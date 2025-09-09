10 najlepszych alternatyw dla TMetric, które pozwolą Ci mądrzej śledzić czas i zwiększyć wydajność

Kończysz dzień o wysokiej wydajności, gratulując sobie wykonania wszystkich zadań z listy. Ale potem sprawdzasz rejestr czasu pracy i zdajesz sobie sprawę, że połowa Twoich godzin pracy nie została zarejestrowana.

Timer ponownie zatrzymał się bez ostrzeżenia, ponieważ aplikacja komputerowa zawiesiła się podczas aktualizacji systemu. Teraz w rozliczeniach brakuje rzeczywistych godzin pracy.

Jeśli korzystasz z TMetric i napotykasz te wyzwania, być może nadszedł czas, aby coś zmienić.

Oto kilka najlepszych alternatyw dla TMetric, które oferują większą niezawodność. 🧰

Limity TMetric

TMetric oferuje świetne funkcje śledzenia czasu, ale nie jest pozbawiony wad. Jeśli jesteś freelancerem współpracującym z wieloma klientami lub kierownikiem zespołu próbującym usprawnić wewnętrzne procesy pracy, oto kilka typowych przeszkód, z którymi możesz się spotkać. 💁

Brak funkcji śledzenia offline na urządzeniach mobilnych: Aby Aby śledzić czas poświęcony na zadania i projekty lub wnioskować o urlop, potrzebujesz dostępu do Internetu; funkcje te działają wyłącznie w aplikacji internetowej

ograniczone integracje: *Integracje z niektórymi narzędziami, takimi jak Notion, działają tylko w wersji internetowej, a nie w aplikacji komputerowej

podstawowe funkcje zarządzania projektami: *Narzędzie nie posiada zaawansowanych funkcji współpracy i opcji niestandardowego dostosowywania pulpitów, nie można też ustawić terminów wykonania zadań, co utrudnia ustalanie priorytetów zadań

raporty wymagają uporządkowania:* przed udostępnianiem klientom może być konieczne poświęcenie dodatkowego czasu na edycję raportów

Częste awarie: Wersja na pulpit często ulega awariom, zwłaszcza w systemie Windows, co sprawia, że jest ona zawodna

🔍 Czy wiesz, że... Zanim pojawiły się karty kontrolne i aplikacje, starożytne cywilizacje w Egipcie, Babilonie, Grecji, Chinach i średniowiecznych społeczeństwach islamskich używały zegarów słonecznych, zegarów wodnych, a nawet pozycji gwiazd do śledzenia czasu w rolnictwie i życiu codziennym.

Alternatywy dla TMetric w skrócie

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najlepsze alternatywy dla TMetric:

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zaawansowane zarządzanie zadaniami, wbudowane śledzenie czasu pracy, konfigurowalne cykle pracy i solidne integracje Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i korporacje, które chcą śledzić czas pracy w wielu projektach i na wielu urządzeniach dzięki inteligentnym analizom opartym na AI Free; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Toggl Track Śledzenie czasu jednym kliknięciem, szczegółowe raportowanie, i pulpity projektowe Osoby prywatne, freelancerzy i małe zespoły, które potrzebują prostego i elastycznego systemu śledzenia czasu Free; płatne plan zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Harvest Proste śledzenie czasu pracy, fakturowanie i śledzenie wydatków Osoby prywatne, małe firmy i zespoły, które potrzebują funkcji śledzenia czasu pracy z fakturowaniem Free; płatne plan zaczynają się od 13,75 USD miesięcznie za użytkownika Rescue Time Automatyczne śledzenie czasu, blokowanie rozpraszających czynników i czasu oraz raportowanie dotyczące wydajności Osoby prywatne i freelancerzy, którzy chcą zwiększyć swoją koncentrację Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Clockify Nieograniczone śledzenie czasu pracy, raportowanie i zarządzanie zespołem Osoby prywatne, małe firmy i zespoły, które potrzebują nieograniczonego śledzenia czasu pracy i planowania zmian Free; płatne plan zaczynają się od 4,99 USD miesięcznie za użytkownika Time Doctor Monitorowanie pracowników, powiadomienia o rozpraszaniu uwagi, szczegółowe raporty dotyczące wydajności i integracja z systemem płacowym Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły zdalne, które potrzebują szczegółowych funkcji monitorowania pracowników i obsługi płac Płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika Everhour Śledzenie czasu pracy w czasie rzeczywistym, budżetowanie i raportowanie Małe i średnie firmy, które potrzebują wbudowanego systemu śledzenia czasu w swoich narzędziach do zarządzania projektami Free; płatne plan zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Hubstaff Monitorowanie pracowników, śledzenie GPS i pomiar wydajności Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły zdalne i z pola, które potrzebują nadzoru nad wydajnością Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika My Hours Nieograniczona liczba projektów, zarządzanie klientami, śledzenie wydatków i raportowanie Osoby prywatne, freelancerzy i małe zespoły obsługujące wielu klientów Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika TimeCamp Automatyczne śledzenie czasu, analiza wydajności i fakturowanie Małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują narzędzi do automatycznego śledzenia, analizy i rejestrowania obecności Free; płatne plany zaczynają się od 1,99 USD miesięcznie za użytkownika

Najlepsze alternatywy dla TMetric

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Chociaż TMetric świetnie nadaje się do rejestrowania godzin, często pomija szerszy kontekst: jak ten czas tworzy połączenie z wynikami, wpływa na przepustowość zespołu i terminy.

Przyjrzyjmy się najlepszym programom do śledzenia czasu, które zostały zaprojektowane z myślą o rozwiązaniu tych problemów. ⚒️

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i czasem)

Rozpocznij śledzenie czasu w ClickUp Śledź czas poświęcony na zadania, projekty lub członków zespołu dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp, aplikacja do pracy, oferuje więcej niż tylko podstawowe narzędzia do śledzenia czasu. Jest to kompleksowe centrum kontroli do zarządzania czasem, cyklem pracy, terminami i wynikami.

Częstym wyzwaniem podczas śledzenia czasu jest obsługa wielu urządzeń i środowisk pracy. Jeśli jesteś przy biurku, w podróży lub przełączasz się między zadaniami, łatwo zapomnieć o rejestrowaniu godzin.

ClickUp Projekt Śledzenie Czasu rozwiązuje ten problem natychmiast. Możesz uruchamiać i zatrzymywać timer z komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego, a nawet rozszerzenia przeglądarki. Wolisz wprowadzać czas po fakcie? Możesz rejestrować czas ręcznie, a nawet wprowadzać dane z datą wsteczną.

Śledź czas na żywo lub po zakończeniu zadań, korzystając z natywnego modułu śledzenia czasu ClickUp na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w Internecie

📌 Na przykład niezależny projektant może śledzić czas pracy na żywo podczas przeprojektowywania strony głównej, podczas gdy zdalny zespół programistów może preferować rejestrowanie godzin sprintu z mocą wsteczną. Wszystkie wpisy dotyczące czasu są bezpośrednio powiązane z zadaniami, dzięki czemu każda minuta jest rozliczana i można ją śledzić.

Śledzenie czasu to tylko połowa sukcesu — równie ważne jest zrozumienie, na co ten czas jest poświęcany. Użytkownicy TMetric korzystają z oddzielnych arkuszy kalkulacyjnych do raportowania, co powoduje dodatkowe utrudnienia i komplikuje sprawę.

ClickUp eliminuje ten problem dzięki ClickUp Karty czasu pracy.

Konfigurowalne karty czasu pracy umożliwiają grupowanie i filtrowanie wpisów według dnia, zadania lub członka zespołu. Pomaga to uzyskać szerszy obraz sytuacji lub zagłębić się w szczegóły.

Kierownik projektu prowadzący rozproszony zespół może skorzystać z pulpitu nawigacyjnego kart czasu pracy, aby sprawdzić, kiedy czas przekracza budżet lub kiedy ktoś ma zbyt wiele zleceń. Podobnie, samodzielny konsultant może generować raporty dołączane do faktur, zawierające zestawienie kosztów rozliczalnych i nierozliczalnych.

Pozwól ClickUp karty czasu pracy generować dokładne raporty dotyczące czasu spędzonego w wydajności

Członkowie zespołu mogą również przesyłać karty ewidencji czasu pracy do weryfikacji, a administratorzy mogą je zatwierdzać lub prosić o wprowadzenie zmian, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm wymagających śledzenia czasu w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub rozliczania wynagrodzeń.

Dzięki funkcjom zarządzania czasem w ClickUp możesz ustawić szacowany czas wykonania zadań i porównać go z faktycznie zarejestrowanymi godzinami. Załóżmy, że szacujesz, że napisanie oferty dla klienta zajmie 8 godzin, ale zarejestrowałeś 12. To znak, że musisz dostosować wycenę przyszłych prac lub udoskonalić proces pisania. Z czasem tego rodzaju informacje pomagają zespołom zwiększyć wydajność i uniknąć wypalenia zawodowego.

Korzystanie z takich funkcji to najlepsza wskazówka dotycząca zarządzania czasem, ale planowanie i widoczność obciążenia pracą również stanowią istotne przeszkody. Dotyczy to zwłaszcza zespołów koordynujących pracę w różnych strefach czasowych lub zmagających się ze zmieniającymi się terminami.

Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji to najlepszy sposób na zarządzanie terminami dla różnych klientów. Zadania są oznaczone kolorami dla większej przejrzystości i synchronizowane z Google lub Outlookiem, aby wszystko było spójne. Pozwala on na widok wszystkich zadań według dnia, tygodnia lub miesiąca i zapewnia widok ogólny obciążenia pracą i terminów, pomagając uniknąć przekroczenia terminów.

Widok i zarządzaj całym harmonogramem dzięki kalendarzowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji, w którym zadania, projekty i spotkania są zebrane w jednym zintegrowanej przestrzeni

Na przykład freelancer zajmujący się strategią zawartości, który zarządza trzema blogami klientów, może ustawić pola niestandardowe, takie jak „Termin przygotowania wersji roboczej”, „Recenzja klienta” i „Data publikacji” dla każdego artykułu. Kalendarz pokazuje wszystkie nadchodzące kamienie milowe dotyczące treści, umożliwia przeciąganie i upuszczanie zadań w celu dostosowania cykli publikacji oraz synchronizuje wszystko z Kalendarzem Google.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak kalendarz ClickUp pomaga automatycznie ustalać priorytety i planować najważniejsze zadania:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamień zarejestrowany czas na kontekstowe informacje dzięki ClickUp Brain, najbardziej kompletnej sztucznej inteligencji do pracy na świecie. Spróbuj zadać pytanie „na co poświęciłem swój dzień/tydzień?”, aby uzyskać uporządkowaną przez sztuczną inteligencję oś czasu i informacje, które powiązują Twój wysiłek z rzeczywistymi wynikami. To coś więcej niż śledzenie czasu — to śledzenie kontekstu. Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przeanalizować, jak i gdzie spędzasz swój czas

Najlepsze funkcje ClickUp

Połącz się z narzędziami zewnętrznymi: Zintegruj swój cykl pracy z narzędziami takimi jak Toggl, Hubstaff i Kalendarz Google dzięki Zintegruj swój cykl pracy z narzędziami takimi jak Toggl, Hubstaff i Kalendarz Google dzięki integracjom ClickUp

*wizualizuj wszystko w jednym miejscu: śledź czas, cykl pracy, status projektu i godziny rozliczeniowe w jednym przejrzystym widoku dzięki konfigurowalnym kartom w panelach ClickUp Dashboards

Współpracuj i dokumentuj bez wysiłku: Twórz, edytuj, udostępniaj i zapisuj raporty, opisy projektów, standardowe procedury operacyjne lub notatki dotyczące klientów za pomocą Twórz, edytuj, udostępniaj i zapisuj raporty, opisy projektów, standardowe procedury operacyjne lub notatki dotyczące klientów za pomocą ClickUp Docs

Stwórz inteligentny przepływ pracy: Oszczędzaj czas na aktualizacjach, podsumowaniach lub pisaniu zadań, Oszczędzaj czas na aktualizacjach, podsumowaniach lub pisaniu zadań, korzystając ze sztucznej inteligencji do lepszego zarządzania czasem . ClickUp Brain, najbardziej zakończona sztuczna inteligencja do pracy na świecie, automatycznie podsumowuje spotkania, generuje pomysły na zawartość i tworzy projekty e-mail do klientów bezpośrednio w ClickUp

Limitacje ClickUp

Platforma może wydawać się nieco przytłaczająca dla początkujących użytkowników ze względu na szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzamy naszymi wewnętrznymi zadaniami w agencji. Pozwala mi na śledzenie przepływu pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalanie priorytetów pilnych spraw i scentralizowanie komunikacji. Możliwość automatyzacji procesów, przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica i kalendarz) oraz integracji z innymi narzędziami znacznie zwiększyła moją codzienną wydajność. Jest to platforma typu „wszystko w jednym”, która idealnie dostosowuje się do naszego przepływu pracy i sprawia, że zarządzanie zespołem jest znacznie bardziej wydajne.

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzamy naszymi wewnętrznymi zadaniami w agencji. Pozwala mi na śledzenie przepływu pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalanie priorytetów pilnych spraw oraz scentralizowanie komunikacji. Możliwość automatyzacji procesów, przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica i kalendarz) oraz integracji z innymi narzędziami znacznie zwiększyła moją codzienną wydajność. Jest to platforma typu „wszystko w jednym”, która idealnie dostosowuje się do naszego przepływu pracy i sprawia, że zarządzanie zespołem jest znacznie bardziej wydajne.

📖 Przeczytaj również: Szablony kart czasu pracy

2. Toggl Track (najlepszy dla freelancerów, którzy potrzebują prostego i elastycznego narzędzia do śledzenia czasu)

za pośrednictwem Toggl Track

Toggl Track zapewnia freelancerom, zespołom zdalnym i kierownikom projektów zarządzanie projektami wszystkie narzędzia potrzebne do zamiany czasu na pieniądze. Za pomocą aplikacji można ustawić stawki godzinowe, śledzić czas rozliczalny i nierozliczalny oraz generować szczegółowe raporty z kart czasu pracy, które dokładnie odzwierciedlają, jak Twój zespół spędza każdą godzinę.

Korzystając z wbudowanego narzędzia do fakturowania Toggl, możesz przekształcić wpisy dotyczące czasu pracy w przejrzyste, profesjonalne faktury — bez arkuszy kalkulacyjnych i kopiowania i wklejania. Oznacza to, że szybciej otrzymujesz wynagrodzenie, a Twoi klienci zawsze wiedzą, za co płacą. Możesz również analizować śledzony czas, aby poprawić rentowność, prognozę przychodów i lepiej planować swoje projekty.

Najlepsze funkcje śledzenia Toggl Track

Włącz śledzenie w tle , aby automatycznie rejestrować aktywność aplikacji i stron internetowych, przekształcając je ostatecznie w wpisy czasu pracy

Uzyskaj dostęp do solidnych zabezpieczeń zgodnych z RODO, certyfikatem ISO 27001 i gwarancją dostępności na poziomie 99,99%

Skorzystaj z funkcji śledzenia anty-inwigilacyjnego, takich jak brak zrzutów ekranu lub monitorowania kamery

Limitacje Toggl Track

Czasami zatrzymuje śledzenie czasu w tle, a użytkownicy muszą upewnić się, że zegar nadal działa

Ceny Toggl Track

Free

Pakiet startowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Toggl Track – oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Toggl Track prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji Capterra:

Podoba mi się, że mogę dostosować to narzędzie do różnych projektów, nad którymi pracuję. Jest ono bardzo przydatne w przypadku niezależnych zleceń.

Podoba mi się, że mogę dostosować to narzędzie do różnych projektów, nad którymi pracuję. Jest ono bardzo przydatne w przypadku niezależnych zleceń.

3. Harvest (najlepszy dla małych firm, które potrzebują funkcji śledzenia czasu pracy z fakturowaniem)

za pośrednictwem Harvest

Dzięki narzędziom do ustawień projektów i zespołów Harvest możesz w ciągu kilku minut tworzyć nowe projekty, przydzielać zadania i zapraszać współpracowników. Po ustawieniu wszystkiego śledzenie czasu jest łatwe: użyj timerów działających w czasie rzeczywistym, ręcznego wprowadzania danych, a nawet integracji z Kalendarzem Google, aby dokładnie rejestrować każdą rozliczaną godzinę.

Ponadto oferuje widok osi czasu, który pomaga dokładnie zobaczyć, jak czas Twojego zespołu jest dystrybuowany między projekty. Raporty Przegląd zespołu i Postęp projektu pozwalają sprawdzić, kto ma zbyt wiele zadań, a kto jest niedostatecznie wykorzystywany, oraz wykryć, kiedy projekty zbaczają z kursu. Możesz również skonfigurować automatyczne przypomnienia i e-maile z podziękowaniami, dzięki czemu poświęcisz mniej czasu na ściganie płatności.

Najlepsze funkcje Harvest

Śledź koszty wewnętrzne, aby porównać je z rozliczalnymi godzinami pracy i zobacz widok dzienny i tygodniowy dla poszczególnych osób i zespołów

Zamień śledzony czas i wydatki na profesjonalne faktury i wysyłaj je przez Internet, w formacie PDF lub w wersji drukowanej

Zintegruj z ponad 50 narzędziami, takimi jak Asana, Trello, QuickBooks i Slack, aby uzyskać przegląd rentowności i wydajności zespołu

Limitacje Harvest

Brak pulpitu nawigacyjnego, na którym administrator mógłby przeglądać statystyki dotyczące zespołów

Ceny Harvest

Free

Pro: 13,75 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Harvest

G2: 4,3/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Harvest prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent serwisu G2:

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, bezpłatną platformę i elastyczność w edycji śledzenia czasu dla danego zadania. Można go łatwo wdrożyć wraz z innymi platformami do zarządzania projektami, takimi jak Asana.

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, bezpłatną platformę i elastyczność w edycji śledzenia czasu dla danego zadania. Można go łatwo wdrożyć wraz z innymi platformami do zarządzania projektami, takimi jak Asana.

🧠 Ciekawostka: Kodeks Hammurabiego (ok. 1772 r. p.n.e.) zawierał przepisy dotyczące śledzenia czasu pracy i wypłacania wynagrodzenia na podstawie przepracowanego czasu. To prawie 4000 lat przed powstaniem aplikacji do zarządzania projektami.

4. Rescue Time (najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć koncentrację i automatycznie śledzić swoje cyfrowe nawyki)

za pośrednictwem Rescue Time

Największą zaletą korzystania z Rescue Time jest to, że działa ono cicho w tle, automatycznie śledząc, z jakich aplikacji, stron internetowych i plików korzystasz oraz jak długo. Jego funkcja automatycznego śledzenia czasu kategoryzuje również wszystkie Twoje działania według typu i poziomu wydajności. Informacje te są wykorzystywane w szczegółowych raportach i przejrzystym wskaźniku produktywności, który podaje dzienny wynik oparty na tym, jak produktywne były Twoje cyfrowe nawyki.

Freelancerzy i zespoły mające kontakt z klientami z pewnością docenią również wizualne karty czasu pracy, które szczegółowo przedstawiają przebieg dnia, dzięki czemu można łatwo rejestrować godziny rozliczeniowe lub sprawdzać, ile czasu poświęcono na realizację projektu. Na koniec otrzymasz raport tygodniowy, który pomoże Ci w planowaniu przyszłych działań.

Najlepsze funkcje Rescue Time

Ustawiaj timer do intensywnej pracy, a nawet odtwarzaj muzykę w tle przez Spotify lub YouTube, korzystając z funkcji Focus Sessions

Wypracuj lepsze nawyki dzięki RescueTime Assistant i jego automatyzowane przypomnienia

Ustaw niestandardowe cele i alerty, aby śledzić swoje postępy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, cotygodniowym raportom e-mailowym i szczegółowym analizom celów na osobistym pulpicie nawigacyjnym

Limit Rescue Time

Nie pozwala na oznaczanie okresów dla konkretnych projektów

Ceny Rescue Time

Lite: Free

Premium: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Zespół: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Rescue Time

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Rescue Time prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia z pierwszej ręki:

RescueTime działa w tle i automatycznie rejestruje czas, który spędzam w różnych aplikacjach i na stronach internetowych, dając mi jasny widok moich codziennych zachowań.

RescueTime działa w tle i automatycznie rejestruje czas, który spędzam w różnych aplikacjach i na stronach internetowych, dając mi jasny widok moich codziennych zachowań.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych stosuje spersonalizowane strategie zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu oparte na sztucznej inteligencji ClickUp pomogą Ci zamienić domysły na decyzje oparte na danych. Mogą nawet sugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do Twojego stylu pracy!

5. Clockify (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących nieograniczonego śledzenia czasu i planowania zmian)

za pośrednictwem Clockify

Clockify to platforma do śledzenia czasu i wydajności, która rejestruje godziny, śledzi projekty i zapewnia wszystkim odpowiedzialność przy minimalnych ustawieniach. Zapomniałeś coś zarejestrować? Nie ma problemu, pozwala ona edytować poprzednie wpisy i kategoryzować czas według klienta, projektu lub zadania.

Szczególnie przydatne mogą być narzędzia do zarządzania kartami czasu pracy, w tym edycja zbiorcza, procesy zatwierdzania i pulpity nawigacyjne dotyczące obecności. Dzięki wbudowanym funkcjom planowania zmian i planowania projektów możesz zaplanować obciążenie pracą swojego zespołu i porównać szacowany czas pracy z rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Clockify

Monitoruj frekwencję i wydajność zespołu za pomocą pulpitów nawigacyjnych i szczegółowych raportów z aktywności

Skonfiguruj kioski na miejscu , aby pracownicy mogli rejestrować czas pracy w fizycznych lokalizacjach

Włącz wykrywanie bezczynności , aby zidentyfikować okresy braku aktywności i zdecydować, czy uwzględnić, czy odrzucić czas bezczynności

Ograniczenia Clockify

Aplikacja mobilna nie posiada takich samych funkcji jak wersja na komputery stacjonarne

Ceny Clockify

Free Forever

Podstawowy : 4,99 USD/miesiąc na użytkownika

Standard : 6,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Wydajność Suite: 15,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 9000 recenzji)

Co mówią o Clockify prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 udostępnił następującą opinię:

Jest to niezwykle pomocne narzędzie, które można z łatwością wykorzystać do rejestrowania godzin pracy, projektów osobistych lub po prostu monitorowania swojej wydajności.

Jest to niezwykle pomocne narzędzie, które można z łatwością wykorzystać do rejestrowania godzin pracy, projektów osobistych lub po prostu monitorowania swojej wydajności.

🔍 Czy wiesz, że... Karty kontrolne niegdyś rządziły w biurach! Wynalazek Daniela M. Coopera z 1894 roku, Rochester Recorder, był pierwszym systemem opartym na kartach, który pomagał firmom automatycznie rejestrować godziny pracy. Była to analogowa automatyzacja w najlepszym wydaniu.

6. Time Doctor (najlepszy dla zespołów zdalnych, które potrzebują szczegółowego monitorowania pracowników i funkcji związanych z płacami)

za pośrednictwem Time Doctor

Time Doctor to kompleksowa platforma do zarządzania wydajnością dla zespołów pracujących zdalnie, hybrydowo i w biurze, które cenią sobie widoczność i odpowiedzialność. Można jej używać do ustawiania niestandardowych harmonogramów i porównywania planowanych godzin z faktycznie przepracowanym czasem, co pomaga zoptymalizować obciążenie pracą i zmniejszyć wypalenie zawodowe.

Dla firm, które rozliczają się z klientami na podstawie stawki godzinowej, Time Doctor wyróżnia się funkcjami automatycznej rozliczania wynagrodzeń i fakturowania. Generuj dokładne faktury na podstawie zarejestrowanych godzin i płacisz zespołowi bez dodatkowej pracy administracyjnej. Zespoły polegają na nim również w zakresie śledzenia czasu offline, dzięki czemu praca zrobiona poza ekranem lub podczas słabego połączenia internetowego jest nadal uwzględniana.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Rób zrzuty ekranu i monitoruj pracowników w regularnych odstępach czasu, aby weryfikować pracę i dostarczać dowody aktywności

Mierz poziom aktywności na podstawie użycia klawiatury i myszy, bez rejestrowania rzeczywistych naciśnięć klawiszy, aby ocenić wydajność

Otrzymuj powiadomienia o rozpraszaniu uwagi podczas odwiedzania stron niezwiązanych z pracą, aby zachować koncentrację

Limits Time Doctor

Nie dostarcza danych eksploracyjnych pozwalających zrozumieć przyczyny i wzorce bezczynności lub nieproduktywnych godzin pracy

Ceny Time Doctor

Podstawowy: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Time Doctor prawdziwi użytkownicy?

Jeden z recenzentów G2 pisze:

Bardzo podoba mi się Time Doctor ze względu na jego rozbudowane funkcje śledzenia, które dają mi jasny obraz wydajności naszego zespołu. Pomaga mi on kontrolować łączną liczbę przepracowanych godzin, a także rozróżniać czas produktywny od nieproduktywnego, a nawet czas bezczynności.

Bardzo podoba mi się Time Doctor ze względu na jego rozbudowane funkcje śledzenia, które dają mi jasny obraz wydajności naszego zespołu. Pomaga mi on kontrolować łączną liczbę przepracowanych godzin, a także rozróżniać czas produktywny od nieproduktywnego, a nawet czas bezczynności.

za pośrednictwem Everhour

Everhour to inteligentne, intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, śledzenia i budżetowania, które integruje się bezpośrednio z narzędziami już używanymi przez Twój zespół, takimi jak Asana, Trello i ClickUp. Możesz ustawić budżety oparte na czasie lub opłatach, tworzyć powtarzające się limity czasowe i porównywać rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin z szacunkami.

Platforma zapewnia również menedżerom widoczność w dostępności zespołów, ułatwiając równoważenie obciążenia pracą. Przyczynia się to w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności planowania i uniknięcia wypalenia zawodowego pracowników. Everhour upraszcza również rozliczanie i fakturowanie . Możesz tworzyć profesjonalne faktury na podstawie zarejestrowanego czasu i wydatków, a nawet synchronizować je z narzędziami księgowymi, takimi jak QuickBooks i Xero, aby uzyskać w pełni zintegrowany cykl pracy.

Najlepsze funkcje Everhour

Użyj ustawień budżetu, aby uniemożliwić raportowanie czasu dla wszystkich osób, jeśli budżet zostanie przekroczony

Zastąp stawkę podstawową dla projektu i przypisz konkretną stawkę do każdego zadania

Powiększaj i pomniejszaj, wyszukuj, filtruj i sortuj, aby szybko uzyskać widok konkretnych członków zespołu i zadań

Ograniczenia Everhour

Nie można dodać więcej niż jednej etykiety do zadania bez utworzenia nowego elementu w raportowaniu

Ceny Everhour

Free

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Everhour

G2 : 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 430 recenzji)

Co mówią o Everhour prawdziwi użytkownicy?

Fragment opinii prawdziwego użytkownika:

Korzystamy z Everhour wraz z aplikacją linear. app do śledzenia nie tylko godzin, ale także budżetów naszych projektów jako firma konsultingowa IT. Różnorodne tabele, wykresy i inne wizualizacje analityczne sprawiają, że bardzo łatwo jest śledzić, kto nad czym pracuje.

Korzystamy z Everhour wraz z aplikacją linear. app do śledzenia nie tylko godzin, ale także budżetów naszych projektów jako firma konsultingowa IT. Różnorodne tabele, wykresy i inne wizualizacje analityczne sprawiają, że bardzo łatwo jest śledzić, kto nad czym pracuje.

🧠 Ciekawostka: W 1888 roku Willard Bundy wynalazł pierwszy mechaniczny zegar rejestrujący czas pracy, który ułatwił firmom śledzenie, kiedy pracownicy rozpoczynali lub kończyli swoje zmiany.

8. Hubstaff (najlepszy dla zespołów polowych i firm zdalnych, które potrzebują GPS i nadzoru nad wydajnością)

za pośrednictwem Hubstaff

Dzięki Hubstaff menedżerowie uzyskują pełną widoczność w zakresie wydajności dzięki śledzeniu aplikacji i URL, poziomom aktywności opartym na ruchu klawiatury/myszy oraz opcjonalnym zrzutom ekranu, które można zamazać lub usunąć w celu zachowania prywatności.

Ponadto, jeśli zarządzasz budżetami i terminami, Hubstaff pozwala ustawić budżety projektów, otrzymywać powiadomienia o zbliżaniu się do limitów oraz korzystać ze szczegółowych raportów do śledzenia czasu, wydajności i kosztów w poszczególnych zespołach. Platforma oferuje ponad 20 konfigurowalnych raportów, dzięki czemu możesz dokładnie przeanalizować to, co jest dla Ciebie ważne.

Dodatkowe funkcje, takie jak odrzucanie czasu bezczynności, odznaki osiągnięć i kontrola prywatności (brak rejestrowania naciśnięć klawiszy, brak monitorowania kamery internetowej) zapewniają równowagę między nadzorem a autonomią.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Monitoruj lokalizacje pracowników i śledź czas pracy dzięki aplikacji GPS z funkcją zegara czasu pracy dla wielu miejsc pracy oraz funkcjami geofencing

Zautomatyzuj rozliczanie wynagrodzeń dzięki integracjom z serwisami takimi jak PayPal, Wise i Gusto

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i korzystaj z tablic Kanban do zarządzania projektami , w tym sprintami, osiami czasu i niestandardowymi cyklami pracy

Limitacje Hubstaff

Niektórzy użytkownicy raportują, że śledzenie aktywności może wydawać się zbyt inwazyjne, zwłaszcza w przypadku częstych zrzutów ekranu

Ceny Hubstaff

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Grow: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Hubstaff

G2 : 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Hubstaff prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji napisano:

Pozwala mi to monitorować wydajność bez ingerencji, generować dokładne raporty dla klientów i zachować pełną przejrzystość pracy zrobionej. Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami jest również ogromnym plusem.

Pozwala mi to monitorować wydajność bez ingerencji, generować dokładne raporty dla klientów i zachować pełną przejrzystość pracy zrobionej. Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami jest również ogromnym plusem.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony do śledzenia czasu pracy nad projektami

9. My Hours (najlepsze rozwiązanie dla freelancerów i konsultantów zarządzających wieloma klientami i projektami)

za pośrednictwem My Hours

My Hours to oparta na chmurze platforma do śledzenia czasu pracy, która zmniejsza nakłady związane z prowadzeniem kart czasu pracy i zakończonymi zadaniami administracyjnymi. Oferuje bogate funkcje, takie jak przydzielanie zadań, budżetowanie projektów oraz konfigurowalne stawki godzinowe według projektu, zadania lub użytkownika.

My Hours obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników dzięki wbudowanym cyklom pracy zatwierdzania i alertom, które zapewniają dokładność kart czasu pracy. Zespoły mogą generować szczegółowe raporty w celu analizy wydajności i godzin rozliczeniowych, planować automatyczne dostarczanie raportów, a nawet wysyłać faktury bezpośrednio z platformy.

Najlepsze funkcje My Hours

Zaplanuj automatyczne dostarczanie raportów za pomocą e-mail, aby na bieżąco informować interesariuszy

Zablokuj rejestry zarejestrowanego czasu dla określonych okresów i pobierz dzienniki audytowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami

Twórz i wysyłaj profesjonalne faktury bezpośrednio na podstawie zarejestrowanych godzin dzięki integracji z popularnymi narzędziami do fakturowania

Limity My Hours

Musisz ustawić pole zadania jako obowiązkowe na poziomie projektu

Ceny My Hours

Free

Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje My Hours

G2: 4,6/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 980 recenzji)

Co mówią o My Hours prawdziwi użytkownicy?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Bardzo podoba nam się możliwość zarządzania budżetami projektów bezpośrednio w odniesieniu do czasu poświęconego na ich realizację, dzięki czemu cały zespół ma jasność co do tego, czy jesteśmy przed terminem, czy mamy opóźnienie.

Bardzo podoba nam się możliwość zarządzania budżetami projektów bezpośrednio w odniesieniu do czasu poświęconego na ich realizację, dzięki czemu cały zespół ma jasność co do tego, czy jesteśmy przed terminem, czy mamy opóźnienie.

🔍 Czy wiesz, że... Wielkość rynku oprogramowania do śledzenia czasu pracy ma osiągnąć 11,48 mld dolarów do 2032 r., wykazując średni roczny wzrost na poziomie 16,5% w okresie prognozy.

za pośrednictwem TimeCamp

TimeCamp to potężne narzędzie do śledzenia czasu, zaprojektowane z myślą o automatycznym i ręcznym zarządzaniu czasem. Działa w przeglądarce internetowej, na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym i jako rozszerzenie przeglądarki, ułatwiając dokładne rejestrowanie godzin pracy.

Oprócz śledzenia czasu pracy, zapewnia wgląd w wydajność zespołu. Monitoruje korzystanie z aplikacji i stron internetowych, kategoryzuje działania według poziomu wydajności, a nawet może robić zrzuty ekranu w celu zwiększenia odpowiedzialności. Możesz śledzić obecność, zarządzać wnioskami o urlop i generować szczegółowe raporty do oceny wydajności, rozliczania wynagrodzeń i fakturowania.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Dostosuj kategorie wydajności, wykrywanie czasu bezczynności i śledzenie prywatności, aby uzyskać niestandardowe śledzenie

Analizuj aktywność na ekranie za pomocą AI time tracker , aby wyeliminować ręczne wprowadzanie danych

Zrozum wzorce użytkowania, aby zminimalizować nieproduktywne działania swoich pracowników

Limitacje TimeCamp

Widżet time tracker na pulpicie nie jest tak funkcjonalny, więc będziesz musiał ciągle wracać na stronę internetową

Ceny TimeCamp

Free

Pakiet startowy: 1,99 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 3,99 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje TimeCamp

G2: 4,7/5 (ponad 340 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 590 recenzji)

Co mówią o TimeCamp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik Capterra miał do powiedzenia na temat TimeCamp:

Istnieją różne sposoby wprowadzania zarejestrowanego czasu. Możesz rejestrować swoje zadania w czasie rzeczywistym lub wprowadzać je codziennie lub co tydzień. Dzięki temu wszyscy nasi pracownicy mają swobodę wyboru sposobu śledzenia czasu pracy.

Istnieją różne sposoby wprowadzania zarejestrowanego czasu. Możesz rejestrować swoje zadania w czasie rzeczywistym lub wprowadzać je codziennie lub co tydzień. Dzięki temu wszyscy nasi pracownicy mają swobodę wyboru sposobu śledzenia czasu pracy.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci TimeCamp

Przejdź do ClickUp, aby uzyskać lepszy wgląd w czas pracy i inteligentniejszą współpracę zespołową

Przy tak wielu doskonałych narzędziach do śledzenia czasu pracy nie musisz zadowalać się podstawowymi funkcjami.

Potrzebujesz pomocy w dotrzymywaniu terminów, współpracy z zespołem i szybszym spotkaniu celów za pomocą zaledwie kilku kliknięć?

ClickUp, aplikacja do pracy, łączy w sobie dokładne śledzenie czasu, konfigurowalne karty czasu pracy, zarządzanie obciążeniem pracą i synchronizację kalendarza — wszystko w jednej platformie.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅