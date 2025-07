11 najlepszych alternatyw dla aplikacji Height do zarządzania projektami w 2025 r

Jeśli jesteś użytkownikiem aplikacji Height, może to być dla Ciebie zbyt znajoma sytuacja: właśnie osiągnąłeś szczyt wydajności — zadania płynnie się realizują, terminy są (w większości) dotrzymywane, a Twój zespół nie gubi się w niekończącej się pętli „Czekaj, kto się tym zajmuje?”

Nagle, zupełnie niespodziewanie, Height rzuca bombę – zamyka działalność.

To tak, jakby Twój ulubiony sklep spożywczy nagle przestawił wszystko. Stoisz teraz na środku alejki i zastanawiasz się, gdzie schowano masło orzechowe.

Ale nie martw się, zrobiliśmy to za Ciebie! Niezależnie od tego, czy jesteś start-upem zajmującym się milionem spraw, czy zespołem zdalnym pracującym w różnych strefach czasowych, zebraliśmy 11 alternatyw dla aplikacji Height, które pozwolą Ci płynnie śledzić postępy projektu.

Czym jest aplikacja Height?

Height App to dynamiczne narzędzie do zarządzania projektami przeznaczone dla zespołów, które potrzebują współpracy w czasie rzeczywistym, automatyzacji i niestandardowych cykli pracy. Z łatwością łączy zarządzanie zadaniami, śledzenie problemów i komunikację w jednej platformie.

Dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, tablicom Kanban i widokom listy Twoje projekty nie zamienią się w nieokiełznaną dżunglę karteczek samoprzylepnych. Potrzebujesz automatyzacji zarządzania projektami? Aplikacja Height App to zapewnia. Integracje? Łączy się z Slackiem, GitHubem, Figma i nie tylko. Pozwala nawet dodawać niestandardowe atrybuty, dzięki czemu zadania są tak szczegółowe (lub tak proste), jak potrzebujesz.

🧠 Ciekawostka: Ponad 85% firm korzysta z oprogramowania do zarządzania projektami, a wartość tego rynku ma osiągnąć 7 miliardów dolarów.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla aplikacji Height?

Height ma elegancki interfejs i solidne zarządzanie zadaniami, ale jak każde inne narzędzie, nie jest idealne. W związku z zaprzestaniem świadczenia usług zarządzania projektami przez Height, teraz jest idealny moment, aby ponownie ocenić swoje potrzeby i znaleźć narzędzie, które naprawdę pasuje do Twojego cyklu pracy.

Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kolejnej platformy.

Raportowanie i analityka: Height nie posiada konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych ani szczegółowych informacji umożliwiających podejmowanie poważnych decyzji opartych na danych, pomimo posiadania podstawowych funkcji śledzenia

Alokacja zasobów: Duże zespoły projektowe mogą mieć trudności z równoważeniem obciążenia pracą i planowaniem obciążenia w porównaniu z innym Duże zespoły projektowe mogą mieć trudności z równoważeniem obciążenia pracą i planowaniem obciążenia w porównaniu z innym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami

Zarządzanie finansami: Inne narzędzia dostępne na rynku oferują lepsze opcje śledzenia budżetu i fakturowania

Gotowe szablony: Chociaż Height oferuje bibliotekę gotowych szablonów do planowania projektów, może ona nie być tak obszerna jak w przypadku innych narzędzi

Śledzenie czasu: Height nie ma wbudowanego systemu śledzenia czasu, więc musisz polegać na integracjach innych firm, aby rejestrować godziny pracy

Jeśli któreś z tych narzędzi nie spełnia wymagań Twojego zespołu, nie martw się — mamy listę potężnych narzędzi, które mogą je zastąpić!

👀 Czy wiesz, że... 46% pracowników jest w pewnym stopniu lub w dużym stopniu niezadowolonych z obecnego poziomu dojrzałości zarządzania projektami w swojej organizacji.

11 alternatyw dla aplikacji Height w skrócie

Oto krótki przegląd wszystkich narzędzi i ich najlepszych funkcji:

Narzędzie Idealne dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Freelancerzy, start-upy, małe firmy i przedsiębiorstwa Zadania oparte na sztucznej inteligencji, automatyzacja i współpraca w czasie rzeczywistym Plan Free; Plany płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Asana Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy Listy zadań, komunikacja w zespole i tablice Kanban Plan Free; Plany płatne od 10,99 USD/użytkownik/miesiąc Trello Kreatywne zespoły, małe zespoły i freelancerzy Tablice Kanban, automatyzacja i statusy zadań Plan Free; Plany płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc Notion Osoby indywidualne, małe zespoły i zespoły zdalne Notatki, bazy danych, listy zadań i udostępnianie plików Plan Free; Plany płatne od 8 USD/użytkownik/miesiąc Wrike Duże przedsiębiorstwa i zespoły marketingowe Niestandardowe cykle pracy, pulpity projektów i aktualizacje w czasie rzeczywistym Plan Free; Plany płatne od 9,80 USD/użytkownik/miesiąc Basecamp Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły kreatywne Tablice ogłoszeń, udostępnianie plików i aplikacje do komunikacji zespołowej 15 USD/użytkownik/miesiąc lub 299 USD/miesiąc ryczałtowo dla nieograniczonej liczby użytkowników Jira Zespoły programistów i inżynierów Śledzenie problemów, sprinty i zarządzanie zaległościami Plan Free; Plany płatne od 7,75 USD/użytkownik/miesiąc Monday.com Osoby prywatne, małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa Zautomatyzuj cykle pracy, pola niestandardowe i wykresy Gantta Plan Free; Plany płatne od 9 USD/użytkownik/miesiąc Zoho Projects Małe i średnie przedsiębiorstwa dbające o budżet Śledzenie czasu, planowanie projektów i alokacja zasobów Plan Free; Plany płatne od 5 USD/użytkownik/miesiąc MeisterTask Osoby indywidualne, małe i duże zespoły oraz freelancerzy Tablice Kanban, automatyzacja i wydajność zespołu Plan Free; Plany płatne od 6,50 USD/użytkownik/miesiąc Scoro Profesjonalne firmy usługowe i zespoły finansowe Strategiczne zarządzanie projektami, status projektu i raportowanie Płatne plany od 26 USD/użytkownik/miesiąc

11 najlepszych alternatyw dla aplikacji Height

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, rozwijającym się startupem, czy częścią dużego przedsiębiorstwa, oto najlepsze narzędzia do zarządzania projektami, które oferują funkcje, elastyczność i wydajność potrzebne do realizacji projektów. Przejdźmy do rzeczy.

1. ClickUp (Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami)

Ujednolicie cały cykl pracy w kompleksowym ekosystemie dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, ClickUp nie tylko bierze ciastko, ale piecze Twoją pracę, dekoruje ją i podaje na srebrnej tacy. Dlatego jest to aplikacja, która ma wszystko, czego potrzebujesz do pracy!

Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, konfigurowalnym zadaniom i narzędziom do współpracy, ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami nie jest już przykrym obowiązkiem, a raczej drugą naturą dla Twojego zespołu.

Sercem ClickUp są zadania ClickUp, które stanowią podstawę każdego projektu. Nie są to jednak zwykłe elementy listy rzeczy do zrobienia — każde zadanie można w dużym stopniu dostosować, korzystając z niestandardowych pól i statusów, które pozwalają dostosować cykle pracy do potrzeb zespołu.

Dostosowuj, przypisuj, śledź i realizuj zadania dzięki elastycznemu systemowi zarządzania zadaniami ClickUp Tasks

Zamiast ograniczać się do jednego układu, ClickUp pozwala pracować na swój własny sposób. Wolisz strukturę? Widok listy zapewnia porządek. Potrzebujesz osi czasu? Widok wykresu Gantta ClickUp jest Twoim najlepszym przyjacielem. Dostępny jest również widok tablicy ClickUp do planowania wizualnego w stylu Kanban.

Zwiększ wydajność swojego cyklu pracy — poproś ClickUp AI o natychmiastowe sporządzenie szkicu, podsumowania lub burzy mózgów!

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp, jest zarządzanie zadaniami oparte na sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie, że nigdy więcej nie będziesz musiał przeglądać niekończących się wątków e-maili lub wiadomości Slack — ClickUp Brain, asystent AI, automatycznie generuje podsumowania zadań, aktualizacje postępów, a nawet elementy do wykonania na podstawie Twoich rozmów.

Ponadto jest to również wbudowany generator treści AI i generator pomysłów. Po prostu poproś o to, czego potrzebujesz, a w ciągu kilku sekund otrzymasz dostosowane wyniki. Musisz pracować z konkretnymi modelami LLM? Nie martw się. ClickUp Brain pozwala na przełączanie się między GPT a Claude w ramach aplikacji — koniec z przełączaniem zakładek!

A co, gdy musisz komunikować się ze swoim zespołem? Czat ClickUp przechowuje wszystkie dyskusje w jednym miejscu, dzięki czemu możesz przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i podejmować decyzje bez przełączania się między aplikacjami. Dodatkowa zaleta? Za pomocą jednego kliknięcia możesz zamienić te czaty w zadania do wykonania w ciągu kilku sekund.

Czy notatki z projektu, protokoły ze spotkań i sesje burzy mózgów mogą faktycznie coś zrobić, zamiast po prostu leżeć i zbierać wirtualny kurz? Tak, mogą.

ClickUp Docs to nie tylko miejsce do zapisywania pomysłów — to interaktywny obszar roboczy, w którym możesz tworzyć raporty z projektów, łączyć dokumenty z zadaniami, przypisywać elementy do wykonania, zamieniać notatki w zadania do śledzenia i ułatwiać współpracę zespołową.

Ale to nie wszystko. Automatyzacja ClickUp pomoże Ci zautomatyzować aktualizacje zadań, zmiany statusu, powiadomienia i przypisania, dzięki czemu Twoje projekty będą posuwać się naprzód bez Twojego udziału. Dzięki gotowym szablonom i niestandardowym regułom możesz wszystko ustawić i zapomnieć.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i pozwól swoim projektom działać na autopilocie dzięki automatyzacji ClickUp

Krótko mówiąc, ClickUp dla zespołów zarządzających projektami robi wszystko — organizuje zadania, sporządza notatki ze spotkań, śledzi czas, automatyzuje zadania do zrobienia, a do tego ma jeszcze energię na więcej.

Jeśli jesteś gotowy, aby podnieść poziom swojego cyklu pracy, ClickUp jest do Twojej dyspozycji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zautomatyzuj zarządzanie zadaniami, ustalaj priorytety pracy i generuj elementy do działania na podstawie rozmów

Skorzystaj z obszernej biblioteki, aby błyskawicznie rozpocząć projekty dzięki szablonom planów zarządzania projektami lub komunikacji

Przeprowadź burzę mózgów w formie wizualnej dzięki tablicom ClickUp , mapuj pomysły, łącz je z zadaniami i przekształcaj plany w działania

Zintegruj z ponad 1000 narzędzi, w tym Slack, Google Drive i Zoom, aby zapewnić łączność całego obszaru roboczego bez ciągłego przełączania zakładek

Limity ClickUp

Na początku wymaga nauki obsługi

Niektóre funkcje mogą działać lepiej w aplikacji komputerowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Alessandro I, współzałożyciel i dyrektor artystyczny, mówi:

Podoba mi się, jak ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających wydajność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkiego. Jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy, a konfigurowalne widoki (takie jak lista, tablica i Gantt) pozwalają wyświetlać projekty w preferowanym formacie. Ponadto funkcje takie jak automatyzacja i szablony pomagają zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jak hub zwiększający wydajność, który dostosowuje się do Twoich potrzeb!

2. Asana (Najlepsze rozwiązanie do skalowalnego zarządzania projektami)

za pośrednictwem Asana

Jeśli cenisz sobie organizację lub po prostu musisz zarządzać pracowitym tygodniem pracy, Asana oferuje solidne rozwiązanie do zarządzania projektami. Od prostych po złożone cykle pracy — pomaga utrzymać spójność zespołu i uporządkować zadania w jednym miejscu.

Dzięki Asana możesz wizualizować swoją pracę na wiele sposobów, wykorzystywać AI do zwiększenia wydajności i mieć pewność, że żadne zadanie nie zginie w otchłani „Myślałem, że się tym zajmujesz”.

Najlepsze funkcje Asana

Dostosuj widoki projektów za pomocą list, diagramów Kanban, kalendarza, osi czasu lub wykresów Gantta

Organizuj zadania z jasno określonymi właścicielami, terminami i priorytetami

Zautomatyzuj cykle pracy i powtarzalne zadania dzięki Asana AI

Zintegruj z ponad 270 aplikacjami, w tym Slack i Google Drive

Limity Asana

Zadania mogą mieć jedną osobę przypisaną, co może powodować nieporozumienia, gdy zaangażowanych jest wiele osób

Ograniczone opcje raportowania utrudniają śledzenie niestandardowych danych projektu

Wersja bezpłatna ma ograniczone funkcje, przez co jest mniej odpowiednia dla złożonych potrzeb

Ceny Asana

Osobiste: Free Forever

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Asana świetnie pomaga mi organizować pracę z wszystkimi moimi klientami. Bardzo podoba mi się możliwość ustawiania powtarzających się zadań w wybranych przeze mnie odstępach czasu, dzięki czemu mam pewność, że nic nie zostanie pominięte. Wraz z rozwojem mojej firmy zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich zadań. Jak w przypadku każdego nowego oprogramowania, musiałem poświęcić trochę czasu na naukę, ale po opanowaniu wszystkich funkcji okazało się, że jest bardzo przyjazne dla użytkownika.

3. Trello (Najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Trello

Trello oferuje prostszą alternatywę, jeśli arkusze kalkulacyjne i złożone narzędzia spowalniają pracę Twojego zespołu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” nawet najmniej doświadczeni członkowie zespołu mogą szybko rozpocząć pracę.

To doskonały wybór dla osób myślących wizualnie, małych zespołów i wszystkich, którzy preferują proste podejście do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Trello

Przeciągaj i upuszczaj zadania między listami, od „Do zrobienia” do „Gotowe”

Zautomatyzuj powtarzalne czynności dzięki Butler

Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack i Jira, aby wszystko było połączone w jednym miejscu

Użyj Trello AI do burzy mózgów, udoskonalania treści i automatyzacji żmudnych zadań

Limity Trello

Nie posiada zaawansowanych funkcji raportowania

Może nie być odpowiedni dla złożonych projektów

Ceny Trello

Free Forever

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Trello jest niezwykle konfigurowalne i posiada wiele funkcji ułatwiających organizację. Używam go do zarządzania projektami, aby śledzić procesy każdego projektu w poszczególnych działach produkcyjnych.

4. Notion (Najlepsze rozwiązanie dla elastycznych i konfigurowalnych cykli pracy)

za pośrednictwem Notion

Notion jest jak czyste płótno dla Twojego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy organizujesz projekty, tworzysz wiki dla zespołu, czy śledzisz zadania, dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują obszaru roboczego dostosowanego do własnych potrzeb, z możliwością tworzenia niestandardowych pulpitów, baz danych i dokumentów do współpracy w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Notion

Strukturyzuj pracę dzięki ponad 100 typom zawartości, w tym tekstowi, tabelom, obrazom i osadzonym bazom danych

Dostosuj widoki projektów za pomocą kalendarzy i osi czasu

Zwiększ wydajność dzięki Notion AI, aby tworzyć treści, pisać dokumentację projektów , podsumowywać notatki i burzę mózgów

Organizuj projekty dzięki dedykowanym przestrzeniom dla różnych działów

Limity Notion

Brak zaawansowanych funkcji raportowania

Ograniczone opcje dostosowywania dla złożonych projektów

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Notion jest jak dotąd najpopularniejszym narzędziem. Jest poręczny, szybko się ładuje i pozwala błyskawicznie klonować pomysły innych użytkowników. Pomimo swojej potężnej mocy, wymaga jednak dalszej optymalizacji i dodania funkcji niestandardowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie przekraczaj terminów. Skorzystaj z systemów etykiet, takich jak „Wysoki wysiłek, niski wpływ” lub logika matrycy Eisenhowera, aby pomóc zespołowi w strategicznym ustalaniu priorytetów, a nie tylko chronologicznym.

5. Wrike (Najlepsze do zarządzania złożonymi projektami)

za pośrednictwem Wrike

Kiedy Twoje projekty mają tak wiele ruchomych elementów, przypominają reakcję łańcuchową domina. Wrike wkracza, aby Ci pomóc.

Wrike porządkuje chaos dzięki wykresom Gantta, tablicom Kanban, pulpitom w czasie rzeczywistym i cyklom pracy. Jego wyjątkową cechą są możliwości dostosowywania. Niezależnie od tego, czy śledzisz kampanie marketingowe, projekty IT czy wprowadzanie produktów na rynek, Wrike zapewnia, że wszystko (i wszyscy) przebiega zgodnie z harmonogramem, tak jak tego chcesz.

Najlepsze funkcje Wrike

Zarządzaj wieloma projektami za pomocą dynamicznych wykresów Gantta i tablic Kanban

Wyprzedź konkurencję dzięki inteligentnej wyszukiwarce, gotowym szablonom do zarządzania projektami i niestandardowym formularzom zapytań

Podejmuj decyzje oparte na danych dzięki dogłębnej analizie i raportowaniu postępów w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby zmniejszyć natłok pracy i zwiększyć wydajność zespołu

Limity Wrike

Nie ma wbudowanej funkcji czatu

Może być kosztowne dla mniejszych zespołów

Ceny Wrike

Free Forever

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2700 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Uwielbiałem korzystać z tego oprogramowania, kiedy tylko ja z niego korzystałem. Wizualny układ i różne kolory pozwalały mi dokładnie zobaczyć, na jakim etapie każdego zadania jestem. Jednak wraz z rozwojem firmy dodawanie kolejnych użytkowników stało się zbyt kosztowne.

6. Basecamp (Najlepsze do uproszczonego zarządzania projektami i współpracy)

przez Basecamp

Jeśli narzędzia do zarządzania projektami wydają Ci się bardziej skomplikowane niż pomocne, Basecamp oferuje prostsze rozwiązanie. Organizuje zadania, dyskusje, pliki i harmonogramy w jednym miejscu, ułatwiając zespołom pracę.

To dobre rozwiązanie dla małych i średnich zespołów, agencji i konsultantów poszukujących prostych narzędzi do współpracy.

Najlepsze funkcje Basecamp

Organizuj projekty za pomocą pulpitów z listami rzeczy do zrobienia, tablicami ogłoszeń, harmonogramami i plikami

Bądź na bieżąco dzięki menu Hey! z powiadomieniami i korzystaj z funkcji Ping do bezpośredniego wysyłania wiadomości

Śledź postępy wizualnie dzięki wykresom Hill Charts i Mission Control, które zapewniają przejrzysty obraz projektu

Współpracuj z klientami, udostępniając aktualizacje bez wewnętrznych dyskusji

Limity Basecamp

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Brak zależności zadań i podzadań

Ceny Basecamp

Free Forever

Dodatkowo: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 500 recenzji)

Co mówią o Basecamp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

…Przyjazny dla użytkownika interfejs i przemyślana konstrukcja ułatwiają nawigację i korzystanie z bogatego zestawu narzędzi do zarządzania projektami. Chociaż oprogramowanie wyróżnia się pod wieloma względami, jednym z obszarów wymagających poprawy mogłoby być zapewnienie bardziej szczegółowych wskaźników do śledzenia osi czasu projektów…

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Prawdziwe wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

7. Jira (Najlepsze do zarządzania projektami zespołów programistycznych)

przez Jira

Jira to narzędzie do zarządzania projektami odpowiednie dla zespołów stosujących metodyki Agile. Jeśli Twój zespół rozwija się dzięki sprintom, zaległościom i skrupulatnym cyklom pracy, zapewni Ci ono strukturę i elastyczność niezbędną do sprawnego działania.

Zaprojektowany dla zespołów programistów, ale wystarczająco wszechstronny dla marketerów i menedżerów produktu, Jira pomaga precyzyjnie planować, śledzić i optymalizować projekty.

Najlepsze funkcje Jira

Zarządzaj zadaniami i ustalaj ich priorytety dzięki zarządzaniu zaległościami

Śledź zależności i terminy dzięki widokowi osi czasu

Monitoruj postępy dzięki konfigurowalnym tablicom projektów

Zintegruj z ponad 3000 narzędzi, takich jak Microsoft Teams i Figma

Limity Jira

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone funkcje zarządzania zasobami

Ceny Jira

Free Forever

Standard: 8,60 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 17 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3600 recenzji)

Co mówią o Jira prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Na początku może on onieśmielać ogromną liczbą narzędzi, ale gdy już się z nimi zapoznasz, stanie się bardzo przydatnym narzędziem z mnóstwem opcji i możliwością dostosowania do potrzeb Twojego zespołu oraz automatyzacji procesu zarządzania.

8. Monday. com (Najlepsze do wizualizacji złożonego zarządzania projektami)

za pośrednictwem Monday.com

Monday. com to intuicyjna platforma, która zamienia śledzenie zadań w uporządkowane, oznaczone kolorami doświadczenie. Upraszcza zarządzanie projektami, ułatwiając zespołom koordynację działań bez zagłębiania się w szczegóły.

Jako jedna z najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej, zapewnia szybkie aktualizacje dotyczące stanu projektu, pomagając zespołom w bardziej efektywnym zarządzaniu zadaniami i obowiązkami.

Najlepsze funkcje Monday.com

Używaj wykresów Gantta do tworzenia map osi czasu, kamieni milowych i zależności

Dostosuj pulpity nawigacyjne, aby uzyskać wgląd w projekty w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas

Zarządzaj alokacją zasobów, aby zrównoważyć obciążenie pracą

Limity Monday.com

W planie Free brakuje niektórych zaawansowanych funkcji

Może być kosztowne dla małych zespołów

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday. com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5400 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie brzmi:

…Dla mniejszych zespołów prostota i skalowalność Monday.com sprawiają, że rozpoczęcie pracy jest dziecinnie proste. Z drugiej strony, jest to narzędzie wystarczająco solidne, aby obsłużyć złożone projekty i współpracę między działami. Ceny są konkurencyjne w stosunku do oferowanej wartości, choć w przypadku większych zespołów koszty mogą się sumować. Zdecydowanie warto wypróbować bezpłatną wersję próbną, aby sprawdzić, czy spełnia ona Twoje potrzeby.

9. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami przy ograniczonym budżecie)

za pośrednictwem Zoho Projects

Zoho Projects oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Obejmuje wszystko, od planowania i śledzenia zadań po automatyzację i raportowanie, zapewniając zespołom usprawnioną pracę.

Szczególnie przydatne dla firm już korzystających z ekosystemu Zoho, pomaga utrzymać porządek w projektach i wydajność cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Wykorzystaj wykresy Gantta do wizualizacji osi czasu projektów i zarządzania zależnościami zadań

Rejestruj godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe za pomocą modułu karty czasu pracy, aby zapewnić płynne fakturowanie

Zautomatyzuj cykle pracy za pomocą prostego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, aby ograniczyć wysiłek ręczny

Usprawnij współpracę zespołu dzięki wbudowanemu czatowi, forom dyskusyjnym i kanałowi aktywności

Limity Zoho Projects

Ograniczona integracja w porównaniu z innymi narzędziami

Aplikacja mobilna nie posiada również pełnej funkcjonalności wersji komputerowej

Ceny Zoho Projects

Free Forever

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Projekty plus: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią o Zoho Projects użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent Capterra pisze:

Zoho Projects to solidne narzędzie do zarządzania projektami z doskonałą automatyzacją zadań, współpracą i integracjami. Chociaż wymaga pewnego nakładu czasu na naukę, znacznie poprawia wydajność cyklu pracy.

10. MeisterTask (najlepszy do prostego zarządzania zadaniami i współpracy)

za pośrednictwem MeisterTask

MeisterTask sprawia, że zarządzanie projektami jest proste i łatwe dzięki łatwym w użyciu tablicom Kanban. Wyróżnia się integracją z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive, pomagając zespołom w płynnej współpracy.

MeisterTask to opcja dla osób ceniących prostotę. Organizuje zadania, automatyzuje powtarzalne prace i pomaga zespołom utrzymać tempo i wydajność podczas realizacji projektów.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Użyj tablic Kanban, aby uzyskać przejrzysty, wizualny przegląd postępów w realizacji zadań

Zautomatyzuj powtarzalne procesy, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć pracę ręczną

Rozpocznij projekty szybciej dzięki gotowym szablonom opartym na najlepszych praktykach

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, udostępnianiu plików i zaproszeniom zewnętrznym

Limity MeisterTask

Plan bezpłatny jest ograniczony do trzech projektów

Brak dostępu offline

Ceny MeisterTask

Free Forever

Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MeisterTask

G2: 4,6/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

Co mówią o MeisterTask prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

MeisterTask ułatwia zarządzanie zadaniami, projektami i pracą, pomagając zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy dzięki automatyzacji. Niestety, MeisterTask jest oparty na sieci i w dużym stopniu zależy od dostępu do Internetu, ponieważ nie ma możliwości pracy w trybie offline.

11. Scoro (Najlepsze do zintegrowanego zarządzania projektami i finansami)

za pośrednictwem Scoro

Dla zespołów w firmach konsultingowych, agencjach i usługach profesjonalnych Scoro oferuje więcej niż tylko śledzenie zadań. Łączy planowanie projektów, zarządzanie zasobami i nadzór finansowy w jednej platformie, pomagając zespołom zachować porządek i rentowność.

To holistyczne podejście pozwala na płynną współpracę, jednocześnie zapewniając realizację projektów zgodnie z harmonogramem i kontrolę budżetu.

Najlepsze funkcje Scoro

Planuj wizualnie za pomocą wykresów Gantta, które przedstawiają osie czasu projektów i zależności między zadaniami

Dokładne śledzenie czasu dzięki rejestrowaniu godzin rozliczeniowych i nierozliczeniowych

Zoptymalizuj obciążenie pracą za pomocą narzędzi do planowania zasobów, aby zapobiec wypaleniu i niewykorzystaniu potencjału

Zarządzaj finansami dzięki fakturowaniu, śledzeniu kosztów i analizom rentowności

Ograniczenia Scoro

Niektóre integracje mogą być skomplikowane w konfiguracji

Może być kosztowne dla mniejszych zespołów

Ceny Scoro

Podstawowy: 23,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 38,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wydajność: 59,90 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scoro

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Scoro prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Scoro nieustannie mi pomagało i poprawiało wydajność zespołu. Z drugiej strony brak niektórych funkcji i sporadyczne trudności z wyszukiwaniem sprawiały, że nie było to rozwiązanie idealne. Mimo to ma ogromny potencjał i ogromne możliwości, więc z niecierpliwością czekam na dalsze zmiany.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed podjęciem decyzji o wyborze narzędzia określ metody zarządzania projektami stosowane w Twoim zespole, potrzeby integracyjne i budżet. Większość narzędzi oferuje bezpłatne wersje próbne, więc przetestuj kilka z nich przed podjęciem ostatecznej decyzji!

Wszystkie zadania bez problemów dzięki ClickUp

Realizacja projektów bez odpowiedniego narzędzia często prowadzi do chaosu, zamieszania i niedotrzymywania terminów. Aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, potrzebujesz struktury, widoczności i automatyzacji.

Zamiast zadowalać się podstawowymi funkcjami, postaw na coś wyjątkowego. ClickUp to więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami — to potężne narzędzie do strategicznego zarządzania projektami.

Dzięki zarządzaniu zadaniami opartemu na sztucznej inteligencji, automatyzacji, płynnej współpracy i wnikliwym raportowaniu, ClickUp przenosi zarządzanie projektami na wyższy poziom. Gotowy, aby doświadczyć różnicy? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!