8 najlepszych alternatyw dla Baserow dla konfigurowalnych baz danych w 2025 roku

Czy kiedykolwiek czułeś, że narzędzie do tworzenia baz danych bez kodowania hamuje Twój rozwój, zamiast go wspierać? Baserow może oferować przejrzysty interfejs i proste ustawienia. Jednak wraz ze wzrostem ilości danych zaczynają pojawiać się pierwsze problemy — opóźnienia we współpracy, ograniczona automatyzacja i zbyt wiele ręcznych, żmudnych zadań.

Niezależnie od tego, czy tworzysz narzędzia wewnętrzne, zarządzasz cyklami pracy w wielu zespołach, czy śledzisz duże ilości danych, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowego kreatora. Potrzebujesz skalowalności, inteligentnej automatyzacji i współpracy w czasie rzeczywistym.

Dlatego zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Baserow. Każda z nich została stworzona z myślą o obsłudze złożonych projektów, automatyzacji nudnych zadań i synchronizacji pracy zespołu (bez doprowadzania Cię do szału). Pomożemy Ci ulepszyć cykl pracy, jedno zadanie (i tabelę) po drugim.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Baserow?

Baserow to dobry wybór, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z technologią bez kodowania. Ale rzecz w tym, że nowoczesne zespoły potrzebują czegoś więcej niż tylko odświeżonego szablonu arkusza kalkulacyjnego.

Oto dlaczego wiele osób wybiera lepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami zamiast Baserow:

Bardziej efektywne zarządzanie zadaniami i projektami: Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi do przydzielania zadań, śledzenia postępów i łatwej organizacji złożonych projektów

Współpraca w czasie rzeczywistym: Uzyskaj natychmiastowe aktualizacje i koordynację działań wielu zespołów dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym

Pewne skalowanie baz danych: Obsługuj rosnące potrzeby w zakresie danych dzięki platformom zapewniającym wsparcie dla większych, bardziej skalowalnych baz danych

Łatwa automatyzacja cyklu pracy: Usprawnij operacje i wyeliminuj ręczną pracę dzięki funkcjom automatyzacji cyklu pracy

Pełna personalizacja obszarów roboczych: Dostosuj widoki, bazy danych i formularze do potrzeb swojego zespołu dzięki zaawansowanym opcjom personalizacji

Komunikacja bez przeszkód: Wbudowany czat, komentarze, alerty i integracje wzmacniają komunikację i wydajność zespołu

Płynna integracja z Twoim stosem technologicznym: Połącz się ze swoimi ulubionymi narzędziami i aplikacjami dzięki szerszemu ekosystemowi integracji

👀 Czy wiesz, że... Edgar F. „Ted” Codd, angielski informatyk i matematyk, jest uznawany za twórcę podstawowej teorii nowoczesnego zarządzania bazami danych, a konkretnie modelu relacyjnego.

Najlepsze alternatywy dla Baserow w skrócie

Chcesz wersję TL;DR? Oto skrócona wersja, zanim przejdziemy do szczegółów. Te narzędzia zapewnią nowe sposoby zarządzania projektami, współpracy w czasie rzeczywistym i automatyzacji powtarzalnych zadań.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże korporacje potrzebujące kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami i danymi Pola niestandardowe, widoki tabeli i listy, automatyzacja Dostępne są plany Free, a dla przedsiębiorstw dostępne są opcje dostosowywania Airtable Małe i średnie zespoły oraz kierownicy projektów potrzebujący wizualnych baz danych z prostym interfejsem użytkownika Widok siatki, bloki, automatyzacja Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD/użytkownika Quickbase Przedsiębiorstwa i duże zespoły zarządzające złożonymi cyklami pracy i aplikacjami klasy korporacyjnej Narzędzie do tworzenia aplikacji z ograniczoną liczbą kodu, automatyzacja, raportowanie 30-dniowa wersja próbna Free, ceny od 35 USD/użytkownik Coda Wielofunkcyjne zespoły i działy, które potrzebują hybrydowego rozwiązania obejmującego dokumenty i bazy danych Strony, tabele, pakiety Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika Tadabase Małe firmy i zespoły operacyjne tworzące niestandardowe aplikacje biznesowe Kreator typu „przeciągnij i upuść”, dostęp oparty na rolach Ceny zaczynają się od 50 USD za użytkownika Knack Małe firmy i organizacje non-profit potrzebujące prostych internetowych baz danych i automatyzacji cyklu pracy Bazy danych online, automatyzacja cyklu pracy Ceny zaczynają się od 59 USD za użytkownika NocoDB Programiści i zespoły techniczne poszukujące otwartej alternatywy dla Airtable do tworzenia wspólnych baz danych Interfejs użytkownika podobny do arkusza kalkulacyjnego, integracja API Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownika Caspio Przedsiębiorstwa i branże podlegające regulacjom, które potrzebują tworzenia aplikacji bez kodowania z zaawansowanymi zabezpieczeniami Kreator typu „wskaż i kliknij”, integracje Ceny zaczynają się od 100 USD/użytkownika

Najlepsze alternatywy dla Baserow

No dobrze, zakasajmy rękawy i zanurzmy się w ciężkiej artylerii. Nie są to tylko klony baz danych Excel, ale alternatywy dla Baserow, które z pewnością staną się Twoim kolejnym narzędziem, niezależnie od tego, czy szukasz prostoty, czy mocy na poziomie przedsiębiorstwa.

1. ClickUp (kompleksowe zarządzanie projektami i danymi)

Twórz arkusze kalkulacyjne i potężne wizualne bazy danych bez użycia kodu dzięki ClickUp

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o aplikacji do pracy, która ma wszystko, która pracuje tak ciężko jak Ty, ClickUp stanie się Twoim nowym najlepszym przyjacielem.

Łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej. Oprócz zadań ClickUp zmienia cały cykl pracy, łącząc zarządzanie projektami, dokumenty, bazy danych i współpracę w czasie rzeczywistym w jednym kompleksowym pakiecie.

Widoki ClickUp

Jedną z najpotężniejszych (i najpopularniejszych) funkcji jest widok niestandardowy. Pozwala on wyświetlać zadania i raporty w wybrany sposób — bez konieczności kodowania.

Na przykład widok tabeli ClickUp wyświetla każde zadanie w wierszu, a pola w kolumnach. Wyobraź sobie zadania i dane projektu wyświetlane jak w arkuszu kalkulacyjnym, ale w bardziej inteligentnej formie — w pełni interaktywne, konfigurowalne i bezpośrednio połączone z cyklami pracy.

Utwórz ponad 15 rodzajów pól niestandardowych za pomocą widoku tabeli ClickUp

Możesz przełączać się między widokiem tabeli a widokiem listy, aby uzyskać różne perspektywy — tabela do pracy z dużą ilością danych, lista do prostego śledzenia zadań. Widoki te pozwalają również uprościć działania zbiorcze i używać skrótów klawiaturowych w celu przyspieszenia powtarzalnych aktualizacji.

Baserow oferuje tabele baz danych, ale widok tabeli ClickUp jest płynnie połączony z zarządzaniem projektami i zadaniami, dzięki czemu możesz przypisywać zadania, śledzić postępy i aktualizować dane projektu bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Pola niestandardowe ClickUp

Pola niestandardowe ClickUp są również ściśle zintegrowane z funkcjami zadań i zarządzania projektami, umożliwiając zarządzanie zarówno danymi strukturalnymi, jak i elementami roboczymi w jednym miejscu.

Dodaj niestandardowe pola danych do zadań i projektów, aby dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Możesz dodawać pola niestandardowe do list, folderów, przestrzeni lub całego obszaru roboczego i śledzić wszelkie dane istotne dla Twojego zespołu, takie jak szczegóły dotyczące klientów, etapy projektu lub dane budżetowe.

Dodaje to kontekst do zadań, dzięki czemu raporty są bardziej wnikliwe. Możesz również kontrolować widoczność i uprawnienia w polach, zapewniając ochronę danych wrażliwych.

Dodatkowo możesz używać pól formuł do automatycznych obliczeń bez kodowania, aby zmniejszyć liczbę błędów ręcznych.

Automatyzacja ClickUp

Chcesz zautomatyzować coś więcej niż tylko liczby? Wypróbuj ClickUp Automations, które automatycznie obsługują wszystkie powtarzalne zadania. Pomyśl o przypisywaniu zadań członkom zespołu, aktualizowaniu statusów lub wysyłaniu przypomnień.

Zachowaj proaktywność, ustawiając automatyzację ClickUp, aby zmniejszyć potrzebę wykonywania zadań ręcznych

Pozwala tworzyć reguły, które wyzwalają działania w oparciu o status zadania, zmiany osoby przypisanej i terminy. Można je skonfigurować na poziomie przestrzeni, folderu lub listy.

Baserow koncentruje się na zarządzaniu bazami danych i nie oferuje natywnej automatyzacji cyklu pracy dla zadań i projektów. Natomiast funkcje automatyzacji ClickUp zostały stworzone z myślą o zarządzaniu projektami, ułatwiając egzekwowanie cyklu pracy i utrzymując zespoły na właściwej drodze.

Dokumenty ClickUp

Ponadto ClickUp Docs centralizuje wszystkie dane projektu, zadania i dokumenty, zapewniając do nich łatwy dostęp.

Współpracuj z wieloma zespołami dzięki ClickUp Docs

Członkowie zespołu mogą komentować, oznaczyć współpracowników, załączać pliki, a nawet tworzyć wspólne dokumenty w ramach zadań. Dzięki szczegółowym uprawnieniom obsługuje wiele zespołów pracujących nad złożonymi projektami.

Możesz również organizować swoje dokumenty jak profesjonalista, używając stron i podstron do tworzenia przejrzystej hierarchii zawartości. Łatwo zmieniaj ich kolejność za pomocą przeciągania i upuszczania oraz zagnieżdżaj powiązane strony, aby uzyskać lepszą strukturę.

Pulpity nawigacyjne ClickUp

Aby uzyskać większą przejrzystość wizualną, wypróbuj pulpity ClickUp. Pozwalają one szybko zobaczyć i zmierzyć postępy osobiste, czas śledzony przez zespół oraz wydajność projektu.

Śledź i analizuj swoje cele szczegółowo lub w skrócie dzięki pulpitom ClickUp

Pulpity konsolidują wszystkie dane projektu — zadania, osie czasu, postępy i wskaźniki wydajności — w jednym, konfigurowalnym interfejsie, eliminując potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami lub arkuszami kalkulacyjnymi.

Możesz dostosować pulpity nawigacyjne za pomocą szerokiego zakresu widżetów, takich jak wykresy, listy zadań, kalendarze, śledzenie czasu i śledzenie celów, aby wyświetlać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twój zespół.

W przeciwieństwie do Baserow, który jest przede wszystkim narzędziem do obsługi baz danych, ClickUp łączy wizualizację danych, praktyczne zarządzanie projektami i zadaniami oraz współpracę, oferując jednocześnie głębszą personalizację i automatyzację cyklu pracy na jednej platformie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz zależności między zadaniami i ścieżki krytyczne, aby zarządzać złożonymi osiami czasu projektów

Korzystaj z map myśli ClickUp tablic ClickUp , aby przeprowadzać burze mózgów i wizualnie łączyć pomysły

Wykorzystaj wbudowane funkcje śledzenia czasu i widoki obciążenia pracą, aby zoptymalizować alokację zasobów

Dzięki szablonom ClickUp nie musisz budować struktur od podstaw i skracasz czas wdrażania nowych pracowników

Ogranicz rozprzestrzenianie się narzędzi i zwiększ wydajność zespołów zarządzających zarówno danymi, jak i cyklami pracy dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, komentarzom i @wzmiankom

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Sporadyczne opóźnienia w działaniu przy bardzo dużych obszarach roboczych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi

ClickUp całkowicie zmienił sposób zarządzania zadaniami wewnętrznymi w naszej agencji. Pozwala mi śledzić cykl pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalać priorytety pilnych spraw i scentralizować komunikację. Możliwość automatyzacji procesów, przełączania się między różnymi widokami (takimi jak lista, tablica i kalendarz) oraz integracji z innymi narzędziami znacznie zwiększyła moją codzienną wydajność. To kompleksowa platforma, która idealnie dostosowuje się do naszego cyklu pracy i sprawia, że zarządzanie zespołem jest znacznie bardziej wydajne.

ClickUp całkowicie zmienił sposób zarządzania zadaniami wewnętrznymi w naszej agencji. Pozwala mi śledzić cykl pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalać priorytety pilnych spraw i scentralizować komunikację. Możliwość automatyzacji procesów, przełączania się między różnymi widokami (takimi jak lista, tablica i kalendarz) oraz integracji z innymi narzędziami znacznie zwiększyła moją codzienną wydajność. To kompleksowa platforma, która idealnie dostosowuje się do naszego cyklu pracy i sprawia, że zarządzanie zespołem jest znacznie bardziej wydajne.

Poznaj ClickUp Brain Max , kontekstową sztuczną inteligencję, która idealnie pasuje do Twojego obszaru roboczego.

Użyj funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosem — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Brain MAX zastępuje dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Perplexity, jednym rozwiązaniem niezależnym od LLM

Zna Twoje projekty, Twój zespół, terminy i historię pracy, dzięki czemu otrzymujesz odpowiedzi i automatyzację, które naprawdę mają sens

2. Airtable (najlepsze rozwiązanie dla wizualnych baz danych z prostym interfejsem użytkownika)

za pośrednictwem Airtable

Jeśli Baserow wydaje Ci się zbyt ubogi, Airtable może być lepszym rozwiązaniem. Łączy w sobie elegancki, przyjazny dla użytkownika interfejs z elastycznością, której potrzebują zaawansowani użytkownicy.

Potrzebujesz wizualizacji? Airtable oferuje bloki, które pozwalają tworzyć niestandardowe pulpity, wykresy i inne elementy wizualne bez wiedzy z zakresu kodowania.

Airtable nadaje nowy wymiar automatyzacji. Możesz skonfigurować cykle pracy, które obsługują powtarzalne zadania, takie jak aktualizacja rekordów lub wysyłanie wiadomości e-mail. Dzięki wielu integracjom, które zapewniają synchronizację aplikacji i danych, Airtable pozwala pracować inteligentniej bez konieczności opanowywania kodowania.

Najlepsze funkcje Airtable

Organizuj zadania i projekty bez wysiłku dzięki intuicyjnemu widokowi siatki

Rozszerz funkcjonalność dzięki modułowym blokom do wykresów, map i osi czasu

Zautomatyzuj cykle pracy i zapewnij płynną integrację z popularnymi aplikacjami innych firm

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki szablonów Airtable , aby szybciej rozpocząć pracę

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, załącznikom i przypomnieniom

Ograniczenia Airtable

Wraz ze wzrostem zespołu może to stać się kosztowne

Ograniczone narzędzia do raportowania w porównaniu z niektórymi platformami przeznaczonymi dla przedsiębiorstw

Ceny Airtable

Free

Team : 24 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 54 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2 : 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Airtables świetnie nadaje się do śledzenia danych, rejestrowania i ma niesamowity interfejs użytkownika. Jest prosty i łatwy do nauczenia, a jego automatyzacja jest potężna i pozwala zrobić naprawdę wiele. Najbardziej podoba mi się możliwość łączenia tabel, ponieważ pozwala to na tworzenie pól wyszukiwania, które pomagają tak dobrze segmentować dane.

Airtables świetnie nadaje się do śledzenia danych, rejestrowania i ma niesamowity interfejs użytkownika. Jest prosty i łatwy do nauczenia, a jego automatyzacja jest potężna i pozwala zrobić naprawdę wiele. Najbardziej podoba mi się możliwość łączenia tabel, ponieważ pozwala to na tworzenie pól wyszukiwania, które pomagają tak dobrze segmentować dane.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed rozpoczęciem pracy od podstaw zapoznaj się z wbudowanymi szablonami. Wiele z tych narzędzi oferuje gotowe ustawienia dla takich funkcji, jak śledzenie projektów lub CRM, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności wymyślania wszystkiego od nowa.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Wskazuje to na niewykorzystany potencjał w zakresie wydajności — większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki szablonom typu plug-and-play i komendom opartym na języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Prawdziwe wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom i automatycznym wykresom ClickUp — przekształcając godziny ręcznej pracy w informacje dostępne w czasie rzeczywistym.

3. Quickbase (najlepsze rozwiązanie dla złożonych cykli pracy i aplikacji klasy korporacyjnej)

za pośrednictwem Quickbase

Quickbase to platforma bez kodowania stworzona z myślą o bardziej złożonych cyklach pracy — takich jak zatwierdzanie, zapewnianie zgodności i wieloetapowe procesy wymagające ścisłej koordynacji. Jest często używana przez większe zespoły, które chcą tworzyć niestandardowe aplikacje, automatyzować powtarzalne zadania i zapewnić przepływ danych między działami.

W porównaniu z Baserow, rozwiązanie to jest bardziej „wytrzymałe”. Otrzymujesz również solidne narzędzia do raportowania i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu rozwiązanie to doskonale sprawdza się w branżach o rygorystycznych wymaganiach dotyczących zgodności.

Najlepsze funkcje Quickbase

Twórz dostosowane aplikacje za pomocą wizualnego kreatora typu low-code

Twórz wieloetapowe łańcuchy zatwierdzeń z logiką warunkową dla złożonych cykli pracy

Generuj raporty i analizy w czasie rzeczywistym, aby podejmować lepsze decyzje

Płynne połączenie z istniejącymi systemami i narzędziami innych firm

Zapewnij solidne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami we wszystkich swoich projektach

Limity Quickbase

Wyższa cena sprawia, że rozwiązanie to jest bardziej odpowiednie dla budżetów przedsiębiorstw

Krzywa uczenia się dla zaawansowanych dostosowań

Ceny Quickbase

Bezpłatna wersja próbna przez 30 dni

Team : od 35 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Business : od 55 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Quickbase

G2 : 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Quickbase prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Quick Base oferuje konfigurowalne aplikacje bazodanowe, szybki rozwój, dostępność w chmurze, skalowalność, możliwości integracji, bezpieczeństwo i automatyzację, zwiększając wydajność organizacji. .

Quick Base oferuje konfigurowalne aplikacje bazodanowe, szybki rozwój, dostępność w chmurze, skalowalność, możliwości integracji, bezpieczeństwo i automatyzację, zwiększając wydajność organizacji. .

4. Coda (najlepsze rozwiązanie hybrydowe do dokumentów i baz danych)

za pośrednictwem Coda

Coda łączy w sobie wygląd dokumentu z możliwościami bazy danych, zapewniając zespołom elastyczną przestrzeń do tworzenia niestandardowych cykli pracy bez konieczności przełączania się między narzędziami. Łączy tekst, tabele i funkcje podobne do aplikacji w jednym miejscu, dzięki czemu możesz pisać, organizować i automatyzować bez opuszczania strony.

Coda przewyższa Baserow pod względem wszechstronności. Zamiast korzystać z oddzielnych narzędzi do dokumentów, zadań i tabel, możesz połączyć wszystko w jeden dynamiczny dokument. Strony i tabele współpracują ze sobą, umożliwiając tworzenie interaktywnych baz danych wraz z pisemnymi planami lub notatkami ze spotkań.

Dzięki pakietom i przyciskom możesz połączyć się z narzędziami do współpracy, takimi jak Slack, Jira lub Kalendarz Google, i wyzwalać działania bez opuszczania dokumentu. Jeśli szukasz alternatyw dla Airtable, ale chcesz czegoś bardziej holistycznego, warto rozważyć Coda.

Najlepsze funkcje Coda

Połącz dokumenty, bazy danych i aplikacje w jednym wspólnym obszarze roboczym

Twórz interaktywne tabele z danymi relacyjnymi i formułami

Zautomatyzuj cykle pracy za pomocą przycisków, pakietów i integracji

Dostosuj strony do swoich procesów i stylu pracy

Udostępniaj aktualizacje w czasie rzeczywistym na stronach zespołu dzięki synchronizacji zmian w dokumentach

Ograniczenia Coda

Na początku może to wydawać się przytłaczające ze względu na swoją elastyczność

Zaawansowane funkcje wymagają pewnego nakładu nauki

Ceny Coda

Dostępny plan Free

Pro : 12 USD miesięcznie za dokument

Team : 36 USD/miesiąc za Doc Maker

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coda

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Coda prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Ma mnóstwo możliwości. Można pisać dokumentację, tworzyć (złożone) tabele, tworzyć strony wewnątrz stron, wzmianki o osobach i stronach, integrować z miro, arkuszami Google/dokumentami/itp., wstawiać obrazy, linki... Myślę, że to najbardziej zakończone narzędzie, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. [Ale] Niektóre funkcje i możliwości nie są zbyt jasne i intuicyjne. Chociaż interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, trzeba się nauczyć, jak korzystać z niektórych funkcji.

Ma mnóstwo możliwości. Można pisać dokumentację, tworzyć (złożone) tabele, tworzyć strony wewnątrz stron, wzmianki o osobach i stronach, integrować z miro, arkuszami Google/dokumentami/itp., wstawiać obrazy, linki... Myślę, że to najbardziej kompletne narzędzie, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. [Ale] Niektóre funkcje i możliwości nie są zbyt jasne i intuicyjne. Chociaż interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, trzeba się nauczyć, jak korzystać z niektórych funkcji.

5. Tadabase (najlepsze rozwiązanie dla niestandardowych aplikacji biznesowych)

za pośrednictwem Tadabase

Tadabase to coś w rodzaju placu zabaw bez kodowania dla twórców biznesowych, którzy chcą szybko zrealizować swoje pomysły na aplikacje. Rezygnuje ze złożoności na rzecz intuicyjnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu można w prosty sposób wdrożyć wszystko, od portali dla klientów po wewnętrzne systemy śledzenia, bez żadnych problemów związanych z kodowaniem.

Tadabase przewyższa Baserow pod względem możliwości dostosowywania i kontroli. Możesz precyzyjnie dostosować to, co widzi każdy użytkownik, korzystając z dostępu opartego na rolach, tworzyć eleganckie formularze i raporty oraz projektować aplikacje, które wyglądają doskonale na wszystkich urządzeniach. Jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują w pełni funkcjonalnej aplikacji, która odzwierciedla ich cykl pracy w najdrobniejszych szczegółach.

Funkcje automatyzacji zapewniają również mniej ręcznej pracy i więcej czasu na to, co naprawdę napędza Twój biznes.

Najlepsze funkcje Tadabase

Skonfiguruj zaawansowane kontrole uprawnień użytkowników, aby bezpiecznie dostosować dostęp

Projektuj dopracowane, responsywne aplikacje mobilne wraz z formularzami, wykresami i raportami

Zautomatyzuj cykle pracy i alerty, aby wszystko działało płynnie w tle

Twórz portale dla klientów z logowaniem pod marką i responsywnym interfejsem użytkownika

Limity Tadabase

Opanowanie zaawansowanych funkcji wymaga czasu

Opcje integracji są bardziej ograniczone niż u niektórych konkurentów

Ceny Tadabase

Dla zespołów i osób indywidualnych

Pakiet startowy : 50 USD/miesiąc

Wzrost : 125 USD/miesiąc

Profesjonalna : 250 USD/miesiąc

Elite: 450 USD/miesiąc

Dla agencji i sprzedawców

Essentials : 500 USD/miesiąc

Zaawansowane : 750 USD/miesiąc

Elite: 1000 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tadabase

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,9/5 (ponad 25 recenzji)

6. Knack (najlepszy dla małych firm i organizacji non-profit)

za pośrednictwem Knack

Knack zapewnia prostotę obsługi, a jednocześnie oferuje potężne możliwości. Jest przeznaczony dla małych firm i organizacji non-profit, które potrzebują prostego sposobu na tworzenie internetowych baz danych i usprawnienie cyklu pracy bez problemów technicznych.

To, co odróżnia Knack od Baserow, to skupienie się na użyteczności i szeroki zakres szablonów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Knack pozwala tworzyć wszystko, od katalogów i systemów inwentaryzacji po rejestrację wydarzeń i CRM, bez wiedzy z zakresu kodowania. Automatyzacja cyklu pracy zapewnia, że powtarzalne zadania, takie jak zatwierdzanie lub powiadomienia, są wykonywane w tle, a konfigurowalne role użytkowników oznaczają, że masz pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do poszczególnych informacji.

Najlepsze funkcje Knack

Twórz internetowe bazy danych za pomocą intuicyjnego kreatora

Zautomatyzuj zadania i usprawnij proces zatwierdzania

Dostosuj role i uprawnienia użytkowników, aby zapewnić bezpieczny dostęp

Uruchom systemy CRM, katalogi lub narzędzia do zarządzania zapasami dzięki zestawom startowym dostosowanym do potrzeb konkretnej branży

Korzystaj z układów zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych, aby zapewnić płynne działanie

Ograniczenia Knack

Ograniczone zaawansowane narzędzia analityczne i raportowania

Może stać się kosztowne wraz z dodaniem zaawansowanych funkcji dodatkowych

Ceny Knack

Pakiet startowy : 59 USD/miesiąc

Pro : 119 USD/miesiąc

Korporacyjna : 269 USD/miesiąc

Plus: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Knack

G2 : 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Knack prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Knack jest na tyle prosty, że każdy może stworzyć bardzo przydatne aplikacje bazodanowe. Jednocześnie jest niezwykle solidny, oferując bardzo zaawansowane funkcje dla użytkowników z nieco większym doświadczeniem. Nieco ograniczone możliwości formatowania i układu stron w szczegółowych raportach i formularzach.

Knack jest na tyle prosty, że każdy może stworzyć bardzo przydatne aplikacje bazodanowe. Jednocześnie jest niezwykle solidny, oferując bardzo zaawansowane funkcje dla użytkowników z nieco większym doświadczeniem. Nieco ograniczone możliwości formatowania i układu stron w szczegółowych raportach i formularzach.

🧠 Ciekawostka: Słowo „baza danych” pojawiło się po raz pierwszy w świecie wojskowym około 1964 roku. Nie odnosiło się wówczas do aplikacji ani stron internetowych, ale do systemów współdzielenia danych dla komputerów wykorzystywanych w obronności!

7. NocoDB (najlepsza alternatywa dla Airtable typu open source)

za pośrednictwem NocoDB

NocoDB to dobra opcja, jeśli zależy Ci na elastyczności Airtable, ale chcesz mieć swobodę narzędzi open source. Przekształca każdą bazę danych SQL w inteligentny, współdzielony interfejs arkusza kalkulacyjnego, umożliwiając wizualne zarządzanie danymi bez utraty kontroli nad zapleczem.

To, co wyróżnia NocoDB na tle Baserow, to otwarty charakter i projekt oparty na API. Otrzymujesz pełną przejrzystość, możliwość samodzielnego hostingu oraz platformę, którą programiści uwielbiają za jej elastyczność. Interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny jest znany i przyjazny dla użytkownika, ale został stworzony z myślą o skalowalności i płynnej integracji z istniejącymi systemami.

Najlepsze funkcje NocoDB

Natychmiastowe połączenie z istniejącymi relacyjnymi bazami danych i przekształcenie ich w inteligentny interfejs arkusza kalkulacyjnego

Współpracuj z zespołami, korzystając ze znanych, intuicyjnych widoków siatki, galerii, kanban i formularzy

Ustal powiązania między tabelami za pomocą potężnych pól łączących do modelowania danych relacyjnych

Zautomatyzuj procesy dzięki integracji z oprogramowaniem do zarządzania cyklem pracy , takim jak Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-mail i inne API innych firm za pośrednictwem wbudowanego sklepu z aplikacjami

Udostępniaj bazy lub widoki publicznie lub prywatnie, z opcjami ochrony hasłem

Limity NocoDB

Wymaga wiedzy technicznej, aby w pełni wykorzystać możliwości

Mniej dopracowany interfejs użytkownika w porównaniu z płatnymi platformami

Ceny NocoDB

Chmura

Free

Team : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Hosting własny

Free

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NocoDB

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

8. Caspio (najlepsze rozwiązanie do tworzenia aplikacji bez kodowania dla przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Caspio

Caspio jest dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw. Zapewnia w pełni funkcjonalne środowisko do tworzenia aplikacji, w którym można projektować, wdrażać i zarządzać niestandardowymi aplikacjami biznesowymi bez pisania ani jednej linii kodu. Jeśli pracujesz z poufnymi danymi lub złożonymi cyklami pracy, Caspio jest stworzony, aby sobie z tym poradzić — a nawet więcej.

Caspio wyprzedza Baserow pod względem bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa, skalowalności i solidnych opcji integracji. Interfejs typu „wskaż i kliknij” ułatwia tworzenie aplikacji dokładnie dopasowanych do Twoich wymagań, a wbudowane funkcje zgodności (takie jak wsparcie HIPAA i GDPR) sprawiają, że jest to zaufany wybór dla branż o surowych przepisach dotyczących danych.

Najlepsze funkcje Caspio

Wdrażaj aplikacje dla przedsiębiorstw szybciej dzięki szablonom z przewodnikiem i narzędziom do importowania danych

Wbudowane narzędzia zapewniające zgodność z przepisami dla branż podlegających regulacjom

Skalowalna infrastruktura zapewniająca wsparcie rosnących potrzeb w zakresie danych

Szerokie możliwości integracji z popularnymi narzędziami biznesowymi

Kontrola bezpieczeństwa i zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa

Ograniczenia Caspio

Ceny są raczej wysokie

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami

Ceny Caspio

Lite : 100 USD/miesiąc

Plus : 300 USD/miesiąc

Business : 600 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Caspio

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Twoja idealna baza danych czeka na Ciebie

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na prostocie, swobodzie open source, czy też na możliwościach klasy korporacyjnej, te alternatywy dla Baserow są warte wypróbowania.

Każde z tych narzędzi zostało zaprojektowane tak, aby wypełnić luki pozostawione przez Baserow, zapewniając lepszą automatyzację, głębszą personalizację i silniejszą współpracę w czasie rzeczywistym między zespołami technicznymi i nietechnicznymi.

Kluczem do sukcesu jest wybór niestandardowego narzędzia bazodanowego, które najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy i wielkości zespołu.

ClickUp to doskonała alternatywa dla Baserow dla zespołów poszukujących elastycznej, kompleksowej platformy, która łączy konfigurowalne bazy danych z zaawansowanym zarządzaniem projektami, automatyzacją cyklu pracy i współpracą w czasie rzeczywistym.

Jego funkcje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci zarządzać złożonymi projektami, zautomatyzować powtarzalne zadania i zapewnić spójność działań wielu zespołów — wszystko w jednym, intuicyjnym obszarze roboczym.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób współpracy swojego zespołu oraz zarządzania skalowalnymi bazami danych.