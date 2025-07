10 najlepszych alternatyw dla programu Word dla komputerów Mac bez Microsoft w 2025 r

Microsoft Word może być synonimem oprogramowania do przetwarzania dokumentów, ale nie jest rozwiązaniem dla wszystkich.

Być może jest zbyt rozbudowany. Być może subskrypcja wydaje się zbędna. A może po prostu szukasz narzędzia, które lepiej pasuje do cyklu pracy na komputerze Mac.

Dobra wiadomość: masz wiele opcji do wyboru.

Niezależnie od tego, czy piszesz raporty, sporządzasz notatki, przygotowujesz oferty dla klientów, czy pracujesz nad długimi treściami, istnieją przyjazne dla komputerów Mac alternatywy dla pakietu MS Office, które są szybkie, proste, a nawet bezpłatne.

Nie musisz rezygnować z funkcji takich jak współpraca, formatowanie czy udostępnianie plików. Wiele narzędzi oferuje teraz te same (lub lepsze) funkcje do edycji tekstu niż MS Word, bez etykiety z ceną i bez bałaganu.

W tym przewodniku pokażemy, na co zwrócić uwagę w alternatywie dla Microsoft Word na Maca — i dlaczego ClickUp Docs może stać się Twoim nowym ulubionym, opartym na AI pomocnikiem (lub… bohaterem?) do pisania, robienia notatek i tworzenia dokumentacji w systemie macOS.

Czego należy szukać w alternatywie dla programu Word na komputery Mac?

Wybór odpowiednika programu Word dla komputerów Mac to nie tylko znalezienie czegoś, co wygląda jak Microsoft Word. Chodzi o znalezienie narzędzia, które pasuje do Twojego sposobu pisania, robienia notatek i współpracy — bez spowalniania pracy.

Niezależnie od tego, czy tworzysz wpisy na bloga, przygotowujesz oferty biznesowe, czy organizujesz notatki ze spotkań, oto co naprawdę ma znaczenie.

Zgodność plików: Importuj/eksportuj pliki .doc i .docx bez problemów, korzystaj ze wsparcia dla natywnych formatów otwartych (.odt, .rtf) i eksportuj pliki PDF bez błędów, unikając frustrujących problemów z układem i formatowaniem

Prostota i szybkość: Intuicyjny interfejs bez elementów rozpraszających uwagę, popularne narzędzia formatowania (pogrubienie, nagłówki, listy) oraz minimalna krzywa uczenia się, dzięki czemu możesz skupić się na pisaniu

Dostęp do chmury i korzystanie w trybie offline: synchronizuj dokumenty między urządzeniami w czasie rzeczywistym, włącz edycję offline i automatyczne zapisywanie z historią wersji — idealne rozwiązanie zapewniające nieprzerwaną synchronizuj dokumenty między urządzeniami w czasie rzeczywistym, włącz edycję offline i automatyczne zapisywanie z historią wersji — idealne rozwiązanie zapewniające nieprzerwaną wydajność na komputerze Mac w dowolnym miejscu

Współpraca: edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym, łatwo dodawaj komentarze i sugestie oraz kontroluj uprawnienia do udostępniania, aby usprawnić pracę zespołową i zapobiec pomyłkom związanym z wersjami

Personalizacja i elastyczność: Uzyskaj dostęp do gotowych Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów dokumentacji , stosuj motywy, takie jak tryb ciemny, i twórz niestandardowe skróty — personalizując cykl pracy w celu zwiększenia wydajności

Koszt i zgodność z komputerami Mac: Korzystaj z podstawowych funkcji za niewielką opłatą lub bezpłatnie, przejrzystych cen aktualizacji oraz natywnej wydajności systemu macOS, która zapewnia płynne i niezawodne działanie

Najlepsze alternatywy dla programu Word na komputery Mac w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Docs do pisania i tworzenia zadań, asystent pisania AI (ClickUp Brain), współpraca w czasie rzeczywistym, Notatnik, szablony, Docs Hub Osoby prywatne i zespoły w przedsiębiorstwach zarządzające dokumentami wraz z projektami i współpracą Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw LibreOffice Writer Pełna kompatybilność plików (. doc, .docx, .odt itp.), zaawansowane formatowanie, eksport do formatu PDF/EPUB, wbudowana sprawdzanie pisowni, praca w trybie offline Indywidualni profesjonaliści, którzy potrzebują wydajnego edytora tekstu offline z obsługą wielu formatów Free i open source Apple Pages Współpraca w czasie rzeczywistym na urządzeniach Apple, ponad 90 szablonów, osadzanie multimediów, dostęp offline, synchronizacja z iCloud Free i open source Free na urządzeniach Apple Dokumenty Google Redaktor oparty na chmurze, edycja i komentowanie w czasie rzeczywistym, automatyczne zapisywanie, nieograniczona historia wersji, dostęp z przeglądarki Zespoły zdalne i osoby, które potrzebują elastycznej współpracy w chmurze Bezpłatnie z kontem Google; plany Business dostępne za pośrednictwem Google Workspace Apache OpenOffice Writer Oprogramowanie open source, dostęp offline, obsługa formatów plików, eksport do formatu PDF, podstawowe funkcje edycji Organizacje non-profit lub użytkownicy dbający o koszty, którzy potrzebują prostej, bezpłatnej alternatywy dla programu MS Word Profesjonalni pisarze i zaawansowani użytkownicy komputerów Mac potrzebują konfigurowalnego i szybkiego edytora offline Scrivener Widok segregatora do organizacji, tablica korkowa/konspekt do planowania, szablony powieści/scenariuszy, tryb kompozycji Pisarze i badacze zajmujący się złożonymi, długimi treściami, takimi jak książki, prace dyplomowe lub scenariusze filmowe Licencja jednorazowa: 49 USD (wersja standardowa); 41,65 USD (wersja edukacyjna) Mellel Zaawansowane cytowanie, narzędzia bibliograficzne, wielojęzyczny skład, automatyczne tytuły, niestandardowe style, obsługa przypisów dolnych/końcowych Autorzy akademiccy, naukowcy i autorzy techniczni pracujący nad dokumentami strukturalnymi Licencja jednorazowa: 69 USD Nisus Writer Pro Zaawansowane niestandardowe dostosowywanie (skróty, paski narzędzi), PowerFind, obsługa języków pisanych od prawej do lewej, integracja z Bookends Profesjonalni pisarze i zaawansowani użytkownicy komputerów Mac, którzy potrzebują konfigurowalnego i szybkiego edytora offline Licencja jednorazowa: 65 USD ONLYOFFICE DocSpace Współpraca w czasie rzeczywistym, obsługa ponad 50 formatów, wtyczki (czat, tezaurus), zaawansowane narzędzia formatowania Teams do zarządzania współdzielonymi dokumentami z edycją w czasie rzeczywistym i kontrolą dostępu Plany płatne zaczynają się od 20 USD/administrator/miesiąc (chmura); 6550 USD/serwer (lokalnie) BBEdit 15 Wyszukiwanie wielu plików za pomocą wyrażeń regularnych, podświetlanie składni, integracja z Git, zdalna edycja plików, podgląd HTML Programiści, autorzy tekstów technicznych i koderzy pracujący z czystym tekstem, kodem lub znacznikami Licencja jednorazowa: 59,99 USD; aktualizacje od 29,99 USD; wielu użytkowników: ceny niestandardowe

10 najlepszych alternatyw dla programu Word na komputery Mac

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Zebraliśmy listę dziesięciu najlepszych alternatyw dla programu Microsoft Word, z których każda została zaprojektowana, aby pomóc Ci pisać, współpracować i organizować pracę bez konieczności korzystania z oprogramowania Microsoft.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i dokumentami z możliwością współpracy)

Twórz dokumenty ClickUp na swój sposób. Zacznij tutaj Twórz dokumenty, edytuj je wspólnie w czasie rzeczywistym, dodawaj komentarze i oznaczaj innych współpracowników w ClickUp Docs

ClickUp to więcej niż narzędzie do pisania. To kompleksowa aplikacja do pracy stworzona dla osób, które potrzebują, aby ich dokumenty były bardziej funkcjonalne i pozwalały na więcej.

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć, formatować i edytować dokumenty tak samo, jak w programie Microsoft Word. Jednak tutaj dokumenty nie są tylko pasywnymi repozytoriami informacji. Są tak interaktywne, jak tylko chcesz.

Chcesz przekształcić wybrany tekst z dokumentu w element do wykonania? Teraz możesz to zrobić, tworząc zadania ClickUp z dokumentów za pomocą jednego kliknięcia.

Chcesz zwrócić uwagę współpracownika na coś ważnego? Po prostu @wzmianka go w dowolnym miejscu dokumentu lub zostaw komentarz przypisany, który będzie mógł potwierdzić i rozwiązać.

@Wzmianki o współpracownikach lub przypisywanie im komentarzy do omówienia podczas współpracy nad dokumentami ClickUp

A co z osadzaniem multimediów lub widżetów, takich jak plany rozwoju produktów lub listy zadań? To również możliwe! Oczywiście każdy dokument można sformatować według własnych upodobań, korzystając z wielu opcji czcionek, kolorów, banerów, stylizowanych list i innych elementów.

Współpracuj i edytuj notatki, plany, propozycje i raporty na żywo ze swoim zespołem w ClickUp Docs

Dokumenty w ClickUp są gotowe do działania i zawsze pozostają połączone z Twoją pracą. Możesz je łączyć z zadaniami, dołączać do folderów i wykorzystywać w ramach cyklu pracy swojego zespołu, nie tylko jako samodzielne pliki. Możesz edytować ten sam dokument wraz z zespołem w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy zawsze widzą najnowszą wersję i pozostają na bieżąco — dosłownie.

Jeśli dokumenty wydają się zbyt rozbudowane do zapisywania szybkich pomysłów, nie musisz polegać na oddzielnej aplikacji do notatek. Dzięki Notatnikowi ClickUp zyskujesz prostą przestrzeń do zapisywania szybkich myśli, notatek ze spotkań lub zadań do wykonania. Notatki nie pozostają odizolowane. Możesz je przekształcić w dokumenty lub zadania, gdy tylko będziesz gotowy do działania.

Twórz listy rzeczy do zrobienia i organizuj je w Notatniku ClickUp

Jeśli masz mało czasu, z pomocą przychodzi ClickUp Brain. Jest to asystent AI wbudowany w Dokumenty, który może streszczać długie treści, przeformułowywać niezgrabne akapity na dopracowane i profesjonalne fragmenty, a nawet pomagać w generowaniu treści, gdy utkniesz. Niezależnie od tego, czy tworzysz konspekt wpisu na bloga, czy porządkujesz szkic raportu dla kierownictwa, ClickUp AI zmniejsza czas poświęcony na rutynowe zadania, dzięki czemu możesz skupić się na przekazie.

Zadaj pytania ClickUp Brain i uzyskaj natychmiastową odpowiedź

Dowiedz się, jak pisać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji bez opuszczania obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain:

ClickUp działa tak, jak myślisz. Dokumenty Word nie są przechowywane w chaotycznym systemie folderów. Znajdują się one w przejrzystej hierarchii projektów ClickUp — obszar roboczy, przestrzeń, folder, lista, zadanie. Dokumenty można organizować według klienta, projektu lub cyklu pracy. Wszystko jest połączone i łatwe do znalezienia. Koniec z przeszukiwaniem rozrzuconych plików.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zachować porządek podczas skalowania? Skorzystaj z Docs Hub w ClickUp, aby znaleźć wszystkie swoje dokumenty — posiadane, utworzone, udostępnione — w jednym miejscu. Możesz nawet poprosić ClickUp AI o szybkie znalezienie ich za pomocą komend w języku naturalnym lub skorzystać z funkcji ClickUp Connected Search, jeśli pamiętasz słowa kluczowe dokumentu!

Wszystko synchronizuje się na wszystkich urządzeniach. Możesz pobrać ClickUp dla komputerów Mac, aby cieszyć się płynnym działaniem pulpitu, który działa szybko, dobrze reaguje na gesty i idealnie pasuje do środowiska macOS.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uporządkuj wszystkie swoje dokumenty i ułatw ich wyszukiwanie w jednej centralnej lokalizacji dzięki hubowi dokumentów ClickUp

Łatwe prowadzenie szczegółowych wiki dzięki zagnieżdżonym stronom

Pisz bez rozpraszania uwagi, zaznaczając tylko sekcję, nad którą pracujesz, za pomocą trybu Focus Mode

Ukrywaj stare lub nieużywane dokumenty bez ich usuwania, dzięki czemu obszar roboczy będzie uporządkowany i łatwy do przeszukiwania

Strukturyzuj dokumenty za pomocą przejrzystych nagłówków, sekcji, które można zwijać, oraz przeglądu z możliwością klikania, aby łatwo poruszać się po długich treściach

Śledź, kto utworzył i ostatnio edytował dokument , wraz z sygnaturami czasowymi, aby uzyskać lepszą kontrolę nad wersjami

Szybko rozpoczynaj projekty lub dokumenty dzięki gotowym, dostosowywalnym szablonom do wszystkiego, od notatek ze spotkań po standardowe procedury operacyjne

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chcesz stworzyć łatwą w zarządzaniu bazę wiedzy, zacznij od szablonu. Szablony baz wiedzy ClickUp zapewniają solidną strukturę do organizowania wewnętrznych przewodników, dokumentów wprowadzających i często zadawanych pytań zespołu.

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że ClickUp wymaga pewnego nakładu nauki, ponieważ oferuje tak wiele funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 chwali wszechstronność tego narzędzia:

ClickUp centralizuje całą naszą pracę — zadania, dokumenty, czaty i cele — w jednym miejscu. Elastyczność jest niezrównana: niestandardowe widoki, automatyzacja i integracje ułatwiają dostosowanie cyklu pracy do potrzeb każdego zespołu. Szczególnie doceniam to, jak ClickUp równoważy głębię (potężne funkcje, takie jak zależności i pulpity) z użytecznością. Dzięki temu śledzenie projektów, współpraca zespołowa i komunikacja są płynniejsze i znacznie bardziej przejrzyste.

ClickUp centralizuje całą naszą pracę — zadania, dokumenty, czaty i cele — w jednym miejscu. Elastyczność jest niezrównana: niestandardowe widoki, automatyzacja i integracje ułatwiają dostosowanie cyklu pracy do potrzeb każdego zespołu. Szczególnie doceniam to, jak ClickUp równoważy głębię (potężne funkcje, takie jak zależności i pulpity) z użytecznością. Dzięki temu śledzenie projektów, współpraca zespołowa i komunikacja są płynniejsze i znacznie bardziej przejrzyste.

2. LibreOffice Writer (najlepszy do pełnego przetwarzania tekstu z szeroką kompatybilnością plików)

za pośrednictwem LibreOffice Writer

LibreOffice Writer zapewnia użytkownikom komputerów Mac wszystko, czego potrzebują do tworzenia profesjonalnych dokumentów Word — bez subskrypcji.

Oprogramowanie obsługuje szeroki zakres formatów, w tym .doc, .docx, .odt, .rtf i .html, co czyni je doskonałą alternatywą dla programu MS Word dla użytkowników, którzy potrzebują szerokiej kompatybilności. Dzięki zaawansowanym narzędziom formatowania, wbudowanym szablonom i opcjom eksportu, możesz tworzyć wysokiej jakości dokumenty za pomocą LibreOffice Writer.

Najlepsze funkcje LibreOffice Writer

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych opcji formatowania: stylów, tabel, nagłówków i przypisów

Eksportuj do formatu PDF, EPUB i innych popularnych formatów

Popraw jakość pisania dzięki wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni, słownikowi synonimów i kalkulatorowi liczby słów

Wykorzystaj szablony dokumentów, aby uzyskać spójną strukturę

Pracuj całkowicie w trybie offline — do korzystania z narzędzia nie jest wymagane połączenie z Internetem

Ograniczenia programu LibreOffice Writer

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi aplikacjami na komputery Mac

Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na zakres funkcji

Brak wbudowanej synchronizacji w chmurze lub współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny LibreOffice Writer

Free i open source

Oceny i recenzje LibreOffice Writer

G2 : 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o LibreOffice Writer prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Capterra mówi:

Doceniam LibreOffice za to, że jest to potężny pakiet open source z bogatym zestawem funkcji i kompatybilnością z różnymi formatami dokumentów. Rozwój oparty na społeczności zapewnia regularne aktualizacje i ulepszenia.

Doceniam LibreOffice za to, że jest to potężny pakiet open source z bogatym zestawem funkcji i kompatybilnością z różnymi formatami dokumentów. Rozwój oparty na społeczności zapewnia regularne aktualizacje i ulepszenia.

3. Apple Pages (najlepszy dla użytkowników komputerów Mac poszukujących eleganckiego wyglądu i płynnej integracji)

za pośrednictwem Apple Pages

Apple Pages jest wbudowany w większość urządzeń Apple. Jest przeznaczony dla użytkowników komputerów Mac, którzy dbają o wygląd, chcą współpracować w czasie rzeczywistym i preferują narzędzie, które naturalnie wpisuje się w ekosystem Apple.

Wszystko działa tak, jakby było stworzone dla Maca — od płynnych przejść po głęboką integrację z iCloud, Wiadomościami i FaceTime. Możesz współpracować na żywo z członkami zespołu na komputerze Mac, iPadzie, iPhonie, a nawet w przeglądarce.

Jeśli przechodzisz z programu Microsoft Word, Pages umożliwia otwieranie, edytowanie i eksportowanie plików MS Word bez żadnych problemów.

Najlepsze funkcje Apple Pages

Korzystaj ze współpracy w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach Apple i w Internecie

Skorzystaj z ponad 90 szablonów zaprojektowanych przez Apple do tworzenia CV, raportów, książek i nie tylko

Wykorzystaj wbudowane narzędzia do śledzenia zmian, dodawania komentarzy i zaznaczania fragmentów

Uzyskaj wsparcie w zakresie osadzania obrazów, plików audio, wideo i elementów interaktywnych

Automatycznie zapisuj swoją pracę, synchronizuj ją z iCloud i łatwo edytuj dokumenty w trybie offline

Ograniczenia programu Apple Pages

Brak zaawansowanych narzędzi do automatyzacji i cyklu pracy

Ograniczona integracja z platformami innymi niż Apple

Nie nadaje się do złożonego formatowania, takiego jak cytaty akademickie lub makra

Ceny Apple Pages

Apple Pages można pobrać bezpłatnie i używać na wszystkich urządzeniach Apple

Oceny i recenzje Apple Pages

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

4. Dokumenty Google (najlepsze rozwiązanie do współpracy w czasie rzeczywistym i edycji w chmurze)

za pośrednictwem Dokumentów Google

Dokumenty Google to przeglądarkowy edytor tekstu, który ułatwia pisanie, edytowanie i udostępnianie dokumentów z dowolnego miejsca. Został stworzony z myślą o zespołach, ale jest równie przydatny podczas pracy indywidualnej. Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać do niego dostęp bez instalowania czegokolwiek, a wszystko jest synchronizowane z chmurą w czasie rzeczywistym.

Zmiany są zapisywane automatycznie. Możesz zobaczyć, kto edytuje dokument, dodawać komentarze i przywrócić dowolną poprzednią wersję — bez konieczności klikania przycisku „Zapisz”. Jest to jedna z najbardziej dostępnych opcji dla użytkowników komputerów Mac poszukujących alternatywy dla programu Microsoft Word, szczególnie dla zespołów, które priorytetowo traktują szybkość i elastyczność.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Edytuj w czasie rzeczywistym wraz z wieloma współpracownikami dzięki funkcji śledzenia kursora na żywo

Wspólne tworzenie dokumentów z komentarzami, sugestiami i wbudowanym czatem dla zespołów

Automatyczne zapisywanie z nieograniczoną historią wersji

Uzyskaj dostęp do swoich danych z dowolnej przeglądarki lub urządzenia

Poznaj dziesiątki szablonów CV, raportów i nie tylko

Ograniczenia Dokumentów Google

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności, wymagane jest aktywne połączenie internetowe

Formatowanie może ulec uszkodzeniu w przypadku złożonych plików Microsoft Word

Ograniczona edycja offline i mniej zaawansowanych opcji układu w porównaniu z alternatywami dla Dokumentów Google

Ceny Dokumentów Google

Free z kontem Google

Płatne plany dla firm są dostępne za pośrednictwem Google Workspace

Oceny i recenzje Dokumentów Google

Capterra : 4,7/5 (ponad 28 000 recenzji)

G2: Recenzje niedostępne

Co użytkownicy mówią o Dokumentach Google

Zobacz, co użytkownik Capterra ma do powiedzenia na temat tego narzędzia:

Naprawdę uwielbiam i używam Dokumenty Google prawie codziennie, niezależnie od tego, czy muszę szybko przejrzeć historie, które napisałem, czy edytować dokumenty, co mogę zrobić zarówno online, jak i offline. Bardzo doceniam to, że mogę edytować dokumenty offline, a zmiany zostaną zastosowane po ponownym połączeniu z Internetem.

Naprawdę uwielbiam i używam Dokumenty Google prawie codziennie, niezależnie od tego, czy muszę szybko przejrzeć historie, które napisałem, czy edytować dokumenty, co mogę zrobić zarówno online, jak i offline. Bardzo doceniam to, że mogę edytować dokumenty offline, a zmiany zostaną zastosowane po ponownym połączeniu z Internetem.

5. Apache OpenOffice Writer (najlepszy dla użytkowników poszukujących darmowego edytora tekstu typu open source)

za pośrednictwem Apache OpenOffice Writer

Apache OpenOffice Writer to solidny wybór, jeśli potrzebujesz podstawowego edytora tekstu offline, który nie kosztuje ani grosza. Jest to oprogramowanie typu open source, wieloplatformowe, stworzone dla użytkowników preferujących prostą alternatywę dla Microsoft Word.

Obejmuje podstawowe funkcje — pisanie, edycję i formatowanie — oraz wsparcie dla wszystkich popularnych formatów plików. Interfejs wydaje się przestarzały, ale narzędzie jest niezawodne. Idealnie nadaje się do prostych zadań, takich jak raporty, listy i formularze, gdy nie potrzebujesz synchronizacji w chmurze ani współpracy.

Najlepsze funkcje Apache OpenOffice Writer

Pracuj z plikami .doc, .docx, .odt, .rtf i .html

Poprawiaj tekst dzięki funkcjom takim jak sprawdzanie pisowni, autokorekta i licznik słów

Eksportuj pliki do formatu PDF jednym kliknięciem

Wykorzystaj widok edycji wielu stron w przypadku długich dokumentów

Ograniczenia programu Apache OpenOffice Writer

Interfejs wygląda na przestarzały i może wydawać się nieporęczny

Brak funkcji przechowywania w chmurze i współpracy

Aby korzystać z programu Writer, należy zainstalować pełny pakiet

Ceny programu Apache OpenOffice Writer

Free i open source

Ocena i recenzje programu Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Apache OpenOffice prawdziwi użytkownicy

Oto recenzja Capterra:

Po raz pierwszy zacząłem używać OpenOffice, pracując dla organizacji non-profit z ograniczonym budżetem. Poleciłem ten program jako alternatywę dla licencjonowanego oprogramowania. Nigdy nie żałowałem tej decyzji. Jedynym przypadkiem, w którym używam licencjonowanego oprogramowania (tego z wielkim M), jest sytuacja, gdy organizacja, dla której pracuję, zakupiła licencję Enterprise. Używam OpenOffice zawodowo od ponad 10 lat!

Po raz pierwszy zacząłem używać OpenOffice, pracując dla organizacji non-profit z ograniczonym budżetem. Poleciłem ten program jako alternatywę dla oprogramowania licencjonowanego. Nigdy nie żałowałem tej decyzji. Jedynym przypadkiem, w którym używam oprogramowania licencjonowanego (tego z wielkim M), jest sytuacja, gdy organizacja, dla której pracuję, zakupiła licencję Enterprise. Używam OpenOffice zawodowo od ponad 10 lat!

6. Scrivener (najlepszy do długich projektów pisarskich, takich jak powieści i prace naukowe)

Scrivener został stworzony dla pisarzy pracujących nad dużymi, złożonymi dokumentami. Jeśli piszesz powieść, pracę dyplomową lub artykuł naukowy, ten program zapewni Ci narzędzia do podzielenia pracy na mniejsze części, uporządkowania jej i przechowywania wszystkiego w jednym miejscu.

Możesz przechodzić między scenami, notatkami, konspektami i szkicami bez przełączania aplikacji. Interfejs został zaprojektowany z myślą o skupieniu, a jego struktura pomaga zarządzać dużymi ilościami treści bez ryzyka zgubienia się.

Najlepsze funkcje programu Scrivener

Użyj widoku segregatora do organizowania szkiców, notatek i rozdziałów

Polegaj na tablicy korkowej i konspie do wizualnego planowania

Widok badań i szkiców obok siebie w trybie podzielonego ekranu

Ogranicz czynniki rozpraszające uwagę podczas pisania dzięki trybowi kompozycji

Zacznij pracę nad projektami z niestandardowymi szablonami do pisania książek, artykułów i scenariuszy

Limity programu Scrivener

Wymaga czasu na naukę ze względu na swoją złożoność

Brak współpracy w czasie rzeczywistym i synchronizacji w chmurze

Synchronizacja między urządzeniami wymaga pamięci zewnętrznej innej firmy

Ceny programu Scrivener

Standardowa licencja dla systemu macOS : 49,00 USD (opłata jednorazowa)

Licencja edukacyjna dla systemu macOS: 41,65 USD (opłata jednorazowa)

Oceny i recenzje programu Scrivener

G2 : 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Scrivener prawdziwi użytkownicy

Zobacz, co użytkownik Capterra ma do powiedzenia na temat tego narzędzia:

Po prostu kup lub przynajmniej wypróbuj wersję próbną. Używam go do długich książek, artykułów i praktycznie wszystkiego. Bardzo mi się podoba. Nie znalazłem nic, co mogłoby się z nim równać. Używam wersji 3.0 na komputerze Mac, ale wersja dla systemu Windows również ma dobre recenzje.

Po prostu kup lub przynajmniej wypróbuj wersję próbną. Używam go do długich książek, artykułów i właściwie do wszystkiego. Bardzo mi się podoba. Nie znalazłem nic, co mogłoby się z nim równać. Używam wersji 3.0 na komputerze Mac, ale wersja dla systemu Windows również ma dobre recenzje.

7. Mellel (najlepszy do pisania tekstów akademickich i technicznych z zaawansowanymi wymaganiami dotyczącymi formatowania)

za pośrednictwem Mellel

Mellel został stworzony dla pisarzy, którzy potrzebują struktury i precyzji. Jest szczególnie przydatny dla naukowców, badaczy i autorów tekstów technicznych, którzy pracują z długimi, szczegółowymi dokumentami i złożonym formatowaniem.

Dzięki narzędziom do automatycznego nadawania tytułów, tworzenia bibliografii na żywo, wielojęzycznego składu tekstu i zaawansowanym systemom notatek, Mellel zapewnia pełną kontrolę nad organizacją i prezentacją stron. Jest przeznaczony do poważnego pisania, zwłaszcza gdy liczą się cytaty, odniesienia i zasady formatowania.

Najlepsze funkcje Mellel

Korzystaj z automatycznych tytułów i widoku konspektu do zarządzania strukturą dokumentów

Korzystaj z wielu strumieni przypisów dolnych i końcowych

Uzyskaj dostęp do wsparcia na żywo w zakresie cytowania i bibliografii dzięki Bookends

Pisz z łatwością w różnych językach dzięki wbudowanemu interfejsowi z układem od prawej do lewej i dokumentom wielojęzycznym

Skorzystaj z niestandardowych stylów, aby uzyskać spójny format długich stron

Ograniczenia programu Mellel

Interfejs może wydawać się nieznany użytkownikom programu Word

Brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i funkcji chmury

Nauka obsługi wymaga czasu ze względu na specjalistyczne funkcje

Ceny Mellel

Mellel dla komputerów Mac: 69 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Mellel

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Mellel prawdziwi użytkownicy

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Oto kilka obszarów, w których polecam/lubię Mellel: 1. Cena jest adekwatna do możliwości. 2. Automatyczne tytuły i formatowanie to świetna funkcja. 3. Opcja bezpłatnego wypróbowania jest również najlepsza, chociaż kto raz spróbuje, zawsze będzie korzystał.

Oto kilka obszarów, w których polecam/lubię Mellel:

1. Cena jest adekwatna do możliwości. 2. Automatyczne tytuły i formatowanie to świetna funkcja. 3. Opcja bezpłatnego wypróbowania jest również najlepsza, chociaż kto raz spróbuje, zawsze będzie z niego korzystał.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

8. Nisus Writer Pro (najlepszy do profesjonalnego pisania z rozbudowanymi opcjami dostosowywania)

za pośrednictwem Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro został stworzony dla pisarzy, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi narzędziami. Jest szybki, elastyczny i zaprojektowany specjalnie dla systemu macOS. Od długich treści po pisanie techniczne — oferuje możliwości profesjonalnego redaktora w połączeniu z prostotą aplikacji na Maca.

Możesz dostosować niemal wszystko — paski narzędzi, skróty, style i makra. Niezależnie od tego, czy piszesz w jednym języku, czy w pięciu, potrzebujesz zaawansowanej funkcji wyszukiwania i zamiany, czy też chcesz zautomatyzować powtarzające się zadania, Nisus Writer Pro pomoże Ci pracować tak, jak lubisz.

Najlepsze funkcje Nisus Writer Pro

Pisz tak, jak chcesz, korzystając z pełnych skrótów klawiaturowych i niestandardowego dostosowania paska narzędzi

Znajdź wszystko z łatwością dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu z PowerFind i wyrażeniami regularnymi

Uzyskaj dostęp do wbudowanej obsługi języków pisanych od prawej do lewej oraz wsparcia dla wielu języków

Z łatwością śledź zmiany, komentarze i historię wersji

Zintegruj z Bookends do zarządzania cytatami

Limity programu Nisus Writer Pro

Ograniczona kompatybilność poza ekosystemem Apple

Brak współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Nisus Writer Pro

Licencja standardowa: 65 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Nisus Writer Pro

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Nisus Writer Pro prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Narzędzie to posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak generator spisu treści, tryb ciemny, podzielony widok itp.

Narzędzie to posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak generator spisu treści, tryb ciemny, podzielony widok itp.

9. ONLYOFFICE DocSpace (najlepszy do wspólnej edycji z kompatybilnością między formatami)

za pośrednictwem ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Document Editor zapewnia wrażenia podobne do programu Microsoft Word, ale oferuje lepszą współpracę i obsługę większej liczby formatów. Jest przeznaczony dla zespołów, które muszą wspólnie pracować nad projektami bez utraty kontroli nad formatowaniem lub strukturą.

Możesz wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i śledzić zmiany na różnych urządzeniach. Działa dobrze z plikami .docx, .odt, .pdf i dziesiątkami innych formatów, co ułatwia udostępnianie plików bez konieczności konwersji i problemów z kompatybilnością.

Najlepsze funkcje ONLYOFFICE DocSpace

Korzystaj ze współpracy w czasie rzeczywistym dzięki kontroli dostępu opartej na rolach

Korzystaj z ponad 50 formatów plików, w tym .docx, .odt, .pdf i .html

Łatwa współpraca i śledzenie zmian dzięki historii wersji, komentarzom i wbudowanemu czatowi

Uzyskaj zaawansowane narzędzia do formatowania profesjonalnych dokumentów

Rozszerz możliwości dzięki wtyczkom (takim jak słownik synonimów, tłumacz lub WordPress)

Limity ONLYOFFICE DocSpace

Brak natywnej aplikacji dla komputerów Mac w sklepie Mac App Store

Sporadyczne problemy z formatowaniem złożonych dokumentów Word

Ceny ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : 20 USD miesięcznie za administratora

Enterprise On-premises: 6550 USD za serwer

Oceny i recenzje ONLYOFFICE DocSpace

G2: zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o ONLYOFFICE DocSpace prawdziwi użytkownicy

Cytat z recenzji G2:

DocSpace w ONLYOFFICE pokazuje swoją zdolność do łączenia narzędzi do współpracy, takich jak edytor dokumentów, czat i połączenia wideo, w jednej platformie. Ułatwia to udostępnianie dokumentów i plików mojemu zespołowi, a tym samym usprawnia cykl pracy nad różnymi projektami.

DocSpace w ONLYOFFICE pokazuje swoją zdolność do łączenia narzędzi do współpracy, takich jak edytor dokumentów, czat i połączenia wideo, w jednej platformie. Ułatwia to udostępnianie dokumentów i plików mojemu zespołowi, a tym samym usprawnia cykl pracy nad różnymi projektami.

10. BBEDIT 15 (najlepszy do edycji tekstu i kodowania z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania)

za pośrednictwem BBEDIT 15

BBEdit 15 został stworzony dla osób pracujących z surowym tekstem — programistów, autorów tekstów technicznych i wszystkich, którzy potrzebują precyzji. Nie jest to typowy edytor tekstu. To narzędzie do tworzenia przejrzystych, uporządkowanych tekstów i edycji na dużą skalę.

Możesz przeszukiwać tysiące plików, manipulować zawartością za pomocą wzorców i pisać w dziesiątkach języków programowania lub znaczników. Jest szybki, skoncentrowany i zaprojektowany dla użytkowników komputerów Mac, którzy potrzebują poważnej kontroli nad swoim tekstem.

BBEDIT 15 najlepszych funkcji

Uzyskaj dostęp do wyszukiwania i zamiany wielu plików dzięki wsparciu dla wzorców grep

Uzyskaj wsparcie dla podświetlania składni i składania kodu dla wielu języków

Zintegruj z Git i Subversion

Korzystaj z wbudowanego FTP i SFTP do zdalnej edycji

Uzyskaj podgląd na żywo tekstu HTML i Markdown

Limity BBEDIT 15

Brak możliwości współpracy i edycji w czasie rzeczywistym

Nie jest przeznaczony do dokumentów sformatowanych ani układów stron

Stroma krzywa uczenia się, jeśli jesteś przyzwyczajony do tradycyjnych edytorów tekstu

Ceny BBEDIT 15

Indywidualny : 59,99 USD

Aktualizacja z wersji 14. x : 29,99 USD

Aktualizacja z wersji 13. x lub wcześniejszej : 39,99 USD

Aktualizacja z Mac App Store : 39,99 USD

Ceny dla wielu użytkowników: Niestandardowe ceny

BBEDIT 15 ocen i recenzji

G2: zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Dlaczego ClickUp to coś więcej niż tylko alternatywa dla programu Word

ClickUp to potężna alternatywa dla programu Microsoft Office Word dla użytkowników, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko pustej strony. To przestrzeń do pisania, planowania, śledzenia i udostępniania — wszystko w jednym miejscu. Jeśli jesteś gotowy, aby wyjść poza podstawowe edytory tekstu, warto przyjrzeć się bliżej ClickUp — nie tylko jako zamiennik programu Word, ale jako prawdziwy zamiennik całego pakietu Office.

Został stworzony dla zespołów, które chcą mieć wszystko w jednym miejscu. Notatki są połączone z zadaniami. Dokumenty są tam, gdzie odbywa się praca. Komentarze zamieniają się w kolejne kroki. Nie musisz przełączać zakładek ani przeszukiwać folderów.

Wypróbuj ClickUp już dziś i zgromadź wszystkie dokumenty oraz cykle pracy w jednym miejscu.