11 najlepszych alternatyw dla Canva AI dla projektantów w [roku]

Przez cały tydzień przeglądałeś szablony Canva i jakoś wszystko zaczyna wyglądać tak samo. Układy się ze sobą mieszają, a sugestie AI nie do końca pasują do Twojego stylu.

Ale świetny projekt nie powinien sprawiać wrażenia generycznego.

Alternatywy dla Canva AI z tej listy oferują świeże spojrzenie — dzięki inteligentniejszej automatyzacji, lepszym możliwościom dostosowywania i swobodzie twórczej, która bardziej odpowiada Twoim potrzebom.

Gotowy, aby znaleźć swoje nowe ulubione narzędzie? Zacznijmy! 👇

Najlepsze alternatywy dla Canva AI w skrócie

Oto kilka najlepszych alternatyw dla Canva, które warto rozważyć, jeśli zależy Ci na bardziej zaawansowanych funkcjach AI i większej kontroli nad projektami.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły kreatywne potrzebujące ustrukturyzowanych cykli pracy Wielkość zespołu: Solo → Enterprise Briefy AI, konwersja Tablicy do zadań, osadzanie Figma, automatyzacje, przepływy przeglądu kreatywnego. Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw. Snappa Szybkie grafiki do mediów społecznościowychWielkość zespołu: małe zespoły, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Social scheduling Free, płatna od 15 USD/miesiąc Fotor AI Ulepszanie zdjęć za pomocą AI + artystyczne filtryWielkość zespołu: dowolna Retusz portretów, AI Photo Colorizer, AI cutout, generator grafiki Free, wersja Pro od 10,99 USD/miesiąc Adobe Express Zasoby spójne z marką dzięki ekosystemowi AdobeWielkość zespołu: profesjonaliści kreatywni, zespoły marketingowe Dostęp do Adobe Stock, szybkie działania, narzędzia wideo, biblioteki CC. Free, Premium 9,99 USD/miesiąc Visme Wizualizacje oparte na danych + prezentacjeWielkość zespołu: zespoły biznesowe i edukacyjne Inteligentne wykresy, interaktywne mapy, nagrywanie ekranu, sterowanie animacjami Free, Pro 59 USD/miesiąc Figma AI Współpraca przy projektowaniu UI/UXWielkość zespołu: zespoły ds. produktu, projektowania i rozwoju Automatyczny układ, Make Design AI, systemy projektowania, interaktywne prototypy Free, profesjonalna od 20 USD/miesiąc Piktochart Infografiki i raportyWielkość zespołu: Biznes, organizacje non-profit, nauczyciele Interaktywne elementy wizualne, redaktor bloków, import danych, szablony z brandingiem Free, Pro 29 USD/miesiąc Designs. ai Zestawy i elementy wizualne marki generowane przez AI Wielkość zespołu: małe zespoły, twórcy Generator logo, kreator wideo, Designmaker, dopasowywanie kolorów Plany od 29 USD/miesiąc Pixlr Szybka edycja zdjęć w przeglądarceWielkość zespołu: dowolna Wycinanie AI, edycja zbiorcza, podwójna ekspozycja, projektowanie szablonów Free, Premium 9,99 USD/miesiąc Design Wizard Szablony marketingowe i szybkie promocjeWielkość zespołu: małe firmy, marketerzy Szablony oparte na kampaniach, planowanie postów w mediach społecznościowych, animacje graficzne Free, Pro 9,99 USD/miesiąc PicMonkey Kolaże zdjęć i retusz portretówWielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa, twórcy Inteligentne układy kolaży, narzędzia do retuszu, ramki/obramowania Bezpłatna wersja próbna, płatna od 7,99 USD/miesiąc.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Canva AI?

Canva AI została stworzona z myślą o szybkim i łatwym tworzeniu zawartości, ale nie zawsze odpowiada wszystkim potrzebom twórczym lub profesjonalnym. Oto dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Canva AI:

Ograniczona elastyczność twórcza: AI często opiera się w dużej mierze na AI często opiera się w dużej mierze na szablonach projektów graficznych . Może to utrudniać tworzenie projektów, które są naprawdę wyjątkowe lub dostosowane do Twojej marki.

Ogólna jakość wyników: Tekst i grafika generowane przez AI mogą wydawać się zbyt ogólne lub podstawowe, zwłaszcza w przypadku niszowych lub wysokiej jakości projektów.

Minimalna kontrola nad sugestiami AI: Masz ograniczoną kontrolę nad tym, jak AI generuje lub udoskonala zawartość. Jest to frustrujące, gdy potrzebujesz bardzo konkretnych wyników.

Funkcje dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów: Wiele Wiele narzędzi AI dla projektantów — takich jak Magic Write, generowanie obrazów lub zaawansowane usuwanie tła — wymaga wykupienia płatnego planu.

Nie nadaje się do złożonych cykli pracy: w przypadku współpracy zespołowej lub większych projektów związanych z zawartością narzędzia AI Canva mogą nie zapewniać wymaganej głębi lub struktury.

🔍 Czy wiesz, że... 74% artystów eksperymentowało z narzędziami AI, takimi jak ChatGPT, aby tworzyć lub ulepszać swoje dzieła sztuki.

Najlepsze alternatywy dla Canva AI

Jeśli osiągnąłeś pułap kreatywności, te alternatywy dla Canva AI oferują większy zakres, lepszą kontrolę i inteligentniejsze wyniki bez utraty szybkości.

1. ClickUp (najlepszy do cykli pracy związanych z projektowaniem i kreatywnej współpracy opartej na AI)

Zoptymalizuj cykl pracy projektowej w ClickUp Użyj ClickUp dla zespołów projektowych, aby uporządkować kreatywne wyniki pracy.

ClickUp to potężna alternatywa dla Canva AI, która uzupełnia możliwości szybkich narzędzi wizualnych. Nadaje strukturę pracy twórczej i warstwom w AI, dzięki czemu zespoły mogą działać szybciej bez utraty kontekstu.

Zyskaj kontrolę nad procesem projektowania

Być może w ciągu dnia wykonujesz pięć różnych zadań projektowych, od makiet prezentacji sprzedażowych po banery reklamowe tworzone w ostatniej chwili. ClickUp dla zespołów projektowych pomaga Ci nad wszystkim zapanować.

Załóżmy, że kierujesz procesem rebrandingu. Możesz podzielić cały projekt na zadania ClickUp dotyczące koncepcji logo, zaktualizowanych kolorów marki, grafiki strony docelowej i przekazania zasobów. Przypisuj właścicieli, ustalaj terminy i przenoś zadania przez etapy przeglądu — wszystko w jednym miejscu.

Twój zespół dokładnie wie, co dalej, a Ty nie tracisz czasu na śledzenie aktualizacji.

Zamień wstępne pomysły w jasne plany działania.

Tablice ClickUp ułatwiają gromadzenie informacji, szkicowanie koncepcji i tworzenie układów bez utraty połączenia między pomysłem a realizacją. Podczas gdy kreatywne płótno Canva AI nie łączy się z cyklami pracy, ClickUp pozwala przekształcić karteczki samoprzylepne, szkice i sekcje w elementy pracy, które można śledzić.

Przekształć elementy układu w śledzalną pracę za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

Załóżmy, że Twój zespół rozpoczyna kampanię promującą aplikację turystyczną. Na Tablicy planujesz stronę docelową opartą na przewijaniu, zawierającą wizualizacje oparte na lokalizacji, banery promocyjne i suwak z referencjami. Gdy kierunek działania jest już jasny, przypisz każdy element wizualny jako oddzielne zadanie dla projektantów i ilustratorów już połączonych z osią czasu projektu.

W tym zakresie ClickUp Brain również stanowi wartość dodaną. Jest to silnik AI wbudowany w ClickUp, który pomaga zespołom szybciej pisać, tworzyć i organizować pracę.

Generuj koncepcje wizualne bezpośrednio z podpowiedzi, korzystając z ClickUp Brain w Tablicy

Aby przeprowadzić burzę mózgów dotyczącą aplikacji turystycznej, możesz poprosić ClickUp Brain o podpowiedź w rodzaju: „Wygeneruj grafikę nagłówkową do letniej kampanii turystycznej, wykorzystując jasne kolory, młodych samotnych podróżników i znane zabytki”.

ClickUp Brain wyświetli koncepcję obrazu bezpośrednio na Twojej Tablicy. Dzięki temu wczesne etapy tworzenia pomysłów przebiegają szybko, są skoncentrowane i można je natychmiast wdrożyć.

Jeśli nadal szukasz opcji układu, wypróbuj szablon tablicy projektowej ClickUp. Ten szablon tablicy pomaga wizualnie rozplanować sekcje, takie jak banery, bloki CTA lub referencje.

Kontynuuj kreatywne planowanie dzięki AI.

Oprogramowanie do współpracy w zakresie projektowania AI wspiera również Twój zespół w tych częściach cyklu pracy, które zazwyczaj spowalniają pracę.

Napisz szczegółowy brief kreatywny w mgnieniu oka, korzystając z ClickUp Brain w dokumencie

Podczas rozpoczęcia projektu możesz użyć jej do wygenerowania szczegółowego briefu kreatywnego na podstawie kilku kluczowych danych wejściowych.

Na przykład, jeśli Twój zespół uruchamia letnią kampanię dla aplikacji do rezerwacji podróży, możesz wprowadzić cel (zwiększenie liczby pobrań), grupę docelową (osoby podróżujące samotnie z pokolenia millenialsów) i ton (optymistyczny, lekki). AI przygotuje zakończony brief kreatywny w ClickUp Docs, zawierający sugerowane typy zasobów i kierunki komunikacji.

Gdy Twój zespół rozpocznie tworzenie zasobów, ClickUp Brain pomoże uprościć wersjonowanie i przekazywanie opinii.

Jeśli Twój projektant animacji wrzuci poprawioną relację na Instagramie, a szef marketingu zostawi trzy notatki, poproś AI, żeby dodała kluczowe zmiany do zadania. Zaktualizuje opis i wygeneruje podzadania, żeby redaktorzy wiedzieli, co poprawić, a recenzenci mogli zatwierdzić kolejną wersję bez zamieszania.

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces, szablon ClickUp Creative and Design Template zapewnia gotową strukturę zadań do zarządzania briefami, przeglądami zasobów, terminami i zatwierdzeniami.

Możesz również używać AI w dowolnym zadaniu lub wątku komentarzy, aby szybko tworzyć alternatywne opcje, takie jak alternatywne wezwania do działania, tekst banerów w aplikacji, a nawet tekst alternatywny.

Najlepsze funkcje ClickUp

Standaryzacja zleceń: Skorzystaj z gotowego Skorzystaj z gotowego szablonu zlecenia projektowego ClickUp , aby zebrać cele, osie czasu, specyfikacje plików i punkty kontrolne, dzięki czemu projektanci zawsze będą zaczynać od pełnego briefu.

Zachowaj widoczność plików projektowych: dodaj osadzone elementy Figma bezpośrednio do zadań ClickUp, ułatwiając współpracownikom przeglądanie, komentowanie i śledzenie zmian bez opuszczania ClickUp.

Scentralizuj specyfikacje i wytyczne: przechowuj odniesienia do marki, wymiary i notatki dotyczące projektowania w Dokumentach, które pozostają w połączeniu z zadaniem.

Współpraca między zespołami i rolami: Połącz marketing, produkt i projektowanie w jednej przestrzeni, aby zostawiać opinie, przypisywać aktualizacje i kontynuować pracę bez opóźnień.

Zautomatyzuj cykle przeglądów: Ustaw wyzwalacze, aby przypisywać recenzentów, przenosić zadania do następnego etapu lub powiadamiać członków zespołu, gdy zasoby są gotowe, dzięki Ustaw wyzwalacze, aby przypisywać recenzentów, przenosić zadania do następnego etapu lub powiadamiać członków zespołu, gdy zasoby są gotowe, dzięki ClickUp automatyzacji

Ograniczenia ClickUp

ClickUp nie posiada natywnej biblioteki zasobów ani funkcji zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM).

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co wyróżniło się w ostatniej recenzji G2:

ClickUp jest jednym z najważniejszych narzędzi, z których korzystamy jako studio gier. Jestem producentem pracującym nad strzelanką FPS z zespołem około 100 osób, a ClickUp pomaga nam zarządzać wszystkim. Obejmuje to zadania projektowe, prace inżynieryjne, błędy QA i opinie dotyczące grafiki. Bardzo podoba mi się to, jak można je dostosować. Każdy dział może organizować swoją pracę w sposób, który mu odpowiada, ale wszystko nadal jest zebrane w jednym systemie. Planowanie sprintów jest łatwiejsze, a automatyzacja i integracje pozwalają nam zaoszczędzić dużo czasu.

ClickUp jest jednym z najważniejszych narzędzi, z których korzystamy jako studio gier. Jestem producentem pracującym nad strzelanką FPS z zespołem około 100 osób, a ClickUp pomaga nam zarządzać wszystkim. Obejmuje to zadania projektowe, prace inżynieryjne, błędy QA i opinie dotyczące grafiki. Bardzo podoba mi się to, jak można je dostosować. Każdy dział może organizować swoją pracę w sposób, który mu odpowiada, ale wszystko nadal jest zebrane w jednym systemie. Planowanie sprintów jest łatwiejsze, a automatyzacja i integracje pozwalają nam zaoszczędzić dużo czasu.

🧠 Ciekawostka: Ai-Da, pierwsza na świecie ultrarealistyczna artystka-robot, miała wystawy indywidualne w największych galeriach, a jej prace wywołały dyskusję na temat tego, co oznacza bycie twórcą.

2. Snappa (najlepsza do grafiki w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Snappa

Większość narzędzi do projektowania stron internetowych zmusza użytkowników do zgadywania wymiarów dla różnych platform, ale Snappa całkowicie eliminuje tę konieczność. Ta alternatywa dla Canva AI koncentruje się w szczególności na tworzeniu zawartości w mediach społecznościowych, oferując gotowe rozmiary dla wszystkich głównych platform, od relacji na Instagramie po banery na LinkedIn.

To, co sprawia, że narzędzie to jest szczególnie praktyczne, to integracja z Bufferem, umożliwiająca bezpośrednie planowanie bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Jednak limit wyboru szablonów pozostaje wysoki w porównaniu z bardziej rozbudowanymi platformami projektowymi.

Najlepsze funkcje Snappa

Dostosuj projekty do ponad 30 formatów mediów społecznościowych za pomocą funkcji Magic Resize .

Uzyskaj sugestie dotyczące ulepszeń projektu dzięki wbudowanemu Graphics Autopilot .

Stosuj spójną kolorystykę marki, korzystając z palety kolorów w zestawie narzędzi marki.

Ograniczenia Snappa

Niestandardowe narzędzia do rysowania utrudniają tworzenie oryginalnych grafik od podstaw.

Biblioteka szablonów koncentruje się głównie na mediach społecznościowych, brakuje w niej opcji projektowania do druku.

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania warstwami lub trybów mieszania.

Wybór czcionek pozostaje ograniczony w porównaniu z innymi platformami projektowymi.

Ceny Snappa

Free

Pro: 15 USD/miesiąc

Zespół: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Snappa

G2: 4,6/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 25 recenzji)

Co o Snappa mówią prawdziwi użytkownicy?

Pomocna recenzja na G2 dobrze to wyjaśnia:

Elastyczność pracy z tekstem — dostosowywanie stylów, kolorów i proporcji — struktura przechowywania według projektów oraz łatwość zarządzania platformą to cechy, które najbardziej cenię w Snappa podczas edycji moich materiałów, gdy mam mało czasu i nie jestem ekspertem w zakresie narzędzi do projektowania.

Elastyczność pracy z tekstem — dostosowywanie stylów, kolorów i proporcji — struktura przechowywania według projektów oraz łatwość zarządzania platformą to cechy, które najbardziej cenię w Snappa podczas edycji moich materiałów, gdy mam mało czasu i nie jestem ekspertem w zakresie narzędzi do projektowania.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest Tablica oparta na AI, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz dokładnie wyjaśnić koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To wszechstronna aplikacja do pracy, która pozwala szybciej tworzyć pomysły, wizualizować je i realizować!

3. Fotor AI (najlepsze rozwiązanie do ulepszania zdjęć za pomocą AI)

za pośrednictwem Fotor AI

Funkcja AI Portrait w Fotor AI potrafi wykrywać twarze i stosować ukierunkowane ulepszenia, takie jak wybielanie zębów i wygładzanie skóry. Oprócz podstawowej edycji, alternatywa dla Canva AI zawiera generator sztuki, który przekształca zdjęcia w artystyczne style za pomocą podpowiedzi tekstowych.

Niemniej jednak przetwarzanie AI może być powolne w godzinach szczytu. Ponadto niektóre zaawansowane funkcje edycji wymagają subskrypcji premium, które szybko się sumują.

Najlepsze funkcje Fotor AI

Automatycznie dostosowuj oświetlenie, kontrast i nasycenie w oparciu o zawartość obrazu, korzystając z funkcji AI Scene Enhancement .

Przywróć czarno-białe zdjęcia do pełnej kolorystyki dzięki funkcji AI Photo Colorizer .

Usuń skomplikowane tła za pomocą narzędzi do wycinania opartych na AI, które obsługują drobne szczegóły.

Popraw jakość portretów dzięki retuszowaniu skóry i poprawianiu rysów twarzy za pomocą AI.

Limits of Fotor AI

Ograniczone wsparcie dla formatów plików w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem do edycji zdjęć.

Możliwości przetwarzania wsadowego są ograniczone w planach niższych poziomów.

Ceny Fotor AI

Free

Fotor Pro: 10,99 USD/miesiąc

Fotor Pro+: 23,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Fotor AI

G2: 4,2/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1035 recenzji)

Co mówią o Fotor AI prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji G2 napisano:

Fotor posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia korzystanie z narzędzi AI i generatorów obrazów oraz ich wybór. Obrazy można tworzyć na podstawie podpowiedzi lub przesyłać własne obrazy z podpowiedziami, a następnie wybierać filtry AI w celu ich modyfikacji lub zmiany, w tym dodawania ruchu i efektów specjalnych. Można go również używać jako narzędzia do projektowania logo i innych grafik. Zazwyczaj korzystam z gotowych projektów Fotor, a następnie modyfikuję je przy użyciu tradycyjnych technik projektowania i edycji zdjęć.

Fotor posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia korzystanie z narzędzi AI i generatorów obrazów oraz ich wybór. Obrazy można tworzyć na podstawie podpowiedzi lub przesyłać własne obrazy z podpowiedziami, a następnie wybierać filtry AI w celu ich modyfikacji lub zmiany, w tym dodawania ruchu i efektów specjalnych. Można go również używać jako narzędzia do projektowania logo i innych grafik. Zazwyczaj korzystam z gotowych projektów Fotor, a następnie modyfikuję je przy użyciu tradycyjnych technik projektowania i edycji zdjęć.

4. Adobe Express (najlepszy pod względem spójności marki)

za pośrednictwem Adobe Express

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do współpracy zespołów projektowych, Adobe Express płynnie integruje się z ekosystemem Creative Cloud. To połączenie umożliwia natychmiastowy dostęp do obszernej biblioteki Adobe Stock i bibliotek Creative Cloud zawierających zasoby marki.

Funkcja Szybkie działania alternatywy dla Canva AI pozwala w kilka sekund wykonać typowe zadania, takie jak usuwanie tła lub zmiana rozmiaru obrazów.

Najlepsze funkcje Adobe Express

Uzyskaj dostęp do kolekcji premium Adobe Stock zawierającej ponad 200 milionów zasobów bezpośrednio w redaktorze.

Twórz animowane grafiki i zawartość wideo za pomocą narzędzi do edycji opartych na osi czasu.

Generuj kody QR bezpośrednio w projektach materiałów marketingowych do druku i cyfrowych.

Ograniczenia Adobe Express

Aby uzyskać dostęp do dostosowywalnych szablonów premium i zdjęć stockowych, wymagana jest subskrypcja Adobe Creative Cloud.

Ograniczona funkcjonalność offline w porównaniu z aplikacjami Creative Suite na komputery stacjonarne.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają dłuższy czas ładowania podczas pracy z dużymi plikami graficznymi.

Ceny Adobe Express

Free

Adobe Express Premium: 9,99 USD/miesiąc.

Adobe Firefly Pro: 19,99 USD/miesiąc

Adobe Express Teams: 4,99 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Express

G2: 4,5/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1210 recenzji)

Co mówią o Adobe Express prawdziwi użytkownicy?

Prawdziwa opinia z recenzji G2:

Lubię korzystać z Adobe Express, gdy muszę zaprojektować coś, nie będąc grafikiem. Jest bardzo intuicyjny i łatwy w użyciu, a ponadto pozwala mi szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające projekty. Bardzo podoba mi się również to, że posiada AI, która pomaga w edycji. To bardzo przydatna funkcja.

Lubię korzystać z Adobe Express, gdy muszę zaprojektować coś, nie będąc grafikiem. Jest bardzo intuicyjny i łatwy w użyciu, a ponadto pozwala mi szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające projekty. Bardzo podoba mi się również to, że posiada AI, która pomaga w edycji. To bardzo przydatna funkcja.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wypróbuj łańcuchowanie podpowiedzi. Wygeneruj coś podstawowego, a następnie opisz, co Ci się w tym podoba, i przekształć to w kolejną podpowiedź.

5. Visme (najlepsze do wizualizacji danych)

za pośrednictwem Visme

Podczas gdy inne narzędzia do zarządzania projektami traktują wykresy jako dodatek, Visme włącza je do podstawowych funkcji. Platforma łączy się bezpośrednio z Arkuszami Google i plikami Microsoft Excel, automatycznie aktualizując wykresy w przypadku zmian danych.

Jego interaktywna mapa umożliwia tworzenie klikalnych regionów do prezentacji danych geograficznych. Jednak dla użytkowników oczekujących prostej funkcji „przeciągnij i upuść” nauka obsługi może być trudna.

Najlepsze funkcje Visme

Stwórz płynne cykle pracy zatwierdzania projektów graficznych , które ułatwią współpracę zespołową.

Rozpocznij nagrywanie ekranu bezpośrednio w prezentacjach, aby tworzyć zawartość instruktażową.

Kontroluj ustawienia osi czasu animacji, aby tworzyć złożone sekwencje prezentacji.

Ograniczenia Visme

Wersja Free zawiera branding Visme w całej eksportowanej zawartości.

Ograniczona różnorodność szablonów poza motywami biznesowymi i edukacyjnymi.

Funkcje współpracy wymagają subskrypcji wyższego poziomu dla Teams.

Ceny Visme

Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Pro: 59 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Visme

G2: 4,5/5 (ponad 445 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 715 recenzji)

Co mówią o Visme prawdziwi użytkownicy?

Według jednego z recenzentów G2:

Visme oferuje niezwykle intuicyjny interfejs z szeroką gamą szablonów, które ułatwiają tworzenie profesjonalnych prezentacji, infografik i raportów. Funkcja „przeciągnij i upuść”, konfigurowalne zasoby oraz wbudowane wykresy i diagramy pomagają usprawnić cykl pracy, zwłaszcza w przypadku zespołów o różnym poziomie doświadczenia w projektowaniu graficznym.

Visme oferuje niezwykle intuicyjny interfejs z szeroką gamą szablonów, które ułatwiają tworzenie profesjonalnych prezentacji, infografik i raportów. Funkcja „przeciągnij i upuść”, konfigurowalne zasoby oraz wbudowane wykresy i diagramy pomagają usprawnić cykl pracy, zwłaszcza w przypadku zespołów o różnym poziomie doświadczenia w projektowaniu graficznym.

🧠 Ciekawostka: Brytyjski artysta Harold Cohen stworzył na początku lat 70. jeden z pierwszych programów do tworzenia sztuki oparty na AI, nazwany AARON. Program ten potrafił samodzielnie rysować, a Cohen traktował go jako swojego partnera artystycznego przez ponad 40 lat.

6. Figma AI (najlepsza do projektowania opartego na współpracy)

za pośrednictwem Figma AI

Funkcja Auto Layout Figma AI automatycznie dostosowuje projekty w przypadku zmian zawartości, zachowując spójne odstępy i wyrównanie. System Component System pozwala zespołom tworzyć elementy projektowe wielokrotnego użytku, które są aktualizowane we wszystkich instancjach.

Jednak interfejs oparty na przeglądarce może działać wolno podczas obsługi złożonych plików z wieloma obszarami roboczymi. Ponadto funkcje AI są nadal w fazie beta i czasami dają niespójne wyniki.

Najlepsze funkcje Figma AI

Umożliwiaj współpracę w czasie rzeczywistym, w ramach której wielu projektantów edytuje jednocześnie za pomocą kursorów na żywo.

Twórz systemy projektowe z komponentami głównymi, które propagują zmiany we wszystkich instancjach.

Generuj różne wersje projektów za pomocą Make Design AI , aby szybko tworzyć prototypy.

Twórz interaktywne prototypy z zaawansowanymi przejściami i mikrointerakcjami.

Limity AI Figma

Funkcja Make Code firmy Figma tworzy kod React, który często jest nieuporządkowany i niezsynchronizowany z projektami źródłowymi.

Jeśli Twój system projektowania zawiera niestandardowe komponenty, Figma AI może nie interpretować ich poprawnie.

Ceny Figma AI

Free

Profesjonalna Licencja Collab: 5 USD/miesiąc Licencja Dev: 15 USD/miesiąc Licencja Full: 20 USD/miesiąc

Licencja Collab: 5 USD/miesiąc

Licencja deweloperska: 15 USD/miesiąc

Pełna licencja: 20 USD/miesiąc

Organizacja (rozliczana rocznie) Licencja Collab: 5 USD/miesiąc Licencja Dev: 25 USD/miesiąc Licencja Full: 55 USD/miesiąc

Licencja Collab: 5 USD/miesiąc

Licencja deweloperska: 25 USD/miesiąc

Pełna licencja: 55 USD/miesiąc

Enterprise (rozliczane rocznie) Licencja Collab: 5 USD/miesiąc Licencja Dev: 35 USD/miesiąc Licencja Full: 90 USD/miesiąc

Licencja Collab: 5 USD/miesiąc

Licencja deweloperska: 35 USD/miesiąc

Pełna licencja: 90 USD/miesiąc

Licencja Collab: 5 USD/miesiąc

Licencja deweloperska: 15 USD/miesiąc

Pełna licencja: 20 USD/miesiąc

Licencja Collab: 5 USD/miesiąc

Licencja deweloperska: 25 USD/miesiąc

Pełna licencja: 55 USD/miesiąc

Licencja Collab: 5 USD/miesiąc

Licencja deweloperska: 35 USD/miesiąc

Pełna licencja: 90 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Figma AI

G2: 4,7/5 (ponad 1215 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 815 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Figma AI w praktyce?

Z recenzji G2:

Najbardziej podoba mi się to, że jest bardzo łatwy w użyciu. Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu projektowania szybko się z nim zapoznają. Zawiera wiele narzędzi w jednym, takich jak możliwość używania wektorów i obrazów do edycji i masek przycinających, co jest bardzo cenione. Istnieją nieco bardziej złożone narzędzia do innych rodzajów zadań, ale potrzebny jest do tego samouczek. Jeśli chodzi o podstawy, jest bardzo intuicyjny.

Najbardziej podoba mi się to, że jest bardzo łatwy w użyciu. Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu projektowania szybko się z nim zapoznają. Zawiera wiele narzędzi w jednym, takich jak możliwość używania wektorów i obrazów do edycji i masek przycinających, co jest bardzo cenione. Istnieją nieco bardziej złożone narzędzia do innych rodzajów zadań, ale potrzebny jest do tego samouczek. Jeśli chodzi o podstawy, jest bardzo intuicyjny.

💡 Porada dla profesjonalistów: Prowadź dziennik w ClickUp Docs. Naprawdę. Zapisuj, co się sprawdziło, a co nie, oraz wszelkie dziwne pomysły, które podsunęła AI. Przyspieszy to proces znacznie bardziej niż improwizowanie za każdym razem.

7. Piktochart (najlepszy do tworzenia infografik)

za pośrednictwem Piktochart

Zamiast zaczynać od pustego obszaru roboczego, Piktochart oferuje gotowe szablony przeznaczone specjalnie do projektowania informacji. Redaktor oparty na blokach tej alternatywy dla Canva AI pozwala zamieniać sekcje zawartości bez konieczności przeprojektowywania całego układu. Funkcja wyszukiwania ikon zawiera ponad milion ikon uporządkowanych według kategorii i stylu.

Haczyk? Eksportowanie plików w wysokiej rozdzielczości wymaga subskrypcji premium.

Najlepsze funkcje Piktochart

Wypełnij wykresy danymi z arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wydajnych narzędzi do importowania danych.

Projektuj interaktywne infografiki z elementami klikalnymi i efektami po najechaniu kursorem.

Dostosuj niestandardowe szablony z logo marki, wykorzystując własną kolorystykę i czcionki.

Ograniczenia Piktochart

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z narzędziami do projektowania ogólnego przeznaczenia.

Funkcje współpracy pozostają w tyle za innymi alternatywami dla Canva AI, takimi jak ClickUp i Figma.

Ceny Piktochart

Osoby prywatne i firmy Free Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika Business: 49 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Free

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Nauczyciele i uczniowie Free Edukacja: 39 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Kampus: Niestandardowe ceny

Free

Edukacja: 39 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Kampus: Niestandardowe ceny

Organizacje non-profit Free Organizacje non-profit: 60 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Free

Organizacje non-profit: 60 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Free

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Free

Edukacja: 39 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Kampus: Niestandardowe ceny

Free

Organizacje non-profit: 60 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Piktochart

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 195 recenzji)

Co o Piktochart mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia z pierwszej ręki z recenzji G2:

Korzystanie z aplikacji jest łatwe i proste, pozwala ona na szybkie tworzenie infografik i prezentacji bez poświęcania czasu i wysiłku. Oferuje układy, które można modyfikować i zmieniać, dostosowywać tekst i czcionkę oraz umieszczać własne zdjęcia lub te dostarczone przez aplikację. Osobiście pozwala mi to na uporządkowanie informacji w odpowiedni sposób poprzez proste przeciąganie i upuszczanie elementów oraz dodawanie tekstów. Posiada wiele opcji graficznych, które można dostosować do każdego rodzaju danych.

Korzystanie z aplikacji jest łatwe i proste, pozwala ona na szybkie tworzenie infografik i prezentacji bez poświęcania czasu i wysiłku. Oferuje układy, które można modyfikować i zmieniać, dostosowywać tekst i czcionkę oraz umieszczać własne zdjęcia lub te dostarczone przez aplikację. Osobiście pozwala mi to na uporządkowanie informacji w odpowiedni sposób poprzez proste przeciąganie i upuszczanie elementów oraz dodawanie tekstów. Posiada wiele opcji graficznych, które można dostosować do każdego rodzaju danych.

8. Designs. ai (najlepsze rozwiązanie do projektów generowanych przez AI)

za pośrednictwem Designs.ai

Designs. ai generuje zakończone pakiety brandingowe na podstawie prostych opisów tekstowych. Platforma Logomaker AI tworzy wiele wariantów logo w oparciu o preferencje branżowe i stylistyczne.

Jego kreator wideo może tworzyć filmy marketingowe przy użyciu skryptów i elementów wizualnych generowanych przez AI. Jednak opcje niestandardowego wykorzystania AI w projektowaniu graficznym pozostają ograniczone po wygenerowaniu wstępnych koncepcji.

Najlepsze funkcje Designs. ai

Twórz wytyczne dotyczące marki , w tym logo, palety kolorów i kombinacje czcionek na podstawie opisów tekstowych.

Uruchom Designmaker, aby automatycznie tworzyć grafiki do mediów społecznościowych, banery i materiały do druku.

Wyodrębnij i zastosuj schematy kolorów z przesłanych obrazów referencyjnych za pomocą narzędzia do dopasowywania kolorów.

Twórz makiety stron internetowych przy użyciu układów generowanych przez AI w oparciu o Twoją branżę i preferencje.

Ograniczenia Designs.ai

Różnorodność szablonów pozostaje mniejsza niż w przypadku uznanych alternatyw dla Canva.

Free Plan nakłada ograniczenia, takie jak brak możliwości pobierania projektów, eksportowania niektórych formatów oraz brak szablonów premium.

Tworzenie nawet krótkich wideo może być czasochłonne, a niektóre cykle pracy mogą trwać kilka minut na Clip.

Ceny Designs. ai

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Pro: 69 USD/miesiąc

Enterprise: 199 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Designs.ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Designs.ai prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent G2:

To świetne narzędzie do szybkiego i łatwego projektowania, które umożliwia łatwe pobieranie zawartości i zapewnia dobrą obsługę. Zarówno początkujący, jak i eksperci mogą korzystać z oferowanych przez nie narzędzi.

To świetne narzędzie do szybkiego i łatwego projektowania, które umożliwia łatwe pobieranie zawartości i zapewnia dobrą obsługę. Zarówno początkujący, jak i eksperci mogą korzystać z oferowanych przez nie narzędzi.

9. Pixlr (najlepszy do szybkiej edycji zdjęć)

za pośrednictwem Pixlr

Pixlr działa całkowicie w przeglądarkach internetowych, zachowując profesjonalne możliwości edycji. Platforma oferuje zarówno tryb edycji Express (prosty), jak i Advanced (zaawansowany) w ramach tego samego interfejsu.

Jego narzędzie AI Cutout automatycznie obsługuje skomplikowane zaznaczenia, takie jak włosy i przezroczyste obiekty. Niemniej jednak zapisywanie projektów wymaga utworzenia konta, co niektórzy użytkownicy uważają za niewygodne.

Najlepsze funkcje Pixlr

Przetwarzaj wiele obrazów jednocześnie, stosując identyczne poprawki za pomocą redaktora wsadowego.

Użyj funkcji Double Exposure , aby uzyskać kreatywne efekty mieszania zdjęć.

Zintegruj projektanta szablonów, aby tworzyć grafiki do mediów społecznościowych przy użyciu edytowanych zdjęć.

Ograniczenia Pixlr

Wersja Free zawiera częste reklamy, które zakłócają cykl pracy edycyjnej.

Ograniczona przestrzeń dyskowa w chmurze w porównaniu z dedykowanymi platformami do zarządzania zdjęciami.

Pomimo tego, że interfejs jest przyjazny dla początkujących, może on być onieśmielający i niespójny, a niektóre skróty klawiaturowe nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Ceny Pixlr

Bezpłatna wersja próbna

Dodatkowo: 2,49 USD/miesiąc

Premium: 9,99 USD/miesiąc

Zespół: 16,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pixlr

G2: 4,4/5 (ponad 730 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 115 recenzji)

Co mówią o Pixlr prawdziwi użytkownicy?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Jedną z największych zalet Pixlr jest automatyczne zapisywanie historii pracy, zarówno w przeglądarce, jak i w pliku do pobrania. Podkreślam również różnorodność czcionek i bezpłatny bank zdjęć, dzięki czemu mogę eksperymentować z różnymi stylami i tworzyć od podstaw proste projekty, takie jak logo lub baner, a nawet bardziej złożone projekty.

Jedną z największych zalet Pixlr jest automatyczne zapisywanie historii pracy, zarówno w przeglądarce, jak i w pliku do pobrania. Podkreślam również różnorodność czcionek i bezpłatny bank zdjęć, dzięki czemu mogę eksperymentować z różnymi stylami i tworzyć od podstaw proste projekty, takie jak logo lub baner, a nawet bardziej złożone projekty.

10. Design Wizard (najlepszy do szablonów marketingowych)

za pośrednictwem Design Wizard

Design Wizard automatycznie dostosowuje projekty do wielu platform reklamowych. Jego szablony wideo zawierają animacje zoptymalizowane pod kątem zaangażowania w mediach społecznościowych.

Jednak styl szablonów jest raczej korporacyjny, co może nie pasować do kreatywnych marek. Poza tym biblioteka zdjęć stockowych, choć duża, nie ma jakości usług premium.

Najlepsze funkcje Design Wizard

Przeglądaj szablony kampanii uporządkowane według celów marketingowych, takich jak generowanie leadów i świadomość marki.

Animuj grafiki ruchowe, korzystając z gotowych szablonów do tworzenia zawartości wideo w mediach społecznościowych.

Planuj posty w mediach społecznościowych bezpośrednio na wielu platformach z poziomu interfejsu projektowego.

Ograniczenia Design Wizard

Opcje niestandardowego projektowania są ograniczone, co utrudnia tworzenie unikalnych lub wysoce spersonalizowanych elementów wizualnych.

Free projekty mogą zawierać znaki wodne, a każde pobranie często kosztuje punkty, nawet w przypadku edycji wcześniej utworzonych projektów.

Opcje przyciągania do siatki i wyrównywania są słabe lub nieobecne.

Ceny Design Wizard

Free

Pro: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Design Wizard

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o Design Wizard prawdziwi użytkownicy?

Jedna z recenzji ujmuje to w ten sposób:

Design Wizard to prosta aplikacja, która jest szybka i łatwa w użyciu. Jako osoba bez umiejętności projektowania używam Design Wizard do tworzenia postów w mediach społecznościowych na różnych platformach. Najlepsze jest to, że są tam szablony do wykorzystania. Mam inne narzędzia, ale nadal używam Design Wizard, ponieważ są one stale aktualizowane i dodawane są nowe obrazy i szablony.

Design Wizard to prosta aplikacja, która jest szybka i łatwa w użyciu. Jako osoba bez umiejętności projektowania używam Design Wizard do tworzenia postów w mediach społecznościowych na różnych platformach. Najlepsze jest to, że są tam szablony do wykorzystania. Mam inne narzędzia, ale nadal używam Design Wizard, ponieważ są one stale aktualizowane i dodawane są nowe obrazy i szablony.

11. PicMonkey (najlepsze do tworzenia kolaży zdjęć)

za pośrednictwem PicMonkey

Podczas gdy większość redaktorów traktuje kolaże jako proste umieszczanie obrazów, PicMonkey oferuje zaawansowane algorytmy układu. Narzędzia do retuszu alternatywy dla Canva AI obejmują zaawansowaną edycję portretów, taką jak wybielanie zębów i rozjaśnianie oczu.

Kolekcja Ramki i obramowania zawiera artystyczne opcje, które uzupełniają różne style zdjęć.

Najlepsze funkcje PicMonkey

Twórz dynamiczne kolaże za pomocą inteligentnych algorytmów układu, które automatycznie rozmieszczają zdjęcia w atrakcyjny sposób.

Zapoznaj się z biblioteką grafik, która jest regularnie aktualizowana o sezonowe i modne elementy projektowe.

Organizuj i udostępniaj projekty członkom zespołu dzięki funkcji hub.

Ograniczenia PicMonkey

Ograniczone możliwości edycji wideo pomimo nacisku marketingowego na zawartość multimedialną.

Mniej zaawansowanych narzędzi do obróbki zdjęć w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem do edycji.

Eksportowanie obrazów czasami prowadzi do rozmytych lub pikselowanych wyników.

Nie nadaje się do pracy nad wieloma obrazami lub projektami warstwowymi — często trzeba zapisać jeden i ponownie go zaimportować, aby edytować inny.

Ceny PicMonkey

Bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 7,99 USD/miesiąc

Pro: 12,99 USD/miesiąc

Business: 23 USD/miesiąc

Oceny i recenzje PicMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 405 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1140 recenzji)

Co mówią o PicMonkey prawdziwi użytkownicy?

Oto, co o PicMonkey pisze serwis G2:

Dzięki PicMonkey mogę łatwo dostosować moje zdjęcia do dowolnego rozmiaru – podoba mi się opcja dodawania zaprojektowanych przeze mnie znaków wodnych do edytowanych obrazów, dzięki czemu mogę chronić tożsamość moich zdjęć. Mam dostęp do PicMonkey w dowolnym momencie, ponieważ jest to narzędzie online, a dodatkową zaletą jest to, że moje dane powstania mogę udostępniać bezpośrednio w sieciach społecznościowych.

Dzięki PicMonkey mogę łatwo dostosować moje zdjęcia do dowolnego rozmiaru – podoba mi się opcja dodawania zaprojektowanych przeze mnie znaków wodnych do edytowanych obrazów, dzięki czemu mogę chronić tożsamość moich zdjęć. Mam dostęp do PicMonkey w dowolnym momencie, ponieważ jest to narzędzie online, a dodatkową zaletą jest to, że moje dane powstania mogę udostępniać bezpośrednio w sieciach społecznościowych.

🔍 Czy wiesz, że... 20,7% artystów uważa, że utrzymanie prawdziwej współpracy między ludźmi a AI w procesie twórczym ma kluczowe znaczenie dla tworzenia sztuki, która pozostaje świeża i angażująca.

