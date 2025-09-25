Twist vs. Slack: która aplikacja do czatu zespołowego jest dla Ciebie najlepsza?

Utrzymanie przejrzystej i uporządkowanej komunikacji w zespole nie jest łatwe.

Wiadomości się piętrzą, aktualizacje giną w gąszczu informacji i zanim się zorientujesz, przeglądasz niekończące się rozmowy, aby znaleźć to, co jest dla Ciebie ważne.

Niektóre zespoły świetnie sobie radzą dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej i dynamicznej współpracy, podczas gdy inne stawiają na przemyślaną komunikację i współpracę asynchroniczną. Kluczem jest wybór narzędzia do komunikacji w zależności od tego, jak najlepiej działa Twój zespół.

I tu zaczyna się debata Twist kontra Slack. Slack zapewnia przepływ rozmów, co jest idealnym rozwiązaniem dla szybko działających zespołów. Z kolei Twist koncentruje się na głębokich, ustrukturyzowanych dyskusjach, co jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów, które preferują głęboką pracę zamiast ciągłych powiadomień.

Oba zaspokajają różne potrzeby, ale które z nich sprawdzi się w Twoim zespole? Sprawdźmy to.

Twist i Slack w skrócie

Oto krótkie porównanie, które pomoże Ci zacząć:

Funkcja Twist Slack *clickUp (bonus) Styl komunikacji Podejście oparte na wątkach Podejście oparte na komunikatorach internetowych Łączy zarządzanie projektami i zadaniami z czatem; wątek czatu można powiązać z zadaniami i dokumentami spotkania i rozmowy telefoniczne* Brak wbudowanej funkcji połączeń głosowych/wideo Ulepszona współpraca dzięki funkcjom Huddles i Clip; wsparcie połączeń/udostępniania Wspiera połączenia wideo/głosowe i udostępnianie ekranu; integruje się z Zoom, Google Meet i innymi aplikacjami Możliwości AI Ograniczona automatyzacja za pośrednictwem Zapier AI do generowania podsumowań, sporządzania notatek ze spotkań, automatyzacji zadań i optymalizacji wyszukiwania Zintegrowana AI do tworzenia zadań, generowania podsumowań, pomocy w pisaniu, notatek ze spotkań, automatyzacji i optymalizacji wyszukiwania bezpośrednio w zadaniach, dokumentach i czatach automatyzacja Ograniczona automatyzacja za pośrednictwem Zapier Automatyzacja cyklu pracy, przypomnienia, integracje Rozszerzona natywna automatyzacja (np. aktualizacje statusu, przydzielanie zadań, dostosowywanie terminów, niestandardowe cykle pracy i wiele innych) oraz agenci AI Autopilot Udostępnianie plików Udostępnianie do 100 MB w wątkach/komentarzach Udostępniaj do 1 GB w wiadomościach/kanałach Załączaj pliki o rozmiarze do 1 GB w zadaniach, dokumentach i komentarzach; zaawansowane zarządzanie plikami z kontrolą wersji i osadzaniem Interfejs Przejrzysty i minimalistyczny Przejrzysty i intuicyjny Wysoce konfigurowalny interfejs z elastycznymi widokami (widok listy, tablica, kalendarz, wykres Gantt itp.) Bezpieczeństwo Zgodność z RODO Zgodność z SOC2, SOC3 i ISO/IEC Zgodność z SOC2 Type II, RODO, HIPAA i ISO/IEC; bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa Wsparcie Standardowe i priorytetowe wsparcie techniczne, baza wiedzy Wsparcie standardowe/priorytetowe; dedykowane wsparcie dla Enterprise wsparcie techniczne 24/7 we wszystkich planach Ceny Ekonomiczne, ograniczone plany Drogie, wiele poziomów cenowych Free plan, niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest Twist?

za pośrednictwem Twist

Twist to narzędzie do komunikacji zespołowej stworzone z myślą o współpracy asynchronicznej. Możesz odpowiadać w sposób przemyślany i we własnym tempie, bez presji związanej z komunikacją w czasie rzeczywistym.

Narzędzie to pozwala użytkownikom skupić się na intensywnej pracy przy minimalnych zakłóceniach.

Dzięki temu rozmowy są uporządkowane, a dyskusje podzielone według tematów. Gwarantuje to, że odpowiedzi są kontekstowe, więc nie musisz przewijać ekranu, aby znaleźć ważne aktualizacje. Domyślnie Twist nie wysyła ciągłych powiadomień o każdej nowej wiadomości. Użytkownicy otrzymują powiadomienia, jeśli zostali wspomniani lub śledzą konkretny wątek.

Opracowany przez Doist, Twist jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują asynchronicznej komunikacji w stylu forum. Szczególnie nadaje się dla zespołów pracujących zdalnie, rozproszonych w różnych strefach czasowych.

📚 Przeczytaj również: Narzędzia do komunikacji asynchronicznej

Funkcje Twist

Oto kilka kluczowych funkcji Twist, które zapewniają wsparcie dla uporządkowanej, skoncentrowanej współpracy zespołów preferujących komunikację asynchroniczną.

Funkcja nr 1: Wątki rozmów

W Twist kanał służy jako dedykowana przestrzeń do dyskusji dotyczących konkretnych projektów, klientów lub tematów. W ramach tych kanałów wątki pozwalają uporządkować rozmowy, grupując powiązane ze sobą wiadomości.

Nie ma możliwości wysyłania samodzielnych wiadomości w kanale; każda wiadomość musi być częścią istniejącego wątku lub można utworzyć nowy wątek w odpowiednim kanale.

Dzięki temu komunikacja pozostaje skoncentrowana, a wiadomości nie giną. Struktura wątków ułatwia śledzenie i powracanie do dyskusji bez utraty kontekstu.

💡 Czy wiesz, że... możesz wysłać e-mail do wątku Twist tak samo jak wiadomość? Twist przypisuje specjalny adres e-mail do każdego wątku. Przekaż na niego e-mail, a pojawi się on w rozmowie.

Funkcja nr 2: Przejrzyste formatowanie wiadomości

Twist ułatwia przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu. Zamiast rozdzielać aktualizacje na wiele krótkich wiadomości, użytkownicy mogą pisać szczegółowe odpowiedzi w ramach jednego wątku, tak jak podczas tworzenia dobrze zorganizowanej wiadomości e-mail.

Jest to szczególnie przydatne podczas dokumentowania postępów projektu, podsumowywania dyskusji lub udostępniania kolejnymi krokami. Możesz łączyć odniesienia, dodawać pliki i utrzymywać wszystko w jednym wątku, dzięki czemu każdy może łatwo śledzić postępy. Członkowie zespołu mogą szybko zapoznać się z kluczowymi informacjami bez konieczności ciągłego wymieniania wiadomości.

Funkcja nr 3: Skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza to Twoja baza w Twist. Gromadzi wszystkie wątki i bezpośrednie wiadomości przypisane do Ciebie, dzięki czemu żadna ważna informacja nie zostanie przeoczona. W ten sposób możesz ustalać priorytety odpowiedzi bez presji sprawdzania każdej rozmowy. Po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość możesz oznaczyć wątek jako zrobione, aby usunąć go ze skrzynki odbiorczej.

Funkcja nr 4: Archiwum z funkcją wyszukiwania

W ramach Free Plan narzędzie automatycznie zapisuje wszystkie rozmowy, wątki i wiadomości przez okres do jednego miesiąca. Zaawansowane filtry wyszukiwania ułatwiają znajdowanie wiadomości, dyskusji i plików do udostępniania bez konieczności przeglądania całej historii czatu. Wystarczy filtrować wyniki wyszukiwania według słów kluczowych, uczestników lub konkretnych wątków.

Archiwum z funkcją wyszukiwania w Twist pozwala uporządkować komunikację i zapewnia szybki dostęp do informacji.

Ceny Twist

Twist oferuje dwa miesięczne plany subskrypcyjne, których cena jest ustalana na użytkownika:

free Plan: *Free

Unlimited: 6 USD za użytkownika miesięcznie

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie wykazało, że pracownicy umysłowi utrzymują średnio sześć codziennych połączeń w swoim miejscu pracy. Prawdopodobieństwo, że wiąże się to z wieloma wiadomościami e-mail, czatami i narzędziami do zarządzania projektami. A co, gdybyś mógł zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Dzięki ClickUp to możliwe! Jest to aplikacja do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko oparte na AI, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej. Na przykład, możesz po prostu zadać pytanie ClickUp AI , a ona znajdzie to, czego potrzebujesz, bez konieczności wysyłania zapytania do sześciu osób!

Czym jest Slack?

za pośrednictwem Slack

Slack to narzędzie do komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym, zaprojektowane z myślą o utrzymywaniu połączenia między zespołami. Jego interfejs i funkcje są dostosowane do synchronicznej, natychmiastowej komunikacji, dzięki czemu jest ono niezbędne do szybkiego podejmowania decyzji.

Slack zastępuje nieporęczne wątki e-mailowe i nieuporządkowaną komunikację uporządkowanymi kanałami, bezpośrednimi wiadomościami i płynną integracją. Zasadniczo zapewnia scentralizowane centrum, w którym zespoły mogą rozmawiać, udostępniać pliki i efektywnie współpracować.

Slack, będący częścią Salesforce, najlepiej sprawdza się w zespołach pracujących w dynamicznym środowisku, zwłaszcza tych, które wymagają natychmiastowych odpowiedzi.

Funkcje Slacka

Przyjrzyjmy się teraz kluczowym funkcjom, które sprawiają, że Slack doskonale nadaje się do płynnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Funkcja nr 1: Komunikatory internetowe i kanały

Współpraca zespołowa w Slacku zaczyna się od kanału. Kanały, zarówno publiczne, jak i prywatne, służą jako dedykowane przestrzenie dla projektów, działów lub konkretnych dyskusji.

Wiadomości są publikowane bezpośrednio w kanałach, a użytkownicy mogą tworzyć wątki w wiadomościach, aby dyskusje były skupione, uporządkowane i łatwe do śledzenia.

Slack obsługuje również rozmowy indywidualne za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości. W ten sposób członkowie zespołu mogą udostępniać informacje niezbędne w sposób prywatny bez angażowania całego zespołu.

Funkcja nr 2: Spotkania i klipy

Slack umożliwia prowadzenie szybkich sesji audio i wideo z zespołem bez konieczności planowania spotkań. Dzięki funkcji Huddles możesz udostępniać dokumenty, szablony, materiały referencyjne, a nawet swój ekran w czasie rzeczywistym, co pozwala na bardziej interaktywną i kontekstową rozmowę.

Jeśli członek zespołu jest niedostępny, możesz nawet nagrać i wysłać nagranie wideo, głosowe lub ekranowe za pomocą Clip. Dzięki temu będzie mógł zapoznać się ze szczegółami w dogodnym dla siebie czasie, mając pewność, że żadna informacja nie zostanie pominięta.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do udostępniania ekranu podczas zdalnych spotkań

Funkcja nr 3: Slack AI

Sztuczna inteligencja Slacka pomaga użytkownikom błyskawicznie znaleźć odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o pytanie „Z kim powinienem porozmawiać o problemach z czasem ładowania strony?” czy „Jakie były najważniejsze wnioski z wczorajszej dyskusji?”, Slack przeszukuje publiczne rozmowy i udostępniane pliki, aby znaleźć najbardziej trafne informacje.

Zapewnia inteligentne podsumowania, streszczenia wątków i zaawansowane funkcje wyszukiwania, umożliwiając użytkownikom nadrobienie zaległości w długich rozmowach bez konieczności czytania każdej wiadomości. Może również robić notatki podczas spotkań Huddles i automatyzować rutynowe zadania dzięki integracji z narzędziem Workflow Builder.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj komendy /remind w Slacku, aby ustawić osobiste lub zespołowe przypomnienia w dowolnym kanale lub wiadomości bezpośredniej. Na przykład wpisanie „/remind me to check the report at 3 PM” (przypomnij mi o sprawdzeniu raportu o 15:00) spowoduje, że Slackbot wyśle Ci przypomnienie o określonej godzinie.

Funkcja nr 4: Szablony i Canvas

Gotowe do użycia szablony Slacka zapewniają zespołom szybki start dzięki wstępnie skonfigurowanym kanałom, usprawnionym procesom, obszarom roboczym i listom. Szablony te upraszczają typowe zadania, takie jak zarządzanie projektami, wdrażanie nowych pracowników i zarządzanie spotkaniami, pomagając zespołom skupić się na realizacji zadań, a nie na ustawieniach.

Slack Canvas pełni funkcję dedykowanego obszaru roboczego służącego do organizowania i udostępniania ważnych informacji. Zespoły mogą tworzyć, edytować i współpracować nad dokumentami bezpośrednio w Slacku. Taka struktura sprawia, że zasoby są dostępne i pod ręką, bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Ceny Slack

Free: Free

Zalety: 8,75 USD za użytkownika miesięcznie

Business+: 18 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Twist a Slack: porównanie funkcji

Zarówno Twist, jak i Slack to potężne narzędzia do komunikacji zespołowej, ale mają różne podejście do współpracy. Twist stawia na dyskusje asynchroniczne, a Slack jest stworzony do szybkiej współpracy w czasie rzeczywistym.

Żadne z nich nie jest z natury lepsze — wszystko zależy od potrzeb Twojego zespołu, w tym od cyklu pracy, oczekiwań dotyczących komunikacji i poziomu natychmiastowości wymaganej w Twojej pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak Slack i Twist wypadają w porównaniu ze sobą.

Funkcja #1: Styl komunikacji

Sposób komunikacji zespołu ma bezpośredni wpływ na wydajność, współpracę i wydajność cyklu pracy. Chociaż zarówno Slack, jak i Twist zostały zaprojektowane, aby pomóc zespołom w skutecznej współpracy, charakteryzują się one odmiennymi stylami komunikacji, dostosowanymi do różnych środowisk pracy.

Twist

Twist został stworzony z myślą o komunikacji asynchronicznej. Pozwala członkom zespołu odpowiadać we własnym tempie, bez presji natychmiastowej reakcji. Aby zapewnić wsparcie dla współpracy asynchronicznej, Twist wykorzystuje wątki rozmów w ramach kanałów.

Taka struktura pozwala uporządkować dyskusje, ogranicza natłok wiadomości i zapewnia członkom zespołu skupienie. Zamiast ciągłych przerw, zespoły prowadzą konstruktywne, przemyślane rozmowy, nie tracąc z oczu ważnych aktualizacji.

Slack

Slack koncentruje się jednak na komunikacji synchronicznej i asynchronicznej; oferuje wsparcie natychmiastowego podejmowania decyzji, współpracy w czasie rzeczywistym i dynamicznych dyskusji dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak Huddles, Clips, Canvases i Workflow Builder.

🏆 Zwycięzca: Remis! Twist jest idealny dla zespołów, które potrzebują uporządkowanych dyskusji bez rozpraszania uwagi, a Slack wygrywa w przypadku zespołów wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym.

📚 Przeczytaj również: Strategie komunikacji zespołowej zapewniające skuteczną współpracę

Funkcja nr 2: Wygląd i interfejs użytkownika

Niezależnie od tego, czy spędzasz większość dnia w aplikacji komunikacyjnej, czy używasz jej tylko do najważniejszych aktualizacji, potrzebujesz narzędzia, które jest przejrzyste, łatwe w użyciu i nie komplikuje komunikacji.

Zarówno Twist, jak i Slack oferują intuicyjne interfejsy, ale zostały zaprojektowane z myślą o różnych priorytetach.

Twist

Interfejs Twist opiera się na strukturze wątków przypominającej skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej. Po lewej stronie interfejsu Twist wyświetlane są wątki, skrzynka odbiorcza i wiadomości, a po prawej stronie wybrany wątek i cała rozmowa. Ten podzielony układ pomaga użytkownikom śledzić dyskusje bez utraty kontekstu.

Możesz również oznaczyć nowych pracowników w wątku, a oni będą mogli szybko zapoznać się z poprzednimi dyskusjami bez konieczności odbywania oddzielnych spotkań informacyjnych. Użytkownicy mogą również załączać linki, pliki i odniesienia w wątkach, dzięki czemu wszystkie istotne informacje znajdują się w jednym miejscu.

Twist oferuje również spokojny, minimalistyczny wygląd, który wspiera skupienie podczas pracy. Nie wyświetla on sygnałów czatu w czasie rzeczywistym, takich jak wskaźniki pisania lub statusy online, które mogą rozpraszać niektóre zespoły podczas intensywnej pracy. Dodatkowo użytkownicy mogą przełączać się między trybem ciemnym a jasnym, aby zapewnić sobie większy komfort użytkowania.

Slack

Interfejs Slacka jest żywy i interaktywny. Dzięki umieszczeniu kanałów, wiadomości prywatnych i wątków w jednym widocznym pasku bocznym wszystkie rozmowy są zawsze pod ręką. Aplikacja stosuje podejście „najpierw wiadomości bezpośrednie”, odzwierciedlające jej nacisk na płynną komunikację w czasie rzeczywistym. Funkcje takie jak Huddles, Clips, Canvases i szablony pomagają zespołom w płynnej komunikacji i współpracy.

Oprócz przełączania między trybem ciemnym a trybem jasnym, użytkownicy mogą nawet tworzyć niestandardowe motywy, aby spersonalizować swoje miejsce pracy.

🏆 Zwycięzca: Chociaż zarówno Slack, jak i Twist oferują przejrzysty i intuicyjny interfejs, Slack zapewnia większą kontrolę nad wyglądem dzięki spersonalizowanym motywom i możliwości dostosowania układu.

Funkcja nr 3: Integracje

Integracja z innymi aplikacjami pomaga zarządzać zadaniami, udostępniać pliki, synchronizować ważne dane i automatyzować przepływ pracy. Przyjrzyjmy się bliżej, jak Twist i Slack radzą sobie z integracjami.

Twist

Twist integruje się z kluczowymi narzędziami, takimi jak Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello i kilkoma innymi (dokładnie 33), aby zapewnić wsparcie dla komunikacji asynchronicznej i płynnego udostępniania plików. Jego minimalna integracja jest zgodna ze zorganizowanym i wolnym od zakłóceń cyklem pracy, bez dodawania zbędnej złożoności.

Slack

Slack integruje się z ponad 2400 narzędziami z różnych kategorii, takich jak analityka, obsługa klienta, zarządzanie plikami, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami i wiele innych. Dzięki integracji Slacka zespoły mogą zarządzać projektami, śledzić zadania i udostępniać aktualizacje bez opuszczania platformy.

🏆 Zwycięzca: Slack wygrywa dzięki najbogatszej bibliotece integracji, która ułatwia zespołom usprawnienie pracy.

Funkcja nr 4: Niestandardowe powiadomienia

Dobre narzędzie komunikacyjne powinno zapewniać kontrolę nad powiadomieniami, aby użytkownicy nie przegapili ważnych wiadomości, a jednocześnie unikali ciągłych zakłóceń. Zarówno Twist, jak i Slack oferują zarządzanie powiadomieniami, ale ich podejście jest zupełnie inne.

Twist

Twist zapewnia proste powiadomienia, które nie rozpraszają uwagi, wysyłając alerty tylko w przypadku wzmianek, przypisanych zadań i śledzonych wątków.

Użytkownicy mają pełną kontrolę nad sposobem otrzymywania powiadomień, wybierając między powiadomieniami e-mailowymi, mobilnymi lub na komputerze. Twist pozwala również użytkownikom ustawić czas wolny, który pojawia się pod ich imieniem, dzięki czemu współpracownicy wiedzą, kiedy są na urlopie, śpią lub są skupieni na intensywnej pracy.

Ponadto dostępny jest tryb Nie przeszkadzać (DND) oraz opcja planowania DND co tydzień, co pomaga zespołom szanować godziny pracy innych członków.

Slack

Z kolei Slack oferuje większą kontrolę nad zarządzaniem powiadomieniami. Użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych alertów na poziomie kanału, słowa kluczowego lub bezpośredniej wiadomości, dzięki czemu otrzymują tylko te aktualizacje, które są dla nich najbardziej istotne.

Platforma umożliwia również użytkownikom ustawienie profilu na „Nieobecny” lub włączenie trybu Nie przeszkadzać (DND), gdy chcą wyciszyć powiadomienia i skupić się bez rozpraszania uwagi.

🏆 Zwycięzca: Twist minimalizuje czynniki rozpraszające uwagę, ale Slack wygrywa, oferując większą elastyczność i kontrolę nad zarządzaniem powiadomieniami, dzięki czemu użytkownicy otrzymują potrzebne aktualizacje bez zbędnego szumu.

Funkcja nr 5: Wyszukiwanie i historia wiadomości

Użytkownicy potrzebują natychmiastowego dostępu do poprzednich wiadomości, dyskusji i udostępnianych plików bez marnowania czasu na przewijanie nieuporządkowanych rozmów. Zarówno Twist, jak i Slack umożliwiają użytkownikom odzyskiwanie poprzednich wiadomości, ale inaczej obsługują historię wiadomości i wyszukiwanie.

Twist

Free Plan Twist oferuje dostęp do komentarzy i wiadomości z jednego miesiąca, natomiast Unlimited Plan odblokowuje pełną historię rozmów.

Funkcja wyszukiwania pomaga użytkownikom znaleźć konkretne informacje ukryte w wątkach, umożliwiając wyszukiwanie na podstawie wątku i wiadomości. Użytkownicy mogą dodatkowo filtrować wyniki, określając kryteria, takie jak nazwy wątków lub uczestnicy. To zaawansowane kryterium wyszukiwania ułatwia lokalizowanie odpowiednich dyskusji bez konieczności niekończącego się przewijania.

Slack

Free Plan Slacka oferuje dostęp do ponad 10 000 poprzednich wiadomości, natomiast płatne plany odblokowują pełną historię rozmów.

Zapewnia szybkie i elastyczne wyszukiwanie w kanałach, wiadomościach prywatnych i plikach udostępnianych. Dzięki sugestiom opartym na AI, modyfikatorom wyszukiwania i filtrom użytkownicy mogą szybko znaleźć konkretne wiadomości bez konieczności przeglądania długich historii czatów.

Slack umożliwia również wyszukiwanie zawartości w określonym kanale, a nawet wykluczenie niektórych kanałów z wyszukiwania.

🏆 Zwycięzca: Slack wygrywa dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI, inteligentnym filtrom i dostępowi do nieograniczonej historii wiadomości w płatnych planach, co ułatwia znalezienie poprzednich rozmów, plików lub aktualizacji w ciągu kilku sekund.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze subreddity Reddit dotyczące wydajności z poradami i trikami zwiększającymi wydajność

Twist i Slack na Reddicie

Zajrzeliśmy na Reddit, aby sprawdzić, jakie są opinie użytkowników na temat Twist i Slack. Wyszukując hasło „Twist vs. Slack” na Reddicie, można zauważyć, że wielu użytkowników zgadza się, że uporządkowane podejście Twist sprawia, że rozmowy są przejrzyste i łatwe do śledzenia.

Jeden z użytkowników Reddita preferował Twist zamiast Slacka ze względu na jego funkcje czatu

Uwielbiam Twist i wolę tę aplikację. Mówi to osoba, która używa Slacka od momentu jego premiery, zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Najbardziej podoba mi się w Twist uporządkowanie rozmów grupowych, aż do poziomu tematu wiadomości.

Uwielbiam Twist i wolę tę aplikację. Mówi to osoba, która używa Slacka od momentu jego premiery, zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Najbardziej podoba mi się w Twist uporządkowanie rozmów grupowych, aż do poziomu tematu wiadomości.

Inny użytkownik Reddit pochwalił to narzędzie za to, że pozwala skupić się na rozmowach służbowych i utrzymać porządek

Twist świetnie nadaje się do prowadzenia sensownych, skupionych na temacie wątków. W Slacku ludzie szybko zaczynają błądzić i zbaczać z tematu. W Twist jest to mniej prawdopodobne, ponieważ jest on bardziej skonstruowany wokół tematów niż czatów.

Twist świetnie nadaje się do prowadzenia sensownych, konkretnych wątków. W Slacku ludzie szybko zaczynają się rozgadywać i zbaczają z tematu. W Twist jest to mniej prawdopodobne, bo jest bardziej nastawiony na tematy niż czaty.

Inni użytkownicy Reddit udostępniają opinie na temat tego, jak kanały Slack sprawdzają się w przypadku dedykowanych dyskusji i szybkich wyjaśnień.

Slack przypomina raczej czat z różnymi pokojami poświęconymi różnym tematom. I jak każdy czat, działa w czasie rzeczywistym: to, co wydarzyło się wczoraj, nigdy nie miało miejsca. Nie jest to dobre miejsce do przechowywania pomysłów. Ale wystarcza, aby omówić coś, co dzieje się właśnie teraz, znaleźć osobę odpowiedzialną za coś lub uzyskać szybką odpowiedź na proste pytanie.

Slack przypomina raczej czat z różnymi pokojami poświęconymi różnym tematom. I jak każdy czat, działa w czasie rzeczywistym: to, co wydarzyło się wczoraj, nigdy nie miało miejsca. Nie jest to dobre miejsce do przechowywania pomysłów. Ale wystarcza, aby omówić coś, co dzieje się właśnie teraz, znaleźć osobę odpowiedzialną za coś lub uzyskać szybką odpowiedź na proste pytanie.

Spotkanie ClickUp — najlepszą alternatywę dla Twist i Slack

Slack i Twist ułatwiają komunikację w zespołach. Dzięki tym aplikacjom do komunikacji zespołowej możesz czatować, organizować dyskusje grupowe, a nawet przydzielać zadania. Ale co dalej?

Jak śledzić postępy, gdy zadania są zapisane w narzędziu do zarządzania projektami, a aktualizacje pozostają ukryte w wątkach czatu? Rozmowy toczą się szybko, ale realizacja pozostaje w tyle.

Kiedy praca i komunikacja nie są ze sobą połączone, pojawiają się luki, co prowadzi do rozproszenia pracy. Zespoły tracą kontekst, ścigają aktualizacje i tracą czas na przełączanie się między aplikacjami. Dyskusje płyną, ale realizacja zadań wydaje się chaotyczna.

W tym miejscu wkracza aplikacja ClickUp – wszystko, co potrzebne, by krok po kroku połączyć czat, zadania i projekty, dzięki czemu wszystko jest zgrane w jednym miejscu, a Ty możesz pożegnać się z chaotycznym cyklem pracy i niepotrzebnym przełączaniem się między zakładkami.

Zanim omówimy, dlaczego ClickUp jest lepszą alternatywą, przedstawiamy zaskakujący wniosek z naszej ankiety:

ClickUp ma przewagę nr 1: czat ClickUp

ClickUp Chat to coś więcej niż tylko narzędzie do przesyłania wiadomości — pozwala na utrzymanie połączenia rozmów z pracą.

Teams mogą rozmawiać, udostępniać aktualności i podejmować działania bez przełączania się między aplikacjami. Zamiast rozproszonych wiadomości na różnych platformach, wszystko pozostaje w ClickUp, dzięki czemu dyskusje zamieniają się w zadania, które można śledzić.

Oto, czym wyróżnia się ClickUp Chat:

Zamień wiadomości w zadania do wykonania : zamień dowolną wiadomość w zadanie i połącz ją z odpowiednimi dokumentami, zadaniami i czatem za pomocą jednego kliknięcia

Zintegrowany czat : dostęp do wszystkich rozmów, niezależnie od tego, czy dotyczą one zadania, projektu, czy ogólnej dyskusji, z jednego centralnego miejsca

Wbudowane wiadomości : Czat umożliwia wbudowywanie wideo, dokumentów, stron internetowych i arkuszy kalkulacyjnych w wiadomości, co pozwala na komunikację w pełnym kontekście

Asynchroniczne i synchroniczne: Oferuje wszystko, czego można oczekiwać od narzędzia komunikacyjnego, tj. czaty i kanały, bezpośrednie wiadomości, Clip, wątki, kanał aktywności, przypomnienia i integracje

Rozmowy głosowe i wideo: organizuj rozmowy wideo i głosowe z członkami swojego zespołu, aby szybko omówić projekty

ClickUp ma przewagę nr 2: ClickUp Brain

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM, przeszukuj internet i nie tylko za pomocą jednego narzędzia AI

ClickUp AI zmienia sposób pracy zespołów, łącząc rozmowy, zadania i wiedzę dzięki inteligentnej automatyzacji i natychmiastowym odpowiedziom. Zamiast tracić czas na wyszukiwanie informacji, nadrabianie zaległości z spotkań lub wykonywanie powtarzalnych zadań, Twój zespół może skupić się na tym, co najważniejsze: realizacji zadań.

Dzięki AI wbudowanej w każdy element ClickUp będziesz działać szybciej, zachować spójność i nigdy nie przegapisz żadnej okazji. Oto, czym wyróżnia się ClickUp AI:

ClickUp Brain: Podsumowuj wątki, wiadomości i spotkania w kilka sekund. Wyciągaj kluczowe wnioski, twórz projekty odpowiedzi i uzyskaj odpowiedzi z bazy wiedzy Twojej firmy, zadań i połączonych narzędzi — wszystko to bez opuszczania ClickUp

Dostęp do wielu modeli LLM i wyszukiwanie w Internecie: Korzystaj z wielu dużych modeli językowych (LLM) lub wyszukuj w Internecie najdokładniejsze i najbardziej aktualne wsparcie AI, dostosowane do Twoich potrzeb

Agenci AI: Automatyzuj powtarzalne procesy i cykle pracy. Pozwól agentom AI aktualizować statusy, wysyłać przypomnienia i zajmować się rutynowymi krokami, aby Twój zespół mógł skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu.

AI Notetaker: Nigdy nie przegap żadnego szczegółu podczas spotkań. AI Notetaker dołącza do rozmów, transkrybuje rozmowy i generuje jasne, praktyczne notatki Nigdy nie przegap żadnego szczegółu podczas spotkań. AI Notetaker dołącza do rozmów, transkrybuje rozmowy i generuje jasne, praktyczne notatki

Zapytaj AI z dowolnego miejsca: Potrzebujesz pomocy lub odpowiedzi? Po prostu „zapytaj AI” z dowolnego czatu, zadania, dokumentu lub projektu. Natychmiast uzyskaj podsumowania, wygeneruj zawartość lub znajdź informacje

Wyszkol niestandardowych agentów Autopilot w ClickUp, aby obsługiwać asynchroniczne przepływy pracy

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji „Catch Me Up” w ClickUp, aby szybko podsumować nieprzeczytane wiadomości w dowolnym kanale, sięgające nawet 14 dni wstecz. To najszybszy sposób, aby być na bieżąco bez konieczności przewijania każdej rozmowy.

Wykonanie zadania często wymaga wkładu wielu członków zespołu. Jednak gdy zadania wymagają wielokrotnych dyskusji, prośby mogą się gubić, a odpowiedzialność staje się niejasna.

Oto, w jaki sposób funkcja „Przypisuj komentarze” w ClickUp pozwala na śledzenie dyskusji:

Przypisywanie komentarzy : Przypisuj komentarze do odpowiednich członków zespołu w kontekście zadania

Jasna odpowiedzialność : Przypisane komentarze pojawiają się w skrzynce odbiorczej i liście zadań odbiorcy, dzięki czemu zawsze wie on, co wymaga jego działania

rozwiązanie komentarzy*: Po zrobionym zadaniu oznacz komentarz jako rozwiązany, aby utrzymać porządek w obszarze roboczym i skupić dyskusję na temacie

Wątki dyskusji : dzięki wątkom odpowiedzi rozmowa jest przejrzysta i skupiona na temacie

Komentarze do cytatów: zaznacz konkretny fragment tekstu, aby uzyskać precyzyjną informację zwrotną lub zadać pytanie

💡 Porada dla profesjonalistów: Twoim klientom lub zewnętrznym współpracownikom również można przypisywać komentarze, o ile mają oni dostęp do zadania. Jest to świetny sposób na usprawnienie procesu zatwierdzania lub uzyskanie szybkich opinii bez konieczności prowadzenia długich łańcuchów wiadomości e-mail.

ClickUp One Up #4: zadania ClickUp

Scentralizuj dyskusje dotyczące zadań ClickUp między zespołami dzięki zadaniu ClickUp

Zadania ClickUp znajdują się w centrum realizacji, łącząc zadania, terminy, dyskusje i śledzenie postępów w jednym miejscu. Zamiast rozproszonych list do zrobienia i niekończących się działań następczych, zespoły mogą planować, współpracować i podejmować działania — wszystko w ramach jednego zadania.

Oto, w jaki sposób zadania ClickUp zapewniają spójność działań zespołów:

Niestandardowe statusy zadań : ustal priorytety, określ pilność zadań i wyznacz terminy, aby projekty przebiegały zgodnie z planem

*widoki zależności: śledzenie wpływu projektu, łącząc połączone zadania i zależności

Współpraca w ramach zadań : omawiaj zadania, oznaczaj członków zespołu i dołączaj pliki w ramach samego zadania

niestandardowe struktury zadań dla każdego przepływu pracy*: podziel pracę na podzadania, listy kontrolne lub zależności i przypisz je wielu członkom zespołu

👉 Wypróbuj to: Właśnie dodałeś aktualizację w wątku? Utwórz zadanie bezpośrednio z wiadomości, aby było poddawane śledzeniu, przypisane i nie zginęło w czacie.

Notatka: Nie możesz się zdecydować między Slackiem a ClickUp? Pamiętaj, że ClickUp integruje się ze Slackiem, umożliwiając zespołom tworzenie zadań, ustawianie przypomnień i aktualizowanie statusów bezpośrednio z rozmów w Slacku.

Usprawnij cykl pracy i komunikację dzięki ClickUp

Zarówno Twist, jak i Slack to solidne narzędzia komunikacyjne dla firm każdej wielkości.

Pomagają one zespołom utrzymywać połączenie, udostępniać aktualności i współpracować, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i asynchronicznie. Jednak sama komunikacja nie wystarczy, aby praca była zrobiona.

Teams potrzebują scentralizowanego systemu, w którym zadania, projekty i dyskusje utrzymują połączenie. Bez niego praca jest rozproszona między wieloma narzędziami, co utrudnia śledzenie postępów i utrzymanie kontekstu w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp i połącz czat, zadania, projekty i automatyzację, a wszystko to dzięki AI. Doświadcz płynnej współpracy, która zamienia rozmowy w działania.