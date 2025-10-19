13 najlepszych narzędzi do ciągłej integracji dla programistów (2025)

Twój proces właśnie zawiódł po raz trzeci dzisiaj. Ten sam błąd, ta sama naprawa, to samo uczucie, że musi być lepszy sposób, aby to zrobić.

Narzędzia do ciągłej integracji z tej listy zostały stworzone przez osoby, które rozumieją, że lepiej poświęcić czas na pisanie kodu niż zmagać się z procesami wdrażania.

Które z nich położy kres Twoim koszmarom związanym z CI? Sprawdźmy to! 🤔

Oto najlepsze narzędzia do ciągłej integracji, które pomogą Ci sprostać wyzwaniom związanym z tworzeniem oprogramowania. 💁

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami i zapewniania widoczności DevOpsWielkość zespołu: Idealne dla osób indywidualnych, start-upów i przedsiębiorstw Śledzenie sprintów, synchronizacja GitHub/GitLab, zadania powiązane z CI, automatyzacja i generowane przez sztuczną inteligencję informacje o wydaniu dla zwinnego cyklu życia oprogramowania Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dla przedsiębiorstw. GitLab Pełny cykl życia oprogramowania od commit do wdrożenia Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania w jednym narzędziu Żądania scalenia, rejestr kontenerów, szablony potoków, wdrażanie Kubernetes, obserwowalność Free; płatne plan zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Jenkins Niestandardowe potoki CI/CD z elastycznością opartą na wtyczkachWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów o złożonych cyklach pracy Ponad 1800 wtyczek, skrypty Groovy, API REST, zaplanowane kompilacje, architektura master-agent Free Travis CI Proste kompilacje oparte na GitHub dla projektów open source i małych projektów Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów programistów korzystających głównie z GitHub Kompilacje dla wielu systemów operacyjnych, ustawienia YAML, buforowanie kompilacji, wykrywanie języka i wdrażanie platform. W oparciu o wykorzystanie: od 15 USD miesięcznie CircleCI Kompilacje natywne dla Docker z wielokrotnego użytku orbami i wizualizacjami cyklu pracy Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów programistycznych i operacyjnych opartych na kontenerach i szybko skalujących się Buforowanie Docker, orb, kompilacje matrycowe, wyzwalacze cyklu pracy, szczegółowe informacje o zadaniach Free; płatne plan zaczynają się od 15 USD miesięcznie. Azure DevOps Zgodna z Microsoftem ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD) w aplikacjach i środowiskachWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów programistów korzystających z Visual Studio i Azure Tablica + potoki, wieloetapowe wdrażanie, raportowanie, integracja z platformą Azure Free; ceny niestandardowe Bamboo Automatyzacja wdrażania dla przepływów pracy opartych na AtlassianWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla użytkowników Jira + Bitbucket z etapowymi kompilacjami Połączone problemy Jira, projekty wdrożeniowe, agenci zdalni, dzienniki audytowe Free wersja próbna; centrum danych od 1200 USD rocznie Buddy Ustawienia potoku metodą „przeciągnij i upuść” dla wizualnej konfiguracjiWielkość zespołu: Idealne dla małych zespołów i osób niebędących programistami ponad 100 działań, cofanie zmian, logi w czasie rzeczywistym, równoległe uruchamianie, podgląd wdrożeń Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie TeamCity Złożone wykonywanie łańcucha kompilacji i integracja narzędzi JetBrainsWielkość zespołu: Idealne dla zespołów programistów korporacyjnych korzystających z ekosystemu IntelliJ Inteligentne buforowanie, równoległe kompilacje, wyzwalacze kompilacji, informacje o testach, konfiguracje DSL Niestandardowe ceny Bitbucket Pipelines CI dla repozytoriów hostowanych przez Bitbucket z prostą konfiguracją YAML Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów korzystających z Bitbucket + Jira Przepływy pracy YAML, kompilacje Docker, filtry branch, automatyzacja Jira Free; płatne plan zaczynają się od 3,30 USD miesięcznie za użytkownika AWS CodePipeline Natywna integracja ciągła (CI/CD) w infrastrukturze i narzędziach AWSWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów inżynierów korzystających przede wszystkim z AWS Wielostopniowe przepływy, wyzwalacze Lambda, metryki CloudWatch, integracja CodeBuild/CodeDeploy Free; niestandardowe ceny dla zaawansowanych użytkowników Semaphore Szybkie kompilacje dzięki inteligentnemu buforowaniu i równoległościWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów o dużej wydajności, które potrzebują szybkiego wykonania zadań Zoptymalizowane cykle pracy, potoki uwzględniające pamięć podręczną, inteligentna współbieżność, raportowanie Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie Spinnaker Wdrożenia w wielu chmurach z kontrolą na poziomie przedsiębiorstwa Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dużych organizacji korzystających z chmury Wersje kanarkowe, przywracanie, wsparcie GCP/AWS/Azure, pulpity nawigacyjne z metrykami Free

Wybór odpowiedniego narzędzia do ciągłej integracji kodu może usprawnić proces tworzenia oprogramowania i zmniejszyć ryzyko związane z wydaniem nowej wersji. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do współpracy przy tworzeniu oprogramowania. ⛏️

Kompatybilność z językami i frameworkami: Oferuje wsparcie dla stosu technologicznego bez skomplikowanych obejść

Integracja VCS: Tworzy połączenie z GitHub, GitLab, Bitbucket lub innymi systemami kontroli wersji

Skalowalność wydajności: Oferuje równoległe testowanie, buforowanie kompilacji i automatyczne skalowanie w celu przyspieszenia Oferuje równoległe testowanie, buforowanie kompilacji i automatyczne skalowanie w celu przyspieszenia procesów DevOps

wsparcie automatyzacji testów:* integracja z frameworkami testowymi w celu wczesnego wykrywania problemów

Konteneryzacja i gotowość do wdrożenia: Wsparcie Docker i innych narzędzi kontenerowych zapewniających niezawodne wdrożenia

Powiadomienia i integracje: Łączy się z narzędziami do obsługi e-mail lub zarządzania projektami, aby zapewnić spójność działań zespołów

Przejrzyste logi i śledzenie błędów: Ułatwia identyfikację, debugowanie i przywracanie nieudanych kompilacji

Czas zagłębić się w najlepsze narzędzia do ciągłej integracji, które ułatwiają życie programistom. Zaczynamy! 💪🏼

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami oprogramowania i współpracy zespołowej)

Utwórz swoje pierwsze zadanie w ClickUp Śledź i przypisuj problemy w pełnym kontekście wydania, korzystając z oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp Agile

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

W połączeniu z oprogramowaniem ClickUp Agile Zarządzanie Projektami stanowi idealne narzędzie do planowania sprintów, śledzenia postępów, zarządzania zaległościami i szybszego dostarczania oprogramowania.

Szybciej śledź i rozwiązuj problemy

Zacznij od zadań ClickUp.

Załóżmy, że w środowisku testowym pojawia się regresja związana z ostatnią aktualizacją. Tworzysz zadanie, oznaczasz programistę, który wprowadził zmianę, łączysz je z przypadkiem testowym, który zakończył się niepowodzeniem, i dodajesz komentarz dla działu kontroli jakości, aby ponownie przetestował rozwiązanie po wprowadzeniu poprawki.

Wszystko pozostaje w jednym wątku w oprogramowaniu ClickUp Software Team PM Software, od nieudanego kroku do ostatecznego rozwiązania.

Wykrywaj przeszkody, zanim nabiorą rozpędu

Wykrywaj utknięte zadania i zapewnij płynność wydawania nowych wersji dzięki ClickUp sprint

Aby przyspieszyć pracę, możesz uruchomić ClickUp sprint, aby wyeliminować przeszkody, zanim zakłócą one oś czasu.

W środku tygodnia zauważasz, że trzy zadania backendowe nie posunęły się naprzód od Monday. Wszystkie czekają na kontener testowy, który nie został przebudowany. Rejestrujesz nowe zadanie dotyczące naprawy, włączasz je do bieżącego sprintu i do końca dnia usuwasz pozostałe blokady.

Zamień niepowodzenia kompilacji w przypisane, możliwe do wykonania zadania za pomocą ClickUp Automatyzacja

Gdy coś się psuje, ClickUp Automatyzacja zajmuje się tym, zanim ktokolwiek to zgłosi.

Nocna potokowa integracja kończy się niepowodzeniem po zatwierdzeniu uszkodzonej zależności. ClickUp natychmiast tworzy zadanie dotyczące błędu, łączy je z nieudanym zadaniem, oznaczy osobę odpowiedzialną za zatwierdzenie i umieszcza zadanie na liście „Do naprawienia”. Nikt nie musi ręcznie segregować zadań ani tracić czasu na przydzielanie pracy — wszystko dzieje się automatycznie.

Generuj informacje o wydaniu w kilka sekund

Twórz przejrzyste, przyjazne dla programistów podsumowania wydań za pomocą ClickUp Brain

Aby ograniczyć ręczne raportowanie, ClickUp Brain, wbudowany asystent AI platformy, pomaga zespołowi generować podsumowania i zawartość na podstawie istniejących danych dotyczących zadań.

Jeśli pod koniec tygodnia potrzebujesz informacji o wydaniu, skorzystaj ze sztucznej inteligencji do tworzenia oprogramowania, aby podsumować zakończone zgłoszenia oznaczone tagiem „Wydanie v2. 1” (w języku naturalnym). Natychmiast otrzymasz przejrzystą listę dostarczonych funkcji i poprawek, gotową do umieszczenia w dzienniku zmian.

Przestań pisać „poprawki błędów”. Pisz informacje o nowych wersjach, które ludzie faktycznie czytają. Dowiedz się, jak to zrobić!

Realizuj zadania przy każdym commit

Zsynchronizuj GitHub ze swoimi zadaniami ClickUp za pomocą integracji ClickUp

W całym cyklu rozwoju oprogramowania integracje ClickUp z GitHub i GitLab zapewniają synchronizację nowego kodu i statusu zadań. Programista łączy swoje pull request z zadaniem. Po scaleniu zadanie automatycznie przechodzi do statusu „Gotowe do kontroli jakości”, a pull request pozostaje dołączone, dzięki czemu testerzy dokładnie wiedzą, co się zmieniło i gdzie należy przeprowadzić weryfikację.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Posłuchaj opinii zadowolonego użytkownika na G2:

ClickUp łączy wszystko, czego potrzebujemy, w jednym miejscu — od zarządzania zadaniami po dokumenty, automatyzację, śledzenie czasu, a nawet śledzenie celów. Elastyczność w dostosowywaniu widoków, korzystaniu z pól niestandardowych i automatyzacji powtarzalnych czynności pozwala nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Bardzo podoba nam się również jego skalowalność: sprawdza się dobrze w przypadku osób indywidualnych, ale staje się jeszcze bardziej wydajny wraz z rozwojem zespołu.

ClickUp łączy wszystko, czego potrzebujemy, w jednym miejscu — od zarządzania zadaniami po dokumenty, automatyzację, śledzenie czasu, a nawet śledzenie celów. Elastyczność w dostosowywaniu widoków, korzystaniu z pól niestandardowych i automatyzacji powtarzalnych czynności pozwala nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Bardzo podoba nam się również jego skalowalność: sprawdza się dobrze w przypadku osób indywidualnych, ale staje się jeszcze bardziej wydajny wraz z rozwojem zespołu.

📮ClickUp Insight: Nasze badanie wykazało, że pracownicy umysłowi utrzymują średnio 6 codziennych połączeń w swoim miejscu pracy. Prawdopodobieństwo, że wiąże się to z wielokrotną wymianą wiadomości e-mail, czatów i narzędzi do zarządzania projektami. A co, gdybyś mógł zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Dzięki ClickUp jest to możliwe! Jest to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki /AI, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

2. GitLab (najlepszy do kompleksowych cykli pracy DevOps)

za pośrednictwem GitLab

GitLab zapewnia spójne środowisko produkcyjne do planowania, tworzenia, wdrażania i monitorowania aplikacji. Wbudowane funkcje śledzenia problemów, merge request i rejestru kontenerów tworzą płynny cykl pracy w zarządzaniu projektami oprogramowania.

Narzędzie do ciągłej integracji obsługuje zarówno proste zadania automatyzacji, jak i złożone wdrożenia na poziomie przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie widoczność całego procesu dostarczania oprogramowania.

Najlepsze funkcje GitLab

Uruchamiaj zadania równolegle na wielu platformach, aby przyspieszyć czas kompilacji

Skonfiguruj automatycznie skalujące się moduły uruchamiające, które uruchamiają się na żądanie, zapewniając oszczędność kosztów

Wdrażaj do klastrów Kubernetes bezpośrednio z konfiguracji potoku

Monitoruj wydajność aplikacji i błędy za pomocą zintegrowanych narzędzi do obserwacji

Ograniczenia GitLab

W przypadku wdrożeń na dużą skalę wymaga to dużych zasobów

Własne instancje wymagają znacznych nakładów na konserwację

Ceny GitLab

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GitLab

G2: 4,5/5 (ponad 830 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1195 recenzji)

Co o GitLab mówią użytkownicy w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit napisał:

Tak, jest całkiem niezłe. Możesz korzystać z takich funkcji, jak rejestr pakietów, rejestr kontenerów, a także tworzyć potoki.

Tak, jest całkiem niezłe. Możesz korzystać z takich funkcji, jak rejestr pakietów, rejestr kontenerów, a także tworzyć potoki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przechowuj konfiguracje CI (takie jak pliki Jenkinsfiles lub GitHub Actions YAML) w systemie kontroli wersji, tak samo jak kod aplikacji. Korzystaj z pull request, aby przeglądać zmiany i testować aktualizacje przed scaleniem.

3. Jenkins (najlepszy do dostosowywania procesów automatyzacji)

za pośrednictwem Jenkins

Jenkins wyróżnia się elastycznością, umożliwiając zespołom tworzenie praktycznie dowolnych procesów automatyzacji DevOps dzięki rozbudowanemu ekosystemowi wtyczek. Jednak ta elastyczność wiąże się z większą złożonością — konieczne jest poświęcenie czasu na konfigurację i utrzymanie ustawień.

Narzędzie obsługuje wszystko, od prostej automatyzacji kompilacji po złożone wieloetapowe wdrożenia w środowiskach chmury hybrydowej. Dzięki temu jest szczególnie cenne dla organizacji korzystających z różnorodnych stosów technologicznych.

Najlepsze funkcje Jenkinsa

Zainstaluj wtyczki spośród ponad 1800 dostępnych opcji, aby rozszerzyć funkcję

Twórz niestandardowe skrypty potoku przy użyciu języka Groovy do złożonej logiki automatyzacji

Zintegruj się z praktycznie każdym narzędziem dzięki API REST i webhookom

Planuj kompilacje na podstawie czasu, zmian w kodzie lub zewnętrznych wyzwalaczy

Ograniczenia Jenkinsa

Problemy z kompatybilnością wtyczek mogą powodować niestabilność systemu

Luki w zabezpieczeniach wtyczek stanowią stałe zagrożenie

Ceny Jenkins

Free

Oceny i recenzje Jenkins

G2: 4,4/5 (ponad 520 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 560 recenzji)

Co o Jenkins mówią użytkownicy w praktyce?

Oto recenzja tego narzędzia opublikowana na portalu G2:

Jenkins to doskonałe narzędzie w dziedzinie ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Jest elastyczne i skalowalne... Chociaż Jenkins jest zdecydowanie użytecznym i elastycznym narzędziem, są pewne elementy, które uważam za problematyczne. Największą wadą jest wysoki poziom złożoności instalacji i konfiguracji. Początkujący użytkownicy mogą być zdezorientowani licznymi opcjami i wtyczkami dostępnymi w Jenkins.

Jenkins to doskonałe narzędzie w dziedzinie ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Jest elastyczne i skalowalne... Chociaż Jenkins jest zdecydowanie użytecznym i elastycznym narzędziem, są pewne elementy, które uważam za problematyczne. Największą wadą jest wysoki poziom złożoności instalacji i konfiguracji. Początkujący użytkownicy mogą być zdezorientowani licznymi opcjami i wtyczkami dostępnymi w Jenkins.

4. Travis CI (najlepsze pod względem prostoty integracji z GitHub)

za pośrednictwem Travis CI

Travis CI zyskało renomę, obsługując społeczność open source i oferując bezpłatne kompilacje dla publicznych repozytoriów na GitHub. Stawia na prostotę: użytkownik definiuje proces kompilacji w pliku YAML, a Travis CI zajmuje się resztą. To proste podejście sprawia, że jest ono szczególnie atrakcyjne dla mniejszych zespołów lub projektów, które nie wymagają rozbudowanego dostosowywania niestandardowego.

Travis CI automatycznie wykrywa języki programowania i sugeruje odpowiednie środowiska kompilacji, zmniejszając obciążenie związane z początkowymi ustawieniami nowych projektów.

Najlepsze funkcje Travis CI

Testuj kod jednocześnie w wielu systemach operacyjnych i wersjach językowych

Wdrażaj aplikacje na różnych platformach chmury dzięki wbudowanym integracjom

Monitoruj status kompilacji dzięki szczegółowym logom i powiadomieniom

Buforuj zależności między kompilacjami, aby skrócić czas wykonania

Ograniczenia Travis CI

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z bardziej elastycznymi platformami

W okresach szczytowego obciążenia czas kompilacji może ulec wydłużeniu

Ceny Travis CI

W oparciu o wykorzystanie: 15 USD/miesiąc

Unlimited Plan: 78 USD+/miesiąc

Serwer: 34 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Travis CI

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 120 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Tak, zautomatyzuj kompilacje, testy integracyjne i wdrożenia, ale zacznij od cykli pracy o wysokim priorytecie. Przeprowadzaj testy jednostkowe i testy dymne przy każdym commit i zachowaj dłuższe zestawy testów do kompilacji nocnych lub przedpremierowych.

5. CircleCI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia kompilacji opartych na Dockerze)

za pośrednictwem CircleCI

CircleCI zrewolucjonizowało wydajność CI/CD dzięki podejściu opartemu na Dockerze, umożliwiając zespołom tworzenie izolowanych środowisk kompilacji w ciągu kilku sekund, a nie minut. Funkcja orbów pozwala zespołom udostępniać fragmenty konfiguracji wielokrotnego użytku, ograniczając powielanie w różnych projektach.

Ponadto wizualizacja cyklu pracy na platformie pomaga zespołom zrozumieć złożone procesy wdrażania na pierwszy rzut oka. Narzędzie do ciągłego wdrażania szczególnie sprawdza się w przypadku zespołów, które już korzystają z aplikacji kontenerowych w środowisku produkcyjnym.

Najlepsze funkcje CircleCI

Wykorzystaj orbs do realizacji typowych zadań, takich jak testowanie, wdrażanie i powiadomienia

Wizualizuj złożone cykle pracy za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego

Inteligentnie buforuj obrazy Docker, zależności i artefakty kompilacji

Wybierz wyzwalacz przepływów pracy na podstawie określonych zmian w plikach lub wzorcach branch

Ograniczenia CircleCI

Zespoły, które nie znają koncepcji Docker, muszą przejść proces nauki

Ograniczone wsparcie systemu Windows w porównaniu ze środowiskami Linux

Ceny CircleCI

Chmura

Free

Wydajność: Od 15 USD miesięcznie

Skala: Od 2000 USD miesięcznie

Serwer

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CircleCI

G2: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze redaktory kodu dla programistów

6. Azure DevOps (najlepsze rozwiązanie do integracji ekosystemu Microsoft)

za pośrednictwem Azure DevOps

Azure DevOps zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi programistycznych, które płynnie integrują się z szerszym ekosystemem Microsoft.

Zespoły korzystające już z Visual Studio, usług chmury Azure lub Office 365 docenią w szczególności ujednolicone uwierzytelnianie i usługi udostępniane tej platformy. Łączy ona tradycyjne funkcje CI/CD z funkcjami wspierającymi cały cykl życia testowania oprogramowania.

Najlepsze funkcje Azure DevOps

Zarządzaj repozytoriami kodu, tworzyć potoki i wydawać wersje w ramach interfejsu.

Wdrażaj aplikacje w usługach Azure przy użyciu wstępnie skonfigurowanych szablonów.

Twórz wieloetapowe procesy z bramkami zatwierdzającymi i ręcznymi interwencjami.

Generuj szczegółowe raporty dotyczące wydajności kompilacji i wskaźników powodzenia wdrożeń.

Ograniczenia Azure DevOps

Dla zespołów, które potrzebują jedynie podstawowych funkcji CI/CD, może to być przytłaczające.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają dogłębnej znajomości usług platformy Azure.

Ceny usługi Azure DevOps

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Azure DevOps

G2: 4,3/5 (ponad 585 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Azure DevOps użytkownicy w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił następującą informację:

Azure DevOps to jeden z najlepszych dostępnych pakietów narzędzi. Jedynym powodem, dla którego nie warto go używać, jest brak zaangażowania w projekty związane z Microsoftem lub posiadanie pracowników posiadających umiejętności w zakresie innych technologii, których doświadczenie i wiedzę chcesz wykorzystać.

Azure DevOps to jeden z najlepszych dostępnych pakietów narzędzi. Jedynym powodem, dla którego nie warto go używać, jest brak tworzenia rozwiązań związanych z Microsoftem lub posiadanie pracowników posiadających umiejętności w zakresie innych technologii, których doświadczenie i wiedzę chcesz wykorzystać.

7. Bamboo (najlepsze do integracji z narzędziami Atlassian)

za pośrednictwem Bamboo

Bamboo służy zespołom, które już zainwestowały w ekosystem Atlassian, oferując ścisłą integrację z Jira, Bitbucket i Confluence. Integracja ta tworzy połączony proces tworzenia oprogramowania, w którym problemy, przeglądy kodu i wdrożenia są automatycznie połączone i śledzone.

Architektura narzędzia oparta na agentach pozwala na elastyczną alokację zasobów w całej infrastrukturze. Siła Bamboo polega na możliwości tworzenia złożonych potoków wdrożeniowych, które wymagają zatwierdzenia przez człowieka i zaawansowanych mechanizmów przywracania.

Najlepsze funkcje Bamboo

Linki tworzą się automatycznie do problemów Jira i commitów Bitbucket.

Twórz projekty wdrożeniowe, aby zarządzać wydaniami w wielu środowiskach.

Wykorzystaj zdalne agenty do dystrybucji kompilacji w całej infrastrukturze.

Generuj kompleksowe raporty dotyczące wskaźników kompilacji i wdrażania.

Limity Bamboo

Narzędzie wymaga licencji Atlassian, która może być kosztowna.

W przypadku zaawansowanych zastosowań złożoność konfiguracji znacznie wzrasta.

Ceny Bamboo

Bezpłatna wersja próbna

Centrum danych: 1200 USD (nieograniczona liczba zadań, jeden agent zdalny)

Oceny i recenzje Bamboo

G2: 4,1/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Bamboo mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 podsumowała to w następujący sposób:

Jest to bardzo przydatne narzędzie do automatyzacji zadań, które pozwala zaoszczędzić czas programistom/testerom. Można je zintegrować z repozytorium i dodać skrypty lub etapy do wykonania po commit. Pomoże to w projektowaniu kodu, takim jak flake8, black, w przestrzeganiu najlepszych praktyk, wielu operacjach poprzez pisanie skryptów i tworzenie kompilacji z kodu.

Jest to bardzo przydatne narzędzie do automatyzacji zadań, które pozwala zaoszczędzić czas programistom/testerom. Można je zintegrować z repozytorium i dodać skrypty lub etapy do wykonania po commit. Pomaga ono w projektowaniu kodu, np. flake8, black, w stosowaniu najlepszych praktyk, wielu operacjach poprzez pisanie skryptów i tworzenie kompilacji na podstawie kodu.

8. Buddy (najlepsze do tworzenia wizualnych potoków)

za pośrednictwem Buddy

Buddy przekształca konfigurację CI/CD ze skryptów opartych na kodzie w wizualne cykle pracy, które każdy może zrozumieć i modyfikować. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” sprawia, że jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla zespołów o zróżnicowanym doświadczeniu technicznym.

A co najlepsze? Podejście Buddy oparte na działaniach dzieli złożone wdrożenia na łatwe do opanowania kroki, z których każdy ma jasno określone dane wejściowe i wyjściowe.

Najlepsze funkcje Buddy

Wybierz spośród ponad 100 gotowych akcji do typowych zadań związanych z wdrażaniem.

Wdrażaj rozwiązania w wielu środowiskach dzięki logice warunkowej i bramkom zatwierdzającym.

Monitoruj wdrożenia w czasie rzeczywistym dzięki szczegółowym dziennikom wykonania

Natychmiastowe cofanie wdrożeń w przypadku wykrycia problemów

Ograniczenia Buddy

Ma mniej integracji z niszowymi narzędziami i usługami

Podejście tego narzędzia może wydawać się ograniczające dla zespołów preferujących konfigurację opartą na kodzie

Ceny dla znajomych

Free

Pro: 29 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Hyper: 99 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

Oceny i recenzje znajomych

G2: 4,7/5 (ponad 205 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 175 recenzji)

Co o Buddy mówią prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

Interfejs użytkownika jest świetny i łatwy w nawigacji. Działa szybko i wykonuje to, co ma do zrobienia. Przejście na buddy.works jest proste, zadziałało od razu... Zmiana własności projektu może być nieco trudna

Interfejs użytkownika jest świetny i łatwy w nawigacji. Działa szybko i wykonuje to, co ma do zrobienia. Przejście na buddy.works jest proste, zadziałało od razu... Zmiana własności projektu może być nieco trudna

9. TeamCity (najlepsze rozwiązanie dla złożonych kompilacji korporacyjnych)

za pośrednictwem TeamCity

TeamCity obsługuje najbardziej wymagające scenariusze kompilacji, które przerosłyby możliwości prostszych narzędzi CI. Firma JetBrains zaprojektowała platformę do zarządzania dużymi bazami kodu, złożonymi łańcuchami zależności i zaawansowanymi wymaganiami testowymi, których często wymagają aplikacje korporacyjne.

Architektura siatki kompilacji rozdziela obciążenia między wielu agentów, zachowując jednocześnie scentralizowaną kontrolę i widoczność. Głęboka integracja TeamCity z IntelliJ IDEA i innymi narzędziami JetBrains zapewnia płynną pracę zespołom, które już korzystają z tych środowisk programistycznych.

Najlepsze funkcje TeamCity

Dystrybucja kompilacji między wielu agentów dzięki inteligentnemu równoważeniu obciążenia

Analizuj wydajność kompilacji i identyfikuj wąskie gardła dzięki szczegółowemu raportowaniu

Twórz łańcuchy kompilacji, które są wyzwalaczami dla zależnych kompilacji

Ograniczenia TeamCity

Dokumentacja API jest uważana za słabą, zwłaszcza w przypadku złożonych, niepodstawowych integracji

Panel administratora jest często opisywany jako zagracony i nieprzejrzysty

Ceny TeamCity

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TeamCity

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 45 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia i oprogramowanie do automatyzacji testowania jakości

10. Bitbucket Pipelines (najlepsze rozwiązanie dla cykli pracy Git hostowanych przez Atlassian)

za pośrednictwem Bitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines działa bezpośrednio z repozytorium Git, eliminując potrzebę konfigurowania zewnętrznych usług CI/CD lub zarządzania uwierzytelnianiem między systemami. Ta ścisła integracja oznacza, że konfiguracja kompilacji współistnieje z kodem.

Podejście oparte na kontenerach zapewnia kompilację w izolowanych środowiskach, wykorzystując infrastrukturę chmury Atlassian do skalowania. Jest to szczególnie korzystne dla zespołów, które już używają Bitbucket do kontroli źródła i chcą dodać funkcje CI/CD.

Najlepsze funkcje Bitbucket Pipelines

Konfiguruj kompilacje przy użyciu plików YAML przechowywanych bezpośrednio w repozytorium

Uruchamiaj kompilacje w kontenerach Docker, aby uzyskać spójne, powtarzalne środowiska

Twórz niestandardowe obrazy kompilacji dostosowane do konkretnego stosu technologicznego

Monitoruj status kompilacji i logi za pomocą zintegrowanego interfejsu Bitbucket

Ograniczenia Bitbucket Pipelines

W przypadku projektów wymagających dużych zasobów czas potrzebny na kompilację może szybko się skończyć

Funkcje debugowania są mniej zaawansowane niż w przypadku dedykowanych narzędzi

Ceny Bitbucket Pipelines

Free

Standard: 3,30 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 6,60 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Bitbucket Pipelines

G2: 4,4/5 (ponad 945 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1350 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Bitbucket Pipelines w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

To, co najbardziej podoba mi się w Bitbucket, to integracja z Jira. Dla nas możliwość automatycznej aktualizacji zgłoszeń po commit w repozytorium jest niezbędna... Mam również doświadczenie z GitHub, i Bitbucket zdecydowanie pozostaje w tyle w porównaniu z GitHub Actions i Pipelines.

To, co bardzo mi się podoba w Bitbucket, to integracja z Jira. Dla nas możliwość automatycznej aktualizacji zgłoszeń po commit w repozytorium jest niezbędna... Mam również doświadczenie z GitHub, i Bitbucket zdecydowanie pozostaje w tyle w porównaniu z GitHub Actions i Pipelines.

11. AWS CodePipeline (najlepsze rozwiązanie dla wdrożeń natywnych dla AWS)

za pośrednictwem AWS CodePipeline

AWS CodePipeline koordynuje cały proces wydawania oprogramowania w ekosystemie chmury Amazon, zapewniając płynną integrację z innymi usługami AWS, takimi jak Lambda, ECS i S3.

Architektura platformy bez serwerów oznacza, że płacisz tylko za aktywne potoki, a nie za utrzymanie dedykowanej infrastruktury. Jej siła polega na możliwości tworzenia zaawansowanych cykli pracy związanych z wydawaniem nowych wersji, które wykorzystują bogaty katalog usług AWS, od automatycznego testowania za pomocą CodeBuild po wdrażanie metodą blue-green za pomocą CodeDeploy.

Najlepsze funkcje AWS CodePipeline

Automatycznie wyzwalaj potoki na podstawie commit kodu lub zdarzeń zewnętrznych

Monitoruj wykonywanie potoku za pomocą wskaźników i alarmów CloudWatch

Przyspiesz złożone procesy ciągłego wdrażania dzięki równoległemu wykonywaniu zadań

Ograniczenia AWS CodePipeline

Wymaga dogłębnej znajomości usług AWS w celu konfiguracji zaawansowanych ustawień

Uzależnienie od jednego dostawcy utrudnia migrację do innych dostawców usług w chmurze

Ceny AWS CodePipeline

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AWS CodePipeline

G2: 4,3/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o AWS CodePipeline w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit wyjaśnia, co działa (a co nie):

Bardzo lubię pracować z AWS CodePipeline i polecam to narzędzie dla środowisk, które wykorzystują CDK jako IaC. Zwłaszcza przy użyciu nowej biblioteki CDK Pipelines… Rozumiem, że ludzie narzekają na uzależnienie od dostawcy, ale jednocześnie nie można w pełni korzystać z zalet AWS, jeśli nie próbuje się wykorzystać w jak największym stopniu natywnych narzędzi.

Bardzo lubię pracować z AWS CodePipeline i polecam to narzędzie dla środowisk, które wykorzystują CDK jako IaC. Zwłaszcza przy użyciu nowej biblioteki CDK Pipelines… Rozumiem, że ludzie narzekają na uzależnienie od dostawcy, ale jednocześnie nie można w pełni korzystać z zalet AWS, jeśli nie próbuje się wykorzystać w jak największym stopniu natywnych narzędzi.

12. Semaphore (najlepsze rozwiązanie dla CI/CD zorientowanego na wydajność)

za pośrednictwem Semaphore

Semaphore stawia szybkość ponad wszystko, wykorzystując zaawansowane strategie buforowania i równoległe wykonywanie w celu zminimalizowania czasu kompilacji. Architektura platformy automatycznie optymalizuje alokację zasobów w oparciu o konkretne wymagania projektu, zapewniając, że kompilacje są zakończone jak najszybciej.

Jego buforowanie zależności jest szczególnie zaawansowane, identyfikując i przechowując często używane biblioteki, obrazy Docker i artefakty kompilacji, aby uniknąć zbędnych pobrań.

Najlepsze funkcje Semaphore

Automatycznie wykonuj testy równolegle na wielu maszynach

Skaluj obciążenie kompilacji w górę lub w dół w zależności od aktualnego obciążenia pracą

Twórz złożone cykle pracy z logiką warunkową i ręcznymi kontrolkami

Ograniczenia semaforów

Konfiguracja YAML wydaje się skomplikowana pomimo dodanego redaktora graficznego

Użytkownicy dokonują raportowania o częstych awariach

Ceny Semaphore

Free

Pro: 49 USD/miesiąc

Enterprise: 20 000 USD/rok (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Semaphore

G2: 4,7/5 (ponad 185 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Semaphore mówią użytkownicy w praktyce?

Krótki fragment wypowiedzi prawdziwego użytkownika:

Dostępność i elastyczność konfiguracji naszych instancji Semaphore pomogły nam skrócić czas realizacji procesów CI/CD do średnio poniżej 10 minut... Czasami zdarzają się drobne problemy związane z powolną reakcją agentów i sporadycznymi awariami, ale zespół zazwyczaj bardzo szybko je rozwiązuje.

Dostępność i elastyczność konfiguracji naszych instancji Semaphore pomogły nam skrócić czas realizacji procesów CI/CD do średnio poniżej 10 minut... Czasami zdarzają się drobne problemy związane z powolną reakcją agentów i sporadycznymi awariami, ale zespół zazwyczaj bardzo szybko je rozwiązuje.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: zanim kod trafi do głównej gałęzi, użyj potoków pull request, aby przeprowadzić kontrole lint, testy jednostkowe i analizę statyczną. Blokuj scalanie, jeśli coś nie działa; dzięki temu główna gałąź pozostanie stabilna i gotowa do produkcji przez cały czas.

13. Spinnaker (najlepszy do wdrożeń w wielu chmurach)

za pośrednictwem Spinnaker

Spinnaker radzi sobie ze złożonością wdrażania aplikacji w wielu środowiskach i u wielu dostawców usług w chmurze. Platforma została pierwotnie opracowana przez Netflix i Google w celu zarządzania wdrożeniami na ogromną skalę i do dziś zachowuje ten korporacyjny charakter.

Narzędzie do ciągłej integracji oferuje wersje kanarkowe, wdrożenia niebiesko-zielone i aktualizacje ciągłe, z których każda posiada funkcję automatycznego przywracania stanu poprzedniego w przypadku wykrycia problemów.

Najlepsze funkcje Spinnaker

Wdrażaj aplikacje jednocześnie w AWS, Google chmura, Azure i Kubernetes

Wdrażaj wdrożenia typu „canary” z automatyczną zmianą kierunku ruchu i przywracaniem poprzedniej wersji

Monitoruj stan wdrożenia dzięki zintegrowanym wskaźnikom i alertom

Centralnie zarządzaj konfiguracjami aplikacji w różnych środowiskach

Ograniczenia Spinnaker

Jego modułowa architektura mikrousług (Clouddriver, Orca, Deck itp.) powoduje wysokie koszty operacyjne

Ograniczona dokumentacja projektu oprogramowania i wsparcie społeczności w porównaniu z prostszymi narzędziami do ciągłej integracji

Ceny Spinnaker

Free

Oceny i recenzje Spinnaker

G2: 3,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Spinnaker mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzent serwisu G2 napisał:

Interfejs użytkownika jest dobry, a funkcja wdrażania kanarkowego jest najlepsza w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku. Eventho Jenkins zajmuje wysoką pozycję w konkurencji, a Spinnaker jest równie dobry... Złożoność struktury potoku i minimalne wykorzystanie zasobów oraz niezbyt dobry interfejs użytkownika mogłyby być lepsze. Ponadto więcej dodatków i wtyczek trybu niestandardowego będzie dobrym ulepszeniem

Interfejs użytkownika jest dobry, a funkcja wdrażania kanarkowego jest najlepsza w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku. Chociaż Jenkins zajmuje wysoką pozycję w rankingu konkurencji, Spinnaker jest równie dobry... Złożoność struktury potoku i minimalne wykorzystanie zasobów oraz niezbyt dobry interfejs użytkownika mogłyby być lepsze. Ponadto więcej dodatków i wtyczek trybu niestandardowego stanowiłoby znaczną poprawę

Osiągnij powodzenie dzięki CI z ClickUp

Zespoły programistyczne potrzebują narzędzi do ciągłej integracji, które pozwalają na płynną realizację zadań. ClickUp łączy kod, zadania, wydania i recenzje, dzięki czemu cały proces CI pozostaje widoczny i możliwy do realizacji.

Każda awaria staje się zadaniem. Każdy sprint przebiega zgodnie z harmonogramem. Każda wersja jest przejrzysta. Jeśli Twoje obecne ustawienia wydają się chaotyczne lub powolne, ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi jedno miejsce do zarządzania wszystkim bez utraty czasu, kontekstu lub tempa.

