe do późniejszego wykorzystania.

24. Poprawa zdolności kredytowej

Dobra ocena kredytowa może zaoferować długoterminowe korzyści finansowe w postaci niższego oprocentowania, łatwego dostępu do pożyczek itp. Każda osoba musi ustawić cele krótkoterminowe, aby poprawić swoją ocenę kredytową poprzez:

Terminowe regulowanie wszystkich rachunków

Nie przekraczanie limitu kredytowego na karcie kredytowej

Sprawdzanie raportu kredytowego co sześć miesięcy i kwestionowanie niedokładnych transakcji lub opłat

Cele krótkoterminowe dla studentów

Chociaż powyższe cele są powszechne i mają szerokie zastosowanie, nie obejmują one konkretnych scen życiowych, takich jak studia. Oto kilka krótkoterminowych celów dla studentów.

25. Zakończenie wszystkich zadań przed czasem

Jeśli jesteś typem, który spala olej o północy w dniu, w którym należy wykonać zadanie, ten cel jest pomocny.

Cele: Ukończyć i przesłać cotygodniowe zadanie na dwa dni przed terminem.

26. Poprawa ocen

Aby poprawić długoterminowe wyniki w nauce, musisz poprawić swoje oceny w krótkim okresie. Do zrobienia tego spróbuj następujących rzeczy:

Ucz się wszystkich lekcji w dniu, w którym były prowadzone (i nie odkładaj tego na dzień przed egzaminem)

Rozwiązywanie próbnych testów w celu oceny wyników nauki

Zakończenie wszystkich zadań na czas

Dobrze się wyspać przed dniem egzaminu

27. Zdobądź wszechstronną doskonałość

Edukacja to nie tylko oceny, ale także doświadczenie szkolne. Nie przegap więc zajęć pozalekcyjnych.

Ustaw sobie cele, aby w każdy weekend przez godzinę uczestniczyć w zajęciach klubowych lub sportowych.

28. Wolontariusz

Kolejnym aspektem wszechstronnego rozwoju jest wolontariat. Ustaw cele, aby spędzać weekendy pomagając lokalnej organizacji charytatywnej.

Nie musi to być praca w terenie. Wolontariat może być również zdalny lub z domu, na przykład nauczanie umiejętności w klasie online, pomaganie ludziom w aktualizowaniu ich strony internetowej lub odpowiadanie na e-maile z poradami dotyczącymi kariery.

29. Przygotuj się na karierę

Studia to także czas na przygotowanie się do wejścia w świat zawodowy. Zacznij więc od celów krótkoterminowych, takich jak:

Stwórz CV przedstawiające twój zawodowy rodowód

Zbudowanie portfolio osobistych projektów, aby zademonstrować swoje umiejętności

Dołączenie do profesjonalnych grup networkingowych w celu budowania połączeń

Zdobycie doświadczenia przywódczego poprzez zarządzanie projektami lub wydarzeniami na uczelni

Zdobądź doświadczenie stażowe

30. Budowanie umiejętności behawioralnych

Edukacja uniwersytecka często nie uczy bezpośrednio umiejętności behawioralnych niezbędnych w miejscu pracy, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, współpraca, odporność, rozwiązywanie konfliktów, udzielanie/przyjmowanie informacji zwrotnych itp.

Cele: Podejść do mentora, aby zrozumieć umiejętności behawioralne potrzebne do osiągnięcia doskonałości w pracy. Stworzenie podejścia krok po kroku do ich rozwijania.

Bonus: Sprawdź inne Cele SMART dla studentów college'u aby pomóc Ci utrzymać motywację.

Krótkoterminowe cele dla młodych profesjonalistów

W 2024 r. w samych Stanach Zjednoczonych dodano miliony miejsc pracy, stwarzając młodym profesjonalistom możliwości rozpoczęcia kariery. Aby dobrze prosperować w nowych rolach i rozwijać się w swojej karierze, pomocne będą te krótkoterminowe cele.

31. Zaplanuj swój dzień pracy

Stwórz rutynę, aby upewnić się, że planujesz swój dzień pracy tak, aby był efektywny. Dla pracownika wiedzy typowy dzień obejmuje sprawdzanie e-maili, odpowiadanie na wiadomości błyskawiczne, dołączanie do spotkań i współpracę z kolegami, a także zakończenie indywidualnych zadań.

Cele: Zaplanuj dzień tak, aby upewnić się, że ważne zadania zostały zakończone zgodnie z Twoimi założeniami cele zespołu . Możesz nawet użyć technik takich jak blokowanie kalendarza lub Pomodoro do zrobienia rzeczy.

32. Popraw profesjonalną komunikację

Większość dzisiejszej pracy polega na komunikowaniu się ze sobą, czy to za pośrednictwem e-maili, prezentacji, spotkań, notatek czy sesji burzy mózgów. Postaraj się więc poprawić swoją komunikację, stawiając sobie takie cele jak:

Pisanie krótszych, bardziej przejrzystych e-maili

Pisanie kompleksowych briefów/dokumentów wymagań dla współpracowników

Ćwiczenie pisania protokołów ze spotkań, aby lepiej zarządzać elementami działań

33. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji

Specjaliści na początku kariery, zwłaszcza w startupach i małych businessach, będą musieli podejmować wiele ważnych decyzji.

Aby podejmować je właściwie, ustaw cele krótkoterminowe, aby stworzyć ramy decyzyjne. Zrozumienie oceny ryzyka, najlepszych praktyk, nieznanych niewiadomych itp.

Korzystaj z zasobów takich jak Dokument dotyczący ram podejmowania decyzji przez ClickUp przydatny.

34. Stwórz plan rozwoju osobistego

Kształtuj swoją karierę tak, jak chcesz, dzięki kompleksowemu, ale elastycznemu planowi. Twórz cele rozwoju osobistego, aby:

Zidentyfikować pięć kluczowych obszarów rozwoju

Sporządzić listę możliwych do podjęcia kroków w celu poczynienia postępów w każdym z tych obszarów

Omówić postępy z menedżerem i uzyskać informacje zwrotne

Zrozumieć, co jest potrzebne do uzyskania promocji i zdobyć te umiejętności

Zabieganie o promocję

35. Stwórz równowagę między pracą a życiem prywatnym

Ustaw cele krótko- i średnioterminowe, aby zapewnić równowagę między pracą a życiem prywatnym. Ustaw cele takie jak:

Zaprojektuj swój dzień pracy w sposób, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji życiowej

Nie sprawdzaj e-maili ani czatu biurowego po godzinie 18:00

Poświęcanie weekendów wyłącznie na sprawy osobiste

Wykorzystanie 3-tygodniowego urlopu, do którego masz prawo

**36. Naucz się mówić "nie

Początkujący profesjonaliści są szczególnie niechętni do mówienia "nie" z obawy przed pominięciem lub nawet naganą. Jednak mówienie "nie" jest kluczową częścią bycia wydajnym.

Naucz się odrzucać wszystkie zadania lub prośby, które wykraczają poza twoje priorytety lub obowiązki.

37. Negocjowanie korzyści lub podwyżki

Dobry rozwój zawodowy wymaga również umiejętności negocjacyjnych. Zdolność do pewnego przedstawienia swojej sprawy i negocjowania wynagrodzenia lub świadczeń jest kluczową umiejętnością, którą należy posiadać.

Cele: Zbudować argumenty za podwyżką przed następną oceną. Naucz się negocjować podwyżkę, której pragniesz.

Bonus:_ Sprawdź również inne cele zawodowe związane z pracą .

Krótkoterminowe cele dla menedżerów

Zarządzanie nie jest umiejętnością wrodzoną. Uczy się jej powoli i żmudnie. Aby być lepszym menedżerem, musisz zainwestować czas i energię w naukę tego, jak nim być.

38. Naucz się być menedżerem

Zacznij od przeczytania książki o zarządzaniu aby zrozumieć, czym jest przywództwo i czego się od ciebie oczekuje. Włącz lekcje i ramy z tych książek do swoich codziennych zadań. Oceniaj i optymalizuj swoje działania na bieżąco.

Cele: Przeczytać 10 książek o zarządzaniu w jednym kwartale.

39. Poszukaj informacji zwrotnej

Informacje zwrotne są zazwyczaj przekazywane odgórnie, co oznacza, że menedżerowie często przekazują informacje zwrotne członkom swoich zespołów. Aby być lepszym menedżerem, musisz słuchać swojego zespołu.

Cele: Przeprowadzaj comiesięczne retrospektywy, aby zebrać informacje zwrotne na temat swojej wydajności jako menedżera.

40. Introspect

Menedżerowie często czują się jak opiekunowie do dzieci. Głównym tego powodem może być sposób, w jaki zarządzają swoimi teamami. Aby dokonać zmian w menedżerze, którym jesteś teraz i stać się menedżerem, którym chcesz być, ustaw cele krótkoterminowe w kierunku zmian behawioralnych.

Cele: Przeprowadzanie comiesięcznych rozmów 1 na 1 z samym sobą w celu zidentyfikowania luk we własnych wynikach.

Krótkoterminowe cele dla przedsiębiorców

W USA, 5.5 milionów nowych aplikacji Business zostało złożonych w zeszłym roku. Jeśli dodamy do tego freelancerów, solopreneurów i pobocznych gigantów, otrzymamy kwitnący świat przedsiębiorczości. Powodzenie na tym polu wymaga przemyślanych celów krótkoterminowych.

41. Zweryfikuj swój pomysł na biznes

Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, że Twój pomysł jest ważny i potencjalnie opłacalny, zanim poświęcisz czas na jego rozwój. Do zrobienia w pierwszej kolejności. Ustaw cele, aby zweryfikować swój pomysł na biznes poprzez badania wtórne, ankiety, wywiady itp.

Cele: Potwierdzenie dopasowania produktu do rynku w ciągu sześciu miesięcy.

42. Określenie grupy docelowej

Po zweryfikowaniu swojego pomysłu zastanów się, kto znajdzie największą wartość w twoim produkcie, tj. kto jest twoim idealnym awatarem klienta.

Cele: Zdefiniować profil idealnego klienta w ciągu miesiąca

43. Stwórz mapę drogową produktu

W teorii Twój pomysł działa. Teraz nadszedł czas, aby wcielić go w życie. Ustaw cele krótkoterminowe, które przyczynią się do długoterminowego planu stworzenia produktu, który odniesie powodzenie.

Uruchomienie MVP do końca tego miesiąca

Zidentyfikować i ustalić priorytety funkcji, które należy dodać w każdym sprincie

Stwórz plan przyrostowego budowania produktu

Ustawienie terminów

44. Tworzenie planu wejścia na rynek

Cele:

Stworzenie jednominutowej prezentacji, która przekaże wartość twojego biznesu, w ciągu tygodnia

Opracowanie strategii promocji firmy za pośrednictwem kanałów online do końca tego kwartału

Zbudowanie strony internetowej z landing page'ami do pozyskiwania leadów do końca kwartału

Ustawienie profili na LinkedIn, Instagramie i X w ciągu tygodnia

45. Ustawienie CRM

Każdy biznes - B2B lub B2C w różnych branżach - potrzebuje solidnego systemu do śledzenia wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu. Najpierw należy go ustawić.

Cele: Zbadać narzędzia CRM i zasubskrybować jedno z nich w ciągu tygodnia.

46. Zabezpieczyć finansowanie

Jako przedsiębiorca nie możesz poprzestać na samym prowadzeniu biznesu; musisz również zapewnić sobie paliwo.

Cele: Podejść do dwóch inwestorów miesięcznie, aby uzyskać finansowanie zalążkowe

47. Zwiększenie bazy niestandardowych klientów

Cele: Zwiększyć bazę klientów o 20% w ciągu trzech miesięcy, aby zademonstrować potencjalny wzrost inwestorom.

48. Generowanie przychodów

Najlepszym potwierdzeniem słuszności pomysłu na biznes jest płacący klient.

Cele: Zarejestrować pierwszego klienta, który wygeneruje przychód w wysokości 100 000 USD

49. Zatrudnij pierwszego pracownika

Niezależnie od tego, czy chodzi o asystenta wykonawczego do zarządzania kalendarzem, osobę do obsługi klienta do obsługi zapytań, czy stażystę do zarządzania marketingiem w mediach społecznościowych, śmiało zatrudnij pierwszego pracownika.

Cele: Zatrudnić stażystę w mediach społecznościowych w ciągu dwóch tygodni.

50. Zainwestuj w siebie

Przedsiębiorczość jest trudna. Jest pełna wielkich wzlotów i głębokich upadków. Wymaga podejmowania złożonych decyzji i samodzielnego stawiania czoła ich konsekwencjom. Aby być dobrym przedsiębiorcą, musisz zainwestować w siebie.

Cele: Skorzystaj z pomocy trenera przywództwa, który wesprze cię w drodze do przedsiębiorczości.

Jeśli patrzysz na cele takie jak picie wody lub znalezienie trenera i zastanawiasz się, czy są one naprawdę skuteczne, to masz rację. Ustawienie skutecznego celu wymaga nieco więcej.

Jak ustawić skuteczne cele krótkoterminowe

W ustawieniu celów chodzi o umożliwienie ci osiągnięcia tego, czego chcesz. To wymaga konkretnych i wykonalnych strategie ustawiania celów i narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp . Zobaczmy, jak można je wykorzystać razem, aby osiągnąć swoje cele.

1. Zacznij od dużych celów

Przyjrzyj się swoim długoterminowym celom, marzeniom i ambicjom, a następnie określ na ich podstawie cele krótkoterminowe. Na przykład, jeśli Twoim długoterminowym celem jest utrata wagi, Twoje krótkoterminowe cele mogą dotyczyć treningów, nawyków żywieniowych i innych praktyk związanych ze zdrowiem psychicznym, które musisz do zrobienia każdego dnia.

2. Podziel swoje cele na łatwe do zrealizowania części

Podzielenie rocznego celu na mniejsze części krótkoterminowe cele tygodniowe mogą pomóc w osiągnięciu dobrych postępów.

Na przykład, "pisanie 100 słów dziennie" może doprowadzić cię do większego celu, jakim jest "opublikowanie książki w 2025 roku", jeśli uda ci się go zrealizować.

3. Używaj celów SMART

Jeśli przez lata miałeś cele, życzenia i postanowienia, prawdopodobnie zastanawiasz się jak napisać deklarację celu dobrze. Spróbuj Cele SMART struktura.

SMART to skrót od Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Realistic (realistyczny) i Time-bound (określony w czasie). Ustawienie celów, które sprawdzają wszystkie te Boxy, pomaga szybciej je osiągnąć. Zamiast ustawić cel "pisać więcej", zrób to "pisać 400 słów dziennie codziennie przez miesiąc", co jest SMART.

W razie wątpliwości użyj szablony ustawienia celów . Wypróbuj Szablon SMART celów ClickUp do zrobienia celów To ustrukturyzowane podejście pomaga zaoszczędzić czas na planowaniu i pozwala zrobić więcej.

Szablon celów SMART ClickUp

Jeśli nadal potrzebujesz więcej, oto kilka przykłady celów na 1, 5, 10 lat . To powinno dać ci solidne podstawy. Oto kilka dodatkowych wskazówek, o których warto pamiętać.

Wskazówki dotyczące śledzenia celów krótkoterminowych

Właściwe ustawienie celów to pierwszy, choć ważny krok. Aby upewnić się, że osiągniesz swoje cele, musisz stworzyć sposoby na śledzenie postępów. Oto kilka wskazówek do zrobienia właśnie tego.

Ustal priorytety swoich celów

Nie wszystkie cele są równie ważne. W każdym okresie, dniu, tygodniu, miesiącu lub kwartale, ustal priorytety tych, które są dla Ciebie najważniejsze. Warto ograniczyć się do trzech, aby uniknąć ryzyka przytłoczenia.

Bądź elastyczny

Czasami możesz napotkać okoliczności, które będą wymagały od ciebie dostosowania celów. Bądź na to gotowy. Nie oznacza to, że poniosłeś porażkę. W rzeczywistości ten rodzaj elastyczności pomaga stać się zwinnym, odpornym i wyprzedzającym czas.

Regularne śledzenie i przegląd postępów

Nie można ustawić celów i o nich zapomnieć. Musisz regularnie śledzić postępy, aby pozostać odpowiedzialnym. Regularne przeglądy pozwalają ocenić, co działa, zidentyfikować wyzwania i udoskonalić swoje podejście.

Zdobądź partnera odpowiedzialnego za realizację celów

Nie zmuszaj się do zrobienia wszystkiego samemu. Znajdź przyjaciela, kolegę lub przełożonego, który będzie cię rozliczał. Jeśli ustawisz cele związane z czytaniem, możesz dołączyć do klubu książki. Jeśli chcesz schudnąć, możesz współpracować z trenerem.

Korzystaj z narzędzi zwiększających wydajność

Osiąganie celów może być trudne, ponieważ nie jest przytłoczone śledzeniem i raportowaniem. Automatyzacja jest możliwa dzięki narzędziom takim jak ClickUp.

Uczyń swoje cele widocznymi

Poza zasięgiem wzroku to poza zasięgiem umysłu. Skorzystaj więc z narzędzia takiego jak Cele ClickUp aby zapewnić ich widoczność i dostępność. W miejscu pracy wizualizuj cele całego zespołu w jednym miejscu, dokładnie śledząc, kto co robi.

zmierz swoje powodzenie z ClickUp Goals_

Zarządzaj priorytetami

Priorytetyzuj zadania i cele jako "Pilne", "Normalne" lub "Niskie" w ClickUp. Pomaga to utrzymać koncentrację i przejrzystość, zapewniając znaczący postęp bez niepotrzebnego rozpraszania uwagi.

Twórz plan działania

Nakreśl, w jaki sposób zamierzasz osiągnąć swoje cele. Jeśli musisz kupić materiały, narzędzia, akcesoria itp., uwzględnij to w swoim planie. Udostępniaj go również swojemu partnerowi.

Wypróbuj Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp aby dokumentować i zarządzać swoją podróżą w jednym miejscu.

Śledź swój postęp

Wybierz jeden z kilkunastu wspaniałych szablonów aplikacji do śledzenia celów dostępne już dziś. Użyj Pulpity ClickUp aby ustawić niestandardowe raportowanie dla KPI, które są dla Ciebie ważne. Nie projektuj tylko raportowania. Spraw, by był on gotowy do działania dzięki przypomnieniom w odpowiednim czasie, gdy zbaczasz ze ścieżki.

śledź postępy w realizacji swoich celów za pomocą ClickUp Dashboard

Nie wymyślaj koła na nowo. Wprowadź swoje osobiste, codzienne cele do Szablon codziennych celów ClickUp aby pomóc Ci być na bieżąco. Twórz niestandardowe statusy i śledź to, co ważne.

Możesz również użyć szablony kamieni milowych aby skonsolidować cele krótkoterminowe w grupy.

Burza mózgów z AI

Nie wiesz, jak stworzyć swoje cele? Bez obaw. Zapytaj ClickUp Brain dla pomysłów. Spróbuj zapytać: "wygeneruj pięć celów krótkoterminowych" lub "jakie cele krótkoterminowe mogę ustawić w oparciu o moje cele długoterminowe" Iteruj z ClickUp Brain, opracuj plan działania i realizuj swoje cele.

wyznaczanie krótkoterminowych celów z ClickUp Brain_

Pomimo największych wysiłków, ustawienie i osiągnięcie celów nie jest łatwe. Oto kilka wyzwań, z którymi prawdopodobnie będziesz musiał się zmierzyć i jak je pokonać.

Wspólne wyzwania podczas ustawiania celów krótkoterminowych

Przeciążenie zbyt wieloma celami

Wyznaczając cele, zwłaszcza na początku roku, można ulec pokusie "przekształcenia" swojego życia poprzez ustawienie zbyt wielu celów. To cię przytłoczy i nadwyręży twoje zasoby, prowadząc do wypalenia.

Aby tego uniknąć, nadaj priorytet rozsądnej liczbie celów i przeznacz na każdy z nich odpowiednią ilość czasu i energii.

Brak odpowiedzialności

Cel, którego nie realizujesz, jest tylko życzeniem. Aby być odpowiedzialnym za podejmowanie działań na rzecz swoich celów, ustaw tracker celów lub zarejestruj się z partnerem odpowiedzialnym za ich realizację.

Prokrastynacja

Prokrastynacja to powszechny problem. Od drzemki przed budzikiem po opuszczanie siłowni po długim dniu pracy - prokrastynacja jest wszechobecna. Często wynika nie z lenistwa, ale z poczucia przytłoczenia.

Unikaj prokrastynacji poprzez:

Ustawienie małych, osiągalnych celów

Tworzenie systemów, które zachęcają cię do zakończenia wyznaczonych celów

Śledzenie postępów w widoczny sposób

Świętowanie małych zwycięstw

Ustaw skuteczne cele krótkoterminowe z ClickUp

Wszyscy mamy marzenia i ambicje. Niezależnie od tego, czy chodzi o osiągnięcie sukcesu na światowej scenie, zostanie swoim własnym szefem, czy też zrzucenie uporczywego tłuszczu, każdy dąży do czegoś. Tam, gdzie ludzie ponoszą porażkę, jest tworzenie spójnych nawyków, które pozwalają osiągnąć duże cele.

Krótkoterminowe cele osobiste są właśnie tym. Stanowią one mapę drogową do osiągnięcia celów długoterminowych. Narysuj tę mapę za pomocą wszechstronnego i solidnego narzędzia, takiego jak ClickUp. Generuj pomysły, przekształcaj je w zadania, monitoruj przepływy pracy, integruj się z wieloma platformami, śledź w czasie rzeczywistym, sprawdzaj swoje cele! Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!