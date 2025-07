Ceny Fireflies AI: plany, funkcje i alternatywy

Fireflies AI to łatwe w użyciu narzędzie do transkrypcji spotkań, które jest dostępne w formie aplikacji mobilnej i integruje się z wieloma narzędziami innych firm. Jednak niektóre przydatne funkcje, takie jak zaawansowane wyszukiwanie lub integracje, są dostępne tylko w wersji płatnej. Wszystkie plany ograniczają również liczbę kredytów AI i czas trwania nagrań spotkań.

Przed podjęciem decyzji o commit należy zapoznać się ze strukturą cenową Fireflies. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz zapłacić za funkcje, których nie potrzebujesz, lub przegapić te, które są Ci potrzebne.

Odpowiedni plan pomoże Ci usprawnić spotkania, zachować wydajność i uzyskać najlepszą wartość bez nadwyrężania budżetu.

Przeanalizujmy więc szczegółowo plany cenowe i funkcje Fireflies.ai. Jeśli nadal nie znajdziesz nic odpowiedniego, przedstawimy Ci alternatywę w postaci AI Notetaker od ClickUp.

ClickUp vs. Fireflies AI do automatyzacji spotkań

Oto krótkie porównanie funkcji, które pomoże Ci zacząć:

Funkcja ClickUp Fireflies. ai Transkrypcja spotkania ✔️ Automatyczna transkrypcja spotkań Zoom, Google Meet i MS Teams za pomocą ClickUp AI Notetaker ✔️ Transkrypcja oparta na sztucznej inteligencji z wieloma integracjami Wyodrębnianie elementów do działania ✔️ ClickUp AI Notetaker automatycznie generuje zadania i podsumowania spotkań ✔️ Podsumowuje spotkania i oferuje sugestie zadań AI Integracja zadań ✅ Natywna integracja: natychmiast konwertuj elementy do działania na zadania ClickUp i dołączaj notatki do cyklu pracy Teams, które chcą spotkań + działania + realizacji w jednym miejscu Scentralizowany obszar roboczy ✅ Kompleksowa platforma do zarządzania pracą (zadania, dokumenty, pulpity itp.) ❌ Skupia się wyłącznie na analizie spotkań Kontekst spotkania w zadaniach ✅ Notatki ze spotkań, nagrania i transkrypcje dostępne w ramach odpowiednich zadań ❌ Notatki są przechowywane w Fireflies — nie są automatycznie powiązane z zadaniami, chyba że zostaną ręcznie wyeksportowane Przeszukiwalna baza wiedzy ✅ Ujednolicone wyszukiwanie zadań, dokumentów, notatek i nagrań ze spotkań ❌ Wyszukuje tylko transkrypcje spotkań Podsumowania oparte na sztucznej inteligencji ✅ Podsumowania zadań, kolejne kroki i komentarze uwzględniające wątki za pośrednictwem ClickUp Brain ✅ Inteligentne podsumowania i wykrywanie tematów Idealne dla Dla zespołów, które chcą mieć spotkania, działania i realizację w jednym miejscu Teams, które chcą samodzielnej analizy spotkań

Czym jest Fireflies.ai?

za pośrednictwem Fireflies AI

Fireflies AI to inteligentny asystent spotkań, który automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy podczas spotkań. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji słucha Twoich spotkań, identyfikuje mówców i wybiera kluczowe punkty. Możesz dokładnie sprawdzić, co zostało powiedziane i przez kogo.

Generuje podsumowania AI i elementy do działania, które można udostępniać, pomagając zespołowi być na bieżąco i szybko podejmować dalsze działania. Fireflies.ai płynnie integruje się z popularnymi narzędziami do spotkań, takimi jak Zoom, MS Teams i Gmeet, dzięki czemu stanowi łatwą aktualizację zdalnego lub hybrydowego cyklu pracy.

Kluczowe funkcje obejmują:

Automatyczna transkrypcja z etykietami mówców: Dokładna transkrypcja spotkań z wyraźną identyfikacją mówców i analizą czasu wypowiedzi. Nie ma potrzeby ręcznego sporządzania notatek

Inteligentne podsumowania z elementami do działania: Generuj podsumowania AI z dyskusji i decyzji podjętych podczas spotkań oraz wyodrębniaj kluczowe momenty i elementy do działania, Generuj podsumowania AI z dyskusji i decyzji podjętych podczas spotkań oraz wyodrębniaj kluczowe momenty i elementy do działania, aby zwiększyć wydajność spotkań . Możesz również transkrybować i podsumowywać wcześniej nagrane pliki wideo i audio

Wyszukiwalne notatki ze spotkań: Znajdź dowolny fragment poprzednich rozmów i spotkań dzięki inteligentnym filtrom wyszukiwania, słowom kluczowym, frazom i mówcom

Wielojęzyczne wsparcie: Transkrybuj spotkania w ponad 100 językach i automatycznie przełączaj języki między spotkaniami

Odtwarzanie audio zsynchronizowane z transkrypcją: Łatwe odtwarzanie rozmów z oznaczeniem czasu i śledzenie Łatwe odtwarzanie rozmów z oznaczeniem czasu i śledzenie protokołu spotkania dla lepszego zrozumienia kontekstu

Rozszerzenie Chrome: Zainstaluj rozszerzenie Fireflies AI, aby automatycznie generować transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym z rozmów Google Meet

Integracje: Połącz Fireflies z kalendarzem, narzędziami do spotkań, systemami CRM, Slackiem, Notion i innymi, aby usprawnić cykl pracy przed i po spotkaniu

Dostęp na wielu platformach: Korzystaj z Fireflies w Internecie podczas wirtualnych spotkań i transkrybuj rozmowy osobiste za pomocą aplikacji mobilnej Fireflies

👀 Czy wiesz, że? Krzywa zapominania Ebbinghausa pokazuje, że ludzie zapominają 50% informacji w ciągu pierwszej godziny od ich przyswojenia. Niezawodny program do sporządzania notatek z spotkań oparty na AI pomaga temu zapobiec, zapewniając uporządkowanie wszystkich danych ze spotkania, do których można się później odwołać.

📮ClickUp Insight: 49% respondentów naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań nadal sporządza notatki odręczne — to zaskakujący trend w erze cyfrowej. To uzależnienie od długopisu i papieru może wynikać z osobistych preferencji lub świadczyć o tym, że narzędzia do sporządzania notatek cyfrowych nie są w pełni zintegrowane z cyklami pracy. Jednocześnie inna ankieta ClickUp wykazała, że 35% osób spędza 30 minut lub więcej na podsumowywaniu spotkań, udostępnianiu elementów do działania i informowaniu zespołów. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminuje ten administracyjny ciężar! Pozwól AI automatycznie rejestrować, transkrybować i podsumowywać spotkania, identyfikując i przypisując elementy do wykonania — nie potrzebujesz już ręcznie sporządzanych notatek ani ręcznego śledzenia zadań! Zwiększ wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, automatycznym zadaniom i scentralizowanym cyklom pracy ClickUp.

Fireflies. ai Plany cenowe

Fireflies. ai oferuje wiele poziomów cenowych. Wybór odpowiedniego zależy jednak od tego, jak pracujesz i jakiej pomocy oczekujesz od swojego asystenta AI.

Szukasz tylko inteligentnych transkrypcji spotkań? A może potrzebujesz kompleksowego oprogramowania do zarządzania spotkaniami z funkcjami inteligentnymi, integracjami i automatyzacją?

Przeanalizujmy plany cenowe, abyś mógł uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji w to narzędzie.

Free

Bezpłatny plan Fireflies umożliwia nagrywanie spotkań w Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i 10 innych platformach z automatycznym wykrywaniem języka, znacznikami czasu i globalną wyszukiwarką.

Kluczowe funkcje

Transkrybuj i streszczaj spotkania w wielu językach

Przesyłaj pliki audio i wideo, aby generować transkrypcje

Uzyskaj dostęp do aplikacji mobilnej Fireflies, aby nagrywać i transkrybować rozmowy prowadzone osobiście

Udostępniaj obszar roboczy zespołu z globalną wyszukiwarką

Zapewnij bezpieczeństwo danych dzięki zgodności z RODO i SOC 2 Type II

Limity

Bezpłatny plan Fireflies ma limit pamięci wynoszący 800 minut na licencję oraz limit nagrań wynoszący 2 godziny

Otrzymujesz tylko ograniczoną liczbę podsumowań AI i zaledwie 20 kredytów AI do wykorzystania w natywnym asystencie AI, aplikacjach AI, Magic Soundbites i niestandardowych sekcjach podsumowań

Otrzymujesz dostęp tylko do 3 kanałów publicznych

Brakuje inteligentnych filtrów wyszukiwania, analizy nastrojów i analizy użytkowania

Nie oferuje żadnych integracji

🎯 Dla kogo: Użytkownicy indywidualni, studenci i mniejsze zespoły, które potrzebują tylko podstawowych notatek ze spotkań i transkrypcji bez dodatkowych funkcji lub integracji, mogą wypróbować bezpłatny plan Fireflies.

Ceny

Free Forever

Pro

Fireflies. ai oferuje plan Pro z nieograniczoną liczbą transkrypcji i podsumowań AI. Ten plan powinien wystarczyć dla małej firmy zatrudniającej 4 lub 5 osób.

Kluczowe funkcje

Generuj nieograniczoną liczbę transkrypcji i podsumowań AI oraz uzyskaj dostęp do asystenta spotkań AI Fireflies, AskFred

Automatycznie wyciągaj istotne informacje ze spotkań, takie jak karty oceny kandydatów i budżet

Współpracuj na nieograniczonej liczbie kanałów publicznych i pobieraj transkrypcje oraz nagrania

Limity

Ten plan ma limit pamięci wynoszący 8000 minut na licencję (chociaż jest to 10 razy więcej niż w planie bezpłatnym, nadal możesz wyczerpać pamięć, jeśli zajmujesz pozycję wymagającą udziału w wielu spotkaniach)

Otrzymasz tylko 20 kredytów AI, tyle samo co w planie Free

Brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak inteligencja konwersacji i statystyki zespołu dla administratorów

🎯 Dla kogo: Ten plan będzie przydatny dla małych firm i start-upów, które organizują cotygodniowe spotkania i potrzebują podstawowych funkcji AI do obsługi spotkań.

Ceny

18 USD/miesiąc za licencję

Business

Dzięki planowi Fireflies Business otrzymujesz nieograniczoną liczbę transkrypcji i prywatną przestrzeń dyskową, nagrania wideo oraz zaawansowane analizy.

Kluczowe funkcje

Nagrywaj i przechowuj wideo ze spotkań na platformie, a także uzyskaj dostęp do AskFred, aby wyodrębnić najważniejsze informacje i elementy do działania z AI

Współpracuj na nieograniczonej liczbie publicznych i prywatnych kanałów oraz obszarów roboczych dla zespołów

Korzystaj z inteligentnego wyszukiwania, analizy nastrojów i wykrywania pytań, aby szybciej wyciągać wnioski z kluczowych spotkań

Uzyskaj dostęp do analizy rozmów i kontroli zespołu dla administratorów

Zintegruj Fireflies AI z platformami innych firm, aby scentralizować zarządzanie spotkaniami

Limity

Otrzymasz tylko 30 kredytów AI

Limit nagrywania dla pojedynczego spotkania wynosi 3 godziny

Ten plan nie zapewnia zgodności z HIPAA

🎯 Dla kogo: Średnie firmy i szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, które często współpracują podczas wirtualnych spotkań i potrzebują bardziej szczegółowych analiz spotkań opartych na sztucznej inteligencji, mogą zainwestować w plan Business.

Ceny

29 USD/miesiąc za licencję

Enterprise

Jeśli prowadzisz dużą korporację z różnorodnymi zespołami i codziennie organizujesz wiele spotkań, wybierz plan Enterprise Fireflies. Oprócz nieograniczonej liczby transkrypcji i podsumowań AI otrzymasz szczegółowe analizy spotkań, szybką pomoc i dostęp do API w celu wdrożenia w całej organizacji.

Kluczowe funkcje

Automatycznie udostępniaj i dodawaj spotkania do kanałów dzięki silnikowi reguł

Korzystaj z niestandardowego przechowywania danych, aby uporządkować wszystkie najważniejsze informacje ze spotkań, i skonfiguruj rolę administratora nadrzędnego

Uzyskaj dostęp do dedykowanego opiekuna klienta, analizy konwersacji, analizy użytkowania i informacji o zespole dla administratorów

Zwiększ bezpieczeństwo danych dzięki zgodności z RODO, SOC 2 Type II i HIPAA

Limity

Ten plan ma również limit kredytów AI, oferujący 30 kredytów

Możesz nagrywać spotkania trwające maksymalnie 4 godziny

🎯 Dla kogo: Duże firmy, które potrzebują rozbudowanych narzędzi AI do spotkań i bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa, oprócz dokładnych transkrypcji i podsumowań AI

Ceny

39 USD/miesiąc za licencję

📖 Przeczytaj również: Jak udostępniać notatki i współpracować nad nimi

Czy Fireflies.ai jest warte swojej ceny?

Fireflies. ai oferuje kilka doskonałych funkcji transkrypcji, ale podobnie jest w przypadku niektórych innych narzędzi do transkrypcji AI. Co więc wyróżnia (lub nie) plany cenowe Fireflies. ai?

Dowiedz się, aby wybrać plan najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu.

Zalety Fireflies. ai – ceny

Oto kilka zalet, które sprawiają, że Fireflies jest jednym z najlepszych generatorów protokołów spotkań AI:

Free plan z bogatym zestawem funkcji: Oferuje podstawową transkrypcję, podsumowania, dostęp do aplikacji mobilnej i funkcje zgodności bez żadnych kosztów. Plan Free jest idealny dla użytkowników okazjonalnych, takich jak studenci i freelancerzy z małym zespołem, którzy chcą przetestować nasze usługi

Ceny dostosowane do różnych potrzeb: Oferuje wiele planów cenowych do wyboru w zależności od wielkości zespołu, częstotliwości spotkań i złożoności cyklu pracy

Wielojęzyczna obsługa transkrypcji: Tłumaczy protokoły ze spotkań na ponad 100 języków dzięki automatycznemu wykrywaniu języka, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów międzynarodowych

Podsumowania spotkań oparte na AI: Wyodrębnia elementy wymagające działania, decyzje i kluczowe momenty, dzięki czemu nie tracisz czasu na zbędne działania następcze i ręczne sporządzanie notatek. Ponadto plan wyższego poziomu nagrywa audio i wideo oraz zapisuje spotkania w prywatnej pamięci

Przeszukiwalna baza danych spotkań: lokalizuje określone słowa kluczowe, prelegentów i tematy z poprzednich spotkań za pomocą inteligentnych filtrów wyszukiwania i wyszukiwania globalnego, oszczędzając godziny ręcznego przeglądania dokumentów

Silny ekosystem integracji: Nagrywa spotkania w Zoom, Microsoft Teams i na innych platformach. Możesz również pobrać rozszerzenie do Chrome, aby nagrywać spotkania na żywo w Google Meet

Inteligencja konwersacji: Uzyskaj głębszy wgląd dzięki funkcjom takim jak analiza nastrojów, wykrywanie pytań i analiza wykorzystania na poziomie administratora w planach Business i Enterprise

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

Wady Fireflies. ai – ceny

Przed wyborem planu cenowego rozważ następujące wady Fireflies. ai:

Ograniczona liczba kredytów AI nawet w planach płatnych: Wszystkie płatne poziomy, w tym Business i Enterprise, mają limit kredytów AI. Jest to bardzo restrykcyjne, jeśli w dużym stopniu polegasz na asystencie AI podczas spotkań w celu wyodrębniania elementów do działania i najważniejszych informacji

Limity pamięci i czasu nagrywania: Nawet wyższe plany mają limity pamięci i czasu nagrywania, np. 2 godziny w planie Pro, 3 godziny w planie Business i 4 godziny w planie Enterprise. Jest to duża przeszkoda dla zespołów, które organizują długie lub częste spotkania

Brak integracji w planie Free: Wersja bezpłatna nie obsługuje integracji z kalendarzami, systemami CRM ani narzędziami zwiększającymi wydajność. Aby uzyskać dostęp do scentralizowanego zestawu narzędzi technologicznych, musisz wykupić płatny plan

Najważniejsze funkcje dostępne tylko w wyższych planach: Niższe plany mają ograniczoną analizę i funkcję inteligentnego filtrowania. Inteligencja konwersacji i kontrola administratora zespołu są dostępne tylko w planach Business lub Enterprise

Brak dodatków: W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, nie możesz zdecydować się na dodatki, jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji, nie wydając dużych pieniędzy na plany Business lub Enterprise

Ograniczenia AI w służbie zdrowia: Zgodność z HIPAA oferowana jest wyłącznie w planach Enterprise. Stanowi to ogromną przeszkodę dla małych firm z sektora opieki zdrowotnej lub innych branż podlegających regulacjom

Dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Fireflies AI

Chociaż Fireflies.ai jest użyteczną platformą do automatyzacji notatek ze spotkań, przed zainwestowaniem w jej plany należy wziąć pod uwagę kilka wad.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywę dla Fireflies AI:

1. Ograniczone opcje dla mniejszych zespołów

Chociaż Fireflies oferuje wielopoziomowe ceny, niektóre podstawowe funkcje, takie jak integracje, dłuższe nagrania i zaawansowane wyszukiwanie, są dostępne tylko w droższych planach.

W planach Free i Pro nie masz dostępu do analizy nastrojów i analizy dyskusji ani nie możesz nagrywać i pobierać wideo ze spotkań. Ponadto w planie Free otrzymujesz tylko trzy prywatne kanały.

Jeśli więc masz mniejszy zespół z ograniczonym budżetem, będziesz musiał pogodzić się z tymi ograniczeniami lub zdecydować się na plany wyższego poziomu, w których możesz nawet nie wykorzystać wszystkich funkcji.

Jak stwierdzono w jednej z recenzji G2:

Kolejną kwestią jest to, że niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji, takie jak głębsza integracja lub analityka, są dostępne tylko w planach wyższych poziomów. Jest to opłacalne, jeśli często korzystasz z aplikacji, ale może wydawać się ograniczające, jeśli dopiero zaczynasz lub pracujesz w mniejszym zespole.

Kolejną kwestią jest to, że niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji, takie jak głębsza integracja lub analityka, są dostępne tylko w planach wyższych. Jest to opłacalne, jeśli często korzystasz z aplikacji, ale może wydawać się ograniczające, jeśli dopiero zaczynasz lub pracujesz w mniejszym zespole.

2. Limity przechowywania danych i korzystania z AI

Chociaż płatne plany umożliwiają nieograniczoną liczbę transkrypcji, wszystkie plany mają limit kredytów i ograniczenie czasu trwania nagrań. Plan bezpłatny zapewnia każdemu członkowi tylko 800 minut przechowywania. Jeśli organizujesz spotkania bardzo często, musisz wykupić droższe plany i ponieść koszty niepotrzebnych funkcji.

Ponadto nawet plan Enterprise ma limit 50 kredytów AI. Dlatego Fireflies nie jest realną opcją dla zespołów, które często potrzebują asystenta AI do spotkań.

Użytkownik G2 zwraca również uwagę na problem związany z takimi ograniczeniami:

Zalecam zachowanie ostrożności w przypadku kredytów AI. Są one ustawione w taki sposób, że po każdym spotkaniu przechodzisz do nowego poziomu kredytów. Należy więc zachować ostrożność, ponieważ można szybko wydać pieniądze, nie uzyskując dodatkowej wartości.

Zalecam ostrożność w korzystaniu z kredytów AI. Są one ustawione w taki sposób, że po każdym spotkaniu przechodzisz do nowego poziomu kredytów. Należy więc zachować ostrożność, ponieważ można szybko wydać pieniądze, nie uzyskując dodatkowej wartości.

3. Brak możliwości dostosowania do potrzeb zespołów

Fireflies to solidne narzędzie do transkrypcji AI. Nie jest jednak stworzone z myślą o dostosowywaniu cyklu pracy. Jego możliwości współpracy zespołowej ograniczają się do edycji transkrypcji i podsumowań, podczas gdy niektóre alternatywne rozwiązania oferują również wbudowane funkcje czatu.

Co więcej, bez narzędzi innych firm nie można w pełni zautomatyzować działań po spotkaniu ani głęboko dostosować sposobu udostępniania spostrzeżeń.

4. Słaba integracja w planach Free i Pro

Chociaż w planach Free i Pro możesz przetwarzać spotkania na żywo z Zoom i innych platform, to wszystko, co otrzymujesz w ramach integracji w tych dwóch poziomach. Synchronizacja z CRM, platformami do planowania i innymi narzędziami innych firm jest zarezerwowana tylko dla planów Business i Enterprise.

ClickUp: najlepsza alternatywa dla Fireflies AI

Aby korzystać z zaawansowanych funkcji i większej liczby kredytów AI w Firefly, musisz wydać więcej pieniędzy. Po co narażać się na takie niedogodności, skoro istnieje lepsza i tańsza alternatywa, taka jak ClickUp?

ClickUp to aplikacja do pracy, która ma wszystko, łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp oferuje najbardziej kompletną sztuczną inteligencję do pracy na świecie w formularzu ClickUp Brain.

Nie tylko zawiera pełny kontekst Twojej pracy w ClickUp i połączonych aplikacjach, ale także wykorzystuje go do myślenia, tworzenia pomysłów, pisania i analizowania wraz z Tobą.

Dzięki ClickUp Meetings wszystkie synchronizacje są obsługiwane przez kontekstową sztuczną inteligencję AI.

Znajdź odpowiednie terminy i planuj spotkania, korzystając z podpowiedzi w języku naturalnym

Zacznij od zaplanowania spotkań w kalendarzu AI ClickUp za pomocą komend w języku naturalnym.

Na przykład, wpisz podpowiedź „Zaplanuj rozmowę z Megan o 15:00”, a ClickUp Brain zablokuje ten czas w Twoim i Megan kalendarzu. Możesz również poprosić Brain o znalezienie dogodnego terminu spotkania po sprawdzeniu harmonogramów obu osób.

Planuj spotkania za pomocą języka naturalnego, korzystając z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji

Zautomatyzuj sporządzanie notatek ze spotkań

Nadążanie za zatłoczonymi spotkaniami lub wykładami odbywającymi się jeden po drugim jest wystarczająco trudne. Jeśli dodatkowo musisz zapisywać, kto co powiedział, bardzo szybko może zrobić się bałagan. Możesz przegapić ważne szczegóły lub, co gorsza, całkowicie stracić wątek dyskusji.

Dzięki ClickUp AI Notetaker nie będziesz musiał się już nigdy więcej o to martwić.

Zaproś go na swoje spotkania i pozwól mu nagrywać dyskusje wideo oraz transkrybować je z etykietami mówców. Generuje również szczegółowe notatki ze spotkań, które trafiają do skrzynki odbiorczej po zakończeniu spotkania, wraz z podsumowaniem, transkrypcją słowo w słowo z oznaczeniem czasu oraz automatycznie utworzonymi sekcjami zawierającymi kluczowe wnioski i zadania do wykonania. Dzięki temu możesz w dowolnym momencie wrócić do ważnych momentów i najważniejszych punktów spotkania.

🎥 Oto krótki przegląd działania aplikacji:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie masz czasu, aby przewijać cały zapis rozmowy w poszukiwaniu istotnych informacji? Po prostu zapytaj ClickUp Brain: „Jaki był główny zarzut wspomniany podczas rozmowy z klientem 10 lipca?” i uzyskaj odpowiedź na wyciągnięcie ręki. Wszystkie transkrypcje będą możliwe do przeszukiwania dzięki ClickUp Brain

Oto jak poprawił się cykl pracy użytkownika Redditor po zastosowaniu AI Notetaker od ClickUp:

za pośrednictwem Reddit

Współpracuj nad agendami spotkań, notatkami i elementami do wykonania

92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. A co, gdybyś miał scentralizowany hub, w którym wszystkie transkrypcje spotkań byłyby przechowywane na zawsze, uporządkowane i zorganizowane tak, jak chcesz?

Dzięki ClickUp Docs i Docs Hub otrzymujesz dokładnie to — miejsce, w którym możesz odwołać się do wszystkich agend spotkań, współpracować z członkami zespołu nad notatkami ze spotkań i łączyć dyskusje z elementami do działania.

Współpracuj ze swoim zespołem na żywo lub asynchronicznie w ClickUp Docs

Po transkrypcji spotkań automatycznie otrzymasz transkrypcję w formie dokumentu w skrzynce odbiorczej ClickUp. Następnie możesz wspólnie edytować protokoły ze spotkań i konwertować prosty tekst z dokumentu na zadania ClickUp. Możliwe jest również przypisanie komentarzy dotyczących działań i opinii do odpowiednich osób.

Jeśli chcesz uporządkować format notatek lub nadać im reprezentacyjny wygląd na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych działań następczych, wypróbuj szablon protokołu spotkania ClickUp. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów z zespołem, czy uzgadniasz działania z klientami, ten szablon zapewni przejrzystość porządku obrad, dokumentację podjętych decyzji i możliwość podjęcia kolejnych kroków.

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj wspólny, gotowy do działania zapis, który zawiera protokoły ze spotkań w miejscu, gdzie wykonywana jest praca — dzięki szablonowi protokołów ze spotkań ClickUp

Dlaczego jest to przydatne:

Zachowaj porządek dzięki wbudowanej strukturze agendy, notatek i wyników

Natychmiast przypisuj elementy do wykonania dzięki integracji zadań ClickUp

Oszczędzaj czas dzięki formatowi, który można wielokrotnie wykorzystywać podczas wszystkich spotkań

Współpracuj na żywo, aby wszyscy byli na bieżąco (dosłownie)

Śledź odpowiedzialność dzięki notatkom z datą i widocznością osób przypisanych

Chcesz prowadzić dyskusję w czasie rzeczywistym? Skorzystaj z czatu ClickUp, aby skontaktować się z członkami zespołu indywidualnie. Możesz też prowadzić otwartą rozmowę w dedykowanych kanałach projektu lub zadania, aby zachować kontekst i widoczność.

Zobacz, dlaczego jest to o wiele lepsze niż inwestowanie w narzędzia do transkrypcji, w których współpraca jest tylko dodatkiem?

Nagrywaj wybrane fragmenty spotkań do wykorzystania w przyszłości

Jeśli chcesz nagrywać klipy ze spotkań w celu późniejszego wykorzystania, musisz wykupić plan Fireflies. ai Business lub Enterprise. Jednak dzięki ClickUp Clips możesz łatwo przechwytywać istotne fragmenty spotkań online na dowolnej platformie, nawet jeśli korzystasz z planu Free.

Nagrywaj swój ekran bez wysiłku dzięki ClickUp Clips

Ta funkcja pozwala w łatwy sposób nagrywać ekran, kamerę internetową i głos. Możesz jej używać do przechwytywania klipów z wirtualnych spotkań i zapisywania ich bezpośrednio w ClickUp. Następnie osadź je w dokumentach ClickUp, udostępnij za pomocą czatu ClickUp, a nawet dodaj do zadań ClickUp, aby Twój zespół dokładnie zrozumiał kontekst.

Przejdź od rozmowy do zadań w mgnieniu oka

Nikt nie ma czasu na przeglądanie ogromnych plików transkrypcji w poszukiwaniu konkretnych informacji. Jest to męczące i ogromna strata energii i czasu. Dzięki Fireflies. ai możesz generować podsumowania i wyciągać najważniejsze informacje za pomocą AI, ale liczba kredytów jest bardzo ograniczona.

Generuj podsumowania spotkań i zamień elementy do działania w zadania dzięki ClickUp Brain

Możesz poprosić ClickUp Brain o generowanie podsumowań spotkań i wyszukiwanie luk w agendzie spotkania. Co więcej, możesz przekształcić najważniejsze punkty spotkania w elementy do wykonania i zaimportować je do listy zadań bezpośrednio z ClickUp Brain.

Połącz spotkania i cykle pracy, aby uzyskać 10-krotny wzrost wydajności

Firefly może nie oferować integracji bez planów wyższych poziomów, ale ClickUp tak. Możesz używać integracji ClickUp do synchronizacji z ponad 1000 popularnych narzędzi, w tym Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, kalendarze i wiele innych, nawet jeśli korzystasz z planu Free.

Zsynchronizuj wszystkie swoje narzędzia technologiczne dzięki integracji z ClickUp

ClickUp integruje się również z systemami CRM, aplikacjami do planowania i platformami komunikacyjnymi. Dzięki temu możesz uporządkować dane sprzedażowe, planować spotkania i pozostawać w kontakcie z interesariuszami z jednej platformy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz swoje konto Zoom z ClickUp, aby uzyskać dostęp do zaawansowanej automatyzacji spotkań. Rozpocznij rozmowę Zoom z poziomu zadania

Przejdź do rozmowy Zoom bezpośrednio z ClickUp

Po zakończeniu spotkania transkrypcja spotkania jest automatycznie dodawana jako komentarz do zadania

Dlaczego ClickUp jest lepszy od Fireflies AI dla większości zespołów

Podczas gdy Fireflies.ai doskonale nadaje się do samodzielnej transkrypcji, ClickUp wykracza daleko poza to, przekształcając spotkania w praktyczne zadania w ramach zunifikowanej platformy zwiększającej wydajność: Tworzenie zadań jednym kliknięciem na podstawie podsumowań spotkań

Kontekst spotkania znajduje się tam, gdzie odbywa się praca — w zadaniach, komentarzach i dokumentach

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby nie tylko transkrybować, ale także interpretować, podsumowywać i sugerować kolejne kroki w czasie rzeczywistym

Bez przełączania aplikacji, bez kopiowania i wklejania, bez utraty kontekstu

Jeśli masz dość oddzielnych narzędzi i chcesz, aby spotkania przynosiły rzeczywisty postęp, ClickUp daje Ci możliwość przejścia od „rozmawiania o tym” do faktycznego „zrobienia tego” — wszystko w jednym obszarze roboczym.

Generuj notatki i podsumowania spotkań za pomocą sztucznej inteligencji, umożliwiaj zespołowi współpracę nad agendą spotkania, a nawet nagrywaj klipy z spotkań na żywo. W przeciwieństwie do Fireflies. ai, ClickUp pozwala Ci zrobić to wszystko i wiele więcej bez martwienia się o wyczerpanie kredytów AI.

Jak ujął to Marcos Vinícius Costa de Carvalho, analityk biznesowy w ACE:

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany zbiór wszystkich moich spraw do załatwienia.

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to śledzić postępy sprintu, zadania i utrzymywać porządek w wszystkich moich sprawach do załatwienia.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Przegląd cen ClickUp

ClickUp oferuje wiele planów cenowych dostosowanych do różnych rozmiarów zespołów i budżetów. Oto zestawienie planów subskrypcji:

Porzuć limity kredytów AI i czasu trwania spotkań Fireflies dzięki ClickUp

Fireflies. ai to niesamowite narzędzie, o ile potrzebujesz go do podstawowych transkrypcji i streszczeń. Jeśli jednak potrzebujesz dostępu do asystentów AI i narzędzi do współpracy bez wydawania pieniędzy na niepotrzebne funkcje, poszukaj alternatywy, takiej jak ClickUp.

Dzięki elastycznym dodatkom i obszarom roboczym do współpracy nigdy nie będziesz mieć wrażenia, że brakuje Ci ważnej funkcji z powodu ograniczeń transkrypcji, niezależnie od wybranego planu. Możesz edytować protokoły spotkań wraz z członkami zespołu, bezpośrednio rozpoczynać i nagrywać spotkania, a nawet zamieniać elementy do działania w zadania!

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!