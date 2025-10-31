OKR dla SaaS: przykłady i struktury służące do wzrostu opartego na produkcie

Pod koniec drugiego kwartału zespół sprzedaży nie osiągnął celu o 6%. Nie była to katastrofa, ale wystarczająco bolesna porażka. A kiedy się nad tym zastanowić, nie chodziło o wysiłek. Ludzie pracowali ciężko... tylko nie nad tym, co było najważniejsze.

OKR — cele i kluczowe wyniki — istnieją po to, aby to naprawić. Dostosowują one pracę do strategii, łączą cele różnych zespołów i nadają pilny charakter postępom. Ale co, jeśli są one niejasne, niepowiązane lub śledzone w pięciu różnych narzędziach? Stają się po prostu kolejnym zadaniem do odhaczenia.

Czym są OKR i dlaczego mają znaczenie w SaaS

Prosta struktura ustalania celów stworzona dla zespołów działających w szybkim tempie. OKR (cele i kluczowe wyniki) pomagają zdefiniować, co chcesz osiągnąć — i jak sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. W szybko zmieniających się organizacjach SaaS pomagają one zachować skupienie, nawet gdy priorytety zmieniają się co tydzień. ✅ Cel: Jasny, inspirujący wynik✅ Kluczowe wyniki: Mierzalny dowód postępów

W firmach SaaS wszystko dzieje się szybko: zmieniają się rynki, rosną zespoły. Bez jasnego planu działania łatwo jest być zajętym, ale niekoniecznie skutecznym.

Oto, w jaki sposób OKR mogą pomóc:

Wyjaśnij priorytety: skup uwagę zespołów na tym, co naprawdę ważne, zamiast rozpraszać ich wysiłek.

Zsynchronizuj działy: spraw, aby działy produktu, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta pracowały nad wspólnymi celami.

Zachęcaj do innowacji: motywuj zespoły do podejmowania przemyślanych ryzyk, testowania pomysłów i ciągłego doskonalenia.

Uprość rozliczalność: przypisz jasno określone właściciele za każdy cel, aby obowiązki były przejrzyste.

Śledź postępy: monitoruj, co działa, a co nie, i w razie potrzeby szybko zmieniaj kierunek działania.

Priorytetowe traktowanie wartości dla klienta: powiązaj cele z satysfakcją użytkowników i utrzymaniem klientów, aby osiągać znaczące wyniki.

Stymuluj rozwój: skup uwagę zespołów na skalowaniu działalności poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zwiększanie przychodów lub zdobywanie nowych rynków.

Wspieraj własność: pozwól zespołom ustawiać własne cele OKR, aby zwiększyć zaangażowanie i odpowiedzialność.

Równowaga między strategią a wskaźnikami: stworzenie połączenia między ogólnymi celami a kluczowymi wskaźnikami, takimi jak MRR, CAC i wskaźnik rezygnacji klientów.

📕 Słownik: Miesięczny przychód cykliczny (MRR) odnosi się do przewidywalnego dochodu, jaki Twoja firma uzyskuje co miesiąc z subskrypcji lub cyklicznych rozliczeń, umożliwiając pomiar stałego wzrostu. Koszt pozyskania klienta (CAC) odnosi się do kwoty wydanej na pozyskanie każdego nowego klienta, obejmującej wydatki na marketing, sprzedaż i wdrożenie.

Jak ustalić skuteczne cele SaaS OKR

W organizacjach SaaS cele mogą szybko stać się ruchomymi celami. Dobrze skonstruowane ramy OKR zapewniają spójność tych zmian, umożliwiając zespołom ustalenie priorytetów właściwych inicjatyw, wczesne korygowanie kursu i refleksję nad wpływem.

Przyjrzyjmy się, jak ustawiać i wdrażać OKR. 💁

Krok 1: Powiązanie OKR z szerszą perspektywą

💡 Powiąż każdy cel z misją firmy, aby zapewnić spójność zespołów.

Zanim zaczniesz ustawiać cele, zrób krok wstecz. Każdy cel powinien odzwierciedlać wizję i priorytety strategiczne Twojej firmy. Jeśli OKR nie zapewnia bezpośredniego wsparcia „powodu” istnienia Twojej firmy, jest on zbędny.

📌 Przykład: Twoją misją jest „uproszczenie narzędzi SaaS dla freelancerów”. Silnym celem może być „Wprowadzenie intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego dostosowanego do potrzeb użytkowników indywidualnych”.

Krok 2: Zdefiniuj jasne, inspirujące cele

💡 Twoje cele powinny być krótkie, motywujące i wolne od wskaźników.

Twój cel jest punktem docelowym, a nie mapą. Powinien być krótki, motywujący i wolny od wskaźników. Unikaj umieszczania w nim kroków lub KPI — do tego służą kluczowe wyniki.

Jeśli Twój cel nie motywuje zespołu, zmień go. Będziesz do niego wracać co tydzień, więc musi być naprawdę dobry.

⚠️ Uwaga: „Poprawa współczynnika konwersji o 2% poprzez optymalizację stron docelowych” nie jest celem. Jest to kluczowy wynik zawarty w liście zadań do zrobienia. Lepszym celem jest „Zapewnienie użytkownikom płynnego pierwszego doświadczenia”.

Krok 3: Opracuj konkretne kluczowe wyniki

💡 Zamień intencje w wymierne wyniki.

Kluczowe wyniki są podstawą odpowiedzialności. Informują one, czy osiągasz postępy. Każdy z nich powinien być wymiernym rezultatem, a nie niejasnym zamiarem lub działaniem.

📌 Przykład: Cel: „Poprawa retencji użytkowników w ciągu pierwszych 30 dni”. Kluczowe wyniki: Zwiększ 30-dniową retencję z 45% do 60%.

Skróć czas uzyskania wartości z siedmiu do trzech dni.

Zwiększ wskaźnik zakończenia procesu wdrażania nowych pracowników do 80%.

Krok 4: Skoncentruj swój wysiłek

💡 Mniej, ale bardziej precyzyjnych celów jest lepszych niż rozproszone priorytety.

Więcej nie znaczy lepiej; lepiej znaczy lepiej. Zespoły SaaS już teraz balansują między wydawaniem nowych funkcji, zmianami w planie działania, opiniami klientów i ćwiczeniami przeciwpożarowymi. Trzymaj się 2–4 mierzalnych celów na zespół, z maksymalnie 3–5 kluczowymi wynikami dla każdego z nich.

Dodatkowo upewnij się, że cele każdego zespołu stanowią wsparcie zarówno dla szerszych celów firmy, jak i dla celów innych zespołów.

📌 Przykład: Cel firmy: „Zwiększenie przychodów z ekspansji” KR produktu: „Wprowadzenie cen opartych na wykorzystaniu w wersji beta”. KR marketingu: „Zainicjuj 500 rejestracji w pilotażowym programie cenowym”. CS KR: „Przesuń 50 użytkowników z wersji beta do płatnej”

Krok 5: Przeglądaj, ucz się i dostosowuj

💡 OKR ewoluują wraz z Tobą — sprawdzaj, oceniaj i udoskonalaj.

OKR to nie coś, co się „ustawia i zapomina”. Sprawdzaj je co tydzień lub co dwa tygodnie, nie po to, żeby kogoś obwiniać, ale żeby poprawić kurs. Używaj prostego systemu punktacji 0,0–1,0 na koniec cyklu, żeby dokładnie odzwierciedlić postępy.

System punktacji może wyglądać następująco:

1. 0: W pełni osiągnięty

0. 7: Dobry postęp, ale jeszcze nie do końca

0. 3: Brak postępów

Po zrozumieniu struktury OKR kolejnym krokiem jest zastosowanie jej w swoich zespołach. Poniżej przedstawiamy przykłady rzeczywistych OKR dla SaaS w poszczególnych działach, od produktu i inżynierii po marketing i obsługę klienta, aby pomóc Ci wyznaczyć mierzalne cele, które naprawdę napędzają wzrost.

Przykłady OKR dla SaaS według zespołów

Najbardziej efektywne zespoły SaaS łączą swoją codzienną pracę z szerszymi celami SMART. Przyjrzyjmy się praktycznym przykładom OKR w podziale na zespoły, aby wszyscy mogli działać w synchronizacji. 👇

1. OKR-y zespołu produktowego

Szybko dostarzasz produkty, ale wskaźnik rezygnacji klientów pozostaje wysoki. Często oznacza to, że zespół produktowy koncentruje się bardziej na dostawach niż na efektach. Jasne cele OKR dotyczące produktów, skoncentrowane na adopcji, utrzymaniu klientów lub czasie uzyskania wartości, mogą przekierować wysiłki w stronę znaczących wyników.

Oto kilka przykładów skutecznych OKR:

Popraw jakość obsługi użytkownika w ciągu najbliższego kwartału.

Uzyskaj średnią ocenę satysfakcji klientów wynoszącą dziewięć lub więcej w ankietach użytkowników.

Skróć średni czas reakcji wsparcia technicznego o 10%.

Zwiększ retencję klientów o 20% dzięki aktualizacjom produktów.

Zadbaj o powodzenie wprowadzenia nowego produktu Q3 na rynek

Porozmawiaj z 30 niestandardowymi klientami, aby poznać ich potrzeby i opinie.

Obejrzyj dziesięć wideo użytkowników i udostępnij kluczowe wnioski z zespołem.

Przeprowadź dwie sesje szkoleniowe, aby zespoły marketingowe i sprzedażowe były na bieżąco.

Przejrzyj 15 dokumentów dotyczących wymagań klientów z zakresu marketingu produktów, aby upewnić się, że tworzymy właściwe rozwiązania.

🔍 Czy wiesz, że... Andy Grove, był dyrektorem generalnym firmy Intel, po raz pierwszy wprowadził koncepcję OKR w latach 70. Była to strategia zarządzania rozwojem i innowacjami, która pasowała do modelu biznesowego firmy. Inspiracją dla niego był teoretyk zarządzania Peter Drucker i koncepcja zarządzania przez cele (MBO).

2. OKR-y zespołu inżynierów

Cele inżynieryjne łatwo znikają pod stosem zgłoszeń i długu technicznego. Oto kilka przykładów OKR, które mogą Ci pomóc, jeśli jesteś w takiej sytuacji.

Popraw jakość wprowadzanych produktów

Zmniejsz średnią liczbę nowych zgłoszeń błędów z 72 do 60 miesięcznie.

Zwiększ wskaźnik bezawaryjności z 96% do 99% w najnowszej wersji.

Zwiększ zasięg testów z 35% do 50%, abyśmy mogli wykryć więcej problemów przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Przyspiesz pracę zespołu programistów

Zwiększ prędkość sprintu z 42 do 60 punktów, aby osiągać więcej w każdym cyklu.

Skróć średni czas przeglądu kodu o 30%, aby praca przebiegała płynnie.

Upewnij się, że brakujące projekty blokują mniej niż 2% planowanych funkcji.

3. OKR-y zespołu marketingowego

Twoje kampanie generują kliknięcia, ale sprzedaż nadal boryka się z problemem jakości potencjalnych klientów. Właśnie w takich sytuacjach potrzebujesz skutecznych OKR. Oto kilka przykładów marketingowych OKR, które mogą posłużyć jako inspiracja:

Popraw koordynację działań marketingowych i sprzedażowych w zakresie kryteriów jakości potencjalnych klientów

Zmniejsz odsetek niekwalifikowanych potencjalnych klientów przekazywanych do działu sprzedaży z 40% do 25%.

Zwiększ współczynnik konwersji MQL do SQL z 12% do 20%.

Rozpocznij ukierunkowaną kampanię zawartości, która stanowi wsparcie dla podejmowania decyzji na końcu lejka sprzedażowego.

Wzmocnij widoczność marki i wzrost przychodów

Zwiększ organiczny ruch na stronie internetowej o 30% w ujęciu kwartalnym.

Opublikuj trzy studia przypadków o wysokim potencjale, podkreślające historie powodzenia niestandardowych klientów.

Zwiększ współczynnik otwarć kampanii e-mailowych z 25% do 35%.

4. OKR-y zespołu sprzedaży

Zespoły sprzedaży osiągają sukcesy dzięki celom, ale OKR w sprzedaży pomagają zrównoważyć bieżące cele dotyczące przychodów z długoterminowymi czynnikami wzrostu. Oto kilka przykładów:

Zwiększ efektywność sprzedaży i zawieraj więcej wysokiej jakości transakcji

Zwiększ współczynnik wygranych z 18% do 25%.

Skróć średni cykl transakcji z 42 do 30 dni.

Przeprowadź analizę wygranych i przegranych dla 100% zamkniętych możliwości.

Zbuduj powtarzalny i skalowalny silnik sprzedaży zewnętrznej

Uruchom sekwencję wychodzącą z celem dotarcia do trzech kluczowych grup odbiorców.

Wygeneruj 50 nowych potencjalnych klientów kwalifikowanych przez marketing z kanałów wychodzących.

Osiągnij 10% wskaźnik odpowiedzi we wszystkich kampaniach wychodzących.

5. OKR-y zespołu ds. powodzenia klienta

Klienci z powodzeniem rozpoczynają korzystanie z produktu, ale po trzech miesiącach rezygnują. Wskazuje to na słabą realizację wartości. OKR dotyczące kamieni milowych wdrażania, wyników dotyczących kondycji lub NPS mogą pomóc zespołom CS podjąć działania, zanim będzie za późno. Oto kilka przykładów:

Zwiększ satysfakcję i lojalność klientów

Popraw wynik satysfakcji klientów (CSAT) i osiągnij poziom 90% lub wyższy.

Zmniejsz liczbę skarg niestandardowych o 15% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Podnieś nasz wskaźnik Net Promoter Score (NPS) do 65 lub więcej.

Odpowiadaj na pytania niestandardowych klientów szybciej, skracając średni czas odpowiedzi o 25%.

Zatrzymaj więcej niestandardowych klientów i zmniejsz ich odpływ

Zwiększ wskaźnik utrzymania klientów o wysokiej wartości o 10%.

Zmniejsz odejścia klientów o 15%, aby mniej osób odchodziło od nas.

Przeprowadzaj kwartalne przeglądy biznesowe z co najmniej 80% naszych najlepszych klientów.

Uruchom program poleceń, który przyniesie 30% nowych klientów dzięki zadowolonym klientom.

OKR w modelu SaaS a KPI: jaka jest różnica?

OKR i KPI są często mylone, ale służą one różnym celom. Podczas gdy KPI służą do śledzenia kondycji firmy, OKR przyczyniają się do jej rozwoju. Zrozumienie, kiedy należy stosować poszczególne wskaźniki i jak mogą one współdziałać, ma kluczowe znaczenie dla budowania wysokowydajnego zespołu SaaS.

Zrozummy różnice między OKR a KPI.

Kryteria OKR Wskaźniki KPI Definicja Metoda wyznaczania celów z jasnymi celami biznesowymi i mierzalnymi wynikami. Wskaźniki służące do śledzenia, jak dobrze firma radzi sobie w określonych obszarach Cel Pomóż zespołom skupić się na ogólnych celach i działać zgodnie z nimi. Monitoruj wydajność i sprawdzaj, czy cele są realizowane. Zakres Szerokie i ambitne Szczegółowe i skoncentrowane na codziennych działaniach Ramy czasowe Zazwyczaj ustawione na kwartał lub rok. Śledzone regularnie: codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co kwartał. Struktura Jeden cel z 2–5 mierzalnymi kluczowymi wynikami Pojedyncze wskaźniki lub grupy powiązanych wskaźników Częstotliwość zmian Sprawdzane i aktualizowane co kwartał (lub w razie potrzeby) Pozostań w większości niezmieniony, aby śledzić trendy w czasie. Przykład w SaaS Cel: Poprawa retencji. KR: Zmniejszenie odpływu klientów z 5% do 3% w bieżącym kwartale. MRR, wskaźnik rezygnacji, CAC, LTV klienta Skup się Co chcesz osiągnąć i skąd będziesz wiedzieć, że osiągasz swój cel? Jak masz postępy w kluczowych obszarach biznesowych

🧠 Ciekawostka: Chociaż służą one różnym celom, zarówno OKR, jak i KPI wywodzą się z oryginalnej pracy Druckera! Jednak koncepcja KPI sięga początku XX wieku, kiedy to Frederick Taylor, pionier naukowego zarządzania, wprowadził wykorzystanie danych i pomiarów w celu zwiększenia wydajności. Termin „kluczowy wskaźnik wydajności” został ukuty później, po powstaniu teorii MBO.

Jak śledzić OKR w firmie SaaS

OKR to kompas dla Twojej firmy. Zrobione prawidłowo, zapewniają spójność zespołów, zwiększają koncentrację i utrzymują trajektorię wzrostu na właściwym kursie.

Ale śledzenie OKR? To nie jest proste. Oto jak to zrobić krok po kroku za pomocą ClickUp, aplikacji do pracy, dzięki której nic Ci nie umknie.

Krok 1: Ustal strategiczne cele OKR odgórnie

Zacznij od ogólnego obrazu sytuacji. Jakie są 2–3 cele, które Twoja firma chce osiągnąć w tym kwartale? Powinny one odzwierciedlać Twoje strategiczne założenia. Może to obejmować podwojenie nakładów na wprowadzenie produktu na rynek, ekspansję na nowy rynek lub ograniczenie spadku liczby klientów.

Kiedy już to ustalisz, oto co musisz zrobić:

Podziel je na cele OKR na poziomie działów i zespołów.

Twórz inspirujące i jakościowe cele, takie jak „Stań się platformą numer jeden dla zdalnej współpracy zespołów”.

Spraw, aby kluczowe wyniki były mierzalne, np. „Skrócenie czasu procesu wdrażania niestandardowych użytkowników z siedmiu do trzech dni”.

Gdy już określisz swoje cele najwyższego poziomu, musisz przełożyć je na możliwe do śledzenia OKR.

ClickUp Goals znacznie ułatwia realizację tych zadań. W jednym centralnym obszarze roboczym można tworzyć zarówno OKR dla całej firmy, jak i dla poszczególnych zespołów. Każdy kluczowy wynik można połączyć bezpośrednio z zadaniem ClickUp, dokumentem ClickUp, pulpitami nawigacyjnymi, a nawet cyklami sprintów.

Śledź swoje cele w ClickUp Wyznacz swoim zespołom cele zadań w ramach celów ClickUp.

Załóżmy, że kierownictwo wyznacza cel kwartalny, np. „Zwiększenie wzrostu opartego na produkcie w kanałach samoobsługowych”. W ClickUp można podzielić ten cel na mierzalne KR i powiązać go z rzeczywistymi cyklami pracy, takimi jak dokument dotyczący badań użytkowników i pulpit analityczny produktu. Można przypisywać właścicieli, aktualizować statusy i śledzić, jak zespoły poświęcają czas na poszczególne zadania.

Oto jak jeden z klientów ClickUp, firma Spekit, wykorzystuje OKR do zapewnienia przejrzystości i spójności przy użyciu ClickUp:

Przejrzystość organizacyjna jest jedną z najbardziej znaczących korzyści osiągniętych od momentu wdrożenia ClickUp w zespole. Teraz w ClickUp każdy w organizacji może zobaczyć OKR każdego zespołu, kto jest za nie odpowiedzialny i jakie są postępy. Patrząc wstecz, przed ClickUp nie mieliśmy takiego poziomu przejrzystości, więc wszystkie nasze działy były od siebie odizolowane.

Przejrzystość organizacyjna jest jedną z najbardziej znaczących korzyści osiągniętych od momentu wdrożenia ClickUp w zespole.

Teraz w ClickUp każdy w organizacji może zobaczyć OKR każdego zespołu, kto jest za nie odpowiedzialny i jakie są postępy. Patrząc wstecz, przed ClickUp nie mieliśmy takiego poziomu przejrzystości, więc wszystkie nasze działy były od siebie odłączone.

Krok 2: Ustal rytm pracy i trzymaj się go

Teraz nadszedł czas, aby przekształcić je ze statycznych celów w dynamiczne wskaźniki postępu. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy włączysz je do systemu operacyjnego swojego zespołu.

Ustal cotygodniowy lub dwutygodniowy rytm, w którym zespoły:

Aktualizuj postępy

Udostępniaj sukcesy i przeszkody

Sprawdź wyniki

Wykorzystaj ocenę pewności, aby wcześnie identyfikować problemy. Dla każdego kluczowego wyniku poproś właścicieli o ocenę ich pewności (np. czerwony, żółty lub zielony — lub 1–5). Dodaje to warstwę predykcyjną, która wykracza poza zwykłe śledzenie procentowego postępu realizacji.

Jeśli jednak masz trudności z utrzymaniem tej spójności, skorzystaj z ClickUp Automatyzacji.

Ustal zasady „jeśli to, to tamto” za pomocą automatyzacji ClickUp

Załóżmy, że Twój zespół marketingowy przegląda OKR w każdy poniedziałek o godz. 10:00. Możesz ustawić niestandardową automatyzację, która uruchamia się w każdy poniedziałek rano, aby: Ustaw przypomnienie dla wszystkich właścicieli OKR, aby aktualizowali postępy.

Zmień status zadań związanych z OKR na „W trakcie przeglądu”.

Opublikuj wiadomość w wątku zadań, prosząc o oceny pewności siebie.

Ustaw niestandardowe automatyzacje ClickUp, korzystając z podpowiedzi ClickUp Brain

ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI platformy, pozwala ustawić automatyzacje za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Wystarczy powiedzieć: „W każdy piątek o godz. 16:00 przypomnienie wszystkim właścicielom OKR o aktualizacji postępu i ocen pewności siebie”. System stworzy automatyzację bez konieczności ręcznych ustawień.

Krok 3: Zapewnij przejrzystość

Aby zapewnić spójność w całej firmie, należy umożliwić wszystkim dostęp do wszystkich informacji. Należy stworzyć pulpity OKR z widocznością dla wszystkich zespołów, wykorzystywać je podczas spotkań wszystkich pracowników oraz wyznaczyć jasnych właścicieli dla każdego celu i kluczowego wyniku.

Pulpity ClickUp to interaktywne centra kontroli działające w czasie rzeczywistym, które umożliwiają każdemu śledzenie postępów firmy w realizacji jej celów.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp, aby wizualizować cele OKR i postępy swojego zespołu.

Każdy pulpit składa się z kart, które pobierają dane na żywo z obszaru roboczego, takie jak kluczowe wyniki zagrożone, zaległe zadania lub średnie wskaźniki realizacji zadań przez zespoły. Można je filtrować według zespołu, czasu lub priorytetu, aby były bardziej przydatne.

Na przykład, celem OKR Twojego zespołu sprzedaży jest zwiększenie kwartalnego wzrostu przychodów o 20%. Twój pulpit ClickUp może zawierać:

Wykres słupkowy dla przychodów zamkniętych przez przedstawiciela handlowego

Karty postępu w celu śledzenia kluczowych wyników, takich jak liczba zarezerwowanych prezentacji lub transakcji przeniesionych do etapu „Propozycja”.

Karta listy zadań filtrowana według zadań „połączonych z KR”, aby w czasie rzeczywistym wykrywać przeszkody.

Karta komentarzy do rejestrowania cotygodniowych aktualizacji lub wyników zaufania

Dzięki ClickUp Brain możesz generować automatyczne, przypominające ludzkie aktualizacje postępów bezpośrednio na podstawie danych na żywo w panelu kontrolnym.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie kluczowych aktualizacji dotyczących Twoich celów.

Nie musisz ręcznie interpretować wykresów ani wskaźników. AI Project Manager natychmiast podsumowuje Twój pulpit, podkreślając kluczowe trendy, sukcesy i wąskie gardła.

Oznacza to:

Kierownictwo otrzymuje szybki, sporządzony przez AI przegląd celów, które są w śledzeniu, czyli realizowane zgodnie z planem, lub nie.

Kierownicy zespołów mogą wykrywać przeszkody bez konieczności zagłębiania się w każdą kartę.

Każdy pracownik organizacji może zadawać ClickUp Brain pytania, takie jak „Dlaczego spada nasz wynik NPS?” lub „Który kluczowy wynik jest w tym tygodniu najbardziej opóźniony?”.

Jak ClickUp Brain pomaga automatycznie śledzić i ulepszać OKR Ręczne aktualizacje celów pochłaniają czas przeznaczony na strategię. ClickUp Brain, silnik AI stojący za Converged AI Workspace, automatyzuje utrzymanie OKR, pozwalając zespołom skupić się na wynikach, a nie na sprawdzaniu postępów. Podsumowania postępów AI: Podsumowuj wszystkie kluczowe wyniki w czasie rzeczywistym i ujawniaj przeszkody bezpośrednio w celach lub pulpitach nawigacyjnych.

Zapytania kontekstowe: zadaj pytanie „Który OKR nie jest w śledzeniu w tym tygodniu?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź połączoną z źródłem.

Podsumowania tworzone przez AI: zamień cotygodniowe przeglądy OKR na automatycznie generowane aktualizacje na potrzeby spotkań kierownictwa lub wszystkich pracowników.

Krok 4: Mierz to, co ma znaczenie

Powiąż każdy kluczowy wynik z metryką, która opowiada historię:

Wskaźnik aktywacji użytkowników

Wdrażanie funkcji

Zachowanie przychodów netto

Czas rozwiązania zgłoszenia do wsparcia technicznego

Następnie zwróć uwagę na wzorce: co ma największy wpływ? Co pozostaje w tyle? Wykorzystaj te informacje, aby udoskonalić swoje OKR na następny cykl.

Załóżmy, że celem OKR Twojej firmy jest zwiększenie retencji użytkowników o 25%. Kluczowe wyniki obejmują zmniejszenie wskaźnika rezygnacji o 15%, zwiększenie liczby aktywnych użytkowników tygodniowo o 20% oraz wprowadzenie trzech funkcji zgłoszonych przez klientów.

Skorzystaj z hierarchii projektów ClickUp, aby uporządkować swoje miejsce pracy.

Oto, w jaki sposób pomaga hierarchia projektów ClickUp:

Obszar roboczy: Cała przestrzeń operacyjna Twojej organizacji obejmuje produkty, marketing, sprzedaż i sukces klienta.

Przestrzenie: przestrzeń najwyższego poziomu poświęcona wszystkim inicjatywom strategicznym i celom kwartalnym we wszystkich działach, nazwana „Strategiczne OKR-y Q3”.

Folder: Skupia się na celu na trzeci kwartał. Wszystko, co znajduje się w tym folderze, jest powiązane z OKR „Poprawa retencji użytkowników”.

Lista: Jedna dla każdego kluczowego wyniku, np. zmniejszenie odpływu klientów o 15%. Zadania będą następujące: wdrożenie ankiety dla odchodzących klientów, wprowadzenie usprawnień w procesie anulowania subskrypcji, kontakt z klientami, którzy odeszli, w celu uzyskania opinii.

Wprowadź ankietę końcową

Ulepszenia przepływu anulowania uruchomienia

Skontaktuj się z użytkownikami, którzy zrezygnowali z usługi, aby uzyskać opinie.

Wprowadź ankietę końcową

Ulepszenia przepływu anulowania uruchomienia

Skontaktuj się z użytkownikami, którzy zrezygnowali z usługi, aby uzyskać opinie.

Każde zadanie zawiera osoby odpowiedzialne, terminy wykonania, zależności i podzadania, jeśli są potrzebne. Możesz połączyć je bezpośrednio z kluczowymi wynikami, korzystając z pól niestandardowych, celów, a nawet relacji. Twórz szablony OKR dla różnych cykli pracy, aby zapewnić spójność w każdym kwartale.

Poproś ClickUp Brain o aktualizacje zadań

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby w kilka sekund podsumować postępy we wszystkich listach. Zadaj pytanie „Jaki jest aktualny status naszego OKR dotyczącego utrzymania użytkowników w trzecim kwartale?”.

Krok 5: Zamknij pętlę na końcu cyklu

Zanim rozpoczniesz kolejny kwartał:

Oceń każdy kluczowy wynik uczciwie: użyj jasnych kryteriów i skup się na postępach. Osiągnąłeś 80% ambitnego celu? To prawdopodobnie sukces.

Przejrzyj, co pomogło: Wyjdź poza wynik. Przyjrzyj się inicjatywom, które się sprawdziły, i temu, co przyczyniło się do ich powodzenia. Czy był to odpowiedni moment, strategia czy lepsza koordynacja między funkcjami?

Rejestruj wnioski i przyczyny źródłowe: Nie ograniczaj się do świętowania sukcesów lub obwiniania. Przeprowadź proste podsumowanie, aby zidentyfikować systemowe przeszkody lub nieoczekiwane czynniki przyspieszające rozwój. Udokumentuj te spostrzeżenia, aby cele na następny kwartał były bardziej precyzyjne.

Świętuj postępy: Doceniaj osiągnięcia, nawet jeśli nie udało się zrealizować wszystkich zadań. Publicznie świętuj sukcesy zespołów, które osiągnęły ambitne cele lub pokonały poważne przeszkody.

Pobierz bezpłatny szablon Ustal strukturę OKR, aby zachować spójność z szablonem OKR ClickUp.

Szablon OKR ClickUp oferuje zespołom ustrukturyzowane podejście do dostosowywania celów do kwartalnych inicjatyw w całej organizacji. W każdym kwartale cele są podzielone na konkretne, mierzalne kluczowe wyniki, z wskaźnikami statusu w czasie rzeczywistym, takimi jak Na dobrej drodze, W ryzyku, Nie na dobrej drodze lub Zakończone.

Każdy element jest również połączony z głównym zespołem, inicjatywą i paskiem postępu, dzięki czemu każdy cel jest przypisany i osadzony w kontekście szablonu ustalania celów.

Użyj ClickUp, aby uzyskać doskonały wynik.

Ustawienie świetnych OKR to jedno, ale śledzenie ich realizacji i osiąganie postępów to zupełnie inna sprawa. W tym właśnie pomaga ClickUp.

ClickUp ułatwia planowanie, śledzenie i zarządzanie OKR, pomagając zachować konkurencyjność w branży SaaS. Wykorzystaj funkcję „Cele”, aby uporządkować swoje zadania, „Pulpit nawigacyjny”, aby monitorować postępy w czasie rzeczywistym, oraz podsumowania AI, aby natychmiast zrozumieć, co ma wpływ na wyniki. Możesz tworzyć OKR, przypisywać właścicieli, śledzić kluczowe wyniki na podstawie danych na żywo i regularnie sprawdzać postępy.

