11 najlepszych alternatyw dla Figma AI dla projektantów w 2025 roku

Figma może sprawdzać się w niektórych przypadkach, ale nie każdy cykl pracy twórczej idealnie pasuje do ekosystemu AI.

Być może szukasz alternatywy dla Figma AI, która ułatwi tworzenie interaktywnych prototypów bez zbędnych komplikacji. A może potrzebujesz platformy, która zapewni wsparcie dla całego cyklu pracy Twojego zespołu, od wczesnych koncepcji po ostateczne przekazanie projektu.

Niezależnie od powodu, nie jesteś sam. Projektanci, menedżerowie produktu i szybko działające zespoły poszukują inteligentniejszych, bardziej elastycznych narzędzi, które łączą automatyzację z pełną personalizacją.

W tym przewodniku zebraliśmy najlepsze alternatywy, które warto wypróbować. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na szybkości, lepszej współpracy, czy po prostu na narzędziu, które lepiej pasuje do Twojego procesu, znajdziesz tu coś dla siebie.

Najlepsze alternatywy dla Figma AI w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi z tej listy:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Projektuj cykle pracy zadań i współpracę opartą na AI Tablice oparte na sztucznej inteligencji, edycja przez wielu użytkowników, eksport plików, szablony projektów, zarządzanie zadaniami, osadzanie Figma, dokumenty, ponad 1000 płynnych integracji, edycja wektorowa, wykresy Gantta Dostępny plan Free; możliwość dostosowania dla przedsiębiorstw Framer Interaktywne projektowanie stron internetowych i prototypowanie w czasie rzeczywistym Automatyczne układy, tworzenie interaktywnych komponentów, edytor w czasie rzeczywistym bez kodowania, CMS, animacje, wbudowany hosting Plany płatne zaczynają się od 10 USD miesięcznie Uizard Szybkie makiety i prototypy oparte na sztucznej inteligencji Autodesigner, generator motywów, mapy cieplne AI, zrzuty ekranu do projektowania, edycja dla wielu użytkowników Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD/miesiąc Penpot Otwarta platforma prototypowania przyjazna dla programistów Układ CSS Flex/Grid, projekty oparte na SVG, tryb inspekcji z kodem, edycja w czasie rzeczywistym, samodzielne hostowanie Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/redaktor/miesiąc Mockplus Szybkie prototypowanie stron internetowych/aplikacji z możliwością współpracy Tworzenie makiet metodą „przeciągnij i upuść”, automatyczne specyfikacje, edycja zespołowa, eksport specyfikacji/kodu, porównywanie wersji projektów Free; płatne plany zaczynają się od 6,20 USD/użytkownik/miesiąc Sketch Projektowanie UI/UX w cyklu pracy natywnym dla systemu macOS Niestandardowe kształty, wtyczki, edycja grafiki wektorowej, eksport CSS, podgląd iOS, łączenie hotspotów Płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za redaktora Adobe XD Projektowanie na wielu platformach z integracją Creative Cloud Stany komponentów, przejścia ruchowe, responsywne zmiany rozmiaru, narzędzia do przekazywania projektów, synchronizacja Creative Cloud Zawarte w planach Creative Cloud (różne) Canva Projektowanie wizualne i zawartość marketingowa Przeciąganie i upuszczanie, narzędzia Magic AI, automatyczna zmiana rozmiaru, szablony, tryb prezentacji, zestawy marek, edycja obrazów Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Moqups Lekkie tworzenie makiet i diagramów Komponenty interfejsu użytkownika, biblioteki szablonów, schematy blokowe, współpraca w czasie rzeczywistym, strony wzorcowe Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/miesiąc UXPin Interaktywne projektowanie z wykorzystaniem rzeczywistych komponentów kodu Interakcje oparte na logice, dynamiczne stany, scalanie z komponentami React, zmienne, przepływy warunkowe Niestandardowe ceny Lunacy Projektowanie UI/UX z możliwością pracy w trybie offline na różnych platformach Przeciąganie i upuszczanie, narzędzia Magic AI, automatyczna zmiana rozmiaru, szablony, tryb prezentacji, zestawy marek, edycja obrazów Free; płatne plany zaczynają się od 14,98 USD/użytkownik/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Figma AI

Dla doświadczonych projektantów, którzy muszą pogodzić napięte terminy i zmieniające się potrzeby klientów, odpowiednie narzędzia mogą zadecydować o sukcesie lub porażce cyklu pracy. Te alternatywy dla Figma AI nie tylko wspierają szybkie iteracje i testowanie przez użytkowników, ale także pomagają zespołom zachować spójność w złożonych systemach projektowych, prototypach i przekazywaniu zadań.

Rzućmy okiem 👇

1. ClickUp (najlepszy do cyklu pracy zadań projektowych i kreatywnej współpracy opartej na AI)

Twórz cykle pracy projektowej i plany makiet za pomocą ClickUp

Zespoły projektowe często korzystają z kilkunastu narzędzi — jednego do briefów, innego do tworzenia makiet, a jeszcze innego do przekazywania informacji zwrotnych. Wynik? Niezsynchronizowane cykle pracy, chaos wersji i strata czasu na przełączanie się między zakładkami.

ClickUp dla zespołów projektowych zmienia to, przenosząc wszystko do jednego obszaru roboczego. Możesz planować kampanie, zarządzać produkcją kreatywną i generować materiały wizualne na tej samej platformie.

Zarządzaj kampaniami projektowymi, kreatywnymi cyklami pracy i zasobami wizualnymi w jednym miejscu dzięki ClickUp dla zespołów projektowych

Możesz podzielić złożone projekty na łatwe do wykonania zadania z osobami przypisanymi, priorytetami i terminami.

Chcesz zmapować zależności między odświeżeniem marki, przebudową interfejsu użytkownika i kampanią premierową? Dzięki wykresom Gantta ClickUp lub strukturze listy dostosowanej do procesów Twojego zespołu jest to bardzo proste.

Następnie przejdź do tablic ClickUp, aby szkicować makiety, tworzyć mapy systemów projektowych, interaktywne prezentacje lub prototypy o wysokiej wierności.

Obejrzyj ten film👇, aby dowiedzieć się więcej o tablicach ClickUp.

Tablice są w pełni interaktywne, więc możesz przeciągać zadania, łączyć opinie, a nawet tworzyć cykle pracy na żywo, współpracując z zespołem w czasie rzeczywistym.

Szkicuj makiety, planuj systemy projektowe i twórz interaktywne prototypy w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp

👀 Czy wiesz, że... Możesz utworzyć tablicę ClickUp bezpośrednio z czatu ClickUp — wystarczy kliknąć Nowa tablica, nadać jej nazwę i nacisnąć Enter. Natychmiastowa współpraca, bez dodatkowych kliknięć!

Możesz nawet korzystać z AI w obszarze roboczym ClickUp! ClickUp Brain, najlepszy partner AI w branży, jest wbudowany bezpośrednio w Tablice. Jeśli więc patrzysz na puste płótno, po prostu poproś silnik AI o wygenerowanie pomysłów na układ, bloki treści, a nawet wizualizacje moodboardów.

Generuj pomysły na układ, bloki treści lub wizualizacje moodboardów natychmiast dzięki ClickUp Brain wbudowanemu w Tablice

Szablon ClickUp Creative and Design sprawia, że wszystko przebiega jeszcze szybciej. Zawiera gotowe formularze kreatywnych zleceń, biblioteki zasobów, tablice projektów i widoki Gantta, dostosowane do potrzeb zespołów projektowych realizujących kampanie w wielu kanałach.

Pobierz darmowy szablon Przyspiesz cykle pracy twórczej dzięki szablonom kreatywnym i projektowym ClickUp

⚡ Archiwum szablonów: Szukasz bardziej przejrzystego sposobu na rozpoczęcie kreatywnych projektów? Szablon tablicy ClickUp Design Brief pomaga w jednym miejscu zmapować wymagania klientów, informacje o docelowych odbiorcach, cele projektowe i kluczowe wyniki. Jest idealny dla kreatywnych zespołów, które chcą szybko przekształcić rozproszone informacje w uporządkowany punkt wyjścia!

Najlepsze funkcje ClickUp

Specyfikacje projektowe : Dokumentuj wytyczne projektowe, notatki badawcze i systemy marki za pomocą : Dokumentuj wytyczne projektowe, notatki badawcze i systemy marki za pomocą ClickUp Docs . Udostępniaj je interesariuszom lub zamień dowolny dokument w brief do współpracy

Tablice z AI : Szkicuj przepływy użytkowników, burz mózgów układów i używaj ClickUp Brain do generowania obrazów, nazywania pomysłów lub podsumowywania kreatywnych notatek za pomocą intuicyjnego interfejsu

Zintegrowane zarządzanie zadaniami : Zarządzaj wszystkimi zadaniami projektowymi w ramach : Zarządzaj wszystkimi zadaniami projektowymi w ramach zadań ClickUp . Ustalaj terminy, przypisuj członków zespołu i śledź postępy dzięki niestandardowym statusom, podzadaniom i zależnościom

Współpraca w czasie rzeczywistym : komentuj zadania bezpośrednio, oznaczaj interesariuszy i śledź iteracje projektów w ramach sprintów. Współpracuj z zespołami marketingowymi, produktowymi i programistycznymi w jednym miejscu

Osadzanie Figma i ponad 1000 integracji: osadzaj prototypy Figma bezpośrednio w zadaniach, na tablicach lub w dokumentach. Dodatkowo połącz się ze Slackiem, Dysk Google, Notion i innymi narzędziami, aby scentralizować cykle pracy twórczej

Limit ClickUp

Dla początkujących użytkowników może wymagać nieco czasu na opanowanie

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp to najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Jestem dyrektorem artystycznym w Kredo Inc. , firmie nadrzędnej trzech spółek zależnych. Zarządzam zespołem projektantów, więc ClickUp pomaga mi w zarządzaniu projektami, zarządzaniu czasem, delegowaniu zadań i wielu innych rzeczach!

ClickUp to najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Jestem dyrektorem artystycznym w Kredo Inc. , firmie nadrzędnej trzech spółek zależnych. Zarządzam zespołem projektantów, więc ClickUp pomaga mi w zarządzaniu projektami, zarządzaniu czasem, delegowaniu zadań i wielu innych rzeczach!

2. Framer (najlepszy do projektowania interaktywnych stron internetowych i prototypowania w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Framer

Framer łączy precyzję narzędzi projektowych z możliwościami stron gotowych do produkcji. Jego wyróżniającą funkcją jest możliwość przejścia od obszaru roboczego do działającej strony internetowej za pomocą edytora działającego w czasie rzeczywistym, bez kodowania, opartego na komponentach React.

Projektanci mogą korzystać z automatycznych układów, interaktywnych elementów i wbudowanych animacji, aby tworzyć responsywne projekty stron internetowych, które zachowują się jak produkty bez konieczności przekazywania ich programistom w procesie projektowania. Dzięki podglądowi na wielu urządzeniach, wbudowanemu systemowi CMS i natywnemu hostingowi prototypy są przekształcane w dopracowane projekty bezpośrednio na platformie.

Najlepsze funkcje Framer

Dodawaj złożone animacje, takie jak efekty przewijania, paralaksy i pętle przejść, bez konieczności pisania kodu, korzystając z Framer Motion

Zarządzaj dynamiczną zawartością za pomocą wizualnego systemu CMS, takiego jak kolekcje, edycja metodą „przeciągnij i upuść” oraz aktualizacje witryny w czasie rzeczywistym

Natychmiastowa publikacja dzięki scenom, przywracaniu, wbudowanej analityce, testom A/B zgodnym z RODO, automatycznemu SEO, SSL i globalnemu hostingowi

Ograniczenia Framer

Interfejs jest niejasny dla początkujących, zawiera niejednoznaczne ikony i ma słabą nawigację, co sprawia, że nawet proste zadania są frustrujące, nawet w przypadku ustawienia trybu samouczka

Ceny Framer

Plany osobiste

Mini : 10 USD/miesiąc

Podstawowy : 20 USD/miesiąc

Pro: 30 USD/miesiąc

Plany Business

Uruchomienie : 75 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Skala : 200 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Framer

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią o Framer prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

Figma wie, czego szukasz, zanim jeszcze to zrobisz. Od koncepcji po gotowe projekty, od makiet po ostateczne rendery i eksport cyfrowy do stron internetowych i celów marketingowych. Figma jest w 100% zintegrowana z kilkoma cyklami pracy w naszej firmie.

Figma wie, czego szukasz, zanim jeszcze to zrobisz. Od koncepcji po gotowe projekty, od makiet po ostateczne rendery i eksport cyfrowy na potrzeby stron internetowych i marketingu. Figma jest w 100% zintegrowana z kilkoma cyklami pracy w naszej firmie.

3. Uizard (najlepszy do szybkiego tworzenia makiet i prototypów opartych na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Uizard

Uizard to narzędzie do projektowania oparte na sztucznej inteligencji i alternatywa dla Figma, które w ciągu kilku sekund zamienia podpowiedzi tekstowe, zrzuty ekranu lub ręcznie rysowane szkice w edytowalne prototypy. Jego funkcja Autodesigner generuje makiety wieloekranowe na podstawie prostego tekstu.

Umożliwia również skanowanie makiet lub zrzutów ekranu, aby przyspieszyć tworzenie projektów. Dzięki Uizard proces od pomysłu do prototypu staje się płynny i intuicyjny, nawet dla osób niebędących projektantami.

Najlepsze funkcje Uizard

Twórz kompletne interfejsy użytkownika i przepływy na wielu ekranach, wpisując kilka zdań — AI zajmie się układem, komponentami i podstawową nawigacją

Generuj spójne motywy interfejsu użytkownika na podstawie obrazów lub adresów URL i uzyskaj mapy popularności, które przewidują, na czym skupią się użytkownicy

Wielu członków zespołu uczestniczących w procesie projektowania może jednocześnie komentować i edytować, a następnie eksportować klikalne prototypy lub fragmenty kodu CSS/React przyjazne dla programistów

Ograniczenia Uizard

Uizard Autodesigner często ponownie wykorzystuje podobne układy, przez co wyniki wydają się generyczne. Świetnie nadaje się do generowania pomysłów, ale prawdopodobnie będziesz musiał później znacznie udoskonalić projekty

Ceny Uizard

Free Forever

Pro : 19 USD/miesiąc

Business : 39 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: niestandardowe ceny; dostosowane do dużych zespołów (15+), rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Uizard

G2: 4,5/5 (45 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Uizard prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

Dzięki Uizard nie muszę już wyobrażać sobie mojego pomysłu w głowie; mogę go szybko naszkicować. To znacznie przyspiesza proces tworzenia projektu.

Dzięki Uizard nie muszę już wyobrażać sobie mojego pomysłu w głowie; mogę go szybko naszkicować. To znacznie przyspiesza proces tworzenia projektu.

4. Penpot (najlepszy dla otwartego oprogramowania, przyjaznego dla programistów projektowania interfejsu użytkownika i prototypowania)

za pośrednictwem Penpot

Penpot to bezpłatne, internetowe narzędzie do prototypowania typu open source, dostosowane do potrzeb zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę i elastyczność. Często uważane za jedną z najlepszych alternatyw dla Figma, umożliwia płynną współpracę między projektantami i programistami dzięki takim funkcjom, jak układ CSS Flex/Grid, edytowalne projekty oparte na SVG oraz tryb kontroli kodu.

Dzięki edycji wieloosobowej w czasie rzeczywistym, wsparciu dla wielu platform (w tym samodzielnemu hostowaniu) i braku limitów użytkowania, Penpot usuwa bariery związane z subskrypcją, jednocześnie sprzyjając synergii między projektowaniem a rozwojem.

Najlepsze funkcje Penpot

Twórz responsywne układy odzwierciedlające kod produkcyjny (CSS Flexbox/Grid), umożliwiając programistom wykorzystanie dokładnie tego, co zostało stworzone w projekcie

Automatycznie generuj znaczniki CSS, HTML/SVG z projektów za pomocą trybu Inspect, aby usprawnić przekazywanie zadań programistom

Szybko lokalizuj i zarządzaj warstwami/typami filtrów, korzystaj z operacji logicznych, wypełnień gradientowych, ścieżek odręcznych, ramek zagnieżdżonych i trybu fokusowania

Ograniczenia Penpot

Penpot może działać wolno i niestabilnie podczas obsługi dużych lub długoterminowych projektów, a wydajność może spadać w przypadku ciężkich prototypów

Ceny Penpot

Free Forever

Unlimited: 7 USD/redaktor/miesiąc

Enterprise: 950 USD/organizacja/miesiąc

Oceny i recenzje Penpot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Penpot prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Dzięki platformie open source mój zespół jest w stanie płynnie tworzyć prototypy we współpracy między projektantami i inżynierami

Dzięki platformie open source mój zespół jest w stanie płynnie tworzyć prototypy we współpracy między projektantami i inżynierami

5. Mockplus (najlepszy do szybkiego prototypowania stron internetowych/aplikacji z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Mockplus

Mockplus to narzędzie do prototypowania w przeglądarce i na pulpicie oraz oprogramowanie do współpracy projektowej, stworzone z myślą o szybkości i prostocie. Obsługuje tworzenie makiet metodą „przeciągnij i upuść”, elementy interaktywne i wbudowane zestawy interfejsów użytkownika, a także współdzielone biblioteki zasobów i edycję na żywo w zespole.

Zespoły mogą przejść od szkicu do klikalnego prototypu, dodawać adnotacje ze specyfikacjami programistów i eksportować do formatu PDF lub offline. Jako alternatywa dla Figma, Mockplus zawiera również funkcję Auto-Specs, która automatycznie generuje szczegóły gotowe dla programistów bez konieczności ręcznego nanoszenia poprawek.

Najlepsze funkcje Mockplus

Szybko porównuj iteracje projektów za pomocą funkcji podziału, wygaszania, przesuwania lub podświetlania różnic

Automatycznie generuj specyfikacje z Figma, Adobe XD, Photoshop lub Axure, a następnie ulepszaj je za pomocą ręcznych adnotacji (tekst, odstępy, kolory, narzędzia do współrzędnych)

Eksportuj zasoby dostosowane do platformy i fragmenty kodu CSS bezpośrednio z widoku specyfikacji projektu, z wbudowaną kompresją, aby usprawnić przekazywanie projektu do dalszej realizacji

Ograniczenia Mockplus

Przesyłanie projektów jest ograniczone do integracji wtyczek lub przeciągania i upuszczania plików ZIP, co jest niewygodne dla użytkowników preferujących bezpośrednie przesyłanie z przeglądarki w celu szybszego ustawienia projektu

Ceny Mockplus

Free Forever (do 10 użytkowników, bez limitu czasowego)

Premier : 6,20 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mockplus

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Mockplus użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi

Niesamowite narzędzie dla projektantów UX, prototypów hi-fi, zarządzania zasobami i kodowania – wszystko w jednej aplikacji opartej na chmurze. Wtyczki świetnie nadają się do przekazywania innym członkom zespołu, a także osobom pracującym w Mockplus.

Niesamowite narzędzie dla projektantów UX, prototypów hi-fi, zarządzania zasobami i kodowania – wszystko w jednej aplikacji opartej na chmurze. Wtyczki świetnie nadają się do przekazywania innym członkom zespołu, a także osobom pracującym w Mockplus.

6. Sketch (najlepszy do projektowania UI/UX w cyklu pracy natywnym dla systemu macOS)

za pośrednictwem Sketch

Sketch to dostępne wyłącznie na system macOS narzędzie do projektowania graficznego oparte na wektorach, stworzone z myślą o tworzeniu interfejsów użytkownika i interaktywnych prototypów. Oferuje przejrzysty, wolny od elementów rozpraszających uwagę interfejs, skoncentrowany na intuicyjnych cyklach pracy projektowej.

Ta alternatywa dla Figma nadaje się do projektowania responsywnych ekranów, ikon i interaktywnych przepływów. Sketch usprawnia przekazywanie zadań programistom dzięki eksportowi CSS i szerokiemu ekosystemowi wtyczek.

Najlepsze funkcje Sketch

Twórz niestandardowe kształty, operacje logiczne, regulowane style narożników i manipuluj ścieżkami za pomocą narzędzia Pióro

Skorzystaj z niezliczonych wtyczek społecznościowych do zadań takich jak pomiary (Sketch Measure), automatyzacja, eksport zasobów i ulepszenia interfejsu użytkownika

Połącz obszary robocze za pomocą punktów aktywnych i podglądaj przepływ bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS, korzystając z ulepszonego wyboru punktów aktywnych i konfigurowalnej widoczności prototypów

Ograniczenia programu Sketch

Dostępne tylko na macOS i może powodować spowolnienia przy dużych plikach lub starszym sprzęcie, co sprawia, że nie jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów pracujących na różnych platformach lub przy śledzeniu złożonych projektów

Ceny Sketch

Standardowa subskrypcja : 12 USD/miesiąc za redaktora (rozliczane miesięcznie)

Subskrypcja Business : 22 USD/miesiąc za redaktora (rozliczane wyłącznie rocznie)

Licencja tylko na komputery Mac: 120 USD za licencję; obejmuje 1 rok aktualizacji

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią o Sketch prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

Od 2014 roku używam programu Sketch do tworzenia interfejsów użytkownika dla iPhone'ów, ich ikon i materiałów promocyjnych. Bardzo łatwo jest tworzyć, udostępniać i dystrybuować obrazy i wektory.

Od 2014 roku używam programu Sketch do tworzenia interfejsów użytkownika dla iPhone'ów, ich ikon i materiałów promocyjnych. Bardzo łatwo jest tworzyć, udostępniać i dystrybuować obrazy i wektory.

7. Adobe XD (najlepsze rozwiązanie do projektowania wieloplatformowego z natywną integracją z Creative Cloud)

za pośrednictwem Adobe XD

Adobe XD to oparte na wektorach narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika przeznaczone dla projektantów pracujących w interfejsach internetowych, mobilnych i głosowych. Jest szczególnie przydatne dla zespołów już osadzonych w ekosystemie Adobe, dzięki ścisłej integracji z narzędziami takimi jak Photoshop i Illustrator.

Chociaż ta alternatywa dla Figma ma bardziej stromą krzywą uczenia się, XD nadal oferuje kompleksowe funkcje do tworzenia interaktywnych prototypów i systemów projektowania. Ostatnie aktualizacje wprowadziły również funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają cykle pracy, takie jak układ uwzględniający zawartość i automatyczna zmiana rozmiaru w celu przyspieszenia powtarzalnych zadań.

Najlepsze funkcje Adobe XD

Twórz dynamiczne elementy interfejsu użytkownika (takie jak przełączniki lub listy rozwijane) z wieloma stanami w jednym komponencie

Dodawaj ruch i mikrointerakcje między obszarami roboczymi bez konieczności edycji osi czasu

Szybko replikuj elementy projektu i automatycznie wypełniaj je danymi, aby szybko tworzyć układy

Limit Adobe XD

Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji nie są dopracowane i nie są zbyt użyteczne, zwłaszcza gdy korzysta się z nich poprzez integrację z programem Photoshop, gdzie dostępne podpowiedzi są ograniczone

Ceny Adobe XD

Dostępne w ramach subskrypcji Adobe Creative Cloud All Apps

Oceny i recenzje Adobe XD

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Adobe XD prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

XD umożliwiło naszemu zespołowi szybsze przedstawianie pomysłów, niezależnie od tego, czy chodzi o branding sklepu, oznakowanie kiosku czy systemy kierunkowe.

XD umożliwiło naszemu zespołowi szybsze przedstawianie pomysłów, niezależnie od tego, czy chodzi o branding sklepu, oznakowanie kiosku czy systemy kierunkowe.

8. Canva (najlepsze rozwiązanie do projektowania wizualnego i treści marketingowych)

za pośrednictwem Canva

Canva, alternatywa dla Figma, to oparta na chmurze platforma projektowa dla projektantów, marketerów i członków zespołów bez umiejętności kodowania. Oferuje interfejs typu „przeciągnij i upuść”, obszerną bibliotekę szablonów oraz wbudowane narzędzia do współpracy.

Dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym, współdzielonym folderom i łatwemu zarządzaniu zasobami marki zespoły mogą w ciągu kilku minut tworzyć grafiki do mediów społecznościowych, prezentacje, plakaty, a nawet pliki GIF.

Najlepsze funkcje Canva

Zmiana rozmiaru jednym kliknięciem w różnych formatach (Instagram, LinkedIn, druk), a także przezroczyste pliki PNG, PDF i MP4 do wykorzystania w wielu kanałach

Wbudowany tryb prezentacji, prosta animacja osi czasu i funkcje automatycznego tworzenia napisów

Automatycznie generuj układy, obrazy i teksty za pomocą zestawu narzędzi AI Canva, w tym Magic Write i Magic Media

Ograniczenia Canva

Chociaż Canva oferuje obszerną bibliotekę projektów, brakuje jej precyzji w przypadku niestandardowych lub profesjonalnych projektów, co często zmusza użytkowników do przejścia na bardziej specjalistyczne narzędzia do projektowania

Ceny Canva

Free Forever

Canva Pro : 15 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

Canva Teams : 10 USD/miesiąc na użytkownika; wymagane minimum 3 użytkowników (30 USD/miesiąc)

Canva Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 500 recenzji)

Co mówią o Canva prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

Canva to sekretna broń, która pozwala każdemu błyskawicznie tworzyć profesjonalną zawartość za pomocą kilku kliknięć. Sam użyłem Canva do stworzenia całego biznesu.

Canva to sekretna broń, która pozwala każdemu błyskawicznie tworzyć profesjonalną zawartość za pomocą kilku kliknięć. Sam użyłem Canva do stworzenia całego biznesu.

9. Moqups (najlepszy do tworzenia lekkich makiet, diagramów i interaktywnych prototypów)

za pośrednictwem Moqups

Moqups to internetowa platforma do współpracy wizualnej, która umożliwia zespołom projektowanie makiet, diagramów i interaktywnych prototypów całkowicie w przeglądarce. Oprócz makiet obsługuje schematy blokowe, mapy witryn, UML i wykresy, co czyni ją wszechstronnym hubem do wczesnego planowania wizualnego.

Dzięki bogatym bibliotekom szablonów i edycji w czasie rzeczywistym jest przeznaczony dla wielofunkcyjnych zespołów do wspólnego burzy mózgów, projektowania i iteracji online.

Najlepsze funkcje Moqups

Uzyskaj dostęp do gotowych komponentów interfejsu użytkownika (iOS, Android, Bootstrap) i pakietów ikon (Font Awesome, Material, AWS, Cisco), które pozwolą Ci stworzyć dopracowane projekty

Korzystaj z notatek, objaśnień i komentarzy na żywo, aby zbierać opinie i kierować dyskusjami projektowymi

Organizacja stron metodą „przeciągnij i upuść”, wsparcie dla folderów oraz strony wzorcowe pomagają zachować spójność projektu w złożonych przepływach

Ograniczenia Moqups

Łączniki schematów blokowych mogą być nieintuicyjne i frustrujące w obsłudze, zwłaszcza dla użytkowników tworzących szczegółowe mapy procesów

Ceny Moqups

Free Forever

Solo : 12 USD/miesiąc

Team : 24 USD/miesiąc

Unlimited: 65 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Moqups

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Moqups prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Moqups jest łatwy i bardzo szybki w użyciu, zwłaszcza podczas projektowania makiet o małej rozdzielczości, zawierających większość potrzebnych elementów. Dodatkowo umożliwia tworzenie klastrów w celu stworzenia prototypu o niskiej wierności dla użytkowników końcowych. Oprócz tego można również wygodnie przesyłać pojedyncze elementy/obrazy między projektami i tworzyć szablony, aby pracować jeszcze szybciej. Ponadto nowy element tabeli jest znacznie lepszy niż starsza wersja i zapewnia większą elastyczność.

Moqups jest łatwy i bardzo szybki w użyciu, zwłaszcza podczas projektowania makiet o małej rozdzielczości, zawierających większość potrzebnych elementów. Dodatkowo umożliwia tworzenie klastrów w celu stworzenia prototypu o niskiej wierności dla użytkowników końcowych. Oprócz tego można również wygodnie przesyłać pojedyncze elementy/obrazy między projektami i tworzyć szablony, aby pracować jeszcze szybciej. Ponadto nowy element tabeli jest znacznie lepszy niż starsza wersja i zapewnia większą elastyczność.

10. UXPin (najlepszy do interaktywnego prototypowania z wykorzystaniem rzeczywistych komponentów kodu)

za pośrednictwem UXPin

UXPin pomaga zespołom projektowym tworzyć złożone prototypy, które zachowują się jak prawdziwe aplikacje bez opuszczania edytora. Dzięki interaktywnym stanom, zmiennym, automatycznemu układowi i logice warunkowej możesz symulować zaawansowane przepływy użytkowników i testować realistyczne scenariusze.

Funkcja Merge wypełnia lukę między projektowaniem a rozwojem dzięki rzeczywistym komponentom zakodowanym z Git lub Storybook. UXPin usprawnia również proces projektowania dzięki nowym możliwościom AI, upraszczając spójność projektu. UXPin to potężne narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika, które doskonale sprawdza się w zespołach wymagających płynnego przekazywania zadań.

Najlepsze funkcje UXPin

Symuluj rzeczywiste doświadczenia użytkowników dzięki interakcjom opartym na logice i dynamicznym stanom — znacznie bardziej zaawansowanym niż statyczne prototypy linków

Korzystaj z wbudowanych zmiennych, stanów warunkowych, wyrażeń i wielu wyzwalaczy interakcji

Połącz zakodowane komponenty React bezpośrednio z prototypami, aby programiści i projektanci mogli pracować na tej samej podstawie

Limit UXPin

Komponenty systemu projektowego nie są aktualizowane spójnie w różnych projektach, co utrudnia uzyskanie pewności, że zmiany zostaną odzwierciedlone zgodnie z oczekiwaniami

Ceny UXPin

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UXPin

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o UXPin prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

Mam świetne doświadczenia z tworzeniem klikalnych prototypów i nadawaniem im świetnego wyglądu. Jak dotąd jestem zadowolony z efektów mojej pracy.

Mam świetne doświadczenia z tworzeniem klikalnych prototypów i nadawaniem im świetnego wyglądu. Jak dotąd jestem zadowolony z efektów mojej pracy.

11. Lunacy (najlepsze rozwiązanie do projektowania interfejsów użytkownika i doświadczeń użytkownika (UI/UX) z możliwością pracy w trybie offline na różnych platformach)

za pośrednictwem Lunacy

Lunacy to darmowe, w pełni funkcjonalne oprogramowanie do projektowania stworzone przez Icons8, które stanowi potężną alternatywę dla Figma dla projektantów UI/UX. Platforma ta działa natywnie na systemach Windows, macOS i Linux i nie wymaga stabilnego połączenia internetowego, aby uzyskać dostęp do swoich podstawowych funkcji.

Zawiera również potężne funkcje AI, które znacznie przyspieszają iteracje. Ponadto Lunacy oferuje dostęp do ogromnej wbudowanej biblioteki zasobów (ikony, ilustracje, zdjęcia, zestawy UI) i wprowadza unikalne funkcje, takie jak automatyczne indeksowanie Z, wybór warstw oraz funkcja Linked Design, która synchronizuje elementy z obszaru roboczego bezpośrednio z kodem produkcyjnym.

Najlepsze funkcje Lunacy

Korzystaj z automatycznego dostosowywania kolorów czcionek i warstw (automatyczny indeks Z), inteligentnego wyboru warstw i narzędzi do natychmiastowej zamiany obrazów

Współpracuj na żywo z członkami zespołu dzięki trybowi chmury, który umożliwia edycję w czasie rzeczywistym, dodawanie komentarzy, naklejek i notatek głosowych, a także obsługę pulpitu w trybie offline

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają usuwanie tła, skalowanie obrazów, generowanie awatarów i tekstu zastępczego, aby przyspieszyć wykonywanie rutynowych zadań

Limit Lunacy

Obsługa dużych plików projektowych często prowadzi do problemów z wydajnością, w tym awarii i usterek interfejsu użytkownika, takich jak migotanie okien lub znikające elementy interfejsu

Ceny Lunacy

Free Forever

Pro : 14,98 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane co miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lunacy

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Lunacy prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

To niesamowite darmowe narzędzie, którego używam, gdy muszę otworzyć pliki szkiców na komputerze PC. Być może nie jest to najlepsze narzędzie do prototypowania UX na rynku, ale jest darmowe i może być bardzo przydatne w pilnych zadaniach lub gdy komputer Mac ulegnie awarii.

To niesamowite darmowe narzędzie, którego używam, gdy muszę otworzyć pliki szkiców na komputerze PC. Być może nie jest to najlepsze narzędzie do prototypowania UX na rynku, ale jest darmowe i może być bardzo przydatne w pilnych zadaniach lub gdy komputer Mac jest zepsuty.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Figma AI

Figma jest elegancka, popularna i wyposażona w AI — ale to nie oznacza, że sprawdzi się dla każdego.

Oto kilka przeszkód, na które natrafili niektórzy użytkownicy, oraz powody, dla których warto rozważyć alternatywę dla Figma AI:

Ograniczone możliwości dostosowywania: Chociaż może uprościć podstawowe prototypowanie, prototypowanie oparte na AI Figma może mieć ograniczenia w tworzeniu wysoce interaktywnych lub specjalistycznych prototypów, często wymagających ręcznego ustawienia zaawansowanych interakcji

Nieporęczne w przypadku złożonych cykli pracy: Figma świetnie nadaje się do tworzenia makiet i interfejsów użytkownika, ale zarządzanie interaktywnymi prototypami na dużą skalę lub integracja z szerszymi systemami projektowymi może stanowić wyzwanie

Luki we współpracy poza projektowaniem: Narzędzia do współpracy Figma są stworzone dla projektantów. Jeśli jednak ściśle współpracujesz z programistami, marketerami lub kierownikami projektów, możesz potrzebować czegoś więcej niż tylko plików projektowych, np. zintegrowanych dokumentów, pętli informacji zwrotnej lub zarządzania zadaniami

Nadmierna wielkość plików i problemy z wydajnością: Wraz z rozwojem systemów projektowania i bibliotek współdzielonych zespoły często skarżą się na spadek wydajności. Przejście na bardziej zoptymalizowaną platformę może znacznie poprawić szybkość ładowania i płynność cyklu pracy.

